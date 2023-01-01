大寶積經卷第六十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第六十七

北齊三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之七兜率陀天授記品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩見實會第十六之七兜率陀天授記品第十六

爾時八億兜率陀天，見諸阿修羅伽樓羅，乃至夜摩天等供養如來，聞授記已，欣喜踊躍作如是念：「於何等法，世尊與授阿耨多羅三藐三菩提記？為色受記受想行識得授阿耨多羅三藐三菩提記耶？」彼等諸天復作是念：「非與色記，亦復非與受想行識阿耨多羅三藐三菩提記。何以故？色既不生，菩提亦不生。云何無生色能寤無生菩提？如是乃至識亦不生，云何無生識能寤無生菩提？色既不滅，菩提亦不滅，云何不滅色能寤不滅菩提？如是乃至識亦不滅，云何不滅識能寤不滅菩提？色無分別，菩提亦無分別，云何無分別色能寤無分別菩提？如是乃至識亦無分別，云何無分別識能寤無分別菩提？色既無二，菩提亦無二，云何無二色能寤無二菩提？如是乃至識亦無二，云何無二識能寤無二菩提？色既無作，菩提亦無作，云何無作色能覺無作菩提？如是乃至識亦無作，云何無作識能覺無作菩提？色既不可得？菩提亦不可得？云何不可得色能覺不可得菩提？如是乃至識陰不可得，菩提亦不可得，云何不可得識能覺不可得菩提？如是於彼不可得諸法中，何者是佛？何者是菩提？何者是菩薩？何者是授記？色陰空受想行識亦復皆空。何以故？性自空故。如是佛空、菩提空、菩薩空、授記空。何以故？自體空故。如是性空一切法中，所言佛者但名但用，但是世諦但是言說，但是施設所言；色陰受想行識亦但名用，世俗言說及以施設，智者於此不應取著。譬如有人於其夢中受五欲樂，彼人寤已不見彼樂，憶念不得五欲樂故便生苦惱。如是住於菩薩乘者，若有取著不會菩提，不證菩提故不得其味，以不得味故心生苦惱。何以故？如是諸法如夢不實。彼法義別，愚癡凡夫取解各異，一切諸法當如是知。何法是佛？何法是菩薩？何法是菩提？彼諸佛法皆不可得。凡夫不可得，凡夫法亦不可得。聲聞不可得，聲聞法亦不可得。辟支佛不可得，辟支佛法亦不可得。菩薩不可得，菩薩法亦不可得。佛不可得，佛法亦不可得。菩提不可得，涅槃亦不可得。我等於此諸法之中解了無疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時八億兜率陀天，見諸阿修羅伽樓羅，乃至夜摩天等供養如來，聞授記已，欣喜踊躍作如是念：「於何等法，世尊與授阿耨多羅三藐三菩提記？為色受記受想行識得授阿耨多羅三藐三菩提記耶？」彼等諸天復作是念：「非與色記，亦復非與受想行識阿耨多羅三藐三菩提記。何以故？色既不生，菩提亦不生。云何無生色能寤無生菩提？如是乃至識亦不生，云何無生識能寤無生菩提？色既不滅，菩提亦不滅，云何不滅色能寤不滅菩提？如是乃至識亦不滅，云何不滅識能寤不滅菩提？色無分別，菩提亦無分別，云何無分別色能寤無分別菩提？如是乃至識亦無分別，云何無分別識能寤無分別菩提？色既無二，菩提亦無二，云何無二色能寤無二菩提？如是乃至識亦無二，云何無二識能寤無二菩提？色既無作，菩提亦無作，云何無作色能覺無作菩提？如是乃至識亦無作，云何無作識能覺無作菩提？色既不可得？菩提亦不可得？云何不可得色能覺不可得菩提？如是乃至識陰不可得，菩提亦不可得，云何不可得識能覺不可得菩提？如是於彼不可得諸法中，何者是佛？何者是菩提？何者是菩薩？何者是授記？色陰空受想行識亦復皆空。何以故？性自空故。如是佛空、菩提空、菩薩空、授記空。何以故？自體空故。如是性空一切法中，所言佛者但名但用，但是世諦但是言說，但是施設所言；色陰受想行識亦但名用，世俗言說及以施設，智者於此不應取著。譬如有人於其夢中受五欲樂，彼人寤已不見彼樂，憶念不得五欲樂故便生苦惱。如是住於菩薩乘者，若有取著不會菩提，不證菩提故不得其味，以不得味故心生苦惱。何以故？如是諸法如夢不實。彼法義別，愚癡凡夫取解各異，一切諸法當如是知。何法是佛？何法是菩薩？何法是菩提？彼諸佛法皆不可得。凡夫不可得，凡夫法亦不可得。聲聞不可得，聲聞法亦不可得。辟支佛不可得，辟支佛法亦不可得。菩薩不可得，菩薩法亦不可得。佛不可得，佛法亦不可得。菩提不可得，涅槃亦不可得。我等於此諸法之中解了無疑。」

爾時兜率陀天於斯法中既無疑慮，於世尊所樂修供養，所作供養勝夜摩天。頂禮佛足，右繞三匝却住一面，即以偈頌讚世尊曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時兜率陀天於斯法中既無疑慮，於世尊所樂修供養，所作供養勝夜摩天。頂禮佛足，右繞三匝却住一面，即以偈頌讚世尊曰：

「所有住佛功德者， 如來為其說行法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有住佛功德者， 如來為其說行法，

彼得三種解脫門， 無等境界中修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼得三種解脫門， 無等境界中修行。

無色亦無受想行， 無其受者亦無心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色亦無受想行， 無其受者亦無心，

斯則無礙智境界， 樂離欲陰人師子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯則無礙智境界， 樂離欲陰人師子。

彼諸智慧妙丈夫， 不取發於菩提想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸智慧妙丈夫， 不取發於菩提想，

離陰已獲勝善根， 於佛功德無疑慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離陰已獲勝善根， 於佛功德無疑慮。

志願無上大菩提， 然於菩提離取著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志願無上大菩提， 然於菩提離取著，

是故內心無憂喜， 名為佛子修聖行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故內心無憂喜， 名為佛子修聖行。

同佛見法悉平等， 是故於法無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同佛見法悉平等， 是故於法無所畏，

智者於此世間處， 求佛功德起修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者於此世間處， 求佛功德起修行。

簡擇色相無所著， 棄捨一切有相心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 簡擇色相無所著， 棄捨一切有相心，

於彼三有不起願， 觀察諸有悉皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼三有不起願， 觀察諸有悉皆空。

能知五陰各不生， 如來授記及菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知五陰各不生， 如來授記及菩提，

菩提心等亦無生， 作是說者非愚惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提心等亦無生， 作是說者非愚惑。

如來功德及生死， 此諸佛法悉無生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來功德及生死， 此諸佛法悉無生，

如是知者人中勝， 是為真實如來子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知者人中勝， 是為真實如來子。

若能知是陰不滅， 界入及以如來法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能知是陰不滅， 界入及以如來法，

佛與菩提及授記， 斯等諸法皆不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛與菩提及授記， 斯等諸法皆不滅。

若為菩提修行者， 當知彼亦是不滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為菩提修行者， 當知彼亦是不滅，

知諸世間不滅故， 彼求菩提不為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸世間不滅故， 彼求菩提不為難。

五陰界入與菩提， 佛及菩薩皆無作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰界入與菩提， 佛及菩薩皆無作，

如是了知為佛子， 彼人能持佛正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是了知為佛子， 彼人能持佛正法。

陰界諸入皆無覺， 菩提與佛并菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰界諸入皆無覺， 菩提與佛并菩薩，

及以授記悉無覺， 如是知者為佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以授記悉無覺， 如是知者為佛子。

五陰界入性空寂， 佛與菩提及授記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰界入性空寂， 佛與菩提及授記，

如來真子修行者， 斯等亦皆自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來真子修行者， 斯等亦皆自性空。

陰界諸入悉虛妄， 兩足世尊及菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰界諸入悉虛妄， 兩足世尊及菩提，

行者授記亦虛妄， 如是了知為佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者授記亦虛妄， 如是了知為佛子。

非是依止非不依， 亦非有法非無法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是依止非不依， 亦非有法非無法，

非是有為非無為， 如是了知為佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是有為非無為， 如是了知為佛子。

世尊如是見世間， 我等如是知佛心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊如是見世間， 我等如是知佛心，

即為勝妙供養佛， 及以一切賢聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即為勝妙供養佛， 及以一切賢聖眾。

我等讚佛所得福， 唯佛世尊能了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等讚佛所得福， 唯佛世尊能了知，

以斯功德施群生， 願皆成佛具眾相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以斯功德施群生， 願皆成佛具眾相。」

爾時世尊聞彼兜率諸天讚已，及知深信，即為天眾而現微笑。爾時慧命馬勝以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊聞彼兜率諸天讚已，及知深信，即為天眾而現微笑。爾時慧命馬勝以偈問曰：

「得大勢力無上士， 以其因力現笑光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得大勢力無上士， 以其因力現笑光。

願佛說是微笑因， 令眾得聞皆欣喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛說是微笑因， 令眾得聞皆欣喜。

以見如來微笑故， 此諸大眾悉懷疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以見如來微笑故， 此諸大眾悉懷疑，

眾會慇懃普瞻仰， 咸皆一心欲聽聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾會慇懃普瞻仰， 咸皆一心欲聽聞。

猶如世間有病人， 唯思醫師及良藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如世間有病人， 唯思醫師及良藥，

如是大眾於佛所， 願樂欲聞說授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大眾於佛所， 願樂欲聞說授記。

斯等皆有深智慧， 志求菩提無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等皆有深智慧， 志求菩提無所著，

一切恭敬悉瞻仰， 唯希如來為記莂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切恭敬悉瞻仰， 唯希如來為記莂。

世尊於此起大悲， 以佛智力斷疑網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊於此起大悲， 以佛智力斷疑網，

是故大眾得欣喜， 咸皆願求佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故大眾得欣喜， 咸皆願求佛功德。

世尊今正授記時， 唯願除滅諸疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊今正授記時， 唯願除滅諸疑惑，

如來久已離怨敵， 願斷眾邪外道論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來久已離怨敵， 願斷眾邪外道論。」

爾時世尊即以偈答慧命馬勝言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即以偈答慧命馬勝言：

「汝今啟請如來義， 問其微笑正是時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝今啟請如來義， 問其微笑正是時，

為利世間故致問， 必當饒益諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利世間故致問， 必當饒益諸眾生。

知諸天眾心樂欲， 故我現是微笑光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸天眾心樂欲， 故我現是微笑光，

以知佛法勝妙故， 於我便作上供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以知佛法勝妙故， 於我便作上供養。

彼皆如實見世間， 隨順聖教得證法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼皆如實見世間， 隨順聖教得證法，

已到三種解脫門， 非諸世間所能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已到三種解脫門， 非諸世間所能知。

過去已供無量佛， 亦曾問是深義趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去已供無量佛， 亦曾問是深義趣，

於彼佛所久修空， 今故於斯顯空義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼佛所久修空， 今故於斯顯空義。

是故今者於此處， 便得值遇佛世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故今者於此處， 便得值遇佛世尊，

以空讚歎無上士， 利益一切諸世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以空讚歎無上士， 利益一切諸世間。

如斯世間悉無生， 諸佛菩提及授記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如斯世間悉無生， 諸佛菩提及授記，

所有修行菩提者， 彼等一切亦無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有修行菩提者， 彼等一切亦無生。

眾生悉同有此法， 如是知已得菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生悉同有此法， 如是知已得菩提，

過去曾學菩提心， 彼於此義能解了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去曾學菩提心， 彼於此義能解了。

如是世間亦不滅， 斯諸天眾善通達， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是世間亦不滅， 斯諸天眾善通達，

明智照了悉無疑， 是故彼天皆作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明智照了悉無疑， 是故彼天皆作佛。

決定必得無依處， 於法不取離分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定必得無依處， 於法不取離分別，

一切世間皆無作， 彼於斯義能了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間皆無作， 彼於斯義能了知。

一切法體離自性， 天眾心淨無疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法體離自性， 天眾心淨無疑惑，

菩提及與菩提心， 一切皆空無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提及與菩提心， 一切皆空無自性。

兜率諸天堅固慧， 皆悉安住無所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兜率諸天堅固慧， 皆悉安住無所依，

故得菩提不為難， 必當速成無上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故得菩提不為難， 必當速成無上智。

於其未來星宿劫， 當得度脫無邊眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於其未來星宿劫， 當得度脫無邊眾，

彼天一切皆成佛， 同號名曰擇法王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼天一切皆成佛， 同號名曰擇法王。」

如來於此諸天眾， 知其心樂為記說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來於此諸天眾， 知其心樂為記說，

一切天人聞說已， 咸皆踊躍稱心意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切天人聞說已， 咸皆踊躍稱心意。

化樂天授記品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化樂天授記品第十七

爾時化樂天王為首，與其眷屬七億化樂諸天眾等，見諸阿修羅伽樓羅，乃至見諸兜率天等供養如來，聞授記已欣喜踊躍，咸皆稱心得住實際，於真如中無有疑惑。從坐而起，偏袒右肩右膝著地，頭面作禮向佛合掌，異口同音而白佛言：「世尊！如我解佛所說義，一切諸法是真實際、無邊際、無礙際、無住際、無盡際、不二際、非際實際。世尊！所言實際者，不顛倒故。無邊際者，無限量故。無礙際者，離對治故。無住際者，離自性故。無盡際者，無有生故。不二際者，謂一味故。言非際者，是非有故。世尊！彼實際者遍一切處，無有一法而非實際。世尊！謂菩提者亦是實際。世尊！何者是菩提？一切法是菩提，離自性故。乃至五無間業亦是菩提。何以故？菩提無自性，五無間業亦無自性，是故無間業亦是菩提。世尊！言菩提者，如無餘涅槃性，亦如無間業性。何以故？一切法即是無餘涅槃性亦是無間業性，是故無餘涅槃界即是菩提。世尊！若有眾生住生死者可求涅槃，於實際中無住生死求涅槃者。何以故？實際無二故。世尊！我等於此解了無疑。若於此法無疑慮者，當知是人已曾過去於諸佛所得授阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時化樂天王為首，與其眷屬七億化樂諸天眾等，見諸阿修羅伽樓羅，乃至見諸兜率天等供養如來，聞授記已欣喜踊躍，咸皆稱心得住實際，於真如中無有疑惑。從坐而起，偏袒右肩右膝著地，頭面作禮向佛合掌，異口同音而白佛言：「世尊！如我解佛所說義，一切諸法是真實際、無邊際、無礙際、無住際、無盡際、不二際、非際實際。世尊！所言實際者，不顛倒故。無邊際者，無限量故。無礙際者，離對治故。無住際者，離自性故。無盡際者，無有生故。不二際者，謂一味故。言非際者，是非有故。世尊！彼實際者遍一切處，無有一法而非實際。世尊！謂菩提者亦是實際。世尊！何者是菩提？一切法是菩提，離自性故。乃至五無間業亦是菩提。何以故？菩提無自性，五無間業亦無自性，是故無間業亦是菩提。世尊！言菩提者，如無餘涅槃性，亦如無間業性。何以故？一切法即是無餘涅槃性亦是無間業性，是故無餘涅槃界即是菩提。世尊！若有眾生住生死者可求涅槃，於實際中無住生死求涅槃者。何以故？實際無二故。世尊！我等於此解了無疑。若於此法無疑慮者，當知是人已曾過去於諸佛所得授阿耨多羅三藐三菩提記。」

爾時世尊聞化樂天王及諸七億化樂天等說授記已，欲令大眾心喜悅故而現微笑。爾時慧命馬勝以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊聞化樂天王及諸七億化樂天等說授記已，欲令大眾心喜悅故而現微笑。爾時慧命馬勝以偈問曰：

「憐愍世者現微笑， 而不說其笑因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憐愍世者現微笑， 而不說其笑因緣，

天人導師非無因， 現此奇特微笑相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人導師非無因， 現此奇特微笑相。

既見世尊笑光已， 今諸大眾悉懷疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既見世尊笑光已， 今諸大眾悉懷疑，

唯願說其微笑因， 斷除一切諸疑網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願說其微笑因， 斷除一切諸疑網。

斯等若蒙如來說， 聞已咸生希有心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等若蒙如來說， 聞已咸生希有心，

為彼眾會淨真路， 趣向菩提作因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼眾會淨真路， 趣向菩提作因緣。

若有眾生疑慮者， 是人難得妙菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生疑慮者， 是人難得妙菩提，

唯願大智斷疑惑， 精勤速證無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願大智斷疑惑， 精勤速證無上道。

世尊此諸大眾等， 志求菩提離諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊此諸大眾等， 志求菩提離諸惡，

得聞諸天授記已， 決定當成大法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞諸天授記已， 決定當成大法王。

是故世尊願憐愍， 除斷一切疑惑心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故世尊願憐愍， 除斷一切疑惑心，

授此諸天菩提記， 令諸大眾皆欣喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授此諸天菩提記， 令諸大眾皆欣喜。」

爾時世尊以偈答慧命馬勝曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈答慧命馬勝曰：

「哀愍世間故現笑， 馬勝汝今問我義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「哀愍世間故現笑， 馬勝汝今問我義，

我悉與彼天授記， 汝等咸各淨心聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我悉與彼天授記， 汝等咸各淨心聽。

此諸化樂天眾等， 自說授記得菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸化樂天眾等， 自說授記得菩提，

眾中既作師子吼， 能壞外道諸邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾中既作師子吼， 能壞外道諸邪見。

譬如空中雨眾石， 必墮大地無有疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如空中雨眾石， 必墮大地無有疑，

如是佛子離疑惑， 自知定當成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛子離疑惑， 自知定當成佛道。

猶如日沒至夜時， 當知日出必不久， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如日沒至夜時， 當知日出必不久，

如是佛子備眾行， 定知必當具十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛子備眾行， 定知必當具十力。

又如日在正中時， 觀諸色像皆明了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如日在正中時， 觀諸色像皆明了，

如是佛子具眾行， 自知必得薩婆若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛子具眾行， 自知必得薩婆若。

喻若日光至沒時， 眾人咸知日不見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喻若日光至沒時， 眾人咸知日不見，

如是佛子皆自知， 決定當得最勝智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛子皆自知， 決定當得最勝智。

譬如眾流趣其下， 智者當知歸大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如眾流趣其下， 智者當知歸大海，

如是佛子具明慧， 定知必得上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛子具明慧， 定知必得上菩提。

如人以石擲虛空， 決定墮地無疑慮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人以石擲虛空， 決定墮地無疑慮，

如是佛子悉自知， 不久當得世間解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛子悉自知， 不久當得世間解。

智者法爾有此見， 以知法故不致疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者法爾有此見， 以知法故不致疑，

自知分有佛功德， 必定近於自然智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自知分有佛功德， 必定近於自然智。

假使諸魔那由眾， 現佛言汝不作佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使諸魔那由眾， 現佛言汝不作佛，

不能沮壞其心意， 已自善解真法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能沮壞其心意， 已自善解真法故。

決定於彼佛功德， 咸各自說得授記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定於彼佛功德， 咸各自說得授記，

於斯諸天授記事， 如來悉生隨喜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於斯諸天授記事， 如來悉生隨喜心。

此天所修菩薩行， 悉自了知不由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此天所修菩薩行， 悉自了知不由他，

彼等自說成善逝， 世尊於此皆隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等自說成善逝， 世尊於此皆隨喜。

是故馬勝若有人， 欲得無上菩提者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故馬勝若有人， 欲得無上菩提者，

可於此法應勤求， 必獲最勝安隱處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可於此法應勤求， 必獲最勝安隱處。

自成正覺寤斯理， 隨義如實能了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自成正覺寤斯理， 隨義如實能了知，

親近供養善知識， 彼證菩提不為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近供養善知識， 彼證菩提不為難。

若有千劫修苦行， 皮膏血肉無戀惜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有千劫修苦行， 皮膏血肉無戀惜，

若能解了斯義趣， 此福廣大勝於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能解了斯義趣， 此福廣大勝於彼。

過去所有一切佛， 未來憐愍眾生者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去所有一切佛， 未來憐愍眾生者，

及以現在諸世尊， 悉依此法成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以現在諸世尊， 悉依此法成佛道。

化天於我供養已， 咸皆善知第一義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化天於我供養已， 咸皆善知第一義，

曾供過去諸如來， 寤斯義理當成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾供過去諸如來， 寤斯義理當成佛。

諸佛所有勝三昧， 及以現在所住定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所有勝三昧， 及以現在所住定，

彼天深得佛境界， 由本先世久修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼天深得佛境界， 由本先世久修習。

馬勝！化樂天子等， 於彼三昧無有疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬勝！化樂天子等， 於彼三昧無有疑，

清淨佛法既善學， 今於佛道現修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨佛法既善學， 今於佛道現修行。

是故於理生信解， 當正勤求離苦邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故於理生信解， 當正勤求離苦邊，

常應親近多聞者， 必得無上大菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常應親近多聞者， 必得無上大菩提。」

聞佛所說妙法已， 化樂諸天眾會等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛所說妙法已， 化樂諸天眾會等，

皆悉欣喜除疑網， 流注趣向大涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉欣喜除疑網， 流注趣向大涅槃。

他化自在天授記品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他化自在天授記品第十八

爾時他化自在天王為首，與其眷屬八十那由他諸天眾等，見諸阿修羅、伽樓羅、龍女、龍王、鳩槃茶、乾闥婆、夜叉、緊那羅、訶羅伽闍天、四天王、忉利天、夜摩天、兜率陀天、化樂天等供養如來，聞授記已，欣喜踊悅皆得稱心，異口同聲而白佛言：「世尊！化樂諸天所說實際者，我等尚不見實況復見際。何以故？世尊！若見實者，可言見際。何以故？是人行於二處。住如是乘者，若善男子善女人，應為彼說此二種法。此二法者非真境界。世尊！若善男子善女人於不二法不信不入，雖復如是，此人發心望得菩提，當知是人行於非徑。何以故？此於菩提非道行故。世尊！若有眾生求菩提者，是人不見一法可覺。何以故？無有少法可得覺寤阿耨多羅三藐三菩提故。世尊！彼法非過去非未來非現在、非有為非無為、非有非無、非可識非可知非可捨非可修非可證。謂菩提者，彼法非與餘法作對治，餘法亦不與彼法作對治。何以故？彼法非雜煩惱非離煩惱，法體不可得，性自離故。此法不與彼法作對治，彼法亦不與此法作對治。何以故？一切諸法離諸相故。是故彼法非可知非可識非可捨非可修非可證。世尊！色生者離生相故，彼亦非可知乃至非可證，受想行識亦復如是。世尊！色滅者離色相故，彼亦非可知乃至非可證，受想行識亦復如是。世尊！過去者離過去相故，彼亦非可知乃至非可證；未來者離未來相故，彼亦非可知乃至非可證；現在者離現在相故，彼亦非可知乃至非可證。世尊！有為者離有為相故，彼亦非可知乃至非可證；無為者離無為相故，彼亦非可知非可識非可捨非可修非可證。世尊！如是等乃至為陰所攝，或過去所攝、現在所攝、未來所攝，或有為所攝、無為所攝，此等諸法皆不可得。以不得故，是故彼法非可知非可識非可捨非可修非可證。世尊！若有如是為求菩提發心修行善男子善女人，彼皆名為住菩薩乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時他化自在天王為首，與其眷屬八十那由他諸天眾等，見諸阿修羅、伽樓羅、龍女、龍王、鳩槃茶、乾闥婆、夜叉、緊那羅、訶羅伽闍天、四天王、忉利天、夜摩天、兜率陀天、化樂天等供養如來，聞授記已，欣喜踊悅皆得稱心，異口同聲而白佛言：「世尊！化樂諸天所說實際者，我等尚不見實況復見際。何以故？世尊！若見實者，可言見際。何以故？是人行於二處。住如是乘者，若善男子善女人，應為彼說此二種法。此二法者非真境界。世尊！若善男子善女人於不二法不信不入，雖復如是，此人發心望得菩提，當知是人行於非徑。何以故？此於菩提非道行故。世尊！若有眾生求菩提者，是人不見一法可覺。何以故？無有少法可得覺寤阿耨多羅三藐三菩提故。世尊！彼法非過去非未來非現在、非有為非無為、非有非無、非可識非可知非可捨非可修非可證。謂菩提者，彼法非與餘法作對治，餘法亦不與彼法作對治。何以故？彼法非雜煩惱非離煩惱，法體不可得，性自離故。此法不與彼法作對治，彼法亦不與此法作對治。何以故？一切諸法離諸相故。是故彼法非可知非可識非可捨非可修非可證。世尊！色生者離生相故，彼亦非可知乃至非可證，受想行識亦復如是。世尊！色滅者離色相故，彼亦非可知乃至非可證，受想行識亦復如是。世尊！過去者離過去相故，彼亦非可知乃至非可證；未來者離未來相故，彼亦非可知乃至非可證；現在者離現在相故，彼亦非可知乃至非可證。世尊！有為者離有為相故，彼亦非可知乃至非可證；無為者離無為相故，彼亦非可知非可識非可捨非可修非可證。世尊！如是等乃至為陰所攝，或過去所攝、現在所攝、未來所攝，或有為所攝、無為所攝，此等諸法皆不可得。以不得故，是故彼法非可知非可識非可捨非可修非可證。世尊！若有如是為求菩提發心修行善男子善女人，彼皆名為住菩薩乘。」

爾時他化自在諸天咸各說已所知法已，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時他化自在諸天咸各說已所知法已，以偈讚曰：

「世尊善說盡有邊， 永不暫受六趣身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊善說盡有邊， 永不暫受六趣身，

世間無智畏生死， 發心欲度生死岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間無智畏生死， 發心欲度生死岸。

彼諸陰體不可得， 以陰性相本自空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸陰體不可得， 以陰性相本自空，

一切法空皆無相， 是故諸法離對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法空皆無相， 是故諸法離對治。

自體即空無有物， 無有可知及修捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自體即空無有物， 無有可知及修捨，

亦復非是可證法， 如來說有即非有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復非是可證法， 如來說有即非有。

相求菩提不可得， 助道諸法亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相求菩提不可得， 助道諸法亦如是，

取心求佛不可得， 菩薩相求亦不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取心求佛不可得， 菩薩相求亦不得。

堅著諸相愚癡輩， 彼等望得寤菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅著諸相愚癡輩， 彼等望得寤菩提，

顛倒境界取相行， 無智非行菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顛倒境界取相行， 無智非行菩提道。

入佛境界離眾相， 名為智者如法行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入佛境界離眾相， 名為智者如法行，

遠離諸相及無相， 亦離於空及不空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸相及無相， 亦離於空及不空。

彼能寤解無上道， 於諸外道非境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼能寤解無上道， 於諸外道非境界，

亦非聲聞所能知， 又非緣覺之所趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦非聲聞所能知， 又非緣覺之所趣。

心得解脫淨無垢， 羅漢於法相應者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心得解脫淨無垢， 羅漢於法相應者，

及諸一切辟支佛， 非彼智慧之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸一切辟支佛， 非彼智慧之境界。

彼句非為相心知， 及修少空亦不解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼句非為相心知， 及修少空亦不解，

若有解空說空者， 亦說諸法無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有解空說空者， 亦說諸法無自性。

彼受佛教無毀訾， 是名善修空寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼受佛教無毀訾， 是名善修空寂靜，

能寤難寤菩提道， 世尊於彼真導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能寤難寤菩提道， 世尊於彼真導師。

讚佛二足最尊已， 所獲無量諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚佛二足最尊已， 所獲無量諸功德，

迴施一切諸群生， 成佛覺寤未覺者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴施一切諸群生， 成佛覺寤未覺者。」

爾時世尊知彼八十那由他他化自在天及以天王等得深信已，欲令大眾增益善根，故現微笑。爾時慧命馬勝以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知彼八十那由他他化自在天及以天王等得深信已，欲令大眾增益善根，故現微笑。爾時慧命馬勝以偈問曰：

「二足世尊現微笑， 以知他化深信故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二足世尊現微笑， 以知他化深信故，

未曾演說笑因緣， 唯願如來為解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾演說笑因緣， 唯願如來為解釋。

大聖今者非無因， 現是希有微笑相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖今者非無因， 現是希有微笑相，

願佛開顯因緣義， 滅除大眾諸疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛開顯因緣義， 滅除大眾諸疑惑。

由見世尊微笑故， 今此眾會悉懷疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由見世尊微笑故， 今此眾會悉懷疑，

憐愍一切世間者， 唯願敷演分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍一切世間者， 唯願敷演分別說。

此眾咸皆背生死， 合掌恭敬求涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此眾咸皆背生死， 合掌恭敬求涅槃，

斯等靡不懷猶豫， 無礙說者願斷除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等靡不懷猶豫， 無礙說者願斷除。

悉皆正信善逝法， 心得開解離取著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆正信善逝法， 心得開解離取著，

咸有淨信尊重心， 善哉牟尼願解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸有淨信尊重心， 善哉牟尼願解說。

勇猛精進於佛法， 遠離疑網登聖路， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛精進於佛法， 遠離疑網登聖路，

一切諸佛遊此道， 是故願除大眾疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛遊此道， 是故願除大眾疑。」

爾時世尊以偈答慧命馬勝曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈答慧命馬勝曰：

「汝為憐愍大眾故， 以偈問我正是時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝為憐愍大眾故， 以偈問我正是時，

具足辯才有巧便， 乃能問此微笑義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足辯才有巧便， 乃能問此微笑義。

以問如來現笑故， 必當利益無量眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以問如來現笑故， 必當利益無量眾，

是故一切眾會等， 皆得住於勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故一切眾會等， 皆得住於勝菩提。

知彼他化深信已， 故我現是微笑光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知彼他化深信已， 故我現是微笑光，

一切隨順如來教， 為求菩提修妙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切隨順如來教， 為求菩提修妙行。

觀察世法離諸相， 如見陽焰非真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察世法離諸相， 如見陽焰非真實，

愚者見焰謂是水， 欲求菩提勿同彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚者見焰謂是水， 欲求菩提勿同彼。

取相貪樂凡夫境， 無智常怖於無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取相貪樂凡夫境， 無智常怖於無相，

愚癡執相捨正路， 離相能獲妙菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡執相捨正路， 離相能獲妙菩提。

妄想思量虛偽法， 隨所分別即被縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想思量虛偽法， 隨所分別即被縛，

智者觀相悉皆空， 得上寂滅陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者觀相悉皆空， 得上寂滅陀羅尼。

執相凡愚住惡心， 彼皆無智歸六趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執相凡愚住惡心， 彼皆無智歸六趣，

輪迴逼迫受眾苦， 都由愚癡住相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪迴逼迫受眾苦， 都由愚癡住相故。

著相眾生見諸陰， 佛與菩提及菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著相眾生見諸陰， 佛與菩提及菩薩，

智者離相見空已， 能得無上大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者離相見空已， 能得無上大菩提。

住相之類增煩惱， 能觀無相得除結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住相之類增煩惱， 能觀無相得除結，

所謂結者即是相， 觀結無相即斷除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂結者即是相， 觀結無相即斷除。

若有分別求道者， 分別於道為障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有分別求道者， 分別於道為障礙，

智者雖復行於欲， 彼欲即為無相行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者雖復行於欲， 彼欲即為無相行。

諸法無體不可得， 分別諸法說言空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無體不可得， 分別諸法說言空，

若離分別得無相， 彼即菩提更無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若離分別得無相， 彼即菩提更無餘。

聞於善逝說是語， 大眾除疑得無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞於善逝說是語， 大眾除疑得無畏，

頂受牟尼所說法， 如智頂戴瞻蔔花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂受牟尼所說法， 如智頂戴瞻蔔花。

斯諸天眾獲無畏， 於我設供最無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯諸天眾獲無畏， 於我設供最無上，

亦知諸法佛境界， 當作世間大導師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知諸法佛境界， 當作世間大導師。」

諸梵天等授記品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸梵天等授記品第十九

爾時六千萬諸梵眾天，見諸阿修羅、伽樓羅乃至他化自在天等供養如來，聞授記已，欣喜踊躍皆得稱心。彼於世諦禪以喜悅為食，亦於佛法中得智慧明，宿殖善根故，已曾親承供養諸佛故，及深信清淨故，於甚深法獲得法忍。彼諸天等知諸法無作非無作、非生非不生、非有非不有、非起非不起、非滅非不滅、非依非不依、非清非濁、非憎非愛、非賢非愚、非知非不知、非見非不見、非受非不受、非惻非不惻、非無非非無、非物非非物、非可得非不可得、非去非來、非趣非不趣、非空非不空、非相非不相、非願非不願。彼諸梵天於一切法心無所著亦無所住，於非用中不作非用想，於非不用中亦不作非不用想。於語言中無語言想，於非語言亦無非語言想。於有作中無其作想，於無作中亦無無作想。於凡夫不作凡夫想，於非凡夫亦不作非凡夫想。於凡夫法不作凡夫法想，於非凡夫法亦不作非凡夫法想。於聲聞不作聲聞想，於非聲聞亦不作非聲聞想。於聲聞法不作聲聞法想，於非聲聞法亦不作非聲聞法想。於緣覺不作緣覺想，於非緣覺亦不作非緣覺想。於緣覺法不作緣覺法想，於非緣覺法亦不作非緣覺法想。於菩薩不作菩薩想，於非菩薩亦不作非菩薩想。於菩薩法不作菩薩法想，於非菩薩法亦不作非菩薩法想。於佛不作佛想，於非佛亦不作非佛想。於佛法不作佛法想，於非佛法亦不作非佛法想。於涅槃不作涅槃想，於非涅槃亦不作非涅槃想。於生死不作生死想，於非生死亦不作非生死想。如是彼天一切皆悉離諸分別，定心清淨。彼等既得清淨心故，以寂滅法說偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時六千萬諸梵眾天，見諸阿修羅、伽樓羅乃至他化自在天等供養如來，聞授記已，欣喜踊躍皆得稱心。彼於世諦禪以喜悅為食，亦於佛法中得智慧明，宿殖善根故，已曾親承供養諸佛故，及深信清淨故，於甚深法獲得法忍。彼諸天等知諸法無作非無作、非生非不生、非有非不有、非起非不起、非滅非不滅、非依非不依、非清非濁、非憎非愛、非賢非愚、非知非不知、非見非不見、非受非不受、非惻非不惻、非無非非無、非物非非物、非可得非不可得、非去非來、非趣非不趣、非空非不空、非相非不相、非願非不願。彼諸梵天於一切法心無所著亦無所住，於非用中不作非用想，於非不用中亦不作非不用想。於語言中無語言想，於非語言亦無非語言想。於有作中無其作想，於無作中亦無無作想。於凡夫不作凡夫想，於非凡夫亦不作非凡夫想。於凡夫法不作凡夫法想，於非凡夫法亦不作非凡夫法想。於聲聞不作聲聞想，於非聲聞亦不作非聲聞想。於聲聞法不作聲聞法想，於非聲聞法亦不作非聲聞法想。於緣覺不作緣覺想，於非緣覺亦不作非緣覺想。於緣覺法不作緣覺法想，於非緣覺法亦不作非緣覺法想。於菩薩不作菩薩想，於非菩薩亦不作非菩薩想。於菩薩法不作菩薩法想，於非菩薩法亦不作非菩薩法想。於佛不作佛想，於非佛亦不作非佛想。於佛法不作佛法想，於非佛法亦不作非佛法想。於涅槃不作涅槃想，於非涅槃亦不作非涅槃想。於生死不作生死想，於非生死亦不作非生死想。如是彼天一切皆悉離諸分別，定心清淨。彼等既得清淨心故，以寂滅法說偈讚佛：

「大聖甚深寂滅智， 修行寂滅到彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大聖甚深寂滅智， 修行寂滅到彼岸，

演說寂滅度眾生， 亦自常行寂滅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說寂滅度眾生， 亦自常行寂滅法。

菩提寂滅善清淨， 斯法牟尼之境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提寂滅善清淨， 斯法牟尼之境界，

速得寂滅勝甘露， 以是今得盡諸有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速得寂滅勝甘露， 以是今得盡諸有。

恒說寂滅微妙道， 是彼智者所行處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒說寂滅微妙道， 是彼智者所行處，

八正之路滅惱濁， 拔濟一切諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八正之路滅惱濁， 拔濟一切諸群生。

善修寂滅證菩提， 乃是先佛之所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善修寂滅證菩提， 乃是先佛之所行，

修彼能到安隱城， 過去諸佛所證知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修彼能到安隱城， 過去諸佛所證知。

是諸如來修學法， 導師如是化世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸如來修學法， 導師如是化世間，

若人能行有學法， 獲得無學勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能行有學法， 獲得無學勝菩提。

一心趣向寂滅道， 諸根寂靜久修習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心趣向寂滅道， 諸根寂靜久修習，

當得為佛世間解， 那羅延力度群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當得為佛世間解， 那羅延力度群生。

若知寂滅甘露者， 能盡一切諸有相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知寂滅甘露者， 能盡一切諸有相，

是為真實如來子， 寂滅能除世間畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為真實如來子， 寂滅能除世間畏。

彼等所設供養佛， 勝上希有最殊特， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等所設供養佛， 勝上希有最殊特，

所說寂滅盡煩惱， 於諸無相最第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說寂滅盡煩惱， 於諸無相最第一。

世間寂滅離諸相， 所謂寂滅即涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間寂滅離諸相， 所謂寂滅即涅槃，

眾生輪轉受諸苦， 遠離寂滅取相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生輪轉受諸苦， 遠離寂滅取相故。

牟尼諸法不思議， 即是菩提一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼諸法不思議， 即是菩提一切智，

已度淤泥到彼岸， 故佛於此無疑慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已度淤泥到彼岸， 故佛於此無疑慮。

若有離陰得解脫， 於佛大乘不願樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有離陰得解脫， 於佛大乘不願樂，

欲求菩提思滅度， 於其五陰生怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求菩提思滅度， 於其五陰生怖畏。

離欲淨心求涅槃， 彼等如是簡擇智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲淨心求涅槃， 彼等如是簡擇智，

於法取相凡夫境， 是謂如來之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法取相凡夫境， 是謂如來之所說。

若取寂滅即是縛， 以是不得一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若取寂滅即是縛， 以是不得一切智，

若有於其五陰相， 不生存執取著心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有於其五陰相， 不生存執取著心。

彼能利益釋迦法， 是名喜樂無相行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼能利益釋迦法， 是名喜樂無相行，

能獲無名安隱處， 逮得菩提佛境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能獲無名安隱處， 逮得菩提佛境界，

降魔諍論滅煩惱， 速得成就一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降魔諍論滅煩惱， 速得成就一切智。

我等讚歎無上士， 所獲寂滅諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等讚歎無上士， 所獲寂滅諸功德，

唯佛大智能了知， 迴施眾生願成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛大智能了知， 迴施眾生願成佛。」

爾時娑婆世界主大梵天王知諸梵天讚歎佛已，對佛正立，以實功德而讚頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時娑婆世界主大梵天王知諸梵天讚歎佛已，對佛正立，以實功德而讚頌言：

「法王已知一切法， 不實虛誑如空拳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法王已知一切法， 不實虛誑如空拳，

亦如秋雲及電光， 是故大聖離取心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如秋雲及電光， 是故大聖離取心。

猶如夢中飢餓人， 飡食百味甘美膳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如夢中飢餓人， 飡食百味甘美膳，

夢人飢食皆不實， 如來見法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢人飢食皆不實， 如來見法亦如是。

又如夢中焦渴人， 得飲清淨涼冷水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如夢中焦渴人， 得飲清淨涼冷水，

夢渴飲水皆虛妄， 佛見諸法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢渴飲水皆虛妄， 佛見諸法亦如是。

無作無受無眾生， 無其作業及得報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無作無受無眾生， 無其作業及得報，

亦無得受果報者， 世尊於此無疑慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無得受果報者， 世尊於此無疑慮。

譬如美言得人愛， 然彼語言無可取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如美言得人愛， 然彼語言無可取，

亦無言說及聽者， 大聖了知皆不實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無言說及聽者， 大聖了知皆不實。

如聞箜篌美妙音， 其聲亦無真實性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如聞箜篌美妙音， 其聲亦無真實性，

世尊如是見諸陰， 知陰無體不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊如是見諸陰， 知陰無體不可得。

猶如摩尼性自淨， 繫之衣上隨色變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如摩尼性自淨， 繫之衣上隨色變，

諸法自體本清淨， 虛妄分別增倒染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法自體本清淨， 虛妄分別增倒染。

譬如無垢鮮白衣， 隨受染色種種變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如無垢鮮白衣， 隨受染色種種變，

諸法如是性自淨， 隨所分別而染污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法如是性自淨， 隨所分別而染污。

猶如有人聞貝聲， 尋其貝聲從何來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如有人聞貝聲， 尋其貝聲從何來，

其聲非自非他性， 大仙見法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其聲非自非他性， 大仙見法亦如是。

如人思美餚饍食， 其食眾緣所合成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人思美餚饍食， 其食眾緣所合成，

觀食各各無自性， 如來見法皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀食各各無自性， 如來見法皆如是。

譬如眾緣號為城， 推其城體無自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如眾緣號為城， 推其城體無自性，

如是眾緣皆悉空， 法王見法亦如斯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾緣皆悉空， 法王見法亦如斯。

喻若有人擊鼓聲， 雖能令人心欣喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喻若有人擊鼓聲， 雖能令人心欣喜，

聲及眾緣皆悉空， 大聖見法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲及眾緣皆悉空， 大聖見法亦如是。

譬如有人打鼓時， 其聲不從十方來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如有人打鼓時， 其聲不從十方來，

聲滅亦不向諸方， 世尊見法皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲滅亦不向諸方， 世尊見法皆如是。

如是彼人擊鼓已， 其鼓不生憎愛心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是彼人擊鼓已， 其鼓不生憎愛心，

亦不分別眾緣性， 佛見諸法皆若斯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不分別眾緣性， 佛見諸法皆若斯。

又如彼人打妙鼓， 聲不作心生他喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如彼人打妙鼓， 聲不作心生他喜，

及以眾緣皆亦然， 導師見法皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以眾緣皆亦然， 導師見法皆如是。

如人擊彼妙鼓時， 鼓亦不生苦樂想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人擊彼妙鼓時， 鼓亦不生苦樂想，

亦不觀察眾緣性， 如來見法皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不觀察眾緣性， 如來見法皆如是。

猶如有人擊妙鼓， 聲不即緣亦不離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如有人擊妙鼓， 聲不即緣亦不離，

及彼伎緣亦復然， 牟尼見法皆如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼伎緣亦復然， 牟尼見法皆如是。」

爾時世尊知諸梵天、大梵王等深心敬信，及以寂滅讚頌佛已，又見大眾欲生善根，即便微笑。爾時慧命馬勝以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知諸梵天、大梵王等深心敬信，及以寂滅讚頌佛已，又見大眾欲生善根，即便微笑。爾時慧命馬勝以偈問曰：

「既見如來口中出， 離垢清淨微笑光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既見如來口中出， 離垢清淨微笑光，

世間天人大眾等， 一切咸生希有心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間天人大眾等， 一切咸生希有心。

以見世尊微笑故， 諸來大眾普懷疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以見世尊微笑故， 諸來大眾普懷疑，

皆悉瞻仰如來面， 慇懃願樂欲聽聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉瞻仰如來面， 慇懃願樂欲聽聞。

願佛開示笑因緣， 蕩除大眾疑惑心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛開示笑因緣， 蕩除大眾疑惑心，

最勝牟尼非無因， 而現希有微笑相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝牟尼非無因， 而現希有微笑相。

諸佛所現微笑光， 必為利益諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所現微笑光， 必為利益諸世間，

今者為誰現此笑？ 唯願敷演分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今者為誰現此笑？ 唯願敷演分別說。

大眾得聞必欣喜， 由知微笑因緣故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾得聞必欣喜， 由知微笑因緣故，

斯諸大眾皆合掌， 一心瞻仰樂欲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯諸大眾皆合掌， 一心瞻仰樂欲聞。

是故願佛為解釋， 必當斷滅諸疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故願佛為解釋， 必當斷滅諸疑惑，

導師為彼諸來眾， 願垂演說微笑因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師為彼諸來眾， 願垂演說微笑因。

眾會若聞必喜悅， 以得洗除疑網故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾會若聞必喜悅， 以得洗除疑網故，

眾心堅固皆清淨， 專念希仰如來德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾心堅固皆清淨， 專念希仰如來德。

大眾瞻仰世尊顏， 猶如覩見初生月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾瞻仰世尊顏， 猶如覩見初生月，

具八妙聲如梵天， 一心渴仰願速聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具八妙聲如梵天， 一心渴仰願速聞。

天人眾等聞佛說， 必得除疑住正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人眾等聞佛說， 必得除疑住正法，

梵音演說義相應， 得聞甚深出世法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵音演說義相應， 得聞甚深出世法。

佛智善巧能悅豫， 故令大眾增踊躍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智善巧能悅豫， 故令大眾增踊躍，

此眾心淨離疑結， 能樂如來一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此眾心淨離疑結， 能樂如來一切智。

精進勇猛有力人， 乃能志求無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進勇猛有力人， 乃能志求無上道，

是故導師愍世間， 唯願解說令眾喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故導師愍世間， 唯願解說令眾喜。

善哉世尊平等心， 憐愍一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉世尊平等心， 憐愍一切諸眾生，

令諸大眾增善根， 安心不動求佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令諸大眾增善根， 安心不動求佛智。」

爾時世尊即以偈答慧命馬勝曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即以偈答慧命馬勝曰：

「憐愍一切諸世間， 故我現是微笑光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憐愍一切諸世間， 故我現是微笑光。

汝當諦聽說彼因， 其義甚深微妙句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當諦聽說彼因， 其義甚深微妙句。

此諸眾會若得聞， 發勤精進修善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸眾會若得聞， 發勤精進修善業，

當得利益諸眾生， 於佛妙法起勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當得利益諸眾生， 於佛妙法起勝行。

斯諸梵眾皆欣喜， 如來法中悉無疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯諸梵眾皆欣喜， 如來法中悉無疑，

那由他劫久修行， 猶如恒河沙劫數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那由他劫久修行， 猶如恒河沙劫數。

於諸境界悉不著， 心如虛空無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸境界悉不著， 心如虛空無障礙，

雖樂常修菩薩行， 而不速取菩提證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖樂常修菩薩行， 而不速取菩提證。

此等復於未來世， 無量億劫恒沙數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等復於未來世， 無量億劫恒沙數，

天眾清淨無垢穢， 得大勢力住世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眾清淨無垢穢， 得大勢力住世間。

然後當成一切智， 為大法王有威力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後當成一切智， 為大法王有威力，

具足功德盡諸有， 觀諸世間悉空寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足功德盡諸有， 觀諸世間悉空寂。

彼佛如本久修行， 壽命限量亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛如本久修行， 壽命限量亦如是，

斯諸善逝住世時， 能於苦惱度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯諸善逝住世時， 能於苦惱度眾生。

彼佛國土無倫匹， 世界嚴淨甚滋茂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛國土無倫匹， 世界嚴淨甚滋茂，

無量那由劫數中， 如來演說不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量那由劫數中， 如來演說不可盡。

彼佛剎土嚴淨事， 無量佛說亦不盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛剎土嚴淨事， 無量佛說亦不盡，

彼佛同號大智力， 國土皆悉名最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛同號大智力， 國土皆悉名最勝。

為眾演說不動法， 不可思議無所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾演說不動法， 不可思議無所依，

彼佛世界眾生等， 咸皆修治諸善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛世界眾生等， 咸皆修治諸善根。

無一眾生受後有， 生死之中重生者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無一眾生受後有， 生死之中重生者，

彼等當時有一苦， 於其世間便顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等當時有一苦， 於其世間便顯現。

唯畏諸行皆無常， 令諸眾生起厭離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯畏諸行皆無常， 令諸眾生起厭離，

爾時彼國眾生輩， 離老病死諸苦相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼國眾生輩， 離老病死諸苦相。

一切依於一教法， 同厭無常修勝行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切依於一教法， 同厭無常修勝行，

彼諸眾生當爾時， 耳更不聞餘音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸眾生當爾時， 耳更不聞餘音聲，

唯聞不淨無常苦， 無我寂滅空無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯聞不淨無常苦， 無我寂滅空無相，

甘露涅槃及菩提， 安隱清涼無上樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘露涅槃及菩提， 安隱清涼無上樂。

斯等如是勝妙音， 恒常數數而得聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等如是勝妙音， 恒常數數而得聞，

爾時更無餘聲響， 若樹若壁及露地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時更無餘聲響， 若樹若壁及露地，

或復空中及寺廟， 但聞如是微妙句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復空中及寺廟， 但聞如是微妙句。

聞已一切皆得道， 便於生死得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已一切皆得道， 便於生死得解脫，

皆是如來神力故， 具八功德妙音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆是如來神力故， 具八功德妙音聲。

爾時無有雜毒心， 所謂離欲及瞋恚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無有雜毒心， 所謂離欲及瞋恚，

亦無愚癡出惡聲， 麁言逼惱來經耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無愚癡出惡聲， 麁言逼惱來經耳。

一切厭背於生死， 趣向涅槃大正路， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切厭背於生死， 趣向涅槃大正路，

彼土一切悉當空， 佛及眾生皆滅度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼土一切悉當空， 佛及眾生皆滅度。

斯是彼佛大神力， 發弘志願不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯是彼佛大神力， 發弘志願不思議，

曾於過去那由劫， 為求菩提修道行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾於過去那由劫， 為求菩提修道行。

彼國所有諸眾生， 一切悉皆當作佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼國所有諸眾生， 一切悉皆當作佛，

此諸梵天發廣願， 皆由觀察寂滅句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸梵天發廣願， 皆由觀察寂滅句。

悉得證知甚深義， 解了如來吉祥路， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉得證知甚深義， 解了如來吉祥路，

其所修學皆通達， 於諸世間為導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其所修學皆通達， 於諸世間為導師。

彼能觀察眾生空， 不生疲倦懈怠心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼能觀察眾生空， 不生疲倦懈怠心，

是故巧入諸法性， 修集菩薩勝妙行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故巧入諸法性， 修集菩薩勝妙行。」