大寶積經卷第四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第四十二

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十二之八尸波羅蜜品第七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩藏會第十二之八尸波羅蜜品第七之一

爾時佛告舍利子：「云何菩薩摩訶薩尸羅波羅蜜多？菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提？依此勤修行菩薩行。舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故，有三種妙行。何等為三？一者身妙行，二者語妙行，三者意妙行。舍利子，何等名為身妙行、語妙行、意妙行耶？舍利子！所謂菩薩摩訶薩遠離殺生、離不與取、離欲邪行，是名身妙行。舍利子！菩薩摩訶薩遠離妄語、遠離離間語、遠離麁惡語、遠離綺語，是名語妙行。舍利子！菩薩摩訶薩於諸貪著、瞋恚、邪見皆無所有，是名意妙行。菩薩摩訶薩具足如是三妙行故，是名尸羅波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利子：「云何菩薩摩訶薩尸羅波羅蜜多？菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提？依此勤修行菩薩行。舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故，有三種妙行。何等為三？一者身妙行，二者語妙行，三者意妙行。舍利子，何等名為身妙行、語妙行、意妙行耶？舍利子！所謂菩薩摩訶薩遠離殺生、離不與取、離欲邪行，是名身妙行。舍利子！菩薩摩訶薩遠離妄語、遠離離間語、遠離麁惡語、遠離綺語，是名語妙行。舍利子！菩薩摩訶薩於諸貪著、瞋恚、邪見皆無所有，是名意妙行。菩薩摩訶薩具足如是三妙行故，是名尸羅波羅蜜多。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，如是思惟：『云何身妙行、語妙行、意妙行耶？』舍利子！菩薩摩訶薩如是思惟：『若身不造殺生不與取欲邪行業者，是名身妙行。』菩薩摩訶薩如是思惟：『若語不造妄語、離間、麁惡、綺語業者，是名語妙行。』菩薩摩訶薩如是思惟：『若意不造貪著、瞋恚、邪見業者，是名意妙行。』由具如是正思惟故，是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，如是思惟：『云何身妙行、語妙行、意妙行耶？』舍利子！菩薩摩訶薩如是思惟：『若身不造殺生不與取欲邪行業者，是名身妙行。』菩薩摩訶薩如是思惟：『若語不造妄語、離間、麁惡、綺語業者，是名語妙行。』菩薩摩訶薩如是思惟：『若意不造貪著、瞋恚、邪見業者，是名意妙行。』由具如是正思惟故，是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多。

「復次舍利子！如是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，作如是念：『若業不由身語意造，此業為可建立不？』菩薩摩訶薩如是如理觀察，若業不由身語意造，此業不可建立，若青若黃、若赤若白、若紅若頗胝色。此業又非眼所識、非耳所識、非鼻舌身意所識。何以故？舍利子！由於此業非能生非所生非己生，不可執受，都無有能了別此業。菩薩摩訶薩如是了知此尸羅性不可為作，若不可為作則不可建立，若不可建立我等於中不應執著。如是菩薩摩訶薩由觀解力故，不見妙行及以尸羅，亦不見有具尸羅者，不見尸羅所迴向處。菩薩摩訶薩如是觀已，畢竟不起妄有身見。何以故？舍利子！有身見故可有觀察，此是持戒、此是犯戒。如是觀已，於彼守護及以儀則，若行若境皆悉具足正知而行，正知行故名持戒者。菩薩摩訶薩不取著自不取著他而行於行，不毀尸羅不取尸羅而行於行。若取著我即取尸羅，若不著我不取尸羅。若知尸羅是不可得，即不毀犯所有律儀。若於律儀無毀犯者，即不名為毀犯尸羅，又亦不名執取尸羅。舍利子！以何因緣於是尸羅而不執取？謂一切法知他相故。若由他相則無有我，若我是無何所執取？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，作如是念：『若業不由身語意造，此業為可建立不？』菩薩摩訶薩如是如理觀察，若業不由身語意造，此業不可建立，若青若黃、若赤若白、若紅若頗胝色。此業又非眼所識、非耳所識、非鼻舌身意所識。何以故？舍利子！由於此業非能生非所生非己生，不可執受，都無有能了別此業。菩薩摩訶薩如是了知此尸羅性不可為作，若不可為作則不可建立，若不可建立我等於中不應執著。如是菩薩摩訶薩由觀解力故，不見妙行及以尸羅，亦不見有具尸羅者，不見尸羅所迴向處。菩薩摩訶薩如是觀已，畢竟不起妄有身見。何以故？舍利子！有身見故可有觀察，此是持戒、此是犯戒。如是觀已，於彼守護及以儀則，若行若境皆悉具足正知而行，正知行故名持戒者。菩薩摩訶薩不取著自不取著他而行於行，不毀尸羅不取尸羅而行於行。若取著我即取尸羅，若不著我不取尸羅。若知尸羅是不可得，即不毀犯所有律儀。若於律儀無毀犯者，即不名為毀犯尸羅，又亦不名執取尸羅。舍利子！以何因緣於是尸羅而不執取？謂一切法知他相故。若由他相則無有我，若我是無何所執取？」

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

「若有身語意清淨， 行時恒修一切淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有身語意清淨， 行時恒修一切淨，

常住清淨諸禁戒， 是名菩薩具尸羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常住清淨諸禁戒， 是名菩薩具尸羅。

賢聖聰慧諸菩薩， 能善護持十業道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢聖聰慧諸菩薩， 能善護持十業道，

不由身語及意作， 如是智者說尸羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不由身語及意作， 如是智者說尸羅。

若非造作非所生， 非執無形亦無顯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若非造作非所生， 非執無形亦無顯，

由無有形有顯故， 未曾可得而建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由無有形有顯故， 未曾可得而建立。

尸羅無為亦無作， 非眼能見非耳聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸羅無為亦無作， 非眼能見非耳聞，

非鼻非舌亦非身， 又非心意所能識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非鼻非舌亦非身， 又非心意所能識。

若非六根之所識， 則無有能施設者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若非六根之所識， 則無有能施設者，

如是觀察尸羅淨， 曾未依執住尸羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是觀察尸羅淨， 曾未依執住尸羅。

不恃持戒生憍慢， 不計我想護尸羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不恃持戒生憍慢， 不計我想護尸羅，

善護尸羅無戒想， 具足尸羅行覺行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善護尸羅無戒想， 具足尸羅行覺行。

妄有身見已除遣， 見與見者曾無有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄有身見已除遣， 見與見者曾無有，

無有能見無彼處， 不觀持戒犯戒者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有能見無彼處， 不觀持戒犯戒者。

善入無護法理趣， 威儀具足不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善入無護法理趣， 威儀具足不思議，

妙善正知能守護， 除斯更無具戒者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙善正知能守護， 除斯更無具戒者。

無我想者無尸羅， 無所依我能依戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我想者無尸羅， 無所依我能依戒，

我說究竟常無畏， 不執身我與尸羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說究竟常無畏， 不執身我與尸羅。

說無我者不取戒， 說無我者戒無依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無我者不取戒， 說無我者戒無依，

說無我者不希戒， 說無我者戒無心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無我者不希戒， 說無我者戒無心。

不毀尸羅不執戒， 亦不計我起尸羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不毀尸羅不執戒， 亦不計我起尸羅，

無所依我及戒想， 甚深慧行菩提行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所依我及戒想， 甚深慧行菩提行。

如是尸羅無所畏， 此人常不犯尸羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是尸羅無所畏， 此人常不犯尸羅，

若能不執有諸法， 如是尸羅聖所讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能不執有諸法， 如是尸羅聖所讚。

若住我見諸愚夫， 計我具戒能持戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住我見諸愚夫， 計我具戒能持戒，

彼受護戒果終已， 於三惡趣常纏縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼受護戒果終已， 於三惡趣常纏縛。

若有斷盡諸我見， 彼無有我及我所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有斷盡諸我見， 彼無有我及我所，

是真持戒無見故， 無復怖畏墮諸惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是真持戒無見故， 無復怖畏墮諸惡。

若能如是知戒行， 無有能見犯尸羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是知戒行， 無有能見犯尸羅，

尚不觀我及三有， 況見持戒及犯戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尚不觀我及三有， 況見持戒及犯戒。

「復次舍利子！如是行尸羅波羅蜜多菩薩摩訶薩行菩薩行清淨戒時，具有十種極重深心。何等為十？一者發起深心信奉諸行，二者發起深心勤加精進，三者猛勵樂欲諸佛正法，四者廣具崇重一切諸業，五者深懷信奉一切果報，六者於諸賢聖深發敬心，七者於諸尊重鄔波柁耶、阿遮利耶清淨侍奉，八者於賢聖所興起供養，九者於諸正法勵意求請，十者求菩提時不顧身命。舍利子！如是行尸羅菩薩摩訶薩有如是等十深心法。菩薩摩訶薩安住深心修諸善法。何等名為諸善法耶？所謂三種妙行：身妙行、語妙行、意妙行。若諸菩薩摩訶薩安住如是三種妙行，為欲勤求大菩薩藏微妙法門。何以故？以諸菩薩摩訶薩依此法門，能趣阿耨多羅三藐三菩提故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如是行尸羅波羅蜜多菩薩摩訶薩行菩薩行清淨戒時，具有十種極重深心。何等為十？一者發起深心信奉諸行，二者發起深心勤加精進，三者猛勵樂欲諸佛正法，四者廣具崇重一切諸業，五者深懷信奉一切果報，六者於諸賢聖深發敬心，七者於諸尊重鄔波柁耶、阿遮利耶清淨侍奉，八者於賢聖所興起供養，九者於諸正法勵意求請，十者求菩提時不顧身命。舍利子！如是行尸羅菩薩摩訶薩有如是等十深心法。菩薩摩訶薩安住深心修諸善法。何等名為諸善法耶？所謂三種妙行：身妙行、語妙行、意妙行。若諸菩薩摩訶薩安住如是三種妙行，為欲勤求大菩薩藏微妙法門。何以故？以諸菩薩摩訶薩依此法門，能趣阿耨多羅三藐三菩提故。」

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

「由身而發起， 佛所讚善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由身而發起， 佛所讚善業，

為得聞法故， 供養諸賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為得聞法故， 供養諸賢聖。

於法及聖人， 猛勵起恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法及聖人， 猛勵起恭敬，

為利諸眾生， 慈心不嫉妬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利諸眾生， 慈心不嫉妬。

當演智人言， 無談不愛語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當演智人言， 無談不愛語，

所說欣樂相， 發語無麁鄙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說欣樂相， 發語無麁鄙。

意業常居善， 曾無樂諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意業常居善， 曾無樂諸惡，

恒觀察法性， 恭敬住慈心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒觀察法性， 恭敬住慈心。

於如來聖教， 敬心而聽法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於如來聖教， 敬心而聽法，

於法恭敬已， 速悟大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法恭敬已， 速悟大菩提。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，安住如是十最勝法，勤求菩薩藏法門故，於諸賢聖一切師長，勤加恭敬奉事供養，乃至施及貯水之器。復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，應具如是十種發心。何等為十？舍利子！菩薩摩訶薩觀是病身，諸界毒蛇恒相違害，多諸苦惱多諸過患，癲狂癰癤疽癬惡癘、風熱痰飲眾病所聚。又是身者如病如瘡、如被箭刺、如暴水流、如魁膾者，搖動不息速起速滅。又觀是身虛偽羸弱老朽疾壞，暫時停住難可愛樂狀若塚間。爾時菩薩復作是念：『我此病身雖經此苦，曾不值遇如是福田。我今得值，又復善感如此之身，我當依諸福田長養慧命，捨不堅身獲於堅身。為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於彼賢聖鄔波柁耶、阿遮利耶諸尊師所奉事供養，乃至施及貯水之器。』舍利子！是名菩薩摩訶薩第一發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，安住如是十最勝法，勤求菩薩藏法門故，於諸賢聖一切師長，勤加恭敬奉事供養，乃至施及貯水之器。復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，應具如是十種發心。何等為十？舍利子！菩薩摩訶薩觀是病身，諸界毒蛇恒相違害，多諸苦惱多諸過患，癲狂癰癤疽癬惡癘、風熱痰飲眾病所聚。又是身者如病如瘡、如被箭刺、如暴水流、如魁膾者，搖動不息速起速滅。又觀是身虛偽羸弱老朽疾壞，暫時停住難可愛樂狀若塚間。爾時菩薩復作是念：『我此病身雖經此苦，曾不值遇如是福田。我今得值，又復善感如此之身，我當依諸福田長養慧命，捨不堅身獲於堅身。為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於彼賢聖鄔波柁耶、阿遮利耶諸尊師所奉事供養，乃至施及貯水之器。』舍利子！是名菩薩摩訶薩第一發心。」

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

「諸界暴毒蛇， 展轉相依附， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸界暴毒蛇， 展轉相依附，

隨一興增動， 生則致大患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨一興增動， 生則致大患。

所謂眼耳鼻， 舌齒內腹藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂眼耳鼻， 舌齒內腹藏，

如是諸患惱， 皆悉依身生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸患惱， 皆悉依身生。

癰癤與癲狂、 疽癬大疾癘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癰癤與癲狂、 疽癬大疾癘，

諸餘種種病， 無不依身生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸餘種種病， 無不依身生。

是身猶如病， 如癰如中箭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是身猶如病， 如癰如中箭，

如是毒害身， 速壞暫時住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是毒害身， 速壞暫時住，

如趣彼塚間， 悉是無常相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如趣彼塚間， 悉是無常相，

搖鼓爛壞身， 眾病速生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 搖鼓爛壞身， 眾病速生滅。

我當修佛身， 所因賢善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當修佛身， 所因賢善業，

以彼朽爛壞， 衰老無常身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以彼朽爛壞， 衰老無常身，

轉成於佛身， 及難思法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉成於佛身， 及難思法身。

以如是朽壞， 遍常流穢身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如是朽壞， 遍常流穢身，

當證得如是， 無流無穢身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當證得如是， 無流無穢身。

若人怖寒熱， 遮障堅防護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人怖寒熱， 遮障堅防護，

畢為老病死， 諸苦同煎害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢為老病死， 諸苦同煎害。

若人於寒熱， 身遍能堪忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於寒熱， 身遍能堪忍，

莊嚴丈夫業， 速成無上身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴丈夫業， 速成無上身。

我當勤供養， 世所同尊重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當勤供養， 世所同尊重，

以不堅實身， 當貿彼堅實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不堅實身， 當貿彼堅實。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是等第一心已，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師倍復奉事勤加供養，乃至施及貯水之器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是等第一心已，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師倍復奉事勤加供養，乃至施及貯水之器。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是念：『身是不堅性非牢固，當假覆蔽洗濯按摩，而復終歸破壞離散摩滅之法。』舍利子！譬如陶師埏埴瓦器，若大若小終歸破壞。如是舍利子！身為不堅終歸破壞，如彼瓦器。又舍利子！譬如樹枝所依花葉果實，終歸墮落。如是舍利子！身為不堅必墮落法，勢非久住如熟果等。又舍利子！譬如草端霜露凝滴，日光照灼必不停住。如是舍利子！身為不堅，如霜露滴亦不久住。又舍利子！譬如大海及以眾流，有泡沫聚一切不堅，其性虛弱不可𢾊觸。如是舍利子！是身不堅猶如沫聚，本性虛弱亦復如是。又舍利子！如天大雨流泡亂浮徐起徐滅。如是舍利子！身為不堅如水上泡，其性輕薄亦復如是。舍利子！菩薩摩訶薩深自觀身，見是事已復作是念：『我於長夜感得如是不堅固身，曾未值遇如是福田。我今得值，又復善感如此之身，我當依諸福田長養慧命，以不堅身貿易堅身，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師奉事供養，乃至施及貯水之器。』舍利子！是名菩薩摩訶薩第二發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是念：『身是不堅性非牢固，當假覆蔽洗濯按摩，而復終歸破壞離散摩滅之法。』舍利子！譬如陶師埏埴瓦器，若大若小終歸破壞。如是舍利子！身為不堅終歸破壞，如彼瓦器。又舍利子！譬如樹枝所依花葉果實，終歸墮落。如是舍利子！身為不堅必墮落法，勢非久住如熟果等。又舍利子！譬如草端霜露凝滴，日光照灼必不停住。如是舍利子！身為不堅，如霜露滴亦不久住。又舍利子！譬如大海及以眾流，有泡沫聚一切不堅，其性虛弱不可𢾊觸。如是舍利子！是身不堅猶如沫聚，本性虛弱亦復如是。又舍利子！如天大雨流泡亂浮徐起徐滅。如是舍利子！身為不堅如水上泡，其性輕薄亦復如是。舍利子！菩薩摩訶薩深自觀身，見是事已復作是念：『我於長夜感得如是不堅固身，曾未值遇如是福田。我今得值，又復善感如此之身，我當依諸福田長養慧命，以不堅身貿易堅身，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師奉事供養，乃至施及貯水之器。』舍利子！是名菩薩摩訶薩第二發心。」

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

「如世諸陶師， 埏埴坏成器， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如世諸陶師， 埏埴坏成器，

皆當歸破壞， 眾生命如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆當歸破壞， 眾生命如是。

譬如依樹枝， 所有葉花果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如依樹枝， 所有葉花果，

皆歸墮落法， 人命亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆歸墮落法， 人命亦如是。

如草端垂露， 日光之所照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如草端垂露， 日光之所照，

須臾不暫停， 人命亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須臾不暫停， 人命亦如是。

如河海聚沫， 其性本虛弱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如河海聚沫， 其性本虛弱，

如是不堅身， 虛浮亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是不堅身， 虛浮亦如是。

譬如天大雨， 生起水浮泡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如天大雨， 生起水浮泡，

剎那速消滅， 不堅身亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎那速消滅， 不堅身亦爾。

不堅起堅想， 於堅想不堅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不堅起堅想， 於堅想不堅，

邪分別所行， 不能證堅實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪分別所行， 不能證堅實。

於堅起堅智， 不堅知不堅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於堅起堅智， 不堅知不堅，

正分別所行， 能證於堅實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正分別所行， 能證於堅實。

為修堅實想， 微施於水器， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為修堅實想， 微施於水器，

故以不堅身， 貿易彼堅實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故以不堅身， 貿易彼堅實。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是第二心已，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師倍復奉事勤加供養，乃至施及貯水之器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是第二心已，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師倍復奉事勤加供養，乃至施及貯水之器。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是心：『我於長夜遠離善友，諸惡知識之所拘執，其性懈怠不修精進，下劣愚鈍多邪惡見，妄起如是癡不善心，無施無愛亦無福祀無有善作，及以惡作無作增長諸業果報。』菩薩摩訶薩作如是念：『我為貪欲之所惑亂，長夜流轉，造作種種惡不善業。由此不善惡業力故，感得穢惡自體報果，生鬼國中乏資生具，無有一切最勝福田。又我曾生餓鬼趣中，恒食炭火經無量歲，又於眾多百千歲中，不聞水名況復身觸。』又作是念：『而我今者值遇如是最勝福田，又感善身果報成就多資生具，我當依諸福田廣修善業，不顧身命承事師長鄔波柁耶、阿遮利耶，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師奉事供養，乃至施及貯水之器。』舍利子！是名菩薩摩訶薩第三發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是心：『我於長夜遠離善友，諸惡知識之所拘執，其性懈怠不修精進，下劣愚鈍多邪惡見，妄起如是癡不善心，無施無愛亦無福祀無有善作，及以惡作無作增長諸業果報。』菩薩摩訶薩作如是念：『我為貪欲之所惑亂，長夜流轉，造作種種惡不善業。由此不善惡業力故，感得穢惡自體報果，生鬼國中乏資生具，無有一切最勝福田。又我曾生餓鬼趣中，恒食炭火經無量歲，又於眾多百千歲中，不聞水名況復身觸。』又作是念：『而我今者值遇如是最勝福田，又感善身果報成就多資生具，我當依諸福田廣修善業，不顧身命承事師長鄔波柁耶、阿遮利耶，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師奉事供養，乃至施及貯水之器。』舍利子！是名菩薩摩訶薩第三發心。」

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

「如是善知識， 常親近敬奉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是善知識， 常親近敬奉，

便成如是性， 故應數親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便成如是性， 故應數親近。

為惡友拘執， 遠離賢善友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為惡友拘執， 遠離賢善友，

懈怠鄙精進， 慳嫉多諂曲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懈怠鄙精進， 慳嫉多諂曲，

無施等邪見， 非撥於一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無施等邪見， 非撥於一切。

我曾生鬼趣， 受弊惡形質， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我曾生鬼趣， 受弊惡形質，

於生死長夜， 可畏大闇中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於生死長夜， 可畏大闇中，

飢渴遍煎惱， 多受於眾苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飢渴遍煎惱， 多受於眾苦，

於多百千歲， 曾不聞水名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於多百千歲， 曾不聞水名，

不見淨福田， 不得無是難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見淨福田， 不得無是難。

我今感於此， 難得之世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今感於此， 難得之世間，

又奉值賢明， 獲無難具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又奉值賢明， 獲無難具足，

復離惡知識， 得逢賢善友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復離惡知識， 得逢賢善友，

誓不顧身命， 當為證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誓不顧身命， 當為證菩提。

以清淨善心， 恭侍尊師長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以清淨善心， 恭侍尊師長，

亦當供諸佛， 為證菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦當供諸佛， 為證菩提故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是第三心已，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師倍復奉敬勤加供養，乃至施及貯水之器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是第三心已，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師倍復奉敬勤加供養，乃至施及貯水之器。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是心：『我於長夜遠離善友，惡友拘執懈怠懶惰，下劣精進無智愚癡，由如是見由如是忍，謂有眾生受諸苦惱，如是悲泣號哭之時，復以身手妄加捶打種種惱害。以此因緣，便生如是無量惡見，謂無惡業無惡業報。復由瞋恚覆蔽心故，造作種種惡不善業，以是業報得穢惡身，生畜生中乏資生具，無有一切最勝福田。』菩薩摩訶薩作如是念：『我於彼趣，或作馲駝及牛驢等，食噉芻草，加諸杖捶訶喝恐怖，情所不樂強令馱負。』復作是念：『我於往昔雖經此苦，曾不值遇如是福田。我今得值，又復善感如此之身，我當依諸福田不顧身命，以不堅身貿易堅身，供事師長，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師奉事供養，乃至施及貯水之器。』舍利子！是名菩薩摩訶薩第四發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是心：『我於長夜遠離善友，惡友拘執懈怠懶惰，下劣精進無智愚癡，由如是見由如是忍，謂有眾生受諸苦惱，如是悲泣號哭之時，復以身手妄加捶打種種惱害。以此因緣，便生如是無量惡見，謂無惡業無惡業報。復由瞋恚覆蔽心故，造作種種惡不善業，以是業報得穢惡身，生畜生中乏資生具，無有一切最勝福田。』菩薩摩訶薩作如是念：『我於彼趣，或作馲駝及牛驢等，食噉芻草，加諸杖捶訶喝恐怖，情所不樂強令馱負。』復作是念：『我於往昔雖經此苦，曾不值遇如是福田。我今得值，又復善感如此之身，我當依諸福田不顧身命，以不堅身貿易堅身，供事師長，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師奉事供養，乃至施及貯水之器。』舍利子！是名菩薩摩訶薩第四發心。」

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

「我於彼長夜， 未知登聖道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於彼長夜， 未知登聖道，

墮在駝牛驢， 多受諸勤苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮在駝牛驢， 多受諸勤苦。

我今得人身， 當修賢善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今得人身， 當修賢善業，

由此證菩提， 是為聰慧相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此證菩提， 是為聰慧相。

我當起恭敬， 建立諸佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當起恭敬， 建立諸佛法，

奉覲說法師， 為得菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉覲說法師， 為得菩提故。

過去難思劫， 循環生死輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去難思劫， 循環生死輪，

往來非義利， 無福田養命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往來非義利， 無福田養命。

遠離善知識， 常親近惡友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離善知識， 常親近惡友，

隨彼教誨轉， 數墮諸惡處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼教誨轉， 數墮諸惡處。

我曾於傍生， 閉縛驅打罵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我曾於傍生， 閉縛驅打罵，

由斯惡業故， 受不愛苦果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯惡業故， 受不愛苦果。

遂墮於惡處， 作馲駝牛驢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遂墮於惡處， 作馲駝牛驢，

負重猶加杖， 不親善友故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 負重猶加杖， 不親善友故。

我今得難得， 人身及善友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今得難得， 人身及善友，

既蒙生善處， 又得值無難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既蒙生善處， 又得值無難，

如龜久處海， 欣遇浮木孔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如龜久處海， 欣遇浮木孔，

身語善防護， 精進心強盛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身語善防護， 精進心強盛，

無諂事善友， 長養慧命身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諂事善友， 長養慧命身。

若有尊重師， 發我慧心者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有尊重師， 發我慧心者，

能宣說勝妙， 菩提道大師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能宣說勝妙， 菩提道大師，

供養兩足尊， 諸塗香末香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養兩足尊， 諸塗香末香，

種種衣花鬘， 我當承敬奉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種衣花鬘， 我當承敬奉。

現在十方佛， 勝義常開示， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在十方佛， 勝義常開示，

無邊金色日， 當修行供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊金色日， 當修行供養。

遍遊諸佛土， 廣供調御師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍遊諸佛土， 廣供調御師，

為淨菩提道， 當昇大覺座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為淨菩提道， 當昇大覺座。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是等第四心已，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師倍增奉事勤加供養，乃至施及貯水之器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是等第四心已，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師倍增奉事勤加供養，乃至施及貯水之器。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是心：『我昔長夜遠離善友、惡友拘執，懈怠懶惰下劣精進，無智愚癡由興惡見，如是信忍、如是欲樂，妄作是念。若以一切有情一切眾生，或取身肉同煮一鑊、或取其身同剉為膾，雖作如是不名非福。又興惡見，不由此故而招於惡，不由此故而生於惡。由妄見故，又於大海此岸所有眾生，一切布施悉令充足，雖作如是不名非罪。妄生異計，不因此故而招於福，不因此故而生於福。以妄見故，又於大海彼岸所有眾生一切斬害，亦不因此而招於惡，又不因此而生於惡。』菩薩摩訶薩作如是念：『我於往昔如是作已，不能了知是罪非罪、是福非福，習近惡見愚癡所蔽，多造不善諸重惡業。由此業報，感得下弊穢惡地獄之身，於地獄中或噉鐵丸、或以鋸解，受於種種堅硬苦味，純苦無間相續不已，乃至經彼多百千歲，尚不聞樂聲何況身觸。』爾時菩薩復作是念：『我於往昔雖經此苦，曾不值遇如是福田。我今得值，又復善感如是之身，我當依諸福田長養慧命，以不堅身貿易堅身，不顧身命奉事師長，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師奉事供養，乃至施及貯水之器。』舍利子！是名菩薩摩訶薩第五發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是心：『我昔長夜遠離善友、惡友拘執，懈怠懶惰下劣精進，無智愚癡由興惡見，如是信忍、如是欲樂，妄作是念。若以一切有情一切眾生，或取身肉同煮一鑊、或取其身同剉為膾，雖作如是不名非福。又興惡見，不由此故而招於惡，不由此故而生於惡。由妄見故，又於大海此岸所有眾生，一切布施悉令充足，雖作如是不名非罪。妄生異計，不因此故而招於福，不因此故而生於福。以妄見故，又於大海彼岸所有眾生一切斬害，亦不因此而招於惡，又不因此而生於惡。』菩薩摩訶薩作如是念：『我於往昔如是作已，不能了知是罪非罪、是福非福，習近惡見愚癡所蔽，多造不善諸重惡業。由此業報，感得下弊穢惡地獄之身，於地獄中或噉鐵丸、或以鋸解，受於種種堅硬苦味，純苦無間相續不已，乃至經彼多百千歲，尚不聞樂聲何況身觸。』爾時菩薩復作是念：『我於往昔雖經此苦，曾不值遇如是福田。我今得值，又復善感如是之身，我當依諸福田長養慧命，以不堅身貿易堅身，不顧身命奉事師長，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師奉事供養，乃至施及貯水之器。』舍利子！是名菩薩摩訶薩第五發心。」

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

「我曾親惡友， 為惡心欺誑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我曾親惡友， 為惡心欺誑，

依止眾惡見， 徒興造惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止眾惡見， 徒興造惡業。

盡大海此岸， 所住諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡大海此岸， 所住諸眾生，

施飲食充滿， 謂不招生福； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施飲食充滿， 謂不招生福；

盡大海彼岸， 所住諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡大海彼岸， 所住諸眾生，

我悉加殺害， 謂非招惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我悉加殺害， 謂非招惡業。

如是諸惡見， 數習恒親近， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸惡見， 數習恒親近，

墮極苦地獄， 壓榨於身首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮極苦地獄， 壓榨於身首。

昔於三惡趣， 徒盡百千身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔於三惡趣， 徒盡百千身，

未曾見諸佛， 世間之導首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾見諸佛， 世間之導首。

世善友名稱， 其聲尚難聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世善友名稱， 其聲尚難聞，

我幸人中利， 當修賢善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我幸人中利， 當修賢善業。

得人身甚難， 既得長命難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得人身甚難， 既得長命難，

正法聞難會， 諸佛出世難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法聞難會， 諸佛出世難。

我已得人身， 感茲危脆命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已得人身， 感茲危脆命，

逢值佛興世， 預如來正教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逢值佛興世， 預如來正教。

我不復當行， 身語心惡業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我不復當行， 身語心惡業，

勿令我未來， 受不愛苦果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿令我未來， 受不愛苦果。

我以清淨心， 當修清淨業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以清淨心， 當修清淨業，

由身語及意， 行世所難行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由身語及意， 行世所難行。

我終不違師， 眾人所許教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我終不違師， 眾人所許教，

又當興供養， 為佛菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又當興供養， 為佛菩提故。

以我不諂誑， 及無幻偽心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以我不諂誑， 及無幻偽心，

當開修直路， 為佛菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當開修直路， 為佛菩提道。

無畏大菩薩， 已發如是心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏大菩薩， 已發如是心，

奉施貯水器， 慧方便具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉施貯水器， 慧方便具足。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是第五心已，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師倍增奉事勤加供養，乃至施及貯水之器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是第五心已，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師倍增奉事勤加供養，乃至施及貯水之器。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是心：『我於長夜遠離善友、惡友拘執，懈怠懶惰下劣精進，無智愚癡，由是惡見如是信忍、如是欲樂，妄生是念，撥無迎逆、曲躬跪拜、合掌問訊，諸善業報為慢所蔽多造惡業。由惡業報，在人趣中感鄙穢形，於諸福田未曾長養清淨慧命。』菩薩摩訶薩作如是念：『我憶往昔受於孤露貧窮下賤、繫屬於他奴婢等類，又受耽嗜色欲有情眾生，貪著一切諸色欲相，住不平等惡行之數，起於種種諸惡邪見，毀壞尸羅、毀壞正見，安住三種不善根中，安住四種不應行處，為五種蓋之所覆蔭，於六尊重不懷恭敬，於七種法未能隨轉，八邪性中邪決定行，九惱害事之所惱害，十惡業道常登遊踐。地獄因道常面現前，於天因道背而不面，遠離一切諸善知識，為諸惡友之所執持，隨逐魔怨自在而行，遠諸善法現行一切不善之法。又為如是，橫加鞭杖訶喝恐怖，情所不忍強抑驅役供給於他。』菩薩摩訶薩又作是念：『我昔未值如是福田故受諸惡。我今得值，又復善感如來之身，我當依諸福田，以不堅身易於堅身，又當自養慧命，不顧身命奉事師長，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師奉事供養，乃至施及貯水之器。』舍利子！是名菩薩摩訶薩第六發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是心：『我於長夜遠離善友、惡友拘執，懈怠懶惰下劣精進，無智愚癡，由是惡見如是信忍、如是欲樂，妄生是念，撥無迎逆、曲躬跪拜、合掌問訊，諸善業報為慢所蔽多造惡業。由惡業報，在人趣中感鄙穢形，於諸福田未曾長養清淨慧命。』菩薩摩訶薩作如是念：『我憶往昔受於孤露貧窮下賤、繫屬於他奴婢等類，又受耽嗜色欲有情眾生，貪著一切諸色欲相，住不平等惡行之數，起於種種諸惡邪見，毀壞尸羅、毀壞正見，安住三種不善根中，安住四種不應行處，為五種蓋之所覆蔭，於六尊重不懷恭敬，於七種法未能隨轉，八邪性中邪決定行，九惱害事之所惱害，十惡業道常登遊踐。地獄因道常面現前，於天因道背而不面，遠離一切諸善知識，為諸惡友之所執持，隨逐魔怨自在而行，遠諸善法現行一切不善之法。又為如是，橫加鞭杖訶喝恐怖，情所不忍強抑驅役供給於他。』菩薩摩訶薩又作是念：『我昔未值如是福田故受諸惡。我今得值，又復善感如來之身，我當依諸福田，以不堅身易於堅身，又當自養慧命，不顧身命奉事師長，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師奉事供養，乃至施及貯水之器。』舍利子！是名菩薩摩訶薩第六發心。」

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

「親近惡友增憍慢， 經於無量多劫海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「親近惡友增憍慢， 經於無量多劫海，

人趣受生奴婢身， 於諸有流長夜轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人趣受生奴婢身， 於諸有流長夜轉。

我今已得於難得， 第一勇猛善人身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今已得於難得， 第一勇猛善人身，

又得生於妙國土， 值佛清淨無諸難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又得生於妙國土， 值佛清淨無諸難。

諸有賢善最勝友， 能宣菩薩行道者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有賢善最勝友， 能宣菩薩行道者，

心寶增長諸菩薩， 多拘胝劫今乃值。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心寶增長諸菩薩， 多拘胝劫今乃值。

無常無恒虛薄身， 譬如水泡并聚沫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常無恒虛薄身， 譬如水泡并聚沫，

又似幻事及戲變， 如夢所見寱言等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又似幻事及戲變， 如夢所見寱言等。

命如雲電不久住， 於世念念將消滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命如雲電不久住， 於世念念將消滅，

是命將逝剎那間， 故以不堅易堅命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是命將逝剎那間， 故以不堅易堅命。

我憶往昔多時中， 墮在慢山深險處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我憶往昔多時中， 墮在慢山深險處，

曾於過去被欺誑， 經不思議百劫海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾於過去被欺誑， 經不思議百劫海。

我今盡捨身貪愛， 又無顧戀壽命心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今盡捨身貪愛， 又無顧戀壽命心，

當速捨離憍高慢， 於尊重師深敬奉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當速捨離憍高慢， 於尊重師深敬奉。

又世所共同尊長， 所謂父母諸兄等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又世所共同尊長， 所謂父母諸兄等，

當速捨離憍高慢， 第一崇遵極恭仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當速捨離憍高慢， 第一崇遵極恭仰。

近妙菩提諸菩薩， 與我同奉菩提行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近妙菩提諸菩薩， 與我同奉菩提行，

應生堅固愛敬心， 當樂供養專承事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應生堅固愛敬心， 當樂供養專承事。

昔具重慢慢增長， 不知調御斷慢法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔具重慢慢增長， 不知調御斷慢法，

當以無上智金剛， 令憍慢山永摧碎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當以無上智金剛， 令憍慢山永摧碎。

菩提妙行圓成已， 安止最勝菩提座， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提妙行圓成已， 安止最勝菩提座，

摧伏鬪諍魔軍眾， 當度四流群生等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏鬪諍魔軍眾， 當度四流群生等。

十方所有諸患人， 臥自糞中為眾厭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有諸患人， 臥自糞中為眾厭，

於彼興發慈悲意， 為作拔濟所歸趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼興發慈悲意， 為作拔濟所歸趣。

安住大施波羅蜜， 於佛威德能防護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住大施波羅蜜， 於佛威德能防護，

具足修成於忍行， 發起正勤令現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足修成於忍行， 發起正勤令現前。

得具淨慮波羅蜜， 此時調伏心令住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得具淨慮波羅蜜， 此時調伏心令住，

安住大慧善方便， 當為一切尊福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住大慧善方便， 當為一切尊福田。

增長盛福力如是， 不可思議善智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長盛福力如是， 不可思議善智慧，

若得第一自在智， 乃至應時奉水器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得第一自在智， 乃至應時奉水器。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是第六心已，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師倍復承事勤加供養，乃至施及貯水之器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是第六心已，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師倍復承事勤加供養，乃至施及貯水之器。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是心：『我於長夜遠離善友、惡友拘執，懈怠嬾惰下劣精進無智愚癡，由是惡見，如是信忍、如是欲樂，妄生是念，謂無黑業無黑業報、無有白業無白業報、無黑白業無黑白報、無非黑白業無非黑白報。又不請問沙門婆羅門，何者為善？何者不善？何者有罪？何者無罪？何者應修？何者不修？何者應作？何者不應作。又不請問修何等行，於長夜中能感無義無利及諸苦惱？又作何行，於長夜中能感有義有利及諸安樂？』菩薩摩訶薩作如是念：『我於往昔由於此慢及以勝慢所障蔽故，而能多造不善惡業，以此業報感得人身諸根缺減，於勝福田未養慧命。雖處人中等作覆器，童蒙嬉戲愚戇聾盲，於善惡義無力無能了達宣暢。』又作是念：『我昔未遇是勝福田故造諸惡，我今值遇，又復善感具諸根身，我當依諸福田增長慧命，又應不顧身命求諸力，能了達善說惡說之義，又當請問於說法師，何者為善？何者不善？何者有罪？何者無罪？何者應修？何者不應修？何者應作？何者不應作？作何等行令彼聲聞及獨覺法而現在前？作何等行令諸佛法及菩薩法而現在前。』舍利子！菩薩摩訶薩為欲勤求菩薩藏故，依尸羅波羅蜜多行菩薩行，以不堅身易於堅身，於說法師承事供養，乃至施及貯水之器。舍利子！是名菩薩摩訶薩第七發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是心：『我於長夜遠離善友、惡友拘執，懈怠嬾惰下劣精進無智愚癡，由是惡見，如是信忍、如是欲樂，妄生是念，謂無黑業無黑業報、無有白業無白業報、無黑白業無黑白報、無非黑白業無非黑白報。又不請問沙門婆羅門，何者為善？何者不善？何者有罪？何者無罪？何者應修？何者不修？何者應作？何者不應作。又不請問修何等行，於長夜中能感無義無利及諸苦惱？又作何行，於長夜中能感有義有利及諸安樂？』菩薩摩訶薩作如是念：『我於往昔由於此慢及以勝慢所障蔽故，而能多造不善惡業，以此業報感得人身諸根缺減，於勝福田未養慧命。雖處人中等作覆器，童蒙嬉戲愚戇聾盲，於善惡義無力無能了達宣暢。』又作是念：『我昔未遇是勝福田故造諸惡，我今值遇，又復善感具諸根身，我當依諸福田增長慧命，又應不顧身命求諸力，能了達善說惡說之義，又當請問於說法師，何者為善？何者不善？何者有罪？何者無罪？何者應修？何者不應修？何者應作？何者不應作？作何等行令彼聲聞及獨覺法而現在前？作何等行令諸佛法及菩薩法而現在前。』舍利子！菩薩摩訶薩為欲勤求菩薩藏故，依尸羅波羅蜜多行菩薩行，以不堅身易於堅身，於說法師承事供養，乃至施及貯水之器。舍利子！是名菩薩摩訶薩第七發心。」

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

「於昔過去多百劫， 遠離益我親善友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於昔過去多百劫， 遠離益我親善友，

未曾請問善不善， 有罪無罪諸業果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾請問善不善， 有罪無罪諸業果。

由增上慢自在力， 墮於地獄鬼趣中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由增上慢自在力， 墮於地獄鬼趣中，

習近惡念為同侶， 經多百劫墜惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習近惡念為同侶， 經多百劫墜惡道。

或習人趣多千劫， 輪迴受身根不具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或習人趣多千劫， 輪迴受身根不具，

不知何善何不善， 有罪無罪作業果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知何善何不善， 有罪無罪作業果。

我獲人道猛健身， 具足諸根處清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我獲人道猛健身， 具足諸根處清淨，

遠離諸難得無難， 如龜引頸遇浮孔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸難得無難， 如龜引頸遇浮孔。

值世作明燈照者， 聞說離欲諸聖教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 值世作明燈照者， 聞說離欲諸聖教，

時我請問世間尊， 善與不善等業果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時我請問世間尊， 善與不善等業果。

云何具慳墮諸趣？ 云何無慳為施主？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何具慳墮諸趣？ 云何無慳為施主？

云何貪諂污尸羅？ 云何戒財全守護？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何貪諂污尸羅？ 云何戒財全守護？

云何忿恚憤亂人？ 云何無忿忍辱力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何忿恚憤亂人？ 云何無忿忍辱力？

云何懈怠散亂心？ 云何精勤樂靜慮？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何懈怠散亂心？ 云何精勤樂靜慮？

云何惡慧瘂愚癡？ 云何有慧樂真實？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何惡慧瘂愚癡？ 云何有慧樂真實？

云何專意行菩提， 具足尋求賢聖行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何專意行菩提， 具足尋求賢聖行？

云何流慈遍世間？ 云何拔濟諸惡趣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何流慈遍世間？ 云何拔濟諸惡趣？

云何樂法無厭心， 能求菩提諸行藏？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何樂法無厭心， 能求菩提諸行藏？

云何往詣十方剎， 現住諸佛世尊前？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何往詣十方剎， 現住諸佛世尊前？

云何致敬修功業？ 云何請問普賢行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何致敬修功業？ 云何請問普賢行？

我今正應勤請問， 法師尊重等尊重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今正應勤請問， 法師尊重等尊重，

云何於師樂敬養？ 云何令師意歡悅？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何於師樂敬養？ 云何令師意歡悅？

佛子已生如是心， 能集廣大妙福力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子已生如是心， 能集廣大妙福力，

及勝自在智慧力， 歡喜奉施至水器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及勝自在智慧力， 歡喜奉施至水器。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是第七心已，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師倍復奉事勤加供養，乃至施及貯水之器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是第七心已，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師倍復奉事勤加供養，乃至施及貯水之器。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是心：『我於長夜遠離善友、惡友拘執，懈怠懶惰下劣精進，癡鈍無識猶如瘂羊，捨離一切正義相應文句、正法相應文句、寂靜相應文句、滅止相應文句、正覺相應文句、諸沙門婆羅門般涅槃等相應文句。捨離如是諸文句已，反更受持讀誦思尋，究達一切非義相應文句、非法相應文句，乃至非涅槃等相應文句。由如是故妄興是見，謂無有力、無有精進、無丈夫果、無勢無勇、無行無威，或俱生念無有行威。又生是念，無因無緣可令有情而生染污，不由因緣有情雜染。又生是念，無因無緣可令有情而得清淨，不由因緣有情清淨。』菩薩摩訶薩又作是念：『我於長夜由依如是不平等因、無因見故，多造種種惡不善業。由此業報，我於往昔在人趣身諸相不具，於諸福田未長慧命。雖處人中等於覆器，童蒙嬉戲愚憃聾盲，無力無能受持讀誦思惟究達正義相應文句，乃至涅槃相應文句。』又作是念：『我昔未遇是勝福田故生妄見，我今值遇，乃至不顧身命為求力能，當於正義相應文句、正法相應文句、寂靜相應文句，乃至涅槃相應文句，如是等正法文句皆是大菩薩藏微妙法門之所攝者。我今受持讀誦思惟究竟，必當發起最上正勤，盡命承事於說法師。我今依尸羅波羅蜜多行菩薩行，為欲於此菩薩藏法，能受能持能讀能誦修行供養故。』又作是念：『我當以不堅身易於堅身，當善造集若福若智二種資糧。由是二力，常恒親近菩薩藏法。』菩薩摩訶薩如是思已，於說法師承事供養，乃至施及貯水之器。舍利子！是名菩薩摩訶薩第八發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是心：『我於長夜遠離善友、惡友拘執，懈怠懶惰下劣精進，癡鈍無識猶如瘂羊，捨離一切正義相應文句、正法相應文句、寂靜相應文句、滅止相應文句、正覺相應文句、諸沙門婆羅門般涅槃等相應文句。捨離如是諸文句已，反更受持讀誦思尋，究達一切非義相應文句、非法相應文句，乃至非涅槃等相應文句。由如是故妄興是見，謂無有力、無有精進、無丈夫果、無勢無勇、無行無威，或俱生念無有行威。又生是念，無因無緣可令有情而生染污，不由因緣有情雜染。又生是念，無因無緣可令有情而得清淨，不由因緣有情清淨。』菩薩摩訶薩又作是念：『我於長夜由依如是不平等因、無因見故，多造種種惡不善業。由此業報，我於往昔在人趣身諸相不具，於諸福田未長慧命。雖處人中等於覆器，童蒙嬉戲愚憃聾盲，無力無能受持讀誦思惟究達正義相應文句，乃至涅槃相應文句。』又作是念：『我昔未遇是勝福田故生妄見，我今值遇，乃至不顧身命為求力能，當於正義相應文句、正法相應文句、寂靜相應文句，乃至涅槃相應文句，如是等正法文句皆是大菩薩藏微妙法門之所攝者。我今受持讀誦思惟究竟，必當發起最上正勤，盡命承事於說法師。我今依尸羅波羅蜜多行菩薩行，為欲於此菩薩藏法，能受能持能讀能誦修行供養故。』又作是念：『我當以不堅身易於堅身，當善造集若福若智二種資糧。由是二力，常恒親近菩薩藏法。』菩薩摩訶薩如是思已，於說法師承事供養，乃至施及貯水之器。舍利子！是名菩薩摩訶薩第八發心。」

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

「若法真實義相應， 隨順修習道支道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若法真實義相應， 隨順修習道支道，

為於寂滅而作證， 而能流通涅槃路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為於寂滅而作證， 而能流通涅槃路。

我昔遠離如是法， 反更流習於諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔遠離如是法， 反更流習於諸惡，

非法非義非寂靜， 乃至涅槃不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非法非義非寂靜， 乃至涅槃不相應。

無有精進亦無力， 無丈夫果無威勢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有精進亦無力， 無丈夫果無威勢，

撥無諸行無勇猛， 一切盡空無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 撥無諸行無勇猛， 一切盡空無所得。

無有諸佛亦無法， 及無世間之父母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有諸佛亦無法， 及無世間之父母，

無有黑法與白法， 若果若報悉皆無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有黑法與白法， 若果若報悉皆無。

於如是等諸惡見， 無始世來恒習行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於如是等諸惡見， 無始世來恒習行，

由斯墮於地獄中， 純受極苦久難出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯墮於地獄中， 純受極苦久難出。

如是轉受傍生趣， 及墮焰魔惡世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是轉受傍生趣， 及墮焰魔惡世間，

或時得生人趣中， 愚騃無智而瘖瘂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或時得生人趣中， 愚騃無智而瘖瘂，

童蒙嬉戲與盲聾， 闇鈍頑嚚無智識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童蒙嬉戲與盲聾， 闇鈍頑嚚無智識，

從是復墮於地獄， 受諸重苦增愚暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是復墮於地獄， 受諸重苦增愚暗。

我從久遠無量劫， 未曾得是清淨身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我從久遠無量劫， 未曾得是清淨身，

已遇諸根皆具足， 是時宜速加精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已遇諸根皆具足， 是時宜速加精進。

諸法真實義相應， 能為寂靜之助伴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法真實義相應， 能為寂靜之助伴，

趣菩提道與菩提， 我宜及時求是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣菩提道與菩提， 我宜及時求是法。

諸大菩薩祕奧藏， 甚深真實義相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸大菩薩祕奧藏， 甚深真實義相應，

經彼百千俱胝劫， 若得聞者為希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經彼百千俱胝劫， 若得聞者為希有。

如是及餘諸佛法， 無量無數不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是及餘諸佛法， 無量無數不思議，

我當精勤受已持， 為證諸佛菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當精勤受已持， 為證諸佛菩提故。

又當正勤起恭敬， 承事供養說法師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又當正勤起恭敬， 承事供養說法師，

所謂諸佛諸菩薩， 當於彼聞無上法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂諸佛諸菩薩， 當於彼聞無上法。

諸無所畏大菩薩， 發起如是勇猛心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸無所畏大菩薩， 發起如是勇猛心，

智慧方便善成就， 乃至施及貯水器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧方便善成就， 乃至施及貯水器。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發起如是第八心已，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師倍增承事勤加供養，乃至施及貯水之器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發起如是第八心已，為欲勤求大菩薩藏微妙法門故，於說法師倍增承事勤加供養，乃至施及貯水之器。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是心：『一切眾生為無義行之所拘執，顧戀身命著無義行，不能勵意專修義利。』舍利子！云何名為著無義行？謂於身命有所顧戀，於覺分法情無希望，計我我所以為前導，恒於其身防衛覆障，沐浴調治莊飾寶護，是則名為著無義行。舍利子！復有著無義行，謂於身命有所顧戀，於覺分法情無希望，計我我所以為前導，而於妻妾、男女兄弟、朋友眷屬親戚防衛覆障，乃至一切諸受用具寶玩執著，是則名為著無義行。舍利子！復有著無義行，謂於身命有所顧戀，於覺分法情無希望，計我我所以為前導，而於奴婢僮僕防衛驅役桎梏守護，是則名為著無義行。舍利子！云何名為專修義利？謂於身命無所顧戀，於覺分法有所希望，妙菩提心以為前導，專修勝善身業意業及以語業，是則名為專修義利。舍利子！復有專修義利，謂於身命無所顧戀，於覺分法有所希望，妙菩提心以為前導，專修引發柁那波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，是則名為專修義利。舍利子！復有專修義利，謂於身命無所顧戀，於覺分法有所希望，妙菩提心以為前導，而專修行布施愛語利益同事，攝化一切諸眾生故，是則名為專修義利。舍利子！復有專修義利，謂於身命無所顧戀，於覺分法有所希望，妙菩提心以為前導，專修念處、正斷、神足、根、力、覺分，如是道支，是則名為專修義利。舍利子！復有專修義利，謂於身命無所顧戀，於覺分法有所希望，妙菩提心以為前導，而於父母及諸師長，專修供養恭敬禮拜、曲躬合掌謙下問訊、迎逆給事并和順業，是則名為專修義利。舍利子！復有專修義利，謂於身命無所顧戀，於覺分法有所希望，妙菩提心以為前導，於三寶所隨順法教專修敬事。舍利子！菩薩摩訶薩作如是念：『一切眾生專著無義，為無義行之所拘執，顧戀身命放逸懈怠。而我今者專修義利，為有義利之所守護。我當勤加精進，以身供事諸說法師，以不堅身易於堅身，當修福智二力資糧，以修福智力資糧故，當近無上微妙菩提。』舍利子！菩薩摩訶薩依尸羅波羅蜜多行菩薩行，為求如是菩薩藏故，承事供養諸說法師，乃至施及貯水之器。舍利子！是為菩薩摩訶薩第九發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是心：『一切眾生為無義行之所拘執，顧戀身命著無義行，不能勵意專修義利。』舍利子！云何名為著無義行？謂於身命有所顧戀，於覺分法情無希望，計我我所以為前導，恒於其身防衛覆障，沐浴調治莊飾寶護，是則名為著無義行。舍利子！復有著無義行，謂於身命有所顧戀，於覺分法情無希望，計我我所以為前導，而於妻妾、男女兄弟、朋友眷屬親戚防衛覆障，乃至一切諸受用具寶玩執著，是則名為著無義行。舍利子！復有著無義行，謂於身命有所顧戀，於覺分法情無希望，計我我所以為前導，而於奴婢僮僕防衛驅役桎梏守護，是則名為著無義行。舍利子！云何名為專修義利？謂於身命無所顧戀，於覺分法有所希望，妙菩提心以為前導，專修勝善身業意業及以語業，是則名為專修義利。舍利子！復有專修義利，謂於身命無所顧戀，於覺分法有所希望，妙菩提心以為前導，專修引發柁那波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，是則名為專修義利。舍利子！復有專修義利，謂於身命無所顧戀，於覺分法有所希望，妙菩提心以為前導，而專修行布施愛語利益同事，攝化一切諸眾生故，是則名為專修義利。舍利子！復有專修義利，謂於身命無所顧戀，於覺分法有所希望，妙菩提心以為前導，專修念處、正斷、神足、根、力、覺分，如是道支，是則名為專修義利。舍利子！復有專修義利，謂於身命無所顧戀，於覺分法有所希望，妙菩提心以為前導，而於父母及諸師長，專修供養恭敬禮拜、曲躬合掌謙下問訊、迎逆給事并和順業，是則名為專修義利。舍利子！復有專修義利，謂於身命無所顧戀，於覺分法有所希望，妙菩提心以為前導，於三寶所隨順法教專修敬事。舍利子！菩薩摩訶薩作如是念：『一切眾生專著無義，為無義行之所拘執，顧戀身命放逸懈怠。而我今者專修義利，為有義利之所守護。我當勤加精進，以身供事諸說法師，以不堅身易於堅身，當修福智二力資糧，以修福智力資糧故，當近無上微妙菩提。』舍利子！菩薩摩訶薩依尸羅波羅蜜多行菩薩行，為求如是菩薩藏故，承事供養諸說法師，乃至施及貯水之器。舍利子！是為菩薩摩訶薩第九發心。」

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

「諸愚癡凡夫， 常顧於身命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸愚癡凡夫， 常顧於身命，

不願求菩提， 起雜染三業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不願求菩提， 起雜染三業。

常為利自身， 及妻子眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為利自身， 及妻子眷屬，

寶玩於無義， 是名癡凡夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶玩於無義， 是名癡凡夫。

驅役奴僕等， 多畜養四足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 驅役奴僕等， 多畜養四足，

寶著於無義， 是名無智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶著於無義， 是名無智者。

貯積多財穀， 不施不食用， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貯積多財穀， 不施不食用，

寶著於無義， 名守藏愚夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶著於無義， 名守藏愚夫。

諸愚癡凡夫， 專寶著無義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸愚癡凡夫， 專寶著無義，

具妙慧菩薩， 精求諸義利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具妙慧菩薩， 精求諸義利，

不顧於身命， 欣樂助菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不顧於身命， 欣樂助菩提，

起種種善業， 是名專義利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起種種善業， 是名專義利。

方便善修習， 施戒忍正勤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便善修習， 施戒忍正勤，

靜慮與妙慧， 是名專義利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靜慮與妙慧， 是名專義利。

供養於父母， 給侍諸師長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養於父母， 給侍諸師長，

深敬奉三寶， 是名專義利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深敬奉三寶， 是名專義利。

於攝一切法， 諸菩薩妙藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於攝一切法， 諸菩薩妙藏，

誦持及開闡， 是名專義利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持及開闡， 是名專義利。

如是專義利， 諸佛之所讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是專義利， 諸佛之所讚，

精進善相應， 是勝無畏子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進善相應， 是勝無畏子。

發如是念已， 以清淨信心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發如是念已， 以清淨信心，

敬養尊重師， 乃至奉水器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬養尊重師， 乃至奉水器。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發起如是第九心已，為欲勤求大菩薩藏故，於說法師倍復承事勤加供養，乃至施及貯水之器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發起如是第九心已，為欲勤求大菩薩藏故，於說法師倍復承事勤加供養，乃至施及貯水之器。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是心：『世間眾生邪僻自在，反執師教無所剋獲。不獲何等？所謂聖財。云何聖財？謂信、戒、聞、慚、愧、捨、慧，如是等法是謂聖財。彼諸眾生不獲此故名極貧窮。』菩薩摩訶薩又作是念：『我今應修妙善自在，於師教誨隨順敬受。所以者何？菩薩摩訶薩由妙自在，於師教誨隨順敬受，有所證得。何所證得？所謂聖財。何等名為菩薩聖財？謂菩薩藏法門差別。了知菩薩妙善自在，即說法師妙善自在，於菩薩藏法門差別，廣為眾生宣暢敷演，辯了建立、開闡分別、顯示流布。菩薩摩訶薩安住如是菩薩藏已，獲聖法財永斷貧窮，速疾證於阿耨多羅三藐三菩提。』舍利子！菩薩摩訶薩依尸羅波羅蜜多行菩薩行，發是心已妙善自在，於師教誨隨順敬受，復作是念：『我當以不堅身貿易堅身，為欲勤求菩薩藏故，承事供養於說法師，乃至施及貯水之器。』舍利子！是名菩薩摩訶薩第十發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發如是心：『世間眾生邪僻自在，反執師教無所剋獲。不獲何等？所謂聖財。云何聖財？謂信、戒、聞、慚、愧、捨、慧，如是等法是謂聖財。彼諸眾生不獲此故名極貧窮。』菩薩摩訶薩又作是念：『我今應修妙善自在，於師教誨隨順敬受。所以者何？菩薩摩訶薩由妙自在，於師教誨隨順敬受，有所證得。何所證得？所謂聖財。何等名為菩薩聖財？謂菩薩藏法門差別。了知菩薩妙善自在，即說法師妙善自在，於菩薩藏法門差別，廣為眾生宣暢敷演，辯了建立、開闡分別、顯示流布。菩薩摩訶薩安住如是菩薩藏已，獲聖法財永斷貧窮，速疾證於阿耨多羅三藐三菩提。』舍利子！菩薩摩訶薩依尸羅波羅蜜多行菩薩行，發是心已妙善自在，於師教誨隨順敬受，復作是念：『我當以不堅身貿易堅身，為欲勤求菩薩藏故，承事供養於說法師，乃至施及貯水之器。』舍利子！是名菩薩摩訶薩第十發心。」

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

「世間下劣諸眾生， 諛諂幻惑多姦偽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間下劣諸眾生， 諛諂幻惑多姦偽，

顛倒僻執不如理， 專惡自在違師教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顛倒僻執不如理， 專惡自在違師教。

深知是已順師誨， 便能分別廣敷演， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深知是已順師誨， 便能分別廣敷演，

由斯獲得仙聖財， 信戒捨聞慚愧慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯獲得仙聖財， 信戒捨聞慚愧慧。

如是七財無盡藏， 知非器者勿開顯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是七財無盡藏， 知非器者勿開顯，

世間多有善眾生， 堪為諸佛淨法器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間多有善眾生， 堪為諸佛淨法器。

無諂美言來請問， 妙善自在而閑雅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諂美言來請問， 妙善自在而閑雅，

常發勇猛勤精進， 恭敬正法樂常聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常發勇猛勤精進， 恭敬正法樂常聞。

為證諸佛妙菩提， 不顧所愛之身命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為證諸佛妙菩提， 不顧所愛之身命，

知彼堪任正法器， 復能受持深妙理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知彼堪任正法器， 復能受持深妙理。

導師發起大慈悲， 為說無雜真法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師發起大慈悲， 為說無雜真法界，

諸大菩薩妙法藏， 依彼建立勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸大菩薩妙法藏， 依彼建立勝菩提。

又於其中廣開示， 諸佛堅固聖財寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於其中廣開示， 諸佛堅固聖財寶，

一切諸法為空相， 亦無相相無我相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法為空相， 亦無相相無我相。

無有壽命無變異， 無諸戲論無受藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有壽命無變異， 無諸戲論無受藏，

一切諸法之自性， 不從緣生亦無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法之自性， 不從緣生亦無相。

曾無初起無終滅， 無相真如之所顯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾無初起無終滅， 無相真如之所顯，

若善自在柔和者， 於師教誨無倒執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若善自在柔和者， 於師教誨無倒執。

自然最勝為開示， 本境所學解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然最勝為開示， 本境所學解脫門，

淨信尸羅與慚愧， 正聞捨施般羅若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨信尸羅與慚愧， 正聞捨施般羅若。

為彼分別廣敷顯， 無盡七財之法藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼分別廣敷顯， 無盡七財之法藏，

佛子和柔妙自在， 隨順善友所誨言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子和柔妙自在， 隨順善友所誨言，

我當承事說法師， 為證無上菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當承事說法師， 為證無上菩提故。

菩薩適發是心已， 於渴乏者生悲愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩適發是心已， 於渴乏者生悲愛，

乃至經營淨瓦器， 盛滿清水隨時施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至經營淨瓦器， 盛滿清水隨時施。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發起如是第十心已，為欲勤求大菩薩藏故，於說法師倍增承事勤加供養，乃至施及貯水之器。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時，發起如是第十心已，為欲勤求大菩薩藏故，於說法師倍增承事勤加供養，乃至施及貯水之器。」