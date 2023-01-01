大寶積經卷第四十大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第四十大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十二之六如來不思議性品第四之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩藏會第十二之六如來不思議性品第四之四

爾時佛告舍利子：「云何菩薩摩訶薩於如來不思議不共佛法，信受諦奉清淨無疑，乃至發希奇想？舍利子！如來成就十八不共佛法，由成就故，如來、應、正等覺於大眾中正師子吼，自稱我處大仙尊位轉大梵輪，一切世間沙門婆羅門、諸天魔梵不能如法而轉。舍利子！何等名為十八不共佛法？舍利子！所謂如來處世無諸誤失，以無失故名為如來。何等名為無有誤失？舍利子！如來身業無有誤失，以無失故，一切世間若愚若智，不能立如法論，謂如來身有誤失者。何以故？佛薄伽梵身業畢竟無誤失故。舍利子！諸佛如來遊步世間，直視於前、轉身迴顧、若屈若伸，服僧伽胝、攝持衣鉢，進止往來行住坐臥，如來於中無失威儀端嚴庠序。舍利子！如來若往城邑若旋返時，雙足蹈空而千輻輪現於地際，悅意妙香鉢特摩花自然踊出承如來足。若畜生趣一切有情為如來足之所觸者，極滿七夜受諸快樂，命終之後往生善趣樂世界中。舍利子！如來被服不著其身如四指量，吠嵐婆風不能披動。舍利子！如來身光極照無間，觸彼眾生令興樂受。舍利子！如是一切身無過相，故說如來身無誤失。如自所證身無誤失，亦為眾生說如斯法，令其永斷身業誤失。舍利子！如來語業無有誤失，以無失故，一切世間若愚若智，不能如法伺求如來語業誤失。何以故？舍利子！如來為迦羅時語者，如來為實語者、為諦語者、為三摩耶時語者、為如語而作者、為善訓釋詞語者、為令眾生歡悅語者、為無重述語者、為文義莊嚴語者、為隨發一音皆令信解歡悅語者。舍利子！如是一切語無過相，故說如來語業無失。如自所證語無誤失，亦為眾生說如是法，令其永斷語業誤失。舍利子！如來之心無有誤失，以無失故，一切世間若愚若智，不能如法伺候如來心業誤失。何以故？舍利子！如來不捨甚深定法，而能發起作諸佛事不役神慮，於一切法無礙智見任運而轉，故說如來心無誤失。如自所證心無失故，亦為眾生說如斯法，令其永斷心業誤失。舍利子！如是身語心業無有失故，是名如來第一諸業無有誤失不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利子：「云何菩薩摩訶薩於如來不思議不共佛法，信受諦奉清淨無疑，乃至發希奇想？舍利子！如來成就十八不共佛法，由成就故，如來、應、正等覺於大眾中正師子吼，自稱我處大仙尊位轉大梵輪，一切世間沙門婆羅門、諸天魔梵不能如法而轉。舍利子！何等名為十八不共佛法？舍利子！所謂如來處世無諸誤失，以無失故名為如來。何等名為無有誤失？舍利子！如來身業無有誤失，以無失故，一切世間若愚若智，不能立如法論，謂如來身有誤失者。何以故？佛薄伽梵身業畢竟無誤失故。舍利子！諸佛如來遊步世間，直視於前、轉身迴顧、若屈若伸，服僧伽胝、攝持衣鉢，進止往來行住坐臥，如來於中無失威儀端嚴庠序。舍利子！如來若往城邑若旋返時，雙足蹈空而千輻輪現於地際，悅意妙香鉢特摩花自然踊出承如來足。若畜生趣一切有情為如來足之所觸者，極滿七夜受諸快樂，命終之後往生善趣樂世界中。舍利子！如來被服不著其身如四指量，吠嵐婆風不能披動。舍利子！如來身光極照無間，觸彼眾生令興樂受。舍利子！如是一切身無過相，故說如來身無誤失。如自所證身無誤失，亦為眾生說如斯法，令其永斷身業誤失。舍利子！如來語業無有誤失，以無失故，一切世間若愚若智，不能如法伺求如來語業誤失。何以故？舍利子！如來為迦羅時語者，如來為實語者、為諦語者、為三摩耶時語者、為如語而作者、為善訓釋詞語者、為令眾生歡悅語者、為無重述語者、為文義莊嚴語者、為隨發一音皆令信解歡悅語者。舍利子！如是一切語無過相，故說如來語業無失。如自所證語無誤失，亦為眾生說如是法，令其永斷語業誤失。舍利子！如來之心無有誤失，以無失故，一切世間若愚若智，不能如法伺候如來心業誤失。何以故？舍利子！如來不捨甚深定法，而能發起作諸佛事不役神慮，於一切法無礙智見任運而轉，故說如來心無誤失。如自所證心無失故，亦為眾生說如斯法，令其永斷心業誤失。舍利子！如是身語心業無有失故，是名如來第一諸業無有誤失不共佛法。

「復次舍利子！云何如來所發言音無有卒暴？舍利子！如來以無卒暴發言音故，一切世間若魔若魔眷屬及餘天子諸外道等，不能伺候如來便者。何以故？舍利子！如來言音本無卒暴、無隨卒暴。何以故？久已永離諸愛恚故，一切眾生雖加尊敬而心不高，雖加輕侮而心不慼。又舍利子！如來無有所作過時及不究竟，非由此事而起追悔，及隨前事起卒暴音。又舍利子！如來無有與世諍訟，是故如來無卒暴音。如來常止無諍深定無我所執，亦無有取遠離諸縛，是故如來無卒暴音。舍利子！如是無量音無卒暴，如來於中悉皆證入。如佛所證音無卒暴，亦為眾生說如斯法，令其永斷諸卒暴故。舍利子！是名如來第二言無卒暴不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何如來所發言音無有卒暴？舍利子！如來以無卒暴發言音故，一切世間若魔若魔眷屬及餘天子諸外道等，不能伺候如來便者。何以故？舍利子！如來言音本無卒暴、無隨卒暴。何以故？久已永離諸愛恚故，一切眾生雖加尊敬而心不高，雖加輕侮而心不慼。又舍利子！如來無有所作過時及不究竟，非由此事而起追悔，及隨前事起卒暴音。又舍利子！如來無有與世諍訟，是故如來無卒暴音。如來常止無諍深定無我所執，亦無有取遠離諸縛，是故如來無卒暴音。舍利子！如是無量音無卒暴，如來於中悉皆證入。如佛所證音無卒暴，亦為眾生說如斯法，令其永斷諸卒暴故。舍利子！是名如來第二言無卒暴不共佛法。

「復次舍利子！云何如來念無忘失？舍利子！如來正念無忘失故，不於一法而生愚亂。何以故？如來住於靜慮解脫三摩地三摩鉢底中不癡忘故，觀諸有情心行動轉無罣礙故，如其所應宣說妙法無忘失故，於諸義法訓詞辯才無礙解中無忘失故，於去來今無礙智見如是無量無忘失故。如自所證去來現在無礙智見無有忘失，亦為有情說如斯法，令其證得無忘失念。舍利子！是名如來第三念無忘失不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何如來念無忘失？舍利子！如來正念無忘失故，不於一法而生愚亂。何以故？如來住於靜慮解脫三摩地三摩鉢底中不癡忘故，觀諸有情心行動轉無罣礙故，如其所應宣說妙法無忘失故，於諸義法訓詞辯才無礙解中無忘失故，於去來今無礙智見如是無量無忘失故。如自所證去來現在無礙智見無有忘失，亦為有情說如斯法，令其證得無忘失念。舍利子！是名如來第三念無忘失不共佛法。

「復次舍利子！云何如來無不定心而可得者？舍利子！如來若行若住、若坐若臥、若食若飲、若語若默，常處深定中無出離。何以故？由如來證得甚深三摩地最勝波羅蜜多，成就無障無礙深靜慮故。舍利子！無有眾生處有情類若定不定能觀如來心及心所，唯除如來威力加被而能得知。如自所證常處定心，亦為有情依三摩地說如斯法，令其永斷散亂之心。舍利子！是名如來第四無不定心不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何如來無不定心而可得者？舍利子！如來若行若住、若坐若臥、若食若飲、若語若默，常處深定中無出離。何以故？由如來證得甚深三摩地最勝波羅蜜多，成就無障無礙深靜慮故。舍利子！無有眾生處有情類若定不定能觀如來心及心所，唯除如來威力加被而能得知。如自所證常處定心，亦為有情依三摩地說如斯法，令其永斷散亂之心。舍利子！是名如來第四無不定心不共佛法。

「復次舍利子！云何如來無諸異想？何以故？舍利子！由異想故可有安住不平等心。如來心常安住平等故，於一切無諸異想。舍利子！如來於諸佛土無諸異想，以彼佛土如虛空故。如來於諸有情無種種想，由彼有情性無我故。如來於諸佛所無種種想，由彼法性無有差別平等智故。如來於一切法無種種想，由離欲法性平等故。如來於持戒者其心無愛、於犯戒者其心無恚，於有恩所無不酬報、於有怨所情無加害，於所調伏無不平等，於住邪定心不輕慢，於諸法中平等安住，故名如來無種種想。如自所證無異想故，亦為眾生說如斯法，令其永斷種種異想。舍利子！是名如來第五無諸異想不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何如來無諸異想？何以故？舍利子！由異想故可有安住不平等心。如來心常安住平等故，於一切無諸異想。舍利子！如來於諸佛土無諸異想，以彼佛土如虛空故。如來於諸有情無種種想，由彼有情性無我故。如來於諸佛所無種種想，由彼法性無有差別平等智故。如來於一切法無種種想，由離欲法性平等故。如來於持戒者其心無愛、於犯戒者其心無恚，於有恩所無不酬報、於有怨所情無加害，於所調伏無不平等，於住邪定心不輕慢，於諸法中平等安住，故名如來無種種想。如自所證無異想故，亦為眾生說如斯法，令其永斷種種異想。舍利子！是名如來第五無諸異想不共佛法。

「復次舍利子！云何如來無簡擇捨。何以故？舍利子！如來已修聖道而證此捨，非未修道而有證故。如來已修於心、已修於戒、已修於慧而證此捨，非所未修而有證故。舍利子！如來捨者隨智慧行不隨癡行，如來捨者是出世間不墮世間，如來捨者是聖是出離非為不聖非不出離，如來捨者能轉梵輪悲愍眾生常不捨離，如來捨者任運成就不隨對治故。舍利子！如來捨者無高不高亦無下劣，得住不動遠離二邊，超過一切思量簡擇。觀待於時亦不過時，無動無思、無有分別、無異分別、無修無損、無有憍逸、無有示現，真性如性、不虛妄性、非不如性，如是無量。舍利子！如來如是大捨成就，為諸眾生捨圓滿故說如斯法。舍利子！是名如來第六無簡擇捨不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何如來無簡擇捨。何以故？舍利子！如來已修聖道而證此捨，非未修道而有證故。如來已修於心、已修於戒、已修於慧而證此捨，非所未修而有證故。舍利子！如來捨者隨智慧行不隨癡行，如來捨者是出世間不墮世間，如來捨者是聖是出離非為不聖非不出離，如來捨者能轉梵輪悲愍眾生常不捨離，如來捨者任運成就不隨對治故。舍利子！如來捨者無高不高亦無下劣，得住不動遠離二邊，超過一切思量簡擇。觀待於時亦不過時，無動無思、無有分別、無異分別、無修無損、無有憍逸、無有示現，真性如性、不虛妄性、非不如性，如是無量。舍利子！如來如是大捨成就，為諸眾生捨圓滿故說如斯法。舍利子！是名如來第六無簡擇捨不共佛法。

「復次舍利子！云何如來志欲無有退減？舍利子！何等志欲而無退減？所謂如來善法志欲。復有何義名為志欲？舍利子！如來大慈志欲無減、如來大悲志欲無減、如來說法志欲無減、調伏眾生志欲無減、成熟眾生志欲無減、興於遠離志欲無減、教導菩薩志欲無減、紹三寶種令不斷絕志欲無減。一切如來不隨欲行，如來志欲智為前導。如自所證志欲無減，亦為眾生說如斯法，令彼證得圓滿無上一切智智之志欲故。舍利子！是名如來第七志欲無減不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何如來志欲無有退減？舍利子！何等志欲而無退減？所謂如來善法志欲。復有何義名為志欲？舍利子！如來大慈志欲無減、如來大悲志欲無減、如來說法志欲無減、調伏眾生志欲無減、成熟眾生志欲無減、興於遠離志欲無減、教導菩薩志欲無減、紹三寶種令不斷絕志欲無減。一切如來不隨欲行，如來志欲智為前導。如自所證志欲無減，亦為眾生說如斯法，令彼證得圓滿無上一切智智之志欲故。舍利子！是名如來第七志欲無減不共佛法。

「復次舍利子！云何如來正勤無有退減？舍利子！何等正勤而不退減？所謂不捨所化眾生正勤、於聽法眾不懷擯遣正勤。以如是等無有退沒故，說如來正勤無減。舍利子！假使如來值遇如是樂聞法眾堪任法器，若能聽法經劫無倦，如來亦隨經劫不起于座、不緣食飲相續說法中無暫廢。又舍利子！如來為眾生故，假使過於殑伽沙等諸佛世界唯一眾生是佛化限，爾時如來躬往其所為說法要，令其悟入正勤無厭。舍利子！如來身無疲倦及以語心亦無疲倦。何以故？如來身語及心常安息故。舍利子！如來長劫發起精進、讚歎精進，為諸眾生說如是法，令彼勤修是精進故證聖解脫。舍利子！是名如來第八正勤無減不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何如來正勤無有退減？舍利子！何等正勤而不退減？所謂不捨所化眾生正勤、於聽法眾不懷擯遣正勤。以如是等無有退沒故，說如來正勤無減。舍利子！假使如來值遇如是樂聞法眾堪任法器，若能聽法經劫無倦，如來亦隨經劫不起于座、不緣食飲相續說法中無暫廢。又舍利子！如來為眾生故，假使過於殑伽沙等諸佛世界唯一眾生是佛化限，爾時如來躬往其所為說法要，令其悟入正勤無厭。舍利子！如來身無疲倦及以語心亦無疲倦。何以故？如來身語及心常安息故。舍利子！如來長劫發起精進、讚歎精進，為諸眾生說如是法，令彼勤修是精進故證聖解脫。舍利子！是名如來第八正勤無減不共佛法。

「復次舍利子！云何如來於一切一法及一切種、一切念無有退減？何以故？由諸如來念無退故。舍利子！如來證得阿耨多羅三藐三菩提，無間觀察一切眾生去來諸心相續知已，如來於中畢竟了知無有忘念。又如實知眾生行已，如來於中無復役智，而如來念曾無退減。又舍利子！如來安立三聚眾生諸根悟入意解趣行，審觀察已更不憶念，無重思惟不復觀察，常為眾生宣說妙法無有斷絕。何以故？由如來念無退減故。如自所證無退減念，亦為眾生說如斯法，令其永斷諸念退減。舍利子！是名如來第九念無退減不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何如來於一切一法及一切種、一切念無有退減？何以故？由諸如來念無退故。舍利子！如來證得阿耨多羅三藐三菩提，無間觀察一切眾生去來諸心相續知已，如來於中畢竟了知無有忘念。又如實知眾生行已，如來於中無復役智，而如來念曾無退減。又舍利子！如來安立三聚眾生諸根悟入意解趣行，審觀察已更不憶念，無重思惟不復觀察，常為眾生宣說妙法無有斷絕。何以故？由如來念無退減故。如自所證無退減念，亦為眾生說如斯法，令其永斷諸念退減。舍利子！是名如來第九念無退減不共佛法。

「復次舍利子！云何佛三摩地無有退減？舍利子！佛三摩地與一切法其性平等無非平等。何以故？由一切一法及一切種法無有不平等性故。舍利子！何因緣故佛三摩地復無退減？舍利子！以真如平等故即三摩地平等，以三摩地平等故即如來平等。以能證入如是平等性故，三摩地者名為等定。又舍利子！若貪際平等即離貪際平等，若瞋際平等即離瞋際平等，若癡際平等即離癡際平等，若有為際平等即無為際平等，若生死際平等即涅槃際平等。以如來證入如是平等性故，於三摩地而無退減。何以故？平等之性無退減故。舍利子！此佛三摩地非眼相應，亦非耳鼻舌身意相應。何以故？然彼如來諸根無缺故。又如來三摩地，不依地界不依水火風界，不依欲界色無色界，不依此世及他世間。何以故？由無依故無退無減。是故如來如自所證諸三摩地無有退減，亦為眾生說如是法，令彼證得諸三摩地故。舍利子！是名如來第十三摩地無有退減不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何佛三摩地無有退減？舍利子！佛三摩地與一切法其性平等無非平等。何以故？由一切一法及一切種法無有不平等性故。舍利子！何因緣故佛三摩地復無退減？舍利子！以真如平等故即三摩地平等，以三摩地平等故即如來平等。以能證入如是平等性故，三摩地者名為等定。又舍利子！若貪際平等即離貪際平等，若瞋際平等即離瞋際平等，若癡際平等即離癡際平等，若有為際平等即無為際平等，若生死際平等即涅槃際平等。以如來證入如是平等性故，於三摩地而無退減。何以故？平等之性無退減故。舍利子！此佛三摩地非眼相應，亦非耳鼻舌身意相應。何以故？然彼如來諸根無缺故。又如來三摩地，不依地界不依水火風界，不依欲界色無色界，不依此世及他世間。何以故？由無依故無退無減。是故如來如自所證諸三摩地無有退減，亦為眾生說如是法，令彼證得諸三摩地故。舍利子！是名如來第十三摩地無有退減不共佛法。

「復次舍利子！云何如來智慧無有退減？舍利子！何等名為如來智慧？所謂了知諸法不緣他知、為他有情及以他人演妙法智、無盡善巧無礙解智、分別一切句智、悟入一句百千大劫說無盡智、如其所聞斷疑網智、於一切處無障礙智、宣說安立聖三乘智、能遍了達八萬四千有情心行智、如應開示八萬四千諸法藏智。舍利子！此如來智慧無邊無際無有窮盡，由此智慧不可盡故，隨慧而說亦無有盡，故說如來智慧無有退減。如自所證智慧無減，亦為眾生說如斯法，令其證得無盡智慧故。舍利子！是名如來第十一智慧無減不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何如來智慧無有退減？舍利子！何等名為如來智慧？所謂了知諸法不緣他知、為他有情及以他人演妙法智、無盡善巧無礙解智、分別一切句智、悟入一句百千大劫說無盡智、如其所聞斷疑網智、於一切處無障礙智、宣說安立聖三乘智、能遍了達八萬四千有情心行智、如應開示八萬四千諸法藏智。舍利子！此如來智慧無邊無際無有窮盡，由此智慧不可盡故，隨慧而說亦無有盡，故說如來智慧無有退減。如自所證智慧無減，亦為眾生說如斯法，令其證得無盡智慧故。舍利子！是名如來第十一智慧無減不共佛法。

「復次舍利子！云何如來解脫無有退減？舍利子！何等名為如來解脫？舍利子！諸聲聞乘隨悟音聲故得解脫，諸獨覺乘隨悟眾緣故得解脫，佛薄伽梵遠離一切執著二邊故得解脫，是故說為如來解脫。何以故？舍利子！如是解脫，前際無縛、後際無轉，不住現在故。又舍利子！眼之與色二執解脫，如是耳聲鼻香舌味身觸二執解脫，攝受無執依止解脫故。又舍利子！心之與智自性光潔體無瑕穢，是故諸佛由剎那心相應慧故，證得阿耨多羅三藐三菩提。以是如來隨所證覺，亦為眾生說如斯法，令彼證覺如是法故。舍利子！是名如來第十二解脫無減不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何如來解脫無有退減？舍利子！何等名為如來解脫？舍利子！諸聲聞乘隨悟音聲故得解脫，諸獨覺乘隨悟眾緣故得解脫，佛薄伽梵遠離一切執著二邊故得解脫，是故說為如來解脫。何以故？舍利子！如是解脫，前際無縛、後際無轉，不住現在故。又舍利子！眼之與色二執解脫，如是耳聲鼻香舌味身觸二執解脫，攝受無執依止解脫故。又舍利子！心之與智自性光潔體無瑕穢，是故諸佛由剎那心相應慧故，證得阿耨多羅三藐三菩提。以是如來隨所證覺，亦為眾生說如斯法，令彼證覺如是法故。舍利子！是名如來第十二解脫無減不共佛法。

「復次舍利子！云何如來一切身業智為前導隨智而轉？何以故？舍利子！由能成就是身業故，一切有情若見如來即便調伏，或聞說法亦皆調伏。是故如來或現默然調伏眾生，或現飲食調伏眾生，或現諸威儀調伏眾生，或現諸勝相調伏眾生，或現隨形好調伏眾生，或現無觀頂調伏眾生，或現觀視相調伏眾生，或現神光觸照調伏眾生，或現遊步舉足下足調伏眾生，或現往還城邑聚落調伏眾生。舍利子！以要言之，佛薄伽梵無有威儀而不調伏諸眾生者，故說如來一切身業智為前導隨智而轉，亦為眾生說如是法，令其證入如是智故。舍利子！是名如來第十三身業智導不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何如來一切身業智為前導隨智而轉？何以故？舍利子！由能成就是身業故，一切有情若見如來即便調伏，或聞說法亦皆調伏。是故如來或現默然調伏眾生，或現飲食調伏眾生，或現諸威儀調伏眾生，或現諸勝相調伏眾生，或現隨形好調伏眾生，或現無觀頂調伏眾生，或現觀視相調伏眾生，或現神光觸照調伏眾生，或現遊步舉足下足調伏眾生，或現往還城邑聚落調伏眾生。舍利子！以要言之，佛薄伽梵無有威儀而不調伏諸眾生者，故說如來一切身業智為前導隨智而轉，亦為眾生說如是法，令其證入如是智故。舍利子！是名如來第十三身業智導不共佛法。

「復次舍利子！云何如來一切語業智為前導隨智而轉？何以故？舍利子！佛薄伽梵不虛說法故，以智前導，所有記莂無不圓備，凡所宣說言詞顯妙。舍利子！如來語言隨現而轉不可思議，今當略說。舍利子！如來語者，易解了語、易明識語、不高大語、不卑下語、非不勝語、不邪曲語、不謇吃語、不繁亂語、不澁鈍語、不麁獷語、不隱沒語、柔和聲語、可欣樂語、不虛羸語、不輕掉語、不調疾語、不繁重語、不迅急語、善斷約語、善調釋語、極妙和美語、勝妙音語、善唱導語、大清亮語、大雷震語、無遺逸語、飲甘露語、有義旨語、可親附語、廣大之語、可愛重語、無塵染語、離塵黷語、無栽穢語、無垢濁語、無魯鈍語、威嚴盛語、無障礙語、能教導語、明潔之語、有正直語、無怯憚語、無缺減語、非輕急語、能生喜樂語、令身怡適語、令心踊躍語、寂靜貪語、寂靜瞋語、壞滅癡語、吞噉魔語、調伏惡語、摧異論語、有表示語、天鼓音語、智者悅語、羯羅頻迦音語、上帝音語、梵天音語、海潮音語、雲雷音語、地山震吼音語、鴻鶴王音語、孔雀王音語、黃鸝音語、命命音語、鵝鴈王音語、鹿王音語、箜篌音語、伐洛迦音語、鉢拏縛音語、大𧋠吼音語、長笛音語、易開解語、易了別語、暢明曉語、適悅意語、可聽聞語、深遠音語、無瘖瘂語、悅可耳語、生善根語、文句無缺語、善說文句語、義句相應語、法句相應語、時相應語、時捷對語、不過時語、知根勝劣語、莊嚴施語、淨尸羅語、教授忍語、練正勤語、令樂靜慮語、悟入正慧語、慈善集語、悲無倦語、清淨喜語證入捨語、安立三乘語、令三寶種不斷絕語、安立三聚語、淨三解脫語、遍修諦語、遍修智語、達者不毀語、聖者稱讚語、隨虛空量語、一切種妙成就語。舍利子！如是無量無邊微妙清淨如來之語，故說如來一切語業智為前導隨智而轉。如自所證如是語業，亦隨諸有情而為說法，令其證入如是語故。舍利子！是名如來第十四語業智導不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何如來一切語業智為前導隨智而轉？何以故？舍利子！佛薄伽梵不虛說法故，以智前導，所有記莂無不圓備，凡所宣說言詞顯妙。舍利子！如來語言隨現而轉不可思議，今當略說。舍利子！如來語者，易解了語、易明識語、不高大語、不卑下語、非不勝語、不邪曲語、不謇吃語、不繁亂語、不澁鈍語、不麁獷語、不隱沒語、柔和聲語、可欣樂語、不虛羸語、不輕掉語、不調疾語、不繁重語、不迅急語、善斷約語、善調釋語、極妙和美語、勝妙音語、善唱導語、大清亮語、大雷震語、無遺逸語、飲甘露語、有義旨語、可親附語、廣大之語、可愛重語、無塵染語、離塵黷語、無栽穢語、無垢濁語、無魯鈍語、威嚴盛語、無障礙語、能教導語、明潔之語、有正直語、無怯憚語、無缺減語、非輕急語、能生喜樂語、令身怡適語、令心踊躍語、寂靜貪語、寂靜瞋語、壞滅癡語、吞噉魔語、調伏惡語、摧異論語、有表示語、天鼓音語、智者悅語、羯羅頻迦音語、上帝音語、梵天音語、海潮音語、雲雷音語、地山震吼音語、鴻鶴王音語、孔雀王音語、黃鸝音語、命命音語、鵝鴈王音語、鹿王音語、箜篌音語、伐洛迦音語、鉢拏縛音語、大𧋠吼音語、長笛音語、易開解語、易了別語、暢明曉語、適悅意語、可聽聞語、深遠音語、無瘖瘂語、悅可耳語、生善根語、文句無缺語、善說文句語、義句相應語、法句相應語、時相應語、時捷對語、不過時語、知根勝劣語、莊嚴施語、淨尸羅語、教授忍語、練正勤語、令樂靜慮語、悟入正慧語、慈善集語、悲無倦語、清淨喜語證入捨語、安立三乘語、令三寶種不斷絕語、安立三聚語、淨三解脫語、遍修諦語、遍修智語、達者不毀語、聖者稱讚語、隨虛空量語、一切種妙成就語。舍利子！如是無量無邊微妙清淨如來之語，故說如來一切語業智為前導隨智而轉。如自所證如是語業，亦隨諸有情而為說法，令其證入如是語故。舍利子！是名如來第十四語業智導不共佛法。

「復次舍利子！云何如來一切意業智為前導隨智而轉？舍利子！夫如來者心意與識皆不可說故。舍利子！夫如來者應以智求，智增上故說名如來。此如來智隨至一切眾生之心、隨入一切眾生之意、不離一切眾生之識，焚蕩諸法諸三摩地，不從他緣超過一切所緣境界，遠離緣生滅三有趣，超諸慢種、解脫魔業、離諸諂誑，捨我我所，除滅無明癡暗之膜，善修道支，與虛空等無有分別，與諸法界而無差別。舍利子！如來證入如是意業，為如是相智為前導，隨眾生心而為說法，令彼證入如來意故。舍利子！是名如來第十五意業智導不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何如來一切意業智為前導隨智而轉？舍利子！夫如來者心意與識皆不可說故。舍利子！夫如來者應以智求，智增上故說名如來。此如來智隨至一切眾生之心、隨入一切眾生之意、不離一切眾生之識，焚蕩諸法諸三摩地，不從他緣超過一切所緣境界，遠離緣生滅三有趣，超諸慢種、解脫魔業、離諸諂誑，捨我我所，除滅無明癡暗之膜，善修道支，與虛空等無有分別，與諸法界而無差別。舍利子！如來證入如是意業，為如是相智為前導，隨眾生心而為說法，令彼證入如來意故。舍利子！是名如來第十五意業智導不共佛法。

「復次舍利子！云何如來於過去世無著無礙智見轉？舍利子！何以此智名之為轉？舍利子！如來以無礙智，能知如是無量無邊過去世中，所有諸佛國土若成若壞，彼一切事無量無數，如來方便悉能數知。如是乃至諸佛國中，所有卉木叢林眾藥所攝彼一切事，如來於此悉能了知。如是乃至諸佛國中，諸眾生身眾生假立，彼一切相悉能了知。又能了知彼中所有若干眾生種種性種種色，乃至廣說，如來於此悉能了知。舍利子！如是彼中所有諸佛出現於世，彼一一如來所宣正法，如來於此悉能如實分別了知。如是乃至爾所眾生於聲聞乘已調伏者，或獨覺乘已調伏者，或於大乘已調伏者，是亦如來悉能了知。又諸佛土差別之相，苾芻僧眾壽量法住，入息出息受用飲食，如是等類差別之相，如來於此悉能了知。舍利子！一切有情過去世相，若死若生若界若趣，如來於此悉能分別如實了知。又諸有情種種根性、種種行性、種種意解性，如是無量悉能了知。又能了知諸心相續，所謂如是如是心無間，如是如是心生起，彼諸心相若干非一，如來方便悉能數知。舍利子！如來或以現智、或種類智，證得如是過去謝往諸心相續。自既證是智無不備，隨眾生心而為說法，欲令證入如是智故。舍利子！是名如來第十六過去無礙智不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何如來於過去世無著無礙智見轉？舍利子！何以此智名之為轉？舍利子！如來以無礙智，能知如是無量無邊過去世中，所有諸佛國土若成若壞，彼一切事無量無數，如來方便悉能數知。如是乃至諸佛國中，所有卉木叢林眾藥所攝彼一切事，如來於此悉能了知。如是乃至諸佛國中，諸眾生身眾生假立，彼一切相悉能了知。又能了知彼中所有若干眾生種種性種種色，乃至廣說，如來於此悉能了知。舍利子！如是彼中所有諸佛出現於世，彼一一如來所宣正法，如來於此悉能如實分別了知。如是乃至爾所眾生於聲聞乘已調伏者，或獨覺乘已調伏者，或於大乘已調伏者，是亦如來悉能了知。又諸佛土差別之相，苾芻僧眾壽量法住，入息出息受用飲食，如是等類差別之相，如來於此悉能了知。舍利子！一切有情過去世相，若死若生若界若趣，如來於此悉能分別如實了知。又諸有情種種根性、種種行性、種種意解性，如是無量悉能了知。又能了知諸心相續，所謂如是如是心無間，如是如是心生起，彼諸心相若干非一，如來方便悉能數知。舍利子！如來或以現智、或種類智，證得如是過去謝往諸心相續。自既證是智無不備，隨眾生心而為說法，欲令證入如是智故。舍利子！是名如來第十六過去無礙智不共佛法。

「復次舍利子！云何如來於未來世無著無礙智見轉？舍利子！何以此智名之為轉？所謂未來世中所有如來，或當出現、或當滅度，或復當有、或復當無，彼一切相，如來於此悉能了知。如是乃至當來火劫燒、當來水劫壞、當來風劫壞，乃至一切諸佛國土，當住久近若干等異，如來於此悉能了知。如是乃至當來諸佛國土，所有地界若干微塵、所有卉木叢林眾藥等事，乃至當來星宿色相若干非一，如來於此悉能了知。如是乃至遍滿一一諸佛土中，當來諸佛獨覺聲聞及以菩薩出現於世，所有受用若飲若食、入息出息、行住威儀無量等相，如來如實悉能了知。如是乃至一一如來化行差別，觀有情性當證解脫，或乘聲聞乘、或乘獨覺乘、或乘大乘當證解脫，如來一切悉能了知。如是遍滿未來之世一一佛土，爾所眾生生處差別，諸有情心心所有法，如來一切悉能了知。舍利子！如來如是如實了知，非有來世遠心相續，然由如來觀於來世如實了知。自既證已，亦與眾生演說斯法，欲令證入如是智故。舍利子！是名如來第十七未來無礙智不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何如來於未來世無著無礙智見轉？舍利子！何以此智名之為轉？所謂未來世中所有如來，或當出現、或當滅度，或復當有、或復當無，彼一切相，如來於此悉能了知。如是乃至當來火劫燒、當來水劫壞、當來風劫壞，乃至一切諸佛國土，當住久近若干等異，如來於此悉能了知。如是乃至當來諸佛國土，所有地界若干微塵、所有卉木叢林眾藥等事，乃至當來星宿色相若干非一，如來於此悉能了知。如是乃至遍滿一一諸佛土中，當來諸佛獨覺聲聞及以菩薩出現於世，所有受用若飲若食、入息出息、行住威儀無量等相，如來如實悉能了知。如是乃至一一如來化行差別，觀有情性當證解脫，或乘聲聞乘、或乘獨覺乘、或乘大乘當證解脫，如來一切悉能了知。如是遍滿未來之世一一佛土，爾所眾生生處差別，諸有情心心所有法，如來一切悉能了知。舍利子！如來如是如實了知，非有來世遠心相續，然由如來觀於來世如實了知。自既證已，亦與眾生演說斯法，欲令證入如是智故。舍利子！是名如來第十七未來無礙智不共佛法。

「復次舍利子！云何如來於現在世無著無礙智見轉？舍利子！何以此智名之為轉？舍利子！如來於現在世十方一切諸佛土中，所有三種方便數知如是了知，現在諸佛諸菩薩眾、諸聲聞眾、諸獨覺眾若干差別悉能了知。又能了知現在世中，星宿色相卉木諸藥叢林等事，乃至現在十方一切地界微塵分量，如來如實方便數知。舍利子！十方國土一切水界不可思議，如來以一毛端舉滴令盡，如是無量悉能明了方便數知。又十方國土一切火界焰起差別，如來於此方便數知。又十方國土一切風界依色處起，如來亦能方便了知。又十方國土諸大虛界毛端際量若干非一，如來如實方便數知。舍利子！如來如是了知現在三種眾生界，乃至了知現在地獄眾生界，彼能生因及彼出因。又知現在畜生眾生界，生因出因俱能了知。焰魔界眾亦復如是。又能了知現在人間諸眾生界，生彼之因及終歿因俱能了知。又能了知現在天趣諸眾生界，生彼之因及終歿因俱能了知。又能了知現在眾生諸心相續，有煩惱性離煩惱性。及以現在所化眾生諸根差別及非所化，一切眾生諸根差別，如是無量，如來如實悉能了知。舍利子！如來如是了知現在一切諸法，非如來智隨二識行，為諸眾生悟入無二而說斯法，令其覺悟如是之智。舍利子！是名如來第十八現在無礙智不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何如來於現在世無著無礙智見轉？舍利子！何以此智名之為轉？舍利子！如來於現在世十方一切諸佛土中，所有三種方便數知如是了知，現在諸佛諸菩薩眾、諸聲聞眾、諸獨覺眾若干差別悉能了知。又能了知現在世中，星宿色相卉木諸藥叢林等事，乃至現在十方一切地界微塵分量，如來如實方便數知。舍利子！十方國土一切水界不可思議，如來以一毛端舉滴令盡，如是無量悉能明了方便數知。又十方國土一切火界焰起差別，如來於此方便數知。又十方國土一切風界依色處起，如來亦能方便了知。又十方國土諸大虛界毛端際量若干非一，如來如實方便數知。舍利子！如來如是了知現在三種眾生界，乃至了知現在地獄眾生界，彼能生因及彼出因。又知現在畜生眾生界，生因出因俱能了知。焰魔界眾亦復如是。又能了知現在人間諸眾生界，生彼之因及終歿因俱能了知。又能了知現在天趣諸眾生界，生彼之因及終歿因俱能了知。又能了知現在眾生諸心相續，有煩惱性離煩惱性。及以現在所化眾生諸根差別及非所化，一切眾生諸根差別，如是無量，如來如實悉能了知。舍利子！如來如是了知現在一切諸法，非如來智隨二識行，為諸眾生悟入無二而說斯法，令其覺悟如是之智。舍利子！是名如來第十八現在無礙智不共佛法。

「復次舍利子！諸佛如來成就如是十八不共佛法故，圓滿無餘遍十方界，光明流照一切大眾。復由是法希有奇特威光名稱功德法故，映奪一切天魔眾會。舍利子！如來不共佛法不可思議無邊無際猶如虛空，若有欲求如來一切不共佛法邊量者，不異有人求於空際。舍利子！是諸菩薩摩訶薩聞如來不共佛法不可思議如虛空已，信受諦奉志懷清淨無惑無疑，倍復踊躍深生歡喜發希奇想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！諸佛如來成就如是十八不共佛法故，圓滿無餘遍十方界，光明流照一切大眾。復由是法希有奇特威光名稱功德法故，映奪一切天魔眾會。舍利子！如來不共佛法不可思議無邊無際猶如虛空，若有欲求如來一切不共佛法邊量者，不異有人求於空際。舍利子！是諸菩薩摩訶薩聞如來不共佛法不可思議如虛空已，信受諦奉志懷清淨無惑無疑，倍復踊躍深生歡喜發希奇想。」

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

「導師身語及意業， 無有誤失亦無動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「導師身語及意業， 無有誤失亦無動，

即以此法導眾生， 是為如來不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以此法導眾生， 是為如來不共法。

其心不高亦不下， 究竟遠離於瞋愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心不高亦不下， 究竟遠離於瞋愛，

常住無諍諍永滅， 是為如來不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常住無諍諍永滅， 是為如來不共法。

導師於法及與智， 解脫所行無忘念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師於法及與智， 解脫所行無忘念，

諸無礙解亦無失， 是為如來不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸無礙解亦無失， 是為如來不共法。

若住若食若經行， 若坐若臥心常定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住若食若經行， 若坐若臥心常定，

無亂亦無眾生想， 是為如來不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無亂亦無眾生想， 是為如來不共法。

善逝於諸佛國土， 有情及佛無異想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝於諸佛國土， 有情及佛無異想，

住平等性大意解， 是為如來不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住平等性大意解， 是為如來不共法。

最勝無諸簡擇捨， 勝決定道善修故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝無諸簡擇捨， 勝決定道善修故，

無有分別異分別， 是為如來不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有分別異分別， 是為如來不共法。

大師善欲無退減， 常與慈悲方便俱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師善欲無退減， 常與慈悲方便俱，

調伏眾生廣無量， 是為如來不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏眾生廣無量， 是為如來不共法。

善逝精進曾無減， 觀所化眾量無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝精進曾無減， 觀所化眾量無邊，

三業調伏諸眾生， 是為如來不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業調伏諸眾生， 是為如來不共法。

諸佛大念曾無減， 處菩提座成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛大念曾無減， 處菩提座成正覺，

已覺諸法無重覺， 是為如來不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已覺諸法無重覺， 是為如來不共法。

無有分別異分別， 自然住等三摩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有分別異分別， 自然住等三摩地，

靜慮諸法無所依， 是為如來不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靜慮諸法無所依， 是為如來不共法。

導師智慧最吉祥， 了達一切眾生行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師智慧最吉祥， 了達一切眾生行，

演說妙法隨意解， 是為如來不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說妙法隨意解， 是為如來不共法。

隨聲而聞緣獨覺， 及與諸佛勝解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨聲而聞緣獨覺， 及與諸佛勝解脫，

無礙離垢譬虛空， 善逝大捨難思慮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙離垢譬虛空， 善逝大捨難思慮，

諸佛本來無有心， 自性解脫心相續， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛本來無有心， 自性解脫心相續，

如解脫法為眾說， 是為如來不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如解脫法為眾說， 是為如來不共法。

眾生眼見佛威儀， 若住若行入城邑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生眼見佛威儀， 若住若行入城邑，

相好光明諸所現， 莫不調伏而修善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好光明諸所現， 莫不調伏而修善，

真實薩埵放光明， 多拘胝眾受安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實薩埵放光明， 多拘胝眾受安樂，

光現無不度眾生， 是為最勝不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光現無不度眾生， 是為最勝不共法。

自然聖者演法音， 皆得聽聞隨意解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然聖者演法音， 皆得聽聞隨意解，

所聞法聲如響應， 是名最勝不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所聞法聲如響應， 是名最勝不共法。

善逝導師無心業， 諸行業轉皆由智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝導師無心業， 諸行業轉皆由智，

智入一切眾生心， 是名最勝不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智入一切眾生心， 是名最勝不共法。

諸三摩地及靜慮， 善修成滿離戲論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸三摩地及靜慮， 善修成滿離戲論，

住平等性類虛空， 是名最勝不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住平等性類虛空， 是名最勝不共法。

於過去世一切法， 種種諸趣解脫智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於過去世一切法， 種種諸趣解脫智，

善逝妙智無礙轉， 是名最勝不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝妙智無礙轉， 是名最勝不共法。

諸佛於彼未來世， 世界當有及當無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛於彼未來世， 世界當有及當無，

眾生國土及最勝， 無有遺餘正明了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生國土及最勝， 無有遺餘正明了，

善逝觀於未來世， 心靜曾無散亂時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝觀於未來世， 心靜曾無散亂時，

眾生及法如實知， 是名最勝不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生及法如實知， 是名最勝不共法。

諸有流行現在世， 最勝無障悉能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有流行現在世， 最勝無障悉能知，

導師境界等虛空， 是名如來不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師境界等虛空， 是名如來不共法。

已說如來不共法， 最勝十八不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說如來不共法， 最勝十八不思議，

真如實性等虛空， 聰慧菩薩能信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真如實性等虛空， 聰慧菩薩能信受。

「舍利子！是名如來成就如是十八不共佛法。由成就故，如來、應、正遍知於大眾中正師子吼，自稱我處大仙尊位能轉梵輪，一切世間沙門婆羅門、諸天魔梵不能如法而轉。舍利子！如是安住淨信諸菩薩摩訶薩，於如來十不思議及十種不可思議法，信受諦奉志懷清淨無惑無疑，倍復踊躍深生歡喜發希奇想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是名如來成就如是十八不共佛法。由成就故，如來、應、正遍知於大眾中正師子吼，自稱我處大仙尊位能轉梵輪，一切世間沙門婆羅門、諸天魔梵不能如法而轉。舍利子！如是安住淨信諸菩薩摩訶薩，於如來十不思議及十種不可思議法，信受諦奉志懷清淨無惑無疑，倍復踊躍深生歡喜發希奇想。」