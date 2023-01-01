大寶積經卷第四十三大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第四十三大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十二之九尸波羅蜜品第七之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩藏會第十二之九尸波羅蜜品第七之二

爾時佛告舍利子：「菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，成就如是善根力故，獲得四種廣勝處法。何等為四？一者於諸善法速能趣入，二者為說法師之所讚美，三者修行成滿無有毀犯，四者於佛正法堅持不壞。舍利子！是為菩薩摩訶薩獲得四種廣勝處法。又舍利子！菩薩摩訶薩由是力故，處在人中復獲四種廣勝處法。何等為四？一者為多眾生隨逐修學，於諸白法究竟安住；二者於夷坦路營建逆旅極當堅密，速令眾生獲得歡喜；三者於長夜中得法利故，歡泰之心無有退減；四者臨終捨命無惑纏心，往生善趣安樂世界。舍利子！是為菩薩摩訶薩處在人中獲得四種廣勝處法。又舍利子！菩薩摩訶薩由是力故，處在天中復獲四種廣勝處法。何等為四？一者以福感故能攝天眾。二者諸天集會瞻仰面門：『菩薩今者將何所演？我等聞已當有開悟。』三者為天帝釋及餘天子之所參覲請法斷疑，而是菩薩不往其所。四者現大宮殿，為於菩薩之所受用。舍利子！是為菩薩摩訶薩處在天中獲得四種廣勝處法。舍利子！如是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，若在天上若生人中，復得無量無邊百千萬億諸妙法門，皆為滿足尸羅波羅蜜多故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利子：「菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，成就如是善根力故，獲得四種廣勝處法。何等為四？一者於諸善法速能趣入，二者為說法師之所讚美，三者修行成滿無有毀犯，四者於佛正法堅持不壞。舍利子！是為菩薩摩訶薩獲得四種廣勝處法。又舍利子！菩薩摩訶薩由是力故，處在人中復獲四種廣勝處法。何等為四？一者為多眾生隨逐修學，於諸白法究竟安住；二者於夷坦路營建逆旅極當堅密，速令眾生獲得歡喜；三者於長夜中得法利故，歡泰之心無有退減；四者臨終捨命無惑纏心，往生善趣安樂世界。舍利子！是為菩薩摩訶薩處在人中獲得四種廣勝處法。又舍利子！菩薩摩訶薩由是力故，處在天中復獲四種廣勝處法。何等為四？一者以福感故能攝天眾。二者諸天集會瞻仰面門：『菩薩今者將何所演？我等聞已當有開悟。』三者為天帝釋及餘天子之所參覲請法斷疑，而是菩薩不往其所。四者現大宮殿，為於菩薩之所受用。舍利子！是為菩薩摩訶薩處在天中獲得四種廣勝處法。舍利子！如是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，若在天上若生人中，復得無量無邊百千萬億諸妙法門，皆為滿足尸羅波羅蜜多故。」

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

「菩薩處高座， 諸天所禮敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩處高座， 諸天所禮敬，

瞻仰彼尊顏， 將宣何等法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞻仰彼尊顏， 將宣何等法？

一切皆恭敬， 具慧除慳悋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆恭敬， 具慧除慳悋，

處歡喜宮殿， 釋天來請疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處歡喜宮殿， 釋天來請疑。

天中命盡已， 來生於人間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天中命盡已， 來生於人間，

為轉輪聖王， 大力無慳悋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為轉輪聖王， 大力無慳悋。

若人中命終， 還復生天上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人中命終， 還復生天上，

曾未更眾苦， 奉養法師故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾未更眾苦， 奉養法師故。

恒獲如是等， 四種廣勝處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒獲如是等， 四種廣勝處，

為無下劣心， 恭敬說法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為無下劣心， 恭敬說法者。

若以敬愛心， 奉施於水器， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以敬愛心， 奉施於水器，

則天龍及人， 所應親供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則天龍及人， 所應親供養。

「復次舍利子！是諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，成就如是諸善根故，復於天中得四種法。何等為四？一者了知先世所經造業；二者了知因此善故來生天上，及能了知退失善法；三者了知從此命終當生某處；四者為諸天眾宣說妙法示教讚喜，既利益已便捨天身。舍利子！是為菩薩摩訶薩生在天中得四種法，皆由尸羅波羅蜜多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！是諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，成就如是諸善根故，復於天中得四種法。何等為四？一者了知先世所經造業；二者了知因此善故來生天上，及能了知退失善法；三者了知從此命終當生某處；四者為諸天眾宣說妙法示教讚喜，既利益已便捨天身。舍利子！是為菩薩摩訶薩生在天中得四種法，皆由尸羅波羅蜜多故。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，成就如是諸善根故，復得四種圓成勝法。舍利子！何等為四？一者菩薩摩訶薩捨天宮已，還來人趣與戒俱生。二者菩薩摩訶薩處在人中，獲得五種成勝生法。云何為五？所謂得生勝家、得勝妙色、得勝淨戒、得勝眷屬、於諸眾生得修勝慈，如是名為獲得五種成勝生法。三者菩薩摩訶薩處在人中，復得五種成不壞法。云何為五？所謂得善知識不可破壞、所受之身終無中夭、所得財位中無退失、得菩提心無能壞者、於匱法時得自豐足，如是名為獲得五種成不壞法。四者菩薩摩訶薩處在人中，又復獲得五種希有圓滿之法。云何為五？菩薩摩訶薩於舍宅中安設空器，隨菩薩手所及之處，一切眾寶即皆盈滿。是名第一獲得希有圓滿之法。菩薩摩訶薩若遇渴時，即於其前具八德池自然涌現，是名第二獲得希有圓滿之法。菩薩摩訶薩福德持身不為外物之所侵害，所謂若毒若刀、若火若水、吸精氣者，或復藥叉及諸惡鬼，不能損害，是名第三獲得希有圓滿之法。菩薩摩訶薩於贍部洲諸災劫起，所謂若刀兵劫、若飢饉劫、若疾病劫、若火劫、若水劫、若風劫、若渴劫、若熱光劫、若藥叉劫。舍利子！如是別劫興起之時，爾時菩薩不生其中，便處天上受極快樂、受多極樂，是名第四獲得希有圓滿之法。菩薩摩訶薩即以如是善根力故，永不復生諸難之處、不生惡趣，若悔纏心即能見知速疾遠離，是名第五獲得希有圓滿之法。舍利子！是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故，又復獲得四種希有圓成勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，成就如是諸善根故，復得四種圓成勝法。舍利子！何等為四？一者菩薩摩訶薩捨天宮已，還來人趣與戒俱生。二者菩薩摩訶薩處在人中，獲得五種成勝生法。云何為五？所謂得生勝家、得勝妙色、得勝淨戒、得勝眷屬、於諸眾生得修勝慈，如是名為獲得五種成勝生法。三者菩薩摩訶薩處在人中，復得五種成不壞法。云何為五？所謂得善知識不可破壞、所受之身終無中夭、所得財位中無退失、得菩提心無能壞者、於匱法時得自豐足，如是名為獲得五種成不壞法。四者菩薩摩訶薩處在人中，又復獲得五種希有圓滿之法。云何為五？菩薩摩訶薩於舍宅中安設空器，隨菩薩手所及之處，一切眾寶即皆盈滿。是名第一獲得希有圓滿之法。菩薩摩訶薩若遇渴時，即於其前具八德池自然涌現，是名第二獲得希有圓滿之法。菩薩摩訶薩福德持身不為外物之所侵害，所謂若毒若刀、若火若水、吸精氣者，或復藥叉及諸惡鬼，不能損害，是名第三獲得希有圓滿之法。菩薩摩訶薩於贍部洲諸災劫起，所謂若刀兵劫、若飢饉劫、若疾病劫、若火劫、若水劫、若風劫、若渴劫、若熱光劫、若藥叉劫。舍利子！如是別劫興起之時，爾時菩薩不生其中，便處天上受極快樂、受多極樂，是名第四獲得希有圓滿之法。菩薩摩訶薩即以如是善根力故，永不復生諸難之處、不生惡趣，若悔纏心即能見知速疾遠離，是名第五獲得希有圓滿之法。舍利子！是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故，又復獲得四種希有圓成勝法。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，成就如是善根力故，常不遠離四種妙法。云何為四？一者菩薩摩訶薩但見有苦諸眾生時，即便獲得大悲之心；二者菩薩摩訶薩所有男女，皆於菩薩恭敬隨順；三者菩薩摩訶薩能制衰老不為所侵；四者菩薩摩訶薩資生作業百倍獲利，或復過此二倍三倍。舍利子！是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，成就如是四種妙法恒無遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，成就如是善根力故，常不遠離四種妙法。云何為四？一者菩薩摩訶薩但見有苦諸眾生時，即便獲得大悲之心；二者菩薩摩訶薩所有男女，皆於菩薩恭敬隨順；三者菩薩摩訶薩能制衰老不為所侵；四者菩薩摩訶薩資生作業百倍獲利，或復過此二倍三倍。舍利子！是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，成就如是四種妙法恒無遠離。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，成就如是諸善根故，不為三法之所劫奪。何等為三？一者不為貪欲之所劫奪，二者不為瞋恚之所劫奪，三者不為愚癡之所劫奪。舍利子！是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故！遠離三種劫奪之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，成就如是諸善根故，不為三法之所劫奪。何等為三？一者不為貪欲之所劫奪，二者不為瞋恚之所劫奪，三者不為愚癡之所劫奪。舍利子！是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故！遠離三種劫奪之法。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，成就如是諸善根故，獲得四種無病之法。何等為四？一者菩薩摩訶薩不為長病之所纏逼，二者菩薩摩訶薩支體鮮澤未曾羸顇，三者菩薩摩訶薩資生眾具無有損減，四者菩薩摩訶薩不為國王盜賊惡人及餘眾生所加惱害。舍利子！是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故，獲得四種成無病法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，成就如是諸善根故，獲得四種無病之法。何等為四？一者菩薩摩訶薩不為長病之所纏逼，二者菩薩摩訶薩支體鮮澤未曾羸顇，三者菩薩摩訶薩資生眾具無有損減，四者菩薩摩訶薩不為國王盜賊惡人及餘眾生所加惱害。舍利子！是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故，獲得四種成無病法。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，成就如是諸善根故，獲得四種尊位之相。何等為四？一者菩薩摩訶薩為轉輪王，威加四域以法御世名為法王，七寶來應皆悉成就。何等為七？所謂輪寶、象寶、馬寶、女寶、末尼珠寶、主家藏寶、主兵臣寶。千子滿足形貌端嚴，威勢雄猛降伏怨敵。是轉輪王為四大洲之所朝宗欽仰歸化，又為宰相群臣守衛，眾會國界人民及諸小王共所遵敬。舍利子！是為菩薩摩訶薩獲得第一尊位之相。又舍利子！菩薩摩訶薩於妙五欲不染樂著，所謂眼所識色、耳所識聲、鼻所識香、舌所識味、身所識觸。菩薩摩訶薩於是五欲不染著故，以淨信心捨家入道速獲五通，人及非人之所恭敬。舍利子！是為菩薩摩訶薩獲得第二尊位之相。舍利子！菩薩摩訶薩在所生處。自然常得最上覺、最上慧、最上辯，為諸大王之所尊敬。如過去世大烏末荼為王敬重，而是菩薩亦復如是，為王敬重請昇御座，又為宰相群臣守衛，眾會國界人民所共尊仰。舍利子！是為菩薩摩訶薩獲得第三尊位之相。又舍利子！菩薩摩訶薩既悟阿耨多羅三藐三菩提已，威德殊勝圓滿第一，為諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、牟呼洛伽、人非人等一切有情同所歸敬。何以故？由是菩薩成就最勝戒定慧品、解脫解脫智見品，於此法中證得清淨故。舍利子！是為菩薩摩訶薩獲得第四尊位之相。舍利子！是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，獲得四種尊位之相，皆為成滿尸羅波羅蜜多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，成就如是諸善根故，獲得四種尊位之相。何等為四？一者菩薩摩訶薩為轉輪王，威加四域以法御世名為法王，七寶來應皆悉成就。何等為七？所謂輪寶、象寶、馬寶、女寶、末尼珠寶、主家藏寶、主兵臣寶。千子滿足形貌端嚴，威勢雄猛降伏怨敵。是轉輪王為四大洲之所朝宗欽仰歸化，又為宰相群臣守衛，眾會國界人民及諸小王共所遵敬。舍利子！是為菩薩摩訶薩獲得第一尊位之相。又舍利子！菩薩摩訶薩於妙五欲不染樂著，所謂眼所識色、耳所識聲、鼻所識香、舌所識味、身所識觸。菩薩摩訶薩於是五欲不染著故，以淨信心捨家入道速獲五通，人及非人之所恭敬。舍利子！是為菩薩摩訶薩獲得第二尊位之相。舍利子！菩薩摩訶薩在所生處。自然常得最上覺、最上慧、最上辯，為諸大王之所尊敬。如過去世大烏末荼為王敬重，而是菩薩亦復如是，為王敬重請昇御座，又為宰相群臣守衛，眾會國界人民所共尊仰。舍利子！是為菩薩摩訶薩獲得第三尊位之相。又舍利子！菩薩摩訶薩既悟阿耨多羅三藐三菩提已，威德殊勝圓滿第一，為諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、牟呼洛伽、人非人等一切有情同所歸敬。何以故？由是菩薩成就最勝戒定慧品、解脫解脫智見品，於此法中證得清淨故。舍利子！是為菩薩摩訶薩獲得第四尊位之相。舍利子！是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，獲得四種尊位之相，皆為成滿尸羅波羅蜜多故。

「復次舍利子！如是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，具清淨心，以貯水器奉施鄔波柁耶及阿遮利耶二尊師故，獲得如是無量無邊功德妙法。所謂菩薩摩訶薩為求法故，去來進止隨順於師，如其所言終不違逆，成就如是善根力故，復獲四種最勝資財。何等為四？一者菩薩摩訶薩所生之處，獲得大王所用資財，非餘眾生下劣資具。二者菩薩摩訶薩所生之處，受離欲法獲得仙財，以淨信心捨家入道，名聖法財。三者菩薩摩訶薩所生之處得宿命念，名獲念財。由此念故，生生之處終不忘失菩提之心。四者菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三藐三菩提已，名菩提財，常為四眾、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、牟呼洛伽、人非人等前後圍遶。舍利子！是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故，證得四種最勝資財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，具清淨心，以貯水器奉施鄔波柁耶及阿遮利耶二尊師故，獲得如是無量無邊功德妙法。所謂菩薩摩訶薩為求法故，去來進止隨順於師，如其所言終不違逆，成就如是善根力故，復獲四種最勝資財。何等為四？一者菩薩摩訶薩所生之處，獲得大王所用資財，非餘眾生下劣資具。二者菩薩摩訶薩所生之處，受離欲法獲得仙財，以淨信心捨家入道，名聖法財。三者菩薩摩訶薩所生之處得宿命念，名獲念財。由此念故，生生之處終不忘失菩提之心。四者菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三藐三菩提已，名菩提財，常為四眾、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、牟呼洛伽、人非人等前後圍遶。舍利子！是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故，證得四種最勝資財。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，於說法師乃至受持四句頌等，去來進止隨順教命，所謂是善是不善、是有罪是無罪、是應修是不應修。又如是教乃至作此事已，於長夜中能感無義無利諸苦惱法。若作此已，於長夜中能感有義有利諸安樂法。如是等教隨師所命，不作不善、修習善法，無違無逆。由是菩薩摩訶薩成就如是善根力故，復獲四種成高勝法。何等為四？一者菩薩摩訶薩得具尸羅成高勝法，二者菩薩摩訶薩所感形體一切身分悉皆圓滿，三者菩薩摩訶薩獲得大慧、涌慧、高慧、廣慧、捷慧、利慧、速慧、深慧、決擇之慧，四者菩薩摩訶薩身壞命終生於善趣諸天世界。舍利子！是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，獲得四種成高勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，於說法師乃至受持四句頌等，去來進止隨順教命，所謂是善是不善、是有罪是無罪、是應修是不應修。又如是教乃至作此事已，於長夜中能感無義無利諸苦惱法。若作此已，於長夜中能感有義有利諸安樂法。如是等教隨師所命，不作不善、修習善法，無違無逆。由是菩薩摩訶薩成就如是善根力故，復獲四種成高勝法。何等為四？一者菩薩摩訶薩得具尸羅成高勝法，二者菩薩摩訶薩所感形體一切身分悉皆圓滿，三者菩薩摩訶薩獲得大慧、涌慧、高慧、廣慧、捷慧、利慧、速慧、深慧、決擇之慧，四者菩薩摩訶薩身壞命終生於善趣諸天世界。舍利子！是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，獲得四種成高勝法。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，成就如是善根力故，又獲四種無能觀法。何等為四？舍利子！菩薩摩訶薩成就如是善根力故，所在生處感得隱密陰藏之相，是名第一無能觀法。舍利子！菩薩摩訶薩成就如是善根力故，從初生已，若母若父、若餘眷屬、若天若龍藥叉羅剎健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽人非人等，所有眾生若清淨心、若雜染心，皆不能見菩薩之頂，是名第二無能觀法。舍利子！菩薩摩訶薩成就如是善根力故，從初生已，若母若父乃至人非人等，所有眾生若清淨心、若雜染心，於菩薩面無能修飾。瞻覩之者若有起心：『我當瞻飾菩薩面』者，便於兩足而現面像。何以故？舍利子！以是菩薩摩訶薩成就如是希奇法故名善丈夫，又復成就最勝丈夫第一訶辯，是名第三無能觀法。舍利子！菩薩摩訶薩成就如是善根力故，初生之時，無人扶侍自立于地遍觀四方，即便獲得明利之智。何以故？由是菩薩摩訶薩於過去世以無諂心求聞法故。而是菩薩摩訶薩又復獲得無邪諂眼，由成就是無諂眼故，以淨天眼超勝於人，乃至能觀三千大千世界所有眾生。又此菩薩摩訶薩獲得速疾廣大之智，由成就是廣大智故，而能了知一切眾生於三時中所積集心。何以故？由是菩薩摩訶薩於彼往昔求法之時，作意攝心勤加恭敬，於正法所起良藥想、起珍寶想、起難遭想、起妙善想，如其所念求聞正法，聞已受持。菩薩摩訶薩又因是故，復獲捷疾簡擇之智，由成就是簡擇智故，善能稱量諸眾生戒，乃至善能稱量正聞、定、慧、解脫、解脫智見。又菩薩摩訶薩善能稱量一切眾生尸羅同性，乃至善能稱量正聞、定、慧、解脫、解脫智見同性。又菩薩摩訶薩善能稱量一切眾生戒之等流，乃至善能稱量正聞、定、慧、解脫、解脫智見等流。又菩薩摩訶薩善能稱量一切眾生尸羅等流超勝之相，乃至善能稱量正聞、定、慧、解脫、解脫智見等流超勝之相。又菩薩摩訶薩善能稱量一切眾生進止威儀修行正行勇猛之相。舍利子！菩薩摩訶薩如是展轉稱量思惟一切眾生諸功德已，而作是念：『是諸眾生所有戒聞，乃至解脫解脫智見，是諸眾生所有尸羅同性，乃至正聞、定、慧、解脫、解脫智見同性。是諸眾生所有尸羅等流，乃至正聞、定、慧、解脫、解脫智見等流。是諸眾生所有尸羅等流超勝之相，乃至正聞、定、慧、解脫、解脫智見等流超勝之相。是諸眾生所有進止威儀修行正行勇猛之相，如是等相皆是眾生所有功德。我今於中稱量觀察，不見與己有平等者。』爾時菩薩又更思惟：『一切眾生根本堅住，與己校量，不見一切與我等者。』又舍利子！菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，成就如是善根力故，又獲四種無能觀法。何等為四？舍利子！菩薩摩訶薩成就如是善根力故，所在生處感得隱密陰藏之相，是名第一無能觀法。舍利子！菩薩摩訶薩成就如是善根力故，從初生已，若母若父、若餘眷屬、若天若龍藥叉羅剎健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽人非人等，所有眾生若清淨心、若雜染心，皆不能見菩薩之頂，是名第二無能觀法。舍利子！菩薩摩訶薩成就如是善根力故，從初生已，若母若父乃至人非人等，所有眾生若清淨心、若雜染心，於菩薩面無能修飾。瞻覩之者若有起心：『我當瞻飾菩薩面』者，便於兩足而現面像。何以故？舍利子！以是菩薩摩訶薩成就如是希奇法故名善丈夫，又復成就最勝丈夫第一訶辯，是名第三無能觀法。舍利子！菩薩摩訶薩成就如是善根力故，初生之時，無人扶侍自立于地遍觀四方，即便獲得明利之智。何以故？由是菩薩摩訶薩於過去世以無諂心求聞法故。而是菩薩摩訶薩又復獲得無邪諂眼，由成就是無諂眼故，以淨天眼超勝於人，乃至能觀三千大千世界所有眾生。又此菩薩摩訶薩獲得速疾廣大之智，由成就是廣大智故，而能了知一切眾生於三時中所積集心。何以故？由是菩薩摩訶薩於彼往昔求法之時，作意攝心勤加恭敬，於正法所起良藥想、起珍寶想、起難遭想、起妙善想，如其所念求聞正法，聞已受持。菩薩摩訶薩又因是故，復獲捷疾簡擇之智，由成就是簡擇智故，善能稱量諸眾生戒，乃至善能稱量正聞、定、慧、解脫、解脫智見。又菩薩摩訶薩善能稱量一切眾生尸羅同性，乃至善能稱量正聞、定、慧、解脫、解脫智見同性。又菩薩摩訶薩善能稱量一切眾生戒之等流，乃至善能稱量正聞、定、慧、解脫、解脫智見等流。又菩薩摩訶薩善能稱量一切眾生尸羅等流超勝之相，乃至善能稱量正聞、定、慧、解脫、解脫智見等流超勝之相。又菩薩摩訶薩善能稱量一切眾生進止威儀修行正行勇猛之相。舍利子！菩薩摩訶薩如是展轉稱量思惟一切眾生諸功德已，而作是念：『是諸眾生所有戒聞，乃至解脫解脫智見，是諸眾生所有尸羅同性，乃至正聞、定、慧、解脫、解脫智見同性。是諸眾生所有尸羅等流，乃至正聞、定、慧、解脫、解脫智見等流。是諸眾生所有尸羅等流超勝之相，乃至正聞、定、慧、解脫、解脫智見等流超勝之相。是諸眾生所有進止威儀修行正行勇猛之相，如是等相皆是眾生所有功德。我今於中稱量觀察，不見與己有平等者。』爾時菩薩又更思惟：『一切眾生根本堅住，與己校量，不見一切與我等者。』又舍利子！菩薩

摩訶薩初生之時，於剎那頃能速發起業報妙智。由此智故，一彈指頃善能了知一切眾生千種心相。是時菩薩摩訶薩以智尋思此一切心，不見與己有平等者。菩薩摩訶薩如是正知，我今獨處最上尊位，如師子王安住無畏，如大龍王有大威德。足不踐地各行七步，念菩提座微妙業報，住在現前唱如是言：『我於世間最為尊大。我於世間最為殊勝。我今當證生老死邊。我當度脫一切眾生生老病死憂悲苦惱。我當為諸眾生宣說廣大微妙最勝無上正法。』舍利子！菩薩摩訶薩發是語時，中無有間，其聲遍告滿此三千大千佛之世界。其中眾生聞是聲已，驚怖毛竪天鼓戰掉數發大聲。而此世界皆悉震動，唯有菩薩所住之地，如車輪許嶷然安靜。即此地輪下依水聚，亦不為彼大風搖動。是菩薩摩訶薩自觀己身，見無量光遍身而住，即證阿耨多羅三藐三菩提已，為諸眾生所共瞻仰，是名第四無能觀法。舍利子！是名菩薩摩訶薩獲得四種無能觀法。何以故？皆是菩薩摩訶薩於過去世行尸羅波羅蜜多時，隨順法師去來進止，遵承教命無違逆故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶薩初生之時，於剎那頃能速發起業報妙智。由此智故，一彈指頃善能了知一切眾生千種心相。是時菩薩摩訶薩以智尋思此一切心，不見與己有平等者。菩薩摩訶薩如是正知，我今獨處最上尊位，如師子王安住無畏，如大龍王有大威德。足不踐地各行七步，念菩提座微妙業報，住在現前唱如是言：『我於世間最為尊大。我於世間最為殊勝。我今當證生老死邊。我當度脫一切眾生生老病死憂悲苦惱。我當為諸眾生宣說廣大微妙最勝無上正法。』舍利子！菩薩摩訶薩發是語時，中無有間，其聲遍告滿此三千大千佛之世界。其中眾生聞是聲已，驚怖毛竪天鼓戰掉數發大聲。而此世界皆悉震動，唯有菩薩所住之地，如車輪許嶷然安靜。即此地輪下依水聚，亦不為彼大風搖動。是菩薩摩訶薩自觀己身，見無量光遍身而住，即證阿耨多羅三藐三菩提已，為諸眾生所共瞻仰，是名第四無能觀法。舍利子！是名菩薩摩訶薩獲得四種無能觀法。何以故？皆是菩薩摩訶薩於過去世行尸羅波羅蜜多時，隨順法師去來進止，遵承教命無違逆故。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，成就如是諸善根已，復獲四種迅速之法。何等為四？菩薩摩訶薩成佛之時具足如是，諸佛如來所說之法無有缺減，又所說法言無虛設。是名第一迅速之法。菩薩摩訶薩成佛之時具足如是，諸佛如來若有所命，作如是言：『進來苾芻。』爾時眾生便進佛所，髮自斷落、被服袈裟、持鉢多羅。是名第二迅速之法。菩薩摩訶薩成佛之時具足如是，諸佛如來善知眾生三時之心。是名第三迅速之法。菩薩摩訶薩成佛之時具足如是，諸佛如來善知眾生應病藥智。是名第四迅速之法。舍利子！是名菩薩摩訶薩獲得四種迅速之法。何以故？由於往昔行尸羅波羅蜜多時，以清淨心奉施鄔波柁耶及阿遮利耶諸說法師之水器故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，成就如是諸善根已，復獲四種迅速之法。何等為四？菩薩摩訶薩成佛之時具足如是，諸佛如來所說之法無有缺減，又所說法言無虛設。是名第一迅速之法。菩薩摩訶薩成佛之時具足如是，諸佛如來若有所命，作如是言：『進來苾芻。』爾時眾生便進佛所，髮自斷落、被服袈裟、持鉢多羅。是名第二迅速之法。菩薩摩訶薩成佛之時具足如是，諸佛如來善知眾生三時之心。是名第三迅速之法。菩薩摩訶薩成佛之時具足如是，諸佛如來善知眾生應病藥智。是名第四迅速之法。舍利子！是名菩薩摩訶薩獲得四種迅速之法。何以故？由於往昔行尸羅波羅蜜多時，以清淨心奉施鄔波柁耶及阿遮利耶諸說法師之水器故。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩依尸羅波羅蜜多具足如是善根力故，成佛之時復得四種他不害法。何等為四？舍利子！如來身者無依無受。何以故？如來之身若為火、刀、毒藥、他物能損害者，無有是處。舍利子！是為菩薩摩訶薩成佛之時，具尸羅故，獲得四種無損害法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩依尸羅波羅蜜多具足如是善根力故，成佛之時復得四種他不害法。何等為四？舍利子！如來身者無依無受。何以故？如來之身若為火、刀、毒藥、他物能損害者，無有是處。舍利子！是為菩薩摩訶薩成佛之時，具尸羅故，獲得四種無損害法。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩依尸羅波羅蜜多，由具如是善根力故，成佛之時復得四種他無過法。何等為四？一者諸佛如來無依無受。所以者何？無有眾生於如來前能發是言：『我為如來說未聞法，乃至一句。』若能說者，無有是處。二者諸佛如來無依無受。所以者何？無有眾生於如來前如法立論，乃至一句。若立論者，無有是處。三者諸佛如來無依無受。所以者何？無眾生能得如來乃至微分一不定心。若能得者，無有是處。何以故？舍利子！諸佛如來心恒在定，謂住慈悲喜捨等故。四者諸佛如來無依無受。所以者何？無有眾生能取如來身色諸相。若取相者，無有是處。舍利子！諸佛如來具尸羅故，獲得四種他無過法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩依尸羅波羅蜜多，由具如是善根力故，成佛之時復得四種他無過法。何等為四？一者諸佛如來無依無受。所以者何？無有眾生於如來前能發是言：『我為如來說未聞法，乃至一句。』若能說者，無有是處。二者諸佛如來無依無受。所以者何？無有眾生於如來前如法立論，乃至一句。若立論者，無有是處。三者諸佛如來無依無受。所以者何？無眾生能得如來乃至微分一不定心。若能得者，無有是處。何以故？舍利子！諸佛如來心恒在定，謂住慈悲喜捨等故。四者諸佛如來無依無受。所以者何？無有眾生能取如來身色諸相。若取相者，無有是處。舍利子！諸佛如來具尸羅故，獲得四種他無過法。

「復次舍利子！諸佛如來成就如是善根力故，獲得具足五無量法。何等為五？一者諸佛如來尸羅無量，二者諸佛如來正聞無量，三者諸佛如來正定無量，四者諸佛如來正慧無量，五者諸佛如來解脫解脫智見無量。舍利子！如是如來五無量法，皆由往昔行尸羅波羅蜜多時，於鄔波柁耶、阿遮利耶諸尊重所隨順師教，去來進止無違逆故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！諸佛如來成就如是善根力故，獲得具足五無量法。何等為五？一者諸佛如來尸羅無量，二者諸佛如來正聞無量，三者諸佛如來正定無量，四者諸佛如來正慧無量，五者諸佛如來解脫解脫智見無量。舍利子！如是如來五無量法，皆由往昔行尸羅波羅蜜多時，於鄔波柁耶、阿遮利耶諸尊重所隨順師教，去來進止無違逆故。

「復次舍利子！諸佛如來具足尸羅波羅蜜多已，成就如是善根力故，獲得四種無障礙智。何等為四？所謂諸佛世尊於過去世無障無礙智見轉。諸佛世尊於未來世無障無礙智見轉。諸佛世尊於現在世無障無礙智見轉。諸佛世尊善能發起平等之心，由起如是平等心故，能知三世平等之性。舍利子！是為如來具尸羅故獲得四種無障礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！諸佛如來具足尸羅波羅蜜多已，成就如是善根力故，獲得四種無障礙智。何等為四？所謂諸佛世尊於過去世無障無礙智見轉。諸佛世尊於未來世無障無礙智見轉。諸佛世尊於現在世無障無礙智見轉。諸佛世尊善能發起平等之心，由起如是平等心故，能知三世平等之性。舍利子！是為如來具尸羅故獲得四種無障礙智。

「復次舍利子！諸佛如來又復善能成就正智，由正智故不依屬他，而能悉知一切諸法。諸佛如來又能成就不思議智，由成就此不思議智故，而能了知諸風雨相。舍利子！如來善知世有大風名烏盧博迦，乃至眾生諸有覺受皆由此風所搖動故。此風輪量高三拘盧舍，於此風上虛空之中復有風起，名曰雲風，此風輪量高五拘盧舍。於此風上虛空之中復有風起，名瞻薄迦，此風輪量高十踰繕那。於此風上虛空之中復有風起，名吠索縛迦，此風輪量高三十踰繕那。又此風上虛空之中復有風起，名曰去來，此風輪量高四十踰繕那。如是舍利子！次第轉上六萬八千拘胝風輪之相，如來、應、正等覺依止大慧悉能了知。舍利子！最上風輪名為周遍，上界水輪之所依止，其水高量六十八百千踰繕那，為彼大地之所依止。其地量高六十八千踰繕那。舍利子！是地量表有一三千大千世界，其中有佛，號曰弘蘊如來、應、正等覺，今現在彼住世施化。其佛壽量三十拘胝歲，聲聞弟子有三十拘胝那庾多，一切皆是大阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，乃至證得諸心自在最上波羅蜜。爾時彼佛與如是等大聲聞眾同共集會。復有百拘胝等菩薩摩訶薩，皆悉證得菩薩藏法，於諸義理妙善決定，為多聞海為大法師，住空無相及以無願。舍利子！我涅槃後具滿千歲，彼佛方乃入般涅槃，正法住世滿於千歲，流布舍利遍益世間；亦如我今般涅槃後，舍利流布遍益之相。舍利子！如來無障礙智又能了知過於彼佛世界之上無量無邊風輪圓相，并諸佛土具足圓相。舍利子！又過此上有別世界，現無如來，而有百千獨覺所住。其中眾生，皆於獨覺而種善根。舍利子！如來依彼智故，復能了知此世界上，有殑伽沙等諸佛如來出興于世，今現在彼度諸眾生。如是十方無量無數不可思議不可稱量諸佛如來、應、正等覺出興于世，今現在彼度諸眾生，如來妙智悉能了知。舍利子，如來又能了知如上所說諸佛世界，現燒然等成壞之相無量無邊，如來妙智皆悉明了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！諸佛如來又復善能成就正智，由正智故不依屬他，而能悉知一切諸法。諸佛如來又能成就不思議智，由成就此不思議智故，而能了知諸風雨相。舍利子！如來善知世有大風名烏盧博迦，乃至眾生諸有覺受皆由此風所搖動故。此風輪量高三拘盧舍，於此風上虛空之中復有風起，名曰雲風，此風輪量高五拘盧舍。於此風上虛空之中復有風起，名瞻薄迦，此風輪量高十踰繕那。於此風上虛空之中復有風起，名吠索縛迦，此風輪量高三十踰繕那。又此風上虛空之中復有風起，名曰去來，此風輪量高四十踰繕那。如是舍利子！次第轉上六萬八千拘胝風輪之相，如來、應、正等覺依止大慧悉能了知。舍利子！最上風輪名為周遍，上界水輪之所依止，其水高量六十八百千踰繕那，為彼大地之所依止。其地量高六十八千踰繕那。舍利子！是地量表有一三千大千世界，其中有佛，號曰弘蘊如來、應、正等覺，今現在彼住世施化。其佛壽量三十拘胝歲，聲聞弟子有三十拘胝那庾多，一切皆是大阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，乃至證得諸心自在最上波羅蜜。爾時彼佛與如是等大聲聞眾同共集會。復有百拘胝等菩薩摩訶薩，皆悉證得菩薩藏法，於諸義理妙善決定，為多聞海為大法師，住空無相及以無願。舍利子！我涅槃後具滿千歲，彼佛方乃入般涅槃，正法住世滿於千歲，流布舍利遍益世間；亦如我今般涅槃後，舍利流布遍益之相。舍利子！如來無障礙智又能了知過於彼佛世界之上無量無邊風輪圓相，并諸佛土具足圓相。舍利子！又過此上有別世界，現無如來，而有百千獨覺所住。其中眾生，皆於獨覺而種善根。舍利子！如來依彼智故，復能了知此世界上，有殑伽沙等諸佛如來出興于世，今現在彼度諸眾生。如是十方無量無數不可思議不可稱量諸佛如來、應、正等覺出興于世，今現在彼度諸眾生，如來妙智悉能了知。舍利子，如來又能了知如上所說諸佛世界，現燒然等成壞之相無量無邊，如來妙智皆悉明了。」

爾時世尊說是語已，長老舍利子白佛言：「世尊！如來、應、正等覺成就何等諸善根故，而能獲得如是無量不可思議無障礙智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是語已，長老舍利子白佛言：「世尊！如來、應、正等覺成就何等諸善根故，而能獲得如是無量不可思議無障礙智？」

佛告舍利子：「如來由住尸羅波羅蜜多故，妙善自在，於正法所發起恭敬尊重之想、起良藥想、起珍寶想、起難遭想、起善根想、如所應想、生深敬想，又能安住攝正法想。舍利子！如來由住尸羅波羅蜜多敬重法故，獲得如是明利大智。如是大智又能了知無量無數過於前量。舍利子！諸佛世尊無斷之智，無量無數不可思議不可稱量不可宣說往來之相。舍利子！諸佛如來具尸羅故，復得如是自在之力。是故如來如彈指頃，往殑伽沙等諸佛世界而復旋返還本住處。舍利子！諸佛如來於是正法尸羅波羅蜜多所以淨信解聽聞受持，由此獲得速疾解脫，由此解脫我善解脫。於何法中而得解脫？謂於諸苦善得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「如來由住尸羅波羅蜜多故，妙善自在，於正法所發起恭敬尊重之想、起良藥想、起珍寶想、起難遭想、起善根想、如所應想、生深敬想，又能安住攝正法想。舍利子！如來由住尸羅波羅蜜多敬重法故，獲得如是明利大智。如是大智又能了知無量無數過於前量。舍利子！諸佛世尊無斷之智，無量無數不可思議不可稱量不可宣說往來之相。舍利子！諸佛如來具尸羅故，復得如是自在之力。是故如來如彈指頃，往殑伽沙等諸佛世界而復旋返還本住處。舍利子！諸佛如來於是正法尸羅波羅蜜多所以淨信解聽聞受持，由此獲得速疾解脫，由此解脫我善解脫。於何法中而得解脫？謂於諸苦善得解脫。

「復次舍利子！若有菩薩摩訶薩於此四種恭敬住處，聞斯法已得清淨信，行尸羅波羅蜜多故，發如是心：『我如是住，我於此住。由我如是常安住故，我常不離諸佛正法。』舍利子！菩薩摩訶薩受持是經法門章句，彼由如是善根力故，復獲四種慧所成法。何等為四？一者由具慧故能發大慧。二者由具慧故逢值諸佛親覲承事。三者由具慧故以淨信心捨家入道。四者由具慧故速證阿耨多羅三藐三菩提。舍利子！是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得四種慧所作法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！若有菩薩摩訶薩於此四種恭敬住處，聞斯法已得清淨信，行尸羅波羅蜜多故，發如是心：『我如是住，我於此住。由我如是常安住故，我常不離諸佛正法。』舍利子！菩薩摩訶薩受持是經法門章句，彼由如是善根力故，復獲四種慧所成法。何等為四？一者由具慧故能發大慧。二者由具慧故逢值諸佛親覲承事。三者由具慧故以淨信心捨家入道。四者由具慧故速證阿耨多羅三藐三菩提。舍利子！是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得四種慧所作法。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，由成就是善根力故，又獲四種多所作法。何等為四？一者受得人身，名多所作。二者值佛出世，名多所作。三者以淨信心捨家入道，名多所作。四者速證阿耨多羅三藐三菩提，名多所作。舍利子！是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，獲得四種多所作法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，由成就是善根力故，又獲四種多所作法。何等為四？一者受得人身，名多所作。二者值佛出世，名多所作。三者以淨信心捨家入道，名多所作。四者速證阿耨多羅三藐三菩提，名多所作。舍利子！是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，獲得四種多所作法。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，由成就是善根力故，復獲四種支分之法。何等為四？一者菩薩摩訶薩獲轉輪支，謂處人中作轉輪王。二者菩薩摩訶薩處於梵世為大梵王。三者菩薩摩訶薩處諸天眾而為天帝。四者菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三藐三菩提已，於一切法具足圓滿，號為法王處世垂化，又復獲得吉祥諸力淨眾生智神通境界，如是諸相皆能了知，為諸世間天人之眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，由成就是善根力故，復獲四種支分之法。何等為四？一者菩薩摩訶薩獲轉輪支，謂處人中作轉輪王。二者菩薩摩訶薩處於梵世為大梵王。三者菩薩摩訶薩處諸天眾而為天帝。四者菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三藐三菩提已，於一切法具足圓滿，號為法王處世垂化，又復獲得吉祥諸力淨眾生智神通境界，如是諸相皆能了知，為諸世間天人之眼。」

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

「救世之明眼， 諸群生最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「救世之明眼， 諸群生最上，

善解諸醫法， 由斯證寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解諸醫法， 由斯證寂滅。

往返隨師教， 感報為如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往返隨師教， 感報為如是，

未曾受眾苦， 及不善自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾受眾苦， 及不善自在。

速往生天上， 速還返人中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速往生天上， 速還返人中，

速奉見諸佛， 速得離諸難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速奉見諸佛， 速得離諸難。

巨富豐大財， 目觀諸伏藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巨富豐大財， 目觀諸伏藏，

隨手之所及， 眾寶皆盈滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨手之所及， 眾寶皆盈滿。

化現妙池沼， 八德水常盈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化現妙池沼， 八德水常盈，

未曾受憂惱， 為善自在果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾受憂惱， 為善自在果。

手足不繚戾， 又無醜短相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 手足不繚戾， 又無醜短相，

支體不乾枯， 亦復無減少， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支體不乾枯， 亦復無減少，

不傴不缺目， 指相無增減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不傴不缺目， 指相無增減，

首異於象頂， 為善自在果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首異於象頂， 為善自在果。

儀貌皆圓滿， 質重如金聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 儀貌皆圓滿， 質重如金聚，

端嚴眾樂觀， 容相皆鮮妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端嚴眾樂觀， 容相皆鮮妙。

諸天龍鬼神， 及以世人等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天龍鬼神， 及以世人等，

供養而尊敬， 為妙自在德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養而尊敬， 為妙自在德。

遠離諸惡道， 往人天善趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸惡道， 往人天善趣，

速悟大菩提， 為善自在果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速悟大菩提， 為善自在果。

若人悉能了， 一切眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人悉能了， 一切眾生心，

各行七步已， 妙音告世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各行七步已， 妙音告世界。

斯人智最上， 斯人慧最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯人智最上， 斯人慧最上，

解脫亦最上， 眾生中最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫亦最上， 眾生中最上。

慧令慧清淨， 慧依智安立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧令慧清淨， 慧依智安立，

慧智與解脫， 皆依諸佛證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧智與解脫， 皆依諸佛證。

由慧自性生， 所知由智了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由慧自性生， 所知由智了，

若有具智慧， 所求無不遂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有具智慧， 所求無不遂。

如是甚深義， 我為汝略說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是甚深義， 我為汝略說，

無慧少欲人， 寧當受此義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無慧少欲人， 寧當受此義？

彼由癡所癡， 眾惡所逼迫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼由癡所癡， 眾惡所逼迫，

發起於忿恚， 不恭敬正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發起於忿恚， 不恭敬正法。

若少欲眾生， 於如是正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若少欲眾生， 於如是正法，

不復興恭敬， 更起諸餘事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不復興恭敬， 更起諸餘事。

不敬法眾生， 忿恚所迷執， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不敬法眾生， 忿恚所迷執，

常懷染污心， 不應為宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常懷染污心， 不應為宣說。

諸老熟所及， 衰邁摩訶羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸老熟所及， 衰邁摩訶羅，

彼臨命終時， 虛言住後有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼臨命終時， 虛言住後有。

諸老熟所及， 衰邁摩訶羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸老熟所及， 衰邁摩訶羅，

妄吞羅漢供， 速墮於地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄吞羅漢供， 速墮於地獄。

具戒尚難得， 況阿羅漢果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具戒尚難得， 況阿羅漢果，

信者營靈廟， 復由沈惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信者營靈廟， 復由沈惡趣。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時！如是精勤修行戒行！為求菩薩藏故！以身承事正行諸師！獲得如上所說功德！又復獲得倍過前數無量無邊不可思議功德利益。舍利子！當知菩薩摩訶薩安住如是菩薩藏故，行善自在妙清淨戒諸菩薩行。舍利子！云何名為妙戒清淨？舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故，獲得十種清淨尸羅，汝應知之。何等為十？一者於諸眾生曾無損害。二者於他財物不行劫盜。三者於他妻妾遠諸染習。四者於諸眾生不興欺誑。五者和合眷屬無有乖離。六者於諸眾生不起麁言，由能堪忍彼惡言故。七者遠離綺語，凡有所言諦審說故。八者遠離貪著，於他受用無我所故。九者遠離瞋恚，善能忍受麁言辱故。十者遠離邪見，由不敬事諸餘天仙及神鬼故。舍利子！是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得十種清淨尸羅。當如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時！如是精勤修行戒行！為求菩薩藏故！以身承事正行諸師！獲得如上所說功德！又復獲得倍過前數無量無邊不可思議功德利益。舍利子！當知菩薩摩訶薩安住如是菩薩藏故，行善自在妙清淨戒諸菩薩行。舍利子！云何名為妙戒清淨？舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故，獲得十種清淨尸羅，汝應知之。何等為十？一者於諸眾生曾無損害。二者於他財物不行劫盜。三者於他妻妾遠諸染習。四者於諸眾生不興欺誑。五者和合眷屬無有乖離。六者於諸眾生不起麁言，由能堪忍彼惡言故。七者遠離綺語，凡有所言諦審說故。八者遠離貪著，於他受用無我所故。九者遠離瞋恚，善能忍受麁言辱故。十者遠離邪見，由不敬事諸餘天仙及神鬼故。舍利子！是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得十種清淨尸羅。當如是學。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，復有十種清淨尸羅，汝今當知。何等為十？一者不缺尸羅，不由無智之所證故。二者不穿尸羅，不平等生所遠離故。三者不斑尸羅，一切煩惱所不雜故。四者不染尸羅，唯為白法所增長故。五者應供尸羅，隨其所欲自在行故。六者稱讚尸羅，諸聰慧者不訶毀故。七者不呰尸羅，一切過惡不容受故。八者善護尸羅，善能守護諸根門故。九者善守尸羅，自然正智恒現前故。十者善趣尸羅，大菩提願為助伴故。舍利子！是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得十種清淨尸羅。當如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，復有十種清淨尸羅，汝今當知。何等為十？一者不缺尸羅，不由無智之所證故。二者不穿尸羅，不平等生所遠離故。三者不斑尸羅，一切煩惱所不雜故。四者不染尸羅，唯為白法所增長故。五者應供尸羅，隨其所欲自在行故。六者稱讚尸羅，諸聰慧者不訶毀故。七者不呰尸羅，一切過惡不容受故。八者善護尸羅，善能守護諸根門故。九者善守尸羅，自然正智恒現前故。十者善趣尸羅，大菩提願為助伴故。舍利子！是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得十種清淨尸羅。當如是學。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故，復有十種清淨尸羅，汝今當知。云何為十？一者少欲尸羅，如法清淨善知量故。二者知足尸羅，永斷一切諸貪著故。三者正行尸羅，能令身心皆遠離故。四者住靜尸羅，於諸憒閙皆捨遠故。五者杜多功德蠲除嗜欲尸羅，自在善根之所成故。六者聖種知足尸羅，不顧他顏無希望故。七者如說而行尸羅，幽明奉攝不欺人天故。八者自省己過尸羅，常以法鏡照了自心故。九者不譏他闕尸羅，將護彼意故。十者成熟眾生尸羅，不捨諸攝法故。舍利子！是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故獲得十種清淨尸羅。當如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故，復有十種清淨尸羅，汝今當知。云何為十？一者少欲尸羅，如法清淨善知量故。二者知足尸羅，永斷一切諸貪著故。三者正行尸羅，能令身心皆遠離故。四者住靜尸羅，於諸憒閙皆捨遠故。五者杜多功德蠲除嗜欲尸羅，自在善根之所成故。六者聖種知足尸羅，不顧他顏無希望故。七者如說而行尸羅，幽明奉攝不欺人天故。八者自省己過尸羅，常以法鏡照了自心故。九者不譏他闕尸羅，將護彼意故。十者成熟眾生尸羅，不捨諸攝法故。舍利子！是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故獲得十種清淨尸羅。當如是學。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時！復有十種清淨尸羅！汝今當知。云何為十？一者於佛淨信尸羅，離心栽枿故。二者於法淨信尸羅，守護正法故。三者於僧淨信尸羅，恭敬聖眾故。四者俯屈從事尸羅，不離思惟佛菩提故。五者親近善友尸羅，覺分資糧善積集故。六者遠離惡友尸羅，棄捨一切不善法故。七者大慈波羅蜜多尸羅，成熟一切諸眾生故。八者大悲波羅蜜多尸羅，困厄眾生令解脫故。九者大喜波羅蜜多尸羅，於彼正法生喜樂故。十者大捨波羅蜜多尸羅，於諸愛恚兩俱捨故。舍利子！是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故獲得十種清淨尸羅。當如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時！復有十種清淨尸羅！汝今當知。云何為十？一者於佛淨信尸羅，離心栽枿故。二者於法淨信尸羅，守護正法故。三者於僧淨信尸羅，恭敬聖眾故。四者俯屈從事尸羅，不離思惟佛菩提故。五者親近善友尸羅，覺分資糧善積集故。六者遠離惡友尸羅，棄捨一切不善法故。七者大慈波羅蜜多尸羅，成熟一切諸眾生故。八者大悲波羅蜜多尸羅，困厄眾生令解脫故。九者大喜波羅蜜多尸羅，於彼正法生喜樂故。十者大捨波羅蜜多尸羅，於諸愛恚兩俱捨故。舍利子！是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故獲得十種清淨尸羅。當如是學。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，復有十種清淨尸羅，汝今當知。何等為十？一者柁那波羅蜜多尸羅，為善成熟諸眾生故。二者羼底波羅蜜多尸羅，善護一切眾生心故。三者毘利耶波羅蜜多尸羅，於諸正行不退轉故。四者靜慮波羅蜜多尸羅，靜慮資糧善滿足故。五者般若波羅蜜多尸羅，聽聞根本無厭足故。六者樂求聞法尸羅，常樂請求菩薩藏故。七者不顧惜身尸羅，以無常想恒觀察故。八者不寶重命尸羅，以如幻心常現觀故。九者諸意滿足尸羅，從初發心善清淨故。十者佛戒和合尸羅，迴向如來一切戒故。舍利子！是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故獲得清淨尸羅。當如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，復有十種清淨尸羅，汝今當知。何等為十？一者柁那波羅蜜多尸羅，為善成熟諸眾生故。二者羼底波羅蜜多尸羅，善護一切眾生心故。三者毘利耶波羅蜜多尸羅，於諸正行不退轉故。四者靜慮波羅蜜多尸羅，靜慮資糧善滿足故。五者般若波羅蜜多尸羅，聽聞根本無厭足故。六者樂求聞法尸羅，常樂請求菩薩藏故。七者不顧惜身尸羅，以無常想恒觀察故。八者不寶重命尸羅，以如幻心常現觀故。九者諸意滿足尸羅，從初發心善清淨故。十者佛戒和合尸羅，迴向如來一切戒故。舍利子！是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故獲得清淨尸羅。當如是學。

「復次舍利子！是諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，具足如是清淨戒故，無有人天諸妙快樂是諸菩薩而不受者，無有世間工巧業處是諸菩薩所不知者，無有世間諸眾生等所受用具是諸菩薩不獲感者，無有凡夫不互為怨而是菩薩於彼眾生曾無瞋恚，無有世間虛誑妄語菩薩於彼不生信受，無有世間諸眾生等菩薩於彼不起母想，無有世間諸眾生等菩薩於彼不生父想，無有世間諸眾生等菩薩於彼不生保任親附之想，無有一切有為之法菩薩於彼不起無常生滅之想。舍利子！菩薩摩訶薩了知諸行皆無常已，不顧身命修清淨戒，行諸菩薩所行正行，皆為成滿尸羅波羅蜜多故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！是諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，具足如是清淨戒故，無有人天諸妙快樂是諸菩薩而不受者，無有世間工巧業處是諸菩薩所不知者，無有世間諸眾生等所受用具是諸菩薩不獲感者，無有凡夫不互為怨而是菩薩於彼眾生曾無瞋恚，無有世間虛誑妄語菩薩於彼不生信受，無有世間諸眾生等菩薩於彼不起母想，無有世間諸眾生等菩薩於彼不生父想，無有世間諸眾生等菩薩於彼不生保任親附之想，無有一切有為之法菩薩於彼不起無常生滅之想。舍利子！菩薩摩訶薩了知諸行皆無常已，不顧身命修清淨戒，行諸菩薩所行正行，皆為成滿尸羅波羅蜜多故。」

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

「妙色妙音聲， 能濟樂法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙色妙音聲， 能濟樂法者，

菩薩未為難， 住淨尸羅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩未為難， 住淨尸羅故。

面目皆圓淨， 不生盲跛傴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面目皆圓淨， 不生盲跛傴，

諸身分端正， 皆由淨戒生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸身分端正， 皆由淨戒生。

具大力大勢， 赫奕大威光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具大力大勢， 赫奕大威光，

復由精進慧， 令惡魔驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復由精進慧， 令惡魔驚怖。

諸王咸供養， 天龍所尊敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸王咸供養， 天龍所尊敬，

善斷諸疑網， 深心行大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善斷諸疑網， 深心行大慈。

安住於戒聚， 法行大名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住於戒聚， 法行大名稱，

苦逼不生畏， 終不墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦逼不生畏， 終不墮惡道。

眾生皆惛睡， 菩薩能覺之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生皆惛睡， 菩薩能覺之，

常無有暫眠， 遍四方求法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常無有暫眠， 遍四方求法。

安住於戒聚， 為求菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住於戒聚， 為求菩提道，

捨最上名珍， 妻子身肉等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨最上名珍， 妻子身肉等，

求最勝法教， 及無上佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求最勝法教， 及無上佛法，

於世間所依， 應修諸供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於世間所依， 應修諸供養。

若訶責罵詈， 惱害興惡行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若訶責罵詈， 惱害興惡行，

加哀及讚美， 斯由住忍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加哀及讚美， 斯由住忍故。

如所說修行， 言常不虛誑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所說修行， 言常不虛誑，

安坐道場已， 震動於大地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安坐道場已， 震動於大地。

於佛法無疑， 捨離邪天眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛法無疑， 捨離邪天眾，

恒事天所尊， 謂佛薄伽梵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒事天所尊， 謂佛薄伽梵。

世間諸眾生， 刀杖等相加， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間諸眾生， 刀杖等相加，

能令彼和合， 是為聰敏相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令彼和合， 是為聰敏相。

眾生受重苦， 多百拘胝劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生受重苦， 多百拘胝劫，

雖不來見求， 若覩常無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖不來見求， 若覩常無捨。

善友交談論， 義利由斯獲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善友交談論， 義利由斯獲，

而眾生不求， 反更相加害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而眾生不求， 反更相加害。

我以贍部洲， 及諸佛國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以贍部洲， 及諸佛國土，

滿中珍寶聚， 用資求善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿中珍寶聚， 用資求善友。

假使以利刀， 割斷我支節， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使以利刀， 割斷我支節，

於彼眾生類， 常行平等心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼眾生類， 常行平等心。

捨愚夫作業， 為佛法因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨愚夫作業， 為佛法因緣，

常守淨尸羅， 安住微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常守淨尸羅， 安住微妙法。

修習法隨法， 行菩提妙行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習法隨法， 行菩提妙行，

為求佛菩提， 三明慧甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求佛菩提， 三明慧甘露。

安住於戒聚， 修學諸佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住於戒聚， 修學諸佛法，

是為聰慧者， 天世應修供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為聰慧者， 天世應修供。

一切法無疑， 善達諸工巧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無疑， 善達諸工巧，

深曉眾生意， 弘揚美妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深曉眾生意， 弘揚美妙法。

戒聚已清淨， 安坐菩提樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒聚已清淨， 安坐菩提樹，

降伏惡魔軍， 悟無上正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏惡魔軍， 悟無上正覺。

揚暉滿世界， 猶如日月光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 揚暉滿世界， 猶如日月光，

菩薩有情尊， 能開聖慧眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有情尊， 能開聖慧眼。

授手引群生， 問道皆開示， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授手引群生， 問道皆開示，

常歡笑先言， 曾無懷嫉恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常歡笑先言， 曾無懷嫉恚。

捨無量自身， 及施多財寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨無量自身， 及施多財寶，

未嘗有遠離， 最上佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未嘗有遠離， 最上佛菩提。

信戒已圓具， 善住諦實言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信戒已圓具， 善住諦實言，

曾無有幻偽， 安住尸羅聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾無有幻偽， 安住尸羅聚。

諸來菩薩所， 或設虛妄言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸來菩薩所， 或設虛妄言，

有聞皆信受， 而恒依諦語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有聞皆信受， 而恒依諦語。

若有許菩薩， 假言衣食施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有許菩薩， 假言衣食施，

終無有惠及， 菩薩無恚心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終無有惠及， 菩薩無恚心。