大寶積經卷第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第十七

大唐三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏菩提流志奉 詔譯

無量壽如來會第五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽如來會第五之一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾萬二千人俱，皆是諸大聲聞眾所知識，其名曰：尊者阿若憍陳如、馬勝、大名、有賢、無垢、須跋陀羅、善稱、圓滿、憍梵鉢提、優樓頻䗍迦葉、那提迦葉、伽耶迦葉、摩訶迦葉、舍利弗、大目揵連、摩訶迦旃延、摩訶劫賓那、摩訶注那、滿慈子、阿尼樓馱、離波多、上首王、住彼岸、摩俱羅、難陀、有光、善來、羅睺羅、阿難陀等，而為上首。復有菩薩摩訶薩眾，所謂普賢菩薩、文殊師利菩薩、彌勒菩薩，及賢劫中諸菩薩摩訶薩眾，前後圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾萬二千人俱，皆是諸大聲聞眾所知識，其名曰：尊者阿若憍陳如、馬勝、大名、有賢、無垢、須跋陀羅、善稱、圓滿、憍梵鉢提、優樓頻䗍迦葉、那提迦葉、伽耶迦葉、摩訶迦葉、舍利弗、大目揵連、摩訶迦旃延、摩訶劫賓那、摩訶注那、滿慈子、阿尼樓馱、離波多、上首王、住彼岸、摩俱羅、難陀、有光、善來、羅睺羅、阿難陀等，而為上首。復有菩薩摩訶薩眾，所謂普賢菩薩、文殊師利菩薩、彌勒菩薩，及賢劫中諸菩薩摩訶薩眾，前後圍繞。

又與賢護等十六丈夫眾俱，所謂善思惟義菩薩、慧辯才菩薩、觀無住菩薩、善化神通菩薩、光幢菩薩、智上菩薩、寂根菩薩、慧願菩薩、香象菩薩、寶幢菩薩等，而為上首，咸共遵修普賢之道，滿足菩薩一切行願，安住一切功德法中，到諸佛法究竟彼岸。願於一切世界之中成等正覺，又願生彼兜率陀天，於彼壽終降生右脇見行七步，放大光明，普佛世界六種震動，而自唱言：「我於一切世間最為尊貴。」釋梵諸天咸來親奉。又見習學書計曆數聲明伎巧醫方養生符印，及餘博戲擅美過人。身處王宮厭諸欲境，見老病死悟世非常，捐捨國位踰城學道。解諸纓絡及迦尸迦，被服袈裟六年苦行，能於五濁剎中作斯示見。順世間故浴尼連河行趣道場，龍王迎讚，諸菩薩眾右繞稱揚。菩薩爾時受草，自敷菩提樹下，結加趺坐。又見魔眾合圍將加危害，菩薩以定慧力降伏魔怨，成無上覺。梵王勸請轉於法輪，勇猛無畏佛音震吼，擊法鼓、吹法螺、建大法幢、然正法炬，攝受正法及諸禪定，雨大法雨澤潤含生，震大法雷開悟一切。諸佛剎土普照大光，世界之中地皆震動，魔宮摧毀驚怖波旬，破煩惱城墮諸見網，遠離黑法生諸白法。於佛施食能受能消，為調眾生宣揚妙理。或見微笑放百千光，昇灌頂階受菩提記，或成佛道見入涅槃，使無量有情皆得漏盡，成熟菩薩無邊善根。如是諸佛剎中皆能示見。譬如幻師善知幻術，而能示見男女等相，於彼相中實無可得。如是如是，諸菩薩等善學無邊幻術功德故，能示見變化相應，能善了知變化之道故，示諸佛土見大慈悲，一切群生普皆饒益。菩薩願行成就無疆，無量義門通達平等，一切善法具足修成。諸佛剎中平等趣入，常為諸佛勸進加威。一切如來識知印可，為教菩薩作阿闍梨。常習相應無邊諸行，通達一切法界所行，能善了知有情及土，亦常發趣供諸如來。見種種身猶如影像，善學因陀羅網能破魔網，壞諸見網入有情網，能超煩惱眷屬及魔侶魔人。遠出聲聞辟支佛地，入空無相無願法門，而能安住方便善巧。初不樂入二乘涅槃，得無生無滅諸三摩地，及得一切陀羅尼門，廣大諸根辯才決定，於菩薩藏法善能了知。佛華三昧隨時悟入，具一切種甚深禪定，一切諸佛皆悉見前，於一念中遍遊佛土，周旋往返不異其時。於難非難邊能了諸邊，敷演實際差別善知，得佛辯才住普賢行。善能分別眾生語言，超過世間一切之法，善知一切出世間法。得資具自在波羅蜜多，荷擔有情為不請友。能持一切如來法藏，安住不斷一切佛種。哀愍有情能開法眼，閉諸惡趣開善趣門。普觀有情能作父母兄弟之想，又觀眾生如己身想 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又與賢護等十六丈夫眾俱，所謂善思惟義菩薩、慧辯才菩薩、觀無住菩薩、善化神通菩薩、光幢菩薩、智上菩薩、寂根菩薩、慧願菩薩、香象菩薩、寶幢菩薩等，而為上首，咸共遵修普賢之道，滿足菩薩一切行願，安住一切功德法中，到諸佛法究竟彼岸。願於一切世界之中成等正覺，又願生彼兜率陀天，於彼壽終降生右脇見行七步，放大光明，普佛世界六種震動，而自唱言：「我於一切世間最為尊貴。」釋梵諸天咸來親奉。又見習學書計曆數聲明伎巧醫方養生符印，及餘博戲擅美過人。身處王宮厭諸欲境，見老病死悟世非常，捐捨國位踰城學道。解諸纓絡及迦尸迦，被服袈裟六年苦行，能於五濁剎中作斯示見。順世間故浴尼連河行趣道場，龍王迎讚，諸菩薩眾右繞稱揚。菩薩爾時受草，自敷菩提樹下，結加趺坐。又見魔眾合圍將加危害，菩薩以定慧力降伏魔怨，成無上覺。梵王勸請轉於法輪，勇猛無畏佛音震吼，擊法鼓、吹法螺、建大法幢、然正法炬，攝受正法及諸禪定，雨大法雨澤潤含生，震大法雷開悟一切。諸佛剎土普照大光，世界之中地皆震動，魔宮摧毀驚怖波旬，破煩惱城墮諸見網，遠離黑法生諸白法。於佛施食能受能消，為調眾生宣揚妙理。或見微笑放百千光，昇灌頂階受菩提記，或成佛道見入涅槃，使無量有情皆得漏盡，成熟菩薩無邊善根。如是諸佛剎中皆能示見。譬如幻師善知幻術，而能示見男女等相，於彼相中實無可得。如是如是，諸菩薩等善學無邊幻術功德故，能示見變化相應，能善了知變化之道故，示諸佛土見大慈悲，一切群生普皆饒益。菩薩願行成就無疆，無量義門通達平等，一切善法具足修成。諸佛剎中平等趣入，常為諸佛勸進加威。一切如來識知印可，為教菩薩作阿闍梨。常習相應無邊諸行，通達一切法界所行，能善了知有情及土，亦常發趣供諸如來。見種種身猶如影像，善學因陀羅網能破魔網，壞諸見網入有情網，能超煩惱眷屬及魔侶魔人。遠出聲聞辟支佛地，入空無相無願法門，而能安住方便善巧。初不樂入二乘涅槃，得無生無滅諸三摩地，及得一切陀羅尼門，廣大諸根辯才決定，於菩薩藏法善能了知。佛華三昧隨時悟入，具一切種甚深禪定，一切諸佛皆悉見前，於一念中遍遊佛土，周旋往返不異其時。於難非難邊能了諸邊，敷演實際差別善知，得佛辯才住普賢行。善能分別眾生語言，超過世間一切之法，善知一切出世間法。得資具自在波羅蜜多，荷擔有情為不請友。能持一切如來法藏，安住不斷一切佛種。哀愍有情能開法眼，閉諸惡趣開善趣門。普觀有情能作父母兄弟之想，又觀眾生如己身想

。證得一切讚歎功德，波羅蜜多能善了知，讚歎如來一切功德，及餘稱讚諸功德法。如是菩薩摩訶薩眾無量無邊皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。證得一切讚歎功德，波羅蜜多能善了知，讚歎如來一切功德，及餘稱讚諸功德法。如是菩薩摩訶薩眾無量無邊皆來集會。

爾時尊者阿難從坐而起，整理衣服，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，白言：「大德世尊！身色諸根悉皆清淨，威光赫奕如融金聚，又如明鏡凝照光暉。從昔已來初未曾見，喜得瞻仰生希有心。世尊今者入大寂定，行如來行皆悉圓滿，善能建立大丈夫行，思惟去來現在諸佛。世尊何故住斯念耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難從坐而起，整理衣服，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，白言：「大德世尊！身色諸根悉皆清淨，威光赫奕如融金聚，又如明鏡凝照光暉。從昔已來初未曾見，喜得瞻仰生希有心。世尊今者入大寂定，行如來行皆悉圓滿，善能建立大丈夫行，思惟去來現在諸佛。世尊何故住斯念耶？」

爾時佛告阿難：「汝今云何能知此義？為有諸天來告汝耶？為以見我及自知耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「汝今云何能知此義？為有諸天來告汝耶？為以見我及自知耶？」

阿難白佛言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言

「世尊！我見如來光瑞希有故發斯念，非因天等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我見如來光瑞希有故發斯念，非因天等。」

佛告阿難：「善哉善哉！汝今快問。善能觀察微妙辯才，能問如來如是之義。汝為一切如來、應、正等覺，及安住大悲利益群生如優曇花希有大士出見世間，故問斯義。又為哀愍利樂諸眾生故，能問如來如是之義。阿難！如來、應、正等覺善能開示無量知見。何以故？如來知見無有障礙。阿難！如來、應、正等覺欲樂住世，能於念頃住無量無數百千億那由他劫，若復增過如上數量，而如來身及以諸根無有增減。何以故？如來得三昧自在到於彼岸，於一切法最勝自在。是故阿難！諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「善哉善哉！汝今快問。善能觀察微妙辯才，能問如來如是之義。汝為一切如來、應、正等覺，及安住大悲利益群生如優曇花希有大士出見世間，故問斯義。又為哀愍利樂諸眾生故，能問如來如是之義。阿難！如來、應、正等覺善能開示無量知見。何以故？如來知見無有障礙。阿難！如來、應、正等覺欲樂住世，能於念頃住無量無數百千億那由他劫，若復增過如上數量，而如來身及以諸根無有增減。何以故？如來得三昧自在到於彼岸，於一切法最勝自在。是故阿難！諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。」

阿難白佛言：「唯然世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「唯然世尊！願樂欲聞。」

爾時佛告阿難：「往昔過阿僧祇無數大劫，有佛出現，號曰然燈。於彼佛前極過數量，有苦行佛出興于世。苦行佛前復有如來，號為月面。月面佛前過於數量，有旃檀香佛。於彼佛前有蘇迷盧積佛，盧積佛前復有妙高劫佛。如是展轉，有離垢面佛、不染污佛、龍天佛、山聲王佛、蘇迷盧積佛、金藏佛、照曜光佛、光帝佛、大地種姓佛、光明熾盛琉璃金光佛、月像佛、開敷花莊嚴光佛、妙海勝覺遊戲神通佛、金剛光佛、大阿伽陀香光佛、捨離煩惱心佛、寶增長佛、勇猛積佛、勝積佛、持大功德法施神通佛、映蔽日月光佛、照曜琉璃佛、心覺花佛、月光佛、日光佛、花瓔珞色王開敷神通佛、水月光佛、破無明暗佛、真珠珊瑚蓋佛、底沙佛、勝花佛、法慧吼佛、有師子吼鵝鴈聲佛、梵音龍吼佛。如是等佛出現於世，相去劫數皆過數量。彼龍吼佛未出世前無央數劫，有世主佛。世主佛前無邊劫數有佛出世，號世間自在王如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「往昔過阿僧祇無數大劫，有佛出現，號曰然燈。於彼佛前極過數量，有苦行佛出興于世。苦行佛前復有如來，號為月面。月面佛前過於數量，有旃檀香佛。於彼佛前有蘇迷盧積佛，盧積佛前復有妙高劫佛。如是展轉，有離垢面佛、不染污佛、龍天佛、山聲王佛、蘇迷盧積佛、金藏佛、照曜光佛、光帝佛、大地種姓佛、光明熾盛琉璃金光佛、月像佛、開敷花莊嚴光佛、妙海勝覺遊戲神通佛、金剛光佛、大阿伽陀香光佛、捨離煩惱心佛、寶增長佛、勇猛積佛、勝積佛、持大功德法施神通佛、映蔽日月光佛、照曜琉璃佛、心覺花佛、月光佛、日光佛、花瓔珞色王開敷神通佛、水月光佛、破無明暗佛、真珠珊瑚蓋佛、底沙佛、勝花佛、法慧吼佛、有師子吼鵝鴈聲佛、梵音龍吼佛。如是等佛出現於世，相去劫數皆過數量。彼龍吼佛未出世前無央數劫，有世主佛。世主佛前無邊劫數有佛出世，號世間自在王如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、世尊。

「阿難！彼佛法中有一比丘名曰法處，有殊勝行願及念慧力增上，其心堅固不動，福智殊勝人相端嚴。阿難！彼法處比丘往詣世間自在王如來所，偏袒右肩頂禮佛足，向佛合掌以頌讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼佛法中有一比丘名曰法處，有殊勝行願及念慧力增上，其心堅固不動，福智殊勝人相端嚴。阿難！彼法處比丘往詣世間自在王如來所，偏袒右肩頂禮佛足，向佛合掌以頌讚曰：

「『如來無量無邊光， 舉世無光可能喻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如來無量無邊光， 舉世無光可能喻，

一切日月摩尼寶， 佛之光威皆映蔽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切日月摩尼寶， 佛之光威皆映蔽。

世尊能演一音聲， 有情各各隨類解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊能演一音聲， 有情各各隨類解，

又能現一妙色身， 普使眾生隨類見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又能現一妙色身， 普使眾生隨類見。

戒定慧進及多聞， 一切有情無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒定慧進及多聞， 一切有情無與等，

心流覺慧如大海， 善能了知甚深法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心流覺慧如大海， 善能了知甚深法。

惑盡過亡應受供， 如是聖德惟世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惑盡過亡應受供， 如是聖德惟世尊，

佛有殊勝大威光， 普照十方無量剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛有殊勝大威光， 普照十方無量剎。

我今稱讚諸功德， 冀希福慧等如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今稱讚諸功德， 冀希福慧等如來，

能救一切諸世間， 生老病死眾苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能救一切諸世間， 生老病死眾苦惱。

願當安住三摩地， 演說施戒諸法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願當安住三摩地， 演說施戒諸法門，

忍辱精勤及定慧， 庶當成佛濟群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱精勤及定慧， 庶當成佛濟群生。

為求無上大菩提， 供養十方諸妙覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求無上大菩提， 供養十方諸妙覺，

百千俱胝那由他， 極彼恒沙之數量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千俱胝那由他， 極彼恒沙之數量。

又願當獲大神光， 倍照恒沙億佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又願當獲大神光， 倍照恒沙億佛剎，

及以無邊勝進力， 感得殊勝廣淨居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以無邊勝進力， 感得殊勝廣淨居。

如是無等佛剎中， 安處群生當利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無等佛剎中， 安處群生當利益，

十方最勝之大士， 彼皆當往生喜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方最勝之大士， 彼皆當往生喜心。

唯佛聖智能證知， 我今希求堅固力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛聖智能證知， 我今希求堅固力，

縱沈無間諸地獄， 如是願心終不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱沈無間諸地獄， 如是願心終不退。

一切世間無礙智， 應當了知如是心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間無礙智， 應當了知如是心。』

「復次阿難！法處比丘讚佛德已白言：『世尊！我今發阿耨多羅三藐三菩提心，惟願如來為我演說如是等法，令於世間得無等等成大菩提，具攝清淨莊嚴佛土。』佛告比丘：『汝應自攝清淨佛國。』法處白佛言：『世尊！我無威力堪能攝受，唯願如來說餘佛土清淨莊嚴，我等聞已誓當圓滿。』爾時世尊為其廣說二十一億清淨佛土具足莊嚴，說是法時經于億歲。阿難！法處比丘於彼二十一億諸佛土中所有嚴淨之事悉皆攝受，既攝受已滿足五劫思惟修習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！法處比丘讚佛德已白言：『世尊！我今發阿耨多羅三藐三菩提心，惟願如來為我演說如是等法，令於世間得無等等成大菩提，具攝清淨莊嚴佛土。』佛告比丘：『汝應自攝清淨佛國。』法處白佛言：『世尊！我無威力堪能攝受，唯願如來說餘佛土清淨莊嚴，我等聞已誓當圓滿。』爾時世尊為其廣說二十一億清淨佛土具足莊嚴，說是法時經于億歲。阿難！法處比丘於彼二十一億諸佛土中所有嚴淨之事悉皆攝受，既攝受已滿足五劫思惟修習。」

阿難白佛言：「世尊！彼世間自在王如來壽量幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！彼世間自在王如來壽量幾何？」

世尊告曰：「彼佛壽量滿四十劫。阿難！彼二十一俱胝佛剎，法處比丘所攝佛國超過於彼。既攝受已，往詣世間自在王如來所，頂禮雙足右繞七匝，却住一面白言：『世尊！我已攝受具足功德嚴淨佛土。』佛言：『今正是時，汝應具說令眾歡喜，亦令大眾皆當攝受圓滿佛土。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「彼佛壽量滿四十劫。阿難！彼二十一俱胝佛剎，法處比丘所攝佛國超過於彼。既攝受已，往詣世間自在王如來所，頂禮雙足右繞七匝，却住一面白言：『世尊！我已攝受具足功德嚴淨佛土。』佛言：『今正是時，汝應具說令眾歡喜，亦令大眾皆當攝受圓滿佛土。』

「法處白言：『唯願世尊大慈留聽，我今將說殊勝之願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法處白言：『唯願世尊大慈留聽，我今將說殊勝之願。

「『若我證得無上菩提，國中有地獄、餓鬼、畜生趣者，我終不取無上正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我證得無上菩提，國中有地獄、餓鬼、畜生趣者，我終不取無上正覺。

「『若我成佛，國中眾生有墮三惡趣者，我終不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中眾生有墮三惡趣者，我終不取正覺。

「『若我成佛，國中有情若不皆同真金色者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中有情若不皆同真金色者，不取正覺。

「『若我成佛，國中有情形貌差別有好醜者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中有情形貌差別有好醜者，不取正覺。

「『若我成佛，國中有情不得宿念，下至不知億那由他百千劫事者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中有情不得宿念，下至不知億那由他百千劫事者，不取正覺。

「『若我成佛，國中有情若無天眼，乃至不見億那由他百千佛國土者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中有情若無天眼，乃至不見億那由他百千佛國土者，不取正覺。

「『若我成佛，國中有情不獲天耳，乃至不聞億那由他百千踰繕那外佛說法者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中有情不獲天耳，乃至不聞億那由他百千踰繕那外佛說法者，不取正覺。

「『若我成佛，國中有情無他心智，乃至不知億那由他百千佛國土中有情心行者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中有情無他心智，乃至不知億那由他百千佛國土中有情心行者，不取正覺。

「『若我成佛，國中有情不獲神通自在波羅蜜多，於一念頃不能超過億那由他百千佛剎者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中有情不獲神通自在波羅蜜多，於一念頃不能超過億那由他百千佛剎者，不取正覺。

「『若我成佛，國中有情起於少分我我所想者，不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中有情起於少分我我所想者，不取菩提。

「『若我成佛，國中有情若不決定成等正覺、證大涅槃者，不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中有情若不決定成等正覺、證大涅槃者，不取菩提。

「『若我成佛，光明有限，下至不照億那由他百千及算數佛剎者，不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，光明有限，下至不照億那由他百千及算數佛剎者，不取菩提。

「『若我成佛，壽量有限，乃至俱胝那由他百千及算數劫者，不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，壽量有限，乃至俱胝那由他百千及算數劫者，不取菩提。

「『若我成佛，國中聲聞無有知其數者，假使三千大千世界滿中有情及諸緣覺，於百千歲盡其智算亦不能知；若有知者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中聲聞無有知其數者，假使三千大千世界滿中有情及諸緣覺，於百千歲盡其智算亦不能知；若有知者，不取正覺。

「『若我成佛，國中有情壽量有限齊者，不取菩提；唯除願力而受生者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中有情壽量有限齊者，不取菩提；唯除願力而受生者。

「『若我成佛，國中眾生若有不善名者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中眾生若有不善名者，不取正覺。

「『若我成佛，彼無量剎中無數諸佛不共諮嗟稱歎我國者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，彼無量剎中無數諸佛不共諮嗟稱歎我國者，不取正覺。

「『若我證得無上覺時，餘佛剎中諸有情類聞我名已，所有善根心心迴向願生我國，乃至十念若不生者，不取菩提；唯除造無間惡業、誹謗正法及諸聖人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我證得無上覺時，餘佛剎中諸有情類聞我名已，所有善根心心迴向願生我國，乃至十念若不生者，不取菩提；唯除造無間惡業、誹謗正法及諸聖人。

「『若我成佛，於他剎土有諸眾生發菩提心，及於我所起清淨念，復以善根迴向願生極樂。彼人臨命終時，我與諸比丘眾現其人前。若不爾者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，於他剎土有諸眾生發菩提心，及於我所起清淨念，復以善根迴向願生極樂。彼人臨命終時，我與諸比丘眾現其人前。若不爾者，不取正覺。

「『若我成佛，無量國中所有眾生聞說我名，以己善根迴向極樂。若不生者，不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，無量國中所有眾生聞說我名，以己善根迴向極樂。若不生者，不取菩提。

「『若我成佛，國中菩薩皆不成就三十二相者，不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中菩薩皆不成就三十二相者，不取菩提。

「『若我成佛，於彼國中所有菩薩，於大菩提咸悉位階一生補處。唯除大願諸菩薩等，為諸眾生被精進甲，勤行利益修大涅槃，遍諸佛國行菩薩行，供養一切諸佛如來，安立恒沙眾生住無上覺，所修諸行復勝於前，行普賢道而得出離。若不爾者，不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，於彼國中所有菩薩，於大菩提咸悉位階一生補處。唯除大願諸菩薩等，為諸眾生被精進甲，勤行利益修大涅槃，遍諸佛國行菩薩行，供養一切諸佛如來，安立恒沙眾生住無上覺，所修諸行復勝於前，行普賢道而得出離。若不爾者，不取菩提。

「『若我成佛，國中菩薩每於晨朝供養他方乃至無量億那由他百千諸佛，以佛威力即以食前還到本國。若不爾者，不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中菩薩每於晨朝供養他方乃至無量億那由他百千諸佛，以佛威力即以食前還到本國。若不爾者，不取菩提。

「『若我成佛，於彼剎中諸菩薩眾所須種種供具，於諸佛所殖諸善根，如是色類不圓滿者，不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，於彼剎中諸菩薩眾所須種種供具，於諸佛所殖諸善根，如是色類不圓滿者，不取菩提。

「『若我當成佛時，國中菩薩說諸法要不善順入一切智者，不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我當成佛時，國中菩薩說諸法要不善順入一切智者，不取菩提。

「『若我成佛，彼國所生諸菩薩等若無那羅延堅固力者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，彼國所生諸菩薩等若無那羅延堅固力者，不取正覺。

「『若我成佛，周遍國中諸莊嚴具，無有眾生能總演說，乃至有天眼者不能了知所有雜類形色光相。若有能知及總宣說者，不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，周遍國中諸莊嚴具，無有眾生能總演說，乃至有天眼者不能了知所有雜類形色光相。若有能知及總宣說者，不取菩提。

「『若我成佛，國中具有無量色樹高百千由旬，諸菩薩中有善根劣者若不能了知，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中具有無量色樹高百千由旬，諸菩薩中有善根劣者若不能了知，不取正覺。

「『若我成佛，國中眾生讀誦經典教授敷演，若不獲得勝辯才者，不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中眾生讀誦經典教授敷演，若不獲得勝辯才者，不取菩提。

「『若我成佛，國中菩薩有不成就無邊辯才者，不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中菩薩有不成就無邊辯才者，不取菩提。

「『若我成佛，國土光淨遍無與等，徹照無量無數不可思議諸佛世界，如明鏡中現其面像。若不爾者，不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國土光淨遍無與等，徹照無量無數不可思議諸佛世界，如明鏡中現其面像。若不爾者，不取菩提。

「『若我成佛，國界之內地及虛空有無量種香，復有百千億那由他數眾寶香鑪，香氣普熏遍虛空界，其香殊勝超過人天珍，奉如來及菩薩眾。若不爾者，不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國界之內地及虛空有無量種香，復有百千億那由他數眾寶香鑪，香氣普熏遍虛空界，其香殊勝超過人天珍，奉如來及菩薩眾。若不爾者，不取菩提。

「『若我成佛，周遍十方無量無數不可思議無等界眾生之輩，蒙佛威光所照觸者，身心安樂超過人天。若不爾者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，周遍十方無量無數不可思議無等界眾生之輩，蒙佛威光所照觸者，身心安樂超過人天。若不爾者，不取正覺。

「『若我成佛，無量不可思議無等界諸佛剎中菩薩之輩聞我名已，若不證得離生、獲陀羅尼者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，無量不可思議無等界諸佛剎中菩薩之輩聞我名已，若不證得離生、獲陀羅尼者，不取正覺。

「『若我成佛，周遍無數不可思議無有等量諸佛國中所有女人，聞我名已得清淨信，發菩提心厭患女身。若於來世不捨女人身者，不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，周遍無數不可思議無有等量諸佛國中所有女人，聞我名已得清淨信，發菩提心厭患女身。若於來世不捨女人身者，不取菩提。

「『若我成佛，無量無數不可思議無等佛剎菩薩之眾，聞我名已得離生法，若不修行殊勝梵行，乃至到於大菩提者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，無量無數不可思議無等佛剎菩薩之眾，聞我名已得離生法，若不修行殊勝梵行，乃至到於大菩提者，不取正覺。

「『若我成佛，周遍十方無有等量諸佛剎中所有菩薩，聞我名已五體投地，以清淨心修菩薩行。若諸天人不禮敬者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，周遍十方無有等量諸佛剎中所有菩薩，聞我名已五體投地，以清淨心修菩薩行。若諸天人不禮敬者，不取正覺。

「『若我成佛，國中眾生所須衣服隨念即至，如佛命：「善來，比丘。」法服自然在體。若不爾者，不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中眾生所須衣服隨念即至，如佛命：「善來，比丘。」法服自然在體。若不爾者，不取菩提。

「『若我成佛，諸眾生類纔生我國中，若不皆獲資具心淨安樂如得漏盡諸比丘者，不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，諸眾生類纔生我國中，若不皆獲資具心淨安樂如得漏盡諸比丘者，不取菩提。

「『若我成佛，國中群生隨心欲見諸佛淨國殊勝莊嚴，於寶樹間悉皆出現，猶如明鏡見其面像。若不爾者，不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中群生隨心欲見諸佛淨國殊勝莊嚴，於寶樹間悉皆出現，猶如明鏡見其面像。若不爾者，不取菩提。

「『若我成佛，餘佛剎中所有眾生聞我名已，乃至菩提諸根有闕、德用非廣者，不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，餘佛剎中所有眾生聞我名已，乃至菩提諸根有闕、德用非廣者，不取菩提。

「『若我成佛，餘佛剎中所有菩薩聞我名已，若不皆善分別勝三摩地名字語言，菩薩住彼三摩地中，於一剎那言說之頃不能供養無量無數不可思議無等諸佛，又不現證六三摩地者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，餘佛剎中所有菩薩聞我名已，若不皆善分別勝三摩地名字語言，菩薩住彼三摩地中，於一剎那言說之頃不能供養無量無數不可思議無等諸佛，又不現證六三摩地者，不取正覺。

「『若我成佛，餘佛土中有諸菩薩聞我名已，壽終之後若不得生豪貴家者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，餘佛土中有諸菩薩聞我名已，壽終之後若不得生豪貴家者，不取正覺。

「『若我成佛，餘佛剎中所有菩薩聞我名已，若不應時修菩薩行，清淨歡喜得平等住具諸善根，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，餘佛剎中所有菩薩聞我名已，若不應時修菩薩行，清淨歡喜得平等住具諸善根，不取正覺。

「『若我成佛，他方菩薩聞我名已，皆得平等三摩地門，住是定中常供無量無等諸佛，乃至菩提終不退轉。若不爾者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，他方菩薩聞我名已，皆得平等三摩地門，住是定中常供無量無等諸佛，乃至菩提終不退轉。若不爾者，不取正覺。

「『若我成佛，國中菩薩隨其志願，所欲聞法自然得聞。若不爾者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，國中菩薩隨其志願，所欲聞法自然得聞。若不爾者，不取正覺。

「『若我證得無上菩提，餘佛剎中所有菩薩聞我名已，於阿耨多羅三藐三菩提有退轉者，不取正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我證得無上菩提，餘佛剎中所有菩薩聞我名已，於阿耨多羅三藐三菩提有退轉者，不取正覺。

「『若我成佛，餘佛國中所有菩薩若聞我名，應時不獲一二三忍、於諸佛法不能現證不退轉者，不取菩提。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我成佛，餘佛國中所有菩薩若聞我名，應時不獲一二三忍、於諸佛法不能現證不退轉者，不取菩提。』」

爾時佛告阿難：「彼法處比丘於世間自在王如來前發此願已，承佛威神而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「彼法處比丘於世間自在王如來前發此願已，承佛威神而說頌曰：

「『今對如來發弘誓， 當證無上菩提日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『今對如來發弘誓， 當證無上菩提日，

若不滿足諸上願， 不取十力無等尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不滿足諸上願， 不取十力無等尊。

心或不堪常行施， 廣濟貧窮免諸苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心或不堪常行施， 廣濟貧窮免諸苦，

利益世間使安樂， 不成救世之法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益世間使安樂， 不成救世之法王。

我證菩提坐道場， 名聞不遍十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我證菩提坐道場， 名聞不遍十方界，

無量無邊異佛剎， 不取十力世中尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊異佛剎， 不取十力世中尊。

方趣無上大菩提， 出家為求於欲境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方趣無上大菩提， 出家為求於欲境，

於彼念慧行無有， 不作調御天人師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼念慧行無有， 不作調御天人師。

願獲如來無量光， 普照十方諸佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願獲如來無量光， 普照十方諸佛土，

能滅一切貪恚癡， 亦斷世間諸惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能滅一切貪恚癡， 亦斷世間諸惡趣。

願得光開淨慧眼， 於諸有中破冥暗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願得光開淨慧眼， 於諸有中破冥暗，

除滅諸難使無餘， 安處天人大威者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅諸難使無餘， 安處天人大威者。

修習本行已清淨， 獲得無量勝威光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習本行已清淨， 獲得無量勝威光，

日月諸天摩尼火， 所有光暉皆映蔽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月諸天摩尼火， 所有光暉皆映蔽。

最勝丈夫修行已， 於彼貧窮為伏藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝丈夫修行已， 於彼貧窮為伏藏，

圓滿善法無等倫， 於大眾中師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿善法無等倫， 於大眾中師子吼。

往昔供養自然智， 多劫勤修諸苦行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔供養自然智， 多劫勤修諸苦行，

為求最勝諸慧蘊， 滿足本願天人尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求最勝諸慧蘊， 滿足本願天人尊。

如來知見無所礙， 一切有為皆能了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來知見無所礙， 一切有為皆能了，

願我當成無與等， 最勝智者真導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我當成無與等， 最勝智者真導師。

我若當證大菩提， 如斯弘誓實圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若當證大菩提， 如斯弘誓實圓滿，

願動三千大千界， 天眾空中皆雨花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願動三千大千界， 天眾空中皆雨花。

是時大地咸震動， 天花鼓樂滿虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大地咸震動， 天花鼓樂滿虛空，

并雨栴檀細末香， 唱言未來當作佛。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并雨栴檀細末香， 唱言未來當作佛。』」

佛告阿難：「彼法處比丘於世間自在王如來。及諸天人魔梵沙門婆羅門等前，廣發如是大弘誓願，皆已成就世間希有。發是願已，如實安住種種功德，具足莊嚴威德廣大清淨佛土。修習如是菩薩行時，經於無量無數不可思議無有等等億那由他百千劫內，初未曾起貪瞋及癡欲害恚想，不起色聲香味觸想，於諸眾生常樂愛敬猶如親屬，其性溫和易可同處。有來求者不逆其意，善言勸諭無不從心，資養所須趣支身命。少欲知足常樂虛閑，稟識聰明而無矯妄。其性調順無有暴惡，於諸有情常懷慈忍。心不詐諂亦無懈怠，善言策進求諸白法。普為群生勇猛無退，利益世間大願圓滿。奉事師長敬佛法僧，於菩薩行常被甲冑，志樂寂靜離諸染著。為令眾生常修白法，於善法中而為上首，住空無相無願、無作無生、不起不滅無有憍慢。而彼正士行菩薩道時，常護語言，不以語言害他及己，常以語業利己及人。若入王城及諸村落，雖見諸色心無所染，以清淨心不愛不恚。菩薩爾時於檀波羅蜜起自行已，又能令他行於惠施。於尸波羅蜜乃至般若波羅蜜，起前二行皆悉圓滿。由成如是諸善根故，所生之處有無量億那由他百千伏藏自然涌出，復令無量無數不可思議無等無邊諸眾生類，安住阿耨多羅三藐三菩提。如是無邊諸菩薩眾起諸妙行，供養奉事於諸世尊乃至成佛，皆不可以語言分別之所能知。或作輪王、帝釋、蘇焰摩天、兜率陀天、善化天、他化自在天、大梵天王，皆能奉事供養諸佛，及能請佛轉於法輪。若作閻浮提王及諸長者、宰官、婆羅門、剎帝利等，諸種姓中皆能尊重供養諸佛，又能演說無量法門。從此永棄世間，成無上覺。然彼菩薩能以上妙衣服臥具飲食醫藥，盡形供養一切如來得安樂住。如是種種圓滿善根，非以語言能盡邊際。口中常出栴檀妙香，其香普熏無量無數乃至億那由他百千世界，復從一切毛孔出過人天優鉢羅花上妙香氣。隨所生處，相好端嚴殊勝圓滿。又得諸資具自在波羅蜜多，一切服用周遍無乏。所謂諸寶香花幢幡繒蓋、上妙衣服飲食湯藥，及諸伏藏珍玩所須，皆從菩薩掌中自然流出，身諸毛孔流出一切人天音樂。由是因緣，能令無量無數不可思議諸眾生等，安住阿耨多羅三藐三菩提。阿難！我今已說法處菩薩本所修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「彼法處比丘於世間自在王如來。及諸天人魔梵沙門婆羅門等前，廣發如是大弘誓願，皆已成就世間希有。發是願已，如實安住種種功德，具足莊嚴威德廣大清淨佛土。修習如是菩薩行時，經於無量無數不可思議無有等等億那由他百千劫內，初未曾起貪瞋及癡欲害恚想，不起色聲香味觸想，於諸眾生常樂愛敬猶如親屬，其性溫和易可同處。有來求者不逆其意，善言勸諭無不從心，資養所須趣支身命。少欲知足常樂虛閑，稟識聰明而無矯妄。其性調順無有暴惡，於諸有情常懷慈忍。心不詐諂亦無懈怠，善言策進求諸白法。普為群生勇猛無退，利益世間大願圓滿。奉事師長敬佛法僧，於菩薩行常被甲冑，志樂寂靜離諸染著。為令眾生常修白法，於善法中而為上首，住空無相無願、無作無生、不起不滅無有憍慢。而彼正士行菩薩道時，常護語言，不以語言害他及己，常以語業利己及人。若入王城及諸村落，雖見諸色心無所染，以清淨心不愛不恚。菩薩爾時於檀波羅蜜起自行已，又能令他行於惠施。於尸波羅蜜乃至般若波羅蜜，起前二行皆悉圓滿。由成如是諸善根故，所生之處有無量億那由他百千伏藏自然涌出，復令無量無數不可思議無等無邊諸眾生類，安住阿耨多羅三藐三菩提。如是無邊諸菩薩眾起諸妙行，供養奉事於諸世尊乃至成佛，皆不可以語言分別之所能知。或作輪王、帝釋、蘇焰摩天、兜率陀天、善化天、他化自在天、大梵天王，皆能奉事供養諸佛，及能請佛轉於法輪。若作閻浮提王及諸長者、宰官、婆羅門、剎帝利等，諸種姓中皆能尊重供養諸佛，又能演說無量法門。從此永棄世間，成無上覺。然彼菩薩能以上妙衣服臥具飲食醫藥，盡形供養一切如來得安樂住。如是種種圓滿善根，非以語言能盡邊際。口中常出栴檀妙香，其香普熏無量無數乃至億那由他百千世界，復從一切毛孔出過人天優鉢羅花上妙香氣。隨所生處，相好端嚴殊勝圓滿。又得諸資具自在波羅蜜多，一切服用周遍無乏。所謂諸寶香花幢幡繒蓋、上妙衣服飲食湯藥，及諸伏藏珍玩所須，皆從菩薩掌中自然流出，身諸毛孔流出一切人天音樂。由是因緣，能令無量無數不可思議諸眾生等，安住阿耨多羅三藐三菩提。阿難！我今已說法處菩薩本所修行。」

爾時阿難白佛言：「世尊！彼法處菩薩成菩提者，為過去耶？為未來耶？為今現在他方世界耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！彼法處菩薩成菩提者，為過去耶？為未來耶？為今現在他方世界耶？」

佛告阿難：「西方去此十萬億佛剎，彼有世界名曰極樂。法處比丘在彼成佛，號無量壽，今現在說法，無量菩薩及聲聞眾恭敬圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「西方去此十萬億佛剎，彼有世界名曰極樂。法處比丘在彼成佛，號無量壽，今現在說法，無量菩薩及聲聞眾恭敬圍繞。

「阿難！彼佛光明普照佛剎無量無數不可思議，我今略說，光照東方如恒河沙等國土，南西北方四維上下亦復如是，唯除諸佛本願威神所加，悉皆照燭。是諸佛光，或有加一尋者，或有加一由旬乃至億那由他百千由旬光者，或普照佛剎者。阿難，以是義故，無量壽佛復有異名，謂無量光、無邊光、無著光、無礙光、光照王端嚴光、愛光、喜光、可觀光、不思議光、無等光、不可稱量光、映蔽日光、映蔽月光、掩奪日月光。彼之光明清淨廣大，普令眾生身心悅樂，復令一切餘佛剎中天、龍、夜叉、阿修羅等皆得歡悅。阿難！我今開示彼佛光明，滿足一劫說不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼佛光明普照佛剎無量無數不可思議，我今略說，光照東方如恒河沙等國土，南西北方四維上下亦復如是，唯除諸佛本願威神所加，悉皆照燭。是諸佛光，或有加一尋者，或有加一由旬乃至億那由他百千由旬光者，或普照佛剎者。阿難，以是義故，無量壽佛復有異名，謂無量光、無邊光、無著光、無礙光、光照王端嚴光、愛光、喜光、可觀光、不思議光、無等光、不可稱量光、映蔽日光、映蔽月光、掩奪日月光。彼之光明清淨廣大，普令眾生身心悅樂，復令一切餘佛剎中天、龍、夜叉、阿修羅等皆得歡悅。阿難！我今開示彼佛光明，滿足一劫說不能盡。

「復次阿難！彼無量壽如來，諸聲聞眾不可稱量知其邊際。假使比丘滿億那由他百千數量，皆如大目揵連神通自在，於晨朝時周歷大千世界、須臾之頃還至本處，彼經億那由他百千歲數欲共計算無量壽佛初會之中諸聲聞眾，盡其神力乃至滅度，於百分中不知其一、於千分百千分乃至鄔波尼殺曇分中亦不知其一。阿難！譬如大海深八萬四千由旬，以目極觀不知邊際。若有丈夫析一毛端為五十分，以其一分於大海中霑取一滴。阿難！彼之水滴比於大海，何者為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！彼無量壽如來，諸聲聞眾不可稱量知其邊際。假使比丘滿億那由他百千數量，皆如大目揵連神通自在，於晨朝時周歷大千世界、須臾之頃還至本處，彼經億那由他百千歲數欲共計算無量壽佛初會之中諸聲聞眾，盡其神力乃至滅度，於百分中不知其一、於千分百千分乃至鄔波尼殺曇分中亦不知其一。阿難！譬如大海深八萬四千由旬，以目極觀不知邊際。若有丈夫析一毛端為五十分，以其一分於大海中霑取一滴。阿難！彼之水滴比於大海，何者為多？」

阿難白言：「假使取千由旬水，猶以為少，況以毛端一分而可方之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「假使取千由旬水，猶以為少，況以毛端一分而可方之！」

佛告阿難：「假使比丘滿億那由他百千數量，皆如大目揵連，經百千億那由他歲皆共算數彼無量壽如來初會聲聞，所知數量如彼毛端一滴之水，餘不測者猶如大海。諸菩薩摩訶薩眾亦復如是，非以算計之所能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「假使比丘滿億那由他百千數量，皆如大目揵連，經百千億那由他歲皆共算數彼無量壽如來初會聲聞，所知數量如彼毛端一滴之水，餘不測者猶如大海。諸菩薩摩訶薩眾亦復如是，非以算計之所能知。

「阿難！彼佛壽命無量無邊，不可知其劫數多少；聲聞、菩薩及諸天人，壽量亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼佛壽命無量無邊，不可知其劫數多少；聲聞、菩薩及諸天人，壽量亦爾。」

阿難白佛言：「世尊！彼佛出世于今幾時，能得如是無量壽命？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！彼佛出世于今幾時，能得如是無量壽命？」

佛告阿難：「彼佛受生，經今十劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「彼佛受生，經今十劫。

「復次阿難！彼極樂界無量功德具足莊嚴，國土豐稔天人熾盛，志意和適常得安隱，無有地獄、畜生及琰魔王界。有種種香周遍芬馥，種種妙花亦皆充滿。有七寶幢周布行列，其寶幢上懸諸幡蓋及眾寶鈴，具足百千諸妙雜色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！彼極樂界無量功德具足莊嚴，國土豐稔天人熾盛，志意和適常得安隱，無有地獄、畜生及琰魔王界。有種種香周遍芬馥，種種妙花亦皆充滿。有七寶幢周布行列，其寶幢上懸諸幡蓋及眾寶鈴，具足百千諸妙雜色。

「阿難！彼如來國多諸寶樹，或純黃金、白銀、琉璃、頗梨、赤珠、馬瑙、玉樹，唯一寶成不雜餘寶，或以二寶乃至七寶莊嚴。阿難！彼金為樹者，以金為根莖，白銀為葉及以花果。白銀之樹，銀為根莖，黃金為葉及以花果。馬瑙之樹，馬瑙根莖，美玉為葉及以花果。美玉樹者，玉為根莖，七寶為葉及諸花果。或有金樹，黃金為根，白銀為莖，琉璃為枝，頗梨為條，赤珠為葉，馬瑙為花，美玉為果。或有銀樹，以銀為根，黃金為莖，餘枝果等飾同金樹。琉璃樹者，琉璃為根，黃金為莖，白銀為枝，頗梨為條，赤珠為葉，馬瑙為花，美玉為果。頗梨、真珠、馬瑙等樹，諸寶轉飾皆若琉璃。復有玉樹，玉為其根，黃金為莖，白銀為枝，琉璃為條，頗梨為葉，赤珠為花，馬瑙為果。復有無量摩尼珠等寶莊嚴樹，周遍其國。是諸寶樹光輝赫奕世無能比，以七寶羅網而覆其上，其網柔軟如兜羅綿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼如來國多諸寶樹，或純黃金、白銀、琉璃、頗梨、赤珠、馬瑙、玉樹，唯一寶成不雜餘寶，或以二寶乃至七寶莊嚴。阿難！彼金為樹者，以金為根莖，白銀為葉及以花果。白銀之樹，銀為根莖，黃金為葉及以花果。馬瑙之樹，馬瑙根莖，美玉為葉及以花果。美玉樹者，玉為根莖，七寶為葉及諸花果。或有金樹，黃金為根，白銀為莖，琉璃為枝，頗梨為條，赤珠為葉，馬瑙為花，美玉為果。或有銀樹，以銀為根，黃金為莖，餘枝果等飾同金樹。琉璃樹者，琉璃為根，黃金為莖，白銀為枝，頗梨為條，赤珠為葉，馬瑙為花，美玉為果。頗梨、真珠、馬瑙等樹，諸寶轉飾皆若琉璃。復有玉樹，玉為其根，黃金為莖，白銀為枝，琉璃為條，頗梨為葉，赤珠為花，馬瑙為果。復有無量摩尼珠等寶莊嚴樹，周遍其國。是諸寶樹光輝赫奕世無能比，以七寶羅網而覆其上，其網柔軟如兜羅綿。

「復次阿難！無量壽佛有菩提樹，高十六億由旬，枝葉垂布八億由旬。樹本隆起高五千由旬，周圓亦爾。其條葉花果常有無量百千種種妙色，及諸珍寶殊勝莊嚴，謂月光摩尼寶、釋迦毘楞伽寶、心王摩尼寶、海乘流注摩尼寶，光輝遍照超過人天。於其樹上有諸金鎖垂寶瓔珞周遍莊嚴，謂盧遮迦寶、末瑳寶，及赤白青色真珠等寶以為瓔珞。有師子雲聚寶等以為其鎖，飾諸寶柱。又以純金真珠雜寶鈴鐸以為其網，莊嚴寶鎖彌覆其上，以頗梨萬字半月寶等互相映飾，微風吹動出種種聲，令千世界諸眾生等隨樂差別，於甚深法證無生忍。阿難！彼千世界諸有情等聞此音已，住不退轉無上菩提，及無量無數有情得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！無量壽佛有菩提樹，高十六億由旬，枝葉垂布八億由旬。樹本隆起高五千由旬，周圓亦爾。其條葉花果常有無量百千種種妙色，及諸珍寶殊勝莊嚴，謂月光摩尼寶、釋迦毘楞伽寶、心王摩尼寶、海乘流注摩尼寶，光輝遍照超過人天。於其樹上有諸金鎖垂寶瓔珞周遍莊嚴，謂盧遮迦寶、末瑳寶，及赤白青色真珠等寶以為瓔珞。有師子雲聚寶等以為其鎖，飾諸寶柱。又以純金真珠雜寶鈴鐸以為其網，莊嚴寶鎖彌覆其上，以頗梨萬字半月寶等互相映飾，微風吹動出種種聲，令千世界諸眾生等隨樂差別，於甚深法證無生忍。阿難！彼千世界諸有情等聞此音已，住不退轉無上菩提，及無量無數有情得無生法忍。

「復次阿難！若有眾生見菩提樹、聞聲、嗅香、嘗其果味、觸其光影、念樹功德，由此因緣乃至涅槃，五根無患心無散亂，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。復由見彼菩提樹故獲三種忍。何等為三？一者隨聲忍，二者隨順忍，三者無生法忍。此皆無量壽佛本願威神見所加，及往修靜慮無比喻故、無缺減故、善修習故、善攝受故、善成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！若有眾生見菩提樹、聞聲、嗅香、嘗其果味、觸其光影、念樹功德，由此因緣乃至涅槃，五根無患心無散亂，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。復由見彼菩提樹故獲三種忍。何等為三？一者隨聲忍，二者隨順忍，三者無生法忍。此皆無量壽佛本願威神見所加，及往修靜慮無比喻故、無缺減故、善修習故、善攝受故、善成就故。