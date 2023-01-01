大寶積經卷第六十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第六十二

北齊三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之二淨飯王詣佛品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩見實會第十六之二淨飯王詣佛品第二

爾時世尊飯食澡手洗鉢器已，現其瑞相。即時毘沙門天王，以無量那由他百千億眾夜叉圍遶，譬如壯士屈申臂頃，一念之中從天宮沒佛前而現，頭面禮足住立北方，於虛空中夜叉大眾前後圍遶，合掌恭敬佛及眾僧。提頭賴吒天王，以無量百千那由他乾闥婆眾前後圍遶，亦如壯士屈申臂頃，從天宮沒，於如來前頭面禮足，住在東方，於虛空中恭敬世尊及比丘眾。爾時毘樓勒叉天王，以無量百千那由他鳩槃茶眾之所圍遶，亦如壯士屈伸臂頃從天宮沒，在於佛前頭面禮足，住於南方，在虛空中合掌恭敬如來及比丘眾。爾時西方毘樓博叉天王，以無量百千那由他諸龍前後圍遶，亦如壯士屈伸臂頃從天宮沒，於如來前頭面禮足，住在西方，於虛空中合掌恭敬如來及比丘眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊飯食澡手洗鉢器已，現其瑞相。即時毘沙門天王，以無量那由他百千億眾夜叉圍遶，譬如壯士屈申臂頃，一念之中從天宮沒佛前而現，頭面禮足住立北方，於虛空中夜叉大眾前後圍遶，合掌恭敬佛及眾僧。提頭賴吒天王，以無量百千那由他乾闥婆眾前後圍遶，亦如壯士屈申臂頃，從天宮沒，於如來前頭面禮足，住在東方，於虛空中恭敬世尊及比丘眾。爾時毘樓勒叉天王，以無量百千那由他鳩槃茶眾之所圍遶，亦如壯士屈伸臂頃從天宮沒，在於佛前頭面禮足，住於南方，在虛空中合掌恭敬如來及比丘眾。爾時西方毘樓博叉天王，以無量百千那由他諸龍前後圍遶，亦如壯士屈伸臂頃從天宮沒，於如來前頭面禮足，住在西方，於虛空中合掌恭敬如來及比丘眾。

釋提桓因天王亦復如是，無量那由他百千圍遶，從三十三天沒，住於佛前頭面禮足，於虛空中恭敬如來及比丘眾。夜摩天王、兜率陀天王、化樂天王、他化自在天王、娑婆世界主大梵天王、光音天王、遍淨天王、廣果天王、淨居天王，各以無量百千那由他天眾之所圍遶，於彼天沒，住於佛前頭面禮足，在虛空中恭敬如來及比丘眾，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因天王亦復如是，無量那由他百千圍遶，從三十三天沒，住於佛前頭面禮足，於虛空中恭敬如來及比丘眾。夜摩天王、兜率陀天王、化樂天王、他化自在天王、娑婆世界主大梵天王、光音天王、遍淨天王、廣果天王、淨居天王，各以無量百千那由他天眾之所圍遶，於彼天沒，住於佛前頭面禮足，在虛空中恭敬如來及比丘眾，亦復如是。

爾時毘摩質多阿修羅王，與六十那由他眷屬前後圍遶，猶如壯士屈伸臂頃於自宮沒，住於佛前頭面禮足，現恭敬相，却住一面。金翅鳥王亦與八萬六千迦樓羅眾眷屬圍遶，於自宮沒，住於佛前頭面禮足。及諸外道其有八億，從諸方來，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘摩質多阿修羅王，與六十那由他眷屬前後圍遶，猶如壯士屈伸臂頃於自宮沒，住於佛前頭面禮足，現恭敬相，却住一面。金翅鳥王亦與八萬六千迦樓羅眾眷屬圍遶，於自宮沒，住於佛前頭面禮足。及諸外道其有八億，從諸方來，而說偈言：

「於淨虛空中， 十五夜滿月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於淨虛空中， 十五夜滿月，

超過諸星眾， 光明獨顯耀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過諸星眾， 光明獨顯耀。

佛如淨月輪， 滅闇除三垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛如淨月輪， 滅闇除三垢，

能超諸外道， 猶如空中月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能超諸外道， 猶如空中月。

秋日千光明， 能除諸暗冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秋日千光明， 能除諸暗冥，

超出明月光， 開布蓮花池。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超出明月光， 開布蓮花池。

佛光過於日， 普照大千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛光過於日， 普照大千界，

如來能開現， 聲聞蓮花林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來能開現， 聲聞蓮花林。

天主憍尸迦， 住在善法堂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天主憍尸迦， 住在善法堂，

出過諸大眾， 金剛杵光耀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出過諸大眾， 金剛杵光耀。

十力功德山， 兩足尊勝王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力功德山， 兩足尊勝王，

超過諸外道， 猶如釋天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過諸外道， 猶如釋天王。

須夜摩天王， 天眾所供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須夜摩天王， 天眾所供養，

住在天眾中， 光赫坐寶座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住在天眾中， 光赫坐寶座。

十力無邊威， 超過惡道趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力無邊威， 超過惡道趣，

無畏光明德， 顯說八正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏光明德， 顯說八正道。

如兜率天王， 在宮眾圍遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如兜率天王， 在宮眾圍遶，

超過諸天眾， 宿善而光耀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過諸天眾， 宿善而光耀。

調御天人師， 八部所供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御天人師， 八部所供養，

超過諸世間， 無畏顯說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過諸世間， 無畏顯說法。

如化樂天王， 在於天宮中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如化樂天王， 在於天宮中，

超過諸天眾， 功德獨光顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過諸天眾， 功德獨光顯。

佛超諸世間， 離濁出三界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛超諸世間， 離濁出三界，

能調未調王， 具十力光照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能調未調王， 具十力光照。

如自在天王， 住居天宮中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如自在天王， 住居天宮中，

超過諸天眾， 宿善而晃耀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過諸天眾， 宿善而晃耀。

如是佛光明， 具足十力行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛光明， 具足十力行，

超過天人眾， 本善功德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過天人眾， 本善功德故。

如大梵天王， 超過諸梵眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如大梵天王， 超過諸梵眾，

光耀說甜美， 顯於八正路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光耀說甜美， 顯於八正路。

如來勝梵天， 沙門眾中王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來勝梵天， 沙門眾中王，

光明照三界， 轉於四諦法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明照三界， 轉於四諦法。

知見眾集已， 天人龍聽法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知見眾集已， 天人龍聽法，

人中最勝王， 吐宣八正語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中最勝王， 吐宣八正語。

虛空可度量， 海可瓶量盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空可度量， 海可瓶量盡，

須彌山可稱， 佛德難可知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌山可稱， 佛德難可知。」

爾時淨飯王白釋種言：「諸人者，如日欲出先現瑞相，所謂明星出時，當知日出不久。迦盧陀夷亦復如是，於佛如來一切種智先現瑞相。比丘所說如來功德，即是一切智相。諸仁者！速辦好乘，我當往詣至如來所。」時釋種臣言：「善哉大王！今正是時。所須之具，今悉已辦。」爾時大王勅諸臣言：「從迦毘羅城乃至尼俱陀林，於其中間精治道路，以好軟沙遍布其地，散種種花、懸諸繒綵，作唱伎樂種種歌舞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨飯王白釋種言：「諸人者，如日欲出先現瑞相，所謂明星出時，當知日出不久。迦盧陀夷亦復如是，於佛如來一切種智先現瑞相。比丘所說如來功德，即是一切智相。諸仁者！速辦好乘，我當往詣至如來所。」時釋種臣言：「善哉大王！今正是時。所須之具，今悉已辦。」爾時大王勅諸臣言：「從迦毘羅城乃至尼俱陀林，於其中間精治道路，以好軟沙遍布其地，散種種花、懸諸繒綵，作唱伎樂種種歌舞。」

爾時大王乘好車乘出迦毘羅城，詣尼俱園。於彼乘後有八萬白象，以種種寶間錯莊嚴。於其象上各立七寶殿堂，甚奇微妙。於其象後，各嚴八萬寶馬，於其馬上各有金幢。其馬及幢各以七寶莊嚴，微妙第一。是時城中有無量人，嚴飾車乘。諸所服飾，青馬青車、青蓋嚴飾，執持青刀，衣服皆青，鞍𩋋鞦轡悉亦青色，各持青幢，一一車後百青衣人之所圍遶。復有釋種等各各嚴飾種種好車，青黃白赤雜色莊嚴，雜色車馬雜色嚴飾，一一車馬皆有百人雜色莊嚴，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大王乘好車乘出迦毘羅城，詣尼俱園。於彼乘後有八萬白象，以種種寶間錯莊嚴。於其象上各立七寶殿堂，甚奇微妙。於其象後，各嚴八萬寶馬，於其馬上各有金幢。其馬及幢各以七寶莊嚴，微妙第一。是時城中有無量人，嚴飾車乘。諸所服飾，青馬青車、青蓋嚴飾，執持青刀，衣服皆青，鞍𩋋鞦轡悉亦青色，各持青幢，一一車後百青衣人之所圍遶。復有釋種等各各嚴飾種種好車，青黃白赤雜色莊嚴，雜色車馬雜色嚴飾，一一車馬皆有百人雜色莊嚴，亦復如是。

爾時世尊遙見王來，告諸比丘：「汝若欲見三十三天遊戲眾者，當觀釋種出迦毘羅城。何以故？釋種遊行與天無異故。」爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊遙見王來，告諸比丘：「汝若欲見三十三天遊戲眾者，當觀釋種出迦毘羅城。何以故？釋種遊行與天無異故。」爾時世尊而說偈言：

「其迦毘羅妙城中， 淨飯大王及眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其迦毘羅妙城中， 淨飯大王及眷屬，

最勝人王今方至， 諦聽諦聽我當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝人王今方至， 諦聽諦聽我當說。

象馬車乘過百千， 種種莊嚴甚殊妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 象馬車乘過百千， 種種莊嚴甚殊妙，

從迦毘羅而引出， 人王寶藏及諸乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從迦毘羅而引出， 人王寶藏及諸乘。

青馬青車青莊嚴， 將從衣服悉青色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青馬青車青莊嚴， 將從衣服悉青色，

靴帽刀拂咸亦青， 青鞭青轡青鈴網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靴帽刀拂咸亦青， 青鞭青轡青鈴網，

青衣人持青幢蓋， 人馬皆青甚殊妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青衣人持青幢蓋， 人馬皆青甚殊妙。

黃馬黃車黃莊飾， 將從衣服悉黃色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃馬黃車黃莊飾， 將從衣服悉黃色，

靴帽刀拂皆亦黃， 黃鞭黃轡黃鈴網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靴帽刀拂皆亦黃， 黃鞭黃轡黃鈴網，

黃衣人持黃幢蓋， 人馬皆黃甚殊妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃衣人持黃幢蓋， 人馬皆黃甚殊妙。

赤馬赤車赤莊飾， 將從衣服悉赤色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 赤馬赤車赤莊飾， 將從衣服悉赤色，

靴帽刀拂皆亦赤， 赤鞭赤轡赤鈴網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靴帽刀拂皆亦赤， 赤鞭赤轡赤鈴網，

赤衣人持赤幢蓋， 人馬皆赤甚殊妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 赤衣人持赤幢蓋， 人馬皆赤甚殊妙。

白馬白車白莊嚴， 將從衣服悉白色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白馬白車白莊嚴， 將從衣服悉白色，

靴帽刀拂皆亦白， 白鞭白轡白鈴網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靴帽刀拂皆亦白， 白鞭白轡白鈴網，

白衣人持白幢蓋， 人馬皆白甚微妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白衣人持白幢蓋， 人馬皆白甚微妙。

雜色車馬雜莊嚴， 將從衣服悉雜色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜色車馬雜莊嚴， 將從衣服悉雜色，

靴帽刀拂皆亦雜， 雜色鞭轡雜鈴網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靴帽刀拂皆亦雜， 雜色鞭轡雜鈴網，

雜色衣人持幢蓋， 人馬皆雜甚微妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜色衣人持幢蓋， 人馬皆雜甚微妙。

彼諸車後莊嚴象， 其數足滿八十千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸車後莊嚴象， 其數足滿八十千，

金鞍金𩋋金莊飾， 象背皆有七寶殿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金鞍金𩋋金莊飾， 象背皆有七寶殿。

種種莊飾妙龍馬， 其數亦滿八十千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種莊飾妙龍馬， 其數亦滿八十千，

七寶莊嚴甚奇麗， 眾妙服飾從車後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七寶莊嚴甚奇麗， 眾妙服飾從車後。

以諸妙花散御路， 用五種香熏其地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸妙花散御路， 用五種香熏其地，

懸諸瓶香并繒綵， 壯士戲人歌舞輩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懸諸瓶香并繒綵， 壯士戲人歌舞輩，

種種莊嚴遍其路， 作諸音樂從王後。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種莊嚴遍其路， 作諸音樂從王後。」

爾時淨飯王及諸侍從至尼俱樹園，下車而入，步眾導從前後圍遶。爾時世尊知父王心深生怨恨，為度王故，過於人上在虛空中自在遊行。如來行時，娑婆世界主大梵天王在如來右，釋提桓因在如來左，須夜摩天王、兜率陀天王、化樂天王、他化自在天王，各各執持種種天蓋供養如來。爾時毘沙門王提頭賴吒天王在佛東面，偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，現恭敬相。毘樓勒叉王、毘樓博叉王在佛西面，亦偏袒右肩右，膝著地合掌向佛，現恭敬相。爾時四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在諸天子等，在虛空中雨天優鉢羅花、栴檀末香、曼陀羅花，作天伎樂及以歌舞；復於虛空中雨諸香水，從昔以來未曾見聞優鉢羅華、旃檀香末，供養如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨飯王及諸侍從至尼俱樹園，下車而入，步眾導從前後圍遶。爾時世尊知父王心深生怨恨，為度王故，過於人上在虛空中自在遊行。如來行時，娑婆世界主大梵天王在如來右，釋提桓因在如來左，須夜摩天王、兜率陀天王、化樂天王、他化自在天王，各各執持種種天蓋供養如來。爾時毘沙門王提頭賴吒天王在佛東面，偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，現恭敬相。毘樓勒叉王、毘樓博叉王在佛西面，亦偏袒右肩右，膝著地合掌向佛，現恭敬相。爾時四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在諸天子等，在虛空中雨天優鉢羅花、栴檀末香、曼陀羅花，作天伎樂及以歌舞；復於虛空中雨諸香水，從昔以來未曾見聞優鉢羅華、旃檀香末，供養如來。

爾時世尊示現神通，以通力故，令人見天差別之相。時淨飯王見諸天子供養如來，生希有心。復見嚴飾七寶重閣滿虛空中，見已作是說言：「如來本昔作童子時，不以四天下轉輪聖王生於顧戀。何以故今在三千大千世界中為大法王，統領天人富貴自在？今此世尊為正法王，我今於此為人圍遶，世尊乃有天人侍衛。」爾時淨飯王偏袒右肩，右膝著地頭面禮足，合掌向佛而作是言：「世尊初生之時，無人扶持而行七步，觀察十方而作是言：『我於世間最尊最勝，當得度脫老病死邊。』我於爾時頭面禮世尊足。復於後時至於田村，閻浮樹下坐於清涼，日雖西移影初不動，復有六天童子合掌作禮在如來前。我於爾時頭面作禮大牟尼足。我今第三復亦頭面禮世尊足。」爾時淨飯王而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊示現神通，以通力故，令人見天差別之相。時淨飯王見諸天子供養如來，生希有心。復見嚴飾七寶重閣滿虛空中，見已作是說言：「如來本昔作童子時，不以四天下轉輪聖王生於顧戀。何以故今在三千大千世界中為大法王，統領天人富貴自在？今此世尊為正法王，我今於此為人圍遶，世尊乃有天人侍衛。」爾時淨飯王偏袒右肩，右膝著地頭面禮足，合掌向佛而作是言：「世尊初生之時，無人扶持而行七步，觀察十方而作是言：『我於世間最尊最勝，當得度脫老病死邊。』我於爾時頭面禮世尊足。復於後時至於田村，閻浮樹下坐於清涼，日雖西移影初不動，復有六天童子合掌作禮在如來前。我於爾時頭面作禮大牟尼足。我今第三復亦頭面禮世尊足。」爾時淨飯王而說偈言：

「兩足世尊初生時， 無人扶持行七步， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兩足世尊初生時， 無人扶持行七步，

自說我於世最勝， 爾時我禮明智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自說我於世最勝， 爾時我禮明智者。

牟尼踰城至田村， 閻浮樹影蔭不移， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼踰城至田村， 閻浮樹影蔭不移，

六天童子修供養， 我時復禮世應供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六天童子修供養， 我時復禮世應供。

今是第三稽首禮， 恭敬憐愍世間尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今是第三稽首禮， 恭敬憐愍世間尊，

堪受人天微妙供， 世無如佛何有勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堪受人天微妙供， 世無如佛何有勝。

世尊本號悉達多， 字為父母所喜樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊本號悉達多， 字為父母所喜樂，

始知如來名稱實， 得願滿足獲甘露。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始知如來名稱實， 得願滿足獲甘露。」

爾時欲界諸天與世尊敷師子座，以天妙衣敷在座上及尼俱園，復以天劫波樹衣彌覆虛空。爾時世尊從空而下，在師子座加趺而坐。時淨飯王及諸眷屬，頭面禮足退坐一面。欲色二界諸天子等亦頭面禮足，於虛空中退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時欲界諸天與世尊敷師子座，以天妙衣敷在座上及尼俱園，復以天劫波樹衣彌覆虛空。爾時世尊從空而下，在師子座加趺而坐。時淨飯王及諸眷屬，頭面禮足退坐一面。欲色二界諸天子等亦頭面禮足，於虛空中退坐一面。

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「淨飯大王及眷屬， 來詣世尊設供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨飯大王及眷屬， 來詣世尊設供養，

從迦毘羅妙城出， 趣尼俱陀可樂園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從迦毘羅妙城出， 趣尼俱陀可樂園。

佛與無量眾圍遶， 阿修羅王及龍王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛與無量眾圍遶， 阿修羅王及龍王，

鳩槃荼王金翅王， 乾闥婆王并眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳩槃荼王金翅王， 乾闥婆王并眷屬，

夜叉大王鬼神眾， 緊那羅王悉皆集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜叉大王鬼神眾， 緊那羅王悉皆集，

欲界天王并天子， 一切皆生欣喜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界天王并天子， 一切皆生欣喜心。

六欲諸天既如是， 梵輔梵身梵天眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六欲諸天既如是， 梵輔梵身梵天眾，

遍淨諸天并眷屬， 乃至廣果淨居天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍淨諸天并眷屬， 乃至廣果淨居天，

沙門大眾婆羅門， 僧佉衛世尼乾子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門大眾婆羅門， 僧佉衛世尼乾子，

及餘一切諸外道， 修行種種異術士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及餘一切諸外道， 修行種種異術士，

斯等諸方皆來集。 如來示現自神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等諸方皆來集。 如來示現自神力，

令淨飯王及釋種， 獲得信心欣喜成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令淨飯王及釋種， 獲得信心欣喜成。

如來普為一切眾， 以微妙語善義句， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來普為一切眾， 以微妙語善義句，

世尊意在淨飯王， 現化種種勝神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊意在淨飯王， 現化種種勝神力。

王本不許佛出家， 相師本昔相童子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王本不許佛出家， 相師本昔相童子，

在家必作轉輪王， 無量億眾所供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在家必作轉輪王， 無量億眾所供養，

滿足聖王七種寶， 亦復具有四神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿足聖王七種寶， 亦復具有四神通，

如法正治護國土， 王四天下剎利王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法正治護國土， 王四天下剎利王。

爾時菩薩發是言： 『我昔無量那由劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時菩薩發是言： 『我昔無量那由劫，

於一切時常實語， 大王諦聽我今說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切時常實語， 大王諦聽我今說。

大王昔來於我所， 實自初無信敬心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王昔來於我所， 實自初無信敬心，

欲以輪王令我作， 以四天下生戀惜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲以輪王令我作， 以四天下生戀惜。

譬如本昔有神龜， 隨海水潮在陸地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如本昔有神龜， 隨海水潮在陸地，

其海潮水迴還去， 龜便墜墮深井中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其海潮水迴還去， 龜便墜墮深井中。

井中舊鼈問海龜， 汝本何處今至此？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 井中舊鼈問海龜， 汝本何處今至此？

廣智海龜答井鼈， 我遇海潮墜此井， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣智海龜答井鼈， 我遇海潮墜此井，

其海潮水還源時， 我行遲遲遂不及， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其海潮水還源時， 我行遲遲遂不及，

以斯我今失時節， 墮此小井共汝住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以斯我今失時節， 墮此小井共汝住。

井鼈復問海龜言， 其海多少井中水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 井鼈復問海龜言， 其海多少井中水，

豈復寬廣於此耶？ 為大為小願速說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豈復寬廣於此耶？ 為大為小願速說。

廣智海龜答井鼈， 無智住人穿鑿處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣智海龜答井鼈， 無智住人穿鑿處，

我於大海水中居， 在彼經歷多年載， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於大海水中居， 在彼經歷多年載，

猶尚不知海處中， 況復了達其彼岸。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶尚不知海處中， 況復了達其彼岸。』

如是大王都不知， 我之神通威德力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大王都不知， 我之神通威德力，

欲以輪王四天下， 世間勢貴戀惜我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲以輪王四天下， 世間勢貴戀惜我。

我今現作法輪王， 統領三千大千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今現作法輪王， 統領三千大千界，

如法正治離刀仗， 得於八部最勝供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法正治離刀仗， 得於八部最勝供。

我今稱頌昔日言， 故來應現此大眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今稱頌昔日言， 故來應現此大眾，

以神通力修其心， 用慈悲念召集眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以神通力修其心， 用慈悲念召集眾，

一切諸有皆雲會， 莫不為王得淨信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸有皆雲會， 莫不為王得淨信。」

阿修羅王授記品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿修羅王授記品第三

爾時世尊現其瑞相，以是相故，時毘摩質多阿修羅王作是念言：「我今最初供養世尊。」時毘摩質多阿修羅王，與其徒眾六十那由他，婇女眷屬亦六十那由他，以其海中無價寶珠及餘海中所無悉採供養。爾時阿修羅王化作六十那由他七寶車，一一寶車復化六十那由他調順之馬，一一調馬復化七寶鈴網莊飾馬上，復化真金鈴釧以飾馬脚，一一馬亦復化作七寶纏髻𮤆尾，一一調馬復以真金鞦轡，彼諸調馬皆以七寶為角。彼諸調馬車上七寶莊嚴，軒蓋皆用七寶，在虛空中隨車行住。一一軒蓋皆懸七寶旒蘇鈴帶，一一軒蓋皆化寶網彌覆其上。彼諸車馬軒蓋鈴網，為風所吹出微妙音奪人視聽，猶如善擊百伎音樂出種種聲，令人喜樂奪人心意。一一寶車在虛空中去地六十由旬，一一車後作諸音樂，一一車上皆有阿修羅女，種種嚴飾在其車上。是諸女等，或有立舞、或有坐舞、或有唱歌、或身動轉、或散栴檀末香、或散優鉢羅末、或雨沈水末、或雨多摩羅拔、或雨天諸末香、或散阿修羅香末、或雨金末，或雨曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、波盧沙迦花、摩訶波盧沙迦花、迦迦羅婆花、摩訶迦迦羅婆花、波吒梨花、摩訶波吒梨花、質多羅波吒梨花、摩訶質多羅波吒梨花，悉皆化作用供養佛。或散金花、銀花、毘琉璃花、頗梨花、赤真珠花、馬瑙花、車𤦲花，或持七寶以散世尊。有散衣服，或以手環臂脚、鉀釧寶冠寶鬘莊嚴之具、金鎖銀鎖真珠繩貫或長或短、或有七寶項巾及諸瓔珞金銀耳璫、或以七寶盛髮之帒，以散於佛。或以頂鬘在臂鈴釧動搖發聲，或以七寶填鬘以金莊嚴，或以金填七寶莊嚴。有執金網、有捉金旒蘇、有持摩尼旒蘇、有持真珠旒蘇，或持金蓋銀蓋、或持毘琉璃蓋、有持七寶蓋者，或持種種寶幢、或持種種色幡，或雨香水者，皆為供養佛故。或有合掌說偈讚歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊現其瑞相，以是相故，時毘摩質多阿修羅王作是念言：「我今最初供養世尊。」時毘摩質多阿修羅王，與其徒眾六十那由他，婇女眷屬亦六十那由他，以其海中無價寶珠及餘海中所無悉採供養。爾時阿修羅王化作六十那由他七寶車，一一寶車復化六十那由他調順之馬，一一調馬復化七寶鈴網莊飾馬上，復化真金鈴釧以飾馬脚，一一馬亦復化作七寶纏髻𮤆尾，一一調馬復以真金鞦轡，彼諸調馬皆以七寶為角。彼諸調馬車上七寶莊嚴，軒蓋皆用七寶，在虛空中隨車行住。一一軒蓋皆懸七寶旒蘇鈴帶，一一軒蓋皆化寶網彌覆其上。彼諸車馬軒蓋鈴網，為風所吹出微妙音奪人視聽，猶如善擊百伎音樂出種種聲，令人喜樂奪人心意。一一寶車在虛空中去地六十由旬，一一車後作諸音樂，一一車上皆有阿修羅女，種種嚴飾在其車上。是諸女等，或有立舞、或有坐舞、或有唱歌、或身動轉、或散栴檀末香、或散優鉢羅末、或雨沈水末、或雨多摩羅拔、或雨天諸末香、或散阿修羅香末、或雨金末，或雨曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、波盧沙迦花、摩訶波盧沙迦花、迦迦羅婆花、摩訶迦迦羅婆花、波吒梨花、摩訶波吒梨花、質多羅波吒梨花、摩訶質多羅波吒梨花，悉皆化作用供養佛。或散金花、銀花、毘琉璃花、頗梨花、赤真珠花、馬瑙花、車𤦲花，或持七寶以散世尊。有散衣服，或以手環臂脚、鉀釧寶冠寶鬘莊嚴之具、金鎖銀鎖真珠繩貫或長或短、或有七寶項巾及諸瓔珞金銀耳璫、或以七寶盛髮之帒，以散於佛。或以頂鬘在臂鈴釧動搖發聲，或以七寶填鬘以金莊嚴，或以金填七寶莊嚴。有執金網、有捉金旒蘇、有持摩尼旒蘇、有持真珠旒蘇，或持金蓋銀蓋、或持毘琉璃蓋、有持七寶蓋者，或持種種寶幢、或持種種色幡，或雨香水者，皆為供養佛故。或有合掌說偈讚歎曰：

「歸命丈夫調御師， 歸命丈夫最勝士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命丈夫調御師， 歸命丈夫最勝士，

歸命丈夫兩足尊， 歸命丈夫無等倫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命丈夫兩足尊， 歸命丈夫無等倫。

歸命明照世間者， 歸命最上大智海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命明照世間者， 歸命最上大智海，

歸命具足功德林， 歸命最勝微妙山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命具足功德林， 歸命最勝微妙山。

歸命具足功德聚， 歸命滅除諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命具足功德聚， 歸命滅除諸煩惱，

歸命修諸淨行師， 歸命淨行無斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命修諸淨行師， 歸命淨行無斷絕。

歸命無依不怯弱， 歸命無懈無悼動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命無依不怯弱， 歸命無懈無悼動，

歸命決定發精進， 歸命決定滿足者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命決定發精進， 歸命決定滿足者。」

爾時阿修羅王亦復化作六十那由他七寶帳幕，甚奇微妙雜色莊嚴。一一帳幕浮遊之下亦復化作六十那由他七寶大地，彼諸地上亦復化作六十那由他樓櫓却敵，七寶合成微妙第一。一一却敵亦復化作六十那由他重閣殿堂，七寶莊嚴。一一堂殿復有六十那由他門戶窓牖，七寶莊飾。一一門戶金門銀扇雜寶彫飾，其諸門閫一一皆用毘琉璃寶，一一門樞皆用車𤦲。復以車𤦲為柱，一一柱上以赤真珠以為櫨栱、馬瑙為地。其銀門者悉用金扇、毘琉璃為閫、車𤦲彫鏤馬瑙為樞、赤珠為柱、白玉為栱、頗梨為地。毘琉璃門戶，頗梨為扇、金為門閫、銀為戶樞、白玉為柱、馬瑙為栱、赤真珠為地。頗梨門戶，毘琉璃為扇、馬瑙為閫、赤珠為樞、以金為柱、銀為基栱、白玉為地。馬瑙門戶白玉莊飾，赤真珠寶以為閫扇、銀為戶樞、琉璃為柱、金為基栱、頗梨為地。赤真珠戶馬瑙莊飾，白玉閫扇、銀為戶樞、毘琉璃柱、頗梨基栱、黃金為地。白玉門戶馬瑙莊飾，金為閫扇、毘琉璃樞、白銀為柱、頗梨為地、赤真珠寶以為基栱。彼諸門戶，一一戶中化作六十那由他師子之座，七寶合成。以諸天人阿修羅衣彌覆其上，或敷迦旃陵伽衣、或敷憍奢耶衣。其座兩頭置朱色枕。彼諸座前有七寶几，一一几上有於六億阿修羅王種種衣服，所謂諸天樹衣、芻摩羅衣、憍奢耶衣、迦尸迦衣。一一師子座上，各各皆有二修羅女眾寶莊嚴，一一女人皆持七寶多羅樹葉以為其扇。一一座中皆有化修羅子在於座上，兩女俠侍，持七寶扇。彼諸門戶亦復化作六十那由他七寶幢蓋，於金門戶化作青幢黃柄頗梨間錯，於銀門戶化作黃幢赤真珠柄白銀間錯，於毘琉璃門化作赤真珠幢黃金為柄頗梨交錯，頗梨門戶化作雜色寶幢黃金為柄白銀交錯。青幢黃頭，黃幢青頭，赤幢白頭，白幢赤頭，雜色幢者七寶為頭。彼諸寶幕及諸殿堂，於虛空中遶佛三匝，猶如三十三天伊羅婆那龍象在空遊行，俱持毘陀羅婆樹梨耶多羅樹供養諸天。彼諸帳幕於虛空中右遶三匝，亦復如是。彼諸寶幕却敵之中，及以地上重閣殿堂，有諸門戶、師子之座、莊嚴寶蓋、寶幢幡花，雨天真檀末香、天優波羅末香、沈水末香，復雨曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、迦迦羅婆花、摩訶迦迦羅婆花、波吒梨花、摩訶波吒梨花、質多羅波吒梨花、摩訶質多羅波吒梨花、金花銀花、毘琉璃花、頗梨花、一切眾寶花。雨金、雨銀、雨天樹衣。彼諸修羅王子手中悉持如是寶珠，以珠力故隨意所須皆能降雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿修羅王亦復化作六十那由他七寶帳幕，甚奇微妙雜色莊嚴。一一帳幕浮遊之下亦復化作六十那由他七寶大地，彼諸地上亦復化作六十那由他樓櫓却敵，七寶合成微妙第一。一一却敵亦復化作六十那由他重閣殿堂，七寶莊嚴。一一堂殿復有六十那由他門戶窓牖，七寶莊飾。一一門戶金門銀扇雜寶彫飾，其諸門閫一一皆用毘琉璃寶，一一門樞皆用車𤦲。復以車𤦲為柱，一一柱上以赤真珠以為櫨栱、馬瑙為地。其銀門者悉用金扇、毘琉璃為閫、車𤦲彫鏤馬瑙為樞、赤珠為柱、白玉為栱、頗梨為地。毘琉璃門戶，頗梨為扇、金為門閫、銀為戶樞、白玉為柱、馬瑙為栱、赤真珠為地。頗梨門戶，毘琉璃為扇、馬瑙為閫、赤珠為樞、以金為柱、銀為基栱、白玉為地。馬瑙門戶白玉莊飾，赤真珠寶以為閫扇、銀為戶樞、琉璃為柱、金為基栱、頗梨為地。赤真珠戶馬瑙莊飾，白玉閫扇、銀為戶樞、毘琉璃柱、頗梨基栱、黃金為地。白玉門戶馬瑙莊飾，金為閫扇、毘琉璃樞、白銀為柱、頗梨為地、赤真珠寶以為基栱。彼諸門戶，一一戶中化作六十那由他師子之座，七寶合成。以諸天人阿修羅衣彌覆其上，或敷迦旃陵伽衣、或敷憍奢耶衣。其座兩頭置朱色枕。彼諸座前有七寶几，一一几上有於六億阿修羅王種種衣服，所謂諸天樹衣、芻摩羅衣、憍奢耶衣、迦尸迦衣。一一師子座上，各各皆有二修羅女眾寶莊嚴，一一女人皆持七寶多羅樹葉以為其扇。一一座中皆有化修羅子在於座上，兩女俠侍，持七寶扇。彼諸門戶亦復化作六十那由他七寶幢蓋，於金門戶化作青幢黃柄頗梨間錯，於銀門戶化作黃幢赤真珠柄白銀間錯，於毘琉璃門化作赤真珠幢黃金為柄頗梨交錯，頗梨門戶化作雜色寶幢黃金為柄白銀交錯。青幢黃頭，黃幢青頭，赤幢白頭，白幢赤頭，雜色幢者七寶為頭。彼諸寶幕及諸殿堂，於虛空中遶佛三匝，猶如三十三天伊羅婆那龍象在空遊行，俱持毘陀羅婆樹梨耶多羅樹供養諸天。彼諸帳幕於虛空中右遶三匝，亦復如是。彼諸寶幕却敵之中，及以地上重閣殿堂，有諸門戶、師子之座、莊嚴寶蓋、寶幢幡花，雨天真檀末香、天優波羅末香、沈水末香，復雨曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、迦迦羅婆花、摩訶迦迦羅婆花、波吒梨花、摩訶波吒梨花、質多羅波吒梨花、摩訶質多羅波吒梨花、金花銀花、毘琉璃花、頗梨花、一切眾寶花。雨金、雨銀、雨天樹衣。彼諸修羅王子手中悉持如是寶珠，以珠力故隨意所須皆能降雨。

爾時迦毘羅城四門之外各各縱廣六十由旬，以阿修羅王威神之力，放光遍照六十由旬，上照六萬由旬，周圍遍滿供養之具。彼諸浮遊帳幕遶佛而住。時迦毘羅城中積曼陀羅花舉高七丈，天上香水成泥。以佛神力，令其香氣遍滿三千大千世界。於此三千大千世界中所有住大乘者，彼諸眾生聞其香氣，乃至初發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉，況復久修。時毘摩質多阿修羅王乘七寶車遶佛三匝，以妙天真檀末以散佛上，而說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時迦毘羅城四門之外各各縱廣六十由旬，以阿修羅王威神之力，放光遍照六十由旬，上照六萬由旬，周圍遍滿供養之具。彼諸浮遊帳幕遶佛而住。時迦毘羅城中積曼陀羅花舉高七丈，天上香水成泥。以佛神力，令其香氣遍滿三千大千世界。於此三千大千世界中所有住大乘者，彼諸眾生聞其香氣，乃至初發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉，況復久修。時毘摩質多阿修羅王乘七寶車遶佛三匝，以妙天真檀末以散佛上，而說讚曰：

「我今歸依婆伽婆， 能施天人無畏者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今歸依婆伽婆， 能施天人無畏者，

歸依最勝不可動， 悕望無上妙菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸依最勝不可動， 悕望無上妙菩提。

我今歸依婆伽婆， 心喜不墮三惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今歸依婆伽婆， 心喜不墮三惡趣，

是故我今歸依佛， 悕求無譬妙菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我今歸依佛， 悕求無譬妙菩提。

我今歸依婆伽婆， 能除生死大苦海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今歸依婆伽婆， 能除生死大苦海，

能斷曠野離惱淨， 堪能引導眾生師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷曠野離惱淨， 堪能引導眾生師。

我今歸依婆伽婆， 以此歸依不求生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今歸依婆伽婆， 以此歸依不求生，

老死所逼大苦惱， 世尊為諸天人歸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老死所逼大苦惱， 世尊為諸天人歸。」

爾時毘摩質多阿修羅王以偈歎佛，右遶三匝。時彼諸馬瓔珞莊嚴，彼諸車莊嚴，彼諸阿修羅、阿修羅女莊嚴，彼諸幡幢寶蓋鈴網等為風所吹，出深妙聲稱心奪聽。譬如具足百伎音樂，善巧奏擊出深妙音，稱意音聲甚可聽採奪人耳目。如是諸馬莊嚴瓔珞乃至鈴網，為風所吹出微妙音，如巧奏擊百種音聲甚可愛樂。爾時毘摩阿修羅王遶佛三匝，雨天真檀末香、優鉢羅末、沈水末香、多摩羅末，種種阿修羅香末從空而下。雨天曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、波盧沙迦花、摩訶波盧沙迦花、迦迦羅婆花、摩訶迦迦羅婆花、波吒梨花、摩訶波吒梨花、質多羅波吒梨花、摩訶質多羅波吒梨花。復有種種化花，雨金花、銀花、毘琉璃花乃至七寶眾花、從空而下。雨天香水、阿修羅香水，從空而下。以香水故，迦毘羅城內外縱廣六十由旬悉成香泥，以其泥香遍滿三千大千世界，所有菩薩聞其香者，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘摩質多阿修羅王以偈歎佛，右遶三匝。時彼諸馬瓔珞莊嚴，彼諸車莊嚴，彼諸阿修羅、阿修羅女莊嚴，彼諸幡幢寶蓋鈴網等為風所吹，出深妙聲稱心奪聽。譬如具足百伎音樂，善巧奏擊出深妙音，稱意音聲甚可聽採奪人耳目。如是諸馬莊嚴瓔珞乃至鈴網，為風所吹出微妙音，如巧奏擊百種音聲甚可愛樂。爾時毘摩阿修羅王遶佛三匝，雨天真檀末香、優鉢羅末、沈水末香、多摩羅末，種種阿修羅香末從空而下。雨天曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、波盧沙迦花、摩訶波盧沙迦花、迦迦羅婆花、摩訶迦迦羅婆花、波吒梨花、摩訶波吒梨花、質多羅波吒梨花、摩訶質多羅波吒梨花。復有種種化花，雨金花、銀花、毘琉璃花乃至七寶眾花、從空而下。雨天香水、阿修羅香水，從空而下。以香水故，迦毘羅城內外縱廣六十由旬悉成香泥，以其泥香遍滿三千大千世界，所有菩薩聞其香者，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

爾時毘摩質多阿修羅王遶佛三匝，以佛神力，於虛空中作天伎樂及阿修羅音聲。彼諸音樂，以佛神力，其音遍滿三千大千世界皆悉聞知，所有住大乘者聞其聲已，悉於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。無量百千阿修羅女或歌或舞、或奏音樂、或身動轉，又散天真檀末、優鉢羅末、沈水末、多摩羅拔香、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、波盧沙花、摩訶波盧沙花、迦迦羅婆花、摩訶迦迦羅婆花、波吒梨花、摩訶波吒梨花、質多羅樹花、摩訶質多羅樹花、金花、銀花、毘琉璃花、眾寶雜花，又雨化花以散佛上。又散諸天衣服、臂脚鈴釧，以散佛上。腰瓔珞、手臂瓔珞、指環項巾、七寶之鬘、金鎖銀鎖、真珠之貫、摩尼瓔珞、半月珠瓔，於兩肩上七寶衣瓔、種種寶瓔、兩耳璫𤦲、盛髮寶帒、莊嚴頂冠，種種旒蘇、種種香旒蘇、種種真珠旒蘇、種種摩尼旒蘇，或雨天種種寶蓋金末香水。又阿修羅女手把赤真珠以散佛上，又捉寶散者、又捉種種珠散者，皆為供養佛故。毘摩質多阿修羅王與其眷屬，皆悉相順而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘摩質多阿修羅王遶佛三匝，以佛神力，於虛空中作天伎樂及阿修羅音聲。彼諸音樂，以佛神力，其音遍滿三千大千世界皆悉聞知，所有住大乘者聞其聲已，悉於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。無量百千阿修羅女或歌或舞、或奏音樂、或身動轉，又散天真檀末、優鉢羅末、沈水末、多摩羅拔香、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、波盧沙花、摩訶波盧沙花、迦迦羅婆花、摩訶迦迦羅婆花、波吒梨花、摩訶波吒梨花、質多羅樹花、摩訶質多羅樹花、金花、銀花、毘琉璃花、眾寶雜花，又雨化花以散佛上。又散諸天衣服、臂脚鈴釧，以散佛上。腰瓔珞、手臂瓔珞、指環項巾、七寶之鬘、金鎖銀鎖、真珠之貫、摩尼瓔珞、半月珠瓔，於兩肩上七寶衣瓔、種種寶瓔、兩耳璫𤦲、盛髮寶帒、莊嚴頂冠，種種旒蘇、種種香旒蘇、種種真珠旒蘇、種種摩尼旒蘇，或雨天種種寶蓋金末香水。又阿修羅女手把赤真珠以散佛上，又捉寶散者、又捉種種珠散者，皆為供養佛故。毘摩質多阿修羅王與其眷屬，皆悉相順而說偈言：

「我常如是心， 值遇佛世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我常如是心， 值遇佛世尊，

歸依如來故， 未來常供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸依如來故， 未來常供養。」

爾時波羅陀阿修羅王所設供養，亦如毘摩質多阿修羅王等無有異，乘七寶車右遶三匝，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波羅陀阿修羅王所設供養，亦如毘摩質多阿修羅王等無有異，乘七寶車右遶三匝，以偈讚佛：

「我禮得實十力士， 亦禮離怖無畏者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我禮得實十力士， 亦禮離怖無畏者，

決定得於不共法， 歸命導引諸世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定得於不共法， 歸命導引諸世間。

我禮斷除結縛者， 亦禮出離生死道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我禮斷除結縛者， 亦禮出離生死道，

我禮到岸住陸地， 將導貧乏眾生師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我禮到岸住陸地， 將導貧乏眾生師。

我禮深智不思議， 與眾和合不悼動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我禮深智不思議， 與眾和合不悼動，

於諸趣中心解脫， 猶如蓮花不著水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸趣中心解脫， 猶如蓮花不著水。

牟尼本修諸空法， 離諸揀擇得無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼本修諸空法， 離諸揀擇得無相，

於一切處無所願， 我禮如空無所依。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切處無所願， 我禮如空無所依。」

爾時善臂阿修羅王所設供養廣大無量，如毘摩阿修羅王等無有異，乘眾寶輦右遶三匝，散諸金粟，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善臂阿修羅王所設供養廣大無量，如毘摩阿修羅王等無有異，乘眾寶輦右遶三匝，散諸金粟，以偈讚曰：

「大牟尼尊無等倫， 天上天下亦無比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大牟尼尊無等倫， 天上天下亦無比，

佛知眾生如陽焰， 非真實有唯想轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知眾生如陽焰， 非真實有唯想轉。

於此無作無受者， 亦無士夫空無我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此無作無受者， 亦無士夫空無我，

離諸所作無體性， 說於一切寂定法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸所作無體性， 說於一切寂定法。

於善逝法得信解， 觀一切法悉平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於善逝法得信解， 觀一切法悉平等，

彼當得作導師子， 順佛言教如父說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當得作導師子， 順佛言教如父說。

我今讚歎所得福， 唯佛智解能照知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今讚歎所得福， 唯佛智解能照知，

我以福德悉無餘， 迴施眾生皆作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以福德悉無餘， 迴施眾生皆作佛。」

爾時復有跋墀毘盧遮那阿修羅王，所設供養亦如毘摩質多阿修羅王等無有異，乘七寶車遶佛三匝，散以銀花，說偈歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有跋墀毘盧遮那阿修羅王，所設供養亦如毘摩質多阿修羅王等無有異，乘七寶車遶佛三匝，散以銀花，說偈歎曰：

「我今禮佛妙好相， 度生死海到彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今禮佛妙好相， 度生死海到彼岸，

自身得度復度他， 安置彼岸無畏處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自身得度復度他， 安置彼岸無畏處。

唯佛大慧知群生， 倒見叢林無智者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛大慧知群生， 倒見叢林無智者，

迷惑焰水計為實， 無等悲心皆已知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷惑焰水計為實， 無等悲心皆已知。

世尊妙人見眾生， 如幻陽焰如光影， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊妙人見眾生， 如幻陽焰如光影，

牟尼如法生善子， 三有中行不染污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼如法生善子， 三有中行不染污。

大自在人知非實， 知諸法性彼此空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大自在人知非實， 知諸法性彼此空，

愚癡如夢受欲樂， 佛子知已修諸行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡如夢受欲樂， 佛子知已修諸行。」

爾時羅睺羅阿修羅王所設供養，亦如毘摩質多阿修羅所設供養，乘七寶車遶佛三匝，以質多羅波吒梨花以散佛上，說偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時羅睺羅阿修羅王所設供養，亦如毘摩質多阿修羅所設供養，乘七寶車遶佛三匝，以質多羅波吒梨花以散佛上，說偈讚曰：

「大仙如來神妙身， 超過一切諸天人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大仙如來神妙身， 超過一切諸天人，

既如須彌比芥子， 復似大海譬牛跡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既如須彌比芥子， 復似大海譬牛跡。

如來顏容甚端正， 眾相莊嚴第一最， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來顏容甚端正， 眾相莊嚴第一最，

超過一切色中上， 如日出現螢息照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過一切色中上， 如日出現螢息照。

世尊無量威德聚， 超過一切威德者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊無量威德聚， 超過一切威德者，

令諸威德不能現， 如日出時螢光隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令諸威德不能現， 如日出時螢光隱。

大聖世尊智慧海， 超過遍覆三有界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖世尊智慧海， 超過遍覆三有界，

蔽諸外道令不現， 如日盛明月光沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蔽諸外道令不現， 如日盛明月光沒。」

爾時睒婆利阿修羅王所設供養，亦如毘摩質多阿修羅王。修供養已，乘七寶車遶佛三匝，用摩訶波吒梨花以散於佛，說偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時睒婆利阿修羅王所設供養，亦如毘摩質多阿修羅王。修供養已，乘七寶車遶佛三匝，用摩訶波吒梨花以散於佛，說偈讚曰：

「樂奢摩他智慧者， 能除三毒貪瞋癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樂奢摩他智慧者， 能除三毒貪瞋癡，

引導眾生出世間， 猶如甘雨滅塵焰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引導眾生出世間， 猶如甘雨滅塵焰。

世尊熾然正法眼， 亦如蘇投大盛火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊熾然正法眼， 亦如蘇投大盛火，

能斷煩惱疑網盡， 亦如火燒大壙野。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷煩惱疑網盡， 亦如火燒大壙野。

顏容端正甚微妙， 眾相莊嚴最第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顏容端正甚微妙， 眾相莊嚴最第一，

超過一切諸妙色， 如日出時螢光隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過一切諸妙色， 如日出時螢光隱。

如來秉持諸善根， 無量億萬那由劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來秉持諸善根， 無量億萬那由劫，

能除煩惱及惡業， 如食甘露去身毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能除煩惱及惡業， 如食甘露去身毒。

吹除一切無明冥， 如夜明炬照黑闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吹除一切無明冥， 如夜明炬照黑闇，

如來示現正法眼， 猶如珠師顯寶價。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來示現正法眼， 猶如珠師顯寶價。」

爾時樂戰阿修羅王所設供養，亦如毘摩質多阿修羅王。設供養已，乘七寶車遶佛三匝，散眾寶花，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時樂戰阿修羅王所設供養，亦如毘摩質多阿修羅王。設供養已，乘七寶車遶佛三匝，散眾寶花，以偈讚曰：

「難調惡心佛能調， 如勇健士降勝敵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「難調惡心佛能調， 如勇健士降勝敵，

善得柔軟心自在， 我禮心調無畏者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善得柔軟心自在， 我禮心調無畏者。

能調諸根離怨對， 離畏無畏得安隱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能調諸根離怨對， 離畏無畏得安隱，

世尊煩惱不更發， 消伏毒害悉無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊煩惱不更發， 消伏毒害悉無餘。

那羅延力善修慈， 於愛憎中心平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延力善修慈， 於愛憎中心平等，

如來知諸眾生相， 不為六道之所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來知諸眾生相， 不為六道之所攝。

離諸想心竭有愛， 放智慧光破諸闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸想心竭有愛， 放智慧光破諸闇，

於諸法中心不著， 牟尼超過無等倫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸法中心不著， 牟尼超過無等倫。」

爾時善目阿修羅王所設供養，亦如毘摩質多阿修羅王。修供養已，乘七寶車遶佛三匝，奉眾寶藏以獻於佛，說偈歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善目阿修羅王所設供養，亦如毘摩質多阿修羅王。修供養已，乘七寶車遶佛三匝，奉眾寶藏以獻於佛，說偈歎曰：

「大雄久已知， 諸法真實相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大雄久已知， 諸法真實相，

所謂法名者， 各各和合假。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂法名者， 各各和合假。

一切諸法體， 種種求不得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法體， 種種求不得，

所言此法者， 說唯是假名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言此法者， 說唯是假名。

離名名體性， 諸相亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離名名體性， 諸相亦如是，

無相亦無名， 已離三種法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相亦無名， 已離三種法。

所言解說者， 實無可顯說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言解說者， 實無可顯說，

說者說亦無， 解者亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說者說亦無， 解者亦復然。

如是知於法， 無上牟尼子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知於法， 無上牟尼子，

於諸法不著， 修行大名稱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸法不著， 修行大名稱。」

爾時伏三界阿修羅王所設供養，亦如毘摩質多阿修羅王。修供養已，乘七寶車遶佛三匝，用真珠瓔珞以奉如來，說偈歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時伏三界阿修羅王所設供養，亦如毘摩質多阿修羅王。修供養已，乘七寶車遶佛三匝，用真珠瓔珞以奉如來，說偈歎曰：

「我今歎佛離怨敵， 顏容端正戒智力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今歎佛離怨敵， 顏容端正戒智力，

一切世間無如佛， 以無比身伏讐對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間無如佛， 以無比身伏讐對。

色力光明照三有， 修諸善業得端正， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色力光明照三有， 修諸善業得端正，

以布施力得其相， 八十種好悉嚴淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以布施力得其相， 八十種好悉嚴淨。

淨持戒力無能動， 明人思量所不得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨持戒力無能動， 明人思量所不得，

佛持戒心清淨故， 人中師子所作成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛持戒心清淨故， 人中師子所作成。

如來智力更無比， 以無怖畏勝三界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智力更無比， 以無怖畏勝三界，

如師子王眾中吼， 超過一切諸外道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如師子王眾中吼， 超過一切諸外道。」

爾時毘盧遮那阿修羅王所設供養，亦如毘摩質多阿修羅王。設供養已，乘七寶車遶佛三匝，手執眾寶以散如來，復以偈頌而讚歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘盧遮那阿修羅王所設供養，亦如毘摩質多阿修羅王。設供養已，乘七寶車遶佛三匝，手執眾寶以散如來，復以偈頌而讚歎曰：

「諸眾皆集牟尼所， 淨心瞻仰如來面， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸眾皆集牟尼所， 淨心瞻仰如來面，

一切現前覩世尊， 斯則如來不共相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切現前覩世尊， 斯則如來不共相。

佛以一音演說法， 種種隨心各皆解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以一音演說法， 種種隨心各皆解，

世尊說應眾生機， 斯則如來不共相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說應眾生機， 斯則如來不共相。

佛以一音演說法， 眾生隨類各得解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以一音演說法， 眾生隨類各得解，

稱意所欲知其義， 斯則如來不共相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱意所欲知其義， 斯則如來不共相。

佛以一音演說法， 或有修進或調伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以一音演說法， 或有修進或調伏，

或有獲得無學果， 斯則如來不共法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有獲得無學果， 斯則如來不共法。」

爾時目真隣陀阿修羅王所設供養，亦如毘摩質多阿修羅王。修供養已，乘七寶車遶佛三匝，手執赤真珠以散佛上，說偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時目真隣陀阿修羅王所設供養，亦如毘摩質多阿修羅王。修供養已，乘七寶車遶佛三匝，手執赤真珠以散佛上，說偈讚曰：

「欣喜淨心敬信佛， 離於傲慢無邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欣喜淨心敬信佛， 離於傲慢無邪見，

順佛阿含不放逸， 是為修行無比子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順佛阿含不放逸， 是為修行無比子。

諸法自性不可得， 如夢行欲悉皆虛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法自性不可得， 如夢行欲悉皆虛，

但隨想起非實有， 世尊知法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但隨想起非實有， 世尊知法亦如是。

如秋時雲水中月， 迷惑無智愚眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如秋時雲水中月， 迷惑無智愚眾生，

不能惑著明智人， 深樂佛法精進者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能惑著明智人， 深樂佛法精進者。

妙人最妙不錯悟， 於佛法中不放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙人最妙不錯悟， 於佛法中不放逸，

分別諸法悉如夢， 得見如實妙三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別諸法悉如夢， 得見如實妙三昧。」

爾時毘摩質多阿修羅王等有六十那由他阿修羅設供養已，皆各合掌作禮而住，欣欣踊躍情意充滿喜樂稱心，菩提之心流注不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘摩質多阿修羅王等有六十那由他阿修羅設供養已，皆各合掌作禮而住，欣欣踊躍情意充滿喜樂稱心，菩提之心流注不絕。

爾時世尊知彼諸阿修羅信心供養已，如諸佛法示現微笑相，從其面門放無量色光，青黃赤白紅紫頗梨亦如金銀及以雜色，從口出已，遶佛三匝還從頂入。爾時慧命馬勝比丘從坐而起，偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，為佛作禮，以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知彼諸阿修羅信心供養已，如諸佛法示現微笑相，從其面門放無量色光，青黃赤白紅紫頗梨亦如金銀及以雜色，從口出已，遶佛三匝還從頂入。爾時慧命馬勝比丘從坐而起，偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，為佛作禮，以偈問曰：

「雄猛牟尼現瑞相， 愍世間者非無因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雄猛牟尼現瑞相， 愍世間者非無因，

人中最勝願為說， 大仙所現之因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中最勝願為說， 大仙所現之因緣。

憐愍世間現瑞應， 見諸修羅勝供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍世間現瑞應， 見諸修羅勝供養，

欲授修羅決定記， 令我等輩得欣欣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲授修羅決定記， 令我等輩得欣欣。

朝有勝心無有疑， 此眾中有發心者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朝有勝心無有疑， 此眾中有發心者，

世尊知其信根已， 人中師子現此瑞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊知其信根已， 人中師子現此瑞。

朝日誰發清淨心？ 誰於人中生勝信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朝日誰發清淨心？ 誰於人中生勝信？

世尊知其信根已， 現此最妙之瑞相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊知其信根已， 現此最妙之瑞相。

今此大眾皆有疑， 皆見如來現微笑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此大眾皆有疑， 皆見如來現微笑，

誰復朝日降魔怨？ 現此瑞相為此人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰復朝日降魔怨？ 現此瑞相為此人。

善哉降怨大仙尊， 願斷大眾心猶豫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉降怨大仙尊， 願斷大眾心猶豫，

願尊速說勿踟蹰， 斷此大眾之疑網。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願尊速說勿踟蹰， 斷此大眾之疑網。」

爾時世尊以偈答馬勝比丘曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈答馬勝比丘曰：

「善哉比丘所問義， 我所現瑞利世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉比丘所問義， 我所現瑞利世間，

我說果報無有餘， 汝今一心善諦聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說果報無有餘， 汝今一心善諦聽。

諸阿修羅供養佛， 為求無上勝菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸阿修羅供養佛， 為求無上勝菩提，

修羅心意無所依， 如手在空不障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修羅心意無所依， 如手在空不障礙。

此等供養世尊已， 阿修羅眾心清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等供養世尊已， 阿修羅眾心清淨，

大智皆捨修羅道， 於人天中久受樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智皆捨修羅道， 於人天中久受樂。

此等於其未來世， 值遇恒沙人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等於其未來世， 值遇恒沙人師子，

於善名劫得成佛， 如來皆號為善名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於善名劫得成佛， 如來皆號為善名。

數滿六十那由他， 名振十方照世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數滿六十那由他， 名振十方照世間，

演說無依無著法， 廣能度勝天人眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說無依無著法， 廣能度勝天人眾。

彼諸佛土甚嚴淨， 佛知世間離五濁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸佛土甚嚴淨， 佛知世間離五濁，

淨佛國土三千界， 滿足六十那由他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨佛國土三千界， 滿足六十那由他。

彼國無諸三惡趣， 以欣喜心土田淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼國無諸三惡趣， 以欣喜心土田淨，

彼佛雄猛除諸難， 演說無上大乘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛雄猛除諸難， 演說無上大乘法。

彼等諸佛得壽命， 住世六十那由劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等諸佛得壽命， 住世六十那由劫，

演說無所依止法， 一一導師皆亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說無所依止法， 一一導師皆亦然。

彼諸如來滅度後， 世間智者盡皆滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸如來滅度後， 世間智者盡皆滅，

滿足六十那由劫， 彼佛正法住在世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿足六十那由劫， 彼佛正法住在世。

是諸如來各各度， 如恒河沙眾生聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸如來各各度， 如恒河沙眾生聚，

彼諸如來等無量， 土壽法住亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸如來等無量， 土壽法住亦如是。

彼諸善逝能成熟， 六十那由眾生數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸善逝能成熟， 六十那由眾生數，

皆令安住大乘中， 各各紹繼三寶種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆令安住大乘中， 各各紹繼三寶種。

今此授記為修羅， 利世間者大仙說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此授記為修羅， 利世間者大仙說。」

天人聞斯授記已， 身心踊躍得淨信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人聞斯授記已， 身心踊躍得淨信。