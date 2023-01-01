大寶積經卷第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第二十六

梁三藏法師曼陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁三藏法師曼陀羅譯

法界體性無分別會第八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界體性無分別會第八之一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇陀林給孤獨園，與大比丘八千人俱；菩薩摩訶薩萬二千人，從無量佛土而來集會；復有三萬二千天子悉向大乘。時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子，及寶上天子。爾時寶上天子作是思惟：「若今世尊告文殊師利演說於法，若告已說，令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德，使魔波旬憂惱不悅，令諸魔眾悉善調伏，諸增上慢者破增上慢，自記所得善修行者獲沙門果，已得果者轉更增上，使佛法僧種相續不斷，令多眾人發菩提心，此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住。若如來在世及滅度後常聞說此法，隨所向乘疾得滅度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇陀林給孤獨園，與大比丘八千人俱；菩薩摩訶薩萬二千人，從無量佛土而來集會；復有三萬二千天子悉向大乘。時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子，及寶上天子。爾時寶上天子作是思惟：「若今世尊告文殊師利演說於法，若告已說，令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德，使魔波旬憂惱不悅，令諸魔眾悉善調伏，諸增上慢者破增上慢，自記所得善修行者獲沙門果，已得果者轉更增上，使佛法僧種相續不斷，令多眾人發菩提心，此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住。若如來在世及滅度後常聞說此法，隨所向乘疾得滅度。」

爾時世尊於寶上天子所念，即告文殊師利童子：「於此眾中可少說法，今此大眾欲從汝聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於寶上天子所念，即告文殊師利童子：「於此眾中可少說法，今此大眾欲從汝聞。」

爾時文殊師利童子即白佛言：「世尊！當說何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子即白佛言：「世尊！當說何法？」

佛言：「說於法界體性因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「說於法界體性因緣。」

文殊師利言：「世尊！一切諸法界法界體性，世尊！出法界外無有所聞。世尊云何言因法界演說於法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！一切諸法界法界體性，世尊！出法界外無有所聞。世尊云何言因法界演說於法？」

佛言：「文殊師利！憍慢眾生若聞此法生於驚怪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！憍慢眾生若聞此法生於驚怪。」

文殊師利言：「世尊！法界體性無有驚怪。世尊！是驚怪者即法界體性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！法界體性無有驚怪。世尊！是驚怪者即法界體性。」

爾時大德舍利弗問於文殊師利童子：「文殊師利！若一切法皆法界體性，眾生何處有污染、淨？法界體性無污淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德舍利弗問於文殊師利童子：「文殊師利！若一切法皆法界體性，眾生何處有污染、淨？法界體性無污淨故。」

文殊師利言：「大德舍利弗！是諸眾生身見顛倒，安住我勝、我所勝。是凡夫人發起我想，是眾生等執著我想及著他想起心、心數法，是心、心數法造作諸業若善不善，是諸眾生行業因故獲得果報。大德舍利弗！若已有生即有染污，是污染者法界體性。大德舍利弗！若知污染是法界體性，是名白淨然第一義無有污淨，若污染法、若白淨法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德舍利弗！是諸眾生身見顛倒，安住我勝、我所勝。是凡夫人發起我想，是眾生等執著我想及著他想起心、心數法，是心、心數法造作諸業若善不善，是諸眾生行業因故獲得果報。大德舍利弗！若已有生即有染污，是污染者法界體性。大德舍利弗！若知污染是法界體性，是名白淨然第一義無有污淨，若污染法、若白淨法。」

文殊師利說是法時，出百比丘悉斷諸漏得無漏心。爾時大德舍利弗語文殊師利童子言：「所說法界無有錯謬，說是法已過百比丘悉斷諸漏得無漏心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利說是法時，出百比丘悉斷諸漏得無漏心。爾時大德舍利弗語文殊師利童子言：「所說法界無有錯謬，說是法已過百比丘悉斷諸漏得無漏心。」

文殊師利言：「大德舍利弗！此法界者，本是繫縛今得解耶。舍利弗言。文殊師利。是法界者非本繫縛今得解耶？大德舍利弗！是諸比丘今於何處心得解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德舍利弗！此法界者，本是繫縛今得解耶。舍利弗言。文殊師利。是法界者非本繫縛今得解耶？大德舍利弗！是諸比丘今於何處心得解脫？」

舍利弗言：「文殊師利！如來甚多調伏聲聞，皆斷諸漏心得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「文殊師利！如來甚多調伏聲聞，皆斷諸漏心得解脫。」

文殊師利言：「大德舍利弗！汝是世尊聲聞不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德舍利弗！汝是世尊聲聞不耶？」

舍利弗言：「文殊師利！如是如是。如汝所說，我是世尊聲聞人也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「文殊師利！如是如是。如汝所說，我是世尊聲聞人也。」

文殊師利言：「大德舍利弗！汝斷諸漏得於無漏解脫心耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德舍利弗！汝斷諸漏得於無漏解脫心耶？」

舍利弗言：「我得無漏解脫之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「我得無漏解脫之心。」

文殊師利言：「大德以何等心得於解脫？為過去心？為未來心、現在心耶？大德！過去世心已滅之想，未來世心未至之想，現在世心不住之想。云何大德心得解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德以何等心得於解脫？為過去心？為未來心、現在心耶？大德！過去世心已滅之想，未來世心未至之想，現在世心不住之想。云何大德心得解脫？」

舍利弗言：「文殊師利！非過去心得於解脫，非未來、現在心得於解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「文殊師利！非過去心得於解脫，非未來、現在心得於解脫。」

文殊師利言：「大德！汝云何言心得解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德！汝云何言心得解脫？」

舍利弗言：「文殊師利！住世諦說心得解脫，第一義中都無有心繫縛、解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「文殊師利！住世諦說心得解脫，第一義中都無有心繫縛、解脫。」

文殊師利言：「大德舍利弗！汝欲令法界體性有於世諦、第一義諦耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德舍利弗！汝欲令法界體性有於世諦、第一義諦耶？」

舍利弗言：「文殊師利！法界體性無有世諦、第一義諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「文殊師利！法界體性無有世諦、第一義諦。」

文殊師利言：「大德！汝云何說住於世諦心得解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德！汝云何說住於世諦心得解脫？」

舍利弗言：「文殊師利！寧無有心得解脫耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「文殊師利！寧無有心得解脫耶？」

文殊師利言：「大德舍利弗！若心有內有外中者是得解脫；大德而是心者無內外中，無繫縛解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德舍利弗！若心有內有外中者是得解脫；大德而是心者無內外中，無繫縛解脫。」

爾時眾中有二百比丘，聞於文殊師利所說，即從坐起說如是言：「若無解脫、無解脫心，我等何故出家修道？若無出世，何故修道？」是諸比丘說麁語已背眾而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有二百比丘，聞於文殊師利所說，即從坐起說如是言：「若無解脫、無解脫心，我等何故出家修道？若無出世，何故修道？」是諸比丘說麁語已背眾而去。

爾時文殊師利童子欲調伏是諸比丘故，知諸比丘所去道前化一比丘。是諸比丘到化比丘所，在化比丘前如是問言：「大德！從何處來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子欲調伏是諸比丘故，知諸比丘所去道前化一比丘。是諸比丘到化比丘所，在化比丘前如是問言：「大德！從何處來？」

是化比丘答諸比丘：「大德！我於文殊師利所說，不解不知、不信不向，以是緣故從彼眾來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是化比丘答諸比丘：「大德！我於文殊師利所說，不解不知、不信不向，以是緣故從彼眾來。」

是諸比丘即復語此化比丘言：「大德！我等亦爾，不解不知、不信不向，以是緣故從彼眾來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸比丘即復語此化比丘言：「大德！我等亦爾，不解不知、不信不向，以是緣故從彼眾來。」

化比丘言：「大德！於文殊師利所說法中，云何不適違逆汝意，從眾出來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化比丘言：「大德！於文殊師利所說法中，云何不適違逆汝意，從眾出來。」

諸比丘言：「大德！以文殊師利說無向果、無有證果、又無解脫。我等聞已作如是念：『若無向果、無有證果、無解脫者，我等何義修行梵行？若無出者，何故修道？』思是義故出彼眾來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「大德！以文殊師利說無向果、無有證果、又無解脫。我等聞已作如是念：『若無向果、無有證果、無解脫者，我等何義修行梵行？若無出者，何故修道？』思是義故出彼眾來。」

是化比丘作如是言：「大德！汝不解故，為誹謗故、為罵詈故，出彼眾來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是化比丘作如是言：「大德！汝不解故，為誹謗故、為罵詈故，出彼眾來。」

諸比丘言：「我等亦不誹謗罵詈，但以不見於解脫故出彼眾來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「我等亦不誹謗罵詈，但以不見於解脫故出彼眾來。」

是化比丘即便稱歎諸比丘言：「善哉善哉！大德！我等今當善共思議。若非罵詈則非諍訟，非諍訟者是第一義沙門法也。汝等心者何等相耶，為青、黃、赤、白、紫、頗梨色？實耶、不實耶？常耶、無常耶？色耶、非色耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是化比丘即便稱歎諸比丘言：「善哉善哉！大德！我等今當善共思議。若非罵詈則非諍訟，非諍訟者是第一義沙門法也。汝等心者何等相耶，為青、黃、赤、白、紫、頗梨色？實耶、不實耶？常耶、無常耶？色耶、非色耶？」

諸比丘言：「大德！心者非色而不可見，無有形照亦無觸對，無處無教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「大德！心者非色而不可見，無有形照亦無觸對，無處無教。」

化比丘言：「大德！而是心者實非是色而不可見，無有形照亦無觸對、無處無教；而是心者內住、外住、內外住耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化比丘言：「大德！而是心者實非是色而不可見，無有形照亦無觸對、無處無教；而是心者內住、外住、內外住耶？」

是諸比丘答言：「不耶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸比丘答言：「不耶。」

化比丘言：「大德！汝心非色而不可見，無有形照、無有觸對、無處無教、非內外中，是正成就不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化比丘言：「大德！汝心非色而不可見，無有形照、無有觸對、無處無教、非內外中，是正成就不？」

是諸比丘答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸比丘答言：「不也。」

化比丘言：「大德！汝心非色而不可見、無有形照、無有觸對、無處無教、非內外中，是正成就不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化比丘言：「大德！汝心非色而不可見、無有形照、無有觸對、無處無教、非內外中，是正成就不。」

諸比丘答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘答言：「不也。」

化比丘言：「大德！若心不實、無成就者，云何解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化比丘言：「大德！若心不實、無成就者，云何解脫？」

是諸比丘答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸比丘答言：「不也。」

化比丘言：「大德！以是義故，文殊師利說法界體性無污染淨。大德！汝凡夫顛倒故，執我、我所而起於心，行諸境界起攀緣心，是盡能滅一切攀緣生滅不住變易之法。若心緣出家受具足戒、修道得果，是心體性空無有實從妄想起，若不實妄想則是不生不住不滅。若其非是生住滅者，無有繫縛亦無解脫、無向無得。大德！以是義故，文殊師利說法界體性無污染淨，亦無向得無解脫者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化比丘言：「大德！以是義故，文殊師利說法界體性無污染淨。大德！汝凡夫顛倒故，執我、我所而起於心，行諸境界起攀緣心，是盡能滅一切攀緣生滅不住變易之法。若心緣出家受具足戒、修道得果，是心體性空無有實從妄想起，若不實妄想則是不生不住不滅。若其非是生住滅者，無有繫縛亦無解脫、無向無得。大德！以是義故，文殊師利說法界體性無污染淨，亦無向得無解脫者。」

是化比丘如是說時，諸比丘等無漏解脫。得解脫已，即便還向文殊師利所。到已各脫欝多羅僧，以用供養文殊師利，說如是言：「文殊師利！汝今善能守護我等；我等不信向是甚深調伏法故遠離捨去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是化比丘如是說時，諸比丘等無漏解脫。得解脫已，即便還向文殊師利所。到已各脫欝多羅僧，以用供養文殊師利，說如是言：「文殊師利！汝今善能守護我等；我等不信向是甚深調伏法故遠離捨去。」

爾時大德須菩提如是問言：「諸大德等！為何所得、為何所覺，各各脫於欝多羅僧以為供養文殊師利？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德須菩提如是問言：「諸大德等！為何所得、為何所覺，各各脫於欝多羅僧以為供養文殊師利？」

諸比丘言：「大德須菩提！我等今者無得無覺，是故我等供養文殊師利童子。大德須菩提！我等以有所得想故，於此眾中從坐起去；我等已能捨離得想，是故還此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「大德須菩提！我等今者無得無覺，是故我等供養文殊師利童子。大德須菩提！我等以有所得想故，於此眾中從坐起去；我等已能捨離得想，是故還此。」

須菩提言：「何故汝等說如是語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何故汝等說如是語？」

諸比丘言：「大德須菩提！著名為動搖愛著，若有動搖、有愛著者無向無得。大德須菩提！若無向得，即於此處能斷一切動搖愛著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「大德須菩提！著名為動搖愛著，若有動搖、有愛著者無向無得。大德須菩提！若無向得，即於此處能斷一切動搖愛著。」

須菩提言：「誰調伏汝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「誰調伏汝？」

諸比丘言：「大德須菩提！無有所得、無所覺者，是調伏我。是人不生亦不滅度，亦非禪定又非亂心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「大德須菩提！無有所得、無所覺者，是調伏我。是人不生亦不滅度，亦非禪定又非亂心。」

須菩提言：「誰調伏汝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「誰調伏汝？」

諸比丘言：「可問文殊師利童子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「可問文殊師利童子。」

爾時大德阿難問文殊師利言：「此諸比丘誰所調伏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德阿難問文殊師利言：「此諸比丘誰所調伏？」

文殊師利言：「大德阿難！無陰界入者，亦非凡夫、非緣覺、非聲聞、非菩薩、非如來，非身相應、非言相應、非心相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德阿難！無陰界入者，亦非凡夫、非緣覺、非聲聞、非菩薩、非如來，非身相應、非言相應、非心相應。」

阿難言：「文殊師利！爾說誰耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「文殊師利！爾說誰耶？」

文殊師利言：「大德阿難！若如來化化，而是化者有相應乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德阿難！若如來化化，而是化者有相應乎？」

阿難言：「文殊師利！化無有法可與相應、不相應者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「文殊師利！化無有法可與相應、不相應者。」

文殊師利言：「大德阿難！一切諸法體性是化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德阿難！一切諸法體性是化。」

阿難言：「文殊師利！如汝所說，一切諸法體性是化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「文殊師利！如汝所說，一切諸法體性是化。」

文殊師利言：「大德阿難！是化調伏此諸比丘。大德阿難！如化調伏者，一切聲聞亦復如是。大德阿難！如是調伏者正是調伏；若不解如是調伏者，當知名為增上慢者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德阿難！是化調伏此諸比丘。大德阿難！如化調伏者，一切聲聞亦復如是。大德阿難！如是調伏者正是調伏；若不解如是調伏者，當知名為增上慢者。」

爾時大德阿難問於文殊師利童子：「文殊師利！是增上慢比丘可識知也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德阿難問於文殊師利童子：「文殊師利！是增上慢比丘可識知也？」

文殊師利言：「大德阿難！戒聚清淨即是動搖，當知此即是增上慢。定聚、慧聚、解脫聚、解脫知見聚清淨即是動搖，當知此即是增上慢。我得我證，如是思惟動搖妄想，當知此即是增上慢。驚畏身見亦空如空，入一道亦空，此說是正說，當知此即是增上慢。復次大德阿難，若比丘云，身見是空乃至入一道空，如是之空是平等空。當知此即是增上慢。何以故？大德阿難！身見異空，異故身見即是空。空與異道不異，道者即是空。復次大德阿難！若有驚畏無明、有愛喜明解脫，當知此即是增上慢。何以故？若有二相非是解脫。復次大德阿難！若有比丘畏貪瞋癡、喜三解脫，驚畏四倒、喜於四相，驚畏五蓋、喜於五根，驚畏六入，喜於六通，驚畏七識住、喜七助道法，驚畏八邪、喜八聖道，驚畏九眾生居、喜九次第定，驚畏十不善、喜十無漏善，驚畏有為界，喜無為法，當知此即是增上慢。何以故？大德阿難！而是一切皆是動搖、皆是戲論。大德阿難！若有動搖、若有戲論，心即自高。自在攝取，依止妄想、堪忍成就，如是等法名為自在，自在故生於憍慢。大德阿難！如是比丘，當知名有增上慢也。所以者何？大德阿難？云何有為界空？是空入空，當知此比丘有增上慢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德阿難！戒聚清淨即是動搖，當知此即是增上慢。定聚、慧聚、解脫聚、解脫知見聚清淨即是動搖，當知此即是增上慢。我得我證，如是思惟動搖妄想，當知此即是增上慢。驚畏身見亦空如空，入一道亦空，此說是正說，當知此即是增上慢。復次大德阿難，若比丘云，身見是空乃至入一道空，如是之空是平等空。當知此即是增上慢。何以故？大德阿難！身見異空，異故身見即是空。空與異道不異，道者即是空。復次大德阿難！若有驚畏無明、有愛喜明解脫，當知此即是增上慢。何以故？若有二相非是解脫。復次大德阿難！若有比丘畏貪瞋癡、喜三解脫，驚畏四倒、喜於四相，驚畏五蓋、喜於五根，驚畏六入，喜於六通，驚畏七識住、喜七助道法，驚畏八邪、喜八聖道，驚畏九眾生居、喜九次第定，驚畏十不善、喜十無漏善，驚畏有為界，喜無為法，當知此即是增上慢。何以故？大德阿難！而是一切皆是動搖、皆是戲論。大德阿難！若有動搖、若有戲論，心即自高。自在攝取，依止妄想、堪忍成就，如是等法名為自在，自在故生於憍慢。大德阿難！如是比丘，當知名有增上慢也。所以者何？大德阿難？云何有為界空？是空入空，當知此比丘有增上慢。」

大德阿難問文殊師利：「云何比丘無增上慢？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德阿難問文殊師利：「云何比丘無增上慢？」

文殊師利言：「大德阿難！若有比丘寂靜於內則外寂靜，一切境界，若平等非平等、若有若無、若有為無為，無有動搖，亦無妄想無不妄想、無二無一、無莊嚴無不莊嚴，非有戲論不執著，始見於一切諸法平等，亦無平等無不平等。無有一法能作平等非平等者，如是不動不搖，無有妄想無不妄想，又不執著亦不見妄想，何況向解得果智證有動搖者無有是處。大德阿難！如是比丘，無增上慢侶亦無戲論，遠自他伴捨諸愛著，一切愛著非愛著故。離諸攀緣覺觀思惟，思惟解脫解脫向，無有取者悉皆寂靜。因寂靜緣，是我身我所身度到彼岸，不見有法解向斷證。若有比丘如是修行無增上慢，空平等故。解知一切諸法平等無有上下，若善不善、可作不可作、有漏無漏，若世出世、有為無為，如是等上下動搖，無不妄想亦不見知。如是諸法悉見平等，喻如虛空。大德阿難！若有比丘如是解者名善解脫，如是比丘無增上慢。以是義故如來說言，若有比丘解諸法平等，喻如虛空，如動于虛空無所觸著。沙門法者亦復如是。」說是語時，二百比丘悉斷諸漏，得於無漏解脫之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德阿難！若有比丘寂靜於內則外寂靜，一切境界，若平等非平等、若有若無、若有為無為，無有動搖，亦無妄想無不妄想、無二無一、無莊嚴無不莊嚴，非有戲論不執著，始見於一切諸法平等，亦無平等無不平等。無有一法能作平等非平等者，如是不動不搖，無有妄想無不妄想，又不執著亦不見妄想，何況向解得果智證有動搖者無有是處。大德阿難！如是比丘，無增上慢侶亦無戲論，遠自他伴捨諸愛著，一切愛著非愛著故。離諸攀緣覺觀思惟，思惟解脫解脫向，無有取者悉皆寂靜。因寂靜緣，是我身我所身度到彼岸，不見有法解向斷證。若有比丘如是修行無增上慢，空平等故。解知一切諸法平等無有上下，若善不善、可作不可作、有漏無漏，若世出世、有為無為，如是等上下動搖，無不妄想亦不見知。如是諸法悉見平等，喻如虛空。大德阿難！若有比丘如是解者名善解脫，如是比丘無增上慢。以是義故如來說言，若有比丘解諸法平等，喻如虛空，如動于虛空無所觸著。沙門法者亦復如是。」說是語時，二百比丘悉斷諸漏，得於無漏解脫之法。

爾時寶上天子問文殊師利：「云何菩薩無增上慢？願如實說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寶上天子問文殊師利：「云何菩薩無增上慢？願如實說。」

文殊師利言：「天子！若有菩薩，一切智心、無等等心、三界最勝心，過諸聲聞及緣覺，外諸境界以安住心，然亦修行一切善根，為增上故、化眾生故、攝正法故，為餘眾生、為他人說一切智心，是心如實解本始平等。如隨所聞其心體性，解知一切眾生體性；解知一切諸法體性故，解知一切善根體性；解知一切善根體性故，解知演說菩薩體性。天子！是菩提薩埵如實說受記。復次天子！若菩薩布施，隨所施與、隨所願施及諸餘施、一切無礙。施無所依、不著、無覺、無有解，無有解故即是空也。若能如是解施體性，解施體性故解如實始體性，解如實始體性故解諸法體性，解諸法體性故解諸一切眾生體性，解諸一切眾生體性故說菩薩體性。天子！是名菩薩施清淨，故說授記也。復次天子！若有菩薩解知身者即解知戒、解知口者即解知戒、解知心者即解知戒，解身口者解覺寂靜，解覺寂靜故解眾生寂靜，解眾生寂靜故解一切法寂靜，解一切法寂靜故解如實始寂靜，解如實始寂靜故得寂靜法，因寂靜、緣寂靜，隨有所聞一切諸法能說寂靜。天子！是名菩薩戒清淨，故如實說授記。復次天子！若有菩薩知於法性畢竟是空、知於法性畢竟自在，於諸眾生能忍眾惡，心不起忍、不思外事、不背眾生，能滅一切眾惡。如諸眾生性忍，體性亦爾。如忍體性，菩提性亦爾。如菩提性，一切諸法體性亦爾。如知一切諸法體性，如實如法亦爾。如如所聞同盡法性，法性界畢竟空，法性畢竟空說行順忍。天子！是名菩薩真實淨忍，說授記也。復次天子！菩薩知慎一切法行離諸思惟，無諸莊嚴成捨進行，如有所為亦無所作，其知堅固一切能離，內性寂靜外化眾生。知精進寂故知菩提寂，知菩提寂故亦知一切諸法寂靜，知諸法寂故知如實始如所聞法，精進性寂故一切能說。天子！是名菩薩清淨精進如實知授記。復次天子！若菩薩入諸法平等無增減禪，以禪力故其心安住，心安住故識無所住，識無所住故七覺心平等，七覺心平等故得禪定平等，得禪定平等故知菩提平等，知菩提平等故知一切眾生平等，知識一切眾生平等故知諸法平等。若如是知諸法平等，隨所聞法能說諸法體性平等。天子！是名菩薩清淨禪定如實說受記。復次天子！若有菩薩慧眼清淨，如實知見於一切法，隨所見法皆無所見、無有動搖，得無動智無行無因無緣行，亦不行諸威儀法則，亦非不行不行因緣，知諸法平等不救不行。何以故？若不行者即無分別，斷諸妄想悕望貪著。是菩提薩埵離諸所有，亦行一切眾生行處，為欲教化諸眾生故、聚集一切助菩提法故、攝取正法故、不斷三寶種故。如來所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！若有菩薩，一切智心、無等等心、三界最勝心，過諸聲聞及緣覺，外諸境界以安住心，然亦修行一切善根，為增上故、化眾生故、攝正法故，為餘眾生、為他人說一切智心，是心如實解本始平等。如隨所聞其心體性，解知一切眾生體性；解知一切諸法體性故，解知一切善根體性；解知一切善根體性故，解知演說菩薩體性。天子！是菩提薩埵如實說受記。復次天子！若菩薩布施，隨所施與、隨所願施及諸餘施、一切無礙。施無所依、不著、無覺、無有解，無有解故即是空也。若能如是解施體性，解施體性故解如實始體性，解如實始體性故解諸法體性，解諸法體性故解諸一切眾生體性，解諸一切眾生體性故說菩薩體性。天子！是名菩薩施清淨，故說授記也。復次天子！若有菩薩解知身者即解知戒、解知口者即解知戒、解知心者即解知戒，解身口者解覺寂靜，解覺寂靜故解眾生寂靜，解眾生寂靜故解一切法寂靜，解一切法寂靜故解如實始寂靜，解如實始寂靜故得寂靜法，因寂靜、緣寂靜，隨有所聞一切諸法能說寂靜。天子！是名菩薩戒清淨，故如實說授記。復次天子！若有菩薩知於法性畢竟是空、知於法性畢竟自在，於諸眾生能忍眾惡，心不起忍、不思外事、不背眾生，能滅一切眾惡。如諸眾生性忍，體性亦爾。如忍體性，菩提性亦爾。如菩提性，一切諸法體性亦爾。如知一切諸法體性，如實如法亦爾。如如所聞同盡法性，法性界畢竟空，法性畢竟空說行順忍。天子！是名菩薩真實淨忍，說授記也。復次天子！菩薩知慎一切法行離諸思惟，無諸莊嚴成捨進行，如有所為亦無所作，其知堅固一切能離，內性寂靜外化眾生。知精進寂故知菩提寂，知菩提寂故亦知一切諸法寂靜，知諸法寂故知如實始如所聞法，精進性寂故一切能說。天子！是名菩薩清淨精進如實知授記。復次天子！若菩薩入諸法平等無增減禪，以禪力故其心安住，心安住故識無所住，識無所住故七覺心平等，七覺心平等故得禪定平等，得禪定平等故知菩提平等，知菩提平等故知一切眾生平等，知識一切眾生平等故知諸法平等。若如是知諸法平等，隨所聞法能說諸法體性平等。天子！是名菩薩清淨禪定如實說受記。復次天子！若有菩薩慧眼清淨，如實知見於一切法，隨所見法皆無所見、無有動搖，得無動智無行無因無緣行，亦不行諸威儀法則，亦非不行不行因緣，知諸法平等不救不行。何以故？若不行者即無分別，斷諸妄想悕望貪著。是菩提薩埵離諸所有，亦行一切眾生行處，為欲教化諸眾生故、聚集一切助菩提法故、攝取正法故、不斷三寶種故。如來所

行者，於一切法清淨體性無所分別，以此般若體性淨故知菩提體性淨，知菩提體性淨故知眾生體性淨，知眾生體性淨故知一切法體性淨，知一切法體性淨故於諸法體性得如實智，得如實智故隨所聞事是法界性說無分別。天子！是名菩薩慧眼清淨如實說受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者，於一切法清淨體性無所分別，以此般若體性淨故知菩提體性淨，知菩提體性淨故知眾生體性淨，知眾生體性淨故知一切法體性淨，知一切法體性淨故於諸法體性得如實智，得如實智故隨所聞事是法界性說無分別。天子！是名菩薩慧眼清淨如實說受記。

「復次天子！菩薩觀身行身念處，知過去身無有邊際、知未來身無趣向者、現在身者猶如草木瓦石牆壁身亦如是，若能如是觀身身行，是身體性癡行寂靜，思惟竝行亦無發起，不思惟、不起自在是名離我，識無所住修身念處行，亦無有法可修行者亦非不修。知一切法無有體性非不有性，如是觀身修於身行，觀心如幻化、知心如響應，如實知心，受樂不愛、受苦不苦、受不苦樂不失正念，不執無明，離受於受不為所牽，是名如實知見受念處。若能如是觀受行者，於諸受法心無所行、心不安住，是一切心亦不放捨，菩提之心亦不失念亦不遠離，是名觀心行心念處。善知法知見法行法，無念無思惟，入於法性無身受心，非觀法相發起見行入於法性，是名觀法行法念處。是一切法體性和合，聚集無物猶如虛空，如所聞事無念無思惟，自然說法念處。天子！是名知於淨法念處說受記也。復次天子！又是菩薩一切智心而得自在，如所教悔正住不施不亂不失，念於初發一切善根無垢心行，隨所行處一切能捨，訶犯戒心不依止戒，忍無諍訟，身口心意於諸眾生不生瞋心，不起聲聞緣覺精進乘進，不念思惟一切善法，不依諸禪定次第定，心無所行不見行諸見，不行諸法入一切法，如諸聖人於諸境界而無所行，雖近非聖身口意業未曾被訶，不以信故求於善法獨行無侶，欲自過世行精進行，永斷貪欲瞋癡結故、心無煩惱不破戒故。亦不親近行惡行者，無有諛諂內行淨故。無散亂語者口業淨故，無所求者自財知足故，非驅使者非邪命活故，無積聚者隨有所得皆知足故，無希望者離三界欲故，是知足者離惡求故，是寂靜者解一切法皆寂靜故，現瞋癡者捨世行故，無戲論者斷諸戲論故，是不還者斷欲瞋癡故，貪嗜法者調伏憍慢故，是易解者善調心故，善守護者護戒聚故，心善解脫者慧聚淨故，是不捨者行聖種故，無退轉者發菩提心畢究竟故，無所用者一切世行故，無諍訟者等一切眾生故，善自護者護他人故，調自心者不求他過故，離諸悕望者護淨戒故，廣說法者無悋惜故，是愛護者護於一切眾生心故，初發心者集一切善法故，無異行者於一切法得一味故，不動搖者斷諸動故，不觀種性者教化眾生故，等眾生者攝取一切諸眾生故，初觀空者一切法故，調諸見者善教化故，無想行者調伏行想諸眾生故，知無願者所願滿足善調伏故，一切知者觀無作故，是行善者不知足故，無物觀物者示現非物而是物故，不思惟觀者我寂靜故，無自我者觀化眾生以無我故，無非道行者化諸眾生離結使故，方便之心得畢竟者修行般若故，定住無去者終不證觸一切聲聞緣覺乘故，離道非道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次天子！菩薩觀身行身念處，知過去身無有邊際、知未來身無趣向者、現在身者猶如草木瓦石牆壁身亦如是，若能如是觀身身行，是身體性癡行寂靜，思惟竝行亦無發起，不思惟、不起自在是名離我，識無所住修身念處行，亦無有法可修行者亦非不修。知一切法無有體性非不有性，如是觀身修於身行，觀心如幻化、知心如響應，如實知心，受樂不愛、受苦不苦、受不苦樂不失正念，不執無明，離受於受不為所牽，是名如實知見受念處。若能如是觀受行者，於諸受法心無所行、心不安住，是一切心亦不放捨，菩提之心亦不失念亦不遠離，是名觀心行心念處。善知法知見法行法，無念無思惟，入於法性無身受心，非觀法相發起見行入於法性，是名觀法行法念處。是一切法體性和合，聚集無物猶如虛空，如所聞事無念無思惟，自然說法念處。天子！是名知於淨法念處說受記也。復次天子！又是菩薩一切智心而得自在，如所教悔正住不施不亂不失，念於初發一切善根無垢心行，隨所行處一切能捨，訶犯戒心不依止戒，忍無諍訟，身口心意於諸眾生不生瞋心，不起聲聞緣覺精進乘進，不念思惟一切善法，不依諸禪定次第定，心無所行不見行諸見，不行諸法入一切法，如諸聖人於諸境界而無所行，雖近非聖身口意業未曾被訶，不以信故求於善法獨行無侶，欲自過世行精進行，永斷貪欲瞋癡結故、心無煩惱不破戒故。亦不親近行惡行者，無有諛諂內行淨故。無散亂語者口業淨故，無所求者自財知足故，非驅使者非邪命活故，無積聚者隨有所得皆知足故，無希望者離三界欲故，是知足者離惡求故，是寂靜者解一切法皆寂靜故，現瞋癡者捨世行故，無戲論者斷諸戲論故，是不還者斷欲瞋癡故，貪嗜法者調伏憍慢故，是易解者善調心故，善守護者護戒聚故，心善解脫者慧聚淨故，是不捨者行聖種故，無退轉者發菩提心畢究竟故，無所用者一切世行故，無諍訟者等一切眾生故，善自護者護他人故，調自心者不求他過故，離諸悕望者護淨戒故，廣說法者無悋惜故，是愛護者護於一切眾生心故，初發心者集一切善法故，無異行者於一切法得一味故，不動搖者斷諸動故，不觀種性者教化眾生故，等眾生者攝取一切諸眾生故，初觀空者一切法故，調諸見者善教化故，無想行者調伏行想諸眾生故，知無願者所願滿足善調伏故，一切知者觀無作故，是行善者不知足故，無物觀物者示現非物而是物故，不思惟觀者我寂靜故，無自我者觀化眾生以無我故，無非道行者化諸眾生離結使故，方便之心得畢竟者修行般若故，定住無去者終不證觸一切聲聞緣覺乘故，離道非道

者第一義故，離行非行者一切凡夫證正行故，無莊嚴無不莊嚴者無不悕望諸法故，不自讚者不戲論他故，無等等智者具佛法故，無生法忍者一切諸法無生無滅忍故。天子！是名菩薩得於自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者第一義故，離行非行者一切凡夫證正行故，無莊嚴無不莊嚴者無不悕望諸法故，不自讚者不戲論他故，無等等智者具佛法故，無生法忍者一切諸法無生無滅忍故。天子！是名菩薩得於自在。

「天子！菩薩者隨所生處，非不知故生以知故生，而是菩薩攝取生死得自在故，亦得具足成就佛法。而是菩薩非生死流轉，以願力故在在處生得自在智，是名菩薩得自在智。菩薩非以得邊際故名自在智，若不斷絕一切善根是名菩薩得自在智。菩薩非得諸善根故名自在智，於諸善根無厭足故名自在智。菩薩非不生三界得名自在，為化眾生故生三界名為自在。菩薩非以離自結故得名自在，為諸眾生斷結使故勤修精進是名菩薩得自在智。菩薩不以為己身故得名自在，為於寂靜一切眾生諸苦惱故名為自在。菩薩非以捨故自在，攝取教化眾生故名為自在。菩薩非斷自貪瞋癡得名自在，斷諸眾生貪欲瞋癡諸結使故名為自在。菩薩非自證滅法故得名自在，為諸眾生證滅法故得名自在。菩薩非自斷漏故得名自在，菩薩為諸善根增長不斷漏法名得自在。菩薩非證三解脫故名得自在，菩薩解了三解脫故名為自在。菩薩非自在寂滅五陰名得自在，為捨一切眾生重擔名為自在。菩薩非以滅六根故名得自在，知諸眾生上下根故名為自在。菩薩非以生分盡故名得自在，菩薩不以斷絕生故名為自在。菩薩非得過於聲聞緣覺解脫名得自在，菩薩道場得解脫果受用一切諸眾生故名為自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子！菩薩者隨所生處，非不知故生以知故生，而是菩薩攝取生死得自在故，亦得具足成就佛法。而是菩薩非生死流轉，以願力故在在處生得自在智，是名菩薩得自在智。菩薩非以得邊際故名自在智，若不斷絕一切善根是名菩薩得自在智。菩薩非得諸善根故名自在智，於諸善根無厭足故名自在智。菩薩非不生三界得名自在，為化眾生故生三界名為自在。菩薩非以離自結故得名自在，為諸眾生斷結使故勤修精進是名菩薩得自在智。菩薩不以為己身故得名自在，為於寂靜一切眾生諸苦惱故名為自在。菩薩非以捨故自在，攝取教化眾生故名為自在。菩薩非斷自貪瞋癡得名自在，斷諸眾生貪欲瞋癡諸結使故名為自在。菩薩非自證滅法故得名自在，為諸眾生證滅法故得名自在。菩薩非自斷漏故得名自在，菩薩為諸善根增長不斷漏法名得自在。菩薩非證三解脫故名得自在，菩薩解了三解脫故名為自在。菩薩非自在寂滅五陰名得自在，為捨一切眾生重擔名為自在。菩薩非以滅六根故名得自在，知諸眾生上下根故名為自在。菩薩非以生分盡故名得自在，菩薩不以斷絕生故名為自在。菩薩非得過於聲聞緣覺解脫名得自在，菩薩道場得解脫果受用一切諸眾生故名為自在。」

演說如是自在品時，於是眾中三萬二千諸天子等皆發無上正真道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說如是自在品時，於是眾中三萬二千諸天子等皆發無上正真道心。

爾時世尊讚於文殊師利童子：「善哉善哉！善說一切菩薩受記。文殊師利！若有菩薩聞說如是菩薩受記，一向信解不生驚畏，諸佛世尊為說真實無上道記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚於文殊師利童子：「善哉善哉！善說一切菩薩受記。文殊師利！若有菩薩聞說如是菩薩受記，一向信解不生驚畏，諸佛世尊為說真實無上道記。」

爾時寶上天子語文殊師利童子：「汝今演說於受記也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寶上天子語文殊師利童子：「汝今演說於受記也。」

文殊師利言：「天子！我說受記我有是法，有覺了者我說受記，天子！我今不得，乃至一法亦無覺了，云何說受記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！我說受記我有是法，有覺了者我說受記，天子！我今不得，乃至一法亦無覺了，云何說受記？」

天子言：「文殊師利！恒河沙等諸佛世尊豈無解向而得果耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子言：「文殊師利！恒河沙等諸佛世尊豈無解向而得果耶？」

文殊師利言：「天子！諸佛世尊無解向得果。天子！諸佛世尊不為解向得果說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！諸佛世尊無解向得果。天子！諸佛世尊不為解向得果說法。」

天子言：「文殊師利！諸佛世尊云何說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子言：「文殊師利！諸佛世尊云何說法？」

文殊師利言：「天子！諸佛世尊亦不分別體性而說法也。無生無滅、無因無緣、無去無來、無有眾生非無眾生、無污染無白淨、無生死無涅槃，天子！諸佛世尊如是說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！諸佛世尊亦不分別體性而說法也。無生無滅、無因無緣、無去無來、無有眾生非無眾生、無污染無白淨、無生死無涅槃，天子！諸佛世尊如是說法。」

天子問文殊師利言：「諸佛世尊不為涅槃而說法者，何以故名為佛出世耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子問文殊師利言：「諸佛世尊不為涅槃而說法者，何以故名為佛出世耶？」