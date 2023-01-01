大寶積經卷第五十九大唐于闐三藏實叉難陀譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第五十九大唐于闐三藏實叉難陀譯

文殊師利授記會第十五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利授記會第十五之二

爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言：「汝今為佛嚴辦法座，我當昇已說往昔志樂所修諸行，善巧出生諸佛剎土功德莊嚴趣向真實法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言：「汝今為佛嚴辦法座，我當昇已說往昔志樂所修諸行，善巧出生諸佛剎土功德莊嚴趣向真實法門。」

爾時彌勒菩薩即作是念：「今者世尊以何義故令我嚴座，不使阿難大目連等？如何棄捨彼諸聲聞，將非唯為諸菩薩說？或彼聲聞及辟支佛，於此法門而非器故，以是世尊令我敷座？」爾時彌勒菩薩即為如來以神通力化作眾寶師子之座，高四萬由旬，周匝嚴麗，柔軟天衣以敷其上。從其座出種種光明，照此三千大千世界。爾時如來昇其座已，令此世界六種震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩即作是念：「今者世尊以何義故令我嚴座，不使阿難大目連等？如何棄捨彼諸聲聞，將非唯為諸菩薩說？或彼聲聞及辟支佛，於此法門而非器故，以是世尊令我敷座？」爾時彌勒菩薩即為如來以神通力化作眾寶師子之座，高四萬由旬，周匝嚴麗，柔軟天衣以敷其上。從其座出種種光明，照此三千大千世界。爾時如來昇其座已，令此世界六種震動。

爾時世尊告長老舍利弗：「菩薩成就四法，能令所願皆得滿足。何等為四？一者發勝志樂，二者於諸眾生起悲愍心，三者發起精進，四者承事善知識。復次舍利弗！菩薩成就一法，令願不退嚴淨佛剎。何謂一法？是菩薩應當樂學不動如來為菩薩時本所修行立弘誓願：『我當所在生處初生之時，若不出家則為欺誑十方諸佛。』如是舍利弗！是諸菩薩應隨順學，若佛出世若不出世，一切生處皆悉決定捨家出家。何以故？而諸菩薩最勝利益所謂出家。舍利弗！樂出家者則能攝取十種功德。何等為十？一者不著諸欲，二者樂阿蘭若，三者行佛所行，四者離凡夫行，五者不著妻子及以財產，六者離惡道因，七者修善趣法，八者宿世善根皆不損減，九者恒為諸天之所歎羨，十者一切鬼神恭敬守護。若菩薩常樂出家，獲得如是十種功德。是故舍利弗！菩薩志求菩提、欲度眾生，常當出家。是名菩薩成就一法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告長老舍利弗：「菩薩成就四法，能令所願皆得滿足。何等為四？一者發勝志樂，二者於諸眾生起悲愍心，三者發起精進，四者承事善知識。復次舍利弗！菩薩成就一法，令願不退嚴淨佛剎。何謂一法？是菩薩應當樂學不動如來為菩薩時本所修行立弘誓願：『我當所在生處初生之時，若不出家則為欺誑十方諸佛。』如是舍利弗！是諸菩薩應隨順學，若佛出世若不出世，一切生處皆悉決定捨家出家。何以故？而諸菩薩最勝利益所謂出家。舍利弗！樂出家者則能攝取十種功德。何等為十？一者不著諸欲，二者樂阿蘭若，三者行佛所行，四者離凡夫行，五者不著妻子及以財產，六者離惡道因，七者修善趣法，八者宿世善根皆不損減，九者恒為諸天之所歎羨，十者一切鬼神恭敬守護。若菩薩常樂出家，獲得如是十種功德。是故舍利弗！菩薩志求菩提、欲度眾生，常當出家。是名菩薩成就一法。

「復次舍利弗！菩薩成就二法，令願不退嚴淨佛剎。何等為二？所謂菩薩不樂聲聞地、不求聲聞乘、不愛樂說聲聞乘處、不親近聲聞乘者、不學聲聞戒、不樂宣說共聲聞乘相應之法、亦不勸他行聲聞乘，於緣覺乘亦復如是，唯為佛法勸發眾生成就最上阿耨多羅三藐三菩提。是名為二。舍利弗！若有勸他趣入佛乘，此菩薩則能攝取十種功德。何等為十？一者得清淨剎無有聲聞及辟支佛，二者得純一清淨諸菩薩眾，三者諸佛世尊之所護念，四者常為諸佛稱名讚歎而為說法，五者所發之心皆悉廣大，六者若生天上當作帝釋或梵天王，七者若生人中作轉輪王，八者常見諸佛，九者為諸天人之所愛樂，十者攝取無量無邊阿僧祇功德。何以故？舍利弗！若有能令三千大千世界所有眾生一切皆得阿羅漢果、或復置於緣覺之地，若復有能置一眾生於佛菩提，此之功德甚多於彼。何以故？舍利弗！不由聲聞緣覺出現，佛種不斷；世若無佛，則無聲聞及辟支佛。舍利弗！以佛出現令佛種不斷，亦復出生聲聞緣覺。是故舍利弗！菩薩令他住佛乘中，得如是等十種功德、得清淨剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩成就二法，令願不退嚴淨佛剎。何等為二？所謂菩薩不樂聲聞地、不求聲聞乘、不愛樂說聲聞乘處、不親近聲聞乘者、不學聲聞戒、不樂宣說共聲聞乘相應之法、亦不勸他行聲聞乘，於緣覺乘亦復如是，唯為佛法勸發眾生成就最上阿耨多羅三藐三菩提。是名為二。舍利弗！若有勸他趣入佛乘，此菩薩則能攝取十種功德。何等為十？一者得清淨剎無有聲聞及辟支佛，二者得純一清淨諸菩薩眾，三者諸佛世尊之所護念，四者常為諸佛稱名讚歎而為說法，五者所發之心皆悉廣大，六者若生天上當作帝釋或梵天王，七者若生人中作轉輪王，八者常見諸佛，九者為諸天人之所愛樂，十者攝取無量無邊阿僧祇功德。何以故？舍利弗！若有能令三千大千世界所有眾生一切皆得阿羅漢果、或復置於緣覺之地，若復有能置一眾生於佛菩提，此之功德甚多於彼。何以故？舍利弗！不由聲聞緣覺出現，佛種不斷；世若無佛，則無聲聞及辟支佛。舍利弗！以佛出現令佛種不斷，亦復出生聲聞緣覺。是故舍利弗！菩薩令他住佛乘中，得如是等十種功德、得清淨剎。

「復次舍利弗！菩薩成就三法，令願不退攝受佛剎功德莊嚴。何等為三？一者尊重愛樂住阿蘭若，二者無所染著而行法施，三者堅固安住淨戒律儀。舍利弗！菩薩堅住戒律得十無畏。何等為十？一者入聚落無畏，二者眾中說法無畏，三者飲食無畏，四者出聚落無畏，五者入寺無畏，六者大眾中食無畏，七者教授無畏，八者親近和上阿闍梨無畏，九者於自眷屬慈心教誨無畏，十者受用衣服飲食臥具醫藥無畏、住戒律者所有言說令他信受。舍利弗！是為菩薩十種無畏。舍利弗！菩薩說法心無所著，則能攝受十種功德。何等為十？一者不生惡欲，二者不求他人識知，三者不起名聞心，四者於檀越家心不繫著，五者不占護他家，六者於極下劣四事供養而生喜足，七者說法令他信受，八者善神守護，九者不生邪覺，十者起念佛心。是名為十。舍利弗！菩薩尊敬愛樂住阿蘭若，成就十種功德利益。何等為十？一者遠離世俗言論，二者專習閑靜，三者心緣定境，四者捨諸營務，五者愛樂諸佛，六者恒受禪定喜樂，七者修梵行時無有障礙，八者少用功力而得三昧，九者所受教法未甞忘失，十者所聞法義皆悉了知。是名為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩成就三法，令願不退攝受佛剎功德莊嚴。何等為三？一者尊重愛樂住阿蘭若，二者無所染著而行法施，三者堅固安住淨戒律儀。舍利弗！菩薩堅住戒律得十無畏。何等為十？一者入聚落無畏，二者眾中說法無畏，三者飲食無畏，四者出聚落無畏，五者入寺無畏，六者大眾中食無畏，七者教授無畏，八者親近和上阿闍梨無畏，九者於自眷屬慈心教誨無畏，十者受用衣服飲食臥具醫藥無畏、住戒律者所有言說令他信受。舍利弗！是為菩薩十種無畏。舍利弗！菩薩說法心無所著，則能攝受十種功德。何等為十？一者不生惡欲，二者不求他人識知，三者不起名聞心，四者於檀越家心不繫著，五者不占護他家，六者於極下劣四事供養而生喜足，七者說法令他信受，八者善神守護，九者不生邪覺，十者起念佛心。是名為十。舍利弗！菩薩尊敬愛樂住阿蘭若，成就十種功德利益。何等為十？一者遠離世俗言論，二者專習閑靜，三者心緣定境，四者捨諸營務，五者愛樂諸佛，六者恒受禪定喜樂，七者修梵行時無有障礙，八者少用功力而得三昧，九者所受教法未甞忘失，十者所聞法義皆悉了知。是名為十。

「復次舍利弗！菩薩成就四法，令願不退嚴淨佛剎。何等為四？一者如說能行如行能說，二者常自謙下，三者遠離慳嫉，四者見他得利心生歡喜。是名為四。舍利弗！是菩薩如行能說，有四種利益。何等為四？一者口中常出青蓮花香，二者語業清淨言無錯謬，三者一切世間所共信受，四者攝受諸佛圓滿音聲。是名為四。舍利弗！菩薩謙下有四種利益。何等為四？一者遠離惡趣畜生等身，二者受妙快樂，三者潛謀暴賊俱不能害，四者堪受人天恭敬禮拜。是名為四。舍利弗！菩薩遠離慳嫉有四種利益。何等為四？一者不忘施心，二者於飢饉時作大施主，三者見持戒者來承迎引納，四者若受他施及施於他無有一人而生嫉妬。是名為四。舍利弗！菩薩見他得利生歡喜心，有四種利益。何等為四？一者常生是心，我攝眾生應與利樂，彼既自得故生歡喜；二者所有財物王難水火劫賊怨親無能侵奪；三者隨所生處財寶諸子皆悉具足，王不嫉忌何況餘人；四者稸用資財俱無窮盡。是名為四。舍利弗！是菩薩成就四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩成就四法，令願不退嚴淨佛剎。何等為四？一者如說能行如行能說，二者常自謙下，三者遠離慳嫉，四者見他得利心生歡喜。是名為四。舍利弗！是菩薩如行能說，有四種利益。何等為四？一者口中常出青蓮花香，二者語業清淨言無錯謬，三者一切世間所共信受，四者攝受諸佛圓滿音聲。是名為四。舍利弗！菩薩謙下有四種利益。何等為四？一者遠離惡趣畜生等身，二者受妙快樂，三者潛謀暴賊俱不能害，四者堪受人天恭敬禮拜。是名為四。舍利弗！菩薩遠離慳嫉有四種利益。何等為四？一者不忘施心，二者於飢饉時作大施主，三者見持戒者來承迎引納，四者若受他施及施於他無有一人而生嫉妬。是名為四。舍利弗！菩薩見他得利生歡喜心，有四種利益。何等為四？一者常生是心，我攝眾生應與利樂，彼既自得故生歡喜；二者所有財物王難水火劫賊怨親無能侵奪；三者隨所生處財寶諸子皆悉具足，王不嫉忌何況餘人；四者稸用資財俱無窮盡。是名為四。舍利弗！是菩薩成就四法。

「復次舍利弗！菩薩成就五法，令願不退嚴淨佛剎。何等為五？一者彼菩薩詣說法者而問之言：『修何等行能得佛剎清淨莊嚴？』若得聞已如說修行。二者菩薩清淨持戒及願力故生佛國中，生彼國已，觀察彼土種種莊嚴眾寶資具，及諸聲聞菩薩大眾諸相微妙，於如來所恭敬尊重。白言：『世尊！菩薩修何等行得廣大佛剎清淨莊嚴？』而彼如來知此菩薩志樂殊勝，即為宣說如是功德成就佛剎。彼得聞已如法修行。三者菩薩有智有行，應淨其智應進其行。云何淨智？謂於能緣及所緣法遠離聲聞緣覺智故。云何進行？謂如所聞必定修行，離不行故。四者菩薩善知有因及知出離言。有因者謂不正思惟，是四顛倒之所依止，為生死因故。言出離者謂正修行，於一切法不起分別，為出離故。五者菩薩了知諸佛體性及剎土性俱但有名，名亦寂滅，如是了知不起知想。是名為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩成就五法，令願不退嚴淨佛剎。何等為五？一者彼菩薩詣說法者而問之言：『修何等行能得佛剎清淨莊嚴？』若得聞已如說修行。二者菩薩清淨持戒及願力故生佛國中，生彼國已，觀察彼土種種莊嚴眾寶資具，及諸聲聞菩薩大眾諸相微妙，於如來所恭敬尊重。白言：『世尊！菩薩修何等行得廣大佛剎清淨莊嚴？』而彼如來知此菩薩志樂殊勝，即為宣說如是功德成就佛剎。彼得聞已如法修行。三者菩薩有智有行，應淨其智應進其行。云何淨智？謂於能緣及所緣法遠離聲聞緣覺智故。云何進行？謂如所聞必定修行，離不行故。四者菩薩善知有因及知出離言。有因者謂不正思惟，是四顛倒之所依止，為生死因故。言出離者謂正修行，於一切法不起分別，為出離故。五者菩薩了知諸佛體性及剎土性俱但有名，名亦寂滅，如是了知不起知想。是名為五。

「復次舍利弗！菩薩成就六法，速得阿耨多羅三藐三菩提，亦能攝取一切世界最上佛剎。何等為六？一者此菩薩為大施主，所有珍玩可愛樂物歡喜布施無所悋著。又作是念：『我行大施圓滿大乘，所謂求阿耨多羅三藐三菩提時，一切悉捨心無所著，具足成就菩提資糧。捨自身命尚不生悔，何況財產及妻子等。』舍利弗！何故如來名一切智？謂行菩薩行時於自所有一切皆捨，以是義故得菩提已名一切智。二者若菩薩在家出家，寧捨身命終不破戒，以此持戒共諸眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是持戒自覺歡喜，樂修梵行晝夜安樂，益加求法住正修行，厭怖三界希求出離。雖見出要顧念眾生：『如我所苦彼亦皆然，我當荷茲重擔攝取眾生置於涅槃安樂之處。』如是持戒，自覺喜時獲大悲心，乃至未得一切種智不捨精進如救頭然。三者菩薩被忍辱鎧，離於高慢得大忍力。若遇罵辱及捶打時，忍心成就不生瞋恨。假使有棒如須彌山，有人執持於億劫中常見打罵，而亦不生怨恨之心。何以故？『彼諸眾生未隨佛學，而我方將隨佛修學。』是故於彼所得打罵，便能增長爾所大悲。『我當為諸眾生被弘誓鎧攝取眾生，令得解脫入於涅槃。是故我今不應瞋恨。』菩薩正住如是忍時，則得成就十種具足。何等為十？一者種姓，二者財產，三者眷屬，四者色相，五者善捨，六者善友，七者得聞正法，八者如說修行，九者臨命終時得見諸佛，十者既見佛已生淨信心。是為十種功德具足。四者菩薩為欲成就善法，堅固自課發起精進。又為一一眾生，盡未來際於生死中，次第修行諸精進行而不疲倦，以自課業及此大悲為一切眾生，於爾所時流轉生死不捨眾生。舍利弗！若有菩薩，十方各如恒沙世界滿中七寶，於念念中奉上如來，如是相續盡未來際；若有菩薩，發大悲心被精進鎧，而此功德復多於彼。舍利弗！菩薩具此精進，得十種勝志樂法。何等為十？一者離凡愚行，二者攝受佛行，三者見生死過，四者住大悲心，五者不退本願，六者少諸疾病，七者順諸佛教，八者薄婬怒癡，九者隨文了義，十者修行成就。是名為十。五者菩薩作是思惟：『諸佛如來心常在定未曾失念，我應隨佛所行。若心散亂，終不能證佛所行處，是故應當捨離一切心所取著，亦捨一切利養恭敬聚落城邑飲食資生及諸親友，為欲利益諸眾生故不捨眾生，樂阿蘭若住寂靜處，獨行無侶如犀一角。住靜處已起大慈心，初遍一方漸至十方普遍眾生，慈心遍已得入禪定。』舍利弗！若有在家菩薩，以一切樂具，於恒沙劫供養一切恒沙諸佛及比丘眾；若有出家菩薩，行於七步向阿蘭若寂靜之處，而此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩成就六法，速得阿耨多羅三藐三菩提，亦能攝取一切世界最上佛剎。何等為六？一者此菩薩為大施主，所有珍玩可愛樂物歡喜布施無所悋著。又作是念：『我行大施圓滿大乘，所謂求阿耨多羅三藐三菩提時，一切悉捨心無所著，具足成就菩提資糧。捨自身命尚不生悔，何況財產及妻子等。』舍利弗！何故如來名一切智？謂行菩薩行時於自所有一切皆捨，以是義故得菩提已名一切智。二者若菩薩在家出家，寧捨身命終不破戒，以此持戒共諸眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是持戒自覺歡喜，樂修梵行晝夜安樂，益加求法住正修行，厭怖三界希求出離。雖見出要顧念眾生：『如我所苦彼亦皆然，我當荷茲重擔攝取眾生置於涅槃安樂之處。』如是持戒，自覺喜時獲大悲心，乃至未得一切種智不捨精進如救頭然。三者菩薩被忍辱鎧，離於高慢得大忍力。若遇罵辱及捶打時，忍心成就不生瞋恨。假使有棒如須彌山，有人執持於億劫中常見打罵，而亦不生怨恨之心。何以故？『彼諸眾生未隨佛學，而我方將隨佛修學。』是故於彼所得打罵，便能增長爾所大悲。『我當為諸眾生被弘誓鎧攝取眾生，令得解脫入於涅槃。是故我今不應瞋恨。』菩薩正住如是忍時，則得成就十種具足。何等為十？一者種姓，二者財產，三者眷屬，四者色相，五者善捨，六者善友，七者得聞正法，八者如說修行，九者臨命終時得見諸佛，十者既見佛已生淨信心。是為十種功德具足。四者菩薩為欲成就善法，堅固自課發起精進。又為一一眾生，盡未來際於生死中，次第修行諸精進行而不疲倦，以自課業及此大悲為一切眾生，於爾所時流轉生死不捨眾生。舍利弗！若有菩薩，十方各如恒沙世界滿中七寶，於念念中奉上如來，如是相續盡未來際；若有菩薩，發大悲心被精進鎧，而此功德復多於彼。舍利弗！菩薩具此精進，得十種勝志樂法。何等為十？一者離凡愚行，二者攝受佛行，三者見生死過，四者住大悲心，五者不退本願，六者少諸疾病，七者順諸佛教，八者薄婬怒癡，九者隨文了義，十者修行成就。是名為十。五者菩薩作是思惟：『諸佛如來心常在定未曾失念，我應隨佛所行。若心散亂，終不能證佛所行處，是故應當捨離一切心所取著，亦捨一切利養恭敬聚落城邑飲食資生及諸親友，為欲利益諸眾生故不捨眾生，樂阿蘭若住寂靜處，獨行無侶如犀一角。住靜處已起大慈心，初遍一方漸至十方普遍眾生，慈心遍已得入禪定。』舍利弗！若有在家菩薩，以一切樂具，於恒沙劫供養一切恒沙諸佛及比丘眾；若有出家菩薩，行於七步向阿蘭若寂靜之處，而此

福德甚多於彼，以能速得大菩提故。舍利弗！菩薩樂住寂靜入禪定者，獲十種功德利益。何等為十？一者得念，二者得慧，三者修行，四者迅辯，五者得陀羅尼，六者善知法生，七者善知法滅，八者戒聚無犯，九者諸天供養，十者不貪他好。是名為十。六者菩薩善知智慧等流，謂作是念：『智慧以戒為首，白法增長以慧為首，是故菩薩應學智慧。世間所有難作難成，一切工巧、一切醫藥，皆悉遍學，而此智慧不能證入離欲寂滅，亦復不能趣向菩提，非向沙門、非婆羅門、非向涅槃。是故我今應更遍求法藥工巧，以如是智令我得彼究竟寂滅。』彼菩薩求諸法本，不見少法能起於法。以不見故住於寂滅，住寂滅故則無熱惱，無熱惱故了知生死，為眾生故而受彼生，令諸眾生除滅苦故。是名為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德甚多於彼，以能速得大菩提故。舍利弗！菩薩樂住寂靜入禪定者，獲十種功德利益。何等為十？一者得念，二者得慧，三者修行，四者迅辯，五者得陀羅尼，六者善知法生，七者善知法滅，八者戒聚無犯，九者諸天供養，十者不貪他好。是名為十。六者菩薩善知智慧等流，謂作是念：『智慧以戒為首，白法增長以慧為首，是故菩薩應學智慧。世間所有難作難成，一切工巧、一切醫藥，皆悉遍學，而此智慧不能證入離欲寂滅，亦復不能趣向菩提，非向沙門、非婆羅門、非向涅槃。是故我今應更遍求法藥工巧，以如是智令我得彼究竟寂滅。』彼菩薩求諸法本，不見少法能起於法。以不見故住於寂滅，住寂滅故則無熱惱，無熱惱故了知生死，為眾生故而受彼生，令諸眾生除滅苦故。是名為六。

「復次舍利弗！菩薩成就七法，令願不退嚴淨佛剎。何等為七？一者自捨一切而施，不可得故。二者戒不缺犯，不計著戒故。三者忍辱柔和，而眾生不可得故。四者發起精進，身心不可得故。五者成就禪定，不住禪故。六者智慧圓滿，無分別故。七者隨念諸佛，遠離相故。是名為七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩成就七法，令願不退嚴淨佛剎。何等為七？一者自捨一切而施，不可得故。二者戒不缺犯，不計著戒故。三者忍辱柔和，而眾生不可得故。四者發起精進，身心不可得故。五者成就禪定，不住禪故。六者智慧圓滿，無分別故。七者隨念諸佛，遠離相故。是名為七。

「復次舍利弗！菩薩成就八法，令願不退嚴淨佛剎。何等為八？一者不樂涅槃，二者施莊嚴具，三者其心廣大，四者尊敬法師，五者不行邪命，六者平等惠施，七者不自矜高，八者不凌蔑他。是名為八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩成就八法，令願不退嚴淨佛剎。何等為八？一者不樂涅槃，二者施莊嚴具，三者其心廣大，四者尊敬法師，五者不行邪命，六者平等惠施，七者不自矜高，八者不凌蔑他。是名為八。

「復次舍利弗！菩薩成就九法，令願不退嚴淨佛剎。何等為九？一者具身律儀，二者具語律儀，三者具意律儀，四者滅諸貪欲，五者滅諸瞋恚，六者滅諸愚癡，七者不行欺誑，八者為堅固友，九者不輕慢善知識。是名為九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩成就九法，令願不退嚴淨佛剎。何等為九？一者具身律儀，二者具語律儀，三者具意律儀，四者滅諸貪欲，五者滅諸瞋恚，六者滅諸愚癡，七者不行欺誑，八者為堅固友，九者不輕慢善知識。是名為九。

「復次舍利弗！菩薩成就十法，令願不退嚴淨佛剎。何等為十？一者聞地獄苦，但起大悲不生怖畏。二者聞畜生苦，但起大悲不生怖畏。三者聞餓鬼苦，但起大悲不生怖畏。四者聞諸天衰惱，但起大悲不生怖畏。五者聞人中飢饉賊盜怨敵殺害，但起大悲不生怖畏。六者菩薩作如是念：『我於此時當起精進，乃至未得清淨佛剎終不懈慢。』七者『令我剎中飲食衣服隨念即得。』八者『我佛剎中諸眾生等壽命無量。』九者『我佛剎中諸眾生等無彼我心。』十者『我佛剎中所有眾生決定趣向無上菩提。』是名為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩成就十法，令願不退嚴淨佛剎。何等為十？一者聞地獄苦，但起大悲不生怖畏。二者聞畜生苦，但起大悲不生怖畏。三者聞餓鬼苦，但起大悲不生怖畏。四者聞諸天衰惱，但起大悲不生怖畏。五者聞人中飢饉賊盜怨敵殺害，但起大悲不生怖畏。六者菩薩作如是念：『我於此時當起精進，乃至未得清淨佛剎終不懈慢。』七者『令我剎中飲食衣服隨念即得。』八者『我佛剎中諸眾生等壽命無量。』九者『我佛剎中諸眾生等無彼我心。』十者『我佛剎中所有眾生決定趣向無上菩提。』是名為十。

「復次舍利弗！若菩薩執持妙花詣如來所、或佛塔所興供養時，作是願言：『如此妙花色香殊勝，見者欣悅。我成佛時，令我剎中如是種種妙花遍布，及眾寶樹周匝莊嚴。』乃至末香塗香、衣服飲食、寶蓋幢幡、金銀琉璃真珠等寶用供養時，亦應如是迴向佛剎功德莊嚴。以彼菩薩住戒律故，隨心所願皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！若菩薩執持妙花詣如來所、或佛塔所興供養時，作是願言：『如此妙花色香殊勝，見者欣悅。我成佛時，令我剎中如是種種妙花遍布，及眾寶樹周匝莊嚴。』乃至末香塗香、衣服飲食、寶蓋幢幡、金銀琉璃真珠等寶用供養時，亦應如是迴向佛剎功德莊嚴。以彼菩薩住戒律故，隨心所願皆得成就。

「復次舍利弗！菩薩不求自樂喜他得樂，是故菩薩得菩提時，彼佛剎中所有眾生悉皆具足一向快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩不求自樂喜他得樂，是故菩薩得菩提時，彼佛剎中所有眾生悉皆具足一向快樂。

「復次舍利弗！菩薩常應普皆攝取十善業道，悉以迴向一切種智。是故菩薩得菩提時，彼佛剎中所有眾生，初生即具十善業道及出離智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩常應普皆攝取十善業道，悉以迴向一切種智。是故菩薩得菩提時，彼佛剎中所有眾生，初生即具十善業道及出離智。

「復次舍利弗！菩薩隨所至方勸諸眾生，悉皆令趣無上菩提，唯讚佛乘不說二乘及所共法。是故菩薩得菩提時，彼佛剎中所有眾生，決定當得無上菩提，永離聲聞及辟支佛，無量菩薩充滿其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩隨所至方勸諸眾生，悉皆令趣無上菩提，唯讚佛乘不說二乘及所共法。是故菩薩得菩提時，彼佛剎中所有眾生，決定當得無上菩提，永離聲聞及辟支佛，無量菩薩充滿其國。

「復次舍利弗！菩薩於他利養終不遮斷，見他得利常生歡喜。是故菩薩得菩提時，彼佛剎中所有眾生，受用資具恒無斷絕，具足獲得大法光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩於他利養終不遮斷，見他得利常生歡喜。是故菩薩得菩提時，彼佛剎中所有眾生，受用資具恒無斷絕，具足獲得大法光明。

「復次舍利弗！菩薩若見比丘、比丘尼有過犯者終不發揚，但自安住正法之中。是故菩薩得菩提時，彼佛剎中一切無有過失之名。何以故？以彼大眾皆得清淨無過失法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩若見比丘、比丘尼有過犯者終不發揚，但自安住正法之中。是故菩薩得菩提時，彼佛剎中一切無有過失之名。何以故？以彼大眾皆得清淨無過失法。

「復次舍利弗！菩薩樂法求法不生熱惱，如所聞法正住修行。是故菩薩得菩提時，彼佛剎中眾生生者，求法樂法皆無熱惱，如所聞法隨順修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩樂法求法不生熱惱，如所聞法正住修行。是故菩薩得菩提時，彼佛剎中眾生生者，求法樂法皆無熱惱，如所聞法隨順修行。

「復次舍利弗！菩薩絃歌鼓吹種種音樂供養佛塔，以此善根迴向佛剎功德莊嚴。是故菩薩得菩提時，彼佛剎中百千音樂不鼓自鳴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩絃歌鼓吹種種音樂供養佛塔，以此善根迴向佛剎功德莊嚴。是故菩薩得菩提時，彼佛剎中百千音樂不鼓自鳴。

「復次舍利弗！菩薩若見失念眾生，令得正念。是故菩薩得菩提時，令諸弟子得禪悅食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩若見失念眾生，令得正念。是故菩薩得菩提時，令諸弟子得禪悅食。

「舍利弗！如是佛剎功德，具足如來辯才，或一劫或過一劫說不能盡。舍利弗！然我今者隨諸菩薩之所樂欲如是略說，勝志樂者聞已趣向，當得圓滿佛剎功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如是佛剎功德，具足如來辯才，或一劫或過一劫說不能盡。舍利弗！然我今者隨諸菩薩之所樂欲如是略說，勝志樂者聞已趣向，當得圓滿佛剎功德。

「舍利弗！菩薩成就三法，速得阿耨多羅三藐三菩提，所求佛剎皆得成就。何等為三？一者大願殊勝，二者住不放逸，三者如所聞法起正修行。是名為三。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩成就三法，速得阿耨多羅三藐三菩提，所求佛剎皆得成就。何等為三？一者大願殊勝，二者住不放逸，三者如所聞法起正修行。是名為三。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！如來希有善說此法。世尊住不放逸故得菩提分法，住修行故得大菩提，住勝願故成就佛剎功德莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！如來希有善說此法。世尊住不放逸故得菩提分法，住修行故得大菩提，住勝願故成就佛剎功德莊嚴。」

佛告舍利弗：「如是如是，如汝所說。如我往昔以大願力成就佛剎，不放逸故得成菩提。舍利弗！若但言說住於放逸而不修行，彼尚不能至聲聞地，何況能得阿耨多羅三藐三菩提？是故菩薩若欲自知是真菩薩，如菩薩所學應如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是如是，如汝所說。如我往昔以大願力成就佛剎，不放逸故得成菩提。舍利弗！若但言說住於放逸而不修行，彼尚不能至聲聞地，何況能得阿耨多羅三藐三菩提？是故菩薩若欲自知是真菩薩，如菩薩所學應如是學。」

爾時會中四萬菩薩從座而起，合掌向佛同聲白言：「如佛所說菩薩學處，我當隨學，住不放逸修行成就，滿足大願嚴淨佛剎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中四萬菩薩從座而起，合掌向佛同聲白言：「如佛所說菩薩學處，我當隨學，住不放逸修行成就，滿足大願嚴淨佛剎。」

爾時世尊熙怡微笑。時舍利弗白佛言：「世尊！以何因緣現此微笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊熙怡微笑。時舍利弗白佛言：「世尊！以何因緣現此微笑？」

佛告舍利弗：「汝見此諸善男子師子吼不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝見此諸善男子師子吼不？」

舍利弗言：「唯然已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「唯然已見。」

佛言：「舍利弗！此諸善男子過百千劫，各於異剎得阿耨多羅三藐三菩提，同號願莊嚴，亦如當來師子佛等，其土清淨如無量壽國，唯除壽量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！此諸善男子過百千劫，各於異剎得阿耨多羅三藐三菩提，同號願莊嚴，亦如當來師子佛等，其土清淨如無量壽國，唯除壽量。」

舍利弗言：「彼諸如來壽量幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「彼諸如來壽量幾何？」

佛言：「彼一一佛皆壽十劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彼一一佛皆壽十劫。」

爾時師子勇猛雷音菩薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛白言：「是文殊師利童真菩薩，諸佛世尊常所稱歎，久如當得阿耨多羅三藐三菩提？所得佛剎當復云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時師子勇猛雷音菩薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛白言：「是文殊師利童真菩薩，諸佛世尊常所稱歎，久如當得阿耨多羅三藐三菩提？所得佛剎當復云何？」

佛言：「善男子！汝當自問文殊師利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝當自問文殊師利。」

時師子勇猛問文殊師利言：「仁者何時當得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時師子勇猛問文殊師利言：「仁者何時當得阿耨多羅三藐三菩提？」

答言：「善男子！何不問我趣菩提不，而乃問我成菩提耶？何以故？我於菩提尚不趣向，何況當得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！何不問我趣菩提不，而乃問我成菩提耶？何以故？我於菩提尚不趣向，何況當得。」

問言：「文殊師利！仁者豈不為利眾生故趣菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「文殊師利！仁者豈不為利眾生故趣菩提耶？」

答言：「不也。何以故？眾生不可得故。若眾生是有，可為利益趣向菩提；而眾生壽命及福伽羅皆無所有，是故我今不趣菩提亦不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。何以故？眾生不可得故。若眾生是有，可為利益趣向菩提；而眾生壽命及福伽羅皆無所有，是故我今不趣菩提亦不退轉。」

師子勇猛言：「文殊師利！仁者趣向諸佛法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子勇猛言：「文殊師利！仁者趣向諸佛法不？」

答言：「不也。善男子！一切諸法皆趣向佛法。何以故？諸法無漏無繫、無形無相，為趣向佛、如趣向佛，諸法亦然。善男子！而汝所問趣向佛法，我今問汝隨汝意答。於意云何？為色求菩提耶？為色本性求、為色如求、為色自體求、為色空求、為色離求、為色法性求菩提耶？善男子！於意云何？為色得菩提耶，乃至為色法性得菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。善男子！一切諸法皆趣向佛法。何以故？諸法無漏無繫、無形無相，為趣向佛、如趣向佛，諸法亦然。善男子！而汝所問趣向佛法，我今問汝隨汝意答。於意云何？為色求菩提耶？為色本性求、為色如求、為色自體求、為色空求、為色離求、為色法性求菩提耶？善男子！於意云何？為色得菩提耶，乃至為色法性得菩提耶？」

答言：「不也。文殊師利！色不求菩提，乃至色法性不求菩提。色不得菩提，乃至色法性亦不得菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。文殊師利！色不求菩提，乃至色法性不求菩提。色不得菩提，乃至色法性亦不得菩提。」

文殊師利言：「於意云何？受想行識求菩提，乃至識法性求菩提耶？識得菩提，乃至識法性得菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「於意云何？受想行識求菩提，乃至識法性求菩提耶？識得菩提，乃至識法性得菩提耶？」

答言：「不也。文殊師利！受想行識不求菩提，乃至識法性不求菩提。識不得菩提，乃至識法性不得菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。文殊師利！受想行識不求菩提，乃至識法性不求菩提。識不得菩提，乃至識法性不得菩提。」

文殊師利言：「於意云何？離於五蘊有我我所耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「於意云何？離於五蘊有我我所耶？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

文殊師利言：「如是如是。善男子！更以何法而求菩提及得菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如是如是。善男子！更以何法而求菩提及得菩提？」

師子勇猛言：「文殊師利！仁者所言眾皆誠信，而今乃說不求菩提、不得菩提，新發意菩薩聞此所說必生驚怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子勇猛言：「文殊師利！仁者所言眾皆誠信，而今乃說不求菩提、不得菩提，新發意菩薩聞此所說必生驚怖。」

文殊師利言：「善男子！一切諸法無有驚怖，於實際中亦無驚怖。如來為於無驚怖者而演說法，若驚怖者彼即生厭，若生厭者彼則離欲，若離欲者彼則解脫，若解脫者則無菩提，若無菩提是則無住，彼若無住是則無去，若無有去是則無來則無願求，若無願求則不退轉，若不退轉則為退轉。退轉何法？所謂執我眾生命者及福伽羅、若斷若常取相分別悉皆退轉。彼若退轉則不退轉。不退何法？謂空無相無願實際及諸佛法皆不退轉。何謂佛法？謂不離不著及無所緣，無入無出無有所行，亦無表示但有其名，空無有生，無去無來、無染無淨、無塵離塵、無我無分別、無和合無執取，平等無違是為佛法。善男子！此諸佛法，非法非非法。何以故？以諸佛法無生處故。故彼新發意菩薩聞此說已若生驚怖，速得菩提。若起分別作如是念：『而今我等所成菩提，隨有發心住於現證乃得菩提；若不發心終不能得。』如是分別皆不生故，菩提及心俱不可得，不可得故則無分別，若無分別則無現證。何以故？現證所因不可得故。善男子！於意云何？虛空可得菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「善男子！一切諸法無有驚怖，於實際中亦無驚怖。如來為於無驚怖者而演說法，若驚怖者彼即生厭，若生厭者彼則離欲，若離欲者彼則解脫，若解脫者則無菩提，若無菩提是則無住，彼若無住是則無去，若無有去是則無來則無願求，若無願求則不退轉，若不退轉則為退轉。退轉何法？所謂執我眾生命者及福伽羅、若斷若常取相分別悉皆退轉。彼若退轉則不退轉。不退何法？謂空無相無願實際及諸佛法皆不退轉。何謂佛法？謂不離不著及無所緣，無入無出無有所行，亦無表示但有其名，空無有生，無去無來、無染無淨、無塵離塵、無我無分別、無和合無執取，平等無違是為佛法。善男子！此諸佛法，非法非非法。何以故？以諸佛法無生處故。故彼新發意菩薩聞此說已若生驚怖，速得菩提。若起分別作如是念：『而今我等所成菩提，隨有發心住於現證乃得菩提；若不發心終不能得。』如是分別皆不生故，菩提及心俱不可得，不可得故則無分別，若無分別則無現證。何以故？現證所因不可得故。善男子！於意云何？虛空可得菩提耶？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

又言：「善男子！如來豈不證一切法同虛空耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言：「善男子！如來豈不證一切法同虛空耶？」

答言：「如是如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「如是如是。」

又言：「善男子！如虛空，菩提亦爾。如菩提，虛空亦然。虛空菩提無二無別。若菩薩知此平等，則無有知亦無不知亦無不見。」說此法時，一萬四千比丘盡諸有漏心得解脫，十二那由他比丘遠塵離垢於諸法中得法眼淨，九萬六千眾生發菩提心，五萬二千菩薩得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言：「善男子！如虛空，菩提亦爾。如菩提，虛空亦然。虛空菩提無二無別。若菩薩知此平等，則無有知亦無不知亦無不見。」說此法時，一萬四千比丘盡諸有漏心得解脫，十二那由他比丘遠塵離垢於諸法中得法眼淨，九萬六千眾生發菩提心，五萬二千菩薩得無生忍。

爾時師子勇猛雷音菩薩白文殊師利言：「仁者發菩提心來為幾時耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時師子勇猛雷音菩薩白文殊師利言：「仁者發菩提心來為幾時耶？」

文殊師利言：「止。善男子！莫生妄念。若有於無生法中說如是言：『我發菩提心。我行菩提行。』為大邪見。善男子！我都不見有心發向菩提。以不見心及菩提故，是故無發。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「止。善男子！莫生妄念。若有於無生法中說如是言：『我發菩提心。我行菩提行。』為大邪見。善男子！我都不見有心發向菩提。以不見心及菩提故，是故無發。」

師子勇猛言：「文殊師利！都不見心，是何句義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子勇猛言：「文殊師利！都不見心，是何句義？」

文殊師利言：「善男子！是都不見，說名平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「善男子！是都不見，說名平等。」

又問：「云何說為平等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何說為平等？」

答言：「善男子！如是平等以種種性皆無所有，彼彼諸法一味故說。一味說者，所謂離故，無染無淨、不斷不常、不生不滅、無我無受、不取不捨。如是說法，不念我說亦無分別。善男子！於此平等法中了知修行，是名平等。復次善男子！若菩薩入此平等，都不見有種種界若一若多，於平等中不見平等，於相違中不見相違，以彼本來性清淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！如是平等以種種性皆無所有，彼彼諸法一味故說。一味說者，所謂離故，無染無淨、不斷不常、不生不滅、無我無受、不取不捨。如是說法，不念我說亦無分別。善男子！於此平等法中了知修行，是名平等。復次善男子！若菩薩入此平等，都不見有種種界若一若多，於平等中不見平等，於相違中不見相違，以彼本來性清淨故。」

爾時師子勇猛雷音菩薩白佛言：「世尊！此文殊師利不肯自說發心久近。此諸大眾皆樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時師子勇猛雷音菩薩白佛言：「世尊！此文殊師利不肯自說發心久近。此諸大眾皆樂欲聞。」

佛言：「善男子！文殊師利是甚深忍者，於甚深忍中菩提及心皆不可得，以不可得是故不說。然善男子！我今當說文殊師利發心久近。善男子！過去久遠過七十萬阿僧祇恒河沙劫，有佛名雷音如來、應、正等覺出現于世。在於東方去此過七十二那由他佛剎，有世界名無生，彼雷音如來於中說法。諸聲聞眾有八十四億那由他，諸菩薩眾二倍過前。善男子！彼時有王名曰普覆，七寶具足王四天下，正法理化為法輪王。而於八萬四千歲中，以衣服飲食宮殿臺觀僮僕給侍一一殊妙，恭敬供養雷音如來及諸菩薩、聲聞大眾。其王親族中宮婇女王子大臣，唯務供養餘無所作，雖經多歲初無疲倦。過是已後，其王獨在靜處思惟：『我今已集廣大善根，而猶未定所迴向處，為求帝釋、大梵天王、轉輪王耶？為求聲聞、辟支佛耶？』作是念已，空中諸天告言：『大王！勿起如是狹劣之心。何以故？王之所集福德甚多，當發阿耨多羅三藐三菩提心。』善男子！時普覆王聞是語已，歡喜念言：『我今於此決定不退。何以故？天知我心而來告我。』善男子！爾時彼王與諸大眾八十億那由他百千眾生，往詣雷音佛所，頂禮雙足，右遶七匝，曲躬恭敬合掌向佛，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！文殊師利是甚深忍者，於甚深忍中菩提及心皆不可得，以不可得是故不說。然善男子！我今當說文殊師利發心久近。善男子！過去久遠過七十萬阿僧祇恒河沙劫，有佛名雷音如來、應、正等覺出現于世。在於東方去此過七十二那由他佛剎，有世界名無生，彼雷音如來於中說法。諸聲聞眾有八十四億那由他，諸菩薩眾二倍過前。善男子！彼時有王名曰普覆，七寶具足王四天下，正法理化為法輪王。而於八萬四千歲中，以衣服飲食宮殿臺觀僮僕給侍一一殊妙，恭敬供養雷音如來及諸菩薩、聲聞大眾。其王親族中宮婇女王子大臣，唯務供養餘無所作，雖經多歲初無疲倦。過是已後，其王獨在靜處思惟：『我今已集廣大善根，而猶未定所迴向處，為求帝釋、大梵天王、轉輪王耶？為求聲聞、辟支佛耶？』作是念已，空中諸天告言：『大王！勿起如是狹劣之心。何以故？王之所集福德甚多，當發阿耨多羅三藐三菩提心。』善男子！時普覆王聞是語已，歡喜念言：『我今於此決定不退。何以故？天知我心而來告我。』善男子！爾時彼王與諸大眾八十億那由他百千眾生，往詣雷音佛所，頂禮雙足，右遶七匝，曲躬恭敬合掌向佛，而說頌曰：

「『我今問最勝， 願當為我說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我今問最勝， 願當為我說。

云何得成就， 最上人中尊？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得成就， 最上人中尊？

世間所依止， 我已廣供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所依止， 我已廣供養，

以不決定心， 未知迴向處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不決定心， 未知迴向處。

已修廣大福， 當何所迴向？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已修廣大福， 當何所迴向？

為求梵天位、 帝釋轉輪王、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求梵天位、 帝釋轉輪王、

為求於聲聞、 及以辟支佛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求於聲聞、 及以辟支佛？

我發此念時， 空中天告我： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我發此念時， 空中天告我：

「大王汝勿起， 狹劣迴向心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王汝勿起， 狹劣迴向心，

為一切眾生， 當興廣大願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一切眾生， 當興廣大願，

利益世間故， 應發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益世間故， 應發菩提心。」

我今請世尊， 於法自在者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今請世尊， 於法自在者，

願說菩提心， 發起之方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願說菩提心， 發起之方便。

發菩提心已， 當得如牟尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心已， 當得如牟尼。

唯願兩足尊， 為我具宣說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願兩足尊， 為我具宣說。』

「爾時雷音如來為普覆王而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時雷音如來為普覆王而說頌曰：

「『大王汝諦聽， 我當次第說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大王汝諦聽， 我當次第說。

一切因緣法， 隨根欲所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切因緣法， 隨根欲所行，

如其所有願， 得如是果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其所有願， 得如是果報。

我亦於往昔， 發起菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我亦於往昔， 發起菩提心，

為諸眾生故， 願當作利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生故， 願當作利益。

如我所作願， 如昔所發心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我所作願， 如昔所發心，

得不退菩提， 意願速圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不退菩提， 意願速圓滿。

大王應堅固， 修習於諸行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王應堅固， 修習於諸行，

汝當得廣大， 無上佛菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當得廣大， 無上佛菩提。』

「時普覆王聞佛所說，歡喜踊躍得未曾有，於眾會前大師子吼，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時普覆王聞佛所說，歡喜踊躍得未曾有，於眾會前大師子吼，而說頌曰：

「『今對一切眾， 發大菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『今對一切眾， 發大菩提心。

為一一眾生， 誓盡未來際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一一眾生， 誓盡未來際，

受無量生死， 而作大饒益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受無量生死， 而作大饒益，

備修菩薩行， 救諸眾生苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 備修菩薩行， 救諸眾生苦。

從今若違誓， 起於貪欲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從今若違誓， 起於貪欲心，

及慳嫉怨恨， 則誑十方佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及慳嫉怨恨， 則誑十方佛。

又我從今日， 乃至成菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又我從今日， 乃至成菩提，

常當學諸佛， 修行於梵行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當學諸佛， 修行於梵行，

隨順淨戒律， 遠離諸過咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順淨戒律， 遠離諸過咎。

又我於菩提， 亦不願速證， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又我於菩提， 亦不願速證，

當盡未來際， 廣利諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當盡未來際， 廣利諸群生，

嚴淨諸佛剎， 無量不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴淨諸佛剎， 無量不思議，

當令我名號， 普聞十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當令我名號， 普聞十方界。

我今自授記， 決定當成佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今自授記， 決定當成佛，

志樂勝清淨， 於此固無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志樂勝清淨， 於此固無疑。

我當淨三業， 不令起諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當淨三業， 不令起諸惡，

我以此真實， 成佛人中尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以此真實， 成佛人中尊。

若此心真實， 地當六種動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若此心真實， 地當六種動，

若我語誠諦， 無有虛妄者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我語誠諦， 無有虛妄者，

當使虛空中， 音樂自然奏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當使虛空中， 音樂自然奏。

若我無諂曲， 及以怨恨心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我無諂曲， 及以怨恨心，

由此真實故， 當雨曼陀花。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此真實故， 當雨曼陀花。』

「時普覆王說此頌已，心誠實故，十方億剎六種震動，於虛空中奏諸音樂、雨曼陀羅花。時二十億眾生隨從王者，皆大歡喜而自慶言：『我等當得最上菩提。』即學彼王發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時普覆王說此頌已，心誠實故，十方億剎六種震動，於虛空中奏諸音樂、雨曼陀羅花。時二十億眾生隨從王者，皆大歡喜而自慶言：『我等當得最上菩提。』即學彼王發菩提心。」

佛告大眾：「爾時普覆王者，豈異人乎？今文殊師利菩薩是也。彼於往昔過七十萬阿僧祇恒河沙劫初發菩提之心，次過六十四恒河沙劫得無生法忍，能具足菩薩十地、如來十力，佛地諸法悉皆圓滿，而未曾起一念之心：『我當得佛。』善男子！爾時二十億眾生，隨逐彼王於雷音佛所發菩提心者，皆由文殊師利勸發，令入布施持戒忍辱精進禪定智慧，今並證得阿耨多羅三藐三菩提，轉大法輪作佛事已而般涅槃。文殊師利皆悉供養彼諸如來，亦皆護持彼諸佛法。唯有一佛號地持山，在此下方過四十恒河沙剎土，其佛世界名曰地持。亦有無數諸聲聞眾，佛壽無量于今現在。」說此文殊師利宿緣之時，眾中七千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大眾：「爾時普覆王者，豈異人乎？今文殊師利菩薩是也。彼於往昔過七十萬阿僧祇恒河沙劫初發菩提之心，次過六十四恒河沙劫得無生法忍，能具足菩薩十地、如來十力，佛地諸法悉皆圓滿，而未曾起一念之心：『我當得佛。』善男子！爾時二十億眾生，隨逐彼王於雷音佛所發菩提心者，皆由文殊師利勸發，令入布施持戒忍辱精進禪定智慧，今並證得阿耨多羅三藐三菩提，轉大法輪作佛事已而般涅槃。文殊師利皆悉供養彼諸如來，亦皆護持彼諸佛法。唯有一佛號地持山，在此下方過四十恒河沙剎土，其佛世界名曰地持。亦有無數諸聲聞眾，佛壽無量于今現在。」說此文殊師利宿緣之時，眾中七千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。