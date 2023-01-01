大寶積經卷第五十一大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第五十一大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十二之十七般若波羅蜜多品第十一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩藏會第十二之十七般若波羅蜜多品第十一之二

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為求如是深極妙善清白覺慧故，由是妙善淨法明門，精勤方便如理證入觀如理句。舍利子！云何名為如理證入？復以何等為如理句？舍利子！菩薩摩訶薩如理證入者，謂依奢摩他證入、毘鉢舍那證入、正行證入、如理證入、身遠離證入、心調順證入、非斷證入、非常證入、因緣證入、緣起證入、無有情無命者無數取者證入、未來已來若有若無證入、無有轉移因果不壞證入。雖修集空無相無願證入，而不取空無相無願證故。雖於三摩地三摩鉢底證入，而不以如是等力受生證故。雖取神通智證入，而不盡諸漏證故。雖觀察無生證入，而不正趣決定證故。雖觀眾生無我證入，而不捨大悲證故。雖觀一切有生可怖證入，而故取諸有證故。雖於寂滅離欲證入，然於離欲法不作證故。雖捨樂妙欲證入，而不捨樂法證故。雖捨一切戲論思覺證入，而不捨善巧方便證故。舍利子！如是名為如理證入。菩薩摩訶薩欲得如是如理證入，應當修學般若波羅蜜多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為求如是深極妙善清白覺慧故，由是妙善淨法明門，精勤方便如理證入觀如理句。舍利子！云何名為如理證入？復以何等為如理句？舍利子！菩薩摩訶薩如理證入者，謂依奢摩他證入、毘鉢舍那證入、正行證入、如理證入、身遠離證入、心調順證入、非斷證入、非常證入、因緣證入、緣起證入、無有情無命者無數取者證入、未來已來若有若無證入、無有轉移因果不壞證入。雖修集空無相無願證入，而不取空無相無願證故。雖於三摩地三摩鉢底證入，而不以如是等力受生證故。雖取神通智證入，而不盡諸漏證故。雖觀察無生證入，而不正趣決定證故。雖觀眾生無我證入，而不捨大悲證故。雖觀一切有生可怖證入，而故取諸有證故。雖於寂滅離欲證入，然於離欲法不作證故。雖捨樂妙欲證入，而不捨樂法證故。雖捨一切戲論思覺證入，而不捨善巧方便證故。舍利子！如是名為如理證入。菩薩摩訶薩欲得如是如理證入，應當修學般若波羅蜜多故。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何學是正法如理之句？舍利子！菩薩摩訶薩當如是知，如理句者即出生句、即趣理句、即法門句、即面門句、即是因句、即積集句、即不相違句、即無諍論句、即是捨句、即無執取句、即無棄捨句、即無戲論句、即無捨句、即無誹謗句、即無輕蔑句、即隨足句、即無諍句、即無退轉句、即無對治句。又舍利子！如理句者實性之句、如性之句、非不如性句、真如之句、如理之句、三世平等句、離分別句。又舍利子！如理句者色識無依住句、受想行識識無依住句、眼色眼識性無依住句、耳聲耳識性無依住句、鼻香鼻識性無依住句、舌味舌識性無依住句、身觸身識性無依住句、意法意識性無依住句。又舍利子！如理句者即名依義句、即名依法句、即名依智句、即名依了義句。舍利子！如是等無量法門，是則名為如理之句。是故如理證入正勤方便菩薩摩訶薩作如是觀時，亦不見有能觀之者應如理觀，所謂非觀非不觀故。若有菩薩作是觀者名如理觀，若他觀者名非理觀。舍利子！如理方便菩薩，非於少法而有愚迷，非於少法而生障礙，無有少法非解脫門，非為斷少法故發勤精進，不為證小法故勇勵正勤。應具如是如理正見，如其所見正觀諸法。何等正觀？謂無所見。無所見者即是無生，言無生者即是無起，言無起者名無所照。舍利子！如是次第轉法廣如前說，乃至名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何學是正法如理之句？舍利子！菩薩摩訶薩當如是知，如理句者即出生句、即趣理句、即法門句、即面門句、即是因句、即積集句、即不相違句、即無諍論句、即是捨句、即無執取句、即無棄捨句、即無戲論句、即無捨句、即無誹謗句、即無輕蔑句、即隨足句、即無諍句、即無退轉句、即無對治句。又舍利子！如理句者實性之句、如性之句、非不如性句、真如之句、如理之句、三世平等句、離分別句。又舍利子！如理句者色識無依住句、受想行識識無依住句、眼色眼識性無依住句、耳聲耳識性無依住句、鼻香鼻識性無依住句、舌味舌識性無依住句、身觸身識性無依住句、意法意識性無依住句。又舍利子！如理句者即名依義句、即名依法句、即名依智句、即名依了義句。舍利子！如是等無量法門，是則名為如理之句。是故如理證入正勤方便菩薩摩訶薩作如是觀時，亦不見有能觀之者應如理觀，所謂非觀非不觀故。若有菩薩作是觀者名如理觀，若他觀者名非理觀。舍利子！如理方便菩薩，非於少法而有愚迷，非於少法而生障礙，無有少法非解脫門，非為斷少法故發勤精進，不為證小法故勇勵正勤。應具如是如理正見，如其所見正觀諸法。何等正觀？謂無所見。無所見者即是無生，言無生者即是無起，言無起者名無所照。舍利子！如是次第轉法廣如前說，乃至名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何應學如理正觀？舍利子！是菩薩摩訶薩應作如是正觀諸法，所謂我如理故則觀諸法一切如理，我無我故則觀諸法亦復無我，眾生無我故則觀諸法亦復無我。舍利子！菩薩摩訶薩作是觀者名如理觀。舍利子！云何菩薩摩訶薩修行如理方便？舍利子！當知是菩薩摩訶薩不觀如理生死性與彼如理涅槃性共相交雜，作如是觀是則名為如理方便。又是菩薩觀煩惱性與涅槃性同一合相無有差異，亦不分別相應違背，作如是觀是則名為如理方便，亦得名為如理正觀。舍利子！當知菩薩摩訶薩所有一切如理方便，皆於無量眾生處起，若眾生處不棄捨、於諸法不破壞，是名菩薩如理方便。舍利子！菩薩摩訶薩應知如是相、如是聞、如是如理證入、如是如理觀察、如是如理正見等流，是名菩薩如理正慧。舍利子！菩薩摩訶薩應當如是修行正行，皆為成滿般若波羅蜜多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何應學如理正觀？舍利子！是菩薩摩訶薩應作如是正觀諸法，所謂我如理故則觀諸法一切如理，我無我故則觀諸法亦復無我，眾生無我故則觀諸法亦復無我。舍利子！菩薩摩訶薩作是觀者名如理觀。舍利子！云何菩薩摩訶薩修行如理方便？舍利子！當知是菩薩摩訶薩不觀如理生死性與彼如理涅槃性共相交雜，作如是觀是則名為如理方便。又是菩薩觀煩惱性與涅槃性同一合相無有差異，亦不分別相應違背，作如是觀是則名為如理方便，亦得名為如理正觀。舍利子！當知菩薩摩訶薩所有一切如理方便，皆於無量眾生處起，若眾生處不棄捨、於諸法不破壞，是名菩薩如理方便。舍利子！菩薩摩訶薩應知如是相、如是聞、如是如理證入、如是如理觀察、如是如理正見等流，是名菩薩如理正慧。舍利子！菩薩摩訶薩應當如是修行正行，皆為成滿般若波羅蜜多故。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所有般若自性清淨，不與一切有為行法而共同止。舍利子，何等諸法不與同止？舍利子！所謂如是般若不與無明而共同止，不與諸行而共同止，如是廣說乃至不與老死而共同止。舍利子！如是般若不與身見而共同止，乃至不與身見為本六十二見趣而共同止，如是般若不與高慢而共同止，不與下劣而共同止，不與世間八法而共同止。舍利子！如是般若不與蘊界處法而共同止，乃至不與一切所緣作意而共同止。如是般若不與慢同止，不與下慢邪慢同止，乃至不與隨煩惱等二十一法而共同止。如是般若不與微細下劣中上品貪同止，乃至不與一切煩惱而共同止。如是般若不與愚暗翳膜障蓋諸纏同止，乃至不與一切隨順退分諸法而共同止。如是般若不與欲諍穢濁煩惱魔同止，不與蘊魔死魔天魔同止，乃至不與一切魔業而共同止。如是般若不與執我同止，不與有情命者數取養育意生摩納婆等同止，乃至不與住我見等而共同止。如是般若不與業障同止，不與煩惱障法障見障報障智障同止，乃至不與一切隨俗習氣而共同止。如是般若不與思惟分別同止，不與相貌所緣見聞念識同止，乃至不與一切結縛增益而共同止。如是般若不與慳捨同止，不與持犯忍恚勤怠靜亂愚慧同止，乃至不與一切波羅蜜多能治所治諸法智性而共同止。如是般若不與遠離同止，不與住不遠離邪性正性善及不善有罪無罪生死涅槃同止，乃至不與一切相對治法而共同止。如是般若不與種種差別性同止，不與國土差別性諸佛差別性有情差別性諸法差別性同止，乃至不與一切差別性而共同止。如是般若不與無智同止，不與智識世俗勝義乃至不與一切有情相貌作意而共同止。如是般若不與慧不現行同止，不與無身無形無相無為同止，乃至不與一切思惟心意識安住等法而共同止。舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所有般若微妙清淨，不與如是無量無邊有為行法而共同止。舍利子！如是名為修行般若波羅蜜多，菩薩摩訶薩般若之相應如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所有般若自性清淨，不與一切有為行法而共同止。舍利子，何等諸法不與同止？舍利子！所謂如是般若不與無明而共同止，不與諸行而共同止，如是廣說乃至不與老死而共同止。舍利子！如是般若不與身見而共同止，乃至不與身見為本六十二見趣而共同止，如是般若不與高慢而共同止，不與下劣而共同止，不與世間八法而共同止。舍利子！如是般若不與蘊界處法而共同止，乃至不與一切所緣作意而共同止。如是般若不與慢同止，不與下慢邪慢同止，乃至不與隨煩惱等二十一法而共同止。如是般若不與微細下劣中上品貪同止，乃至不與一切煩惱而共同止。如是般若不與愚暗翳膜障蓋諸纏同止，乃至不與一切隨順退分諸法而共同止。如是般若不與欲諍穢濁煩惱魔同止，不與蘊魔死魔天魔同止，乃至不與一切魔業而共同止。如是般若不與執我同止，不與有情命者數取養育意生摩納婆等同止，乃至不與住我見等而共同止。如是般若不與業障同止，不與煩惱障法障見障報障智障同止，乃至不與一切隨俗習氣而共同止。如是般若不與思惟分別同止，不與相貌所緣見聞念識同止，乃至不與一切結縛增益而共同止。如是般若不與慳捨同止，不與持犯忍恚勤怠靜亂愚慧同止，乃至不與一切波羅蜜多能治所治諸法智性而共同止。如是般若不與遠離同止，不與住不遠離邪性正性善及不善有罪無罪生死涅槃同止，乃至不與一切相對治法而共同止。如是般若不與種種差別性同止，不與國土差別性諸佛差別性有情差別性諸法差別性同止，乃至不與一切差別性而共同止。如是般若不與無智同止，不與智識世俗勝義乃至不與一切有情相貌作意而共同止。如是般若不與慧不現行同止，不與無身無形無相無為同止，乃至不與一切思惟心意識安住等法而共同止。舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所有般若微妙清淨，不與如是無量無邊有為行法而共同止。舍利子！如是名為修行般若波羅蜜多，菩薩摩訶薩般若之相應如是學。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩安住大乘大菩薩藏修行般若波羅蜜多時，獲得般若分別善巧。當知是菩薩摩訶薩即以此法於諸法中明了通達獲得善巧。舍利子！云何名為如是般若分別善巧？舍利子！如是善巧無量無邊，吾今略說十種善巧。何等為十？所謂蘊法善巧、界法善巧、處法善巧、諦法善巧、無礙解善巧、依趣善巧、資糧善巧、道法善巧、緣起善巧、一切法善巧。舍利子！如是十種微妙善巧所有分別，若通達者是則名為般若分別，菩薩摩訶薩於是善巧應當修學。復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故而能通達蘊法善巧？舍利子！蘊法善巧者，所謂依諸蘊法起於言說。何等言說？舍利子？如是言說猶如幻化陽焰夢中傳響光影，是故如來以無礙辯為諸眾生說如是法。舍利子！我說此色喻如聚沫。何以故？舍利子！即此聚沫本無有我，亦無有情、無生者、無命者、無數取、無養育、無意生、無摩納婆，以聚沫性即色自性，菩薩摩訶薩於如是法善巧知之，是則名為蘊法善巧。又舍利子！我說此受喻如水泡。何以故？舍利子！即此水泡本無有我，亦無有情、無生者、無命者、無數取、無養育、無意生、無摩納婆，以水泡性即受自性，菩薩摩訶薩於如是法善巧知之，是則名為蘊法善巧。又舍利子！我說此想喻如陽焰。何以故？舍利子！即此陽焰本無有我，亦無有情、無生者、無命者、無數取、無養育、無意生、無摩納婆，以陽焰性即想自性，菩薩摩訶薩於如是法善巧知之，是則名為蘊法善巧。又舍利子！我說此行喻如芭蕉。何以故？舍利子！即此芭蕉本無有我？亦無有情、無生者、無命者、無養育、無數取、無意生、無摩納婆、無作者、無受者，以芭蕉性即行自性，菩薩摩訶薩於如是法善巧知之，是則名為蘊法善巧。又舍利子！我說此識喻如幻事。何以故？舍利子！即此幻事本無有我，亦無有情、無生者、無命者、無養育、無數取、無意生、無摩納婆、無作者、無受者，以幻事性即識自性，菩薩摩訶薩於如是法善巧知之，是則名為蘊法善巧。舍利子！所言蘊者說名世間，世間之法即敗壞相，是故當知諸世間性即蘊自性。舍利子！何等名為世間性耶？謂無常性苦性無我性，如是等性名為蘊性，如是蘊性即世間性。菩薩摩訶薩若於是中善巧知者，是則名為蘊法善巧。舍利子！若有菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，精勤修習蘊法善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩安住大乘大菩薩藏修行般若波羅蜜多時，獲得般若分別善巧。當知是菩薩摩訶薩即以此法於諸法中明了通達獲得善巧。舍利子！云何名為如是般若分別善巧？舍利子！如是善巧無量無邊，吾今略說十種善巧。何等為十？所謂蘊法善巧、界法善巧、處法善巧、諦法善巧、無礙解善巧、依趣善巧、資糧善巧、道法善巧、緣起善巧、一切法善巧。舍利子！如是十種微妙善巧所有分別，若通達者是則名為般若分別，菩薩摩訶薩於是善巧應當修學。復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故而能通達蘊法善巧？舍利子！蘊法善巧者，所謂依諸蘊法起於言說。何等言說？舍利子？如是言說猶如幻化陽焰夢中傳響光影，是故如來以無礙辯為諸眾生說如是法。舍利子！我說此色喻如聚沫。何以故？舍利子！即此聚沫本無有我，亦無有情、無生者、無命者、無數取、無養育、無意生、無摩納婆，以聚沫性即色自性，菩薩摩訶薩於如是法善巧知之，是則名為蘊法善巧。又舍利子！我說此受喻如水泡。何以故？舍利子！即此水泡本無有我，亦無有情、無生者、無命者、無數取、無養育、無意生、無摩納婆，以水泡性即受自性，菩薩摩訶薩於如是法善巧知之，是則名為蘊法善巧。又舍利子！我說此想喻如陽焰。何以故？舍利子！即此陽焰本無有我，亦無有情、無生者、無命者、無數取、無養育、無意生、無摩納婆，以陽焰性即想自性，菩薩摩訶薩於如是法善巧知之，是則名為蘊法善巧。又舍利子！我說此行喻如芭蕉。何以故？舍利子！即此芭蕉本無有我？亦無有情、無生者、無命者、無養育、無數取、無意生、無摩納婆、無作者、無受者，以芭蕉性即行自性，菩薩摩訶薩於如是法善巧知之，是則名為蘊法善巧。又舍利子！我說此識喻如幻事。何以故？舍利子！即此幻事本無有我，亦無有情、無生者、無命者、無養育、無數取、無意生、無摩納婆、無作者、無受者，以幻事性即識自性，菩薩摩訶薩於如是法善巧知之，是則名為蘊法善巧。舍利子！所言蘊者說名世間，世間之法即敗壞相，是故當知諸世間性即蘊自性。舍利子！何等名為世間性耶？謂無常性苦性無我性，如是等性名為蘊性，如是蘊性即世間性。菩薩摩訶薩若於是中善巧知者，是則名為蘊法善巧。舍利子！若有菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，精勤修習蘊法善巧。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，而能通達界法善巧？舍利子！界法善巧者，所謂法界即為地界。何以故？以彼法界非堅鞕相故。又法界者即為水界。何以故？以彼法界非濕潤相故。又法界者即為火界。何以故？以彼法界非成熟相故。又法界者即為風界。何以故？以彼法界非搖動相故。舍利子！菩薩摩訶薩若於是中如實了知，是則名為界法善巧。又舍利子！言法界者即眼識界。何以故？以彼法界非照明相故。又法界者即耳識界。何以故？以彼法界非聞聲相故。又法界者即鼻識界。何以故？以彼法界非嗅香相故。又法界者即舌識界。何以故？以彼法界非甞味相故。又法界者即身識界。何以故？以彼法界非覺觸相故。又法界者即意識界。何以故？以彼法界非分別相故。舍利子！菩薩摩訶薩若於是中如實了知，是則名為界法善巧。又舍利子！如是我界與法界平等，有情界與法界平等，欲界色界及無色界與法界平等，生死界涅槃界與法界平等，如是乃至虛空界法界及一切法界皆悉平等。舍利子！以何義故而得平等？謂由空平等故一切法平等，無變異平等故一切法平等。又舍利子！若有宣說有為界證入、無為界證入，如是則有無量無邊。若諸菩薩摩訶薩作是簡擇證入法界，是則名為界法善巧。舍利子！如是菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，應勤修習界法善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，而能通達界法善巧？舍利子！界法善巧者，所謂法界即為地界。何以故？以彼法界非堅鞕相故。又法界者即為水界。何以故？以彼法界非濕潤相故。又法界者即為火界。何以故？以彼法界非成熟相故。又法界者即為風界。何以故？以彼法界非搖動相故。舍利子！菩薩摩訶薩若於是中如實了知，是則名為界法善巧。又舍利子！言法界者即眼識界。何以故？以彼法界非照明相故。又法界者即耳識界。何以故？以彼法界非聞聲相故。又法界者即鼻識界。何以故？以彼法界非嗅香相故。又法界者即舌識界。何以故？以彼法界非甞味相故。又法界者即身識界。何以故？以彼法界非覺觸相故。又法界者即意識界。何以故？以彼法界非分別相故。舍利子！菩薩摩訶薩若於是中如實了知，是則名為界法善巧。又舍利子！如是我界與法界平等，有情界與法界平等，欲界色界及無色界與法界平等，生死界涅槃界與法界平等，如是乃至虛空界法界及一切法界皆悉平等。舍利子！以何義故而得平等？謂由空平等故一切法平等，無變異平等故一切法平等。又舍利子！若有宣說有為界證入、無為界證入，如是則有無量無邊。若諸菩薩摩訶薩作是簡擇證入法界，是則名為界法善巧。舍利子！如是菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，應勤修習界法善巧。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，而能通達處法善巧？舍利子！處法善巧者，眼為是空無我我所。菩薩摩訶薩如實了知如是眼性，乃至意為是空無我我所。菩薩摩訶薩如實了知如是意性，菩薩摩訶薩雖於諸處不積集不善而積集於善，然於善不善中不起二相，如是了知是名菩薩摩訶薩處法善巧。又舍利子！云何菩薩摩訶薩於眼處色處而能通達善巧了知？舍利子！謂於眼色觀見離欲，然於離欲而不作證。如是了知，是名菩薩處法善巧。如是耳聲鼻香舌味身觸意法，即此意法觀見離欲，然於離欲而不作證。如是了知，是名菩薩處法善巧。又舍利子！諸佛如來說微妙法，或說聖處或非聖處。言聖處者堪受道法，非聖處者遠離道法。菩薩摩訶薩安住於道，於離道住諸眾生所，獲得大悲不捨道處。若有菩薩如是了知善通達者，是名菩薩摩訶薩處法善巧。舍利子！諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，應勤修學處法善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，而能通達處法善巧？舍利子！處法善巧者，眼為是空無我我所。菩薩摩訶薩如實了知如是眼性，乃至意為是空無我我所。菩薩摩訶薩如實了知如是意性，菩薩摩訶薩雖於諸處不積集不善而積集於善，然於善不善中不起二相，如是了知是名菩薩摩訶薩處法善巧。又舍利子！云何菩薩摩訶薩於眼處色處而能通達善巧了知？舍利子！謂於眼色觀見離欲，然於離欲而不作證。如是了知，是名菩薩處法善巧。如是耳聲鼻香舌味身觸意法，即此意法觀見離欲，然於離欲而不作證。如是了知，是名菩薩處法善巧。又舍利子！諸佛如來說微妙法，或說聖處或非聖處。言聖處者堪受道法，非聖處者遠離道法。菩薩摩訶薩安住於道，於離道住諸眾生所，獲得大悲不捨道處。若有菩薩如是了知善通達者，是名菩薩摩訶薩處法善巧。舍利子！諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，應勤修學處法善巧。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故而能通達諦法善巧？舍利子！當知菩薩摩訶薩有四種行入諦善巧。何等為四？所謂苦智、集智、滅智、道智。舍利子！云何名為苦智乃至道智？謂於諸蘊本無生智，如是之智名為苦智。於諸染愛永斷滅智，如是之智名為集智。謂於一切無生無壞，如是之智名為滅智。於一切時諸所緣法無有損益，如是之智名為道智。舍利子！若菩薩摩訶薩於是四諦以如是等智慧了知，雖復明達而不作證。何以故？為欲成熟諸眾生故。如是具足名諦善巧。又舍利子！菩薩摩訶薩諦善巧者，復有三種。何等為三？一者世俗諦，二者勝義諦，三者相諦。舍利子！世俗諦者，當知乃至世間所有語言文字音聲假說，如是等相名世俗諦。勝義諦者，所謂若於是處尚非心行，況復文字而能陳說，如是等法名勝義諦。相諦者，所謂諸相即是一相，如是一相即是無相，如是說者名為相諦。舍利子！菩薩摩訶薩於世俗諦為眾生故說無厭倦，勝義諦者於中作證而無退墮，於彼相諦深達本性了知無相。舍利子！是名菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故精勤修學諦法善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故而能通達諦法善巧？舍利子！當知菩薩摩訶薩有四種行入諦善巧。何等為四？所謂苦智、集智、滅智、道智。舍利子！云何名為苦智乃至道智？謂於諸蘊本無生智，如是之智名為苦智。於諸染愛永斷滅智，如是之智名為集智。謂於一切無生無壞，如是之智名為滅智。於一切時諸所緣法無有損益，如是之智名為道智。舍利子！若菩薩摩訶薩於是四諦以如是等智慧了知，雖復明達而不作證。何以故？為欲成熟諸眾生故。如是具足名諦善巧。又舍利子！菩薩摩訶薩諦善巧者，復有三種。何等為三？一者世俗諦，二者勝義諦，三者相諦。舍利子！世俗諦者，當知乃至世間所有語言文字音聲假說，如是等相名世俗諦。勝義諦者，所謂若於是處尚非心行，況復文字而能陳說，如是等法名勝義諦。相諦者，所謂諸相即是一相，如是一相即是無相，如是說者名為相諦。舍利子！菩薩摩訶薩於世俗諦為眾生故說無厭倦，勝義諦者於中作證而無退墮，於彼相諦深達本性了知無相。舍利子！是名菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故精勤修學諦法善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩精勤修學諦善巧者，如實當知復有一諦無有第二。何等一諦？所謂滅諦。舍利子！諸佛如來於此一諦明了通達無有增益，既通達已，為處增益諸含生等宣說如是一諦之法，令彼修學悟無增益故。舍利子！若有菩薩作如是知，是名菩薩摩訶薩諦法善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩精勤修學諦善巧者，如實當知復有一諦無有第二。何等一諦？所謂滅諦。舍利子！諸佛如來於此一諦明了通達無有增益，既通達已，為處增益諸含生等宣說如是一諦之法，令彼修學悟無增益故。舍利子！若有菩薩作如是知，是名菩薩摩訶薩諦法善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩復應修學諦法善巧。舍利子！諦善巧者，謂善通達諸聖諦故。何等名為通達聖諦？舍利子！苦聖諦者謂五受蘊，其性實苦是名苦諦。菩薩摩訶薩於是諦中通達五蘊皆為苦相，夫苦相者即為空相，如是則名為苦聖諦。舍利子！集聖諦者五受蘊因，隨眠愛見是名集諦。菩薩摩訶薩於此因法，若愛若見無有增益，無取無迷明了通達，如是則名為集聖諦。舍利子！滅聖諦者，若五受蘊究竟滅盡是名滅諦。菩薩摩訶薩觀是諦法，不失前際、不往後際、不住現在，明了通達，如是則名為滅聖諦。舍利子！道聖諦者，若依彼道證得苦智集智滅智，無第二智，是名道諦。菩薩摩訶薩於如是諦明了通達無有分別，是則名為趣苦滅行聖諦。是故舍利子！菩薩摩訶薩若於此諦以智觀察，亦令眾生觀察解了，是名菩薩摩訶薩諦法善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩復應修學諦法善巧。舍利子！諦善巧者，謂善通達諸聖諦故。何等名為通達聖諦？舍利子！苦聖諦者謂五受蘊，其性實苦是名苦諦。菩薩摩訶薩於是諦中通達五蘊皆為苦相，夫苦相者即為空相，如是則名為苦聖諦。舍利子！集聖諦者五受蘊因，隨眠愛見是名集諦。菩薩摩訶薩於此因法，若愛若見無有增益，無取無迷明了通達，如是則名為集聖諦。舍利子！滅聖諦者，若五受蘊究竟滅盡是名滅諦。菩薩摩訶薩觀是諦法，不失前際、不往後際、不住現在，明了通達，如是則名為滅聖諦。舍利子！道聖諦者，若依彼道證得苦智集智滅智，無第二智，是名道諦。菩薩摩訶薩於如是諦明了通達無有分別，是則名為趣苦滅行聖諦。是故舍利子！菩薩摩訶薩若於此諦以智觀察，亦令眾生觀察解了，是名菩薩摩訶薩諦法善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩於是諦法，又應觀知如是四諦。云何苦諦？於諸一切能受所受皆是苦諦。於如是中善當簡擇，即此智性善簡擇覺明了通達，是名菩薩苦聖諦。云何集諦？若從是因諸蘊集起皆是集諦。於如此因如實了知，是名菩薩苦集聖諦。云何滅諦？諸受永息無所覺受是名滅諦。雖觀受滅而不作證，如是通達，是名菩薩苦滅聖諦。云何道諦？若善修習離受聖道是名道諦。譬如船筏不求於受亦不求道，是名菩薩趣苦滅行聖諦。如是舍利子！若有菩薩摩訶薩如是現觀，依寂靜定發四種見，而此四見非畢竟淨。若能通達如此法者，是名菩薩摩訶薩諦法善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩於是諦法，又應觀知如是四諦。云何苦諦？於諸一切能受所受皆是苦諦。於如是中善當簡擇，即此智性善簡擇覺明了通達，是名菩薩苦聖諦。云何集諦？若從是因諸蘊集起皆是集諦。於如此因如實了知，是名菩薩苦集聖諦。云何滅諦？諸受永息無所覺受是名滅諦。雖觀受滅而不作證，如是通達，是名菩薩苦滅聖諦。云何道諦？若善修習離受聖道是名道諦。譬如船筏不求於受亦不求道，是名菩薩趣苦滅行聖諦。如是舍利子！若有菩薩摩訶薩如是現觀，依寂靜定發四種見，而此四見非畢竟淨。若能通達如此法者，是名菩薩摩訶薩諦法善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩於是諦法善巧通達，若證於滅則苦不生，觀無生智是名苦智。舍利子！有為生緣觀察此有非有非無，如是之智名為集智。舍利子！一切生者即是無生，了知此故都無所滅，此無滅智名盡滅智。舍利子！若如是道無所稱量、無所追尋、無所觀察，名廣大智，如是之智名為道智。舍利子！菩薩摩訶薩於此諦法善能建立，而於諦智無所住著，是名菩薩摩訶薩諦法善巧。舍利子！菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故精勤修是諦法善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩於是諦法善巧通達，若證於滅則苦不生，觀無生智是名苦智。舍利子！有為生緣觀察此有非有非無，如是之智名為集智。舍利子！一切生者即是無生，了知此故都無所滅，此無滅智名盡滅智。舍利子！若如是道無所稱量、無所追尋、無所觀察，名廣大智，如是之智名為道智。舍利子！菩薩摩訶薩於此諦法善能建立，而於諦智無所住著，是名菩薩摩訶薩諦法善巧。舍利子！菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故精勤修是諦法善巧。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故獲無礙解善巧？舍利子！菩薩摩訶薩以具修學般若波羅蜜多故，具足四種無障礙解。何等為四？所謂義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。舍利子！何等名為義無礙解？舍利子！諸菩薩依般若波羅蜜多故獲是義無礙解，謂一切法勝義處智，觀是智者即義無礙解。如是諸覺智、因智、緣智、和合智、遍隨行智、廣大緣生智、法性無雜智、如來隨入智、安住實際智、於空法中隨覺觀智、於無相法如所觀智、於無願法起願行智、於無加行起加行智、於一理趣觀入證智、於無有情觀入證智、於無我法觀入證智、於無命者一向入智、於無數取觀勝義智、於過去世觀無礙智、於未來世觀無邊智、於現在世觀一切處智、於諸蘊法觀如幻化智、於諸界法觀等毒蛇智、於諸處中觀如空燼智、於諸內法觀寂靜智、於諸外法觀無所行智、於諸境界觀無所有智、於諸念住觀安住智、於彼諸趣觀隨行智、於諸緣起觀現見智、於諸諦法觀通達智、於一切苦觀無生智、於一切集觀無加行智、於一切滅觀離相智、於一切道觀拔濟智、於諸法中觀句分析智、於諸根法觀證入智、於諸力法觀無屈伏智、於奢摩他觀所依處智、於毘鉢舍那觀明照智、於諸幻事觀虛集智、於諸陽焰觀迷亂智、於所夢事觀虛見智、於彼傳響觀緣合智、於彼光影觀無動智、於差別相觀一相智、於諸繫縛觀離縛智、於諸相續觀無相續智、於聲聞智觀隨聲入智、於獨覺智觀廣大緣生入一境智、於佛大乘觀知一切善根資糧能積集智。舍利子！諸如是等一切觀智，是名菩薩摩訶薩義無礙解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故獲無礙解善巧？舍利子！菩薩摩訶薩以具修學般若波羅蜜多故，具足四種無障礙解。何等為四？所謂義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。舍利子！何等名為義無礙解？舍利子！諸菩薩依般若波羅蜜多故獲是義無礙解，謂一切法勝義處智，觀是智者即義無礙解。如是諸覺智、因智、緣智、和合智、遍隨行智、廣大緣生智、法性無雜智、如來隨入智、安住實際智、於空法中隨覺觀智、於無相法如所觀智、於無願法起願行智、於無加行起加行智、於一理趣觀入證智、於無有情觀入證智、於無我法觀入證智、於無命者一向入智、於無數取觀勝義智、於過去世觀無礙智、於未來世觀無邊智、於現在世觀一切處智、於諸蘊法觀如幻化智、於諸界法觀等毒蛇智、於諸處中觀如空燼智、於諸內法觀寂靜智、於諸外法觀無所行智、於諸境界觀無所有智、於諸念住觀安住智、於彼諸趣觀隨行智、於諸緣起觀現見智、於諸諦法觀通達智、於一切苦觀無生智、於一切集觀無加行智、於一切滅觀離相智、於一切道觀拔濟智、於諸法中觀句分析智、於諸根法觀證入智、於諸力法觀無屈伏智、於奢摩他觀所依處智、於毘鉢舍那觀明照智、於諸幻事觀虛集智、於諸陽焰觀迷亂智、於所夢事觀虛見智、於彼傳響觀緣合智、於彼光影觀無動智、於差別相觀一相智、於諸繫縛觀離縛智、於諸相續觀無相續智、於聲聞智觀隨聲入智、於獨覺智觀廣大緣生入一境智、於佛大乘觀知一切善根資糧能積集智。舍利子！諸如是等一切觀智，是名菩薩摩訶薩義無礙解。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有義無礙解。所謂依趣之義，以諸法性之所依趣。何以故？以一切法遍皆是空，空性義者說名為義。以一切法遍皆無相，無相義者說名為義。以一切法遍皆無願，無願義者說名為義。以一切法遍皆遠離，遠離義者說名為義。以一切法遍無有情無命者無數取無數取義，說名為義。菩薩摩訶薩若能隨入如是相義，是則名為義無礙解。舍利子！若有菩薩摩訶薩說是義者，當知是為說無住法、說無盡法，即說一切之所顯說，即說一切智者諸無礙解所簡擇義。當知是人即為諸佛世尊印可隨喜，當知此智是為真慧、是為實慧、是為無異慧、是為諸處簡擇無礙之慧。舍利子！菩薩摩訶薩如是了知，是則名為義無礙解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有義無礙解。所謂依趣之義，以諸法性之所依趣。何以故？以一切法遍皆是空，空性義者說名為義。以一切法遍皆無相，無相義者說名為義。以一切法遍皆無願，無願義者說名為義。以一切法遍皆遠離，遠離義者說名為義。以一切法遍無有情無命者無數取無數取義，說名為義。菩薩摩訶薩若能隨入如是相義，是則名為義無礙解。舍利子！若有菩薩摩訶薩說是義者，當知是為說無住法、說無盡法，即說一切之所顯說，即說一切智者諸無礙解所簡擇義。當知是人即為諸佛世尊印可隨喜，當知此智是為真慧、是為實慧、是為無異慧、是為諸處簡擇無礙之慧。舍利子！菩薩摩訶薩如是了知，是則名為義無礙解。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩法無礙解？舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故獲是法無礙解者，謂諸法中隨證入智。何等名為隨證入智？舍利子！謂諸法中有所證入。何等諸法？謂善不善、有罪無罪、有漏無漏、世間出世間、有為無為、染污清淨。若有隨順生死及以涅槃，於如是等一切法中隨能證入法性平等、菩提平等，如是智性是則名為法無礙解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩法無礙解？舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故獲是法無礙解者，謂諸法中隨證入智。何等名為隨證入智？舍利子！謂諸法中有所證入。何等諸法？謂善不善、有罪無罪、有漏無漏、世間出世間、有為無為、染污清淨。若有隨順生死及以涅槃，於如是等一切法中隨能證入法性平等、菩提平等，如是智性是則名為法無礙解。

「復次舍利子！法無礙解者，菩薩摩訶薩以如是解心智證入如是貪行，如是入證假立貪行，或復證入方便貪行，或復證入堅固貪行，或復證入微薄貪行，或復證入非處貪行，或復證入營求貪行，或復證入宿世貪行，或復證入無邊異相貪行，或復證入現在眾緣貪行。又舍利子！菩薩摩訶薩了諸有情如是貪相，所謂或有眾生內貪非外貪，或有眾生外貪非內貪，或有眾生內外俱貪。又舍利子！或有眾生色貪非聲貪，或有眾生聲貪非色貪，或有眾生色聲俱貪。復次或有眾生色貪非香貪，或有眾生香貪非色貪，或有眾生色香俱貪。復次或有眾生色貪非味貪，或有眾生味貪非色貪，或有眾生色味俱貪。復次或有眾生色貪非觸貪，或有眾生觸貪非色貪，或有眾生色觸俱貪。又舍利子！或有眾生聲貪非香貪，或有眾生香貪非聲貪，或有眾生聲香俱貪。復次或有眾生聲貪非味貪，或有眾生味貪非聲貪，或有眾生聲味俱貪。復次或有眾生聲貪非觸貪，或有眾生觸貪非聲貪，或有眾生聲觸俱貪。又舍利子！或有眾生香貪非味貪，或有眾生味貪非香貪，或有眾生香味俱貪。復次或有眾生香貪非觸貪，或有眾生觸貪非香貪，或有眾生香觸俱貪。又舍利子！或有眾生味貪非觸貪，或有眾生觸貪非味貪，或有眾生味觸俱貪。又舍利子！或有眾生色聲貪非香貪，或有眾生香貪非色聲貪，或有眾生色聲香俱貪。復次或有眾生色聲貪非味貪，或有眾生味貪非色聲貪，或有眾生色聲味俱貪。復次或有眾生色聲貪非觸貪，或有眾生觸貪非色聲貪，或有眾生色聲觸俱貪。又舍利子！或有眾生聲香貪非味貪，或有眾生味貪非聲香貪，或有眾生聲香味俱貪。復次或有眾生聲香貪非觸貪，或有眾生觸貪非聲香貪，或有眾生聲香觸俱貪。又舍利子！或有眾生香味貪非觸貪，或有眾生觸貪非香味貪，或有眾生香味觸俱貪。又舍利子！或有眾生色聲香貪非味貪，或有眾生味貪非色聲香貪，或有眾生色聲香味俱貪。復次或有眾生色聲香貪非觸貪，或有眾生觸貪非色聲香貪，或有眾生色聲香觸俱貪。又舍利子！或有眾生聲香味貪非觸貪，或有眾生觸貪非聲香味貪，或有眾生聲香味觸俱貪。又舍利子！或有眾生色聲香味貪非觸貪，或有眾生觸貪非色聲香味貪，或有眾生色聲香味觸俱貪。舍利子！如是等無量眾生，具各起是無量貪相入於貪行。由菩薩摩訶薩證入是門故，入諸眾生二萬一千貪行門、二萬一千瞋行門、二萬一千癡行門、二萬一千等分行門。舍利子！若菩薩摩訶薩證入如是八萬四千煩惱行門者，當知如是菩薩摩訶薩具足成就心廣大智，及隨行說智、不增不減說智、不過時說智、根器有差 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！法無礙解者，菩薩摩訶薩以如是解心智證入如是貪行，如是入證假立貪行，或復證入方便貪行，或復證入堅固貪行，或復證入微薄貪行，或復證入非處貪行，或復證入營求貪行，或復證入宿世貪行，或復證入無邊異相貪行，或復證入現在眾緣貪行。又舍利子！菩薩摩訶薩了諸有情如是貪相，所謂或有眾生內貪非外貪，或有眾生外貪非內貪，或有眾生內外俱貪。又舍利子！或有眾生色貪非聲貪，或有眾生聲貪非色貪，或有眾生色聲俱貪。復次或有眾生色貪非香貪，或有眾生香貪非色貪，或有眾生色香俱貪。復次或有眾生色貪非味貪，或有眾生味貪非色貪，或有眾生色味俱貪。復次或有眾生色貪非觸貪，或有眾生觸貪非色貪，或有眾生色觸俱貪。又舍利子！或有眾生聲貪非香貪，或有眾生香貪非聲貪，或有眾生聲香俱貪。復次或有眾生聲貪非味貪，或有眾生味貪非聲貪，或有眾生聲味俱貪。復次或有眾生聲貪非觸貪，或有眾生觸貪非聲貪，或有眾生聲觸俱貪。又舍利子！或有眾生香貪非味貪，或有眾生味貪非香貪，或有眾生香味俱貪。復次或有眾生香貪非觸貪，或有眾生觸貪非香貪，或有眾生香觸俱貪。又舍利子！或有眾生味貪非觸貪，或有眾生觸貪非味貪，或有眾生味觸俱貪。又舍利子！或有眾生色聲貪非香貪，或有眾生香貪非色聲貪，或有眾生色聲香俱貪。復次或有眾生色聲貪非味貪，或有眾生味貪非色聲貪，或有眾生色聲味俱貪。復次或有眾生色聲貪非觸貪，或有眾生觸貪非色聲貪，或有眾生色聲觸俱貪。又舍利子！或有眾生聲香貪非味貪，或有眾生味貪非聲香貪，或有眾生聲香味俱貪。復次或有眾生聲香貪非觸貪，或有眾生觸貪非聲香貪，或有眾生聲香觸俱貪。又舍利子！或有眾生香味貪非觸貪，或有眾生觸貪非香味貪，或有眾生香味觸俱貪。又舍利子！或有眾生色聲香貪非味貪，或有眾生味貪非色聲香貪，或有眾生色聲香味俱貪。復次或有眾生色聲香貪非觸貪，或有眾生觸貪非色聲香貪，或有眾生色聲香觸俱貪。又舍利子！或有眾生聲香味貪非觸貪，或有眾生觸貪非聲香味貪，或有眾生聲香味觸俱貪。又舍利子！或有眾生色聲香味貪非觸貪，或有眾生觸貪非色聲香味貪，或有眾生色聲香味觸俱貪。舍利子！如是等無量眾生，具各起是無量貪相入於貪行。由菩薩摩訶薩證入是門故，入諸眾生二萬一千貪行門、二萬一千瞋行門、二萬一千癡行門、二萬一千等分行門。舍利子！若菩薩摩訶薩證入如是八萬四千煩惱行門者，當知如是菩薩摩訶薩具足成就心廣大智，及隨行說智、不增不減說智、不過時說智、根器有差

別智、立言不虛說智。舍利子！菩薩摩訶薩具足如是諸勝智故，是名菩薩摩訶薩法無礙解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別智、立言不虛說智。舍利子！菩薩摩訶薩具足如是諸勝智故，是名菩薩摩訶薩法無礙解。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩詞無礙解？舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故具足如是詞無礙解，所謂於諸言詞證入之智。獲是智已，而能了知諸天言詞、諸龍言詞、藥叉言詞、健達縛言詞、阿素洛言詞、揭路荼言詞、緊奈洛言詞、牟呼洛伽言詞、人言詞、非人言詞，乃至五道眾生一切含識所有言詞音聲籌議，菩薩悉能以智證入，又能以是言音為彼眾生宣說正法。舍利子！是則名為菩薩摩訶薩詞無礙解。又舍利子！復有詞無礙解，謂諸菩薩善能了知，如是言詞，唯應顯了如是之法；如是言詞，唯應隨辯如是之法；如是言詞，應以是字隱藏是法。菩薩摩訶薩又以是解，當應了知是一名言、是二名言、是多名言。又能了知是女名言、是男名言、是非男非女名言。又能了知是略名言、是廣名言、是好名言、是惡名言。又能了知過去名言、未來名言、現在名言。又能了知如是等相一字增益、如是等相多字增益。若諸菩薩能善了知，是則名為詞無礙解。又舍利子！復有詞無礙解者，菩薩摩訶薩所發言詞無量功德所共集成。何等是耶？舍利子！諸菩薩等所發言詞無有微弱，即此言詞善巧施設，無有繁重無有急速，詞極明了文義圓備，順悅大眾，種種美妙顯示深奧，世俗勝義之所莊嚴，自心智見通達無礙，諸佛印可悅豫眾生。舍利子！如是具足是名菩薩摩訶薩詞無礙解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩詞無礙解？舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故具足如是詞無礙解，所謂於諸言詞證入之智。獲是智已，而能了知諸天言詞、諸龍言詞、藥叉言詞、健達縛言詞、阿素洛言詞、揭路荼言詞、緊奈洛言詞、牟呼洛伽言詞、人言詞、非人言詞，乃至五道眾生一切含識所有言詞音聲籌議，菩薩悉能以智證入，又能以是言音為彼眾生宣說正法。舍利子！是則名為菩薩摩訶薩詞無礙解。又舍利子！復有詞無礙解，謂諸菩薩善能了知，如是言詞，唯應顯了如是之法；如是言詞，唯應隨辯如是之法；如是言詞，應以是字隱藏是法。菩薩摩訶薩又以是解，當應了知是一名言、是二名言、是多名言。又能了知是女名言、是男名言、是非男非女名言。又能了知是略名言、是廣名言、是好名言、是惡名言。又能了知過去名言、未來名言、現在名言。又能了知如是等相一字增益、如是等相多字增益。若諸菩薩能善了知，是則名為詞無礙解。又舍利子！復有詞無礙解者，菩薩摩訶薩所發言詞無量功德所共集成。何等是耶？舍利子！諸菩薩等所發言詞無有微弱，即此言詞善巧施設，無有繁重無有急速，詞極明了文義圓備，順悅大眾，種種美妙顯示深奧，世俗勝義之所莊嚴，自心智見通達無礙，諸佛印可悅豫眾生。舍利子！如是具足是名菩薩摩訶薩詞無礙解。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩辯無礙解？舍利子！菩薩辯者，所謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，獲是言詞無礙辯、無滯記別辯、宣暢無斷辯、速辯迅辯、捷疾辯、不可動辯、不訥鈍辯、隨問對辯、無退怯辯、不相違辯、無諍論辯、可樂法辯、住忍力辯、妙甚深辯、種種差別辯、種種微妙辯、世俗勝義辯、建立一切布施持戒懷忍正勤靜慮般羅若辯、建立一切念住正斷神足根力覺支道分奢摩他毘鉢舍那辯、建立一切靜慮解脫三摩地三摩鉢底諦廣大智辯、一切聖人所乘辯、一切眾生心行辯、無謇吃言辯、無梗澁言辯、無輕掉言辯、無麁獷言辯、愛潤音言辯、清淨言辯、橫逸言辯、無著言辯、教詔言辯、三摩呬多言辯、妙相應言辯、無關𨷲言辯、美妙音言辯、柔滑音言辯、無致譏訶言辯、眾聖所讚言辯。舍利子！菩薩摩訶薩以如是等所有言辯，遍告無邊諸佛剎土，所發言音超過一切梵音言詞。如是言音明了清淨，為諸如來之所印可。是諸菩薩具足才辯，以是言音愍諸有情及數取者，廣為宣說微妙正法，能令是等出離生死正盡眾苦。舍利子！是名菩薩摩訶薩辯無礙解。舍利子！如是名為無礙解善巧。由此無礙解善巧故，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多精勤修習無礙解善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩辯無礙解？舍利子！菩薩辯者，所謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，獲是言詞無礙辯、無滯記別辯、宣暢無斷辯、速辯迅辯、捷疾辯、不可動辯、不訥鈍辯、隨問對辯、無退怯辯、不相違辯、無諍論辯、可樂法辯、住忍力辯、妙甚深辯、種種差別辯、種種微妙辯、世俗勝義辯、建立一切布施持戒懷忍正勤靜慮般羅若辯、建立一切念住正斷神足根力覺支道分奢摩他毘鉢舍那辯、建立一切靜慮解脫三摩地三摩鉢底諦廣大智辯、一切聖人所乘辯、一切眾生心行辯、無謇吃言辯、無梗澁言辯、無輕掉言辯、無麁獷言辯、愛潤音言辯、清淨言辯、橫逸言辯、無著言辯、教詔言辯、三摩呬多言辯、妙相應言辯、無關𨷲言辯、美妙音言辯、柔滑音言辯、無致譏訶言辯、眾聖所讚言辯。舍利子！菩薩摩訶薩以如是等所有言辯，遍告無邊諸佛剎土，所發言音超過一切梵音言詞。如是言音明了清淨，為諸如來之所印可。是諸菩薩具足才辯，以是言音愍諸有情及數取者，廣為宣說微妙正法，能令是等出離生死正盡眾苦。舍利子！是名菩薩摩訶薩辯無礙解。舍利子！如是名為無礙解善巧。由此無礙解善巧故，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多精勤修習無礙解善巧。