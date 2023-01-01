大寶積經卷第十八大唐三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第十八大唐三藏菩提流志奉 詔譯

無量壽會第五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽會第五之二

「復次阿難！彼極樂界，無諸黑山、鐵圍山、大鐵圍山、妙高山等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！彼極樂界，無諸黑山、鐵圍山、大鐵圍山、妙高山等。」

阿難白佛言：「世尊！其四天王天、三十三天，既無諸山，依何而住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！其四天王天、三十三天，既無諸山，依何而住？」

佛告阿難：「於汝意云何？妙高已上有夜摩天乃至他化自在天，及色界諸天等，依何而住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「於汝意云何？妙高已上有夜摩天乃至他化自在天，及色界諸天等，依何而住？」

阿難白佛言：「世尊！不可思議業力所致。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！不可思議業力所致。」

佛語阿難：「不思議業汝可知耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「不思議業汝可知耶？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

佛告阿難：「諸佛及眾生善根業力，汝可知耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「諸佛及眾生善根業力，汝可知耶？」

答言：「不也。世尊！我今於此法中實無所惑，為破未來疑網故發斯問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。世尊！我今於此法中實無所惑，為破未來疑網故發斯問。」

佛告阿難：「彼極樂界，其地無海而有諸河，河之狹者滿十由旬，水之淺者十二由旬，如是諸河深廣之量或二十、三十乃至百數，或有極深廣者至千由旬。其水清冷具八功德，濬流恒激出微妙音，譬若諸天百千伎樂，安樂世界其聲普聞。有諸名花沿流而下，和風微動出種種香。居兩岸邊多栴檀樹，修條密葉交覆於河，結實開花芳輝可玩。群生遊樂隨意往來，或有涉河濯流嬉戲，感諸天水善順物宜，深淺寒溫曲從人好。阿難！大河之下地布金砂，有諸天香世無能喻，隨風散馥，雜水流馚。天曼陀羅花、優鉢羅花、波頭摩花、拘物頭華、芬陀利花彌覆其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「彼極樂界，其地無海而有諸河，河之狹者滿十由旬，水之淺者十二由旬，如是諸河深廣之量或二十、三十乃至百數，或有極深廣者至千由旬。其水清冷具八功德，濬流恒激出微妙音，譬若諸天百千伎樂，安樂世界其聲普聞。有諸名花沿流而下，和風微動出種種香。居兩岸邊多栴檀樹，修條密葉交覆於河，結實開花芳輝可玩。群生遊樂隨意往來，或有涉河濯流嬉戲，感諸天水善順物宜，深淺寒溫曲從人好。阿難！大河之下地布金砂，有諸天香世無能喻，隨風散馥，雜水流馚。天曼陀羅花、優鉢羅花、波頭摩花、拘物頭華、芬陀利花彌覆其上。

「復次阿難！彼國人眾或時遊覽同萃河濱，有不願聞激流之響，雖獲天耳終竟不聞。或有願聞，即時領悟百千萬種喜愛之聲，所謂佛法僧聲、止息之聲、無性聲、波羅蜜聲、十力四無所畏聲、神通聲、無作聲、無生無滅聲、寂靜聲、邊寂靜聲、極寂靜聲、大慈大悲聲、無生法忍聲、灌頂受位聲。得聞如是種種聲已，獲得廣大愛樂歡悅，而與觀察相應、厭離相應、滅壞相應、寂靜相應、邊寂靜相應、極寂靜相應、義味相應、佛法僧相應、力無畏相應、神通相應、止息相應、菩提相應、聲聞相應、涅槃相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！彼國人眾或時遊覽同萃河濱，有不願聞激流之響，雖獲天耳終竟不聞。或有願聞，即時領悟百千萬種喜愛之聲，所謂佛法僧聲、止息之聲、無性聲、波羅蜜聲、十力四無所畏聲、神通聲、無作聲、無生無滅聲、寂靜聲、邊寂靜聲、極寂靜聲、大慈大悲聲、無生法忍聲、灌頂受位聲。得聞如是種種聲已，獲得廣大愛樂歡悅，而與觀察相應、厭離相應、滅壞相應、寂靜相應、邊寂靜相應、極寂靜相應、義味相應、佛法僧相應、力無畏相應、神通相應、止息相應、菩提相應、聲聞相應、涅槃相應。

「復次阿難！彼極樂世界，不聞諸惡趣名、邊無障礙煩惱覆蔽名、無有地獄琰摩畜生名、邊無八難名，亦無苦受不苦不樂受名，尚無假設何況實苦，是故彼國名為極樂。阿難！我今略說極樂因緣，若廣說者窮劫不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！彼極樂世界，不聞諸惡趣名、邊無障礙煩惱覆蔽名、無有地獄琰摩畜生名、邊無八難名，亦無苦受不苦不樂受名，尚無假設何況實苦，是故彼國名為極樂。阿難！我今略說極樂因緣，若廣說者窮劫不盡。

「復次阿難！彼極樂世界所有眾生，或已生、或現生、或當生，皆得如是諸妙色身，形貌端正神通自在，福力具足，受用種種宮殿園林、衣服飲食、香華瓔珞，隨意所須悉皆如念，譬如他化自在諸天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！彼極樂世界所有眾生，或已生、或現生、或當生，皆得如是諸妙色身，形貌端正神通自在，福力具足，受用種種宮殿園林、衣服飲食、香華瓔珞，隨意所須悉皆如念，譬如他化自在諸天。

「復次阿難！彼佛國中有微細食，諸有情類嘗無噉者，如第六天隨所思念如是飲食即同食已，色力增長而無便穢。復有無量如意妙香、塗香、末香，其香普熏彼佛國界。及散花幢幡亦皆遍滿。其有欲聞香者隨願即聞，或不樂者終無所受。復有無量上妙衣服寶冠、環釧耳璫、瓔珞花鬘帶鎖，諸寶莊嚴，無量光明百千妙色悉皆具足，自然在身。復有金銀真珠妙寶之網，懸諸寶鈴周遍嚴飾。若諸有情所須宮殿樓閣等，隨所樂欲高下長短廣狹方圓，及諸床座妙衣敷上，以種種寶而嚴飾之，於眾生前自然出現，人皆自謂各處其宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！彼佛國中有微細食，諸有情類嘗無噉者，如第六天隨所思念如是飲食即同食已，色力增長而無便穢。復有無量如意妙香、塗香、末香，其香普熏彼佛國界。及散花幢幡亦皆遍滿。其有欲聞香者隨願即聞，或不樂者終無所受。復有無量上妙衣服寶冠、環釧耳璫、瓔珞花鬘帶鎖，諸寶莊嚴，無量光明百千妙色悉皆具足，自然在身。復有金銀真珠妙寶之網，懸諸寶鈴周遍嚴飾。若諸有情所須宮殿樓閣等，隨所樂欲高下長短廣狹方圓，及諸床座妙衣敷上，以種種寶而嚴飾之，於眾生前自然出現，人皆自謂各處其宮。

「復次阿難！極樂國土所有眾生無差別相，順餘方俗有天人名。阿難！譬如下賤半挓迦人，對於輪王則無可諭，威光德望悉皆無有。又如帝釋方第六天，威光等類皆所不及，園苑宮殿、衣服雜飾、尊貴自在、階位神通及以變化不可為比，唯受法樂則無差別。阿難應知，彼國有情猶如他化自在天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！極樂國土所有眾生無差別相，順餘方俗有天人名。阿難！譬如下賤半挓迦人，對於輪王則無可諭，威光德望悉皆無有。又如帝釋方第六天，威光等類皆所不及，園苑宮殿、衣服雜飾、尊貴自在、階位神通及以變化不可為比，唯受法樂則無差別。阿難應知，彼國有情猶如他化自在天王。

「阿難！彼極樂界於晨朝時，周遍四方和風微動不逆不亂，吹諸雜花種種香氣，其香普熏周遍國界。一切有情為風觸身，安和調適猶如比丘得滅盡定。其風吹動七寶樹林，華飄成聚高七人量，種種色光照曜佛土。譬如有人以花布地手按令平，隨雜色花間錯分布。彼諸花聚亦復如是，其花微妙廣大柔軟如兜羅綿，若諸有情足蹈彼花沒深四指，隨其舉足還復如初。過晨朝已其花自然沒入於地，舊花既沒大地清淨，更雨新花還復周遍。如是中時、晡時、初中後夜，飄花成聚亦復如是。阿難！一切廣大珍奇之寶，無有不生極樂界者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼極樂界於晨朝時，周遍四方和風微動不逆不亂，吹諸雜花種種香氣，其香普熏周遍國界。一切有情為風觸身，安和調適猶如比丘得滅盡定。其風吹動七寶樹林，華飄成聚高七人量，種種色光照曜佛土。譬如有人以花布地手按令平，隨雜色花間錯分布。彼諸花聚亦復如是，其花微妙廣大柔軟如兜羅綿，若諸有情足蹈彼花沒深四指，隨其舉足還復如初。過晨朝已其花自然沒入於地，舊花既沒大地清淨，更雨新花還復周遍。如是中時、晡時、初中後夜，飄花成聚亦復如是。阿難！一切廣大珍奇之寶，無有不生極樂界者。

「阿難！彼佛國中有七寶蓮花，一一蓮花有無量百千億葉，其葉有無量百千珍奇異色，以百千摩尼妙寶莊嚴，覆以寶網轉相映飾。阿難！彼蓮花量或半由旬，或一二三四乃至百千由旬者。是一一花出三十六億那由他百千光明，一一光中出三十六億那由他百千諸佛，身如金色，具三十二大丈夫相、八十隨好，殊勝莊嚴，放百千光普照世界。是諸佛等，現往東方為眾說法，皆為安立無量有情於佛法中；南西北方四維上下亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼佛國中有七寶蓮花，一一蓮花有無量百千億葉，其葉有無量百千珍奇異色，以百千摩尼妙寶莊嚴，覆以寶網轉相映飾。阿難！彼蓮花量或半由旬，或一二三四乃至百千由旬者。是一一花出三十六億那由他百千光明，一一光中出三十六億那由他百千諸佛，身如金色，具三十二大丈夫相、八十隨好，殊勝莊嚴，放百千光普照世界。是諸佛等，現往東方為眾說法，皆為安立無量有情於佛法中；南西北方四維上下亦復如是。

「復次阿難！極樂世界無有昏闇亦無火光，涌泉陂湖彼皆非有，亦無住著家室林苑之名，及表示之像幼童色類，亦無日月晝夜之像。於一切處標式既無亦無名號，唯除如來所加威者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！極樂世界無有昏闇亦無火光，涌泉陂湖彼皆非有，亦無住著家室林苑之名，及表示之像幼童色類，亦無日月晝夜之像。於一切處標式既無亦無名號，唯除如來所加威者。

「阿難！彼國眾生若當生者，皆悉究竟無上菩提到涅槃處。何以故？若邪定聚及不定聚，不能了知建立彼因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼國眾生若當生者，皆悉究竟無上菩提到涅槃處。何以故？若邪定聚及不定聚，不能了知建立彼因故。

「阿難！東方如恒沙界，一一界中如恒沙佛，彼諸佛等各各稱歎阿彌陀佛無量功德；南西北方四維上下諸佛稱讚亦復如是。何以故？他方佛國所有眾生聞無量壽如來名號，乃至能發一念淨信歡喜愛樂，所有善根迴向願生無量壽國者，隨願皆生，得不退轉乃至無上正等菩提，除五無間、誹毀正法及謗聖者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！東方如恒沙界，一一界中如恒沙佛，彼諸佛等各各稱歎阿彌陀佛無量功德；南西北方四維上下諸佛稱讚亦復如是。何以故？他方佛國所有眾生聞無量壽如來名號，乃至能發一念淨信歡喜愛樂，所有善根迴向願生無量壽國者，隨願皆生，得不退轉乃至無上正等菩提，除五無間、誹毀正法及謗聖者。

「阿難！若有眾生於他佛剎發菩提心，專念無量壽佛，及恒種殖眾多善根，發心迴向願生彼國。是人臨命終時，無量壽佛與比丘眾前後圍繞現其人前，即隨如來往生彼國得不退轉，當證無上正等菩提。是故阿難！若有善男子、善女人，願生極樂世界、欲見無量壽佛者，應發無上菩提心，復當專念極樂國土，積集善根應持迴向，由此見佛生彼國中，得不退轉乃至無上菩提。阿難！若他國眾生發菩提心，雖不專念無量壽佛，亦非恒種眾多善根，隨己修行諸善功德，迴向彼佛願欲往生。此人臨命終時，無量壽佛即遣化身，與比丘眾前後圍繞，其所化佛光明相好與真無異，現其人前攝受導引。即隨化佛往生其國，得不退轉無上菩提。阿難！若有眾生住大乘者，以清淨心向無量壽如來，乃至十念念無量壽佛願生其國，聞甚深法即生信解，心無疑惑。乃至獲得一念淨心，發一念心念無量壽佛，此人臨命終時，如在夢中見無量壽佛，定生彼國得不退轉無上菩提。阿難！以此義利故，無量無數不可思議無有等等無邊世界諸佛如來，皆共稱讚無量壽佛所有功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若有眾生於他佛剎發菩提心，專念無量壽佛，及恒種殖眾多善根，發心迴向願生彼國。是人臨命終時，無量壽佛與比丘眾前後圍繞現其人前，即隨如來往生彼國得不退轉，當證無上正等菩提。是故阿難！若有善男子、善女人，願生極樂世界、欲見無量壽佛者，應發無上菩提心，復當專念極樂國土，積集善根應持迴向，由此見佛生彼國中，得不退轉乃至無上菩提。阿難！若他國眾生發菩提心，雖不專念無量壽佛，亦非恒種眾多善根，隨己修行諸善功德，迴向彼佛願欲往生。此人臨命終時，無量壽佛即遣化身，與比丘眾前後圍繞，其所化佛光明相好與真無異，現其人前攝受導引。即隨化佛往生其國，得不退轉無上菩提。阿難！若有眾生住大乘者，以清淨心向無量壽如來，乃至十念念無量壽佛願生其國，聞甚深法即生信解，心無疑惑。乃至獲得一念淨心，發一念心念無量壽佛，此人臨命終時，如在夢中見無量壽佛，定生彼國得不退轉無上菩提。阿難！以此義利故，無量無數不可思議無有等等無邊世界諸佛如來，皆共稱讚無量壽佛所有功德。」

佛告阿難：「東方如恒河沙界，一一界中有如恒沙菩薩，為欲瞻禮供養無量壽佛及諸聖眾來詣佛所；南西北方四維上下亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「東方如恒河沙界，一一界中有如恒沙菩薩，為欲瞻禮供養無量壽佛及諸聖眾來詣佛所；南西北方四維上下亦復如是。」

爾時世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說頌曰：

「東方諸佛剎， 數如恒河沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方諸佛剎， 數如恒河沙，

如是佛土中， 恒沙菩薩眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛土中， 恒沙菩薩眾，

皆現神通來， 禮無量壽佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆現神通來， 禮無量壽佛；

三方諸聖眾， 禮覲亦同歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三方諸聖眾， 禮覲亦同歸。

彼於沙界中， 道光諸辯論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於沙界中， 道光諸辯論，

住深禪定樂， 四無所畏心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住深禪定樂， 四無所畏心。

各齎眾妙花， 名香皆可悅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各齎眾妙花， 名香皆可悅，

并奏諸天樂， 百千和雅音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并奏諸天樂， 百千和雅音，

以獻天人師， 名聞十方者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以獻天人師， 名聞十方者。

究竟威神力， 善學諸法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟威神力， 善學諸法門，

種種供養中， 勤修無懈倦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種供養中， 勤修無懈倦，

功德智慧景， 能破諸幽冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德智慧景， 能破諸幽冥，

咸以尊重心， 奉諸珍妙供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸以尊重心， 奉諸珍妙供。

彼觀殊勝剎， 菩薩眾無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼觀殊勝剎， 菩薩眾無邊，

願速成菩提， 淨界如安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願速成菩提， 淨界如安樂。

世尊知欲樂， 廣大不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊知欲樂， 廣大不思議，

微笑現金容， 告成如所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微笑現金容， 告成如所願。

了諸法如幻， 佛國猶夢響， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了諸法如幻， 佛國猶夢響，

恒發誓莊嚴， 當成微妙土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒發誓莊嚴， 當成微妙土。

菩薩以願力， 修勝菩提行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩以願力， 修勝菩提行，

知土如影像， 發諸弘誓心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知土如影像， 發諸弘誓心。

若求遍清淨， 殊勝無邊剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求遍清淨， 殊勝無邊剎，

聞佛聖德名， 願生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛聖德名， 願生安樂國。

若有諸菩薩， 志求清淨土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸菩薩， 志求清淨土，

了知法無我， 願生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知法無我， 願生安樂國。

「復次阿難！極樂世界所有菩薩，於無上菩提皆悉安住一生補處，唯除大願能師子吼擐大甲冑摩訶薩眾為度群生修大涅槃者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！極樂世界所有菩薩，於無上菩提皆悉安住一生補處，唯除大願能師子吼擐大甲冑摩訶薩眾為度群生修大涅槃者。

「復次阿難！彼佛剎中諸聲聞眾，皆有身光能照一尋。菩薩光照極百千尋，除二菩薩光明常照三千大千世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！彼佛剎中諸聲聞眾，皆有身光能照一尋。菩薩光照極百千尋，除二菩薩光明常照三千大千世界。」

阿難白佛言：「世尊！彼二菩薩名為何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！彼二菩薩名為何等？」

佛告阿難：「汝今諦聽。彼二菩薩，一名觀自在，二名大勢至。阿難！此二菩薩從娑婆世界捨壽量已往生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝今諦聽。彼二菩薩，一名觀自在，二名大勢至。阿難！此二菩薩從娑婆世界捨壽量已往生彼國。

「阿難！彼極樂界所生菩薩皆具三十二相，膚體柔軟、諸根聰利、智慧善巧，於差別法無不了知，禪定神通善能遊戲，皆非薄德鈍根之流。彼菩薩中有得初忍或第二忍者無量無邊，或有證得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼極樂界所生菩薩皆具三十二相，膚體柔軟、諸根聰利、智慧善巧，於差別法無不了知，禪定神通善能遊戲，皆非薄德鈍根之流。彼菩薩中有得初忍或第二忍者無量無邊，或有證得無生法忍。

「阿難！彼國菩薩，乃至菩提不墮惡趣，生生之處能了宿命，唯除五濁剎中出現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼國菩薩，乃至菩提不墮惡趣，生生之處能了宿命，唯除五濁剎中出現於世。

「阿難！彼國菩薩皆於晨朝供養他方無量百千諸佛，隨所希求種種花鬘、塗香、末香、幢幡、繒蓋及諸音樂，以佛神力皆現手中供養諸佛。如是供具廣大甚多，無數無邊不可思議。若復樂求種種名花，花有無量百千光色，皆現手中奉散諸佛。阿難！其所散花，即於空中變成花蓋，蓋之小者滿十由旬，若不更以新花重散，前所散花終不墮落。阿難！或有花蓋滿二十由旬，如是三十四十乃至千由旬，或等四洲或遍小千中千，乃至三千大千世界。此諸菩薩生希有心得大喜愛，於晨朝時奉事供養尊重讚歎無量百千億那由他佛，及種諸善根已，即於晨朝還到本國。此皆由無量壽佛本願加威，及曾供如來善根相續無缺減故、善修習故、善攝取故、善成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼國菩薩皆於晨朝供養他方無量百千諸佛，隨所希求種種花鬘、塗香、末香、幢幡、繒蓋及諸音樂，以佛神力皆現手中供養諸佛。如是供具廣大甚多，無數無邊不可思議。若復樂求種種名花，花有無量百千光色，皆現手中奉散諸佛。阿難！其所散花，即於空中變成花蓋，蓋之小者滿十由旬，若不更以新花重散，前所散花終不墮落。阿難！或有花蓋滿二十由旬，如是三十四十乃至千由旬，或等四洲或遍小千中千，乃至三千大千世界。此諸菩薩生希有心得大喜愛，於晨朝時奉事供養尊重讚歎無量百千億那由他佛，及種諸善根已，即於晨朝還到本國。此皆由無量壽佛本願加威，及曾供如來善根相續無缺減故、善修習故、善攝取故、善成就故。

「復次阿難！彼極樂界諸菩薩眾，所說語言與一切智相應，於所受用皆無攝取，遍遊佛剎無愛無厭亦無希求。不希求想，無自想、無煩惱想、無我想、無鬪諍相違怨瞋之想。何以故？彼諸菩薩於一切眾生有大慈悲利益心故，有柔軟無障礙心、不濁心、無忿恨心，有平等調伏寂靜之心、忍心、忍調伏心，有等引澄淨無散亂心、無覆蔽心、淨心、極淨心、照曜心、無塵心、大威德心、善心、廣大心、無比心、甚深心、愛法心、喜法心、善意心、捨離一切執著心、斷一切眾生煩惱心、閉一切惡趣心故，行智慧行已成就無量功德，於禪定覺分善能演說，而常遊戲無上菩提勤修敷演。肉眼發生能有簡擇，天眼出現鑒諸佛土，法眼清淨能離諸著，慧眼通達到於彼岸，佛眼成就覺悟開示，生無礙慧為他廣說。於三界中平等勤修，既自調伏亦能調伏一切有情，能令獲得勝奢摩他。於一切法證無所得，善能說法言辭巧妙，勤修供養一切諸佛，摧伏有情一切煩惱，為諸如來之所悅可，而能如是如是思惟。作是思惟時，能集能見一切諸法皆無所得，以方便智修行滅法，善知取捨理非理趣，於理趣非理趣中皆得善巧。於世語言心不愛樂，出世經典誠信勤修，善巧尋求一切諸法，求一切法增長了知。知法本無實不可得，於所行處亦無取捨，解脫老病住諸功德，從本已來安住神通勤修深法，於甚深法而無退轉，於難解法悉能通達，得一乘道無有疑惑。於佛教法不由他悟，其智宏深譬之巨海，菩提高廣喻若須彌，自身威光超於日月。凡所思擇與慧相應，猶如雪山其心潔白。光明普照無邊功德，燒煩惱薪方之於火。不為善惡之所動搖，心靜常安猶如大地。洗滌煩惑如清淨水，心無所主猶如火，不著世間猶如風，養諸有情猶如地，觀諸世界如虛空。荷載眾生猶如良乘，不染世法譬之蓮花，遠暢法音猶如雷震，雨一切法方之大雨，光蔽賢聖猶彼大仙，善能調伏如大龍象，勇猛無畏如師子王，覆護眾生如尼拘陀樹，他論不動如鐵圍山，修慈無量如彼恒河。諸善法王能為前導如大梵天，無所聚積猶如飛鳥，摧伏他論如金翅王，難遇希有如優曇花。最勝丈夫其心正直，無有懈怠能善修行，於諸見中善巧決定，柔和忍辱無嫉妬心。論法無厭求法不倦，常勤演說利益眾生。戒若琉璃內外明潔，善聞諸法而為勝寶，其所說言令眾悅伏。以智慧力建大法幢、吹大法螺、擊大法鼓，常樂勤修建諸法表。由智慧光心無迷惑，遠眾過失亦無損害。以淳淨心離諸穢染，常行惠施永捨慳貪，稟性溫和常懷慚恥。其心寂定智慧明察，作世間燈破眾生闇，堪受利養殊勝福田，為大導師周濟群物。遠離 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！彼極樂界諸菩薩眾，所說語言與一切智相應，於所受用皆無攝取，遍遊佛剎無愛無厭亦無希求。不希求想，無自想、無煩惱想、無我想、無鬪諍相違怨瞋之想。何以故？彼諸菩薩於一切眾生有大慈悲利益心故，有柔軟無障礙心、不濁心、無忿恨心，有平等調伏寂靜之心、忍心、忍調伏心，有等引澄淨無散亂心、無覆蔽心、淨心、極淨心、照曜心、無塵心、大威德心、善心、廣大心、無比心、甚深心、愛法心、喜法心、善意心、捨離一切執著心、斷一切眾生煩惱心、閉一切惡趣心故，行智慧行已成就無量功德，於禪定覺分善能演說，而常遊戲無上菩提勤修敷演。肉眼發生能有簡擇，天眼出現鑒諸佛土，法眼清淨能離諸著，慧眼通達到於彼岸，佛眼成就覺悟開示，生無礙慧為他廣說。於三界中平等勤修，既自調伏亦能調伏一切有情，能令獲得勝奢摩他。於一切法證無所得，善能說法言辭巧妙，勤修供養一切諸佛，摧伏有情一切煩惱，為諸如來之所悅可，而能如是如是思惟。作是思惟時，能集能見一切諸法皆無所得，以方便智修行滅法，善知取捨理非理趣，於理趣非理趣中皆得善巧。於世語言心不愛樂，出世經典誠信勤修，善巧尋求一切諸法，求一切法增長了知。知法本無實不可得，於所行處亦無取捨，解脫老病住諸功德，從本已來安住神通勤修深法，於甚深法而無退轉，於難解法悉能通達，得一乘道無有疑惑。於佛教法不由他悟，其智宏深譬之巨海，菩提高廣喻若須彌，自身威光超於日月。凡所思擇與慧相應，猶如雪山其心潔白。光明普照無邊功德，燒煩惱薪方之於火。不為善惡之所動搖，心靜常安猶如大地。洗滌煩惑如清淨水，心無所主猶如火，不著世間猶如風，養諸有情猶如地，觀諸世界如虛空。荷載眾生猶如良乘，不染世法譬之蓮花，遠暢法音猶如雷震，雨一切法方之大雨，光蔽賢聖猶彼大仙，善能調伏如大龍象，勇猛無畏如師子王，覆護眾生如尼拘陀樹，他論不動如鐵圍山，修慈無量如彼恒河。諸善法王能為前導如大梵天，無所聚積猶如飛鳥，摧伏他論如金翅王，難遇希有如優曇花。最勝丈夫其心正直，無有懈怠能善修行，於諸見中善巧決定，柔和忍辱無嫉妬心。論法無厭求法不倦，常勤演說利益眾生。戒若琉璃內外明潔，善聞諸法而為勝寶，其所說言令眾悅伏。以智慧力建大法幢、吹大法螺、擊大法鼓，常樂勤修建諸法表。由智慧光心無迷惑，遠眾過失亦無損害。以淳淨心離諸穢染，常行惠施永捨慳貪，稟性溫和常懷慚恥。其心寂定智慧明察，作世間燈破眾生闇，堪受利養殊勝福田，為大導師周濟群物。遠離

憎愛心淨無憂，勇進無怖為大法將，了知地獄調伏自他，利益有情拔諸毒箭，為世間解、為世間師，引導群生捨諸愛著。永離三垢遊戲神通，因力、緣力、願力、發起力、世俗力、出生力、善根力、三摩地力、聞力、捨力、戒力、忍力、精進力、定力、慧力、奢摩他力、毘鉢舍那力、神通力、念力、覺力、摧伏一切大魔軍力，并他論法力、能破一切煩惱怨力及殊勝大力，威福具足相好端嚴，智慧辯才善根圓滿。目淨脩廣人所愛樂，其身清潔遠離貢高。以尊重心奉事諸佛，於諸佛所植眾善本，拔除憍慢離貪瞋癡，殊勝吉祥應供中最。住勝智境赫奕慧光，心生歡喜雄猛無畏，福智具足無有滯限，但說所聞開示群物，隨所聞法皆能解了。於菩提分法勇猛勤修，空無相願而常安住，及不生不滅諸三摩地，行遍道場遠二乘境。阿難！我今略說彼極樂界所生菩薩摩訶薩眾真實功德悉皆如是。阿難！假令我身住壽百千億那由他劫，以無礙辯欲具稱揚彼諸菩薩摩訶薩等真實功德不可窮盡。阿難！彼諸菩薩摩訶薩等，盡其壽量亦不能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憎愛心淨無憂，勇進無怖為大法將，了知地獄調伏自他，利益有情拔諸毒箭，為世間解、為世間師，引導群生捨諸愛著。永離三垢遊戲神通，因力、緣力、願力、發起力、世俗力、出生力、善根力、三摩地力、聞力、捨力、戒力、忍力、精進力、定力、慧力、奢摩他力、毘鉢舍那力、神通力、念力、覺力、摧伏一切大魔軍力，并他論法力、能破一切煩惱怨力及殊勝大力，威福具足相好端嚴，智慧辯才善根圓滿。目淨脩廣人所愛樂，其身清潔遠離貢高。以尊重心奉事諸佛，於諸佛所植眾善本，拔除憍慢離貪瞋癡，殊勝吉祥應供中最。住勝智境赫奕慧光，心生歡喜雄猛無畏，福智具足無有滯限，但說所聞開示群物，隨所聞法皆能解了。於菩提分法勇猛勤修，空無相願而常安住，及不生不滅諸三摩地，行遍道場遠二乘境。阿難！我今略說彼極樂界所生菩薩摩訶薩眾真實功德悉皆如是。阿難！假令我身住壽百千億那由他劫，以無礙辯欲具稱揚彼諸菩薩摩訶薩等真實功德不可窮盡。阿難！彼諸菩薩摩訶薩等，盡其壽量亦不能知。」

爾時世尊告阿難言：「此是無量壽佛極樂世界。汝應從坐而起，合掌恭敬五體投地為佛作禮。彼佛名稱遍滿十方，彼一一方恒沙諸佛皆共稱讚無礙無斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「此是無量壽佛極樂世界。汝應從坐而起，合掌恭敬五體投地為佛作禮。彼佛名稱遍滿十方，彼一一方恒沙諸佛皆共稱讚無礙無斷。」

是時阿難即從坐起，偏袒右肩，西面合掌五體投地，白佛言：「世尊！我今欲見極樂世界無量壽如來，并供養奉事無量百千億那由他佛及菩薩眾，種諸善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時阿難即從坐起，偏袒右肩，西面合掌五體投地，白佛言：「世尊！我今欲見極樂世界無量壽如來，并供養奉事無量百千億那由他佛及菩薩眾，種諸善根。」

時無量壽佛即於掌中放大光明，遍照百千俱胝那由他剎。彼諸佛剎所有大小諸山，黑山、寶山、須彌盧山、迷盧山、大迷盧山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、鐵圍山、大鐵圍山，叢薄園林及諸宮殿天人等物，以佛光明皆悉照見。譬如有人以淨天眼觀一尋地見諸所有，又如日光出現萬物斯覩。彼諸國中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，悉見無量壽如來如須彌山王照諸佛剎，時諸佛國皆悉明現如處一尋。以無量壽如來殊勝光明極清淨故，見彼高座及諸聲聞、菩薩等眾。譬如大地洪水盈滿，樹林山河皆沒不現，唯有大水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無量壽佛即於掌中放大光明，遍照百千俱胝那由他剎。彼諸佛剎所有大小諸山，黑山、寶山、須彌盧山、迷盧山、大迷盧山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、鐵圍山、大鐵圍山，叢薄園林及諸宮殿天人等物，以佛光明皆悉照見。譬如有人以淨天眼觀一尋地見諸所有，又如日光出現萬物斯覩。彼諸國中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，悉見無量壽如來如須彌山王照諸佛剎，時諸佛國皆悉明現如處一尋。以無量壽如來殊勝光明極清淨故，見彼高座及諸聲聞、菩薩等眾。譬如大地洪水盈滿，樹林山河皆沒不現，唯有大水。

「如是阿難！彼佛剎中無有他論及異形類，唯除一切大聲聞眾一尋光明，及彼菩薩摩訶薩踰繕那等百千尋光。」彼無量壽如來、應、正等覺光明，映蔽一切聲聞及諸菩薩，令諸有情悉皆得見。彼極樂界菩薩、聲聞、人天眾等，一切皆覩娑婆世界釋迦如來，及比丘眾圍繞說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是阿難！彼佛剎中無有他論及異形類，唯除一切大聲聞眾一尋光明，及彼菩薩摩訶薩踰繕那等百千尋光。」彼無量壽如來、應、正等覺光明，映蔽一切聲聞及諸菩薩，令諸有情悉皆得見。彼極樂界菩薩、聲聞、人天眾等，一切皆覩娑婆世界釋迦如來，及比丘眾圍繞說法。

爾時佛告彌勒菩薩言：「汝頗見具足清淨威德莊嚴佛剎，及見空中樹林園苑涌泉池沼不耶？汝見大地乃至色究竟天，於虛空中散花樹林以為莊嚴。復有眾鳥住虛空界出種種音，猶如佛聲普聞世界。是諸眾鳥皆是化作，非實畜生。汝見是耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告彌勒菩薩言：「汝頗見具足清淨威德莊嚴佛剎，及見空中樹林園苑涌泉池沼不耶？汝見大地乃至色究竟天，於虛空中散花樹林以為莊嚴。復有眾鳥住虛空界出種種音，猶如佛聲普聞世界。是諸眾鳥皆是化作，非實畜生。汝見是耶？」

彌勒白佛言：「唯然已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛言：「唯然已見。」

佛復告彌勒菩薩言：「汝見此諸眾生入踰繕那百千宮殿已，遊行虛空無著無礙，遍諸剎土供養諸佛，及見彼有情於晝夜分念佛相續不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告彌勒菩薩言：「汝見此諸眾生入踰繕那百千宮殿已，遊行虛空無著無礙，遍諸剎土供養諸佛，及見彼有情於晝夜分念佛相續不耶？」

彌勒白言：「唯然盡見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白言：「唯然盡見。」

佛復告言：「汝見他化自在天與極樂諸人受用資具有差別不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告言：「汝見他化自在天與極樂諸人受用資具有差別不？」

彌勒白言：「我不見彼有少差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白言：「我不見彼有少差別。」

佛告彌勒：「汝見極樂世界人住胎不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「汝見極樂世界人住胎不？」

彌勒白言：「世尊！譬如三十三天夜摩天等，入百由旬若五百由旬宮殿之內遊戲歡樂。我見極樂世界人住胎者如夜摩天處於宮殿，又見眾生於蓮華內結加趺坐自然化生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白言：「世尊！譬如三十三天夜摩天等，入百由旬若五百由旬宮殿之內遊戲歡樂。我見極樂世界人住胎者如夜摩天處於宮殿，又見眾生於蓮華內結加趺坐自然化生。」

時彌勒菩薩復白佛言：「世尊！何因緣故，彼國眾生有胎生者、化生者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彌勒菩薩復白佛言：「世尊！何因緣故，彼國眾生有胎生者、化生者？」

佛告彌勒：「若有眾生墮於疑悔積集善根，希求佛智、普遍智、不思議智、無等智、威德智、廣大智。於自善根不能生信，以此因緣，於五百歲住宮殿中，不見佛、不聞法、不見菩薩及聲聞眾。若有眾生斷除疑悔積集善根，希求佛智乃至廣大智，信已善根。此人於蓮華內結加趺坐忽然化生，瞬息而出。譬如他國有人來至，而此菩薩亦復如是。餘國發心來生極樂，見無量壽佛奉事供養，及諸菩薩聲聞之眾。阿逸多！汝觀殊勝智者，彼因廣慧力故受彼化生，於蓮花中結加趺坐。汝觀下劣之輩，於五百歲中不見佛、不聞法、不見菩薩及聲聞眾，不知菩薩威儀法則，不能修習諸功德故，無因奉事無量壽佛。是諸人等皆為昔緣疑悔所致。譬如剎帝利王其子犯法，幽之內宮、處以花觀，層樓綺殿妙飾奇珍，寶帳金床重敷茵褥，名花布地燒大寶香，服御所資悉皆豐備，而以閻浮金鎖繫其兩足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「若有眾生墮於疑悔積集善根，希求佛智、普遍智、不思議智、無等智、威德智、廣大智。於自善根不能生信，以此因緣，於五百歲住宮殿中，不見佛、不聞法、不見菩薩及聲聞眾。若有眾生斷除疑悔積集善根，希求佛智乃至廣大智，信已善根。此人於蓮華內結加趺坐忽然化生，瞬息而出。譬如他國有人來至，而此菩薩亦復如是。餘國發心來生極樂，見無量壽佛奉事供養，及諸菩薩聲聞之眾。阿逸多！汝觀殊勝智者，彼因廣慧力故受彼化生，於蓮花中結加趺坐。汝觀下劣之輩，於五百歲中不見佛、不聞法、不見菩薩及聲聞眾，不知菩薩威儀法則，不能修習諸功德故，無因奉事無量壽佛。是諸人等皆為昔緣疑悔所致。譬如剎帝利王其子犯法，幽之內宮、處以花觀，層樓綺殿妙飾奇珍，寶帳金床重敷茵褥，名花布地燒大寶香，服御所資悉皆豐備，而以閻浮金鎖繫其兩足。」

佛告彌勒：「於意云何？彼王子心寧樂此不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「於意云何？彼王子心寧樂此不？」

答言：「不也。世尊！彼幽縶時常思解脫，求諸親識居士宰官長者近臣。王之太子雖希出離終不從心，乃至剎帝利王心生歡喜方得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。世尊！彼幽縶時常思解脫，求諸親識居士宰官長者近臣。王之太子雖希出離終不從心，乃至剎帝利王心生歡喜方得解脫。」

佛告彌勒：「如是如是。若有墮於疑悔，種諸善根希求佛智乃至廣大智，於自善根不能生信。由聞佛名起信心故，雖生彼國，於蓮花中不得出現。彼等眾生處花胎中，猶如園苑宮殿之想。何以故？彼中清淨無諸穢惡，一切無有不可樂者。然彼眾生於五百歲，不見佛、不聞法、不見菩薩及聲聞眾，不得供養奉事諸佛，不得問於菩薩法藏。遠離一切殊勝善根，彼等於中不生欣樂，不能出現修習善法；往昔世中過失盡已然後乃出，彼於出時，心迷上下四方之所。若五百歲無疑惑者，即當供養無量百千俱胝那由他佛，并種無量無邊善根。汝阿逸多！當知疑惑與諸菩薩為大損害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「如是如是。若有墮於疑悔，種諸善根希求佛智乃至廣大智，於自善根不能生信。由聞佛名起信心故，雖生彼國，於蓮花中不得出現。彼等眾生處花胎中，猶如園苑宮殿之想。何以故？彼中清淨無諸穢惡，一切無有不可樂者。然彼眾生於五百歲，不見佛、不聞法、不見菩薩及聲聞眾，不得供養奉事諸佛，不得問於菩薩法藏。遠離一切殊勝善根，彼等於中不生欣樂，不能出現修習善法；往昔世中過失盡已然後乃出，彼於出時，心迷上下四方之所。若五百歲無疑惑者，即當供養無量百千俱胝那由他佛，并種無量無邊善根。汝阿逸多！當知疑惑與諸菩薩為大損害。」

爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！於此國界不退菩薩，當生極樂國者，其數幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！於此國界不退菩薩，當生極樂國者，其數幾何？」

佛告彌勒：「此佛土中有七十二億菩薩，彼於無量億那由他百千佛所種諸善根成不退轉，當生彼國。況餘菩薩由少善根生彼國者，不可稱計。阿逸多！從難忍如來佛國，有十八億不退菩薩當生極樂世界。東北方寶藏佛國中，有九十億不退菩薩當生彼土。從無量聲如來國中，有二十二億不退菩薩當生彼土。從光明如來國中，有三十二億不退菩薩當生彼土。從龍天如來國中，有十四億不退菩薩當生彼土。從勝天力如來國中，有十二千不退菩薩當生彼土。從師子如來國中，有五百不退菩薩當生彼土。從離塵如來國中，有八十一億不退菩薩當生彼土。從世天如來國中，有六十億不退菩薩當生彼土。從勝積如來國中，有六十億不退菩薩當生彼土。從人王如來國中，有十俱胝不退菩薩當生彼土。從勝花如來國中，有五百菩薩具大精進發趣一乘，於七日中能令眾生離百千億那由他劫生死流轉，彼等亦當生極樂界。從發起精進如來國中，有六十九億不退菩薩當生彼土，到彼國已，供養禮拜無量壽如來及菩薩眾。阿逸多！我若具說諸方菩薩生極樂界，若已到、今到、當到，為供養禮拜瞻仰無量壽佛等者，但說其名窮劫不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「此佛土中有七十二億菩薩，彼於無量億那由他百千佛所種諸善根成不退轉，當生彼國。況餘菩薩由少善根生彼國者，不可稱計。阿逸多！從難忍如來佛國，有十八億不退菩薩當生極樂世界。東北方寶藏佛國中，有九十億不退菩薩當生彼土。從無量聲如來國中，有二十二億不退菩薩當生彼土。從光明如來國中，有三十二億不退菩薩當生彼土。從龍天如來國中，有十四億不退菩薩當生彼土。從勝天力如來國中，有十二千不退菩薩當生彼土。從師子如來國中，有五百不退菩薩當生彼土。從離塵如來國中，有八十一億不退菩薩當生彼土。從世天如來國中，有六十億不退菩薩當生彼土。從勝積如來國中，有六十億不退菩薩當生彼土。從人王如來國中，有十俱胝不退菩薩當生彼土。從勝花如來國中，有五百菩薩具大精進發趣一乘，於七日中能令眾生離百千億那由他劫生死流轉，彼等亦當生極樂界。從發起精進如來國中，有六十九億不退菩薩當生彼土，到彼國已，供養禮拜無量壽如來及菩薩眾。阿逸多！我若具說諸方菩薩生極樂界，若已到、今到、當到，為供養禮拜瞻仰無量壽佛等者，但說其名窮劫不盡。

「阿逸多！汝觀彼諸菩薩摩訶薩善獲利益，若有聞彼佛名能生一念喜愛之心，當獲如上所說功德，心無下劣亦不貢高，成就善根悉皆增上。阿逸多！是故告汝及天人、世間、阿修羅等，今此法門付囑於汝。應當愛樂修習，乃至經一晝夜受持讀誦生希望心，於大眾中為他開示，當令書寫執持經卷，於此經中生導師想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！汝觀彼諸菩薩摩訶薩善獲利益，若有聞彼佛名能生一念喜愛之心，當獲如上所說功德，心無下劣亦不貢高，成就善根悉皆增上。阿逸多！是故告汝及天人、世間、阿修羅等，今此法門付囑於汝。應當愛樂修習，乃至經一晝夜受持讀誦生希望心，於大眾中為他開示，當令書寫執持經卷，於此經中生導師想。

「阿逸多！是故菩薩摩訶薩，欲令無量諸眾生等速疾安住不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，及欲見彼廣大莊嚴攝受殊勝佛剎圓滿功德者，應當起精進力聽此法門。假使經過大千世界滿中猛火，為求法故不生退屈諂偽之心，讀誦受持書寫經卷，乃至於須臾頃為他開示，勸令聽聞不生憂惱，設入大火不應疑悔。何以故？彼無量億諸菩薩等皆悉求此微妙法門，尊重聽聞不生違背。是故汝等應求此法。阿逸多！彼諸眾生獲大善利，若於來世乃至正法滅時，當有眾生殖諸善本，已曾供養無量諸佛，由彼如來加威力故，能得如是廣大法門，一切如來稱讚悅可。若於彼法攝取受持，當獲廣大一切智智，隨意所樂種諸善根。若善男子善女人等，於彼法中廣大勝解之者，當能聽聞獲大歡喜，受持讀誦廣為他說常樂修行。阿逸多！無量億數諸菩薩等求請此法不曾厭背，是故汝等諸善男子及善女人，於今來世能於是法，若已求、現求、當求者，皆獲善利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！是故菩薩摩訶薩，欲令無量諸眾生等速疾安住不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，及欲見彼廣大莊嚴攝受殊勝佛剎圓滿功德者，應當起精進力聽此法門。假使經過大千世界滿中猛火，為求法故不生退屈諂偽之心，讀誦受持書寫經卷，乃至於須臾頃為他開示，勸令聽聞不生憂惱，設入大火不應疑悔。何以故？彼無量億諸菩薩等皆悉求此微妙法門，尊重聽聞不生違背。是故汝等應求此法。阿逸多！彼諸眾生獲大善利，若於來世乃至正法滅時，當有眾生殖諸善本，已曾供養無量諸佛，由彼如來加威力故，能得如是廣大法門，一切如來稱讚悅可。若於彼法攝取受持，當獲廣大一切智智，隨意所樂種諸善根。若善男子善女人等，於彼法中廣大勝解之者，當能聽聞獲大歡喜，受持讀誦廣為他說常樂修行。阿逸多！無量億數諸菩薩等求請此法不曾厭背，是故汝等諸善男子及善女人，於今來世能於是法，若已求、現求、當求者，皆獲善利。

「阿逸多！如來所應作者皆已作之。汝等應當安住無疑種諸善本，應常修學使無疑滯，不入一切種類珍寶成就牢獄。阿逸多！如是等類大威德者，能生廣大佛法異門，由於此法不聽聞故，有一億菩薩退轉阿耨多羅三藐三菩提。阿逸多！佛出世難，離八難身亦為難得。諸佛如來無上之法，十力無畏無礙無著甚深之法，及波羅蜜等菩薩之法，能說法人亦難開示。阿逸多！善說法人非易可遇，堅固深信時亦難遭。是故我今如理宣說，汝等修習應如教住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！如來所應作者皆已作之。汝等應當安住無疑種諸善本，應常修學使無疑滯，不入一切種類珍寶成就牢獄。阿逸多！如是等類大威德者，能生廣大佛法異門，由於此法不聽聞故，有一億菩薩退轉阿耨多羅三藐三菩提。阿逸多！佛出世難，離八難身亦為難得。諸佛如來無上之法，十力無畏無礙無著甚深之法，及波羅蜜等菩薩之法，能說法人亦難開示。阿逸多！善說法人非易可遇，堅固深信時亦難遭。是故我今如理宣說，汝等修習應如教住。

「汝阿逸多！我以此法門及諸佛法囑累於汝，汝當修行無令滅沒。如是廣大微妙法門，一切諸佛之所稱讚。勿違佛教而棄捨之，當令汝等獲不善利，淪沒長夜備眾危苦。是故我今為大囑累，當令是法久住不滅，應勤修行隨順我教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝阿逸多！我以此法門及諸佛法囑累於汝，汝當修行無令滅沒。如是廣大微妙法門，一切諸佛之所稱讚。勿違佛教而棄捨之，當令汝等獲不善利，淪沒長夜備眾危苦。是故我今為大囑累，當令是法久住不滅，應勤修行隨順我教。」

爾時世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說頌曰：

「若於福德初未修， 終不聞斯微妙法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於福德初未修， 終不聞斯微妙法；

勇猛能成諸善利， 當聞如是甚深經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛能成諸善利， 當聞如是甚深經。

彼人曾見諸世尊， 能作大光拯濁世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人曾見諸世尊， 能作大光拯濁世，

多聞總持如巨海， 彼獲聖賢喜愛心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞總持如巨海， 彼獲聖賢喜愛心。

懈怠邪見下劣人， 不信如來斯正法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懈怠邪見下劣人， 不信如來斯正法；

若曾於佛殖眾善， 救世之行彼能修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若曾於佛殖眾善， 救世之行彼能修。

譬如盲人恒處闇， 不能開導於他路； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如盲人恒處闇， 不能開導於他路；

聲聞於佛智亦然， 況餘有情而悟解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞於佛智亦然， 況餘有情而悟解。

如來功德佛自知， 唯有世尊能開示， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來功德佛自知， 唯有世尊能開示，

天龍夜叉所不及， 二乘自絕於名言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天龍夜叉所不及， 二乘自絕於名言。

若諸有情當作佛， 行超普賢登彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸有情當作佛， 行超普賢登彼岸，

敷演一佛之功德， 時逾多劫不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敷演一佛之功德， 時逾多劫不思議，

於是中間身滅度， 佛之勝慧莫能量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是中間身滅度， 佛之勝慧莫能量。

是故具足於信聞， 及諸善友之攝受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故具足於信聞， 及諸善友之攝受，

得聞如是深妙法， 當獲愛重諸聖尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞如是深妙法， 當獲愛重諸聖尊。

如來勝智遍虛空， 所說義言唯佛悟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來勝智遍虛空， 所說義言唯佛悟，

是故博聞諸智士， 應信我教如實言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故博聞諸智士， 應信我教如實言。

人趣之身得甚難， 如來出世遇亦難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人趣之身得甚難， 如來出世遇亦難，

信慧多時方乃獲， 是故修者應精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信慧多時方乃獲， 是故修者應精進。

如是妙法已聽聞， 常念諸佛而生喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是妙法已聽聞， 常念諸佛而生喜，

彼人往昔真吾友， 善能樂欲佛菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人往昔真吾友， 善能樂欲佛菩提。」

爾時世尊說是經已，天人世間有萬二千那由他億眾生遠塵離垢得法眼淨；二十億眾生得阿那含果；六千八百比丘諸漏已盡心得解脫；四十億菩薩於無上菩提住不退轉，被大甲冑當成正覺；有二十五億眾生得不退忍；有四萬億那由他百千眾生於無上菩提未曾發意，今始初發種諸善根，願生極樂世界見阿彌陀佛，皆當往生彼如來土，各於異方次第成佛同名妙音。有八萬億那由他眾生，得授記法忍成無上菩提。彼無量壽佛昔行菩薩道時成熟有情，悉皆當生極樂世界，憶念儔昔所發思願皆得成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是經已，天人世間有萬二千那由他億眾生遠塵離垢得法眼淨；二十億眾生得阿那含果；六千八百比丘諸漏已盡心得解脫；四十億菩薩於無上菩提住不退轉，被大甲冑當成正覺；有二十五億眾生得不退忍；有四萬億那由他百千眾生於無上菩提未曾發意，今始初發種諸善根，願生極樂世界見阿彌陀佛，皆當往生彼如來土，各於異方次第成佛同名妙音。有八萬億那由他眾生，得授記法忍成無上菩提。彼無量壽佛昔行菩薩道時成熟有情，悉皆當生極樂世界，憶念儔昔所發思願皆得成滿。

爾時三千大千世界六種震動，并現種種希有神變，放大光明普照世界。無量億那由他百千天人，同時音樂不鼓自鳴，雨天曼陀羅花沒至于膝；乃至阿迦膩吒天，皆作種種殊妙供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時三千大千世界六種震動，并現種種希有神變，放大光明普照世界。無量億那由他百千天人，同時音樂不鼓自鳴，雨天曼陀羅花沒至于膝；乃至阿迦膩吒天，皆作種種殊妙供養。

佛說經已，彌勒菩薩等及尊者阿難，一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，彌勒菩薩等及尊者阿難，一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜。