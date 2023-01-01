大寶積經卷第六十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第六十四

北齊三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之四龍王授記品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩見實會第十六之四龍王授記品第七

爾時難陀優波難陀龍王等九億諸龍，見諸龍女設妙供養，及聞龍女得授記已，生希有心未曾有心，作是思惟：「乃至如來、世尊、應、正遍知希有未有，以是如來知諸眾生機根深信如來，無有少分不見不聞不證如來正法，是其善說能令大眾聞已現知無有時節，隨機授法必令得果，令諸智者現得證知。乃至女人動轉輕躁智慧淺短，猶得解佛所說深法，況餘智者善能安住如來法中諸弟子眾。」如諸女人欲心增上、瞋心增上、癡心增上，猶能得知如來所說。是故難陀、優波難陀龍王及諸龍等，於如來所生希有心生未有心，為供養故，遍閻浮提諸山大海興雲遍覆一切世間，普雨香水以成香泥。彼香泥氣充滿三千大千佛剎，其中眾生聞香氣者，皆不退於阿耨多羅三藐三菩提。於迦毘羅城縱廣正等六十由旬，雨赤真珠遍覆其地，復以無價種種眾寶周匝遍覆尼拘陀園。復以龍華化成妙堂，縱廣正等六十由旬，椽柱梁壁皆用七寶。復更化作無量樂器，為供養故擊出妙音。於彼龍花微妙堂中，化作九億種種雜色眾花旒蘇懸於堂上，以毘琉璃網覆諸寶柱，以無價寶遍布堂下。其寶柔軟，譬如三十三天般籌緘婆羅石，其石之色如毘琉璃，石觸柔軟如迦遮隣提迦衣，微妙可樂繫人眼目，令諸天人愛戀繫念。彼諸寶等亦復如是。彼諸種種摩尼寶中，或有出於涼冷光焰，有出青水、有出赤水、有出白水、有出黃水，或復有出雜色之水，或復有出涼樂之風。或有寶珠隨諸眾生所須之事皆悉出之，或復有寶出於腴澤，或有摩尼堪為明鏡，一切大眾皆現其中，於迦毘羅大城之中所出人民，隨其多少皆現寶中。一切大眾皆悉覩見佛及聲聞。作此種種神通變化，以彼摩尼寶神力故，於其地中出於種種雜色寶蓋，及以種種雜色寶幢，亦有種種雜色寶幡。復出種種雜花旒蘇，亦有種種雜香旒蘇，復有種種雜寶旒蘇，復出種種真珠旒蘇。復出種種雜色龍幡，復出種種眾寶鈴網。復出種種雜色良馬，諸所出者皆是龍力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時難陀優波難陀龍王等九億諸龍，見諸龍女設妙供養，及聞龍女得授記已，生希有心未曾有心，作是思惟：「乃至如來、世尊、應、正遍知希有未有，以是如來知諸眾生機根深信如來，無有少分不見不聞不證如來正法，是其善說能令大眾聞已現知無有時節，隨機授法必令得果，令諸智者現得證知。乃至女人動轉輕躁智慧淺短，猶得解佛所說深法，況餘智者善能安住如來法中諸弟子眾。」如諸女人欲心增上、瞋心增上、癡心增上，猶能得知如來所說。是故難陀、優波難陀龍王及諸龍等，於如來所生希有心生未有心，為供養故，遍閻浮提諸山大海興雲遍覆一切世間，普雨香水以成香泥。彼香泥氣充滿三千大千佛剎，其中眾生聞香氣者，皆不退於阿耨多羅三藐三菩提。於迦毘羅城縱廣正等六十由旬，雨赤真珠遍覆其地，復以無價種種眾寶周匝遍覆尼拘陀園。復以龍華化成妙堂，縱廣正等六十由旬，椽柱梁壁皆用七寶。復更化作無量樂器，為供養故擊出妙音。於彼龍花微妙堂中，化作九億種種雜色眾花旒蘇懸於堂上，以毘琉璃網覆諸寶柱，以無價寶遍布堂下。其寶柔軟，譬如三十三天般籌緘婆羅石，其石之色如毘琉璃，石觸柔軟如迦遮隣提迦衣，微妙可樂繫人眼目，令諸天人愛戀繫念。彼諸寶等亦復如是。彼諸種種摩尼寶中，或有出於涼冷光焰，有出青水、有出赤水、有出白水、有出黃水，或復有出雜色之水，或復有出涼樂之風。或有寶珠隨諸眾生所須之事皆悉出之，或復有寶出於腴澤，或有摩尼堪為明鏡，一切大眾皆現其中，於迦毘羅大城之中所出人民，隨其多少皆現寶中。一切大眾皆悉覩見佛及聲聞。作此種種神通變化，以彼摩尼寶神力故，於其地中出於種種雜色寶蓋，及以種種雜色寶幢，亦有種種雜色寶幡。復出種種雜花旒蘇，亦有種種雜香旒蘇，復有種種雜寶旒蘇，復出種種真珠旒蘇。復出種種雜色龍幡，復出種種眾寶鈴網。復出種種雜色良馬，諸所出者皆是龍力。

爾時難陀、優波難陀龍王及九億龍，驅彼良馬隨而步行右遶三匝，以妙迦遮隣提迦柔軟之寶而散世尊。於彼堂下地中所出種種眾寶上昇虛空，雨於如來及聲聞上。復以諸龍無量樂器，於虛空中自然出好微妙音聲，供養於佛。爾時九億諸龍遶佛三匝已，在於佛前合掌默然念佛功德，瞻仰如來目不暫捨。樂佛功德，深心安住阿耨多羅三藐三菩提故。彼等少時合掌默然念佛功德已，偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，五體投地為佛作禮，眾共一音以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時難陀、優波難陀龍王及九億龍，驅彼良馬隨而步行右遶三匝，以妙迦遮隣提迦柔軟之寶而散世尊。於彼堂下地中所出種種眾寶上昇虛空，雨於如來及聲聞上。復以諸龍無量樂器，於虛空中自然出好微妙音聲，供養於佛。爾時九億諸龍遶佛三匝已，在於佛前合掌默然念佛功德，瞻仰如來目不暫捨。樂佛功德，深心安住阿耨多羅三藐三菩提故。彼等少時合掌默然念佛功德已，偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，五體投地為佛作禮，眾共一音以偈讚曰：

「久修威儀百福相， 悲心離垢行具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「久修威儀百福相， 悲心離垢行具足，

棄捨無盡眾寶地， 世尊出於迦毘城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨無盡眾寶地， 世尊出於迦毘城。

於六年中修苦行， 如來不得甘露道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於六年中修苦行， 如來不得甘露道，

善逝意猶不退悶， 以其久修智慧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝意猶不退悶， 以其久修智慧故。

如來真是天人師， 為世間故修苦行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來真是天人師， 為世間故修苦行，

世人聞已尚不堪， 況復能以目親覩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世人聞已尚不堪， 況復能以目親覩。

牟尼過去捨頭目， 如聖所集菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼過去捨頭目， 如聖所集菩提心，

我等聞是不生樂， 由聞如來苦行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等聞是不生樂， 由聞如來苦行故。

如佛本作忍辱仙， 為迦利王截手足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛本作忍辱仙， 為迦利王截手足，

及劓耳鼻不生恚， 我等聞是不能忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及劓耳鼻不生恚， 我等聞是不能忍。

如佛以身上秤盤， 為鳥歸投不捨棄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛以身上秤盤， 為鳥歸投不捨棄，

我等聞已亦不樂， 如來過去甚勤苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等聞已亦不樂， 如來過去甚勤苦。

何故我等心不樂？ 以世尊行極苦故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故我等心不樂？ 以世尊行極苦故，

於如來所作惡者， 墮惡道時佛復悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於如來所作惡者， 墮惡道時佛復悲。

具足聖慧大導師， 云何能行不害心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足聖慧大導師， 云何能行不害心？

修習道行無瘡疣， 唯願佛說安樂行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習道行無瘡疣， 唯願佛說安樂行。

今此龍眾已發心， 求於善逝菩提行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此龍眾已發心， 求於善逝菩提行，

如佛所說悉能行， 唯願速說菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛所說悉能行， 唯願速說菩提道。

此諸龍眾甚渴仰， 唯求不死不生處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸龍眾甚渴仰， 唯求不死不生處，

願說如來安隱行， 令此眾生易受化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願說如來安隱行， 令此眾生易受化。」

爾時世尊見諸龍眾設其供養及聞發願，知深信已，佛於爾時現微笑相。諸佛法爾，若現微笑，即於面門放種種色無量光明，其光遍照上至梵天，照已還來從佛頂入。爾時慧命馬勝比丘以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊見諸龍眾設其供養及聞發願，知深信已，佛於爾時現微笑相。諸佛法爾，若現微笑，即於面門放種種色無量光明，其光遍照上至梵天，照已還來從佛頂入。爾時慧命馬勝比丘以偈問曰：

「善哉沙門大牟尼， 非是無因現微笑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉沙門大牟尼， 非是無因現微笑，

慈悲導師唯願說， 無等善慧笑因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲導師唯願說， 無等善慧笑因緣。

大眾瞻仰求欲聞， 世尊無量功德行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾瞻仰求欲聞， 世尊無量功德行，

於笑生疑心不樂， 唯願法王斷眾疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於笑生疑心不樂， 唯願法王斷眾疑。

誰於釋迦佛法中， 今生敬信心欣喜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰於釋迦佛法中， 今生敬信心欣喜？

誰令今日魔波旬， 心意迷亂不欣樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰令今日魔波旬， 心意迷亂不欣樂？

誰於今日能恭事， 功德法父大導師？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰於今日能恭事， 功德法父大導師？

誰作第一勝供養？ 願釋師子上上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰作第一勝供養？ 願釋師子上上說。

此諸大眾合指掌， 皆悉對佛瞻仰住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸大眾合指掌， 皆悉對佛瞻仰住，

唯願導師除疑網， 為眾演說笑因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願導師除疑網， 為眾演說笑因緣。

大眾聞已生欣喜， 能知世尊正法教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾聞已生欣喜， 能知世尊正法教，

大智世尊令眾喜， 隨順正教善安住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智世尊令眾喜， 隨順正教善安住。」

爾時世尊以偈答慧命馬勝曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈答慧命馬勝曰：

「深廣智慧大眾師， 說時梵音具八種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「深廣智慧大眾師， 說時梵音具八種，

清淨其心離穢濁， 諦聽我說笑因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨其心離穢濁， 諦聽我說笑因緣。

此諸龍王敬信心， 於我設供超一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸龍王敬信心， 於我設供超一切，

是等為求佛菩提， 利益一切世間故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等為求佛菩提， 利益一切世間故。

悲心增上觀眾生， 無有導師云何樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲心增上觀眾生， 無有導師云何樂？

我云何得大菩提， 成熟眾生不疲勞？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我云何得大菩提， 成熟眾生不疲勞？

深樂寂定具智慧， 乘安樂乘心清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深樂寂定具智慧， 乘安樂乘心清淨，

於空無相及無願， 無量劫來久已修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於空無相及無願， 無量劫來久已修。

其心平等觀世間， 如佛所得智慧相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心平等觀世間， 如佛所得智慧相，

慈悲喜心皆平等， 為令世間安隱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲喜心皆平等， 為令世間安隱故。

第一悲心憐愍者， 當得作佛稱其意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一悲心憐愍者， 當得作佛稱其意，

彼等觀察世間已， 當成導師號無怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等觀察世間已， 當成導師號無怨。

彼等當得甘露時， 無有魔怨亦無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等當得甘露時， 無有魔怨亦無餘，

恒常演說無我法， 一向無有世俗說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒常演說無我法， 一向無有世俗說。

彼諸如來具大悲， 令諸眾生入佛智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸如來具大悲， 令諸眾生入佛智，

是諸善逝說法時， 一切眾生皆信解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸善逝說法時， 一切眾生皆信解。

彼等世世修道時， 成熟眾生不為難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等世世修道時， 成熟眾生不為難，

彼所成熟聞法已， 當得解脫證甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼所成熟聞法已， 當得解脫證甘露。

諸聞法者悉解脫， 是諸眾生皆端嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸聞法者悉解脫， 是諸眾生皆端嚴，

一切眾生皆能知， 彼諸如來所說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生皆能知， 彼諸如來所說法，

一切鬼神及畜生， 無有不解彼佛語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切鬼神及畜生， 無有不解彼佛語，

一切皆得念法已， 能解如來甘露法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆得念法已， 能解如來甘露法。

無有眾生聞佛說， 當時不生愛樂心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有眾生聞佛說， 當時不生愛樂心，

愛樂彼佛所說者， 一切皆悉得甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂彼佛所說者， 一切皆悉得甘露。

彼時所有受化者， 當得解脫生老病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時所有受化者， 當得解脫生老病，

及解脫死憂悲苦， 聞佛說已心無垢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及解脫死憂悲苦， 聞佛說已心無垢。」

如是釋迦牟尼佛， 說諸龍意答佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是釋迦牟尼佛， 說諸龍意答佛子，

如彼堅智心中轉， 為得無等菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼堅智心中轉， 為得無等菩提故。

如來授彼諸龍記， 大眾聞已皆欣喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來授彼諸龍記， 大眾聞已皆欣喜，

大眾喜已歸依佛， 一切皆悉心寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾喜已歸依佛， 一切皆悉心寂靜。

鳩槃茶授記品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳩槃茶授記品第八

爾時復有諸鳩槃茶一億八千萬，見諸阿修羅、伽樓羅、龍女、龍王等，供養如來聞授記已，稱其心意踊躍欣喜，生希有心得未曾有：「如來世尊功德智慧微妙殊勝，得如是等希有供養不怪不喜，以佛智慧於諸智慧最尊勝故。譬如大海不增不減。何以故？以深廣故。如是世尊得勝供養心無增減，亦復如是。何以故？於一切法無所疑故。」爾時一億八千萬鳩槃茶等為供養故，化作一億八千萬蓋，皆是七寶之所成就，金線寶蓋、銀線寶蓋、毘琉璃線眾寶之蓋、頗梨珠線眾寶之蓋、赤真珠線眾寶之蓋、馬瑙珠線眾寶之蓋、車𤦲珠線眾寶之蓋。彼諸鳩槃茶於眾寶蓋懸寶旒蘇，有種種色，金線寶蓋銀線旒蘇，銀線寶蓋金線旒蘇，毘琉璃蓋頗梨旒蘇，頗梨寶蓋毘琉璃線以為旒蘇，赤真珠蓋車𤦲旒蘇，車𤦲寶蓋赤真珠線以為旒蘇，馬瑙寶蓋頗梨旒蘇。又復化作一億八千萬眾寶之車，亦種種色甚奇微妙，所謂金、銀、琉璃、頗梨、真珠、車𤦲、馬瑙。於其車上復更化作一億八千萬眾寶之蓋與車相連，一一寶蓋皆有百子，其諸蓋莖皆用金銀及以頗梨毘琉璃等。於彼寶蓋復化種種寶花旒蘇嚴飾其蓋，所謂金花旒蘇、銀花旒蘇、毘琉璃花以為旒蘇、頗梨旒蘇、赤寶旒蘇、龍珠旒蘇、赤真珠花以為旒蘇，復以赤真珠網彌覆其上。又復化作鳩槃茶樂，出種種聲而用樂佛。復更化作一億八千萬眾寶色馬，調伏駿疾以駕其車。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有諸鳩槃茶一億八千萬，見諸阿修羅、伽樓羅、龍女、龍王等，供養如來聞授記已，稱其心意踊躍欣喜，生希有心得未曾有：「如來世尊功德智慧微妙殊勝，得如是等希有供養不怪不喜，以佛智慧於諸智慧最尊勝故。譬如大海不增不減。何以故？以深廣故。如是世尊得勝供養心無增減，亦復如是。何以故？於一切法無所疑故。」爾時一億八千萬鳩槃茶等為供養故，化作一億八千萬蓋，皆是七寶之所成就，金線寶蓋、銀線寶蓋、毘琉璃線眾寶之蓋、頗梨珠線眾寶之蓋、赤真珠線眾寶之蓋、馬瑙珠線眾寶之蓋、車𤦲珠線眾寶之蓋。彼諸鳩槃茶於眾寶蓋懸寶旒蘇，有種種色，金線寶蓋銀線旒蘇，銀線寶蓋金線旒蘇，毘琉璃蓋頗梨旒蘇，頗梨寶蓋毘琉璃線以為旒蘇，赤真珠蓋車𤦲旒蘇，車𤦲寶蓋赤真珠線以為旒蘇，馬瑙寶蓋頗梨旒蘇。又復化作一億八千萬眾寶之車，亦種種色甚奇微妙，所謂金、銀、琉璃、頗梨、真珠、車𤦲、馬瑙。於其車上復更化作一億八千萬眾寶之蓋與車相連，一一寶蓋皆有百子，其諸蓋莖皆用金銀及以頗梨毘琉璃等。於彼寶蓋復化種種寶花旒蘇嚴飾其蓋，所謂金花旒蘇、銀花旒蘇、毘琉璃花以為旒蘇、頗梨旒蘇、赤寶旒蘇、龍珠旒蘇、赤真珠花以為旒蘇，復以赤真珠網彌覆其上。又復化作鳩槃茶樂，出種種聲而用樂佛。復更化作一億八千萬眾寶色馬，調伏駿疾以駕其車。

爾時鳩槃茶等各乘寶車遶佛三匝，以七寶花而散佛上。爾時彼諸鳩槃茶等從車而下來至佛前，頭面禮已，復遶三匝，曲躬合掌住立一面，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時鳩槃茶等各乘寶車遶佛三匝，以七寶花而散佛上。爾時彼諸鳩槃茶等從車而下來至佛前，頭面禮已，復遶三匝，曲躬合掌住立一面，以偈讚曰：

「不增不減大牟尼， 譬如須彌諸山王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不增不減大牟尼， 譬如須彌諸山王，

受此無上供養者， 如來以得無畏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受此無上供養者， 如來以得無畏故。

觀諸眾生但有名， 及但有用不取著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸眾生但有名， 及但有用不取著，

導師以修寂滅定， 是故智者無貢高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師以修寂滅定， 是故智者無貢高。

牟尼知世猶如幻， 亦如夢中受欲樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼知世猶如幻， 亦如夢中受欲樂，

復似水月春時焰， 如是觀察悉無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復似水月春時焰， 如是觀察悉無餘。

譬如乾城無有實， 於十方求不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如乾城無有實， 於十方求不可得，

其城無實但有名， 佛見世法悉如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其城無實但有名， 佛見世法悉如是。

一切人天所供養， 寶車寶蓋及音樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切人天所供養， 寶車寶蓋及音樂，

幢花旒蘇合掌等， 世尊觀知如影響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幢花旒蘇合掌等， 世尊觀知如影響。

我等設是供養已， 願我當來得作佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等設是供養已， 願我當來得作佛，

亦願我知世如夢， 知已說法如世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦願我知世如夢， 知已說法如世尊。

我等見諸苦惱者， 生老病死之所逼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等見諸苦惱者， 生老病死之所逼，

願知無死佛菩提， 說令聞者得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願知無死佛菩提， 說令聞者得解脫。

於諸無智眾生所， 願得菩提為說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸無智眾生所， 願得菩提為說法，

演說無有垢濁法， 無道眾中為作導。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說無有垢濁法， 無道眾中為作導。」

爾時世尊知諸鳩槃茶等深生信已，現微笑相。爾時慧命馬勝比丘以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知諸鳩槃茶等深生信已，現微笑相。爾時慧命馬勝比丘以偈問曰：

「佛非無因現微笑， 不怪一切為希有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛非無因現微笑， 不怪一切為希有，

如來不怪而現笑， 我今願聞此因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來不怪而現笑， 我今願聞此因緣。

一切天人皆有疑， 見佛口中現微笑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切天人皆有疑， 見佛口中現微笑，

唯願斷除諸疑網， 演說世尊微笑事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願斷除諸疑網， 演說世尊微笑事。

誰於正法得深信？ 誰能如法見慈父？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰於正法得深信？ 誰能如法見慈父？

誰佛所讚行供養？ 人中勝者我願聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰佛所讚行供養？ 人中勝者我願聞。

今日誰於有為行， 見其過患能棄捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日誰於有為行， 見其過患能棄捨？

今日誰能住實際？ 清淨心者我願聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日誰能住實際？ 清淨心者我願聞。

誰能降魔及眷屬？ 誰能令佛心欣喜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰能降魔及眷屬？ 誰能令佛心欣喜？

誰能得深有為底？ 我願得聞斷疑心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰能得深有為底？ 我願得聞斷疑心。

一切大眾合掌住， 為聞如來笑因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切大眾合掌住， 為聞如來笑因緣，

願斷一切眾生疑， 兩足尊者說彼記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願斷一切眾生疑， 兩足尊者說彼記。」

爾時世尊以偈答慧命馬勝言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈答慧命馬勝言：

「善哉馬勝問是義， 汝於世間大利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉馬勝問是義， 汝於世間大利益。

以汝問笑因緣故， 諦聽馬勝我今說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以汝問笑因緣故， 諦聽馬勝我今說。

鳩槃茶眾供養我， 於寂滅法心得住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳩槃茶眾供養我， 於寂滅法心得住，

彼等見我不驚怪， 心生希有起願求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等見我不驚怪， 心生希有起願求。

彼等今日供養我， 其心簡擇寂滅法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等今日供養我， 其心簡擇寂滅法，

以深心信起大悲， 於失道者能作道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以深心信起大悲， 於失道者能作道。

愍眾生故供養我， 為失道者起慈心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍眾生故供養我， 為失道者起慈心，

此等賢智作是已， 得捨鬼身生忉利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等賢智作是已， 得捨鬼身生忉利。

天主恒以慈悲心， 在天數數教導彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天主恒以慈悲心， 在天數數教導彼，

彼於諸法得無疑， 得為帝釋親眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於諸法得無疑， 得為帝釋親眷屬。

彼於無量恒沙劫， 一一國土行佛行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於無量恒沙劫， 一一國土行佛行，

被大弘誓堅固鎧， 供養具大正法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被大弘誓堅固鎧， 供養具大正法者。

彼於無量諸國土， 心無疲倦令清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於無量諸國土， 心無疲倦令清淨，

利益大眾作導師， 當得作佛號不怪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益大眾作導師， 當得作佛號不怪。

彼於諸國行行時， 是國人必知成佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於諸國行行時， 是國人必知成佛，

以此方便未來世， 雖度眾生無怪心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此方便未來世， 雖度眾生無怪心。

為求無上安隱道， 淨諸國土都不怪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求無上安隱道， 淨諸國土都不怪，

於所作事心無著， 於大菩提亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於所作事心無著， 於大菩提亦如是。

所問笑因我已答， 眾生疑心皆得斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所問笑因我已答， 眾生疑心皆得斷，

大眾離疑得欣喜， 以定得知彼供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾離疑得欣喜， 以定得知彼供養。」

乾闥婆授記品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾闥婆授記品第九

爾時復有三億六千萬乾闥婆眾，見諸阿修羅、迦樓羅、龍女、龍王、鳩槃茶等，供養世尊聞受記已，稱其心意欣喜踊悅，生希有心得未曾有，歎言：「希有未曾有事。乃至如來所說法界無有變異而示有作善根增長，雖無作者而示作業。」彼乾闥婆等於此法中如是知已，於如來所心生尊重，發阿耨多羅三藐三菩提心。彼欣喜已為供佛故，化作三億六千萬頭㖶羅婆那大龍象王，皆有六牙。一一牙上化作七池，一一池中化七蓮花，一一蓮花化作千葉，一一葉上化七玉女，一一葉間化七侍女，以天諸寶為莊嚴具而用莊飾，復執天香而用供養。復於一一㖶羅婆那象王頭上化作三億六千萬蓋，七寶旒蘇懸蓋四邊，七寶羅網以覆蓋上。復於一一㖶羅婆那象王頭上化作三億六千萬帳，皆是諸天妙香所成，繒綵旒蘇懸帳四邊。化作三億六千萬頭㖶羅婆那大象王已，彼乾闥婆等各乘其象鼓天音樂，於虛空中旋遶如來三十六匝，以天旃檀末、天沈水末、天多摩羅葉末、天真金末、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、波樓沙花、摩訶波樓沙花、迦迦羅婆花、摩訶迦迦羅婆花，又復化作七寶之花而散佛上。彼乾闥婆等散香花時，是香花氣逆風順風縱橫皆去。復雨種種天妙香水，雨香水時於迦毘羅城縱廣正等六十由旬皆成香泥。其香泥氣，充滿三千大千世界，其中眾生聞香氣者，皆悉不退阿耨多羅三藐三菩提。奏音樂時，其諸音聲遍滿三千大千世界，其中眾生聞此聲者亦得不退阿耨多羅三藐三菩提。如是一一諸乾闥婆，各於三億六千萬象王頭上設其供養，令諸玉女有作樂者、有作歌者、有作舞者。彼諸玉女作歌舞時，令諸大眾一心觀望。復有玉女動身手者、散旃檀末者、散沈水末者，廣作供養如阿修羅所設之事等無異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有三億六千萬乾闥婆眾，見諸阿修羅、迦樓羅、龍女、龍王、鳩槃茶等，供養世尊聞受記已，稱其心意欣喜踊悅，生希有心得未曾有，歎言：「希有未曾有事。乃至如來所說法界無有變異而示有作善根增長，雖無作者而示作業。」彼乾闥婆等於此法中如是知已，於如來所心生尊重，發阿耨多羅三藐三菩提心。彼欣喜已為供佛故，化作三億六千萬頭㖶羅婆那大龍象王，皆有六牙。一一牙上化作七池，一一池中化七蓮花，一一蓮花化作千葉，一一葉上化七玉女，一一葉間化七侍女，以天諸寶為莊嚴具而用莊飾，復執天香而用供養。復於一一㖶羅婆那象王頭上化作三億六千萬蓋，七寶旒蘇懸蓋四邊，七寶羅網以覆蓋上。復於一一㖶羅婆那象王頭上化作三億六千萬帳，皆是諸天妙香所成，繒綵旒蘇懸帳四邊。化作三億六千萬頭㖶羅婆那大象王已，彼乾闥婆等各乘其象鼓天音樂，於虛空中旋遶如來三十六匝，以天旃檀末、天沈水末、天多摩羅葉末、天真金末、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、波樓沙花、摩訶波樓沙花、迦迦羅婆花、摩訶迦迦羅婆花，又復化作七寶之花而散佛上。彼乾闥婆等散香花時，是香花氣逆風順風縱橫皆去。復雨種種天妙香水，雨香水時於迦毘羅城縱廣正等六十由旬皆成香泥。其香泥氣，充滿三千大千世界，其中眾生聞香氣者，皆悉不退阿耨多羅三藐三菩提。奏音樂時，其諸音聲遍滿三千大千世界，其中眾生聞此聲者亦得不退阿耨多羅三藐三菩提。如是一一諸乾闥婆，各於三億六千萬象王頭上設其供養，令諸玉女有作樂者、有作歌者、有作舞者。彼諸玉女作歌舞時，令諸大眾一心觀望。復有玉女動身手者、散旃檀末者、散沈水末者，廣作供養如阿修羅所設之事等無異也。

爾時乾闥婆等各乘㖶羅婆那大象王頭，於虛空中遶佛三十六匝已，各從象下復遶三匝，頭面禮佛曲躬合掌，在一面住，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時乾闥婆等各乘㖶羅婆那大象王頭，於虛空中遶佛三十六匝已，各從象下復遶三匝，頭面禮佛曲躬合掌，在一面住，以偈讚曰：

「世尊勝慧出有頂， 自既出已復度他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊勝慧出有頂， 自既出已復度他，

一切世間無如佛， 相好光顏極端正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間無如佛， 相好光顏極端正。

人中最妙無邊稱， 示現世間不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中最妙無邊稱， 示現世間不思議，

不見一法性相異， 而令眾生住於善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見一法性相異， 而令眾生住於善。

無有變異真如法， 但有言說無餘義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有變異真如法， 但有言說無餘義，

無有用事及用者， 雖然佛化諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有用事及用者， 雖然佛化諸群生。

不來不去亦不生， 佛能演說如是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不來不去亦不生， 佛能演說如是法，

雖說諸法體性空， 世雄而令修習道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說諸法體性空， 世雄而令修習道。

無有一法能自作， 世間明者說有作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有一法能自作， 世間明者說有作，

諸法各各不覺知， 世尊示現一切作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法各各不覺知， 世尊示現一切作。

如車多集眾分支， 彼支不知自能作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如車多集眾分支， 彼支不知自能作，

其車功用現可見， 佛說諸法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其車功用現可見， 佛說諸法亦如是。

諸法各各不相教， 亦不迭互相覺寤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法各各不相教， 亦不迭互相覺寤，

一切亦復不相依， 法本不生亦不死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切亦復不相依， 法本不生亦不死。

佛為世諦如是說， 世諦諸法不全無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為世諦如是說， 世諦諸法不全無，

如世諦法體性住， 如是知已為眾說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世諦法體性住， 如是知已為眾說。

世尊如是說諸法， 大悲所作甚奇特， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊如是說諸法， 大悲所作甚奇特，

諸法體性不可見， 如來方便說其性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法體性不可見， 如來方便說其性。

我等願作無邊稱， 具百福相大導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等願作無邊稱， 具百福相大導師，

大悲利益諸世間， 願作世親如今佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲利益諸世間， 願作世親如今佛。

我等願於闇障者， 隨順貪駛欲流者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等願於闇障者， 隨順貪駛欲流者，

渴愛所纏百苦者， 救濟度脫如世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 渴愛所纏百苦者， 救濟度脫如世尊。

我等願於眾苦者， 不見彼岸魔縛者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等願於眾苦者， 不見彼岸魔縛者，

走如猨猴輕躁者， 救濟度脫如世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 走如猨猴輕躁者， 救濟度脫如世尊。

我等願於盲冥者， 六趣往來疲勞者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等願於盲冥者， 六趣往來疲勞者，

於己自壞業果者， 救濟度脫如世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於己自壞業果者， 救濟度脫如世尊。」

爾時世尊知彼三億六千萬乾闥婆眾深生信已，現微笑相。爾時慧命馬勝比丘以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知彼三億六千萬乾闥婆眾深生信已，現微笑相。爾時慧命馬勝比丘以偈問曰：

「無邊威德現微笑， 導師如是非無因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無邊威德現微笑， 導師如是非無因。

願佛速說此因緣， 斷除眾生諸疑網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛速說此因緣， 斷除眾生諸疑網。

今見世尊微笑已， 大眾皆悉為疑網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今見世尊微笑已， 大眾皆悉為疑網，

一切願聞微笑義， 唯願大悲斷眾疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切願聞微笑義， 唯願大悲斷眾疑。

誰於佛法生敬信？ 能得離於諸疑網？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰於佛法生敬信？ 能得離於諸疑網？

佛知眾生深信已， 人天勝者故現笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知眾生深信已， 人天勝者故現笑。

誰有智慧能隨順， 如來所說真如法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰有智慧能隨順， 如來所說真如法，

知其念慧解行已？ 在大眾中現微笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知其念慧解行已？ 在大眾中現微笑。

一切大眾無異心， 唯欲樂聞雄猛說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切大眾無異心， 唯欲樂聞雄猛說，

合十指掌在首頂， 一心瞻仰如來面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合十指掌在首頂， 一心瞻仰如來面。

離諸穢濁無憂慮， 世眼現在故欣喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸穢濁無憂慮， 世眼現在故欣喜，

為除一切心疑惑， 願大悲說笑因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為除一切心疑惑， 願大悲說笑因緣。」

爾時世尊以偈答慧命馬勝言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈答慧命馬勝言：

「我所現笑為世故， 善哉汝問正是時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我所現笑為世故， 善哉汝問正是時，

大眾善根當增長， 為我微笑授記事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾善根當增長， 為我微笑授記事。

馬勝諦聽我所說， 導師所現此微笑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬勝諦聽我所說， 導師所現此微笑，

我今當正說彼義， 汝應欣喜聽我說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今當正說彼義， 汝應欣喜聽我說。

乾闥婆王敬信佛， 其心清淨生欣喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾闥婆王敬信佛， 其心清淨生欣喜，

依於實法入法已， 於佛正法生希奇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依於實法入法已， 於佛正法生希奇。

諸法寂滅安不動， 此等大眾趣實際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法寂滅安不動， 此等大眾趣實際，

如乾闥城如是入， 供養於我無有等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如乾闥城如是入， 供養於我無有等。

如是諸法無有生， 一切亦復不盡滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸法無有生， 一切亦復不盡滅，

大眾思惟如幻住， 未能解了生疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾思惟如幻住， 未能解了生疑惑。

不可說法方便說， 我以真實故如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可說法方便說， 我以真實故如是，

彼等入我正法已， 乘大龍象供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等入我正法已， 乘大龍象供養佛。

觀察菩提無生滅， 乾闥婆王供養我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察菩提無生滅， 乾闥婆王供養我，

悲愍愚迷眾生等， 是故求大一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲愍愚迷眾生等， 是故求大一切智。

彼等發願當作佛， 令諸愚迷失智者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等發願當作佛， 令諸愚迷失智者，

入真實法安住已， 使得不死寂滅句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入真實法安住已， 使得不死寂滅句。

此等作是供養已， 捨離鬼身心喜悅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等作是供養已， 捨離鬼身心喜悅，

定得往生天宮中， 恒與帝釋相親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得往生天宮中， 恒與帝釋相親近。

得值多億那由他， 供養無垢諸善逝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得值多億那由他， 供養無垢諸善逝，

從一佛剎至一剎， 於諸佛所得聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一佛剎至一剎， 於諸佛所得聞法。

彼等修淨佛行已， 所得佛土亦清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等修淨佛行已， 所得佛土亦清淨，

化無量眾發道心， 令其增長佛種子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化無量眾發道心， 令其增長佛種子。

知諸世間性空已， 亦以此法教導他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸世間性空已， 亦以此法教導他，

令眾安住一切智， 住世無量那由劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾安住一切智， 住世無量那由劫。

彼佛同號無邊慧， 一一諸佛住於世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛同號無邊慧， 一一諸佛住於世，

皆悉無量那由劫， 演說佛道令他聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉無量那由劫， 演說佛道令他聞。」

如是釋迦牟尼佛， 說乾闥婆供養報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是釋迦牟尼佛， 說乾闥婆供養報，

與其授記令得聞， 馬勝所問笑因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與其授記令得聞， 馬勝所問笑因緣。

大眾聞已皆欣喜， 知彼佛記甚可樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾聞已皆欣喜， 知彼佛記甚可樂，

聞是無等佛記已， 皆悉歸依釋迦文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是無等佛記已， 皆悉歸依釋迦文。