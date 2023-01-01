大寶積經卷第七十五北齊三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第七十五北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之十五六界差別品第二十五之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩見實會第十六之十五六界差別品第二十五之三

「大王！如人夢中自持熱銅鍱纏被其身。是人覺已，憶念夢中所被銅葉。於意云何？是人所夢是真實不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！如人夢中自持熱銅鍱纏被其身。是人覺已，憶念夢中所被銅葉。於意云何？是人所夢是真實不？」

王言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。」

「大王！於意云何？是人所夢執謂真實。是為智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！於意云何？是人所夢執謂真實。是為智不？」

王言：「不也。世尊！何以故？夢中畢竟無有銅葉，況以衣身。是人徒自疲勞，都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。世尊！何以故？夢中畢竟無有銅葉，況以衣身。是人徒自疲勞，都無有實。」

佛言：「大王！如是愚癡無聞凡夫，見恐懼事心生執著，生執著已起於怖畏，起怖畏已作怖畏業，謂身三、口四、意三種業。造彼業已即便謝滅，是業滅已不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人見已心生忙懼，自分業盡、異業現前。大王！如彼夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅、或生天中、或生人中。前識既滅受生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於今世至於後世而有生滅，見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者、亦無受報者。大王！彼後識滅時名入死數，若初識生名入生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。死時亦無所從來，滅時亦無所至。初識生時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受生、受生體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是，作業果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗故有，非第一義也。大王當知，一切諸法皆悉空寂，一切諸法空者是空解脫門，空無空相名無相解脫門，若無相者則無願求名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離於相、遠離願求，究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是愚癡無聞凡夫，見恐懼事心生執著，生執著已起於怖畏，起怖畏已作怖畏業，謂身三、口四、意三種業。造彼業已即便謝滅，是業滅已不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人見已心生忙懼，自分業盡、異業現前。大王！如彼夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅、或生天中、或生人中。前識既滅受生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於今世至於後世而有生滅，見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者、亦無受報者。大王！彼後識滅時名入死數，若初識生名入生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。死時亦無所從來，滅時亦無所至。初識生時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受生、受生體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是，作業果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗故有，非第一義也。大王當知，一切諸法皆悉空寂，一切諸法空者是空解脫門，空無空相名無相解脫門，若無相者則無願求名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離於相、遠離願求，究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。

「大王！如人夢中見身根壞不覺諸觸。是人覺已，憶念夢中敗壞之相。於意云何？是人所夢是真實不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！如人夢中見身根壞不覺諸觸。是人覺已，憶念夢中敗壞之相。於意云何？是人所夢是真實不？」

王言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。」

「大王！於意云何？是人所夢執謂為實。是為智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！於意云何？是人所夢執謂為實。是為智不？」

王言：「不也。世尊！何以故？夢中畢竟無有身根，況敗壞也。是人徒自疲勞，都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。世尊！何以故？夢中畢竟無有身根，況敗壞也。是人徒自疲勞，都無有實。」

佛言：「大王！如是愚癡無聞凡夫，自見身根敗壞心生執著，生執著已起恐怖心，起恐怖心已作恐怖業，所謂身三、口四、意三種業。造彼業已即便謝滅，是業滅已不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人見已心生怖懼，自分業盡、異業現前。大王！如彼夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅、或生天中、或生人中。前識既滅受生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於今世至於後世而有生滅，見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者。大王！彼後識滅時名入死數，若初識生名入生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。初識生時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受生、受生體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是，作業果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗故有，非第一義也。大王當知，一切諸法皆悉空寂，一切諸法空者是空解脫門，空無空相名無相解脫門，若無相者則無願求名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離於相、遠離願求，究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是愚癡無聞凡夫，自見身根敗壞心生執著，生執著已起恐怖心，起恐怖心已作恐怖業，所謂身三、口四、意三種業。造彼業已即便謝滅，是業滅已不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人見已心生怖懼，自分業盡、異業現前。大王！如彼夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅、或生天中、或生人中。前識既滅受生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於今世至於後世而有生滅，見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者。大王！彼後識滅時名入死數，若初識生名入生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。初識生時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受生、受生體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是，作業果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗故有，非第一義也。大王當知，一切諸法皆悉空寂，一切諸法空者是空解脫門，空無空相名無相解脫門，若無相者則無願求名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離於相、遠離願求，究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。

「大王！如人夢中夢見幻師幻作五欲，自見己身與彼圍繞共相娛樂。是人覺已不見五欲，便憶夢中五欲之樂。於意云何？是人所夢是真實不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！如人夢中夢見幻師幻作五欲，自見己身與彼圍繞共相娛樂。是人覺已不見五欲，便憶夢中五欲之樂。於意云何？是人所夢是真實不？」

王言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。」

「大王！於意云何？是人所夢執謂真實。是為智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！於意云何？是人所夢執謂真實。是為智不？」

王言：「不也。世尊！何以故？夢中畢竟無有幻師，況復幻作五欲遞相娛樂。是人徒自疲勞，都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。世尊！何以故？夢中畢竟無有幻師，況復幻作五欲遞相娛樂。是人徒自疲勞，都無有實。」

佛言：「大王。如是愚癡無聞凡夫，見是幻師幻作五欲心生執著，生執著已起於愛重，起愛重已生染著心，生染著已作染著業，所謂身三、口四、意三種業。造彼業已即便謝滅，是業滅已不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人見已心生愛著，自分業盡、異業現前。大王！如彼夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅、或生天人中。前識既滅受生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於今世至於後世而有生滅，見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者、亦無受報者。大王！彼後識滅時名入死數，若初識生名入生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。初識生時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受生、受生體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是，作業果報皆悉不壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗故有，非第一義。大王當知，一切諸法皆悉空寂，一切諸法空者是空解脫門，空無空相名無相解脫門，若無相者則無願求名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離於相、遠離願求，究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王。如是愚癡無聞凡夫，見是幻師幻作五欲心生執著，生執著已起於愛重，起愛重已生染著心，生染著已作染著業，所謂身三、口四、意三種業。造彼業已即便謝滅，是業滅已不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人見已心生愛著，自分業盡、異業現前。大王！如彼夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅、或生天人中。前識既滅受生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於今世至於後世而有生滅，見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者、亦無受報者。大王！彼後識滅時名入死數，若初識生名入生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。初識生時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受生、受生體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是，作業果報皆悉不壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗故有，非第一義。大王當知，一切諸法皆悉空寂，一切諸法空者是空解脫門，空無空相名無相解脫門，若無相者則無願求名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離於相、遠離願求，究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。

「大王！如人夢中夢見大水漂蕩，己身妻子眷屬既見漂已，心生無量種種憂惱。是人覺已，憶念夢中為水所漂憂苦之事。於意云何？是人所夢是真實不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！如人夢中夢見大水漂蕩，己身妻子眷屬既見漂已，心生無量種種憂惱。是人覺已，憶念夢中為水所漂憂苦之事。於意云何？是人所夢是真實不？」

王言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。」

佛言：「大王！是人所夢執謂真實。是為智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！是人所夢執謂真實。是為智不？」

王言：「不也。世尊！何以故？夢中畢竟無有大水，況復漂蕩生大憂惱。是人徒自疲勞，都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。世尊！何以故？夢中畢竟無有大水，況復漂蕩生大憂惱。是人徒自疲勞，都無有實。」

佛言：「大王！如是愚癡無聞凡夫，見水漂蕩心生執著，生執著已其心不喜，心不喜故作不喜業，所謂身三、口四、意三種業。造彼業已即便謝滅，是業滅已不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人見已心生忙怖，自分業盡、異業現前。大王！如彼夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅、或生天中人中。前識既滅受生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於今世至於後世而有生滅，見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者、亦無受報者。大王！彼後識滅時名入死數，若初識生名入生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。死時亦無所從來，滅時亦無所至。初識生時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受生、受生體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是作業果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗故有，非第一義也。大王當知，一切諸法皆悉空寂，一切諸法空者是空解脫門，空無空相名無相解脫門，若無相者則無願求名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離於相、遠離願求，究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是愚癡無聞凡夫，見水漂蕩心生執著，生執著已其心不喜，心不喜故作不喜業，所謂身三、口四、意三種業。造彼業已即便謝滅，是業滅已不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人見已心生忙怖，自分業盡、異業現前。大王！如彼夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅、或生天中人中。前識既滅受生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於今世至於後世而有生滅，見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者、亦無受報者。大王！彼後識滅時名入死數，若初識生名入生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。死時亦無所從來，滅時亦無所至。初識生時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受生、受生體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是作業果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗故有，非第一義也。大王當知，一切諸法皆悉空寂，一切諸法空者是空解脫門，空無空相名無相解脫門，若無相者則無願求名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離於相、遠離願求，究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。

「大王！如人夢中自見己身飲酒惛醉無所覺知，不識罪福善惡尊卑優劣。是人覺已，憶念夢中飲酒迷亂。於意云何？是人所夢是真實不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！如人夢中自見己身飲酒惛醉無所覺知，不識罪福善惡尊卑優劣。是人覺已，憶念夢中飲酒迷亂。於意云何？是人所夢是真實不？」

王言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。」

「大王！於意云何？是人所夢執謂真實。是為智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！於意云何？是人所夢執謂真實。是為智不？」

王言：「不也。世尊！何以故？夢中竟無有酒，況飲惛亂不識尊卑善惡優劣。是人徒自疲勞，都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。世尊！何以故？夢中竟無有酒，況飲惛亂不識尊卑善惡優劣。是人徒自疲勞，都無有實。」

佛言：「大王！如是愚癡無聞凡夫，夢見飲酒惛醉心生執著，生執著已起染愛心，起染愛心已作染愛業，所謂身三、口四、意三種業。造彼業已即便謝滅，是業滅已不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人見已心生愛著，自分業盡、異業現前。大王！如彼夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅、或生天中人中。前識既滅受生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於今世至於後世而有生滅，見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者、亦無受報者。大王！彼後識滅時名入死數，若初識生名入生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。死時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受生、受生體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是作業果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗有，非第一義也。大王當知，一切諸法皆悉空寂，一切諸法空者是空解脫門，空無空相名無相解脫門，若無相者則無願求名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離於相、遠離願求，究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是愚癡無聞凡夫，夢見飲酒惛醉心生執著，生執著已起染愛心，起染愛心已作染愛業，所謂身三、口四、意三種業。造彼業已即便謝滅，是業滅已不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人見已心生愛著，自分業盡、異業現前。大王！如彼夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅、或生天中人中。前識既滅受生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於今世至於後世而有生滅，見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者、亦無受報者。大王！彼後識滅時名入死數，若初識生名入生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。死時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受生、受生體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是作業果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗有，非第一義也。大王當知，一切諸法皆悉空寂，一切諸法空者是空解脫門，空無空相名無相解脫門，若無相者則無願求名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離於相、遠離願求，究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。」

四轉輪王品第二十六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四轉輪王品第二十六之一

爾時佛告淨飯王言：「大王！如上所說之法，繫心精勤，當自觀察修行，勿隨於他。此法乃是過去未來現在諸佛菩提，能超一切世間自在，能除一切渴愛，降伏我慢滅除罪過，一切諸法而得平等。彼非凡夫地，一切聲聞所不能到，一切辟支佛非其境界，一切菩薩之所修行，一切諸佛之所證得。大王！於此法中應當安意應作是念：『我當云何於天人中得為眼目、得為燈明、得為大炬、得為船筏善知水路、得為導師、得為商主、得為導首？我當云何得自度已復能度他、自既解脫令他解脫、自得安隱令他安隱、自證涅槃令他涅槃？』大王當知，不應觀過去世際所經豪富自在。大王！諸根如幻，無滿足時亦無能滿者。境界如夢，於色聲香味觸無有厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告淨飯王言：「大王！如上所說之法，繫心精勤，當自觀察修行，勿隨於他。此法乃是過去未來現在諸佛菩提，能超一切世間自在，能除一切渴愛，降伏我慢滅除罪過，一切諸法而得平等。彼非凡夫地，一切聲聞所不能到，一切辟支佛非其境界，一切菩薩之所修行，一切諸佛之所證得。大王！於此法中應當安意應作是念：『我當云何於天人中得為眼目、得為燈明、得為大炬、得為船筏善知水路、得為導師、得為商主、得為導首？我當云何得自度已復能度他、自既解脫令他解脫、自得安隱令他安隱、自證涅槃令他涅槃？』大王當知，不應觀過去世際所經豪富自在。大王！諸根如幻，無滿足時亦無能滿者。境界如夢，於色聲香味觸無有厭足。

「大王！過去之世有轉輪王，名無邊稱大王。彼無邊稱王具足無量眾寶，輦輿軍眾象馬，無礙輪寶七寶具足，所有軍乘無能壞者。於先佛所殖諸善根，意力成就隨念即辦。大王！彼無量稱王有所憶念無不隨意。何以故？具足成就善根力故。大王！爾時無量稱王作如是念：『我今自試福德之力。』時無量稱王即作是念：『以我威力，令此四天下所有樹木，常有花果用之無盡。』大王！彼無量稱王作是念已，於四天下所有樹林，花果繁茂用無窮盡。大王！無量稱王復作是念：『令四天下所有人民，諸所欲願隨意無違。』大王！彼無量稱王作是念已，四天下中一切人民，一切所願悉得充滿。大王！無量稱王復作是念：『我當更試善根之力。若我有福，令四天下降注香水。』作是念已，於四天下尋降香雨。大王！爾時無量稱王復作是念：『我今當更自試福力。』大王！時無量稱王即作是念：『若我福力，令四天下普雨妙花。』作是念時，於四天下尋雨妙花。大王！爾時無量稱王復作是念：『我今當更自試福力。若我有福，令四天下普雨妙衣。』作是念已，於四天下尋雨天上劫貝樹衣。大王！彼無量稱王復作是念：『我今自試福力。若我有福，令四天下普雨銀雨。』作是念已，於四天下尋降銀雨。大王！彼無量稱王復作是念：『我今當更自試福力。』復作是念：『若我有福，令四天下普雨金雨。』作是念已，於四天下尋雨金雨。何以故？無量稱王所願從意，皆由過去於一切眾生修共業善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！過去之世有轉輪王，名無邊稱大王。彼無邊稱王具足無量眾寶，輦輿軍眾象馬，無礙輪寶七寶具足，所有軍乘無能壞者。於先佛所殖諸善根，意力成就隨念即辦。大王！彼無量稱王有所憶念無不隨意。何以故？具足成就善根力故。大王！爾時無量稱王作如是念：『我今自試福德之力。』時無量稱王即作是念：『以我威力，令此四天下所有樹木，常有花果用之無盡。』大王！彼無量稱王作是念已，於四天下所有樹林，花果繁茂用無窮盡。大王！無量稱王復作是念：『令四天下所有人民，諸所欲願隨意無違。』大王！彼無量稱王作是念已，四天下中一切人民，一切所願悉得充滿。大王！無量稱王復作是念：『我當更試善根之力。若我有福，令四天下降注香水。』作是念已，於四天下尋降香雨。大王！爾時無量稱王復作是念：『我今當更自試福力。』大王！時無量稱王即作是念：『若我福力，令四天下普雨妙花。』作是念時，於四天下尋雨妙花。大王！爾時無量稱王復作是念：『我今當更自試福力。若我有福，令四天下普雨妙衣。』作是念已，於四天下尋雨天上劫貝樹衣。大王！彼無量稱王復作是念：『我今自試福力。若我有福，令四天下普雨銀雨。』作是念已，於四天下尋降銀雨。大王！彼無量稱王復作是念：『我今當更自試福力。』復作是念：『若我有福，令四天下普雨金雨。』作是念已，於四天下尋雨金雨。何以故？無量稱王所願從意，皆由過去於一切眾生修共業善。

「大王！爾時此閻浮提地縱廣正等一萬八千由旬。當爾之時，此閻浮提有六十千萬諸大城郭。大王！爾時於此閻浮提中置立隍城，名寶莊嚴。其城縱廣十二由旬，四面平正妙巧所成，街巷莊嚴界分分明。於其城外有多羅樹七重行列，其多羅樹四寶合成，所謂金、銀、琉璃、頗梨，莊飾端嚴甚可愛樂。其金樹者，根莖枝條悉皆是金，其葉花果悉是白銀。其銀樹者，根莖枝條悉皆是銀，其葉花果皆是黃金。毘琉璃樹，根莖枝條悉是琉璃，其葉花果皆是頗梨。其頗梨樹，根莖枝條悉是頗梨，其葉花果皆毘琉璃。大王！爾時彼寶莊嚴城周匝七重懸寶鈴網，種種莊嚴微妙第一，復以種種眾寶羅網彌覆其上。於其城外有七重寶塹，彼一一塹深半由旬、廣一由旬。其七重塹底岸平正，八功德水清淨盈滿，眾鳥易飲。復有諸花，所謂優鉢羅花、拘物頭花、波頭摩花、分陀利花，彌滿其中。底布金沙。其塹四邊周匝階道四寶莊嚴，所謂金、銀、琉璃、頗梨，種種微妙甚可愛樂。彼諸階道四寶合成，黃金為階白銀為蹬，白銀為階黃金為蹬，琉璃頗梨間錯上下，交互莊飾。周匝欄楯七寶所成，端嚴無比。一一階道有七重寶門，種種莊嚴微妙最上，一一階道於其兩邊金芭蕉樹。其塹四邊周匝階道，於其兩頭一一皆有七寶妙座。彼諸所有種種莊嚴，皆悉是彼無量稱王福德所致。其寶莊嚴城外周匝而有八萬園林，無量稱王作此園林，不起愛著我所之心，悉施眾生共同受樂。是一一園有八大池，一一大池縱廣半由旬。於其池中有種種華，優鉢羅花、波頭摩花、拘物頭花、分陀利花，如是眾花彌覆其上。一一池邊有八階道，一一階道四寶所成，端嚴殊妙。其階道頭建七寶幢門，所謂金、銀、琉璃及馬瑙等。其階兩邊閻浮檀金為芭蕉樹，莊飾嚴麗。八功德水彌滿池中，眾鳥堪飲。其池四邊植諸妙花，所謂阿提目多伽花、薝蔔花、阿輸伽花、拘羅婆花、波吒梨花、迦膩迦羅花、婆拘羅花、婆利師迦花、末利迦花、蘇摩那花、摩樓多花、池㝹師迦花。如是等陸地生花，無量稱王為令諸人受適樂故，種植如是種種妙花，是諸人民遊戲其中歡娛受樂。大王！彼寶莊嚴城所有寶鈴、羅網、寶多羅樹，微風吹動出和雅音。譬如有人善作五種微妙音樂，其聲和雅甚可愛樂。彼無量稱王所有宮城鈴網、寶樹、園林、樂具，所出妙音甚可愛樂，亦復如是。大王！爾時寶莊嚴王城中所有人民，以彼妙音娛樂受樂。時彼寶莊嚴城豐樂安隱，人民充滿豪富自在。處處皆有優鉢羅花、波頭摩花、拘物頭花、分陀利花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！爾時此閻浮提地縱廣正等一萬八千由旬。當爾之時，此閻浮提有六十千萬諸大城郭。大王！爾時於此閻浮提中置立隍城，名寶莊嚴。其城縱廣十二由旬，四面平正妙巧所成，街巷莊嚴界分分明。於其城外有多羅樹七重行列，其多羅樹四寶合成，所謂金、銀、琉璃、頗梨，莊飾端嚴甚可愛樂。其金樹者，根莖枝條悉皆是金，其葉花果悉是白銀。其銀樹者，根莖枝條悉皆是銀，其葉花果皆是黃金。毘琉璃樹，根莖枝條悉是琉璃，其葉花果皆是頗梨。其頗梨樹，根莖枝條悉是頗梨，其葉花果皆毘琉璃。大王！爾時彼寶莊嚴城周匝七重懸寶鈴網，種種莊嚴微妙第一，復以種種眾寶羅網彌覆其上。於其城外有七重寶塹，彼一一塹深半由旬、廣一由旬。其七重塹底岸平正，八功德水清淨盈滿，眾鳥易飲。復有諸花，所謂優鉢羅花、拘物頭花、波頭摩花、分陀利花，彌滿其中。底布金沙。其塹四邊周匝階道四寶莊嚴，所謂金、銀、琉璃、頗梨，種種微妙甚可愛樂。彼諸階道四寶合成，黃金為階白銀為蹬，白銀為階黃金為蹬，琉璃頗梨間錯上下，交互莊飾。周匝欄楯七寶所成，端嚴無比。一一階道有七重寶門，種種莊嚴微妙最上，一一階道於其兩邊金芭蕉樹。其塹四邊周匝階道，於其兩頭一一皆有七寶妙座。彼諸所有種種莊嚴，皆悉是彼無量稱王福德所致。其寶莊嚴城外周匝而有八萬園林，無量稱王作此園林，不起愛著我所之心，悉施眾生共同受樂。是一一園有八大池，一一大池縱廣半由旬。於其池中有種種華，優鉢羅花、波頭摩花、拘物頭花、分陀利花，如是眾花彌覆其上。一一池邊有八階道，一一階道四寶所成，端嚴殊妙。其階道頭建七寶幢門，所謂金、銀、琉璃及馬瑙等。其階兩邊閻浮檀金為芭蕉樹，莊飾嚴麗。八功德水彌滿池中，眾鳥堪飲。其池四邊植諸妙花，所謂阿提目多伽花、薝蔔花、阿輸伽花、拘羅婆花、波吒梨花、迦膩迦羅花、婆拘羅花、婆利師迦花、末利迦花、蘇摩那花、摩樓多花、池㝹師迦花。如是等陸地生花，無量稱王為令諸人受適樂故，種植如是種種妙花，是諸人民遊戲其中歡娛受樂。大王！彼寶莊嚴城所有寶鈴、羅網、寶多羅樹，微風吹動出和雅音。譬如有人善作五種微妙音樂，其聲和雅甚可愛樂。彼無量稱王所有宮城鈴網、寶樹、園林、樂具，所出妙音甚可愛樂，亦復如是。大王！爾時寶莊嚴王城中所有人民，以彼妙音娛樂受樂。時彼寶莊嚴城豐樂安隱，人民充滿豪富自在。處處皆有優鉢羅花、波頭摩花、拘物頭花、分陀利花。

「大王！彼無量稱王又於異時復作是念：『我今當往西瞿陀尼。』作是念已，王及四兵俱昇虛空往瞿陀尼。王既至彼，彼諸小王皆來奉迎，各以國土奉獻。大王！時無量稱王於彼止住百千萬歲。於彼王領，大王！彼無量稱王復作是念：『我今當往東弗婆提。』作是念已，即與四兵俱昇虛空往弗婆提。王既至彼，彼土小王亦皆奉迎，復以國土奉上。大王！無量稱王於彼止住百千萬歲。於彼王領，大王！彼無量稱王復於異時作是思惟：『我當往彼北欝單越。』作是念已，即與四兵上昇虛空詣欝單越。王既至彼，彼諸人民歡喜歸化。王於彼住多百千歲。王領受樂，教已眷屬。大王！彼無量稱王於彼久時，復作是念：『我曾聞有三十三天住須彌頂，我今宜往忉利天上。』作是念已即乘龍象，復與四兵飛昇虛空上須彌山。大王！爾時無量稱王即問御臣：『汝見須彌及以大海并四天下。其事云何？』御臣答王：『我見須彌及大海水四天下等悉皆旋轉。猶如陶師以杖轉輪。我見須彌及四天下悉皆旋轉，亦復如是。』王告御臣：『此龍象王大行未止。』大王！爾時無量稱王復更前進問御臣言：『汝見須彌大海及四天下。復更云何？』御臣答言：『我見須彌及大海水四天下等悉皆振動。』王答臣言：『今將欲到須彌山頂。此龍象王小行猶未止。』大王！彼無量稱王復更前行問御臣言：『汝見須彌及大海水并四天下，相復云何？』御臣答王：『我見須彌及大海水四天下等不動不轉。』王告臣言：『此龍象王今已到彼須彌山頂。』大王！爾時無量稱王及與四兵，尋即到彼須彌山頂。大王！爾時帝釋遙見無量稱王，歡喜來迎而作是言：『善來大王！』即分半座命王令坐。王即就坐。在彼天上經無量歲，與彼天主分半而治。大王！爾時無量稱王復於久時作如是念：『我今寧可退彼天主，即住其中獨為天王。』作是念已，無量稱王及以四兵，從彼三十三天即便退落，還閻浮提寶莊嚴城，墮七寶園中。爾時寶莊嚴城中人民出於城外至寶篋園中，見無量稱王及諸四兵從天而墮在彼園中。眾人見已速疾入城，告城中人作如是言：『今有天子并及四兵，從天而來在寶篋園中。』爾時寶莊嚴城中復有一王名曰作愛，秉執國事。彼作愛王聞有天子并及四兵從天而墮在寶篋園，聞已速疾嚴勅四兵駕御善乘，與諸城人從寶莊嚴城出詣寶篋園。王及城人見無量稱王怪未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！彼無量稱王又於異時復作是念：『我今當往西瞿陀尼。』作是念已，王及四兵俱昇虛空往瞿陀尼。王既至彼，彼諸小王皆來奉迎，各以國土奉獻。大王！時無量稱王於彼止住百千萬歲。於彼王領，大王！彼無量稱王復作是念：『我今當往東弗婆提。』作是念已，即與四兵俱昇虛空往弗婆提。王既至彼，彼土小王亦皆奉迎，復以國土奉上。大王！無量稱王於彼止住百千萬歲。於彼王領，大王！彼無量稱王復於異時作是思惟：『我當往彼北欝單越。』作是念已，即與四兵上昇虛空詣欝單越。王既至彼，彼諸人民歡喜歸化。王於彼住多百千歲。王領受樂，教已眷屬。大王！彼無量稱王於彼久時，復作是念：『我曾聞有三十三天住須彌頂，我今宜往忉利天上。』作是念已即乘龍象，復與四兵飛昇虛空上須彌山。大王！爾時無量稱王即問御臣：『汝見須彌及以大海并四天下。其事云何？』御臣答王：『我見須彌及大海水四天下等悉皆旋轉。猶如陶師以杖轉輪。我見須彌及四天下悉皆旋轉，亦復如是。』王告御臣：『此龍象王大行未止。』大王！爾時無量稱王復更前進問御臣言：『汝見須彌大海及四天下。復更云何？』御臣答言：『我見須彌及大海水四天下等悉皆振動。』王答臣言：『今將欲到須彌山頂。此龍象王小行猶未止。』大王！彼無量稱王復更前行問御臣言：『汝見須彌及大海水并四天下，相復云何？』御臣答王：『我見須彌及大海水四天下等不動不轉。』王告臣言：『此龍象王今已到彼須彌山頂。』大王！爾時無量稱王及與四兵，尋即到彼須彌山頂。大王！爾時帝釋遙見無量稱王，歡喜來迎而作是言：『善來大王！』即分半座命王令坐。王即就坐。在彼天上經無量歲，與彼天主分半而治。大王！爾時無量稱王復於久時作如是念：『我今寧可退彼天主，即住其中獨為天王。』作是念已，無量稱王及以四兵，從彼三十三天即便退落，還閻浮提寶莊嚴城，墮七寶園中。爾時寶莊嚴城中人民出於城外至寶篋園中，見無量稱王及諸四兵從天而墮在彼園中。眾人見已速疾入城，告城中人作如是言：『今有天子并及四兵，從天而來在寶篋園中。』爾時寶莊嚴城中復有一王名曰作愛，秉執國事。彼作愛王聞有天子并及四兵從天而墮在寶篋園，聞已速疾嚴勅四兵駕御善乘，與諸城人從寶莊嚴城出詣寶篋園。王及城人見無量稱王怪未曾有。

「爾時作愛王尋勅速辦種種香花、末香、塗香、疾至無量稱王所，偏袒右肩右膝著地，合掌長跪向無量稱王而作是言：『汝為是誰？』王即答言：『汝於昔來頗曾聞本無量稱王以不？』時作愛王及諸臣民皆云：『我昔曾從先舊人聞，本有大王名無量稱，王四天下，與其四兵昇忉利天。』無量稱王即答之言：『如汝所聞，無量稱王即我身是。』爾時無量稱王初從天下，聞彼人間飲食精氣，心不愛樂不能堪忍，身體沈惛猶如醍醐投熱沙中，尋即沈沒不得暫停。無量稱王於閻浮提飲食諸味不生愛樂，身心沈沒亦復如是。爾時作愛王見無量稱王不堪人中香氣飲食，身心頓弊不能止住，便作是語：『無量稱王有何善言，我於來世何所傳說？』大王！時無量稱王告作愛王言：『汝今當知，無量稱王從昔已來，王四天下威德自在，有所須念無不隨意，樹林花果及隨意果，能除一切眾生苦惱，隨諸眾生所須之具皆令如意。我復又能降天香，雨天衣、天花，雨銀、雨金，王四天下豪富自在。昇忉利天，帝釋分坐共治天事。貪無厭故於天退沒，下閻浮提遂便終沒。』時無量稱王告作愛王言：『如上眾事，汝於未來當如是說：「無量稱王豪富自在，貪求無厭自取命終。」』作是語已即便命終。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時作愛王尋勅速辦種種香花、末香、塗香、疾至無量稱王所，偏袒右肩右膝著地，合掌長跪向無量稱王而作是言：『汝為是誰？』王即答言：『汝於昔來頗曾聞本無量稱王以不？』時作愛王及諸臣民皆云：『我昔曾從先舊人聞，本有大王名無量稱，王四天下，與其四兵昇忉利天。』無量稱王即答之言：『如汝所聞，無量稱王即我身是。』爾時無量稱王初從天下，聞彼人間飲食精氣，心不愛樂不能堪忍，身體沈惛猶如醍醐投熱沙中，尋即沈沒不得暫停。無量稱王於閻浮提飲食諸味不生愛樂，身心沈沒亦復如是。爾時作愛王見無量稱王不堪人中香氣飲食，身心頓弊不能止住，便作是語：『無量稱王有何善言，我於來世何所傳說？』大王！時無量稱王告作愛王言：『汝今當知，無量稱王從昔已來，王四天下威德自在，有所須念無不隨意，樹林花果及隨意果，能除一切眾生苦惱，隨諸眾生所須之具皆令如意。我復又能降天香，雨天衣、天花，雨銀、雨金，王四天下豪富自在。昇忉利天，帝釋分坐共治天事。貪無厭故於天退沒，下閻浮提遂便終沒。』時無量稱王告作愛王言：『如上眾事，汝於未來當如是說：「無量稱王豪富自在，貪求無厭自取命終。」』作是語已即便命終。」

佛言：「大王當知，勿作異觀，莫生猶豫疑惑之心。爾時無量稱王豈異人乎？我身是也。大王！是故當知，諸根如幻、境界如夢。大王！如是應當繫心正觀，勿信於他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王當知，勿作異觀，莫生猶豫疑惑之心。爾時無量稱王豈異人乎？我身是也。大王！是故當知，諸根如幻、境界如夢。大王！如是應當繫心正觀，勿信於他。」

爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說偈言：

「常樂法自在， 數數策其心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常樂法自在， 數數策其心，

貪欲自在中， 智心應遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲自在中， 智心應遠離。

離欲自在已， 住法自在中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲自在已， 住法自在中，

若能降伏心， 則能伏煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能降伏心， 則能伏煩惱。

若能降煩惱， 即得離業道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能降煩惱， 即得離業道，

若離業道已， 則為世間塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若離業道已， 則為世間塔。

不為欲穢染， 顯示煩惱過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為欲穢染， 顯示煩惱過，

念饒益眾生， 故號為支提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念饒益眾生， 故號為支提。

聞貪欲過已， 便能離貪欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞貪欲過已， 便能離貪欲，

一切智淨心， 故號為支提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智淨心， 故號為支提。

最勝大丈夫， 念滅眾生惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝大丈夫， 念滅眾生惡，

解脫彼瞋恚， 故號為支提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫彼瞋恚， 故號為支提。

最勝大丈夫， 念滅眾生癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝大丈夫， 念滅眾生癡，

脫彼愚癡心， 故號為支提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脫彼愚癡心， 故號為支提。

調御天人師， 念滅眾生慢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御天人師， 念滅眾生慢，

淨彼眾生心， 故號為支提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨彼眾生心， 故號為支提。