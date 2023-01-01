大寶積經卷第五十三大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第五十三大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十二之十九般若波羅蜜多品第十一之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩藏會第十二之十九般若波羅蜜多品第十一之四

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩四正勝道善巧？舍利子！菩薩摩訶薩以修般若波羅蜜多故，道有四種。何等為四？一者未生惡不善法為不生故，便生欲樂，勇猛策勵發勤精進，攝持於心平等安住。二者已生惡不善法為永斷故，便生欲樂，勇猛策勵發勤精進，攝持於心平等安住。三者未生善法為生起故，便生欲樂，勇猛策勵發勤精進，攝持於心平等安住。四者已生善法令住不忘修習圓滿，便生欲樂，勇猛策勵發勤精進，攝持於心平等安住。舍利子！如是四種又亦名為四種正勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩四正勝道善巧？舍利子！菩薩摩訶薩以修般若波羅蜜多故，道有四種。何等為四？一者未生惡不善法為不生故，便生欲樂，勇猛策勵發勤精進，攝持於心平等安住。二者已生惡不善法為永斷故，便生欲樂，勇猛策勵發勤精進，攝持於心平等安住。三者未生善法為生起故，便生欲樂，勇猛策勵發勤精進，攝持於心平等安住。四者已生善法令住不忘修習圓滿，便生欲樂，勇猛策勵發勤精進，攝持於心平等安住。舍利子！如是四種又亦名為四種正勝。

「復次舍利子！云何名為未生惡不善法為不生故，乃至攝持於心平等安住？舍利子！所言未生惡不善法為不生故，便生欲樂勇猛策勵者，是謂如理作意故。發勤精進者，是謂不捨如理作意故。攝持於心平等安住者，是則名為如理觀察。何以故？由如理方便故，惡不善法不復現行。舍利子！何等名為惡不善法？復以何義惡不善法不復現行？舍利子！惡不善法，所謂尸羅戒所對治、定所對治、慧所對治。云何名為戒所對治？舍利子！言對治者，所謂犯戒，及餘一切發起毀犯尸羅之法，諸妙戒聚之所對治，如是名為戒所對治。舍利子！何等名為定所對治？所謂違犯軌則，及餘一切引心亂法，諸妙定聚所對治法，如是名為定所對治。舍利子！何等名為慧所對治？所謂毀犯於見，及餘一切能引諸見纏障蓋法，諸妙慧聚之所對治，如是名為慧所對治。舍利子！諸如是等並得名為惡不善法。若諸所有如理作意，不令如是惡不善法得生起者，是則名為惡不善法不復現行。舍利子！是名菩薩摩訶薩第一正勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為未生惡不善法為不生故，乃至攝持於心平等安住？舍利子！所言未生惡不善法為不生故，便生欲樂勇猛策勵者，是謂如理作意故。發勤精進者，是謂不捨如理作意故。攝持於心平等安住者，是則名為如理觀察。何以故？由如理方便故，惡不善法不復現行。舍利子！何等名為惡不善法？復以何義惡不善法不復現行？舍利子！惡不善法，所謂尸羅戒所對治、定所對治、慧所對治。云何名為戒所對治？舍利子！言對治者，所謂犯戒，及餘一切發起毀犯尸羅之法，諸妙戒聚之所對治，如是名為戒所對治。舍利子！何等名為定所對治？所謂違犯軌則，及餘一切引心亂法，諸妙定聚所對治法，如是名為定所對治。舍利子！何等名為慧所對治？所謂毀犯於見，及餘一切能引諸見纏障蓋法，諸妙慧聚之所對治，如是名為慧所對治。舍利子！諸如是等並得名為惡不善法。若諸所有如理作意，不令如是惡不善法得生起者，是則名為惡不善法不復現行。舍利子！是名菩薩摩訶薩第一正勝。

「復次舍利子！云何名為已生惡不善法為永斷故，乃至攝持於心平等安住？舍利子！若諸惡不善法積集於心無方無處，及諸惡不善法現行覺心，依止於因緣所緣境而得生起。何等名為緣境生起？所謂因淨妙相而起貪心，損壞相故而起瞋心，無明相故而起癡心。爾時菩薩便住如是如理思惟：『不淨相故貪欲寂靜，慈愍相故瞋恚寂靜，緣起相故愚癡寂靜。』是諸煩惱雖由作意永息滅故，假立言說名為寂靜，而實寂靜無別可得，但為斷滅平等性故現觀諸法，即以此法而名正勝。舍利子！是名菩薩摩訶薩第二正勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為已生惡不善法為永斷故，乃至攝持於心平等安住？舍利子！若諸惡不善法積集於心無方無處，及諸惡不善法現行覺心，依止於因緣所緣境而得生起。何等名為緣境生起？所謂因淨妙相而起貪心，損壞相故而起瞋心，無明相故而起癡心。爾時菩薩便住如是如理思惟：『不淨相故貪欲寂靜，慈愍相故瞋恚寂靜，緣起相故愚癡寂靜。』是諸煩惱雖由作意永息滅故，假立言說名為寂靜，而實寂靜無別可得，但為斷滅平等性故現觀諸法，即以此法而名正勝。舍利子！是名菩薩摩訶薩第二正勝。

「復次舍利子！云何名為未生善法為欲生故，乃至攝持於心平等安住？舍利子！如是義者文句無量。何以故？菩薩摩訶薩無量善法皆應積集，由是文句而有無量。舍利子！當知菩薩一切善根樂欲為本，由精進故便能積集一切善根。何以故？由如是法攝持安住故，一切善根皆得究竟。舍利子！是名菩薩摩訶薩第三正勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為未生善法為欲生故，乃至攝持於心平等安住？舍利子！如是義者文句無量。何以故？菩薩摩訶薩無量善法皆應積集，由是文句而有無量。舍利子！當知菩薩一切善根樂欲為本，由精進故便能積集一切善根。何以故？由如是法攝持安住故，一切善根皆得究竟。舍利子！是名菩薩摩訶薩第三正勝。

「復次舍利子！云何名為已生善法令住不忘修習圓滿便生欲樂，乃至攝持於心平等安住？舍利子！如是義者當知即是迴向菩提。何以故？由迴向菩提，所有善根無復失壞故。所以者何？以彼菩薩不依三界而發心故。舍利子！若諸菩薩不依三界修習善根，又復迴向一切智者，當知所有一切善法則為究竟無能有盡。舍利子！是名菩薩摩訶薩第四正勝。舍利子！菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，精勤修習如是四種道分善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為已生善法令住不忘修習圓滿便生欲樂，乃至攝持於心平等安住？舍利子！如是義者當知即是迴向菩提。何以故？由迴向菩提，所有善根無復失壞故。所以者何？以彼菩薩不依三界而發心故。舍利子！若諸菩薩不依三界修習善根，又復迴向一切智者，當知所有一切善法則為究竟無能有盡。舍利子！是名菩薩摩訶薩第四正勝。舍利子！菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，精勤修習如是四種道分善巧。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩五分道善巧？舍利子！何等為五？所謂信根、精進根、念根、定根、慧根，是名為五。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多信根？舍利子！如是信者信四種法。何等為四？一者信受如是處生死中世間正見。由此信故，菩薩摩訶薩依趣業報乃至失命因緣，終不興意造諸惡業。二者信受如是諸菩薩行。由此信故修行正行，終不起意樂證餘乘。三者信受如是勝義了義甚深緣起。一切諸法無我無有情，但是言說之所假立，唯空無相無願之相。由此信故，有情見趣及諸隨眠不復增長。四者信受如是力無畏等一切佛法。既信受已，離疑離惑，修集一切所有佛法。舍利子！如是等相是名菩薩摩訶薩信根。舍利子。云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多精進根？所謂信所信法由精進根而得生起，即以此法名精進根。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多念根？所謂諸法由於精進之所積集，以念根力而不失壞，即以此法而為念根。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多定根？所謂諸法由念根力所不失壞，即彼諸法以定根故攝住一緣故名定根。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多慧根？所謂諸法由定根故攝住一緣，即彼諸法以慧根力觀達明了故名慧根。舍利子！菩薩摩訶薩若具如是五增上根，無間相續修行正行，能速圓滿一切佛法，亦速趣入授記別地。舍利子！譬如外道具五通仙，若諸胎藏男女二形猶未生起，終不為彼妄有授記。如來亦爾，若諸菩薩未具成就如是五根無間相續，終不為彼而授記也。舍利子！如是等相是名菩薩五分道法。菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，便能修習如是五分道善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩五分道善巧？舍利子！何等為五？所謂信根、精進根、念根、定根、慧根，是名為五。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多信根？舍利子！如是信者信四種法。何等為四？一者信受如是處生死中世間正見。由此信故，菩薩摩訶薩依趣業報乃至失命因緣，終不興意造諸惡業。二者信受如是諸菩薩行。由此信故修行正行，終不起意樂證餘乘。三者信受如是勝義了義甚深緣起。一切諸法無我無有情，但是言說之所假立，唯空無相無願之相。由此信故，有情見趣及諸隨眠不復增長。四者信受如是力無畏等一切佛法。既信受已，離疑離惑，修集一切所有佛法。舍利子！如是等相是名菩薩摩訶薩信根。舍利子。云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多精進根？所謂信所信法由精進根而得生起，即以此法名精進根。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多念根？所謂諸法由於精進之所積集，以念根力而不失壞，即以此法而為念根。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多定根？所謂諸法由念根力所不失壞，即彼諸法以定根故攝住一緣故名定根。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多慧根？所謂諸法由定根故攝住一緣，即彼諸法以慧根力觀達明了故名慧根。舍利子！菩薩摩訶薩若具如是五增上根，無間相續修行正行，能速圓滿一切佛法，亦速趣入授記別地。舍利子！譬如外道具五通仙，若諸胎藏男女二形猶未生起，終不為彼妄有授記。如來亦爾，若諸菩薩未具成就如是五根無間相續，終不為彼而授記也。舍利子！如是等相是名菩薩五分道法。菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，便能修習如是五分道善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩以依般若波羅蜜多故，道善巧者復有五分。何等為五？所謂信力、精進力、念力、定力、慧力，是名為五。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩信力？舍利子！是諸菩薩清淨勝解忍受決定、堅固難壞、不可制伏，設有惡魔化為佛像到菩薩所為作障礙，令是菩薩於正法智及勝解脫欲使遠離情不欣樂，又作是言：『如是法者非佛正教。』舍利子！假使四大之性互相轉變，終不能使成就信力勝解菩薩為魔惑故信力傾動。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩信力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩以依般若波羅蜜多故，道善巧者復有五分。何等為五？所謂信力、精進力、念力、定力、慧力，是名為五。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩信力？舍利子！是諸菩薩清淨勝解忍受決定、堅固難壞、不可制伏，設有惡魔化為佛像到菩薩所為作障礙，令是菩薩於正法智及勝解脫欲使遠離情不欣樂，又作是言：『如是法者非佛正教。』舍利子！假使四大之性互相轉變，終不能使成就信力勝解菩薩為魔惑故信力傾動。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩信力。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩精進力？舍利子！所謂菩薩發勤精進方便修習一切善法，於彼諸處獲得堅固住持之力。由是力故，乃至彼處所為之事未終究竟，於其中間，無有一切天及世間，於是菩薩住持之力能令移動不住本處。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩精進力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩精進力？舍利子！所謂菩薩發勤精進方便修習一切善法，於彼諸處獲得堅固住持之力。由是力故，乃至彼處所為之事未終究竟，於其中間，無有一切天及世間，於是菩薩住持之力能令移動不住本處。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩精進力。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩念力？舍利子！諸菩薩等於彼彼法由安住念令心安住，無有能令移動散亂。是菩薩摩訶薩由念持力，善能摧滅一切煩惱，而無有能制伏此念。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩念力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩念力？舍利子！諸菩薩等於彼彼法由安住念令心安住，無有能令移動散亂。是菩薩摩訶薩由念持力，善能摧滅一切煩惱，而無有能制伏此念。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩念力。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩三摩地力？舍利子！諸菩薩等安住遠離諸靜慮支，雖復觀察一切音聲、諸語業道及音聲刺，而不能障最初靜慮。是諸菩薩雖以如是一切善法尋伺推求無量諸法，而不能障第二靜慮。是諸菩薩雖復安住所生歡喜，而不能障第三靜慮。是諸菩薩雖為成熟一切眾生，攝受正法不住於捨，而不能障第四靜慮。舍利子！菩薩摩訶薩安住如是四種靜慮，一切靜慮所對治法不能制伏。又是菩薩雖於三摩地安住不捨，而不隨彼定力受生。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩三摩地力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩三摩地力？舍利子！諸菩薩等安住遠離諸靜慮支，雖復觀察一切音聲、諸語業道及音聲刺，而不能障最初靜慮。是諸菩薩雖以如是一切善法尋伺推求無量諸法，而不能障第二靜慮。是諸菩薩雖復安住所生歡喜，而不能障第三靜慮。是諸菩薩雖為成熟一切眾生，攝受正法不住於捨，而不能障第四靜慮。舍利子！菩薩摩訶薩安住如是四種靜慮，一切靜慮所對治法不能制伏。又是菩薩雖於三摩地安住不捨，而不隨彼定力受生。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩三摩地力。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩慧力？舍利子！是智慧力堅固難伏，所謂一切世間出世間法所不制伏。如是智力，又是菩薩生生之處，乃至世間已行正行，工巧業處難作難解，而諸菩薩於彼一切不由師教現前了知。舍利子！是諸菩薩又於一切出世間法，謂能救度諸世間者，菩薩摩訶薩以智慧力悉能攝受，不為一切世間天人之所制伏。舍利子！是名菩薩摩訶薩慧力。如此等相是則名為菩薩摩訶薩五分道善巧。舍利子！是諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，精勤修習如是五分道善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩慧力？舍利子！是智慧力堅固難伏，所謂一切世間出世間法所不制伏。如是智力，又是菩薩生生之處，乃至世間已行正行，工巧業處難作難解，而諸菩薩於彼一切不由師教現前了知。舍利子！是諸菩薩又於一切出世間法，謂能救度諸世間者，菩薩摩訶薩以智慧力悉能攝受，不為一切世間天人之所制伏。舍利子！是名菩薩摩訶薩慧力。如此等相是則名為菩薩摩訶薩五分道善巧。舍利子！是諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，精勤修習如是五分道善巧。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多覺分善巧？舍利子！菩薩摩訶薩有七種覺分。何等為七？所謂念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、安覺分、等持覺分、捨覺分，是名菩薩摩訶薩七種覺分。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩念覺分？所謂諸菩薩由依如是正念力故，隨覺諸法、觀察諸法、尋思諸法、了達諸法、簡擇諸法、鑒照諸法。是菩薩摩訶薩由念力故，隨覺一切諸法體相。舍利子！何等名為了達諸法自體相智？謂由念力覺一切法自體相空。若諸菩薩通達此者，是則名為念覺分法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多覺分善巧？舍利子！菩薩摩訶薩有七種覺分。何等為七？所謂念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、安覺分、等持覺分、捨覺分，是名菩薩摩訶薩七種覺分。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩念覺分？所謂諸菩薩由依如是正念力故，隨覺諸法、觀察諸法、尋思諸法、了達諸法、簡擇諸法、鑒照諸法。是菩薩摩訶薩由念力故，隨覺一切諸法體相。舍利子！何等名為了達諸法自體相智？謂由念力覺一切法自體相空。若諸菩薩通達此者，是則名為念覺分法。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩擇法覺分？謂諸菩薩具足簡擇八萬四千諸法藏智，隨彼諸法應當簡擇，如是簡擇所謂了義，如是了義由不了義，不了義者由世俗義，世俗義者由勝義義，勝義義者由假施設，假施設者由勝決擇，此勝決擇是名簡擇。舍利子！若諸菩薩成就此者，如是名為擇法覺分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩擇法覺分？謂諸菩薩具足簡擇八萬四千諸法藏智，隨彼諸法應當簡擇，如是簡擇所謂了義，如是了義由不了義，不了義者由世俗義，世俗義者由勝義義，勝義義者由假施設，假施設者由勝決擇，此勝決擇是名簡擇。舍利子！若諸菩薩成就此者，如是名為擇法覺分。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩精進覺分？所謂菩薩即於如是念、擇法、喜、安、定、捨智，攝受欣樂勇猛勢力欲無退減，正勤策勵不捨善扼，為道現觀所發正勤。舍利子！若諸菩薩成就此者，如是名為精進覺分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩精進覺分？所謂菩薩即於如是念、擇法、喜、安、定、捨智，攝受欣樂勇猛勢力欲無退減，正勤策勵不捨善扼，為道現觀所發正勤。舍利子！若諸菩薩成就此者，如是名為精進覺分。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩喜覺分？謂由菩薩於法生喜便喜悅法，由喜悅法故心不沈沒，不沈沒故生清淨喜，由喜清淨故身心安隱離諸煩惱。舍利子！若諸菩薩成就此者，如是名為喜覺分法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩喜覺分？謂由菩薩於法生喜便喜悅法，由喜悅法故心不沈沒，不沈沒故生清淨喜，由喜清淨故身心安隱離諸煩惱。舍利子！若諸菩薩成就此者，如是名為喜覺分法。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩安覺分？所謂菩薩由身安故獲得心安，由心安故息諸煩惱遠離一切所有蓋障，於所緣境其心安住，如是便入於三摩地。舍利子！若諸菩薩成就此者，是則名為安覺分法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩安覺分？所謂菩薩由身安故獲得心安，由心安故息諸煩惱遠離一切所有蓋障，於所緣境其心安住，如是便入於三摩地。舍利子！若諸菩薩成就此者，是則名為安覺分法。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩三摩地覺分？所謂菩薩以是定心覺知於法，非不定心。何以故？若心得定覺了諸法，終不發起諸愛見等纏障邪覺，唯除於法平等實性，心定趣入覺一切法平等之性。舍利子！若諸菩薩成就此者，如是名為三摩地覺分法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩三摩地覺分？所謂菩薩以是定心覺知於法，非不定心。何以故？若心得定覺了諸法，終不發起諸愛見等纏障邪覺，唯除於法平等實性，心定趣入覺一切法平等之性。舍利子！若諸菩薩成就此者，如是名為三摩地覺分法。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩捨覺分法？所謂菩薩於能順憂喜分法心無執著，於諸世法心不攝受，不高不下安住不動，無欣無厭無愛無恚，唯能隨順修習聖道。若諸菩薩成就此者，是則名為捨覺分法。如是舍利子！菩薩摩訶薩欲於是等七覺分法通達善巧故，便樂修行般若波羅蜜多精勤修習覺分善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩捨覺分法？所謂菩薩於能順憂喜分法心無執著，於諸世法心不攝受，不高不下安住不動，無欣無厭無愛無恚，唯能隨順修習聖道。若諸菩薩成就此者，是則名為捨覺分法。如是舍利子！菩薩摩訶薩欲於是等七覺分法通達善巧故，便樂修行般若波羅蜜多精勤修習覺分善巧。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多道分善巧？舍利子！菩薩摩訶薩具足如是八聖道分。何等為八？所謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正三摩地，如是名為諸菩薩等八聖道分。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩正見？舍利子！謂眾賢聖出世間見。如是見者非我見起、非有情見起、非命者見起、非數取者見起、非斷見起、非常見起、非有見起、非無有見起、非善見起、非不善見起，乃至非涅槃見起。舍利子！若諸菩薩遠離此見，是則名為菩薩正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多道分善巧？舍利子！菩薩摩訶薩具足如是八聖道分。何等為八？所謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正三摩地，如是名為諸菩薩等八聖道分。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩正見？舍利子！謂眾賢聖出世間見。如是見者非我見起、非有情見起、非命者見起、非數取者見起、非斷見起、非常見起、非有見起、非無有見起、非善見起、非不善見起，乃至非涅槃見起。舍利子！若諸菩薩遠離此見，是則名為菩薩正見。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩正思惟？舍利子！若諸菩薩由此思惟則能發起貪瞋癡等一切煩惱，如是思惟終不發起。若諸菩薩由此思惟便能生長戒聚、定聚、慧聚、解脫、解脫智見聚等諸功德者，如是思惟諸菩薩等恒常發起。舍利子！若有菩薩成就此法，是則名為正思惟分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩正思惟？舍利子！若諸菩薩由此思惟則能發起貪瞋癡等一切煩惱，如是思惟終不發起。若諸菩薩由此思惟便能生長戒聚、定聚、慧聚、解脫、解脫智見聚等諸功德者，如是思惟諸菩薩等恒常發起。舍利子！若有菩薩成就此法，是則名為正思惟分。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩正語？舍利子！謂諸菩薩如是語言，不自損惱、不損惱他、不與眾生共相交諍。由是菩薩成就是語能入聖道，故說名為菩薩正語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩正語？舍利子！謂諸菩薩如是語言，不自損惱、不損惱他、不與眾生共相交諍。由是菩薩成就是語能入聖道，故說名為菩薩正語。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩正業？舍利子！謂諸菩薩終不造作黑黑報業；若業能感白淨果報，若業能盡一切諸業，如是業者方便發起。舍利子！是諸菩薩即以此業而為白業，業為依趣精勤方便修平等業，如是名為菩薩正業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩正業？舍利子！謂諸菩薩終不造作黑黑報業；若業能感白淨果報，若業能盡一切諸業，如是業者方便發起。舍利子！是諸菩薩即以此業而為白業，業為依趣精勤方便修平等業，如是名為菩薩正業。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩正命？舍利子！謂諸菩薩所有聖種杜多功德，不諂不誑無懷浮詐，於諸乞求性離逼切易滿易養，於彼軌則奉而修行不生慢緩，於他利養不興嫉妬，於自利養而生知足，於聖所開不深染著而常清淨自守命行。舍利子！若諸菩薩成就此者，是則名為菩薩正命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩正命？舍利子！謂諸菩薩所有聖種杜多功德，不諂不誑無懷浮詐，於諸乞求性離逼切易滿易養，於彼軌則奉而修行不生慢緩，於他利養不興嫉妬，於自利養而生知足，於聖所開不深染著而常清淨自守命行。舍利子！若諸菩薩成就此者，是則名為菩薩正命。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩正精進？舍利子！是諸菩薩若於聖者所不開許貪瞋癡等煩惱隨眠及諸邪行，於是法中發勤精進者，菩薩不樂行於精進。若諸正勤為聖諦攝、趣入聖道、能至涅槃、引發正行，如是精進為諸菩薩所樂修學，即以此法名正精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩正精進？舍利子！是諸菩薩若於聖者所不開許貪瞋癡等煩惱隨眠及諸邪行，於是法中發勤精進者，菩薩不樂行於精進。若諸正勤為聖諦攝、趣入聖道、能至涅槃、引發正行，如是精進為諸菩薩所樂修學，即以此法名正精進。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩正念！舍利子！謂有諸念極善安住性非下劣，心善正直無有邪曲，能觀生死所有過患，與大涅槃為歸趣路。若諸菩薩於如是念恒正憶持，為令聖道不忘失故，即以此法名為正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩正念！舍利子！謂有諸念極善安住性非下劣，心善正直無有邪曲，能觀生死所有過患，與大涅槃為歸趣路。若諸菩薩於如是念恒正憶持，為令聖道不忘失故，即以此法名為正念。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩正三摩地？舍利子！三摩地者，若於正性平等則於一切法平等。諸菩薩等安住如是三摩地已，為欲解脫一切眾生故趣入正性。如是正定是無盡道，過去未來現在諸佛為諸菩薩證現觀故宣說開示，是則名為菩薩正定。舍利子！是名菩薩摩訶薩八聖道分。若諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多者，應勤修是八聖道分善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩正三摩地？舍利子！三摩地者，若於正性平等則於一切法平等。諸菩薩等安住如是三摩地已，為欲解脫一切眾生故趣入正性。如是正定是無盡道，過去未來現在諸佛為諸菩薩證現觀故宣說開示，是則名為菩薩正定。舍利子！是名菩薩摩訶薩八聖道分。若諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多者，應勤修是八聖道分善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩以修行般若波羅蜜多故，修道善巧。道善巧者復有二種。何等為二？謂奢摩他及毘鉢舍那，是名為二。舍利子！何等名為奢摩他道？舍利子！謂諸菩薩其心寂靜、深極寂靜、最勝寂靜，無有散亂，諸根憺怕不掉不舉，離諸躁擾及以惛沈，安靜密護離諸諂曲，調順堪能樂常獨處，離彼諠閙樂遠離行，身無塵染心無惑亂，於寂靜門思惟作意，離諸惡欲無所希望，遠諸大欲歡悅知足，正命清淨正行圓滿，密護威儀知時知分，易養易滿善知其量，常樂思擇無高無下，弊鄙麁言性能堪忍。於相應門發心安住，樂處閑室於靜慮分作意緣念，生起大慈引發大悲，安住大喜修習大捨，從初靜慮乃至八定次第證入。若諸菩薩成就此者，如是名為奢摩他道。舍利子！菩薩摩訶薩復有無量諸奢摩他資糧正行。諸菩薩等於此資糧方便趣入，如是又名奢摩他道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩以修行般若波羅蜜多故，修道善巧。道善巧者復有二種。何等為二？謂奢摩他及毘鉢舍那，是名為二。舍利子！何等名為奢摩他道？舍利子！謂諸菩薩其心寂靜、深極寂靜、最勝寂靜，無有散亂，諸根憺怕不掉不舉，離諸躁擾及以惛沈，安靜密護離諸諂曲，調順堪能樂常獨處，離彼諠閙樂遠離行，身無塵染心無惑亂，於寂靜門思惟作意，離諸惡欲無所希望，遠諸大欲歡悅知足，正命清淨正行圓滿，密護威儀知時知分，易養易滿善知其量，常樂思擇無高無下，弊鄙麁言性能堪忍。於相應門發心安住，樂處閑室於靜慮分作意緣念，生起大慈引發大悲，安住大喜修習大捨，從初靜慮乃至八定次第證入。若諸菩薩成就此者，如是名為奢摩他道。舍利子！菩薩摩訶薩復有無量諸奢摩他資糧正行。諸菩薩等於此資糧方便趣入，如是又名奢摩他道。

「復次舍利子！云何名為毘鉢舍那道？謂諸菩薩於妙慧分修習聖道，於諸法中發起如是無作觀智，又復發起無我無有情無命者無數取觀智，於諸蘊中起法觀智，於諸界中起法界觀智，於諸處中起空聚落觀智，於諸眼中起照了觀智，於緣起中起不相違觀智，於諸見趣起遠離觀智，於諸因果起業報觀智，於所應得果起作證觀智，於所入正性起趣入觀智。舍利子！毘鉢舍那者，所謂於諸法中起如理見，於諸法中起真實見，於諸法中起不變異見，於諸法中而起空見，於諸法中起無相見，於諸法中起無願見。又舍利子！毘鉢舍那者，非以有因故觀、非以無因故觀、非以生滅住因故觀、非以有所得因故觀。何以故？菩薩於此都無所觀而復觀察，不見而見、見而不見。舍利子！若諸菩薩作是觀者，名如實觀、名真實見，亦名證得毘鉢舍那善巧方便。舍利子！菩薩摩訶薩於此觀中雖復發起如是觀解，而不墮彼無所為作，亦不遠離善根加行。若諸菩薩成就是者，是名菩薩摩訶薩毘鉢舍那。舍利子！菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，精勤修習奢摩他、毘鉢舍那道法善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為毘鉢舍那道？謂諸菩薩於妙慧分修習聖道，於諸法中發起如是無作觀智，又復發起無我無有情無命者無數取觀智，於諸蘊中起法觀智，於諸界中起法界觀智，於諸處中起空聚落觀智，於諸眼中起照了觀智，於緣起中起不相違觀智，於諸見趣起遠離觀智，於諸因果起業報觀智，於所應得果起作證觀智，於所入正性起趣入觀智。舍利子！毘鉢舍那者，所謂於諸法中起如理見，於諸法中起真實見，於諸法中起不變異見，於諸法中而起空見，於諸法中起無相見，於諸法中起無願見。又舍利子！毘鉢舍那者，非以有因故觀、非以無因故觀、非以生滅住因故觀、非以有所得因故觀。何以故？菩薩於此都無所觀而復觀察，不見而見、見而不見。舍利子！若諸菩薩作是觀者，名如實觀、名真實見，亦名證得毘鉢舍那善巧方便。舍利子！菩薩摩訶薩於此觀中雖復發起如是觀解，而不墮彼無所為作，亦不遠離善根加行。若諸菩薩成就是者，是名菩薩摩訶薩毘鉢舍那。舍利子！菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，精勤修習奢摩他、毘鉢舍那道法善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩道相如是。我若略說菩薩道者，則唯有一趣道善巧。舍利子！何等是耶？所謂菩薩獨一眾表無有與等不假伴助，為證阿耨多羅三藐三菩提故，由自攝受精進勢力、清淨欲解、被堅固鎧。何以故？由是菩薩不由他悟不緣於他，自所建立自力所起，嚴備如是堅固甲鎧。舍利子！是諸菩薩興發是念：『如是甲鎧一切眾生所不能擐，我今獨擐如是甲鎧。一切賢聖諸新發意未住正位諸菩薩等所未曾擐，我今獨擐。』爾時菩薩又作是念：『我於今者嚴備如是，豈令布施自在度我？我當自在度彼布施。如是持戒忍辱精進靜慮及般若等，豈令自在而度於我？我當自在先度於彼。』又作是念：『我於今者豈令波羅蜜多發起於我？我當發起波羅蜜多。如是廣說一切善根皆當因我而便發起，不令善根發起於我。』舍利子！若諸菩薩摩訶薩於如是法不假伴助自能建立，謂我獨一無有等者，當坐堅固勝金剛座，自以勢力摧伏魔軍，用一剎那相應妙慧當證無上正等菩提。舍利子，若諸菩薩起如是等欲解方便決定觀察，是名菩薩摩訶薩趣一道善巧。舍利子！菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，修習如是趣一道善巧。舍利子！諸如是等道善巧相，諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，修習如是道法善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩道相如是。我若略說菩薩道者，則唯有一趣道善巧。舍利子！何等是耶？所謂菩薩獨一眾表無有與等不假伴助，為證阿耨多羅三藐三菩提故，由自攝受精進勢力、清淨欲解、被堅固鎧。何以故？由是菩薩不由他悟不緣於他，自所建立自力所起，嚴備如是堅固甲鎧。舍利子！是諸菩薩興發是念：『如是甲鎧一切眾生所不能擐，我今獨擐如是甲鎧。一切賢聖諸新發意未住正位諸菩薩等所未曾擐，我今獨擐。』爾時菩薩又作是念：『我於今者嚴備如是，豈令布施自在度我？我當自在度彼布施。如是持戒忍辱精進靜慮及般若等，豈令自在而度於我？我當自在先度於彼。』又作是念：『我於今者豈令波羅蜜多發起於我？我當發起波羅蜜多。如是廣說一切善根皆當因我而便發起，不令善根發起於我。』舍利子！若諸菩薩摩訶薩於如是法不假伴助自能建立，謂我獨一無有等者，當坐堅固勝金剛座，自以勢力摧伏魔軍，用一剎那相應妙慧當證無上正等菩提。舍利子，若諸菩薩起如是等欲解方便決定觀察，是名菩薩摩訶薩趣一道善巧。舍利子！菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，修習如是趣一道善巧。舍利子！諸如是等道善巧相，諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，修習如是道法善巧。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩緣起善巧？舍利子！謂諸菩薩依般若波羅蜜多修緣起者，處密靜室作是思惟：『如是世間純大苦聚，從於何所而得集起？』既思惟已便自了知，如是苦聚，由不如理作意集故無明集起，無明集故諸行集起，諸行集故諸識集起，諸識集故名色集起，名色集故六處集起，六處集故諸觸集起，諸觸集故諸受集起，諸受集故諸愛集起，諸愛集故諸取集起，諸取集故諸有集起，諸有集故而生集起，生集起故老死愁歎憂苦逼惱皆悉集起。舍利子！菩薩摩訶薩復作是念：『如彼諸法雖復集起，無作無用無有主宰。如是諸法諸善為因、不動為因、涅槃為因，彼一切法從緣生起，無有主宰亦復如是。若諸眾生下根為因、中根為因、上根為因、諸業為因，因果流轉亦復如是。』舍利子！如是一切有所取法，因緣和合而得集起，菩薩一切悉能了知，如是名為緣起善巧。舍利子！菩薩摩訶薩又作是念：『由何滅故彼諸法滅？』既思惟已便自了知，由不如理作意滅故而無明滅，無明滅故諸行便滅，諸行滅故乃至純大苦聚滅。舍利子！若能了知如是法智，是則名為緣起善巧。舍利子！是諸菩薩又作是念：『因依正法、依止諸緣、依止和合得修諸善。是法若由諸因和合、依止諸緣，則此法等不依止我、不依有情、不依命者、不依數取，是則此法不可稱量。』舍利子！諸菩薩等若能如是如理觀察，是則名為緣起善巧。又復觀察一切佛法皆菩提相緣所起相，觀諸緣起皆盡滅相，以能觀待諸眾生故，而不趣入畢竟寂滅，是則又名緣起善巧。舍利子！是諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，修習如是緣起善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩緣起善巧？舍利子！謂諸菩薩依般若波羅蜜多修緣起者，處密靜室作是思惟：『如是世間純大苦聚，從於何所而得集起？』既思惟已便自了知，如是苦聚，由不如理作意集故無明集起，無明集故諸行集起，諸行集故諸識集起，諸識集故名色集起，名色集故六處集起，六處集故諸觸集起，諸觸集故諸受集起，諸受集故諸愛集起，諸愛集故諸取集起，諸取集故諸有集起，諸有集故而生集起，生集起故老死愁歎憂苦逼惱皆悉集起。舍利子！菩薩摩訶薩復作是念：『如彼諸法雖復集起，無作無用無有主宰。如是諸法諸善為因、不動為因、涅槃為因，彼一切法從緣生起，無有主宰亦復如是。若諸眾生下根為因、中根為因、上根為因、諸業為因，因果流轉亦復如是。』舍利子！如是一切有所取法，因緣和合而得集起，菩薩一切悉能了知，如是名為緣起善巧。舍利子！菩薩摩訶薩又作是念：『由何滅故彼諸法滅？』既思惟已便自了知，由不如理作意滅故而無明滅，無明滅故諸行便滅，諸行滅故乃至純大苦聚滅。舍利子！若能了知如是法智，是則名為緣起善巧。舍利子！是諸菩薩又作是念：『因依正法、依止諸緣、依止和合得修諸善。是法若由諸因和合、依止諸緣，則此法等不依止我、不依有情、不依命者、不依數取，是則此法不可稱量。』舍利子！諸菩薩等若能如是如理觀察，是則名為緣起善巧。又復觀察一切佛法皆菩提相緣所起相，觀諸緣起皆盡滅相，以能觀待諸眾生故，而不趣入畢竟寂滅，是則又名緣起善巧。舍利子！是諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，修習如是緣起善巧。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩一切法善巧？舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，於一切法遍攝一切有為無為。菩薩摩訶薩於如是等有為無為一切諸法應修善巧。舍利子！云何菩薩摩訶薩有為善巧？所謂妙善身行、妙善語行、妙善意行，是則名為有為善巧。云何名為無為善巧？即以如是妙善身語及以意行，迴向畢竟無為菩提、迴向無為菩提妙觀，又復迴向於薩伐若，是則名為無為善巧。復次舍利子，菩薩摩訶薩有為善巧者，即是積集五到彼岸。何等為五？所謂布施、持戒、忍辱、精進、靜慮波羅蜜多，是名有為。若由般若波羅蜜多無為智故，則五到彼岸不可厭毀。如此妙智又能積集諸到彼岸資糧善法，信解無漏無上菩提及以迴向一切智智，是則名為無為善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩一切法善巧？舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，於一切法遍攝一切有為無為。菩薩摩訶薩於如是等有為無為一切諸法應修善巧。舍利子！云何菩薩摩訶薩有為善巧？所謂妙善身行、妙善語行、妙善意行，是則名為有為善巧。云何名為無為善巧？即以如是妙善身語及以意行，迴向畢竟無為菩提、迴向無為菩提妙觀，又復迴向於薩伐若，是則名為無為善巧。復次舍利子，菩薩摩訶薩有為善巧者，即是積集五到彼岸。何等為五？所謂布施、持戒、忍辱、精進、靜慮波羅蜜多，是名有為。若由般若波羅蜜多無為智故，則五到彼岸不可厭毀。如此妙智又能積集諸到彼岸資糧善法，信解無漏無上菩提及以迴向一切智智，是則名為無為善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩有為善巧者，所謂以無礙光照諸眾生，以四攝法攝諸眾生，是名有為。若觀諸法無我無有情無取無執，於四攝法方便善巧，愛樂信受無為等覺，及以迴向一切智智，是則名為無為善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩有為善巧者，所謂以無礙光照諸眾生，以四攝法攝諸眾生，是名有為。若觀諸法無我無有情無取無執，於四攝法方便善巧，愛樂信受無為等覺，及以迴向一切智智，是則名為無為善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩有為善巧者，所謂不斷能令生死相續結縛，而復永斷能令生死相續煩惱，任持菩提結縛相續一分結縛不復現行，是名有為善巧。若復修習空無相願諸法正智，現觀善巧無上菩提不由他緣，於無為法而復作證，是則名為無為善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩有為善巧者，所謂不斷能令生死相續結縛，而復永斷能令生死相續煩惱，任持菩提結縛相續一分結縛不復現行，是名有為善巧。若復修習空無相願諸法正智，現觀善巧無上菩提不由他緣，於無為法而復作證，是則名為無為善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩有為善巧者，謂諸菩薩雖行三界，而不為彼三界煩惱之所染污，如是名為有為善巧。雖具通達一切三界出離之法，而不墜墮出離界中，是則名為無為善巧。舍利子！菩薩摩訶薩一切法善巧者，是則名為一切智智。若諸菩薩圓滿證入一切智智，即一切時智慧善巧，即此名為諸法善巧。舍利子！菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，修習如是一切法善巧。如是舍利子！若有依菩薩藏修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，為欲修行般若波羅蜜多故，依慧分別善巧通達修習如是十種善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩有為善巧者，謂諸菩薩雖行三界，而不為彼三界煩惱之所染污，如是名為有為善巧。雖具通達一切三界出離之法，而不墜墮出離界中，是則名為無為善巧。舍利子！菩薩摩訶薩一切法善巧者，是則名為一切智智。若諸菩薩圓滿證入一切智智，即一切時智慧善巧，即此名為諸法善巧。舍利子！菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，修習如是一切法善巧。如是舍利子！若有依菩薩藏修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，為欲修行般若波羅蜜多故，依慧分別善巧通達修習如是十種善巧。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩妙慧？云何名為到彼岸義？舍利子！所言慧者，謂能解了一切善法。是現見慧，隨順通達一切法故。是真量慧，如實通達一切法故。是通達慧，一切見趣諸纏縛法不為障故。是離願慧，永離一切欲求願故。是安悅慧，永息一切諸熱惱故。是歡喜慧，緣法喜樂無斷絕故。是依趣慧，於諸義智皆現見故。是建立慧，建立一切覺品法故。是證相慧，隨其所乘證得果故。是了相慧，善能照了是智性故。是濟度慧，救度一切諸瀑流故。是趣入慧，能趣正性無生法故。是策勵慧，振發一切諸善法故。是清淨慧，離先隨眠煩惱濁故。是最勝慧，昇陟一切諸法頂故。是微妙慧，以自然智隨覺法故。是離行慧，更無雜染三界法故。是攝受慧，一切賢聖所攝受故。是斷願慧，除遣一切相分別故。是捨逸慧，遠離一切愚黑闇故。是方便慧，安住一切瑜伽師地者所成就故。是發趣慧，當住一切聖智道故。是照明慧，除滅一切無明瀑流翳暗膜故。是施明慧，開導一切猶如眼故。是無漏慧，慧眼超過邪僻路故。是勝義慧，照了如是大聖諦故。是無別慧，善調順故。是光明慧，諸智門故。是無盡慧，遍於一切隨行照故。是無滅慧，常廣見故。是解脫道慧，永斷一切取執縛故。是不離處慧，不與一切煩惱障法而同止故。舍利子！如是慧相，我今略說。當知菩薩摩訶薩更有無量無邊諸慧。何以故？舍利子！如是乃至一切眾生所有心行，當知菩薩摩訶薩亦有爾所慧業智行。如是乃至一切眾生所有欲解，當知菩薩摩訶薩亦有爾所慧觀察智。如是乃至一切眾生所有諸煩惱門，當知菩薩摩訶薩亦有爾所廣大慧門。如是乃至一切聲聞獨覺及正等覺所有遍智，當知菩薩摩訶薩亦有爾所慧所行處。舍利子！如是等一切慧處，諸菩薩摩訶薩皆於其中精勤修學，是則名為菩薩妙慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩妙慧？云何名為到彼岸義？舍利子！所言慧者，謂能解了一切善法。是現見慧，隨順通達一切法故。是真量慧，如實通達一切法故。是通達慧，一切見趣諸纏縛法不為障故。是離願慧，永離一切欲求願故。是安悅慧，永息一切諸熱惱故。是歡喜慧，緣法喜樂無斷絕故。是依趣慧，於諸義智皆現見故。是建立慧，建立一切覺品法故。是證相慧，隨其所乘證得果故。是了相慧，善能照了是智性故。是濟度慧，救度一切諸瀑流故。是趣入慧，能趣正性無生法故。是策勵慧，振發一切諸善法故。是清淨慧，離先隨眠煩惱濁故。是最勝慧，昇陟一切諸法頂故。是微妙慧，以自然智隨覺法故。是離行慧，更無雜染三界法故。是攝受慧，一切賢聖所攝受故。是斷願慧，除遣一切相分別故。是捨逸慧，遠離一切愚黑闇故。是方便慧，安住一切瑜伽師地者所成就故。是發趣慧，當住一切聖智道故。是照明慧，除滅一切無明瀑流翳暗膜故。是施明慧，開導一切猶如眼故。是無漏慧，慧眼超過邪僻路故。是勝義慧，照了如是大聖諦故。是無別慧，善調順故。是光明慧，諸智門故。是無盡慧，遍於一切隨行照故。是無滅慧，常廣見故。是解脫道慧，永斷一切取執縛故。是不離處慧，不與一切煩惱障法而同止故。舍利子！如是慧相，我今略說。當知菩薩摩訶薩更有無量無邊諸慧。何以故？舍利子！如是乃至一切眾生所有心行，當知菩薩摩訶薩亦有爾所慧業智行。如是乃至一切眾生所有欲解，當知菩薩摩訶薩亦有爾所慧觀察智。如是乃至一切眾生所有諸煩惱門，當知菩薩摩訶薩亦有爾所廣大慧門。如是乃至一切聲聞獨覺及正等覺所有遍智，當知菩薩摩訶薩亦有爾所慧所行處。舍利子！如是等一切慧處，諸菩薩摩訶薩皆於其中精勤修學，是則名為菩薩妙慧。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩到彼岸義？舍利子！如是乃至一切所知諸妙善法能到彼岸者，當知皆是到彼岸義。又舍利子！如上廣說一切慧句，應知皆是到彼岸義。又諸菩薩修行差別圓滿之義，當知皆是到彼岸義。如是一切智智圓滿之義，當知皆是到彼岸義。於諸一切為無為法無執著義，當知皆是到彼岸義。能善覺悟無量生死大過失義，當知皆是到彼岸義。一切諸法有能開悟不覺者義，當知皆是到彼岸義。有能開示無窮盡法寶藏義者，當知是為到彼岸義。無障解脫圓滿義者，當知是為到彼岸義。覺悟布施持戒忍辱精進靜慮慧平等義，當知是為到彼岸義。最勝決擇善巧義者，當知是為到彼岸義。遍行一切眾生界義，是則名為到彼岸義。無生法忍圓滿之義，是則名為到彼岸義。不退轉地究竟滿義，是則名為到彼岸義。清淨修治諸佛土義，是則名為到彼岸義。成熟一切眾生義者，是則名為到彼岸義。往詣道場昇菩提座義，是則名為到彼岸義。畢竟摧伏諸魔軍義，是則名為到彼岸義。一切佛法皆圓滿義，是則名為到彼岸義。於菩薩藏差別法門正安住義，是則名為到彼岸義。舍利子！若於如是大菩薩藏微妙法門正修學已，我說是等則於一切波羅蜜多皆得究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩到彼岸義？舍利子！如是乃至一切所知諸妙善法能到彼岸者，當知皆是到彼岸義。又舍利子！如上廣說一切慧句，應知皆是到彼岸義。又諸菩薩修行差別圓滿之義，當知皆是到彼岸義。如是一切智智圓滿之義，當知皆是到彼岸義。於諸一切為無為法無執著義，當知皆是到彼岸義。能善覺悟無量生死大過失義，當知皆是到彼岸義。一切諸法有能開悟不覺者義，當知皆是到彼岸義。有能開示無窮盡法寶藏義者，當知是為到彼岸義。無障解脫圓滿義者，當知是為到彼岸義。覺悟布施持戒忍辱精進靜慮慧平等義，當知是為到彼岸義。最勝決擇善巧義者，當知是為到彼岸義。遍行一切眾生界義，是則名為到彼岸義。無生法忍圓滿之義，是則名為到彼岸義。不退轉地究竟滿義，是則名為到彼岸義。清淨修治諸佛土義，是則名為到彼岸義。成熟一切眾生義者，是則名為到彼岸義。往詣道場昇菩提座義，是則名為到彼岸義。畢竟摧伏諸魔軍義，是則名為到彼岸義。一切佛法皆圓滿義，是則名為到彼岸義。於菩薩藏差別法門正安住義，是則名為到彼岸義。舍利子！若於如是大菩薩藏微妙法門正修學已，我說是等則於一切波羅蜜多皆得究竟。

「復次舍利子！若有安住大乘諸善男子及善女人，皆當於是大菩薩藏微妙法門，殷勤請求受持讀誦通達義理，廣為他說分別顯示。何以故？舍利子！若有於是菩薩藏經殷重聽聞受持讀誦，乃至為他分別解說者，當知是人必定獲得十種功德稱讚利益。何等為十？一者在在所生一切微妙功巧業處究竟通達，二者在所生處常居高族榮望當世，三者所生之處有大威嚴勢力自在，四者凡所言令一切皆從無不信伏，五者所生之處具大豪富，六者在所生處恒為天人所加愛敬，七者生處人中常為輪王得大自在，八者所生常得為天帝釋，九者若生色界為大梵王，十者在所生處常不遠離大菩提心。舍利子！受持經者則為獲得十種功德稱讚利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！若有安住大乘諸善男子及善女人，皆當於是大菩薩藏微妙法門，殷勤請求受持讀誦通達義理，廣為他說分別顯示。何以故？舍利子！若有於是菩薩藏經殷重聽聞受持讀誦，乃至為他分別解說者，當知是人必定獲得十種功德稱讚利益。何等為十？一者在在所生一切微妙功巧業處究竟通達，二者在所生處常居高族榮望當世，三者所生之處有大威嚴勢力自在，四者凡所言令一切皆從無不信伏，五者所生之處具大豪富，六者在所生處恒為天人所加愛敬，七者生處人中常為輪王得大自在，八者所生常得為天帝釋，九者若生色界為大梵王，十者在所生處常不遠離大菩提心。舍利子！受持經者則為獲得十種功德稱讚利益。

「復次舍利子！是諸善男子善女人等受持是經，殷重聽聞讀誦解義，乃至為他廣說開示，當知是人復得如是十種功德稱讚利益。何等為十？一者不與尼伽蘭陀邪論相雜，二者不起我見，三者無有情見，四者無命者見，五者無數取見，六者不起斷見，七者不起常見，八者一切世務情無顧及，九者恒發勝心樂欲出家，十者若聞經典速能受持悟解深義。舍利子！是名獲得十種功德稱讚利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！是諸善男子善女人等受持是經，殷重聽聞讀誦解義，乃至為他廣說開示，當知是人復得如是十種功德稱讚利益。何等為十？一者不與尼伽蘭陀邪論相雜，二者不起我見，三者無有情見，四者無命者見，五者無數取見，六者不起斷見，七者不起常見，八者一切世務情無顧及，九者恒發勝心樂欲出家，十者若聞經典速能受持悟解深義。舍利子！是名獲得十種功德稱讚利益。

「復次舍利子！是善男子善女人等受持是經，殷重聽聞讀誦解義，乃至為他廣分別說，當知是人復得如是十種功德稱讚利益。何等為十？一者成就正念；二者成就正覺；三者成就正趣；四者成就志勇；五者成就正慧；六者得具無難；七者憶本生事；八者性薄貪欲無猛利貪，不為重貪之所燒惱；九者性薄瞋恚無猛利瞋，不為重瞋之所燒惱；十者性薄愚癡無猛利癡，不為重癡之所燒惱。舍利子！是名獲得十種功德稱讚利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！是善男子善女人等受持是經，殷重聽聞讀誦解義，乃至為他廣分別說，當知是人復得如是十種功德稱讚利益。何等為十？一者成就正念；二者成就正覺；三者成就正趣；四者成就志勇；五者成就正慧；六者得具無難；七者憶本生事；八者性薄貪欲無猛利貪，不為重貪之所燒惱；九者性薄瞋恚無猛利瞋，不為重瞋之所燒惱；十者性薄愚癡無猛利癡，不為重癡之所燒惱。舍利子！是名獲得十種功德稱讚利益。

「復次舍利子！是善男子善女人等受持是經，殷重聽聞讀誦解義，乃至為他廣分別說，當知是人復得如是十種功德稱讚利益。何等為十？一者成就機速慧；二者成就捷辯慧；三者成就猛利慧；四者成就迅疾慧；五者成就廣博慧；六者成就甚深慧；七者成就通達慧；八者成就無著慧；九者常現前見一切如來，既得見已以清美頌而為讚歎；十者善能如理請問如來，又能如理開釋疑難。舍利子！是名獲得十種功德稱讚利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！是善男子善女人等受持是經，殷重聽聞讀誦解義，乃至為他廣分別說，當知是人復得如是十種功德稱讚利益。何等為十？一者成就機速慧；二者成就捷辯慧；三者成就猛利慧；四者成就迅疾慧；五者成就廣博慧；六者成就甚深慧；七者成就通達慧；八者成就無著慧；九者常現前見一切如來，既得見已以清美頌而為讚歎；十者善能如理請問如來，又能如理開釋疑難。舍利子！是名獲得十種功德稱讚利益。

「復次舍利子！是善男子善女人等受持是經，讀誦解義乃至為他廣分別說，當知是人復獲如是十種功德稱讚利益。何等為十？一者常樂遠離諸不善友，二者常樂親近諸善知識，三者能緩諸魔所有繫縛，四者摧殄諸魔所有軍陣，五者善能訶厭一切煩惱，六者於一切行心恒捐捨，七者違背一切向惡趣道，八者歸向一切趣涅槃道，九者善說一切越度生死清淨之地，十者巧能隨學一切菩薩所行軌則又能奉行諸佛教勅。如是名為十種功德稱讚利益。舍利子！若有善男子善女人，能於如是大菩薩藏微妙法門，殷重聽聞受持讀誦，研尋義趣明了通達，復能為他廣說開示，當知是人則為獲得如上功德稱讚利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！是善男子善女人等受持是經，讀誦解義乃至為他廣分別說，當知是人復獲如是十種功德稱讚利益。何等為十？一者常樂遠離諸不善友，二者常樂親近諸善知識，三者能緩諸魔所有繫縛，四者摧殄諸魔所有軍陣，五者善能訶厭一切煩惱，六者於一切行心恒捐捨，七者違背一切向惡趣道，八者歸向一切趣涅槃道，九者善說一切越度生死清淨之地，十者巧能隨學一切菩薩所行軌則又能奉行諸佛教勅。如是名為十種功德稱讚利益。舍利子！若有善男子善女人，能於如是大菩薩藏微妙法門，殷重聽聞受持讀誦，研尋義趣明了通達，復能為他廣說開示，當知是人則為獲得如上功德稱讚利益。」

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

「諸聰叡者慧無邊， 妙能通達法及義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸聰叡者慧無邊， 妙能通達法及義，

尊勝文詞善圓具， 由持如是大經王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊勝文詞善圓具， 由持如是大經王。

常獲豐饒法寶藏， 恒欣悅意行法施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常獲豐饒法寶藏， 恒欣悅意行法施，

發生最上勝歡喜， 由持如是大經王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發生最上勝歡喜， 由持如是大經王。

多眾生聞說法者， 證斯廣大勝功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多眾生聞說法者， 證斯廣大勝功德，

我當云何說是法， 如持經者之所獲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當云何說是法， 如持經者之所獲。

證獲如斯最勝慧， 於正法所終無壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證獲如斯最勝慧， 於正法所終無壞，

由念發生微妙智， 能說無上智依處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由念發生微妙智， 能說無上智依處。

勤求善說正法句， 最勝眾聖所稱讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤求善說正法句， 最勝眾聖所稱讚，

常聞發起超勝行， 由持如是大經王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常聞發起超勝行， 由持如是大經王。

慧者聞已持深義， 於諸文句無妄執， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧者聞已持深義， 於諸文句無妄執，

常隨理趣而觀照， 增長妙智量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常隨理趣而觀照， 增長妙智量無邊。

無邊妙智無邊義， 第一義解諒難思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊妙智無邊義， 第一義解諒難思，

遍遊十方廣稱讚， 聞經勝利無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍遊十方廣稱讚， 聞經勝利無窮盡。

極善微薄貪瞋癡， 獲得第一心清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極善微薄貪瞋癡， 獲得第一心清淨，

由聞如是大經王， 功德勝利無邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由聞如是大經王， 功德勝利無邊際。

雖獲勝財無放逸， 稱量財義誰堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖獲勝財無放逸， 稱量財義誰堅固，

深達世財非有實， 於財無戀趣非家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深達世財非有實， 於財無戀趣非家。

出詣閑靜住中林， 於彼惛沈常遠離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出詣閑靜住中林， 於彼惛沈常遠離，

聽聞淨法曾無厭， 靜慮正教無慳悋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽聞淨法曾無厭， 靜慮正教無慳悋。

請問疑難世導師， 聞已為他廣開釋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請問疑難世導師， 聞已為他廣開釋，

由斯增長微妙智， 於白淨法終無退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯增長微妙智， 於白淨法終無退。

「如是舍利子！諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，於是經典精勤修學行菩薩行，是名菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多方便修學正法之要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是舍利子！諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，於是經典精勤修學行菩薩行，是名菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多方便修學正法之要。」