大寶積經卷第二十大唐三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第二十大唐三藏菩提流志奉 詔譯

不動如來會第六之二菩薩眾品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動如來會第六之二菩薩眾品第四

爾時尊者舍利弗作如是念：「世尊今者已說聲聞功德，復願說諸菩薩具足功德。何以故？一切功德從此出生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利弗作如是念：「世尊今者已說聲聞功德，復願說諸菩薩具足功德。何以故？一切功德從此出生。」

爾時世尊知其所念，告舍利弗：「彼佛剎中有無量百千億諸菩薩眾皆來集會。所有出家菩薩，以佛神力隨所聽聞，皆能領悟受持讀誦。舍利弗！我於此界說法至少，比不動如來所說法藏，百分、千分、百千分、億百千分、算分、數分、迦羅分、鄔波尼殺曇分亦所不及。舍利弗！此皆不動如來、應、正等覺修菩薩行時發如是願：『願我成佛，彼剎土中所有菩薩，以我威力隨所聽聞，皆能領悟受持讀誦。』舍利弗！是諸菩薩由彼如來本願神力，於佛所聞悉能領受諷誦通利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知其所念，告舍利弗：「彼佛剎中有無量百千億諸菩薩眾皆來集會。所有出家菩薩，以佛神力隨所聽聞，皆能領悟受持讀誦。舍利弗！我於此界說法至少，比不動如來所說法藏，百分、千分、百千分、億百千分、算分、數分、迦羅分、鄔波尼殺曇分亦所不及。舍利弗！此皆不動如來、應、正等覺修菩薩行時發如是願：『願我成佛，彼剎土中所有菩薩，以我威力隨所聽聞，皆能領悟受持讀誦。』舍利弗！是諸菩薩由彼如來本願神力，於佛所聞悉能領受諷誦通利。

「復次舍利弗！若彼菩薩自心欲樂往異佛土，舉心便至，形服言音善同方俗。於彼如來禮拜供養，聽聞正法善為問難，能事已周還歸佛所。舍利弗！此賢劫中有九百九十六佛當出於世，若有菩薩樂見此如來者，應願生彼不動佛剎。舍利弗！若善男子善女人從此佛剎及餘佛剎於命終後，若已生、若今生、若當生不動如來佛剎中者，必不信住諸聲聞地。何以故？彼行佛道常遇如來，天魔波旬不得其便，於二乘地永斷相續，必定當得無上菩提，常在如來諸大集會。舍利弗！汝應當知，若住不動如來清淨佛剎者，彼諸眾生終不退墮，不可引攝亦不退還，住無上菩提，有大勢力不可搖動，永無退轉。舍利弗！若有善男子善女人於此世界或他世界，若命終後生於彼土，即於生時得如是念：『我已入如來室、住無畏城。』舍利弗！彼諸菩薩所有言議，皆與般若波羅蜜相應，互相遵敬起導師想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！若彼菩薩自心欲樂往異佛土，舉心便至，形服言音善同方俗。於彼如來禮拜供養，聽聞正法善為問難，能事已周還歸佛所。舍利弗！此賢劫中有九百九十六佛當出於世，若有菩薩樂見此如來者，應願生彼不動佛剎。舍利弗！若善男子善女人從此佛剎及餘佛剎於命終後，若已生、若今生、若當生不動如來佛剎中者，必不信住諸聲聞地。何以故？彼行佛道常遇如來，天魔波旬不得其便，於二乘地永斷相續，必定當得無上菩提，常在如來諸大集會。舍利弗！汝應當知，若住不動如來清淨佛剎者，彼諸眾生終不退墮，不可引攝亦不退還，住無上菩提，有大勢力不可搖動，永無退轉。舍利弗！若有善男子善女人於此世界或他世界，若命終後生於彼土，即於生時得如是念：『我已入如來室、住無畏城。』舍利弗！彼諸菩薩所有言議，皆與般若波羅蜜相應，互相遵敬起導師想。

「復次舍利弗！彼佛剎中諸菩薩眾，在家者少出家者多，皆以佛神力隨所聽聞，即能領悟受持諷誦。舍利弗！若在家菩薩摩訶薩雖不繫念，於法會中隨在方所若坐若立，以佛神力皆能聽聞，領悟受持讀誦通利。彼出家菩薩亦復如是，諸在異方乃至諷誦無別。是諸菩薩捨身受身，於所聞經終不忘失，於諸佛土隨願受生。舍利弗！彼亦是不動如來本願功德之所莊嚴。舍利弗！若菩薩於一生中欲見無量百千億那由他諸佛者，應當願生不動如來之所。若菩薩於彼生已，即見無量諸佛種諸善根，復能為無數百千眾生演說法要，令諸眾生增長善根。舍利弗，此賢劫中諸佛世尊當出於世，若諸菩薩以衣服飲食臥具醫藥種種資具供養如來，便即出家。既出家已，於諸佛所淨修梵行。以此善根，方餘菩薩於不動如來之所，於一生中與波羅蜜相應，所有福聚百分不及一、千分不及一，算分、迦羅分、數分、喻分、鄔波尼殺曇分亦不能及。舍利弗！此亦不動如來清淨佛剎功德莊嚴。舍利弗！若有菩薩從此世界或餘世界於壽終後，若已生、現生、當生不動如來佛剎者，一切皆得不退轉位。何以故？彼佛剎中天魔波旬不為障礙，亦無魔業之所嬈亂。舍利弗！譬如毒蛇，神呪所伏不能為害，一切諸蟲見彼毒蛇亦無憂懼。然此毒蛇雖無毒害，由本業故受此蛇身，故名毒蛇。舍利弗！彼魔波旬亦復如是，由不動如來往修菩薩行時本願善根如是迴向：『願我當證無上菩提，調伏諸魔不為障惱，彼諸菩薩、聲聞、凡夫乃至三千大千世界亦不為障惱。』然由先業所感受此魔身，生彼天中而自悔責，無始故業獲此身名，雖得自在常生厭患。於彼如來說法之時，諸魔眷屬常預聽聞聞已心淨，於聲聞眾而生愛樂：『云何當得住於寂靜少欲知足？』彼諸魔眾常起出家之心而無障礙之想故。彼國中聲聞菩薩及凡夫眾，皆由彼佛往昔精勤弘誓威力得安樂住。舍利弗！此亦不動佛剎殊勝莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼佛剎中諸菩薩眾，在家者少出家者多，皆以佛神力隨所聽聞，即能領悟受持諷誦。舍利弗！若在家菩薩摩訶薩雖不繫念，於法會中隨在方所若坐若立，以佛神力皆能聽聞，領悟受持讀誦通利。彼出家菩薩亦復如是，諸在異方乃至諷誦無別。是諸菩薩捨身受身，於所聞經終不忘失，於諸佛土隨願受生。舍利弗！彼亦是不動如來本願功德之所莊嚴。舍利弗！若菩薩於一生中欲見無量百千億那由他諸佛者，應當願生不動如來之所。若菩薩於彼生已，即見無量諸佛種諸善根，復能為無數百千眾生演說法要，令諸眾生增長善根。舍利弗，此賢劫中諸佛世尊當出於世，若諸菩薩以衣服飲食臥具醫藥種種資具供養如來，便即出家。既出家已，於諸佛所淨修梵行。以此善根，方餘菩薩於不動如來之所，於一生中與波羅蜜相應，所有福聚百分不及一、千分不及一，算分、迦羅分、數分、喻分、鄔波尼殺曇分亦不能及。舍利弗！此亦不動如來清淨佛剎功德莊嚴。舍利弗！若有菩薩從此世界或餘世界於壽終後，若已生、現生、當生不動如來佛剎者，一切皆得不退轉位。何以故？彼佛剎中天魔波旬不為障礙，亦無魔業之所嬈亂。舍利弗！譬如毒蛇，神呪所伏不能為害，一切諸蟲見彼毒蛇亦無憂懼。然此毒蛇雖無毒害，由本業故受此蛇身，故名毒蛇。舍利弗！彼魔波旬亦復如是，由不動如來往修菩薩行時本願善根如是迴向：『願我當證無上菩提，調伏諸魔不為障惱，彼諸菩薩、聲聞、凡夫乃至三千大千世界亦不為障惱。』然由先業所感受此魔身，生彼天中而自悔責，無始故業獲此身名，雖得自在常生厭患。於彼如來說法之時，諸魔眷屬常預聽聞聞已心淨，於聲聞眾而生愛樂：『云何當得住於寂靜少欲知足？』彼諸魔眾常起出家之心而無障礙之想故。彼國中聲聞菩薩及凡夫眾，皆由彼佛往昔精勤弘誓威力得安樂住。舍利弗！此亦不動佛剎殊勝莊嚴。」

時舍利弗白佛言：「世尊！若有善男子善女人，以七寶滿三千大千世界，持用布施願生彼國。由茲行願，此善男子善女人終不退墮聲聞、辟支佛地，從一佛剎至一佛剎，歷事供養諸佛如來，於諸佛所聽聞正法，雖未證得無上菩提，而能見彼無量百千乃至億那由他百千諸佛，於諸佛所種諸善根。世尊！若善男子善女人由此方便，以七寶滿三千大千世界持用布施，由茲善捨往生彼國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗白佛言：「世尊！若有善男子善女人，以七寶滿三千大千世界，持用布施願生彼國。由茲行願，此善男子善女人終不退墮聲聞、辟支佛地，從一佛剎至一佛剎，歷事供養諸佛如來，於諸佛所聽聞正法，雖未證得無上菩提，而能見彼無量百千乃至億那由他百千諸佛，於諸佛所種諸善根。世尊！若善男子善女人由此方便，以七寶滿三千大千世界持用布施，由茲善捨往生彼國。」

佛告舍利弗：「如是如是，彼善生善往，如是諸菩薩摩訶薩滿彼剎中。舍利弗！譬如金礦精加鑄鍊，除去砂礫唯有真金，造諸飾好嚴身之具。舍利弗！彼佛剎中菩薩摩訶薩，住於真實亦復如是。然彼菩薩摩訶薩清淨集會，汝今應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是如是，彼善生善往，如是諸菩薩摩訶薩滿彼剎中。舍利弗！譬如金礦精加鑄鍊，除去砂礫唯有真金，造諸飾好嚴身之具。舍利弗！彼佛剎中菩薩摩訶薩，住於真實亦復如是。然彼菩薩摩訶薩清淨集會，汝今應知。

「復次舍利弗！彼佛剎中所有菩薩，若已生、若現生、若當生，如是菩薩皆行一行。所謂住如來行。舍利弗！云何如來行？所謂超過聲聞、辟支佛地。言行一行者是彼假名。是故舍利弗！若菩薩摩訶薩樂行一行者，應當願生彼佛剎土。舍利弗！我所授記得不退轉菩薩摩訶薩，此輩應生不動佛所。舍利弗！是諸菩薩生彼佛剎者，我不捨離。譬如剎利灌頂大王，有敵國來欲侵財位。王既聞已作是思惟：『我之妃后愛子不堪禦敵，及諸財寶收入宮城，不為怨敵之所侵害，王之國祚安靜無虞，威震強敵不憂災難。』舍利弗！我不捨離諸菩薩者亦復如是，如彼王之寶物愛子妃后，修菩薩行者應如是知。彼佛剎中無有畏懼猶如宮城，彼敵王者即魔波旬，於菩薩行人勤為障礙，如彼灌頂大王不被怨敵之所侵擾。如來亦復如是，不為天魔之所擾惱。舍利弗！譬如有人畏於債主遠適邊國，不為債主及於他人之所陵奪。何以故？由路遠險絕，債主家人不能達彼。彼諸菩薩生妙喜國者，波旬路絕亦復如是。舍利弗！此三千大千世界天魔波旬，常為菩薩聲聞作諸障礙。妙喜剎中諸天魔眾不為魔業，彼諸菩薩若已生、現生、當生，常無恐怖。何以故？由彼如來本行菩薩道時，所有善根如是迴向：『我證無上正等覺時，彼天魔眾不為障惱及作魔事。』舍利弗！譬如丈夫善服毒藥能使消化，方為食事無有諸毒。彼剎天魔亦復如是，常加利益不為損害。舍利弗，彼佛剎土成就如是無量功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼佛剎中所有菩薩，若已生、若現生、若當生，如是菩薩皆行一行。所謂住如來行。舍利弗！云何如來行？所謂超過聲聞、辟支佛地。言行一行者是彼假名。是故舍利弗！若菩薩摩訶薩樂行一行者，應當願生彼佛剎土。舍利弗！我所授記得不退轉菩薩摩訶薩，此輩應生不動佛所。舍利弗！是諸菩薩生彼佛剎者，我不捨離。譬如剎利灌頂大王，有敵國來欲侵財位。王既聞已作是思惟：『我之妃后愛子不堪禦敵，及諸財寶收入宮城，不為怨敵之所侵害，王之國祚安靜無虞，威震強敵不憂災難。』舍利弗！我不捨離諸菩薩者亦復如是，如彼王之寶物愛子妃后，修菩薩行者應如是知。彼佛剎中無有畏懼猶如宮城，彼敵王者即魔波旬，於菩薩行人勤為障礙，如彼灌頂大王不被怨敵之所侵擾。如來亦復如是，不為天魔之所擾惱。舍利弗！譬如有人畏於債主遠適邊國，不為債主及於他人之所陵奪。何以故？由路遠險絕，債主家人不能達彼。彼諸菩薩生妙喜國者，波旬路絕亦復如是。舍利弗！此三千大千世界天魔波旬，常為菩薩聲聞作諸障礙。妙喜剎中諸天魔眾不為魔業，彼諸菩薩若已生、現生、當生，常無恐怖。何以故？由彼如來本行菩薩道時，所有善根如是迴向：『我證無上正等覺時，彼天魔眾不為障惱及作魔事。』舍利弗！譬如丈夫善服毒藥能使消化，方為食事無有諸毒。彼剎天魔亦復如是，常加利益不為損害。舍利弗，彼佛剎土成就如是無量功德。」

爾時舍利弗作是思惟：「我今欲見彼佛世界不動如來、應、正等覺及聲聞眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗作是思惟：「我今欲見彼佛世界不動如來、應、正等覺及聲聞眾。」

爾時世尊知舍利弗心之所念，則以神力不起于座皆令得見。告舍利弗言：「汝今見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知舍利弗心之所念，則以神力不起于座皆令得見。告舍利弗言：「汝今見不？」

答言：「已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「已見。」

佛告舍利弗：「汝見彼諸天人微有勝劣殊異相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝見彼諸天人微有勝劣殊異相不？」

答言：「不見。何以故？我見妙喜國人衣服飲食及諸珍玩，皆是諸天樂具。彼不動如來處眾說法，猶若金山光明赫奕，諸聲聞眾無量無邊。譬如有人遊於大海，中流四望涯際莫知，觀彼聲聞亦復如是。是諸聲聞隨所聽法，身心不動如入禪定，匪如此界入定之人時或搖動。世尊！若善男子善女人，以七寶滿三千大千世界持用布施，由茲善捨，彼諸菩薩善得往生妙喜世界。何以故？彼亦如是得不退轉。世尊！譬如王使遠適他國，執持符印經途來往，關防主司莫能為礙。何以故？以王印力人無遮止。彼諸菩薩摩訶薩亦復如是，或從此界若他世界壽命終後，於彼佛剎若已生、若現生、若當生，皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，從一佛剎至一佛剎，常不遠離諸佛世尊，皆當速證無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不見。何以故？我見妙喜國人衣服飲食及諸珍玩，皆是諸天樂具。彼不動如來處眾說法，猶若金山光明赫奕，諸聲聞眾無量無邊。譬如有人遊於大海，中流四望涯際莫知，觀彼聲聞亦復如是。是諸聲聞隨所聽法，身心不動如入禪定，匪如此界入定之人時或搖動。世尊！若善男子善女人，以七寶滿三千大千世界持用布施，由茲善捨，彼諸菩薩善得往生妙喜世界。何以故？彼亦如是得不退轉。世尊！譬如王使遠適他國，執持符印經途來往，關防主司莫能為礙。何以故？以王印力人無遮止。彼諸菩薩摩訶薩亦復如是，或從此界若他世界壽命終後，於彼佛剎若已生、若現生、若當生，皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，從一佛剎至一佛剎，常不遠離諸佛世尊，皆當速證無上菩提。」

時舍利弗復白佛言：「世尊！彼界所生菩薩摩訶薩，與此世界預流果人無有差別。何以故？如預流果人不墮惡趣，彼界菩薩若已生、現生、當生，亦皆斷諸惡趣及聲聞辟支佛地，乃至未證無上菩提，從一佛剎至一佛剎，不離諸佛及聲聞眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗復白佛言：「世尊！彼界所生菩薩摩訶薩，與此世界預流果人無有差別。何以故？如預流果人不墮惡趣，彼界菩薩若已生、現生、當生，亦皆斷諸惡趣及聲聞辟支佛地，乃至未證無上菩提，從一佛剎至一佛剎，不離諸佛及聲聞眾。」

佛告舍利弗：「如是如是。是諸菩薩摩訶薩受生彼國，不墮聲聞辟支佛地，及至未證無上菩提，從一佛土至一佛土，常得現前供養諸佛，及當證得佛菩提果。舍利弗！譬如預流果人，決定當得聲聞菩提，終不墮惡趣。是諸菩薩亦復如是，或從此世及以他世，命終之後受生彼剎，彼皆決定當證阿耨多羅三藐三菩提，從一佛剎至一佛剎，於諸佛所常不遠離阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是如是。是諸菩薩摩訶薩受生彼國，不墮聲聞辟支佛地，及至未證無上菩提，從一佛土至一佛土，常得現前供養諸佛，及當證得佛菩提果。舍利弗！譬如預流果人，決定當得聲聞菩提，終不墮惡趣。是諸菩薩亦復如是，或從此世及以他世，命終之後受生彼剎，彼皆決定當證阿耨多羅三藐三菩提，從一佛剎至一佛剎，於諸佛所常不遠離阿耨多羅三藐三菩提。」

時舍利弗復白佛言：「世尊！於此世界所有一來向及一來果，乃至住阿羅漢向及羅漢果，與彼佛剎所生菩薩摩訶薩等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗復白佛言：「世尊！於此世界所有一來向及一來果，乃至住阿羅漢向及羅漢果，與彼佛剎所生菩薩摩訶薩等無有異。」

佛告舍利弗：「汝勿作此言。何以故？於此佛剎菩薩摩訶薩佛授記者，與彼所生菩薩等無有異。復次舍利弗！於此世界坐道場菩薩，與彼所生菩薩等無有異。何以故？彼諸菩薩行如來行，不為天魔之所得便，於二乘地永斷相續，從一佛剎至一佛剎，常能供養一切如來，乃至證得無上正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝勿作此言。何以故？於此佛剎菩薩摩訶薩佛授記者，與彼所生菩薩等無有異。復次舍利弗！於此世界坐道場菩薩，與彼所生菩薩等無有異。何以故？彼諸菩薩行如來行，不為天魔之所得便，於二乘地永斷相續，從一佛剎至一佛剎，常能供養一切如來，乃至證得無上正覺。」

爾時阿難作如是念：「我今應察長老須菩提辯才之力。」作是念已白須菩提言：「我等應觀不動如來及聲聞眾兼彼佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難作如是念：「我今應察長老須菩提辯才之力。」作是念已白須菩提言：「我等應觀不動如來及聲聞眾兼彼佛土。」

時須菩提告阿難言：「汝欲見彼如來者，今應且觀上方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提告阿難言：「汝欲見彼如來者，今應且觀上方。」

爾時阿難觀上方已，白須菩提言：「我極觀上方，皆空寂靜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難觀上方已，白須菩提言：「我極觀上方，皆空寂靜。」

須菩提言：「彼不動如來諸聲聞眾及彼佛土，亦復如是，如見上方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「彼不動如來諸聲聞眾及彼佛土，亦復如是，如見上方。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！如佛所說，此世獲記菩薩與彼所生菩薩等無有異。世尊！我今不知以何為等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！如佛所說，此世獲記菩薩與彼所生菩薩等無有異。世尊！我今不知以何為等？」

佛告舍利弗：「以法界等故得無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「以法界等故得無有異。」

涅槃功德品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃功德品第五

爾時尊者舍利弗復作是念：「世尊已說不動如來、應、正等覺修菩薩道功德無邊，又說彼土及聲聞菩薩殊勝德業廣大莊嚴。復願世尊於茲開示彼佛滅度化迹如何。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利弗復作是念：「世尊已說不動如來、應、正等覺修菩薩道功德無邊，又說彼土及聲聞菩薩殊勝德業廣大莊嚴。復願世尊於茲開示彼佛滅度化迹如何。」

爾時世尊知舍利弗心之所念，告言：「舍利弗！不動如來般涅槃日，化身分布一切世界，於地獄中說諸妙法，以法調伏無量有情，皆當證得阿羅漢果，然此時獲果方滅度，前證無學人轉增其數。即於此日，授香象菩薩摩訶薩記云：『汝於我滅度後當得作佛，號曰金蓮如來、應、正等覺。』復次舍利弗！彼金蓮如來佛剎功德聲聞眾數，與不動如來等無有異。復次舍利弗！不動如來入般涅槃，是時大地普皆震動，一切三千大千世界震吼發聲，其聲上徹乃至阿迦尼吒天，諸天聞已即知彼佛入於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知舍利弗心之所念，告言：「舍利弗！不動如來般涅槃日，化身分布一切世界，於地獄中說諸妙法，以法調伏無量有情，皆當證得阿羅漢果，然此時獲果方滅度，前證無學人轉增其數。即於此日，授香象菩薩摩訶薩記云：『汝於我滅度後當得作佛，號曰金蓮如來、應、正等覺。』復次舍利弗！彼金蓮如來佛剎功德聲聞眾數，與不動如來等無有異。復次舍利弗！不動如來入般涅槃，是時大地普皆震動，一切三千大千世界震吼發聲，其聲上徹乃至阿迦尼吒天，諸天聞已即知彼佛入於涅槃。

「復次舍利弗！彼佛剎中所有叢林及諸藥草，皆悉傾向不動如來涅槃之處。是時天人悉以華鬘雜香及諸衣服而散佛上，所散香花周匝圍繞高一由旬。復次舍利弗！彼涅槃時，三千大千世界所有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，皆向不動如來合掌作禮。他方諸天以佛神力，悉皆得見入般涅槃。是諸天人經七晝夜心懷悲惱，不受人天嬉戲娛樂亦無欲想，互相謂言：『不動如來為世光明作眾生眼，今取滅度一何速哉。』舍利弗！若菩薩摩訶薩從此世界或餘世界，於命終後生彼佛剎，若現生彼皆得授阿耨多羅三藐三菩提記，非可以百數而數，彼以千數及百千數。舍利弗！是百千菩薩摩訶薩數者，應知入如來數皆入佛數，皆入佛數入一切智性數。若有菩薩摩訶薩當生彼剎者，亦皆得入如來等數，舍利弗！除彼不退菩薩摩訶薩。所餘菩薩於此世界，若不聞稱讚不動如來功德法門者，皆為惡魔之所攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼佛剎中所有叢林及諸藥草，皆悉傾向不動如來涅槃之處。是時天人悉以華鬘雜香及諸衣服而散佛上，所散香花周匝圍繞高一由旬。復次舍利弗！彼涅槃時，三千大千世界所有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，皆向不動如來合掌作禮。他方諸天以佛神力，悉皆得見入般涅槃。是諸天人經七晝夜心懷悲惱，不受人天嬉戲娛樂亦無欲想，互相謂言：『不動如來為世光明作眾生眼，今取滅度一何速哉。』舍利弗！若菩薩摩訶薩從此世界或餘世界，於命終後生彼佛剎，若現生彼皆得授阿耨多羅三藐三菩提記，非可以百數而數，彼以千數及百千數。舍利弗！是百千菩薩摩訶薩數者，應知入如來數皆入佛數，皆入佛數入一切智性數。若有菩薩摩訶薩當生彼剎者，亦皆得入如來等數，舍利弗！除彼不退菩薩摩訶薩。所餘菩薩於此世界，若不聞稱讚不動如來功德法門者，皆為惡魔之所攝受。

「復次舍利弗！不動如來般涅槃後，乃至正法住世，彼佛剎中所生菩薩摩訶薩亦當入其數。所以者何？由彼如來本願力故。是諸菩薩若於後時受生彼者，應當讀誦百八法門，讀誦茲已方能受持彼一切法。不動如來之所安立一百八法門本性，我滅度後若有菩薩摩訶薩當生彼剎者，亦當讀誦一百八法門，及能受持一切法門。舍利弗！不動如來、應、正等覺善能攝受諸菩薩摩訶薩，佛雖滅度，其說法聲及莊嚴功德與佛在世等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！不動如來般涅槃後，乃至正法住世，彼佛剎中所生菩薩摩訶薩亦當入其數。所以者何？由彼如來本願力故。是諸菩薩若於後時受生彼者，應當讀誦百八法門，讀誦茲已方能受持彼一切法。不動如來之所安立一百八法門本性，我滅度後若有菩薩摩訶薩當生彼剎者，亦當讀誦一百八法門，及能受持一切法門。舍利弗！不動如來、應、正等覺善能攝受諸菩薩摩訶薩，佛雖滅度，其說法聲及莊嚴功德與佛在世等無有異。

「復次舍利弗！彼不動如來、應、正等覺從身出火而自闍維，舍利遺形皆作金色。譬如低彌羅樹隨分斷處皆有卍(音萬)字之文，如來舍利亦復如是。復次舍利弗！不動如來所有舍利分分周圓，表裏皆有吉祥之相(相表之文其狀如下)卍。舍利弗！譬如補羅迦樹，隨解之處中表皆有吉祥之文。彼佛舍利亦復如是。舍利弗！彼國眾生為供舍利起七寶塔，遍滿三千大千世界，又以金色千葉蓮華而為供養，其大千世界即以塔華而為嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼不動如來、應、正等覺從身出火而自闍維，舍利遺形皆作金色。譬如低彌羅樹隨分斷處皆有卍(音萬)字之文，如來舍利亦復如是。復次舍利弗！不動如來所有舍利分分周圓，表裏皆有吉祥之相(相表之文其狀如下)卍。舍利弗！譬如補羅迦樹，隨解之處中表皆有吉祥之文。彼佛舍利亦復如是。舍利弗！彼國眾生為供舍利起七寶塔，遍滿三千大千世界，又以金色千葉蓮華而為供養，其大千世界即以塔華而為嚴飾。

「復次舍利弗！若諸菩薩於不動佛國將滅度者，臨壽終時曾不失念，而見如是種種瑞相。或有菩薩見當生土，無有如來自方作佛，或見彼有佛當即奉事。或見菩薩入於母胎，或見菩薩被大甲冑，或見捨家趣於非家，或見坐於道場降伏魔軍，或見菩薩證一切智智，或見菩薩於某世界成等正覺轉於法輪。或有菩薩住虛空中，自身漸滅不遺少分。譬然濕草煙氣上騰，漸以消散至于滅盡。舍利弗！是諸菩薩既滅度已，一切天人備修供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！若諸菩薩於不動佛國將滅度者，臨壽終時曾不失念，而見如是種種瑞相。或有菩薩見當生土，無有如來自方作佛，或見彼有佛當即奉事。或見菩薩入於母胎，或見菩薩被大甲冑，或見捨家趣於非家，或見坐於道場降伏魔軍，或見菩薩證一切智智，或見菩薩於某世界成等正覺轉於法輪。或有菩薩住虛空中，自身漸滅不遺少分。譬然濕草煙氣上騰，漸以消散至于滅盡。舍利弗！是諸菩薩既滅度已，一切天人備修供養。

「復次舍利弗！不動如來以大涅槃，般涅槃已正法住世經百千劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！不動如來以大涅槃，般涅槃已正法住世經百千劫。」

時舍利弗白佛言：「世尊！不動如來正法所住，是何等劫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗白佛言：「世尊！不動如來正法所住，是何等劫？」

佛告舍利弗：「二十小劫以為一劫，彼住如是百千劫數。舍利弗！正法滅已，有大光明照十方界，地皆震動發大音聲。然彼非天魔之所能壞，亦非如來及聲聞眾而自沈隱。但由彼時人少有聽聞多無欲樂，能說法者皆悉遠之。既於正法寡聞轉增不信，不信增長則無精勤。知法比丘自當退靜，觀無樂欲不復弘宣，彼佛微言漸當隱沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「二十小劫以為一劫，彼住如是百千劫數。舍利弗！正法滅已，有大光明照十方界，地皆震動發大音聲。然彼非天魔之所能壞，亦非如來及聲聞眾而自沈隱。但由彼時人少有聽聞多無欲樂，能說法者皆悉遠之。既於正法寡聞轉增不信，不信增長則無精勤。知法比丘自當退靜，觀無樂欲不復弘宣，彼佛微言漸當隱沒。」

往生因緣品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往生因緣品第六

爾時尊者舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩以何因緣善根之力，於彼佛剎而得受生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩以何因緣善根之力，於彼佛剎而得受生？」

佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩欲生妙喜世界者，應學不動如來往昔行菩薩行，發弘誓心願生其國，如是行願能作因緣生彼佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩欲生妙喜世界者，應學不動如來往昔行菩薩行，發弘誓心願生其國，如是行願能作因緣生彼佛剎。

「復次舍利弗！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時，以此相應善根迴向無上菩提，願與不動如來共相會遇，舍利弗！以此因緣當生彼界。如是菩薩摩訶薩行尸波羅蜜，乃至般若波羅蜜亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時，以此相應善根迴向無上菩提，願與不動如來共相會遇，舍利弗！以此因緣當生彼界。如是菩薩摩訶薩行尸波羅蜜，乃至般若波羅蜜亦復如是。

「復次舍利弗！不動如來光明普照三千大千佛之剎土，願於來世當見此光證無上覺，因見光已成大菩提，復以身光遍滿世界，舍利弗！菩薩以是因緣當生彼土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！不動如來光明普照三千大千佛之剎土，願於來世當見此光證無上覺，因見光已成大菩提，復以身光遍滿世界，舍利弗！菩薩以是因緣當生彼土。

「復次舍利弗！彼不動如來應正等覺諸聲聞眾無量無邊，願我當見，見已起如是行，證佛菩提。證菩提時，亦有如是無量無數諸聲聞眾。舍利弗！以是因緣故，菩薩摩訶薩於彼佛剎而得受生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼不動如來應正等覺諸聲聞眾無量無邊，願我當見，見已起如是行，證佛菩提。證菩提時，亦有如是無量無數諸聲聞眾。舍利弗！以是因緣故，菩薩摩訶薩於彼佛剎而得受生。

「復次舍利弗！彼佛剎中菩薩摩訶薩無量無邊，我當欲見此諸菩薩，行禪定行願當隨學，與諸菩薩處處結集，同學同乘同俱究竟。願當會遇欲求圓滿大慈悲者，欲求菩提及沙門者，捨離二乘心者，安住真實空性者，於佛如來一切智性及法僧名號念住相續者。舍利弗！若善男子善女人聞是色類菩薩名者，於彼佛剎當得受生；何況與般若波羅蜜相應善根，迴向不動如來應正等覺。舍利弗！以是因緣，是人於彼佛土決定當生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼佛剎中菩薩摩訶薩無量無邊，我當欲見此諸菩薩，行禪定行願當隨學，與諸菩薩處處結集，同學同乘同俱究竟。願當會遇欲求圓滿大慈悲者，欲求菩提及沙門者，捨離二乘心者，安住真實空性者，於佛如來一切智性及法僧名號念住相續者。舍利弗！若善男子善女人聞是色類菩薩名者，於彼佛剎當得受生；何況與般若波羅蜜相應善根，迴向不動如來應正等覺。舍利弗！以是因緣，是人於彼佛土決定當生。

「復次舍利弗！若菩薩摩訶薩願生彼佛剎者，於東方無量世界諸佛如來說微妙法及聲聞眾，應以其像隨念在前，願我當證菩提說微妙法，及聲聞眾皆如彼佛。舍利弗！是諸菩薩應修三種隨念善根，願與一切眾生平等共習，以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！如是菩薩迴向善根無有限量。假使一切眾生各持一器量等虛空，作如是言：『丈夫！彼之善根分與於我。』舍利弗！此諸善根若有色相，給與眾生皆滿其器各各持去，而彼善根亦無窮盡。以迴向阿耨多羅三藐三菩提，無有限量不可移轉故。舍利弗！彼三隨念所成迴向一切種智，以此善根三寶隨轉。舍利弗！若有菩薩成此善根，應知不墮一切惡趣，而能摧伏波旬及諸魔眾，於彼彼佛剎隨樂受生。乃至南西北方四維上下亦復如是，皆得隨願受生。是故菩薩摩訶薩於此隨念善根應當積集，彼積集已應迴向不動如來，故於彼剎當得受生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！若菩薩摩訶薩願生彼佛剎者，於東方無量世界諸佛如來說微妙法及聲聞眾，應以其像隨念在前，願我當證菩提說微妙法，及聲聞眾皆如彼佛。舍利弗！是諸菩薩應修三種隨念善根，願與一切眾生平等共習，以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！如是菩薩迴向善根無有限量。假使一切眾生各持一器量等虛空，作如是言：『丈夫！彼之善根分與於我。』舍利弗！此諸善根若有色相，給與眾生皆滿其器各各持去，而彼善根亦無窮盡。以迴向阿耨多羅三藐三菩提，無有限量不可移轉故。舍利弗！彼三隨念所成迴向一切種智，以此善根三寶隨轉。舍利弗！若有菩薩成此善根，應知不墮一切惡趣，而能摧伏波旬及諸魔眾，於彼彼佛剎隨樂受生。乃至南西北方四維上下亦復如是，皆得隨願受生。是故菩薩摩訶薩於此隨念善根應當積集，彼積集已應迴向不動如來，故於彼剎當得受生。

「復次舍利弗！不動如來佛剎功德廣大莊嚴，於無量佛剎中彼皆無有。是故菩薩摩訶薩應當發如是心，我以此善根願當見彼土，彼土莊嚴願當攝受，亦願當見彼諸菩薩。舍利弗！以此因緣，菩薩當生彼國。舍利弗！菩薩摩訶薩願生彼佛剎者，應發增上樂欲之心。舍利弗！若善男子善女人發增上心，我皆與記於彼佛剎而得受生。舍利弗！譬如有城，無有樓閣園林池沼，亦無象馬遊行之處。彼城之王雖有力安處，而城無樓閣諸功德故，則非莊嚴。舍利弗！我此佛剎亦復如是，無彼功德故則非嚴飾。舍利弗！我此剎中若有如是功德莊嚴，則如不動如來佛剎嚴勝。舍利弗！若菩薩摩訶薩願當攝受清淨佛剎者，應如不動如來往修菩薩行，植眾德本嚴淨佛剎已，及當如是攝取功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！不動如來佛剎功德廣大莊嚴，於無量佛剎中彼皆無有。是故菩薩摩訶薩應當發如是心，我以此善根願當見彼土，彼土莊嚴願當攝受，亦願當見彼諸菩薩。舍利弗！以此因緣，菩薩當生彼國。舍利弗！菩薩摩訶薩願生彼佛剎者，應發增上樂欲之心。舍利弗！若善男子善女人發增上心，我皆與記於彼佛剎而得受生。舍利弗！譬如有城，無有樓閣園林池沼，亦無象馬遊行之處。彼城之王雖有力安處，而城無樓閣諸功德故，則非莊嚴。舍利弗！我此佛剎亦復如是，無彼功德故則非嚴飾。舍利弗！我此剎中若有如是功德莊嚴，則如不動如來佛剎嚴勝。舍利弗！若菩薩摩訶薩願當攝受清淨佛剎者，應如不動如來往修菩薩行，植眾德本嚴淨佛剎已，及當如是攝取功德。

「復次舍利弗！如我今時得阿耨多羅三藐三菩提已，調伏無量眾生，於二乘道皆獲果證，及我聲聞所調伏者悉皆積聚，方彼如來諸聲聞眾，百分不及一、千分不及一，百千分、億百千分、數分、算分、喻分、鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？由數無量故；若言解脫則無有異。且止斯事。舍利弗！彼彌勒如來當出於世，諸聲聞眾及彼調伏所餘聲聞，以方不動如來聲聞之數，不及之分如上應知。舍利弗！由彼如來於一說法，善能調伏無量有情。然彼世尊之所攝受，無有能知其數量者。舍利弗！我之聲聞及彌勒如來諸聲聞眾，乃至賢劫諸佛世尊所有聲聞，及彼聲聞當所調伏餘聲聞眾，彼皆積聚比不動如來諸聲聞眾，百分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？其數多故；解脫無異故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！如我今時得阿耨多羅三藐三菩提已，調伏無量眾生，於二乘道皆獲果證，及我聲聞所調伏者悉皆積聚，方彼如來諸聲聞眾，百分不及一、千分不及一，百千分、億百千分、數分、算分、喻分、鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？由數無量故；若言解脫則無有異。且止斯事。舍利弗！彼彌勒如來當出於世，諸聲聞眾及彼調伏所餘聲聞，以方不動如來聲聞之數，不及之分如上應知。舍利弗！由彼如來於一說法，善能調伏無量有情。然彼世尊之所攝受，無有能知其數量者。舍利弗！我之聲聞及彌勒如來諸聲聞眾，乃至賢劫諸佛世尊所有聲聞，及彼聲聞當所調伏餘聲聞眾，彼皆積聚比不動如來諸聲聞眾，百分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？其數多故；解脫無異故。」

時舍利弗白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，應知彼阿羅漢剎非愚夫剎。何以故？彼佛剎中阿羅漢多故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，應知彼阿羅漢剎非愚夫剎。何以故？彼佛剎中阿羅漢多故。」

佛告舍利弗：「如是如是，如汝所說，彼佛剎中多漏盡阿羅漢故。復次舍利弗！此三千大千世界星宿數量，不如彼佛聲聞眾多。由彼如來於一說法，無量有情得阿羅漢。舍利弗！此三千大千世界星宿猶有數量，彼一一會，無量有情得阿羅漢故，諸會聲聞無有數量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是如是，如汝所說，彼佛剎中多漏盡阿羅漢故。復次舍利弗！此三千大千世界星宿數量，不如彼佛聲聞眾多。由彼如來於一說法，無量有情得阿羅漢。舍利弗！此三千大千世界星宿猶有數量，彼一一會，無量有情得阿羅漢故，諸會聲聞無有數量。

「復次舍利弗！彼剎天人殖眾善本，餘界人天縱以天眼亦不能見。舍利弗！假令餘界諸天及人，往彼剎中善男子善女人所，盡其天眼亦不得見。若人聞此功德稱揚法門，聞已受持讀誦通利，彼善男子等皆於不動如來往昔行菩薩行時皆已見聞，是故聞此法門即得信心清淨。舍利弗！東方一切世界諸剎土中，若菩薩乘人或聲聞乘人，於此法門讀誦通利者，其數甚多。彼諸菩薩及聲聞人，由願力故於不動剎中，若已生、現生、當生，唯除不退菩薩，由彼菩薩於諸剎中當得阿耨多羅三藐三菩提故。南西北方四維上下亦復如是。舍利弗！彼不動如來於妙喜世界及他方剎土，在菩薩等乘中而為上首。舍利弗！若有善男子善女人聞不動如來功德法門，善能受持讀誦通利，願生彼剎者，乃至命終，不動如來常為護念，不使諸魔及魔眷屬退轉其心。舍利弗！應知是善男子或善女人乃至無上菩提，無有退轉之怖，亦無水火刀杖惡獸毒蟲之所損害，亦不為人非人等之所怖畏。何以故？由不動如來常加護念，於彼佛剎當受生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼剎天人殖眾善本，餘界人天縱以天眼亦不能見。舍利弗！假令餘界諸天及人，往彼剎中善男子善女人所，盡其天眼亦不得見。若人聞此功德稱揚法門，聞已受持讀誦通利，彼善男子等皆於不動如來往昔行菩薩行時皆已見聞，是故聞此法門即得信心清淨。舍利弗！東方一切世界諸剎土中，若菩薩乘人或聲聞乘人，於此法門讀誦通利者，其數甚多。彼諸菩薩及聲聞人，由願力故於不動剎中，若已生、現生、當生，唯除不退菩薩，由彼菩薩於諸剎中當得阿耨多羅三藐三菩提故。南西北方四維上下亦復如是。舍利弗！彼不動如來於妙喜世界及他方剎土，在菩薩等乘中而為上首。舍利弗！若有善男子善女人聞不動如來功德法門，善能受持讀誦通利，願生彼剎者，乃至命終，不動如來常為護念，不使諸魔及魔眷屬退轉其心。舍利弗！應知是善男子或善女人乃至無上菩提，無有退轉之怖，亦無水火刀杖惡獸毒蟲之所損害，亦不為人非人等之所怖畏。何以故？由不動如來常加護念，於彼佛剎當受生故。

「舍利弗！譬如日輪雖復遙遠，與閻浮提眾生而作光明。不動如來亦復如是，雖在遙遠，能與他界諸菩薩眾而作光明。舍利弗！譬如比丘有天眼者，能見遠方諸善惡色。不動如來雖在彼剎，餘世界中諸菩薩眾所有形類等色皆悉能見。舍利弗！又如比丘得心自在，獲彼神通波羅蜜者，雖在遙遠了知一切有情之心。不動如來亦復如是，能知餘界諸菩薩心。舍利弗！譬如比丘證得天耳，身雖在遠能聞諸聲。不動如來亦復如是，餘世界中所住眾生作如是言：『我於彼剎願當生者。』彼佛皆聞。舍利弗！如是色類善男子善女人所有姓名，不動如來皆悉了知。若有受持讀誦通利此功德法門者，此諸人等皆為不動如來之所知見及已護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如日輪雖復遙遠，與閻浮提眾生而作光明。不動如來亦復如是，雖在遙遠，能與他界諸菩薩眾而作光明。舍利弗！譬如比丘有天眼者，能見遠方諸善惡色。不動如來雖在彼剎，餘世界中諸菩薩眾所有形類等色皆悉能見。舍利弗！又如比丘得心自在，獲彼神通波羅蜜者，雖在遙遠了知一切有情之心。不動如來亦復如是，能知餘界諸菩薩心。舍利弗！譬如比丘證得天耳，身雖在遠能聞諸聲。不動如來亦復如是，餘世界中所住眾生作如是言：『我於彼剎願當生者。』彼佛皆聞。舍利弗！如是色類善男子善女人所有姓名，不動如來皆悉了知。若有受持讀誦通利此功德法門者，此諸人等皆為不動如來之所知見及已護念。」

時舍利弗白佛言：「希有世尊！乃至彼佛世尊護念彼諸菩薩摩訶薩。」如是白已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗白佛言：「希有世尊！乃至彼佛世尊護念彼諸菩薩摩訶薩。」如是白已。

佛告舍利弗：「如是如是，如汝所言。彼菩薩摩訶薩如來之所護念。何以故？由護念菩薩故，一切眾生皆得護念。舍利弗！譬如剎利灌頂大王多有倉廩盈儲穀豆，嚴誡主司善令監守。何以故？於饑饉世當濟群生。舍利弗！是諸菩薩於彼如來滅度之後，當證無上正等菩提，能於正法饑饉之時作大豐稔。如來亦復如是，善能覆護此諸菩薩。舍利弗！於此世界有諸菩薩，當聞不動如來功德法門，能善受持讀誦通利，於彼佛剎願欲受生，應知此人得不退轉。舍利弗！若餘菩薩於此法門，善能受持讀誦通利，為無量無數百千眾生開示演說，亦令諸有情如是殖眾善本，使當親近無上菩提。舍利弗！若菩薩願速證無上菩提者，應當受持讀誦通利如是法門，為諸眾生開示演說。何以故？菩薩摩訶薩應如是演說此功德門大智慧業，當如是如是發起積集。彼諸人等由發起積集故，於其現身諸漏當盡。舍利子！是故聲聞乘者若聞彼法門，應當受持讀誦通利，廣為眾生開示演說。何以故？此善男子善女人由受持如是正法，於其現身當證無學。舍利弗！若有淨信男子女人於此功德稱讚法門，應當為他時時演說。彼諸人等不越兩生，當於現身得盡諸漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是如是，如汝所言。彼菩薩摩訶薩如來之所護念。何以故？由護念菩薩故，一切眾生皆得護念。舍利弗！譬如剎利灌頂大王多有倉廩盈儲穀豆，嚴誡主司善令監守。何以故？於饑饉世當濟群生。舍利弗！是諸菩薩於彼如來滅度之後，當證無上正等菩提，能於正法饑饉之時作大豐稔。如來亦復如是，善能覆護此諸菩薩。舍利弗！於此世界有諸菩薩，當聞不動如來功德法門，能善受持讀誦通利，於彼佛剎願欲受生，應知此人得不退轉。舍利弗！若餘菩薩於此法門，善能受持讀誦通利，為無量無數百千眾生開示演說，亦令諸有情如是殖眾善本，使當親近無上菩提。舍利弗！若菩薩願速證無上菩提者，應當受持讀誦通利如是法門，為諸眾生開示演說。何以故？菩薩摩訶薩應如是演說此功德門大智慧業，當如是如是發起積集。彼諸人等由發起積集故，於其現身諸漏當盡。舍利子！是故聲聞乘者若聞彼法門，應當受持讀誦通利，廣為眾生開示演說。何以故？此善男子善女人由受持如是正法，於其現身當證無學。舍利弗！若有淨信男子女人於此功德稱讚法門，應當為他時時演說。彼諸人等不越兩生，當於現身得盡諸漏。

「復次舍利弗！此不動如來所有功德稱讚法門，非愚淺者之所能受，其有智慧深廣方能受持。舍利弗！彼善男子善女人當見諸佛，於此功德稱讚法門必當身得。舍利弗！譬若無價寶珠從海持來。於意云何？此無價寶何人先得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！此不動如來所有功德稱讚法門，非愚淺者之所能受，其有智慧深廣方能受持。舍利弗！彼善男子善女人當見諸佛，於此功德稱讚法門必當身得。舍利弗！譬若無價寶珠從海持來。於意云何？此無價寶何人先得？」

舍利弗白佛言：「世尊！有諸國王、王子、大臣，此人先得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！有諸國王、王子、大臣，此人先得。」

佛告舍利弗：「彼佛功德法門亦復如是，菩薩先得。是諸菩薩當不退轉，若聞此法必能受持讀誦通利，為無上菩提於真如性當勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「彼佛功德法門亦復如是，菩薩先得。是諸菩薩當不退轉，若聞此法必能受持讀誦通利，為無上菩提於真如性當勤修學。」

舍利弗白佛言：「世尊！若諸菩薩欲住不退地者，聞此稱讚法門，應當受持讀誦通利。何以故？菩薩摩訶薩住此法門，於法性中當不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！若諸菩薩欲住不退地者，聞此稱讚法門，應當受持讀誦通利。何以故？菩薩摩訶薩住此法門，於法性中當不退轉。」

佛告舍利弗：「假使有人終以金寶滿閻浮提持用布施，冀聞此法終亦不聞。何以故？此功德法非薄福眾生當執持故。復次舍利弗！若聲聞乘人聞此功德法門受持讀誦，為無上菩提及真如相應故精勤修習，彼於後身當得成就，或於二生補處、或復三生，終不超過，當成正覺。彼若聞此稱讚法門讀誦通利，復為無量百千眾生開示演說。舍利弗！如轉輪王以先業感七寶見前。不動如來亦復如是，以本願力，我今說此功德法門。舍利弗！若諸菩薩摩訶薩於此稱讚法門，若已聞若當聞者，彼皆由不動如來往昔行菩薩行時慈悲願力，或當於賢劫中諸佛世尊之所預聞開示此之法門，如我於今演說開示，不增不減名數若干。舍利弗！是故菩薩摩訶薩欲速證無上菩提者，於此功德稱讚法門，應當受持讀誦通利為他廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「假使有人終以金寶滿閻浮提持用布施，冀聞此法終亦不聞。何以故？此功德法非薄福眾生當執持故。復次舍利弗！若聲聞乘人聞此功德法門受持讀誦，為無上菩提及真如相應故精勤修習，彼於後身當得成就，或於二生補處、或復三生，終不超過，當成正覺。彼若聞此稱讚法門讀誦通利，復為無量百千眾生開示演說。舍利弗！如轉輪王以先業感七寶見前。不動如來亦復如是，以本願力，我今說此功德法門。舍利弗！若諸菩薩摩訶薩於此稱讚法門，若已聞若當聞者，彼皆由不動如來往昔行菩薩行時慈悲願力，或當於賢劫中諸佛世尊之所預聞開示此之法門，如我於今演說開示，不增不減名數若干。舍利弗！是故菩薩摩訶薩欲速證無上菩提者，於此功德稱讚法門，應當受持讀誦通利為他廣說。

「復次舍利弗！若善男子善女人為求此法門故，於彼村落城邑，聽聞受持讀誦通利。雖出家菩薩居白衣家，我說無過，亦隨聽住。何以故？彼善男子善女人於命終後，欲令此法當不隱沒。舍利弗！若彼村邑在於遙遠，是諸菩薩亦當應往，及住彼中，受持讀誦開示演說。舍利弗！彼善男子善女人於已流布稱讚法門，或於他人有是經卷，應可詣彼而書寫之。彼人若有願求，汝當斷食，或使經行若坐若立等，應曲隨教命書寫是經。若於彼村求不能得，應詣隣境書寫，受持讀誦通利，復為他人開示演說。若往餘方勤求不獲，彼人應發如是誓心：『我於無上菩提不應生於退轉之相。由我已聞不動如來法門名號，是人於我欲為利益令我聽聞。』舍利弗！如是稱讚法門，有能演說及預聞者，皆由如來威神之力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！若善男子善女人為求此法門故，於彼村落城邑，聽聞受持讀誦通利。雖出家菩薩居白衣家，我說無過，亦隨聽住。何以故？彼善男子善女人於命終後，欲令此法當不隱沒。舍利弗！若彼村邑在於遙遠，是諸菩薩亦當應往，及住彼中，受持讀誦開示演說。舍利弗！彼善男子善女人於已流布稱讚法門，或於他人有是經卷，應可詣彼而書寫之。彼人若有願求，汝當斷食，或使經行若坐若立等，應曲隨教命書寫是經。若於彼村求不能得，應詣隣境書寫，受持讀誦通利，復為他人開示演說。若往餘方勤求不獲，彼人應發如是誓心：『我於無上菩提不應生於退轉之相。由我已聞不動如來法門名號，是人於我欲為利益令我聽聞。』舍利弗！如是稱讚法門，有能演說及預聞者，皆由如來威神之力。」

時舍利弗白佛言：「世尊！如來滅後，由誰威力而當得聞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗白佛言：「世尊！如來滅後，由誰威力而當得聞？」

「舍利弗！我滅度後，由不動如來威神之力當復得聞。或由四大天王、釋提桓因等當勤加護，令諸法師宣揚此法。及彼菩薩本業成熟，四天王等威加策進，令諸菩薩而得聽聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！我滅度後，由不動如來威神之力當復得聞。或由四大天王、釋提桓因等當勤加護，令諸法師宣揚此法。及彼菩薩本業成熟，四天王等威加策進，令諸菩薩而得聽聞。」

舍利弗白佛言：「世尊！如此法門能成就廣大功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！如此法門能成就廣大功德。」

佛告舍利弗：「如是如是，如汝所言。舍利弗！若於國中雨雹為災，非時霹靂及餘種種可怖之事。彼善男子善女人等，應當專念不動如來及稱名號，是諸災害皆得消除。由彼如來往昔弘濟百千諸龍解脫眾苦，又由慈悲本願誠諦不虛，迴向善根要期圓滿故，稱彼名號憂患自消；唯除有情宿業成熟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是如是，如汝所言。舍利弗！若於國中雨雹為災，非時霹靂及餘種種可怖之事。彼善男子善女人等，應當專念不動如來及稱名號，是諸災害皆得消除。由彼如來往昔弘濟百千諸龍解脫眾苦，又由慈悲本願誠諦不虛，迴向善根要期圓滿故，稱彼名號憂患自消；唯除有情宿業成熟。」

舍利弗白佛言：「世尊！是諸菩薩現身欲證無上菩提者，應如不動如來往修願行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！是諸菩薩現身欲證無上菩提者，應如不動如來往修願行。」

佛告舍利弗：「如是如是，如汝所言。舍利弗！少有菩薩摩訶薩已能如是具修淨剎及當淨修如不動如來者，舍利弗！彼諸菩薩皆當證得阿耨多羅三藐三菩提，而於佛性及一切智、攝受佛國悉皆同等。菩薩聲聞非無優劣，而於解脫則無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是如是，如汝所言。舍利弗！少有菩薩摩訶薩已能如是具修淨剎及當淨修如不動如來者，舍利弗！彼諸菩薩皆當證得阿耨多羅三藐三菩提，而於佛性及一切智、攝受佛國悉皆同等。菩薩聲聞非無優劣，而於解脫則無有異。」

爾時欲界諸天及梵眾天等，皆向彼如來合掌頂禮而三唱言：「南無不動如來、應、正等覺甚為希有。」又歸命此界釋迦牟尼如來、應、正等覺，善能說彼稱讚法門。爾時欲界諸天以曼陀羅花及諸天香以散佛上，所散香華於虛空中合而成蓋；復以諸天花香遙散彼佛以為供養。時天帝釋作如是念：「我此四眾及欲界諸天，皆欲見彼不動如來、應、正等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時欲界諸天及梵眾天等，皆向彼如來合掌頂禮而三唱言：「南無不動如來、應、正等覺甚為希有。」又歸命此界釋迦牟尼如來、應、正等覺，善能說彼稱讚法門。爾時欲界諸天以曼陀羅花及諸天香以散佛上，所散香華於虛空中合而成蓋；復以諸天花香遙散彼佛以為供養。時天帝釋作如是念：「我此四眾及欲界諸天，皆欲見彼不動如來、應、正等覺。」

爾時世尊知彼釋天心之所念，結加趺坐安處虛空。是諸大眾以佛神力亦住空中，皆遙見彼妙喜世界不動如來及聲聞眾。眾皆見已，右膝著地向不動如來、應、正等覺。爾時此界眾人皆作是念：「豈非三十三天為見彼佛而來集會禮拜供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知彼釋天心之所念，結加趺坐安處虛空。是諸大眾以佛神力亦住空中，皆遙見彼妙喜世界不動如來及聲聞眾。眾皆見已，右膝著地向不動如來、應、正等覺。爾時此界眾人皆作是念：「豈非三十三天為見彼佛而來集會禮拜供養？」

是時帝釋作如是念：「彼界諸天以人相而住，我見彼諸人等服玩資具與彼諸天無少優劣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時帝釋作如是念：「彼界諸天以人相而住，我見彼諸人等服玩資具與彼諸天無少優劣。」

爾時世尊攝神通已，告天帝言：「彼諸人民皆受天樂，汝應愛樂。是諸人等見彼如來及愛樂彼受天資具者，彼諸眾生從餘世界命終以後，皆得往生不動佛剎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊攝神通已，告天帝言：「彼諸人民皆受天樂，汝應愛樂。是諸人等見彼如來及愛樂彼受天資具者，彼諸眾生從餘世界命終以後，皆得往生不動佛剎。」

爾時舍利弗告帝釋言：「汝見釋迦牟尼佛及不動如來，由此緣故，汝於此身得大善利，況汝已得過人之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗告帝釋言：「汝見釋迦牟尼佛及不動如來，由此緣故，汝於此身得大善利，況汝已得過人之法。」

時天帝釋作如是念：「彼諸眾生聞此法門亦得善利，何況得生不動佛剎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天帝釋作如是念：「彼諸眾生聞此法門亦得善利，何況得生不動佛剎。」

爾時佛告天帝釋言：「彼菩薩乘人當生彼佛剎者亦得善利。何以故？彼諸菩薩皆應得住不退轉故。若餘菩薩於其現身願生彼佛國者，應知皆是住不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告天帝釋言：「彼菩薩乘人當生彼佛剎者亦得善利。何以故？彼諸菩薩皆應得住不退轉故。若餘菩薩於其現身願生彼佛國者，應知皆是住不退轉。」

佛說此法門時，五百比丘於無漏法心得解脫；五千菩薩、六千比丘尼、八千優婆塞、十千優婆夷及欲界中無量天子，於彼佛剎皆願受生。如來是時皆與授記，於彼佛剎當獲往生。若餘有情當願生者，如來亦當與記生彼佛剎。是時三千大千世界六種震動，所謂動、遍動、等遍動，搖、遍搖、等遍搖，震、遍震、等遍震，由此法門所加持故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此法門時，五百比丘於無漏法心得解脫；五千菩薩、六千比丘尼、八千優婆塞、十千優婆夷及欲界中無量天子，於彼佛剎皆願受生。如來是時皆與授記，於彼佛剎當獲往生。若餘有情當願生者，如來亦當與記生彼佛剎。是時三千大千世界六種震動，所謂動、遍動、等遍動，搖、遍搖、等遍搖，震、遍震、等遍震，由此法門所加持故。

佛說此經已，舍利弗等，及諸世間天、人、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，舍利弗等，及諸世間天、人、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。