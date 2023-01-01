大寶積經卷第五十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第五十八

大唐于闐三藏實叉難陀譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐于闐三藏實叉難陀譯

文殊師利授記會第十五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利授記會第十五之一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾一千人俱。菩薩八萬四千，文殊師利菩薩、觀世音菩薩、得大勢菩薩而為上首。復與七十二億諸天眾俱，悉皆趣向菩薩之道。復與四天大王，釋提桓因，梵天王等及其眷屬，各有五萬二千眾俱，亦皆趣於菩薩之道。有四阿修羅王，各與眷屬無量眾俱。復與七萬二千大龍王俱，其名曰難陀龍王、優波難陀龍王、婆留那龍王、娑竭羅龍王、持大地龍王、無熱惱龍王、高勝龍王、伏魔龍王、最勝龍王、月上龍王，如是等而為上首。復與無量夜叉王俱，其名曰金毘羅夜叉王、阿吒薄拘夜叉王、蘇支路摩夜叉王、妙意夜叉王、妙慧夜叉王、妙相夜叉王、普色夜叉王、不動夜叉王、有力夜叉王、大力夜叉王，如是等而為上首。時王舍城國王大臣及諸四眾，天、龍、夜叉、人非人等，各以衣服飲食臥具醫藥種種資具，於如來所恭敬尊重而為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾一千人俱。菩薩八萬四千，文殊師利菩薩、觀世音菩薩、得大勢菩薩而為上首。復與七十二億諸天眾俱，悉皆趣向菩薩之道。復與四天大王，釋提桓因，梵天王等及其眷屬，各有五萬二千眾俱，亦皆趣於菩薩之道。有四阿修羅王，各與眷屬無量眾俱。復與七萬二千大龍王俱，其名曰難陀龍王、優波難陀龍王、婆留那龍王、娑竭羅龍王、持大地龍王、無熱惱龍王、高勝龍王、伏魔龍王、最勝龍王、月上龍王，如是等而為上首。復與無量夜叉王俱，其名曰金毘羅夜叉王、阿吒薄拘夜叉王、蘇支路摩夜叉王、妙意夜叉王、妙慧夜叉王、妙相夜叉王、普色夜叉王、不動夜叉王、有力夜叉王、大力夜叉王，如是等而為上首。時王舍城國王大臣及諸四眾，天、龍、夜叉、人非人等，各以衣服飲食臥具醫藥種種資具，於如來所恭敬尊重而為供養。

爾時世尊於晨朝時著衣持鉢，與諸比丘及於天人百千之眾前後圍遶，向王舍城阿闍世宮。佛威神力放百千種妙色光明，百千音樂同時俱奏，雨眾妙花，優鉢羅花、鉢曇摩花、拘勿頭花、芬陀利花繽紛而下。是時如來以神通力，隨所行處涌出寶蓮，大如車輪，白銀為莖、真金為葉、毘琉璃寶以為其鬚，於花臺中有化菩薩結加趺坐。是諸菩薩與寶蓮俱遶王舍城右旋七匝，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於晨朝時著衣持鉢，與諸比丘及於天人百千之眾前後圍遶，向王舍城阿闍世宮。佛威神力放百千種妙色光明，百千音樂同時俱奏，雨眾妙花，優鉢羅花、鉢曇摩花、拘勿頭花、芬陀利花繽紛而下。是時如來以神通力，隨所行處涌出寶蓮，大如車輪，白銀為莖、真金為葉、毘琉璃寶以為其鬚，於花臺中有化菩薩結加趺坐。是諸菩薩與寶蓮俱遶王舍城右旋七匝，而說頌曰：

「釋種應供大商主， 利樂含識令安隱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋種應供大商主， 利樂含識令安隱，

具大威德寂靜心， 為世依怙當入城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具大威德寂靜心， 為世依怙當入城。

若欲遠離老死苦， 或樂遊戲於天宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲遠離老死苦， 或樂遊戲於天宮，

或有欲破諸魔軍， 應近妙辯人中主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有欲破諸魔軍， 應近妙辯人中主，

難得聞名今出現， 經百千劫修眾行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難得聞名今出現， 經百千劫修眾行，

以大悲心遊世間， 如是之尊當入城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大悲心遊世間， 如是之尊當入城。

曾行無量無邊捨， 男女妻室及王位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾行無量無邊捨， 男女妻室及王位，

頭目耳鼻并手足， 衣服飲食亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭目耳鼻并手足， 衣服飲食亦復然，

已修無量施功德， 證於無上一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已修無量施功德， 證於無上一切智，

以施調心固其行， 戒淨無缺大丈夫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以施調心固其行， 戒淨無缺大丈夫，

成就無量忍功德， 心恒恬怕當入城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就無量忍功德， 心恒恬怕當入城。

俱胝劫行勝精進， 念眾生苦忘疲倦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱胝劫行勝精進， 念眾生苦忘疲倦，

具足無量無比禪， 彼梵音者當入城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足無量無比禪， 彼梵音者當入城。

智慧無量無倫匹， 猶若虛空無邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無量無倫匹， 猶若虛空無邊際，

最勝人尊戒亦然， 備修眾行智清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝人尊戒亦然， 備修眾行智清淨，

摧壞魔軍能濟拔， 得住無憂不動位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧壞魔軍能濟拔， 得住無憂不動位，

無等法王轉法輪， 彼釋師子當入城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無等法王轉法輪， 彼釋師子當入城。

若欲成佛出興世， 三十二相以莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲成佛出興世， 三十二相以莊嚴，

應發無等菩提心， 於如來所興供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應發無等菩提心， 於如來所興供養。

若欲永捨貪恚癡， 及以遠離諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲永捨貪恚癡， 及以遠離諸煩惱，

速當親近釋師子， 施作種種諸供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速當親近釋師子， 施作種種諸供養。

若欲速成釋梵王， 各千眷屬常隨從， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲速成釋梵王， 各千眷屬常隨從，

恒受天宮諸快樂， 彼應親近釋師子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒受天宮諸快樂， 彼應親近釋師子。

欲為四洲勝輪王， 所願七寶皆成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲為四洲勝輪王， 所願七寶皆成就，

最勝千子咸勇健， 應當供養彼勝尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝千子咸勇健， 應當供養彼勝尊。

欲為長者邑中主， 資財增廣無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲為長者邑中主， 資財增廣無有量，

眷屬色相悉超倫， 彼應供養釋師子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眷屬色相悉超倫， 彼應供養釋師子。

已得解脫及當得， 皆由聞佛寂靜法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得解脫及當得， 皆由聞佛寂靜法，

難可值遇彼勝尊， 應聽甘露無憂句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難可值遇彼勝尊， 應聽甘露無憂句。」

爾時王舍城中男女長幼無量眾生，聞此頌已即皆開悟，各齎香花寶蓋幢幡無量音樂，詣如來所一心瞻仰，踊躍歡喜恭敬供養。於是世尊將欲入城，足蹈門閫，城中之地六種震動，雨眾妙花及諸音樂。城中眾生盲者得視、聾者得聞、狂者得心、裸者得服、飢者得食、貧者得財，時彼眾生亦復不為貪欲瞋恚愚癡憍慢之所逼惱，慈心相向猶如父子。彼樂音中而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時王舍城中男女長幼無量眾生，聞此頌已即皆開悟，各齎香花寶蓋幢幡無量音樂，詣如來所一心瞻仰，踊躍歡喜恭敬供養。於是世尊將欲入城，足蹈門閫，城中之地六種震動，雨眾妙花及諸音樂。城中眾生盲者得視、聾者得聞、狂者得心、裸者得服、飢者得食、貧者得財，時彼眾生亦復不為貪欲瞋恚愚癡憍慢之所逼惱，慈心相向猶如父子。彼樂音中而說頌曰：

「十力大丈夫， 最勝人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十力大丈夫， 最勝人師子，

利物入都城， 群生獲安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利物入都城， 群生獲安樂。

盲瞽得見色， 聾聵得聞聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盲瞽得見色， 聾聵得聞聲，

顛狂復本心， 裸露蒙衣服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顛狂復本心， 裸露蒙衣服，

飢渴遇珍膳， 貧窶得資財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飢渴遇珍膳， 貧窶得資財。

又於虛空中， 諸天百千億， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於虛空中， 諸天百千億，

同為供養佛， 競奏諸樂音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同為供養佛， 競奏諸樂音。

具德十力尊， 今入此城內， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具德十力尊， 今入此城內，

城中六種動， 所謂遍動等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城中六種動， 所謂遍動等，

眾生無怖想， 皆獲大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無怖想， 皆獲大歡喜。

而今此城中， 一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而今此城中， 一切諸眾生，

不為貪恚癡， 慳嫉之所惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為貪恚癡， 慳嫉之所惱，

欣悅充遍身， 慈念而相向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欣悅充遍身， 慈念而相向。

願佛速入城， 安樂諸群品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛速入城， 安樂諸群品。

世尊入城時， 普放大光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊入城時， 普放大光明，

人天咸奏樂， 悅暢於心意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天咸奏樂， 悅暢於心意。

如是諸奇特， 種種無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸奇特， 種種無有量，

天人阿修羅， 莫不皆瞻奉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人阿修羅， 莫不皆瞻奉。」

時王舍城有菩薩長者之子，名摧過咎，於里巷中遙覩世尊相好奇特端嚴澄睟、諸根湛寂觀者無厭、住奢摩他最上調伏、防護諸根如善調象、正念不亂如淨淵池、三十二相莊嚴其體。彼菩薩既見是已，生極尊重淨信之心，便往佛所稽首雙足，右遶三匝却住一面。復有無量百千眾生同詣佛所，無數諸天住虛空中，合掌恭敬尊重頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王舍城有菩薩長者之子，名摧過咎，於里巷中遙覩世尊相好奇特端嚴澄睟、諸根湛寂觀者無厭、住奢摩他最上調伏、防護諸根如善調象、正念不亂如淨淵池、三十二相莊嚴其體。彼菩薩既見是已，生極尊重淨信之心，便往佛所稽首雙足，右遶三匝却住一面。復有無量百千眾生同詣佛所，無數諸天住虛空中，合掌恭敬尊重頂禮。

是時摧過咎菩薩白佛言：「世尊！菩薩成就幾法，速得阿耨多羅三藐三菩提，隨其所願嚴淨佛剎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時摧過咎菩薩白佛言：「世尊！菩薩成就幾法，速得阿耨多羅三藐三菩提，隨其所願嚴淨佛剎？」

於是世尊為欲調伏諸眾生故、為欲哀愍摧過咎故，往詣廛肆，於大眾中而告之言：「善男子！菩薩成就一法，速得阿耨多羅三藐三菩提，隨其所願嚴淨佛剎。善男子！何謂一法？此菩薩於一切眾生行大悲故，以勝志樂發菩提心。云何名為以勝志樂發菩提心？應作是說，若有已發菩提心者，乃至微惡終更不作。何所不作？謂貪瞋癡，及以在家威儀調戲，悉皆遠離。若出家已，不復悕望名利恭敬，安住出家所修行法。云何出家所修行法？謂如實悟入一切諸法。云何所悟一切諸法？謂蘊界處、有為、無為。云何悟入？謂觀察五蘊寂滅如幻空無所有，如是悟時不見悟入、無覺無思，一切分別悉皆寂滅。若於諸蘊如是悟入，即為悟入一切諸法。是名出家所修行法。菩薩如是修此行時，亦不捨離一切眾生。何以故？是菩薩如自所觀為眾生說，而亦不著法及眾生。善男子！是為菩薩成就一法，速得阿耨多羅三藐三菩提，亦令佛剎具足圓滿。」說此法時，摧過咎菩薩得無生忍，歡喜踊躍，上昇虛空高七多羅樹。於彼眾中，二千眾生發菩提心；一萬四千諸天及人遠塵離垢，於諸法中得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊為欲調伏諸眾生故、為欲哀愍摧過咎故，往詣廛肆，於大眾中而告之言：「善男子！菩薩成就一法，速得阿耨多羅三藐三菩提，隨其所願嚴淨佛剎。善男子！何謂一法？此菩薩於一切眾生行大悲故，以勝志樂發菩提心。云何名為以勝志樂發菩提心？應作是說，若有已發菩提心者，乃至微惡終更不作。何所不作？謂貪瞋癡，及以在家威儀調戲，悉皆遠離。若出家已，不復悕望名利恭敬，安住出家所修行法。云何出家所修行法？謂如實悟入一切諸法。云何所悟一切諸法？謂蘊界處、有為、無為。云何悟入？謂觀察五蘊寂滅如幻空無所有，如是悟時不見悟入、無覺無思，一切分別悉皆寂滅。若於諸蘊如是悟入，即為悟入一切諸法。是名出家所修行法。菩薩如是修此行時，亦不捨離一切眾生。何以故？是菩薩如自所觀為眾生說，而亦不著法及眾生。善男子！是為菩薩成就一法，速得阿耨多羅三藐三菩提，亦令佛剎具足圓滿。」說此法時，摧過咎菩薩得無生忍，歡喜踊躍，上昇虛空高七多羅樹。於彼眾中，二千眾生發菩提心；一萬四千諸天及人遠塵離垢，於諸法中得法眼淨。

於是世尊熙怡微笑，從其面門放種種色光照無量世界。照已還來，遶佛三匝而從頂入。是時阿難即從座起，整理衣服偏袒右肩，右膝著地，於世尊前而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊熙怡微笑，從其面門放種種色光照無量世界。照已還來，遶佛三匝而從頂入。是時阿難即從座起，整理衣服偏袒右肩，右膝著地，於世尊前而說頌曰：

「自在力導師， 到諸法彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在力導師， 到諸法彼岸，

一切智人尊， 何緣現微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智人尊， 何緣現微笑？

善逝十力尊， 能為諸利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝十力尊， 能為諸利益，

三世悉明達， 何緣現微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世悉明達， 何緣現微笑？

了眾生心行， 上中下差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了眾生心行， 上中下差別，

知諸想無礙， 願佛為宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸想無礙， 願佛為宣說。

億那由諸天， 咸來頂禮佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億那由諸天， 咸來頂禮佛，

願發微妙音， 充濟諸渴仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願發微妙音， 充濟諸渴仰。

勝定到彼岸， 智慧亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝定到彼岸， 智慧亦復然，

遠離於錯謬， 何緣現微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於錯謬， 何緣現微笑？

百千諸天眾， 為法故來集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千諸天眾， 為法故來集，

無量諸比丘， 合掌皆願聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸比丘， 合掌皆願聞，

奏種種音樂， 供養於如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奏種種音樂， 供養於如來。

善哉佛世尊， 願決眾疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉佛世尊， 願決眾疑惑。」

佛告阿難：「汝今見此摧過咎菩薩昇虛空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝今見此摧過咎菩薩昇虛空不？」

阿難白言：「唯然已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「唯然已見。」

佛言：「善男子！此摧過咎却後過於六萬二千阿僧祇劫，於此世界當得成佛，號寂靜調伏音聲。劫名離熱惱。彼佛剎土功德莊嚴，及以聲聞菩薩之眾，亦如不動如來妙喜世界等無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！此摧過咎却後過於六萬二千阿僧祇劫，於此世界當得成佛，號寂靜調伏音聲。劫名離熱惱。彼佛剎土功德莊嚴，及以聲聞菩薩之眾，亦如不動如來妙喜世界等無差別。」

是時世尊與諸比丘到阿闍世王宮已，各隨次第敷座而坐。時王即以種種飲食，手自斟酌供養世尊及比丘僧，悉令充足。復以上妙衣服奉獻如來，即於佛前踞卑床座，而白佛言：「世尊！忿恨瞋惱從何而生？愚癡無智由何而滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊與諸比丘到阿闍世王宮已，各隨次第敷座而坐。時王即以種種飲食，手自斟酌供養世尊及比丘僧，悉令充足。復以上妙衣服奉獻如來，即於佛前踞卑床座，而白佛言：「世尊！忿恨瞋惱從何而生？愚癡無智由何而滅？」

佛告大王：「忿恨瞋惱我我所生。若不能知功德過失及我我所，名為無智。若如實知彼我我所，此即非智非非智也。大王當知，一切諸行來無所從、去無所至，若無來去則無生滅。若無生滅，彼智無智亦復皆無。何以故？無有少法而能了知生與非生。若離能知，是為知也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「忿恨瞋惱我我所生。若不能知功德過失及我我所，名為無智。若如實知彼我我所，此即非智非非智也。大王當知，一切諸行來無所從、去無所至，若無來去則無生滅。若無生滅，彼智無智亦復皆無。何以故？無有少法而能了知生與非生。若離能知，是為知也。」

時阿闍世王白佛言：「世尊！希有如來、應、正等覺如是善說，我今寧可聞法中夭，不願徒生壽命相續。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿闍世王白佛言：「世尊！希有如來、應、正等覺如是善說，我今寧可聞法中夭，不願徒生壽命相續。」

爾時世尊為阿闍世勸發開曉令歡喜已，從座而去，詣耆闍崛山，洗足已敷座而坐，入于三昧。是時如來為法施故，於晡時間從三昧起，諸大菩薩及聲聞眾皆從定出。於是文殊師利與四萬二千趣菩薩乘諸天子俱，彌勒菩薩與五千菩薩眾俱，勇猛雷音菩薩與五百菩薩眾俱，如是一切菩薩及諸聲聞并阿闍世王，各將眷屬前後圍遶詣如來所，頂禮佛足，退坐一面。時王舍城復有無量百千眾生，皆共往詣耆闍崛山，到如來所，頂禮佛足，退坐一面。於是舍利弗承佛威神，從座而起，偏袒右肩，右膝著地合掌恭敬，而白佛言：「如來前已於王舍城廛肆之內，為摧過咎略說菩薩摩訶薩功德莊嚴清淨佛剎。善哉世尊！唯願廣說，如諸菩薩行不退轉菩提之行，息諸煩惱、嚴淨佛剎、圓滿大願、具足修行諸波羅蜜，遠離聲聞辟支佛地、履踐如來所行之跡，降伏眾魔制諸外道，具一切智轉妙法輪。如是菩薩乃至未得一切種智，而能決定利益安樂無量眾生。世尊！今此會中為求菩提善男子善女人，聞是法已歡喜修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為阿闍世勸發開曉令歡喜已，從座而去，詣耆闍崛山，洗足已敷座而坐，入于三昧。是時如來為法施故，於晡時間從三昧起，諸大菩薩及聲聞眾皆從定出。於是文殊師利與四萬二千趣菩薩乘諸天子俱，彌勒菩薩與五千菩薩眾俱，勇猛雷音菩薩與五百菩薩眾俱，如是一切菩薩及諸聲聞并阿闍世王，各將眷屬前後圍遶詣如來所，頂禮佛足，退坐一面。時王舍城復有無量百千眾生，皆共往詣耆闍崛山，到如來所，頂禮佛足，退坐一面。於是舍利弗承佛威神，從座而起，偏袒右肩，右膝著地合掌恭敬，而白佛言：「如來前已於王舍城廛肆之內，為摧過咎略說菩薩摩訶薩功德莊嚴清淨佛剎。善哉世尊！唯願廣說，如諸菩薩行不退轉菩提之行，息諸煩惱、嚴淨佛剎、圓滿大願、具足修行諸波羅蜜，遠離聲聞辟支佛地、履踐如來所行之跡，降伏眾魔制諸外道，具一切智轉妙法輪。如是菩薩乃至未得一切種智，而能決定利益安樂無量眾生。世尊！今此會中為求菩提善男子善女人，聞是法已歡喜修行。」

于時世尊作是思惟：「今我所說，非但為此現前會眾，是故宜應示現神變。」作是念已，放百千億妙色光明，一一光明普照十方百千億土，彼諸佛土所有日月、天、龍、摩尼、電、火光明映蔽不現。而彼一切大小圍山須彌山王，及餘諸山叢林樹木，為佛光明之所鑒徹，無能現影。是時如來復現威德謦欬之聲，其聲遍聞十方世界。爾時東方去此八十四恒河沙等佛剎，有世界名普光明，彼現有佛，號集吉祥王。而彼佛剎無有聲聞辟支佛名，唯是菩薩充滿其土，一一菩薩各有百億不退菩薩而為眷屬。時彼眾中有一菩薩名曰法上。以何義故名為法上？謂彼菩薩於眾會前聞說法已，上昇虛空高七多羅樹，自隱其身說菩薩藏法門，名陀羅尼金剛句。時彼會眾咸作念言：「一切諸法但有其聲。何以故？即如法上菩薩不見身相但聞其聲，此聲無體如彼身相，既離見聞則為法性。」說此法時，會中無量得忍菩薩，遙見彼土法上菩薩。又見此剎佛放光明，及聞其聲暨乎彼界。彼諸菩薩即時共詣集吉祥王如來所，頂禮佛足，却住一面。法上菩薩白佛言：「世尊！以何因緣而現此瑞未曾有也？」佛言：「善男子！西方去此過八十四恒河沙等佛剎，有世界名娑婆，彼現有佛號釋迦牟尼，為欲召集十方世界諸菩薩故，一切毛孔放此光明及謦欬聲。」法上菩薩白佛言：「世尊！我今欲往娑婆世界禮覲供養釋迦如來及諸菩薩，并欲聽法。」佛言：「可往。今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時世尊作是思惟：「今我所說，非但為此現前會眾，是故宜應示現神變。」作是念已，放百千億妙色光明，一一光明普照十方百千億土，彼諸佛土所有日月、天、龍、摩尼、電、火光明映蔽不現。而彼一切大小圍山須彌山王，及餘諸山叢林樹木，為佛光明之所鑒徹，無能現影。是時如來復現威德謦欬之聲，其聲遍聞十方世界。爾時東方去此八十四恒河沙等佛剎，有世界名普光明，彼現有佛，號集吉祥王。而彼佛剎無有聲聞辟支佛名，唯是菩薩充滿其土，一一菩薩各有百億不退菩薩而為眷屬。時彼眾中有一菩薩名曰法上。以何義故名為法上？謂彼菩薩於眾會前聞說法已，上昇虛空高七多羅樹，自隱其身說菩薩藏法門，名陀羅尼金剛句。時彼會眾咸作念言：「一切諸法但有其聲。何以故？即如法上菩薩不見身相但聞其聲，此聲無體如彼身相，既離見聞則為法性。」說此法時，會中無量得忍菩薩，遙見彼土法上菩薩。又見此剎佛放光明，及聞其聲暨乎彼界。彼諸菩薩即時共詣集吉祥王如來所，頂禮佛足，却住一面。法上菩薩白佛言：「世尊！以何因緣而現此瑞未曾有也？」佛言：「善男子！西方去此過八十四恒河沙等佛剎，有世界名娑婆，彼現有佛號釋迦牟尼，為欲召集十方世界諸菩薩故，一切毛孔放此光明及謦欬聲。」法上菩薩白佛言：「世尊！我今欲往娑婆世界禮覲供養釋迦如來及諸菩薩，并欲聽法。」佛言：「可往。今正是時。」

爾時法上菩薩即作是念：「今我以何神變往彼禮覲釋迦如來？」作是念已，即入一切莊嚴身三昧。由是三昧威神力故，令此三千大千世界滿中妙花積至於膝，百千音樂同時俱作，寶幢幡蓋種種莊嚴，復以妙香普熏此界，猶如他化自在天宮。是時法上菩薩現神變已，即與六十三億大菩薩眾前後圍遶，譬如壯士屈伸臂頃，從彼土沒現此界中。到如來所，頭面禮足，右遶三匝。隨所來方，以願力故化現蓮花而坐其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時法上菩薩即作是念：「今我以何神變往彼禮覲釋迦如來？」作是念已，即入一切莊嚴身三昧。由是三昧威神力故，令此三千大千世界滿中妙花積至於膝，百千音樂同時俱作，寶幢幡蓋種種莊嚴，復以妙香普熏此界，猶如他化自在天宮。是時法上菩薩現神變已，即與六十三億大菩薩眾前後圍遶，譬如壯士屈伸臂頃，從彼土沒現此界中。到如來所，頭面禮足，右遶三匝。隨所來方，以願力故化現蓮花而坐其上。

爾時南方去此過九十六億那由他佛剎，有世界名離塵，彼現有佛，號師子勇猛奮迅，而為無量大菩薩眾恭敬圍遶。於彼眾中有一菩薩，名曰寶掌。以何義故名為寶掌？謂彼菩薩於諸佛土化眾生時，欲以右手遍捫若干諸佛世界，即隨所欲而能成辦，從其手出佛法僧聲、施戒忍進禪慧慈悲喜捨之聲，出如是等百千億那由他法寶之聲。爾時寶掌菩薩見大光明聞謦欬聲，詣彼佛所，白言：「世尊！以何因緣而有此瑞？」佛言：「善男子！北方去此過九十六億那由他佛剎，有世界名娑婆，佛號釋迦牟尼，為欲演說佛剎功德莊嚴法門，集諸菩薩令聞此法攝受功德故，現斯瑞。」寶掌菩薩白佛言：「世尊！我等欲往娑婆世界，禮覲供養釋迦如來及諸菩薩，并欲聽法。」佛言：「善男子！寧用去為？何以故？彼娑婆世界具足三毒苦惱眾生之所聚集。」寶掌菩薩白佛言：「世尊！彼釋迦如來、應、正等覺，見何義利，捨嚴淨剎現穢土中？」佛言：「善男子！彼佛如來昔於長夜作如是言：『願我速得成就大悲，常於弊惡眾生之中成等正覺、轉妙法輪。』」寶掌菩薩復白佛言：「世尊！彼釋迦如來乃能往昔發是大悲難發之願，現於如此惡世界中。如是慈尊甚為難遇，我今當往禮覲供養。」佛言：「可爾。今正是時。然善男子！汝詣彼土應當謹察無自毀傷。所以者何？生彼世界諸菩薩等雖為難遇，其餘眾生心行險詖難可調伏。」寶掌白言：「彼土雖有忿恨怨讎，無傷於我。假使一切眾生盡未來際瞋恨罵辱，乃至刀杖瓦石打擲，悉能受之，終不加報。」爾時師子勇猛奮迅如來謂彼一切眾菩薩言：「諸善男子！汝等若能如寶掌者，可與俱行。」說是語時，於彼會中有七萬二千菩薩同聲白言：「我等共往娑婆世界。」寶掌菩薩即作是念：「今我以何神變往彼禮覲釋迦如來，復能安樂無量眾生？」作是念已，即以右手覆此三千大千世界，雨諸飲食衣服車乘、金銀琉璃真珠珂貝珊瑚璧玉，隨諸眾生心所悕望悉能充滿，樂聞法者即令得聞，復使無量聞法眾生證得真實，亦令無數病苦眾生受勝妙樂。是時寶掌菩薩現神變已，與諸菩薩於一念頃從彼土沒現此界中。到如來所，頂禮佛足，右遶三匝。隨所來方，以願力故化現蓮花而坐其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時南方去此過九十六億那由他佛剎，有世界名離塵，彼現有佛，號師子勇猛奮迅，而為無量大菩薩眾恭敬圍遶。於彼眾中有一菩薩，名曰寶掌。以何義故名為寶掌？謂彼菩薩於諸佛土化眾生時，欲以右手遍捫若干諸佛世界，即隨所欲而能成辦，從其手出佛法僧聲、施戒忍進禪慧慈悲喜捨之聲，出如是等百千億那由他法寶之聲。爾時寶掌菩薩見大光明聞謦欬聲，詣彼佛所，白言：「世尊！以何因緣而有此瑞？」佛言：「善男子！北方去此過九十六億那由他佛剎，有世界名娑婆，佛號釋迦牟尼，為欲演說佛剎功德莊嚴法門，集諸菩薩令聞此法攝受功德故，現斯瑞。」寶掌菩薩白佛言：「世尊！我等欲往娑婆世界，禮覲供養釋迦如來及諸菩薩，并欲聽法。」佛言：「善男子！寧用去為？何以故？彼娑婆世界具足三毒苦惱眾生之所聚集。」寶掌菩薩白佛言：「世尊！彼釋迦如來、應、正等覺，見何義利，捨嚴淨剎現穢土中？」佛言：「善男子！彼佛如來昔於長夜作如是言：『願我速得成就大悲，常於弊惡眾生之中成等正覺、轉妙法輪。』」寶掌菩薩復白佛言：「世尊！彼釋迦如來乃能往昔發是大悲難發之願，現於如此惡世界中。如是慈尊甚為難遇，我今當往禮覲供養。」佛言：「可爾。今正是時。然善男子！汝詣彼土應當謹察無自毀傷。所以者何？生彼世界諸菩薩等雖為難遇，其餘眾生心行險詖難可調伏。」寶掌白言：「彼土雖有忿恨怨讎，無傷於我。假使一切眾生盡未來際瞋恨罵辱，乃至刀杖瓦石打擲，悉能受之，終不加報。」爾時師子勇猛奮迅如來謂彼一切眾菩薩言：「諸善男子！汝等若能如寶掌者，可與俱行。」說是語時，於彼會中有七萬二千菩薩同聲白言：「我等共往娑婆世界。」寶掌菩薩即作是念：「今我以何神變往彼禮覲釋迦如來，復能安樂無量眾生？」作是念已，即以右手覆此三千大千世界，雨諸飲食衣服車乘、金銀琉璃真珠珂貝珊瑚璧玉，隨諸眾生心所悕望悉能充滿，樂聞法者即令得聞，復使無量聞法眾生證得真實，亦令無數病苦眾生受勝妙樂。是時寶掌菩薩現神變已，與諸菩薩於一念頃從彼土沒現此界中。到如來所，頂禮佛足，右遶三匝。隨所來方，以願力故化現蓮花而坐其上。

爾時西方去此過七十二億那由他百千佛剎，有世界名摩尼藏，彼現有佛，號摩尼積王。其佛剎土清淨琉璃之所成就，無有聲聞及辟支佛，唯是清淨大菩薩眾，去來坐立於琉璃地，咸見如來分明顯現，如明鏡中覩其面像。是諸菩薩，於彼地中見佛世尊亦復如是，見已請法，佛便為說往昔大願，彼諸菩薩聞法得忍。爾時如來於眉間毫相摩尼寶中，放大光明遍照彼剎，其中所有日月光明映蔽不現，以華開合而為晝夜。於彼剎中有一菩薩，名勝智願，遇斯光已便詣佛所，白佛言：「世尊！以何因緣而有此瑞！」佛言：「善男子！東方去此過七十二億那由他百千佛剎，有世界名娑婆，佛號釋迦牟尼，為欲召集諸菩薩故而現斯瑞。」時勝智願聞是語已，白佛言：「世尊！我等欲往娑婆世界，禮覲供養釋迦如來及諸菩薩，并欲聽法。」佛言：「可往。今正是時。」時勝智願作是念言：「今我以何神變往彼禮覲釋迦如來？」作是念已即入三昧，令此三千大千世界三惡道苦悉皆消滅得無上樂，譬如比丘得諸禪定。是時一切諸天世人及以非人，不為貪恚愚癡、諸見我慢、忿恨怒害慳嫉憍諂覆藏之所逼惱，皆發慈心。爾時勝智願菩薩現神變已，與四萬二千菩薩，於一念頃從彼土沒現此界中，到如來所，頭面禮足。隨所來方，以願力故化現蓮花而坐其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時西方去此過七十二億那由他百千佛剎，有世界名摩尼藏，彼現有佛，號摩尼積王。其佛剎土清淨琉璃之所成就，無有聲聞及辟支佛，唯是清淨大菩薩眾，去來坐立於琉璃地，咸見如來分明顯現，如明鏡中覩其面像。是諸菩薩，於彼地中見佛世尊亦復如是，見已請法，佛便為說往昔大願，彼諸菩薩聞法得忍。爾時如來於眉間毫相摩尼寶中，放大光明遍照彼剎，其中所有日月光明映蔽不現，以華開合而為晝夜。於彼剎中有一菩薩，名勝智願，遇斯光已便詣佛所，白佛言：「世尊！以何因緣而有此瑞！」佛言：「善男子！東方去此過七十二億那由他百千佛剎，有世界名娑婆，佛號釋迦牟尼，為欲召集諸菩薩故而現斯瑞。」時勝智願聞是語已，白佛言：「世尊！我等欲往娑婆世界，禮覲供養釋迦如來及諸菩薩，并欲聽法。」佛言：「可往。今正是時。」時勝智願作是念言：「今我以何神變往彼禮覲釋迦如來？」作是念已即入三昧，令此三千大千世界三惡道苦悉皆消滅得無上樂，譬如比丘得諸禪定。是時一切諸天世人及以非人，不為貪恚愚癡、諸見我慢、忿恨怒害慳嫉憍諂覆藏之所逼惱，皆發慈心。爾時勝智願菩薩現神變已，與四萬二千菩薩，於一念頃從彼土沒現此界中，到如來所，頭面禮足。隨所來方，以願力故化現蓮花而坐其上。

爾時北方去此過六萬三千佛剎，有世界名常莊嚴，彼現有佛，號娑羅起王。其佛剎土初未曾聞女人之稱，一切皆是蓮花化生，袈裟隨體。時佛為彼諸菩薩眾說佛種性印法門。何等名為佛種性印？所謂最初發菩提心。從此即為具菩薩戒入菩薩藏，得陀羅尼心無散亂，不離於捨證入空性，正修無相無所願求，性離貪染，於蘊界處而能證入，所作隨覺樂求佛慧，於無生性真實了知，證於諸法而無分別，具足正見斷於妄念，是故名為佛種性印。時彼眾中有一菩薩，名相莊嚴星宿聚王，本願殊勝，若有眾生見其身者，必定當得三十二相。時彼菩薩遇佛光明及聞其聲，便詣佛所，頂禮雙足，右遶三匝，白佛言：「世尊！以何因緣而有此瑞？」佛言：「善男子！於此南方過六萬三千佛剎，有世界名娑婆，佛號釋迦牟尼，為欲召集諸菩薩故而現此瑞。」彼菩薩言：「何故名為娑婆世界？」佛言：「彼界堪忍貪恚愚癡及諸苦惱，是故名為娑婆世界。」彼菩薩言：「娑婆世界諸眾生等，皆能忍受惡罵捶打諸惱亂耶？」佛言：「善男子！彼界眾生少能成就若斯功德，而多隨順貪恚愚癡怨恨纏縛。」彼菩薩言：「若如是者，彼界不應名娑婆也。」佛言：「相莊嚴星宿聚王！彼佛剎土亦有行菩薩乘諸善男子及善女人，已曾供養無量諸佛，成就忍辱、將護眾生、善自調伏。若有眾生以諸苦惱而來加害，悉能含忍，終不放逸貪恚愚癡。善男子！由有如此諸善丈夫，是故彼界名曰娑婆。又彼界中，亦有眾生具足眾惡少能悔過，其心麁猛而無愧恥，不敬佛、不重法、不愛僧，當墮地獄畜生餓鬼。彼釋迦如來於此下劣眾生之中，悉能忍受罵辱嫌恨誹謗惱亂惡言恐愶，心如大地不可動搖無所違逆；若得供養及以不得，心無高下亦無憎愛；是故彼界名曰娑婆。」爾時相莊嚴星宿聚王菩薩白佛言：「世尊！我等今者得大善利。不生於彼弊惡下劣眾生之中。」佛言：「善男子！莫作是說。何以故？東北方有世界，名妙莊嚴忍，彼現有佛號大自在王。其土眾生皆悉具足一向安樂，譬如比丘入於滅定。彼之安樂亦復如是。若有眾生於彼佛土，億百千歲修諸梵行，不如於此娑婆世界，一彈指頃於諸眾生起慈悲心，所獲功德尚多於彼，何況能於一日一夜住清淨心。」爾時相莊嚴星宿聚王菩薩白佛言：「世尊！我等欲往娑婆世界禮覲承事釋迦如來及諸菩薩，并欲聽法。」佛言：「可往。今正是時。」爾時相莊嚴星宿聚王菩薩即作是念：「今我以何神通之力往彼禮覲釋迦如來？」作是念已，於虛空中化成寶蓋，覆此三千大千世界，百千萬億珠纓寶幡周匝垂布。於其蓋中雨種種花，百千音樂自 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時北方去此過六萬三千佛剎，有世界名常莊嚴，彼現有佛，號娑羅起王。其佛剎土初未曾聞女人之稱，一切皆是蓮花化生，袈裟隨體。時佛為彼諸菩薩眾說佛種性印法門。何等名為佛種性印？所謂最初發菩提心。從此即為具菩薩戒入菩薩藏，得陀羅尼心無散亂，不離於捨證入空性，正修無相無所願求，性離貪染，於蘊界處而能證入，所作隨覺樂求佛慧，於無生性真實了知，證於諸法而無分別，具足正見斷於妄念，是故名為佛種性印。時彼眾中有一菩薩，名相莊嚴星宿聚王，本願殊勝，若有眾生見其身者，必定當得三十二相。時彼菩薩遇佛光明及聞其聲，便詣佛所，頂禮雙足，右遶三匝，白佛言：「世尊！以何因緣而有此瑞？」佛言：「善男子！於此南方過六萬三千佛剎，有世界名娑婆，佛號釋迦牟尼，為欲召集諸菩薩故而現此瑞。」彼菩薩言：「何故名為娑婆世界？」佛言：「彼界堪忍貪恚愚癡及諸苦惱，是故名為娑婆世界。」彼菩薩言：「娑婆世界諸眾生等，皆能忍受惡罵捶打諸惱亂耶？」佛言：「善男子！彼界眾生少能成就若斯功德，而多隨順貪恚愚癡怨恨纏縛。」彼菩薩言：「若如是者，彼界不應名娑婆也。」佛言：「相莊嚴星宿聚王！彼佛剎土亦有行菩薩乘諸善男子及善女人，已曾供養無量諸佛，成就忍辱、將護眾生、善自調伏。若有眾生以諸苦惱而來加害，悉能含忍，終不放逸貪恚愚癡。善男子！由有如此諸善丈夫，是故彼界名曰娑婆。又彼界中，亦有眾生具足眾惡少能悔過，其心麁猛而無愧恥，不敬佛、不重法、不愛僧，當墮地獄畜生餓鬼。彼釋迦如來於此下劣眾生之中，悉能忍受罵辱嫌恨誹謗惱亂惡言恐愶，心如大地不可動搖無所違逆；若得供養及以不得，心無高下亦無憎愛；是故彼界名曰娑婆。」爾時相莊嚴星宿聚王菩薩白佛言：「世尊！我等今者得大善利。不生於彼弊惡下劣眾生之中。」佛言：「善男子！莫作是說。何以故？東北方有世界，名妙莊嚴忍，彼現有佛號大自在王。其土眾生皆悉具足一向安樂，譬如比丘入於滅定。彼之安樂亦復如是。若有眾生於彼佛土，億百千歲修諸梵行，不如於此娑婆世界，一彈指頃於諸眾生起慈悲心，所獲功德尚多於彼，何況能於一日一夜住清淨心。」爾時相莊嚴星宿聚王菩薩白佛言：「世尊！我等欲往娑婆世界禮覲承事釋迦如來及諸菩薩，并欲聽法。」佛言：「可往。今正是時。」爾時相莊嚴星宿聚王菩薩即作是念：「今我以何神通之力往彼禮覲釋迦如來？」作是念已，於虛空中化成寶蓋，覆此三千大千世界，百千萬億珠纓寶幡周匝垂布。於其蓋中雨種種花，百千音樂自

然而奏。復令此會比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，各自見身具三十二相現寶蓋中。爾時相莊嚴星宿聚王菩薩現神變已，與十億菩薩，於一念頃從彼土沒現此界中，到如來所，頂禮雙足，右遶三匝。隨所來方，以願力故化現蓮花而坐其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然而奏。復令此會比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，各自見身具三十二相現寶蓋中。爾時相莊嚴星宿聚王菩薩現神變已，與十億菩薩，於一念頃從彼土沒現此界中，到如來所，頂禮雙足，右遶三匝。隨所來方，以願力故化現蓮花而坐其上。

如是乃至遍於十方，各有無量阿僧祇佛剎中，無量阿僧祇百千億菩薩，見大光明、聞謦欬聲，問彼世尊而來此土。頂禮佛足，各坐一面，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是乃至遍於十方，各有無量阿僧祇佛剎中，無量阿僧祇百千億菩薩，見大光明、聞謦欬聲，問彼世尊而來此土。頂禮佛足，各坐一面，亦復如是。

又此界中，釋梵護世、大威德天、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，皆見光明，咸來佛所頂禮雙足，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此界中，釋梵護世、大威德天、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，皆見光明，咸來佛所頂禮雙足，却坐一面。

爾時世尊現神變已，十方無量百千億那由他佛剎所有菩薩來集會者，皆見此土功德莊嚴并佛身量，菩薩、聲聞及受用具，與自本剎悉皆同等，然知彼此剎無雜亂。爾時彌勒菩薩即從座起，整理衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊現神變已，十方無量百千億那由他佛剎所有菩薩來集會者，皆見此土功德莊嚴并佛身量，菩薩、聲聞及受用具，與自本剎悉皆同等，然知彼此剎無雜亂。爾時彌勒菩薩即從座起，整理衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而說頌曰：

「名振十方智無量， 放大光明照世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名振十方智無量， 放大光明照世間，

一切眾生共度量， 莫測人尊勝智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生共度量， 莫測人尊勝智慧。

十方無量億菩薩， 為求法故咸來集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量億菩薩， 為求法故咸來集，

而皆信樂諸法門， 願佛演說令歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而皆信樂諸法門， 願佛演說令歡喜。

如來戒定及智慧， 名稱普聞十方國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來戒定及智慧， 名稱普聞十方國，

演法無畏猶師子， 光遍虛空如日照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演法無畏猶師子， 光遍虛空如日照。

一切天龍與羅剎， 及諸比丘比丘尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切天龍與羅剎， 及諸比丘比丘尼，

優婆塞眾優婆夷， 合掌樂聞如來說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優婆塞眾優婆夷， 合掌樂聞如來說。

過去未來及現在， 世尊於彼悉了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去未來及現在， 世尊於彼悉了知，

以勝解力拔群迷， 願決疑惑令開曉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以勝解力拔群迷， 願決疑惑令開曉。

云何菩薩智慧行， 嚴淨佛剎令光潔？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩智慧行， 嚴淨佛剎令光潔？

云何諸願速成滿？ 今請如來為宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何諸願速成滿？ 今請如來為宣說。

云何無慳戒無缺， 能忍罵辱諸難事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無慳戒無缺， 能忍罵辱諸難事，

精進修行無懈倦， 解脫無量苦眾生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進修行無懈倦， 解脫無量苦眾生？

專心樂入三昧門， 遊止清淨禪宮殿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專心樂入三昧門， 遊止清淨禪宮殿，

處世利益而無染， 譬如蓮花不著水？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處世利益而無染， 譬如蓮花不著水？

云何智慧出世間， 開闡甚深微妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何智慧出世間， 開闡甚深微妙法，

降伏一切諸魔眾， 速能具足奢摩他？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切諸魔眾， 速能具足奢摩他？」