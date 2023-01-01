大寶積經卷第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第十九

大唐三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏菩提流志奉 詔譯

不動如來會第六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動如來會第六之一

授記莊嚴品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授記莊嚴品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾千二百五十人俱，皆是阿羅漢眾所知識，諸漏已盡無復煩惱，心慧解脫自在無礙猶如大龍，所作已辦捨於重擔，逮得己利盡諸有結，正教通達到於彼岸；唯有阿難住於學地。爾時尊者舍利弗從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！云何往昔諸菩薩摩訶薩發趣阿耨多羅三藐三菩提，修行遍清淨行，被精進甲功德莊嚴。是諸菩薩由被甲故，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。世尊！如是行願及以發心，惟尊大慈開示演說。世尊！彼諸菩薩摩訶薩，為利益安樂天人世間，精勤修習遍清淨行被精進甲，由是利益安樂一切眾生，及為現在未來菩薩當作佛法光明，讚揚功德證獲善根故。使諸菩薩聞此法已，於真如法性精勤修學，當得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾千二百五十人俱，皆是阿羅漢眾所知識，諸漏已盡無復煩惱，心慧解脫自在無礙猶如大龍，所作已辦捨於重擔，逮得己利盡諸有結，正教通達到於彼岸；唯有阿難住於學地。爾時尊者舍利弗從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！云何往昔諸菩薩摩訶薩發趣阿耨多羅三藐三菩提，修行遍清淨行，被精進甲功德莊嚴。是諸菩薩由被甲故，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。世尊！如是行願及以發心，惟尊大慈開示演說。世尊！彼諸菩薩摩訶薩，為利益安樂天人世間，精勤修習遍清淨行被精進甲，由是利益安樂一切眾生，及為現在未來菩薩當作佛法光明，讚揚功德證獲善根故。使諸菩薩聞此法已，於真如法性精勤修學，當得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛言：「善哉善哉！舍利弗！汝能問過去未來菩薩摩訶薩淨行光明廣大甲冑闡揚功德，為攝受未來菩薩摩訶薩故。諦聽諦聽，如理思惟，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！舍利弗！汝能問過去未來菩薩摩訶薩淨行光明廣大甲冑闡揚功德，為攝受未來菩薩摩訶薩故。諦聽諦聽，如理思惟，當為汝說。」

舍利弗言：「唯然世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「唯然世尊！願樂欲聞。」

佛告舍利弗：「從是東方過千世界，彼有佛剎名曰妙喜。昔廣目如來、應、正等覺出現於彼，與諸菩薩摩訶薩說微妙法，從六波羅蜜為首。舍利弗！彼時有一比丘從座而起，偏袒右肩右膝著地，向佛合掌白言：『世尊！如佛所說菩薩法教，志願修行。』佛言：『善男子！汝今當知，菩薩教法難可修習。何以故？菩薩於諸眾生不生瞋害心故。』時彼比丘白佛言：『世尊！我從今日發阿耨多羅三藐三菩提心，以無諂無誑實語不異語，求一切智智乃至未得無上菩提，若於眾生起瞋害心者，則為違背無量無數無邊世界中現在說法諸佛如來。世尊！我今發此一切智心如是迴向，於其中間若發聲聞獨覺心者，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今發此一切智心如是迴向，乃至未得無上菩提，若於眾生起愛欲瞋癡之心，或與惛沈貢高惡作相應，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今發此一切智心安住迴向，乃至未得無上菩提，若生疑惑心，如是或起殺害、不與取心，或起邪見及非梵行、妄語兩舌麁語相應，或與損害相應，則為欺誑一切諸佛。』舍利弗！時有異比丘作如是念：『此菩薩摩訶薩由初發心被精進甲，於一切眾生不為瞋等之所搖動。』舍利弗！時彼菩薩因此念故，妙喜國中號為不動。時廣目如來、應、正等覺見彼菩薩得不動名，隨喜讚善。四大天王、釋梵世主聞彼名已亦皆隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「從是東方過千世界，彼有佛剎名曰妙喜。昔廣目如來、應、正等覺出現於彼，與諸菩薩摩訶薩說微妙法，從六波羅蜜為首。舍利弗！彼時有一比丘從座而起，偏袒右肩右膝著地，向佛合掌白言：『世尊！如佛所說菩薩法教，志願修行。』佛言：『善男子！汝今當知，菩薩教法難可修習。何以故？菩薩於諸眾生不生瞋害心故。』時彼比丘白佛言：『世尊！我從今日發阿耨多羅三藐三菩提心，以無諂無誑實語不異語，求一切智智乃至未得無上菩提，若於眾生起瞋害心者，則為違背無量無數無邊世界中現在說法諸佛如來。世尊！我今發此一切智心如是迴向，於其中間若發聲聞獨覺心者，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今發此一切智心如是迴向，乃至未得無上菩提，若於眾生起愛欲瞋癡之心，或與惛沈貢高惡作相應，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今發此一切智心安住迴向，乃至未得無上菩提，若生疑惑心，如是或起殺害、不與取心，或起邪見及非梵行、妄語兩舌麁語相應，或與損害相應，則為欺誑一切諸佛。』舍利弗！時有異比丘作如是念：『此菩薩摩訶薩由初發心被精進甲，於一切眾生不為瞋等之所搖動。』舍利弗！時彼菩薩因此念故，妙喜國中號為不動。時廣目如來、應、正等覺見彼菩薩得不動名，隨喜讚善。四大天王、釋梵世主聞彼名已亦皆隨喜。

「舍利弗！彼不動菩薩摩訶薩於彼佛前作如是言：『世尊！我今發此一切智心，如是迴向阿耨多羅三藐三菩提，乃至未證無上正覺，所修行業或違此言者，則為欺誑無量無數世界諸佛如來安住說法者。世尊！我今發此大心如是迴向，乃至未證菩提，若於一一語言不與念佛及一切智相應，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今如是發心迴向，乃至未證無上菩提，生生在家不出家者，則為違背一切諸佛。世尊！我今發此一切智心，乃至未得無上菩提，生生出家若不乞食、不一坐食、不節減食、再食不食、不持三衣、不著糞掃衣、不隨所而坐、不常坐、不住阿蘭若、不安止樹下、不露坐、不住塚間，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今發此大菩提心如是迴向，乃至未得一切智智，若不成就無礙辯才說諸妙法，則為欺誑無數諸佛。世尊！我今如是發心，乃至未得無上菩提，若不住三威儀，或立或坐或復經行，則為欺誑無量諸佛。世尊！我今發如上心，乃至未得一切智智，或於眾生犯根本罪，或作妄語及餘世俗憒閙之言，或起摧伏他論相應之心，則為欺誑無數諸佛。世尊！我今發此一切智心，安住迴向阿耨多羅三藐三菩提，或與婦人說法，若不起無常苦空無我之相，而取彼相及露齒而笑，則為欺誑一切諸佛。世尊！若我發此一切智心，安住迴向阿耨多羅三藐三菩提，於說法時顧指輕躁，或見餘菩薩不生大師之想，則為欺誑無數諸佛。世尊！我今發此一切智心，乃至阿耨多羅三藐三菩提，若坐聽法及禮外道沙門婆羅門，唯除諸佛沙門弟子，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今發此大心至無上覺，若行財法施時情有彼此，應供養所生簡異心，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今發一切智心，乃至無上菩提，若見諸罪人將被刑罰，不捨身命而救護彼，則為欺誑一切諸佛。』舍利弗！時彼菩薩修此大行，乃至未證無上菩提，無一眾生將被刑罰不救護者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！彼不動菩薩摩訶薩於彼佛前作如是言：『世尊！我今發此一切智心，如是迴向阿耨多羅三藐三菩提，乃至未證無上正覺，所修行業或違此言者，則為欺誑無量無數世界諸佛如來安住說法者。世尊！我今發此大心如是迴向，乃至未證菩提，若於一一語言不與念佛及一切智相應，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今如是發心迴向，乃至未證無上菩提，生生在家不出家者，則為違背一切諸佛。世尊！我今發此一切智心，乃至未得無上菩提，生生出家若不乞食、不一坐食、不節減食、再食不食、不持三衣、不著糞掃衣、不隨所而坐、不常坐、不住阿蘭若、不安止樹下、不露坐、不住塚間，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今發此大菩提心如是迴向，乃至未得一切智智，若不成就無礙辯才說諸妙法，則為欺誑無數諸佛。世尊！我今如是發心，乃至未得無上菩提，若不住三威儀，或立或坐或復經行，則為欺誑無量諸佛。世尊！我今發如上心，乃至未得一切智智，或於眾生犯根本罪，或作妄語及餘世俗憒閙之言，或起摧伏他論相應之心，則為欺誑無數諸佛。世尊！我今發此一切智心，安住迴向阿耨多羅三藐三菩提，或與婦人說法，若不起無常苦空無我之相，而取彼相及露齒而笑，則為欺誑一切諸佛。世尊！若我發此一切智心，安住迴向阿耨多羅三藐三菩提，於說法時顧指輕躁，或見餘菩薩不生大師之想，則為欺誑無數諸佛。世尊！我今發此一切智心，乃至阿耨多羅三藐三菩提，若坐聽法及禮外道沙門婆羅門，唯除諸佛沙門弟子，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今發此大心至無上覺，若行財法施時情有彼此，應供養所生簡異心，則為欺誑一切諸佛。世尊！我今發一切智心，乃至無上菩提，若見諸罪人將被刑罰，不捨身命而救護彼，則為欺誑一切諸佛。』舍利弗！時彼菩薩修此大行，乃至未證無上菩提，無一眾生將被刑罰不救護者。

「舍利弗！爾時有一比丘作如是念：『如來於此行者當為作證，彼天、人、阿修羅等亦為證見。』舍利弗！時廣目如來、應、正等覺知彼比丘心之所念，告言：『如是如是。如來、應、正等覺之所證見，彼諸世間天、人、阿修羅等亦為證見。比丘！若復有菩薩摩訶薩被如是等大精進甲，趣向阿耨多羅三藐三菩提，彼皆當成無上正覺。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！爾時有一比丘作如是念：『如來於此行者當為作證，彼天、人、阿修羅等亦為證見。』舍利弗！時廣目如來、應、正等覺知彼比丘心之所念，告言：『如是如是。如來、應、正等覺之所證見，彼諸世間天、人、阿修羅等亦為證見。比丘！若復有菩薩摩訶薩被如是等大精進甲，趣向阿耨多羅三藐三菩提，彼皆當成無上正覺。』

「舍利弗！時不動菩薩摩訶薩白佛言：『世尊！我今發此一切智心，乃至未證無上菩提，於其中間，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷有諸罪釁，若說其所犯，則為違背諸佛如來。世尊！我修是行，願成無上正等菩提，使我剎中廣大清淨，諸聲聞眾悉無過失。世尊！若我發此一切智心，若未證得無上菩提，乃至夢中若生欲想而有所泄，則為違背諸佛如來。世尊！我修是行證無上覺，使彼國中出家菩薩，彼於夢間亦無漏泄。世尊！若我發此一切智心，乃至證得無上菩提，我佛剎中若諸女人有女過失如餘土者，終不取正覺；若取正覺則為欺誑一切諸佛。』舍利弗！若菩薩以此大願種子成就者，念隨出生如是諸法，能為眾生說種種教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！時不動菩薩摩訶薩白佛言：『世尊！我今發此一切智心，乃至未證無上菩提，於其中間，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷有諸罪釁，若說其所犯，則為違背諸佛如來。世尊！我修是行，願成無上正等菩提，使我剎中廣大清淨，諸聲聞眾悉無過失。世尊！若我發此一切智心，若未證得無上菩提，乃至夢中若生欲想而有所泄，則為違背諸佛如來。世尊！我修是行證無上覺，使彼國中出家菩薩，彼於夢間亦無漏泄。世尊！若我發此一切智心，乃至證得無上菩提，我佛剎中若諸女人有女過失如餘土者，終不取正覺；若取正覺則為欺誑一切諸佛。』舍利弗！若菩薩以此大願種子成就者，念隨出生如是諸法，能為眾生說種種教。

「舍利弗！時有比丘白不動菩薩言：『大士！若此誠心不退至言無妄者，願以足指搖動大地。』時不動菩薩以佛威神及本願善根力故，令彼大地六種搖動，所謂動、大動、遍動，搖、大搖、遍搖。舍利弗！彼不動菩薩摩訶薩如昔所願今已成辦。是故菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者，應學不動菩薩摩訶薩。若有菩薩善修其行，當獲如彼佛剎，及能速證阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！時有比丘白不動菩薩言：『大士！若此誠心不退至言無妄者，願以足指搖動大地。』時不動菩薩以佛威神及本願善根力故，令彼大地六種搖動，所謂動、大動、遍動，搖、大搖、遍搖。舍利弗！彼不動菩薩摩訶薩如昔所願今已成辦。是故菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者，應學不動菩薩摩訶薩。若有菩薩善修其行，當獲如彼佛剎，及能速證阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！不動菩薩初發心時，幾何天子而來集會？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！不動菩薩初發心時，幾何天子而來集會？」

佛告舍利弗：「彼時三千大千世界所有四大天王及與帝釋魔王、娑婆世界主梵天王等，皆歡喜合掌作如是言：『今此所聞被功德甲，我等昔未曾聞。世尊！彼不動菩薩當成佛時，於彼剎中所有眾生，不以下劣善根而得成就。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「彼時三千大千世界所有四大天王及與帝釋魔王、娑婆世界主梵天王等，皆歡喜合掌作如是言：『今此所聞被功德甲，我等昔未曾聞。世尊！彼不動菩薩當成佛時，於彼剎中所有眾生，不以下劣善根而得成就。』」

舍利弗白佛言：「世尊！如佛所說不動菩薩被甲功德，諸餘菩薩所未曾有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！如佛所說不動菩薩被甲功德，諸餘菩薩所未曾有。」

佛告舍利弗：「如是如是。諸餘菩薩被大甲冑，發趣無上菩提，無有如不動菩薩摩訶薩者。舍利弗！彼不動菩薩成就功德，於賢劫中一切菩薩皆悉無有。舍利弗！爾時廣目如來授不動菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記言：『善男子！汝於來世當得作佛，號曰不動如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、世尊。』如然燈佛與我授記。舍利弗！不動菩薩得授記時，有大光明普照世界，是時大地六種震動。如我往昔證一切智時，此大千界六動震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是如是。諸餘菩薩被大甲冑，發趣無上菩提，無有如不動菩薩摩訶薩者。舍利弗！彼不動菩薩成就功德，於賢劫中一切菩薩皆悉無有。舍利弗！爾時廣目如來授不動菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記言：『善男子！汝於來世當得作佛，號曰不動如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、世尊。』如然燈佛與我授記。舍利弗！不動菩薩得授記時，有大光明普照世界，是時大地六種震動。如我往昔證一切智時，此大千界六動震動。

「復次舍利弗！彼時三千大千世界所有卉木叢林皆向菩薩傾靡，亦如我昔證菩提時一切草木傾向於我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼時三千大千世界所有卉木叢林皆向菩薩傾靡，亦如我昔證菩提時一切草木傾向於我。

「復次舍利弗！不動菩薩蒙佛記時，彼大千界所有天、龍、夜叉、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，皆悉合掌頂禮菩薩。如我於此證大菩提，娑婆世界所有天龍等，皆悉合掌頂禮於我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！不動菩薩蒙佛記時，彼大千界所有天、龍、夜叉、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，皆悉合掌頂禮菩薩。如我於此證大菩提，娑婆世界所有天龍等，皆悉合掌頂禮於我。

「復次舍利弗！彼不動菩薩摩訶薩得授記時，彼世界中所有女人懷孕，皆得安和分釋無諸苦難，盲者得視、聾者能聞。如我成佛時等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼不動菩薩摩訶薩得授記時，彼世界中所有女人懷孕，皆得安和分釋無諸苦難，盲者得視、聾者能聞。如我成佛時等無有異。

「復次舍利弗！彼不動菩薩摩訶薩發趣阿耨多羅三藐三菩提，及廣目如來、應、正等覺授菩提記，於彼二時一切眾生無橫死者。亦如我證一切智時無有異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼不動菩薩摩訶薩發趣阿耨多羅三藐三菩提，及廣目如來、應、正等覺授菩提記，於彼二時一切眾生無橫死者。亦如我證一切智時無有異也。

「復次舍利弗！彼不動菩薩得授記時，有悅意香普熏世界。亦如我昔證大菩提，妙香遍聞適意無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼不動菩薩得授記時，有悅意香普熏世界。亦如我昔證大菩提，妙香遍聞適意無異。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！彼不動菩薩摩訶薩成就如是廣大功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！彼不動菩薩摩訶薩成就如是廣大功德。」

佛告舍利弗言：「彼不動菩薩蒙佛授記，非唯有此功德，又能到無邊功德彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗言：「彼不動菩薩蒙佛授記，非唯有此功德，又能到無邊功德彼岸。

「復次舍利弗！彼不動菩薩由廣目如來與授佛記，彼時天人世間阿修羅等，心皆悅慶柔順調善。亦如我證無上菩提，諸天人等皆同歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼不動菩薩由廣目如來與授佛記，彼時天人世間阿修羅等，心皆悅慶柔順調善。亦如我證無上菩提，諸天人等皆同歡喜。

「復次舍利弗！彼不動菩薩獲授記時，有大夜叉手持金剛侍衛菩薩，如我無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼不動菩薩獲授記時，有大夜叉手持金剛侍衛菩薩，如我無異。

「復次舍利弗！不動菩薩蒙佛記時，諸天及人散諸名花塗香末香於菩薩上，亦如我證大菩提時散諸香華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！不動菩薩蒙佛記時，諸天及人散諸名花塗香末香於菩薩上，亦如我證大菩提時散諸香華。

「復次舍利弗！彼不動菩薩得授記時，有諸天人各二十億，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，得廣目如來授佛菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼不動菩薩得授記時，有諸天人各二十億，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，得廣目如來授佛菩提記。

「復次舍利弗！彼不動菩薩蒙佛記時，優鉢羅花，波頭摩華，紛陀利華遍滿大地。亦如我道場諸華遍覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼不動菩薩蒙佛記時，優鉢羅花，波頭摩華，紛陀利華遍滿大地。亦如我道場諸華遍覆。

「復次舍利弗！彼不動菩薩得授記時，有無量諸天在虛空中，散諸天衣覆菩薩上，咸作是言：『願此菩薩速證無上正等菩提。』亦如我昔得一切智，諸天散衣，無有異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼不動菩薩得授記時，有無量諸天在虛空中，散諸天衣覆菩薩上，咸作是言：『願此菩薩速證無上正等菩提。』亦如我昔得一切智，諸天散衣，無有異也。

「復次舍利弗！彼世間天人阿修羅等，見不動菩薩得授阿耨多羅三藐三菩提記，皆大歡喜甚於世間父母生子。猶如我證一切智時，諸天人等皆大歡悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼世間天人阿修羅等，見不動菩薩得授阿耨多羅三藐三菩提記，皆大歡喜甚於世間父母生子。猶如我證一切智時，諸天人等皆大歡悅。

「復次舍利弗！彼三千大千世界所有天人，以佛神力皆聞不動菩薩授菩提記，各施種種上服名衣珍奇美膳。譬如比丘加提月滿，一切諸人悉皆供養。舍利弗！彼不動菩薩得授記時，欲界眾生持諸上味并奏天樂而以供養。舍利弗！彼不動菩薩摩訶薩得授記已，有如是等功德成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼三千大千世界所有天人，以佛神力皆聞不動菩薩授菩提記，各施種種上服名衣珍奇美膳。譬如比丘加提月滿，一切諸人悉皆供養。舍利弗！彼不動菩薩得授記時，欲界眾生持諸上味并奏天樂而以供養。舍利弗！彼不動菩薩摩訶薩得授記已，有如是等功德成就。」

時尊者舍利弗白佛言：「世尊！如來、應、正等覺甚為希有，善說諸佛境界不可思議，如是禪定境界及諸龍境界不可思議，諸業果報不可思議。世尊！彼不動菩薩住初發心，攝受如是殊勝功德得如來記，又成此等不可思議諸大功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者舍利弗白佛言：「世尊！如來、應、正等覺甚為希有，善說諸佛境界不可思議，如是禪定境界及諸龍境界不可思議，諸業果報不可思議。世尊！彼不動菩薩住初發心，攝受如是殊勝功德得如來記，又成此等不可思議諸大功德。」

佛告舍利弗：「如是如是，如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是如是，如汝所說。」

爾時尊者阿難白舍利弗言：「大德！彼初發心菩薩被精進甲冑，世尊略說少分功德猶故未盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難白舍利弗言：「大德！彼初發心菩薩被精進甲冑，世尊略說少分功德猶故未盡。」

舍利弗言：「如是如是，如來略說。何以故？彼菩薩住初發心被精進甲，成就不可思議無量功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「如是如是，如來略說。何以故？彼菩薩住初發心被精進甲，成就不可思議無量功德。」

時舍利弗復白佛言：「世尊！今已略讚不動菩薩被甲精進殊勝功德。唯願世尊為攝受現在未來諸菩薩故，廣為宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗復白佛言：「世尊！今已略讚不動菩薩被甲精進殊勝功德。唯願世尊為攝受現在未來諸菩薩故，廣為宣說。」

佛告舍利弗：「不動菩薩住初發心被精進甲，如是功德不可思議。吾今為汝說其少分，諦聽諦聽，善思念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「不動菩薩住初發心被精進甲，如是功德不可思議。吾今為汝說其少分，諦聽諦聽，善思念之。」

舍利弗言：「唯然世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「唯然世尊！願樂欲聞。」

佛言：「彼不動菩薩發如是願：『假使虛空而有變異，我之弘誓終無退轉。』由此願故，不動菩薩所有功德皆速成就。舍利弗！我不見有於賢劫中諸菩薩輩，被精進甲如不動菩薩者。舍利弗！寶幢菩薩所修之行，比於不動菩薩，於少分中乃至歌羅分亦不及一。舍利弗！不動菩薩所被精進甲冑，無量千菩薩悉無與等。舍利弗！不動菩薩摩訶薩以此堅固誓願，證得阿耨多羅三藐三菩提。今現住於妙喜世界，號為不動如來、應、正等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彼不動菩薩發如是願：『假使虛空而有變異，我之弘誓終無退轉。』由此願故，不動菩薩所有功德皆速成就。舍利弗！我不見有於賢劫中諸菩薩輩，被精進甲如不動菩薩者。舍利弗！寶幢菩薩所修之行，比於不動菩薩，於少分中乃至歌羅分亦不及一。舍利弗！不動菩薩所被精進甲冑，無量千菩薩悉無與等。舍利弗！不動菩薩摩訶薩以此堅固誓願，證得阿耨多羅三藐三菩提。今現住於妙喜世界，號為不動如來、應、正等覺。

「復次舍利弗！彼不動如來往昔行菩薩行時，諸有乞求頭目髓腦，手足支節，不逆其意悉皆施與。舍利弗！彼不動如來從初發心乃至未證無上菩提，由此因緣，無風黃痰及頭痛等和合諸病。舍利弗！彼不動如來往昔行菩薩道時，得如是等未曾有法。舍利弗！彼由往昔於生生處供養奉事諸佛如來，於彼佛所常修梵行，由是因緣生生之處還復本名號為不動，從一佛剎至一佛剎，生有佛世常見如來。舍利弗！譬如剎利灌頂大王於世間中得勝自在，從一宮殿至一宮殿，足不履地受五欲樂。彼不動菩薩往昔行菩薩行時，生生之處常修梵行供養諸佛，隨所說法示教利喜，皆與波羅蜜相應、少與聲聞地相應，能令諸菩薩趣入安住阿耨多羅三藐三菩提。由此發心於無上菩提故，獲此廣大功德利益。又以法施善根迴向菩提，發如是願：『願我成佛，於彼剎中一切菩薩，以佛威力聞我說法，受持讀誦，及能歷事諸佛如來，從一佛剎至一佛剎，乃至未證無上菩提，常不遠離諸佛世尊，譬如於我。唯除至兜率天宮補處之位。何以故？諸菩薩摩訶薩法爾如是，若從兜率天眾降神母胎，右脇生時大地震動。』舍利弗！最後身菩薩摩訶薩有如是瑞相。舍利弗！譬如比丘具諸神足，入宮殿內猶處虛空，住諸威儀皆無障礙。彼後身菩薩亦復如是，雖在母胎而住虛空，一切胎垢不淨不能污染，臭穢之氣彼亦不聞。舍利弗！彼不動如來往昔行菩薩道發如是願：『若我當證無上菩提，於彼佛剎行菩薩乘及聲聞乘者，皆斷諸魔業。諸眾生類於一切種於一切時，令諸魔眾不得其便。亦猶於我行菩薩行時斷一切魔業，而彼諸菩薩乃至未成諸大功德，常勤攝受修菩提行。』舍利弗！彼不動如來、應、正等覺往昔行菩薩行，演說諸法及聽聞時，身之與心不生疲倦。何以故？彼初發心修菩薩行時，得法身威力故。舍利弗！不動如來、應、正等覺往昔行菩薩行時作如是願：『我佛剎中所有菩薩摩訶薩皆得法身圓滿，如我無異。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼不動如來往昔行菩薩行時，諸有乞求頭目髓腦，手足支節，不逆其意悉皆施與。舍利弗！彼不動如來從初發心乃至未證無上菩提，由此因緣，無風黃痰及頭痛等和合諸病。舍利弗！彼不動如來往昔行菩薩道時，得如是等未曾有法。舍利弗！彼由往昔於生生處供養奉事諸佛如來，於彼佛所常修梵行，由是因緣生生之處還復本名號為不動，從一佛剎至一佛剎，生有佛世常見如來。舍利弗！譬如剎利灌頂大王於世間中得勝自在，從一宮殿至一宮殿，足不履地受五欲樂。彼不動菩薩往昔行菩薩行時，生生之處常修梵行供養諸佛，隨所說法示教利喜，皆與波羅蜜相應、少與聲聞地相應，能令諸菩薩趣入安住阿耨多羅三藐三菩提。由此發心於無上菩提故，獲此廣大功德利益。又以法施善根迴向菩提，發如是願：『願我成佛，於彼剎中一切菩薩，以佛威力聞我說法，受持讀誦，及能歷事諸佛如來，從一佛剎至一佛剎，乃至未證無上菩提，常不遠離諸佛世尊，譬如於我。唯除至兜率天宮補處之位。何以故？諸菩薩摩訶薩法爾如是，若從兜率天眾降神母胎，右脇生時大地震動。』舍利弗！最後身菩薩摩訶薩有如是瑞相。舍利弗！譬如比丘具諸神足，入宮殿內猶處虛空，住諸威儀皆無障礙。彼後身菩薩亦復如是，雖在母胎而住虛空，一切胎垢不淨不能污染，臭穢之氣彼亦不聞。舍利弗！彼不動如來往昔行菩薩道發如是願：『若我當證無上菩提，於彼佛剎行菩薩乘及聲聞乘者，皆斷諸魔業。諸眾生類於一切種於一切時，令諸魔眾不得其便。亦猶於我行菩薩行時斷一切魔業，而彼諸菩薩乃至未成諸大功德，常勤攝受修菩提行。』舍利弗！彼不動如來、應、正等覺往昔行菩薩行，演說諸法及聽聞時，身之與心不生疲倦。何以故？彼初發心修菩薩行時，得法身威力故。舍利弗！不動如來、應、正等覺往昔行菩薩行時作如是願：『我佛剎中所有菩薩摩訶薩皆得法身圓滿，如我無異。』」

佛剎功德莊嚴品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛剎功德莊嚴品第二

爾時舍利弗白佛言：「世尊！如佛已說不動如來修菩薩行時所有功德。復願世尊開示廣說不動如來見今剎土功德嚴勝。何以故？使諸補特伽羅行菩薩乘者，聞彼功德生愛樂心，欲見彼佛禮拜供養。住聲聞地補特伽羅證無學者，聞彼剎土功德莊嚴，亦希瞻禮供養奉事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！如佛已說不動如來修菩薩行時所有功德。復願世尊開示廣說不動如來見今剎土功德嚴勝。何以故？使諸補特伽羅行菩薩乘者，聞彼功德生愛樂心，欲見彼佛禮拜供養。住聲聞地補特伽羅證無學者，聞彼剎土功德莊嚴，亦希瞻禮供養奉事。」

佛告舍利弗：「善哉善哉！汝今乃能問如是義。諦聽諦聽，善思念之，今當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「善哉善哉！汝今乃能問如是義。諦聽諦聽，善思念之，今當為汝分別解說。」

舍利弗言：「唯然世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「唯然世尊！願樂欲聞。」

佛告舍利弗：「彼不動如來、應、正等覺證一切智時，放大光明普照三千大千世界，是時大地六種震動。彼世界中所有眾生，知不動如來證無上覺，經七晝夜無有食想、無飢渴想，亦無疲倦宴處睡眠之想，唯有安樂歡喜愛樂善心。而於彼時，世界之中所有眾生及欲界天，無有婬欲。何以故？由彼如來本願力故，彼諸眾生現世攝受此諸功德。舍利弗！不動如來、應、正等覺證一切智時，彼世界中所有眾生皆至誠合掌向不動如來，由渴仰如來故，能於現世攝受如是無量功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「彼不動如來、應、正等覺證一切智時，放大光明普照三千大千世界，是時大地六種震動。彼世界中所有眾生，知不動如來證無上覺，經七晝夜無有食想、無飢渴想，亦無疲倦宴處睡眠之想，唯有安樂歡喜愛樂善心。而於彼時，世界之中所有眾生及欲界天，無有婬欲。何以故？由彼如來本願力故，彼諸眾生現世攝受此諸功德。舍利弗！不動如來、應、正等覺證一切智時，彼世界中所有眾生皆至誠合掌向不動如來，由渴仰如來故，能於現世攝受如是無量功德。

「復次舍利弗！彼佛世界功德莊嚴，無量佛國悉無與等。舍利弗！由彼如來修菩薩行時發斯弘誓願，此佛剎殊勝莊嚴，如我於今本願成就。舍利弗！彼不動如來、應、正等覺證無上菩提時，於其剎那或須臾頃，三千世界所有眾生，若有天眼若無天眼，彼皆得見不動如來。舍利弗！此亦如來本願成就，令諸有情獲此功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼佛世界功德莊嚴，無量佛國悉無與等。舍利弗！由彼如來修菩薩行時發斯弘誓願，此佛剎殊勝莊嚴，如我於今本願成就。舍利弗！彼不動如來、應、正等覺證無上菩提時，於其剎那或須臾頃，三千世界所有眾生，若有天眼若無天眼，彼皆得見不動如來。舍利弗！此亦如來本願成就，令諸有情獲此功德。

「復次舍利弗！不動如來坐菩提道場證無上覺時，天魔波旬不生障礙之想。復有無數百千諸天，以諸香花及天伎樂供養如來，各持細末栴檀而散佛上；是諸香末及彼花鬘，於虛空中合而成蓋。舍利弗！此皆不動如來本願之力，今得成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！不動如來坐菩提道場證無上覺時，天魔波旬不生障礙之想。復有無數百千諸天，以諸香花及天伎樂供養如來，各持細末栴檀而散佛上；是諸香末及彼花鬘，於虛空中合而成蓋。舍利弗！此皆不動如來本願之力，今得成滿。

「復次舍利弗！彼佛得菩提時，大光普遍三千世界，日月諸天光悉不現。此亦不動如來昔願圓滿，今獲斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼佛得菩提時，大光普遍三千世界，日月諸天光悉不現。此亦不動如來昔願圓滿，今獲斯瑞。」

時舍利弗白佛言：「世尊！彼不動如來昔行菩薩道，誠有廣大精進甲冑，能發如是弘誓之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗白佛言：「世尊！彼不動如來昔行菩薩道，誠有廣大精進甲冑，能發如是弘誓之心。」

「由彼往修菩薩行願，能令無數百千眾生殖諸善本於無上菩提，又以善根迴向阿耨多羅三藐三菩提清淨佛剎，如是如是迴向願力悉皆圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由彼往修菩薩行願，能令無數百千眾生殖諸善本於無上菩提，又以善根迴向阿耨多羅三藐三菩提清淨佛剎，如是如是迴向願力悉皆圓滿。

「復次舍利弗！彼佛剎中有菩提樹，成以七寶，高一由旬，樹身周圍半拘盧舍，條葉垂蔭周一由旬，下有基陛周四由旬，佛坐其上證菩提道。道樹四邊有多羅樹及蘇漫那樹周遍行列，微風吹動出和雅音，世間音樂所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼佛剎中有菩提樹，成以七寶，高一由旬，樹身周圍半拘盧舍，條葉垂蔭周一由旬，下有基陛周四由旬，佛坐其上證菩提道。道樹四邊有多羅樹及蘇漫那樹周遍行列，微風吹動出和雅音，世間音樂所不能及。

「復次舍利弗！彼佛剎中無三惡趣。何等為三？所謂地獄、畜生、剡魔王界。一切眾生成就十善，地平如掌而作金色，無有溝坑荊棘瓦礫，其地柔軟如兜羅綿，足所履時其地即下，隨舉其足還復如初。舍利弗！彼佛剎中無三種病。云何為三？謂風、黃、痰所起之病。舍利弗！彼佛土中一切有情無虛妄語，亦無醜陋，身無臭穢，於貪瞋癡皆悉微薄，亦無牢獄囚繫眾生。舍利弗！彼佛剎中無有外道異學之眾。所生諸樹常有華果，復有奇樹時號劫波，上出名衣皆備五色，光花鮮潔異氣芬芳，於一切時常無變易。譬如天花種種芬馥，彼衣香氣亦復如是，諸服用者身所出香與衣無異。譬如此界富樂之人，名衣自豐服用如意。舍利弗！彼土眾生所須飲食，如三十三天應念而至，無有便利穢惡不淨。舍利弗！彼國所居宮殿樓閣，皆以七寶而嚴飾之。於其四邊多諸池沼，八功德水受用隨心。園觀又多，悉皆清淨。諸眾生輩多以法樂而居。舍利弗！彼剎人倫無有嫉妬，一切女人超諸女寶，獲天功德此無能比，假令況之，百分不及一、千分不及一、百千分不及一、百千俱胝那由他算數譬喻乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。舍利弗！彼剎諸人隨其業報感諸床座，皆七寶成嚴麗具足，其所偃息以兜羅綿枕。此皆由不動如來往昔願力，成就如是種種嚴好。舍利弗！彼剎諸人所資飲食，色香味等不異諸天。譬如欝單越人無別王者，彼妙喜國亦復如是，唯有不動如來以為法主。又如三十三天奉事帝釋，彼諸人等咸事如來。舍利弗！汝應知彼不動佛剎功德莊嚴。舍利弗！彼土眾生心無放逸。何以故？亦由不動如來本願力故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼佛剎中無三惡趣。何等為三？所謂地獄、畜生、剡魔王界。一切眾生成就十善，地平如掌而作金色，無有溝坑荊棘瓦礫，其地柔軟如兜羅綿，足所履時其地即下，隨舉其足還復如初。舍利弗！彼佛剎中無三種病。云何為三？謂風、黃、痰所起之病。舍利弗！彼佛土中一切有情無虛妄語，亦無醜陋，身無臭穢，於貪瞋癡皆悉微薄，亦無牢獄囚繫眾生。舍利弗！彼佛剎中無有外道異學之眾。所生諸樹常有華果，復有奇樹時號劫波，上出名衣皆備五色，光花鮮潔異氣芬芳，於一切時常無變易。譬如天花種種芬馥，彼衣香氣亦復如是，諸服用者身所出香與衣無異。譬如此界富樂之人，名衣自豐服用如意。舍利弗！彼土眾生所須飲食，如三十三天應念而至，無有便利穢惡不淨。舍利弗！彼國所居宮殿樓閣，皆以七寶而嚴飾之。於其四邊多諸池沼，八功德水受用隨心。園觀又多，悉皆清淨。諸眾生輩多以法樂而居。舍利弗！彼剎人倫無有嫉妬，一切女人超諸女寶，獲天功德此無能比，假令況之，百分不及一、千分不及一、百千分不及一、百千俱胝那由他算數譬喻乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。舍利弗！彼剎諸人隨其業報感諸床座，皆七寶成嚴麗具足，其所偃息以兜羅綿枕。此皆由不動如來往昔願力，成就如是種種嚴好。舍利弗！彼剎諸人所資飲食，色香味等不異諸天。譬如欝單越人無別王者，彼妙喜國亦復如是，唯有不動如來以為法主。又如三十三天奉事帝釋，彼諸人等咸事如來。舍利弗！汝應知彼不動佛剎功德莊嚴。舍利弗！彼土眾生心無放逸。何以故？亦由不動如來本願力故。」

時一比丘聞佛讚揚不動如來佛剎功德，心生貪著，而白佛言：「世尊！我今願生不動佛剎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時一比丘聞佛讚揚不動如來佛剎功德，心生貪著，而白佛言：「世尊！我今願生不動佛剎。」

佛告比丘：「汝之愚迷豈得生彼。何以故？不以愛著之心而得往生，唯有殖諸善本、修諸梵行得生彼故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「汝之愚迷豈得生彼。何以故？不以愛著之心而得往生，唯有殖諸善本、修諸梵行得生彼故。

「復次舍利弗！彼土眾生隨其所樂，有清淨池應念而見，八功德水充滿其中，飲漱洗沐皆適人意；有不樂者即便不見。舍利弗！彼佛剎中香風和暢悅可眾心，而彼香風為諸天人作諸香事；曲從人心，有至不至。舍利弗！此皆不動如來本願力故功德莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼土眾生隨其所樂，有清淨池應念而見，八功德水充滿其中，飲漱洗沐皆適人意；有不樂者即便不見。舍利弗！彼佛剎中香風和暢悅可眾心，而彼香風為諸天人作諸香事；曲從人心，有至不至。舍利弗！此皆不動如來本願力故功德莊嚴。

「復次舍利弗！彼佛剎中女人衣服及莊嚴具，從樹而生隨意受用。彼國女人無女過失，不如此界諸女等心多嫉妬兩舌惡口。又彼懷孕之時至於誕育，母子安適亦無穢污。何以故？此皆不動如來本願力故。舍利弗！彼佛剎中有如是等安隱快樂。舍利弗！彼不動如來、應、正等覺佛剎土中，無有市易商賈，亦無田業農作，常得快樂。舍利弗！彼佛剎中歌詠遊戲，無有婬欲相應，彼諸人等唯受法樂。舍利弗！彼佛剎中所有蘇漫那樹及多羅樹而為行列，微風吹動出和雅音，假使天人音樂不如彼樹。舍利弗！若菩薩摩訶薩欲攝佛土者，應當攝受如是功德，及淨修佛國，如不動如來行菩薩行攝受佛剎功德莊嚴。舍利弗！彼佛土中無諸黑闇，雖有日月不現暉光。何以故？不動如來常有光明普照佛剎故。舍利弗！譬如高大樓閣密閉戶牖，以摩尼寶置於室中，其內有情雖經晝夜常覩光耀。彼佛剎中諸眾生類，見如來光亦復如是。舍利弗！大樓閣者，彼方妙喜世界。摩尼寶者，此喻不動如來。摩尼寶光者，喻佛光明。閣中有情，譬妙國土諸群生等。舍利弗！不動如來隨所行住，有千葉蓮花自然承足，是華金色世無可喻。舍利弗！此亦不動如來應正等覺殊勝力之所成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼佛剎中女人衣服及莊嚴具，從樹而生隨意受用。彼國女人無女過失，不如此界諸女等心多嫉妬兩舌惡口。又彼懷孕之時至於誕育，母子安適亦無穢污。何以故？此皆不動如來本願力故。舍利弗！彼佛剎中有如是等安隱快樂。舍利弗！彼不動如來、應、正等覺佛剎土中，無有市易商賈，亦無田業農作，常得快樂。舍利弗！彼佛剎中歌詠遊戲，無有婬欲相應，彼諸人等唯受法樂。舍利弗！彼佛剎中所有蘇漫那樹及多羅樹而為行列，微風吹動出和雅音，假使天人音樂不如彼樹。舍利弗！若菩薩摩訶薩欲攝佛土者，應當攝受如是功德，及淨修佛國，如不動如來行菩薩行攝受佛剎功德莊嚴。舍利弗！彼佛土中無諸黑闇，雖有日月不現暉光。何以故？不動如來常有光明普照佛剎故。舍利弗！譬如高大樓閣密閉戶牖，以摩尼寶置於室中，其內有情雖經晝夜常覩光耀。彼佛剎中諸眾生類，見如來光亦復如是。舍利弗！大樓閣者，彼方妙喜世界。摩尼寶者，此喻不動如來。摩尼寶光者，喻佛光明。閣中有情，譬妙國土諸群生等。舍利弗！不動如來隨所行住，有千葉蓮花自然承足，是華金色世無可喻。舍利弗！此亦不動如來應正等覺殊勝力之所成就。」

時舍利弗復白佛言：「世尊！彼不動如來若入室中，金色蓮花為承足不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗復白佛言：「世尊！彼不動如來若入室中，金色蓮花為承足不？」

佛告舍利弗言：「斯事微淺，何勤致問？彼佛世尊若入村坊舍宅，其千葉華即隨而現。若有善男子善女人作如是念：『若如來降尊入此室者，足下蓮花應聚一處。』隨其所念花則為聚。若復有人願花住空，即如彼念在空中住。由彼如來威神力故。舍利弗！彼承足蓮華與諸人等為塔供養。舍利弗！彼佛世尊為演法故，遍遊三千大千世界，隨所行處其花即現。又復如來隨所化現他方剎土，其金色花亦現於彼。以佛威力故，三千大千世界皆以金色千葉蓮花莊嚴其土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗言：「斯事微淺，何勤致問？彼佛世尊若入村坊舍宅，其千葉華即隨而現。若有善男子善女人作如是念：『若如來降尊入此室者，足下蓮花應聚一處。』隨其所念花則為聚。若復有人願花住空，即如彼念在空中住。由彼如來威神力故。舍利弗！彼承足蓮華與諸人等為塔供養。舍利弗！彼佛世尊為演法故，遍遊三千大千世界，隨所行處其花即現。又復如來隨所化現他方剎土，其金色花亦現於彼。以佛威力故，三千大千世界皆以金色千葉蓮花莊嚴其土。

聲聞眾品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞眾品第三

「復次舍利弗！彼不動如來於說法時，能善調伏無量眾生，皆令現證阿羅漢果，安住靜慮八解脫者其數甚多。舍利弗！彼不動如來、應、正等覺有無量無數諸聲聞眾，我不見若算師算師弟子有能算數彼聲聞眾爾許，頻婆羅、殑伽羅、波頭摩、阿羅吒、若干阿頻婆、阿部多，舍利弗！如此算數無有能知彼聲聞眾定其數量若干名者。舍利弗！如我此剎諸善男子獲預流果、斯陀含果、阿那含果則無其數，於彼剎中證阿羅漢亦復如是。舍利弗！譬如懈怠預流果入七返受生，為其說法方獲勝果，我說名為七返生人。舍利弗！若有於不動如來初說法時獲預流果，第二說法證斯陀含，第三說法證阿那含，第四說法證阿羅漢者，此諸人等非一坐定得盡諸漏，名懶惰人。舍利弗！彼佛剎中得預流者，於此現身而得漏盡，非如此界經七返生。斯陀含者即於現生能盡苦際，匪如此界經一往來名斯陀含。阿那含者彼於現身成阿羅漢，非如此界往上地生不還來此名阿那含。舍利弗！不動如來於彼剎中說諸聲聞行位差別，乃至安立如是聖果。若善男子善女人能了此法，不住諸識及於學地，而身歿亡住無學地方取滅度。舍利弗！無學地者是阿羅漢地假名建立，言無學者是阿羅漢假名建立。舍利弗！彼不動如來諸聲聞眾，清淨具足安住堅固。舍利子！此是不動如來諸聲聞眾假名建立，所謂大阿羅漢，諸漏已盡所作已辦，棄捨重擔逮得己利，盡諸有結正教解脫。是諸羅漢多住靜慮八解脫中。舍利弗！彼不動如來有如是等諸聲聞眾，具足功德之所莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼不動如來於說法時，能善調伏無量眾生，皆令現證阿羅漢果，安住靜慮八解脫者其數甚多。舍利弗！彼不動如來、應、正等覺有無量無數諸聲聞眾，我不見若算師算師弟子有能算數彼聲聞眾爾許，頻婆羅、殑伽羅、波頭摩、阿羅吒、若干阿頻婆、阿部多，舍利弗！如此算數無有能知彼聲聞眾定其數量若干名者。舍利弗！如我此剎諸善男子獲預流果、斯陀含果、阿那含果則無其數，於彼剎中證阿羅漢亦復如是。舍利弗！譬如懈怠預流果入七返受生，為其說法方獲勝果，我說名為七返生人。舍利弗！若有於不動如來初說法時獲預流果，第二說法證斯陀含，第三說法證阿那含，第四說法證阿羅漢者，此諸人等非一坐定得盡諸漏，名懶惰人。舍利弗！彼佛剎中得預流者，於此現身而得漏盡，非如此界經七返生。斯陀含者即於現生能盡苦際，匪如此界經一往來名斯陀含。阿那含者彼於現身成阿羅漢，非如此界往上地生不還來此名阿那含。舍利弗！不動如來於彼剎中說諸聲聞行位差別，乃至安立如是聖果。若善男子善女人能了此法，不住諸識及於學地，而身歿亡住無學地方取滅度。舍利弗！無學地者是阿羅漢地假名建立，言無學者是阿羅漢假名建立。舍利弗！彼不動如來諸聲聞眾，清淨具足安住堅固。舍利子！此是不動如來諸聲聞眾假名建立，所謂大阿羅漢，諸漏已盡所作已辦，棄捨重擔逮得己利，盡諸有結正教解脫。是諸羅漢多住靜慮八解脫中。舍利弗！彼不動如來有如是等諸聲聞眾，具足功德之所莊嚴。

「復次舍利弗！彼佛剎中以金、銀、琉璃三寶為階，從閻浮提至忉利天。舍利弗，三十三天若欲樂見不動如來禮拜供養，彼諸天眾從寶階下至於佛所。時彼諸天見閻浮提人富盛具足，便生愛樂，作如是言：『我等諸天有天福報，彼閻浮提人有人福報。我今所見殊勝之福與我無異，然閻浮提復有勝福過於天者，謂不動如來演說正法。』是故天眾常樂人間。舍利弗！閻浮提人若昇天者了無愛樂。何以故？不動如來在於人間，常演正法饒益我等，然我之福報不異諸天。是故三十三天所不能及。舍利弗！彼界人天以佛神力互得相見，譬如此界閻浮提人見諸星月，舍利弗！彼諸人眾仰觀上界諸天宮殿亦復如是。舍利弗！此亦是不動如來本修菩薩行時願力成就。舍利弗！彼佛說法之聲普遍三千大千世界，聽法四眾間無空缺。舍利弗！彼聲聞眾唯希法食，無餘食想。於聽法時一心寂靜，若坐若立身心無倦。舍利弗！不動如來住虛空中為眾說法，彼聲聞眾若得神通及不得者，以佛威力皆住虛空，以三威儀而聽法要。何等為三？謂行、住、坐。是聲聞輩若欲涅槃，結加趺坐而便滅度，爾時大地為之震動。既滅度已，一切天人皆來供養。或有阿羅漢將欲滅度，身中出火而自闍維；或有自然化滅無遺舍利；或有於滅度時遊行空中如五色雲，須臾消散滅無遺迹；或住虛空如降時雨至地消盡。舍利弗！此亦不動如來、應、正等覺本修菩薩行時作如是願：『若我得證無上菩提，諸聲聞眾以三威儀而取滅度。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼佛剎中以金、銀、琉璃三寶為階，從閻浮提至忉利天。舍利弗，三十三天若欲樂見不動如來禮拜供養，彼諸天眾從寶階下至於佛所。時彼諸天見閻浮提人富盛具足，便生愛樂，作如是言：『我等諸天有天福報，彼閻浮提人有人福報。我今所見殊勝之福與我無異，然閻浮提復有勝福過於天者，謂不動如來演說正法。』是故天眾常樂人間。舍利弗！閻浮提人若昇天者了無愛樂。何以故？不動如來在於人間，常演正法饒益我等，然我之福報不異諸天。是故三十三天所不能及。舍利弗！彼界人天以佛神力互得相見，譬如此界閻浮提人見諸星月，舍利弗！彼諸人眾仰觀上界諸天宮殿亦復如是。舍利弗！此亦是不動如來本修菩薩行時願力成就。舍利弗！彼佛說法之聲普遍三千大千世界，聽法四眾間無空缺。舍利弗！彼聲聞眾唯希法食，無餘食想。於聽法時一心寂靜，若坐若立身心無倦。舍利弗！不動如來住虛空中為眾說法，彼聲聞眾若得神通及不得者，以佛威力皆住虛空，以三威儀而聽法要。何等為三？謂行、住、坐。是聲聞輩若欲涅槃，結加趺坐而便滅度，爾時大地為之震動。既滅度已，一切天人皆來供養。或有阿羅漢將欲滅度，身中出火而自闍維；或有自然化滅無遺舍利；或有於滅度時遊行空中如五色雲，須臾消散滅無遺迹；或住虛空如降時雨至地消盡。舍利弗！此亦不動如來、應、正等覺本修菩薩行時作如是願：『若我得證無上菩提，諸聲聞眾以三威儀而取滅度。』

「復次舍利弗！彼佛國中諸聲聞眾多獲四無所畏，得四神足者復多於此。舍利弗！彼剎土中諸聲聞眾，成就如是具足功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！彼佛國中諸聲聞眾多獲四無所畏，得四神足者復多於此。舍利弗！彼剎土中諸聲聞眾，成就如是具足功德。」

時舍利弗白佛言：「世尊！彼不動如來、應、正等覺諸聲聞眾，功德熾盛廣大成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗白佛言：「世尊！彼不動如來、應、正等覺諸聲聞眾，功德熾盛廣大成就。」