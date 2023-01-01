大寶積經卷第四十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第四十九

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十二之十五靜慮波羅蜜多品第十之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩藏會第十二之十五靜慮波羅蜜多品第十之一

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩精勤修學靜慮波羅蜜多，為眾生故行菩薩行？舍利子！菩薩摩訶薩為眾生故，具足勤修四種靜慮。何謂為四？舍利子！菩薩摩訶薩離欲、離惡不善法故，有尋有伺離生喜樂，是名菩薩安住第一具足靜慮。又舍利子！菩薩摩訶薩滅尋伺故，內正等淨心一趣體，無尋無伺定生喜樂，是名菩薩安住第二具足靜慮。又舍利子！菩薩摩訶薩為離喜故便住於捨，正念正知身正受樂，眾聖所說有捨有念樂住離喜，是名菩薩安住第三具足靜慮。又舍利子！菩薩摩訶薩為斷樂故，斷苦為先及憂喜沒，不苦不樂捨念清淨，是名菩薩安住第四具足靜慮。舍利子！菩薩摩訶薩於是靜慮，定心清白無有穢濁，離隨煩惱不捨深定，而能發起一切靜慮種種作業，是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故勤修如是四種靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩精勤修學靜慮波羅蜜多，為眾生故行菩薩行？舍利子！菩薩摩訶薩為眾生故，具足勤修四種靜慮。何謂為四？舍利子！菩薩摩訶薩離欲、離惡不善法故，有尋有伺離生喜樂，是名菩薩安住第一具足靜慮。又舍利子！菩薩摩訶薩滅尋伺故，內正等淨心一趣體，無尋無伺定生喜樂，是名菩薩安住第二具足靜慮。又舍利子！菩薩摩訶薩為離喜故便住於捨，正念正知身正受樂，眾聖所說有捨有念樂住離喜，是名菩薩安住第三具足靜慮。又舍利子！菩薩摩訶薩為斷樂故，斷苦為先及憂喜沒，不苦不樂捨念清淨，是名菩薩安住第四具足靜慮。舍利子！菩薩摩訶薩於是靜慮，定心清白無有穢濁，離隨煩惱不捨深定，而能發起一切靜慮種種作業，是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故勤修如是四種靜慮。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩靜慮作業？所謂菩薩成就神通智業圓滿。舍利子！云何名為菩薩神通？復以何等而為智業？舍利子！言通智者，菩薩摩訶薩成就通智具足五種。何等為五？所謂天眼作證智通、天耳作證智通、他心智作證智通、宿住憶念作證智通、如意足差別作證智通。舍利子！是名菩薩摩訶薩五種神通，菩薩於中具足成就智業圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩靜慮作業？所謂菩薩成就神通智業圓滿。舍利子！云何名為菩薩神通？復以何等而為智業？舍利子！言通智者，菩薩摩訶薩成就通智具足五種。何等為五？所謂天眼作證智通、天耳作證智通、他心智作證智通、宿住憶念作證智通、如意足差別作證智通。舍利子！是名菩薩摩訶薩五種神通，菩薩於中具足成就智業圓滿。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩天眼性作證智通？云何神通智業圓滿？舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，得是天眼智業圓滿。如是定心清淨明白，又無濁穢離隨煩惱故，於含識死生作證智神通，其心善趣入。舍利子！如是菩薩摩訶薩天眼清淨，明亮顯照超過於人，觀諸含識若死若生、好色惡色、善趣惡趣、若劣若勝，隨諸眾生業所積集悉能了知。如是以淨天眼，見諸眾生成就身惡行、成就語惡行、成就意惡行、誹謗賢聖發起邪見，彼由邪見業受因故，身壞終後墮於惡趣生地獄中。如是眾生成就身妙行、成就語妙行、成就意妙行、不謗賢聖、發起正見，彼以正見業受因故，身壞命終往生善趣天世界中。舍利子！是名菩薩摩訶薩天眼清淨超過於人，隨諸眾生業所積集悉能明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩天眼性作證智通？云何神通智業圓滿？舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，得是天眼智業圓滿。如是定心清淨明白，又無濁穢離隨煩惱故，於含識死生作證智神通，其心善趣入。舍利子！如是菩薩摩訶薩天眼清淨，明亮顯照超過於人，觀諸含識若死若生、好色惡色、善趣惡趣、若劣若勝，隨諸眾生業所積集悉能了知。如是以淨天眼，見諸眾生成就身惡行、成就語惡行、成就意惡行、誹謗賢聖發起邪見，彼由邪見業受因故，身壞終後墮於惡趣生地獄中。如是眾生成就身妙行、成就語妙行、成就意妙行、不謗賢聖、發起正見，彼以正見業受因故，身壞命終往生善趣天世界中。舍利子！是名菩薩摩訶薩天眼清淨超過於人，隨諸眾生業所積集悉能明見。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，所獲天眼明徹最勝，過諸含生所得天眼。舍利子！由是菩薩所獲天眼極善明朗，徹視顯現所有色相，若麁若細、若勝若劣、若遠若近，如是諸境皆對目前悉能明見。又舍利子！菩薩摩訶薩由是眼故，一切有障諸色像等，經菩薩眼徹視明朗皆無障礙。是故舍利子！此菩薩摩訶薩所獲天眼，於諸天中為最為勝。如是一切那伽、一切藥叉、健達縛、阿素洛、有學無學及阿羅漢、諸獨覺等所得之眼，菩薩於彼所得天眼作證智通，為最為上、為尊為勝、為妙為明，清徹第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，所獲天眼明徹最勝，過諸含生所得天眼。舍利子！由是菩薩所獲天眼極善明朗，徹視顯現所有色相，若麁若細、若勝若劣、若遠若近，如是諸境皆對目前悉能明見。又舍利子！菩薩摩訶薩由是眼故，一切有障諸色像等，經菩薩眼徹視明朗皆無障礙。是故舍利子！此菩薩摩訶薩所獲天眼，於諸天中為最為勝。如是一切那伽、一切藥叉、健達縛、阿素洛、有學無學及阿羅漢、諸獨覺等所得之眼，菩薩於彼所得天眼作證智通，為最為上、為尊為勝、為妙為明，清徹第一。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，所獲天眼諸出離道之所發生。以是天眼極善明了徹視顯現故，所有十方無量無邊諸世界中，麁細勝劣、若近若遠，一切諸色如實明見。又以是眼於彼十方無邊無際諸世界中，所有含識生一切趣，除無色界，彼一切類皆能如實了知明見。又以是眼善知眾生所有業因及業果報，又善了知彼諸眾生所有諸根及諸根因、諸根差別，悉能分別如實了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，所獲天眼諸出離道之所發生。以是天眼極善明了徹視顯現故，所有十方無量無邊諸世界中，麁細勝劣、若近若遠，一切諸色如實明見。又以是眼於彼十方無邊無際諸世界中，所有含識生一切趣，除無色界，彼一切類皆能如實了知明見。又以是眼善知眾生所有業因及業果報，又善了知彼諸眾生所有諸根及諸根因、諸根差別，悉能分別如實了知。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，又以是眼能觀十方無量無邊諸佛國土功德莊嚴，皆對目前悉能現見。既現見已，清淨修治所行戒聚，即以迴向所成佛土清淨功德之所莊嚴。舍利子！是名菩薩摩訶薩具足天眼安住尸羅圓滿迴向。又舍利子！菩薩摩訶薩天眼清朗超過於人，如實明見一切諸佛及菩薩僧。既現見已，彼諸正士所有軌則，景行根念、正智威儀、聖法解脫智，住證得總持勝智，巧妙智慧、方便善權，趣入如是一切勝妙法行，菩薩悉能如實明見，便志勤修速令圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，又以是眼能觀十方無量無邊諸佛國土功德莊嚴，皆對目前悉能現見。既現見已，清淨修治所行戒聚，即以迴向所成佛土清淨功德之所莊嚴。舍利子！是名菩薩摩訶薩具足天眼安住尸羅圓滿迴向。又舍利子！菩薩摩訶薩天眼清朗超過於人，如實明見一切諸佛及菩薩僧。既現見已，彼諸正士所有軌則，景行根念、正智威儀、聖法解脫智，住證得總持勝智，巧妙智慧、方便善權，趣入如是一切勝妙法行，菩薩悉能如實明見，便志勤修速令圓滿。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，所得天眼清淨超人，無量功德之所成就。何以故？是眼無障，於一切色悉能見故；是眼無著，於一切色無執著故；是眼解脫，解脫一切隨眠見故；是眼清淨；性清徹故；是眼無依，以諸境界無所依故；是眼無受，煩惱隨眠不執受故；是眼無翳，無疑惑故；是眼無縛，離障法故；是眼明了，證法明故；是眼依智，行非識故；是眼無染無恚無癡遠離一切煩惱濁故；是眼隨順勝決擇分，以為聖行之所根故；是眼無礙相，於一切眾生等放神光故；是眼清朗，離聚亂故；是眼無垢，性皎淨故。又舍利子！是菩薩眼能引佛眼，性如虛空無所退捨。是菩薩眼無著無縛，於諸愛恚皆悉遠離。是菩薩眼行義境界，等行正法清淨智道，於諸眾生善能安住高廣大悲。是菩薩眼於來求者無所恚礙，是菩薩眼於犯戒者曾無譏毀，是菩薩眼於諸愆失能隨守護，是菩薩眼於彼嬾惰能施策進，是菩薩眼於心亂者示靜慮分，是菩薩眼於惡慧者施正慧眼，是菩薩眼行邪道者開示正路，是菩薩眼於彼下劣信樂眾生示現如來廣大佛法，是菩薩眼畢竟能趣一切智智，高廣神通妙覺現前，乃至道場無有退轉。舍利子！是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是天眼神通作證智業圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，所得天眼清淨超人，無量功德之所成就。何以故？是眼無障，於一切色悉能見故；是眼無著，於一切色無執著故；是眼解脫，解脫一切隨眠見故；是眼清淨；性清徹故；是眼無依，以諸境界無所依故；是眼無受，煩惱隨眠不執受故；是眼無翳，無疑惑故；是眼無縛，離障法故；是眼明了，證法明故；是眼依智，行非識故；是眼無染無恚無癡遠離一切煩惱濁故；是眼隨順勝決擇分，以為聖行之所根故；是眼無礙相，於一切眾生等放神光故；是眼清朗，離聚亂故；是眼無垢，性皎淨故。又舍利子！是菩薩眼能引佛眼，性如虛空無所退捨。是菩薩眼無著無縛，於諸愛恚皆悉遠離。是菩薩眼行義境界，等行正法清淨智道，於諸眾生善能安住高廣大悲。是菩薩眼於來求者無所恚礙，是菩薩眼於犯戒者曾無譏毀，是菩薩眼於諸愆失能隨守護，是菩薩眼於彼嬾惰能施策進，是菩薩眼於心亂者示靜慮分，是菩薩眼於惡慧者施正慧眼，是菩薩眼行邪道者開示正路，是菩薩眼於彼下劣信樂眾生示現如來廣大佛法，是菩薩眼畢竟能趣一切智智，高廣神通妙覺現前，乃至道場無有退轉。舍利子！是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是天眼神通作證智業圓滿。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲是天耳性作證智神通？復以何等神通智業具足圓滿？舍利子！菩薩摩訶薩以依靜慮波羅蜜多故，勤修獲得是天耳性，徹聽清淨超過於人，有二種聲，人非人等若遠若近，皆聞顯現。舍利子！是菩薩摩訶薩以天耳性，能聞十方無量無邊諸世界中一切聲響，所謂天聲、龍聲、藥叉聲、健達縛聲、阿素洛聲、揭路荼聲、緊捺洛聲、牟呼洛伽聲、人非人聲，及聞賢聖說法之聲、如來聲、獨覺聲、菩薩聲、聲聞聲。如是等一切聲響，菩薩摩訶薩以天耳性徹聽之力悉現聞知。又能了知諸弊惡趣所有音聲，地獄聲、畜生聲、焰魔界聲。如是等無量無邊一切聲響，菩薩摩訶薩以天耳性徹聽之力悉能現聞。又諸小蟲蚊虻蠅蟻，乃至微細有命之類隨所發聲，菩薩摩訶薩以天耳性悉能現聞。又舍利子！菩薩摩訶薩天耳清淨，若諸眾生於心所緣起善不善發生語業，以天耳性悉能了知。又能了知，或有諸業善因攝受、或有諸業不善因攝受，如是一切悉能了知。菩薩摩訶薩又能了知，或有語業貪隨眠故瞋恚發起，或有語業瞋隨眠故貪欲發起。又能了知，或有語業貪瞋隨眠故愚癡發起，或有語業癡隨眠故貪瞋發起。又能了知，或有語業貪隨眠故貪欲發起，或有語業瞋隨眠故瞋恚發起，或有語業癡隨眠故愚癡發起。如是一切隨有言說音聲所顯，悉能了知。又能了知，或有語業意解清淨方便染礙，或有語業方便清淨意解染礙，如是一切所有音聲，菩薩摩訶薩以無礙天耳大神通智，隨諸遠近皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲是天耳性作證智神通？復以何等神通智業具足圓滿？舍利子！菩薩摩訶薩以依靜慮波羅蜜多故，勤修獲得是天耳性，徹聽清淨超過於人，有二種聲，人非人等若遠若近，皆聞顯現。舍利子！是菩薩摩訶薩以天耳性，能聞十方無量無邊諸世界中一切聲響，所謂天聲、龍聲、藥叉聲、健達縛聲、阿素洛聲、揭路荼聲、緊捺洛聲、牟呼洛伽聲、人非人聲，及聞賢聖說法之聲、如來聲、獨覺聲、菩薩聲、聲聞聲。如是等一切聲響，菩薩摩訶薩以天耳性徹聽之力悉現聞知。又能了知諸弊惡趣所有音聲，地獄聲、畜生聲、焰魔界聲。如是等無量無邊一切聲響，菩薩摩訶薩以天耳性徹聽之力悉能現聞。又諸小蟲蚊虻蠅蟻，乃至微細有命之類隨所發聲，菩薩摩訶薩以天耳性悉能現聞。又舍利子！菩薩摩訶薩天耳清淨，若諸眾生於心所緣起善不善發生語業，以天耳性悉能了知。又能了知，或有諸業善因攝受、或有諸業不善因攝受，如是一切悉能了知。菩薩摩訶薩又能了知，或有語業貪隨眠故瞋恚發起，或有語業瞋隨眠故貪欲發起。又能了知，或有語業貪瞋隨眠故愚癡發起，或有語業癡隨眠故貪瞋發起。又能了知，或有語業貪隨眠故貪欲發起，或有語業瞋隨眠故瞋恚發起，或有語業癡隨眠故愚癡發起。如是一切隨有言說音聲所顯，悉能了知。又能了知，或有語業意解清淨方便染礙，或有語業方便清淨意解染礙，如是一切所有音聲，菩薩摩訶薩以無礙天耳大神通智，隨諸遠近皆如實知。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，天耳通智清淨明達，十方世界聖及非聖所有音聲皆悉聽聞，復能分別無有錯謬。雖聞聽已，於聖音聲不起欣愛，於非聖聲不生嫌嫉。又於聖聲聽聞知故獲得大慈，於非聖聲聽聞知故獲得大悲。又十方諸聲一時無量，菩薩摩訶薩以前後際分齊智力，天耳無亂皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，天耳通智清淨明達，十方世界聖及非聖所有音聲皆悉聽聞，復能分別無有錯謬。雖聞聽已，於聖音聲不起欣愛，於非聖聲不生嫌嫉。又於聖聲聽聞知故獲得大慈，於非聖聲聽聞知故獲得大悲。又十方諸聲一時無量，菩薩摩訶薩以前後際分齊智力，天耳無亂皆如實知。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩以淨天耳周廣聽聞，盡於十方一切世界如來遊化剎土之處，佛薄伽梵說法言音悉皆聽聞。既得聞已念器不忘，一切能持不令流散，如處器中堅住不溢。如是舍利子！菩薩摩訶薩聞如來聲亦復如是，悉能了知堅不堅法。又舍利子！是菩薩摩訶薩為聽法故，非於一佛所說法音而偏領受、於第二佛所說法音纏縛障礙。何以故？菩薩摩訶薩聞法無厭故？雖復前後一切如來所說法音？皆能任持無有錯謬。又菩薩摩訶薩以淨天耳？悉能聽聞十方世界善不善聲。此諸聲中有所顯說時非時語，如是無量皆如實知。舍利子！何等名為時非時語？舍利子！諸佛菩薩善知時宜，或時為眾廣說法要，或時為眾略說法要。菩薩摩訶薩如是諸聲皆悉聞已，以一音聲隨其所應廣略開演。又舍利子！菩薩摩訶薩能善了知，或有實可記法，若為說者恐惱他故而不記別；或實非可記法謂能引無義，菩薩摩訶薩妙能隨順利他方便無量善巧，自淨其心而便授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩以淨天耳周廣聽聞，盡於十方一切世界如來遊化剎土之處，佛薄伽梵說法言音悉皆聽聞。既得聞已念器不忘，一切能持不令流散，如處器中堅住不溢。如是舍利子！菩薩摩訶薩聞如來聲亦復如是，悉能了知堅不堅法。又舍利子！是菩薩摩訶薩為聽法故，非於一佛所說法音而偏領受、於第二佛所說法音纏縛障礙。何以故？菩薩摩訶薩聞法無厭故？雖復前後一切如來所說法音？皆能任持無有錯謬。又菩薩摩訶薩以淨天耳？悉能聽聞十方世界善不善聲。此諸聲中有所顯說時非時語，如是無量皆如實知。舍利子！何等名為時非時語？舍利子！諸佛菩薩善知時宜，或時為眾廣說法要，或時為眾略說法要。菩薩摩訶薩如是諸聲皆悉聞已，以一音聲隨其所應廣略開演。又舍利子！菩薩摩訶薩能善了知，或有實可記法，若為說者恐惱他故而不記別；或實非可記法謂能引無義，菩薩摩訶薩妙能隨順利他方便無量善巧，自淨其心而便授記。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，天耳清淨徹聽之力知諸聲相，或時具有如是相聲應須隨喜而聽聞者，菩薩摩訶薩即便聽聞如是相聲。或時具有如是相聲不應隨喜而聽聞者，菩薩摩訶薩便不聽聞如是相聲。又舍利子！菩薩摩訶薩若處大眾說法之時，眾生耳識不能清淨，便以神力加被於彼，令其解了說法音聲。若諸眾生於一切法皆欲領解，便令得聞如是法聲。若諸眾生不欣諸法既無欲解，便令不聞如是法聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，天耳清淨徹聽之力知諸聲相，或時具有如是相聲應須隨喜而聽聞者，菩薩摩訶薩即便聽聞如是相聲。或時具有如是相聲不應隨喜而聽聞者，菩薩摩訶薩便不聽聞如是相聲。又舍利子！菩薩摩訶薩若處大眾說法之時，眾生耳識不能清淨，便以神力加被於彼，令其解了說法音聲。若諸眾生於一切法皆欲領解，便令得聞如是法聲。若諸眾生不欣諸法既無欲解，便令不聞如是法聲。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，獲得如是天耳通智，所聞音響無量無邊。又舍利子！天耳性者，能令諸法皆明淨故。天耳性者，能令智慧性清徹故。天耳性者，能令菩薩自清淨故。天耳性者，能令眾生性清淨故。天耳性者極善審察，如其文字所說音詞而能聽聞明了通暢，又能悟入於五趣生所有含識種種言詞音聲差別，菩薩悉能同其類音而為說法。舍利子！是菩薩摩訶薩天耳性通，唯能趣向如來天耳，必定不趣諸餘乘行。舍利子！是名菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲天耳性徹聽神通智業圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，獲得如是天耳通智，所聞音響無量無邊。又舍利子！天耳性者，能令諸法皆明淨故。天耳性者，能令智慧性清徹故。天耳性者，能令菩薩自清淨故。天耳性者，能令眾生性清淨故。天耳性者極善審察，如其文字所說音詞而能聽聞明了通暢，又能悟入於五趣生所有含識種種言詞音聲差別，菩薩悉能同其類音而為說法。舍利子！是菩薩摩訶薩天耳性通，唯能趣向如來天耳，必定不趣諸餘乘行。舍利子！是名菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲天耳性徹聽神通智業圓滿。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲是他心作證智神通？何等復名他心神通智業圓滿？舍利子！菩薩摩訶薩以是清淨他心智通，明了所及盡於十方諸世界中所有含識無量心相，菩薩悉能如實了知。若諸眾生前際心相、後際心相、現在心相，菩薩於中皆能曉了。舍利子！是菩薩摩訶薩具足如是他心通智故，以過去心智，悉能解入一切含識因及隨因差別之心。何以故？由能了知如是眾生，是廣大因所生心因；如是眾生，是中品因所生心因；如是眾生，是下劣因所生心因；如是一切皆如實知。菩薩摩訶薩又能了知，如是眾生有施欲解相應根，如是眾生有戒欲解相應根，如是眾生有忍欲解相應根，如是眾生有精進欲解相應根，如是眾生有靜慮欲解相應根，如是眾生有智慧欲解相應根。如是一切諸根相應，菩薩悉能如實明了。菩薩摩訶薩又能了知，如是眾生有慈行根，如是眾生有悲行根，如是眾生有喜行根，如是眾生有捨行根，悉能了知如實分別。菩薩摩訶薩又能了知，如是眾生有佛乘行根，如是眾生有獨覺乘行根，如是眾生有聲聞乘行根，如是一切皆能了知。菩薩摩訶薩又如實知，如是眾生有強因力，趣向大乘善因成就。如是眾生有強緣力，趣向大乘緣因成就。皆能如實分別了知。菩薩摩訶薩又如實知，如是眾生有強因力，成就趣向大乘善因，然此眾生由方便因生下賤家。如是眾生有強方便力，雖不成就廣大善因，然此眾生更殖因力生廣大家。如是一切皆能了知。菩薩摩訶薩又能了知，如是眾生欲解清淨非方便淨，如是眾生方便清淨非欲解淨，如是眾生欲解清淨方便清淨，如是眾生非欲解淨非方便淨。舍利子！菩薩摩訶薩以是通力故，如是一切皆能了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲是他心作證智神通？何等復名他心神通智業圓滿？舍利子！菩薩摩訶薩以是清淨他心智通，明了所及盡於十方諸世界中所有含識無量心相，菩薩悉能如實了知。若諸眾生前際心相、後際心相、現在心相，菩薩於中皆能曉了。舍利子！是菩薩摩訶薩具足如是他心通智故，以過去心智，悉能解入一切含識因及隨因差別之心。何以故？由能了知如是眾生，是廣大因所生心因；如是眾生，是中品因所生心因；如是眾生，是下劣因所生心因；如是一切皆如實知。菩薩摩訶薩又能了知，如是眾生有施欲解相應根，如是眾生有戒欲解相應根，如是眾生有忍欲解相應根，如是眾生有精進欲解相應根，如是眾生有靜慮欲解相應根，如是眾生有智慧欲解相應根。如是一切諸根相應，菩薩悉能如實明了。菩薩摩訶薩又能了知，如是眾生有慈行根，如是眾生有悲行根，如是眾生有喜行根，如是眾生有捨行根，悉能了知如實分別。菩薩摩訶薩又能了知，如是眾生有佛乘行根，如是眾生有獨覺乘行根，如是眾生有聲聞乘行根，如是一切皆能了知。菩薩摩訶薩又如實知，如是眾生有強因力，趣向大乘善因成就。如是眾生有強緣力，趣向大乘緣因成就。皆能如實分別了知。菩薩摩訶薩又如實知，如是眾生有強因力，成就趣向大乘善因，然此眾生由方便因生下賤家。如是眾生有強方便力，雖不成就廣大善因，然此眾生更殖因力生廣大家。如是一切皆能了知。菩薩摩訶薩又能了知，如是眾生欲解清淨非方便淨，如是眾生方便清淨非欲解淨，如是眾生欲解清淨方便清淨，如是眾生非欲解淨非方便淨。舍利子！菩薩摩訶薩以是通力故，如是一切皆能了知。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，獲是他心通智故，所有一切眾生前際因根心行智及隨諸行說法智，如是皆名菩薩摩訶薩他心通智。舍利子，菩薩摩訶薩具是智故，以彼後際心入智通悉能了知，如是眾生於未來世當有戒因，於現在世而有施因。如是眾生於未來世當有施因，於現在世而有戒因。如是眾生於未來世當有精進因，於現在世而有忍因。如是眾生於未來世當有忍因，於現在世有精進因。如是眾生於未來世當有慧因，於現在世有靜慮因。如是眾生於未來世當有靜慮因，於現在世而有慧因。如是一切無量因行，悉如實知明了通達。菩薩摩訶薩又能了知，如是眾生於未來世當有出世行因，於現在世而有世間行因。如是眾生於未來世當有世間行因，於現在世而有出世行因。如是一切悉能了知。菩薩摩訶薩又能了知，如是眾生於未來世當有大乘因所生根，於現在世有獨覺乘因所生根。如是眾生於未來世當有獨覺乘因所生根，於現在世而有大乘因所生根。如是眾生於未來世當有大乘因所生根，於現在世有聲聞乘因所生根。如是眾生於未來世當有聲聞乘因所生根，於現在世而有大乘因所生根。如是眾生於未來世當有獨覺乘因所生根，於現在世有聲聞乘因所生根。如是眾生於未來世當有聲聞乘因所生根，於現在世有獨覺乘因所生根。如是舍利子！如前所說諸有因行及以有緣，於未來世一切眾生當有是根，菩薩摩訶薩以他心智通力故，若因若行若緣，皆能如實分別了知。舍利子！當知是諸菩薩摩訶薩於未成熟諸眾生所，發起正勤方便化導不生厭倦，隨彼眾生心能悟入為說正法。何以故？菩薩摩訶薩善知如是正法器已，即便為說如是正法，說法之業常無差失，是故皆號之為不虛說法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，獲是他心通智故，所有一切眾生前際因根心行智及隨諸行說法智，如是皆名菩薩摩訶薩他心通智。舍利子，菩薩摩訶薩具是智故，以彼後際心入智通悉能了知，如是眾生於未來世當有戒因，於現在世而有施因。如是眾生於未來世當有施因，於現在世而有戒因。如是眾生於未來世當有精進因，於現在世而有忍因。如是眾生於未來世當有忍因，於現在世有精進因。如是眾生於未來世當有慧因，於現在世有靜慮因。如是眾生於未來世當有靜慮因，於現在世而有慧因。如是一切無量因行，悉如實知明了通達。菩薩摩訶薩又能了知，如是眾生於未來世當有出世行因，於現在世而有世間行因。如是眾生於未來世當有世間行因，於現在世而有出世行因。如是一切悉能了知。菩薩摩訶薩又能了知，如是眾生於未來世當有大乘因所生根，於現在世有獨覺乘因所生根。如是眾生於未來世當有獨覺乘因所生根，於現在世而有大乘因所生根。如是眾生於未來世當有大乘因所生根，於現在世有聲聞乘因所生根。如是眾生於未來世當有聲聞乘因所生根，於現在世而有大乘因所生根。如是眾生於未來世當有獨覺乘因所生根，於現在世有聲聞乘因所生根。如是眾生於未來世當有聲聞乘因所生根，於現在世有獨覺乘因所生根。如是舍利子！如前所說諸有因行及以有緣，於未來世一切眾生當有是根，菩薩摩訶薩以他心智通力故，若因若行若緣，皆能如實分別了知。舍利子！當知是諸菩薩摩訶薩於未成熟諸眾生所，發起正勤方便化導不生厭倦，隨彼眾生心能悟入為說正法。何以故？菩薩摩訶薩善知如是正法器已，即便為說如是正法，說法之業常無差失，是故皆號之為不虛說法者。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，獲是他心智業通證，於現在世一切眾生心及心法次第生起，如是無量悉皆了知。舍利子！云何名為心及心法次第轉起而能知耶？舍利子！菩薩摩訶薩於諸含識有貪心如實知有貪心、離貪心如實知離貪心、有瞋心如實知有瞋心、離瞋心如實知離瞋心、有癡心如實知有癡心、離癡心如實知離癡心。又復能知，由彼如是如是諸煩惱惑，覆障如是如是諸眾生心。菩薩摩訶薩皆於是等如實了知，既了知已隨彼如是諸煩惱等，出離正法而為宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，獲是他心智業通證，於現在世一切眾生心及心法次第生起，如是無量悉皆了知。舍利子！云何名為心及心法次第轉起而能知耶？舍利子！菩薩摩訶薩於諸含識有貪心如實知有貪心、離貪心如實知離貪心、有瞋心如實知有瞋心、離瞋心如實知離瞋心、有癡心如實知有癡心、離癡心如實知離癡心。又復能知，由彼如是如是諸煩惱惑，覆障如是如是諸眾生心。菩薩摩訶薩皆於是等如實了知，既了知已隨彼如是諸煩惱等，出離正法而為宣說。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩既具如是他心通智，將欲說法往大眾中，先應觀察一切大眾諸根行等差別之相。既了知已，如彼眾生所應行行而為說法。舍利子！當知是菩薩摩訶薩以了知眾生根心勝劣之智，能悉了知眾生根心勝劣之性。舍利子，當知如是菩薩不妄輕毀於自心相及他心相。何以故？由此菩薩摩訶薩以智簡集心相續故，如是以念簡集、以悟簡集、以趣簡集、以慧簡集、以覺簡集，心相續故，離煩惱習、相續斷絕、清淨無垢明徹無染無濁無躁，擇照諸法，隨入眾生一切心行，如是簡集心相續故。舍利子！菩薩摩訶薩若能悟入如是一切心法智者，是名菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲是他心神通智業圓滿成就之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩既具如是他心通智，將欲說法往大眾中，先應觀察一切大眾諸根行等差別之相。既了知已，如彼眾生所應行行而為說法。舍利子！當知是菩薩摩訶薩以了知眾生根心勝劣之智，能悉了知眾生根心勝劣之性。舍利子，當知如是菩薩不妄輕毀於自心相及他心相。何以故？由此菩薩摩訶薩以智簡集心相續故，如是以念簡集、以悟簡集、以趣簡集、以慧簡集、以覺簡集，心相續故，離煩惱習、相續斷絕、清淨無垢明徹無染無濁無躁，擇照諸法，隨入眾生一切心行，如是簡集心相續故。舍利子！菩薩摩訶薩若能悟入如是一切心法智者，是名菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲是他心神通智業圓滿成就之法。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，獲得宿住隨念作證智神通智業圓滿？舍利子！菩薩摩訶薩以具如是宿住隨念之智力故，盡於十方遍周世界所有眾生，非一種種諸宿住事悉能隨念。如是一生十生、百生千生、若百千生，非一百生、非一千生、非一百千生，如是次第皆能了知。菩薩摩訶薩又能了知，壞劫成劫若成壞劫、非一壞劫、非一成劫、非一成壞劫，如是無量皆能了知。菩薩摩訶薩又知如是眾生，曾於彼處、有如是名、有如是性、如是種類、如是色相、如是狀貌、如是形像、如是飲食、如是久住、受如是等苦樂之事，菩薩摩訶薩以宿住智皆能隨念。又能了知如是眾生，此處命終彼處受生、彼處命終此處受生，如是此彼命終此彼受生，若自若他如是一切所有行相、所有處所，非一種種諸宿住事，菩薩摩訶薩悉能隨念分別了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，獲得宿住隨念作證智神通智業圓滿？舍利子！菩薩摩訶薩以具如是宿住隨念之智力故，盡於十方遍周世界所有眾生，非一種種諸宿住事悉能隨念。如是一生十生、百生千生、若百千生，非一百生、非一千生、非一百千生，如是次第皆能了知。菩薩摩訶薩又能了知，壞劫成劫若成壞劫、非一壞劫、非一成劫、非一成壞劫，如是無量皆能了知。菩薩摩訶薩又知如是眾生，曾於彼處、有如是名、有如是性、如是種類、如是色相、如是狀貌、如是形像、如是飲食、如是久住、受如是等苦樂之事，菩薩摩訶薩以宿住智皆能隨念。又能了知如是眾生，此處命終彼處受生、彼處命終此處受生，如是此彼命終此彼受生，若自若他如是一切所有行相、所有處所，非一種種諸宿住事，菩薩摩訶薩悉能隨念分別了知。

「復次舍利子！是菩薩摩訶薩以依靜慮波羅蜜多故，宿住念力善能隨念，前際所有自宿住事，悉能了知又能隨念。前際所有他諸有情，他數取趣所受非一無量種種諸宿住事，皆能隨念而得知之。菩薩摩訶薩又能隨念前際因生自善根因，又能隨念一切含識前際因生他善根因，如是一切隨念了知。舍利子！是菩薩摩訶薩宿住智力無量方便，以自善根迴向菩提，能令眾生各自憶識所有善根，又令眾生於菩提心勤行攝受，如是一切隨念能知。又能隨念先世所有諸苦樂因，善知此因皆趣無常苦無我等。舍利子！是菩薩摩訶薩既知是已，於菩薩行無色憍逸、無財憍逸、無眷屬憍逸、無自在憍逸、無有希求轉輪聖王憍逸、無有希求帝釋天主憍逸、無有希求梵世天王憍逸、無有希求護世天王憍逸、無有希求諸處受生樂著憍逸、無有希求諸欲之王富樂憍逸，唯除為欲成熟眾生便以願力故受諸有。舍利子！如是菩薩摩訶薩了知一切皆趣無常苦無我故，於過去世煩惱諸行善能訶責輕毀厭惡，於現在世更不容納如是煩惱，乃至命難重苦因緣，終不造作不善之法及諸惡業。舍利子！是菩薩摩訶薩以先所集一切善根，皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提，令其增廣現在所集諸善根等，為欲攝受一切眾生，遠離一切不平等迴向故。是菩薩摩訶薩具如是等諸善根已，紹三寶種令不斷絕，皆為迴向一切智智。舍利子！當知菩薩摩訶薩念定之力，乃能如是成就無量微妙善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！是菩薩摩訶薩以依靜慮波羅蜜多故，宿住念力善能隨念，前際所有自宿住事，悉能了知又能隨念。前際所有他諸有情，他數取趣所受非一無量種種諸宿住事，皆能隨念而得知之。菩薩摩訶薩又能隨念前際因生自善根因，又能隨念一切含識前際因生他善根因，如是一切隨念了知。舍利子！是菩薩摩訶薩宿住智力無量方便，以自善根迴向菩提，能令眾生各自憶識所有善根，又令眾生於菩提心勤行攝受，如是一切隨念能知。又能隨念先世所有諸苦樂因，善知此因皆趣無常苦無我等。舍利子！是菩薩摩訶薩既知是已，於菩薩行無色憍逸、無財憍逸、無眷屬憍逸、無自在憍逸、無有希求轉輪聖王憍逸、無有希求帝釋天主憍逸、無有希求梵世天王憍逸、無有希求護世天王憍逸、無有希求諸處受生樂著憍逸、無有希求諸欲之王富樂憍逸，唯除為欲成熟眾生便以願力故受諸有。舍利子！如是菩薩摩訶薩了知一切皆趣無常苦無我故，於過去世煩惱諸行善能訶責輕毀厭惡，於現在世更不容納如是煩惱，乃至命難重苦因緣，終不造作不善之法及諸惡業。舍利子！是菩薩摩訶薩以先所集一切善根，皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提，令其增廣現在所集諸善根等，為欲攝受一切眾生，遠離一切不平等迴向故。是菩薩摩訶薩具如是等諸善根已，紹三寶種令不斷絕，皆為迴向一切智智。舍利子！當知菩薩摩訶薩念定之力，乃能如是成就無量微妙善法。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，獲是宿住妙緣隨念，極善安住住法界故。如是隨念堅固不動，方便善巧簡擇集故。如是隨念無有掉亂，已善修治靜慮業故。如是隨念無有躁擾，妙奢摩他善住持故。如是隨念無諸迷謬，毘鉢舍那善攝受故。如是隨念性無魯樸，善證清淨現妙智故。如是隨念能善憶持，久遠諸念無忘失故。如是隨念大寶伏藏，福德資糧善積集故。如是隨念不隨於他，智慧資糧善積集故。如是隨念已到彼岸，諸度資糧善積集故。如是舍利子！當知無量無邊諸妙善法，皆由念力所任持故，於過去世及現在世發起憶念無忘失法。舍利子！是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是宿住神通成就具足智業圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，獲是宿住妙緣隨念，極善安住住法界故。如是隨念堅固不動，方便善巧簡擇集故。如是隨念無有掉亂，已善修治靜慮業故。如是隨念無有躁擾，妙奢摩他善住持故。如是隨念無諸迷謬，毘鉢舍那善攝受故。如是隨念性無魯樸，善證清淨現妙智故。如是隨念能善憶持，久遠諸念無忘失故。如是隨念大寶伏藏，福德資糧善積集故。如是隨念不隨於他，智慧資糧善積集故。如是隨念已到彼岸，諸度資糧善積集故。如是舍利子！當知無量無邊諸妙善法，皆由念力所任持故，於過去世及現在世發起憶念無忘失法。舍利子！是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是宿住神通成就具足智業圓滿。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩如意足作證智神通？何等復名如意足通智業圓滿？舍利子！菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故，獲是欲三摩地斷行成就修如意足，如是勤心觀三摩地斷行成就修如意足。舍利子！是菩薩摩訶薩依如是等欲勤心觀助發之法，極善修治極善成立自在轉故，能善修習四如意足。舍利子！菩薩摩訶薩成就四種如意足已，隨其願欲如意神通證得現前，能示非一種種神變。菩薩摩訶薩雖現無量神通變化，皆為度脫諸眾生故而修習之。舍利子！是諸眾生應見如是神通變化受調伏者，菩薩摩訶薩隨彼所應即便顯示如是神通無量變化，或現色相、或現威力、或冥加被，眾生因是而從度脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩如意足作證智神通？何等復名如意足通智業圓滿？舍利子！菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故，獲是欲三摩地斷行成就修如意足，如是勤心觀三摩地斷行成就修如意足。舍利子！是菩薩摩訶薩依如是等欲勤心觀助發之法，極善修治極善成立自在轉故，能善修習四如意足。舍利子！菩薩摩訶薩成就四種如意足已，隨其願欲如意神通證得現前，能示非一種種神變。菩薩摩訶薩雖現無量神通變化，皆為度脫諸眾生故而修習之。舍利子！是諸眾生應見如是神通變化受調伏者，菩薩摩訶薩隨彼所應即便顯示如是神通無量變化，或現色相、或現威力、或冥加被，眾生因是而從度脫。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩如意足通現諸色相調伏眾生？舍利子！是菩薩摩訶薩觀諸眾生由如是等諸色像現，若見若聞，方從調伏。菩薩即便隨其所念現斯色像，或現如來色像、或現獨覺色像、或現聲聞色像、或現天帝色像、或現梵王色像、或現護世天王色像、或現轉輪聖王色像，如是等諸餘色像，菩薩摩訶薩隨所化度皆能示現。乃至由現畜生色像，及餘一切而調伏者，即便示現如是色像，為諸眾生宣說正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩如意足通現諸色相調伏眾生？舍利子！是菩薩摩訶薩觀諸眾生由如是等諸色像現，若見若聞，方從調伏。菩薩即便隨其所念現斯色像，或現如來色像、或現獨覺色像、或現聲聞色像、或現天帝色像、或現梵王色像、或現護世天王色像、或現轉輪聖王色像，如是等諸餘色像，菩薩摩訶薩隨所化度皆能示現。乃至由現畜生色像，及餘一切而調伏者，即便示現如是色像，為諸眾生宣說正法。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩如意足通現諸威力？舍利子！菩薩摩訶薩觀諸眾生力增上慢忿恚憍逸極懷深重，由如是力得調伏者，菩薩摩訶薩隨其所應，便為示現如是神力，或現摩訶諾伽那力、或現那羅延力四分之一、或現那羅延力全分之半、或現那羅延力具足全分，如是乃至漸致兼倍，令彼眾生調伏化度。舍利子！菩薩摩訶薩以靜慮波羅蜜多如意足神通力故，能以二指舉蘇迷盧最大山王輕轉自在，猶如取一阿末羅果。復以山王擲置他方無邊世界。舍利子！如此山王舉高一十六萬八千踰繕那，量廣八萬四千踰繕那量，四寶所成高廣第一。由是菩薩住如意足，雖擲異方，於菩薩力無損無減。又舍利子！菩薩摩訶薩住如意足故，又能以此三千大千世界，如是縱廣盡其際量，從水輪聚上至有頂，擎置掌中住經一劫，現諸威儀無有妨礙。舍利子！如是無量不可思議，菩薩摩訶薩悉能隨應示現神變。舍利子，菩薩摩訶薩化現成就如是大力，為令力增上慢忿恚憍逸極重眾生見聞菩薩顯現神變，所有恃力懷慢忿恚憍逸悉皆摧滅。菩薩了知既調伏已，隨其所應為說法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩如意足通現諸威力？舍利子！菩薩摩訶薩觀諸眾生力增上慢忿恚憍逸極懷深重，由如是力得調伏者，菩薩摩訶薩隨其所應，便為示現如是神力，或現摩訶諾伽那力、或現那羅延力四分之一、或現那羅延力全分之半、或現那羅延力具足全分，如是乃至漸致兼倍，令彼眾生調伏化度。舍利子！菩薩摩訶薩以靜慮波羅蜜多如意足神通力故，能以二指舉蘇迷盧最大山王輕轉自在，猶如取一阿末羅果。復以山王擲置他方無邊世界。舍利子！如此山王舉高一十六萬八千踰繕那，量廣八萬四千踰繕那量，四寶所成高廣第一。由是菩薩住如意足，雖擲異方，於菩薩力無損無減。又舍利子！菩薩摩訶薩住如意足故，又能以此三千大千世界，如是縱廣盡其際量，從水輪聚上至有頂，擎置掌中住經一劫，現諸威儀無有妨礙。舍利子！如是無量不可思議，菩薩摩訶薩悉能隨應示現神變。舍利子，菩薩摩訶薩化現成就如是大力，為令力增上慢忿恚憍逸極重眾生見聞菩薩顯現神變，所有恃力懷慢忿恚憍逸悉皆摧滅。菩薩了知既調伏已，隨其所應為說法要。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩證得如意足通加被之智？舍利子！菩薩摩訶薩即以如是加被智力隨所加念即便成就。舍利子！菩薩摩訶薩若欲加念深廣大海使如牛跡，即如其念令是大海量如牛跡。又欲加念微淺牛跡猶如大海，即如其念令是牛跡量同大海。又舍利子！菩薩摩訶薩若欲加念劫燒大火令成水聚，即如其念便成水聚。加念水災令成火災，即如其念火災便起。舍利子！以要言之，一切加念神足之門，菩薩摩訶薩隨念加之皆得成就。又舍利子！菩薩摩訶薩若有加念下中上法互相轉易，即隨其念皆得成就。又舍利子！菩薩摩訶薩凡所加念神通被物，貞固難壞不可轉變，一切世間無有能令搖動隱沒。若沙門若婆羅門、諸天帝釋、魔王梵王及餘世間，皆無有能如法搖動及隱沒者，唯除法主諸佛世尊。舍利子！當知是菩薩摩訶薩以如是等加念持力，但為尊重種種廣大奇特變現諸眾生等，為宣正法故現威神。復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，獲得如是如意神足無退自在，超過諸魔煩惱境界，趣入一切諸佛境界。是諸眾生不惱方便一切善根資糧積集，一切魔王及魔軍眾諸威德天不能遮斷。舍利子！是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是如意足作證神通智業圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩證得如意足通加被之智？舍利子！菩薩摩訶薩即以如是加被智力隨所加念即便成就。舍利子！菩薩摩訶薩若欲加念深廣大海使如牛跡，即如其念令是大海量如牛跡。又欲加念微淺牛跡猶如大海，即如其念令是牛跡量同大海。又舍利子！菩薩摩訶薩若欲加念劫燒大火令成水聚，即如其念便成水聚。加念水災令成火災，即如其念火災便起。舍利子！以要言之，一切加念神足之門，菩薩摩訶薩隨念加之皆得成就。又舍利子！菩薩摩訶薩若有加念下中上法互相轉易，即隨其念皆得成就。又舍利子！菩薩摩訶薩凡所加念神通被物，貞固難壞不可轉變，一切世間無有能令搖動隱沒。若沙門若婆羅門、諸天帝釋、魔王梵王及餘世間，皆無有能如法搖動及隱沒者，唯除法主諸佛世尊。舍利子！當知是菩薩摩訶薩以如是等加念持力，但為尊重種種廣大奇特變現諸眾生等，為宣正法故現威神。復次舍利子！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故，獲得如是如意神足無退自在，超過諸魔煩惱境界，趣入一切諸佛境界。是諸眾生不惱方便一切善根資糧積集，一切魔王及魔軍眾諸威德天不能遮斷。舍利子！是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是如意足作證神通智業圓滿。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故得是神通？此神通者何等義理？復以何等而名為智？舍利子！菩薩摩訶薩若觀色像名曰神通，若能了知色像盡法而不證盡是名為智。又舍利子！若能聽聞一切聲響是名神通，若能了知聲響前際本不可說是名為智。又舍利子！若能了達眾生心行是名神通，若能了知心性寂滅不證彼滅是名為智。又舍利子！若能隨念過去邊際是名神通，若能了知三世無礙是名為智。又舍利子！於諸佛土若往若來是名神通，若知國土等虛空相是名為智。又舍利子！了法興起故名為神通，觀法平等是名為智。又舍利子！明達諸世間故名神通，不雜諸世間是名為智。又舍利子！威勢映奪一切釋梵護世諸天故名神通，了知一切聲聞緣覺其證下劣是名為智。舍利子！諸如是等若通若智，其德無量不可思議，是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故精勤獲得如是神通智業圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故得是神通？此神通者何等義理？復以何等而名為智？舍利子！菩薩摩訶薩若觀色像名曰神通，若能了知色像盡法而不證盡是名為智。又舍利子！若能聽聞一切聲響是名神通，若能了知聲響前際本不可說是名為智。又舍利子！若能了達眾生心行是名神通，若能了知心性寂滅不證彼滅是名為智。又舍利子！若能隨念過去邊際是名神通，若能了知三世無礙是名為智。又舍利子！於諸佛土若往若來是名神通，若知國土等虛空相是名為智。又舍利子！了法興起故名為神通，觀法平等是名為智。又舍利子！明達諸世間故名神通，不雜諸世間是名為智。又舍利子！威勢映奪一切釋梵護世諸天故名神通，了知一切聲聞緣覺其證下劣是名為智。舍利子！諸如是等若通若智，其德無量不可思議，是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故精勤獲得如是神通智業圓滿。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故，證得無邊深妙靜定。何以故？舍利子！菩薩摩訶薩乃至爾所無數煩惱積集心捨，菩薩於彼亦有爾所無數靜慮資糧功德安住其心。又舍利子！菩薩摩訶薩乃至爾所一切眾生，以煩惱心生諸散亂，菩薩於彼亦應積集爾所靜慮資糧功德。舍利子！是名菩薩摩訶薩所證靜慮無量無邊皆由靜慮波羅蜜多之所發起。復次舍利子！菩薩摩訶薩所證之定極善深妙，菩薩應時安住於中平等引攝，是處說名三摩呬多。舍利子！云何名為平等引攝？舍利子！三摩呬多者，引攝有情平等之性，故名此定三摩呬多。舍利子！三摩呬多者，引攝其心平等性故。又三摩呬多者，引攝欲解平等性故。又三摩呬多者，引攝方便平等性故。又三摩呬多者，引攝增上欲解平等性故。又三摩呬多者，引攝拕那平等性故，又能引攝尸羅、羼底、毘利耶、靜慮、般羅若平等性故。又三摩呬多者，引攝一切諸法平等性故。舍利子！是名菩薩摩訶薩三摩呬多，深妙靜慮引攝平等諸法性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故，證得無邊深妙靜定。何以故？舍利子！菩薩摩訶薩乃至爾所無數煩惱積集心捨，菩薩於彼亦有爾所無數靜慮資糧功德安住其心。又舍利子！菩薩摩訶薩乃至爾所一切眾生，以煩惱心生諸散亂，菩薩於彼亦應積集爾所靜慮資糧功德。舍利子！是名菩薩摩訶薩所證靜慮無量無邊皆由靜慮波羅蜜多之所發起。復次舍利子！菩薩摩訶薩所證之定極善深妙，菩薩應時安住於中平等引攝，是處說名三摩呬多。舍利子！云何名為平等引攝？舍利子！三摩呬多者，引攝有情平等之性，故名此定三摩呬多。舍利子！三摩呬多者，引攝其心平等性故。又三摩呬多者，引攝欲解平等性故。又三摩呬多者，引攝方便平等性故。又三摩呬多者，引攝增上欲解平等性故。又三摩呬多者，引攝拕那平等性故，又能引攝尸羅、羼底、毘利耶、靜慮、般羅若平等性故。又三摩呬多者，引攝一切諸法平等性故。舍利子！是名菩薩摩訶薩三摩呬多，深妙靜慮引攝平等諸法性故。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故，所獲靜慮微密深妙唯智能入，亦得名為三摩半那。舍利子！何等名為三摩半那？舍利子！如是妙定等諸法性。所以者何？若菩提平等即是一切有情平等，若一切有情平等即是諸法平等，若能平等證入是平等性，是則名為三摩半那。又舍利子！若空性平等即諸法平等，若能證入是平等性，是則名為三摩半那。如是無相無願及以無行性皆平等，即諸法平等，若能證入是平等性，是則名為三摩半那。又舍利子！若心性平等即諸法平等，若能證入是平等性，是則名為三摩半那。舍利子！是名菩薩摩訶薩獲是靜慮三摩半那平等之性皆因靜慮波羅蜜多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故，所獲靜慮微密深妙唯智能入，亦得名為三摩半那。舍利子！何等名為三摩半那？舍利子！如是妙定等諸法性。所以者何？若菩提平等即是一切有情平等，若一切有情平等即是諸法平等，若能平等證入是平等性，是則名為三摩半那。又舍利子！若空性平等即諸法平等，若能證入是平等性，是則名為三摩半那。如是無相無願及以無行性皆平等，即諸法平等，若能證入是平等性，是則名為三摩半那。又舍利子！若心性平等即諸法平等，若能證入是平等性，是則名為三摩半那。舍利子！是名菩薩摩訶薩獲是靜慮三摩半那平等之性皆因靜慮波羅蜜多故。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故，獲是平等微妙靜慮，於諸含識有恩無恩，皆生平等心無簡約。是故菩薩，等心於地、等心於水、等心於火、等心於風、等心虛空，無有高下亦無萎屈，安住善住證無動搖，於諸威儀心恒在定，又不分別所住威儀。心性純熟樂處深定，不掉不舉無有飄轉，遠諸愚鈍言無雜亂，知義知法善識諸時，所謂迦羅吠羅及三摩耶，巧能隨順一切世間，而與世間性不相雜，超越世間利等八法，諸煩惱惑不能染污。雜憒閙處遠於所行，唯常安止平等法性，不捨深定而現世間一切作業。舍利子！是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故證入如是無量功德，當知皆是妙慧方便之所發起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故，獲是平等微妙靜慮，於諸含識有恩無恩，皆生平等心無簡約。是故菩薩，等心於地、等心於水、等心於火、等心於風、等心虛空，無有高下亦無萎屈，安住善住證無動搖，於諸威儀心恒在定，又不分別所住威儀。心性純熟樂處深定，不掉不舉無有飄轉，遠諸愚鈍言無雜亂，知義知法善識諸時，所謂迦羅吠羅及三摩耶，巧能隨順一切世間，而與世間性不相雜，超越世間利等八法，諸煩惱惑不能染污。雜憒閙處遠於所行，唯常安止平等法性，不捨深定而現世間一切作業。舍利子！是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故證入如是無量功德，當知皆是妙慧方便之所發起。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故證是妙慧及以方便？舍利子！菩薩摩訶薩以大悲力繫心於境為度眾生，是名方便。證入寂靜最極寂靜，是名為慧。又舍利子！若能證入佛智無礙，是名方便。無有一法而可慮知，是名為慧。又舍利子！若能證入諸法攝觀，是名方便。若於法性無雜思惟，是名為慧。又舍利子！平等證入佛身莊嚴而現在前，是名方便。觀察法身性無處所，是名為慧。又舍利子！平等證入憶念諸佛所演言詞梵音聲等，是名方便。觀察法性不可言說，是名為慧。又舍利子！平等證入其心安住金剛喻定，是名方便。念無散亂觀察法性，是名為慧。又舍利子！若如是定安住本願成熟眾生，是為方便。觀察眾生皆無我性，是名為慧。又舍利子！若定緣彼增上境界發起一切增上善根，是名方便。若能觀察無根無住，是名為慧。又舍利子！若定修治佛土現前，是名方便。觀察國土與虛空等，是名為慧。又舍利子！若定發起莊嚴道場！是名方便。若住寂靜慮知諸法！是名為慧。又舍利子！若定發起轉正法輪，是名方便。若觀所轉法輪無起，是名為慧。又舍利子！如是無量覺分資糧平等證入觀察現前，是名方便。如是無量諸惑寂滅息除熱惱，如來所有靜慮妙樂不與諸法而共相應，無有諸相諸相遍知，遠離一切所緣境界，如是皆入菩薩正定所有靜慮，舍利子！菩薩摩訶薩若能如是觀察具足，是名為慧。舍利子！若菩薩摩訶薩成就如是無盡靜慮與靜慮波羅蜜多相應故，一切惡魔不能得便，即名安住諸佛法器。舍利子！如是方便、如是妙慧，是名菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多具足成就皆是妙慧方便之所發起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故證是妙慧及以方便？舍利子！菩薩摩訶薩以大悲力繫心於境為度眾生，是名方便。證入寂靜最極寂靜，是名為慧。又舍利子！若能證入佛智無礙，是名方便。無有一法而可慮知，是名為慧。又舍利子！若能證入諸法攝觀，是名方便。若於法性無雜思惟，是名為慧。又舍利子！平等證入佛身莊嚴而現在前，是名方便。觀察法身性無處所，是名為慧。又舍利子！平等證入憶念諸佛所演言詞梵音聲等，是名方便。觀察法性不可言說，是名為慧。又舍利子！平等證入其心安住金剛喻定，是名方便。念無散亂觀察法性，是名為慧。又舍利子！若如是定安住本願成熟眾生，是為方便。觀察眾生皆無我性，是名為慧。又舍利子！若定緣彼增上境界發起一切增上善根，是名方便。若能觀察無根無住，是名為慧。又舍利子！若定修治佛土現前，是名方便。觀察國土與虛空等，是名為慧。又舍利子！若定發起莊嚴道場！是名方便。若住寂靜慮知諸法！是名為慧。又舍利子！若定發起轉正法輪，是名方便。若觀所轉法輪無起，是名為慧。又舍利子！如是無量覺分資糧平等證入觀察現前，是名方便。如是無量諸惑寂滅息除熱惱，如來所有靜慮妙樂不與諸法而共相應，無有諸相諸相遍知，遠離一切所緣境界，如是皆入菩薩正定所有靜慮，舍利子！菩薩摩訶薩若能如是觀察具足，是名為慧。舍利子！若菩薩摩訶薩成就如是無盡靜慮與靜慮波羅蜜多相應故，一切惡魔不能得便，即名安住諸佛法器。舍利子！如是方便、如是妙慧，是名菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多具足成就皆是妙慧方便之所發起。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故，具足成就不退神通，善能建立智所作業，非彼慢力之所發起，遊戲神通示現世間，一切作用安住神通，發起世間一切大事。又舍利子，此神通者為大智相，具足世出世間微妙作用故。此神通者為大慧相，現見世出世間一切諸法故。此神通者為無盡相，隨遍一切如虛空故。此神通者等見諸色，色無色中平等見故。此神通者善能隨入音聲法門，前際音聲平等性故。此神通者能觀眾生一切心行，現見彼性故。此神通者善能隨念一切諸劫，分別了知前後際故。此神通者善能示現無量神變恒現在前，無加行相故。此神通者了知漏盡，觀待迦羅及三摩耶不過時故。此神通者是聖出世，於一切法決擇分故。又舍利子！如是神通微妙甚深，聲聞獨覺所不能測。如是神通有大威德，善能調伏一切有情。如是神通有大功業，證得灌頂一切諸法自在轉故。如是舍利子！是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是無退諸勝神通，善能建立智所作業，非彼慢力之所發起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故，具足成就不退神通，善能建立智所作業，非彼慢力之所發起，遊戲神通示現世間，一切作用安住神通，發起世間一切大事。又舍利子，此神通者為大智相，具足世出世間微妙作用故。此神通者為大慧相，現見世出世間一切諸法故。此神通者為無盡相，隨遍一切如虛空故。此神通者等見諸色，色無色中平等見故。此神通者善能隨入音聲法門，前際音聲平等性故。此神通者能觀眾生一切心行，現見彼性故。此神通者善能隨念一切諸劫，分別了知前後際故。此神通者善能示現無量神變恒現在前，無加行相故。此神通者了知漏盡，觀待迦羅及三摩耶不過時故。此神通者是聖出世，於一切法決擇分故。又舍利子！如是神通微妙甚深，聲聞獨覺所不能測。如是神通有大威德，善能調伏一切有情。如是神通有大功業，證得灌頂一切諸法自在轉故。如是舍利子！是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是無退諸勝神通，善能建立智所作業，非彼慢力之所發起。