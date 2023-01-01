大寶積經卷第二十五大唐三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第二十五大唐三藏菩提流志奉 詔譯

被甲莊嚴會第七之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被甲莊嚴會第七之五

「復次無邊慧！我念往昔過二阿僧祇劫，爾時有佛出現世間，號曰月燈王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。劫名甘露，國名清淨。彼佛世界頗梨所成，常有光明遍照其土，若有眾生遇斯光者淨妙端嚴，是故世界名為清淨。無別城邑聚落之名，交道殊妙金繩界飾，諸交道間一一等量半俱盧舍。一一道間光明寶柱雜多羅樹，各八十四輝映行列，復有四池堤塘圍遶。七寶臺觀人民止住，覆以鈴網懸諸繒帶，花飾珍玩猶如諸天。彼界眾生寂靜安樂，十善業道悉已成就，顏貌端嚴壽命長遠，薄貪瞋癡易可開悟，以少方便廣知諸法。彼佛壽命千俱胝歲，滅度之後正法住世一俱胝歲。十會說法，諸聲聞眾住學地者，一一法會各有二十俱胝那由他，諸菩薩眾趣一乘者其數無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次無邊慧！我念往昔過二阿僧祇劫，爾時有佛出現世間，號曰月燈王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。劫名甘露，國名清淨。彼佛世界頗梨所成，常有光明遍照其土，若有眾生遇斯光者淨妙端嚴，是故世界名為清淨。無別城邑聚落之名，交道殊妙金繩界飾，諸交道間一一等量半俱盧舍。一一道間光明寶柱雜多羅樹，各八十四輝映行列，復有四池堤塘圍遶。七寶臺觀人民止住，覆以鈴網懸諸繒帶，花飾珍玩猶如諸天。彼界眾生寂靜安樂，十善業道悉已成就，顏貌端嚴壽命長遠，薄貪瞋癡易可開悟，以少方便廣知諸法。彼佛壽命千俱胝歲，滅度之後正法住世一俱胝歲。十會說法，諸聲聞眾住學地者，一一法會各有二十俱胝那由他，諸菩薩眾趣一乘者其數無量。

「無邊慧！彼月燈王如來寶菩提樹，周五十由旬高一百由旬，珊瑚為根琉璃為幹，黃金為枝馬瑙為葉，道場縱廣一百由旬。基陛周匝欄楯圍遶，妙多羅樹布植行列，金鈴寶網彌覆莊嚴。大菩提座高三由旬，細軟敷具張施其上，妙衣百千間飾垂下，幢幡二十樹列其傍。月燈王佛於此座上證阿耨多羅三藐三菩提，時彼國界無三惡趣及惡趣名，亦無諸難及諸難名。月燈王佛常於一切諸世界中化現其身轉于法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無邊慧！彼月燈王如來寶菩提樹，周五十由旬高一百由旬，珊瑚為根琉璃為幹，黃金為枝馬瑙為葉，道場縱廣一百由旬。基陛周匝欄楯圍遶，妙多羅樹布植行列，金鈴寶網彌覆莊嚴。大菩提座高三由旬，細軟敷具張施其上，妙衣百千間飾垂下，幢幡二十樹列其傍。月燈王佛於此座上證阿耨多羅三藐三菩提，時彼國界無三惡趣及惡趣名，亦無諸難及諸難名。月燈王佛常於一切諸世界中化現其身轉于法輪。

「無邊慧！彼月燈王如來有二菩薩：一名雲音，二名無邊音。是二菩薩於彼如來白言：『世尊！云何諸菩薩摩訶薩於一切法理趣之中而得善巧方便安立？』時彼如來欲令諸菩薩摩訶薩於一切法理趣之中而得善巧方便安立，為二菩薩廣說斯法。時諸菩薩摩訶薩聞斯法已，於一切法理趣之中便獲善巧方便安立。是二菩薩從是已後，於二萬歲無有睡眠無欲恚惱，不起食想不生臥想，亦無病緣湯藥等想，不樂世間遊觀談戲。於彼如來說法之時，即於法座得無生忍。時彼如來而問之曰：『善男子！於一切法理趣之中如是善巧方便安立。汝今求耶？』是二菩薩即白佛言：『世尊！我尚不見有一切法理趣善巧安立之名，亦復不見有一切法理趣善巧安立之法，況一切法理趣善巧方便安立。世尊！我亦不得一切諸法，我亦不得諸法安立，於一切法無住無不住。世尊！我如是見。寧復說言於一切法理趣之中如是善巧方便安立，為求耶為不求耶？世尊！我亦不見於一切法理趣之中如是善巧方便安立而作求者，亦不見有若內若外、若二中間。若一切法，若法理趣善巧方便而安立者，亦不見法若內若外、若二中間。若一切法，若法理趣善巧方便而可安立，世尊！我亦不見乃至少法內外中間理趣善巧方便安立而可趣向、而可親近。世尊！既無少法而可趣向、而可親近，我於其中當何安立？世尊！我亦不見過現未來為安立處，若安立處無所有者，我於何處而可安立？世尊！無安立故，非住相應、非不住相應，無盡相應、無生相應。世尊！我亦不見從誰由誰、何處何時我心意識若生若滅。當何說言以心意識於一切法理趣善巧方便安立？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無邊慧！彼月燈王如來有二菩薩：一名雲音，二名無邊音。是二菩薩於彼如來白言：『世尊！云何諸菩薩摩訶薩於一切法理趣之中而得善巧方便安立？』時彼如來欲令諸菩薩摩訶薩於一切法理趣之中而得善巧方便安立，為二菩薩廣說斯法。時諸菩薩摩訶薩聞斯法已，於一切法理趣之中便獲善巧方便安立。是二菩薩從是已後，於二萬歲無有睡眠無欲恚惱，不起食想不生臥想，亦無病緣湯藥等想，不樂世間遊觀談戲。於彼如來說法之時，即於法座得無生忍。時彼如來而問之曰：『善男子！於一切法理趣之中如是善巧方便安立。汝今求耶？』是二菩薩即白佛言：『世尊！我尚不見有一切法理趣善巧安立之名，亦復不見有一切法理趣善巧安立之法，況一切法理趣善巧方便安立。世尊！我亦不得一切諸法，我亦不得諸法安立，於一切法無住無不住。世尊！我如是見。寧復說言於一切法理趣之中如是善巧方便安立，為求耶為不求耶？世尊！我亦不見於一切法理趣之中如是善巧方便安立而作求者，亦不見有若內若外、若二中間。若一切法，若法理趣善巧方便而安立者，亦不見法若內若外、若二中間。若一切法，若法理趣善巧方便而可安立，世尊！我亦不見乃至少法內外中間理趣善巧方便安立而可趣向、而可親近。世尊！既無少法而可趣向、而可親近，我於其中當何安立？世尊！我亦不見過現未來為安立處，若安立處無所有者，我於何處而可安立？世尊！無安立故，非住相應、非不住相應，無盡相應、無生相應。世尊！我亦不見從誰由誰、何處何時我心意識若生若滅。當何說言以心意識於一切法理趣善巧方便安立？』

「無邊慧！是二菩薩於如來前如是說時，一千菩薩得無生忍，千俱胝菩薩發菩提心。爾時月燈王如來復告之曰：『善男子！汝以無住而住無處，而住於一切法理趣善巧方便安立。善男子！一切諸法亦復如是。如來隨順世俗道故，現證阿耨多羅三藐三菩提。若於如來不隨世俗現證阿耨多羅三藐三菩提，亦復如是。善男子！諸法無處亦非無處，若處無處皆隨世俗，若隨世俗則於其中無有少法而可生者而可了者。是故善男子！應加精勤速於諸法逮得解脫。』是二菩薩於如來前聞斯法已，飛騰虛空，即以偈頌讚如來曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無邊慧！是二菩薩於如來前如是說時，一千菩薩得無生忍，千俱胝菩薩發菩提心。爾時月燈王如來復告之曰：『善男子！汝以無住而住無處，而住於一切法理趣善巧方便安立。善男子！一切諸法亦復如是。如來隨順世俗道故，現證阿耨多羅三藐三菩提。若於如來不隨世俗現證阿耨多羅三藐三菩提，亦復如是。善男子！諸法無處亦非無處，若處無處皆隨世俗，若隨世俗則於其中無有少法而可生者而可了者。是故善男子！應加精勤速於諸法逮得解脫。』是二菩薩於如來前聞斯法已，飛騰虛空，即以偈頌讚如來曰：

「『法王不思議， 得未曾有法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『法王不思議， 得未曾有法，

遍知兩足尊， 佛法無過上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍知兩足尊， 佛法無過上，

以法無上故， 如來世無等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法無上故， 如來世無等。

一切法無生， 我今獲此忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無生， 我今獲此忍，

我常不分別， 若生若無生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常不分別， 若生若無生，

如是亦不念， 一切無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是亦不念， 一切無分別。

法王大牟尼， 功德離言念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王大牟尼， 功德離言念，

願說清淨法， 令眾皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願說清淨法， 令眾皆歡喜。

於佛勝功德， 欲知其邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛勝功德， 欲知其邊際，

設經無量劫， 而亦不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設經無量劫， 而亦不可得，

功德無邊故， 最勝無過上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德無邊故， 最勝無過上。

一切法無生， 我亦不分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無生， 我亦不分別，

我於佛法中， 未曾有毀壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於佛法中， 未曾有毀壞。

不謂眾善根， 云何當可得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不謂眾善根， 云何當可得？

諸法無示現， 無生亦無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無示現， 無生亦無相，

如是無相忍， 於此亦皆證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無相忍， 於此亦皆證。

我今所得忍， 畢竟無退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今所得忍， 畢竟無退轉，

故於一切智， 以此生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故於一切智， 以此生歡喜。

我於如來法， 決定不猶豫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於如來法， 決定不猶豫，

亦於一切法， 遠離眾疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦於一切法， 遠離眾疑惑。

無上佛法中， 我今得此忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上佛法中， 我今得此忍，

我亦不分別， 亦無不分別。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我亦不分別， 亦無不分別。』

「無邊慧！是二菩薩說此偈已，於月燈王如來右繞三匝，以天妙花栴檀末香而散佛上。時彼如來即為授記，而告之曰：『汝雲音等，過二萬劫當證阿耨多羅三藐三菩提。』是二菩薩聞如來記，踊躍歡喜諦觀如來，入於諸禪遊戲神通，出沒自在煙焰暉發。復為眾生說法開示，令二十四俱胝人天趣於阿耨多羅三藐三菩提。是二菩薩乃至盡命勤修梵行，於彼如來中時正法後時正法悉能護持。復於爾時，教化成熟四俱胝眾生趣於阿耨多羅三藐三菩提。是二菩薩次第供養親近承事多百千佛，及諸如來三昧正法一一受持，過二萬劫復值寶幢如來，隨轉法輪教化成熟無量眾生趣於阿耨多羅三藐三菩提。寶幢如來剎土清淨，無諸聲聞，唯有一生補處菩薩。寶幢如來將滅度時乃為授記：『我滅度後，雲音菩薩次當現證阿耨多羅三藐三菩提，號曰日燈王如來。其佛剎土成就莊嚴，積集無量無邊功德。菩薩聲聞大眾圓滿。日燈王如來滅度之後，無邊音菩薩次當現證阿耨多羅三藐三菩提。』無邊慧！以此法門無所得故、無言說故，不可示現、無生無滅。諸菩薩摩訶薩當應如理精勤修習。若有菩薩住一切法理趣善巧方便安立，以無所得獲無生忍，圓滿佛法無量功德以為莊嚴，而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。無邊慧！我曾不說諸菩薩摩訶薩離此法外別有少法速能成就一切智智。若有於此無生無滅甚深空法勤修行者，速得菩薩法界理趣善巧方便及陀羅尼，具足辯才、無上攝化，諸佛世尊之所稱讚，以法嚴具而莊嚴之，能圓滿施、住清淨戒、得清淨忍、無上精進、無緣禪定，以大智慧而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。於諸勝中最為殊勝，速得名為一切智者。坐于道場，四大天王持蓋來詣請轉法輪，為諸人天作大光明，皆令趣於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無邊慧！是二菩薩說此偈已，於月燈王如來右繞三匝，以天妙花栴檀末香而散佛上。時彼如來即為授記，而告之曰：『汝雲音等，過二萬劫當證阿耨多羅三藐三菩提。』是二菩薩聞如來記，踊躍歡喜諦觀如來，入於諸禪遊戲神通，出沒自在煙焰暉發。復為眾生說法開示，令二十四俱胝人天趣於阿耨多羅三藐三菩提。是二菩薩乃至盡命勤修梵行，於彼如來中時正法後時正法悉能護持。復於爾時，教化成熟四俱胝眾生趣於阿耨多羅三藐三菩提。是二菩薩次第供養親近承事多百千佛，及諸如來三昧正法一一受持，過二萬劫復值寶幢如來，隨轉法輪教化成熟無量眾生趣於阿耨多羅三藐三菩提。寶幢如來剎土清淨，無諸聲聞，唯有一生補處菩薩。寶幢如來將滅度時乃為授記：『我滅度後，雲音菩薩次當現證阿耨多羅三藐三菩提，號曰日燈王如來。其佛剎土成就莊嚴，積集無量無邊功德。菩薩聲聞大眾圓滿。日燈王如來滅度之後，無邊音菩薩次當現證阿耨多羅三藐三菩提。』無邊慧！以此法門無所得故、無言說故，不可示現、無生無滅。諸菩薩摩訶薩當應如理精勤修習。若有菩薩住一切法理趣善巧方便安立，以無所得獲無生忍，圓滿佛法無量功德以為莊嚴，而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。無邊慧！我曾不說諸菩薩摩訶薩離此法外別有少法速能成就一切智智。若有於此無生無滅甚深空法勤修行者，速得菩薩法界理趣善巧方便及陀羅尼，具足辯才、無上攝化，諸佛世尊之所稱讚，以法嚴具而莊嚴之，能圓滿施、住清淨戒、得清淨忍、無上精進、無緣禪定，以大智慧而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。於諸勝中最為殊勝，速得名為一切智者。坐于道場，四大天王持蓋來詣請轉法輪，為諸人天作大光明，皆令趣於阿耨多羅三藐三菩提。

「復次無邊慧！若諸菩薩摩訶薩於一切法海印三昧勤修行者，見一切法同於法界。如是見時，不於法界見一切法，不於諸法見於法界，精進修習，以一切法諸界和合善巧方便，於一切法諸界和合無所執著亦無所動，於一切法諸界和合善巧方便亦無執著亦無分別，能於一法和合之中而見一切諸法和合，能於一切諸法和合而復見於一法和合，不於一切諸法和合而親近於一法和合，不於一法和合之中親近一切諸法和合。以能了知此一法故亦能了知一切諸法，以能了知一切法故於此一法應了知處亦能了知，不以諸法親近一法。於諸取蘊和合之中悉能了知，不於取蘊種種性相若有和合若無和合而生執著。諸菩薩摩訶薩如是行時，若有諸法以眾因緣和合而生、若有諸法以眾因緣和合而成，於彼諸法悉能了知。若有諸法因緣和合以種種性相應而起，於彼諸法亦能了知亦無執著，隨順了知一切諸法施設之相，亦能了知若相無相，亦能了知諸界差別諸界種種性相差別，亦能了知以誰為因，不以煩惱親近趣向諸緣起法，亦於世間出世間法不相違背，隨順了知世間出世間一切諸法，世間相印皆遍了知。以一法門而能了知一切法門，以諸法門復能了知一法之門，不以一切諸法之門而親近於一法之門，亦復不以一法之門而親近於諸法之門。如是法門悉能淨治。無邊慧！諸菩薩摩訶薩於此法中勤修習者，以一理趣言教之門而能了知一切諸法性同一味，於一切法得勝無諍，如理寂靜不相違背，能於大會讚說斯法，精勤修習得一切法海印三昧。如是修習，若有諍論若無諍論，皆令寂靜如理而住，隨順斷除憍慢放逸，於決定說善能受持，差別名言亦能覺了，法界理趣方便勤修。於諸法門善寂思念，當以何法何法相應若不相應，能以方便於決定義住清淨念。無邊慧！諸菩薩摩訶薩於此法門如是住者，以少加行得一切法海印三昧，以此無量法海三昧而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次無邊慧！若諸菩薩摩訶薩於一切法海印三昧勤修行者，見一切法同於法界。如是見時，不於法界見一切法，不於諸法見於法界，精進修習，以一切法諸界和合善巧方便，於一切法諸界和合無所執著亦無所動，於一切法諸界和合善巧方便亦無執著亦無分別，能於一法和合之中而見一切諸法和合，能於一切諸法和合而復見於一法和合，不於一切諸法和合而親近於一法和合，不於一法和合之中親近一切諸法和合。以能了知此一法故亦能了知一切諸法，以能了知一切法故於此一法應了知處亦能了知，不以諸法親近一法。於諸取蘊和合之中悉能了知，不於取蘊種種性相若有和合若無和合而生執著。諸菩薩摩訶薩如是行時，若有諸法以眾因緣和合而生、若有諸法以眾因緣和合而成，於彼諸法悉能了知。若有諸法因緣和合以種種性相應而起，於彼諸法亦能了知亦無執著，隨順了知一切諸法施設之相，亦能了知若相無相，亦能了知諸界差別諸界種種性相差別，亦能了知以誰為因，不以煩惱親近趣向諸緣起法，亦於世間出世間法不相違背，隨順了知世間出世間一切諸法，世間相印皆遍了知。以一法門而能了知一切法門，以諸法門復能了知一法之門，不以一切諸法之門而親近於一法之門，亦復不以一法之門而親近於諸法之門。如是法門悉能淨治。無邊慧！諸菩薩摩訶薩於此法中勤修習者，以一理趣言教之門而能了知一切諸法性同一味，於一切法得勝無諍，如理寂靜不相違背，能於大會讚說斯法，精勤修習得一切法海印三昧。如是修習，若有諍論若無諍論，皆令寂靜如理而住，隨順斷除憍慢放逸，於決定說善能受持，差別名言亦能覺了，法界理趣方便勤修。於諸法門善寂思念，當以何法何法相應若不相應，能以方便於決定義住清淨念。無邊慧！諸菩薩摩訶薩於此法門如是住者，以少加行得一切法海印三昧，以此無量法海三昧而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「汝觀一切法， 流入法界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝觀一切法， 流入法界中，

諸法同法界， 理趣悉平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法同法界， 理趣悉平等。

復觀於法界， 流入諸法中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復觀於法界， 流入諸法中，

法界同諸法， 理趣亦平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界同諸法， 理趣亦平等。

不於法界中， 觀察一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不於法界中， 觀察一切法，

亦不離法界， 而見於諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不離法界， 而見於諸法。

不於諸法中， 觀察於法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不於諸法中， 觀察於法界，

亦不離諸法， 而見於法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不離諸法， 而見於法界。

了知種種界， 法界種種性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知種種界， 法界種種性，

一切法和合， 善巧無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法和合， 善巧無所住。

一切時及處， 種種性和合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切時及處， 種種性和合，

無住無所依， 亦無有所取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住無所依， 亦無有所取。

和合差別性， 分別不分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和合差別性， 分別不分別，

於彼二俱無， 智者平等見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼二俱無， 智者平等見。

知一和合故， 則知諸和合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知一和合故， 則知諸和合，

知諸和合故， 則知一和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸和合故， 則知一和合。

和合不和合， 一性差別性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和合不和合， 一性差別性，

不近不分別， 無執無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不近不分別， 無執無所著。

了知一切法， 彼法無和合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知一切法， 彼法無和合，

亦不念和合， 無執無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不念和合， 無執無所著。

了知一切種， 彼法施設相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知一切種， 彼法施設相，

亦不念親近， 無執無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不念親近， 無執無所著。

業及業果報， 一切悉能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業及業果報， 一切悉能知，

於彼不相違， 斯為精進者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼不相違， 斯為精進者。

業及業作者， 此二和合相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業及業作者， 此二和合相，

知彼相無相， 斯為精進者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知彼相無相， 斯為精進者。

於諸界和合， 諸界差別性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸界和合， 諸界差別性，

知彼常平等， 斯為精進者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知彼常平等， 斯為精進者。

因果相繫屬， 一切悉能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因果相繫屬， 一切悉能知，

於彼諸緣法， 被甲如理住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼諸緣法， 被甲如理住。

能知出世法， 於諸世間法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知出世法， 於諸世間法，

無有少相違， 如是平等住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有少相違， 如是平等住。

亦知世間法， 於諸出世法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知世間法， 於諸出世法，

亦無少相違， 如是平等住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無少相違， 如是平等住。

世間所應作， 一切諸相印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所應作， 一切諸相印，

隨順能觀察， 遍知平等住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順能觀察， 遍知平等住。

能以一法門， 了知諸法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以一法門， 了知諸法門，

亦以諸法門， 了知一法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦以諸法門， 了知一法門。

不以一法門， 親近諸法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以一法門， 親近諸法門，

不以諸法門， 親近一法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以諸法門， 親近一法門。

一切法門中， 平等遍清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法門中， 平等遍清淨，

於法無異相， 斯為觀察者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法無異相， 斯為觀察者。

於諸法言教， 而能平等說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸法言教， 而能平等說，

常住平等性， 斯為觀察者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常住平等性， 斯為觀察者。

於諸法言教， 如理能知見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸法言教， 如理能知見，

便得善相應， 斯為方便者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便得善相應， 斯為方便者。

不起於諍論， 不作諍因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起於諍論， 不作諍因緣，

一切不相違， 斯為相應者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切不相違， 斯為相應者。

常起於無諍， 無諍得相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常起於無諍， 無諍得相應，

平等不相違， 斯為智慧者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等不相違， 斯為智慧者。

於法理趣中， 永息諸諍論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法理趣中， 永息諸諍論，

被甲如理修， 斯為勇猛者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被甲如理修， 斯為勇猛者。

如是遍觀察， 純一無違諍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是遍觀察， 純一無違諍，

能於法會中， 讚說無上法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於法會中， 讚說無上法。

如是諸菩薩， 成就一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩， 成就一切法，

大海印三昧， 斯為正念者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海印三昧， 斯為正念者。

如是勤修習， 純一無違諍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是勤修習， 純一無違諍，

息諍論相應， 成就此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息諍論相應， 成就此三昧。

如理而安住， 能知祕密說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如理而安住， 能知祕密說，

知我及我慢， 斷慢絕矜高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知我及我慢， 斷慢絕矜高。

決定言教中， 成就善方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定言教中， 成就善方便，

亦知差別名， 斯為有智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知差別名， 斯為有智者。

諸法理趣中， 如理勤修習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法理趣中， 如理勤修習，

能見諸法門， 斯為見法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能見諸法門， 斯為見法者。

如是勤修習， 能知一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是勤修習， 能知一切法，

何法共相應？ 何法不相應？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何法共相應？ 何法不相應？

一切諸法中， 念業清淨者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法中， 念業清淨者，

能於決定義， 而得善方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於決定義， 而得善方便。

一切諸法中， 精進思惟者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法中， 精進思惟者，

了知一切法， 乃獲此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知一切法， 乃獲此三昧。

「復次無邊慧！諸菩薩摩訶薩於此法中勤修習者！復有能攝三昧之法。諦聽諦聽善思念之，吾當解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次無邊慧！諸菩薩摩訶薩於此法中勤修習者！復有能攝三昧之法。諦聽諦聽善思念之，吾當解說。」

「唯然世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然世尊！願樂欲聞。」

爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言：「無邊慧！有諸菩薩摩訶薩法光明門，而能出生諸法理趣善巧方便，亦能出生一切法印，能入一切法印之門，於一切法所應作者能了能入，於法光明能得能說，以法光明隨順趣入諸法句門。何者名為法光明門而能出生善巧光明？謂能了知異名教門、祕密教門、異名事門、攝取事門、諸差別門。云何於彼而得了知，乃能出生三昧之門、一切法界理趣之門，入於一義能隨解了諸法光明？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言：「無邊慧！有諸菩薩摩訶薩法光明門，而能出生諸法理趣善巧方便，亦能出生一切法印，能入一切法印之門，於一切法所應作者能了能入，於法光明能得能說，以法光明隨順趣入諸法句門。何者名為法光明門而能出生善巧光明？謂能了知異名教門、祕密教門、異名事門、攝取事門、諸差別門。云何於彼而得了知，乃能出生三昧之門、一切法界理趣之門，入於一義能隨解了諸法光明？

「無邊慧！諸菩薩摩訶薩於此甚深諸法理趣善巧方便，若現修行、若當修行，若現求者、若當求者，聞此法門，以少加行得大光明入諸法門，從此法門復起光明。以是光明隨何法門、隨何所行，應入應行如其理趣，以三昧力觀諸法門，於三昧門出生智慧而能了知，如實理趣三昧力故、觀法門故、生智慧故，以三昧門了知法界住善方便，能起一切法門光明，得一切法海印三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無邊慧！諸菩薩摩訶薩於此甚深諸法理趣善巧方便，若現修行、若當修行，若現求者、若當求者，聞此法門，以少加行得大光明入諸法門，從此法門復起光明。以是光明隨何法門、隨何所行，應入應行如其理趣，以三昧力觀諸法門，於三昧門出生智慧而能了知，如實理趣三昧力故、觀法門故、生智慧故，以三昧門了知法界住善方便，能起一切法門光明，得一切法海印三昧。

「無邊慧！云何法門？謂阿字印印一切法無明所作，行得圓滿阿字為首，無明止息無所作故。諸菩薩摩訶薩應入無相印門，以𣘨(阿可反)字印印一切法，業異熟果、業所應作、業果和合，了知業果和合緣故，諸菩薩摩訶薩應入無業無果、無有和合無緣印門。以諸行印印一切法，於種種業、業所應作，起一切法智光明故。諸菩薩摩訶薩應入一切諸行善巧印門。以𭢟(那可反)字印印一切法，以麼字助施設名言與種種法而作相應，了知𭢟麼而相助故，諸菩薩摩訶薩應入無合無助無名印門。以無邊印印一切法，一切分別而不可得，離分別故，諸菩薩摩訶薩應入無分別印門。以無際印印一切法際不和合，盡於際故，諸菩薩摩訶薩應入無尋無伺無言說印門。以無種種自性之印印一切法，以一自性起作之相斷除種種自性想故，諸菩薩摩訶薩應入種種自性印門。以欲相應和合之印印一切法現起有為諸行圓滿，離欲寂靜無和合故，諸菩薩摩訶薩應入盡欲智見無和合印門。無邊慧！是為菩薩摩訶薩印門印一切法。以此印門而應入於一切法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無邊慧！云何法門？謂阿字印印一切法無明所作，行得圓滿阿字為首，無明止息無所作故。諸菩薩摩訶薩應入無相印門，以𣘨(阿可反)字印印一切法，業異熟果、業所應作、業果和合，了知業果和合緣故，諸菩薩摩訶薩應入無業無果、無有和合無緣印門。以諸行印印一切法，於種種業、業所應作，起一切法智光明故。諸菩薩摩訶薩應入一切諸行善巧印門。以𭢟(那可反)字印印一切法，以麼字助施設名言與種種法而作相應，了知𭢟麼而相助故，諸菩薩摩訶薩應入無合無助無名印門。以無邊印印一切法，一切分別而不可得，離分別故，諸菩薩摩訶薩應入無分別印門。以無際印印一切法際不和合，盡於際故，諸菩薩摩訶薩應入無尋無伺無言說印門。以無種種自性之印印一切法，以一自性起作之相斷除種種自性想故，諸菩薩摩訶薩應入種種自性印門。以欲相應和合之印印一切法現起有為諸行圓滿，離欲寂靜無和合故，諸菩薩摩訶薩應入盡欲智見無和合印門。無邊慧！是為菩薩摩訶薩印門印一切法。以此印門而應入於一切法中。

「無邊慧！復有無障礙門、無和合門，諸菩薩摩訶薩應隨悟入。云何無障礙門、無和合門？謂虛空印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入無著印門。以空閑印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入無二印門。以寂靜印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入止息印門。以無門印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入不動印門。以無處印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入無染印門。以性空印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入無得印門。以無相印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入善巧修習方便印門。以無願印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入善寂靜願光明印門。以無貪印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入遍知分別如實印門。以無生印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入生正智見無生印門。以寂滅印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入離蘊印門。以盡相印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入生盡印門。以法界印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入顯現法界善巧印門。以無念印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入實無分別平等印門。以離性印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入遍知一切自性印門。以涅槃印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入如實寂靜順滅印門。無邊慧！是為諸菩薩摩訶薩於一切法無障礙門、不和合門，超過一切斷常見門、無邊際門、前後際門，以厭離故、寂滅故、止息故、清涼故。諸菩薩摩訶薩於此一切法印之門隨學隨入，以善修行此諸法門，得一切法海印三昧。此三昧者，如實相應能攝諸法善方便智，是故諸菩薩摩訶薩於此印門應善修習，住一切法海印三昧觀一切法，而能出生無量無邊大法光明。無邊慧！譬如大海水乃無量而無有能測其量者，一切諸法亦復如是，終無有能測其量者。又如大海一切眾流悉入其中，一切諸法入法印中亦復如是，故名海印印一切法悉入諸法海印之中，於此印中見一切法同於法印。又如大龍及諸龍眾，諸大身眾能有大海、能入大海，於彼大海以為住處。諸菩薩摩訶薩亦復如是，而於無量百千劫中善修諸業，乃能入此三昧印門，於彼印門以為住處，為欲證得諸佛法故、善巧圓滿一切智故，成就如是諸法印門。諸菩薩摩訶薩精勤修學此法門時，則能修學一切法門，見諸法門在此門故，而能發起諸法光明，入於一切法海之中，是故此法名一切法海印三昧。又如大海是大珍寶積集之處，此三昧者亦復如是，是一切法及法善巧積集之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無邊慧！復有無障礙門、無和合門，諸菩薩摩訶薩應隨悟入。云何無障礙門、無和合門？謂虛空印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入無著印門。以空閑印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入無二印門。以寂靜印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入止息印門。以無門印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入不動印門。以無處印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入無染印門。以性空印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入無得印門。以無相印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入善巧修習方便印門。以無願印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入善寂靜願光明印門。以無貪印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入遍知分別如實印門。以無生印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入生正智見無生印門。以寂滅印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入離蘊印門。以盡相印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入生盡印門。以法界印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入顯現法界善巧印門。以無念印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入實無分別平等印門。以離性印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入遍知一切自性印門。以涅槃印印一切法，諸菩薩摩訶薩應入如實寂靜順滅印門。無邊慧！是為諸菩薩摩訶薩於一切法無障礙門、不和合門，超過一切斷常見門、無邊際門、前後際門，以厭離故、寂滅故、止息故、清涼故。諸菩薩摩訶薩於此一切法印之門隨學隨入，以善修行此諸法門，得一切法海印三昧。此三昧者，如實相應能攝諸法善方便智，是故諸菩薩摩訶薩於此印門應善修習，住一切法海印三昧觀一切法，而能出生無量無邊大法光明。無邊慧！譬如大海水乃無量而無有能測其量者，一切諸法亦復如是，終無有能測其量者。又如大海一切眾流悉入其中，一切諸法入法印中亦復如是，故名海印印一切法悉入諸法海印之中，於此印中見一切法同於法印。又如大龍及諸龍眾，諸大身眾能有大海、能入大海，於彼大海以為住處。諸菩薩摩訶薩亦復如是，而於無量百千劫中善修諸業，乃能入此三昧印門，於彼印門以為住處，為欲證得諸佛法故、善巧圓滿一切智故，成就如是諸法印門。諸菩薩摩訶薩精勤修學此法門時，則能修學一切法門，見諸法門在此門故，而能發起諸法光明，入於一切法海之中，是故此法名一切法海印三昧。又如大海是大珍寶積集之處，此三昧者亦復如是，是一切法及法善巧積集之處。

「無邊慧！若有眾生為得無上佛之知見，於此三昧若已求者、若當求者、若現求者，彼則能求一切法海圓滿智慧。以是義故，我此法印付囑於汝。汝於末世後五十歲正法滅時，以此法印印諸眾生。為此法印而印之者，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，成就佛法速詣道場，轉無上輪紹隆佛種，隨順住於一切智地，能於無上大般涅槃而般涅槃，令諸天人受持正法。無邊慧！諸菩薩摩訶薩若欲攝取如是無量殊勝功德，於此深法精勤愛樂而無放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無邊慧！若有眾生為得無上佛之知見，於此三昧若已求者、若當求者、若現求者，彼則能求一切法海圓滿智慧。以是義故，我此法印付囑於汝。汝於末世後五十歲正法滅時，以此法印印諸眾生。為此法印而印之者，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，成就佛法速詣道場，轉無上輪紹隆佛種，隨順住於一切智地，能於無上大般涅槃而般涅槃，令諸天人受持正法。無邊慧！諸菩薩摩訶薩若欲攝取如是無量殊勝功德，於此深法精勤愛樂而無放逸。

「復次無邊慧！我念往昔過大無量阿僧祇劫復倍是數，爾時有佛出現世間，號曰超過須彌光王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。劫名善住，國名悅意。時彼劫中眾生壽命不可限量，安隱豐饒住眾善法，是故彼劫名為善住。彼佛國界廣博嚴飾多諸美妙，見者和樂悅意，名香周流普遍，是故彼國名為悅意。時四洲中，三洲等量八萬由旬，一一洲中有二萬城，一一城量各十由旬。唯有閻浮一洲，廣量俱胝由旬，有八萬城，一一城量二十由旬。重樓表剎垣牆周匝，種種衣樹、種種味樹、諸雜花樹、寶多羅樹而莊嚴之，國界安樂人民充滿。其中復有最大都城周百由旬，二萬園苑而圍遶之。諸園苑中，澄潭泝流處處盈注，華蘂甘實一一榮茂，名香普熏聞者欣悅，鳥獸和鳴其聲雅亮。爾時彼佛住一園中為眾說法。無邊慧！超過須彌光王如來壽十小劫，滅度之後正法住世滿一小劫。時彼如來四會說法，一一法會，諸聲聞眾住學地者各有五百俱胝那由他，諸阿羅漢及菩薩眾各有五十俱胝那由他。時彼如來有二菩薩：一名勇猛軍，二名勇猛力。是二菩薩具足神通得無生忍，前白佛言：『世尊！以何等法成就菩薩摩訶薩一切諸法海印三昧？』時彼如來以此句門廣為宣說。說此法時，十千菩薩得無生忍，是二菩薩證一切法海印三昧及證菩薩一切三昧。以證諸法海印三昧及證菩薩諸三昧故，能於一切佛剎土中現大神變、放大光明、出妙梵音，為諸眾生演說正法，而能成熟八俱胝人趣於阿耨多羅三藐三菩提。時彼如來即為授記：『過一百劫，皆當證於阿耨多羅三藐三菩提。百劫之中，於一一劫供養承事五百如來，於彼如來中時正法後時正法悉能受持，為諸眾生作大饒益。一一劫中一心不亂，一一生處皆受化生，一一生中不退三昧，神變說法度諸眾生。過百劫已復值無邊功德如來，供養親近。善能遊戲無量三昧神變解脫。』是二菩薩於彼佛所，一名離憂、二名善住，能隨如來轉于法輪，教化無量無數眾生令住三乘。時彼如來復為授記：『我滅度後，離憂當證阿耨多羅三藐三菩提，號曰無邊辯才如來。滅度之後，善住當證阿耨多羅三藐三菩提，號曰最勝光明如來。共壽一劫，剎土積集無量功德。』是二菩薩於如來前受斯決已，次第證於阿耨多羅三藐三菩提。無邊慧！若諸菩薩摩訶薩為一切法海印三昧，應生愛樂起大精進不惜身命，以不放逸而修行之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次無邊慧！我念往昔過大無量阿僧祇劫復倍是數，爾時有佛出現世間，號曰超過須彌光王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。劫名善住，國名悅意。時彼劫中眾生壽命不可限量，安隱豐饒住眾善法，是故彼劫名為善住。彼佛國界廣博嚴飾多諸美妙，見者和樂悅意，名香周流普遍，是故彼國名為悅意。時四洲中，三洲等量八萬由旬，一一洲中有二萬城，一一城量各十由旬。唯有閻浮一洲，廣量俱胝由旬，有八萬城，一一城量二十由旬。重樓表剎垣牆周匝，種種衣樹、種種味樹、諸雜花樹、寶多羅樹而莊嚴之，國界安樂人民充滿。其中復有最大都城周百由旬，二萬園苑而圍遶之。諸園苑中，澄潭泝流處處盈注，華蘂甘實一一榮茂，名香普熏聞者欣悅，鳥獸和鳴其聲雅亮。爾時彼佛住一園中為眾說法。無邊慧！超過須彌光王如來壽十小劫，滅度之後正法住世滿一小劫。時彼如來四會說法，一一法會，諸聲聞眾住學地者各有五百俱胝那由他，諸阿羅漢及菩薩眾各有五十俱胝那由他。時彼如來有二菩薩：一名勇猛軍，二名勇猛力。是二菩薩具足神通得無生忍，前白佛言：『世尊！以何等法成就菩薩摩訶薩一切諸法海印三昧？』時彼如來以此句門廣為宣說。說此法時，十千菩薩得無生忍，是二菩薩證一切法海印三昧及證菩薩一切三昧。以證諸法海印三昧及證菩薩諸三昧故，能於一切佛剎土中現大神變、放大光明、出妙梵音，為諸眾生演說正法，而能成熟八俱胝人趣於阿耨多羅三藐三菩提。時彼如來即為授記：『過一百劫，皆當證於阿耨多羅三藐三菩提。百劫之中，於一一劫供養承事五百如來，於彼如來中時正法後時正法悉能受持，為諸眾生作大饒益。一一劫中一心不亂，一一生處皆受化生，一一生中不退三昧，神變說法度諸眾生。過百劫已復值無邊功德如來，供養親近。善能遊戲無量三昧神變解脫。』是二菩薩於彼佛所，一名離憂、二名善住，能隨如來轉于法輪，教化無量無數眾生令住三乘。時彼如來復為授記：『我滅度後，離憂當證阿耨多羅三藐三菩提，號曰無邊辯才如來。滅度之後，善住當證阿耨多羅三藐三菩提，號曰最勝光明如來。共壽一劫，剎土積集無量功德。』是二菩薩於如來前受斯決已，次第證於阿耨多羅三藐三菩提。無邊慧！若諸菩薩摩訶薩為一切法海印三昧，應生愛樂起大精進不惜身命，以不放逸而修行之。」

時彼眾中復有菩薩摩訶薩名曰慧義，即從坐起前白佛言：「希有世尊！乃能為諸菩薩摩訶薩得一切法智善巧故及得如來一切智故，說一切法海印三昧。世尊！若得諸法海印三昧，決定當得諸法理趣善巧方便速詣道場。以此無邊功德大海而發趣於阿耨多羅三藐三菩提，常見諸佛、勤修正法、與僧同行，能消如來最上之供，超過聲聞緣覺之地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼眾中復有菩薩摩訶薩名曰慧義，即從坐起前白佛言：「希有世尊！乃能為諸菩薩摩訶薩得一切法智善巧故及得如來一切智故，說一切法海印三昧。世尊！若得諸法海印三昧，決定當得諸法理趣善巧方便速詣道場。以此無邊功德大海而發趣於阿耨多羅三藐三菩提，常見諸佛、勤修正法、與僧同行，能消如來最上之供，超過聲聞緣覺之地。」

爾時世尊告慧義菩薩摩訶薩言：「如是如是，如汝所說。慧義！諸菩薩摩訶薩得一切法海印三昧，則得無量殊勝功德。若住諸法海印三昧，能以諸法海印三昧善巧方便決定趣於阿耨多羅三藐三菩提。慧義！譬如須彌山王眾寶所成，出于大海量高八萬四千由旬，嶷然安住最極光明；諸菩薩摩訶薩亦復如是，以此三昧善發趣故，出于一切法藏大海，映蔽一切世間天人，無上安住最極光明。又如滿月眾星圍遶；諸菩薩摩訶薩亦復如是，能於一切世間天人大眾之中作大光明。慧義！汝觀斯法，其誰於此不生愛樂、不起精進而為放逸？唯除下劣薄福眾生。若諸眾生有大智慧，而能成就此廣大法。廣大法者具足功德，諸善丈夫之所攝取。如我所說，若能攝此廣大法財，為諸天人之所侍衛，十方諸佛諸大菩薩之所護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告慧義菩薩摩訶薩言：「如是如是，如汝所說。慧義！諸菩薩摩訶薩得一切法海印三昧，則得無量殊勝功德。若住諸法海印三昧，能以諸法海印三昧善巧方便決定趣於阿耨多羅三藐三菩提。慧義！譬如須彌山王眾寶所成，出于大海量高八萬四千由旬，嶷然安住最極光明；諸菩薩摩訶薩亦復如是，以此三昧善發趣故，出于一切法藏大海，映蔽一切世間天人，無上安住最極光明。又如滿月眾星圍遶；諸菩薩摩訶薩亦復如是，能於一切世間天人大眾之中作大光明。慧義！汝觀斯法，其誰於此不生愛樂、不起精進而為放逸？唯除下劣薄福眾生。若諸眾生有大智慧，而能成就此廣大法。廣大法者具足功德，諸善丈夫之所攝取。如我所說，若能攝此廣大法財，為諸天人之所侍衛，十方諸佛諸大菩薩之所護念。」

爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言：「無邊慧！諸菩薩摩訶薩若於此法勤修學者，能為眾生作大饒益，除一切疑解一切結，捨諸習氣斷諸隨眠，超諸喜愛渡諸有海，永滅黑闇永離驚怖，速以善巧能知一切眾生之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言：「無邊慧！諸菩薩摩訶薩若於此法勤修學者，能為眾生作大饒益，除一切疑解一切結，捨諸習氣斷諸隨眠，超諸喜愛渡諸有海，永滅黑闇永離驚怖，速以善巧能知一切眾生之心。」

爾時世尊說是語已放大光明，其光遍照無數世界，映奪一切日月光明。放斯光已，復告無邊慧菩薩摩訶薩言：「無邊慧！諸菩薩摩訶薩若能勤修海印三昧，亦當如是現大神變放大光明、大師子吼演說斯法，超過三界作大照明，如我今日而無異也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是語已放大光明，其光遍照無數世界，映奪一切日月光明。放斯光已，復告無邊慧菩薩摩訶薩言：「無邊慧！諸菩薩摩訶薩若能勤修海印三昧，亦當如是現大神變放大光明、大師子吼演說斯法，超過三界作大照明，如我今日而無異也。」

時無邊慧菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！唯願如來加持此法，於後末世若有眾生聞斯法名，當獲無量無邊功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無邊慧菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！唯願如來加持此法，於後末世若有眾生聞斯法名，當獲無量無邊功德。」

爾時世尊為欲加持此法門故又放光明，復以一指遍動三千大千世界，令諸眾生得大安樂。于時會中，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽如是眾等，散天妙花及天妙衣，天諸妓樂俱時而作。無量諸天手執天衣搖裔翩翻滿虛空中，同聲唱言：「奇哉奇哉，諸佛境界不可思議。若有受持此深法者，當知堪受一切眾生恭敬作禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為欲加持此法門故又放光明，復以一指遍動三千大千世界，令諸眾生得大安樂。于時會中，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽如是眾等，散天妙花及天妙衣，天諸妓樂俱時而作。無量諸天手執天衣搖裔翩翻滿虛空中，同聲唱言：「奇哉奇哉，諸佛境界不可思議。若有受持此深法者，當知堪受一切眾生恭敬作禮。」

爾時世尊復告無邊慧菩薩摩訶薩言：「無邊慧！後末世時薄福眾生，不得聞此甲冑莊嚴三昧莊嚴。若諸眾生有善方便攝大資糧，於後末世乃聞斯法。若於斯法勤修行者，則為三世諸佛世尊之所攝受。無邊慧！於後末世大怖畏時，我此法門付囑汝等。我於無數俱胝那由他劫，積集無上諸法寶藏，具足功德無邊安樂，汝今皆得，一切苦蘊汝今皆捨。汝以無邊功德大海，而速趣於阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告無邊慧菩薩摩訶薩言：「無邊慧！後末世時薄福眾生，不得聞此甲冑莊嚴三昧莊嚴。若諸眾生有善方便攝大資糧，於後末世乃聞斯法。若於斯法勤修行者，則為三世諸佛世尊之所攝受。無邊慧！於後末世大怖畏時，我此法門付囑汝等。我於無數俱胝那由他劫，積集無上諸法寶藏，具足功德無邊安樂，汝今皆得，一切苦蘊汝今皆捨。汝以無邊功德大海，而速趣於阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時無邊慧菩薩摩訶薩，與五百菩薩摩訶薩及諸居士賢護商主等而為上首，頂禮佛足，白言：「世尊！我隨力能當持如來大菩提法，於後末世為諸眾生作大饒益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無邊慧菩薩摩訶薩，與五百菩薩摩訶薩及諸居士賢護商主等而為上首，頂禮佛足，白言：「世尊！我隨力能當持如來大菩提法，於後末世為諸眾生作大饒益。」

爾時諸菩薩摩訶薩各從坐起，以諸雜花散於如來，脫身妙衣持以供養，作如是言：「世尊！以此善根，我皆迴向一切眾生，願諸眾生悉得圓滿菩提分法，成就如來一切法智。於後末世一切眾生，所有善根願皆成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸菩薩摩訶薩各從坐起，以諸雜花散於如來，脫身妙衣持以供養，作如是言：「世尊！以此善根，我皆迴向一切眾生，願諸眾生悉得圓滿菩提分法，成就如來一切法智。於後末世一切眾生，所有善根願皆成就。」

爾時世尊為令一切菩薩摩訶薩生歡喜故，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為令一切菩薩摩訶薩生歡喜故，而說偈言：

「為諸眾生故， 當興大饒益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸眾生故， 當興大饒益，

持我菩提法， 法王師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持我菩提法， 法王師子吼。

於後末世中， 若諸求法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後末世中， 若諸求法者，

聞斯廣大法， 一切獲安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞斯廣大法， 一切獲安樂。

如我之所說， 若有見此乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我之所說， 若有見此乘，

聞斯契經法， 得隨其所樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞斯契經法， 得隨其所樂。

若有智慧者， 修習善方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有智慧者， 修習善方便，

聞斯最上法， 身心大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞斯最上法， 身心大歡喜。

若在於此會， 現前見我說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若在於此會， 現前見我說，

得聞斯法已， 善能愛樂者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞斯法已， 善能愛樂者。

於後末世中， 生汝大福聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後末世中， 生汝大福聚，

無數無有量， 廣大無邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數無有量， 廣大無邊際。

於後末世中， 若能受持此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後末世中， 若能受持此，

法王所說法， 為佛之攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王所說法， 為佛之攝受。

於後末世中， 持我菩提法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後末世中， 持我菩提法，

則為無量佛， 最後持法者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則為無量佛， 最後持法者。」

爾時世尊說此法已，無量菩薩得無生忍，無量眾生成熟善根。無邊慧菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩，一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此法已，無量菩薩得無生忍，無量眾生成熟善根。無邊慧菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩，一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。