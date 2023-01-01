大寶積經卷第七十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第七十二

北齊三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會遮羅迦波利婆羅闍迦外道品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩見實會遮羅迦波利婆羅闍迦外道品第二十四

爾時遮羅迦波利婆羅闍迦外道八千人，見諸阿修羅、迦樓羅、龍女及諸龍、鳩槃茶、乾闥婆、夜叉、緊那羅、摩睺羅伽、空行諸天、四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵天、光音天、遍淨天、廣果天、淨居天等供養世尊，及聞讚歎生希有心。聞此法門，便生疑慮聞未曾法。彼外道等白佛言：「瞿曇！我等聞此昔未聞法，聞已不樂。遮羅迦波利婆羅闍迦外道亦不樂在家，我於此法復生疑慮、不生敬信，都由昔來未聞此法。是故我於瞿曇沙門所亦有因緣。何以故？以沙門瞿曇作如是神通變化。作如是神通變化已，以其變化故，我等見此諸天等得微妙身，及見大眾歸伏瞿曇者至多，以知瞿曇善說法故，是故於瞿曇所復生微信。瞿曇復為廣果天說如是法，言一切法是如來者。我等於此甚生疑慮，云何一切法名為如來？我等於瞿曇所如是生信，唯有瞿曇知我等意。如是如是為我等說，令使我等解此所說義得離疑網。」從坐而起作是請已，世尊如是答於彼等：「是以我今還問汝等，隨汝意答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時遮羅迦波利婆羅闍迦外道八千人，見諸阿修羅、迦樓羅、龍女及諸龍、鳩槃茶、乾闥婆、夜叉、緊那羅、摩睺羅伽、空行諸天、四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵天、光音天、遍淨天、廣果天、淨居天等供養世尊，及聞讚歎生希有心。聞此法門，便生疑慮聞未曾法。彼外道等白佛言：「瞿曇！我等聞此昔未聞法，聞已不樂。遮羅迦波利婆羅闍迦外道亦不樂在家，我於此法復生疑慮、不生敬信，都由昔來未聞此法。是故我於瞿曇沙門所亦有因緣。何以故？以沙門瞿曇作如是神通變化。作如是神通變化已，以其變化故，我等見此諸天等得微妙身，及見大眾歸伏瞿曇者至多，以知瞿曇善說法故，是故於瞿曇所復生微信。瞿曇復為廣果天說如是法，言一切法是如來者。我等於此甚生疑慮，云何一切法名為如來？我等於瞿曇所如是生信，唯有瞿曇知我等意。如是如是為我等說，令使我等解此所說義得離疑網。」從坐而起作是請已，世尊如是答於彼等：「是以我今還問汝等，隨汝意答。」

外道白佛：「善哉瞿曇！瞿曇問我，我今當說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道白佛：「善哉瞿曇！瞿曇問我，我今當說。」

佛即問彼：「汝等知不？云何胎入母腹？」如是問已，外道答佛：「瞿曇！我諸論中聞說三種因緣和合胎入母腹：父母相近生於貪染思量欲事，思故行欲，是故胎入，如是成胎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即問彼：「汝等知不？云何胎入母腹？」如是問已，外道答佛：「瞿曇！我諸論中聞說三種因緣和合胎入母腹：父母相近生於貪染思量欲事，思故行欲，是故胎入，如是成胎。」

佛言：「汝等外道於意云何？父母思時，彼貪為從母心起耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝等外道於意云何？父母思時，彼貪為從母心起耶？」

外道言：「不也。瞿曇！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道言：「不也。瞿曇！」

佛言：「可從於母思量起耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「可從於母思量起耶？」

外道言：「不也。瞿曇！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道言：「不也。瞿曇！」

佛言：「彼貪可從父心起耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彼貪可從父心起耶？」

外道言：「不也。瞿曇！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道言：「不也。瞿曇！」

佛言：「為從於父思量起耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「為從於父思量起耶？」

外道言：「不也。瞿曇！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道言：「不也。瞿曇！」

佛言：「於意云何？彼父貪欲可入母腹耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於意云何？彼父貪欲可入母腹耶？」

外道言：「不也。瞿曇！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道言：「不也。瞿曇！」

佛言：「於意云何？父心入母腹耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於意云何？父心入母腹耶？」

外道言：「不也。瞿曇！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道言：「不也。瞿曇！」

佛言：「於意云何？父分別入母腹耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於意云何？父分別入母腹耶？」

外道言：「不也。瞿曇！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道言：「不也。瞿曇！」

佛言：「於意云何？彼胎從天終已，來入母腹耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於意云何？彼胎從天終已，來入母腹耶？」

外道言：「不知也。瞿曇！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道言：「不知也。瞿曇！」

佛言：「於意云何？彼胎為從地獄終已，來入母腹耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於意云何？彼胎為從地獄終已，來入母腹耶？」

外道言：「不知也。瞿曇！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道言：「不知也。瞿曇！」

佛言：「於意云何？彼胎為從畜生終已，來入母腹耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於意云何？彼胎為從畜生終已，來入母腹耶？」

外道言：「不知也。瞿曇！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道言：「不知也。瞿曇！」

佛言：「於意云何？彼胎為從餓鬼終已，來入母腹耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於意云何？彼胎為從餓鬼終已，來入母腹耶？」

外道言：「不知也。瞿曇！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道言：「不知也。瞿曇！」

佛言：「於意云何？彼胎為從阿修羅終已，來入母腹耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於意云何？彼胎為從阿修羅終已，來入母腹耶？」

外道言：「不知也。瞿曇！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道言：「不知也。瞿曇！」

佛言：「於意云何？彼胎可非色來入母腹耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於意云何？彼胎可非色來入母腹耶？」

外道言：「不知也。瞿曇！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道言：「不知也。瞿曇！」

佛言：「於意云何？彼胎為是色來入母腹耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於意云何？彼胎為是色來入母腹耶？」

外道言：「不知也。瞿曇！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道言：「不知也。瞿曇！」

佛言：「於意云何？受想行識來入母腹耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於意云何？受想行識來入母腹耶？」

外道言：「不知也。瞿曇！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道言：「不知也。瞿曇！」

作是答已，佛告外道作如是言：「外道！此法甚深，寂滅善說，微妙難測、非思量境界、難可顯示，非汝所知。是諸外道，異見異忍異種樂欲，於非正處精進修行，於異見中決定趣向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是答已，佛告外道作如是言：「外道！此法甚深，寂滅善說，微妙難測、非思量境界、難可顯示，非汝所知。是諸外道，異見異忍異種樂欲，於非正處精進修行，於異見中決定趣向。」

佛言：「外道！若善男子善女人遇如是善知識，於甚深法中得生眼目。外道！譬如有人患其眼根，得遇良醫治差眼目，以其淨眼現身能覩昔未見色。如是外道！若有善男子善女人不具信等五根，遇善知識慧眼得淨，以淨慧眼得見深法。是故汝等諸外道輩，本昔長夜邪論誑惑而作異見，於其非法取善法相、於非解脫取解脫相、於非出處生其出相，汝師自壞亦壞汝等。外道！如人自盲復語餘盲：『我將汝去。』智者當知，此等二人於其非路必有墜落遭其辛苦。外道！如是。若沙門、若婆羅門，實非導師自稱導師，實非正覺言我正覺，實不能知出世之道言我能知，實不能見出世之道言我能見，實不能知淺度之處言我能知，實非教師言我是師，彼所教者是為邪教。自非正覺，所教寤者亦是邪覺。實不解出言我能解，彼所教出者是為邪出。實不知道言我知道，其所示者皆是邪道。實不知淺處言我知處，其所度者反令困厄。外道！譬如牧牛人不知淺處，驅牛入水於深處而度。彼牛捨此未到彼岸，於其中流而受困厄無有救護。何以故？由牧牛人不知淺處。外道！如是。汝等實非導師作導師想，其所化者反受困厄。外道！我是導師實堪化導，其所化者正化彼等。我是正覺所言不虛，我所寤者令其正寤。我是能出所言不虛，所教出者令其正出。我見出道復能示他，其所導者示其正路。我知淺處所言不虛，是以我所度者令其正度。我知教化法，是以能化他。我知佛法，能覺寤他。我知出法，令他得出。由我正見故，復能正示他。我知可度處故能度於他，所將度者令得好道。汝等外道樂解脫者，我是導師今在現前。汝等應來，我能正寤、具解出法、善見出道、能作淺度處，汝等一心諦聽善思，悉生樂願正念現前，心當流注發勤精進，為未證法令得證故、未逮得法令獲得故、昔未行道令進路故、昔未到處令得到故、為未伏魔令降伏故、昔未求伴者令求伴侶故、為未得法方便令得方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「外道！若善男子善女人遇如是善知識，於甚深法中得生眼目。外道！譬如有人患其眼根，得遇良醫治差眼目，以其淨眼現身能覩昔未見色。如是外道！若有善男子善女人不具信等五根，遇善知識慧眼得淨，以淨慧眼得見深法。是故汝等諸外道輩，本昔長夜邪論誑惑而作異見，於其非法取善法相、於非解脫取解脫相、於非出處生其出相，汝師自壞亦壞汝等。外道！如人自盲復語餘盲：『我將汝去。』智者當知，此等二人於其非路必有墜落遭其辛苦。外道！如是。若沙門、若婆羅門，實非導師自稱導師，實非正覺言我正覺，實不能知出世之道言我能知，實不能見出世之道言我能見，實不能知淺度之處言我能知，實非教師言我是師，彼所教者是為邪教。自非正覺，所教寤者亦是邪覺。實不解出言我能解，彼所教出者是為邪出。實不知道言我知道，其所示者皆是邪道。實不知淺處言我知處，其所度者反令困厄。外道！譬如牧牛人不知淺處，驅牛入水於深處而度。彼牛捨此未到彼岸，於其中流而受困厄無有救護。何以故？由牧牛人不知淺處。外道！如是。汝等實非導師作導師想，其所化者反受困厄。外道！我是導師實堪化導，其所化者正化彼等。我是正覺所言不虛，我所寤者令其正寤。我是能出所言不虛，所教出者令其正出。我見出道復能示他，其所導者示其正路。我知淺處所言不虛，是以我所度者令其正度。我知教化法，是以能化他。我知佛法，能覺寤他。我知出法，令他得出。由我正見故，復能正示他。我知可度處故能度於他，所將度者令得好道。汝等外道樂解脫者，我是導師今在現前。汝等應來，我能正寤、具解出法、善見出道、能作淺度處，汝等一心諦聽善思，悉生樂願正念現前，心當流注發勤精進，為未證法令得證故、未逮得法令獲得故、昔未行道令進路故、昔未到處令得到故、為未伏魔令降伏故、昔未求伴者令求伴侶故、為未得法方便令得方便故。

「外道！如我所說，三法和合而得受胎。我今當說，汝等外道一心諦聽，當為汝等說受胎法門。外道！我言母者是其過去作業之緣，我言父者是其過去作業之因，我言乾闥婆者，謂是業招識。外道！我言迦羅羅者，謂是業安置。外道！我言母腹者，業安識依處所。識住腹已，生得增長漸漸廣闊。外道！譬如藥草叢林，依於大地而得增長漸漸廣闊。外道！如是。彼識入母腹已，增長廣闊亦復如是。彼母腹中嬰孩成長，方得產生，生已漸增。既得長大，行宿時性隨終來處，彼過所行此現習起。彼是智知，非愚能了，共住交友常恒觀察方知其性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外道！如我所說，三法和合而得受胎。我今當說，汝等外道一心諦聽，當為汝等說受胎法門。外道！我言母者是其過去作業之緣，我言父者是其過去作業之因，我言乾闥婆者，謂是業招識。外道！我言迦羅羅者，謂是業安置。外道！我言母腹者，業安識依處所。識住腹已，生得增長漸漸廣闊。外道！譬如藥草叢林，依於大地而得增長漸漸廣闊。外道！如是。彼識入母腹已，增長廣闊亦復如是。彼母腹中嬰孩成長，方得產生，生已漸增。既得長大，行宿時性隨終來處，彼過所行此現習起。彼是智知，非愚能了，共住交友常恒觀察方知其性。

「外道諦聽，彼人若從地獄終來生人中者，當有是相，智者應知。其聲嘶破騾聲、怱急聲、怖畏聲、高聲、淺聲，小心常怖，數數戰悚其毛數竪，夢中多見大火熾然，或見山走、或見火聚、或見釜鑊沸湧、或見有人執杖而走、或見己身為鉾矟所刺、或見羅剎女、或見群狗、或見群象來逐己身、或見己身馳走四方而無歸處。其心少信，無有親友。外道！有如是等無量眾相，我今略說如是等相，是名從地獄終來生人間。此智所知，非愚能惻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外道諦聽，彼人若從地獄終來生人中者，當有是相，智者應知。其聲嘶破騾聲、怱急聲、怖畏聲、高聲、淺聲，小心常怖，數數戰悚其毛數竪，夢中多見大火熾然，或見山走、或見火聚、或見釜鑊沸湧、或見有人執杖而走、或見己身為鉾矟所刺、或見羅剎女、或見群狗、或見群象來逐己身、或見己身馳走四方而無歸處。其心少信，無有親友。外道！有如是等無量眾相，我今略說如是等相，是名從地獄終來生人間。此智所知，非愚能惻。

「外道諦聽，彼人若從畜生終來生人中者，當有是相，智者應知。闇鈍少智，懈怠多食，樂食泥土，其性怯弱，言語不辯，樂與癡人而為知友，憙黑闇處，愛樂濁水，喜嚙草木，喜以脚指剜掘於地，喜樂動頭驅遣蠅虻，常喜昂頭欠呿空噍，常喜拳脚隨宜臥地不避穢污，常喜空嗅喜樂裸形，常喜虛詐異言異作，多喜綺語，夢泥塗身、或夢見己身於田野食草、或夢見己身為眾蛇纏繞、或夢見己身入於山谷叢林之中。外道！有如是等無量眾相，我今略說如是等相，是名從畜生終來生人間。智者能知，非愚能惻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外道諦聽，彼人若從畜生終來生人中者，當有是相，智者應知。闇鈍少智，懈怠多食，樂食泥土，其性怯弱，言語不辯，樂與癡人而為知友，憙黑闇處，愛樂濁水，喜嚙草木，喜以脚指剜掘於地，喜樂動頭驅遣蠅虻，常喜昂頭欠呿空噍，常喜拳脚隨宜臥地不避穢污，常喜空嗅喜樂裸形，常喜虛詐異言異作，多喜綺語，夢泥塗身、或夢見己身於田野食草、或夢見己身為眾蛇纏繞、或夢見己身入於山谷叢林之中。外道！有如是等無量眾相，我今略說如是等相，是名從畜生終來生人間。智者能知，非愚能惻。

「外道諦聽，彼人若從餓鬼終來生人中者，當有是相，智者應知。其頭髮黃，怒目直視，常喜飢渴，慳貪嫉妬，喜饒飲食，喜背說人，身體饒毛，眼精光赤，多思眾食，貪樂積聚不欲割捨，不樂見善人，所見財物其心欲盜，乃至得其少許財物即便欣喜，常求財利，樂不淨食，見他資產便生妬嫉，復於他財生己有想，見他受用便生悋惜，聞說好食心生不樂，乃至巷路見遺落果及以五穀便生貪心採取收斂。外道！有如是等無量眾相，我今略說如是等相，是名從餓鬼中終來生人間。智者能知，非愚能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外道諦聽，彼人若從餓鬼終來生人中者，當有是相，智者應知。其頭髮黃，怒目直視，常喜飢渴，慳貪嫉妬，喜饒飲食，喜背說人，身體饒毛，眼精光赤，多思眾食，貪樂積聚不欲割捨，不樂見善人，所見財物其心欲盜，乃至得其少許財物即便欣喜，常求財利，樂不淨食，見他資產便生妬嫉，復於他財生己有想，見他受用便生悋惜，聞說好食心生不樂，乃至巷路見遺落果及以五穀便生貪心採取收斂。外道！有如是等無量眾相，我今略說如是等相，是名從餓鬼中終來生人間。智者能知，非愚能測。

「外道諦聽，若從阿修羅終生人中者，當有是相，智者應知。高心我慢，常喜忿怒，好樂鬪諍，挾怨不忘，起增上慢。其身洪壯，眼白如犬，齒長多露，勇健大力常樂戰陣，亦喜兩舌破壞他人，疎齒高心輕蔑他人所造書論，他人雖知語巧微密，亦有智力及煩惱力，樂自養身。外道！有如是等無量眾相，我今略說如是等相，是名從阿修羅終來生人間。智者能知，非愚所測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外道諦聽，若從阿修羅終生人中者，當有是相，智者應知。高心我慢，常喜忿怒，好樂鬪諍，挾怨不忘，起增上慢。其身洪壯，眼白如犬，齒長多露，勇健大力常樂戰陣，亦喜兩舌破壞他人，疎齒高心輕蔑他人所造書論，他人雖知語巧微密，亦有智力及煩惱力，樂自養身。外道！有如是等無量眾相，我今略說如是等相，是名從阿修羅終來生人間。智者能知，非愚所測。

「外道諦聽，若從人終還生人中者，當有是相，智者應知。其人賢直，親近善人，毀呰惡人，好惜門望，篤厚守信，樂好名聞及以稱譽，愛樂工巧，敬重智慧，具慚羞恥，心性柔軟識知恩養，於善友所心順無違，好喜捨施，知人高下，善觀前人有益無益，善能答對領其言義，善能和合亦能乖離，善能作使宣傳言語，於種種語能善通達憶持不忘。亦復能知是處非處。外道！有如是等無量眾相，我今略說如是等相，是名從人中終還生人間。智者能知，非愚能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外道諦聽，若從人終還生人中者，當有是相，智者應知。其人賢直，親近善人，毀呰惡人，好惜門望，篤厚守信，樂好名聞及以稱譽，愛樂工巧，敬重智慧，具慚羞恥，心性柔軟識知恩養，於善友所心順無違，好喜捨施，知人高下，善觀前人有益無益，善能答對領其言義，善能和合亦能乖離，善能作使宣傳言語，於種種語能善通達憶持不忘。亦復能知是處非處。外道！有如是等無量眾相，我今略說如是等相，是名從人中終還生人間。智者能知，非愚能測。

「外道諦聽，若從天中終生人間者，當有是相，智者應知。為人端正，樂好清淨，喜著花鬘及以香熏，樂香塗身常喜洗浴，所樂五欲簡擇好者不喜於惡，喜樂音聲及以歌舞，純與上人而為交友，不與下人而為朋黨，好喜樓閣高堂寢室，樂慈為道，含笑不瞋，吐言柔美言語善巧令人喜悅，喜樂瓔珞及好衣服嚴身之具，常樂出入行來暢步，所作精勤終不懈怠。外道！有如是等無量眾相，我今略說如是等相，是名從天中終生於人間。此智能知，非愚能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外道諦聽，若從天中終生人間者，當有是相，智者應知。為人端正，樂好清淨，喜著花鬘及以香熏，樂香塗身常喜洗浴，所樂五欲簡擇好者不喜於惡，喜樂音聲及以歌舞，純與上人而為交友，不與下人而為朋黨，好喜樓閣高堂寢室，樂慈為道，含笑不瞋，吐言柔美言語善巧令人喜悅，喜樂瓔珞及好衣服嚴身之具，常樂出入行來暢步，所作精勤終不懈怠。外道！有如是等無量眾相，我今略說如是等相，是名從天中終生於人間。此智能知，非愚能測。

「外道！若善男子若善女人欲超此相，應近善知識順彼人意，彼所作者即隨作之，彼善知識令彼超度為其說法。外道！從地獄終生人間者，地獄已前作人身時，造諸過惡起瞋恚故便作殺害，以其彼業牽墮地獄。彼在地獄受種種苦，後生人間猶有習氣。是人既知如是相已，必須自知我從地獄來生人間。是人為捨地獄因緣，應求善知識。遇知識已，彼善知識為除瞋業故說慈悲，亦說慈悲相應助道。以此等行，能除彼人餘殘習氣地獄因緣。彼善知識或為是人說慈悲相應尸波羅蜜，斷除彼人瞋恚過惡。是人修慈悲時，六波羅蜜當得滿足增長福德。外道！從畜生終來生人間者，畜生已前作人身時，修行積習愚癡之法。以習癡故便行惡業，由作彼業生畜生中。彼人本受畜生身時，與諸畜生久居住故，行畜生儀式。彼從畜生終已，由有習氣畜生行法，是人得人身已，聞如是法、見己身行，應當自知，我本必從畜生中終來生人間。是人為捨畜生行故，應求知識。彼善知識為除是人愚癡業故，說十二因緣，以是法故愚癡得除。彼善知識或為彼人說般若波羅蜜，既聞般若波羅蜜故，彼人愚癡體性自離，作是觀時便生智慧。外道！從餓鬼終生人間者，餓鬼已前作人身時，修行積習慳貪之法。是人修行慳貪法故，堅持不捨，彼業力故生餓鬼中，與諸餓鬼久居住故，行餓鬼業。彼從餓鬼終已，由有習氣餓鬼行法，是人得人身已，聞如是法、見己身行，應當自知，我本必從餓鬼中終來生人間。是人為捨餓鬼行故，應求知識。彼善知識為除彼人慳貪業故為說布施，以是法故慳貪得除。彼善知識或為彼說與施相應助菩提法，令其慳貪悉得斷除。彼善知識或為彼人說檀波羅蜜，是人修行檀波羅蜜故，六度得滿。彼善知識或為彼人說一切法皆悉平等，是人以修法平等故，般若波羅蜜得滿。以修般若波羅蜜故，流注趣向一切智處。外道！於阿修羅中終生人間者，阿修羅已前作人身時，多作善根行於憍慢，彼以慢故而作諸業，修行積習憍慢業已，彼業力故生阿修羅中。與諸修羅久居住故，行阿修羅業。從修羅終已，由有習氣修羅行法。是人得人身已，聞如是法、見己身行，當須自知，我本必從修羅中終來生人間。是人為捨修羅行故，應求知識。彼善知識為除彼人憍慢業故為說聖住處，以是法故令彼得除憍慢之業。或為彼人說空法門，以是空法令其彼人慢業得除，亦除吾我得無我解。或為彼說因緣和合故有諸法，以和合故而有所作，若無和合亦無所作。作是觀已，慢使及業悉得除斷。或為彼人說諸法一相，修行彼故般若波羅蜜得滿。修般若波羅蜜滿已，速證一切智，終不退轉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外道！若善男子若善女人欲超此相，應近善知識順彼人意，彼所作者即隨作之，彼善知識令彼超度為其說法。外道！從地獄終生人間者，地獄已前作人身時，造諸過惡起瞋恚故便作殺害，以其彼業牽墮地獄。彼在地獄受種種苦，後生人間猶有習氣。是人既知如是相已，必須自知我從地獄來生人間。是人為捨地獄因緣，應求善知識。遇知識已，彼善知識為除瞋業故說慈悲，亦說慈悲相應助道。以此等行，能除彼人餘殘習氣地獄因緣。彼善知識或為是人說慈悲相應尸波羅蜜，斷除彼人瞋恚過惡。是人修慈悲時，六波羅蜜當得滿足增長福德。外道！從畜生終來生人間者，畜生已前作人身時，修行積習愚癡之法。以習癡故便行惡業，由作彼業生畜生中。彼人本受畜生身時，與諸畜生久居住故，行畜生儀式。彼從畜生終已，由有習氣畜生行法，是人得人身已，聞如是法、見己身行，應當自知，我本必從畜生中終來生人間。是人為捨畜生行故，應求知識。彼善知識為除是人愚癡業故，說十二因緣，以是法故愚癡得除。彼善知識或為彼人說般若波羅蜜，既聞般若波羅蜜故，彼人愚癡體性自離，作是觀時便生智慧。外道！從餓鬼終生人間者，餓鬼已前作人身時，修行積習慳貪之法。是人修行慳貪法故，堅持不捨，彼業力故生餓鬼中，與諸餓鬼久居住故，行餓鬼業。彼從餓鬼終已，由有習氣餓鬼行法，是人得人身已，聞如是法、見己身行，應當自知，我本必從餓鬼中終來生人間。是人為捨餓鬼行故，應求知識。彼善知識為除彼人慳貪業故為說布施，以是法故慳貪得除。彼善知識或為彼說與施相應助菩提法，令其慳貪悉得斷除。彼善知識或為彼人說檀波羅蜜，是人修行檀波羅蜜故，六度得滿。彼善知識或為彼人說一切法皆悉平等，是人以修法平等故，般若波羅蜜得滿。以修般若波羅蜜故，流注趣向一切智處。外道！於阿修羅中終生人間者，阿修羅已前作人身時，多作善根行於憍慢，彼以慢故而作諸業，修行積習憍慢業已，彼業力故生阿修羅中。與諸修羅久居住故，行阿修羅業。從修羅終已，由有習氣修羅行法。是人得人身已，聞如是法、見己身行，當須自知，我本必從修羅中終來生人間。是人為捨修羅行故，應求知識。彼善知識為除彼人憍慢業故為說聖住處，以是法故令彼得除憍慢之業。或為彼人說空法門，以是空法令其彼人慢業得除，亦除吾我得無我解。或為彼說因緣和合故有諸法，以和合故而有所作，若無和合亦無所作。作是觀已，慢使及業悉得除斷。或為彼人說諸法一相，修行彼故般若波羅蜜得滿。修般若波羅蜜滿已，速證一切智，終不退轉

。外道！於人中終生人間者，彼人昔作人身之時，修行積習十善業道，作彼業已數數修行，以彼業力還生人中。昔作人時與人久居行人儀式，今歸得人。由有習氣，是人得聞如是法已，應當自知，我本必從人中終已還生人中。是人為超彼習氣故，應求知識。彼善知識為其彼人說無常想，以無常想令除習氣。彼善知識或為是人說生死過涅槃至樂，聞此法已，是人能得厭生死過欣涅槃樂。彼善知識或為是人說六波羅蜜，既得聞已，能發無上菩提之心。彼善知識或為是人說善方便，是人以此善方便故，即能堅持六波羅蜜，速證一切智，終不退轉。外道！從天中終生人間者，天身已前作人身時，所修梵行布施持戒皆希來報。是人如是修行積習作業久訖，以是業力生於天上。得生天已，與天久居行天儀式。從天終已，由有習氣諸天行法。是人得人身已，聞如是法、見己身行，應當自知，我本必從天中終來生人間。彼人為超天中習氣，應求知識。彼善知識教其彼人修持梵行不期來報，說於求報是其過惡，但為顯說修淨梵行無所依著得福無量。教行布施不期來報，說於求報是其過惡，但為顯說行於布施無所依著得福無量。教行持戒不期來報，說於求報是其過惡，但為顯說受持禁戒無所依著功德無量。彼善知識或為彼說善巧方便，是人以此善方便故能行六波羅蜜，行六波羅蜜已六波羅蜜漸得滿足，速證一切智，終不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。外道！於人中終生人間者，彼人昔作人身之時，修行積習十善業道，作彼業已數數修行，以彼業力還生人中。昔作人時與人久居行人儀式，今歸得人。由有習氣，是人得聞如是法已，應當自知，我本必從人中終已還生人中。是人為超彼習氣故，應求知識。彼善知識為其彼人說無常想，以無常想令除習氣。彼善知識或為是人說生死過涅槃至樂，聞此法已，是人能得厭生死過欣涅槃樂。彼善知識或為是人說六波羅蜜，既得聞已，能發無上菩提之心。彼善知識或為是人說善方便，是人以此善方便故，即能堅持六波羅蜜，速證一切智，終不退轉。外道！從天中終生人間者，天身已前作人身時，所修梵行布施持戒皆希來報。是人如是修行積習作業久訖，以是業力生於天上。得生天已，與天久居行天儀式。從天終已，由有習氣諸天行法。是人得人身已，聞如是法、見己身行，應當自知，我本必從天中終來生人間。彼人為超天中習氣，應求知識。彼善知識教其彼人修持梵行不期來報，說於求報是其過惡，但為顯說修淨梵行無所依著得福無量。教行布施不期來報，說於求報是其過惡，但為顯說行於布施無所依著得福無量。教行持戒不期來報，說於求報是其過惡，但為顯說受持禁戒無所依著功德無量。彼善知識或為彼說善巧方便，是人以此善方便故能行六波羅蜜，行六波羅蜜已六波羅蜜漸得滿足，速證一切智，終不退轉。

「外道！從地獄終得人身者，彼應依善知識。依知識已，應聽三世佛平等法。聞平等法已，應發勤精進，依城邑聚落與大眾共居，具四部處更互相於論量佛法學問難答，三世法平等得現在前，解一切法無有自性，修此解故煩惱漸除。外道！從畜生中終生人間者，彼應依善知識親近多聞，以近多聞斷除愚癡。是人雖復求多聞人及諸經論，作非有想。是人觀察非有想已，自然解證無自性法。是人以此三世法平等自然現前，速證一切智，終不退轉。外道！從餓鬼終生人間者，彼應依善知識修行布施，除其慳貪、作諸功德，以修捨故心不積聚。是人以此三世法平等自然現前，作一相解，所言一相即是無相。是人修此無相解故，速證一切智，終不退轉。外道！從阿修羅終生人間者，彼應依善知識與煩惱魔戰。何者是煩惱魔？所謂憍慢。是時彼人應當觀察，何者是慢？是其誰慢？誰受是慢？誰以此慢起煩惱使？誰捨此慢？是人如是推求之時，無慢可得，亦不見有人攝受慢者。彼人如是觀察義故，無慢可得、無起慢者，與慢相應境界亦不可得，亦不見有人能捨慢者。如是觀已，無一法可得。復作是觀，以惡攝受自誑己身，他亦如是。作是觀時，能見諸法悉無自性。以見諸法無自性故，見法非有。以非有故，知不成就。不成就故，知即不生。若不生者，知彼不滅。若不生不滅者，彼非可說。若解不可說者，則非過去非現在非未來，三世不可得。若法三世不可得者，當知未曾有得有失。外道！當知此是一切法平等。以此一切法平等，當知一切法是真如不變不異，如來亦真如不變不異，以一切法即是真如，是故觀慢得知。是人從人中終得生人間，以有憍慢習氣力故，乃至從彼地獄中終得生人間，以慢習故得知此相。若無慢習，不可得說此從人來乃至此從地獄中來。外道！此名離慢智慧，彼相要以具巧方便乃能得知，又為般若波羅蜜加持此人方乃得知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外道！從地獄終得人身者，彼應依善知識。依知識已，應聽三世佛平等法。聞平等法已，應發勤精進，依城邑聚落與大眾共居，具四部處更互相於論量佛法學問難答，三世法平等得現在前，解一切法無有自性，修此解故煩惱漸除。外道！從畜生中終生人間者，彼應依善知識親近多聞，以近多聞斷除愚癡。是人雖復求多聞人及諸經論，作非有想。是人觀察非有想已，自然解證無自性法。是人以此三世法平等自然現前，速證一切智，終不退轉。外道！從餓鬼終生人間者，彼應依善知識修行布施，除其慳貪、作諸功德，以修捨故心不積聚。是人以此三世法平等自然現前，作一相解，所言一相即是無相。是人修此無相解故，速證一切智，終不退轉。外道！從阿修羅終生人間者，彼應依善知識與煩惱魔戰。何者是煩惱魔？所謂憍慢。是時彼人應當觀察，何者是慢？是其誰慢？誰受是慢？誰以此慢起煩惱使？誰捨此慢？是人如是推求之時，無慢可得，亦不見有人攝受慢者。彼人如是觀察義故，無慢可得、無起慢者，與慢相應境界亦不可得，亦不見有人能捨慢者。如是觀已，無一法可得。復作是觀，以惡攝受自誑己身，他亦如是。作是觀時，能見諸法悉無自性。以見諸法無自性故，見法非有。以非有故，知不成就。不成就故，知即不生。若不生者，知彼不滅。若不生不滅者，彼非可說。若解不可說者，則非過去非現在非未來，三世不可得。若法三世不可得者，當知未曾有得有失。外道！當知此是一切法平等。以此一切法平等，當知一切法是真如不變不異，如來亦真如不變不異，以一切法即是真如，是故觀慢得知。是人從人中終得生人間，以有憍慢習氣力故，乃至從彼地獄中終得生人間，以慢習故得知此相。若無慢習，不可得說此從人來乃至此從地獄中來。外道！此名離慢智慧，彼相要以具巧方便乃能得知，又為般若波羅蜜加持此人方乃得知。」

爾時八千諸外道等聞說此法，得無生法忍。彼等得住無生忍已，從坐而起，頂禮佛足。却住一面。彼諸外道却住一面已，異口同音說偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時八千諸外道等聞說此法，得無生法忍。彼等得住無生忍已，從坐而起，頂禮佛足。却住一面。彼諸外道却住一面已，異口同音說偈讚曰：

「導師智力所建立， 知諸道趣不由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「導師智力所建立， 知諸道趣不由他，

知諸眾生遊諸趣， 如見掌中菴羅果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸眾生遊諸趣， 如見掌中菴羅果。

由諸見趣濁世間， 譬如雲霧障虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由諸見趣濁世間， 譬如雲霧障虛空，

以是群愚常流轉， 譬如眾盲失正路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是群愚常流轉， 譬如眾盲失正路。

世間為常為無常， 復言有常亦無常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間為常為無常， 復言有常亦無常，

又言非常非不常， 譬如盲象入城行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言非常非不常， 譬如盲象入城行。

言世有邊復無邊， 復言亦有亦無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言世有邊復無邊， 復言亦有亦無邊，

又言非邊非無邊， 以是流轉如籠鳥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言非邊非無邊， 以是流轉如籠鳥。

又言即身是神我， 又言離身有神我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言即身是神我， 又言離身有神我，

妄想分別所纏縛， 如鳥被網心生苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想分別所纏縛， 如鳥被網心生苦。

又言自在天所化， 有言非因之所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言自在天所化， 有言非因之所生，

一切眾生見取覆， 譬如雲霧障於月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生見取覆， 譬如雲霧障於月。

由如籠中卵生鳥， 於諸孔中常欲出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由如籠中卵生鳥， 於諸孔中常欲出，

見取眾生如是癡， 彼不解脫如籠鳥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見取眾生如是癡， 彼不解脫如籠鳥。

又禮梵王及世主， 及禮童子并圍紐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又禮梵王及世主， 及禮童子并圍紐，

又禮方海毘沙門， 如賊被捉求諸神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又禮方海毘沙門， 如賊被捉求諸神。

猶如貧人遇債主， 求與債主立保證， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如貧人遇債主， 求與債主立保證，

如是世間著見取， 愚癡求天希欲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是世間著見取， 愚癡求天希欲樂。

佛見眾生依真實， 譬如見手掌五指， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛見眾生依真實， 譬如見手掌五指，

於諸趣中受百苦， 譬如群賊入牢獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸趣中受百苦， 譬如群賊入牢獄。

世尊於彼生慈悲， 修諸道行知諸趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊於彼生慈悲， 修諸道行知諸趣，

世尊已說出獄法， 如王生子放大赦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊已說出獄法， 如王生子放大赦。

愍世不思僧祇劫， 修諸苦行得菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍世不思僧祇劫， 修諸苦行得菩提，

見取所壞愚癡輩， 佛令彼等得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見取所壞愚癡輩， 佛令彼等得解脫。

以是善逝人師子， 於諸法中得自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是善逝人師子， 於諸法中得自在，

我等見取失正路， 佛於見取拔我等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等見取失正路， 佛於見取拔我等。

以是世尊具大力， 具足無畏無怨對， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是世尊具大力， 具足無畏無怨對，

眾中大吼如師子， 我等亦願得彼法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾中大吼如師子， 我等亦願得彼法。

以彼能動於三界， 亦以彼法普遍照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以彼能動於三界， 亦以彼法普遍照，

以彼授記諸眾生， 亦願我等值遇彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以彼授記諸眾生， 亦願我等值遇彼。」

世尊知彼諸外道等得其深信，如作微笑現瑞光明。爾時慧命馬勝比丘以偈問佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊知彼諸外道等得其深信，如作微笑現瑞光明。爾時慧命馬勝比丘以偈問佛：

「佛愍世間現微笑， 以見此等外道眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛愍世間現微笑， 以見此等外道眾，

唯願如來說彼因， 所現微笑有何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願如來說彼因， 所現微笑有何義？

善解因者非無因， 而現微笑瑞光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解因者非無因， 而現微笑瑞光明，

善哉能現微笑光， 大眾悉皆瞻仰佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉能現微笑光， 大眾悉皆瞻仰佛。

世尊大眾悉懷疑， 以見善逝現笑光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊大眾悉懷疑， 以見善逝現笑光，

悉皆猶如觀滿月， 瞻佛願說微笑因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆猶如觀滿月， 瞻佛願說微笑因。

誰於今日設勝供？ 誰於今日悅慈父？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰於今日設勝供？ 誰於今日悅慈父？

誰今得住佛功德？ 善哉大智願演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰今得住佛功德？ 善哉大智願演說。

大眾聞之必欣喜， 皆由外道得授記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾聞之必欣喜， 皆由外道得授記，

唯願導師普為說， 於何乘中如得道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願導師普為說， 於何乘中如得道？

善哉牟尼除心惑， 於其疑者斷疑網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉牟尼除心惑， 於其疑者斷疑網，

以是大眾得欣喜， 一向趣佛不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是大眾得欣喜， 一向趣佛不退轉。」

爾時世尊以偈答馬勝曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈答馬勝曰：

「善哉馬勝巧知時， 能問如來降怨者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉馬勝巧知時， 能問如來降怨者，

憐愍世間作是說， 能問導師自然士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍世間作是說， 能問導師自然士。

我當說彼現笑事， 一心諦聽所作因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當說彼現笑事， 一心諦聽所作因，

汝宜欣喜聽我說， 今說笑義所為者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝宜欣喜聽我說， 今說笑義所為者。

此諸外道皆調伏， 捨諸惡見住善見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸外道皆調伏， 捨諸惡見住善見，

覩是世間見取惱， 悉起悲心求菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩是世間見取惱， 悉起悲心求菩提。

一切見取悉得捨， 以知不濁正見故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切見取悉得捨， 以知不濁正見故，

從我得聞無礙記， 悉皆樂求一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從我得聞無礙記， 悉皆樂求一切智。

過去佛所得記已， 供養大慈兩足尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去佛所得記已， 供養大慈兩足尊，

具足二億諸佛所， 以求無上菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足二億諸佛所， 以求無上菩提故。

佛所行檀亦不少， 亦淨持戒修禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所行檀亦不少， 亦淨持戒修禪定，

淨修智慧發精進， 於諸群生修忍辱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨修智慧發精進， 於諸群生修忍辱，

常修習六波羅蜜， 簡擇智慧求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修習六波羅蜜， 簡擇智慧求菩提，

馬勝請問降怨者， 發心樂求佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬勝請問降怨者， 發心樂求佛菩提。

彼諸苦惱由惡黨， 依止有惡見取中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸苦惱由惡黨， 依止有惡見取中，

彼等今見勝導師， 捨諸惡見悉無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等今見勝導師， 捨諸惡見悉無餘。

以得真解如來教， 隨順佛法起深信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以得真解如來教， 隨順佛法起深信，

彼於當來多億佛， 皆悉供養求菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於當來多億佛， 皆悉供養求菩提。

於其未來星宿劫， 皆得作佛同一號， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於其未來星宿劫， 皆得作佛同一號，

號曰普聞高名稱， 彼等大智度世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 號曰普聞高名稱， 彼等大智度世間。

彼佛國土甚清淨， 種種莊嚴無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛國土甚清淨， 種種莊嚴無與等，

彼離惡見眾生輩， 純求菩提賢聖處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼離惡見眾生輩， 純求菩提賢聖處。

彼國眾生離惡趣， 是時亦無一切難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼國眾生離惡趣， 是時亦無一切難，

彼等諸佛得壽命， 皆悉同壽八萬歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等諸佛得壽命， 皆悉同壽八萬歲。

眾生聞彼佛名者， 皆悉不退上菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生聞彼佛名者， 皆悉不退上菩提，

若有眾女聞佛名， 彼女皆悉得男身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾女聞佛名， 彼女皆悉得男身。」

如是世尊降怨者， 與諸外道所授記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是世尊降怨者， 與諸外道所授記，

一切天人聞記彼， 無不欣喜生敬信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切天人聞記彼， 無不欣喜生敬信。