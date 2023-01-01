大寶積經卷第三十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第三十六

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十二之二金毘羅天受記品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩藏會第十二之二金毘羅天受記品第二

爾時世尊於彼中道不移其處，令諸長者建立聖果。以如來威勢入王舍城，四眾圍繞容儀庠序。時有護王舍城諸天藥叉大善神王，名金毘羅，作如是念：「今者如來形相殊異，於世間中最勝難遇，堪受人天之所供養。我等今當應以種種上妙供具奉獻如來。」作是念已，便以最勝飲食具足香味成就妙色奉上於佛。爾時世尊愍其所獻故為納受。時金毘羅王所領大藥叉眾六萬八千，在虛空中咸生隨喜，以清遠音唱言：「善哉善哉。」時金毘羅即以此義告其眾曰：「我已奉佛上妙供具，汝等亦應以諸供養施苾芻僧，當令汝等於長夜中利益安樂。」諸藥叉眾受王教已，即以上供施苾芻僧。時諸僧眾哀受其供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於彼中道不移其處，令諸長者建立聖果。以如來威勢入王舍城，四眾圍繞容儀庠序。時有護王舍城諸天藥叉大善神王，名金毘羅，作如是念：「今者如來形相殊異，於世間中最勝難遇，堪受人天之所供養。我等今當應以種種上妙供具奉獻如來。」作是念已，便以最勝飲食具足香味成就妙色奉上於佛。爾時世尊愍其所獻故為納受。時金毘羅王所領大藥叉眾六萬八千，在虛空中咸生隨喜，以清遠音唱言：「善哉善哉。」時金毘羅即以此義告其眾曰：「我已奉佛上妙供具，汝等亦應以諸供養施苾芻僧，當令汝等於長夜中利益安樂。」諸藥叉眾受王教已，即以上供施苾芻僧。時諸僧眾哀受其供。

爾時世尊為乞食故入王舍城，既得食已將還所止。時有無量千眾天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、牟呼洛伽，及無量千人與非人，又有無量拘胝那庾多百千眾生，隨從佛後。爾時如來往彼最勝寬廣之地，敷如常座而坐其上。時金毘羅與其部從，即持種種天曼陀羅花、殟鉢羅花、鉢特摩花、拘貿陀花、奔荼利花，復持種種天旃檀末諸供養具，而散於佛，所謂勝散、大勝散，妙散、大妙散。作如是等慇懃散已，合掌佛前禮敬而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為乞食故入王舍城，既得食已將還所止。時有無量千眾天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、牟呼洛伽，及無量千人與非人，又有無量拘胝那庾多百千眾生，隨從佛後。爾時如來往彼最勝寬廣之地，敷如常座而坐其上。時金毘羅與其部從，即持種種天曼陀羅花、殟鉢羅花、鉢特摩花、拘貿陀花、奔荼利花，復持種種天旃檀末諸供養具，而散於佛，所謂勝散、大勝散，妙散、大妙散。作如是等慇懃散已，合掌佛前禮敬而住。

爾時如來知金毘羅及其大眾心之所念，即便微笑。諸佛常法，現微笑時，從其面門出種種無量色光，所謂青黃赤白紅色銀色及水精色，其光遍照無量無邊一切世界，日月威光掩蔽不現，下照地獄令彼悅樂，乃至上踊至於梵世。所應作已而復還來，右繞七匝，或於世尊頂上而沒，或從兩肩，或從兩膝而滅沒者。諸佛常法，若授地獄眾生記時，爾時光明兩足下沒，若授畜生光從背沒，若授鬼趣從身前沒，若授人道從左脇沒，若授天趣從右脇沒，若授聲聞從兩膝沒，若授獨覺從兩肩沒，若佛世尊授諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記時，爾時光明從頂上沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來知金毘羅及其大眾心之所念，即便微笑。諸佛常法，現微笑時，從其面門出種種無量色光，所謂青黃赤白紅色銀色及水精色，其光遍照無量無邊一切世界，日月威光掩蔽不現，下照地獄令彼悅樂，乃至上踊至於梵世。所應作已而復還來，右繞七匝，或於世尊頂上而沒，或從兩肩，或從兩膝而滅沒者。諸佛常法，若授地獄眾生記時，爾時光明兩足下沒，若授畜生光從背沒，若授鬼趣從身前沒，若授人道從左脇沒，若授天趣從右脇沒，若授聲聞從兩膝沒，若授獨覺從兩肩沒，若佛世尊授諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記時，爾時光明從頂上沒。

時長老阿難陀既覩世尊微笑光明，以七條衣覆左肩已，偏袒右肩右膝著地，合掌禮足，以頌問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時長老阿難陀既覩世尊微笑光明，以七條衣覆左肩已，偏袒右肩右膝著地，合掌禮足，以頌問曰：

「照世依怙者， 何故放光明？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「照世依怙者， 何故放光明？

利益世間尊， 何緣現微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益世間尊， 何緣現微笑？

誰今下聖種， 為佛菩提因？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰今下聖種， 為佛菩提因？

今為誰授記？ 誰應住解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今為誰授記？ 誰應住解脫？

大雄猛導師， 非無因而笑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雄猛導師， 非無因而笑，

願牟尼當說， 現光之所為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願牟尼當說， 現光之所為？」

爾時世尊即便以頌報阿難曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即便以頌報阿難曰：

「金毘羅淨心， 奉獻諸供具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金毘羅淨心， 奉獻諸供具，

救世依怙者， 故現斯微笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救世依怙者， 故現斯微笑。

捨神王報已， 往三十三天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨神王報已， 往三十三天，

受彼天福盡， 上生焰摩天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受彼天福盡， 上生焰摩天，

又生覩史多， 受諸天欲樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又生覩史多， 受諸天欲樂，

福盡生人中， 興為智慧王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福盡生人中， 興為智慧王，

王四洲人主， 自在轉輪帝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王四洲人主， 自在轉輪帝。

捨後人王已， 便生梵世天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨後人王已， 便生梵世天，

天上及人中， 數往來不息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上及人中， 數往來不息，

二十拘胝劫， 常感諸妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十拘胝劫， 常感諸妙樂。

最後捨王位， 出家求佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最後捨王位， 出家求佛道，

眾緣具足已， 成究竟菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾緣具足已， 成究竟菩提。

三萬諸藥叉， 由奉養於佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三萬諸藥叉， 由奉養於佛，

便捨藥叉報， 生三十三天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便捨藥叉報， 生三十三天。

後見慈氏尊， 復獲阿羅漢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後見慈氏尊， 復獲阿羅漢，

既蒙授道化， 即各供諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既蒙授道化， 即各供諸佛。

滿千藥叉眾， 為住大菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿千藥叉眾， 為住大菩提，

由是善根故， 不生諸惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是善根故， 不生諸惡趣。

或有千藥叉， 當供佛導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有千藥叉， 當供佛導師，

求無上菩提， 利益眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求無上菩提， 利益眾生故。

或有二三千， 持香花鬘等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有二三千， 持香花鬘等，

當供養諸佛， 為得佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當供養諸佛， 為得佛菩提。

或有千拘胝， 當供諸佛已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有千拘胝， 當供諸佛已，

修自體清淨， 後證入菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修自體清淨， 後證入菩提。

金毘子世羅， 具大神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金毘子世羅， 具大神通力，

亦發大願心， 我當成等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦發大願心， 我當成等覺。

曾供養諸佛， 遍起於弘誓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾供養諸佛， 遍起於弘誓，

今復供養我， 心趣無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今復供養我， 心趣無上道。

由此善根力， 捨諸弊惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此善根力， 捨諸弊惡趣，

當見慈氏尊， 又獻拘胝蓋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當見慈氏尊， 又獻拘胝蓋，

獻拘胝蓋已， 復獻拘胝衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獻拘胝蓋已， 復獻拘胝衣，

獻拘胝衣已， 爾時便出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獻拘胝衣已， 爾時便出家。

具滿五百歲， 專修行梵行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具滿五百歲， 專修行梵行，

求最上菩提， 利益眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求最上菩提， 利益眾生故。

當成彼願故， 修行施戒等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當成彼願故， 修行施戒等，

如殑伽沙劫， 精勤常不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如殑伽沙劫， 精勤常不斷。

如是汝當知， 為示現故說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是汝當知， 為示現故說，

彼修行勝行， 倍增過上數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼修行勝行， 倍增過上數。

如前說譬喻， 殑伽沙劫數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前說譬喻， 殑伽沙劫數，

得見彼諸佛， 當修大供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得見彼諸佛， 當修大供養。

奇哉勝妙智， 奇哉無上心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奇哉勝妙智， 奇哉無上心，

諸眾大導師， 名所不能顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸眾大導師， 名所不能顯。

後當成正覺， 一切眾生尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後當成正覺， 一切眾生尊，

號名曰醫王， 普聞十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 號名曰醫王， 普聞十方界。

七十拘胝歲， 說法度眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七十拘胝歲， 說法度眾生，

其兩足世尊， 久當入寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其兩足世尊， 久當入寂滅。

二十大集會， 調伏眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十大集會， 調伏眾生心，

最後一大會， 經二百億歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最後一大會， 經二百億歲。

如所說大會， 度無量聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所說大會， 度無量聲聞，

如聲聞數量， 菩薩眾亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如聲聞數量， 菩薩眾亦爾。

利益眾生已， 如來方涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益眾生已， 如來方涅槃，

正法住世間， 經於百千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法住世間， 經於百千歲。

滿五百劫中， 是苾芻成佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿五百劫中， 是苾芻成佛，

於彼一一劫， 千如來出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一一劫， 千如來出現。

諸有智慧者， 當思法水灌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有智慧者， 當思法水灌，

應生勇猛心， 行多聞正理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應生勇猛心， 行多聞正理。

遠於非正理， 常修正理法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠於非正理， 常修正理法，

應修習多聞， 由此慧增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應修習多聞， 由此慧增長。

四根本法義， 濟度諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四根本法義， 濟度諸菩薩，

施戒聞捨法， 賢善菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施戒聞捨法， 賢善菩提道。

為眾說是法， 最勝無上乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾說是法， 最勝無上乘，

演布聲聞道， 善斷諸疑網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演布聲聞道， 善斷諸疑網。

諸有請問者， 我今悉開許， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有請問者， 我今悉開許，

能說深妙法， 照世者難遇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說深妙法， 照世者難遇。」

爾時金毘羅子世羅即於佛前聞佛授記，歡喜踊躍得未曾有，作如是念：「今者世尊將往鷲峯山王，我當復應於如來所殖少善根。」作是念已，告其眾曰：「卿等當知，如來當發王舍大城昇鷲峯山，卿等宜可發勇猛心，隨其力能辦諸供養。」時彼世羅即與官屬，從王舍城至鷲峯山中間道路，屏除草穢甎瓦礫石株杌毒刺，極令遍淨如明鏡面，又以香水霑灑其地，敷勝妙衣遍于中路，散布名華量與人等，燒妙堅香順路普熏，列樹幢旛懸諸寶蓋，於虛空中張施繒綵，條別間設羅布其上。又作種種天諸音樂，前後充滿。其路極廣盡一箭道，皆遍覆以水生諸花，所謂殟鉢羅花、鉢特摩花、拘貿陀花、奔荼利花。又以鴛鴦勝鳥間錯其花行列道側。於彼道上又以金縷繒綵而用敷之，上施七寶所成殊妙等網遍覆于道。時彼世羅，於佛由路作如是等大莊嚴已，自化其身極令姝大，與諸官屬歡喜踊悅，倍生欣慶發諸勝心，所謂暢適心、調善心、柔軟心、清淨心、離蓋心、充美心、歸依佛心歸依法心歸依眾心、不動菩提心、不退轉心、無等心、無等等心、超過一切三界心、於一切眾生起大慈心起大悲心起大喜心起大捨心、起一切佛法器心、堅心固心、不可壞心、不朽敗心、捨離聲聞獨覺地心、成立一切菩薩地心。彼住如是諸勝心已，往如來所頂禮佛足，右繞三匝却住一面，合掌向佛而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金毘羅子世羅即於佛前聞佛授記，歡喜踊躍得未曾有，作如是念：「今者世尊將往鷲峯山王，我當復應於如來所殖少善根。」作是念已，告其眾曰：「卿等當知，如來當發王舍大城昇鷲峯山，卿等宜可發勇猛心，隨其力能辦諸供養。」時彼世羅即與官屬，從王舍城至鷲峯山中間道路，屏除草穢甎瓦礫石株杌毒刺，極令遍淨如明鏡面，又以香水霑灑其地，敷勝妙衣遍于中路，散布名華量與人等，燒妙堅香順路普熏，列樹幢旛懸諸寶蓋，於虛空中張施繒綵，條別間設羅布其上。又作種種天諸音樂，前後充滿。其路極廣盡一箭道，皆遍覆以水生諸花，所謂殟鉢羅花、鉢特摩花、拘貿陀花、奔荼利花。又以鴛鴦勝鳥間錯其花行列道側。於彼道上又以金縷繒綵而用敷之，上施七寶所成殊妙等網遍覆于道。時彼世羅，於佛由路作如是等大莊嚴已，自化其身極令姝大，與諸官屬歡喜踊悅，倍生欣慶發諸勝心，所謂暢適心、調善心、柔軟心、清淨心、離蓋心、充美心、歸依佛心歸依法心歸依眾心、不動菩提心、不退轉心、無等心、無等等心、超過一切三界心、於一切眾生起大慈心起大悲心起大喜心起大捨心、起一切佛法器心、堅心固心、不可壞心、不朽敗心、捨離聲聞獨覺地心、成立一切菩薩地心。彼住如是諸勝心已，往如來所頂禮佛足，右繞三匝却住一面，合掌向佛而說頌曰：

「我已為世依， 辦無上供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我已為世依， 辦無上供養，

佛為世間尊， 演最上法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為世間尊， 演最上法者。

十力皆成就， 安住諸無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力皆成就， 安住諸無畏，

利益眾生事， 如導師所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益眾生事， 如導師所作。

具相三十二， 八十隨形好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具相三十二， 八十隨形好，

世怙猶如日， 流光遍於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世怙猶如日， 流光遍於世。

轉於妙法輪， 最勝十二行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉於妙法輪， 最勝十二行，

宣布深妙法， 利益群生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣布深妙法， 利益群生故。

顯示諸神變， 如佛之儀式， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示諸神變， 如佛之儀式，

為多拘胝眾， 作諸利益事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為多拘胝眾， 作諸利益事。

未來諸大雄， 祐世間如日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來諸大雄， 祐世間如日，

宣揚彼聖法， 悟成無上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣揚彼聖法， 悟成無上智。

為舍為救拔， 為道為歸趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為舍為救拔， 為道為歸趣，

為諸生盲眾， 導之施慧眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸生盲眾， 導之施慧眼。

五趣眾生類， 我當作依怙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五趣眾生類， 我當作依怙，

解脫諸苦聚， 如先佛所離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫諸苦聚， 如先佛所離。

我為兩足尊， 天中天日月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為兩足尊， 天中天日月，

天帝那伽眾， 阿素洛奉敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝那伽眾， 阿素洛奉敬。

所設諸供具， 世無有等者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所設諸供具， 世無有等者，

我作上妙業， 無有相似者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我作上妙業， 無有相似者。

如法主世尊， 具足三十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法主世尊， 具足三十二，

上微妙福相， 世無與等者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上微妙福相， 世無與等者。」

爾時世尊為金毘羅子世羅而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為金毘羅子世羅而說頌曰：

「諸供大師者， 為最上法因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸供大師者， 為最上法因，

彼有情中勝， 菩提不難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有情中勝， 菩提不難得。

供養照世間， 光性世依怙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養照世間， 光性世依怙，

諸天龍及人， 所應供養者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天龍及人， 所應供養者。

悟上妙菩提， 坐最勝道樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悟上妙菩提， 坐最勝道樹，

摧伏諸惡魔， 為眾生說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏諸惡魔， 為眾生說法。」

爾時世尊，與無量百千天、龍、藥叉、羅剎、健達縛、緊捺洛、牟呼洛伽、人與非人，復有無量百千那庾多拘胝諸眾生等前後圍繞，佛於其中最居眾首。以如來大威德故、大神通故、大宗勢故、種種自在大變化故，放大光明震動大地，雨大蓮花滿虛空中，鼓於百千那庾多拘胝天諸伎樂。時諸大眾歎未曾有，既覩神變倍加恭敬。爾時如來足步蓮花大如車輪，隨莊嚴道往鷲峯山王。既到彼已，告長老阿難陀曰：「汝為如來敷置勝座，所謂最上之座、法座、微妙座、勝過一切三界座、尊勝座、佛座、如來之座，我當於此坐，為欲利益一切眾生故，說大乘菩薩行所依經，名微妙吉祥大菩薩藏。此經能令一切眾生疑山崩墮，此經能令一切眾生疑網斷絕，此經能令一切眾生疑根不生，此大乘經利益安樂諸眾生故，哀愍大眾及諸天人，是故如來方為開闡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，與無量百千天、龍、藥叉、羅剎、健達縛、緊捺洛、牟呼洛伽、人與非人，復有無量百千那庾多拘胝諸眾生等前後圍繞，佛於其中最居眾首。以如來大威德故、大神通故、大宗勢故、種種自在大變化故，放大光明震動大地，雨大蓮花滿虛空中，鼓於百千那庾多拘胝天諸伎樂。時諸大眾歎未曾有，既覩神變倍加恭敬。爾時如來足步蓮花大如車輪，隨莊嚴道往鷲峯山王。既到彼已，告長老阿難陀曰：「汝為如來敷置勝座，所謂最上之座、法座、微妙座、勝過一切三界座、尊勝座、佛座、如來之座，我當於此坐，為欲利益一切眾生故，說大乘菩薩行所依經，名微妙吉祥大菩薩藏。此經能令一切眾生疑山崩墮，此經能令一切眾生疑網斷絕，此經能令一切眾生疑根不生，此大乘經利益安樂諸眾生故，哀愍大眾及諸天人，是故如來方為開闡。」

爾時長老阿難陀，如佛所教敷施法座。時彼眾中有六十八拘胝天子，各捨上衣，為如來故敷法座上。佛於其上如常敷座，顧諸天子而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老阿難陀，如佛所教敷施法座。時彼眾中有六十八拘胝天子，各捨上衣，為如來故敷法座上。佛於其上如常敷座，顧諸天子而說頌曰：

「諸天敷衣服， 最勝上微妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天敷衣服， 最勝上微妙，

救世大導師， 安處此法座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救世大導師， 安處此法座。

到諸法彼岸， 如來昇座已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到諸法彼岸， 如來昇座已，

大地六種動， 令眾皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大地六種動， 令眾皆歡喜。

放光照佛土， 并耀諸山王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放光照佛土， 并耀諸山王，

世尊現神通， 濟度樂法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊現神通， 濟度樂法者。

諸天龍及人， 鳩槃荼餓鬼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天龍及人， 鳩槃荼餓鬼，

布怛那等眾， 互相見無障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布怛那等眾， 互相見無障。

百千那庾多， 拘胝諸天等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千那庾多， 拘胝諸天等，

覩佛放光明， 此時甚難遇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩佛放光明， 此時甚難遇。

頻毘娑羅王， 諸大臣圍繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頻毘娑羅王， 諸大臣圍繞，

來詣世依怙， 最勝如來所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來詣世依怙， 最勝如來所。

佛知天龍人， 大眾皆坐已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知天龍人， 大眾皆坐已，

為利諸眾生， 顧視於四方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利諸眾生， 顧視於四方。

告諸有疑者， 當問兩足尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告諸有疑者， 當問兩足尊，

我將導世間， 善斷諸疑網。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我將導世間， 善斷諸疑網。」

爾時三千大千世界所有眾生，為聽法者皆來集會。既聞如來說是法已，為聞法故靜息外緣，心住一境攝念而住。爾時世尊告長老大目揵連：「汝今當知，有誰苾芻住在遠處未來會坐，當召令集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時三千大千世界所有眾生，為聽法者皆來集會。既聞如來說是法已，為聞法故靜息外緣，心住一境攝念而住。爾時世尊告長老大目揵連：「汝今當知，有誰苾芻住在遠處未來會坐，當召令集。」

時長老大迦葉在大雪山南面而住，大目揵連憶念知已，以神通力往彼白言：「如來今者在鷲峯山，於大眾前為諸天魔梵、沙門婆羅門、天人阿素洛等，當說妙法。正待仁者可共往彼，勿令我等於法障礙。」時大迦葉語大目揵連言：「汝且前往，吾尋後至。」作是語已，時大迦葉不起于座，化神通力入王舍城，將從四部導眾而行，往鷲峯山頂禮佛足，於大眾中對於佛前不遠而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時長老大迦葉在大雪山南面而住，大目揵連憶念知已，以神通力往彼白言：「如來今者在鷲峯山，於大眾前為諸天魔梵、沙門婆羅門、天人阿素洛等，當說妙法。正待仁者可共往彼，勿令我等於法障礙。」時大迦葉語大目揵連言：「汝且前往，吾尋後至。」作是語已，時大迦葉不起于座，化神通力入王舍城，將從四部導眾而行，往鷲峯山頂禮佛足，於大眾中對於佛前不遠而坐。

時大目揵連覩斯化已，以神通力來至佛所，乃見迦葉先已處座。白迦葉言：「尊者！成就速疾大神通分，乃能不起本座現斯神化。」大迦葉言：「世尊說汝神通第一。吾今微現，未可涉言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大目揵連覩斯化已，以神通力來至佛所，乃見迦葉先已處座。白迦葉言：「尊者！成就速疾大神通分，乃能不起本座現斯神化。」大迦葉言：「世尊說汝神通第一。吾今微現，未可涉言。」

試驗菩薩品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 試驗菩薩品第三

爾時長老舍利子即從座起，以欝多羅僧覆左肩上，偏袒右肩以右膝輪而置於地，向佛合掌恭敬而住，白佛言：「世尊！我今欲有少問，唯願如來、應、正遍知哀愍聽許為我解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老舍利子即從座起，以欝多羅僧覆左肩上，偏袒右肩以右膝輪而置於地，向佛合掌恭敬而住，白佛言：「世尊！我今欲有少問，唯願如來、應、正遍知哀愍聽許為我解說。」

佛告長老舍利子言：「恣汝所問。如來今者當為解說，令汝心喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告長老舍利子言：「恣汝所問。如來今者當為解說，令汝心喜。」

舍利子白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩成就幾法，身業無失、語業無失、意業無失？成就幾法，身業清淨、語業清淨、意業清淨？成就幾法，身業不動、語業不動、意業不動，不為天魔及魔軍眾之所嬈轉，從初發一切智心修行正行，地地增勝善巧方便，為一切眾生作勝導師，為普導師、為大照炬、為大梯隥、為橋為船、為濟度者、為彼岸者、為舍為救、為歸為趣，而能不捨一切智心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩成就幾法，身業無失、語業無失、意業無失？成就幾法，身業清淨、語業清淨、意業清淨？成就幾法，身業不動、語業不動、意業不動，不為天魔及魔軍眾之所嬈轉，從初發一切智心修行正行，地地增勝善巧方便，為一切眾生作勝導師，為普導師、為大照炬、為大梯隥、為橋為船、為濟度者、為彼岸者、為舍為救、為歸為趣，而能不捨一切智心？」

爾時舍利子欲重宣此義，以頌問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利子欲重宣此義，以頌問曰：

「菩薩何等義， 能住大菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩何等義， 能住大菩提？

何名德及法， 由此悟無上？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何名德及法， 由此悟無上？

又行何等行， 利益諸眾生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又行何等行， 利益諸眾生？

修習何法已， 成佛人中勝？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習何法已， 成佛人中勝？

云何伏惡魔， 住最勝菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何伏惡魔， 住最勝菩提，

震動拘胝土， 悟無上正覺？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 震動拘胝土， 悟無上正覺？

菩薩者何義？ 如是句云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩者何義？ 如是句云何？

云何為菩提， 及無上佛法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為菩提， 及無上佛法？

云何行世間， 利益群生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何行世間， 利益群生類，

不染如蓮花， 解脫拘胝眾？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不染如蓮花， 解脫拘胝眾？

云何為天龍， 非人等供養？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為天龍， 非人等供養？

我諸所請問， 慈悲願為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我諸所請問， 慈悲願為說。」

爾時佛告長老舍利子：「善哉善哉！吾今當為分別解說。舍利子！菩薩摩訶薩成就一法，則能攝受汝所問法，及餘無量無邊佛法。何者一法？謂菩提心及備信欲。舍利子！是名菩薩摩訶薩成就一法則能攝受無邊佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告長老舍利子：「善哉善哉！吾今當為分別解說。舍利子！菩薩摩訶薩成就一法，則能攝受汝所問法，及餘無量無邊佛法。何者一法？謂菩提心及備信欲。舍利子！是名菩薩摩訶薩成就一法則能攝受無邊佛法。」

舍利子白佛言：「世尊！何等名為信欲具足？復以何義名菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子白佛言：「世尊！何等名為信欲具足？復以何義名菩提心？」

佛告舍利子：「信欲具足者，是謂堅實不可壞故，是謂牢固不可動故。言不動者無蹶失故，無蹶失者能善住故，能善住者不退轉故，不退轉者觀眾生故，觀眾生者大悲根本故，大悲根本者不疲倦故，不疲惓者成熟眾生故，成熟眾生者善知自樂故，善知自樂者無希望故，無希望者不染資具故，不染資具者為眾生依故，為眾生依者觀待下劣眾生故，觀待下劣眾生者為救濟故，為救濟者為歸趣故，為歸趣者不卒暴故，不卒暴者善觀察故，善觀察者無怨嫌故，無怨嫌者善調信欲故，善調信欲者無所存故，無所存者善清淨故，善清淨者妙鮮白故，妙鮮白者內離垢故，內離垢者外善清淨故。舍利子！如是堅實難壞，乃至內離於垢外善清淨者，是名信欲具足也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「信欲具足者，是謂堅實不可壞故，是謂牢固不可動故。言不動者無蹶失故，無蹶失者能善住故，能善住者不退轉故，不退轉者觀眾生故，觀眾生者大悲根本故，大悲根本者不疲倦故，不疲惓者成熟眾生故，成熟眾生者善知自樂故，善知自樂者無希望故，無希望者不染資具故，不染資具者為眾生依故，為眾生依者觀待下劣眾生故，觀待下劣眾生者為救濟故，為救濟者為歸趣故，為歸趣者不卒暴故，不卒暴者善觀察故，善觀察者無怨嫌故，無怨嫌者善調信欲故，善調信欲者無所存故，無所存者善清淨故，善清淨者妙鮮白故，妙鮮白者內離垢故，內離垢者外善清淨故。舍利子！如是堅實難壞，乃至內離於垢外善清淨者，是名信欲具足也。」

佛復告舍利子：「菩提心者何相何貌？舍利子！菩提心者無有過失，不為一切煩惱之所染故。菩提心者相續不絕，不為餘乘中所證故。菩提心者堅固難動，不為異論所牽奪故。菩提心者不可破壞，一切天魔不傾敗故。菩提心者常恒不變，善根資糧所積集故。菩提心者不可搖動，必能獨證諸佛法故。菩提心者妙善安住，於菩薩地善安住故。菩提心者無有間斷，不為餘法所對治故。菩提心者譬如金剛，善能穿徹佛深法故。菩提心者勝善平等，於諸眾生種種欲解無不等故。菩提心者最勝清淨，性不染故。菩提心者無有塵垢，發明慧故。菩提心者寬博無礙，含受一切眾生性故。菩提心者廣大無邊，如虛空故。菩提心者無有障礙，令無礙智遍行一切無緣大悲不斷絕故。菩提心者應可親近，為諸智者所稱讚故。菩提心者猶如種子，能生一切諸佛法故。菩提心者為能建立，建立一切喜樂事故。菩提心者發生諸願，由戒淨故。菩提心者難可摧滅，由住忍故。菩提心者不可制伏，由正勤故。菩提心者最極寂靜，由依一切大靜慮故。菩提心者無所匱乏，由慧資糧善圓滿故。復次舍利子！菩提心者即是如來尸羅蘊、三摩地蘊、般羅若蘊、解脫蘊、解脫智見蘊之根本也。又菩提心者，即是如來十力、四無所畏、十八不共佛法之根本也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告舍利子：「菩提心者何相何貌？舍利子！菩提心者無有過失，不為一切煩惱之所染故。菩提心者相續不絕，不為餘乘中所證故。菩提心者堅固難動，不為異論所牽奪故。菩提心者不可破壞，一切天魔不傾敗故。菩提心者常恒不變，善根資糧所積集故。菩提心者不可搖動，必能獨證諸佛法故。菩提心者妙善安住，於菩薩地善安住故。菩提心者無有間斷，不為餘法所對治故。菩提心者譬如金剛，善能穿徹佛深法故。菩提心者勝善平等，於諸眾生種種欲解無不等故。菩提心者最勝清淨，性不染故。菩提心者無有塵垢，發明慧故。菩提心者寬博無礙，含受一切眾生性故。菩提心者廣大無邊，如虛空故。菩提心者無有障礙，令無礙智遍行一切無緣大悲不斷絕故。菩提心者應可親近，為諸智者所稱讚故。菩提心者猶如種子，能生一切諸佛法故。菩提心者為能建立，建立一切喜樂事故。菩提心者發生諸願，由戒淨故。菩提心者難可摧滅，由住忍故。菩提心者不可制伏，由正勤故。菩提心者最極寂靜，由依一切大靜慮故。菩提心者無所匱乏，由慧資糧善圓滿故。復次舍利子！菩提心者即是如來尸羅蘊、三摩地蘊、般羅若蘊、解脫蘊、解脫智見蘊之根本也。又菩提心者，即是如來十力、四無所畏、十八不共佛法之根本也。」

舍利子言：「菩提心者，謂以此心用菩提為生體故，名菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「菩提心者，謂以此心用菩提為生體故，名菩提心。」

「如是舍利子！諸菩薩摩訶薩成就信欲菩提心故，是名菩提薩埵、是名廣大薩埵、是名極妙薩埵、是名勝出一切三界薩埵、是名身業無失語業無失意業無失、是名身業清淨語業清淨意業清淨、是名身業無動語業無動意業無動。菩薩摩訶薩以具如是諸業淨故，不為天魔及魔軍眾之所嬈轉，從初發一切智心修行正行，地地增勝善巧方便，不為一切世法所動，能為眾生作大導師、作勝導師、作普導師、為大照炬、為大梯隥、為橋為船、為濟度者、為彼岸者、為舍為救、為歸為趣。舍利子！菩薩摩訶薩如是發一切智心故，魔及魔軍不能傾動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是舍利子！諸菩薩摩訶薩成就信欲菩提心故，是名菩提薩埵、是名廣大薩埵、是名極妙薩埵、是名勝出一切三界薩埵、是名身業無失語業無失意業無失、是名身業清淨語業清淨意業清淨、是名身業無動語業無動意業無動。菩薩摩訶薩以具如是諸業淨故，不為天魔及魔軍眾之所嬈轉，從初發一切智心修行正行，地地增勝善巧方便，不為一切世法所動，能為眾生作大導師、作勝導師、作普導師、為大照炬、為大梯隥、為橋為船、為濟度者、為彼岸者、為舍為救、為歸為趣。舍利子！菩薩摩訶薩如是發一切智心故，魔及魔軍不能傾動。」

爾時佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩由具如是淨信欲故，發阿耨多羅三藐三菩提心已，心多淨信，樂覩賢聖、樂聞正法、樂不慳悋，開舒心手而行大施，欣樂大捨樂均普施。於諸眾生心無罣礙、心無穢濁、心無憒亂、心不間雜，於業業報深心奉敬無疑無慮，知黑白法果報不壞，乃至命難不起諸惡，永離殺生、不與取、邪婬行、妄語、乖離語、麁惡語、綺語、貪染、瞋恚、愚癡邪見。為斷如是不善業道，受持奉行十善業道，由具信故於諸沙門若婆羅門，正至正行具德具戒，其心純淨成調順法，具足多聞勤行諮問，修正作意調善寂靜，親近寂滅不起諍訟非不愛語，善知信欲非不善知，善法相應遠諸惡法，不掉不高性離躁動，性離麁言語無浮雜，守念正住心安妙定，善斷有本、不中毒箭、捨離重擔、超度疑慮。及以後有諸佛世尊、菩薩摩訶薩、聲聞獨覺，於如是等善知友所，如實覺已親覲敬仰奉事將遇。行者如是於善知友身行奉事，復以法施而攝受之，宣說妙法示教讚喜，所謂若行柁那得大財富、若行尸羅得生天樂、若好多聞獲得大慧、若修諸定便離繫縛。復為開顯種種微妙清淨勝法，此是布施此布施報，此是慳悋此慳悋報，此是尸羅此尸羅報，此是犯戒此犯戒報，此是忍辱此忍辱報，此是瞋恚此瞋恚報，此是正勤此正勤報，此是懈怠此懈怠報，此是靜慮此靜慮報，此是亂心此亂心報，此是智慧此智慧報，此是惡慧此惡慧報，此身妙行此身妙行報，此身惡行此身惡行報，此語妙行此語妙行報，此語惡行此語惡行報，此意妙行此意妙行報，此意惡行此意惡行報，此善此不善，此應作此不應作，此若作已感得長夜義利安樂，此若作已感得長夜非義非利非安樂果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩由具如是淨信欲故，發阿耨多羅三藐三菩提心已，心多淨信，樂覩賢聖、樂聞正法、樂不慳悋，開舒心手而行大施，欣樂大捨樂均普施。於諸眾生心無罣礙、心無穢濁、心無憒亂、心不間雜，於業業報深心奉敬無疑無慮，知黑白法果報不壞，乃至命難不起諸惡，永離殺生、不與取、邪婬行、妄語、乖離語、麁惡語、綺語、貪染、瞋恚、愚癡邪見。為斷如是不善業道，受持奉行十善業道，由具信故於諸沙門若婆羅門，正至正行具德具戒，其心純淨成調順法，具足多聞勤行諮問，修正作意調善寂靜，親近寂滅不起諍訟非不愛語，善知信欲非不善知，善法相應遠諸惡法，不掉不高性離躁動，性離麁言語無浮雜，守念正住心安妙定，善斷有本、不中毒箭、捨離重擔、超度疑慮。及以後有諸佛世尊、菩薩摩訶薩、聲聞獨覺，於如是等善知友所，如實覺已親覲敬仰奉事將遇。行者如是於善知友身行奉事，復以法施而攝受之，宣說妙法示教讚喜，所謂若行柁那得大財富、若行尸羅得生天樂、若好多聞獲得大慧、若修諸定便離繫縛。復為開顯種種微妙清淨勝法，此是布施此布施報，此是慳悋此慳悋報，此是尸羅此尸羅報，此是犯戒此犯戒報，此是忍辱此忍辱報，此是瞋恚此瞋恚報，此是正勤此正勤報，此是懈怠此懈怠報，此是靜慮此靜慮報，此是亂心此亂心報，此是智慧此智慧報，此是惡慧此惡慧報，此身妙行此身妙行報，此身惡行此身惡行報，此語妙行此語妙行報，此語惡行此語惡行報，此意妙行此意妙行報，此意惡行此意惡行報，此善此不善，此應作此不應作，此若作已感得長夜義利安樂，此若作已感得長夜非義非利非安樂果。

「舍利子！行者如是為諸善友宣說是法示教讚喜已，覺知堪任大法器者，即為開示甚深微妙空相應法，所謂空法、無相法、無願法、無行法、無生法、無起法、無我法、無數取法、無壽命法、無眾生法。復為開示甚深緣起，所謂此有故彼有，此生故彼生。無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死愁歎憂苦身心焦惱。如是種種生起純大苦聚。又此無故彼無，此滅故彼滅。謂無明滅故行滅，行滅故識滅，乃至生滅故老死滅，如是乃至純大苦聚滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！行者如是為諸善友宣說是法示教讚喜已，覺知堪任大法器者，即為開示甚深微妙空相應法，所謂空法、無相法、無願法、無行法、無生法、無起法、無我法、無數取法、無壽命法、無眾生法。復為開示甚深緣起，所謂此有故彼有，此生故彼生。無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死愁歎憂苦身心焦惱。如是種種生起純大苦聚。又此無故彼無，此滅故彼滅。謂無明滅故行滅，行滅故識滅，乃至生滅故老死滅，如是乃至純大苦聚滅。

「舍利子！又應為說，此中無有一法是有可得而可滅者。何以故？由彼諸法從因緣生，無有主宰、無有作者、無有受者，從因緣轉，又無一法流轉旋還亦無隨轉。由癡妄故假立三界，從煩惱苦之所流轉但假施設。行者如是如實觀察癡妄之時，無有一法能作餘法。若於是中無有作者，作者不可得故，乃至無有一法流轉旋還，流轉旋還不可得故。舍利子！行者若聞如是甚深法已無疑無慮，善入諸法無罣礙性，是人不著於色、不著受想行識，不著眼色及以眼識、不著耳鼻舌身意法及以意識，皆不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！又應為說，此中無有一法是有可得而可滅者。何以故？由彼諸法從因緣生，無有主宰、無有作者、無有受者，從因緣轉，又無一法流轉旋還亦無隨轉。由癡妄故假立三界，從煩惱苦之所流轉但假施設。行者如是如實觀察癡妄之時，無有一法能作餘法。若於是中無有作者，作者不可得故，乃至無有一法流轉旋還，流轉旋還不可得故。舍利子！行者若聞如是甚深法已無疑無慮，善入諸法無罣礙性，是人不著於色、不著受想行識，不著眼色及以眼識、不著耳鼻舌身意法及以意識，皆不可得故。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩信受如是性空法已，不退見佛、不退聞法、不退奉僧，在在所生不離見佛、不離聞法、不離奉僧，面生佛前猛勵正勤志求善法。是人住正勤已，不戀居家男女眷屬奴婢僕使及諸資具，是人不為婬欲所嬈，速於今生捨盛年樂以淨信心於佛法中出家入道。既出家已，得善知識善伴善友，善住思惟善住信欲。由善住信欲故，善聽聞法堅奉修行，不但言說以為宗極覺慧成就，樂求多聞無有厭足。如所聞法，以無染心為他廣演，於諸利養恭敬名譽情無希望，不捨正義妄為他說，如其所聞如其所住而為說法。於聽法眾起大慈心，於諸眾生起大悲心。舍利子！行者如是有多聞故，不顧身命、少欲知足、寂靜欣樂、易滿易養、樂處空閑，如所聞法觀察其義，依於實義不依於文。為諸天人阿素洛界之所依止，不專為己為諸眾生求於大乘，所謂佛智、無等智、無等等智、勝出一切三界之智。舍利子！我說是人獲得第一不放逸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩信受如是性空法已，不退見佛、不退聞法、不退奉僧，在在所生不離見佛、不離聞法、不離奉僧，面生佛前猛勵正勤志求善法。是人住正勤已，不戀居家男女眷屬奴婢僕使及諸資具，是人不為婬欲所嬈，速於今生捨盛年樂以淨信心於佛法中出家入道。既出家已，得善知識善伴善友，善住思惟善住信欲。由善住信欲故，善聽聞法堅奉修行，不但言說以為宗極覺慧成就，樂求多聞無有厭足。如所聞法，以無染心為他廣演，於諸利養恭敬名譽情無希望，不捨正義妄為他說，如其所聞如其所住而為說法。於聽法眾起大慈心，於諸眾生起大悲心。舍利子！行者如是有多聞故，不顧身命、少欲知足、寂靜欣樂、易滿易養、樂處空閑，如所聞法觀察其義，依於實義不依於文。為諸天人阿素洛界之所依止，不專為己為諸眾生求於大乘，所謂佛智、無等智、無等等智、勝出一切三界之智。舍利子！我說是人獲得第一不放逸法。

「舍利子！云何名為不放逸法？所謂諸根寂靜。何等諸根寂靜？所謂眼見於色不取相貌，如實覺知色味色患及色出離。如是耳所聞聲、鼻所嗅香、舌所嘗味、身所覺觸、意所識法，不取相貌，如實覺知法味法患及法出離。舍利子！如是名為心不放逸。復次不放逸者，調伏自心善護他心，除樂煩惱趣樂正法，不行欲覺、恚覺、害覺，不行貪不善根、瞋不善根、癡不善根，不行身惡行、語惡行、意惡行，不行不如理作意，不行一切惡不善法，此則名為不放逸也。如是舍利子！是諸菩薩摩訶薩既不放逸，能勤修習如理作意，若法是有如實知有，若法是無如實知無，觀察此中何者是有、何者是無？即以慧力如實能知。正修習者聖解脫有，邪修習者聖解脫無。無業報者此則是有，有業報者此則是無。復次眼為是有，有眼者無。耳鼻舌身意，意為是有，有意者無。復次色為無常苦變異法此則是有，色為常住不變不壞此則是無。受想行識無常苦變異法此則是有，受想行識常住不變不壞此則是無。復次無明為緣諸行則有，若無無明諸行則無。乃至以生為緣老死則有，若無生者老死亦無。復次施感大財此則是有，施感貧窮此則是無。持戒生天此則是有，犯戒生天此則是無。聞生大慧此則是有，諸惡慧者能生大慧此則是無。修定離縛此則是有，修定繫縛此則是無。復次若如理作意而有繫縛、不如理作意離繫縛者，此二俱無。若諸菩薩發起正勤菩提則有，若起懶惰菩提則無。若無憍慢出家授記是名為有，若憍慢者寂滅則無。復次遍一切處空性是有，遍一切處有我、數取、眾生、壽命、丈夫等類此則為無。如是舍利子！若諸菩薩摩訶薩行不放逸，能善修習如理作意，世間智者同知是有施設為有，世間智者同知是無施設為無。舍利子，若定說有，非正了知；若定說無，是亦名為非正了知。何以故？諸佛世尊所說實義能隨覺了故。舍利子！諸佛世尊具大智力總攝諸法，安處四種鄔柁南中。何等為四？所謂一切行無常，一切行苦，一切法無我，涅槃寂滅。舍利子！所演一切行無常者，如來為諸常想眾生斷常想故。所演一切行苦法者，如來為諸樂想眾生斷樂想故。所演一切無我法者，如來為諸我想眾生斷我想故。所演寂滅涅槃法者，如來為諸住有所得顛倒眾生斷有所得顛倒心故。舍利子！是諸菩薩摩訶薩若聞如來說一切行為無常者！即能善入畢竟無常。若有聞說一切行苦！則能興厭起離願心。若有聞說諸法無我！則能修習於三摩地妙解脫門。若有聞說寂滅涅槃！則能修習無相三摩地而不非時趣入真際。如是舍利子！若諸菩薩摩訶薩能善修習如是法者，終不退失一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！云何名為不放逸法？所謂諸根寂靜。何等諸根寂靜？所謂眼見於色不取相貌，如實覺知色味色患及色出離。如是耳所聞聲、鼻所嗅香、舌所嘗味、身所覺觸、意所識法，不取相貌，如實覺知法味法患及法出離。舍利子！如是名為心不放逸。復次不放逸者，調伏自心善護他心，除樂煩惱趣樂正法，不行欲覺、恚覺、害覺，不行貪不善根、瞋不善根、癡不善根，不行身惡行、語惡行、意惡行，不行不如理作意，不行一切惡不善法，此則名為不放逸也。如是舍利子！是諸菩薩摩訶薩既不放逸，能勤修習如理作意，若法是有如實知有，若法是無如實知無，觀察此中何者是有、何者是無？即以慧力如實能知。正修習者聖解脫有，邪修習者聖解脫無。無業報者此則是有，有業報者此則是無。復次眼為是有，有眼者無。耳鼻舌身意，意為是有，有意者無。復次色為無常苦變異法此則是有，色為常住不變不壞此則是無。受想行識無常苦變異法此則是有，受想行識常住不變不壞此則是無。復次無明為緣諸行則有，若無無明諸行則無。乃至以生為緣老死則有，若無生者老死亦無。復次施感大財此則是有，施感貧窮此則是無。持戒生天此則是有，犯戒生天此則是無。聞生大慧此則是有，諸惡慧者能生大慧此則是無。修定離縛此則是有，修定繫縛此則是無。復次若如理作意而有繫縛、不如理作意離繫縛者，此二俱無。若諸菩薩發起正勤菩提則有，若起懶惰菩提則無。若無憍慢出家授記是名為有，若憍慢者寂滅則無。復次遍一切處空性是有，遍一切處有我、數取、眾生、壽命、丈夫等類此則為無。如是舍利子！若諸菩薩摩訶薩行不放逸，能善修習如理作意，世間智者同知是有施設為有，世間智者同知是無施設為無。舍利子，若定說有，非正了知；若定說無，是亦名為非正了知。何以故？諸佛世尊所說實義能隨覺了故。舍利子！諸佛世尊具大智力總攝諸法，安處四種鄔柁南中。何等為四？所謂一切行無常，一切行苦，一切法無我，涅槃寂滅。舍利子！所演一切行無常者，如來為諸常想眾生斷常想故。所演一切行苦法者，如來為諸樂想眾生斷樂想故。所演一切無我法者，如來為諸我想眾生斷我想故。所演寂滅涅槃法者，如來為諸住有所得顛倒眾生斷有所得顛倒心故。舍利子！是諸菩薩摩訶薩若聞如來說一切行為無常者！即能善入畢竟無常。若有聞說一切行苦！則能興厭起離願心。若有聞說諸法無我！則能修習於三摩地妙解脫門。若有聞說寂滅涅槃！則能修習無相三摩地而不非時趣入真際。如是舍利子！若諸菩薩摩訶薩能善修習如是法者，終不退失一切

善法，速能圓滿一切佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善法，速能圓滿一切佛法。」