大寶積經
唐 菩提流志譯120卷CBETA T0310大于一万字 149 h
向佛经 GPT 提问
第 19 卷
大寶積經卷第十九
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大唐三藏菩提流志奉 詔譯
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不動如來會第六之一
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授記莊嚴品第一
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如是我聞：
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一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾千二百五十人俱，皆是阿羅漢眾所知識，諸漏已盡無復煩惱，心慧解脫自在無礙猶如大龍，所作已辦捨於重擔，逮得己利盡諸有結，正教通達到於彼岸；唯有阿難住於學地。爾時尊者舍利弗從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！云何往昔諸菩薩摩訶薩發趣阿耨多羅三藐三菩提，修行遍清淨行，被精進甲功德莊嚴。是諸菩薩由被甲故，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。世尊！如是行願及以發心，惟尊大慈開示演說。世尊！彼諸菩薩摩訶薩，為利益安樂天人世間，精勤修習遍清淨行被精進甲，由是利益安樂一切眾生，及為現在未來菩薩當作佛法光明，讚揚功德證獲善根故。使諸菩薩聞此法已，於真如法性精勤修學，當得阿耨多羅三藐三菩提。」
一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾千二百五十人俱，皆是阿羅漢眾所知識，諸漏已盡無復煩惱，心慧解脫自在無礙猶如大龍，所作已辦捨於重擔，逮得己利盡諸有結，正教通達到於彼岸；唯有阿難住於學地。爾時尊者舍利弗從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！云何往昔諸菩薩摩訶薩發趣阿耨多羅三藐三菩提，修行遍清淨行，被精進甲功德莊嚴。是諸菩薩由被甲故，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。世尊！如是行願及以發心，惟尊大慈開示演說。世尊！彼諸菩薩摩訶薩，為利益安樂天人世間，精勤修習遍清淨行被精進甲，由是利益安樂一切眾生，及為現在未來菩薩當作佛法光明，讚揚功德證獲善根故。使諸菩薩聞此法已，於真如法性精勤修學，當得阿耨多羅三藐三菩提。」
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佛言：「善哉善哉！舍利弗！汝能問過去未來菩薩摩訶薩淨行光明廣大甲冑闡揚功德，為攝受未來菩薩摩訶薩故。諦聽諦聽，如理思惟，當為汝說。」
佛言：「善哉善哉！舍利弗！汝能問過去未來菩薩摩訶薩淨行光明廣大甲冑闡揚功德，為攝受未來菩薩摩訶薩故。諦聽諦聽，如理思惟，當為汝說。」
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舍利弗言：「唯然世尊！願樂欲聞。」
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佛告舍利弗：「從是東方過千世界，彼有佛剎名曰妙喜。昔廣目如來、應、正等覺出現於彼，與諸菩薩摩訶薩說微妙法，從六波羅蜜為首。舍利弗！彼時有一比丘從座而起，偏袒右肩右膝著地，向佛合掌白言：『世尊！如佛所說菩薩法教，志願修行。』佛言：『善男子！汝今當知，菩薩教法難可修習。何以故？菩薩於諸眾生不生瞋害心故。』時彼比丘白佛言：『世尊！我從今日發阿耨多羅三藐三菩提心，以無諂無誑實語不異語，求一切智智乃至未得無上菩提，若於眾生起瞋害心者，則為違背無量無數無邊世界中現在說法諸佛如來。世尊！我今發此一切智心如是迴向，於其中間若發聲聞獨覺心者，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今發此一切智心如是迴向，乃至未得無上菩提，若於眾生起愛欲瞋癡之心，或與惛沈貢高惡作相應，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今發此一切智心安住迴向，乃至未得無上菩提，若生疑惑心，如是或起殺害、不與取心，或起邪見及非梵行、妄語兩舌麁語相應，或與損害相應，則為欺誑一切諸佛。』舍利弗！時有異比丘作如是念：『此菩薩摩訶薩由初發心被精進甲，於一切眾生不為瞋等之所搖動。』舍利弗！時彼菩薩因此念故，妙喜國中號為不動。時廣目如來、應、正等覺見彼菩薩得不動名，隨喜讚善。四大天王、釋梵世主聞彼名已亦皆隨喜。
佛告舍利弗：「從是東方過千世界，彼有佛剎名曰妙喜。昔廣目如來、應、正等覺出現於彼，與諸菩薩摩訶薩說微妙法，從六波羅蜜為首。舍利弗！彼時有一比丘從座而起，偏袒右肩右膝著地，向佛合掌白言：『世尊！如佛所說菩薩法教，志願修行。』佛言：『善男子！汝今當知，菩薩教法難可修習。何以故？菩薩於諸眾生不生瞋害心故。』時彼比丘白佛言：『世尊！我從今日發阿耨多羅三藐三菩提心，以無諂無誑實語不異語，求一切智智乃至未得無上菩提，若於眾生起瞋害心者，則為違背無量無數無邊世界中現在說法諸佛如來。世尊！我今發此一切智心如是迴向，於其中間若發聲聞獨覺心者，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今發此一切智心如是迴向，乃至未得無上菩提，若於眾生起愛欲瞋癡之心，或與惛沈貢高惡作相應，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今發此一切智心安住迴向，乃至未得無上菩提，若生疑惑心，如是或起殺害、不與取心，或起邪見及非梵行、妄語兩舌麁語相應，或與損害相應，則為欺誑一切諸佛。』舍利弗！時有異比丘作如是念：『此菩薩摩訶薩由初發心被精進甲，於一切眾生不為瞋等之所搖動。』舍利弗！時彼菩薩因此念故，妙喜國中號為不動。時廣目如來、應、正等覺見彼菩薩得不動名，隨喜讚善。四大天王、釋梵世主聞彼名已亦皆隨喜。
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「舍利弗！彼不動菩薩摩訶薩於彼佛前作如是言：『世尊！我今發此一切智心，如是迴向阿耨多羅三藐三菩提，乃至未證無上正覺，所修行業或違此言者，則為欺誑無量無數世界諸佛如來安住說法者。世尊！我今發此大心如是迴向，乃至未證菩提，若於一一語言不與念佛及一切智相應，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今如是發心迴向，乃至未證無上菩提，生生在家不出家者，則為違背一切諸佛。世尊！我今發此一切智心，乃至未得無上菩提，生生出家若不乞食、不一坐食、不節減食、再食不食、不持三衣、不著糞掃衣、不隨所而坐、不常坐、不住阿蘭若、不安止樹下、不露坐、不住塚間，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今發此大菩提心如是迴向，乃至未得一切智智，若不成就無礙辯才說諸妙法，則為欺誑無數諸佛。世尊！我今如是發心，乃至未得無上菩提，若不住三威儀，或立或坐或復經行，則為欺誑無量諸佛。世尊！我今發如上心，乃至未得一切智智，或於眾生犯根本罪，或作妄語及餘世俗憒閙之言，或起摧伏他論相應之心，則為欺誑無數諸佛。世尊！我今發此一切智心，安住迴向阿耨多羅三藐三菩提，或與婦人說法，若不起無常苦空無我之相，而取彼相及露齒而笑，則為欺誑一切諸佛。世尊！若我發此一切智心，安住迴向阿耨多羅三藐三菩提，於說法時顧指輕躁，或見餘菩薩不生大師之想，則為欺誑無數諸佛。世尊！我今發此一切智心，乃至阿耨多羅三藐三菩提，若坐聽法及禮外道沙門婆羅門，唯除諸佛沙門弟子，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今發此大心至無上覺，若行財法施時情有彼此，應供養所生簡異心，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今發一切智心，乃至無上菩提，若見諸罪人將被刑罰，不捨身命而救護彼，則為欺誑一切諸佛。』舍利弗！時彼菩薩修此大行，乃至未證無上菩提，無一眾生將被刑罰不救護者。
「舍利弗！彼不動菩薩摩訶薩於彼佛前作如是言：『世尊！我今發此一切智心，如是迴向阿耨多羅三藐三菩提，乃至未證無上正覺，所修行業或違此言者，則為欺誑無量無數世界諸佛如來安住說法者。世尊！我今發此大心如是迴向，乃至未證菩提，若於一一語言不與念佛及一切智相應，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今如是發心迴向，乃至未證無上菩提，生生在家不出家者，則為違背一切諸佛。世尊！我今發此一切智心，乃至未得無上菩提，生生出家若不乞食、不一坐食、不節減食、再食不食、不持三衣、不著糞掃衣、不隨所而坐、不常坐、不住阿蘭若、不安止樹下、不露坐、不住塚間，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今發此大菩提心如是迴向，乃至未得一切智智，若不成就無礙辯才說諸妙法，則為欺誑無數諸佛。世尊！我今如是發心，乃至未得無上菩提，若不住三威儀，或立或坐或復經行，則為欺誑無量諸佛。世尊！我今發如上心，乃至未得一切智智，或於眾生犯根本罪，或作妄語及餘世俗憒閙之言，或起摧伏他論相應之心，則為欺誑無數諸佛。世尊！我今發此一切智心，安住迴向阿耨多羅三藐三菩提，或與婦人說法，若不起無常苦空無我之相，而取彼相及露齒而笑，則為欺誑一切諸佛。世尊！若我發此一切智心，安住迴向阿耨多羅三藐三菩提，於說法時顧指輕躁，或見餘菩薩不生大師之想，則為欺誑無數諸佛。世尊！我今發此一切智心，乃至阿耨多羅三藐三菩提，若坐聽法及禮外道沙門婆羅門，唯除諸佛沙門弟子，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今發此大心至無上覺，若行財法施時情有彼此，應供養所生簡異心，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今發一切智心，乃至無上菩提，若見諸罪人將被刑罰，不捨身命而救護彼，則為欺誑一切諸佛。』舍利弗！時彼菩薩修此大行，乃至未證無上菩提，無一眾生將被刑罰不救護者。
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「舍利弗！爾時有一比丘作如是念：『如來於此行者當為作證，彼天、人、阿修羅等亦為證見。』舍利弗！時廣目如來、應、正等覺知彼比丘心之所念，告言：『如是如是。如來、應、正等覺之所證見，彼諸世間天、人、阿修羅等亦為證見。比丘！若復有菩薩摩訶薩被如是等大精進甲，趣向阿耨多羅三藐三菩提，彼皆當成無上正覺。』
「舍利弗！爾時有一比丘作如是念：『如來於此行者當為作證，彼天、人、阿修羅等亦為證見。』舍利弗！時廣目如來、應、正等覺知彼比丘心之所念，告言：『如是如是。如來、應、正等覺之所證見，彼諸世間天、人、阿修羅等亦為證見。比丘！若復有菩薩摩訶薩被如是等大精進甲，趣向阿耨多羅三藐三菩提，彼皆當成無上正覺。』
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「舍利弗！時不動菩薩摩訶薩白佛言：『世尊！我今發此一切智心，乃至未證無上菩提，於其中間，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷有諸罪釁，若說其所犯，則為違背諸佛如來。世尊！我修是行，願成無上正等菩提，使我剎中廣大清淨，諸聲聞眾悉無過失。世尊！若我發此一切智心，若未證得無上菩提，乃至夢中若生欲想而有所泄，則為違背諸佛如來。世尊！我修是行證無上覺，使彼國中出家菩薩，彼於夢間亦無漏泄。世尊！若我發此一切智心，乃至證得無上菩提，我佛剎中若諸女人有女過失如餘土者，終不取正覺；若取正覺則為欺誑一切諸佛。』舍利弗！若菩薩以此大願種子成就者，念隨出生如是諸法，能為眾生說種種教。
「舍利弗！時不動菩薩摩訶薩白佛言：『世尊！我今發此一切智心，乃至未證無上菩提，於其中間，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷有諸罪釁，若說其所犯，則為違背諸佛如來。世尊！我修是行，願成無上正等菩提，使我剎中廣大清淨，諸聲聞眾悉無過失。世尊！若我發此一切智心，若未證得無上菩提，乃至夢中若生欲想而有所泄，則為違背諸佛如來。世尊！我修是行證無上覺，使彼國中出家菩薩，彼於夢間亦無漏泄。世尊！若我發此一切智心，乃至證得無上菩提，我佛剎中若諸女人有女過失如餘土者，終不取正覺；若取正覺則為欺誑一切諸佛。』舍利弗！若菩薩以此大願種子成就者，念隨出生如是諸法，能為眾生說種種教。
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「舍利弗！時有比丘白不動菩薩言：『大士！若此誠心不退至言無妄者，願以足指搖動大地。』時不動菩薩以佛威神及本願善根力故，令彼大地六種搖動，所謂動、大動、遍動，搖、大搖、遍搖。舍利弗！彼不動菩薩摩訶薩如昔所願今已成辦。是故菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者，應學不動菩薩摩訶薩。若有菩薩善修其行，當獲如彼佛剎，及能速證阿耨多羅三藐三菩提。」
「舍利弗！時有比丘白不動菩薩言：『大士！若此誠心不退至言無妄者，願以足指搖動大地。』時不動菩薩以佛威神及本願善根力故，令彼大地六種搖動，所謂動、大動、遍動，搖、大搖、遍搖。舍利弗！彼不動菩薩摩訶薩如昔所願今已成辦。是故菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者，應學不動菩薩摩訶薩。若有菩薩善修其行，當獲如彼佛剎，及能速證阿耨多羅三藐三菩提。」
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爾時舍利弗白佛言：「世尊！不動菩薩初發心時，幾何天子而來集會？」
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佛告舍利弗：「彼時三千大千世界所有四大天王及與帝釋魔王、娑婆世界主梵天王等，皆歡喜合掌作如是言：『今此所聞被功德甲，我等昔未曾聞。世尊！彼不動菩薩當成佛時，於彼剎中所有眾生，不以下劣善根而得成就。』」
佛告舍利弗：「彼時三千大千世界所有四大天王及與帝釋魔王、娑婆世界主梵天王等，皆歡喜合掌作如是言：『今此所聞被功德甲，我等昔未曾聞。世尊！彼不動菩薩當成佛時，於彼剎中所有眾生，不以下劣善根而得成就。』」
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舍利弗白佛言：「世尊！如佛所說不動菩薩被甲功德，諸餘菩薩所未曾有。」
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佛告舍利弗：「如是如是。諸餘菩薩被大甲冑，發趣無上菩提，無有如不動菩薩摩訶薩者。舍利弗！彼不動菩薩成就功德，於賢劫中一切菩薩皆悉無有。舍利弗！爾時廣目如來授不動菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記言：『善男子！汝於來世當得作佛，號曰不動如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、世尊。』如然燈佛與我授記。舍利弗！不動菩薩得授記時，有大光明普照世界，是時大地六種震動。如我往昔證一切智時，此大千界六動震動。
佛告舍利弗：「如是如是。諸餘菩薩被大甲冑，發趣無上菩提，無有如不動菩薩摩訶薩者。舍利弗！彼不動菩薩成就功德，於賢劫中一切菩薩皆悉無有。舍利弗！爾時廣目如來授不動菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記言：『善男子！汝於來世當得作佛，號曰不動如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、世尊。』如然燈佛與我授記。舍利弗！不動菩薩得授記時，有大光明普照世界，是時大地六種震動。如我往昔證一切智時，此大千界六動震動。
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「復次舍利弗！彼時三千大千世界所有卉木叢林皆向菩薩傾靡，亦如我昔證菩提時一切草木傾向於我。
「復次舍利弗！彼時三千大千世界所有卉木叢林皆向菩薩傾靡，亦如我昔證菩提時一切草木傾向於我。
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「復次舍利弗！不動菩薩蒙佛記時，彼大千界所有天、龍、夜叉、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，皆悉合掌頂禮菩薩。如我於此證大菩提，娑婆世界所有天龍等，皆悉合掌頂禮於我。
「復次舍利弗！不動菩薩蒙佛記時，彼大千界所有天、龍、夜叉、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，皆悉合掌頂禮菩薩。如我於此證大菩提，娑婆世界所有天龍等，皆悉合掌頂禮於我。
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「復次舍利弗！彼不動菩薩摩訶薩得授記時，彼世界中所有女人懷孕，皆得安和分釋無諸苦難，盲者得視、聾者能聞。如我成佛時等無有異。
「復次舍利弗！彼不動菩薩摩訶薩得授記時，彼世界中所有女人懷孕，皆得安和分釋無諸苦難，盲者得視、聾者能聞。如我成佛時等無有異。
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「復次舍利弗！彼不動菩薩摩訶薩發趣阿耨多羅三藐三菩提，及廣目如來、應、正等覺授菩提記，於彼二時一切眾生無橫死者。亦如我證一切智時無有異也。
「復次舍利弗！彼不動菩薩摩訶薩發趣阿耨多羅三藐三菩提，及廣目如來、應、正等覺授菩提記，於彼二時一切眾生無橫死者。亦如我證一切智時無有異也。
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「復次舍利弗！彼不動菩薩得授記時，有悅意香普熏世界。亦如我昔證大菩提，妙香遍聞適意無異。」
「復次舍利弗！彼不動菩薩得授記時，有悅意香普熏世界。亦如我昔證大菩提，妙香遍聞適意無異。」
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爾時舍利弗白佛言：「世尊！彼不動菩薩摩訶薩成就如是廣大功德。」
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佛告舍利弗言：「彼不動菩薩蒙佛授記，非唯有此功德，又能到無邊功德彼岸。
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「復次舍利弗！彼不動菩薩由廣目如來與授佛記，彼時天人世間阿修羅等，心皆悅慶柔順調善。亦如我證無上菩提，諸天人等皆同歡喜。
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「復次舍利弗！彼不動菩薩獲授記時，有大夜叉手持金剛侍衛菩薩，如我無異。
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「復次舍利弗！不動菩薩蒙佛記時，諸天及人散諸名花塗香末香於菩薩上，亦如我證大菩提時散諸香華。
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「復次舍利弗！彼不動菩薩得授記時，有諸天人各二十億，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，得廣目如來授佛菩提記。
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「復次舍利弗！彼不動菩薩蒙佛記時，優鉢羅花，波頭摩華，紛陀利華遍滿大地。亦如我道場諸華遍覆。
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「復次舍利弗！彼不動菩薩得授記時，有無量諸天在虛空中，散諸天衣覆菩薩上，咸作是言：『願此菩薩速證無上正等菩提。』亦如我昔得一切智，諸天散衣，無有異也。
「復次舍利弗！彼不動菩薩得授記時，有無量諸天在虛空中，散諸天衣覆菩薩上，咸作是言：『願此菩薩速證無上正等菩提。』亦如我昔得一切智，諸天散衣，無有異也。
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「復次舍利弗！彼世間天人阿修羅等，見不動菩薩得授阿耨多羅三藐三菩提記，皆大歡喜甚於世間父母生子。猶如我證一切智時，諸天人等皆大歡悅。
「復次舍利弗！彼世間天人阿修羅等，見不動菩薩得授阿耨多羅三藐三菩提記，皆大歡喜甚於世間父母生子。猶如我證一切智時，諸天人等皆大歡悅。
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「復次舍利弗！彼三千大千世界所有天人，以佛神力皆聞不動菩薩授菩提記，各施種種上服名衣珍奇美膳。譬如比丘加提月滿，一切諸人悉皆供養。舍利弗！彼不動菩薩得授記時，欲界眾生持諸上味并奏天樂而以供養。舍利弗！彼不動菩薩摩訶薩得授記已，有如是等功德成就。」
「復次舍利弗！彼三千大千世界所有天人，以佛神力皆聞不動菩薩授菩提記，各施種種上服名衣珍奇美膳。譬如比丘加提月滿，一切諸人悉皆供養。舍利弗！彼不動菩薩得授記時，欲界眾生持諸上味并奏天樂而以供養。舍利弗！彼不動菩薩摩訶薩得授記已，有如是等功德成就。」
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時尊者舍利弗白佛言：「世尊！如來、應、正等覺甚為希有，善說諸佛境界不可思議，如是禪定境界及諸龍境界不可思議，諸業果報不可思議。世尊！彼不動菩薩住初發心，攝受如是殊勝功德得如來記，又成此等不可思議諸大功德。」
時尊者舍利弗白佛言：「世尊！如來、應、正等覺甚為希有，善說諸佛境界不可思議，如是禪定境界及諸龍境界不可思議，諸業果報不可思議。世尊！彼不動菩薩住初發心，攝受如是殊勝功德得如來記，又成此等不可思議諸大功德。」
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佛告舍利弗：「如是如是，如汝所說。」
佛告舍利弗：「如是如是，如汝所說。」
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爾時尊者阿難白舍利弗言：「大德！彼初發心菩薩被精進甲冑，世尊略說少分功德猶故未盡。」
爾時尊者阿難白舍利弗言：「大德！彼初發心菩薩被精進甲冑，世尊略說少分功德猶故未盡。」
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舍利弗言：「如是如是，如來略說。何以故？彼菩薩住初發心被精進甲，成就不可思議無量功德。」
舍利弗言：「如是如是，如來略說。何以故？彼菩薩住初發心被精進甲，成就不可思議無量功德。」
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時舍利弗復白佛言：「世尊！今已略讚不動菩薩被甲精進殊勝功德。唯願世尊為攝受現在未來諸菩薩故，廣為宣說。」
時舍利弗復白佛言：「世尊！今已略讚不動菩薩被甲精進殊勝功德。唯願世尊為攝受現在未來諸菩薩故，廣為宣說。」
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佛告舍利弗：「不動菩薩住初發心被精進甲，如是功德不可思議。吾今為汝說其少分，諦聽諦聽，善思念之。」
佛告舍利弗：「不動菩薩住初發心被精進甲，如是功德不可思議。吾今為汝說其少分，諦聽諦聽，善思念之。」
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舍利弗言：「唯然世尊！願樂欲聞。」
舍利弗言：「唯然世尊！願樂欲聞。」
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佛言：「彼不動菩薩發如是願：『假使虛空而有變異，我之弘誓終無退轉。』由此願故，不動菩薩所有功德皆速成就。舍利弗！我不見有於賢劫中諸菩薩輩，被精進甲如不動菩薩者。舍利弗！寶幢菩薩所修之行，比於不動菩薩，於少分中乃至歌羅分亦不及一。舍利弗！不動菩薩所被精進甲冑，無量千菩薩悉無與等。舍利弗！不動菩薩摩訶薩以此堅固誓願，證得阿耨多羅三藐三菩提。今現住於妙喜世界，號為不動如來、應、正等覺。
佛言：「彼不動菩薩發如是願：『假使虛空而有變異，我之弘誓終無退轉。』由此願故，不動菩薩所有功德皆速成就。舍利弗！我不見有於賢劫中諸菩薩輩，被精進甲如不動菩薩者。舍利弗！寶幢菩薩所修之行，比於不動菩薩，於少分中乃至歌羅分亦不及一。舍利弗！不動菩薩所被精進甲冑，無量千菩薩悉無與等。舍利弗！不動菩薩摩訶薩以此堅固誓願，證得阿耨多羅三藐三菩提。今現住於妙喜世界，號為不動如來、應、正等覺。
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「復次舍利弗！彼不動如來往昔行菩薩行時，諸有乞求頭目髓腦，手足支節，不逆其意悉皆施與。舍利弗！彼不動如來從初發心乃至未證無上菩提，由此因緣，無風黃痰及頭痛等和合諸病。舍利弗！彼不動如來往昔行菩薩道時，得如是等未曾有法。舍利弗！彼由往昔於生生處供養奉事諸佛如來，於彼佛所常修梵行，由是因緣生生之處還復本名號為不動，從一佛剎至一佛剎，生有佛世常見如來。舍利弗！譬如剎利灌頂大王於世間中得勝自在，從一宮殿至一宮殿，足不履地受五欲樂。彼不動菩薩往昔行菩薩行時，生生之處常修梵行供養諸佛，隨所說法示教利喜，皆與波羅蜜相應、少與聲聞地相應，能令諸菩薩趣入安住阿耨多羅三藐三菩提。由此發心於無上菩提故，獲此廣大功德利益。又以法施善根迴向菩提，發如是願：『願我成佛，於彼剎中一切菩薩，以佛威力聞我說法，受持讀誦，及能歷事諸佛如來，從一佛剎至一佛剎，乃至未證無上菩提，常不遠離諸佛世尊，譬如於我。唯除至兜率天宮補處之位。何以故？諸菩薩摩訶薩法爾如是，若從兜率天眾降神母胎，右脇生時大地震動。』舍利弗！最後身菩薩摩訶薩有如是瑞相。舍利弗！譬如比丘具諸神足，入宮殿內猶處虛空，住諸威儀皆無障礙。彼後身菩薩亦復如是，雖在母胎而住虛空，一切胎垢不淨不能污染，臭穢之氣彼亦不聞。舍利弗！彼不動如來往昔行菩薩道發如是願：『若我當證無上菩提，於彼佛剎行菩薩乘及聲聞乘者，皆斷諸魔業。諸眾生類於一切種於一切時，令諸魔眾不得其便。亦猶於我行菩薩行時斷一切魔業，而彼諸菩薩乃至未成諸大功德，常勤攝受修菩提行。』舍利弗！彼不動如來、應、正等覺往昔行菩薩行，演說諸法及聽聞時，身之與心不生疲倦。何以故？彼初發心修菩薩行時，得法身威力故。舍利弗！不動如來、應、正等覺往昔行菩薩行時作如是願：『我佛剎中所有菩薩摩訶薩皆得法身圓滿，如我無異。』」
「復次舍利弗！彼不動如來往昔行菩薩行時，諸有乞求頭目髓腦，手足支節，不逆其意悉皆施與。舍利弗！彼不動如來從初發心乃至未證無上菩提，由此因緣，無風黃痰及頭痛等和合諸病。舍利弗！彼不動如來往昔行菩薩道時，得如是等未曾有法。舍利弗！彼由往昔於生生處供養奉事諸佛如來，於彼佛所常修梵行，由是因緣生生之處還復本名號為不動，從一佛剎至一佛剎，生有佛世常見如來。舍利弗！譬如剎利灌頂大王於世間中得勝自在，從一宮殿至一宮殿，足不履地受五欲樂。彼不動菩薩往昔行菩薩行時，生生之處常修梵行供養諸佛，隨所說法示教利喜，皆與波羅蜜相應、少與聲聞地相應，能令諸菩薩趣入安住阿耨多羅三藐三菩提。由此發心於無上菩提故，獲此廣大功德利益。又以法施善根迴向菩提，發如是願：『願我成佛，於彼剎中一切菩薩，以佛威力聞我說法，受持讀誦，及能歷事諸佛如來，從一佛剎至一佛剎，乃至未證無上菩提，常不遠離諸佛世尊，譬如於我。唯除至兜率天宮補處之位。何以故？諸菩薩摩訶薩法爾如是，若從兜率天眾降神母胎，右脇生時大地震動。』舍利弗！最後身菩薩摩訶薩有如是瑞相。舍利弗！譬如比丘具諸神足，入宮殿內猶處虛空，住諸威儀皆無障礙。彼後身菩薩亦復如是，雖在母胎而住虛空，一切胎垢不淨不能污染，臭穢之氣彼亦不聞。舍利弗！彼不動如來往昔行菩薩道發如是願：『若我當證無上菩提，於彼佛剎行菩薩乘及聲聞乘者，皆斷諸魔業。諸眾生類於一切種於一切時，令諸魔眾不得其便。亦猶於我行菩薩行時斷一切魔業，而彼諸菩薩乃至未成諸大功德，常勤攝受修菩提行。』舍利弗！彼不動如來、應、正等覺往昔行菩薩行，演說諸法及聽聞時，身之與心不生疲倦。何以故？彼初發心修菩薩行時，得法身威力故。舍利弗！不動如來、應、正等覺往昔行菩薩行時作如是願：『我佛剎中所有菩薩摩訶薩皆得法身圓滿，如我無異。』」
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佛剎功德莊嚴品第二
佛剎功德莊嚴品第二
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爾時舍利弗白佛言：「世尊！如佛已說不動如來修菩薩行時所有功德。復願世尊開示廣說不動如來見今剎土功德嚴勝。何以故？使諸補特伽羅行菩薩乘者，聞彼功德生愛樂心，欲見彼佛禮拜供養。住聲聞地補特伽羅證無學者，聞彼剎土功德莊嚴，亦希瞻禮供養奉事。」
爾時舍利弗白佛言：「世尊！如佛已說不動如來修菩薩行時所有功德。復願世尊開示廣說不動如來見今剎土功德嚴勝。何以故？使諸補特伽羅行菩薩乘者，聞彼功德生愛樂心，欲見彼佛禮拜供養。住聲聞地補特伽羅證無學者，聞彼剎土功德莊嚴，亦希瞻禮供養奉事。」
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佛告舍利弗：「善哉善哉！汝今乃能問如是義。諦聽諦聽，善思念之，今當為汝分別解說。」
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舍利弗言：「唯然世尊！願樂欲聞。」
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佛告舍利弗：「彼不動如來、應、正等覺證一切智時，放大光明普照三千大千世界，是時大地六種震動。彼世界中所有眾生，知不動如來證無上覺，經七晝夜無有食想、無飢渴想，亦無疲倦宴處睡眠之想，唯有安樂歡喜愛樂善心。而於彼時，世界之中所有眾生及欲界天，無有婬欲。何以故？由彼如來本願力故，彼諸眾生現世攝受此諸功德。舍利弗！不動如來、應、正等覺證一切智時，彼世界中所有眾生皆至誠合掌向不動如來，由渴仰如來故，能於現世攝受如是無量功德。
佛告舍利弗：「彼不動如來、應、正等覺證一切智時，放大光明普照三千大千世界，是時大地六種震動。彼世界中所有眾生，知不動如來證無上覺，經七晝夜無有食想、無飢渴想，亦無疲倦宴處睡眠之想，唯有安樂歡喜愛樂善心。而於彼時，世界之中所有眾生及欲界天，無有婬欲。何以故？由彼如來本願力故，彼諸眾生現世攝受此諸功德。舍利弗！不動如來、應、正等覺證一切智時，彼世界中所有眾生皆至誠合掌向不動如來，由渴仰如來故，能於現世攝受如是無量功德。
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「復次舍利弗！彼佛世界功德莊嚴，無量佛國悉無與等。舍利弗！由彼如來修菩薩行時發斯弘誓願，此佛剎殊勝莊嚴，如我於今本願成就。舍利弗！彼不動如來、應、正等覺證無上菩提時，於其剎那或須臾頃，三千世界所有眾生，若有天眼若無天眼，彼皆得見不動如來。舍利弗！此亦如來本願成就，令諸有情獲此功德。
「復次舍利弗！彼佛世界功德莊嚴，無量佛國悉無與等。舍利弗！由彼如來修菩薩行時發斯弘誓願，此佛剎殊勝莊嚴，如我於今本願成就。舍利弗！彼不動如來、應、正等覺證無上菩提時，於其剎那或須臾頃，三千世界所有眾生，若有天眼若無天眼，彼皆得見不動如來。舍利弗！此亦如來本願成就，令諸有情獲此功德。
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「復次舍利弗！不動如來坐菩提道場證無上覺時，天魔波旬不生障礙之想。復有無數百千諸天，以諸香花及天伎樂供養如來，各持細末栴檀而散佛上；是諸香末及彼花鬘，於虛空中合而成蓋。舍利弗！此皆不動如來本願之力，今得成滿。
「復次舍利弗！不動如來坐菩提道場證無上覺時，天魔波旬不生障礙之想。復有無數百千諸天，以諸香花及天伎樂供養如來，各持細末栴檀而散佛上；是諸香末及彼花鬘，於虛空中合而成蓋。舍利弗！此皆不動如來本願之力，今得成滿。
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「復次舍利弗！彼佛得菩提時，大光普遍三千世界，日月諸天光悉不現。此亦不動如來昔願圓滿，今獲斯瑞。」
「復次舍利弗！彼佛得菩提時，大光普遍三千世界，日月諸天光悉不現。此亦不動如來昔願圓滿，今獲斯瑞。」
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時舍利弗白佛言：「世尊！彼不動如來昔行菩薩道，誠有廣大精進甲冑，能發如是弘誓之心。」
時舍利弗白佛言：「世尊！彼不動如來昔行菩薩道，誠有廣大精進甲冑，能發如是弘誓之心。」
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「由彼往修菩薩行願，能令無數百千眾生殖諸善本於無上菩提，又以善根迴向阿耨多羅三藐三菩提清淨佛剎，如是如是迴向願力悉皆圓滿。
「由彼往修菩薩行願，能令無數百千眾生殖諸善本於無上菩提，又以善根迴向阿耨多羅三藐三菩提清淨佛剎，如是如是迴向願力悉皆圓滿。
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「復次舍利弗！彼佛剎中有菩提樹，成以七寶，高一由旬，樹身周圍半拘盧舍，條葉垂蔭周一由旬，下有基陛周四由旬，佛坐其上證菩提道。道樹四邊有多羅樹及蘇漫那樹周遍行列，微風吹動出和雅音，世間音樂所不能及。
「復次舍利弗！彼佛剎中有菩提樹，成以七寶，高一由旬，樹身周圍半拘盧舍，條葉垂蔭周一由旬，下有基陛周四由旬，佛坐其上證菩提道。道樹四邊有多羅樹及蘇漫那樹周遍行列，微風吹動出和雅音，世間音樂所不能及。
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「復次舍利弗！彼佛剎中無三惡趣。何等為三？所謂地獄、畜生、剡魔王界。一切眾生成就十善，地平如掌而作金色，無有溝坑荊棘瓦礫，其地柔軟如兜羅綿，足所履時其地即下，隨舉其足還復如初。舍利弗！彼佛剎中無三種病。云何為三？謂風、黃、痰所起之病。舍利弗！彼佛土中一切有情無虛妄語，亦無醜陋，身無臭穢，於貪瞋癡皆悉微薄，亦無牢獄囚繫眾生。舍利弗！彼佛剎中無有外道異學之眾。所生諸樹常有華果，復有奇樹時號劫波，上出名衣皆備五色，光花鮮潔異氣芬芳，於一切時常無變易。譬如天花種種芬馥，彼衣香氣亦復如是，諸服用者身所出香與衣無異。譬如此界富樂之人，名衣自豐服用如意。舍利弗！彼土眾生所須飲食，如三十三天應念而至，無有便利穢惡不淨。舍利弗！彼國所居宮殿樓閣，皆以七寶而嚴飾之。於其四邊多諸池沼，八功德水受用隨心。園觀又多，悉皆清淨。諸眾生輩多以法樂而居。舍利弗！彼剎人倫無有嫉妬，一切女人超諸女寶，獲天功德此無能比，假令況之，百分不及一、千分不及一、百千分不及一、百千俱胝那由他算數譬喻乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。舍利弗！彼剎諸人隨其業報感諸床座，皆七寶成嚴麗具足，其所偃息以兜羅綿枕。此皆由不動如來往昔願力，成就如是種種嚴好。舍利弗！彼剎諸人所資飲食，色香味等不異諸天。譬如欝單越人無別王者，彼妙喜國亦復如是，唯有不動如來以為法主。又如三十三天奉事帝釋，彼諸人等咸事如來。舍利弗！汝應知彼不動佛剎功德莊嚴。舍利弗！彼土眾生心無放逸。何以故？亦由不動如來本願力故。」
「復次舍利弗！彼佛剎中無三惡趣。何等為三？所謂地獄、畜生、剡魔王界。一切眾生成就十善，地平如掌而作金色，無有溝坑荊棘瓦礫，其地柔軟如兜羅綿，足所履時其地即下，隨舉其足還復如初。舍利弗！彼佛剎中無三種病。云何為三？謂風、黃、痰所起之病。舍利弗！彼佛土中一切有情無虛妄語，亦無醜陋，身無臭穢，於貪瞋癡皆悉微薄，亦無牢獄囚繫眾生。舍利弗！彼佛剎中無有外道異學之眾。所生諸樹常有華果，復有奇樹時號劫波，上出名衣皆備五色，光花鮮潔異氣芬芳，於一切時常無變易。譬如天花種種芬馥，彼衣香氣亦復如是，諸服用者身所出香與衣無異。譬如此界富樂之人，名衣自豐服用如意。舍利弗！彼土眾生所須飲食，如三十三天應念而至，無有便利穢惡不淨。舍利弗！彼國所居宮殿樓閣，皆以七寶而嚴飾之。於其四邊多諸池沼，八功德水受用隨心。園觀又多，悉皆清淨。諸眾生輩多以法樂而居。舍利弗！彼剎人倫無有嫉妬，一切女人超諸女寶，獲天功德此無能比，假令況之，百分不及一、千分不及一、百千分不及一、百千俱胝那由他算數譬喻乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。舍利弗！彼剎諸人隨其業報感諸床座，皆七寶成嚴麗具足，其所偃息以兜羅綿枕。此皆由不動如來往昔願力，成就如是種種嚴好。舍利弗！彼剎諸人所資飲食，色香味等不異諸天。譬如欝單越人無別王者，彼妙喜國亦復如是，唯有不動如來以為法主。又如三十三天奉事帝釋，彼諸人等咸事如來。舍利弗！汝應知彼不動佛剎功德莊嚴。舍利弗！彼土眾生心無放逸。何以故？亦由不動如來本願力故。」
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時一比丘聞佛讚揚不動如來佛剎功德，心生貪著，而白佛言：「世尊！我今願生不動佛剎。」
時一比丘聞佛讚揚不動如來佛剎功德，心生貪著，而白佛言：「世尊！我今願生不動佛剎。」
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佛告比丘：「汝之愚迷豈得生彼。何以故？不以愛著之心而得往生，唯有殖諸善本、修諸梵行得生彼故。
佛告比丘：「汝之愚迷豈得生彼。何以故？不以愛著之心而得往生，唯有殖諸善本、修諸梵行得生彼故。
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「復次舍利弗！彼土眾生隨其所樂，有清淨池應念而見，八功德水充滿其中，飲漱洗沐皆適人意；有不樂者即便不見。舍利弗！彼佛剎中香風和暢悅可眾心，而彼香風為諸天人作諸香事；曲從人心，有至不至。舍利弗！此皆不動如來本願力故功德莊嚴。
「復次舍利弗！彼土眾生隨其所樂，有清淨池應念而見，八功德水充滿其中，飲漱洗沐皆適人意；有不樂者即便不見。舍利弗！彼佛剎中香風和暢悅可眾心，而彼香風為諸天人作諸香事；曲從人心，有至不至。舍利弗！此皆不動如來本願力故功德莊嚴。
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「復次舍利弗！彼佛剎中女人衣服及莊嚴具，從樹而生隨意受用。彼國女人無女過失，不如此界諸女等心多嫉妬兩舌惡口。又彼懷孕之時至於誕育，母子安適亦無穢污。何以故？此皆不動如來本願力故。舍利弗！彼佛剎中有如是等安隱快樂。舍利弗！彼不動如來、應、正等覺佛剎土中，無有市易商賈，亦無田業農作，常得快樂。舍利弗！彼佛剎中歌詠遊戲，無有婬欲相應，彼諸人等唯受法樂。舍利弗！彼佛剎中所有蘇漫那樹及多羅樹而為行列，微風吹動出和雅音，假使天人音樂不如彼樹。舍利弗！若菩薩摩訶薩欲攝佛土者，應當攝受如是功德，及淨修佛國，如不動如來行菩薩行攝受佛剎功德莊嚴。舍利弗！彼佛土中無諸黑闇，雖有日月不現暉光。何以故？不動如來常有光明普照佛剎故。舍利弗！譬如高大樓閣密閉戶牖，以摩尼寶置於室中，其內有情雖經晝夜常覩光耀。彼佛剎中諸眾生類，見如來光亦復如是。舍利弗！大樓閣者，彼方妙喜世界。摩尼寶者，此喻不動如來。摩尼寶光者，喻佛光明。閣中有情，譬妙國土諸群生等。舍利弗！不動如來隨所行住，有千葉蓮花自然承足，是華金色世無可喻。舍利弗！此亦不動如來應正等覺殊勝力之所成就。」
「復次舍利弗！彼佛剎中女人衣服及莊嚴具，從樹而生隨意受用。彼國女人無女過失，不如此界諸女等心多嫉妬兩舌惡口。又彼懷孕之時至於誕育，母子安適亦無穢污。何以故？此皆不動如來本願力故。舍利弗！彼佛剎中有如是等安隱快樂。舍利弗！彼不動如來、應、正等覺佛剎土中，無有市易商賈，亦無田業農作，常得快樂。舍利弗！彼佛剎中歌詠遊戲，無有婬欲相應，彼諸人等唯受法樂。舍利弗！彼佛剎中所有蘇漫那樹及多羅樹而為行列，微風吹動出和雅音，假使天人音樂不如彼樹。舍利弗！若菩薩摩訶薩欲攝佛土者，應當攝受如是功德，及淨修佛國，如不動如來行菩薩行攝受佛剎功德莊嚴。舍利弗！彼佛土中無諸黑闇，雖有日月不現暉光。何以故？不動如來常有光明普照佛剎故。舍利弗！譬如高大樓閣密閉戶牖，以摩尼寶置於室中，其內有情雖經晝夜常覩光耀。彼佛剎中諸眾生類，見如來光亦復如是。舍利弗！大樓閣者，彼方妙喜世界。摩尼寶者，此喻不動如來。摩尼寶光者，喻佛光明。閣中有情，譬妙國土諸群生等。舍利弗！不動如來隨所行住，有千葉蓮花自然承足，是華金色世無可喻。舍利弗！此亦不動如來應正等覺殊勝力之所成就。」
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時舍利弗復白佛言：「世尊！彼不動如來若入室中，金色蓮花為承足不？」
時舍利弗復白佛言：「世尊！彼不動如來若入室中，金色蓮花為承足不？」
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佛告舍利弗言：「斯事微淺，何勤致問？彼佛世尊若入村坊舍宅，其千葉華即隨而現。若有善男子善女人作如是念：『若如來降尊入此室者，足下蓮花應聚一處。』隨其所念花則為聚。若復有人願花住空，即如彼念在空中住。由彼如來威神力故。舍利弗！彼承足蓮華與諸人等為塔供養。舍利弗！彼佛世尊為演法故，遍遊三千大千世界，隨所行處其花即現。又復如來隨所化現他方剎土，其金色花亦現於彼。以佛威力故，三千大千世界皆以金色千葉蓮花莊嚴其土。
佛告舍利弗言：「斯事微淺，何勤致問？彼佛世尊若入村坊舍宅，其千葉華即隨而現。若有善男子善女人作如是念：『若如來降尊入此室者，足下蓮花應聚一處。』隨其所念花則為聚。若復有人願花住空，即如彼念在空中住。由彼如來威神力故。舍利弗！彼承足蓮華與諸人等為塔供養。舍利弗！彼佛世尊為演法故，遍遊三千大千世界，隨所行處其花即現。又復如來隨所化現他方剎土，其金色花亦現於彼。以佛威力故，三千大千世界皆以金色千葉蓮花莊嚴其土。
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聲聞眾品第三
聲聞眾品第三
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「復次舍利弗！彼不動如來於說法時，能善調伏無量眾生，皆令現證阿羅漢果，安住靜慮八解脫者其數甚多。舍利弗！彼不動如來、應、正等覺有無量無數諸聲聞眾，我不見若算師算師弟子有能算數彼聲聞眾爾許，頻婆羅、殑伽羅、波頭摩、阿羅吒、若干阿頻婆、阿部多，舍利弗！如此算數無有能知彼聲聞眾定其數量若干名者。舍利弗！如我此剎諸善男子獲預流果、斯陀含果、阿那含果則無其數，於彼剎中證阿羅漢亦復如是。舍利弗！譬如懈怠預流果入七返受生，為其說法方獲勝果，我說名為七返生人。舍利弗！若有於不動如來初說法時獲預流果，第二說法證斯陀含，第三說法證阿那含，第四說法證阿羅漢者，此諸人等非一坐定得盡諸漏，名懶惰人。舍利弗！彼佛剎中得預流者，於此現身而得漏盡，非如此界經七返生。斯陀含者即於現生能盡苦際，匪如此界經一往來名斯陀含。阿那含者彼於現身成阿羅漢，非如此界往上地生不還來此名阿那含。舍利弗！不動如來於彼剎中說諸聲聞行位差別，乃至安立如是聖果。若善男子善女人能了此法，不住諸識及於學地，而身歿亡住無學地方取滅度。舍利弗！無學地者是阿羅漢地假名建立，言無學者是阿羅漢假名建立。舍利弗！彼不動如來諸聲聞眾，清淨具足安住堅固。舍利子！此是不動如來諸聲聞眾假名建立，所謂大阿羅漢，諸漏已盡所作已辦，棄捨重擔逮得己利，盡諸有結正教解脫。是諸羅漢多住靜慮八解脫中。舍利弗！彼不動如來有如是等諸聲聞眾，具足功德之所莊嚴。
「復次舍利弗！彼不動如來於說法時，能善調伏無量眾生，皆令現證阿羅漢果，安住靜慮八解脫者其數甚多。舍利弗！彼不動如來、應、正等覺有無量無數諸聲聞眾，我不見若算師算師弟子有能算數彼聲聞眾爾許，頻婆羅、殑伽羅、波頭摩、阿羅吒、若干阿頻婆、阿部多，舍利弗！如此算數無有能知彼聲聞眾定其數量若干名者。舍利弗！如我此剎諸善男子獲預流果、斯陀含果、阿那含果則無其數，於彼剎中證阿羅漢亦復如是。舍利弗！譬如懈怠預流果入七返受生，為其說法方獲勝果，我說名為七返生人。舍利弗！若有於不動如來初說法時獲預流果，第二說法證斯陀含，第三說法證阿那含，第四說法證阿羅漢者，此諸人等非一坐定得盡諸漏，名懶惰人。舍利弗！彼佛剎中得預流者，於此現身而得漏盡，非如此界經七返生。斯陀含者即於現生能盡苦際，匪如此界經一往來名斯陀含。阿那含者彼於現身成阿羅漢，非如此界往上地生不還來此名阿那含。舍利弗！不動如來於彼剎中說諸聲聞行位差別，乃至安立如是聖果。若善男子善女人能了此法，不住諸識及於學地，而身歿亡住無學地方取滅度。舍利弗！無學地者是阿羅漢地假名建立，言無學者是阿羅漢假名建立。舍利弗！彼不動如來諸聲聞眾，清淨具足安住堅固。舍利子！此是不動如來諸聲聞眾假名建立，所謂大阿羅漢，諸漏已盡所作已辦，棄捨重擔逮得己利，盡諸有結正教解脫。是諸羅漢多住靜慮八解脫中。舍利弗！彼不動如來有如是等諸聲聞眾，具足功德之所莊嚴。
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「復次舍利弗！彼佛剎中以金、銀、琉璃三寶為階，從閻浮提至忉利天。舍利弗，三十三天若欲樂見不動如來禮拜供養，彼諸天眾從寶階下至於佛所。時彼諸天見閻浮提人富盛具足，便生愛樂，作如是言：『我等諸天有天福報，彼閻浮提人有人福報。我今所見殊勝之福與我無異，然閻浮提復有勝福過於天者，謂不動如來演說正法。』是故天眾常樂人間。舍利弗！閻浮提人若昇天者了無愛樂。何以故？不動如來在於人間，常演正法饒益我等，然我之福報不異諸天。是故三十三天所不能及。舍利弗！彼界人天以佛神力互得相見，譬如此界閻浮提人見諸星月，舍利弗！彼諸人眾仰觀上界諸天宮殿亦復如是。舍利弗！此亦是不動如來本修菩薩行時願力成就。舍利弗！彼佛說法之聲普遍三千大千世界，聽法四眾間無空缺。舍利弗！彼聲聞眾唯希法食，無餘食想。於聽法時一心寂靜，若坐若立身心無倦。舍利弗！不動如來住虛空中為眾說法，彼聲聞眾若得神通及不得者，以佛威力皆住虛空，以三威儀而聽法要。何等為三？謂行、住、坐。是聲聞輩若欲涅槃，結加趺坐而便滅度，爾時大地為之震動。既滅度已，一切天人皆來供養。或有阿羅漢將欲滅度，身中出火而自闍維；或有自然化滅無遺舍利；或有於滅度時遊行空中如五色雲，須臾消散滅無遺迹；或住虛空如降時雨至地消盡。舍利弗！此亦不動如來、應、正等覺本修菩薩行時作如是願：『若我得證無上菩提，諸聲聞眾以三威儀而取滅度。』
「復次舍利弗！彼佛剎中以金、銀、琉璃三寶為階，從閻浮提至忉利天。舍利弗，三十三天若欲樂見不動如來禮拜供養，彼諸天眾從寶階下至於佛所。時彼諸天見閻浮提人富盛具足，便生愛樂，作如是言：『我等諸天有天福報，彼閻浮提人有人福報。我今所見殊勝之福與我無異，然閻浮提復有勝福過於天者，謂不動如來演說正法。』是故天眾常樂人間。舍利弗！閻浮提人若昇天者了無愛樂。何以故？不動如來在於人間，常演正法饒益我等，然我之福報不異諸天。是故三十三天所不能及。舍利弗！彼界人天以佛神力互得相見，譬如此界閻浮提人見諸星月，舍利弗！彼諸人眾仰觀上界諸天宮殿亦復如是。舍利弗！此亦是不動如來本修菩薩行時願力成就。舍利弗！彼佛說法之聲普遍三千大千世界，聽法四眾間無空缺。舍利弗！彼聲聞眾唯希法食，無餘食想。於聽法時一心寂靜，若坐若立身心無倦。舍利弗！不動如來住虛空中為眾說法，彼聲聞眾若得神通及不得者，以佛威力皆住虛空，以三威儀而聽法要。何等為三？謂行、住、坐。是聲聞輩若欲涅槃，結加趺坐而便滅度，爾時大地為之震動。既滅度已，一切天人皆來供養。或有阿羅漢將欲滅度，身中出火而自闍維；或有自然化滅無遺舍利；或有於滅度時遊行空中如五色雲，須臾消散滅無遺迹；或住虛空如降時雨至地消盡。舍利弗！此亦不動如來、應、正等覺本修菩薩行時作如是願：『若我得證無上菩提，諸聲聞眾以三威儀而取滅度。』
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「復次舍利弗！彼佛國中諸聲聞眾多獲四無所畏，得四神足者復多於此。舍利弗！彼剎土中諸聲聞眾，成就如是具足功德。」
「復次舍利弗！彼佛國中諸聲聞眾多獲四無所畏，得四神足者復多於此。舍利弗！彼剎土中諸聲聞眾，成就如是具足功德。」
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時舍利弗白佛言：「世尊！彼不動如來、應、正等覺諸聲聞眾，功德熾盛廣大成就。」
時舍利弗白佛言：「世尊！彼不動如來、應、正等覺諸聲聞眾，功德熾盛廣大成就。」
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大寶積經卷第十九
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