大寶積經卷第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第二十八

元魏三藏法師佛陀扇多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏三藏法師佛陀扇多譯

大乘十法會第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘十法會第九

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆住王舍大城耆闍崛山中，與大比丘眾五百大阿羅漢俱，菩薩摩訶薩無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆住王舍大城耆闍崛山中，與大比丘眾五百大阿羅漢俱，菩薩摩訶薩無量無邊。

爾時會中有一菩薩摩訶薩，名淨無垢寶月王光，即從坐起整服右肩，右膝䠒跪蓮花臺上，至如來所合掌向佛，白言：「世尊！行大乘住大乘比丘，云何行大乘？云何住大乘？世尊！以何義故，此大乘名為大乘？復以何義名為住大乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有一菩薩摩訶薩，名淨無垢寶月王光，即從坐起整服右肩，右膝䠒跪蓮花臺上，至如來所合掌向佛，白言：「世尊！行大乘住大乘比丘，云何行大乘？云何住大乘？世尊！以何義故，此大乘名為大乘？復以何義名為住大乘？」

爾時世尊告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！淨無垢寶月王光。善男子！汝善能問此甚深義。諦聽諦聽，善思念之，我今為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！淨無垢寶月王光。善男子！汝善能問此甚深義。諦聽諦聽，善思念之，我今為汝分別解說。」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩聞佛聽許，即白佛言：「唯然世尊！頂受聖教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩聞佛聽許，即白佛言：「唯然世尊！頂受聖教。」

佛言：「善男子！菩薩摩訶薩成就十法，是行大乘、是住大乘。何等為十？一者信成就，二者行成就，三者性成就，四者樂菩提心，五者樂法，六者觀正法行，七者行法慎法，八者捨慢大慢，九者善解如來祕密之教，十者心不悕求聲聞緣覺乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩摩訶薩成就十法，是行大乘、是住大乘。何等為十？一者信成就，二者行成就，三者性成就，四者樂菩提心，五者樂法，六者觀正法行，七者行法慎法，八者捨慢大慢，九者善解如來祕密之教，十者心不悕求聲聞緣覺乘。」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩信成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩信成就？」

佛言：「善男子！菩薩摩訶薩行不諂行，得柔軟行，彼菩薩信諸如來正真正覺無上菩提；信諸如來於一念中說三世事；信如來藏不老不死無量無邊、不生不滅不常不斷；信諸佛實際法界一切智一切智人所知力、無所畏、不共佛法；信諸如來無見頂相；信諸如來三十二相八十種好莊嚴其身、身有圓光；信聲聞所說、緣覺所說、菩薩所說，及信所有善言說者；信此世過世；信正行者住正行者，若有沙門若婆羅門；信善業果甚可愛樂微妙最勝，所謂若天天主、若人人主；信不善果不可愛樂苦惱無量，或在地獄、或在餓鬼、或在畜生。彼菩薩如是信已得離三法：一疑、二惑、三不決定。善男子！菩薩摩訶薩成就如是信，名為信成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩摩訶薩行不諂行，得柔軟行，彼菩薩信諸如來正真正覺無上菩提；信諸如來於一念中說三世事；信如來藏不老不死無量無邊、不生不滅不常不斷；信諸佛實際法界一切智一切智人所知力、無所畏、不共佛法；信諸如來無見頂相；信諸如來三十二相八十種好莊嚴其身、身有圓光；信聲聞所說、緣覺所說、菩薩所說，及信所有善言說者；信此世過世；信正行者住正行者，若有沙門若婆羅門；信善業果甚可愛樂微妙最勝，所謂若天天主、若人人主；信不善果不可愛樂苦惱無量，或在地獄、或在餓鬼、或在畜生。彼菩薩如是信已得離三法：一疑、二惑、三不決定。善男子！菩薩摩訶薩成就如是信，名為信成就。」

爾時世尊為顯此義，偈重說言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為顯此義，偈重說言：

「信為增上乘， 信者是佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「信為增上乘， 信者是佛子，

是故有智者， 應常親近信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故有智者， 應常親近信。

信是世間最， 信者無窮乏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信是世間最， 信者無窮乏，

是故有智者， 應常親近信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故有智者， 應常親近信。

若不信之人， 不生諸白法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不信之人， 不生諸白法，

猶如燒種子， 不生根牙等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如燒種子， 不生根牙等。

「善男子！云何菩薩摩訶薩行成就？善男子！菩薩摩訶薩行成就故，剃除鬚髮被正法服，捨家出家。既出家已，修學菩薩戒行等事，修學聲聞戒行等事，修學緣覺戒行等事。修菩薩如是學已，身口意等惡業悉滅。何者名為身不善業？所謂殺生、偷盜、邪婬，瓦石刀杖欺擲他人、傷手足等，若來若去行欺凌事。善男子，如是等名身不善業。善男子！何者名為口不善業？所謂妄言、綺語、兩舌、惡口，不善言說，誹謗正法甚深經典，說諸和上阿闍梨等住正法者所有過短，如是等名口不善業。善男子！何者名為意不善業？所謂姤悋邪見，增上妬悋，樂利樂稱樂親愛等，家慢色慢、恃少壯慢、恃無病慢、恃壽命慢、恃多聞慢、恃修行慢，欲覺、害覺、瞋惱覺等，及國土覺、衣服等覺，著處著乘著敷具等，著飲著食及著兒女、犁牛耕種諸所作等，憂奴憂婢憂諸作者、穀帛庫藏諸財物等。彼菩薩如是著已，於向所說種種事中若失一事，其心則生憂悲苦惱。彼菩薩以愛潤心，是故生於後有牙心。善男子！略說意業猶如輪轉，如是名為意不善業。彼菩薩離身等業，於和上所起於尊想，於阿闍梨起和上想，於餘若老若少起止恭敬。彼菩薩在於獨處作是思惟：『我不應爾——我已起度一切眾生、救一切眾生心，令一切眾生住正定行中。』彼菩薩作是思惟：『我今自身不調諸根、不勤修行、不覆諸根、不調諸根。』彼菩薩作是思惟：『今我已作如是修行，是諸眾生既見我已，心即調伏隨順我教，諸佛歡喜，及諸天、龍、乾闥婆等悉皆歡喜。』善男子！如是等行名菩薩慚。彼菩薩作是思惟：『勿令若道若俗於我若身若口若意等業諸威儀中訶責我者，所謂毀壞戒行，或作見行、或作行行、或行邪命。』彼行菩薩如是慚已，日夜繫心觀察戒行。觀戒行已，無諸憂悔離諸障礙。菩薩如是正修行已，於諸如來正法之中而修諸行。善男子！如是等行名菩薩愧。善男子！菩薩摩訶薩成就如是行，名為行成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩摩訶薩行成就？善男子！菩薩摩訶薩行成就故，剃除鬚髮被正法服，捨家出家。既出家已，修學菩薩戒行等事，修學聲聞戒行等事，修學緣覺戒行等事。修菩薩如是學已，身口意等惡業悉滅。何者名為身不善業？所謂殺生、偷盜、邪婬，瓦石刀杖欺擲他人、傷手足等，若來若去行欺凌事。善男子，如是等名身不善業。善男子！何者名為口不善業？所謂妄言、綺語、兩舌、惡口，不善言說，誹謗正法甚深經典，說諸和上阿闍梨等住正法者所有過短，如是等名口不善業。善男子！何者名為意不善業？所謂姤悋邪見，增上妬悋，樂利樂稱樂親愛等，家慢色慢、恃少壯慢、恃無病慢、恃壽命慢、恃多聞慢、恃修行慢，欲覺、害覺、瞋惱覺等，及國土覺、衣服等覺，著處著乘著敷具等，著飲著食及著兒女、犁牛耕種諸所作等，憂奴憂婢憂諸作者、穀帛庫藏諸財物等。彼菩薩如是著已，於向所說種種事中若失一事，其心則生憂悲苦惱。彼菩薩以愛潤心，是故生於後有牙心。善男子！略說意業猶如輪轉，如是名為意不善業。彼菩薩離身等業，於和上所起於尊想，於阿闍梨起和上想，於餘若老若少起止恭敬。彼菩薩在於獨處作是思惟：『我不應爾——我已起度一切眾生、救一切眾生心，令一切眾生住正定行中。』彼菩薩作是思惟：『我今自身不調諸根、不勤修行、不覆諸根、不調諸根。』彼菩薩作是思惟：『今我已作如是修行，是諸眾生既見我已，心即調伏隨順我教，諸佛歡喜，及諸天、龍、乾闥婆等悉皆歡喜。』善男子！如是等行名菩薩慚。彼菩薩作是思惟：『勿令若道若俗於我若身若口若意等業諸威儀中訶責我者，所謂毀壞戒行，或作見行、或作行行、或行邪命。』彼行菩薩如是慚已，日夜繫心觀察戒行。觀戒行已，無諸憂悔離諸障礙。菩薩如是正修行已，於諸如來正法之中而修諸行。善男子！如是等行名菩薩愧。善男子！菩薩摩訶薩成就如是行，名為行成就。」

爾時世尊為顯此義，偈重說言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為顯此義，偈重說言：

「行為增上乘， 諸佛緣覺等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行為增上乘， 諸佛緣覺等，

是故智者修， 彼等微妙事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故智者修， 彼等微妙事。

菩薩大名稱， 無畏行成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩大名稱， 無畏行成就，

是故證菩提， 諸佛本所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故證菩提， 諸佛本所說。

「善男子！云何菩薩摩訶薩性成就？善男子！菩薩摩訶薩性自少欲少瞋少癡，不悋不澁不麁獷、不我慢不卒暴，調和柔軟善言軟語易共同止。彼菩薩於一切上勝供養如心行施，所有諸事衣服飲食分捨與他，如是施已即生歡喜遍滿身心，如是乃至捨上身分。善男子！彼菩薩行如是行，若見如來、若見聲聞，見已即生歡喜之心。善男子！菩薩摩訶薩成就如是法，名為性成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩摩訶薩性成就？善男子！菩薩摩訶薩性自少欲少瞋少癡，不悋不澁不麁獷、不我慢不卒暴，調和柔軟善言軟語易共同止。彼菩薩於一切上勝供養如心行施，所有諸事衣服飲食分捨與他，如是施已即生歡喜遍滿身心，如是乃至捨上身分。善男子！彼菩薩行如是行，若見如來、若見聲聞，見已即生歡喜之心。善男子！菩薩摩訶薩成就如是法，名為性成就。」

爾時世尊為顯此義，偈重說言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為顯此義，偈重說言：

「相煙即知火， 見鴛鴦知水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「相煙即知火， 見鴛鴦知水，

異相知菩薩， 菩薩大智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異相知菩薩， 菩薩大智慧。

不澁不惱眾， 捨諸諂曲行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不澁不惱眾， 捨諸諂曲行，

善信眾生故， 是名菩薩性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善信眾生故， 是名菩薩性。

「善男子！云何菩薩摩訶薩樂菩提心？善男子！菩薩摩訶薩以有菩提相故發菩提心，未發菩提心時或諸如來或諸聲聞勸發菩提心。善男子！此是菩薩初發菩提心相。善男子！彼菩薩聞有菩提、聞菩提心有大功德、聞發阿耨多羅三藐三菩提心，此是菩薩第二發菩提心相。善男子！彼菩薩見諸眾生，無主無親、無救無護、無能度之令至彼岸，菩薩即為彼諸眾生起慈悲心而作是言：『我當於彼無主無親、無救無護諸眾生等而作救護。』為彼因緣故發阿耨多羅三藐三菩提心，此是菩薩第三發菩提心相。善男子！彼菩薩以見如來相具足身，生歡喜心、生勇悅心，心生歡喜，以是因緣故發阿耨多羅三藐三菩提心，此是菩薩第四發菩提心相。善男子！彼菩薩為彼眾生令得利益安隱樂故，修行布施、持戒、忍辱、修行、精進、禪定、般若。善男子！云何菩薩修行布施？善男子！菩薩作是思惟：『我當云何行於布施？』即生念言：『須食施食、須飲施飲、須床敷者施與床敷、須衣服者施與衣服，指環臂釧若寶冠等所須之物皆施與之。』善男子！菩薩乃至割自身肉施於眾生，如是行施願取阿耨多羅三藐三菩提，而不取著受者財物、不住事等，是名菩薩修行布施。善男子！菩薩云何修持於戒？善男子！彼菩薩先自調順身業、調順口業、調順意業，菩薩所有自身惡業一切捨離、所有口惡業一切捨離、所有意惡業一切捨離，持戒不缺不漏不雜。菩薩如是持禁戒已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，而心終不取著於戒，是名菩薩修持於戒。善男子！云何菩薩修行忍辱？善男子！菩薩為聞若道若俗，乃至毀罵聞說其惡，若打繫閉若截手足，皆能忍受，為彼前人起忍辱心。菩薩如是修行忍已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不以彼忍而起慢心，是名菩薩修行忍辱。善男子！菩薩云何修行精進？善男子！菩薩作是思惟：『如虛空界無量無邊，眾生界亦無量無邊，唯我一人獨無等侶，令入無餘涅槃界中。』如是菩薩為彼因緣發精進行初持自身，持身行已觀受心法，如是正觀受心法已行持心行，菩薩既行持心行已次復修行見法等行。菩薩如是持心意已，為令未生惡不善法斷不生故起欲勤精進，為令未生善法生故起欲勤精進。菩薩如是次復修行初如意足，如是修行第二第三乃至第四如意足分。修如是行不起慢心，是名菩薩修行精進。善男子！菩薩云何修行禪定？善男子！菩薩不著欲故、不著滅故、不著離欲故、不著自身故、不著他身故、不著色受想行識、不著欲界、不著色界、不著空、不著無相無願、不著此世界、不著未來世界而行布施。不依止施、不依止戒、不依止忍、不依止精進 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩摩訶薩樂菩提心？善男子！菩薩摩訶薩以有菩提相故發菩提心，未發菩提心時或諸如來或諸聲聞勸發菩提心。善男子！此是菩薩初發菩提心相。善男子！彼菩薩聞有菩提、聞菩提心有大功德、聞發阿耨多羅三藐三菩提心，此是菩薩第二發菩提心相。善男子！彼菩薩見諸眾生，無主無親、無救無護、無能度之令至彼岸，菩薩即為彼諸眾生起慈悲心而作是言：『我當於彼無主無親、無救無護諸眾生等而作救護。』為彼因緣故發阿耨多羅三藐三菩提心，此是菩薩第三發菩提心相。善男子！彼菩薩以見如來相具足身，生歡喜心、生勇悅心，心生歡喜，以是因緣故發阿耨多羅三藐三菩提心，此是菩薩第四發菩提心相。善男子！彼菩薩為彼眾生令得利益安隱樂故，修行布施、持戒、忍辱、修行、精進、禪定、般若。善男子！云何菩薩修行布施？善男子！菩薩作是思惟：『我當云何行於布施？』即生念言：『須食施食、須飲施飲、須床敷者施與床敷、須衣服者施與衣服，指環臂釧若寶冠等所須之物皆施與之。』善男子！菩薩乃至割自身肉施於眾生，如是行施願取阿耨多羅三藐三菩提，而不取著受者財物、不住事等，是名菩薩修行布施。善男子！菩薩云何修持於戒？善男子！彼菩薩先自調順身業、調順口業、調順意業，菩薩所有自身惡業一切捨離、所有口惡業一切捨離、所有意惡業一切捨離，持戒不缺不漏不雜。菩薩如是持禁戒已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，而心終不取著於戒，是名菩薩修持於戒。善男子！云何菩薩修行忍辱？善男子！菩薩為聞若道若俗，乃至毀罵聞說其惡，若打繫閉若截手足，皆能忍受，為彼前人起忍辱心。菩薩如是修行忍已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不以彼忍而起慢心，是名菩薩修行忍辱。善男子！菩薩云何修行精進？善男子！菩薩作是思惟：『如虛空界無量無邊，眾生界亦無量無邊，唯我一人獨無等侶，令入無餘涅槃界中。』如是菩薩為彼因緣發精進行初持自身，持身行已觀受心法，如是正觀受心法已行持心行，菩薩既行持心行已次復修行見法等行。菩薩如是持心意已，為令未生惡不善法斷不生故起欲勤精進，為令未生善法生故起欲勤精進。菩薩如是次復修行初如意足，如是修行第二第三乃至第四如意足分。修如是行不起慢心，是名菩薩修行精進。善男子！菩薩云何修行禪定？善男子！菩薩不著欲故、不著滅故、不著離欲故、不著自身故、不著他身故、不著色受想行識、不著欲界、不著色界、不著空、不著無相無願、不著此世界、不著未來世界而行布施。不依止施、不依止戒、不依止忍、不依止精進

、不依止禪，如是修行禪定，迴向阿耨多羅三藐三菩提而不分別，是名菩薩修行禪定。善男子！菩薩云何修行般若？善男子！菩薩常作如是思惟而化眾生，化眾生已復作是念：『我化無量無邊眾生界令入無餘涅槃界中，而無一眾生入涅槃界者。何以故？如佛所說，一切諸法無我、無眾生、無命、無養育、無富伽羅。』如是修慧而以彼慧迴向阿耨多羅三藐三菩提，作如是願，而於智慧不生分別，是名菩薩修行般若。善男子！菩薩摩訶薩如是發菩提心，名為菩薩樂菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、不依止禪，如是修行禪定，迴向阿耨多羅三藐三菩提而不分別，是名菩薩修行禪定。善男子！菩薩云何修行般若？善男子！菩薩常作如是思惟而化眾生，化眾生已復作是念：『我化無量無邊眾生界令入無餘涅槃界中，而無一眾生入涅槃界者。何以故？如佛所說，一切諸法無我、無眾生、無命、無養育、無富伽羅。』如是修慧而以彼慧迴向阿耨多羅三藐三菩提，作如是願，而於智慧不生分別，是名菩薩修行般若。善男子！菩薩摩訶薩如是發菩提心，名為菩薩樂菩提心。」

爾時世尊為顯此義，偈重說言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為顯此義，偈重說言：

「猶如真寶珠， 光明不捨離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶如真寶珠， 光明不捨離，

又如鑛中金， 治已轉增明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如鑛中金， 治已轉增明。

如是菩提性， 轉明菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是菩提性， 轉明菩提心，

二邊清淨已， 魔所不得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二邊清淨已， 魔所不得便。

「善男子！云何菩薩摩訶薩樂法？善男子！菩薩摩訶薩性自樂法喜法潤法，若見沙門、若婆羅門如法人已，隨所有物而以奉上，若飲食等一切施與，乃至合掌生恭敬心，生恭敬已從彼聞於未曾聞法，菩薩如是求正法已如實修行。菩薩於彼持法法器，生於尊想、生和上想阿闍梨想，起如是意：『我從昔來久失導師，今忽遇之。』生導師想。又作是念：『我常縛在世間牢獄，無解無救無推訪者，今忽遇之。』生推覓想。又作是念：『我久遠來睡於世間愚癡盲目，忽於今者令我目開。』即起覺想、起開示想。又作是念：『我久遠來沒深泥中無拔濟者，今忽遇之。』生拔濟想。又作是念：『我久遠來失於導師引導眾生，今忽遇之。』起導師想。又作是念：『我久遠來閉在世間，貧苦難處無救接者，今忽遇之。』是故即生救接者想。又作是念：『我久遠來遇難愈病，無有良醫能療治者，今忽遇之。』起良醫想。又作是念：『我久遠來為貪欲火之所燒然未蒙雲雨，今忽遇之。』是故即起大雲雨想。菩薩如是為彼因緣，忍寒熱等諸苦惱事，及諸眾生能惱人者，若蚊虻等皆能忍之，亦能忍受飢渴等事。見樂眾生不生著心，彼菩薩作如是念：『我雖得受世間快樂，若我得聞一句法已能成聞慧。』生聞慧想。菩薩以是樂法因緣，故行布施不生憂愁，乃至無有憂苦等事。菩薩如是遠離一切憂苦等事，起如是心：『我為得聞如來所說一句法故，乃至入於阿鼻地獄，壽命一劫、若百千劫無疲倦。無疲倦已，然修行一切種智，若有未得佛正法者，能令得之。』善男子！菩薩摩訶薩如是樂法，名為菩薩樂法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩摩訶薩樂法？善男子！菩薩摩訶薩性自樂法喜法潤法，若見沙門、若婆羅門如法人已，隨所有物而以奉上，若飲食等一切施與，乃至合掌生恭敬心，生恭敬已從彼聞於未曾聞法，菩薩如是求正法已如實修行。菩薩於彼持法法器，生於尊想、生和上想阿闍梨想，起如是意：『我從昔來久失導師，今忽遇之。』生導師想。又作是念：『我常縛在世間牢獄，無解無救無推訪者，今忽遇之。』生推覓想。又作是念：『我久遠來睡於世間愚癡盲目，忽於今者令我目開。』即起覺想、起開示想。又作是念：『我久遠來沒深泥中無拔濟者，今忽遇之。』生拔濟想。又作是念：『我久遠來失於導師引導眾生，今忽遇之。』起導師想。又作是念：『我久遠來閉在世間，貧苦難處無救接者，今忽遇之。』是故即生救接者想。又作是念：『我久遠來遇難愈病，無有良醫能療治者，今忽遇之。』起良醫想。又作是念：『我久遠來為貪欲火之所燒然未蒙雲雨，今忽遇之。』是故即起大雲雨想。菩薩如是為彼因緣，忍寒熱等諸苦惱事，及諸眾生能惱人者，若蚊虻等皆能忍之，亦能忍受飢渴等事。見樂眾生不生著心，彼菩薩作如是念：『我雖得受世間快樂，若我得聞一句法已能成聞慧。』生聞慧想。菩薩以是樂法因緣，故行布施不生憂愁，乃至無有憂苦等事。菩薩如是遠離一切憂苦等事，起如是心：『我為得聞如來所說一句法故，乃至入於阿鼻地獄，壽命一劫、若百千劫無疲倦。無疲倦已，然修行一切種智，若有未得佛正法者，能令得之。』善男子！菩薩摩訶薩如是樂法，名為菩薩樂法。」

爾時世尊為顯此義，偈重說言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為顯此義，偈重說言：

「大智求法者， 所謂諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大智求法者， 所謂諸菩薩，

求法無厭足， 以恭敬心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求法無厭足， 以恭敬心故。

當求於正法， 是名菩薩相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當求於正法， 是名菩薩相，

聞已常憶持， 復如法修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已常憶持， 復如法修行。

「善男子！云何菩薩摩訶薩觀正法行？善男子！菩薩摩訶薩作如是觀，一切法如幻，誑凡夫故；愚癡覆心，無正慧故；一切法虛妄如夢，以唯念故；一切法如水中月，非有事故；一切法如鏡中像，無眾生故；一切法如響，空聲生故；一切法生滅，因緣成故；一切法不生，真如性故；一切法不滅，以無生故；一切法無作，以無作者故；一切法如虛空，以無染故；一切法寂靜，體性無染故；一切法離垢，離一切垢故；一切法永滅，以本滅煩惱故；一切法無色，不可見故；一切法離心意意識，以無身故；一切法無住，滅一切阿梨耶故；一切法無求，離此彼親愛故；一切法無著，離一切煩惱境界故；一切法如蛇，以無方便呪術力故；一切法如芭蕉，以不實故；一切法如水沫，性無力故。善男子！菩薩摩訶薩如是觀正法行，名為菩薩觀正法行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩摩訶薩觀正法行？善男子！菩薩摩訶薩作如是觀，一切法如幻，誑凡夫故；愚癡覆心，無正慧故；一切法虛妄如夢，以唯念故；一切法如水中月，非有事故；一切法如鏡中像，無眾生故；一切法如響，空聲生故；一切法生滅，因緣成故；一切法不生，真如性故；一切法不滅，以無生故；一切法無作，以無作者故；一切法如虛空，以無染故；一切法寂靜，體性無染故；一切法離垢，離一切垢故；一切法永滅，以本滅煩惱故；一切法無色，不可見故；一切法離心意意識，以無身故；一切法無住，滅一切阿梨耶故；一切法無求，離此彼親愛故；一切法無著，離一切煩惱境界故；一切法如蛇，以無方便呪術力故；一切法如芭蕉，以不實故；一切法如水沫，性無力故。善男子！菩薩摩訶薩如是觀正法行，名為菩薩觀正法行。」

爾時世尊為顯此義，偈重說言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為顯此義，偈重說言：

「一切法如幻， 覆眾生心故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法如幻， 覆眾生心故，

虛妄猶如夢， 應如是受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄猶如夢， 應如是受持。

諸法如水月， 以影像起故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法如水月， 以影像起故，

諸法如鏡像， 智何不覺知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法如鏡像， 智何不覺知？

「善男子！云何菩薩摩訶薩觀法順法？善男子！菩薩摩訶薩觀色無常，而不以滅色故證於法界，以如實智於法界中所有諸法如實覺知諸法相已，善記善修彼法界中所有諸相，有所說者修者記者，自然如是入法界行。如是乃至受想行識以如實觀，正觀察已而不滅識、不厭離識證入法界。所有法界一切諸法，以實智慧如實證知，彼諸法中有諸名字，善說善知善修善記，以善知故、以善修故、以善記故，自然如是入法界行。如知無常，如是知苦、無我、不淨亦復如是。觀色無常如實善知，於彼色中不復生於恐怖之想。何以故？如實知色虛妄生故，如是菩薩如實善知。受想行識悉皆無常、皆苦無我及不淨等，於彼識中不復生於恐怖之想。何以故？如實知識是虛妄故。菩薩如是如實善知。善男子！譬如善巧幻師幻師弟子，幻作種種四兵等事，所謂象兵、馬兵、車兵、步兵，智者見已不生恐怖。何以故？善知虛妄幻所作，誑惑眾生而示現之。善男子！菩薩如是觀色無常，觀無常已於中不生恐怖之想。何以故？如實知色虛妄生故，菩薩如是如實善知。受想行識悉皆無常，觀無常已則於識中不生恐怖。何以故？如實知識虛妄生故，菩薩如是如實善知。善男子！菩薩如是觀法順法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩摩訶薩觀法順法？善男子！菩薩摩訶薩觀色無常，而不以滅色故證於法界，以如實智於法界中所有諸法如實覺知諸法相已，善記善修彼法界中所有諸相，有所說者修者記者，自然如是入法界行。如是乃至受想行識以如實觀，正觀察已而不滅識、不厭離識證入法界。所有法界一切諸法，以實智慧如實證知，彼諸法中有諸名字，善說善知善修善記，以善知故、以善修故、以善記故，自然如是入法界行。如知無常，如是知苦、無我、不淨亦復如是。觀色無常如實善知，於彼色中不復生於恐怖之想。何以故？如實知色虛妄生故，如是菩薩如實善知。受想行識悉皆無常、皆苦無我及不淨等，於彼識中不復生於恐怖之想。何以故？如實知識是虛妄故。菩薩如是如實善知。善男子！譬如善巧幻師幻師弟子，幻作種種四兵等事，所謂象兵、馬兵、車兵、步兵，智者見已不生恐怖。何以故？善知虛妄幻所作，誑惑眾生而示現之。善男子！菩薩如是觀色無常，觀無常已於中不生恐怖之想。何以故？如實知色虛妄生故，菩薩如是如實善知。受想行識悉皆無常，觀無常已則於識中不生恐怖。何以故？如實知識虛妄生故，菩薩如是如實善知。善男子！菩薩如是觀法順法。」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何菩薩觀色無常，而不離色說於法界、證於法界、習學法界，一切諸法以智慧力如實證知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何菩薩觀色無常，而不離色說於法界、證於法界、習學法界，一切諸法以智慧力如實證知？」

爾時世尊告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「善男子！為汝問故我今說喻。善男子！譬如世間有智之人持諸毒藥。持毒藥已，或煎或熬、或合餘藥。合餘藥已，為財利故而衒賣之而不自食。何以故？彼人思惟：『勿令我身由此因緣而致斷命。』善男子！菩薩摩訶薩心順向涅槃、心潤向涅槃、心潤流涅槃、心正取涅槃，菩薩摩訶薩而不證涅槃。何以故？菩薩思惟：『勿令我身由此因緣退轉菩提。』復次善男子！我更說喻。善男子！譬如有人奉事於火。彼事火已，尊重敬順善將護之，而不生於如是之心：『我供養火，尊重讚歎善將護故，二手捉之。』何以故？彼人作念：『勿令我身由此因緣身苦心惱。』善男子！菩薩摩訶薩雖心順向涅槃、心潤向涅槃、心潤向涅槃流、心正取向涅槃、順向涅槃岸，而彼菩薩不證涅槃。何以故？菩薩思惟：『勿令我身以此因緣退菩提智。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「善男子！為汝問故我今說喻。善男子！譬如世間有智之人持諸毒藥。持毒藥已，或煎或熬、或合餘藥。合餘藥已，為財利故而衒賣之而不自食。何以故？彼人思惟：『勿令我身由此因緣而致斷命。』善男子！菩薩摩訶薩心順向涅槃、心潤向涅槃、心潤流涅槃、心正取涅槃，菩薩摩訶薩而不證涅槃。何以故？菩薩思惟：『勿令我身由此因緣退轉菩提。』復次善男子！我更說喻。善男子！譬如有人奉事於火。彼事火已，尊重敬順善將護之，而不生於如是之心：『我供養火，尊重讚歎善將護故，二手捉之。』何以故？彼人作念：『勿令我身由此因緣身苦心惱。』善男子！菩薩摩訶薩雖心順向涅槃、心潤向涅槃、心潤向涅槃流、心正取向涅槃、順向涅槃岸，而彼菩薩不證涅槃。何以故？菩薩思惟：『勿令我身以此因緣退菩提智。』」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如我解佛所說法義，菩薩應當常住世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如我解佛所說法義，菩薩應當常住世間。」

佛言：「善男子！如是如是！菩薩常應住於世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如是如是！菩薩常應住於世間。」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何菩薩住於世間，而不為世間法之所染？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何菩薩住於世間，而不為世間法之所染？」

佛言：「善男子！我今為汝以譬喻說。善男子！譬如有人善解方便捉諸禽獸，以呪力故共毒蛇戲捉諸毒蛇，若含若磨種種弄之，而終不以弄蛇因緣被害命終。何以故？以有善巧呪術力故。善男子！菩薩摩訶薩住於世間行世間法，以有善巧大智方便呪術力故，共諸煩惱惡毒藥戲、弄煩惱蛇，而不為彼煩惱因緣退於菩提。何以故？菩薩成就善巧方便智慧力故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！我今為汝以譬喻說。善男子！譬如有人善解方便捉諸禽獸，以呪力故共毒蛇戲捉諸毒蛇，若含若磨種種弄之，而終不以弄蛇因緣被害命終。何以故？以有善巧呪術力故。善男子！菩薩摩訶薩住於世間行世間法，以有善巧大智方便呪術力故，共諸煩惱惡毒藥戲、弄煩惱蛇，而不為彼煩惱因緣退於菩提。何以故？菩薩成就善巧方便智慧力故。」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！甚奇世尊、奇哉善逝、最難有世尊、最難有善逝。世尊！是諸菩薩摩訶薩雖心向涅槃而不證涅槃，雖在世間而不為世法之所染污。世尊！我今歸依諸菩薩。世尊！若有善男子善女人得聞如此菩薩行已生歡喜心者，彼人過去種諸善根。何以故？若聞此法門乃至一彈指頃生希有心，世尊！彼諸善男子善女人已為如來之所記也。何以故？聞此法門至心諦聽故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！甚奇世尊、奇哉善逝、最難有世尊、最難有善逝。世尊！是諸菩薩摩訶薩雖心向涅槃而不證涅槃，雖在世間而不為世法之所染污。世尊！我今歸依諸菩薩。世尊！若有善男子善女人得聞如此菩薩行已生歡喜心者，彼人過去種諸善根。何以故？若聞此法門乃至一彈指頃生希有心，世尊！彼諸善男子善女人已為如來之所記也。何以故？聞此法門至心諦聽故。」

佛言：「善男子！如是如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如是如是！」

說此法門時，五百比丘得無漏心。得無漏心已從座而起，整服右肩，右膝著地合掌向佛，白言：「世尊！世尊諸菩薩可以正恭敬善逝，可以禮敬諸菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法門時，五百比丘得無漏心。得無漏心已從座而起，整服右肩，右膝著地合掌向佛，白言：「世尊！世尊諸菩薩可以正恭敬善逝，可以禮敬諸菩薩。」

佛言：「諸比丘！如是如是。善男子！菩薩摩訶薩如是觀法順法，名為菩薩觀法順法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸比丘！如是如是。善男子！菩薩摩訶薩如是觀法順法，名為菩薩觀法順法。」

爾時世尊為顯此義，偈重說言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為顯此義，偈重說言：

「應敬大智慧， 應敬大無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應敬大智慧， 應敬大無畏，

應敬正服者， 應敬佛所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應敬正服者， 應敬佛所生，

以方便力故， 智慧善巧故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以方便力故， 智慧善巧故，

超過聲聞地， 菩薩大智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過聲聞地， 菩薩大智慧。

善知諸陰虛， 生滅不定故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知諸陰虛， 生滅不定故，

見世間火然， 是故不證滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見世間火然， 是故不證滅。

「善男子！如是名為菩薩摩訶薩觀法順法。善男子！云何菩薩摩訶薩離慢、大慢？善男子！所言慢者生如是心：『我今所有，若家若姓若色，及以種種金銀珍寶諸寶藏等，象兵馬兵車兵步兵，不劣他人。』若人如是起憍慢心，是名為慢，以其不生恭敬心故。善男子！何者大慢？善男子！若有菩薩作如是念：『唯我若家若姓若色，若金銀寶藏，象兵馬兵車兵步兵，勝於他人。』是故不生恭敬之心，是名大慢。善男子！如是憍慢及以大慢！菩薩摩訶薩悉已捨離。善男子！菩薩摩訶薩如是離慢離於大慢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是名為菩薩摩訶薩觀法順法。善男子！云何菩薩摩訶薩離慢、大慢？善男子！所言慢者生如是心：『我今所有，若家若姓若色，及以種種金銀珍寶諸寶藏等，象兵馬兵車兵步兵，不劣他人。』若人如是起憍慢心，是名為慢，以其不生恭敬心故。善男子！何者大慢？善男子！若有菩薩作如是念：『唯我若家若姓若色，若金銀寶藏，象兵馬兵車兵步兵，勝於他人。』是故不生恭敬之心，是名大慢。善男子！如是憍慢及以大慢！菩薩摩訶薩悉已捨離。善男子！菩薩摩訶薩如是離慢離於大慢。」

爾時世尊為顯此義，偈重說言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為顯此義，偈重說言：

「離慢離大慢， 常行慈悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離慢離大慢， 常行慈悲心，

以彼潤心故， 於世不放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以彼潤心故， 於世不放逸。

雖行乞食事， 諸菩薩大事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖行乞食事， 諸菩薩大事，

說義利益事， 若諸天及人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說義利益事， 若諸天及人。

「善男子！云何菩薩摩訶薩善解如來祕密之教？善男子！菩薩摩訶薩於諸經中所有隱覆甚深密義，於彼說中如實善知。善男子！何等是為如來密教？善男子！我記聲聞得阿耨多羅三藐三菩提者，此不應爾。如言阿難我患背痛，此不應爾。語諸比丘我今老弊，汝可為我推覓侍者，此不應爾。語目連言，汝可往問耆婆醫王，我所有患當服何藥，此不應爾。善男子！如來處處逐諸外道論義捔勝，此不應爾。善男子！佉陀羅刺刺如來足，此不應爾。善男子！如來又說提婆達多是我宿怨，常相隨逐求覓我便，此不應爾。善男子！如來昔日入舍衛城，於奢犁耶婆羅門村周遍乞食空鉢而出，此不應爾。善男子！旃遮摩那毘孫陀梨木器合腹以謗如來！亦不應爾。善男子！如來昔在毘蘭多國受毘蘭若婆羅門請，三月安居而食麥者，此不應爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩摩訶薩善解如來祕密之教？善男子！菩薩摩訶薩於諸經中所有隱覆甚深密義，於彼說中如實善知。善男子！何等是為如來密教？善男子！我記聲聞得阿耨多羅三藐三菩提者，此不應爾。如言阿難我患背痛，此不應爾。語諸比丘我今老弊，汝可為我推覓侍者，此不應爾。語目連言，汝可往問耆婆醫王，我所有患當服何藥，此不應爾。善男子！如來處處逐諸外道論義捔勝，此不應爾。善男子！佉陀羅刺刺如來足，此不應爾。善男子！如來又說提婆達多是我宿怨，常相隨逐求覓我便，此不應爾。善男子！如來昔日入舍衛城，於奢犁耶婆羅門村周遍乞食空鉢而出，此不應爾。善男子！旃遮摩那毘孫陀梨木器合腹以謗如來！亦不應爾。善男子！如來昔在毘蘭多國受毘蘭若婆羅門請，三月安居而食麥者，此不應爾。」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！此向所說當云何取？世尊！何故記諸聲聞得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！此向所說當云何取？世尊！何故記諸聲聞得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛言：「善男子！我記聲聞得阿耨多羅三藐三菩提者，以見聲聞有佛性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！我記聲聞得阿耨多羅三藐三菩提者，以見聲聞有佛性故。」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！此諸聲聞斷諸有漏離於三有，生分已斷而有性故，為如來授阿耨多羅三藐三菩提記者，此事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！此諸聲聞斷諸有漏離於三有，生分已斷而有性故，為如來授阿耨多羅三藐三菩提記者，此事云何？」

佛言：「善男子！我今為汝說於譬喻。善男子！譬如灌頂轉輪聖王具足千子，隨最大者授其王位。然彼輪王以子根鈍，應初教者而中教之，應中教者而後教之，一切工巧呪術等事。然是王子以根鈍故，應初學者而中學之，應中學者而後學之。善男子！於意云何？彼輪王子如是學已，豈可非是王正子耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！我今為汝說於譬喻。善男子！譬如灌頂轉輪聖王具足千子，隨最大者授其王位。然彼輪王以子根鈍，應初教者而中教之，應中教者而後教之，一切工巧呪術等事。然是王子以根鈍故，應初學者而中學之，應中學者而後學之。善男子！於意云何？彼輪王子如是學已，豈可非是王正子耶？」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「不也，世尊！不爾，善逝！是真王子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「不也，世尊！不爾，善逝！是真王子。」

佛言：「善男子！菩薩摩訶薩亦復如是，以根鈍故，應初學者而中學之，應中學者而後學之，如是依觀眾生五陰滅諸煩惱，煩惱滅已然後得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子！於意云何？彼諸聲聞以此因緣得成正覺，豈可得言聲聞不得成正覺耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩摩訶薩亦復如是，以根鈍故，應初學者而中學之，應中學者而後學之，如是依觀眾生五陰滅諸煩惱，煩惱滅已然後得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子！於意云何？彼諸聲聞以此因緣得成正覺，豈可得言聲聞不得成正覺耶？」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「如是世尊！我曾不見若人若天、若魔若梵，是等眾中而有能說聲聞不得成正覺者。若有能說無有是處，除一闡提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「如是世尊！我曾不見若人若天、若魔若梵，是等眾中而有能說聲聞不得成正覺者。若有能說無有是處，除一闡提。」

爾時如來告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「善男子！我今為汝更說譬喻。善男子！利根菩薩住第十地，除二無我坐道場者。為除故坐？不除坐耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「善男子！我今為汝更說譬喻。善男子！利根菩薩住第十地，除二無我坐道場者。為除故坐？不除坐耶？」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！已除故坐，世尊！已除故坐，善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！已除故坐，世尊！已除故坐，善逝！」

佛言：「善男子！彼利根者以此因緣，豈可不得成正覺耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！彼利根者以此因緣，豈可不得成正覺耶？」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「得成，世尊！得成，善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「得成，世尊！得成，善逝！」

爾時如來告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「善男子！此處亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「善男子！此處亦如是。」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！如來何故昔告阿難我患背痛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！如來何故昔告阿難我患背痛？」

佛言：「善男子！我觀後世，憐愍眾生作如是說，言我背痛，令諸病者作如是知，佛金剛身尚有背痛，何況我等及其餘者。以是事故我說此言。而諸愚人如實取之，謂佛有病有背痛等，則便自壞亦令他壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！我觀後世，憐愍眾生作如是說，言我背痛，令諸病者作如是知，佛金剛身尚有背痛，何況我等及其餘者。以是事故我說此言。而諸愚人如實取之，謂佛有病有背痛等，則便自壞亦令他壞。」

如來復告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「善男子！我於昔日告比丘言，我今老弊，汝可為我推覓侍者。善男子！我說此言亦為憐愍念後世故，作如是說。為令後世聲聞弟子，年老朽弊應須給侍，故說此言，我今老弊須覓侍者。令未來世如是知已不生退轉，以是義故我說此言，我今老弊汝可為我推覓侍者。而諸愚人如實取之，如來老弊故須侍者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來復告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「善男子！我於昔日告比丘言，我今老弊，汝可為我推覓侍者。善男子！我說此言亦為憐愍念後世故，作如是說。為令後世聲聞弟子，年老朽弊應須給侍，故說此言，我今老弊須覓侍者。令未來世如是知已不生退轉，以是義故我說此言，我今老弊汝可為我推覓侍者。而諸愚人如實取之，如來老弊故須侍者。

「善男子！云何當知？佛告目連，令到耆婆大醫王所問服藥法。善男子！此亦是我憐愍後世故作是說。有諸聲聞假藥將身，彼當憶我佛金剛身猶尚服藥，何況我等及其餘者。以是事故我說此言，汝到耆婆大醫王所問服藥法。而諸愚人如實取之，謂如來身是病患身。善男子！如來昔告目連比丘，令彼目連問耆婆藥。耆婆無容故不正答，唯作是言，但當服蘇但當服蘇。然是如來示業果報，令諸弟子聞當憶知而不退還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何當知？佛告目連，令到耆婆大醫王所問服藥法。善男子！此亦是我憐愍後世故作是說。有諸聲聞假藥將身，彼當憶我佛金剛身猶尚服藥，何況我等及其餘者。以是事故我說此言，汝到耆婆大醫王所問服藥法。而諸愚人如實取之，謂如來身是病患身。善男子！如來昔告目連比丘，令彼目連問耆婆藥。耆婆無容故不正答，唯作是言，但當服蘇但當服蘇。然是如來示業果報，令諸弟子聞當憶知而不退還。

「善男子！如來處處逐諸外道尼乾子等捔勝論義。此事云何？善男子！我觀後世愍念眾生故作是事，令彼眾生作如是知，諸佛如來正真正覺尚有怨家，何況我等及其餘者。而諸愚人如實取之，謂佛如來實有怨家。善男子！轉輪聖王以少福故尚無怨家，何故如來成就無量無邊功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來處處逐諸外道尼乾子等捔勝論義。此事云何？善男子！我觀後世愍念眾生故作是事，令彼眾生作如是知，諸佛如來正真正覺尚有怨家，何況我等及其餘者。而諸愚人如實取之，謂佛如來實有怨家。善男子！轉輪聖王以少福故尚無怨家，何故如來成就無量無邊功德。

「善男子，佉陀羅刺刺如來足，是事云何？善男子！如來示現業果報故，令未來世作如是知，如來成就無量功德而有業報，何況我等及其餘者。以是因緣令彼息惡，復為因緣我作是說，有是業報。而諸愚人如實取之，佉陀羅刺刺如來足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子，佉陀羅刺刺如來足，是事云何？善男子！如來示現業果報故，令未來世作如是知，如來成就無量功德而有業報，何況我等及其餘者。以是因緣令彼息惡，復為因緣我作是說，有是業報。而諸愚人如實取之，佉陀羅刺刺如來足。」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！提婆達多是佛宿怨覓如來便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！提婆達多是佛宿怨覓如來便。」

佛言：「善男子！若無提婆善知識者，終不得知如來具有無量功德。善男子！提婆達多是善知識，共我諍勝現作怨家，得顯如來無量功德。善男子！提婆達多善友知識，在於宮內語阿闍世王令害如來，時王故放護財象王令滅如來。善男子！如來見象即調伏之。爾時無量無邊眾生見象調伏生奇特心，即生正信歸依三寶，所謂佛寶法寶僧寶，顯三寶故。善男子！如此之事應如是知。提婆達多是善知識，久來隨逐示現怨家。而諸愚人如實取之，作如是言，提婆達多是害佛者是怨家者。善男子！乃至過去五百世中所生之處，提婆達多是善知識，示怨家事悉是示現顯諸菩薩，及顯如來無量功德。而諸愚人如實取之，提婆達多是害佛者是怨家者。以是不善取義因緣墮三塗中，所謂地獄、餓鬼、畜生諸苦惱處。何以故？善男子！提婆達多善知識者，善修無量諸勝功德，善修善根，親近諸佛宿殖德本，心向大乘、順向大乘、向大乘彼岸，近於阿耨多羅三藐三菩提。善男子！彼壞心故，於未來世生於地獄、餓鬼、畜生諸惡道中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！若無提婆善知識者，終不得知如來具有無量功德。善男子！提婆達多是善知識，共我諍勝現作怨家，得顯如來無量功德。善男子！提婆達多善友知識，在於宮內語阿闍世王令害如來，時王故放護財象王令滅如來。善男子！如來見象即調伏之。爾時無量無邊眾生見象調伏生奇特心，即生正信歸依三寶，所謂佛寶法寶僧寶，顯三寶故。善男子！如此之事應如是知。提婆達多是善知識，久來隨逐示現怨家。而諸愚人如實取之，作如是言，提婆達多是害佛者是怨家者。善男子！乃至過去五百世中所生之處，提婆達多是善知識，示怨家事悉是示現顯諸菩薩，及顯如來無量功德。而諸愚人如實取之，提婆達多是害佛者是怨家者。以是不善取義因緣墮三塗中，所謂地獄、餓鬼、畜生諸苦惱處。何以故？善男子！提婆達多善知識者，善修無量諸勝功德，善修善根，親近諸佛宿殖德本，心向大乘、順向大乘、向大乘彼岸，近於阿耨多羅三藐三菩提。善男子！彼壞心故，於未來世生於地獄、餓鬼、畜生諸惡道中。」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！如來昔日入舍衛城，於奢犁耶婆羅門村周遍乞食空鉢而出，此事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！如來昔日入舍衛城，於奢犁耶婆羅門村周遍乞食空鉢而出，此事云何？」

「善男子！我此所作，亦為愍念後世眾生故示是事，令未來世作如是知，如來具足無量功德尚空鉢出，何況我等及其餘者。善男子！復有說言，是魔波旬勸於婆羅門長者居士令其不肯供養如來。此亦不爾。何以故？善男子！魔王無力能勸長者令不供養如來食故。善男子！此事不應如是取之。何以故？魔王無力而能遮障如來供養，乃是如來勸持魔王令語長者婆羅門等而不供養。善男子！如來已滅一切障礙，成就無量諸勝功德，而有能障如來供養，無有是處。如來無有實業果報，為彼眾生令得道故，如來示現如是方便善巧諸事。善男子！如來若斷一飡食已，令諸聲聞及魔波旬、天龍八部及諸天子作如是念：『無令眷屬生憂苦心為彼諸事。』是故如來日夜示現如是等事，令發一念不善之心，乃是如來斷於諸有，如前示現後亦如是。令未來世作如是知，如來斷有尚有此事，何況我等及其餘者。現此事時，七萬天眾於如來所起清淨心。如來爾時知其心已種種說法，彼聞法已得法眼淨。善男子！我觀後世故示是事，如來無有如是業報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我此所作，亦為愍念後世眾生故示是事，令未來世作如是知，如來具足無量功德尚空鉢出，何況我等及其餘者。善男子！復有說言，是魔波旬勸於婆羅門長者居士令其不肯供養如來。此亦不爾。何以故？善男子！魔王無力能勸長者令不供養如來食故。善男子！此事不應如是取之。何以故？魔王無力而能遮障如來供養，乃是如來勸持魔王令語長者婆羅門等而不供養。善男子！如來已滅一切障礙，成就無量諸勝功德，而有能障如來供養，無有是處。如來無有實業果報，為彼眾生令得道故，如來示現如是方便善巧諸事。善男子！如來若斷一飡食已，令諸聲聞及魔波旬、天龍八部及諸天子作如是念：『無令眷屬生憂苦心為彼諸事。』是故如來日夜示現如是等事，令發一念不善之心，乃是如來斷於諸有，如前示現後亦如是。令未來世作如是知，如來斷有尚有此事，何況我等及其餘者。現此事時，七萬天眾於如來所起清淨心。如來爾時知其心已種種說法，彼聞法已得法眼淨。善男子！我觀後世故示是事，如來無有如是業報。」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！旃遮摩那毘孫陀梨木器合腹以謗世尊，此事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！旃遮摩那毘孫陀梨木器合腹以謗世尊，此事云何？」

佛言：「善男子！此亦不爾。如來成就無量功德，無業報患。善男子！乃是如來威神之力，能令旃遮摩那毘孫陀梨等置過無量恒河等世界之外。而被謗者，乃是如來以方便力示業果報。我諸弟子以薄福故，既得出家在我法中，以被謗故則退我法。以不思量如來言教作如是說，我等今者已被謗故，不應得在佛正法中。令彼諸人聞教憶念，諸佛如來具足成就一切白法、滅諸惡法，尚有如是惡對被謗，何況我等及其餘者。如是知已不復退還修淨梵行。善男子！旃遮摩那毘孫陀梨等起於惡心，以佛力故令夢開悟，我實謗佛、我若捨身必墮三惡。善男子！如來若知可防護者必防護之，是故示現如此之事。善男子！無一眾生如來捨者，故現此事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！此亦不爾。如來成就無量功德，無業報患。善男子！乃是如來威神之力，能令旃遮摩那毘孫陀梨等置過無量恒河等世界之外。而被謗者，乃是如來以方便力示業果報。我諸弟子以薄福故，既得出家在我法中，以被謗故則退我法。以不思量如來言教作如是說，我等今者已被謗故，不應得在佛正法中。令彼諸人聞教憶念，諸佛如來具足成就一切白法、滅諸惡法，尚有如是惡對被謗，何況我等及其餘者。如是知已不復退還修淨梵行。善男子！旃遮摩那毘孫陀梨等起於惡心，以佛力故令夢開悟，我實謗佛、我若捨身必墮三惡。善男子！如來若知可防護者必防護之，是故示現如此之事。善男子！無一眾生如來捨者，故現此事。」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！如來昔在毘蘭多國，受毘蘭若婆羅門請，而食麥者，此事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！如來昔在毘蘭多國，受毘蘭若婆羅門請，而食麥者，此事云何？」

佛言：「善男子！我亦愍念後世眾生故現是事。如來實知諸婆羅門居士等請而不供養，而受其請彼處安居。何以故？善男子！彼安居處有五百馬，所有食麥施與眾僧令至三月。善男子！彼馬悉是大菩薩也，宿殖德本而值惡友，造諸惡業生畜生中。善男子！彼五百馬有調馬者，是日藏菩薩，以願力故生在彼處。善男子！是日藏菩薩勸五百馬發菩提心，為令得脫故生彼處。善男子！以彼善調馬主力故，彼五百馬皆憶宿命，得菩提心還得本心。善男子！如來愍念彼五百馬，故受彼請彼處安居，調馬人麥與如來食，五百馬麥諸弟子食。善男子！彼調馬者以馬音聲調五百馬，皆令懺悔勸其發心，復令彼馬於佛法中、於三寶所起敬重心。善男子！過三月已，彼五百馬捨身生於三十三天。彼在畜生尚得是利，如來爾時為彼說法，令得阿耨多羅三藐三菩提記。善男子！彼處所有調五百馬防護馬者，如來記彼，當得成就自調伏心緣覺之道。善男子！世間無有是可食物，如來食之而有不作微妙味者。善男子！假使如來食於土塊瓦石等物，而無不退微妙味食。善男子！如來所食皆作上味，無有世間三千大千世界之中所食之物而可比者。何以故？以如來得味中上味、得食上味、得大丈夫諸相好等。善男子！汝今應當如是正取如來所食，悉微妙味無有可比。善男子！阿難比丘憐愍我故而作是言：『云何如來生轉輪聖王家，捨王位出家而能食麥？』如來善知阿難心已，故與一麥告言：『阿難！汝當知之，此是何味？』阿難食已生奇特心，即語我言：『世尊！我生在王家、長養王家，而未曾得如是上味。』善男子！阿難比丘以彼食味身心得安，七日不食。善男子！以是事故，當知如來無有業報。然彼居士婆羅門，請諸有德清淨比丘不供養者，諸比丘等受請往彼而不供養示現業報。善男子！汝應當觀如來神力，彼婆羅門請佛及僧而不供養，如來記彼不墮惡道。善男子！共佛受請彼處安居五百比丘，於中乃有四十比丘，多有貪心、不能觀察不淨行故，若得稱意微妙食者悉皆退轉。食馬麥故不生欲心，過七日已得阿羅漢果。善男子！如來善巧知眾生心，故受彼請為度彼故。善男子！菩薩摩訶薩善巧成就如是甚深祕密法教示現之事，若如是知，名為善解如來密教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！我亦愍念後世眾生故現是事。如來實知諸婆羅門居士等請而不供養，而受其請彼處安居。何以故？善男子！彼安居處有五百馬，所有食麥施與眾僧令至三月。善男子！彼馬悉是大菩薩也，宿殖德本而值惡友，造諸惡業生畜生中。善男子！彼五百馬有調馬者，是日藏菩薩，以願力故生在彼處。善男子！是日藏菩薩勸五百馬發菩提心，為令得脫故生彼處。善男子！以彼善調馬主力故，彼五百馬皆憶宿命，得菩提心還得本心。善男子！如來愍念彼五百馬，故受彼請彼處安居，調馬人麥與如來食，五百馬麥諸弟子食。善男子！彼調馬者以馬音聲調五百馬，皆令懺悔勸其發心，復令彼馬於佛法中、於三寶所起敬重心。善男子！過三月已，彼五百馬捨身生於三十三天。彼在畜生尚得是利，如來爾時為彼說法，令得阿耨多羅三藐三菩提記。善男子！彼處所有調五百馬防護馬者，如來記彼，當得成就自調伏心緣覺之道。善男子！世間無有是可食物，如來食之而有不作微妙味者。善男子！假使如來食於土塊瓦石等物，而無不退微妙味食。善男子！如來所食皆作上味，無有世間三千大千世界之中所食之物而可比者。何以故？以如來得味中上味、得食上味、得大丈夫諸相好等。善男子！汝今應當如是正取如來所食，悉微妙味無有可比。善男子！阿難比丘憐愍我故而作是言：『云何如來生轉輪聖王家，捨王位出家而能食麥？』如來善知阿難心已，故與一麥告言：『阿難！汝當知之，此是何味？』阿難食已生奇特心，即語我言：『世尊！我生在王家、長養王家，而未曾得如是上味。』善男子！阿難比丘以彼食味身心得安，七日不食。善男子！以是事故，當知如來無有業報。然彼居士婆羅門，請諸有德清淨比丘不供養者，諸比丘等受請往彼而不供養示現業報。善男子！汝應當觀如來神力，彼婆羅門請佛及僧而不供養，如來記彼不墮惡道。善男子！共佛受請彼處安居五百比丘，於中乃有四十比丘，多有貪心、不能觀察不淨行故，若得稱意微妙食者悉皆退轉。食馬麥故不生欲心，過七日已得阿羅漢果。善男子！如來善巧知眾生心，故受彼請為度彼故。善男子！菩薩摩訶薩善巧成就如是甚深祕密法教示現之事，若如是知，名為善解如來密教。」

爾時世尊為顯此義，偈重說言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為顯此義，偈重說言：

「善知漸法門， 及以頓所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善知漸法門， 及以頓所說，

內心善巧知， 諸菩薩示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內心善巧知， 諸菩薩示現。

善巧知祕密， 遠離諸疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善巧知祕密， 遠離諸疑惑，

善知諸佛說， 所有祕密教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知諸佛說， 所有祕密教。」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩不求聲聞緣覺乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩不求聲聞緣覺乘？」

佛言：「善男子！菩薩摩訶薩在於地獄、餓鬼、畜生諸惡道中，雖在彼處受極重苦不可具說，而心不求聲聞緣覺乘，亦無心求自得解脫，不念少欲、不念少作、不行少欲、不行少作事。善男子！菩薩於彼善業眾生而與同事，然是菩薩於彼眾生善勸化之，令其修行發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子，菩薩摩訶薩成就如是法故，不求聲聞緣覺菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩摩訶薩在於地獄、餓鬼、畜生諸惡道中，雖在彼處受極重苦不可具說，而心不求聲聞緣覺乘，亦無心求自得解脫，不念少欲、不念少作、不行少欲、不行少作事。善男子！菩薩於彼善業眾生而與同事，然是菩薩於彼眾生善勸化之，令其修行發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子，菩薩摩訶薩成就如是法故，不求聲聞緣覺菩提。」

爾時世尊為顯此義，偈重說言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為顯此義，偈重說言：

「常化諸眾生， 心不生疲惓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常化諸眾生， 心不生疲惓，

於無上菩提， 堅固不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無上菩提， 堅固不退轉。

其心不可動， 猶如妙山王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心不可動， 猶如妙山王，

修行慈悲心， 不求二乘道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行慈悲心， 不求二乘道。」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如來已說菩薩成就如是等法，是故名為行大乘、住大乘。而如來不說以何義故，此大乘名為大乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如來已說菩薩成就如是等法，是故名為行大乘、住大乘。而如來不說以何義故，此大乘名為大乘？」

爾時世尊告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「我今問汝，隨汝意說。善男子！於意云何？轉輪聖王所行之道，具四兵眾所行處道，以何而說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「我今問汝，隨汝意說。善男子！於意云何？轉輪聖王所行之道，具四兵眾所行處道，以何而說？」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！是名王道、是名大道，是無畏道、是無礙道、是勝一切諸國王道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！是名王道、是名大道，是無畏道、是無礙道、是勝一切諸國王道。」

佛語淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「善男子！諸佛如來正真正覺所行之道，彼乘名為大乘、名為上乘、名為妙乘、名為勝乘、名無上乘、名無上上乘、名無等乘、名不惡乘、名為無等等乘。善男子！以是義故名為大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「善男子！諸佛如來正真正覺所行之道，彼乘名為大乘、名為上乘、名為妙乘、名為勝乘、名無上乘、名無上上乘、名無等乘、名不惡乘、名為無等等乘。善男子！以是義故名為大乘。」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「善哉世尊！善哉善逝！善哉世尊！快說如是大乘名義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「善哉世尊！善哉善逝！善哉世尊！快說如是大乘名義。」

如來說是十法法門時，魔波旬作是念言：「今日沙門瞿曇過我境界。若我具備四種兵眾惱彼瞿曇，令其不得說此法門。」時魔波旬作是念已，即具四兵至王舍城耆闍崛山。時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩遙見波旬具四兵眾，為惱如來令不得說此法門故欲來至此。時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩即現神通，現神通已令魔波旬至王舍城四衢道頭唱如是言：「汝王舍城諸人民等，當知今日沙門瞿曇在王舍城耆闍崛山，為諸四眾具說正法，初中後善文義俱深，淳備具足清淨梵行。汝等諸人可往詣彼沙門瞿曇聽其說法，令汝長夜成大安樂諸利益事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說是十法法門時，魔波旬作是念言：「今日沙門瞿曇過我境界。若我具備四種兵眾惱彼瞿曇，令其不得說此法門。」時魔波旬作是念已，即具四兵至王舍城耆闍崛山。時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩遙見波旬具四兵眾，為惱如來令不得說此法門故欲來至此。時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩即現神通，現神通已令魔波旬至王舍城四衢道頭唱如是言：「汝王舍城諸人民等，當知今日沙門瞿曇在王舍城耆闍崛山，為諸四眾具說正法，初中後善文義俱深，淳備具足清淨梵行。汝等諸人可往詣彼沙門瞿曇聽其說法，令汝長夜成大安樂諸利益事。」

爾時王舍大城之中，諸婆羅門、剎利長者及居士等被魔勸已，手執香花塗香、末香燒香、寶幢寶蓋，出王舍城至耆闍崛山到如來所，頂禮佛足，尊重讚歎却坐一面。時魔波旬亦具四兵從王舍城出，至耆闍崛山到如來所，化作曼陀羅華散如來已，與四兵眾却坐一面。時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩知魔波旬坐一面已，即語魔言：「汝魔波旬！以何因緣將四兵眾惱亂如來，并障如來說此法門？汝今應當於如來所生慚愧心起懺悔心，無令汝於長夜得無利益成大苦報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時王舍大城之中，諸婆羅門、剎利長者及居士等被魔勸已，手執香花塗香、末香燒香、寶幢寶蓋，出王舍城至耆闍崛山到如來所，頂禮佛足，尊重讚歎却坐一面。時魔波旬亦具四兵從王舍城出，至耆闍崛山到如來所，化作曼陀羅華散如來已，與四兵眾却坐一面。時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩知魔波旬坐一面已，即語魔言：「汝魔波旬！以何因緣將四兵眾惱亂如來，并障如來說此法門？汝今應當於如來所生慚愧心起懺悔心，無令汝於長夜得無利益成大苦報。」

時魔波旬聞淨無垢寶月王光菩薩語已，即合十指爪掌拄地禮如來足，於如來所生慚愧心，起懺悔心而作是言：「我於今者甚畏如來。甚奇善逝！唯願大慈受我懺悔。我甚愚癡無有智慧，無善巧智不自惜身，而於如來起於惡心，復欲令此法門絕滅。善哉世尊！重受我懺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔波旬聞淨無垢寶月王光菩薩語已，即合十指爪掌拄地禮如來足，於如來所生慚愧心，起懺悔心而作是言：「我於今者甚畏如來。甚奇善逝！唯願大慈受我懺悔。我甚愚癡無有智慧，無善巧智不自惜身，而於如來起於惡心，復欲令此法門絕滅。善哉世尊！重受我懺。」

佛言：「波卑椽！善哉善哉！長養善根。若我法中有善男子若善女人，起心懺悔以求清淨。善哉波卑椽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「波卑椽！善哉善哉！長養善根。若我法中有善男子若善女人，起心懺悔以求清淨。善哉波卑椽！」

時魔波旬至佛所立，白言：「世尊！如來諸經皆斷惡語不善語耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔波旬至佛所立，白言：「世尊！如來諸經皆斷惡語不善語耶？」

如來答言：「如是如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來答言：「如是如是。」

魔波旬言：「云何如來法王法主得法自在，而語稱我言波卑椽，如是喚我？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔波旬言：「云何如來法王法主得法自在，而語稱我言波卑椽，如是喚我？」

佛言：「波卑椽！我今為汝說於譬喻。善男子！譬如長者居士財富無窮，唯有一子甚愛念之，不用離目以命繫子。然彼一子諸根不調甚惡諂曲，長者居士愛念心故以杖打之，或瓦或石欲令此子息彼事故。善男子！於汝意云何？是長者居士撾打其子有惡心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「波卑椽！我今為汝說於譬喻。善男子！譬如長者居士財富無窮，唯有一子甚愛念之，不用離目以命繫子。然彼一子諸根不調甚惡諂曲，長者居士愛念心故以杖打之，或瓦或石欲令此子息彼事故。善男子！於汝意云何？是長者居士撾打其子有惡心不？」

魔波旬言：「不也，世尊！欲令成就愛念子故，作如是事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔波旬言：「不也，世尊！欲令成就愛念子故，作如是事。」

佛言：「波旬當知，如來正真正覺善知眾生心性根欲，是故觀察，應以惡言而得度者即說惡言，應以默然無所言說而得度者即為默然，應以驅遣而得度者即驅遣之，應以說法而得度者即為說之，應以攝受而得度者即攝受之，應見色身而得度者即現色身令彼見之，應聞聲香若得味觸而得度者即為現聲而為說法，至香味觸現令得度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「波旬當知，如來正真正覺善知眾生心性根欲，是故觀察，應以惡言而得度者即說惡言，應以默然無所言說而得度者即為默然，應以驅遣而得度者即驅遣之，應以說法而得度者即為說之，應以攝受而得度者即攝受之，應見色身而得度者即現色身令彼見之，應聞聲香若得味觸而得度者即為現聲而為說法，至香味觸現令得度。」

時魔波旬歡喜踊躍，復合十指爪掌頂禮佛足，白言：「世尊！隨所有處，若村若城若在王都，說此法門，我為聽受此法門故，當往其所護此法門，亦為護彼持法法器。世尊！我至彼時必有眾相，諸眾寂定離睡眠蓋，復令諸方上勝法器而來問法，若讀若誦若受持者，身心俱安不起慢心隨說此法。若廣說者、若略說者，於如來所生歡喜心。又復如來於諸眾生起歡喜心，彼諸眾生心歡喜已，善根增長惡法消滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔波旬歡喜踊躍，復合十指爪掌頂禮佛足，白言：「世尊！隨所有處，若村若城若在王都，說此法門，我為聽受此法門故，當往其所護此法門，亦為護彼持法法器。世尊！我至彼時必有眾相，諸眾寂定離睡眠蓋，復令諸方上勝法器而來問法，若讀若誦若受持者，身心俱安不起慢心隨說此法。若廣說者、若略說者，於如來所生歡喜心。又復如來於諸眾生起歡喜心，彼諸眾生心歡喜已，善根增長惡法消滅。」

時大眾中有諸外道尼乾子等，聞魔波旬如是懺悔，心大歡喜踊躍無量，得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大眾中有諸外道尼乾子等，聞魔波旬如是懺悔，心大歡喜踊躍無量，得無生忍。

爾時尊者阿難白佛言：「世尊！以何因緣說此法時，此諸外道得無生忍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難白佛言：「世尊！以何因緣說此法時，此諸外道得無生忍？」

佛言：「阿難！乃往過去過無量劫，此王舍城耆闍崛山，爾時有佛，名上力足正真正覺，在此說法。佛說法已，有諸外道來向佛所欲惱如來，復欲障說此法門故來至佛所。既聞法已心生歡喜，即言：『世尊！快說此法。』於如來所生奇特心。以是因緣六十劫中，不墮地獄、餓鬼、畜生，唯生人、天所生之處憶念彼佛，雖憶念佛而無善友。阿難！於意云何？彼諸外道尼乾子等，豈異人乎？今此眾中諸外道是。何以故？此諸善男子當爾之時具足惡見故，欲惱如來并障此法。彼既聞法生大歡喜，以是因緣今蒙佛記，是諸外道當得阿耨多羅三藐三菩提，何況於今得無生忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！乃往過去過無量劫，此王舍城耆闍崛山，爾時有佛，名上力足正真正覺，在此說法。佛說法已，有諸外道來向佛所欲惱如來，復欲障說此法門故來至佛所。既聞法已心生歡喜，即言：『世尊！快說此法。』於如來所生奇特心。以是因緣六十劫中，不墮地獄、餓鬼、畜生，唯生人、天所生之處憶念彼佛，雖憶念佛而無善友。阿難！於意云何？彼諸外道尼乾子等，豈異人乎？今此眾中諸外道是。何以故？此諸善男子當爾之時具足惡見故，欲惱如來并障此法。彼既聞法生大歡喜，以是因緣今蒙佛記，是諸外道當得阿耨多羅三藐三菩提，何況於今得無生忍。」

說此法門時，萬二千眾生遠塵離垢得法眼淨，二萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時尊者阿難白佛言：「世尊！若有善男子若善女人，於此法門起一念信功德無量，況復讀誦受持擁護、廣為人說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法門時，萬二千眾生遠塵離垢得法眼淨，二萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時尊者阿難白佛言：「世尊！若有善男子若善女人，於此法門起一念信功德無量，況復讀誦受持擁護、廣為人說。」

佛言：「阿難！若有善男子善女人，勸無餘眾生界令發阿耨多羅三藐三菩提心；若復有善男子善女人，於此法門起一念信，若讀若誦廣為他說，此人得福過前說者。何以故？阿難！以此法門是一切智智道處。阿難！若有男子女人聞此法門，及見持此法門法師，若起惡心得罪過前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！若有善男子善女人，勸無餘眾生界令發阿耨多羅三藐三菩提心；若復有善男子善女人，於此法門起一念信，若讀若誦廣為他說，此人得福過前說者。何以故？阿難！以此法門是一切智智道處。阿難！若有男子女人聞此法門，及見持此法門法師，若起惡心得罪過前。」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「若有男子女人謗此經者，如來已說得罪過前。」佛告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「若男子女人，一時挑却一切眾生所有眼目；若復有男子女人，於此法門及持法者起一惡心，得罪過彼。何以故？阿難！以此法門名為光明，能施一切眾生慧目。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「若有男子女人謗此經者，如來已說得罪過前。」佛告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「若男子女人，一時挑却一切眾生所有眼目；若復有男子女人，於此法門及持法者起一惡心，得罪過彼。何以故？阿難！以此法門名為光明，能施一切眾生慧目。」

尊者阿難白佛言：「世尊！此法門不應於不信男子女人前說。何以故？須護眾生故。世尊！我見如是謗法業緣，生於地獄、餓鬼、畜生惡道中故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難白佛言：「世尊！此法門不應於不信男子女人前說。何以故？須護眾生故。世尊！我見如是謗法業緣，生於地獄、餓鬼、畜生惡道中故。」

佛言阿難：「應說此法門，不應不說。何以故？以此名為彼者因故，令修行已得阿耨多羅三藐三菩提故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言阿難：「應說此法門，不應不說。何以故？以此名為彼者因故，令修行已得阿耨多羅三藐三菩提故。」

阿難白佛言：「世尊！當以何名名此法門？云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！當以何名名此法門？云何奉持？」

佛言：「阿難！阿難當知，以說十法是故名為『十法法門』，如是受持，亦名『淨無垢寶月王光菩薩所問』，如是受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！阿難當知，以說十法是故名為『十法法門』，如是受持，亦名『淨無垢寶月王光菩薩所問』，如是受持。」

佛說此法門時，尊者阿難、淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩，并眾會中諸大菩薩，及聲聞眾、天龍八部，聞佛所說，皆大歡喜，頂受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此法門時，尊者阿難、淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩，并眾會中諸大菩薩，及聲聞眾、天龍八部，聞佛所說，皆大歡喜，頂受奉行。