大寶積經
唐 菩提流志譯120卷CBETA T0310大于一万字 149 h
向佛经 GPT 提问
第 73 卷
大寶積經卷第七十三
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北齊三藏那連提耶舍譯
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菩薩見實會第十六之十三六界差別品第二十五之一
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爾時淨飯王及諸眷屬，見阿修羅、迦樓羅龍及龍女、鳩槃荼、乾闥婆、夜叉、緊那羅、摩睺羅伽、呵羅竭闍天、四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵摩天、光音天、遍淨天乃至廣果天，見彼供養，及聞授記，又聞淨居諸天說偈讚佛，復聞外道亦得授記，淨飯王作是思惟：「是事希有不可思議。世尊如是善說，一切世間聞已咸皆欣喜。」是時淨飯王以愛戀子故，情意慇懃。
爾時淨飯王及諸眷屬，見阿修羅、迦樓羅龍及龍女、鳩槃荼、乾闥婆、夜叉、緊那羅、摩睺羅伽、呵羅竭闍天、四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵摩天、光音天、遍淨天乃至廣果天，見彼供養，及聞授記，又聞淨居諸天說偈讚佛，復聞外道亦得授記，淨飯王作是思惟：「是事希有不可思議。世尊如是善說，一切世間聞已咸皆欣喜。」是時淨飯王以愛戀子故，情意慇懃。
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爾時世尊告父王言：「我所說法，初善中善後善，其義深邃，其味亦善，淳淨無雜，清白無染顯說梵行法。何者梵行？所謂分別六界法門。王今諦聽，善思念之，當為王說。」
爾時世尊告父王言：「我所說法，初善中善後善，其義深邃，其味亦善，淳淨無雜，清白無染顯說梵行法。何者梵行？所謂分別六界法門。王今諦聽，善思念之，當為王說。」
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王言：「善哉！我今諦聽，唯願說之。」
王言：「善哉！我今諦聽，唯願說之。」
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佛言：「大王！何者為分別六界法門？大王！所言六界者即是丈夫，六觸入亦是丈夫，十八意識境界亦是丈夫。大王！我所言六界即是丈夫者，我何故如是說？大王！何者是六界？所謂地界、水界、火界、風界、空界、識界。大王！此名六界。所言六界是丈夫者，所謂此也。我言六觸入名為丈夫。何故如是說？大王！所言觸入何者？謂眼觸入見諸色故。如是耳鼻舌身亦如是，意觸入為知法故，我言六觸入是丈夫者謂此也。我言十八意識境界是丈夫者，何故如是說？大王！此十八意識境界何者是？謂眼見可意色，以憶想分別而生思覺。見不可意色已，亦憶想分別而生思覺。見捨處色已，亦憶想分別而生思覺。耳鼻舌身亦如是，意知法，可意處法知已思想分別，不可意處法知已亦思想分別，捨處法知已亦思想分別。大王！我言十八意識境界是丈夫者謂此也。
佛言：「大王！何者為分別六界法門？大王！所言六界者即是丈夫，六觸入亦是丈夫，十八意識境界亦是丈夫。大王！我所言六界即是丈夫者，我何故如是說？大王！何者是六界？所謂地界、水界、火界、風界、空界、識界。大王！此名六界。所言六界是丈夫者，所謂此也。我言六觸入名為丈夫。何故如是說？大王！所言觸入何者？謂眼觸入見諸色故。如是耳鼻舌身亦如是，意觸入為知法故，我言六觸入是丈夫者謂此也。我言十八意識境界是丈夫者，何故如是說？大王！此十八意識境界何者是？謂眼見可意色，以憶想分別而生思覺。見不可意色已，亦憶想分別而生思覺。見捨處色已，亦憶想分別而生思覺。耳鼻舌身亦如是，意知法，可意處法知已思想分別，不可意處法知已亦思想分別，捨處法知已亦思想分別。大王！我言十八意識境界是丈夫者謂此也。
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「大王！地界有二種：有內、有外。大王！何者為內地界？謂自身內所有。彼彼身內所有得有取、堅者強者，所謂髮、毛、爪、齒、塵垢、皮、肉、筋、骨、髓、脾、腎、肝、肚、大腸、小腸、大便、脬膜、腦胲。大王！是等名為身內地界。大王！何者是身外地界？謂身外所有、不得不取、堅者強者。大王！是名身外地界。大王！身內地界，生時無所從來，滅時無所去。大王！有時女人自分別我是女人。自分別我是女人已，見外丈夫復生分別，彼是丈夫。是女人分別彼是丈夫已，即生欲想。生欲想已，樂欲和合，於彼男子而生染愛。彼男子亦作是分別，我是男子。自分別我是男子已，見外女人復生分別，彼是女人。此男子作是分別已，於彼女人而生染愛。是男子女人俱生染愛已而便和合，以和合故而有歌羅羅。大王！彼丈夫分別及所分別事，二俱不可得。女人、女人性亦不可得，男子、男子性亦不可得。以是不相續而生分別，彼分別亦自性不可得。如分別自性不可得，如是和合、和合性亦不可得。如和合、和合性不可得，如是歌羅羅、歌羅羅性不可得。若自性不可得者，彼云何能生堅強？大王！當知因分別故而生有堅者強者。彼堅強生時，無所從來。大王。有時此身終，為塚間死屍。彼死屍堅強想變壞時，不向東方亦不向南西北方四維上下。大王！如是當知為內身地界。
「大王！地界有二種：有內、有外。大王！何者為內地界？謂自身內所有。彼彼身內所有得有取、堅者強者，所謂髮、毛、爪、齒、塵垢、皮、肉、筋、骨、髓、脾、腎、肝、肚、大腸、小腸、大便、脬膜、腦胲。大王！是等名為身內地界。大王！何者是身外地界？謂身外所有、不得不取、堅者強者。大王！是名身外地界。大王！身內地界，生時無所從來，滅時無所去。大王！有時女人自分別我是女人。自分別我是女人已，見外丈夫復生分別，彼是丈夫。是女人分別彼是丈夫已，即生欲想。生欲想已，樂欲和合，於彼男子而生染愛。彼男子亦作是分別，我是男子。自分別我是男子已，見外女人復生分別，彼是女人。此男子作是分別已，於彼女人而生染愛。是男子女人俱生染愛已而便和合，以和合故而有歌羅羅。大王！彼丈夫分別及所分別事，二俱不可得。女人、女人性亦不可得，男子、男子性亦不可得。以是不相續而生分別，彼分別亦自性不可得。如分別自性不可得，如是和合、和合性亦不可得。如和合、和合性不可得，如是歌羅羅、歌羅羅性不可得。若自性不可得者，彼云何能生堅強？大王！當知因分別故而生有堅者強者。彼堅強生時，無所從來。大王。有時此身終，為塚間死屍。彼死屍堅強想變壞時，不向東方亦不向南西北方四維上下。大王！如是當知為內身地界。
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「大王！有時世間居處悉皆空虛，復生梵天七寶宮殿。彼宮殿堅強相生時，無所從來。如是他化自在諸天，七寶宮殿堅強生時，無所從來。如是化樂天、兜率陀天、夜摩天、三十三天、四天王天，所有七寶宮殿堅相生時，無所從來。鐵圍山、大鐵圍山，堅固牢實同一金剛，堅強生時，無所從來。如是須彌山、尼民達山、育乾達山、伊沙達山、佉提羅迦山、鞞達略山、毘那多迦山、阿葉波竭那山、鐵圍山、大鐵圍山、蘇達舍那山、摩訶蘇達舍那山、優常伽羅山、雪山、香山，諸餘黑山，及三千大千世界若成時，彼一切堅強生時，無所從來。此大地厚一百六十萬由旬，生已而住。大王！彼堅強生時，無所從來。大王！又時此世界壞。是世界欲壞時，此大地或為火所燒、或為水所漂、或為風所吹，悉皆散滅。彼地為火燒時，乃至煙灰都無所見。大王！譬如蘇油為火所燒無有遺餘。大王！如是此三千大千世界燒已，灰燼不現。後為水所漂時，亦無遺餘可見。大王！譬如以鹽投水消滅無餘。大王！如是如是，三千大千世界為水漂已亦無遺餘。大王！如是三千大千世界風吹壞時無有遺餘。大王！譬如毘嵐猛風吹諸飛鳥，彼鳥散滅無有遺餘。大王！如是如是，此三千大千世界為毘嵐猛風之所吹壞，一切散滅無有遺餘。大王！彼地界成時無所從來，壞時無所去。大王！如是如是，內身地界生時亦無所從來，滅時亦無所去。大王！彼地界生時亦空、住時亦空，生住二時體性俱空。
「大王！有時世間居處悉皆空虛，復生梵天七寶宮殿。彼宮殿堅強相生時，無所從來。如是他化自在諸天，七寶宮殿堅強生時，無所從來。如是化樂天、兜率陀天、夜摩天、三十三天、四天王天，所有七寶宮殿堅相生時，無所從來。鐵圍山、大鐵圍山，堅固牢實同一金剛，堅強生時，無所從來。如是須彌山、尼民達山、育乾達山、伊沙達山、佉提羅迦山、鞞達略山、毘那多迦山、阿葉波竭那山、鐵圍山、大鐵圍山、蘇達舍那山、摩訶蘇達舍那山、優常伽羅山、雪山、香山，諸餘黑山，及三千大千世界若成時，彼一切堅強生時，無所從來。此大地厚一百六十萬由旬，生已而住。大王！彼堅強生時，無所從來。大王！又時此世界壞。是世界欲壞時，此大地或為火所燒、或為水所漂、或為風所吹，悉皆散滅。彼地為火燒時，乃至煙灰都無所見。大王！譬如蘇油為火所燒無有遺餘。大王！如是此三千大千世界燒已，灰燼不現。後為水所漂時，亦無遺餘可見。大王！譬如以鹽投水消滅無餘。大王！如是如是，三千大千世界為水漂已亦無遺餘。大王！如是三千大千世界風吹壞時無有遺餘。大王！譬如毘嵐猛風吹諸飛鳥，彼鳥散滅無有遺餘。大王！如是如是，此三千大千世界為毘嵐猛風之所吹壞，一切散滅無有遺餘。大王！彼地界成時無所從來，壞時無所去。大王！如是如是，內身地界生時亦無所從來，滅時亦無所去。大王！彼地界生時亦空、住時亦空，生住二時體性俱空。
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「大王！彼水界亦有二種：有內、有外。大王！是內身水界，謂自身內所有，及餘彼彼身內所得所攝，若水、若水性、若水體，若潤、若潤性、若潤體，所謂此身中淚、汗、洟、唾、膿血、瘡污、肪膏、髓、乳、膽、小便。大王！如是等物名身內水界。大王！何者是身外水界？身所不得、不攝者，水及水性、水體，潤及潤性、潤體。大王！此名身外水界。大王！彼身內水界生時無所從來，滅時無所去。大王！謂如見所愛人眼中流淚，苦惱所逼亦復流淚，聞法敬信亦復流淚，若遇風寒亦復流淚，眼赤痛時亦復流淚。大王！彼淚出時無所從來，滅時無所去。大王！又時身內水界增長，增長已益彼水界，能滅身內火界，彼火界滅時去無所至。大王！彼身內外界，生時亦無所從來，滅時亦無所去。大王！彼身內外界生時亦空，滅時亦空，其水界性自是空。大王！有時彼內火界增盛，增盛已能竭身內水界。彼水界燒竭之時，去無所至。大王！彼身內水界生時無所從來，滅時亦無所去。大王！彼身內水界生時亦空、滅時亦空，體性自空。大王！又時此世界壞。大王！此世界欲壞時，於虛空中興三十二重雲而住。遍興三十二重雲住已，遍覆三千大千世界。遍覆三千大千世界已，經五中劫天降大雨，流注不絕如象王尿。其後復經五中劫降麁大雨，當於爾時，其水積滿上至梵天。大王！彼大水界初生之時，無所從來。大王！又時此世界居處壞時，此世界中第二日出。二日出時，小河泉源悉皆枯盡。大王！又時此世界第三日出。第三日出時，大池江河悉皆枯竭。大王！又時此世界第四日出。第四日出時，四大河本源亦悉枯盡。大王！世界又時第五日出。第五日出已，大海中水一由旬二由旬三由旬，四五乃至十由旬悉皆枯盡；二十三十四十五十由旬海水枯盡；一百由旬二百由旬，三百乃至千由旬亦皆枯盡；二千三千四千乃至一萬由旬悉亦枯盡；二萬三萬乃至四萬四千由旬大海水盡皆枯涸。大王！又時大海之中餘殘之水，四萬由旬餘殘水在。三萬二萬一萬由旬餘殘水在，後復漸盡。九千八千乃至一千由旬，九百八百乃至一百由旬，餘殘水在。九十由旬八十七十六十五十四十三十二十乃至十由旬，九由旬八由旬乃至一由旬，餘殘水在。五里下至十多羅樹，九多羅乃至一多羅，十人乃至一人，餘殘水在於一人身齊咽，至腋至臍，至腰至跨，至𨄔至踝，餘殘水在，乃至牛跡水在。大王！當爾之時，大海之中唯有少濕相，如麁雨時乍濕乍乾。大王！譬如麁雨渧渧如有，濕未周匝；大海之水亦復如是。大王！又時大海之中所有濕處，唯潤一指面。大王！彼水界漸滅
「大王！彼水界亦有二種：有內、有外。大王！是內身水界，謂自身內所有，及餘彼彼身內所得所攝，若水、若水性、若水體，若潤、若潤性、若潤體，所謂此身中淚、汗、洟、唾、膿血、瘡污、肪膏、髓、乳、膽、小便。大王！如是等物名身內水界。大王！何者是身外水界？身所不得、不攝者，水及水性、水體，潤及潤性、潤體。大王！此名身外水界。大王！彼身內水界生時無所從來，滅時無所去。大王！謂如見所愛人眼中流淚，苦惱所逼亦復流淚，聞法敬信亦復流淚，若遇風寒亦復流淚，眼赤痛時亦復流淚。大王！彼淚出時無所從來，滅時無所去。大王！又時身內水界增長，增長已益彼水界，能滅身內火界，彼火界滅時去無所至。大王！彼身內外界，生時亦無所從來，滅時亦無所去。大王！彼身內外界生時亦空，滅時亦空，其水界性自是空。大王！有時彼內火界增盛，增盛已能竭身內水界。彼水界燒竭之時，去無所至。大王！彼身內水界生時無所從來，滅時亦無所去。大王！彼身內水界生時亦空、滅時亦空，體性自空。大王！又時此世界壞。大王！此世界欲壞時，於虛空中興三十二重雲而住。遍興三十二重雲住已，遍覆三千大千世界。遍覆三千大千世界已，經五中劫天降大雨，流注不絕如象王尿。其後復經五中劫降麁大雨，當於爾時，其水積滿上至梵天。大王！彼大水界初生之時，無所從來。大王！又時此世界居處壞時，此世界中第二日出。二日出時，小河泉源悉皆枯盡。大王！又時此世界第三日出。第三日出時，大池江河悉皆枯竭。大王！又時此世界第四日出。第四日出時，四大河本源亦悉枯盡。大王！世界又時第五日出。第五日出已，大海中水一由旬二由旬三由旬，四五乃至十由旬悉皆枯盡；二十三十四十五十由旬海水枯盡；一百由旬二百由旬，三百乃至千由旬亦皆枯盡；二千三千四千乃至一萬由旬悉亦枯盡；二萬三萬乃至四萬四千由旬大海水盡皆枯涸。大王！又時大海之中餘殘之水，四萬由旬餘殘水在。三萬二萬一萬由旬餘殘水在，後復漸盡。九千八千乃至一千由旬，九百八百乃至一百由旬，餘殘水在。九十由旬八十七十六十五十四十三十二十乃至十由旬，九由旬八由旬乃至一由旬，餘殘水在。五里下至十多羅樹，九多羅乃至一多羅，十人乃至一人，餘殘水在於一人身齊咽，至腋至臍，至腰至跨，至𨄔至踝，餘殘水在，乃至牛跡水在。大王！當爾之時，大海之中唯有少濕相，如麁雨時乍濕乍乾。大王！譬如麁雨渧渧如有，濕未周匝；大海之水亦復如是。大王！又時大海之中所有濕處，唯潤一指面。大王！彼水界漸滅
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之時，去無所至，亦不詣於東西南北四維上下。大王！彼水界生時亦空、住時亦空、滅時亦空。如是大王！彼水界性不可得，唯有但用，然彼但用非男非女。
之時，去無所至，亦不詣於東西南北四維上下。大王！彼水界生時亦空、住時亦空、滅時亦空。如是大王！彼水界性不可得，唯有但用，然彼但用非男非女。
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「大王！火界亦二種：一內、二外。大王！何者是內火界？大王！身內所有，及他身內所有所取，火、火體、火相，熱體、熱相、所謂能消飲食者，身中所有溫煖蒸熱入於熱數者。大王！此名身內火界。大王！何者為身外火界？身外所有不取不受者，所謂火、火體、火相，溫煖蒸熱。大王！此名身外火界。大王！又時迦羅羅胞胎中，身內火界增盛、水界漸微，是故迦羅羅漸稠漸堅。大王！譬如鐵器煎煮餳餔，以火力故漸漸稠強。大王，如是如是，以火力故迦羅羅漸稠漸堅。迦羅羅漸稠漸堅故，名遏浮陀。遏浮陀以火力成故，名為卑尸迦。卑尸迦以火力成故，名為堅固。堅固為火成故生於五支。如是如是，大王！彼水界為火界成熟。如是如是，彼水界漸稠漸堅故，成於肉團。大王！彼火界生時無所從來，而能燒滅於彼水界。大王！又時當有病人，身內火界悉皆滅盡。彼病人身內火界既滅盡已，所食之物不復消化。其彼病人不能消故，於後不復更能進食。不能食故，身內火界悉皆滅盡。以彼人不能進食身內火滅故，必當命終。大王！火界滅時不至東方南西北方四維上下。大王！彼火界生時亦空、滅時亦空，而彼火界從本已來體性自空。大王！有時世界壞。世界壞時，身外火界增盛洞一，洞一已遍燒三千大千世界。大王！彼身外火界生時無所從來。大王！又時彼大火聚遍燒三千大千世界已，還復滅盡。大王！彼火滅時，不至東方南西北方四維上下。大王！彼身外火界生時亦空、滅時亦空，彼大火界體性自空，非有、不可得，唯是但用，然彼但用非男非女。
「大王！火界亦二種：一內、二外。大王！何者是內火界？大王！身內所有，及他身內所有所取，火、火體、火相，熱體、熱相、所謂能消飲食者，身中所有溫煖蒸熱入於熱數者。大王！此名身內火界。大王！何者為身外火界？身外所有不取不受者，所謂火、火體、火相，溫煖蒸熱。大王！此名身外火界。大王！又時迦羅羅胞胎中，身內火界增盛、水界漸微，是故迦羅羅漸稠漸堅。大王！譬如鐵器煎煮餳餔，以火力故漸漸稠強。大王，如是如是，以火力故迦羅羅漸稠漸堅。迦羅羅漸稠漸堅故，名遏浮陀。遏浮陀以火力成故，名為卑尸迦。卑尸迦以火力成故，名為堅固。堅固為火成故生於五支。如是如是，大王！彼水界為火界成熟。如是如是，彼水界漸稠漸堅故，成於肉團。大王！彼火界生時無所從來，而能燒滅於彼水界。大王！又時當有病人，身內火界悉皆滅盡。彼病人身內火界既滅盡已，所食之物不復消化。其彼病人不能消故，於後不復更能進食。不能食故，身內火界悉皆滅盡。以彼人不能進食身內火滅故，必當命終。大王！火界滅時不至東方南西北方四維上下。大王！彼火界生時亦空、滅時亦空，而彼火界從本已來體性自空。大王！有時世界壞。世界壞時，身外火界增盛洞一，洞一已遍燒三千大千世界。大王！彼身外火界生時無所從來。大王！又時彼大火聚遍燒三千大千世界已，還復滅盡。大王！彼火滅時，不至東方南西北方四維上下。大王！彼身外火界生時亦空、滅時亦空，彼大火界體性自空，非有、不可得，唯是但用，然彼但用非男非女。
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「大王！風界亦二種：一內、二外。大王！何者是身內風界？自己身內及他身內所有風界，所受所取風、風體、風名，速疾、速疾體、速疾名。所謂住身四支者是風，住胃者是風，行五體者是風，行諸子支者亦皆是風，遍行大小支者亦是風，出入息者亦是風。略而言之，遍身行悉皆是風。大王！此名身內風界。大王！又時身內風界增盛集合。彼增盛集合時能枯燥水界，亦能損減火界。于時枯燥水界、損減火界已，令人身無潤澤亦無溫煖、心腹鼓脹四支掘強、諸脈洪滿筋節拘急。彼人爾時受大苦惱，或復命終。大王！彼身內風界生時無所從來。大王！又時彼病人遇值良醫，醫觀彼病人已應病處藥，隨病與藥故風病除愈。大王！彼風界滅時亦無所去。大王！彼身內風界生時亦空、滅時亦空，身內風界體性自空。大王！何者是身外風界？身外所有，身所不取不受者，風、風體、風名，速疾、速疾體、速疾名。大王！此是外風界。大王！又時彼外風界增盛，增盛故風界集合，集合時落葉、折枝條、折樹拔根、崩摧山峯倒壞大山，破析分段漸次散壞乃至微塵。而此三千大千世界，為風所吹周迴旋轉。大王，譬如陶師以杖轉輪，三千大千世界為風所轉亦復如是，如少麥麨為風所吹，碎末為塵難可得見。如是大王！此三千大千世界為風所吹破析作末已，成於微塵。成微塵已亦不可見。大王！譬如大猛風輪起，以一把土隨風散之，乃至微塵亦不可見。如是大王！此三千大千世界為風所吹分析作末，分析作末已乃至無一餘殘微塵可見。大王！彼外風界生時無所從來。大王！又時夏初，彼外風界皆悉隱滅。隱滅故暑熱無風，於草木上無露。以無露故，一切草木無有濕潤。大王！彼外風界滅時亦無所去。大王！彼風界生時亦空、滅時亦空，彼風界體性自空。大王！彼內風界及外風界二俱皆空，體性自離，相亦自離，性亦不可得，滅相亦離。何以故？彼風界非作，無作者故。
「大王！風界亦二種：一內、二外。大王！何者是身內風界？自己身內及他身內所有風界，所受所取風、風體、風名，速疾、速疾體、速疾名。所謂住身四支者是風，住胃者是風，行五體者是風，行諸子支者亦皆是風，遍行大小支者亦是風，出入息者亦是風。略而言之，遍身行悉皆是風。大王！此名身內風界。大王！又時身內風界增盛集合。彼增盛集合時能枯燥水界，亦能損減火界。于時枯燥水界、損減火界已，令人身無潤澤亦無溫煖、心腹鼓脹四支掘強、諸脈洪滿筋節拘急。彼人爾時受大苦惱，或復命終。大王！彼身內風界生時無所從來。大王！又時彼病人遇值良醫，醫觀彼病人已應病處藥，隨病與藥故風病除愈。大王！彼風界滅時亦無所去。大王！彼身內風界生時亦空、滅時亦空，身內風界體性自空。大王！何者是身外風界？身外所有，身所不取不受者，風、風體、風名，速疾、速疾體、速疾名。大王！此是外風界。大王！又時彼外風界增盛，增盛故風界集合，集合時落葉、折枝條、折樹拔根、崩摧山峯倒壞大山，破析分段漸次散壞乃至微塵。而此三千大千世界，為風所吹周迴旋轉。大王，譬如陶師以杖轉輪，三千大千世界為風所轉亦復如是，如少麥麨為風所吹，碎末為塵難可得見。如是大王！此三千大千世界為風所吹破析作末已，成於微塵。成微塵已亦不可見。大王！譬如大猛風輪起，以一把土隨風散之，乃至微塵亦不可見。如是大王！此三千大千世界為風所吹分析作末，分析作末已乃至無一餘殘微塵可見。大王！彼外風界生時無所從來。大王！又時夏初，彼外風界皆悉隱滅。隱滅故暑熱無風，於草木上無露。以無露故，一切草木無有濕潤。大王！彼外風界滅時亦無所去。大王！彼風界生時亦空、滅時亦空，彼風界體性自空。大王！彼內風界及外風界二俱皆空，體性自離，相亦自離，性亦不可得，滅相亦離。何以故？彼風界非作，無作者故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「大王！何者是虛空界？虛空界亦二種：有內、有外。大王！何者是內虛空界？若自身內若他身內所受所取，所謂虛空、虛空體、虛空名。此身內所生，入於陰數、亦入入數、亦入界數所有空孔竅，大王！此名身內虛空界。大王！何者外虛空界？外所有非色者，乃至無有如毛等虛空處，名為虛空。大王！此名外虛空界。大王！又時由業因緣故生諸入，彼入等生已圍繞空界，是時得名入內虛空界數。大王！如是一一法中推求，無一眼入可得，唯有但用。大王！何以故空？地界清淨故。如地界清淨空故，如是水火風界清淨故空，彼無所從來。大王！又時一切諸色悉皆壞滅以為虛空。何以故？虛空界無盡故。大王！唯內虛空界安住不動。大王！譬如無為涅槃界安住不動，當知如是虛空界遍一切處。大王！譬如有人於空澤曠野掘作泉池陂井。大王！於意云何？彼諸虛空從何而來？」
「大王！何者是虛空界？虛空界亦二種：有內、有外。大王！何者是內虛空界？若自身內若他身內所受所取，所謂虛空、虛空體、虛空名。此身內所生，入於陰數、亦入入數、亦入界數所有空孔竅，大王！此名身內虛空界。大王！何者外虛空界？外所有非色者，乃至無有如毛等虛空處，名為虛空。大王！此名外虛空界。大王！又時由業因緣故生諸入，彼入等生已圍繞空界，是時得名入內虛空界數。大王！如是一一法中推求，無一眼入可得，唯有但用。大王！何以故空？地界清淨故。如地界清淨空故，如是水火風界清淨故空，彼無所從來。大王！又時一切諸色悉皆壞滅以為虛空。何以故？虛空界無盡故。大王！唯內虛空界安住不動。大王！譬如無為涅槃界安住不動，當知如是虛空界遍一切處。大王！譬如有人於空澤曠野掘作泉池陂井。大王！於意云何？彼諸虛空從何而來？」
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王言：「世尊！無所從來。」
王言：「世尊！無所從來。」
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佛言：「大王！若使彼人還以土填。大王！於意云何？彼虛空界去何所至？」
佛言：「大王！若使彼人還以土填。大王！於意云何？彼虛空界去何所至？」
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王言：「無所去也。何以故？世尊！彼虛空界無來無去。何以故！彼虛空界非男女故。」
王言：「無所去也。何以故？世尊！彼虛空界無來無去。何以故！彼虛空界非男女故。」
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佛言：「大王！外虛空界亦復不動，性無變易。虛空界空，非是有法。何以故？虛空界非男非女故。
佛言：「大王！外虛空界亦復不動，性無變易。虛空界空，非是有法。何以故？虛空界非男非女故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「大王！何者是識界？如眼為主攀緣於色，對色知故眼識生，或能知青黃赤白雜色，亦知長短麁細。如是一切所有色等物眼識所能覩者，名為眼識界。如是若知聲、若知香、若知味、若知觸、若知法，或知六根所緣所知，是名意識界。大王！又此識界不依諸根亦不依界？何以故。大王！非地淨色為眼入，非水火風淨為眼入。何以故？非地界清淨及諸餘法，以為眼入及具眼入者。如是乃至非水火風界清淨色及諸餘法，以為眼入、具眼入者。何以故？諸法無知故、無了別故、無堪能故、非初非中非後故、非內非外亦非中間。大王！如此識界了前事已，即便謝滅不復更生。彼識生時無所從來，及其滅時亦無所至。大王！何謂為眼入？謂四大所成清淨色。若使諸法體性自空，何者是清？何者是濁？於諸法中無有淨穢，云何於中而見淨穢？如是大王！是故當知，眼入之體性畢竟空寂，前際後際皆不可得。何以故？未來未至故不可得，過去已滅故不可得，未來未來事不可得。彼眼處亦不可得，自性離故。若體性不可得者，亦無男女性可得。既無男女性，何有我我所？大王！若有我我所者是魔境界，無我我所者是名諸佛如來境界。何以故？一切諸法離我我所故。大王！如實了知眼入空，眼入自性空。何以故？此眼入相不可得，是故此眼入體性空寂。此空離於眼入相是名無相，於相無求故名無願。大王！是名於眼入中三空解脫門現在前。
「大王！何者是識界？如眼為主攀緣於色，對色知故眼識生，或能知青黃赤白雜色，亦知長短麁細。如是一切所有色等物眼識所能覩者，名為眼識界。如是若知聲、若知香、若知味、若知觸、若知法，或知六根所緣所知，是名意識界。大王！又此識界不依諸根亦不依界？何以故。大王！非地淨色為眼入，非水火風淨為眼入。何以故？非地界清淨及諸餘法，以為眼入及具眼入者。如是乃至非水火風界清淨色及諸餘法，以為眼入、具眼入者。何以故？諸法無知故、無了別故、無堪能故、非初非中非後故、非內非外亦非中間。大王！如此識界了前事已，即便謝滅不復更生。彼識生時無所從來，及其滅時亦無所至。大王！何謂為眼入？謂四大所成清淨色。若使諸法體性自空，何者是清？何者是濁？於諸法中無有淨穢，云何於中而見淨穢？如是大王！是故當知，眼入之體性畢竟空寂，前際後際皆不可得。何以故？未來未至故不可得，過去已滅故不可得，未來未來事不可得。彼眼處亦不可得，自性離故。若體性不可得者，亦無男女性可得。既無男女性，何有我我所？大王！若有我我所者是魔境界，無我我所者是名諸佛如來境界。何以故？一切諸法離我我所故。大王！如實了知眼入空，眼入自性空。何以故？此眼入相不可得，是故此眼入體性空寂。此空離於眼入相是名無相，於相無求故名無願。大王！是名於眼入中三空解脫門現在前。
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「大王！何者是耳入界乃至身入？大王！此一切法對三解脫門現前，決定趣法界、究竟遍虛空，不可名、不可說、不可用、不可示，無有諍論、無有語言、不可測量。大王！以眼對色者名為顛倒，如是略說耳聲鼻香舌味身觸意法，是故諸法說名意境界。大王！眼入對色者往矚取著，此眼三種礙：照矚順境生於愛想、若覩違境生於恚想、矚中容境生於捨想。如是諸餘耳鼻舌身皆亦如是，其意矚法亦復如是，若緣順境生於愛心、緣於違境則生瞋恚、於中容境生愚惑心。如是境界是意所行、意遍行，故名意境界。大王！彼意行於順色生於貪欲、行於違色則起恚怒、行中容色起於無明。如是聲香味觸意所緣法，亦行三事起貪瞋癡，謂意緣順境意法生於貪欲、意緣違境意法生於瞋恚、意緣中容境意法生於無明起於愚癡。大王！應當如是知於諸根猶如幻化，知彼境界其猶如夢。大王！如人夢中與諸婇女及眾人等共相娛樂，是人覺已憶念夢中眾人婇女。大王！於意云何？夢中所見是實有不？」
「大王！何者是耳入界乃至身入？大王！此一切法對三解脫門現前，決定趣法界、究竟遍虛空，不可名、不可說、不可用、不可示，無有諍論、無有語言、不可測量。大王！以眼對色者名為顛倒，如是略說耳聲鼻香舌味身觸意法，是故諸法說名意境界。大王！眼入對色者往矚取著，此眼三種礙：照矚順境生於愛想、若覩違境生於恚想、矚中容境生於捨想。如是諸餘耳鼻舌身皆亦如是，其意矚法亦復如是，若緣順境生於愛心、緣於違境則生瞋恚、於中容境生愚惑心。如是境界是意所行、意遍行，故名意境界。大王！彼意行於順色生於貪欲、行於違色則起恚怒、行中容色起於無明。如是聲香味觸意所緣法，亦行三事起貪瞋癡，謂意緣順境意法生於貪欲、意緣違境意法生於瞋恚、意緣中容境意法生於無明起於愚癡。大王！應當如是知於諸根猶如幻化，知彼境界其猶如夢。大王！如人夢中與諸婇女及眾人等共相娛樂，是人覺已憶念夢中眾人婇女。大王！於意云何？夢中所見是實有不？」
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王言：「不也。」
王言：「不也。」
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「大王！於意云何？是人所夢執謂為實。是為智不？」
「大王！於意云何？是人所夢執謂為實。是為智不？」
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王言：「不也。世尊！何以故？夢中所見眾人婇女畢竟是無亦不可得，何況共相娛樂。是人但自疲勞，都無有實。」
王言：「不也。世尊！何以故？夢中所見眾人婇女畢竟是無亦不可得，何況共相娛樂。是人但自疲勞，都無有實。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛言：「大王！如是愚癡無聞凡夫見可意色，眼見色已心生執著，生執著已起於愛重，起愛重已生染著心，生染著已作染著業，所謂身三、口四、意三種業，造彼業已即便謝滅。是業滅已，不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業，乃至臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人自分業盡、異業現前，大王！如似夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅、或生天人中。前識既滅生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於此世至於他世而有生滅。見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者亦無受報者。大王！彼後識滅時名為死數，若初識生名為生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。死時亦無所從來，滅時亦無所至。初識生時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受、受體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是作業果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗故有，非第一義。大王當知，一切諸法皆悉空寂。一切諸法空者，是空解脫門。空無空相，名無相解脫門。若無於相則無願求，名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離於相、遠離願求。究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。
佛言：「大王！如是愚癡無聞凡夫見可意色，眼見色已心生執著，生執著已起於愛重，起愛重已生染著心，生染著已作染著業，所謂身三、口四、意三種業，造彼業已即便謝滅。是業滅已，不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業，乃至臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人自分業盡、異業現前，大王！如似夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅、或生天人中。前識既滅生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於此世至於他世而有生滅。見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者亦無受報者。大王！彼後識滅時名為死數，若初識生名為生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。死時亦無所從來，滅時亦無所至。初識生時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受、受體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是作業果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗故有，非第一義。大王當知，一切諸法皆悉空寂。一切諸法空者，是空解脫門。空無空相，名無相解脫門。若無於相則無願求，名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離於相、遠離願求。究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「大王！猶如夢中與冤共鬪，是人覺已憶念夢中而共冤鬪。於意云何？夢中所見是實有不？」
「大王！猶如夢中與冤共鬪，是人覺已憶念夢中而共冤鬪。於意云何？夢中所見是實有不？」
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王言：「不也。」
王言：「不也。」
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「大王！於意云何？是人所夢執謂為實。是為智不？」
「大王！於意云何？是人所夢執謂為實。是為智不？」
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王言：「不也。世尊！何以故？夢中畢竟無冤，何況鬪戰。是人徒自疲勞，都無有實。」
王言：「不也。世尊！何以故？夢中畢竟無冤，何況鬪戰。是人徒自疲勞，都無有實。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛言：「大王！如是愚癡無聞凡夫，眼見不愛之色心不喜樂，於不喜樂而生執著，生執著已便生瞋恚，生瞋恚已其心濁亂造作瞋業，所謂身三、口四、意三種業。造彼業已即便謝滅，是業滅已不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業，乃至臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人見已心生恐怖，自分業盡、異業現前。大王！如似夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅處、或生天人中。前識既滅生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於今世至於後世而有生滅，見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者亦無受報者。大王！彼後識滅時名為死數，若初識生名為生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。死時亦無所從來，滅時亦無所至。初識生時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受、受體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是，作業果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗故有，非第一義。大王當知，一切諸法皆悉空寂，一切諸法空者是空解脫門，空無空相名無相解脫門，若無相者則無願求名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離諸相、遠離願求。究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。
佛言：「大王！如是愚癡無聞凡夫，眼見不愛之色心不喜樂，於不喜樂而生執著，生執著已便生瞋恚，生瞋恚已其心濁亂造作瞋業，所謂身三、口四、意三種業。造彼業已即便謝滅，是業滅已不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業，乃至臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人見已心生恐怖，自分業盡、異業現前。大王！如似夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅處、或生天人中。前識既滅生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於今世至於後世而有生滅，見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者亦無受報者。大王！彼後識滅時名為死數，若初識生名為生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。死時亦無所從來，滅時亦無所至。初識生時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受、受體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是，作業果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗故有，非第一義。大王當知，一切諸法皆悉空寂，一切諸法空者是空解脫門，空無空相名無相解脫門，若無相者則無願求名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離諸相、遠離願求。究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。
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「大王！猶如有人於其夢中為鬼所嬈心生恐怖，是人覺已憶念夢中所夢之鬼。於意云何？夢中所見是實有不？」
「大王！猶如有人於其夢中為鬼所嬈心生恐怖，是人覺已憶念夢中所夢之鬼。於意云何？夢中所見是實有不？」
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王言：「不也。」
王言：「不也。」
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「大王！於意云何？是人所夢執謂為實。是為智不？」
「大王！於意云何？是人所夢執謂為實。是為智不？」
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
王言：「不也。世尊！何以故？夢中所見畢竟無鬼，何況怖也。是人但自疲勞，都無有實。」
王言：「不也。世尊！何以故？夢中所見畢竟無鬼，何況怖也。是人但自疲勞，都無有實。」
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佛言：「大王！如是愚癡無聞凡夫眼覩色已，於捨處色妄生執著，生執著已作執著業，所謂身三、口四、意三種業。造彼業已即便謝滅，是業滅已不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至命根欲盡臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人見已心生怖懼，自分業盡、異業現前。大王！如似夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅處、或生天人中。前識既滅生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於今世至於後世而有生滅，見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者、亦無受報者。大王！彼後識滅時名為死數，若初識生名為生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。死時亦無所從來，滅時亦無所至。初識生時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受、受體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是，作業果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗故有，非第一義。大王當知，一切諸法皆悉空寂，一切諸法空者是空解脫門，空無空相名無相解脫門，若無相者則無願求名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離於相、遠離願求。究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。
佛言：「大王！如是愚癡無聞凡夫眼覩色已，於捨處色妄生執著，生執著已作執著業，所謂身三、口四、意三種業。造彼業已即便謝滅，是業滅已不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至命根欲盡臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人見已心生怖懼，自分業盡、異業現前。大王！如似夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅處、或生天人中。前識既滅生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於今世至於後世而有生滅，見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者、亦無受報者。大王！彼後識滅時名為死數，若初識生名為生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。死時亦無所從來，滅時亦無所至。初識生時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受、受體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是，作業果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗故有，非第一義。大王當知，一切諸法皆悉空寂，一切諸法空者是空解脫門，空無空相名無相解脫門，若無相者則無願求名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離於相、遠離願求。究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。
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大寶積經卷第七十三
大寶積經卷第七十三
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