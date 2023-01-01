大寶積經
唐 菩提流志譯120卷CBETA T0310大于一万字 149 h
向佛经 GPT 提问
第 20 卷
大寶積經卷第二十大唐三藏菩提流志奉 詔譯
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不動如來會第六之二菩薩眾品第四
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爾時尊者舍利弗作如是念：「世尊今者已說聲聞功德，復願說諸菩薩具足功德。何以故？一切功德從此出生。」
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爾時世尊知其所念，告舍利弗：「彼佛剎中有無量百千億諸菩薩眾皆來集會。所有出家菩薩，以佛神力隨所聽聞，皆能領悟受持讀誦。舍利弗！我於此界說法至少，比不動如來所說法藏，百分、千分、百千分、億百千分、算分、數分、迦羅分、鄔波尼殺曇分亦所不及。舍利弗！此皆不動如來、應、正等覺修菩薩行時發如是願：『願我成佛，彼剎土中所有菩薩，以我威力隨所聽聞，皆能領悟受持讀誦。』舍利弗！是諸菩薩由彼如來本願神力，於佛所聞悉能領受諷誦通利。
爾時世尊知其所念，告舍利弗：「彼佛剎中有無量百千億諸菩薩眾皆來集會。所有出家菩薩，以佛神力隨所聽聞，皆能領悟受持讀誦。舍利弗！我於此界說法至少，比不動如來所說法藏，百分、千分、百千分、億百千分、算分、數分、迦羅分、鄔波尼殺曇分亦所不及。舍利弗！此皆不動如來、應、正等覺修菩薩行時發如是願：『願我成佛，彼剎土中所有菩薩，以我威力隨所聽聞，皆能領悟受持讀誦。』舍利弗！是諸菩薩由彼如來本願神力，於佛所聞悉能領受諷誦通利。
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「復次舍利弗！若彼菩薩自心欲樂往異佛土，舉心便至，形服言音善同方俗。於彼如來禮拜供養，聽聞正法善為問難，能事已周還歸佛所。舍利弗！此賢劫中有九百九十六佛當出於世，若有菩薩樂見此如來者，應願生彼不動佛剎。舍利弗！若善男子善女人從此佛剎及餘佛剎於命終後，若已生、若今生、若當生不動如來佛剎中者，必不信住諸聲聞地。何以故？彼行佛道常遇如來，天魔波旬不得其便，於二乘地永斷相續，必定當得無上菩提，常在如來諸大集會。舍利弗！汝應當知，若住不動如來清淨佛剎者，彼諸眾生終不退墮，不可引攝亦不退還，住無上菩提，有大勢力不可搖動，永無退轉。舍利弗！若有善男子善女人於此世界或他世界，若命終後生於彼土，即於生時得如是念：『我已入如來室、住無畏城。』舍利弗！彼諸菩薩所有言議，皆與般若波羅蜜相應，互相遵敬起導師想。
「復次舍利弗！若彼菩薩自心欲樂往異佛土，舉心便至，形服言音善同方俗。於彼如來禮拜供養，聽聞正法善為問難，能事已周還歸佛所。舍利弗！此賢劫中有九百九十六佛當出於世，若有菩薩樂見此如來者，應願生彼不動佛剎。舍利弗！若善男子善女人從此佛剎及餘佛剎於命終後，若已生、若今生、若當生不動如來佛剎中者，必不信住諸聲聞地。何以故？彼行佛道常遇如來，天魔波旬不得其便，於二乘地永斷相續，必定當得無上菩提，常在如來諸大集會。舍利弗！汝應當知，若住不動如來清淨佛剎者，彼諸眾生終不退墮，不可引攝亦不退還，住無上菩提，有大勢力不可搖動，永無退轉。舍利弗！若有善男子善女人於此世界或他世界，若命終後生於彼土，即於生時得如是念：『我已入如來室、住無畏城。』舍利弗！彼諸菩薩所有言議，皆與般若波羅蜜相應，互相遵敬起導師想。
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「復次舍利弗！彼佛剎中諸菩薩眾，在家者少出家者多，皆以佛神力隨所聽聞，即能領悟受持諷誦。舍利弗！若在家菩薩摩訶薩雖不繫念，於法會中隨在方所若坐若立，以佛神力皆能聽聞，領悟受持讀誦通利。彼出家菩薩亦復如是，諸在異方乃至諷誦無別。是諸菩薩捨身受身，於所聞經終不忘失，於諸佛土隨願受生。舍利弗！彼亦是不動如來本願功德之所莊嚴。舍利弗！若菩薩於一生中欲見無量百千億那由他諸佛者，應當願生不動如來之所。若菩薩於彼生已，即見無量諸佛種諸善根，復能為無數百千眾生演說法要，令諸眾生增長善根。舍利弗，此賢劫中諸佛世尊當出於世，若諸菩薩以衣服飲食臥具醫藥種種資具供養如來，便即出家。既出家已，於諸佛所淨修梵行。以此善根，方餘菩薩於不動如來之所，於一生中與波羅蜜相應，所有福聚百分不及一、千分不及一，算分、迦羅分、數分、喻分、鄔波尼殺曇分亦不能及。舍利弗！此亦不動如來清淨佛剎功德莊嚴。舍利弗！若有菩薩從此世界或餘世界於壽終後，若已生、現生、當生不動如來佛剎者，一切皆得不退轉位。何以故？彼佛剎中天魔波旬不為障礙，亦無魔業之所嬈亂。舍利弗！譬如毒蛇，神呪所伏不能為害，一切諸蟲見彼毒蛇亦無憂懼。然此毒蛇雖無毒害，由本業故受此蛇身，故名毒蛇。舍利弗！彼魔波旬亦復如是，由不動如來往修菩薩行時本願善根如是迴向：『願我當證無上菩提，調伏諸魔不為障惱，彼諸菩薩、聲聞、凡夫乃至三千大千世界亦不為障惱。』然由先業所感受此魔身，生彼天中而自悔責，無始故業獲此身名，雖得自在常生厭患。於彼如來說法之時，諸魔眷屬常預聽聞聞已心淨，於聲聞眾而生愛樂：『云何當得住於寂靜少欲知足？』彼諸魔眾常起出家之心而無障礙之想故。彼國中聲聞菩薩及凡夫眾，皆由彼佛往昔精勤弘誓威力得安樂住。舍利弗！此亦不動佛剎殊勝莊嚴。」
「復次舍利弗！彼佛剎中諸菩薩眾，在家者少出家者多，皆以佛神力隨所聽聞，即能領悟受持諷誦。舍利弗！若在家菩薩摩訶薩雖不繫念，於法會中隨在方所若坐若立，以佛神力皆能聽聞，領悟受持讀誦通利。彼出家菩薩亦復如是，諸在異方乃至諷誦無別。是諸菩薩捨身受身，於所聞經終不忘失，於諸佛土隨願受生。舍利弗！彼亦是不動如來本願功德之所莊嚴。舍利弗！若菩薩於一生中欲見無量百千億那由他諸佛者，應當願生不動如來之所。若菩薩於彼生已，即見無量諸佛種諸善根，復能為無數百千眾生演說法要，令諸眾生增長善根。舍利弗，此賢劫中諸佛世尊當出於世，若諸菩薩以衣服飲食臥具醫藥種種資具供養如來，便即出家。既出家已，於諸佛所淨修梵行。以此善根，方餘菩薩於不動如來之所，於一生中與波羅蜜相應，所有福聚百分不及一、千分不及一，算分、迦羅分、數分、喻分、鄔波尼殺曇分亦不能及。舍利弗！此亦不動如來清淨佛剎功德莊嚴。舍利弗！若有菩薩從此世界或餘世界於壽終後，若已生、現生、當生不動如來佛剎者，一切皆得不退轉位。何以故？彼佛剎中天魔波旬不為障礙，亦無魔業之所嬈亂。舍利弗！譬如毒蛇，神呪所伏不能為害，一切諸蟲見彼毒蛇亦無憂懼。然此毒蛇雖無毒害，由本業故受此蛇身，故名毒蛇。舍利弗！彼魔波旬亦復如是，由不動如來往修菩薩行時本願善根如是迴向：『願我當證無上菩提，調伏諸魔不為障惱，彼諸菩薩、聲聞、凡夫乃至三千大千世界亦不為障惱。』然由先業所感受此魔身，生彼天中而自悔責，無始故業獲此身名，雖得自在常生厭患。於彼如來說法之時，諸魔眷屬常預聽聞聞已心淨，於聲聞眾而生愛樂：『云何當得住於寂靜少欲知足？』彼諸魔眾常起出家之心而無障礙之想故。彼國中聲聞菩薩及凡夫眾，皆由彼佛往昔精勤弘誓威力得安樂住。舍利弗！此亦不動佛剎殊勝莊嚴。」
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時舍利弗白佛言：「世尊！若有善男子善女人，以七寶滿三千大千世界，持用布施願生彼國。由茲行願，此善男子善女人終不退墮聲聞、辟支佛地，從一佛剎至一佛剎，歷事供養諸佛如來，於諸佛所聽聞正法，雖未證得無上菩提，而能見彼無量百千乃至億那由他百千諸佛，於諸佛所種諸善根。世尊！若善男子善女人由此方便，以七寶滿三千大千世界持用布施，由茲善捨往生彼國。」
時舍利弗白佛言：「世尊！若有善男子善女人，以七寶滿三千大千世界，持用布施願生彼國。由茲行願，此善男子善女人終不退墮聲聞、辟支佛地，從一佛剎至一佛剎，歷事供養諸佛如來，於諸佛所聽聞正法，雖未證得無上菩提，而能見彼無量百千乃至億那由他百千諸佛，於諸佛所種諸善根。世尊！若善男子善女人由此方便，以七寶滿三千大千世界持用布施，由茲善捨往生彼國。」
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佛告舍利弗：「如是如是，彼善生善往，如是諸菩薩摩訶薩滿彼剎中。舍利弗！譬如金礦精加鑄鍊，除去砂礫唯有真金，造諸飾好嚴身之具。舍利弗！彼佛剎中菩薩摩訶薩，住於真實亦復如是。然彼菩薩摩訶薩清淨集會，汝今應知。
佛告舍利弗：「如是如是，彼善生善往，如是諸菩薩摩訶薩滿彼剎中。舍利弗！譬如金礦精加鑄鍊，除去砂礫唯有真金，造諸飾好嚴身之具。舍利弗！彼佛剎中菩薩摩訶薩，住於真實亦復如是。然彼菩薩摩訶薩清淨集會，汝今應知。
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「復次舍利弗！彼佛剎中所有菩薩，若已生、若現生、若當生，如是菩薩皆行一行。所謂住如來行。舍利弗！云何如來行？所謂超過聲聞、辟支佛地。言行一行者是彼假名。是故舍利弗！若菩薩摩訶薩樂行一行者，應當願生彼佛剎土。舍利弗！我所授記得不退轉菩薩摩訶薩，此輩應生不動佛所。舍利弗！是諸菩薩生彼佛剎者，我不捨離。譬如剎利灌頂大王，有敵國來欲侵財位。王既聞已作是思惟：『我之妃后愛子不堪禦敵，及諸財寶收入宮城，不為怨敵之所侵害，王之國祚安靜無虞，威震強敵不憂災難。』舍利弗！我不捨離諸菩薩者亦復如是，如彼王之寶物愛子妃后，修菩薩行者應如是知。彼佛剎中無有畏懼猶如宮城，彼敵王者即魔波旬，於菩薩行人勤為障礙，如彼灌頂大王不被怨敵之所侵擾。如來亦復如是，不為天魔之所擾惱。舍利弗！譬如有人畏於債主遠適邊國，不為債主及於他人之所陵奪。何以故？由路遠險絕，債主家人不能達彼。彼諸菩薩生妙喜國者，波旬路絕亦復如是。舍利弗！此三千大千世界天魔波旬，常為菩薩聲聞作諸障礙。妙喜剎中諸天魔眾不為魔業，彼諸菩薩若已生、現生、當生，常無恐怖。何以故？由彼如來本行菩薩道時，所有善根如是迴向：『我證無上正等覺時，彼天魔眾不為障惱及作魔事。』舍利弗！譬如丈夫善服毒藥能使消化，方為食事無有諸毒。彼剎天魔亦復如是，常加利益不為損害。舍利弗，彼佛剎土成就如是無量功德。」
「復次舍利弗！彼佛剎中所有菩薩，若已生、若現生、若當生，如是菩薩皆行一行。所謂住如來行。舍利弗！云何如來行？所謂超過聲聞、辟支佛地。言行一行者是彼假名。是故舍利弗！若菩薩摩訶薩樂行一行者，應當願生彼佛剎土。舍利弗！我所授記得不退轉菩薩摩訶薩，此輩應生不動佛所。舍利弗！是諸菩薩生彼佛剎者，我不捨離。譬如剎利灌頂大王，有敵國來欲侵財位。王既聞已作是思惟：『我之妃后愛子不堪禦敵，及諸財寶收入宮城，不為怨敵之所侵害，王之國祚安靜無虞，威震強敵不憂災難。』舍利弗！我不捨離諸菩薩者亦復如是，如彼王之寶物愛子妃后，修菩薩行者應如是知。彼佛剎中無有畏懼猶如宮城，彼敵王者即魔波旬，於菩薩行人勤為障礙，如彼灌頂大王不被怨敵之所侵擾。如來亦復如是，不為天魔之所擾惱。舍利弗！譬如有人畏於債主遠適邊國，不為債主及於他人之所陵奪。何以故？由路遠險絕，債主家人不能達彼。彼諸菩薩生妙喜國者，波旬路絕亦復如是。舍利弗！此三千大千世界天魔波旬，常為菩薩聲聞作諸障礙。妙喜剎中諸天魔眾不為魔業，彼諸菩薩若已生、現生、當生，常無恐怖。何以故？由彼如來本行菩薩道時，所有善根如是迴向：『我證無上正等覺時，彼天魔眾不為障惱及作魔事。』舍利弗！譬如丈夫善服毒藥能使消化，方為食事無有諸毒。彼剎天魔亦復如是，常加利益不為損害。舍利弗，彼佛剎土成就如是無量功德。」
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爾時舍利弗作是思惟：「我今欲見彼佛世界不動如來、應、正等覺及聲聞眾。」
爾時舍利弗作是思惟：「我今欲見彼佛世界不動如來、應、正等覺及聲聞眾。」
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爾時世尊知舍利弗心之所念，則以神力不起于座皆令得見。告舍利弗言：「汝今見不？」
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答言：「已見。」
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佛告舍利弗：「汝見彼諸天人微有勝劣殊異相不？」
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答言：「不見。何以故？我見妙喜國人衣服飲食及諸珍玩，皆是諸天樂具。彼不動如來處眾說法，猶若金山光明赫奕，諸聲聞眾無量無邊。譬如有人遊於大海，中流四望涯際莫知，觀彼聲聞亦復如是。是諸聲聞隨所聽法，身心不動如入禪定，匪如此界入定之人時或搖動。世尊！若善男子善女人，以七寶滿三千大千世界持用布施，由茲善捨，彼諸菩薩善得往生妙喜世界。何以故？彼亦如是得不退轉。世尊！譬如王使遠適他國，執持符印經途來往，關防主司莫能為礙。何以故？以王印力人無遮止。彼諸菩薩摩訶薩亦復如是，或從此界若他世界壽命終後，於彼佛剎若已生、若現生、若當生，皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，從一佛剎至一佛剎，常不遠離諸佛世尊，皆當速證無上菩提。」
答言：「不見。何以故？我見妙喜國人衣服飲食及諸珍玩，皆是諸天樂具。彼不動如來處眾說法，猶若金山光明赫奕，諸聲聞眾無量無邊。譬如有人遊於大海，中流四望涯際莫知，觀彼聲聞亦復如是。是諸聲聞隨所聽法，身心不動如入禪定，匪如此界入定之人時或搖動。世尊！若善男子善女人，以七寶滿三千大千世界持用布施，由茲善捨，彼諸菩薩善得往生妙喜世界。何以故？彼亦如是得不退轉。世尊！譬如王使遠適他國，執持符印經途來往，關防主司莫能為礙。何以故？以王印力人無遮止。彼諸菩薩摩訶薩亦復如是，或從此界若他世界壽命終後，於彼佛剎若已生、若現生、若當生，皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，從一佛剎至一佛剎，常不遠離諸佛世尊，皆當速證無上菩提。」
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時舍利弗復白佛言：「世尊！彼界所生菩薩摩訶薩，與此世界預流果人無有差別。何以故？如預流果人不墮惡趣，彼界菩薩若已生、現生、當生，亦皆斷諸惡趣及聲聞辟支佛地，乃至未證無上菩提，從一佛剎至一佛剎，不離諸佛及聲聞眾。」
時舍利弗復白佛言：「世尊！彼界所生菩薩摩訶薩，與此世界預流果人無有差別。何以故？如預流果人不墮惡趣，彼界菩薩若已生、現生、當生，亦皆斷諸惡趣及聲聞辟支佛地，乃至未證無上菩提，從一佛剎至一佛剎，不離諸佛及聲聞眾。」
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佛告舍利弗：「如是如是。是諸菩薩摩訶薩受生彼國，不墮聲聞辟支佛地，及至未證無上菩提，從一佛土至一佛土，常得現前供養諸佛，及當證得佛菩提果。舍利弗！譬如預流果人，決定當得聲聞菩提，終不墮惡趣。是諸菩薩亦復如是，或從此世及以他世，命終之後受生彼剎，彼皆決定當證阿耨多羅三藐三菩提，從一佛剎至一佛剎，於諸佛所常不遠離阿耨多羅三藐三菩提。」
佛告舍利弗：「如是如是。是諸菩薩摩訶薩受生彼國，不墮聲聞辟支佛地，及至未證無上菩提，從一佛土至一佛土，常得現前供養諸佛，及當證得佛菩提果。舍利弗！譬如預流果人，決定當得聲聞菩提，終不墮惡趣。是諸菩薩亦復如是，或從此世及以他世，命終之後受生彼剎，彼皆決定當證阿耨多羅三藐三菩提，從一佛剎至一佛剎，於諸佛所常不遠離阿耨多羅三藐三菩提。」
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時舍利弗復白佛言：「世尊！於此世界所有一來向及一來果，乃至住阿羅漢向及羅漢果，與彼佛剎所生菩薩摩訶薩等無有異。」
時舍利弗復白佛言：「世尊！於此世界所有一來向及一來果，乃至住阿羅漢向及羅漢果，與彼佛剎所生菩薩摩訶薩等無有異。」
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佛告舍利弗：「汝勿作此言。何以故？於此佛剎菩薩摩訶薩佛授記者，與彼所生菩薩等無有異。復次舍利弗！於此世界坐道場菩薩，與彼所生菩薩等無有異。何以故？彼諸菩薩行如來行，不為天魔之所得便，於二乘地永斷相續，從一佛剎至一佛剎，常能供養一切如來，乃至證得無上正覺。」
佛告舍利弗：「汝勿作此言。何以故？於此佛剎菩薩摩訶薩佛授記者，與彼所生菩薩等無有異。復次舍利弗！於此世界坐道場菩薩，與彼所生菩薩等無有異。何以故？彼諸菩薩行如來行，不為天魔之所得便，於二乘地永斷相續，從一佛剎至一佛剎，常能供養一切如來，乃至證得無上正覺。」
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爾時阿難作如是念：「我今應察長老須菩提辯才之力。」作是念已白須菩提言：「我等應觀不動如來及聲聞眾兼彼佛土。」
爾時阿難作如是念：「我今應察長老須菩提辯才之力。」作是念已白須菩提言：「我等應觀不動如來及聲聞眾兼彼佛土。」
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時須菩提告阿難言：「汝欲見彼如來者，今應且觀上方。」
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爾時阿難觀上方已，白須菩提言：「我極觀上方，皆空寂靜。」
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須菩提言：「彼不動如來諸聲聞眾及彼佛土，亦復如是，如見上方。」
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爾時舍利弗白佛言：「世尊！如佛所說，此世獲記菩薩與彼所生菩薩等無有異。世尊！我今不知以何為等？」
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佛告舍利弗：「以法界等故得無有異。」
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涅槃功德品第五
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爾時尊者舍利弗復作是念：「世尊已說不動如來、應、正等覺修菩薩道功德無邊，又說彼土及聲聞菩薩殊勝德業廣大莊嚴。復願世尊於茲開示彼佛滅度化迹如何。」
爾時尊者舍利弗復作是念：「世尊已說不動如來、應、正等覺修菩薩道功德無邊，又說彼土及聲聞菩薩殊勝德業廣大莊嚴。復願世尊於茲開示彼佛滅度化迹如何。」
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爾時世尊知舍利弗心之所念，告言：「舍利弗！不動如來般涅槃日，化身分布一切世界，於地獄中說諸妙法，以法調伏無量有情，皆當證得阿羅漢果，然此時獲果方滅度，前證無學人轉增其數。即於此日，授香象菩薩摩訶薩記云：『汝於我滅度後當得作佛，號曰金蓮如來、應、正等覺。』復次舍利弗！彼金蓮如來佛剎功德聲聞眾數，與不動如來等無有異。復次舍利弗！不動如來入般涅槃，是時大地普皆震動，一切三千大千世界震吼發聲，其聲上徹乃至阿迦尼吒天，諸天聞已即知彼佛入於涅槃。
爾時世尊知舍利弗心之所念，告言：「舍利弗！不動如來般涅槃日，化身分布一切世界，於地獄中說諸妙法，以法調伏無量有情，皆當證得阿羅漢果，然此時獲果方滅度，前證無學人轉增其數。即於此日，授香象菩薩摩訶薩記云：『汝於我滅度後當得作佛，號曰金蓮如來、應、正等覺。』復次舍利弗！彼金蓮如來佛剎功德聲聞眾數，與不動如來等無有異。復次舍利弗！不動如來入般涅槃，是時大地普皆震動，一切三千大千世界震吼發聲，其聲上徹乃至阿迦尼吒天，諸天聞已即知彼佛入於涅槃。
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「復次舍利弗！彼佛剎中所有叢林及諸藥草，皆悉傾向不動如來涅槃之處。是時天人悉以華鬘雜香及諸衣服而散佛上，所散香花周匝圍繞高一由旬。復次舍利弗！彼涅槃時，三千大千世界所有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，皆向不動如來合掌作禮。他方諸天以佛神力，悉皆得見入般涅槃。是諸天人經七晝夜心懷悲惱，不受人天嬉戲娛樂亦無欲想，互相謂言：『不動如來為世光明作眾生眼，今取滅度一何速哉。』舍利弗！若菩薩摩訶薩從此世界或餘世界，於命終後生彼佛剎，若現生彼皆得授阿耨多羅三藐三菩提記，非可以百數而數，彼以千數及百千數。舍利弗！是百千菩薩摩訶薩數者，應知入如來數皆入佛數，皆入佛數入一切智性數。若有菩薩摩訶薩當生彼剎者，亦皆得入如來等數，舍利弗！除彼不退菩薩摩訶薩。所餘菩薩於此世界，若不聞稱讚不動如來功德法門者，皆為惡魔之所攝受。
「復次舍利弗！彼佛剎中所有叢林及諸藥草，皆悉傾向不動如來涅槃之處。是時天人悉以華鬘雜香及諸衣服而散佛上，所散香花周匝圍繞高一由旬。復次舍利弗！彼涅槃時，三千大千世界所有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，皆向不動如來合掌作禮。他方諸天以佛神力，悉皆得見入般涅槃。是諸天人經七晝夜心懷悲惱，不受人天嬉戲娛樂亦無欲想，互相謂言：『不動如來為世光明作眾生眼，今取滅度一何速哉。』舍利弗！若菩薩摩訶薩從此世界或餘世界，於命終後生彼佛剎，若現生彼皆得授阿耨多羅三藐三菩提記，非可以百數而數，彼以千數及百千數。舍利弗！是百千菩薩摩訶薩數者，應知入如來數皆入佛數，皆入佛數入一切智性數。若有菩薩摩訶薩當生彼剎者，亦皆得入如來等數，舍利弗！除彼不退菩薩摩訶薩。所餘菩薩於此世界，若不聞稱讚不動如來功德法門者，皆為惡魔之所攝受。
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「復次舍利弗！不動如來般涅槃後，乃至正法住世，彼佛剎中所生菩薩摩訶薩亦當入其數。所以者何？由彼如來本願力故。是諸菩薩若於後時受生彼者，應當讀誦百八法門，讀誦茲已方能受持彼一切法。不動如來之所安立一百八法門本性，我滅度後若有菩薩摩訶薩當生彼剎者，亦當讀誦一百八法門，及能受持一切法門。舍利弗！不動如來、應、正等覺善能攝受諸菩薩摩訶薩，佛雖滅度，其說法聲及莊嚴功德與佛在世等無有異。
「復次舍利弗！不動如來般涅槃後，乃至正法住世，彼佛剎中所生菩薩摩訶薩亦當入其數。所以者何？由彼如來本願力故。是諸菩薩若於後時受生彼者，應當讀誦百八法門，讀誦茲已方能受持彼一切法。不動如來之所安立一百八法門本性，我滅度後若有菩薩摩訶薩當生彼剎者，亦當讀誦一百八法門，及能受持一切法門。舍利弗！不動如來、應、正等覺善能攝受諸菩薩摩訶薩，佛雖滅度，其說法聲及莊嚴功德與佛在世等無有異。
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「復次舍利弗！彼不動如來、應、正等覺從身出火而自闍維，舍利遺形皆作金色。譬如低彌羅樹隨分斷處皆有卍(音萬)字之文，如來舍利亦復如是。復次舍利弗！不動如來所有舍利分分周圓，表裏皆有吉祥之相(相表之文其狀如下)卍。舍利弗！譬如補羅迦樹，隨解之處中表皆有吉祥之文。彼佛舍利亦復如是。舍利弗！彼國眾生為供舍利起七寶塔，遍滿三千大千世界，又以金色千葉蓮華而為供養，其大千世界即以塔華而為嚴飾。
「復次舍利弗！彼不動如來、應、正等覺從身出火而自闍維，舍利遺形皆作金色。譬如低彌羅樹隨分斷處皆有卍(音萬)字之文，如來舍利亦復如是。復次舍利弗！不動如來所有舍利分分周圓，表裏皆有吉祥之相(相表之文其狀如下)卍。舍利弗！譬如補羅迦樹，隨解之處中表皆有吉祥之文。彼佛舍利亦復如是。舍利弗！彼國眾生為供舍利起七寶塔，遍滿三千大千世界，又以金色千葉蓮華而為供養，其大千世界即以塔華而為嚴飾。
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「復次舍利弗！若諸菩薩於不動佛國將滅度者，臨壽終時曾不失念，而見如是種種瑞相。或有菩薩見當生土，無有如來自方作佛，或見彼有佛當即奉事。或見菩薩入於母胎，或見菩薩被大甲冑，或見捨家趣於非家，或見坐於道場降伏魔軍，或見菩薩證一切智智，或見菩薩於某世界成等正覺轉於法輪。或有菩薩住虛空中，自身漸滅不遺少分。譬然濕草煙氣上騰，漸以消散至于滅盡。舍利弗！是諸菩薩既滅度已，一切天人備修供養。
「復次舍利弗！若諸菩薩於不動佛國將滅度者，臨壽終時曾不失念，而見如是種種瑞相。或有菩薩見當生土，無有如來自方作佛，或見彼有佛當即奉事。或見菩薩入於母胎，或見菩薩被大甲冑，或見捨家趣於非家，或見坐於道場降伏魔軍，或見菩薩證一切智智，或見菩薩於某世界成等正覺轉於法輪。或有菩薩住虛空中，自身漸滅不遺少分。譬然濕草煙氣上騰，漸以消散至于滅盡。舍利弗！是諸菩薩既滅度已，一切天人備修供養。
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「復次舍利弗！不動如來以大涅槃，般涅槃已正法住世經百千劫。」
「復次舍利弗！不動如來以大涅槃，般涅槃已正法住世經百千劫。」
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時舍利弗白佛言：「世尊！不動如來正法所住，是何等劫？」
時舍利弗白佛言：「世尊！不動如來正法所住，是何等劫？」
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佛告舍利弗：「二十小劫以為一劫，彼住如是百千劫數。舍利弗！正法滅已，有大光明照十方界，地皆震動發大音聲。然彼非天魔之所能壞，亦非如來及聲聞眾而自沈隱。但由彼時人少有聽聞多無欲樂，能說法者皆悉遠之。既於正法寡聞轉增不信，不信增長則無精勤。知法比丘自當退靜，觀無樂欲不復弘宣，彼佛微言漸當隱沒。」
佛告舍利弗：「二十小劫以為一劫，彼住如是百千劫數。舍利弗！正法滅已，有大光明照十方界，地皆震動發大音聲。然彼非天魔之所能壞，亦非如來及聲聞眾而自沈隱。但由彼時人少有聽聞多無欲樂，能說法者皆悉遠之。既於正法寡聞轉增不信，不信增長則無精勤。知法比丘自當退靜，觀無樂欲不復弘宣，彼佛微言漸當隱沒。」
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往生因緣品第六
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爾時尊者舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩以何因緣善根之力，於彼佛剎而得受生？」
爾時尊者舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩以何因緣善根之力，於彼佛剎而得受生？」
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佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩欲生妙喜世界者，應學不動如來往昔行菩薩行，發弘誓心願生其國，如是行願能作因緣生彼佛剎。
佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩欲生妙喜世界者，應學不動如來往昔行菩薩行，發弘誓心願生其國，如是行願能作因緣生彼佛剎。
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「復次舍利弗！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時，以此相應善根迴向無上菩提，願與不動如來共相會遇，舍利弗！以此因緣當生彼界。如是菩薩摩訶薩行尸波羅蜜，乃至般若波羅蜜亦復如是。
「復次舍利弗！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時，以此相應善根迴向無上菩提，願與不動如來共相會遇，舍利弗！以此因緣當生彼界。如是菩薩摩訶薩行尸波羅蜜，乃至般若波羅蜜亦復如是。
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「復次舍利弗！不動如來光明普照三千大千佛之剎土，願於來世當見此光證無上覺，因見光已成大菩提，復以身光遍滿世界，舍利弗！菩薩以是因緣當生彼土。
「復次舍利弗！不動如來光明普照三千大千佛之剎土，願於來世當見此光證無上覺，因見光已成大菩提，復以身光遍滿世界，舍利弗！菩薩以是因緣當生彼土。
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「復次舍利弗！彼不動如來應正等覺諸聲聞眾無量無邊，願我當見，見已起如是行，證佛菩提。證菩提時，亦有如是無量無數諸聲聞眾。舍利弗！以是因緣故，菩薩摩訶薩於彼佛剎而得受生。
「復次舍利弗！彼不動如來應正等覺諸聲聞眾無量無邊，願我當見，見已起如是行，證佛菩提。證菩提時，亦有如是無量無數諸聲聞眾。舍利弗！以是因緣故，菩薩摩訶薩於彼佛剎而得受生。
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「復次舍利弗！彼佛剎中菩薩摩訶薩無量無邊，我當欲見此諸菩薩，行禪定行願當隨學，與諸菩薩處處結集，同學同乘同俱究竟。願當會遇欲求圓滿大慈悲者，欲求菩提及沙門者，捨離二乘心者，安住真實空性者，於佛如來一切智性及法僧名號念住相續者。舍利弗！若善男子善女人聞是色類菩薩名者，於彼佛剎當得受生；何況與般若波羅蜜相應善根，迴向不動如來應正等覺。舍利弗！以是因緣，是人於彼佛土決定當生。
「復次舍利弗！彼佛剎中菩薩摩訶薩無量無邊，我當欲見此諸菩薩，行禪定行願當隨學，與諸菩薩處處結集，同學同乘同俱究竟。願當會遇欲求圓滿大慈悲者，欲求菩提及沙門者，捨離二乘心者，安住真實空性者，於佛如來一切智性及法僧名號念住相續者。舍利弗！若善男子善女人聞是色類菩薩名者，於彼佛剎當得受生；何況與般若波羅蜜相應善根，迴向不動如來應正等覺。舍利弗！以是因緣，是人於彼佛土決定當生。
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「復次舍利弗！若菩薩摩訶薩願生彼佛剎者，於東方無量世界諸佛如來說微妙法及聲聞眾，應以其像隨念在前，願我當證菩提說微妙法，及聲聞眾皆如彼佛。舍利弗！是諸菩薩應修三種隨念善根，願與一切眾生平等共習，以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！如是菩薩迴向善根無有限量。假使一切眾生各持一器量等虛空，作如是言：『丈夫！彼之善根分與於我。』舍利弗！此諸善根若有色相，給與眾生皆滿其器各各持去，而彼善根亦無窮盡。以迴向阿耨多羅三藐三菩提，無有限量不可移轉故。舍利弗！彼三隨念所成迴向一切種智，以此善根三寶隨轉。舍利弗！若有菩薩成此善根，應知不墮一切惡趣，而能摧伏波旬及諸魔眾，於彼彼佛剎隨樂受生。乃至南西北方四維上下亦復如是，皆得隨願受生。是故菩薩摩訶薩於此隨念善根應當積集，彼積集已應迴向不動如來，故於彼剎當得受生。
「復次舍利弗！若菩薩摩訶薩願生彼佛剎者，於東方無量世界諸佛如來說微妙法及聲聞眾，應以其像隨念在前，願我當證菩提說微妙法，及聲聞眾皆如彼佛。舍利弗！是諸菩薩應修三種隨念善根，願與一切眾生平等共習，以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！如是菩薩迴向善根無有限量。假使一切眾生各持一器量等虛空，作如是言：『丈夫！彼之善根分與於我。』舍利弗！此諸善根若有色相，給與眾生皆滿其器各各持去，而彼善根亦無窮盡。以迴向阿耨多羅三藐三菩提，無有限量不可移轉故。舍利弗！彼三隨念所成迴向一切種智，以此善根三寶隨轉。舍利弗！若有菩薩成此善根，應知不墮一切惡趣，而能摧伏波旬及諸魔眾，於彼彼佛剎隨樂受生。乃至南西北方四維上下亦復如是，皆得隨願受生。是故菩薩摩訶薩於此隨念善根應當積集，彼積集已應迴向不動如來，故於彼剎當得受生。
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「復次舍利弗！不動如來佛剎功德廣大莊嚴，於無量佛剎中彼皆無有。是故菩薩摩訶薩應當發如是心，我以此善根願當見彼土，彼土莊嚴願當攝受，亦願當見彼諸菩薩。舍利弗！以此因緣，菩薩當生彼國。舍利弗！菩薩摩訶薩願生彼佛剎者，應發增上樂欲之心。舍利弗！若善男子善女人發增上心，我皆與記於彼佛剎而得受生。舍利弗！譬如有城，無有樓閣園林池沼，亦無象馬遊行之處。彼城之王雖有力安處，而城無樓閣諸功德故，則非莊嚴。舍利弗！我此佛剎亦復如是，無彼功德故則非嚴飾。舍利弗！我此剎中若有如是功德莊嚴，則如不動如來佛剎嚴勝。舍利弗！若菩薩摩訶薩願當攝受清淨佛剎者，應如不動如來往修菩薩行，植眾德本嚴淨佛剎已，及當如是攝取功德。
「復次舍利弗！不動如來佛剎功德廣大莊嚴，於無量佛剎中彼皆無有。是故菩薩摩訶薩應當發如是心，我以此善根願當見彼土，彼土莊嚴願當攝受，亦願當見彼諸菩薩。舍利弗！以此因緣，菩薩當生彼國。舍利弗！菩薩摩訶薩願生彼佛剎者，應發增上樂欲之心。舍利弗！若善男子善女人發增上心，我皆與記於彼佛剎而得受生。舍利弗！譬如有城，無有樓閣園林池沼，亦無象馬遊行之處。彼城之王雖有力安處，而城無樓閣諸功德故，則非莊嚴。舍利弗！我此佛剎亦復如是，無彼功德故則非嚴飾。舍利弗！我此剎中若有如是功德莊嚴，則如不動如來佛剎嚴勝。舍利弗！若菩薩摩訶薩願當攝受清淨佛剎者，應如不動如來往修菩薩行，植眾德本嚴淨佛剎已，及當如是攝取功德。
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「復次舍利弗！如我今時得阿耨多羅三藐三菩提已，調伏無量眾生，於二乘道皆獲果證，及我聲聞所調伏者悉皆積聚，方彼如來諸聲聞眾，百分不及一、千分不及一，百千分、億百千分、數分、算分、喻分、鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？由數無量故；若言解脫則無有異。且止斯事。舍利弗！彼彌勒如來當出於世，諸聲聞眾及彼調伏所餘聲聞，以方不動如來聲聞之數，不及之分如上應知。舍利弗！由彼如來於一說法，善能調伏無量有情。然彼世尊之所攝受，無有能知其數量者。舍利弗！我之聲聞及彌勒如來諸聲聞眾，乃至賢劫諸佛世尊所有聲聞，及彼聲聞當所調伏餘聲聞眾，彼皆積聚比不動如來諸聲聞眾，百分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？其數多故；解脫無異故。」
「復次舍利弗！如我今時得阿耨多羅三藐三菩提已，調伏無量眾生，於二乘道皆獲果證，及我聲聞所調伏者悉皆積聚，方彼如來諸聲聞眾，百分不及一、千分不及一，百千分、億百千分、數分、算分、喻分、鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？由數無量故；若言解脫則無有異。且止斯事。舍利弗！彼彌勒如來當出於世，諸聲聞眾及彼調伏所餘聲聞，以方不動如來聲聞之數，不及之分如上應知。舍利弗！由彼如來於一說法，善能調伏無量有情。然彼世尊之所攝受，無有能知其數量者。舍利弗！我之聲聞及彌勒如來諸聲聞眾，乃至賢劫諸佛世尊所有聲聞，及彼聲聞當所調伏餘聲聞眾，彼皆積聚比不動如來諸聲聞眾，百分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？其數多故；解脫無異故。」
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時舍利弗白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，應知彼阿羅漢剎非愚夫剎。何以故？彼佛剎中阿羅漢多故。」
時舍利弗白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，應知彼阿羅漢剎非愚夫剎。何以故？彼佛剎中阿羅漢多故。」
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佛告舍利弗：「如是如是，如汝所說，彼佛剎中多漏盡阿羅漢故。復次舍利弗！此三千大千世界星宿數量，不如彼佛聲聞眾多。由彼如來於一說法，無量有情得阿羅漢。舍利弗！此三千大千世界星宿猶有數量，彼一一會，無量有情得阿羅漢故，諸會聲聞無有數量。
佛告舍利弗：「如是如是，如汝所說，彼佛剎中多漏盡阿羅漢故。復次舍利弗！此三千大千世界星宿數量，不如彼佛聲聞眾多。由彼如來於一說法，無量有情得阿羅漢。舍利弗！此三千大千世界星宿猶有數量，彼一一會，無量有情得阿羅漢故，諸會聲聞無有數量。
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「復次舍利弗！彼剎天人殖眾善本，餘界人天縱以天眼亦不能見。舍利弗！假令餘界諸天及人，往彼剎中善男子善女人所，盡其天眼亦不得見。若人聞此功德稱揚法門，聞已受持讀誦通利，彼善男子等皆於不動如來往昔行菩薩行時皆已見聞，是故聞此法門即得信心清淨。舍利弗！東方一切世界諸剎土中，若菩薩乘人或聲聞乘人，於此法門讀誦通利者，其數甚多。彼諸菩薩及聲聞人，由願力故於不動剎中，若已生、現生、當生，唯除不退菩薩，由彼菩薩於諸剎中當得阿耨多羅三藐三菩提故。南西北方四維上下亦復如是。舍利弗！彼不動如來於妙喜世界及他方剎土，在菩薩等乘中而為上首。舍利弗！若有善男子善女人聞不動如來功德法門，善能受持讀誦通利，願生彼剎者，乃至命終，不動如來常為護念，不使諸魔及魔眷屬退轉其心。舍利弗！應知是善男子或善女人乃至無上菩提，無有退轉之怖，亦無水火刀杖惡獸毒蟲之所損害，亦不為人非人等之所怖畏。何以故？由不動如來常加護念，於彼佛剎當受生故。
「復次舍利弗！彼剎天人殖眾善本，餘界人天縱以天眼亦不能見。舍利弗！假令餘界諸天及人，往彼剎中善男子善女人所，盡其天眼亦不得見。若人聞此功德稱揚法門，聞已受持讀誦通利，彼善男子等皆於不動如來往昔行菩薩行時皆已見聞，是故聞此法門即得信心清淨。舍利弗！東方一切世界諸剎土中，若菩薩乘人或聲聞乘人，於此法門讀誦通利者，其數甚多。彼諸菩薩及聲聞人，由願力故於不動剎中，若已生、現生、當生，唯除不退菩薩，由彼菩薩於諸剎中當得阿耨多羅三藐三菩提故。南西北方四維上下亦復如是。舍利弗！彼不動如來於妙喜世界及他方剎土，在菩薩等乘中而為上首。舍利弗！若有善男子善女人聞不動如來功德法門，善能受持讀誦通利，願生彼剎者，乃至命終，不動如來常為護念，不使諸魔及魔眷屬退轉其心。舍利弗！應知是善男子或善女人乃至無上菩提，無有退轉之怖，亦無水火刀杖惡獸毒蟲之所損害，亦不為人非人等之所怖畏。何以故？由不動如來常加護念，於彼佛剎當受生故。
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「舍利弗！譬如日輪雖復遙遠，與閻浮提眾生而作光明。不動如來亦復如是，雖在遙遠，能與他界諸菩薩眾而作光明。舍利弗！譬如比丘有天眼者，能見遠方諸善惡色。不動如來雖在彼剎，餘世界中諸菩薩眾所有形類等色皆悉能見。舍利弗！又如比丘得心自在，獲彼神通波羅蜜者，雖在遙遠了知一切有情之心。不動如來亦復如是，能知餘界諸菩薩心。舍利弗！譬如比丘證得天耳，身雖在遠能聞諸聲。不動如來亦復如是，餘世界中所住眾生作如是言：『我於彼剎願當生者。』彼佛皆聞。舍利弗！如是色類善男子善女人所有姓名，不動如來皆悉了知。若有受持讀誦通利此功德法門者，此諸人等皆為不動如來之所知見及已護念。」
「舍利弗！譬如日輪雖復遙遠，與閻浮提眾生而作光明。不動如來亦復如是，雖在遙遠，能與他界諸菩薩眾而作光明。舍利弗！譬如比丘有天眼者，能見遠方諸善惡色。不動如來雖在彼剎，餘世界中諸菩薩眾所有形類等色皆悉能見。舍利弗！又如比丘得心自在，獲彼神通波羅蜜者，雖在遙遠了知一切有情之心。不動如來亦復如是，能知餘界諸菩薩心。舍利弗！譬如比丘證得天耳，身雖在遠能聞諸聲。不動如來亦復如是，餘世界中所住眾生作如是言：『我於彼剎願當生者。』彼佛皆聞。舍利弗！如是色類善男子善女人所有姓名，不動如來皆悉了知。若有受持讀誦通利此功德法門者，此諸人等皆為不動如來之所知見及已護念。」
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時舍利弗白佛言：「希有世尊！乃至彼佛世尊護念彼諸菩薩摩訶薩。」如是白已。
時舍利弗白佛言：「希有世尊！乃至彼佛世尊護念彼諸菩薩摩訶薩。」如是白已。
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佛告舍利弗：「如是如是，如汝所言。彼菩薩摩訶薩如來之所護念。何以故？由護念菩薩故，一切眾生皆得護念。舍利弗！譬如剎利灌頂大王多有倉廩盈儲穀豆，嚴誡主司善令監守。何以故？於饑饉世當濟群生。舍利弗！是諸菩薩於彼如來滅度之後，當證無上正等菩提，能於正法饑饉之時作大豐稔。如來亦復如是，善能覆護此諸菩薩。舍利弗！於此世界有諸菩薩，當聞不動如來功德法門，能善受持讀誦通利，於彼佛剎願欲受生，應知此人得不退轉。舍利弗！若餘菩薩於此法門，善能受持讀誦通利，為無量無數百千眾生開示演說，亦令諸有情如是殖眾善本，使當親近無上菩提。舍利弗！若菩薩願速證無上菩提者，應當受持讀誦通利如是法門，為諸眾生開示演說。何以故？菩薩摩訶薩應如是演說此功德門大智慧業，當如是如是發起積集。彼諸人等由發起積集故，於其現身諸漏當盡。舍利子！是故聲聞乘者若聞彼法門，應當受持讀誦通利，廣為眾生開示演說。何以故？此善男子善女人由受持如是正法，於其現身當證無學。舍利弗！若有淨信男子女人於此功德稱讚法門，應當為他時時演說。彼諸人等不越兩生，當於現身得盡諸漏。
佛告舍利弗：「如是如是，如汝所言。彼菩薩摩訶薩如來之所護念。何以故？由護念菩薩故，一切眾生皆得護念。舍利弗！譬如剎利灌頂大王多有倉廩盈儲穀豆，嚴誡主司善令監守。何以故？於饑饉世當濟群生。舍利弗！是諸菩薩於彼如來滅度之後，當證無上正等菩提，能於正法饑饉之時作大豐稔。如來亦復如是，善能覆護此諸菩薩。舍利弗！於此世界有諸菩薩，當聞不動如來功德法門，能善受持讀誦通利，於彼佛剎願欲受生，應知此人得不退轉。舍利弗！若餘菩薩於此法門，善能受持讀誦通利，為無量無數百千眾生開示演說，亦令諸有情如是殖眾善本，使當親近無上菩提。舍利弗！若菩薩願速證無上菩提者，應當受持讀誦通利如是法門，為諸眾生開示演說。何以故？菩薩摩訶薩應如是演說此功德門大智慧業，當如是如是發起積集。彼諸人等由發起積集故，於其現身諸漏當盡。舍利子！是故聲聞乘者若聞彼法門，應當受持讀誦通利，廣為眾生開示演說。何以故？此善男子善女人由受持如是正法，於其現身當證無學。舍利弗！若有淨信男子女人於此功德稱讚法門，應當為他時時演說。彼諸人等不越兩生，當於現身得盡諸漏。
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「復次舍利弗！此不動如來所有功德稱讚法門，非愚淺者之所能受，其有智慧深廣方能受持。舍利弗！彼善男子善女人當見諸佛，於此功德稱讚法門必當身得。舍利弗！譬若無價寶珠從海持來。於意云何？此無價寶何人先得？」
「復次舍利弗！此不動如來所有功德稱讚法門，非愚淺者之所能受，其有智慧深廣方能受持。舍利弗！彼善男子善女人當見諸佛，於此功德稱讚法門必當身得。舍利弗！譬若無價寶珠從海持來。於意云何？此無價寶何人先得？」
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舍利弗白佛言：「世尊！有諸國王、王子、大臣，此人先得。」
舍利弗白佛言：「世尊！有諸國王、王子、大臣，此人先得。」
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佛告舍利弗：「彼佛功德法門亦復如是，菩薩先得。是諸菩薩當不退轉，若聞此法必能受持讀誦通利，為無上菩提於真如性當勤修學。」
佛告舍利弗：「彼佛功德法門亦復如是，菩薩先得。是諸菩薩當不退轉，若聞此法必能受持讀誦通利，為無上菩提於真如性當勤修學。」
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舍利弗白佛言：「世尊！若諸菩薩欲住不退地者，聞此稱讚法門，應當受持讀誦通利。何以故？菩薩摩訶薩住此法門，於法性中當不退轉。」
舍利弗白佛言：「世尊！若諸菩薩欲住不退地者，聞此稱讚法門，應當受持讀誦通利。何以故？菩薩摩訶薩住此法門，於法性中當不退轉。」
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佛告舍利弗：「假使有人終以金寶滿閻浮提持用布施，冀聞此法終亦不聞。何以故？此功德法非薄福眾生當執持故。復次舍利弗！若聲聞乘人聞此功德法門受持讀誦，為無上菩提及真如相應故精勤修習，彼於後身當得成就，或於二生補處、或復三生，終不超過，當成正覺。彼若聞此稱讚法門讀誦通利，復為無量百千眾生開示演說。舍利弗！如轉輪王以先業感七寶見前。不動如來亦復如是，以本願力，我今說此功德法門。舍利弗！若諸菩薩摩訶薩於此稱讚法門，若已聞若當聞者，彼皆由不動如來往昔行菩薩行時慈悲願力，或當於賢劫中諸佛世尊之所預聞開示此之法門，如我於今演說開示，不增不減名數若干。舍利弗！是故菩薩摩訶薩欲速證無上菩提者，於此功德稱讚法門，應當受持讀誦通利為他廣說。
佛告舍利弗：「假使有人終以金寶滿閻浮提持用布施，冀聞此法終亦不聞。何以故？此功德法非薄福眾生當執持故。復次舍利弗！若聲聞乘人聞此功德法門受持讀誦，為無上菩提及真如相應故精勤修習，彼於後身當得成就，或於二生補處、或復三生，終不超過，當成正覺。彼若聞此稱讚法門讀誦通利，復為無量百千眾生開示演說。舍利弗！如轉輪王以先業感七寶見前。不動如來亦復如是，以本願力，我今說此功德法門。舍利弗！若諸菩薩摩訶薩於此稱讚法門，若已聞若當聞者，彼皆由不動如來往昔行菩薩行時慈悲願力，或當於賢劫中諸佛世尊之所預聞開示此之法門，如我於今演說開示，不增不減名數若干。舍利弗！是故菩薩摩訶薩欲速證無上菩提者，於此功德稱讚法門，應當受持讀誦通利為他廣說。
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「復次舍利弗！若善男子善女人為求此法門故，於彼村落城邑，聽聞受持讀誦通利。雖出家菩薩居白衣家，我說無過，亦隨聽住。何以故？彼善男子善女人於命終後，欲令此法當不隱沒。舍利弗！若彼村邑在於遙遠，是諸菩薩亦當應往，及住彼中，受持讀誦開示演說。舍利弗！彼善男子善女人於已流布稱讚法門，或於他人有是經卷，應可詣彼而書寫之。彼人若有願求，汝當斷食，或使經行若坐若立等，應曲隨教命書寫是經。若於彼村求不能得，應詣隣境書寫，受持讀誦通利，復為他人開示演說。若往餘方勤求不獲，彼人應發如是誓心：『我於無上菩提不應生於退轉之相。由我已聞不動如來法門名號，是人於我欲為利益令我聽聞。』舍利弗！如是稱讚法門，有能演說及預聞者，皆由如來威神之力。」
「復次舍利弗！若善男子善女人為求此法門故，於彼村落城邑，聽聞受持讀誦通利。雖出家菩薩居白衣家，我說無過，亦隨聽住。何以故？彼善男子善女人於命終後，欲令此法當不隱沒。舍利弗！若彼村邑在於遙遠，是諸菩薩亦當應往，及住彼中，受持讀誦開示演說。舍利弗！彼善男子善女人於已流布稱讚法門，或於他人有是經卷，應可詣彼而書寫之。彼人若有願求，汝當斷食，或使經行若坐若立等，應曲隨教命書寫是經。若於彼村求不能得，應詣隣境書寫，受持讀誦通利，復為他人開示演說。若往餘方勤求不獲，彼人應發如是誓心：『我於無上菩提不應生於退轉之相。由我已聞不動如來法門名號，是人於我欲為利益令我聽聞。』舍利弗！如是稱讚法門，有能演說及預聞者，皆由如來威神之力。」
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時舍利弗白佛言：「世尊！如來滅後，由誰威力而當得聞？」
時舍利弗白佛言：「世尊！如來滅後，由誰威力而當得聞？」
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「舍利弗！我滅度後，由不動如來威神之力當復得聞。或由四大天王、釋提桓因等當勤加護，令諸法師宣揚此法。及彼菩薩本業成熟，四天王等威加策進，令諸菩薩而得聽聞。」
「舍利弗！我滅度後，由不動如來威神之力當復得聞。或由四大天王、釋提桓因等當勤加護，令諸法師宣揚此法。及彼菩薩本業成熟，四天王等威加策進，令諸菩薩而得聽聞。」
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舍利弗白佛言：「世尊！如此法門能成就廣大功德。」
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佛告舍利弗：「如是如是，如汝所言。舍利弗！若於國中雨雹為災，非時霹靂及餘種種可怖之事。彼善男子善女人等，應當專念不動如來及稱名號，是諸災害皆得消除。由彼如來往昔弘濟百千諸龍解脫眾苦，又由慈悲本願誠諦不虛，迴向善根要期圓滿故，稱彼名號憂患自消；唯除有情宿業成熟。」
佛告舍利弗：「如是如是，如汝所言。舍利弗！若於國中雨雹為災，非時霹靂及餘種種可怖之事。彼善男子善女人等，應當專念不動如來及稱名號，是諸災害皆得消除。由彼如來往昔弘濟百千諸龍解脫眾苦，又由慈悲本願誠諦不虛，迴向善根要期圓滿故，稱彼名號憂患自消；唯除有情宿業成熟。」
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舍利弗白佛言：「世尊！是諸菩薩現身欲證無上菩提者，應如不動如來往修願行。」
舍利弗白佛言：「世尊！是諸菩薩現身欲證無上菩提者，應如不動如來往修願行。」
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佛告舍利弗：「如是如是，如汝所言。舍利弗！少有菩薩摩訶薩已能如是具修淨剎及當淨修如不動如來者，舍利弗！彼諸菩薩皆當證得阿耨多羅三藐三菩提，而於佛性及一切智、攝受佛國悉皆同等。菩薩聲聞非無優劣，而於解脫則無有異。」
佛告舍利弗：「如是如是，如汝所言。舍利弗！少有菩薩摩訶薩已能如是具修淨剎及當淨修如不動如來者，舍利弗！彼諸菩薩皆當證得阿耨多羅三藐三菩提，而於佛性及一切智、攝受佛國悉皆同等。菩薩聲聞非無優劣，而於解脫則無有異。」
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爾時欲界諸天及梵眾天等，皆向彼如來合掌頂禮而三唱言：「南無不動如來、應、正等覺甚為希有。」又歸命此界釋迦牟尼如來、應、正等覺，善能說彼稱讚法門。爾時欲界諸天以曼陀羅花及諸天香以散佛上，所散香華於虛空中合而成蓋；復以諸天花香遙散彼佛以為供養。時天帝釋作如是念：「我此四眾及欲界諸天，皆欲見彼不動如來、應、正等覺。」
爾時欲界諸天及梵眾天等，皆向彼如來合掌頂禮而三唱言：「南無不動如來、應、正等覺甚為希有。」又歸命此界釋迦牟尼如來、應、正等覺，善能說彼稱讚法門。爾時欲界諸天以曼陀羅花及諸天香以散佛上，所散香華於虛空中合而成蓋；復以諸天花香遙散彼佛以為供養。時天帝釋作如是念：「我此四眾及欲界諸天，皆欲見彼不動如來、應、正等覺。」
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爾時世尊知彼釋天心之所念，結加趺坐安處虛空。是諸大眾以佛神力亦住空中，皆遙見彼妙喜世界不動如來及聲聞眾。眾皆見已，右膝著地向不動如來、應、正等覺。爾時此界眾人皆作是念：「豈非三十三天為見彼佛而來集會禮拜供養？」
爾時世尊知彼釋天心之所念，結加趺坐安處虛空。是諸大眾以佛神力亦住空中，皆遙見彼妙喜世界不動如來及聲聞眾。眾皆見已，右膝著地向不動如來、應、正等覺。爾時此界眾人皆作是念：「豈非三十三天為見彼佛而來集會禮拜供養？」
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是時帝釋作如是念：「彼界諸天以人相而住，我見彼諸人等服玩資具與彼諸天無少優劣。」
是時帝釋作如是念：「彼界諸天以人相而住，我見彼諸人等服玩資具與彼諸天無少優劣。」
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爾時世尊攝神通已，告天帝言：「彼諸人民皆受天樂，汝應愛樂。是諸人等見彼如來及愛樂彼受天資具者，彼諸眾生從餘世界命終以後，皆得往生不動佛剎。」
爾時世尊攝神通已，告天帝言：「彼諸人民皆受天樂，汝應愛樂。是諸人等見彼如來及愛樂彼受天資具者，彼諸眾生從餘世界命終以後，皆得往生不動佛剎。」
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爾時舍利弗告帝釋言：「汝見釋迦牟尼佛及不動如來，由此緣故，汝於此身得大善利，況汝已得過人之法。」
爾時舍利弗告帝釋言：「汝見釋迦牟尼佛及不動如來，由此緣故，汝於此身得大善利，況汝已得過人之法。」
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時天帝釋作如是念：「彼諸眾生聞此法門亦得善利，何況得生不動佛剎。」
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爾時佛告天帝釋言：「彼菩薩乘人當生彼佛剎者亦得善利。何以故？彼諸菩薩皆應得住不退轉故。若餘菩薩於其現身願生彼佛國者，應知皆是住不退轉。」
爾時佛告天帝釋言：「彼菩薩乘人當生彼佛剎者亦得善利。何以故？彼諸菩薩皆應得住不退轉故。若餘菩薩於其現身願生彼佛國者，應知皆是住不退轉。」
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佛說此法門時，五百比丘於無漏法心得解脫；五千菩薩、六千比丘尼、八千優婆塞、十千優婆夷及欲界中無量天子，於彼佛剎皆願受生。如來是時皆與授記，於彼佛剎當獲往生。若餘有情當願生者，如來亦當與記生彼佛剎。是時三千大千世界六種震動，所謂動、遍動、等遍動，搖、遍搖、等遍搖，震、遍震、等遍震，由此法門所加持故。
佛說此法門時，五百比丘於無漏法心得解脫；五千菩薩、六千比丘尼、八千優婆塞、十千優婆夷及欲界中無量天子，於彼佛剎皆願受生。如來是時皆與授記，於彼佛剎當獲往生。若餘有情當願生者，如來亦當與記生彼佛剎。是時三千大千世界六種震動，所謂動、遍動、等遍動，搖、遍搖、等遍搖，震、遍震、等遍震，由此法門所加持故。
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佛說此經已，舍利弗等，及諸世間天、人、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
佛說此經已，舍利弗等，及諸世間天、人、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
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大寶積經卷第二十
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