大寶積經卷第二十四大唐三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第二十四大唐三藏菩提流志奉 詔譯

被甲莊嚴會第七之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被甲莊嚴會第七之四

「復次無邊慧！諸菩薩摩訶薩如是觀察一切法時，便於諸法得法光明，不於空中而見於空，亦不離空而見於空，不見少法與空相應若不相應，不以空空不見於空、不見不空，亦不以見觀一切法。作是見時，不於無相而見無相，不異無相而見無相，亦無少法而與無相若相應若不相應。不於無相以無相見，不於有相以有相見，非有相見非無相見，無生無作亦復如是。不於盡中而見於盡，亦不異盡而見於盡，不見少法與盡相應若不相應，亦不於盡而以盡見，亦不於盡以無盡見，亦非盡見非無盡見。諸菩薩摩訶薩作是見時，無有少法若可得見不可得見，若可顯了不可顯了，若可趣入不可趣入，若可覺知不可覺知。無邊慧！是為菩薩摩訶薩安住斯道大法光明，法光明故見一切法悉無有邊，於邊於中亦無所執，無所執故於佛法中而發趣之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次無邊慧！諸菩薩摩訶薩如是觀察一切法時，便於諸法得法光明，不於空中而見於空，亦不離空而見於空，不見少法與空相應若不相應，不以空空不見於空、不見不空，亦不以見觀一切法。作是見時，不於無相而見無相，不異無相而見無相，亦無少法而與無相若相應若不相應。不於無相以無相見，不於有相以有相見，非有相見非無相見，無生無作亦復如是。不於盡中而見於盡，亦不異盡而見於盡，不見少法與盡相應若不相應，亦不於盡而以盡見，亦不於盡以無盡見，亦非盡見非無盡見。諸菩薩摩訶薩作是見時，無有少法若可得見不可得見，若可顯了不可顯了，若可趣入不可趣入，若可覺知不可覺知。無邊慧！是為菩薩摩訶薩安住斯道大法光明，法光明故見一切法悉無有邊，於邊於中亦無所執，無所執故於佛法中而發趣之。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「不於空見空， 不異空見空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不於空見空， 不異空見空，

能作如是見， 說名為見空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能作如是見， 說名為見空。

不住於少法， 亦不見少法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住於少法， 亦不見少法，

於彼空相應， 及以不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼空相應， 及以不相應。

空以自性空， 於空無所取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空以自性空， 於空無所取，

以無所取故， 能知一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無所取故， 能知一切法。

於見無所取， 於觀無所執， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於見無所取， 於觀無所執，

能知見與觀， 此二俱不受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知見與觀， 此二俱不受。

於見悉清淨， 於觀不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於見悉清淨， 於觀不可得，

如是觀諸法， 畢竟無所執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是觀諸法， 畢竟無所執。

不以無相見， 不以無相觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以無相見， 不以無相觀，

亦不於無相， 而作無相觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不於無相， 而作無相觀。

無相無所顯， 無願不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相無所顯， 無願不可得，

無有少法體， 而可修習者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有少法體， 而可修習者。

不念於無相， 亦不念無願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不念於無相， 亦不念無願，

如是無分別， 顯了相無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無分別， 顯了相無相。

不趣於無相， 亦不入無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不趣於無相， 亦不入無相，

無趣無所入， 顯了平等住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無趣無所入， 顯了平等住。

智人不見相， 亦不見無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智人不見相， 亦不見無相，

不見不思惟， 一切無顯了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見不思惟， 一切無顯了。

若人常思惟， 無思無顯了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人常思惟， 無思無顯了，

於思及顯了， 平等平等住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於思及顯了， 平等平等住。

如是於無相， 無作亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是於無相， 無作亦復然，

雖顯無所顯， 思惟了知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖顯無所顯， 思惟了知故。

無生亦如是， 曾無少法生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生亦如是， 曾無少法生，

自性無所有， 顯了而無體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性無所有， 顯了而無體。

若生若無生， 有作及無作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若生若無生， 有作及無作，

亦無少所執， 智者不分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無少所執， 智者不分別。

念慧無所動， 顯了無思擇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念慧無所動， 顯了無思擇，

有體及無體， 平等離諸性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有體及無體， 平等離諸性。

不於盡見盡， 亦不見無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不於盡見盡， 亦不見無盡，

顯了無所見， 盡智無過上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯了無所見， 盡智無過上。

若盡若無盡， 二俱不分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若盡若無盡， 二俱不分別，

以無分別故， 無念平等住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無分別故， 無念平等住。

於盡無盡見， 亦無無盡見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於盡無盡見， 亦無無盡見，

如是見盡時， 不執盡無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是見盡時， 不執盡無盡。

若於盡無盡， 一切無所執， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於盡無盡， 一切無所執，

以無所執故， 盡智當顯了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無所執故， 盡智當顯了。

盡智之境界， 無畏之所得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡智之境界， 無畏之所得，

顯了斯法故， 菩薩善安住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯了斯法故， 菩薩善安住。」

爾時眾中復有菩薩摩訶薩名曰勝慧，從坐而起偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為欲攝取諸法智故起於修行，乃能得此大法光明。於法光明無少可見，法光明故了一切法有為無為、世間出世間、若順若逆、若有戲論若無戲論。世尊！此法光明，豈諸菩薩摩訶薩無修行而當得耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中復有菩薩摩訶薩名曰勝慧，從坐而起偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為欲攝取諸法智故起於修行，乃能得此大法光明。於法光明無少可見，法光明故了一切法有為無為、世間出世間、若順若逆、若有戲論若無戲論。世尊！此法光明，豈諸菩薩摩訶薩無修行而當得耶？」

爾時世尊告勝慧菩薩摩訶薩言：「勝慧！諸菩薩摩訶薩無少修行、無勝修行、不隨修行、不遍修行，能得無邊大法光明。諸菩薩摩訶薩尚不可得不可見耳，況菩薩行而當可得當可見乎？如何乃見若干劫行能得無邊大法光明？諸菩薩摩訶薩一切行息所行清淨得法光明，法光明行非數量行、非隨相行，從何施設一切諸行？然所修行，非施設行而亦不離。勝慧！諸菩薩摩訶薩住此行時，捨一切行無所執取。具斯行者非數量行、非隨相行、無相無行，乃能得此大法光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告勝慧菩薩摩訶薩言：「勝慧！諸菩薩摩訶薩無少修行、無勝修行、不隨修行、不遍修行，能得無邊大法光明。諸菩薩摩訶薩尚不可得不可見耳，況菩薩行而當可得當可見乎？如何乃見若干劫行能得無邊大法光明？諸菩薩摩訶薩一切行息所行清淨得法光明，法光明行非數量行、非隨相行，從何施設一切諸行？然所修行，非施設行而亦不離。勝慧！諸菩薩摩訶薩住此行時，捨一切行無所執取。具斯行者非數量行、非隨相行、無相無行，乃能得此大法光明。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「菩薩無所行， 而亦無有行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩無所行， 而亦無有行，

得無有行者， 無畏而發趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無有行者， 無畏而發趣。

未曾有勝行， 亦無有遍行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾有勝行， 亦無有遍行，

無行無勝行， 平等而發趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無行無勝行， 平等而發趣。

此行無示現， 示無有諸相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此行無示現， 示無有諸相，

無相無行者， 斯為行之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相無行者， 斯為行之相。

菩薩無相行， 不住於諸事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無相行， 不住於諸事，

無行無所住， 智者乃成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無行無所住， 智者乃成就。

無行則無動， 斯行為無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無行則無動， 斯行為無上，

能行不動行， 勇進而發趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能行不動行， 勇進而發趣。

菩薩不可得， 行亦不可見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩不可得， 行亦不可見，

亦不見色身， 斯為善順者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不見色身， 斯為善順者。

無色無形相， 故無一切行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色無形相， 故無一切行，

於見無所取， 斯為無比行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於見無所取， 斯為無比行。

菩薩無上行， 不墮於施設， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無上行， 不墮於施設，

亦無有遷變， 於中無所執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有遷變， 於中無所執。

行無施設故， 乃為無上行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行無施設故， 乃為無上行，

若得如是行， 獲大法光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得如是行， 獲大法光明。

菩薩所修行， 無言無劫量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所修行， 無言無劫量，

能以無量劫， 顯說於諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以無量劫， 顯說於諸行。

菩薩行清淨， 清淨妙安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行清淨， 清淨妙安住，

悉捨一切行， 曾無攝取者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉捨一切行， 曾無攝取者。

菩薩恒住捨， 守護於諸行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩恒住捨， 守護於諸行，

已捨一切行， 於捨妙安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已捨一切行， 於捨妙安住。

菩薩無邊行， 離邊及無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無邊行， 離邊及無邊，

彼行無所動， 名為無上行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼行無所動， 名為無上行。

菩薩無相行， 斯行為無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無相行， 斯行為無上，

修行此行時， 超越諸魔界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行此行時， 超越諸魔界。

菩薩無相行， 明了於無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無相行， 明了於無相，

若相及無相， 一切無所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若相及無相， 一切無所依。

菩薩住此智， 此行善成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住此智， 此行善成就，

無有少所行， 說名不行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有少所行， 說名不行者。

菩薩常清淨， 於行無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩常清淨， 於行無所畏，

正念而發趣， 斯為善安住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正念而發趣， 斯為善安住。」

爾時勝慧菩薩摩訶薩復白佛言：「希有世尊！諸善丈夫若干修行乃為甚深，非諸愚夫有相有為所修行者少能行之。世尊！無有少法入此行中，是故此行為善丈夫平等之行。世尊！善丈夫行非諸數量邊際能測。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勝慧菩薩摩訶薩復白佛言：「希有世尊！諸善丈夫若干修行乃為甚深，非諸愚夫有相有為所修行者少能行之。世尊！無有少法入此行中，是故此行為善丈夫平等之行。世尊！善丈夫行非諸數量邊際能測。」

爾時勝慧菩薩摩訶薩即以偈頌讚如來曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勝慧菩薩摩訶薩即以偈頌讚如來曰：

「大雄正等覺， 無上兩足尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大雄正等覺， 無上兩足尊，

演說甚深行， 饒益諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說甚深行， 饒益諸菩薩。

世尊妙辯才， 其量頗難測， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊妙辯才， 其量頗難測，

無邊辯才者， 最勝大丈夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊辯才者， 最勝大丈夫。

法王息譏論， 斯由正遍知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王息譏論， 斯由正遍知，

乃為諸菩薩， 說此無上行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃為諸菩薩， 說此無上行。

世尊能演說， 滅行之方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊能演說， 滅行之方便，

於行悉超過， 智人當發趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於行悉超過， 智人當發趣。

大龍不思議， 無邊智境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大龍不思議， 無邊智境界，

遍知兩足尊， 善開斯妙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍知兩足尊， 善開斯妙行。

世尊所開示， 牟尼不動行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊所開示， 牟尼不動行，

此行無能動， 故名無比行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此行無能動， 故名無比行。

大雄大牟尼， 往昔所修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雄大牟尼， 往昔所修行，

設以多劫行， 無人能到者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設以多劫行， 無人能到者。

菩薩聞斯法， 雖住於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩聞斯法， 雖住於世間，

而於諸種智， 不久亦當證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於諸種智， 不久亦當證。

我等愍眾生， 當於末世中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等愍眾生， 當於末世中，

於此無上法， 能為護持者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此無上法， 能為護持者。

我等聞斯法， 當於末世中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等聞斯法， 當於末世中，

為諸眾生故， 能行亦能說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生故， 能行亦能說。

我等以光明， 當於末世中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等以光明， 當於末世中，

為諸求法者， 而興大利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸求法者， 而興大利益。

我等發誓願， 當於末世中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等發誓願， 當於末世中，

為諸眾生故， 護持而建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生故， 護持而建立。

我等常思念， 當於末世中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等常思念， 當於末世中，

供養佛法海， 願持無上法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養佛法海， 願持無上法。

我等於法藏， 當為勝丈夫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等於法藏， 當為勝丈夫，

願持此法門， 守護令久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願持此法門， 守護令久住。

我等於法水， 誓願悉能飲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等於法水， 誓願悉能飲，

而於此法門， 當為守護者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於此法門， 當為守護者。

我等聞法已， 當於末世中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等聞法已， 當於末世中，

願為大丈夫， 受持佛正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願為大丈夫， 受持佛正法。

我等寧失命， 不捨無上法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等寧失命， 不捨無上法，

願於此法中， 而為持法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願於此法中， 而為持法者。

我等持此法， 未曾生喜足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等持此法， 未曾生喜足，

渴聞斯甚深， 決定契經故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 渴聞斯甚深， 決定契經故。

我等於末世， 為求諸法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等於末世， 為求諸法者，

當演斯正法， 能令悉歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當演斯正法， 能令悉歡喜。

法王叵思議， 能作大依怙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王叵思議， 能作大依怙，

願垂加護我， 念我持法者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願垂加護我， 念我持法者。」

爾時世尊告勝慧菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！勝慧！汝能於後末世之中，為欲護持此諸法故被大甲冑。亦如往昔諸菩薩摩訶薩於最勝所，供養承事、種諸善根、久修梵行、被大甲冑，護持諸佛世尊法者而無異也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告勝慧菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！勝慧！汝能於後末世之中，為欲護持此諸法故被大甲冑。亦如往昔諸菩薩摩訶薩於最勝所，供養承事、種諸善根、久修梵行、被大甲冑，護持諸佛世尊法者而無異也。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「於後怖畏時， 汝當持此法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於後怖畏時， 汝當持此法，

為利諸眾生， 以此法開示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利諸眾生， 以此法開示。

於後末世時， 汝持最勝法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後末世時， 汝持最勝法，

若聞斯法者， 悉當生愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞斯法者， 悉當生愛樂。

於後末世時， 汝為持法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後末世時， 汝為持法者，

我說甚深法， 汝當悉受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說甚深法， 汝當悉受持。

祕密修多羅， 汝聞當憶念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密修多羅， 汝聞當憶念，

於斯理趣中， 勿復有疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於斯理趣中， 勿復有疑惑。

決定甚深義， 汝聞當憶念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定甚深義， 汝聞當憶念，

饒益諸眾生， 為持法藏者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒益諸眾生， 為持法藏者。

以法施一切， 普潤諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法施一切， 普潤諸眾生，

聞已令充悅， 身心遍歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已令充悅， 身心遍歡喜。

為諸菩薩道， 所行之理趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸菩薩道， 所行之理趣，

及彼修多羅， 究竟受持故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼修多羅， 究竟受持故。

汝當能廣度， 無量諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當能廣度， 無量諸眾生，

一切世間中， 所不能度者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間中， 所不能度者。

汝持此法故， 饒益諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝持此法故， 饒益諸世間，

獲勝眾福聚， 以是而發趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲勝眾福聚， 以是而發趣。

我今說此法， 汝當悉受持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今說此法， 汝當悉受持，

於後末世中， 為諸聰慧說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後末世中， 為諸聰慧說。

現在未來世， 能持斯法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在未來世， 能持斯法者，

則為能受持， 千佛之正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則為能受持， 千佛之正法。

為諸眾生故， 護持斯法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生故， 護持斯法門，

於後末世中， 而興大饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後末世中， 而興大饒益。

若能於末世， 護持斯法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能於末世， 護持斯法者，

彼不於一佛， 親近而承事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不於一佛， 親近而承事。

若能於末世， 護持斯法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能於末世， 護持斯法者，

彼已多承事， 善說斯法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼已多承事， 善說斯法者。

能於此法中， 無有少疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於此法中， 無有少疑惑，

末世護持法， 斯為聰慧者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末世護持法， 斯為聰慧者。

被大無邊甲， 敵戰為殊勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被大無邊甲， 敵戰為殊勝，

而於末世中， 乃能持此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於末世中， 乃能持此法。

彼於佛正法， 疑網悉已除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於佛正法， 疑網悉已除，

聞法無所畏， 乃能持此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法無所畏， 乃能持此法。

「是故勝慧！若有善男子善女人勤求最勝大功德者，於末世中為深法故，應被甲冑受持讀誦解說其義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故勝慧！若有善男子善女人勤求最勝大功德者，於末世中為深法故，應被甲冑受持讀誦解說其義。

「復次勝慧！我念往昔過無量劫復倍是數，有佛出世，號曰遍照如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。劫名超勝，國名離垢。其地平正廣博嚴淨，七寶所成。時彼大洲廣長延袤七萬由旬，於中復有六萬大城。一一大城縱廣正等十六由旬，垣牆周匝樓雉嚴飾，門剎殊勝覩者歡悅，妙多羅樹行列圍繞，百千園苑而共莊嚴。諸園苑中，臺座床敷處處嚴設，池沼渠流一一盈滿，涯岸階砌飾以眾寶，周迴平正出入安隱。於其岸邊，沈水栴檀多摩羅等雜香之樹扶踈布列。彼一一城各有十千俱胝人民止住其中，彼諸眾生悉已成就十善業故，一切皆受如是安樂。時彼如來，始從初劫超二百劫於中出現，是故彼劫名曰超勝。於彼劫中有五百如來次第出現，一一剎土皆七寶成。其佛滅後正法住世各十千歲。如是五百如來現化於世，多有聲聞菩薩法會，一一法會各有俱胝那由他數無量菩薩趣一乘道獲無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次勝慧！我念往昔過無量劫復倍是數，有佛出世，號曰遍照如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。劫名超勝，國名離垢。其地平正廣博嚴淨，七寶所成。時彼大洲廣長延袤七萬由旬，於中復有六萬大城。一一大城縱廣正等十六由旬，垣牆周匝樓雉嚴飾，門剎殊勝覩者歡悅，妙多羅樹行列圍繞，百千園苑而共莊嚴。諸園苑中，臺座床敷處處嚴設，池沼渠流一一盈滿，涯岸階砌飾以眾寶，周迴平正出入安隱。於其岸邊，沈水栴檀多摩羅等雜香之樹扶踈布列。彼一一城各有十千俱胝人民止住其中，彼諸眾生悉已成就十善業故，一切皆受如是安樂。時彼如來，始從初劫超二百劫於中出現，是故彼劫名曰超勝。於彼劫中有五百如來次第出現，一一剎土皆七寶成。其佛滅後正法住世各十千歲。如是五百如來現化於世，多有聲聞菩薩法會，一一法會各有俱胝那由他數無量菩薩趣一乘道獲無生忍。

「時彼劫中有轉輪王名勇猛軍，七寶成就王四天下。於閻浮提有一大城，其城周迴六十由旬，復有八萬俱胝人民止住其中，安隱快樂豐饒熾盛，七重隍塹、七重行樹、七重街道、七重表剎、七重鈴網，一千園苑所共圍遶莊嚴大城。一一園苑縱廣正等二十由旬，其中各有七重垣牆、七重羅網種種莊嚴，一一微妙眾寶珍玩猶如諸天。各各復有一百池沼，毘琉璃寶以為堤岸，馬瑙雜玉以為階砌，眾華敷榮寶樹行列。於大城中，王之正殿量七由旬，黃金青寶間錯所成，周以寶竿飾以琉璃，摩尼珠網彌覆其上，諸多羅樹暉映莊嚴。二十淵池圍遶縈帶，底布真金覆以金網，雜琉璃寶以為津橋，純妙黃金而為階道。於其池中，優鉢羅華、拘勿頭華、芬陀利花敷榮遍滿。彼轉輪王，二千婇女六萬諸子，與其眷屬於彼園中五欲娛樂，竊作是念：『諸欲無常不久變壞，我當決定志求佛法。若聞法已如教修行，令我長夜利益安樂。』適思惟已，忽然有天現虛空中，告彼王言：『善哉丈夫！今有遍照如來出現於世，演說正法初中後善，王應速詣於彼佛所，當聞正法，令王長夜利益安樂，成就佛法圓滿佛法。』王聞天言踊躍歡喜，與其眷屬侍從圍遶，即往遍照如來之所。頭面禮足而白佛言：『世尊！以何等法能攝諸法善巧方便，能令梵行速得圓滿？我當修行。』如是問已，時彼如來廣為開示。王聞法已，與其眷屬悉捨安樂資生之具，恭敬供養遍照如來及諸大眾滿二萬歲，於遍照如來法中出家修行正法。以聞法故，於時獲得受法善根、持法善根、說法善根，有所聞法思惟不忘，無量功德精勤修習，乃發誓願：『願持如來三時正法，為諸眾生種種宣說。』作是願已，於勝超劫諸如來所，一一親近供養承事。彼諸如來現前正法、中時正法、後時正法悉能受持，教化成熟四萬八千俱胝那由他眾生趣於阿耨多羅三藐三菩提，方便調伏無量眾生住於聲聞辟支佛乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼劫中有轉輪王名勇猛軍，七寶成就王四天下。於閻浮提有一大城，其城周迴六十由旬，復有八萬俱胝人民止住其中，安隱快樂豐饒熾盛，七重隍塹、七重行樹、七重街道、七重表剎、七重鈴網，一千園苑所共圍遶莊嚴大城。一一園苑縱廣正等二十由旬，其中各有七重垣牆、七重羅網種種莊嚴，一一微妙眾寶珍玩猶如諸天。各各復有一百池沼，毘琉璃寶以為堤岸，馬瑙雜玉以為階砌，眾華敷榮寶樹行列。於大城中，王之正殿量七由旬，黃金青寶間錯所成，周以寶竿飾以琉璃，摩尼珠網彌覆其上，諸多羅樹暉映莊嚴。二十淵池圍遶縈帶，底布真金覆以金網，雜琉璃寶以為津橋，純妙黃金而為階道。於其池中，優鉢羅華、拘勿頭華、芬陀利花敷榮遍滿。彼轉輪王，二千婇女六萬諸子，與其眷屬於彼園中五欲娛樂，竊作是念：『諸欲無常不久變壞，我當決定志求佛法。若聞法已如教修行，令我長夜利益安樂。』適思惟已，忽然有天現虛空中，告彼王言：『善哉丈夫！今有遍照如來出現於世，演說正法初中後善，王應速詣於彼佛所，當聞正法，令王長夜利益安樂，成就佛法圓滿佛法。』王聞天言踊躍歡喜，與其眷屬侍從圍遶，即往遍照如來之所。頭面禮足而白佛言：『世尊！以何等法能攝諸法善巧方便，能令梵行速得圓滿？我當修行。』如是問已，時彼如來廣為開示。王聞法已，與其眷屬悉捨安樂資生之具，恭敬供養遍照如來及諸大眾滿二萬歲，於遍照如來法中出家修行正法。以聞法故，於時獲得受法善根、持法善根、說法善根，有所聞法思惟不忘，無量功德精勤修習，乃發誓願：『願持如來三時正法，為諸眾生種種宣說。』作是願已，於勝超劫諸如來所，一一親近供養承事。彼諸如來現前正法、中時正法、後時正法悉能受持，教化成熟四萬八千俱胝那由他眾生趣於阿耨多羅三藐三菩提，方便調伏無量眾生住於聲聞辟支佛乘。

「彼劫之中最後如來，號曰電光。勇猛軍比丘聞電光如來說法之時，獲無生忍。電光如來即為授記：『汝勇猛軍！於未來世供養無量千佛世尊，受持如來三時正法，利益無量無數眾生，安立百千俱胝那由他眾生於阿耨多羅三藐三菩提，無量眾生住聲聞乘。如是乃過阿僧祇劫，證阿耨多羅三藐三菩提，號曰無邊精進光明功德超勝王如來。其佛剎土積集無量清淨功德，安隱豐樂，人民充滿，多有聲聞及菩薩眾。其佛壽命至五小劫，滅後正法住一小劫，法教流布天人受持，舍利塔廟遍諸剎土。』是故勝慧！諸菩薩摩訶薩於此清淨甚深之法，應當尊重受持修習，以法嚴具莊嚴其身，法莊嚴故證得如來金剛所成大那羅延堅固之身。假使三千大千世界一切眾生盡其軀力，而欲破壞堅固之身，乃無有能摧伏之者。一切世間天人阿修羅眾中，演法光明亦無有能敵論之者。若有眾生於此深法受持讀誦精勤修習，隨其意樂生於清淨大族姓家，乃至坐於菩提樹下，名稱具足、世界殊妙，不雜異道，尚無梵志遮羅迦名，況有惡見邪求之輩。諸不善法亦甞未聞，寧有習行不善根者。能以足指放大光明，遍照無邊一切世界，一切眾生遇斯光者皆得安樂，當證阿耨多羅三藐三菩提。是故勝慧！若諸菩薩摩訶薩於我法中勤修行者，當獲如是殊勝功德。我若具說，不可窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼劫之中最後如來，號曰電光。勇猛軍比丘聞電光如來說法之時，獲無生忍。電光如來即為授記：『汝勇猛軍！於未來世供養無量千佛世尊，受持如來三時正法，利益無量無數眾生，安立百千俱胝那由他眾生於阿耨多羅三藐三菩提，無量眾生住聲聞乘。如是乃過阿僧祇劫，證阿耨多羅三藐三菩提，號曰無邊精進光明功德超勝王如來。其佛剎土積集無量清淨功德，安隱豐樂，人民充滿，多有聲聞及菩薩眾。其佛壽命至五小劫，滅後正法住一小劫，法教流布天人受持，舍利塔廟遍諸剎土。』是故勝慧！諸菩薩摩訶薩於此清淨甚深之法，應當尊重受持修習，以法嚴具莊嚴其身，法莊嚴故證得如來金剛所成大那羅延堅固之身。假使三千大千世界一切眾生盡其軀力，而欲破壞堅固之身，乃無有能摧伏之者。一切世間天人阿修羅眾中，演法光明亦無有能敵論之者。若有眾生於此深法受持讀誦精勤修習，隨其意樂生於清淨大族姓家，乃至坐於菩提樹下，名稱具足、世界殊妙，不雜異道，尚無梵志遮羅迦名，況有惡見邪求之輩。諸不善法亦甞未聞，寧有習行不善根者。能以足指放大光明，遍照無邊一切世界，一切眾生遇斯光者皆得安樂，當證阿耨多羅三藐三菩提。是故勝慧！若諸菩薩摩訶薩於我法中勤修行者，當獲如是殊勝功德。我若具說，不可窮盡。」

爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言：「無邊慧！若有住斯菩薩道者勤修如是清淨深法，與空相應、寂靜相應，得法光明。以法光明，見一切法自性無異，性無異故所見清淨，見清淨故則無法見，亦無有法離自性見，法見清淨亦無清淨，無清淨者、無清淨時，能得清淨智之境界。見諸法界非界非非界，界見清淨，遠離諸界種種性想，離性想故於界理趣祕密言辭而能覺了，亦能遍知諸法非界，以見法界無差別故、不可壞故、不變異故，便獲一切法界理趣善巧方便。以善方便遍能了知法界理趣，以等持力於諸法界差別理趣隨順能入。住此行時，以一切法善巧方便，於一切法無住無著，無所著故能於一切法界理趣隨其所應種種開示。等持力故，復能出生靜慮解脫等持等至，遊戲神通變一為多變多為一，山石牆壁飛行自在而無罣礙。善巧能知四界和合不住於界，知一切界與空界合，於虛空界無著無繫，以界和合善巧智故。於一切界方便修習，以修習故決了水界，能於水界或令起煙、或令發焰、或復於中煙焰俱熾，乃至無量種種變現，為諸眾生作大饒益。以能安住法界理趣善巧方便而無所動，隨其意樂，隨何佛剎能於諸有轉胎藏形受化生身，常見十方一切世界諸佛如來。彼諸如來，如是名號、如是族姓、如是眾會、如是說法、悉分別知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言：「無邊慧！若有住斯菩薩道者勤修如是清淨深法，與空相應、寂靜相應，得法光明。以法光明，見一切法自性無異，性無異故所見清淨，見清淨故則無法見，亦無有法離自性見，法見清淨亦無清淨，無清淨者、無清淨時，能得清淨智之境界。見諸法界非界非非界，界見清淨，遠離諸界種種性想，離性想故於界理趣祕密言辭而能覺了，亦能遍知諸法非界，以見法界無差別故、不可壞故、不變異故，便獲一切法界理趣善巧方便。以善方便遍能了知法界理趣，以等持力於諸法界差別理趣隨順能入。住此行時，以一切法善巧方便，於一切法無住無著，無所著故能於一切法界理趣隨其所應種種開示。等持力故，復能出生靜慮解脫等持等至，遊戲神通變一為多變多為一，山石牆壁飛行自在而無罣礙。善巧能知四界和合不住於界，知一切界與空界合，於虛空界無著無繫，以界和合善巧智故。於一切界方便修習，以修習故決了水界，能於水界或令起煙、或令發焰、或復於中煙焰俱熾，乃至無量種種變現，為諸眾生作大饒益。以能安住法界理趣善巧方便而無所動，隨其意樂，隨何佛剎能於諸有轉胎藏形受化生身，常見十方一切世界諸佛如來。彼諸如來，如是名號、如是族姓、如是眾會、如是說法、悉分別知。」

爾時眾中復有菩薩摩訶薩名無邊勝，前白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩住何等法，如佛所說能得如是最勝功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中復有菩薩摩訶薩名無邊勝，前白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩住何等法，如佛所說能得如是最勝功德？」

爾時世尊告無邊勝菩薩摩訶薩言：「無邊勝！諸菩薩摩訶薩於一切法無所住者，如我所說，能得如是最勝功德。無邊勝！諸菩薩摩訶薩若住於色受想行識、若住地界水界火界風界空界、若住欲界色界無色界，我於此經則不說有斯諸功德。然諸菩薩摩訶薩於一切法而無所住，不入不出，故我說彼當得無邊大功德海。何以故？諸菩薩摩訶薩無有少法可得可住，亦無少法若入若出，善能安住諸法理趣而無所動。何以故？諸菩薩摩訶薩無住無動，以無動故無高無下，無高下故遠離於高不住於下，以不住故名善處住，善處住者於無處住，無處住者不住於處。諸菩薩摩訶薩不於少法若有安立、若有積集，無處無住、無起無作。何以故？處不可得。以無處故則無分別，無分別故不動處住如法界住。無有處住則無有住，於處無處無所執著名為善住。無邊勝！諸菩薩摩訶薩於法理趣而安住者，如是安立住於無住。無住處住，見一切法無有分別，住於如是無分別行。以如是行，見一切法而無所動，則與如理而住相應、則與如理不動相應、則與如理不取相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告無邊勝菩薩摩訶薩言：「無邊勝！諸菩薩摩訶薩於一切法無所住者，如我所說，能得如是最勝功德。無邊勝！諸菩薩摩訶薩若住於色受想行識、若住地界水界火界風界空界、若住欲界色界無色界，我於此經則不說有斯諸功德。然諸菩薩摩訶薩於一切法而無所住，不入不出，故我說彼當得無邊大功德海。何以故？諸菩薩摩訶薩無有少法可得可住，亦無少法若入若出，善能安住諸法理趣而無所動。何以故？諸菩薩摩訶薩無住無動，以無動故無高無下，無高下故遠離於高不住於下，以不住故名善處住，善處住者於無處住，無處住者不住於處。諸菩薩摩訶薩不於少法若有安立、若有積集，無處無住、無起無作。何以故？處不可得。以無處故則無分別，無分別故不動處住如法界住。無有處住則無有住，於處無處無所執著名為善住。無邊勝！諸菩薩摩訶薩於法理趣而安住者，如是安立住於無住。無住處住，見一切法無有分別，住於如是無分別行。以如是行，見一切法而無所動，則與如理而住相應、則與如理不動相應、則與如理不取相應。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「菩薩正憶念， 於義善思惟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩正憶念， 於義善思惟，

不住諸法中， 說名為智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住諸法中， 說名為智者。

未曾有少法， 可為安立者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾有少法， 可為安立者，

以無安立故， 無畏而發趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無安立故， 無畏而發趣。

不立於諸色， 亦不立諸受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不立於諸色， 亦不立諸受，

諸想及諸行， 識等亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸想及諸行， 識等亦如是。

不住於諸蘊， 諸界及諸處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住於諸蘊， 諸界及諸處，

若處若非處， 亦常無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若處若非處， 亦常無所住。

不住於地界， 亦不住水界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住於地界， 亦不住水界，

火界及風界， 亦常無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火界及風界， 亦常無所住。

不住於欲界， 色界無色界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住於欲界， 色界無色界，

得無安立故， 不住於三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無安立故， 不住於三界。

及以虛空界， 於彼無所住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以虛空界， 於彼無所住，

以無有所住， 平等而發趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無有所住， 平等而發趣。

故無有少法， 於中而可住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故無有少法， 於中而可住，

若得無所住， 斯為妙智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得無所住， 斯為妙智者。

妙智無所住， 無住為菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙智無所住， 無住為菩薩，

能得如是住， 則住法界中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得如是住， 則住法界中。

無住相應故， 彼常能善住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住相應故， 彼常能善住，

無住無依止， 於法得安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住無依止， 於法得安住。

若得不依止， 則常無所動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得不依止， 則常無所動，

不入亦不出， 平等善安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不入亦不出， 平等善安住。

於法如是住， 斯為勇猛者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法如是住， 斯為勇猛者，

一切法無高， 一切法無下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無高， 一切法無下。

如是無所動， 法界善安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無所動， 法界善安住，

安住不動故， 便得無上住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住不動故， 便得無上住。

不住住相應， 斯為勇猛者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住住相應， 斯為勇猛者，

不住於住處， 於處無所動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住於住處， 於處無所動。

成就無住處， 而得善安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就無住處， 而得善安住，

若處若非處， 一切無所動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若處若非處， 一切無所動。

住於不動處， 乃名為不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於不動處， 乃名為不動，

若住不動處， 一切無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住不動處， 一切無所住。

不念處非處， 常住無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不念處非處， 常住無分別，

不住於處故， 則無有所動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住於處故， 則無有所動。

於處無所動， 一切得無住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於處無所動， 一切得無住，

若得不住處， 處非處不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得不住處， 處非處不動。

若於處不動， 乃善住於處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於處不動， 乃善住於處，

善住處安住， 則住無所住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住處安住， 則住無所住，

能見一切法， 住法相應住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能見一切法， 住法相應住。

如是見諸法， 種種無所住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是見諸法， 種種無所住，

無住無安住， 善巧於法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住無安住， 善巧於法住。

常住於諸法， 而無有分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常住於諸法， 而無有分別，

離諸分別故， 斯為不動者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸分別故， 斯為不動者。

若能住不動， 於行無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能住不動， 於行無分別，

遠離處非處， 斯為觀察者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離處非處， 斯為觀察者。

若能觀不動， 一切無所動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能觀不動， 一切無所動，

諸法常平等， 如是而發趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法常平等， 如是而發趣。

如理住相應， 如理而不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如理住相應， 如理而不動，

得無動處者， 常住於無處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無動處者， 常住於無處。」

爾時無邊勝菩薩摩訶薩復白佛言：「希有世尊！乃能安立諸菩薩摩訶薩於法理趣，無有繫縛、無有解脫。世尊！諸菩薩摩訶薩於法理趣善巧安立，不與少法若相應若不相應、若和合若不和合、若攝取若不攝取、若有所歸若無所歸、若貪離貪、若瞋離瞋。世尊！諸菩薩摩訶薩於一切法理趣之中善巧安立，設有眾生供養恭敬，不生貪愛毀辱逼惱，不生瞋恚，無種種想，離一切法。不見少法能與少法若相應若不相應，超過相應不相應故。遠離相應不相應想，了知相應不相應想。超過了知，不於少法若進若退、若有所趣若無所趣而作相應。於一切法理趣之中而無妄念，亦無所取，以善方便不壞法性。世尊！諸菩薩摩訶薩於一切法如是住時，能以善巧宣說一切法界理趣，一切佛法速得圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無邊勝菩薩摩訶薩復白佛言：「希有世尊！乃能安立諸菩薩摩訶薩於法理趣，無有繫縛、無有解脫。世尊！諸菩薩摩訶薩於法理趣善巧安立，不與少法若相應若不相應、若和合若不和合、若攝取若不攝取、若有所歸若無所歸、若貪離貪、若瞋離瞋。世尊！諸菩薩摩訶薩於一切法理趣之中善巧安立，設有眾生供養恭敬，不生貪愛毀辱逼惱，不生瞋恚，無種種想，離一切法。不見少法能與少法若相應若不相應，超過相應不相應故。遠離相應不相應想，了知相應不相應想。超過了知，不於少法若進若退、若有所趣若無所趣而作相應。於一切法理趣之中而無妄念，亦無所取，以善方便不壞法性。世尊！諸菩薩摩訶薩於一切法如是住時，能以善巧宣說一切法界理趣，一切佛法速得圓滿。」

爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言：「無邊慧！諸菩薩摩訶薩於佛法中無所安立、無所住時，則見佛法無有安立、無有所住，亦無勝住、亦無遍住，見佛法住不傾動故、不流轉故、不變異故，一切法界相應而住，乃名一切法界理趣善巧安立。無邊慧！諸菩薩摩訶薩於佛法中，無住無不住、無勝住無遍住、無處住無非處住，亦無所動，亦無分別、無勝分別、無遍分別，乃名一切法界理趣善巧安立。無邊慧！諸菩薩摩訶薩不見少法能與少法而為安立，亦不見有一切法處為勝安立，亦無分別、無勝分別、無遍分別，乃名一切法界理趣善巧安立。無邊慧！諸菩薩摩訶薩不見少法若住若去，亦無分別、無勝分別、無遍分別，見一切法如淨虛空，光明顯照遠離煩惱，於一切法光明照故，乃名一切法界理趣得善方便不以安立而觀法界。何以故？不於法界少安立故。譬如虛空及以風界無有處所，亦無可見、無安立處、無依止處、無可示現。法界亦爾，無可入處、無可見處、無安立處、無依止處，亦無了知、亦無示現。諸菩薩摩訶薩無示現故，與如如界相應而住。無邊慧！一切法界無生無命無老無死、無昇無沈無示現界，是為法界。無變異界是為法界，而法界者遍一切處。無邊慧！法界無去亦無去處，無去處故乃名法界相應而住。如如法界於中無處亦無非處。何以故？如如法界、如如自性無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言：「無邊慧！諸菩薩摩訶薩於佛法中無所安立、無所住時，則見佛法無有安立、無有所住，亦無勝住、亦無遍住，見佛法住不傾動故、不流轉故、不變異故，一切法界相應而住，乃名一切法界理趣善巧安立。無邊慧！諸菩薩摩訶薩於佛法中，無住無不住、無勝住無遍住、無處住無非處住，亦無所動，亦無分別、無勝分別、無遍分別，乃名一切法界理趣善巧安立。無邊慧！諸菩薩摩訶薩不見少法能與少法而為安立，亦不見有一切法處為勝安立，亦無分別、無勝分別、無遍分別，乃名一切法界理趣善巧安立。無邊慧！諸菩薩摩訶薩不見少法若住若去，亦無分別、無勝分別、無遍分別，見一切法如淨虛空，光明顯照遠離煩惱，於一切法光明照故，乃名一切法界理趣得善方便不以安立而觀法界。何以故？不於法界少安立故。譬如虛空及以風界無有處所，亦無可見、無安立處、無依止處、無可示現。法界亦爾，無可入處、無可見處、無安立處、無依止處，亦無了知、亦無示現。諸菩薩摩訶薩無示現故，與如如界相應而住。無邊慧！一切法界無生無命無老無死、無昇無沈無示現界，是為法界。無變異界是為法界，而法界者遍一切處。無邊慧！法界無去亦無去處，無去處故乃名法界相應而住。如如法界於中無處亦無非處。何以故？如如法界、如如自性無所有故。

「無邊慧！諸菩薩摩訶薩聞我此說，則於一切法界理趣便獲無邊大法光明。以法光明得無生忍，速能圓滿如來十力、十八不共、一切佛法。為欲成熟一切眾生廣大善根勝資糧故、如來種性無斷絕故，速詣道場轉于法輪，蔽諸魔宮摧伏異論，作善丈夫大師子吼，為諸眾生演說妙法，隨其樂欲、隨其志願、隨其發趣正解脫故，皆令趣於阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無邊慧！諸菩薩摩訶薩聞我此說，則於一切法界理趣便獲無邊大法光明。以法光明得無生忍，速能圓滿如來十力、十八不共、一切佛法。為欲成熟一切眾生廣大善根勝資糧故、如來種性無斷絕故，速詣道場轉于法輪，蔽諸魔宮摧伏異論，作善丈夫大師子吼，為諸眾生演說妙法，隨其樂欲、隨其志願、隨其發趣正解脫故，皆令趣於阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「一切菩薩， 不住諸法， 於佛法中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切菩薩， 不住諸法， 於佛法中，

無所安立。 一切菩薩， 無安立故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所安立。 一切菩薩， 無安立故，

於佛法中， 無畏發趣。 一切菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛法中， 無畏發趣。 一切菩薩，

見諸佛法， 無住無處， 妙善安立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸佛法， 無住無處， 妙善安立。

一切菩薩， 不住於處， 能見諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩， 不住於處， 能見諸法，

無住無退。 一切菩薩， 見法無住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住無退。 一切菩薩， 見法無住，

不動佛法， 不求佛法。 一切菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動佛法， 不求佛法。 一切菩薩，

見法不異， 不動佛法， 亦不推尋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見法不異， 不動佛法， 亦不推尋。

一切菩薩， 見法如是， 於法善巧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩， 見法如是， 於法善巧，

方便而住。 一切菩薩， 見常平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便而住。 一切菩薩， 見常平等，

不住佛法， 亦非不住， 常無住處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住佛法， 亦非不住， 常無住處，

亦非無處， 常不分別， 非不分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦非無處， 常不分別， 非不分別，

種種分別， 常無所有。 一切菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種分別， 常無所有。 一切菩薩，

無住相應， 於諸時處， 而無所動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住相應， 於諸時處， 而無所動。

一切菩薩， 於法理趣， 平等住時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩， 於法理趣， 平等住時，

名為善住。 一切菩薩， 於法理趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名為善住。 一切菩薩， 於法理趣，

不見少法， 可平等住。 一切菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見少法， 可平等住。 一切菩薩，

能見諸法， 無有處所， 亦不離處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能見諸法， 無有處所， 亦不離處，

得無所動， 亦無親近。 一切菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無所動， 亦無親近。 一切菩薩，

於一切法， 理趣善巧， 方便安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切法， 理趣善巧， 方便安住，

住無所住， 名為菩薩。 一切菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住無所住， 名為菩薩。 一切菩薩，

不於少法， 若去若來， 分別而住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不於少法， 若去若來， 分別而住，

爾時乃住， 諸法理趣。 一切菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時乃住， 諸法理趣。 一切菩薩，

於法理趣， 種種安住， 能起無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法理趣， 種種安住， 能起無邊，

大法光明。 以法光明， 住平等見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法光明。 以法光明， 住平等見，

見一切法， 及法理趣， 如淨虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見一切法， 及法理趣， 如淨虛空，

如影如像， 平等無垢。 一切菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如影如像， 平等無垢。 一切菩薩，

於見了知， 亦無了知， 遠離自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於見了知， 亦無了知， 遠離自性。

一切菩薩， 如是觀察， 於一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩， 如是觀察， 於一切法，

理趣而住， 能於法界， 堅固勤修， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理趣而住， 能於法界， 堅固勤修，

說名法界， 理趣方便。 一切菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說名法界， 理趣方便。 一切菩薩，

不住法界， 觀諸法界， 畢竟非有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住法界， 觀諸法界， 畢竟非有。

一切菩薩， 決了法界， 見一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩， 決了法界， 見一切法，

如虛空風， 無有安立， 遍一切處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空風， 無有安立， 遍一切處。

法界亦爾， 遍一切處， 法界難思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界亦爾， 遍一切處， 法界難思，

無可示現。 於諸智者， 不作親近， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無可示現。 於諸智者， 不作親近，

無示現界， 乃為法界， 無有住處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無示現界， 乃為法界， 無有住處，

名為住者。 法界無生， 無命無老， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名為住者。 法界無生， 無命無老，

無死無沈， 亦無出離。 法界難思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無死無沈， 亦無出離。 法界難思，

無來無去， 法界非蘊， 非界非處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無來無去， 法界非蘊， 非界非處，

亦不離處， 而無所動。 法界如如， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不離處， 而無所動。 法界如如，

自性非有。 一切菩薩， 如是了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性非有。 一切菩薩， 如是了知，

法界難思， 得法光明。 由是發趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界難思， 得法光明。 由是發趣，

往詣道場， 而於佛法， 無有疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往詣道場， 而於佛法， 無有疑惑，

不為所動， 以法光明， 令諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為所動， 以法光明， 令諸眾生，

獲大安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲大安樂。

「無邊慧！諸菩薩摩訶薩能於如是甚深之法勤修行者，乃得如是大法光明，以此智慧而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無邊慧！諸菩薩摩訶薩能於如是甚深之法勤修行者，乃得如是大法光明，以此智慧而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。