大寶積經卷第七十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第七十三

北齊三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之十三六界差別品第二十五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩見實會第十六之十三六界差別品第二十五之一

爾時淨飯王及諸眷屬，見阿修羅、迦樓羅龍及龍女、鳩槃荼、乾闥婆、夜叉、緊那羅、摩睺羅伽、呵羅竭闍天、四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵摩天、光音天、遍淨天乃至廣果天，見彼供養，及聞授記，又聞淨居諸天說偈讚佛，復聞外道亦得授記，淨飯王作是思惟：「是事希有不可思議。世尊如是善說，一切世間聞已咸皆欣喜。」是時淨飯王以愛戀子故，情意慇懃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨飯王及諸眷屬，見阿修羅、迦樓羅龍及龍女、鳩槃荼、乾闥婆、夜叉、緊那羅、摩睺羅伽、呵羅竭闍天、四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵摩天、光音天、遍淨天乃至廣果天，見彼供養，及聞授記，又聞淨居諸天說偈讚佛，復聞外道亦得授記，淨飯王作是思惟：「是事希有不可思議。世尊如是善說，一切世間聞已咸皆欣喜。」是時淨飯王以愛戀子故，情意慇懃。

爾時世尊告父王言：「我所說法，初善中善後善，其義深邃，其味亦善，淳淨無雜，清白無染顯說梵行法。何者梵行？所謂分別六界法門。王今諦聽，善思念之，當為王說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告父王言：「我所說法，初善中善後善，其義深邃，其味亦善，淳淨無雜，清白無染顯說梵行法。何者梵行？所謂分別六界法門。王今諦聽，善思念之，當為王說。」

王言：「善哉！我今諦聽，唯願說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「善哉！我今諦聽，唯願說之。」

佛言：「大王！何者為分別六界法門？大王！所言六界者即是丈夫，六觸入亦是丈夫，十八意識境界亦是丈夫。大王！我所言六界即是丈夫者，我何故如是說？大王！何者是六界？所謂地界、水界、火界、風界、空界、識界。大王！此名六界。所言六界是丈夫者，所謂此也。我言六觸入名為丈夫。何故如是說？大王！所言觸入何者？謂眼觸入見諸色故。如是耳鼻舌身亦如是，意觸入為知法故，我言六觸入是丈夫者謂此也。我言十八意識境界是丈夫者，何故如是說？大王！此十八意識境界何者是？謂眼見可意色，以憶想分別而生思覺。見不可意色已，亦憶想分別而生思覺。見捨處色已，亦憶想分別而生思覺。耳鼻舌身亦如是，意知法，可意處法知已思想分別，不可意處法知已亦思想分別，捨處法知已亦思想分別。大王！我言十八意識境界是丈夫者謂此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！何者為分別六界法門？大王！所言六界者即是丈夫，六觸入亦是丈夫，十八意識境界亦是丈夫。大王！我所言六界即是丈夫者，我何故如是說？大王！何者是六界？所謂地界、水界、火界、風界、空界、識界。大王！此名六界。所言六界是丈夫者，所謂此也。我言六觸入名為丈夫。何故如是說？大王！所言觸入何者？謂眼觸入見諸色故。如是耳鼻舌身亦如是，意觸入為知法故，我言六觸入是丈夫者謂此也。我言十八意識境界是丈夫者，何故如是說？大王！此十八意識境界何者是？謂眼見可意色，以憶想分別而生思覺。見不可意色已，亦憶想分別而生思覺。見捨處色已，亦憶想分別而生思覺。耳鼻舌身亦如是，意知法，可意處法知已思想分別，不可意處法知已亦思想分別，捨處法知已亦思想分別。大王！我言十八意識境界是丈夫者謂此也。

「大王！地界有二種：有內、有外。大王！何者為內地界？謂自身內所有。彼彼身內所有得有取、堅者強者，所謂髮、毛、爪、齒、塵垢、皮、肉、筋、骨、髓、脾、腎、肝、肚、大腸、小腸、大便、脬膜、腦胲。大王！是等名為身內地界。大王！何者是身外地界？謂身外所有、不得不取、堅者強者。大王！是名身外地界。大王！身內地界，生時無所從來，滅時無所去。大王！有時女人自分別我是女人。自分別我是女人已，見外丈夫復生分別，彼是丈夫。是女人分別彼是丈夫已，即生欲想。生欲想已，樂欲和合，於彼男子而生染愛。彼男子亦作是分別，我是男子。自分別我是男子已，見外女人復生分別，彼是女人。此男子作是分別已，於彼女人而生染愛。是男子女人俱生染愛已而便和合，以和合故而有歌羅羅。大王！彼丈夫分別及所分別事，二俱不可得。女人、女人性亦不可得，男子、男子性亦不可得。以是不相續而生分別，彼分別亦自性不可得。如分別自性不可得，如是和合、和合性亦不可得。如和合、和合性不可得，如是歌羅羅、歌羅羅性不可得。若自性不可得者，彼云何能生堅強？大王！當知因分別故而生有堅者強者。彼堅強生時，無所從來。大王。有時此身終，為塚間死屍。彼死屍堅強想變壞時，不向東方亦不向南西北方四維上下。大王！如是當知為內身地界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！地界有二種：有內、有外。大王！何者為內地界？謂自身內所有。彼彼身內所有得有取、堅者強者，所謂髮、毛、爪、齒、塵垢、皮、肉、筋、骨、髓、脾、腎、肝、肚、大腸、小腸、大便、脬膜、腦胲。大王！是等名為身內地界。大王！何者是身外地界？謂身外所有、不得不取、堅者強者。大王！是名身外地界。大王！身內地界，生時無所從來，滅時無所去。大王！有時女人自分別我是女人。自分別我是女人已，見外丈夫復生分別，彼是丈夫。是女人分別彼是丈夫已，即生欲想。生欲想已，樂欲和合，於彼男子而生染愛。彼男子亦作是分別，我是男子。自分別我是男子已，見外女人復生分別，彼是女人。此男子作是分別已，於彼女人而生染愛。是男子女人俱生染愛已而便和合，以和合故而有歌羅羅。大王！彼丈夫分別及所分別事，二俱不可得。女人、女人性亦不可得，男子、男子性亦不可得。以是不相續而生分別，彼分別亦自性不可得。如分別自性不可得，如是和合、和合性亦不可得。如和合、和合性不可得，如是歌羅羅、歌羅羅性不可得。若自性不可得者，彼云何能生堅強？大王！當知因分別故而生有堅者強者。彼堅強生時，無所從來。大王。有時此身終，為塚間死屍。彼死屍堅強想變壞時，不向東方亦不向南西北方四維上下。大王！如是當知為內身地界。

「大王！有時世間居處悉皆空虛，復生梵天七寶宮殿。彼宮殿堅強相生時，無所從來。如是他化自在諸天，七寶宮殿堅強生時，無所從來。如是化樂天、兜率陀天、夜摩天、三十三天、四天王天，所有七寶宮殿堅相生時，無所從來。鐵圍山、大鐵圍山，堅固牢實同一金剛，堅強生時，無所從來。如是須彌山、尼民達山、育乾達山、伊沙達山、佉提羅迦山、鞞達略山、毘那多迦山、阿葉波竭那山、鐵圍山、大鐵圍山、蘇達舍那山、摩訶蘇達舍那山、優常伽羅山、雪山、香山，諸餘黑山，及三千大千世界若成時，彼一切堅強生時，無所從來。此大地厚一百六十萬由旬，生已而住。大王！彼堅強生時，無所從來。大王！又時此世界壞。是世界欲壞時，此大地或為火所燒、或為水所漂、或為風所吹，悉皆散滅。彼地為火燒時，乃至煙灰都無所見。大王！譬如蘇油為火所燒無有遺餘。大王！如是此三千大千世界燒已，灰燼不現。後為水所漂時，亦無遺餘可見。大王！譬如以鹽投水消滅無餘。大王！如是如是，三千大千世界為水漂已亦無遺餘。大王！如是三千大千世界風吹壞時無有遺餘。大王！譬如毘嵐猛風吹諸飛鳥，彼鳥散滅無有遺餘。大王！如是如是，此三千大千世界為毘嵐猛風之所吹壞，一切散滅無有遺餘。大王！彼地界成時無所從來，壞時無所去。大王！如是如是，內身地界生時亦無所從來，滅時亦無所去。大王！彼地界生時亦空、住時亦空，生住二時體性俱空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！有時世間居處悉皆空虛，復生梵天七寶宮殿。彼宮殿堅強相生時，無所從來。如是他化自在諸天，七寶宮殿堅強生時，無所從來。如是化樂天、兜率陀天、夜摩天、三十三天、四天王天，所有七寶宮殿堅相生時，無所從來。鐵圍山、大鐵圍山，堅固牢實同一金剛，堅強生時，無所從來。如是須彌山、尼民達山、育乾達山、伊沙達山、佉提羅迦山、鞞達略山、毘那多迦山、阿葉波竭那山、鐵圍山、大鐵圍山、蘇達舍那山、摩訶蘇達舍那山、優常伽羅山、雪山、香山，諸餘黑山，及三千大千世界若成時，彼一切堅強生時，無所從來。此大地厚一百六十萬由旬，生已而住。大王！彼堅強生時，無所從來。大王！又時此世界壞。是世界欲壞時，此大地或為火所燒、或為水所漂、或為風所吹，悉皆散滅。彼地為火燒時，乃至煙灰都無所見。大王！譬如蘇油為火所燒無有遺餘。大王！如是此三千大千世界燒已，灰燼不現。後為水所漂時，亦無遺餘可見。大王！譬如以鹽投水消滅無餘。大王！如是如是，三千大千世界為水漂已亦無遺餘。大王！如是三千大千世界風吹壞時無有遺餘。大王！譬如毘嵐猛風吹諸飛鳥，彼鳥散滅無有遺餘。大王！如是如是，此三千大千世界為毘嵐猛風之所吹壞，一切散滅無有遺餘。大王！彼地界成時無所從來，壞時無所去。大王！如是如是，內身地界生時亦無所從來，滅時亦無所去。大王！彼地界生時亦空、住時亦空，生住二時體性俱空。

「大王！彼水界亦有二種：有內、有外。大王！是內身水界，謂自身內所有，及餘彼彼身內所得所攝，若水、若水性、若水體，若潤、若潤性、若潤體，所謂此身中淚、汗、洟、唾、膿血、瘡污、肪膏、髓、乳、膽、小便。大王！如是等物名身內水界。大王！何者是身外水界？身所不得、不攝者，水及水性、水體，潤及潤性、潤體。大王！此名身外水界。大王！彼身內水界生時無所從來，滅時無所去。大王！謂如見所愛人眼中流淚，苦惱所逼亦復流淚，聞法敬信亦復流淚，若遇風寒亦復流淚，眼赤痛時亦復流淚。大王！彼淚出時無所從來，滅時無所去。大王！又時身內水界增長，增長已益彼水界，能滅身內火界，彼火界滅時去無所至。大王！彼身內外界，生時亦無所從來，滅時亦無所去。大王！彼身內外界生時亦空，滅時亦空，其水界性自是空。大王！有時彼內火界增盛，增盛已能竭身內水界。彼水界燒竭之時，去無所至。大王！彼身內水界生時無所從來，滅時亦無所去。大王！彼身內水界生時亦空、滅時亦空，體性自空。大王！又時此世界壞。大王！此世界欲壞時，於虛空中興三十二重雲而住。遍興三十二重雲住已，遍覆三千大千世界。遍覆三千大千世界已，經五中劫天降大雨，流注不絕如象王尿。其後復經五中劫降麁大雨，當於爾時，其水積滿上至梵天。大王！彼大水界初生之時，無所從來。大王！又時此世界居處壞時，此世界中第二日出。二日出時，小河泉源悉皆枯盡。大王！又時此世界第三日出。第三日出時，大池江河悉皆枯竭。大王！又時此世界第四日出。第四日出時，四大河本源亦悉枯盡。大王！世界又時第五日出。第五日出已，大海中水一由旬二由旬三由旬，四五乃至十由旬悉皆枯盡；二十三十四十五十由旬海水枯盡；一百由旬二百由旬，三百乃至千由旬亦皆枯盡；二千三千四千乃至一萬由旬悉亦枯盡；二萬三萬乃至四萬四千由旬大海水盡皆枯涸。大王！又時大海之中餘殘之水，四萬由旬餘殘水在。三萬二萬一萬由旬餘殘水在，後復漸盡。九千八千乃至一千由旬，九百八百乃至一百由旬，餘殘水在。九十由旬八十七十六十五十四十三十二十乃至十由旬，九由旬八由旬乃至一由旬，餘殘水在。五里下至十多羅樹，九多羅乃至一多羅，十人乃至一人，餘殘水在於一人身齊咽，至腋至臍，至腰至跨，至𨄔至踝，餘殘水在，乃至牛跡水在。大王！當爾之時，大海之中唯有少濕相，如麁雨時乍濕乍乾。大王！譬如麁雨渧渧如有，濕未周匝；大海之水亦復如是。大王！又時大海之中所有濕處，唯潤一指面。大王！彼水界漸滅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！彼水界亦有二種：有內、有外。大王！是內身水界，謂自身內所有，及餘彼彼身內所得所攝，若水、若水性、若水體，若潤、若潤性、若潤體，所謂此身中淚、汗、洟、唾、膿血、瘡污、肪膏、髓、乳、膽、小便。大王！如是等物名身內水界。大王！何者是身外水界？身所不得、不攝者，水及水性、水體，潤及潤性、潤體。大王！此名身外水界。大王！彼身內水界生時無所從來，滅時無所去。大王！謂如見所愛人眼中流淚，苦惱所逼亦復流淚，聞法敬信亦復流淚，若遇風寒亦復流淚，眼赤痛時亦復流淚。大王！彼淚出時無所從來，滅時無所去。大王！又時身內水界增長，增長已益彼水界，能滅身內火界，彼火界滅時去無所至。大王！彼身內外界，生時亦無所從來，滅時亦無所去。大王！彼身內外界生時亦空，滅時亦空，其水界性自是空。大王！有時彼內火界增盛，增盛已能竭身內水界。彼水界燒竭之時，去無所至。大王！彼身內水界生時無所從來，滅時亦無所去。大王！彼身內水界生時亦空、滅時亦空，體性自空。大王！又時此世界壞。大王！此世界欲壞時，於虛空中興三十二重雲而住。遍興三十二重雲住已，遍覆三千大千世界。遍覆三千大千世界已，經五中劫天降大雨，流注不絕如象王尿。其後復經五中劫降麁大雨，當於爾時，其水積滿上至梵天。大王！彼大水界初生之時，無所從來。大王！又時此世界居處壞時，此世界中第二日出。二日出時，小河泉源悉皆枯盡。大王！又時此世界第三日出。第三日出時，大池江河悉皆枯竭。大王！又時此世界第四日出。第四日出時，四大河本源亦悉枯盡。大王！世界又時第五日出。第五日出已，大海中水一由旬二由旬三由旬，四五乃至十由旬悉皆枯盡；二十三十四十五十由旬海水枯盡；一百由旬二百由旬，三百乃至千由旬亦皆枯盡；二千三千四千乃至一萬由旬悉亦枯盡；二萬三萬乃至四萬四千由旬大海水盡皆枯涸。大王！又時大海之中餘殘之水，四萬由旬餘殘水在。三萬二萬一萬由旬餘殘水在，後復漸盡。九千八千乃至一千由旬，九百八百乃至一百由旬，餘殘水在。九十由旬八十七十六十五十四十三十二十乃至十由旬，九由旬八由旬乃至一由旬，餘殘水在。五里下至十多羅樹，九多羅乃至一多羅，十人乃至一人，餘殘水在於一人身齊咽，至腋至臍，至腰至跨，至𨄔至踝，餘殘水在，乃至牛跡水在。大王！當爾之時，大海之中唯有少濕相，如麁雨時乍濕乍乾。大王！譬如麁雨渧渧如有，濕未周匝；大海之水亦復如是。大王！又時大海之中所有濕處，唯潤一指面。大王！彼水界漸滅

之時，去無所至，亦不詣於東西南北四維上下。大王！彼水界生時亦空、住時亦空、滅時亦空。如是大王！彼水界性不可得，唯有但用，然彼但用非男非女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之時，去無所至，亦不詣於東西南北四維上下。大王！彼水界生時亦空、住時亦空、滅時亦空。如是大王！彼水界性不可得，唯有但用，然彼但用非男非女。

「大王！火界亦二種：一內、二外。大王！何者是內火界？大王！身內所有，及他身內所有所取，火、火體、火相，熱體、熱相、所謂能消飲食者，身中所有溫煖蒸熱入於熱數者。大王！此名身內火界。大王！何者為身外火界？身外所有不取不受者，所謂火、火體、火相，溫煖蒸熱。大王！此名身外火界。大王！又時迦羅羅胞胎中，身內火界增盛、水界漸微，是故迦羅羅漸稠漸堅。大王！譬如鐵器煎煮餳餔，以火力故漸漸稠強。大王，如是如是，以火力故迦羅羅漸稠漸堅。迦羅羅漸稠漸堅故，名遏浮陀。遏浮陀以火力成故，名為卑尸迦。卑尸迦以火力成故，名為堅固。堅固為火成故生於五支。如是如是，大王！彼水界為火界成熟。如是如是，彼水界漸稠漸堅故，成於肉團。大王！彼火界生時無所從來，而能燒滅於彼水界。大王！又時當有病人，身內火界悉皆滅盡。彼病人身內火界既滅盡已，所食之物不復消化。其彼病人不能消故，於後不復更能進食。不能食故，身內火界悉皆滅盡。以彼人不能進食身內火滅故，必當命終。大王！火界滅時不至東方南西北方四維上下。大王！彼火界生時亦空、滅時亦空，而彼火界從本已來體性自空。大王！有時世界壞。世界壞時，身外火界增盛洞一，洞一已遍燒三千大千世界。大王！彼身外火界生時無所從來。大王！又時彼大火聚遍燒三千大千世界已，還復滅盡。大王！彼火滅時，不至東方南西北方四維上下。大王！彼身外火界生時亦空、滅時亦空，彼大火界體性自空，非有、不可得，唯是但用，然彼但用非男非女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！火界亦二種：一內、二外。大王！何者是內火界？大王！身內所有，及他身內所有所取，火、火體、火相，熱體、熱相、所謂能消飲食者，身中所有溫煖蒸熱入於熱數者。大王！此名身內火界。大王！何者為身外火界？身外所有不取不受者，所謂火、火體、火相，溫煖蒸熱。大王！此名身外火界。大王！又時迦羅羅胞胎中，身內火界增盛、水界漸微，是故迦羅羅漸稠漸堅。大王！譬如鐵器煎煮餳餔，以火力故漸漸稠強。大王，如是如是，以火力故迦羅羅漸稠漸堅。迦羅羅漸稠漸堅故，名遏浮陀。遏浮陀以火力成故，名為卑尸迦。卑尸迦以火力成故，名為堅固。堅固為火成故生於五支。如是如是，大王！彼水界為火界成熟。如是如是，彼水界漸稠漸堅故，成於肉團。大王！彼火界生時無所從來，而能燒滅於彼水界。大王！又時當有病人，身內火界悉皆滅盡。彼病人身內火界既滅盡已，所食之物不復消化。其彼病人不能消故，於後不復更能進食。不能食故，身內火界悉皆滅盡。以彼人不能進食身內火滅故，必當命終。大王！火界滅時不至東方南西北方四維上下。大王！彼火界生時亦空、滅時亦空，而彼火界從本已來體性自空。大王！有時世界壞。世界壞時，身外火界增盛洞一，洞一已遍燒三千大千世界。大王！彼身外火界生時無所從來。大王！又時彼大火聚遍燒三千大千世界已，還復滅盡。大王！彼火滅時，不至東方南西北方四維上下。大王！彼身外火界生時亦空、滅時亦空，彼大火界體性自空，非有、不可得，唯是但用，然彼但用非男非女。

「大王！風界亦二種：一內、二外。大王！何者是身內風界？自己身內及他身內所有風界，所受所取風、風體、風名，速疾、速疾體、速疾名。所謂住身四支者是風，住胃者是風，行五體者是風，行諸子支者亦皆是風，遍行大小支者亦是風，出入息者亦是風。略而言之，遍身行悉皆是風。大王！此名身內風界。大王！又時身內風界增盛集合。彼增盛集合時能枯燥水界，亦能損減火界。于時枯燥水界、損減火界已，令人身無潤澤亦無溫煖、心腹鼓脹四支掘強、諸脈洪滿筋節拘急。彼人爾時受大苦惱，或復命終。大王！彼身內風界生時無所從來。大王！又時彼病人遇值良醫，醫觀彼病人已應病處藥，隨病與藥故風病除愈。大王！彼風界滅時亦無所去。大王！彼身內風界生時亦空、滅時亦空，身內風界體性自空。大王！何者是身外風界？身外所有，身所不取不受者，風、風體、風名，速疾、速疾體、速疾名。大王！此是外風界。大王！又時彼外風界增盛，增盛故風界集合，集合時落葉、折枝條、折樹拔根、崩摧山峯倒壞大山，破析分段漸次散壞乃至微塵。而此三千大千世界，為風所吹周迴旋轉。大王，譬如陶師以杖轉輪，三千大千世界為風所轉亦復如是，如少麥麨為風所吹，碎末為塵難可得見。如是大王！此三千大千世界為風所吹破析作末已，成於微塵。成微塵已亦不可見。大王！譬如大猛風輪起，以一把土隨風散之，乃至微塵亦不可見。如是大王！此三千大千世界為風所吹分析作末，分析作末已乃至無一餘殘微塵可見。大王！彼外風界生時無所從來。大王！又時夏初，彼外風界皆悉隱滅。隱滅故暑熱無風，於草木上無露。以無露故，一切草木無有濕潤。大王！彼外風界滅時亦無所去。大王！彼風界生時亦空、滅時亦空，彼風界體性自空。大王！彼內風界及外風界二俱皆空，體性自離，相亦自離，性亦不可得，滅相亦離。何以故？彼風界非作，無作者故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！風界亦二種：一內、二外。大王！何者是身內風界？自己身內及他身內所有風界，所受所取風、風體、風名，速疾、速疾體、速疾名。所謂住身四支者是風，住胃者是風，行五體者是風，行諸子支者亦皆是風，遍行大小支者亦是風，出入息者亦是風。略而言之，遍身行悉皆是風。大王！此名身內風界。大王！又時身內風界增盛集合。彼增盛集合時能枯燥水界，亦能損減火界。于時枯燥水界、損減火界已，令人身無潤澤亦無溫煖、心腹鼓脹四支掘強、諸脈洪滿筋節拘急。彼人爾時受大苦惱，或復命終。大王！彼身內風界生時無所從來。大王！又時彼病人遇值良醫，醫觀彼病人已應病處藥，隨病與藥故風病除愈。大王！彼風界滅時亦無所去。大王！彼身內風界生時亦空、滅時亦空，身內風界體性自空。大王！何者是身外風界？身外所有，身所不取不受者，風、風體、風名，速疾、速疾體、速疾名。大王！此是外風界。大王！又時彼外風界增盛，增盛故風界集合，集合時落葉、折枝條、折樹拔根、崩摧山峯倒壞大山，破析分段漸次散壞乃至微塵。而此三千大千世界，為風所吹周迴旋轉。大王，譬如陶師以杖轉輪，三千大千世界為風所轉亦復如是，如少麥麨為風所吹，碎末為塵難可得見。如是大王！此三千大千世界為風所吹破析作末已，成於微塵。成微塵已亦不可見。大王！譬如大猛風輪起，以一把土隨風散之，乃至微塵亦不可見。如是大王！此三千大千世界為風所吹分析作末，分析作末已乃至無一餘殘微塵可見。大王！彼外風界生時無所從來。大王！又時夏初，彼外風界皆悉隱滅。隱滅故暑熱無風，於草木上無露。以無露故，一切草木無有濕潤。大王！彼外風界滅時亦無所去。大王！彼風界生時亦空、滅時亦空，彼風界體性自空。大王！彼內風界及外風界二俱皆空，體性自離，相亦自離，性亦不可得，滅相亦離。何以故？彼風界非作，無作者故。

「大王！何者是虛空界？虛空界亦二種：有內、有外。大王！何者是內虛空界？若自身內若他身內所受所取，所謂虛空、虛空體、虛空名。此身內所生，入於陰數、亦入入數、亦入界數所有空孔竅，大王！此名身內虛空界。大王！何者外虛空界？外所有非色者，乃至無有如毛等虛空處，名為虛空。大王！此名外虛空界。大王！又時由業因緣故生諸入，彼入等生已圍繞空界，是時得名入內虛空界數。大王！如是一一法中推求，無一眼入可得，唯有但用。大王！何以故空？地界清淨故。如地界清淨空故，如是水火風界清淨故空，彼無所從來。大王！又時一切諸色悉皆壞滅以為虛空。何以故？虛空界無盡故。大王！唯內虛空界安住不動。大王！譬如無為涅槃界安住不動，當知如是虛空界遍一切處。大王！譬如有人於空澤曠野掘作泉池陂井。大王！於意云何？彼諸虛空從何而來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！何者是虛空界？虛空界亦二種：有內、有外。大王！何者是內虛空界？若自身內若他身內所受所取，所謂虛空、虛空體、虛空名。此身內所生，入於陰數、亦入入數、亦入界數所有空孔竅，大王！此名身內虛空界。大王！何者外虛空界？外所有非色者，乃至無有如毛等虛空處，名為虛空。大王！此名外虛空界。大王！又時由業因緣故生諸入，彼入等生已圍繞空界，是時得名入內虛空界數。大王！如是一一法中推求，無一眼入可得，唯有但用。大王！何以故空？地界清淨故。如地界清淨空故，如是水火風界清淨故空，彼無所從來。大王！又時一切諸色悉皆壞滅以為虛空。何以故？虛空界無盡故。大王！唯內虛空界安住不動。大王！譬如無為涅槃界安住不動，當知如是虛空界遍一切處。大王！譬如有人於空澤曠野掘作泉池陂井。大王！於意云何？彼諸虛空從何而來？」

王言：「世尊！無所從來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「世尊！無所從來。」

佛言：「大王！若使彼人還以土填。大王！於意云何？彼虛空界去何所至？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！若使彼人還以土填。大王！於意云何？彼虛空界去何所至？」

王言：「無所去也。何以故？世尊！彼虛空界無來無去。何以故！彼虛空界非男女故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「無所去也。何以故？世尊！彼虛空界無來無去。何以故！彼虛空界非男女故。」

佛言：「大王！外虛空界亦復不動，性無變易。虛空界空，非是有法。何以故？虛空界非男非女故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！外虛空界亦復不動，性無變易。虛空界空，非是有法。何以故？虛空界非男非女故。

「大王！何者是識界？如眼為主攀緣於色，對色知故眼識生，或能知青黃赤白雜色，亦知長短麁細。如是一切所有色等物眼識所能覩者，名為眼識界。如是若知聲、若知香、若知味、若知觸、若知法，或知六根所緣所知，是名意識界。大王！又此識界不依諸根亦不依界？何以故。大王！非地淨色為眼入，非水火風淨為眼入。何以故？非地界清淨及諸餘法，以為眼入及具眼入者。如是乃至非水火風界清淨色及諸餘法，以為眼入、具眼入者。何以故？諸法無知故、無了別故、無堪能故、非初非中非後故、非內非外亦非中間。大王！如此識界了前事已，即便謝滅不復更生。彼識生時無所從來，及其滅時亦無所至。大王！何謂為眼入？謂四大所成清淨色。若使諸法體性自空，何者是清？何者是濁？於諸法中無有淨穢，云何於中而見淨穢？如是大王！是故當知，眼入之體性畢竟空寂，前際後際皆不可得。何以故？未來未至故不可得，過去已滅故不可得，未來未來事不可得。彼眼處亦不可得，自性離故。若體性不可得者，亦無男女性可得。既無男女性，何有我我所？大王！若有我我所者是魔境界，無我我所者是名諸佛如來境界。何以故？一切諸法離我我所故。大王！如實了知眼入空，眼入自性空。何以故？此眼入相不可得，是故此眼入體性空寂。此空離於眼入相是名無相，於相無求故名無願。大王！是名於眼入中三空解脫門現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！何者是識界？如眼為主攀緣於色，對色知故眼識生，或能知青黃赤白雜色，亦知長短麁細。如是一切所有色等物眼識所能覩者，名為眼識界。如是若知聲、若知香、若知味、若知觸、若知法，或知六根所緣所知，是名意識界。大王！又此識界不依諸根亦不依界？何以故。大王！非地淨色為眼入，非水火風淨為眼入。何以故？非地界清淨及諸餘法，以為眼入及具眼入者。如是乃至非水火風界清淨色及諸餘法，以為眼入、具眼入者。何以故？諸法無知故、無了別故、無堪能故、非初非中非後故、非內非外亦非中間。大王！如此識界了前事已，即便謝滅不復更生。彼識生時無所從來，及其滅時亦無所至。大王！何謂為眼入？謂四大所成清淨色。若使諸法體性自空，何者是清？何者是濁？於諸法中無有淨穢，云何於中而見淨穢？如是大王！是故當知，眼入之體性畢竟空寂，前際後際皆不可得。何以故？未來未至故不可得，過去已滅故不可得，未來未來事不可得。彼眼處亦不可得，自性離故。若體性不可得者，亦無男女性可得。既無男女性，何有我我所？大王！若有我我所者是魔境界，無我我所者是名諸佛如來境界。何以故？一切諸法離我我所故。大王！如實了知眼入空，眼入自性空。何以故？此眼入相不可得，是故此眼入體性空寂。此空離於眼入相是名無相，於相無求故名無願。大王！是名於眼入中三空解脫門現在前。

「大王！何者是耳入界乃至身入？大王！此一切法對三解脫門現前，決定趣法界、究竟遍虛空，不可名、不可說、不可用、不可示，無有諍論、無有語言、不可測量。大王！以眼對色者名為顛倒，如是略說耳聲鼻香舌味身觸意法，是故諸法說名意境界。大王！眼入對色者往矚取著，此眼三種礙：照矚順境生於愛想、若覩違境生於恚想、矚中容境生於捨想。如是諸餘耳鼻舌身皆亦如是，其意矚法亦復如是，若緣順境生於愛心、緣於違境則生瞋恚、於中容境生愚惑心。如是境界是意所行、意遍行，故名意境界。大王！彼意行於順色生於貪欲、行於違色則起恚怒、行中容色起於無明。如是聲香味觸意所緣法，亦行三事起貪瞋癡，謂意緣順境意法生於貪欲、意緣違境意法生於瞋恚、意緣中容境意法生於無明起於愚癡。大王！應當如是知於諸根猶如幻化，知彼境界其猶如夢。大王！如人夢中與諸婇女及眾人等共相娛樂，是人覺已憶念夢中眾人婇女。大王！於意云何？夢中所見是實有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！何者是耳入界乃至身入？大王！此一切法對三解脫門現前，決定趣法界、究竟遍虛空，不可名、不可說、不可用、不可示，無有諍論、無有語言、不可測量。大王！以眼對色者名為顛倒，如是略說耳聲鼻香舌味身觸意法，是故諸法說名意境界。大王！眼入對色者往矚取著，此眼三種礙：照矚順境生於愛想、若覩違境生於恚想、矚中容境生於捨想。如是諸餘耳鼻舌身皆亦如是，其意矚法亦復如是，若緣順境生於愛心、緣於違境則生瞋恚、於中容境生愚惑心。如是境界是意所行、意遍行，故名意境界。大王！彼意行於順色生於貪欲、行於違色則起恚怒、行中容色起於無明。如是聲香味觸意所緣法，亦行三事起貪瞋癡，謂意緣順境意法生於貪欲、意緣違境意法生於瞋恚、意緣中容境意法生於無明起於愚癡。大王！應當如是知於諸根猶如幻化，知彼境界其猶如夢。大王！如人夢中與諸婇女及眾人等共相娛樂，是人覺已憶念夢中眾人婇女。大王！於意云何？夢中所見是實有不？」

王言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。」

「大王！於意云何？是人所夢執謂為實。是為智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！於意云何？是人所夢執謂為實。是為智不？」

王言：「不也。世尊！何以故？夢中所見眾人婇女畢竟是無亦不可得，何況共相娛樂。是人但自疲勞，都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。世尊！何以故？夢中所見眾人婇女畢竟是無亦不可得，何況共相娛樂。是人但自疲勞，都無有實。」

佛言：「大王！如是愚癡無聞凡夫見可意色，眼見色已心生執著，生執著已起於愛重，起愛重已生染著心，生染著已作染著業，所謂身三、口四、意三種業，造彼業已即便謝滅。是業滅已，不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業，乃至臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人自分業盡、異業現前，大王！如似夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅、或生天人中。前識既滅生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於此世至於他世而有生滅。見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者亦無受報者。大王！彼後識滅時名為死數，若初識生名為生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。死時亦無所從來，滅時亦無所至。初識生時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受、受體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是作業果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗故有，非第一義。大王當知，一切諸法皆悉空寂。一切諸法空者，是空解脫門。空無空相，名無相解脫門。若無於相則無願求，名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離於相、遠離願求。究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是愚癡無聞凡夫見可意色，眼見色已心生執著，生執著已起於愛重，起愛重已生染著心，生染著已作染著業，所謂身三、口四、意三種業，造彼業已即便謝滅。是業滅已，不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業，乃至臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人自分業盡、異業現前，大王！如似夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅、或生天人中。前識既滅生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於此世至於他世而有生滅。見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者亦無受報者。大王！彼後識滅時名為死數，若初識生名為生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。死時亦無所從來，滅時亦無所至。初識生時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受、受體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是作業果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗故有，非第一義。大王當知，一切諸法皆悉空寂。一切諸法空者，是空解脫門。空無空相，名無相解脫門。若無於相則無願求，名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離於相、遠離願求。究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。

「大王！猶如夢中與冤共鬪，是人覺已憶念夢中而共冤鬪。於意云何？夢中所見是實有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！猶如夢中與冤共鬪，是人覺已憶念夢中而共冤鬪。於意云何？夢中所見是實有不？」

王言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。」

「大王！於意云何？是人所夢執謂為實。是為智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！於意云何？是人所夢執謂為實。是為智不？」

王言：「不也。世尊！何以故？夢中畢竟無冤，何況鬪戰。是人徒自疲勞，都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。世尊！何以故？夢中畢竟無冤，何況鬪戰。是人徒自疲勞，都無有實。」

佛言：「大王！如是愚癡無聞凡夫，眼見不愛之色心不喜樂，於不喜樂而生執著，生執著已便生瞋恚，生瞋恚已其心濁亂造作瞋業，所謂身三、口四、意三種業。造彼業已即便謝滅，是業滅已不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業，乃至臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人見已心生恐怖，自分業盡、異業現前。大王！如似夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅處、或生天人中。前識既滅生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於今世至於後世而有生滅，見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者亦無受報者。大王！彼後識滅時名為死數，若初識生名為生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。死時亦無所從來，滅時亦無所至。初識生時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受、受體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是，作業果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗故有，非第一義。大王當知，一切諸法皆悉空寂，一切諸法空者是空解脫門，空無空相名無相解脫門，若無相者則無願求名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離諸相、遠離願求。究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是愚癡無聞凡夫，眼見不愛之色心不喜樂，於不喜樂而生執著，生執著已便生瞋恚，生瞋恚已其心濁亂造作瞋業，所謂身三、口四、意三種業。造彼業已即便謝滅，是業滅已不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業，乃至臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人見已心生恐怖，自分業盡、異業現前。大王！如似夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅處、或生天人中。前識既滅生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於今世至於後世而有生滅，見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者亦無受報者。大王！彼後識滅時名為死數，若初識生名為生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。死時亦無所從來，滅時亦無所至。初識生時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受、受體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是，作業果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗故有，非第一義。大王當知，一切諸法皆悉空寂，一切諸法空者是空解脫門，空無空相名無相解脫門，若無相者則無願求名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離諸相、遠離願求。究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。

「大王！猶如有人於其夢中為鬼所嬈心生恐怖，是人覺已憶念夢中所夢之鬼。於意云何？夢中所見是實有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！猶如有人於其夢中為鬼所嬈心生恐怖，是人覺已憶念夢中所夢之鬼。於意云何？夢中所見是實有不？」

王言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。」

「大王！於意云何？是人所夢執謂為實。是為智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！於意云何？是人所夢執謂為實。是為智不？」

王言：「不也。世尊！何以故？夢中所見畢竟無鬼，何況怖也。是人但自疲勞，都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。世尊！何以故？夢中所見畢竟無鬼，何況怖也。是人但自疲勞，都無有實。」

佛言：「大王！如是愚癡無聞凡夫眼覩色已，於捨處色妄生執著，生執著已作執著業，所謂身三、口四、意三種業。造彼業已即便謝滅，是業滅已不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至命根欲盡臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人見已心生怖懼，自分業盡、異業現前。大王！如似夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅處、或生天人中。前識既滅生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於今世至於後世而有生滅，見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者、亦無受報者。大王！彼後識滅時名為死數，若初識生名為生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。死時亦無所從來，滅時亦無所至。初識生時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受、受體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是，作業果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗故有，非第一義。大王當知，一切諸法皆悉空寂，一切諸法空者是空解脫門，空無空相名無相解脫門，若無相者則無願求名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離於相、遠離願求。究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是愚癡無聞凡夫眼覩色已，於捨處色妄生執著，生執著已作執著業，所謂身三、口四、意三種業。造彼業已即便謝滅，是業滅已不依東方而住，亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至命根欲盡臨死之時最後識滅，見先所作心想中現。大王！是人見已心生怖懼，自分業盡、異業現前。大王！如似夢覺念夢中事。如是大王！最後識為主，彼業因緣故，以此二緣生分之中識心初起，或生地獄、或生畜生、或生閻魔羅界、或生阿修羅處、或生天人中。前識既滅生分識生，生分相續心種類不絕。大王！無有一法從於今世至於後世而有生滅，見所作業及受果報皆不失壞，無有作業者、亦無受報者。大王！彼後識滅時名為死數，若初識生名為生數。大王！彼後識起時無所從來，及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來，滅時亦無所至。其業生時亦無所從來，滅時亦無所至。死時亦無所從來，滅時亦無所至。初識生時亦無所從來，滅時亦無所至。其生亦無所從來，滅時亦無所至。何以故？自性離故。彼後識、後識體性空，緣、緣體性空，業、業體性空，死、死體性空，初識、初識體性空，受、受體性空，世間、世間體性空，涅槃、涅槃體性空，起、起體性空，壞、壞體性空。大王！如是，作業果報皆不失壞，無有作業者、無有受報者，但隨世俗故有，非第一義。大王當知，一切諸法皆悉空寂，一切諸法空者是空解脫門，空無空相名無相解脫門，若無相者則無願求名無願解脫門。如是大王！一切法皆具三解脫門，與空共行涅槃先道，遠離於相、遠離願求。究竟涅槃界，決定如法界，周遍虛空際。大王當知，諸根如幻、境界如夢。一切譬喻當如是知。