大寶積經卷第六十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第六十三

北齊三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之三本事品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩見實會第十六之三本事品第四

爾時慧命摩訶迦葉見諸阿修羅王供養佛已，生希有心，作是思惟：「世尊本修菩薩行時作何善根，得是果報？」時迦葉即入如實三昧，以其三昧嚴心力故，憶念過去阿僧祇阿僧祇劫如來所修一切功德，於彼彼道彼彼生中所修善根皆為滿足無上菩提，以此善根得住不退轉地，彼諸善根皆得念知。爾時迦葉憶念如來大善根時，作如是心：「如佛所習善根廣大。如來一一發心善根，如十方世界恒沙剎土其中眾生皆得人身，得人身已眾生如恒沙劫供養善逝，亦如修羅一一眾生如恒沙劫供養如來已，不能報如來一發心善根。」爾時慧命摩訶迦葉從三昧起，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命摩訶迦葉見諸阿修羅王供養佛已，生希有心，作是思惟：「世尊本修菩薩行時作何善根，得是果報？」時迦葉即入如實三昧，以其三昧嚴心力故，憶念過去阿僧祇阿僧祇劫如來所修一切功德，於彼彼道彼彼生中所修善根皆為滿足無上菩提，以此善根得住不退轉地，彼諸善根皆得念知。爾時迦葉憶念如來大善根時，作如是心：「如佛所習善根廣大。如來一一發心善根，如十方世界恒沙剎土其中眾生皆得人身，得人身已眾生如恒沙劫供養善逝，亦如修羅一一眾生如恒沙劫供養如來已，不能報如來一發心善根。」爾時慧命摩訶迦葉從三昧起，以偈讚曰：

「一一如來牟尼尊， 發心廣大向菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一一如來牟尼尊， 發心廣大向菩提，

此修羅等所供養， 佛迦羅分不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此修羅等所供養， 佛迦羅分不及一。

世尊應供人中上， 如須彌山真檀聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊應供人中上， 如須彌山真檀聚，

人天中勝所供養， 由度功德彼岸故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天中勝所供養， 由度功德彼岸故。

人中師子應受供， 過諸恒河沙數等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中師子應受供， 過諸恒河沙數等，

譬如大海滿中水， 香水和合而供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海滿中水， 香水和合而供養。

具足功德應受供， 多於恒河沙數等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足功德應受供， 多於恒河沙數等，

積滿花聚而供養， 猶如斫迦婆羅山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積滿花聚而供養， 猶如斫迦婆羅山。

自然大士應受供， 如須彌山燈明炷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然大士應受供， 如須彌山燈明炷，

大海以為香油器， 以燈供養諸勝者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海以為香油器， 以燈供養諸勝者。

應受供養大威勢， 多於恒河沙數等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應受供養大威勢， 多於恒河沙數等，

造立塔廟而供養， 由度功德彼岸故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造立塔廟而供養， 由度功德彼岸故。

人中堅固應受供， 以諸廣大勝寶蓋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中堅固應受供， 以諸廣大勝寶蓋，

其蓋遍覆三千界， 經於那由他劫數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其蓋遍覆三千界， 經於那由他劫數。

憐愍世間人中尊， 無邊功德應受供， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍世間人中尊， 無邊功德應受供，

以諸寶幢所供養， 遍滿十方諸世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸寶幢所供養， 遍滿十方諸世界。

於不思議億劫數， 以廣大幡而供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於不思議億劫數， 以廣大幡而供養，

滿恒河沙諸世界， 經於無量億劫數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿恒河沙諸世界， 經於無量億劫數。

供養如來人師子， 起於分別作譬喻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養如來人師子， 起於分別作譬喻，

大論師中師子子， 諦聽諦聽諸天人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大論師中師子子， 諦聽諦聽諸天人。

我及諸來在此眾， 若如恒河沙數等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我及諸來在此眾， 若如恒河沙數等，

諸有十方世界眾， 一切皆當得作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有十方世界眾， 一切皆當得作佛。

具足十力人師子， 彼佛頭數如恒沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足十力人師子， 彼佛頭數如恒沙，

一一皆有恒沙頭， 於一一頭如恒沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一皆有恒沙頭， 於一一頭如恒沙。

各各皆有恒沙口， 彼於一一無量口， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各皆有恒沙口， 彼於一一無量口，

有於無量沙數舌， 以舌讚歎於如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有於無量沙數舌， 以舌讚歎於如來。

彼諸如來說不盡， 功德彼岸不可到， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸如來說不盡， 功德彼岸不可到，

一切智智不可量， 由度功德彼岸故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智智不可量， 由度功德彼岸故。」

爾時世尊告諸比丘言：「善哉善哉！諸比丘！我諸聲聞端直而住，有智有法亦如梵天，乃能入我功德海中。何以故？如來具足無量功德，具足不思議功德。諸比丘！如來功德聚不可思議。諸比丘！如來功德聚若是色者，一一發心所得功德，如恒河沙等世界中所不容受。何以故？諸比丘！如來一一發心功德，一切智所攀緣處，如恒沙等諸佛、如恒沙等劫，不能思量、說不可盡。何以故？如來本修菩薩行時，無一發心不為利益一切眾生、眾生所攝者，無一發心不為一切眾生。眾生界無邊際，其中眾生亦無邊際。所有眾生界無邊際，如來一一發心功德亦無邊際。何以故？如眾生界無邊際、如眾生界不可量，如來一一發心功德聚不可窮盡，皆為憐愍利益安樂一切眾生故，是故發心。假使一切眾生供養時，不能報如來一發心功德。何以故？彼諸眾生供養如來，皆為悕望雜食世報故。菩薩本發心，離於雜食求世報心，為利益安樂眾生故，欲令眾生背於生死趣向涅槃。如來本修菩薩行時，為利益安樂眾生，離於雜食不求世報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸比丘言：「善哉善哉！諸比丘！我諸聲聞端直而住，有智有法亦如梵天，乃能入我功德海中。何以故？如來具足無量功德，具足不思議功德。諸比丘！如來功德聚不可思議。諸比丘！如來功德聚若是色者，一一發心所得功德，如恒河沙等世界中所不容受。何以故？諸比丘！如來一一發心功德，一切智所攀緣處，如恒沙等諸佛、如恒沙等劫，不能思量、說不可盡。何以故？如來本修菩薩行時，無一發心不為利益一切眾生、眾生所攝者，無一發心不為一切眾生。眾生界無邊際，其中眾生亦無邊際。所有眾生界無邊際，如來一一發心功德亦無邊際。何以故？如眾生界無邊際、如眾生界不可量，如來一一發心功德聚不可窮盡，皆為憐愍利益安樂一切眾生故，是故發心。假使一切眾生供養時，不能報如來一發心功德。何以故？彼諸眾生供養如來，皆為悕望雜食世報故。菩薩本發心，離於雜食求世報心，為利益安樂眾生故，欲令眾生背於生死趣向涅槃。如來本修菩薩行時，為利益安樂眾生，離於雜食不求世報。」

佛告諸比丘：「於過去世無量無邊流轉生死阿僧祇不可思議無始世界不可說劫中，有佛號曰因陀幢王出現於世，如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、婆伽婆。彼佛如來以一一發心，如恒沙等世界中曾為眾生作利益安樂思量發心。比丘！彼因陀幢如來作佛時，恒河沙世界同一佛剎。其因陀幢如來、應供、正遍知國土嚴淨，離於惡趣及以八難。是因陀幢如來、應供、正遍知其國土中，所有眾生住正定聚。其邪定眾生、增上慢眾生一向皆無，不淨身業、不淨口業、不淨意業一切皆無，亦無惡趣煩惱作惡趣業。何以故？因陀幢如來教是眾生，令其發心止一切惡，以其善法授令修學。是因陀幢如來國土中，曾得五種樂，所謂一得欲樂、二得出家樂、三得禪樂、四得三摩跋提樂、五得無上菩提樂。彼諸眾生雖受其樂而不貪著。譬如蜜蜂但取其味不取花色，彼諸眾生亦復如是，雖受其樂而不取著。譬如飛鳥空中而行不著其空。如是眾生雖受其樂而不取著，亦復如是。是因陀幢如來、應供、正遍知其佛土中，所有眾生無有憂苦、唯有喜樂，亦無不苦不樂受。愚癡無故，唯有稱心之樂。何以故？彼諸眾生本修善故。由彼因陀幢如來本修菩薩行時現諸相好，令彼眾生不作一切惡，安置眾生修習善法，彼等次第離諸惡道安於善處，彼等於一切種不善業一向悉無。其所作業得果報時，心不欣樂。生苦受者無有是處，不作惡業不受苦果故。愚癡無故，不苦不樂受亦無。彼因陀幢如來佛土中，一切時恒無惡風暴雨亦無毒熱。彼諸眾生時節變易苦，一切皆無。彼因陀幢如來本修菩薩行時，彼佛土中其諸眾生，一切身業智、上首智順轉演說開示正顯。如是一切口業智、上首智順轉演說開示正顯，如是一切意業智、上首智順轉演說開示正顯。如是彼諸眾生從彼菩薩聞已，彼諸眾生一切身業、一切口業、一切意業智、上首智順轉迴向，以善業故愚癡報不生。以其愚癡故，受不苦不樂受；彼諸眾生於彼佛土中，苦受、不苦不樂受一向皆無，以離愚癡故。彼諸眾生生彼國土時，其因陀幢如來教化已，於法敬重。若遊行時，思量於法、愛欲於法、染著於法。彼等心生愛欲染著，於法遊行時無有苦受，行住坐臥睡寤乃至無有威儀之苦。彼諸眾生在國土中無惡可順，以無惡故無苦可生。於善無著，以是因緣，彼諸眾生善順無故變易苦無；於諸法中不生貪著，是故壞苦不生。亦無怨憎會苦。何以故？由彼眾生於一切眾生中得住平等心現前，是故無有怨憎會苦。亦無愛別離苦。何以故？由彼眾生於一切法不著故，其愛別離苦從愛而生，是故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「於過去世無量無邊流轉生死阿僧祇不可思議無始世界不可說劫中，有佛號曰因陀幢王出現於世，如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、婆伽婆。彼佛如來以一一發心，如恒沙等世界中曾為眾生作利益安樂思量發心。比丘！彼因陀幢如來作佛時，恒河沙世界同一佛剎。其因陀幢如來、應供、正遍知國土嚴淨，離於惡趣及以八難。是因陀幢如來、應供、正遍知其國土中，所有眾生住正定聚。其邪定眾生、增上慢眾生一向皆無，不淨身業、不淨口業、不淨意業一切皆無，亦無惡趣煩惱作惡趣業。何以故？因陀幢如來教是眾生，令其發心止一切惡，以其善法授令修學。是因陀幢如來國土中，曾得五種樂，所謂一得欲樂、二得出家樂、三得禪樂、四得三摩跋提樂、五得無上菩提樂。彼諸眾生雖受其樂而不貪著。譬如蜜蜂但取其味不取花色，彼諸眾生亦復如是，雖受其樂而不取著。譬如飛鳥空中而行不著其空。如是眾生雖受其樂而不取著，亦復如是。是因陀幢如來、應供、正遍知其佛土中，所有眾生無有憂苦、唯有喜樂，亦無不苦不樂受。愚癡無故，唯有稱心之樂。何以故？彼諸眾生本修善故。由彼因陀幢如來本修菩薩行時現諸相好，令彼眾生不作一切惡，安置眾生修習善法，彼等次第離諸惡道安於善處，彼等於一切種不善業一向悉無。其所作業得果報時，心不欣樂。生苦受者無有是處，不作惡業不受苦果故。愚癡無故，不苦不樂受亦無。彼因陀幢如來佛土中，一切時恒無惡風暴雨亦無毒熱。彼諸眾生時節變易苦，一切皆無。彼因陀幢如來本修菩薩行時，彼佛土中其諸眾生，一切身業智、上首智順轉演說開示正顯。如是一切口業智、上首智順轉演說開示正顯，如是一切意業智、上首智順轉演說開示正顯。如是彼諸眾生從彼菩薩聞已，彼諸眾生一切身業、一切口業、一切意業智、上首智順轉迴向，以善業故愚癡報不生。以其愚癡故，受不苦不樂受；彼諸眾生於彼佛土中，苦受、不苦不樂受一向皆無，以離愚癡故。彼諸眾生生彼國土時，其因陀幢如來教化已，於法敬重。若遊行時，思量於法、愛欲於法、染著於法。彼等心生愛欲染著，於法遊行時無有苦受，行住坐臥睡寤乃至無有威儀之苦。彼諸眾生在國土中無惡可順，以無惡故無苦可生。於善無著，以是因緣，彼諸眾生善順無故變易苦無；於諸法中不生貪著，是故壞苦不生。亦無怨憎會苦。何以故？由彼眾生於一切眾生中得住平等心現前，是故無有怨憎會苦。亦無愛別離苦。何以故？由彼眾生於一切法不著故，其愛別離苦從愛而生，是故

無有愛別離苦。苦苦亦無。何以故？於樂受不生著故。唯有行苦，所謂無常苦。何以故？彼佛唯說第一義故。彼佛住世經恒沙劫，於彼佛剎無一眾生與佛競論者來生其國。何以故？由彼如來本行菩薩時成熟眾生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有愛別離苦。苦苦亦無。何以故？於樂受不生著故。唯有行苦，所謂無常苦。何以故？彼佛唯說第一義故。彼佛住世經恒沙劫，於彼佛剎無一眾生與佛競論者來生其國。何以故？由彼如來本行菩薩時成熟眾生故。」

佛告諸比丘：「於意云何？能以下善根、少善根、不善習善根、不善相應善根、非大精進善根、非善趣善根、非善發善根、非善迴向善根，可能利益如是等眾生能與樂除苦耶？可能淨如是廣大國土成熟如是多眾生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「於意云何？能以下善根、少善根、不善習善根、不善相應善根、非大精進善根、非善趣善根、非善發善根、非善迴向善根，可能利益如是等眾生能與樂除苦耶？可能淨如是廣大國土成熟如是多眾生耶？」

諸比丘言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「不也。世尊！」

佛復告諸比丘言：「於意云何？可以下心、怯弱不善根相應心、非精進心、非善集根心、非善趣心、非善發善根心、非善迴向心，可能利益如是等眾生思惟與樂能除苦耶？可能嚴淨如是廣大佛剎成熟如是多眾生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告諸比丘言：「於意云何？可以下心、怯弱不善根相應心、非精進心、非善集根心、非善趣心、非善發善根心、非善迴向心，可能利益如是等眾生思惟與樂能除苦耶？可能嚴淨如是廣大佛剎成熟如是多眾生耶？」

諸比丘言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「不也。世尊！」

佛復告諸比丘言：「於意云何？可以下信、少信、羸信怯弱信、不善相應信、非精進信、非善集善根信、非善趣信、非善發善根信、非善迴向信，能利益如是等眾生除苦與樂耶？能嚴淨如是廣大佛剎成熟如是多眾生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告諸比丘言：「於意云何？可以下信、少信、羸信怯弱信、不善相應信、非精進信、非善集善根信、非善趣信、非善發善根信、非善迴向信，能利益如是等眾生除苦與樂耶？能嚴淨如是廣大佛剎成熟如是多眾生耶？」

諸比丘言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「不也。世尊！」

佛復告諸比丘：「於意云何？可以下戒、少戒、羸戒、非精進戒、非善集善根戒、非善趣戒、非善發善根戒、非善迴向戒，能利益如是等眾生除苦與樂耶？能嚴淨如是廣大佛剎成熟如是多眾生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告諸比丘：「於意云何？可以下戒、少戒、羸戒、非精進戒、非善集善根戒、非善趣戒、非善發善根戒、非善迴向戒，能利益如是等眾生除苦與樂耶？能嚴淨如是廣大佛剎成熟如是多眾生耶？」

諸比丘言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「不也。世尊！」

佛復告諸比丘言：「於意云何？頗以下精進、少精進、羸精進、怯弱精進、非相應精進、非精進精進、非善集善根精進、非善趣精進、非善發善根精進、非善迴向精進，能利益如是等眾生除苦與樂耶？及能嚴淨如是廣大佛剎成熟如是多眾生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告諸比丘言：「於意云何？頗以下精進、少精進、羸精進、怯弱精進、非相應精進、非精進精進、非善集善根精進、非善趣精進、非善發善根精進、非善迴向精進，能利益如是等眾生除苦與樂耶？及能嚴淨如是廣大佛剎成熟如是多眾生耶？」

諸比丘言：「不也。婆伽婆。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「不也。婆伽婆。」

佛復告諸比丘：「於汝意云何？頗以下念、少念、羸念、怯弱念、非相應善根念、非精進念、非善集善根念、非善趣念、非善發善根念、非善迴向念，能利益眾生及思惟與樂耶？及能嚴淨如是廣大佛剎成熟多眾生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告諸比丘：「於汝意云何？頗以下念、少念、羸念、怯弱念、非相應善根念、非精進念、非善集善根念、非善趣念、非善發善根念、非善迴向念，能利益眾生及思惟與樂耶？及能嚴淨如是廣大佛剎成熟多眾生耶？」

諸比丘言：「不也。世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「不也。世尊。」

佛復告諸比丘言：「於汝意云何？頗以下定、少定、羸定、怯弱定、非相應善根定、非精進定、非善集善根定、非善趣定、非善發善根定、非善迴向定，能利益眾生思惟與樂耶？能嚴淨如是廣大佛剎及能成熟如是多眾生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告諸比丘言：「於汝意云何？頗以下定、少定、羸定、怯弱定、非相應善根定、非精進定、非善集善根定、非善趣定、非善發善根定、非善迴向定，能利益眾生思惟與樂耶？能嚴淨如是廣大佛剎及能成熟如是多眾生耶？」

諸比丘言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「不也。世尊！」

佛復告諸比丘言：「於汝意云何？頗以下慧、少慧、羸慧、怯弱慧、非相應善根慧、非精進慧、非善集善根慧、非善趣慧、非善發善根慧、非善迴向慧，能利益眾生思惟與樂耶？能嚴淨如是廣大佛剎及能成熟如是多眾生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告諸比丘言：「於汝意云何？頗以下慧、少慧、羸慧、怯弱慧、非相應善根慧、非精進慧、非善集善根慧、非善趣慧、非善發善根慧、非善迴向慧，能利益眾生思惟與樂耶？能嚴淨如是廣大佛剎及能成熟如是多眾生耶？」

諸比丘言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「不也。世尊！」

佛告諸比丘言：「諸比丘！實如是，不以少善根、少戒、少信、少精進、少念、少定、少慧，能利益眾生及思惟與樂離苦耶，能嚴淨廣大佛剎成熟如是多眾生耶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘言：「諸比丘！實如是，不以少善根、少戒、少信、少精進、少念、少定、少慧，能利益眾生及思惟與樂離苦耶，能嚴淨廣大佛剎成熟如是多眾生耶。」

佛告諸比丘：「於意云何？彼時因陀幢如來，汝知誰也？」如來問已，諸比丘默然不答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「於意云何？彼時因陀幢如來，汝知誰也？」如來問已，諸比丘默然不答。

當於爾時，東方過如恒沙等諸佛世界，有世界名曰月光莊嚴。彼土有佛，號高威德王如來、應供、正遍知，今現住世。文殊師利在彼眾中，即知釋迦牟尼心念已，即白高威德王佛言：「今釋迦如來在娑婆世界說法。世尊！我今往彼見釋迦如來，禮拜聽法供養恭敬。」作是請已，時高威德王如來告文殊師利：「任意而去。今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於爾時，東方過如恒沙等諸佛世界，有世界名曰月光莊嚴。彼土有佛，號高威德王如來、應供、正遍知，今現住世。文殊師利在彼眾中，即知釋迦牟尼心念已，即白高威德王佛言：「今釋迦如來在娑婆世界說法。世尊！我今往彼見釋迦如來，禮拜聽法供養恭敬。」作是請已，時高威德王如來告文殊師利：「任意而去。今正是時。」

爾時文殊師利童子從座而起，偏袒右肩，右膝著地，頭面禮高威德王如來，右遶三匝。譬如壯士屈伸臂頃，時文殊師利在彼月光莊嚴世界中沒，釋迦牟尼佛前出。頭面接足敬禮如來，却坐一面，白佛言：「世尊！昔時因陀幢如來者，今即世尊是也。何以故？由是世尊具足不可思議諸善方便，能成熟眾生淨佛國土，恒不疲倦亦無厭足故，世尊安置眾生住菩薩乘亦無厭足。若有實語人作正語者，勝中之勝、勝中之妙、勝中上首、最勝中最勝言，佛如是者，當知釋迦牟尼佛真實無異。」時文殊師利而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子從座而起，偏袒右肩，右膝著地，頭面禮高威德王如來，右遶三匝。譬如壯士屈伸臂頃，時文殊師利在彼月光莊嚴世界中沒，釋迦牟尼佛前出。頭面接足敬禮如來，却坐一面，白佛言：「世尊！昔時因陀幢如來者，今即世尊是也。何以故？由是世尊具足不可思議諸善方便，能成熟眾生淨佛國土，恒不疲倦亦無厭足故，世尊安置眾生住菩薩乘亦無厭足。若有實語人作正語者，勝中之勝、勝中之妙、勝中上首、最勝中最勝言，佛如是者，當知釋迦牟尼佛真實無異。」時文殊師利而說偈言：

「雄猛巧方便， 憐愍諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雄猛巧方便， 憐愍諸世間，

現大威神力， 成熟眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現大威神力， 成熟眾生故。

已於過去世， 曾作八億佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已於過去世， 曾作八億佛，

猶自有神力， 無心取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶自有神力， 無心取正覺。

六十一三千， 清淨佛國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六十一三千， 清淨佛國土，

淺識不知佛， 牟尼巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淺識不知佛， 牟尼巧方便。

不捨初發心， 彼彼處處現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨初發心， 彼彼處處現，

更於未來世， 示現無量佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更於未來世， 示現無量佛。」

伽樓羅王授記品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽樓羅王授記品第五

爾時復有八億六千萬金翅鳥王，見諸阿修羅供養世尊及得授記已，於如來所生無等敬信踊躍欣喜，為供養故，化作八億六千萬殿堂，純以諸天七寶莊飾甚奇微妙。一一殿堂七重鈎欄四寶所成微妙第一，所謂金、銀、琉璃、頗梨、金鈎欄者金為尋梁及作眾柱，銀為曲㯪。銀鈎欄者銀為尋梁及作眾柱，金為曲㯪。毘琉璃鈎欄以毘琉璃而為梁柱，頗梨為㯪。頗梨鈎欄頗梨梁柱，毘琉璃㯪。彼諸殿堂周匝四面垂七寶鈴，所謂金、銀、琉璃、頗梨、真珠、車𤦲、馬瑙，其寶精奇微妙第一。是諸殿堂復以七寶羅網覆上，所謂金網、銀網、毘琉璃網、頗梨寶網、赤真珠網、車𤦲之網、馬瑙網等，微妙第一。復更化作八億六千萬七寶之蓋，微妙奇特，所謂金銀乃至馬瑙。復更化作八億六千萬七寶妙幢，所謂金銀乃至馬瑙，青幢黃頭、黃幢青頭、赤幢白頭、白幢赤頭、雜色之幢純色為頭、純色之幢雜色為頭。復更化作八億六千萬七寶妙幡，有種種色嚴淨第一。復更化作八億六千萬七寶之帳，所謂金銀乃至馬瑙，寶線織成微妙第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有八億六千萬金翅鳥王，見諸阿修羅供養世尊及得授記已，於如來所生無等敬信踊躍欣喜，為供養故，化作八億六千萬殿堂，純以諸天七寶莊飾甚奇微妙。一一殿堂七重鈎欄四寶所成微妙第一，所謂金、銀、琉璃、頗梨、金鈎欄者金為尋梁及作眾柱，銀為曲㯪。銀鈎欄者銀為尋梁及作眾柱，金為曲㯪。毘琉璃鈎欄以毘琉璃而為梁柱，頗梨為㯪。頗梨鈎欄頗梨梁柱，毘琉璃㯪。彼諸殿堂周匝四面垂七寶鈴，所謂金、銀、琉璃、頗梨、真珠、車𤦲、馬瑙，其寶精奇微妙第一。是諸殿堂復以七寶羅網覆上，所謂金網、銀網、毘琉璃網、頗梨寶網、赤真珠網、車𤦲之網、馬瑙網等，微妙第一。復更化作八億六千萬七寶之蓋，微妙奇特，所謂金銀乃至馬瑙。復更化作八億六千萬七寶妙幢，所謂金銀乃至馬瑙，青幢黃頭、黃幢青頭、赤幢白頭、白幢赤頭、雜色之幢純色為頭、純色之幢雜色為頭。復更化作八億六千萬七寶妙幡，有種種色嚴淨第一。復更化作八億六千萬七寶之帳，所謂金銀乃至馬瑙，寶線織成微妙第一。

爾時諸金翅鳥王持是八億六千萬七寶殿堂、八億六千萬七寶之蓋、八億六千萬七寶之幢、八億六千萬七寶之幡、八億六千萬七寶之帳，悉以奉獻如來世尊。既奉獻已，彼諸鳥王及供養具，於虛空中遶佛三匝。譬如㖶羅婆那象王於三十三天，頂戴諸天乘空而遊，詣波利質多羅樹。彼諸鳥王持是殿堂蓋幢幡帳，飛騰虛空遶佛三匝，亦復如是。爾時彼諸鳥王敬遶佛已，却住一面，曲躬合掌，眾共一音以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸金翅鳥王持是八億六千萬七寶殿堂、八億六千萬七寶之蓋、八億六千萬七寶之幢、八億六千萬七寶之幡、八億六千萬七寶之帳，悉以奉獻如來世尊。既奉獻已，彼諸鳥王及供養具，於虛空中遶佛三匝。譬如㖶羅婆那象王於三十三天，頂戴諸天乘空而遊，詣波利質多羅樹。彼諸鳥王持是殿堂蓋幢幡帳，飛騰虛空遶佛三匝，亦復如是。爾時彼諸鳥王敬遶佛已，却住一面，曲躬合掌，眾共一音以偈讚曰：

「歸命出離生死者， 歸命救度生死人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命出離生死者， 歸命救度生死人，

歸命無等堅固士， 歸命無上無等聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命無等堅固士， 歸命無上無等聖。

願我當得堅固身， 三十二相自嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我當得堅固身， 三十二相自嚴飾，

復有八十隨形好， 唯願我等如導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八十隨形好， 唯願我等如導師。

願我圓光具威德， 形顏功德皆成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我圓光具威德， 形顏功德皆成就，

願得第一佛威儀， 令他心淨證寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願得第一佛威儀， 令他心淨證寂滅。

願具持戒三摩提， 亦得諸佛上智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願具持戒三摩提， 亦得諸佛上智慧，

願悉作佛度群有， 如佛今作世導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願悉作佛度群有， 如佛今作世導師。

世尊我願具十力， 亦到十八不共岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊我願具十力， 亦到十八不共岸，

成佛智慧過世間， 如今如來上中上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成佛智慧過世間， 如今如來上中上。

亦知眾生無體性， 如幻如夢無所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知眾生無體性， 如幻如夢無所依，

宣說如響如虛空， 如佛今日為眾說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說如響如虛空， 如佛今日為眾說。」

爾時世尊知諸鳥王得敬信已，現微笑相。是時慧命馬勝比丘見佛微笑，以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知諸鳥王得敬信已，現微笑相。是時慧命馬勝比丘見佛微笑，以偈問曰：

「人中無上勝導師， 非是無事現微笑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人中無上勝導師， 非是無事現微笑，

愍世間者為我說， 現此微笑何因緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍世間者為我說， 現此微笑何因緣？

彼諸鳥王已供佛， 寶殿幢幡空中現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸鳥王已供佛， 寶殿幢幡空中現，

令此天人生希奇， 願兩足尊說是義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令此天人生希奇， 願兩足尊說是義。

一切大眾合掌住， 深心清淨皆欣喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切大眾合掌住， 深心清淨皆欣喜，

願聞金翅未來果， 願兩足尊說此義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願聞金翅未來果， 願兩足尊說此義。

人中最勝若說已， 一切大眾皆無疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中最勝若說已， 一切大眾皆無疑，

大眾離疑得無畏， 如來智能令欣喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾離疑得無畏， 如來智能令欣喜。

大眾欣喜得無畏， 離諸過惡心清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾欣喜得無畏， 離諸過惡心清淨，

彼眾樂聞如來說， 猶如弟子受師言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼眾樂聞如來說， 猶如弟子受師言。

願斷大眾心所疑， 願佛攝受令欣躍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願斷大眾心所疑， 願佛攝受令欣躍，

大眾欣喜皆來集， 願說金翅當來果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾欣喜皆來集， 願說金翅當來果。」

爾時世尊以偈答慧命馬勝言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈答慧命馬勝言：

「十力真實超一切， 八枝梵聲悉具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十力真實超一切， 八枝梵聲悉具足，

降伏諸根為馬勝， 說於金翅未來果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏諸根為馬勝， 說於金翅未來果。

善哉馬勝問是義， 我現微笑愍世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉馬勝問是義， 我現微笑愍世間，

諦聽彼報以悅意， 心當欣喜除疑網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦聽彼報以悅意， 心當欣喜除疑網。

鳥王於我設妙供， 為求無上菩提果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳥王於我設妙供， 為求無上菩提果，

十種智力四無畏， 得彼法故成導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十種智力四無畏， 得彼法故成導師。

復求十八不共法， 此等金翅供善逝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復求十八不共法， 此等金翅供善逝，

亦求堅固不壞身， 三十二相八十好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦求堅固不壞身， 三十二相八十好，

求佛淨戒三摩提， 諸佛境界大智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求佛淨戒三摩提， 諸佛境界大智慧，

成就淨土度世間， 金翅求此供養我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就淨土度世間， 金翅求此供養我。

彼等信心供我已， 智者能離畜生趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等信心供我已， 智者能離畜生趣，

當必得生於天上， 此是惡道最後身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當必得生於天上， 此是惡道最後身。

彼等後如恒沙劫， 常生人中及天上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等後如恒沙劫， 常生人中及天上，

供養無量諸佛已， 當得作佛伏諸根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養無量諸佛已， 當得作佛伏諸根。

彼佛國土無惡趣， 具足身相離八難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛國土無惡趣， 具足身相離八難，

彼佛同名普端正， 其劫名曰須彌幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛同名普端正， 其劫名曰須彌幢。

八億四千萬歲中， 憐愍世間故住世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八億四千萬歲中， 憐愍世間故住世，

彼時一切諸善逝， 住壽佛事皆悉同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時一切諸善逝， 住壽佛事皆悉同。

彼佛離熱度煩惱， 一一諸佛八十會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛離熱度煩惱， 一一諸佛八十會，

一一會中八億人， 離於憍慢得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一會中八億人， 離於憍慢得自在。

以彼本有金色身， 大力常懷憍慢故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以彼本有金色身， 大力常懷憍慢故，

後成佛時為眾生， 除斷憍慢轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後成佛時為眾生， 除斷憍慢轉法輪。

彼等過去已曾為， 修極苦行仙人眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等過去已曾為， 修極苦行仙人眾，

其數八億六千萬， 凡所修行為神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其數八億六千萬， 凡所修行為神通。

彼諸仙人得通時， 歎己苦行為希有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸仙人得通時， 歎己苦行為希有，

不犯禁戒具功德， 居住林中生憍慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯禁戒具功德， 居住林中生憍慢。

以慢故生金翅中， 以通心故具神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以慢故生金翅中， 以通心故具神力，

戒清淨故得見佛， 以慢故忘菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒清淨故得見佛， 以慢故忘菩提心。」

如是佛授菩提記， 及說金翅本所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛授菩提記， 及說金翅本所生，

大眾聞已皆欣喜， 喜已皆成菩提器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾聞已皆欣喜， 喜已皆成菩提器。

龍女授記品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍女授記品第六

爾時九億六千萬龍女，見諸阿修羅伽樓羅供養世尊及授記已，心生欣喜。彼得欣喜踊悅稱心，於世尊所起心供養，化作九億六千萬蓋，皆七寶成。毘琉璃網以覆其上，赤真珠寶以為網緣，金為蓋莖，毘琉璃寶以為蓋子，數有百千，雜寶旒蘇垂下四面。化作九億六千萬馬，青馬青色青形青光，諸莊嚴具一切皆青，毘琉璃寶以為繮鞚。於上虛空中化作大威德摩尼寶車，於其車上復有寶殿，縱廣正等六十由旬，其殿遍覆諸來大眾。其殿四面化作九億六千萬眾寶旒蘇，周遍垂下甚奇微妙，其諸光彩奪人心目。化作寶網彌覆殿上，復有寶鈴懸殿四廂。化作七寶鶬鵠白鴿，以次飛行遶殿四面。又復化作九億六千萬種諸龍音樂。時諸龍女乘彼青馬各擲寶蓋，於虛空中自然遊行。是諸龍女各取樂器奏諸音聲，遶佛三匝，以天旃檀末、天沈水末、多摩羅葉末、天真金末及諸龍花，并復化作種種之花而散佛上。復以優波羅花旒蘇、種種雜色眾花旒蘇、種種無量雜香旒蘇，種種無量雜色之衣，種種無量雜色瓔珞，以用散佛廣設供養，亦如彼諸阿修羅王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時九億六千萬龍女，見諸阿修羅伽樓羅供養世尊及授記已，心生欣喜。彼得欣喜踊悅稱心，於世尊所起心供養，化作九億六千萬蓋，皆七寶成。毘琉璃網以覆其上，赤真珠寶以為網緣，金為蓋莖，毘琉璃寶以為蓋子，數有百千，雜寶旒蘇垂下四面。化作九億六千萬馬，青馬青色青形青光，諸莊嚴具一切皆青，毘琉璃寶以為繮鞚。於上虛空中化作大威德摩尼寶車，於其車上復有寶殿，縱廣正等六十由旬，其殿遍覆諸來大眾。其殿四面化作九億六千萬眾寶旒蘇，周遍垂下甚奇微妙，其諸光彩奪人心目。化作寶網彌覆殿上，復有寶鈴懸殿四廂。化作七寶鶬鵠白鴿，以次飛行遶殿四面。又復化作九億六千萬種諸龍音樂。時諸龍女乘彼青馬各擲寶蓋，於虛空中自然遊行。是諸龍女各取樂器奏諸音聲，遶佛三匝，以天旃檀末、天沈水末、多摩羅葉末、天真金末及諸龍花，并復化作種種之花而散佛上。復以優波羅花旒蘇、種種雜色眾花旒蘇、種種無量雜香旒蘇，種種無量雜色之衣，種種無量雜色瓔珞，以用散佛廣設供養，亦如彼諸阿修羅王。

爾時九億六千萬龍女作音樂時，以佛神力，其聲遍滿三千大千佛之世界。其中眾生聞是聲者，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。於大威德眾寶殿中，及寶旒蘇眾鳥行間，諸寶鈴網微風吹擊出妙音聲，其聲和雅甚可愛樂。譬如百伎音樂善巧學人之所擊作，所出音聲和雅可愛。於彼大威德殿乃至鈴網所出之聲，亦復如是。此聲亦遍三千大千佛之世界，其中眾生若聞聲者，於阿耨多羅三藐三菩提亦不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時九億六千萬龍女作音樂時，以佛神力，其聲遍滿三千大千佛之世界。其中眾生聞是聲者，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。於大威德眾寶殿中，及寶旒蘇眾鳥行間，諸寶鈴網微風吹擊出妙音聲，其聲和雅甚可愛樂。譬如百伎音樂善巧學人之所擊作，所出音聲和雅可愛。於彼大威德殿乃至鈴網所出之聲，亦復如是。此聲亦遍三千大千佛之世界，其中眾生若聞聲者，於阿耨多羅三藐三菩提亦不退轉。

爾時彼諸龍女復更雨於種種天花、種種天香，與水俱下，其香花氣順風、逆風、不順不逆皆悉能去。以香水故，於迦毘羅城縱廣正等六十由旬皆成香泥。其香泥氣遍滿三千大千世界，其中眾生聞是香氣，亦於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼諸龍女復更雨於種種天花、種種天香，與水俱下，其香花氣順風、逆風、不順不逆皆悉能去。以香水故，於迦毘羅城縱廣正等六十由旬皆成香泥。其香泥氣遍滿三千大千世界，其中眾生聞是香氣，亦於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

爾時彼諸龍女供養佛已，及九億六千萬蓋、九億六千萬馬、九億六千萬音樂、一切眾寶莊嚴供具，於虛空中頭面禮佛，右遶三匝，却住一面，曲躬合掌以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼諸龍女供養佛已，及九億六千萬蓋、九億六千萬馬、九億六千萬音樂、一切眾寶莊嚴供具，於虛空中頭面禮佛，右遶三匝，却住一面，曲躬合掌以偈讚曰：

「諸龍婦等有智慧， 心意踊悅生欣喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸龍婦等有智慧， 心意踊悅生欣喜，

供養釋迦牟尼佛， 願求安隱大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養釋迦牟尼佛， 願求安隱大菩提。

化作九億六千萬， 寶蓋及與妙莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化作九億六千萬， 寶蓋及與妙莊嚴，

供養善逝善調心， 出離一切諸障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養善逝善調心， 出離一切諸障礙。

復化九億六千萬， 妙馬及與莊飾具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復化九億六千萬， 妙馬及與莊飾具，

馬與莊嚴皆青色， 亦復更有青色幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬與莊嚴皆青色， 亦復更有青色幢。

彼馬一切空中行， 詣於佛所作供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼馬一切空中行， 詣於佛所作供養，

龍婦咸有信敬心， 頭面頂禮如來足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍婦咸有信敬心， 頭面頂禮如來足。

於龍宮中化音樂， 為供養故而持來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於龍宮中化音樂， 為供養故而持來，

來已奉上釋迦文， 應受供養大導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來已奉上釋迦文， 應受供養大導師。

善逝令彼音樂聲， 遍滿三千大千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝令彼音樂聲， 遍滿三千大千界，

無量眾生得聞已， 皆悉不退菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量眾生得聞已， 皆悉不退菩提心。」

彼諸龍女於空中， 化作一大眾寶殿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸龍女於空中， 化作一大眾寶殿，

縱廣由旬有六十， 遍覆十方一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱廣由旬有六十， 遍覆十方一切眾。

寶名威德熾然光， 普照十方大千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶名威德熾然光， 普照十方大千界，

彼諸龍女大眾前， 淨心欣喜供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸龍女大眾前， 淨心欣喜供養佛。

生於踊悅無等心， 為求安隱菩提果： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生於踊悅無等心， 為求安隱菩提果：

「願令我等當作佛， 利益一切眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願令我等當作佛， 利益一切眾生故。

我等願於無量眾， 說法度諸煩惱纏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等願於無量眾， 說法度諸煩惱纏，

亦如十力大導師， 現救苦惱眾生等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如十力大導師， 現救苦惱眾生等。

一切諸法如幻焰， 亦如水沫不堅實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法如幻焰， 亦如水沫不堅實，

又如注雨所起泡， 當知諸法無有主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如注雨所起泡， 當知諸法無有主。

眾生如像亦如影， 如是觀察世間已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生如像亦如影， 如是觀察世間已，

唯願我等為眾說， 法性真如及實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願我等為眾說， 法性真如及實際。

如佛無過善見法， 虛偽妄相誑愚者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛無過善見法， 虛偽妄相誑愚者，

如幻莊嚴無有實， 唯能惑亂諸凡夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如幻莊嚴無有實， 唯能惑亂諸凡夫。

眾生於法迷無智， 不知諸法如實性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生於法迷無智， 不知諸法如實性，

導師已見彼彼法， 復能令他眾生解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師已見彼彼法， 復能令他眾生解。

虛空興雲遍覆地， 見彼空雲猶如影， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空興雲遍覆地， 見彼空雲猶如影，

彼無體實無所依， 亦復如影無有實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無體實無所依， 亦復如影無有實。

如是眾生無體性， 唯能誑惑諸根門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾生無體性， 唯能誑惑諸根門，

佛智如是見有趣， 但能誑惑無智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智如是見有趣， 但能誑惑無智者。

世間尊重以此業， 於智慧人作利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間尊重以此業， 於智慧人作利益，

如來示現無體性， 一切眾生真實故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來示現無體性， 一切眾生真實故。

唯以實法悅預子， 生死泥中作橋梁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯以實法悅預子， 生死泥中作橋梁，

愚癡實法非境界， 由於著聲不求義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡實法非境界， 由於著聲不求義。

以佛無邊我歸依， 具足示現真實者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以佛無邊我歸依， 具足示現真實者，

能與愚夫作親救， 歸趣舍宅善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能與愚夫作親救， 歸趣舍宅善知識。

如是為求大菩提， 我等供養尊導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是為求大菩提， 我等供養尊導師，

願得作佛覺寤他， 我益世間猶如佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願得作佛覺寤他， 我益世間猶如佛。」

爾時世尊知諸龍女得深信已，現微笑相。爾時慧命馬勝比丘以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知諸龍女得深信已，現微笑相。爾時慧命馬勝比丘以偈問曰：

「於世智中勝智者， 最勝導師現微笑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於世智中勝智者， 最勝導師現微笑，

尊重堅固德如山， 今現微笑非無因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊重堅固德如山， 今現微笑非無因。

人中最上勝尊主， 願為說此笑因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中最上勝尊主， 願為說此笑因緣，

天人龍鬼若得聞， 於佛皆生大欣喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人龍鬼若得聞， 於佛皆生大欣喜。

世間導師於世聞， 常知一切因緣法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間導師於世聞， 常知一切因緣法，

無有一法佛不解， 因緣種類佛悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有一法佛不解， 因緣種類佛悉知。

唯願善逝見為說， 如佛所知笑因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願善逝見為說， 如佛所知笑因緣，

一切大眾若得聞， 皆生欣喜除疑網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切大眾若得聞， 皆生欣喜除疑網。

如來妙法有大利， 此等大眾必當獲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來妙法有大利， 此等大眾必當獲，

大眾若得寂定心， 由味妙法利益故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾若得寂定心， 由味妙法利益故。

佛力令斷分別已， 唯樂菩提聽佛說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛力令斷分別已， 唯樂菩提聽佛說，

若得聞於笑因緣， 當必成就於佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得聞於笑因緣， 當必成就於佛道。

若人於法情有疑， 其心掉動生苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於法情有疑， 其心掉動生苦惱，

現今此會大眾是， 不知微笑因緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現今此會大眾是， 不知微笑因緣故。

大眾堪能斷疑網， 唯願導師令除滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾堪能斷疑網， 唯願導師令除滅，

速為眾說度我等， 以何因緣現微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速為眾說度我等， 以何因緣現微笑？

誰於今日心清淨？ 誰於今日降魔怨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰於今日心清淨？ 誰於今日降魔怨？

誰於佛所生敬信？ 誰於今日供養佛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰於佛所生敬信？ 誰於今日供養佛？

唯願導師大眾前， 演說誰有如是力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願導師大眾前， 演說誰有如是力，

我等聞已生喜心， 生喜心已得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等聞已生喜心， 生喜心已得安樂。

此諸大眾咸敬禮， 一切皆有疑網心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸大眾咸敬禮， 一切皆有疑網心，

願說笑因生喜故， 唯願世尊斷眾疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願說笑因生喜故， 唯願世尊斷眾疑。

此諸天人得聞已， 大眾當得無疑網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸天人得聞已， 大眾當得無疑網，

若得聞於如來說， 一切當得欣喜心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得聞於如來說， 一切當得欣喜心。」

爾時世尊以偈答慧命馬勝言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈答慧命馬勝言：

「善哉善哉慧馬勝， 能問如來笑因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉慧馬勝， 能問如來笑因緣，

見諸龍女供養已， 我愍世間故微笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸龍女供養已， 我愍世間故微笑。

我今為汝說彼果， 離諸過惡至心聽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今為汝說彼果， 離諸過惡至心聽，

我今所為現微笑， 汝馬勝等聽我語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今所為現微笑， 汝馬勝等聽我語。

此諸龍女心無著， 求大菩提修進行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸龍女心無著， 求大菩提修進行，

以智慧修世間空， 決定安住菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以智慧修世間空， 決定安住菩提道。

於此無作無受者， 亦無生者養育者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此無作無受者， 亦無生者養育者，

但有諸法無餘事， 其法亦妄如焰像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但有諸法無餘事， 其法亦妄如焰像。

以知恩故供養我， 能以智慧知真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以知恩故供養我， 能以智慧知真實，

善哉佛解諸世間， 所謂能見空無主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉佛解諸世間， 所謂能見空無主。

彼樂此空善修習， 雖設供養猶如幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼樂此空善修習， 雖設供養猶如幻，

於勝菩提所發願， 觀彼菩提亦無著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於勝菩提所發願， 觀彼菩提亦無著。

此以無等供養佛， 亦觀眾生空寂已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此以無等供養佛， 亦觀眾生空寂已，

永離龍道惡趣身， 與彼帝釋天中住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離龍道惡趣身， 與彼帝釋天中住。

在忉利天極受樂， 盡彼天子壽命已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在忉利天極受樂， 盡彼天子壽命已，

無能毀訾彼名稱， 復得生彼夜摩天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能毀訾彼名稱， 復得生彼夜摩天。

居止夜摩天宮時， 具受彼天勝妙樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居止夜摩天宮時， 具受彼天勝妙樂，

諸佛子等住彼中， 乃至盡彼天壽量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛子等住彼中， 乃至盡彼天壽量。

此諸佛子具受樂， 盡彼夜摩天壽已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸佛子具受樂， 盡彼夜摩天壽已，

復得往生兜率天， 與彼處天同其類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復得往生兜率天， 與彼處天同其類。

為諸天女常圍遶， 具受彼天勝妙樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸天女常圍遶， 具受彼天勝妙樂，

心無所著住善道， 譬如蓮花水不污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無所著住善道， 譬如蓮花水不污。

彼天能以大智慧， 觀察一切世間空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼天能以大智慧， 觀察一切世間空，

猶如畫石字不滅， 彼念不失亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如畫石字不滅， 彼念不失亦如是。

彼諸天子居彼天， 具受彼中勝妙樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸天子居彼天， 具受彼中勝妙樂，

於彼善道盡壽已， 當更往生化樂天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼善道盡壽已， 當更往生化樂天。

彼得善名無能毀， 為諸天女勝供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼得善名無能毀， 為諸天女勝供養，

雖住天宮心無著， 乃至盡彼天壽限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖住天宮心無著， 乃至盡彼天壽限。

於彼化樂天宮中， 具受彼天勝樂報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼化樂天宮中， 具受彼天勝樂報，

彼智慧者命盡已， 於一切法得究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼智慧者命盡已， 於一切法得究竟。

往生他化自在天， 作大商主信清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往生他化自在天， 作大商主信清淨，

住彼天中心無染， 如是住時愛樂法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住彼天中心無染， 如是住時愛樂法。

彼等居彼天宮殿， 受彼極妙五欲樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等居彼天宮殿， 受彼極妙五欲樂，

無愚癡者住善道， 乃至盡彼限壽量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無愚癡者住善道， 乃至盡彼限壽量。

雖受天欲見其過， 樂求寂定及涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖受天欲見其過， 樂求寂定及涅槃，

修習獲得禪定已， 命終即生梵天中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習獲得禪定已， 命終即生梵天中。

於梵宮中善知禪， 受彼禪果寂滅樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於梵宮中善知禪， 受彼禪果寂滅樂，

智慧無等住一劫， 願求無上大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無等住一劫， 願求無上大菩提。

住彼梵宮一劫時， 善住威儀求智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住彼梵宮一劫時， 善住威儀求智慧，

方便以利益世間， 廣作無邊無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便以利益世間， 廣作無邊無有量。

智住梵宮樂在禪， 於禪不著而寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智住梵宮樂在禪， 於禪不著而寂滅，

知著禪樂亦是過， 諸根寂定求菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知著禪樂亦是過， 諸根寂定求菩提。

於一切處心信解， 皆得安住菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切處心信解， 皆得安住菩薩行，

知諸禪定虛誑相， 唯求寂滅大涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸禪定虛誑相， 唯求寂滅大涅槃。

彼諸佛子於彼中， 求於安隱菩提果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸佛子於彼中， 求於安隱菩提果，

在彼梵宮心清淨， 思利世間善調心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在彼梵宮心清淨， 思利世間善調心。

諸梵天等自然教， 彼說梵教非出世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸梵天等自然教， 彼說梵教非出世，

唯有諸佛菩提道， 究竟能得出世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有諸佛菩提道， 究竟能得出世間。

梵天當時生信已， 發心安住於佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天當時生信已， 發心安住於佛法，

知本梵天自然教， 非是究竟出世道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知本梵天自然教， 非是究竟出世道。

於善逝法彼相應， 為於世間說是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於善逝法彼相應， 為於世間說是法，

如彼法眼所說果， 令彼聞者速能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼法眼所說果， 令彼聞者速能知。

彼等住彼梵宮時， 作諸利益世間已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等住彼梵宮時， 作諸利益世間已，

能令無量那由他， 億眾安住菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令無量那由他， 億眾安住菩提道。

彼於無量那由劫， 當得供養一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於無量那由劫， 當得供養一切佛，

後於未來星宿劫， 諸根寂靜當作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後於未來星宿劫， 諸根寂靜當作佛。

諸天人龍阿修羅， 金翅夜叉乾闥婆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天人龍阿修羅， 金翅夜叉乾闥婆，

鳩槃茶鬼緊那羅， 一切大眾皆欣喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳩槃茶鬼緊那羅， 一切大眾皆欣喜。

彼等一切佛教化， 於佛法中得力已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等一切佛教化， 於佛法中得力已，

皆悉欣喜合指掌， 稽首頂禮於佛足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉欣喜合指掌， 稽首頂禮於佛足。」