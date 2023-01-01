大寶積經卷第四十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第四十一

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十二之七四無量品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩藏會第十二之七四無量品第五

爾時佛告舍利子：「菩薩摩訶薩安住如是清淨信已，佛薄伽梵知是菩薩摩訶薩為菩薩藏法門之器，知是諸佛正法器已，躬往其所開發顯示菩薩之道。舍利子！汝今當知，如是法門差別之相。所謂菩薩摩訶薩安住淨信，佛薄伽梵知是菩薩為菩薩藏法門之器，知是諸佛正法器已，躬往其所開菩薩道。舍利子！如彼往昔超越無數廣大無量不可思議阿僧企耶劫，爾時有佛出現於世，名為大蘊如來、應、正等、覺明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，住自作證具足神通，為諸世間天人魔梵、沙門婆羅門、阿素洛等無量大眾，宣說妙法開示演暢，初中後善文義巧妙，純滿清白隨順梵行。舍利子！爾時大蘊如來、應、正等覺有七十二那庾多聲聞弟子共會說法，皆是大阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，乃至心得自在，到於第一究竟彼岸。舍利子！是時有王名最勝壽，如法治世，號持政王。所治大城名最勝幢，廣博嚴麗安隱豐樂甚可愛樂，人物充滿諠譁熾盛。舍利子！時勝壽王有子名精進行，年居童幼形貌端嚴，成就第一圓滿淨色，為諸眾生之所樂見，已曾供養承事拘胝那庾多百千諸佛，親覲奉敬殖諸善本。舍利子！爾時精進行童子與諸內宮出遊園觀，時大蘊如來、應、正等覺知是童子為菩薩藏法門之器，又是諸佛正法之器，便往彼園精進行所。既到彼已上住空中，為是童子開菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利子：「菩薩摩訶薩安住如是清淨信已，佛薄伽梵知是菩薩摩訶薩為菩薩藏法門之器，知是諸佛正法器已，躬往其所開發顯示菩薩之道。舍利子！汝今當知，如是法門差別之相。所謂菩薩摩訶薩安住淨信，佛薄伽梵知是菩薩為菩薩藏法門之器，知是諸佛正法器已，躬往其所開菩薩道。舍利子！如彼往昔超越無數廣大無量不可思議阿僧企耶劫，爾時有佛出現於世，名為大蘊如來、應、正等、覺明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，住自作證具足神通，為諸世間天人魔梵、沙門婆羅門、阿素洛等無量大眾，宣說妙法開示演暢，初中後善文義巧妙，純滿清白隨順梵行。舍利子！爾時大蘊如來、應、正等覺有七十二那庾多聲聞弟子共會說法，皆是大阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，乃至心得自在，到於第一究竟彼岸。舍利子！是時有王名最勝壽，如法治世，號持政王。所治大城名最勝幢，廣博嚴麗安隱豐樂甚可愛樂，人物充滿諠譁熾盛。舍利子！時勝壽王有子名精進行，年居童幼形貌端嚴，成就第一圓滿淨色，為諸眾生之所樂見，已曾供養承事拘胝那庾多百千諸佛，親覲奉敬殖諸善本。舍利子！爾時精進行童子與諸內宮出遊園觀，時大蘊如來、應、正等覺知是童子為菩薩藏法門之器，又是諸佛正法之器，便往彼園精進行所。既到彼已上住空中，為是童子開菩薩道。

「又復讚說三世諸佛『童子當知，云何名為菩薩道耶？所謂菩薩摩訶薩，於諸有情精勤修習四無量心。何等為四？所謂大慈波羅蜜、大悲波羅蜜、大喜波羅蜜、大捨波羅蜜。又勤精進於諸攝法隨順修學。童子！若有菩薩如是修行，是名開菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復讚說三世諸佛『童子當知，云何名為菩薩道耶？所謂菩薩摩訶薩，於諸有情精勤修習四無量心。何等為四？所謂大慈波羅蜜、大悲波羅蜜、大喜波羅蜜、大捨波羅蜜。又勤精進於諸攝法隨順修學。童子！若有菩薩如是修行，是名開菩薩道。

「『復次童子！云何菩薩摩訶薩於諸眾生精勤修學大慈無量波羅蜜？所謂菩薩摩訶薩行菩薩道，為阿耨多羅三藐三菩提故，盡眾生界慈心遍滿。以何等量為眾生界？所謂盡虛空界是眾生量。童子當知，如虛空界無所不遍，如是菩薩摩訶薩大慈無量亦復如是，無有眾生含識種類而不充遍。童子當知，如眾生界無有限量，如是菩薩摩訶薩所修之慈亦無限量。空無邊故眾生無邊，眾生無邊故慈亦無邊。童子當知，眾生界多非大地界，又非水界火界風界。吾今為汝廣說譬喻，令汝了知諸眾生界無限量義。童子當知，假使十方各如殑伽河沙等世界數量，一切同時合成大海，滿其中水。復有如上殑伽河沙等眾生同共集會，析一毛端為百五十分，共以一分霑取海中第一滴水。復有餘殑伽河沙等眾生如前同會，取一分毛霑取海中第二滴水。復有餘殑伽河沙等眾生如前同會，取一分毛霑取海中第三滴水。童子當知，假使以是毛滴方便尚可霑盡此大海水，而眾生性邊量無盡。是故當知，眾生之性無量無邊不可思議，而菩薩慈悉皆遍滿。童子！於汝意云何？如是無量無邊修慈善根，頗有能得其邊際不？』精進行童子白佛言：『不也。世尊！』佛言：『如是如是。童子！菩薩摩訶薩亦復如是，修慈善根遍眾生界為無限量。復次童子！我今更說大慈之相。童子當知，此慈無量能護自身，此慈如是發起他利，於無諍論慈最第一，慈能除斷忿恚根栽，慈能永滅一切過失，慈能遠離諸有愛纏。此慈如是，但見眾生清淨勝德，而不見彼有諸愆犯。慈能超越熱惱所侵，慈能生長身語心樂。慈力如是，不為一切他所惱害，慈性安隱離諸怖畏，慈善根力隨順聖道，慈能令彼多瞋暴惡不忍眾生發清淨信，慈能濟拔諸眾生聚。以慈力故於彼刀杖性無執持，慈能將導一切眾生趣於解脫。是慈能滅諸惡瞋恚，是慈遠離詐現威儀諛諂矯飾逼切求索，而能增長利養恭敬名譽等事。以慈力故梵釋天王之所禮敬，以慈嚴身所有威德。行慈之人為聰慧者所共稱讚，慈能防護一切愚夫。是慈力故超過欲界，順梵天道開解脫路。慈為大乘最居前導，慈能攝御一切諸乘，慈能積集無染福聚，慈善之力一切有依，諸福業事所不能及。慈能莊嚴三十二相及隨顯相，慈能離彼鄙賤下劣不具諸根，慈為坦路善道涅槃歸趣之所。是慈能遠一切惡道及諸八難，是慈力故喜樂法樂，不貪一切富貴王位受用樂具。是慈力故於諸眾生等心行施，是慈能離種種妄想。慈為門路一切尸羅學之所由，慈能救濟諸犯禁者，是慈能現忍辱之力，慈能遠離一切憍慢矜伐自大，慈能發起無動精進，慈能令修正方便行速疾究竟，慈能為諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次童子！云何菩薩摩訶薩於諸眾生精勤修學大慈無量波羅蜜？所謂菩薩摩訶薩行菩薩道，為阿耨多羅三藐三菩提故，盡眾生界慈心遍滿。以何等量為眾生界？所謂盡虛空界是眾生量。童子當知，如虛空界無所不遍，如是菩薩摩訶薩大慈無量亦復如是，無有眾生含識種類而不充遍。童子當知，如眾生界無有限量，如是菩薩摩訶薩所修之慈亦無限量。空無邊故眾生無邊，眾生無邊故慈亦無邊。童子當知，眾生界多非大地界，又非水界火界風界。吾今為汝廣說譬喻，令汝了知諸眾生界無限量義。童子當知，假使十方各如殑伽河沙等世界數量，一切同時合成大海，滿其中水。復有如上殑伽河沙等眾生同共集會，析一毛端為百五十分，共以一分霑取海中第一滴水。復有餘殑伽河沙等眾生如前同會，取一分毛霑取海中第二滴水。復有餘殑伽河沙等眾生如前同會，取一分毛霑取海中第三滴水。童子當知，假使以是毛滴方便尚可霑盡此大海水，而眾生性邊量無盡。是故當知，眾生之性無量無邊不可思議，而菩薩慈悉皆遍滿。童子！於汝意云何？如是無量無邊修慈善根，頗有能得其邊際不？』精進行童子白佛言：『不也。世尊！』佛言：『如是如是。童子！菩薩摩訶薩亦復如是，修慈善根遍眾生界為無限量。復次童子！我今更說大慈之相。童子當知，此慈無量能護自身，此慈如是發起他利，於無諍論慈最第一，慈能除斷忿恚根栽，慈能永滅一切過失，慈能遠離諸有愛纏。此慈如是，但見眾生清淨勝德，而不見彼有諸愆犯。慈能超越熱惱所侵，慈能生長身語心樂。慈力如是，不為一切他所惱害，慈性安隱離諸怖畏，慈善根力隨順聖道，慈能令彼多瞋暴惡不忍眾生發清淨信，慈能濟拔諸眾生聚。以慈力故於彼刀杖性無執持，慈能將導一切眾生趣於解脫。是慈能滅諸惡瞋恚，是慈遠離詐現威儀諛諂矯飾逼切求索，而能增長利養恭敬名譽等事。以慈力故梵釋天王之所禮敬，以慈嚴身所有威德。行慈之人為聰慧者所共稱讚，慈能防護一切愚夫。是慈力故超過欲界，順梵天道開解脫路。慈為大乘最居前導，慈能攝御一切諸乘，慈能積集無染福聚，慈善之力一切有依，諸福業事所不能及。慈能莊嚴三十二相及隨顯相，慈能離彼鄙賤下劣不具諸根，慈為坦路善道涅槃歸趣之所。是慈能遠一切惡道及諸八難，是慈力故喜樂法樂，不貪一切富貴王位受用樂具。是慈力故於諸眾生等心行施，是慈能離種種妄想。慈為門路一切尸羅學之所由，慈能救濟諸犯禁者，是慈能現忍辱之力，慈能遠離一切憍慢矜伐自大，慈能發起無動精進，慈能令修正方便行速疾究竟，慈能為諸

靜慮解脫及三摩地三摩鉢底之所根本。慈能令心出離煩惱諸有熾然，慈為一切智慧生因。由慈無量能聞持故，自他諸品皆悉決定。慈能除遣順魔煩惱，是慈力故同住安樂。慈能令人起住坐臥密護威儀，慈能損減諸掉性欲。是慈猶如妙香塗身，是慈能塗慚愧衣服，是慈能遣一切諸難煩惱惡趣。慈能濟拔一切眾生，大慈無量捐捨自樂，能與一切眾生安隱快樂。如是無量不可思議大慈之相，吾今略說。童子！是名菩薩摩訶薩大慈無量波羅蜜。菩薩摩訶薩由成就是大慈無量故，觀諸眾生常懷慈善，勤求正法無有疲倦。童子當知，諸聲聞慈唯能自救，諸菩薩慈畢竟度脫一切眾生。童子當知，眾生緣慈，初發大心菩薩所得。法緣之慈，趣向聖行菩薩所得。無緣之慈，證無生忍菩薩所得。童子！是名菩薩摩訶薩大慈無量波羅蜜。若菩薩摩訶薩安住大慈波羅蜜故，則於一切眾生慈心遍滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靜慮解脫及三摩地三摩鉢底之所根本。慈能令心出離煩惱諸有熾然，慈為一切智慧生因。由慈無量能聞持故，自他諸品皆悉決定。慈能除遣順魔煩惱，是慈力故同住安樂。慈能令人起住坐臥密護威儀，慈能損減諸掉性欲。是慈猶如妙香塗身，是慈能塗慚愧衣服，是慈能遣一切諸難煩惱惡趣。慈能濟拔一切眾生，大慈無量捐捨自樂，能與一切眾生安隱快樂。如是無量不可思議大慈之相，吾今略說。童子！是名菩薩摩訶薩大慈無量波羅蜜。菩薩摩訶薩由成就是大慈無量故，觀諸眾生常懷慈善，勤求正法無有疲倦。童子當知，諸聲聞慈唯能自救，諸菩薩慈畢竟度脫一切眾生。童子當知，眾生緣慈，初發大心菩薩所得。法緣之慈，趣向聖行菩薩所得。無緣之慈，證無生忍菩薩所得。童子！是名菩薩摩訶薩大慈無量波羅蜜。若菩薩摩訶薩安住大慈波羅蜜故，則於一切眾生慈心遍滿。

「『復次精進行童子！云何名為菩薩摩訶薩大悲無量波羅蜜？童子當知，菩薩摩訶薩為欲證得阿耨多羅三藐三菩提故，應以大悲而為導首，如人命根出息入息而為上首。如是童子，證得大乘菩薩摩訶薩亦復如是，必以大悲而為導首。童子！如轉輪王所有眾寶，要以金輪而為前導。如是童子！菩薩摩訶薩亦復如是，所有一切諸佛正法，皆以大悲而為導首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次精進行童子！云何名為菩薩摩訶薩大悲無量波羅蜜？童子當知，菩薩摩訶薩為欲證得阿耨多羅三藐三菩提故，應以大悲而為導首，如人命根出息入息而為上首。如是童子，證得大乘菩薩摩訶薩亦復如是，必以大悲而為導首。童子！如轉輪王所有眾寶，要以金輪而為前導。如是童子！菩薩摩訶薩亦復如是，所有一切諸佛正法，皆以大悲而為導首。

「『復次童子！菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故，度諸眾生行於大悲，畢竟不捨一切眾生。童子！云何菩薩摩訶薩於眾生所發起大悲？童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀諸眾生虛偽身見之所纏縛、為諸惡見之所藏隱。菩薩摩訶薩如是觀已，於諸眾生發起大悲，我當為彼說微妙法，令其永斷虛偽身見種種纏縛諸惡見等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次童子！菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故，度諸眾生行於大悲，畢竟不捨一切眾生。童子！云何菩薩摩訶薩於眾生所發起大悲？童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀諸眾生虛偽身見之所纏縛、為諸惡見之所藏隱。菩薩摩訶薩如是觀已，於諸眾生發起大悲，我當為彼說微妙法，令其永斷虛偽身見種種纏縛諸惡見等。

「『復次童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀諸眾生安住不實虛偽顛倒，於無常中妄起常想、於諸苦中妄起樂想、於無我中妄起我想、於不淨中妄起淨想。童子！菩薩摩訶薩如是觀已，於諸眾生發起大悲，我當為彼說微妙法，令其永斷虛妄不實諸顛倒故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀諸眾生安住不實虛偽顛倒，於無常中妄起常想、於諸苦中妄起樂想、於無我中妄起我想、於不淨中妄起淨想。童子！菩薩摩訶薩如是觀已，於諸眾生發起大悲，我當為彼說微妙法，令其永斷虛妄不實諸顛倒故。

「『復次童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀諸眾生愚癡顛倒耽嗜愛欲，於母姊妹尚生陵逼，況復於彼餘眾生等。菩薩摩訶薩觀是事已，作如是念：「苦哉世間，乃能容止非聖之聚、惡業無愧充滿其中。」復作是念：「咄哉苦哉！如是眾生曾處母胎，臥息停止生由產門，如何無恥共行斯事。如是眾生深為大失極可憐愍，種種過患極可訶責。何以故？為貪瞋癡之所害故，又為無智所加害故，捨離正法安住非法，修行惡法墮在地獄、畜生、焰魔鬼趣。如是眾生惡業引故，所往之處行於非道。」童子！譬如野干於彼塚間，為諸群狗之所搏逐，逃迸走避臨大峻崖，窮途所逼夜中嘷叫。如是童子！彼諸眾生亦復如是同於野干。復次童子！譬如生盲，群狗逼逐臨大坑㵎。如是童子！彼諸眾生亦復如是同於生盲。復次童子！譬如圂猪行處糞穢兼又食噉初無厭惡。如是童子！彼諸眾生亦復如是同於圂猪。如是眾生極可憐愍，婬惱所逼於親非親，為諸煩惱之所加害，行魔徒黨魔羂所縛，纏裹惑網陷沒欲泥。童子！菩薩摩訶薩觀是事已，於彼眾生發起大悲，我當為彼宣說妙法令其永斷諸欲煩惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀諸眾生愚癡顛倒耽嗜愛欲，於母姊妹尚生陵逼，況復於彼餘眾生等。菩薩摩訶薩觀是事已，作如是念：「苦哉世間，乃能容止非聖之聚、惡業無愧充滿其中。」復作是念：「咄哉苦哉！如是眾生曾處母胎，臥息停止生由產門，如何無恥共行斯事。如是眾生深為大失極可憐愍，種種過患極可訶責。何以故？為貪瞋癡之所害故，又為無智所加害故，捨離正法安住非法，修行惡法墮在地獄、畜生、焰魔鬼趣。如是眾生惡業引故，所往之處行於非道。」童子！譬如野干於彼塚間，為諸群狗之所搏逐，逃迸走避臨大峻崖，窮途所逼夜中嘷叫。如是童子！彼諸眾生亦復如是同於野干。復次童子！譬如生盲，群狗逼逐臨大坑㵎。如是童子！彼諸眾生亦復如是同於生盲。復次童子！譬如圂猪行處糞穢兼又食噉初無厭惡。如是童子！彼諸眾生亦復如是同於圂猪。如是眾生極可憐愍，婬惱所逼於親非親，為諸煩惱之所加害，行魔徒黨魔羂所縛，纏裹惑網陷沒欲泥。童子！菩薩摩訶薩觀是事已，於彼眾生發起大悲，我當為彼宣說妙法令其永斷諸欲煩惱故。

「『復次童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀諸眾生五蓋所覆、欲箭所中，貪著六處，眼見色已執著像貌不能捨離，如是耳所聞聲、鼻所嗅香、舌所甞味、身所覺觸，執著形相皆不能捨。是諸眾生多於瞋恚互相怨讐，若得義利稱我善友，得非義利便相加害。是諸眾生多於惛沈及以眠睡羸劣愚鈍，為無智膜之所覆障。是諸眾生不善掉悔之所纏縛，常為種種諸惡煩惱染污其心。是諸眾生疑網纏裹，於甚深法不能決定。童子！菩薩摩訶薩如是觀已，於諸眾生發起大悲，我當為彼說微妙法，令其永斷諸廕蓋故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀諸眾生五蓋所覆、欲箭所中，貪著六處，眼見色已執著像貌不能捨離，如是耳所聞聲、鼻所嗅香、舌所甞味、身所覺觸，執著形相皆不能捨。是諸眾生多於瞋恚互相怨讐，若得義利稱我善友，得非義利便相加害。是諸眾生多於惛沈及以眠睡羸劣愚鈍，為無智膜之所覆障。是諸眾生不善掉悔之所纏縛，常為種種諸惡煩惱染污其心。是諸眾生疑網纏裹，於甚深法不能決定。童子！菩薩摩訶薩如是觀已，於諸眾生發起大悲，我當為彼說微妙法，令其永斷諸廕蓋故。

「『復次童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀諸眾生為慢所害、過慢所害、我慢所害、增上慢所害、邪慢所害，於諸下劣計我為勝，於彼等者計我最勝。或有眾生計色為我，或復乃至計識為我，於所未證計我已證。由恃此故，應可問訊而不問訊、應可禮拜而不禮拜，於諸長宿心無敬順，於尊重師不加祇仰，於聰叡者而不請問，何等為善何等不善？何等應修何等不修？何等應作何等不作？何等有罪何等無罪？何等為道？何等為三摩地？何等為解脫？如是等法曾未明了，但自計我為勝為尊。童子！菩薩摩訶薩如是觀已，於諸眾生發起大悲，我當為彼說微妙法，令其永斷一切憍慢種故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀諸眾生為慢所害、過慢所害、我慢所害、增上慢所害、邪慢所害，於諸下劣計我為勝，於彼等者計我最勝。或有眾生計色為我，或復乃至計識為我，於所未證計我已證。由恃此故，應可問訊而不問訊、應可禮拜而不禮拜，於諸長宿心無敬順，於尊重師不加祇仰，於聰叡者而不請問，何等為善何等不善？何等應修何等不修？何等應作何等不作？何等有罪何等無罪？何等為道？何等為三摩地？何等為解脫？如是等法曾未明了，但自計我為勝為尊。童子！菩薩摩訶薩如是觀已，於諸眾生發起大悲，我當為彼說微妙法，令其永斷一切憍慢種故。

「『復次童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀諸眾生愛縛所縛，為愛僮僕妻妾男女所共纏裹，為無義利之所圍遶，為諸衰禍之所繫縛，生死關鍵之所遮礙，不能出離地獄、傍生、焰魔鬼道。為彼有縛之所拘撿，而不能得縱任自在。童子！菩薩摩訶薩如是觀已，於諸眾生發起大悲，我當為彼說微妙法，令其獲得縱任自在隨欲而行趣涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀諸眾生愛縛所縛，為愛僮僕妻妾男女所共纏裹，為無義利之所圍遶，為諸衰禍之所繫縛，生死關鍵之所遮礙，不能出離地獄、傍生、焰魔鬼道。為彼有縛之所拘撿，而不能得縱任自在。童子！菩薩摩訶薩如是觀已，於諸眾生發起大悲，我當為彼說微妙法，令其獲得縱任自在隨欲而行趣涅槃故。

「『復次童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀諸眾生遠離善友為惡知識之所纏執，由彼昵近諸惡友故，耽著一切不善之業，所謂殺生、偷盜、邪行、妄語、離間、麁獷、綺語、貪、恚、邪見，諸如是等無量惡業熾然建立。童子！菩薩摩訶薩如是觀已，於諸眾生發起大悲，我當為彼說微妙法，令其為諸善友所攝，捨棄十種不善業道，令具受持十善業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀諸眾生遠離善友為惡知識之所纏執，由彼昵近諸惡友故，耽著一切不善之業，所謂殺生、偷盜、邪行、妄語、離間、麁獷、綺語、貪、恚、邪見，諸如是等無量惡業熾然建立。童子！菩薩摩訶薩如是觀已，於諸眾生發起大悲，我當為彼說微妙法，令其為諸善友所攝，捨棄十種不善業道，令具受持十善業故。

「『復次童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀諸眾生為諸愚癡之所覆蔽，無明暗暯之所翳障，顛倒執著，於其自體有情命者、生者、人者、少年丈夫及數取者、作者受者、我及我所，如是諸見無邊無量堅執不捨。童子！菩薩摩訶薩如是觀已，於諸眾生發起大悲，我當為彼說微妙法，令聖慧眼得清淨故，又令永斷一切見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀諸眾生為諸愚癡之所覆蔽，無明暗暯之所翳障，顛倒執著，於其自體有情命者、生者、人者、少年丈夫及數取者、作者受者、我及我所，如是諸見無邊無量堅執不捨。童子！菩薩摩訶薩如是觀已，於諸眾生發起大悲，我當為彼說微妙法，令聖慧眼得清淨故，又令永斷一切見故。

「『復次童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀諸眾生樂著生死流轉不息五蘊魁膾，常恒尋逐三界囹圄，曾無遠離桎梏枷鎖不思開釋。菩薩摩訶薩觀見是已，於諸眾生發起大悲，我當為彼說微妙法，令彼解脫五蘊魁膾，又令越度生死曠野，及以出離三界牢獄諸繫縛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀諸眾生樂著生死流轉不息五蘊魁膾，常恒尋逐三界囹圄，曾無遠離桎梏枷鎖不思開釋。菩薩摩訶薩觀見是已，於諸眾生發起大悲，我當為彼說微妙法，令彼解脫五蘊魁膾，又令越度生死曠野，及以出離三界牢獄諸繫縛故。

「『復次童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀諸含識從不善生，如毱如輪轉圓不定。由此業故，從此世間至彼世間，又從彼世間至此世間，迅速流轉馳向五趣背涅槃道。童子！菩薩摩訶薩觀是事已，於諸眾生發起大悲，我應為彼說微妙法，當為開闢涅槃宮門令其趣入。如是童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀眾生性發起十種大悲無量。復次童子！菩薩摩訶薩復有十種大悲轉相，所謂如是大悲由於不諂而得生起，譬如虛空永出離故。如是大悲由於不誑而得生起，從增上意而出離故。如是大悲非由詐妄而得發起，從如實道質直其心而出離故。如是大悲由於不曲而得生起，極善安住無曲之心而出離故。如是大悲由彼無有憍高怯下而得生起，一切有情高慢退屈善出離故。如是大悲由護彼故而得生起，從自心淨而出離故。如是大悲由堅固慧而得生起，永離一切動不動心、妙住其心善出離故。如是大悲由捨自樂而得生起，授與他樂善出離故。如是大悲為欲荷負諸眾生故而得生起，堅固精進善出離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀諸含識從不善生，如毱如輪轉圓不定。由此業故，從此世間至彼世間，又從彼世間至此世間，迅速流轉馳向五趣背涅槃道。童子！菩薩摩訶薩觀是事已，於諸眾生發起大悲，我應為彼說微妙法，當為開闢涅槃宮門令其趣入。如是童子！菩薩摩訶薩行大悲時，觀眾生性發起十種大悲無量。復次童子！菩薩摩訶薩復有十種大悲轉相，所謂如是大悲由於不諂而得生起，譬如虛空永出離故。如是大悲由於不誑而得生起，從增上意而出離故。如是大悲非由詐妄而得發起，從如實道質直其心而出離故。如是大悲由於不曲而得生起，極善安住無曲之心而出離故。如是大悲由彼無有憍高怯下而得生起，一切有情高慢退屈善出離故。如是大悲由護彼故而得生起，從自心淨而出離故。如是大悲由堅固慧而得生起，永離一切動不動心、妙住其心善出離故。如是大悲由捨自樂而得生起，授與他樂善出離故。如是大悲為欲荷負諸眾生故而得生起，堅固精進善出離故。

「『復次童子！菩薩摩訶薩大悲無量，復有如是十種轉相。所謂一切大乘出離，皆因大悲而得出離，以是因故說名大悲。如是大悲建立一切布施、持戒、忍辱、精進、靜慮、智慧，由是因故說名大悲。如是大悲建立念處、正斷、神足。如是大悲建立根、力覺支、隨念、共法覺支，及與道支，歡喜本業、諸定次第、十善業道，乃至諸相皆如是說，以是因故說名大悲。如是大悲建立如來自然智慧，以是因故名為大悲。童子當知！如是大悲作自所作、善作所作不變異作，為諸眾生作所應作。如是大悲一切眾生如意圓滿，童子！是名菩薩摩訶薩大悲無量波羅蜜。由成就是大悲波羅蜜故，菩薩摩訶薩觀諸眾生處如是位，復於彼所重興悲愍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次童子！菩薩摩訶薩大悲無量，復有如是十種轉相。所謂一切大乘出離，皆因大悲而得出離，以是因故說名大悲。如是大悲建立一切布施、持戒、忍辱、精進、靜慮、智慧，由是因故說名大悲。如是大悲建立念處、正斷、神足。如是大悲建立根、力覺支、隨念、共法覺支，及與道支，歡喜本業、諸定次第、十善業道，乃至諸相皆如是說，以是因故說名大悲。如是大悲建立如來自然智慧，以是因故名為大悲。童子當知！如是大悲作自所作、善作所作不變異作，為諸眾生作所應作。如是大悲一切眾生如意圓滿，童子！是名菩薩摩訶薩大悲無量波羅蜜。由成就是大悲波羅蜜故，菩薩摩訶薩觀諸眾生處如是位，復於彼所重興悲愍。

「『復次精進行童子！云何名為菩薩摩訶薩大喜無量波羅蜜？童子當知，菩薩摩訶薩為眾生故求阿耨多羅三藐三菩提時，修行大喜。如是喜者有無量相。童子當知，菩薩喜者名諸善法憶念歡悅清淨妙喜。何以故？於諸善法無下慼性、無退屈性、無疲倦性故。是喜名為遠離一切樂世間性。何以故？安住一切樂法樂性故。是喜能令內心歡悅身力勇銳。何以故？慧覺怡暢心意踊躍故。是喜樂於如來之身。何以故？樂求相好好莊嚴故。是喜聞法無有厭倦。何以故？欣樂依法能正行故。由斯喜故於法欣勇，於諸眾生心無損害，喜樂菩提於廣大法悉能信解，發起遠離少分乘心。是喜名為制伏慳喜。何以故？於諸求者行必施故。由斯喜故，於諸犯戒愛心攝受，於諸持戒心常清淨，又復能令自尸羅淨。是喜名為超過一切惡道怖畏安隱之喜，是喜名為忍受他人諸惡言詞鄙語路喜，是喜名為無返報喜。何以故？若遇挑眼截手刖足斬支節時心堪忍受。是喜名為敬尊重喜。何以故？於諸長宿具修威儀，曲躬恭敬跪拜尊嚴故。是喜名為恒舒顏喜。何以故？心志和泰遠離嚬蹙先言問訊故。是喜名為遠離一切詐現威儀諛諂矯誑逼求之喜。何以故？是喜趣向堅實正法之道路故。由此喜故，於諸菩薩起深愛樂猶如大師，於正法所起愛樂心如自己身，於如來所起愛樂心如自己命，於尊重師起愛樂心猶如父母，於諸眾生起愛樂心視如一子，於阿遮利耶受教師所起愛樂心敬如眼目，於諸正行起愛樂心猶如身首，於波羅蜜起愛樂心猶如手足，於說法師起愛樂心如眾重寶，所求正法起愛樂心猶如良藥，於能舉罪及憶念者起愛樂心猶如良醫。如是童子！是名菩薩摩訶薩大喜無量波羅蜜。諸菩薩摩訶薩住是大喜波羅蜜故，行菩薩行常懷歡喜，勤求正法無有厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次精進行童子！云何名為菩薩摩訶薩大喜無量波羅蜜？童子當知，菩薩摩訶薩為眾生故求阿耨多羅三藐三菩提時，修行大喜。如是喜者有無量相。童子當知，菩薩喜者名諸善法憶念歡悅清淨妙喜。何以故？於諸善法無下慼性、無退屈性、無疲倦性故。是喜名為遠離一切樂世間性。何以故？安住一切樂法樂性故。是喜能令內心歡悅身力勇銳。何以故？慧覺怡暢心意踊躍故。是喜樂於如來之身。何以故？樂求相好好莊嚴故。是喜聞法無有厭倦。何以故？欣樂依法能正行故。由斯喜故於法欣勇，於諸眾生心無損害，喜樂菩提於廣大法悉能信解，發起遠離少分乘心。是喜名為制伏慳喜。何以故？於諸求者行必施故。由斯喜故，於諸犯戒愛心攝受，於諸持戒心常清淨，又復能令自尸羅淨。是喜名為超過一切惡道怖畏安隱之喜，是喜名為忍受他人諸惡言詞鄙語路喜，是喜名為無返報喜。何以故？若遇挑眼截手刖足斬支節時心堪忍受。是喜名為敬尊重喜。何以故？於諸長宿具修威儀，曲躬恭敬跪拜尊嚴故。是喜名為恒舒顏喜。何以故？心志和泰遠離嚬蹙先言問訊故。是喜名為遠離一切詐現威儀諛諂矯誑逼求之喜。何以故？是喜趣向堅實正法之道路故。由此喜故，於諸菩薩起深愛樂猶如大師，於正法所起愛樂心如自己身，於如來所起愛樂心如自己命，於尊重師起愛樂心猶如父母，於諸眾生起愛樂心視如一子，於阿遮利耶受教師所起愛樂心敬如眼目，於諸正行起愛樂心猶如身首，於波羅蜜起愛樂心猶如手足，於說法師起愛樂心如眾重寶，所求正法起愛樂心猶如良藥，於能舉罪及憶念者起愛樂心猶如良醫。如是童子！是名菩薩摩訶薩大喜無量波羅蜜。諸菩薩摩訶薩住是大喜波羅蜜故，行菩薩行常懷歡喜，勤求正法無有厭倦。

「『復次精進行童子！云何名為菩薩摩訶薩大捨無量波羅蜜？童子當知，菩薩摩訶薩為眾生故發阿耨多羅三藐三菩提已，當行大捨。當知是捨有於三種。何等為三？謂捨煩惱捨、護自他捨、時非時捨。何等名為捨煩惱捨？童子當知，菩薩摩訶薩於敬事所其心不高，於不敬事心無卑下，若受利養心不憍高，不得利養心無紆欝，於彼持戒及犯戒所起平等覺，得勝名譽心不悕樂，被諸毀謗情無憂慼，若致譏訶志無貶退，於稱讚所善住法性，於諸苦事有擇慧力，於諸樂事有無常苦觀解之力，棄捨愛欲斷諸瞋恚，於怨親所其心平等，於善作惡作其心無二，於有愛不愛情無所觀，於善聞惡聞不生執著，於善說惡說心無愛恚，於諸欲味及過患所平等稱量，於我自身及他眾生起於平等信欲之意，於身命所情無顧戀，於下中上諸眾生所起平等照，於隱顯法起平等性，於諦非諦自體清淨。如是童子！菩薩摩訶薩若能自然起勝對治，是名菩薩摩訶薩捨煩惱捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次精進行童子！云何名為菩薩摩訶薩大捨無量波羅蜜？童子當知，菩薩摩訶薩為眾生故發阿耨多羅三藐三菩提已，當行大捨。當知是捨有於三種。何等為三？謂捨煩惱捨、護自他捨、時非時捨。何等名為捨煩惱捨？童子當知，菩薩摩訶薩於敬事所其心不高，於不敬事心無卑下，若受利養心不憍高，不得利養心無紆欝，於彼持戒及犯戒所起平等覺，得勝名譽心不悕樂，被諸毀謗情無憂慼，若致譏訶志無貶退，於稱讚所善住法性，於諸苦事有擇慧力，於諸樂事有無常苦觀解之力，棄捨愛欲斷諸瞋恚，於怨親所其心平等，於善作惡作其心無二，於有愛不愛情無所觀，於善聞惡聞不生執著，於善說惡說心無愛恚，於諸欲味及過患所平等稱量，於我自身及他眾生起於平等信欲之意，於身命所情無顧戀，於下中上諸眾生所起平等照，於隱顯法起平等性，於諦非諦自體清淨。如是童子！菩薩摩訶薩若能自然起勝對治，是名菩薩摩訶薩捨煩惱捨。

「『復次童子！何等名為護自他捨？童子當知，菩薩摩訶薩若被他人節節支解割皮肉時，常自觀心住於大捨，雖復支解割其身肉，然其內心唯住於捨無所希望，及以追求縱於身語起諸變異俱能堪忍，是則名為護自他捨。爾時菩薩又觀二種心無損害。何等為二？所謂不由眼相及以色相，乃至不由意相及以法相，心生損害而住於捨。何以故？無損無害是乃名為護自他捨。復次，何等名為護自他捨？被他所損不加報故，於自於他俱能忍受，是名為捨。於諸有恩及無恩所平等方便，是名為捨。是捨名為無諍極捨、滅自心捨、觀自體捨、不害他捨。於諸定事菩薩能捨，然佛世尊非所聽許諸菩薩等唯修於捨。何以故？菩薩摩訶薩尚應修習諸行作用，日夜常念發起精進求諸善法，於時非時乃應修捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次童子！何等名為護自他捨？童子當知，菩薩摩訶薩若被他人節節支解割皮肉時，常自觀心住於大捨，雖復支解割其身肉，然其內心唯住於捨無所希望，及以追求縱於身語起諸變異俱能堪忍，是則名為護自他捨。爾時菩薩又觀二種心無損害。何等為二？所謂不由眼相及以色相，乃至不由意相及以法相，心生損害而住於捨。何以故？無損無害是乃名為護自他捨。復次，何等名為護自他捨？被他所損不加報故，於自於他俱能忍受，是名為捨。於諸有恩及無恩所平等方便，是名為捨。是捨名為無諍極捨、滅自心捨、觀自體捨、不害他捨。於諸定事菩薩能捨，然佛世尊非所聽許諸菩薩等唯修於捨。何以故？菩薩摩訶薩尚應修習諸行作用，日夜常念發起精進求諸善法，於時非時乃應修捨。

「『復次童子！何等名為時非時捨？童子當知，菩薩摩訶薩具大智慧，善能修習時與非時，謂非法器諸眾生所應起於捨，不恭敬所應起於捨，於無利益譏毀苦惱應起於捨，於聲聞乘趣正決定應起於捨，於修施時應捨修戒，於修戒時應捨修施，於修忍時應捨牽引施戒精進，修精進時應捨修戒，修靜慮時應捨施度，修習慧時應捨緣發五波羅蜜多。童子！是名菩薩摩訶薩時非時捨。何以故？由所不應作法無造作性故，是故菩薩深知非益而行於捨。若有菩薩摩訶薩安住大捨波羅蜜行菩薩行，則於一切惡不善法能興大捨。童子，如是等相，是名菩薩摩訶薩大慈大悲大喜大捨。若諸菩薩摩訶薩安住如是四無量波羅蜜者，當知是則為菩薩藏法門之器，又是諸佛正法之器。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次童子！何等名為時非時捨？童子當知，菩薩摩訶薩具大智慧，善能修習時與非時，謂非法器諸眾生所應起於捨，不恭敬所應起於捨，於無利益譏毀苦惱應起於捨，於聲聞乘趣正決定應起於捨，於修施時應捨修戒，於修戒時應捨修施，於修忍時應捨牽引施戒精進，修精進時應捨修戒，修靜慮時應捨施度，修習慧時應捨緣發五波羅蜜多。童子！是名菩薩摩訶薩時非時捨。何以故？由所不應作法無造作性故，是故菩薩深知非益而行於捨。若有菩薩摩訶薩安住大捨波羅蜜行菩薩行，則於一切惡不善法能興大捨。童子，如是等相，是名菩薩摩訶薩大慈大悲大喜大捨。若諸菩薩摩訶薩安住如是四無量波羅蜜者，當知是則為菩薩藏法門之器，又是諸佛正法之器。』

「如是舍利子！此薄伽梵大蘊如來為精進行童子廣開示此四無量已，復為開解六波羅蜜多及諸攝法，令是童子隨順修學。舍利子！是精進行童子精勤修習如所聞法，廣如後說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是舍利子！此薄伽梵大蘊如來為精進行童子廣開示此四無量已，復為開解六波羅蜜多及諸攝法，令是童子隨順修學。舍利子！是精進行童子精勤修習如所聞法，廣如後說。」

陀那波羅蜜多品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀那波羅蜜多品第六

爾時佛告舍利子：「云何菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故，精勤修習諸波羅蜜多行菩薩行？舍利子！菩薩摩訶薩行菩薩行者，即於如是六波羅蜜多精勤修學，是則名為行菩薩行。舍利子！何等名為六波羅蜜多？舍利子！所謂柁那波羅蜜多、尸羅波羅蜜多、羼底波羅蜜多、毘利耶波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多。舍利子！如是名為六波羅蜜多。菩薩摩訶薩依如是六波羅蜜多故行菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利子：「云何菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故，精勤修習諸波羅蜜多行菩薩行？舍利子！菩薩摩訶薩行菩薩行者，即於如是六波羅蜜多精勤修學，是則名為行菩薩行。舍利子！何等名為六波羅蜜多？舍利子！所謂柁那波羅蜜多、尸羅波羅蜜多、羼底波羅蜜多、毘利耶波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多。舍利子！如是名為六波羅蜜多。菩薩摩訶薩依如是六波羅蜜多故行菩薩道。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩依柁那波羅蜜多行菩薩行？舍利子！菩薩摩訶薩度眾生故行柁那波羅蜜多時，為諸眾生而作施主。若沙門婆羅門等有來求者悉皆施與，須食與食、須飲與飲，珍異餚膳無不盡施。如是或求車乘、衣服華鬘、塗香末香，或求坐臥依倚、床席敷具、病藥燈明、音樂奴婢，或求金銀末尼、真珠琉璃、螺貝璧玉、珊瑚等寶，或求象馬車輅、園林池苑、男女妻妾、財穀庫藏，或求四大有洲自在之王一切樂具及諸嬉戲娛樂之物，或有來求手足耳鼻、頭目肉血、骨髓身分，菩薩摩訶薩見來求者悉能一切歡喜施與。舍利子！以要言之，一切世間所須之物，菩薩摩訶薩行大施故，但見來求無不施與。復次舍利子！菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多故，復有十種清淨施法。何等為十？一者菩薩摩訶薩無有不正求財而行布施，二者菩薩摩訶薩不逼迫眾生而行布施，三者菩薩摩訶薩不以恐怖而行布施，四者菩薩摩訶薩不棄捨邀請而行布施，五者菩薩摩訶薩不觀顏面而行布施，六者菩薩摩訶薩於諸眾生情無異想而行布施，七者菩薩摩訶薩無貪愛心而行布施，八者菩薩摩訶薩無起瞋恚而行布施，九者菩薩摩訶薩不求剎土而行布施，十者菩薩摩訶薩於諸眾生起福田想不以輕蔑而行布施。舍利子！是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施，為滿柁那波羅蜜多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩依柁那波羅蜜多行菩薩行？舍利子！菩薩摩訶薩度眾生故行柁那波羅蜜多時，為諸眾生而作施主。若沙門婆羅門等有來求者悉皆施與，須食與食、須飲與飲，珍異餚膳無不盡施。如是或求車乘、衣服華鬘、塗香末香，或求坐臥依倚、床席敷具、病藥燈明、音樂奴婢，或求金銀末尼、真珠琉璃、螺貝璧玉、珊瑚等寶，或求象馬車輅、園林池苑、男女妻妾、財穀庫藏，或求四大有洲自在之王一切樂具及諸嬉戲娛樂之物，或有來求手足耳鼻、頭目肉血、骨髓身分，菩薩摩訶薩見來求者悉能一切歡喜施與。舍利子！以要言之，一切世間所須之物，菩薩摩訶薩行大施故，但見來求無不施與。復次舍利子！菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多故，復有十種清淨施法。何等為十？一者菩薩摩訶薩無有不正求財而行布施，二者菩薩摩訶薩不逼迫眾生而行布施，三者菩薩摩訶薩不以恐怖而行布施，四者菩薩摩訶薩不棄捨邀請而行布施，五者菩薩摩訶薩不觀顏面而行布施，六者菩薩摩訶薩於諸眾生情無異想而行布施，七者菩薩摩訶薩無貪愛心而行布施，八者菩薩摩訶薩無起瞋恚而行布施，九者菩薩摩訶薩不求剎土而行布施，十者菩薩摩訶薩於諸眾生起福田想不以輕蔑而行布施。舍利子！是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施，為滿柁那波羅蜜多故。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時，復有十種清淨行施。何等為十？一者菩薩摩訶薩不毀業報而行布施，二者菩薩摩訶薩不以邪意而行布施，三者菩薩摩訶薩無不信解而行布施，四者菩薩摩訶薩無有厭倦而行布施，五者菩薩摩訶薩無有現相而行布施，六者菩薩摩訶薩勇勵熾然而行布施，七者菩薩摩訶薩無有變悔而行布施，八者菩薩摩訶薩於持戒者不以偏敬而行布施，九者菩薩摩訶薩於犯戒所不以輕鄙而行布施，十者菩薩摩訶薩不希果報而行布施。舍利子！是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施，為欲滿足柁那波羅蜜多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時，復有十種清淨行施。何等為十？一者菩薩摩訶薩不毀業報而行布施，二者菩薩摩訶薩不以邪意而行布施，三者菩薩摩訶薩無不信解而行布施，四者菩薩摩訶薩無有厭倦而行布施，五者菩薩摩訶薩無有現相而行布施，六者菩薩摩訶薩勇勵熾然而行布施，七者菩薩摩訶薩無有變悔而行布施，八者菩薩摩訶薩於持戒者不以偏敬而行布施，九者菩薩摩訶薩於犯戒所不以輕鄙而行布施，十者菩薩摩訶薩不希果報而行布施。舍利子！是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施，為欲滿足柁那波羅蜜多故。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時，復有十種行清淨施。何等為十？一者菩薩摩訶薩不以毀呰而行布施，二者菩薩摩訶薩不以背面而行布施，三者菩薩摩訶薩無不清淨而行布施，四者菩薩摩訶薩不現忿相而行布施，五者菩薩摩訶薩不現嫉相而行布施，六者菩薩摩訶薩不現恚相而行布施，七者菩薩摩訶薩無不殷重而行布施，八者菩薩摩訶薩無不自手而行布施，九者菩薩摩訶薩不以許多後便與少而行布施，十者菩薩摩訶薩不求來生而行布施。舍利子！是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施，為欲滿足柁那波羅蜜多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時，復有十種行清淨施。何等為十？一者菩薩摩訶薩不以毀呰而行布施，二者菩薩摩訶薩不以背面而行布施，三者菩薩摩訶薩無不清淨而行布施，四者菩薩摩訶薩不現忿相而行布施，五者菩薩摩訶薩不現嫉相而行布施，六者菩薩摩訶薩不現恚相而行布施，七者菩薩摩訶薩無不殷重而行布施，八者菩薩摩訶薩無不自手而行布施，九者菩薩摩訶薩不以許多後便與少而行布施，十者菩薩摩訶薩不求來生而行布施。舍利子！是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施，為欲滿足柁那波羅蜜多故。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時！復有十種行清淨施。何等為十？一者菩薩摩訶薩無不常施，二者菩薩摩訶薩無繫屬施。三者菩薩摩訶薩。無差別施。四者菩薩摩訶薩無他緣施，五者菩薩摩訶薩無微劣施，六者菩薩摩訶薩不希財色及以自在而行布施，七者菩薩摩訶薩無求生於釋梵護世諸大天故而行布施，八者菩薩摩訶薩無有迴向聲聞獨覺地故而行布施，九者菩薩摩訶薩無為聰慧所譏訶故而行布施，十者菩薩摩訶薩無不迴向薩伐若故而行布施。舍利子！是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施，皆為滿足柁那波羅蜜多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時！復有十種行清淨施。何等為十？一者菩薩摩訶薩無不常施，二者菩薩摩訶薩無繫屬施。三者菩薩摩訶薩。無差別施。四者菩薩摩訶薩無他緣施，五者菩薩摩訶薩無微劣施，六者菩薩摩訶薩不希財色及以自在而行布施，七者菩薩摩訶薩無求生於釋梵護世諸大天故而行布施，八者菩薩摩訶薩無有迴向聲聞獨覺地故而行布施，九者菩薩摩訶薩無為聰慧所譏訶故而行布施，十者菩薩摩訶薩無不迴向薩伐若故而行布施。舍利子！是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施，皆為滿足柁那波羅蜜多故。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時，復有十種行清淨施。何等為十？謂如前說十種法中，出離有為證得無為。又舍利子！菩薩摩訶薩如是行施，能得十種稱讚利益上妙功德。何等為十？一者菩薩摩訶薩由施食故，獲得長壽才辯、安樂妙色、雄力勇健，無不具足。二者菩薩摩訶薩由施飲故，獲得永離一切煩惱渴愛，無不具足。三者菩薩摩訶薩由施諸乘故，獲得一切利益安樂眾事，無不具足。四者菩薩摩訶薩由施衣服故，獲得成就慚愧，皮膚清淨猶如金色，無不具足。五者菩薩摩訶薩由施香鬘故，獲得淨戒多聞諸三摩地塗香聖行，無不具足。六者菩薩摩訶薩由以末香塗香施故，當得遍體香潔妙香聖行，無不具足。七者菩薩摩訶薩由施上味故，獲得甘露上味、大丈夫相，無不具足。八者菩薩摩訶薩由以舍宅房宇施故，當得與諸眾生為舍為宅、為救為洲、為歸為趣，無不具足。九者菩薩摩訶薩由愍病者施醫藥故，當得無老病死，圓滿甘露不死妙藥，無不具足。十者菩薩摩訶薩由以種種資生眾具施故，感得一切圓滿眾具菩提分法，無不具足。舍利子！是名菩薩摩訶薩為得菩提修行是施，獲得如是十種稱讚利益上妙功德，皆為滿於柁那波羅蜜多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時，復有十種行清淨施。何等為十？謂如前說十種法中，出離有為證得無為。又舍利子！菩薩摩訶薩如是行施，能得十種稱讚利益上妙功德。何等為十？一者菩薩摩訶薩由施食故，獲得長壽才辯、安樂妙色、雄力勇健，無不具足。二者菩薩摩訶薩由施飲故，獲得永離一切煩惱渴愛，無不具足。三者菩薩摩訶薩由施諸乘故，獲得一切利益安樂眾事，無不具足。四者菩薩摩訶薩由施衣服故，獲得成就慚愧，皮膚清淨猶如金色，無不具足。五者菩薩摩訶薩由施香鬘故，獲得淨戒多聞諸三摩地塗香聖行，無不具足。六者菩薩摩訶薩由以末香塗香施故，當得遍體香潔妙香聖行，無不具足。七者菩薩摩訶薩由施上味故，獲得甘露上味、大丈夫相，無不具足。八者菩薩摩訶薩由以舍宅房宇施故，當得與諸眾生為舍為宅、為救為洲、為歸為趣，無不具足。九者菩薩摩訶薩由愍病者施醫藥故，當得無老病死，圓滿甘露不死妙藥，無不具足。十者菩薩摩訶薩由以種種資生眾具施故，感得一切圓滿眾具菩提分法，無不具足。舍利子！是名菩薩摩訶薩為得菩提修行是施，獲得如是十種稱讚利益上妙功德，皆為滿於柁那波羅蜜多故。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時修行布施，又復獲得十種稱讚利益上妙功德。何等為十？一者菩薩摩訶薩施燈明故，獲得如來清淨五眼，無不具足。二者菩薩摩訶薩施音樂故，獲得如來清淨天耳，無不具足。三者菩薩摩訶薩以諸金銀、末尼真珠、琉璃螺貝、璧玉珊瑚、一切珍寶施故，感得圓滿三十有二大丈夫相，無不具足。四者菩薩摩訶薩以種種雜寶及眾名花施故，獲得圓滿八十隨顯之相，無不具足。五者菩薩摩訶薩以象馬車乘施故，獲得廣大徒眾眷屬繁多，無不具足。六者菩薩摩訶薩以園林臺觀施故，獲得成就靜慮解脫三摩地三摩鉢底，無不具足。七者菩薩摩訶薩以財穀庫藏施故，獲得圓成諸法寶藏，無不具足。八者菩薩摩訶薩以奴婢僕使施故，獲得圓滿自在身心閑豫，無不具足。九者菩薩摩訶薩以男女妻妾施故，獲得圓滿可愛可樂可意阿耨多羅三藐三菩提，無不具足。十者菩薩摩訶薩以四洲自在一切王位施故，獲得一切種微妙圓滿一切智智，無不具足。舍利子！菩薩摩訶薩如是行施，名為攝受十種稱讚利益上妙功德，皆為滿足柁那波羅蜜多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時修行布施，又復獲得十種稱讚利益上妙功德。何等為十？一者菩薩摩訶薩施燈明故，獲得如來清淨五眼，無不具足。二者菩薩摩訶薩施音樂故，獲得如來清淨天耳，無不具足。三者菩薩摩訶薩以諸金銀、末尼真珠、琉璃螺貝、璧玉珊瑚、一切珍寶施故，感得圓滿三十有二大丈夫相，無不具足。四者菩薩摩訶薩以種種雜寶及眾名花施故，獲得圓滿八十隨顯之相，無不具足。五者菩薩摩訶薩以象馬車乘施故，獲得廣大徒眾眷屬繁多，無不具足。六者菩薩摩訶薩以園林臺觀施故，獲得成就靜慮解脫三摩地三摩鉢底，無不具足。七者菩薩摩訶薩以財穀庫藏施故，獲得圓成諸法寶藏，無不具足。八者菩薩摩訶薩以奴婢僕使施故，獲得圓滿自在身心閑豫，無不具足。九者菩薩摩訶薩以男女妻妾施故，獲得圓滿可愛可樂可意阿耨多羅三藐三菩提，無不具足。十者菩薩摩訶薩以四洲自在一切王位施故，獲得一切種微妙圓滿一切智智，無不具足。舍利子！菩薩摩訶薩如是行施，名為攝受十種稱讚利益上妙功德，皆為滿足柁那波羅蜜多故。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩為得阿耨多羅三藐三菩提故，行柁那波羅蜜多時所修布施，又得十種稱讚利益。何等為十？一者菩薩摩訶薩以上妙五欲施故，獲得清淨戒、定、慧聚，及以解脫、解脫智見聚，無不具足。二者菩薩摩訶薩以上妙戲樂器施故，獲得清淨遊戲法樂，無不具足。三者菩薩摩訶薩以足施故，感得圓滿法義之足趣菩提座，無不具足。四者菩薩摩訶薩以手施故，感得圓滿清淨法手拯濟眾生，無不具足。五者菩薩摩訶薩以耳鼻施故，獲得諸根圓滿成就，無不具足。六者菩薩摩訶薩以支節施故，獲得清淨無染威嚴佛身，無不具足。七者菩薩摩訶薩以目施故，獲得觀視一切眾生清淨法眼無有障礙，無不具足。八者菩薩摩訶薩以血肉施故，獲得堅固身命，攝持長養一切眾生貞實善權，無不具足。九者菩薩摩訶薩以髓腦施故，獲得圓滿不可破壞等金剛身，無不具足。十者菩薩摩訶薩以頭施故，證得圓滿超過三界無上最上一切智智之首，無不具足。舍利子！菩薩摩訶薩為得菩提行如是施，攝受如是相貌，圓滿佛法稱讚利益上妙功德，皆為滿足柁那波羅蜜多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩為得阿耨多羅三藐三菩提故，行柁那波羅蜜多時所修布施，又得十種稱讚利益。何等為十？一者菩薩摩訶薩以上妙五欲施故，獲得清淨戒、定、慧聚，及以解脫、解脫智見聚，無不具足。二者菩薩摩訶薩以上妙戲樂器施故，獲得清淨遊戲法樂，無不具足。三者菩薩摩訶薩以足施故，感得圓滿法義之足趣菩提座，無不具足。四者菩薩摩訶薩以手施故，感得圓滿清淨法手拯濟眾生，無不具足。五者菩薩摩訶薩以耳鼻施故，獲得諸根圓滿成就，無不具足。六者菩薩摩訶薩以支節施故，獲得清淨無染威嚴佛身，無不具足。七者菩薩摩訶薩以目施故，獲得觀視一切眾生清淨法眼無有障礙，無不具足。八者菩薩摩訶薩以血肉施故，獲得堅固身命，攝持長養一切眾生貞實善權，無不具足。九者菩薩摩訶薩以髓腦施故，獲得圓滿不可破壞等金剛身，無不具足。十者菩薩摩訶薩以頭施故，證得圓滿超過三界無上最上一切智智之首，無不具足。舍利子！菩薩摩訶薩為得菩提行如是施，攝受如是相貌，圓滿佛法稱讚利益上妙功德，皆為滿足柁那波羅蜜多故。

「復次舍利子！如是菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時，其性聰叡智慧甚深，無量方便行於布施，以世間財求於無上正等菩提眾聖王財，以生死財而求甘露不死仙財，以虛偽財而求堅實賢聖之財，由如是故廣行布施。舍利子！是菩薩摩訶薩為求無上菩提及涅槃故，以世間財物修行施時，一切世間財物樂具無不盡捨。何以故？皆依無上正等覺故。舍利子！如世農夫依彼犁牛耕治地已便下種子，如是農夫依彼犁具無量功力，展轉獲得金銀末尼一切寶物，及得種種上妙衣服。何以故？一切世間無有財物與穀等故。如是舍利子！菩薩摩訶薩有時有分依世間財證覺無上正等菩提，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如是菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時，其性聰叡智慧甚深，無量方便行於布施，以世間財求於無上正等菩提眾聖王財，以生死財而求甘露不死仙財，以虛偽財而求堅實賢聖之財，由如是故廣行布施。舍利子！是菩薩摩訶薩為求無上菩提及涅槃故，以世間財物修行施時，一切世間財物樂具無不盡捨。何以故？皆依無上正等覺故。舍利子！如世農夫依彼犁牛耕治地已便下種子，如是農夫依彼犁具無量功力，展轉獲得金銀末尼一切寶物，及得種種上妙衣服。何以故？一切世間無有財物與穀等故。如是舍利子！菩薩摩訶薩有時有分依世間財證覺無上正等菩提，亦復如是。

「復次舍利子！譬如乳牛或噉乾草、或噉濕草、或飲冷水、或飲煖水，而能出於乳、酪、生蘇、熟蘇及以醍醐。如是舍利子！菩薩摩訶薩依於無上正等菩提行世財施，隨所樂欲，有能獲得轉輪王報及獲帝釋梵王勝報。由成就是三種報故，菩薩十地速得圓滿，如來十力、四無所畏，因是施故速得圓滿，乃至具足千業所起十八不共佛法，又具千業所起六十種圓滿妙音，又具百業所起一一大丈夫相，又具二百業所起無見頂髻相，又過此百倍圓滿成就如來大法螺相，又過拘胝百千倍成就如來皓齒齊列不缺不踈平等之相。如是等相，無量功業之所合成，皆由如來業果報相施行所起，速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！譬如乳牛或噉乾草、或噉濕草、或飲冷水、或飲煖水，而能出於乳、酪、生蘇、熟蘇及以醍醐。如是舍利子！菩薩摩訶薩依於無上正等菩提行世財施，隨所樂欲，有能獲得轉輪王報及獲帝釋梵王勝報。由成就是三種報故，菩薩十地速得圓滿，如來十力、四無所畏，因是施故速得圓滿，乃至具足千業所起十八不共佛法，又具千業所起六十種圓滿妙音，又具百業所起一一大丈夫相，又具二百業所起無見頂髻相，又過此百倍圓滿成就如來大法螺相，又過拘胝百千倍成就如來皓齒齊列不缺不踈平等之相。如是等相，無量功業之所合成，皆由如來業果報相施行所起，速得圓滿。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時，於乞者所起大慈心而行布施，此心續起殑伽沙等方得成滿，中無間絕佛三摩地。舍利子！如來、應、正等覺住此三摩地已，能於一一毛孔而出百三摩地，猶如殑伽大河流化不絕而得自在。是故當知，如來所有一切神通變化，多由施行而得成就。舍利子！如是如來所有佛法，皆由昔日行菩薩行世間財施之所攝受。舍利子！是名菩薩摩訶薩行財施時，為求甘露、為求堅實、為求菩提、為求涅槃，應知如是法門差別。所謂菩薩摩訶薩依世財施，而與柁那波羅蜜多相應，證覺阿耨多羅三藐三菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時，於乞者所起大慈心而行布施，此心續起殑伽沙等方得成滿，中無間絕佛三摩地。舍利子！如來、應、正等覺住此三摩地已，能於一一毛孔而出百三摩地，猶如殑伽大河流化不絕而得自在。是故當知，如來所有一切神通變化，多由施行而得成就。舍利子！如是如來所有佛法，皆由昔日行菩薩行世間財施之所攝受。舍利子！是名菩薩摩訶薩行財施時，為求甘露、為求堅實、為求菩提、為求涅槃，應知如是法門差別。所謂菩薩摩訶薩依世財施，而與柁那波羅蜜多相應，證覺阿耨多羅三藐三菩提故。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時！其相無量吾今當說。往昔過去無數廣大無量不可思議阿僧企耶劫，於彼時分有佛出世，號旁耆羅私如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。舍利子、彼佛住世壽十千歲，與百千苾芻大聲聞眾同共集會，皆阿羅漢，離諸煩惱具大勢力，乃至一切心得自在，逮勝究竟。舍利子！時彼世中有紡績者，名織紡綫，形貌端正眾所樂觀。彼作業處去佛不遠，每日將晚欲還家時，往詣佛所，常以一縷微綫奉施如來，因白佛言：『願薄伽梵哀愍我故，受此縷綫為攝受處。以此善根於未來世，得成如來、應、正等覺，能攝一切。』時彼世尊便為納受。如是日施一縷，滿千五百為善攝受。由此福故，乃經十五拘胝劫中不墮惡趣，又經千拘胝反為轉輪王，又經千拘胝反為天帝釋。以此善根柔和微妙欣愛等業，便得奉覲千拘胝佛，於諸佛所供養恭敬尊重讚歎，又以諸花塗香末香，及以香鬘繒蓋幢旛、衣服飲食坐臥之具、病緣醫藥一切眾物奉獻如來。從是已後又經一阿僧企耶劫出現於世，證覺阿耨多羅三藐三菩提，號善攝受如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，住壽世間經二十拘胝歲，有二十拘胝那庾多大聲聞眾，一切皆是大阿羅漢。彼佛世尊成立安住五拘胝等菩薩摩訶薩，於阿耨多羅三藐三菩提演說妙法，利益安樂無量無數諸有情已現入涅槃。彼薄伽梵滅度之後，正法住世滿一千年，廣布舍利流遍供養，亦如我今涅槃之後。舍利子！汝今當觀，由施微縷發大心故，次第展轉成滿佛法。舍利子！當知此施由心廣大不由於縷。何以故？若施廣大不由心者，如向施主以微縷施，不應得心清淨究竟。如是舍利子！當觀菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時，依世財施便得一切圓滿功德。舍利子！菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時，其性聰叡智慧甚深，因於少施多有所作，由智力故增上所作，由慧力故廣大所作，迴向力故無邊所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時！其相無量吾今當說。往昔過去無數廣大無量不可思議阿僧企耶劫，於彼時分有佛出世，號旁耆羅私如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。舍利子、彼佛住世壽十千歲，與百千苾芻大聲聞眾同共集會，皆阿羅漢，離諸煩惱具大勢力，乃至一切心得自在，逮勝究竟。舍利子！時彼世中有紡績者，名織紡綫，形貌端正眾所樂觀。彼作業處去佛不遠，每日將晚欲還家時，往詣佛所，常以一縷微綫奉施如來，因白佛言：『願薄伽梵哀愍我故，受此縷綫為攝受處。以此善根於未來世，得成如來、應、正等覺，能攝一切。』時彼世尊便為納受。如是日施一縷，滿千五百為善攝受。由此福故，乃經十五拘胝劫中不墮惡趣，又經千拘胝反為轉輪王，又經千拘胝反為天帝釋。以此善根柔和微妙欣愛等業，便得奉覲千拘胝佛，於諸佛所供養恭敬尊重讚歎，又以諸花塗香末香，及以香鬘繒蓋幢旛、衣服飲食坐臥之具、病緣醫藥一切眾物奉獻如來。從是已後又經一阿僧企耶劫出現於世，證覺阿耨多羅三藐三菩提，號善攝受如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，住壽世間經二十拘胝歲，有二十拘胝那庾多大聲聞眾，一切皆是大阿羅漢。彼佛世尊成立安住五拘胝等菩薩摩訶薩，於阿耨多羅三藐三菩提演說妙法，利益安樂無量無數諸有情已現入涅槃。彼薄伽梵滅度之後，正法住世滿一千年，廣布舍利流遍供養，亦如我今涅槃之後。舍利子！汝今當觀，由施微縷發大心故，次第展轉成滿佛法。舍利子！當知此施由心廣大不由於縷。何以故？若施廣大不由心者，如向施主以微縷施，不應得心清淨究竟。如是舍利子！當觀菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時，依世財施便得一切圓滿功德。舍利子！菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時，其性聰叡智慧甚深，因於少施多有所作，由智力故增上所作，由慧力故廣大所作，迴向力故無邊所作。」

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

「行施不求妙色財， 亦不願感天人趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行施不求妙色財， 亦不願感天人趣，

為求無上勝菩提， 施微便感無量福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求無上勝菩提， 施微便感無量福。

行施不求名稱聲， 未曾為樂及徒眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行施不求名稱聲， 未曾為樂及徒眾，

亦不求諸生死報， 施微而獲於大果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不求諸生死報， 施微而獲於大果。

布施飲食及衣服， 不求諸有及諸趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施飲食及衣服， 不求諸有及諸趣，

為求開解甘露門， 施如毛端福無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求開解甘露門， 施如毛端福無量。

既無掉動及高慢， 亦離諂誑慳嫉心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既無掉動及高慢， 亦離諂誑慳嫉心，

懈怠諸緣皆悉捨， 唯勤行施利於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懈怠諸緣皆悉捨， 唯勤行施利於世。

財穀王位及身命， 歡喜捨已心無變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財穀王位及身命， 歡喜捨已心無變，

如斯善捨獲廣大， 菩提解脫未為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如斯善捨獲廣大， 菩提解脫未為難。

愛樂諸來乞求者， 如父如母如妻子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂諸來乞求者， 如父如母如妻子，

所獲財物常行施， 見彼感財無妬心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所獲財物常行施， 見彼感財無妬心。

行施之時眾繁雜， 土塊杖木來加害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行施之時眾繁雜， 土塊杖木來加害，

雖見曾無忿恚心， 愛語如舊情欣悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖見曾無忿恚心， 愛語如舊情欣悅。

若施彼怨猶若親， 於驚怖者施無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若施彼怨猶若親， 於驚怖者施無畏，

凡所有物皆能捨， 而心未甞生鄙悋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡所有物皆能捨， 而心未甞生鄙悋。

恒樂正求無上法， 於世王位絕希求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒樂正求無上法， 於世王位絕希求，

出離世間嚴飾處， 常勤奉行於法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出離世間嚴飾處， 常勤奉行於法施。

除彼樂求穢欲者， 誰有能求天世王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除彼樂求穢欲者， 誰有能求天世王，

是故智者不貪樂， 諸欲王位生天樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故智者不貪樂， 諸欲王位生天樂。

大名稱者所行施， 恒求無上佛菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大名稱者所行施， 恒求無上佛菩提，

捨捐身命及餘事， 速疾能感多安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨捐身命及餘事， 速疾能感多安樂。

聰慧菩薩行諸施， 未曾遠離上菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聰慧菩薩行諸施， 未曾遠離上菩提，

不求妙色世間財， 又不願樂生天樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求妙色世間財， 又不願樂生天樂。

雖求涅槃無所依， 遠離一切諸希願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖求涅槃無所依， 遠離一切諸希願，

若能如是善修習， 則名知道開道者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是善修習， 則名知道開道者。

「舍利子！聰慧菩薩摩訶薩於是布施具足成就，善能修行菩薩妙行無有疑惑。舍利子，是名菩薩摩訶薩柁那波羅蜜多。若諸菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故，精進修行是菩薩行，一切眾魔魔民天子於此菩薩不能嬈亂，又不為彼異道他論所能摧屈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！聰慧菩薩摩訶薩於是布施具足成就，善能修行菩薩妙行無有疑惑。舍利子，是名菩薩摩訶薩柁那波羅蜜多。若諸菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故，精進修行是菩薩行，一切眾魔魔民天子於此菩薩不能嬈亂，又不為彼異道他論所能摧屈。」