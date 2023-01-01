大寶積經卷第十六西晉三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第十六西晉三藏竺法護譯

淨居天子會第四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨居天子會第四之二

「復次金剛摧！菩薩夢中自見被縛將殺，此菩薩魔業增盛非業障。彼應修無礙定修於慈心，以此淨除業障。此菩薩是見六地初地。若夢被繫在死尸中，是見五地。若被縛至親里圍繞，是六地。是魔業，不勤修、初地羸劣，為無上道應修增上進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中自見被縛將殺，此菩薩魔業增盛非業障。彼應修無礙定修於慈心，以此淨除業障。此菩薩是見六地初地。若夢被繫在死尸中，是見五地。若被縛至親里圍繞，是六地。是魔業，不勤修、初地羸劣，為無上道應修增上進。

「復次金剛摧！菩薩若夢中自知在刀中，此菩薩是初地五地，多惡知識，多艱難，應靜無忿怒、無障礙心，一向勤利他人，以此淨除業障。前曾在上位，惱亂持戒人。見人持種種刀，自見在中，此菩薩初地見。若見人持一刀在中，是第二地。見捉杖在中，是見三地。若見捉石在中，此見四地。見在空手眾中住，是五地。除魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中自知在刀中，此菩薩是初地五地，多惡知識，多艱難，應靜無忿怒、無障礙心，一向勤利他人，以此淨除業障。前曾在上位，惱亂持戒人。見人持種種刀，自見在中，此菩薩初地見。若見人持一刀在中，是第二地。見捉杖在中，是見三地。若見捉石在中，此見四地。見在空手眾中住，是五地。除魔業。

「復次金剛摧！菩薩夢自見在空中，此菩薩在信地，得無生法忍。此菩薩諸天所念，應修好威儀，應常修精進，勸發眾生求無上道，不應常住一處，如是清淨。此菩薩是初地七地見處處地。若見虛空中行施，此是初地。若空中見仙人，此見第二地。若見沙門，此見第三地。若見龍，第四地。若見天，第五地。若見梵天，是第六地。若見菩薩如來，是第七地。除魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢自見在空中，此菩薩在信地，得無生法忍。此菩薩諸天所念，應修好威儀，應常修精進，勸發眾生求無上道，不應常住一處，如是清淨。此菩薩是初地七地見處處地。若見虛空中行施，此是初地。若空中見仙人，此見第二地。若見沙門，此見第三地。若見龍，第四地。若見天，第五地。若見梵天，是第六地。若見菩薩如來，是第七地。除魔業。

「復次金剛摧！菩薩若夢中自見捉炬，應勤修明慧。此菩薩是初地五地。此菩薩應不顧身命、不觀飲食，應行禪不生疑悔，如是趣向。住初地樂修對治，住二地樂修禪，住三地樂修慈，住四地樂修悲，住五地樂修捨。住初地應修念佛為明見，住二地應修放解，住三地應修聞，住四地應修持，住五地應修空。如是應得明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中自見捉炬，應勤修明慧。此菩薩是初地五地。此菩薩應不顧身命、不觀飲食，應行禪不生疑悔，如是趣向。住初地樂修對治，住二地樂修禪，住三地樂修慈，住四地樂修悲，住五地樂修捨。住初地應修念佛為明見，住二地應修放解，住三地應修聞，住四地應修持，住五地應修空。如是應得明。

「復次金剛摧！菩薩若夢中見菩薩踰宮出，此菩薩初地六地處處見，增加精進得不退轉，在菩提記界疾近無上道。若見步出，是見初地。見乘牛車出，是見二地。見乘馬車出，是見三地。見乘象車出，是見四地。若見乘人車出，是見五地。若見乘空中車出，是見六地。除魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中見菩薩踰宮出，此菩薩初地六地處處見，增加精進得不退轉，在菩提記界疾近無上道。若見步出，是見初地。見乘牛車出，是見二地。見乘馬車出，是見三地。見乘象車出，是見四地。若見乘人車出，是見五地。若見乘空中車出，是見六地。除魔業。

「復次金剛摧！菩薩若夢中得經，此菩薩是初地三地處處地見。此人多諸因緣、多諸謗毀、數數多諸艱難，應一心修悔過，常修精進。若夢得世俗典籍聲聞經法，此是初地。夢得檀相應經，是見二地。夢得甚深相應，是見三地。不勤修乃至七地，若諸天與、若菩薩與、如來與法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中得經，此菩薩是初地三地處處地見。此人多諸因緣、多諸謗毀、數數多諸艱難，應一心修悔過，常修精進。若夢得世俗典籍聲聞經法，此是初地。夢得檀相應經，是見二地。夢得甚深相應，是見三地。不勤修乃至七地，若諸天與、若菩薩與、如來與法藏。

「復次金剛摧！菩薩夢中聞得法功德聲，此菩薩是初地六地見處處地見，前得佛總持。此菩薩少於業障、魔業增盛，應施於辯才不求人過，如是清淨。聞出香陀羅尼聲，此菩薩是初地。聞文字陀羅尼，是第二地。聞書寫陀羅尼，是八地初地見處處地。此不應愛著三界，勤修獨處。彼少於業障、少於魔業，煩惱增盛，應聽種種法、應修多觀，如是相應。有覺觀三昧，是初住地。無覺少觀，是三住地。無覺無觀，是四住地。梵處空處三昧，是五住地。現一身三昧，是六住地。大通三昧，是七住地。出生佛莊嚴三昧，是第八住地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中聞得法功德聲，此菩薩是初地六地見處處地見，前得佛總持。此菩薩少於業障、魔業增盛，應施於辯才不求人過，如是清淨。聞出香陀羅尼聲，此菩薩是初地。聞文字陀羅尼，是第二地。聞書寫陀羅尼，是八地初地見處處地。此不應愛著三界，勤修獨處。彼少於業障、少於魔業，煩惱增盛，應聽種種法、應修多觀，如是相應。有覺觀三昧，是初住地。無覺少觀，是三住地。無覺無觀，是四住地。梵處空處三昧，是五住地。現一身三昧，是六住地。大通三昧，是七住地。出生佛莊嚴三昧，是第八住地。

「復次金剛摧！菩薩若夢中聞方廣經聲，此菩薩是六地初地，應修信解法決定忍。此菩薩少於障，緩趣無上道，勤問持戒之相，應尊重師長，如是趣向菩提。聞檀波羅蜜經聲，是初地。聞戒經聲，是二地。聞忍經聲，是三地。聞精進經聲，是四地。聞禪經聲，是五地。聞般若波羅蜜聲，是六地。除不勤修人、佛所持善心成就者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中聞方廣經聲，此菩薩是六地初地，應修信解法決定忍。此菩薩少於障，緩趣無上道，勤問持戒之相，應尊重師長，如是趣向菩提。聞檀波羅蜜經聲，是初地。聞戒經聲，是二地。聞忍經聲，是三地。聞精進經聲，是四地。聞禪經聲，是五地。聞般若波羅蜜聲，是六地。除不勤修人、佛所持善心成就者。

「復次金剛摧！菩薩若夢中聞說法比丘字聲，此菩薩是四地初地，此應依止善知識。此菩薩多諸艱難、多諸疑悔、少於智慧，應修無礙心，應方便勸一切眾生修無疑悔心，如是清淨。若見前所聞法師名，此初地。若聞不見法師名，見第二地。若聞他異世界法師名，是第三地。若聞一生補處菩薩、若聞樂上地聲，是第四地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中聞說法比丘字聲，此菩薩是四地初地，此應依止善知識。此菩薩多諸艱難、多諸疑悔、少於智慧，應修無礙心，應方便勸一切眾生修無疑悔心，如是清淨。若見前所聞法師名，此初地。若聞不見法師名，見第二地。若聞他異世界法師名，是第三地。若聞一生補處菩薩、若聞樂上地聲，是第四地。

「復次金剛摧！菩薩若夢中得信辯，此菩薩是初地三地。此菩薩是辯器，若遠離三法疾得明。何等三？見他得利心生嫉妬，為利養故，姦詐親近。如是三法當遠離，然後趣向，說少偈頌，是初地。能說種種偈，是二地。說甚深偈，是三地。多說上地偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中得信辯，此菩薩是初地三地。此菩薩是辯器，若遠離三法疾得明。何等三？見他得利心生嫉妬，為利養故，姦詐親近。如是三法當遠離，然後趣向，說少偈頌，是初地。能說種種偈，是二地。說甚深偈，是三地。多說上地偈。

「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢中得經辯，是初地八地見。此有多功德因緣，當勤依修戒、當修勝供養供養淨行人，不應修智慢。如是夢中當受業障，少受苦報。彼出初地。四辯說方等經，是說二地。說種種經，是三地。說前因緣，是四地。說三世，是五地。說波羅蜜，是六地。說甚深經，是七地。說一切決定，是八地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢中得經辯，是初地八地見。此有多功德因緣，當勤依修戒、當修勝供養供養淨行人，不應修智慢。如是夢中當受業障，少受苦報。彼出初地。四辯說方等經，是說二地。說種種經，是三地。說前因緣，是四地。說三世，是五地。說波羅蜜，是六地。說甚深經，是七地。說一切決定，是八地。

「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢中聞陀羅尼聲，彼是七地。此菩薩受諸煩惱、少業障，應問智者修靜默處趣解脫，如是趣向。夢在村中，是初地。在房中，是二地。在僧房中，是三地。在阿練若處坐，是四地。若夢坐，是五地。若園觀中，是六地。夢在山頂，是七地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢中聞陀羅尼聲，彼是七地。此菩薩受諸煩惱、少業障，應問智者修靜默處趣解脫，如是趣向。夢在村中，是初地。在房中，是二地。在僧房中，是三地。在阿練若處坐，是四地。若夢坐，是五地。若園觀中，是六地。夢在山頂，是七地。

「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢中聞他方世界未曾聞如來名，此菩薩是受記初地八地。憍慢自在故，不趣向道，多魔業。為供養故修不淨威儀，然後趣向。修捨是初地，夢戒慢是二地，聞慢是三地，方便慢是四地，疑慢是五地，智慢是六地，所說慢是七地，受持慢是八地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢中聞他方世界未曾聞如來名，此菩薩是受記初地八地。憍慢自在故，不趣向道，多魔業。為供養故修不淨威儀，然後趣向。修捨是初地，夢戒慢是二地，聞慢是三地，方便慢是四地，疑慢是五地，智慢是六地，所說慢是七地，受持慢是八地。

「復次金剛摧！菩薩若夢中聞某世界某菩薩聲，此菩薩是五地初地。此菩薩為菩薩所憶念，少煩惱，應離憍慢，勸多人修智，如是相應得陀羅尼。是聞初地，夢出家是聞二地，夢苦行是三地，夢道場降魔是四地，夢覺道是五地。聞見上多聞見不定羸劣善心是見初地，住於疑心是二地，退心放逸是三地，增上放逸是四地，多定是五地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中聞某世界某菩薩聲，此菩薩是五地初地。此菩薩為菩薩所憶念，少煩惱，應離憍慢，勸多人修智，如是相應得陀羅尼。是聞初地，夢出家是聞二地，夢苦行是三地，夢道場降魔是四地，夢覺道是五地。聞見上多聞見不定羸劣善心是見初地，住於疑心是二地，退心放逸是三地，增上放逸是四地，多定是五地。

「復次金剛摧！菩薩夢在海中，此菩薩精進是八地見處處地，應修多聞精進慧解。若夢中無所依止是初地，若在海際是二地，若在船乘是三地，夢往去是四地，夢上船是五地，夢水中坐是六地，在船中坐是七地，夢船中滿寶在上坐欲出海是八地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢在海中，此菩薩精進是八地見處處地，應修多聞精進慧解。若夢中無所依止是初地，若在海際是二地，若在船乘是三地，夢往去是四地，夢上船是五地，夢水中坐是六地，在船中坐是七地，夢船中滿寶在上坐欲出海是八地。

「復次金剛摧！菩薩若夢中集寶，此菩薩是初地三地見處處地。此菩薩多逢苦惱，應樂修淨業不求人短，於說法者知恩，如是趣向。夢掘地中得寶初地，雜土得寶是見二地，雜草得寶是見三地。是不勤進相是魔業，若六地若四地，不勤方便魔業業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中集寶，此菩薩是初地三地見處處地。此菩薩多逢苦惱，應樂修淨業不求人短，於說法者知恩，如是趣向。夢掘地中得寶初地，雜土得寶是見二地，雜草得寶是見三地。是不勤進相是魔業，若六地若四地，不勤方便魔業業障。

「復次金剛摧！菩薩夢中在須彌山頂，此人不退轉，是見初地五地。彼有少功德，親近惡友、因緣姦詐、無信親近善知識，今應修不姦詐多修信解，如是趣向。若夢在須彌山，當知上六住。夢住須彌山，是七地。夢四顧望，是八地。夢坐者，是九地。夢山動，是十地。此初地乃至見五地，勤進修善心，在善知識手是魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中在須彌山頂，此人不退轉，是見初地五地。彼有少功德，親近惡友、因緣姦詐、無信親近善知識，今應修不姦詐多修信解，如是趣向。若夢在須彌山，當知上六住。夢住須彌山，是七地。夢四顧望，是八地。夢坐者，是九地。夢山動，是十地。此初地乃至見五地，勤進修善心，在善知識手是魔業。

「復次金剛摧！菩薩夢中自見上山，此菩薩是初地五地。害一切煩惱業障，於說法人不生恭敬，應修不諂曲淨除業障，如是趣向菩提。初地增長三時勤進，二地勤修念佛，三地修空，四地修大悲，五地修慧。夢自上山是初地，在山中是二地，在山上是三地，夢觀看是四地，坐者是五地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中自見上山，此菩薩是初地五地。害一切煩惱業障，於說法人不生恭敬，應修不諂曲淨除業障，如是趣向菩提。初地增長三時勤進，二地勤修念佛，三地修空，四地修大悲，五地修慧。夢自上山是初地，在山中是二地，在山上是三地，夢觀看是四地，坐者是五地。

「復次金剛摧！菩薩若夢上山，此菩薩見是七地初地。此菩薩少於業障、魔業增盛，應捨一切所愛物供養智慧者，於智慧人邊應自伏憍慢。若夢度七大山乃至須彌山是七地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢上山，此菩薩見是七地初地。此菩薩少於業障、魔業增盛，應捨一切所愛物供養智慧者，於智慧人邊應自伏憍慢。若夢度七大山乃至須彌山是七地。

「復次金剛摧！菩薩若夢中夢上樹，此菩薩是初地四地處處地見，應覺業障魔業，應親近依止善知識得於慧明，時時當決斷法義覺知，如是趣向。見樹枝葉具足陰涼是初地，見香樹是二地，見花樹是三地，見果樹是四地。是勤進相若不勤進是魔業。若見高處樹枝葉花果具足除業報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中夢上樹，此菩薩是初地四地處處地見，應覺業障魔業，應親近依止善知識得於慧明，時時當決斷法義覺知，如是趣向。見樹枝葉具足陰涼是初地，見香樹是二地，見花樹是三地，見果樹是四地。是勤進相若不勤進是魔業。若見高處樹枝葉花果具足除業報。

「復次金剛摧！菩薩若夢中見龍象，此菩薩是初地六地處處地見。此菩薩行施不行慧，困乏善根，應當修信。當修善念如是相應。彼初地見不清淨龍象，二地見白龍象，三地見六牙白龍象，四地見莊嚴象，五地見捉幡蓋龍象，六地見歡戲龍象。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中見龍象，此菩薩是初地六地處處地見。此菩薩行施不行慧，困乏善根，應當修信。當修善念如是相應。彼初地見不清淨龍象，二地見白龍象，三地見六牙白龍象，四地見莊嚴象，五地見捉幡蓋龍象，六地見歡戲龍象。

「復次金剛摧！菩薩自夢上龍象，此菩薩是見初地七地，一生當得如來應供。有入法智，多希望，應修恭敬，勸發菩薩離於幻偽姦詐，應處處知足修適意施，如是清淨。夢上象是初地，夢自著白衣上象是二地，若夢染衣是三地，若夢種種色衣是四地，若夢香染衣具足莊嚴是五地，若夢著冠是六地，若夢捉莊嚴蓋是七地。除魔業不勤進，上地相見一切具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩自夢上龍象，此菩薩是見初地七地，一生當得如來應供。有入法智，多希望，應修恭敬，勸發菩薩離於幻偽姦詐，應處處知足修適意施，如是清淨。夢上象是初地，夢自著白衣上象是二地，若夢染衣是三地，若夢種種色衣是四地，若夢香染衣具足莊嚴是五地，若夢著冠是六地，若夢捉莊嚴蓋是七地。除魔業不勤進，上地相見一切具足。

「復次金剛摧！菩薩若夢中上馬，此菩薩是初地四地，此應修依止戒波羅蜜度。彼魔業增盛、少於業障，當多修空慧勤修生信，如是清淨。自夢上住馬是初地，夢上行馬是二地，夢上走馬是三地，上莊嚴馬第四地。除上地魔業，此菩薩增上慢魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中上馬，此菩薩是初地四地，此應修依止戒波羅蜜度。彼魔業增盛、少於業障，當多修空慧勤修生信，如是清淨。自夢上住馬是初地，夢上行馬是二地，夢上走馬是三地，上莊嚴馬第四地。除上地魔業，此菩薩增上慢魔業。

「復次金剛摧！菩薩若夢中作成實誓，此菩薩一切地十地處處地見。彼於業障多增盛魔業，多諸方術行，善修出生三昧，應正修威儀不多積聚，如是淨業障。作成實施誓此是初地，為解繫縛是二地，為解病是三地，為城池是四地，為王是五地，為閻浮提是六地，為四天下是七地，為千世界是八地，為三千世界是九地，日出時地遊雨天花是十地。除魔業初地六地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中作成實誓，此菩薩一切地十地處處地見。彼於業障多增盛魔業，多諸方術行，善修出生三昧，應正修威儀不多積聚，如是淨業障。作成實施誓此是初地，為解繫縛是二地，為解病是三地，為城池是四地，為王是五地，為閻浮提是六地，為四天下是七地，為千世界是八地，為三千世界是九地，日出時地遊雨天花是十地。除魔業初地六地。

「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢中見藥樹，是菩薩是見初地七地，滿足成就受記法。應修不望報施，正直不求人過，如是清淨。夢見少果樹是初地，若見多果樹是二地，若見苦果樹是四地，見藥樹是五地，若見天樹是六地，若見甘果樹是七地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢中見藥樹，是菩薩是見初地七地，滿足成就受記法。應修不望報施，正直不求人過，如是清淨。夢見少果樹是初地，若見多果樹是二地，若見苦果樹是四地，見藥樹是五地，若見天樹是六地，若見甘果樹是七地。

「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢中見花樹，此菩薩是七地初地。應作種種善根，不親近四眾，如是趣向。見多花樹無香是初地，見香花樹是二地，夢見多香花樹是三地，見雜花果樹是四地，見無葉花樹是五地，見天花樹是六地，若見菩提樹是七地。除在惡知識手、慢緩不勤精進魔業，上地一切成就見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢中見花樹，此菩薩是七地初地。應作種種善根，不親近四眾，如是趣向。見多花樹無香是初地，見香花樹是二地，夢見多香花樹是三地，見雜花果樹是四地，見無葉花樹是五地，見天花樹是六地，若見菩提樹是七地。除在惡知識手、慢緩不勤精進魔業，上地一切成就見。

「復次金剛摧！菩薩若夢中見未曾有城，此是六地初地。此菩薩有業障，此無生法忍，先修堅固三昧、空三昧，無礙心極苦行，如是清淨。夢見初起城是初地，見作竟城是二地，見城中街市成就是三地，見遊戲處成就是四地，見池水成就是六地。除在惡知識手、慢緩不精進魔業，上地具足見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中見未曾有城，此是六地初地。此菩薩有業障，此無生法忍，先修堅固三昧、空三昧，無礙心極苦行，如是清淨。夢見初起城是初地，見作竟城是二地，見城中街市成就是三地，見遊戲處成就是四地，見池水成就是六地。除在惡知識手、慢緩不精進魔業，上地具足見。

「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢中見阿耨龍王池，此是八地初地。少眾煩惱，彼疾出生明。若無姦詐，勤修進行不顧身命，一切所須滿適他意，如是清淨。若見阿耨龍池岸際此是初地，若見池中是二地，若一切見是三地，若手觸水是四地，若洗是五地，若岸際坐是六地，若見阿耨龍王是七地，若入龍宮增與氣力是八地，除魔業九地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢中見阿耨龍王池，此是八地初地。少眾煩惱，彼疾出生明。若無姦詐，勤修進行不顧身命，一切所須滿適他意，如是清淨。若見阿耨龍池岸際此是初地，若見池中是二地，若一切見是三地，若手觸水是四地，若洗是五地，若岸際坐是六地，若見阿耨龍王是七地，若入龍宮增與氣力是八地，除魔業九地。

「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢見天子，此菩薩上地五地見處處地。彼少業障、少魔業猶如微滴，應三月勤修寂靜，除業障得明淨。如是人應念十方佛，應修不愁惱。彼若見四大天王眾是見六地，見三十三天是七地，見兜率天是八地，見梵天眾是九地，見淨居天是十地。初地相應，一切見魔業，成就善心見一切十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢見天子，此菩薩上地五地見處處地。彼少業障、少魔業猶如微滴，應三月勤修寂靜，除業障得明淨。如是人應念十方佛，應修不愁惱。彼若見四大天王眾是見六地，見三十三天是七地，見兜率天是八地，見梵天眾是九地，見淨居天是十地。初地相應，一切見魔業，成就善心見一切十地。

「復次金剛摧！菩薩若夢見龍，此是見八地處處見。當成就慎忍，雖勤精進數數廢稽，勤修方便數復放捨，彼所有財封當以供給法師，乃至所愛之物悉以捨與，然後趣向。若山上見龍是初地，若曠野見是二地，若池岸上見是三地，若林中見是四地，若人眾中見是五地，若王城中見是六地，若多人眾圍繞見是七地，若空中見是八地。除魔業業障初地六地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢見龍，此是見八地處處見。當成就慎忍，雖勤精進數數廢稽，勤修方便數復放捨，彼所有財封當以供給法師，乃至所愛之物悉以捨與，然後趣向。若山上見龍是初地，若曠野見是二地，若池岸上見是三地，若林中見是四地，若人眾中見是五地，若王城中見是六地，若多人眾圍繞見是七地，若空中見是八地。除魔業業障初地六地。

「復次金剛摧！菩薩若夢自見向餘方閻浮提，是初地六地。若得忍彼少於障，若不勤修不得於明，若懈怠姦詐親近，彼若生信，如是清淨。若不樂見閻浮提是初地，若樂見是二地，若見村落城邑可愛是三地，若見園觀雜花是四地，若見大眾喜樂是第五地，若相娛樂是六地除魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢自見向餘方閻浮提，是初地六地。若得忍彼少於障，若不勤修不得於明，若懈怠姦詐親近，彼若生信，如是清淨。若不樂見閻浮提是初地，若樂見是二地，若見村落城邑可愛是三地，若見園觀雜花是四地，若見大眾喜樂是第五地，若相娛樂是六地除魔業。

「復次金剛摧！菩薩夢著白衣，此菩薩是見八地初地。此業障清淨、魔業增盛，彼生樂法心數復退減功德，多諸艱難。一切物不應慳惜，如是清淨。若自見一切所須、一切敷具人所憙者，不惜身命，多聞修善根。若著久故好衣是初地，若見長領新衣是二地，若見長領衣是三地，若見打治衣是四地，若見打治摩衣是五地，若見染衣是六地，若見象色衣是七地，若見天衣是八地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢著白衣，此菩薩是見八地初地。此業障清淨、魔業增盛，彼生樂法心數復退減功德，多諸艱難。一切物不應慳惜，如是清淨。若自見一切所須、一切敷具人所憙者，不惜身命，多聞修善根。若著久故好衣是初地，若見長領新衣是二地，若見長領衣是三地，若見打治衣是四地，若見打治摩衣是五地，若見染衣是六地，若見象色衣是七地，若見天衣是八地。

「復次金剛摧！菩薩若夢得寶鬘，此是初地九地。彼無業障、無魔業，當自責己過不責於他，求修聞法不作鬪訟，如是清淨。若一種寶鬘是初地，如是二種乃至七種寶鬘是七地，若得轉輪王摩尼寶鬘是八地，若見天寶鬘是九地除魔業。是見初地起業相，若戲笑懈怠親近戲笑懈怠不省錄人，應當覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢得寶鬘，此是初地九地。彼無業障、無魔業，當自責己過不責於他，求修聞法不作鬪訟，如是清淨。若一種寶鬘是初地，如是二種乃至七種寶鬘是七地，若得轉輪王摩尼寶鬘是八地，若見天寶鬘是九地除魔業。是見初地起業相，若戲笑懈怠親近戲笑懈怠不省錄人，應當覺知。

「復次金剛摧！菩薩若見頭著花鬘，是八地初地，此實有業障。若初中後生定善心，捨一切物不生愁惱，如是清淨。若得一色鬘是初地，若得惡色鬘是二地，若得種種色鬘是三地，若得一切花鬘是四地，若得龍花鬘是五地，若得天花鬘是六地，若得天種種花鬘是七地，若得雜天人花鬘是八地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若見頭著花鬘，是八地初地，此實有業障。若初中後生定善心，捨一切物不生愁惱，如是清淨。若得一色鬘是初地，若得惡色鬘是二地，若得種種色鬘是三地，若得一切花鬘是四地，若得龍花鬘是五地，若得天花鬘是六地，若得天種種花鬘是七地，若得雜天人花鬘是八地。

「復次金剛摧！菩薩若夢取得亂花，此菩薩是見六地初地。此菩薩應勸化菩薩，若有自在力勢不侵抂餘人。若取有色無香花是初地，若取有色香花是二地，若取金色花是三地，若種種色花是四地，若取水陸花是五地，若水陸種種雜花是見六地。如是相勤修精進。若魔業若上地若四地，一切適意龍所持來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢取得亂花，此菩薩是見六地初地。此菩薩應勸化菩薩，若有自在力勢不侵抂餘人。若取有色無香花是初地，若取有色香花是二地，若取金色花是三地，若種種色花是四地，若取水陸花是五地，若水陸種種雜花是見六地。如是相勤修精進。若魔業若上地若四地，一切適意龍所持來。

「復次金剛摧！菩薩若夢中打鼓作伎，彼是九地見處處，業障魔業增盛，此應勤修多聞精進，於一切眾生生平等心，如是清淨。若夢空中打鼓是初地，若平地見是二地，若村中見是三地，若大城中見是四地，若大眾中見是五地，若屋上見是六地，若山中見是七地，若須彌山頂見是八地，若虛空中見是九地。除勤修智魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中打鼓作伎，彼是九地見處處，業障魔業增盛，此應勤修多聞精進，於一切眾生生平等心，如是清淨。若夢空中打鼓是初地，若平地見是二地，若村中見是三地，若大城中見是四地，若大眾中見是五地，若屋上見是六地，若山中見是七地，若須彌山頂見是八地，若虛空中見是九地。除勤修智魔業。

「復次金剛摧！菩薩若夢中見日月蝕，是菩薩初地六地，毀滅善法、多諸煩惱、成就惡業，應以一切物施不望業報，如是清淨。見日月初出是見初地二地，見雲三地，見聚雲五地，見無塵霧六地，見日月中時除魔業業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中見日月蝕，是菩薩初地六地，毀滅善法、多諸煩惱、成就惡業，應以一切物施不望業報，如是清淨。見日月初出是見初地二地，見雲三地，見聚雲五地，見無塵霧六地，見日月中時除魔業業障。

「復次金剛摧！菩薩夢中見不淨塗身，是菩薩見初地三地。於前身毀罵賢聖，修惡行菩薩。此菩薩應三年中晝夜三時勤修懺悔，自後更不於餘人生輕慢心，應多修信解，如是清淨。以青淤泥自塗身者是初地，若塗半身是二地，若處處被塗是三地。乃至六地應覺魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中見不淨塗身，是菩薩見初地三地。於前身毀罵賢聖，修惡行菩薩。此菩薩應三年中晝夜三時勤修懺悔，自後更不於餘人生輕慢心，應多修信解，如是清淨。以青淤泥自塗身者是初地，若塗半身是二地，若處處被塗是三地。乃至六地應覺魔業。

「復次金剛摧！菩薩若自夢見作王，此菩薩一切十地見處處地，有厚善根亦有厚艱難，不應於他希望，供養於他不起姦詐，修質直施，所有持戒與他共，不自讚不毀於他，如是以覺道。若在村中恐怖者是初地，若在僧房中是二地，若在園觀中是三地，若天祀中是四地，若在大城中是五地，若在山中是六地，若作閻浮提王是七地，若作轉輪王是八地，若在海中是九地，若在須彌山頂是十地。除魔業不勤精進，應念諸佛菩薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若自夢見作王，此菩薩一切十地見處處地，有厚善根亦有厚艱難，不應於他希望，供養於他不起姦詐，修質直施，所有持戒與他共，不自讚不毀於他，如是以覺道。若在村中恐怖者是初地，若在僧房中是二地，若在園觀中是三地，若天祀中是四地，若在大城中是五地，若在山中是六地，若作閻浮提王是七地，若作轉輪王是八地，若在海中是九地，若在須彌山頂是十地。除魔業不勤精進，應念諸佛菩薩也。

「復次金剛摧！菩薩若夢王前若輔相前若大眾中，是菩薩是八地見。此雜煩惱，彼應教化眾生，應修供養自修清淨，如是清淨。彼初地施雜眾煩惱，二地戒，三地聞，四地定，五地持，六地通，七地說法，八地眷屬成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢王前若輔相前若大眾中，是菩薩是八地見。此雜煩惱，彼應教化眾生，應修供養自修清淨，如是清淨。彼初地施雜眾煩惱，二地戒，三地聞，四地定，五地持，六地通，七地說法，八地眷屬成就。

「復次金剛摧！菩薩若夢騎乘在園林中，此菩薩是九地初地見。此菩薩不知是世間利養飲食，為魔所牽縛，少於業障，應供給法師供養所須，應習寂默，如是趣向彼。初地無智行，二地無慧，三地無決定智，四地無禪智，五地無無礙智，七地無出生智，八地無莊嚴智，九地無願智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢騎乘在園林中，此菩薩是九地初地見。此菩薩不知是世間利養飲食，為魔所牽縛，少於業障，應供給法師供養所須，應習寂默，如是趣向彼。初地無智行，二地無慧，三地無決定智，四地無禪智，五地無無礙智，七地無出生智，八地無莊嚴智，九地無願智。

「復次金剛摧！菩薩若夢見所未見有村落僧坊人眾，此菩薩是初地六地。彼多艱難，應修念佛，如是清淨。修信心施、修一切信解，見如是行相者是初地，若卒有所作是二地，若莊嚴是三地，若見莊嚴竟是四地，若見四眾聚會是五地，若見天眾是六地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢見所未見有村落僧坊人眾，此菩薩是初地六地。彼多艱難，應修念佛，如是清淨。修信心施、修一切信解，見如是行相者是初地，若卒有所作是二地，若莊嚴是三地，若見莊嚴竟是四地，若見四眾聚會是五地，若見天眾是六地。

「復次金剛摧！菩薩若夢中得蓋，是初地七地見，佛所持，多艱難不為所屈，彼於說法人不應起惡意，如是清淨。若見花蓋是初地，若見琉璃蓋是二地，若見花及蓋是三地，若見物蓋是四地，若見畫莖蓋是五地，若鈴網蓋是六地，若見寶網蓋寶網垂覆是七地。除魔業不勤精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中得蓋，是初地七地見，佛所持，多艱難不為所屈，彼於說法人不應起惡意，如是清淨。若見花蓋是初地，若見琉璃蓋是二地，若見花及蓋是三地，若見物蓋是四地，若見畫莖蓋是五地，若鈴網蓋是六地，若見寶網蓋寶網垂覆是七地。除魔業不勤精進。

「復次金剛摧菩薩！若菩薩自夢與多人說法，此菩薩一切十地見，彼地地應覺知魔業業障。欲得決定辯當出推求，於一切物不應愛著，於求法人生清淨信心，修六和敬戒，如是清淨。若夢說云何修行施，此是初地。云何十善法，是二地。云何聞，是三地。云何頭陀德，是四地。云何說空，是五地。云何說訶責習，是六地。云何說無染著，是七地。云何說莊嚴定，是八地。云何說莊嚴佛，是九地。云何說妙時，是十地。初地施財，二地戒財，三地方便財，四地具七財，五地奉給財是，六地決斷財，七地決定財，八地通無礙財，九地行財，十地得財。彼初地善根增上，二地戒增上，三地方便增上，四地所作增上，五地十二因緣增上，六地甚深忍增上，七地壞智增上，八地壞教化眾生增上，九地調伏增上，十地壞淨國土增上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧菩薩！若菩薩自夢與多人說法，此菩薩一切十地見，彼地地應覺知魔業業障。欲得決定辯當出推求，於一切物不應愛著，於求法人生清淨信心，修六和敬戒，如是清淨。若夢說云何修行施，此是初地。云何十善法，是二地。云何聞，是三地。云何頭陀德，是四地。云何說空，是五地。云何說訶責習，是六地。云何說無染著，是七地。云何說莊嚴定，是八地。云何說莊嚴佛，是九地。云何說妙時，是十地。初地施財，二地戒財，三地方便財，四地具七財，五地奉給財是，六地決斷財，七地決定財，八地通無礙財，九地行財，十地得財。彼初地善根增上，二地戒增上，三地方便增上，四地所作增上，五地十二因緣增上，六地甚深忍增上，七地壞智增上，八地壞教化眾生增上，九地調伏增上，十地壞淨國土增上。

「復次金剛摧！菩薩若自夢見初立城郭，此菩薩是八地，受不退轉記。應親近供養甚深信解人，多決定疑悔法障，彼應供養法師得除疑悔，如是清淨。彼中住初地，疑道為得佛為不得佛是二地，教化眾生智疑是三地，出生定疑是四地，應作智疑是五地，道果疑是六地，出生疑是七地，遊戲疑是八地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若自夢見初立城郭，此菩薩是八地，受不退轉記。應親近供養甚深信解人，多決定疑悔法障，彼應供養法師得除疑悔，如是清淨。彼中住初地，疑道為得佛為不得佛是二地，教化眾生智疑是三地，出生定疑是四地，應作智疑是五地，道果疑是六地，出生疑是七地，遊戲疑是八地。

「復次金剛摧！菩薩若夢縛筏濁水中過，彼是七地初地，業障魔業增盛，應生增上欲心堅固不壞和合相應，無生明淨。若智方便艱難是初地，若欲修勤善身懈怠是二地，若心非時是三地，或時明是四地，若少無畏是五地，若教化艱難是六地，若佛法艱難是七地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢縛筏濁水中過，彼是七地初地，業障魔業增盛，應生增上欲心堅固不壞和合相應，無生明淨。若智方便艱難是初地，若欲修勤善身懈怠是二地，若心非時是三地，或時明是四地，若少無畏是五地，若教化艱難是六地，若佛法艱難是七地。

「復次金剛摧！菩薩若自夢集船，此菩薩是六地。若平等行六波羅蜜有艱難，當行無依六波羅蜜，如是清淨。若夢作船未竟是初地，作船竟是二地，若夢二船並是三地，若並縛二船是四地，見大眾上船是五地，見入船去是六地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若自夢集船，此菩薩是六地。若平等行六波羅蜜有艱難，當行無依六波羅蜜，如是清淨。若夢作船未竟是初地，作船竟是二地，若夢二船並是三地，若並縛二船是四地，見大眾上船是五地，見入船去是六地。

「復次金剛摧！菩薩若自夢見雲雷放電，是菩薩五地初地。彼魔業增上、少於業障，當多思善念捨所愛物，集陀羅尼，如是清淨。若見雲雨電驚怖是初地，若不驚怖是二地，若憶念法是三地，若住山頂憶念是四地，若空中念是五地。除魔業。若上地龍來集會、奉事所作，不生驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若自夢見雲雷放電，是菩薩五地初地。彼魔業增上、少於業障，當多思善念捨所愛物，集陀羅尼，如是清淨。若見雲雨電驚怖是初地，若不驚怖是二地，若憶念法是三地，若住山頂憶念是四地，若空中念是五地。除魔業。若上地龍來集會、奉事所作，不生驚怖。

「復次金剛摧！菩薩若夢莊嚴得刀，此菩薩是初地三地。此魔業業障增盛，彼應親近忍波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、般若波羅蜜，如是清淨。若是垢膩刀是初地，得無垢刀是二地，得利刀是三地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢莊嚴得刀，此菩薩是初地三地。此魔業業障增盛，彼應親近忍波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、般若波羅蜜，如是清淨。若是垢膩刀是初地，得無垢刀是二地，得利刀是三地。

「復次金剛摧！菩薩若夢中得器物，此菩薩是七地，如是相應當修行。彼不定有魔業業障，應勤行四攝法，如是清淨。應淨除六地，退法得增上七地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中得器物，此菩薩是七地，如是相應當修行。彼不定有魔業業障，應勤行四攝法，如是清淨。應淨除六地，退法得增上七地。

「復次金剛摧！菩薩若自夢示眾生道，此是一切十地相。此如是初相應，覺業障、煩惱障，應供養親近法師，捨一切物，勤修精進，如是趣向。若見乘在道轉動是初地，示趣園觀道是二地，示趣城道是三地，示阿練若道是四地，示山道是五地，示趣海道是六地，示天道是七地，示聲聞道是八地，示菩薩道是九地，示佛道是十地。說示道竟示地初地，覺魔業、覺煩惱業，此前六地無過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若自夢示眾生道，此是一切十地相。此如是初相應，覺業障、煩惱障，應供養親近法師，捨一切物，勤修精進，如是趣向。若見乘在道轉動是初地，示趣園觀道是二地，示趣城道是三地，示阿練若道是四地，示山道是五地，示趣海道是六地，示天道是七地，示聲聞道是八地，示菩薩道是九地，示佛道是十地。說示道竟示地初地，覺魔業、覺煩惱業，此前六地無過也。

「復次金剛摧！菩薩若夢中入園林中，此菩薩八地初地。彼夢中受魔業煩惱業，夢驚怖悟已生愁苦，此應當修空聽甚深法，應當默然離於睡眠，應親近決定說道法者，如是清淨。若自夢退失王位心生驚怖是初地，夢破戒驚怖是二地，夢法沒盡驚怖是三地，夢法師無常驚怖是四地，若夢為火所燒驚怖是五地，夢被驚怖是六地，夢墮山驚怖是七地，夢見世尊入涅槃驚怖是八地。不勤進六地覺魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中入園林中，此菩薩八地初地。彼夢中受魔業煩惱業，夢驚怖悟已生愁苦，此應當修空聽甚深法，應當默然離於睡眠，應親近決定說道法者，如是清淨。若自夢退失王位心生驚怖是初地，夢破戒驚怖是二地，夢法沒盡驚怖是三地，夢法師無常驚怖是四地，若夢為火所燒驚怖是五地，夢被驚怖是六地，夢墮山驚怖是七地，夢見世尊入涅槃驚怖是八地。不勤進六地覺魔業。

「復次金剛摧！菩薩若夢中見五穀聚，此菩薩是八地上地住。初地第二地如是見不勤進，見魔業不要談說。前身曾供養諸佛，多諸艱難，不依一切世間，不觀於捨守護三業，如是清淨。夢見聚穀是七地，夢聚三千大千世界穀是八地，若夢五穀聚熟是九地，若夢刈穀是十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中見五穀聚，此菩薩是八地上地住。初地第二地如是見不勤進，見魔業不要談說。前身曾供養諸佛，多諸艱難，不依一切世間，不觀於捨守護三業，如是清淨。夢見聚穀是七地，夢聚三千大千世界穀是八地，若夢五穀聚熟是九地，若夢刈穀是十地。

「復次金剛摧！菩薩若夢中見治眾生病，此菩薩是八地。少於業障、魔業增盛，應修大悲勤勸化不生疑悔，如是相應。夢治小兒是初地，若夢治女人是二地，若夢治大人是三地，若夢治熱病是四地，若夢治白癩病是五地，若夢治自殘病是六地，若夢治乾消病是七地，若夢治鬼病是八地。除魔業，應修集忍行，成就菩薩大悲善心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中見治眾生病，此菩薩是八地。少於業障、魔業增盛，應修大悲勤勸化不生疑悔，如是相應。夢治小兒是初地，若夢治女人是二地，若夢治大人是三地，若夢治熱病是四地，若夢治白癩病是五地，若夢治自殘病是六地，若夢治乾消病是七地，若夢治鬼病是八地。除魔業，應修集忍行，成就菩薩大悲善心。

「復次金剛摧！菩薩若自聞授菩提記，此菩薩是見十地。此受記，魔業業障應覺知受十地記。初地受道記，二地受菩薩行記，三地受忍記，四地受願記，五地受三昧記，六地受慧記，七地受方便記，八地受出過聲聞辟支佛地一切知記，九地受一生補處記，十地受佛灌頂記。彼修大悲般若波羅蜜，善權方便親近，如是趣向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若自聞授菩提記，此菩薩是見十地。此受記，魔業業障應覺知受十地記。初地受道記，二地受菩薩行記，三地受忍記，四地受願記，五地受三昧記，六地受慧記，七地受方便記，八地受出過聲聞辟支佛地一切知記，九地受一生補處記，十地受佛灌頂記。彼修大悲般若波羅蜜，善權方便親近，如是趣向。

「復次金剛摧！菩薩若夢中覺道，此菩薩是初地。應覺大悲、應勤修精進、應信善心，如是趣向。覺知是八地，動三千大千世界是九地，夢放光諸天大聲歌頌喜嘯是十地。初地七地，不勤進魔業如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中覺道，此菩薩是初地。應覺大悲、應勤修精進、應信善心，如是趣向。覺知是八地，動三千大千世界是九地，夢放光諸天大聲歌頌喜嘯是十地。初地七地，不勤進魔業如是相。

「復次金剛摧！菩薩若夢中得滿瓶，此菩薩見一切十地，當如是知。若村中得是初地，若門中得是二地，若道中得是三地，若樹下得是四地，若住得是五地，若坐得是六地，若山頂頭得是七地，若空中得是八地，若食時得是九地，若莊嚴乘騎若園觀是十地。此地地魔業業障應覺，如是清淨趣向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中得滿瓶，此菩薩見一切十地，當如是知。若村中得是初地，若門中得是二地，若道中得是三地，若樹下得是四地，若住得是五地，若坐得是六地，若山頂頭得是七地，若空中得是八地，若食時得是九地，若莊嚴乘騎若園觀是十地。此地地魔業業障應覺，如是清淨趣向。」

爾時世尊而說偈言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言。

「如是相所得， 決定無有疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是相所得， 決定無有疑，

大士應如是， 莫見他少短， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大士應如是， 莫見他少短，

人德難可量。 大海可熾火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人德難可量。 大海可熾火，

火中可生水， 此一一有相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火中可生水， 此一一有相，

若退於菩提， 終無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若退於菩提， 終無有是處。

若以於兩肩， 頂戴於須彌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以於兩肩， 頂戴於須彌，

遊至於十方， 恒河沙世界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊至於十方， 恒河沙世界；

如是之相貌， 此事猶可作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之相貌， 此事猶可作，

如此菩提心， 終無有退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此菩提心， 終無有退轉。

大地可反覆， 菩提心退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大地可反覆， 菩提心退轉，

終無有是處。 此中少功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終無有是處。 此中少功德，

若有善心人， 以向無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有善心人， 以向無上道，

有四法無量。 世間無智者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四法無量。 世間無智者，

虛空界難知， 如是眾生界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空界難知， 如是眾生界，

佛知菩提心。 愚者應當知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知菩提心。 愚者應當知，

諸菩薩所行， 不應生輕毀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩所行， 不應生輕毀。

可以一小草， 測量於大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可以一小草， 測量於大海，

眾生之所行， 不可得思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生之所行， 不可得思議。

假使大海水， 盡融為洋銅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使大海水， 盡融為洋銅，

為己身命故， 猶尚可飲盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為己身命故， 猶尚可飲盡，

於諸菩薩行， 終不可輕毀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸菩薩行， 終不可輕毀。

如飲洋銅苦， 其苦不可數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如飲洋銅苦， 其苦不可數，

或有業障礙， 或為魔所亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有業障礙， 或為魔所亂，

彼人受生處， 終無有憂悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人受生處， 終無有憂悔。

若人為樂故， 於惡色愚癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人為樂故， 於惡色愚癡，

破戒可厭惡， 不可恭敬者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破戒可厭惡， 不可恭敬者，

如是等人所， 不應生輕慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等人所， 不應生輕慢。

眾生之所行， 甚難可得知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生之所行， 甚難可得知，

猶如舍利弗， 寂默入禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如舍利弗， 寂默入禪定，

能於一心中， 唯知五十心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一心中， 唯知五十心。

猶如諸世尊， 一念知無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如諸世尊， 一念知無量，

不應於諸佛， 而生於疑心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應於諸佛， 而生於疑心。

猶如阿羅漢， 不知自境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如阿羅漢， 不知自境界，

況復當能知， 眾生之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況復當能知， 眾生之境界。

是故一切人， 不應作是言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故一切人， 不應作是言，

我能知眾生， 心中之所念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我能知眾生， 心中之所念。

我見染服人， 須臾著白衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見染服人， 須臾著白衣，

如是念念間， 念念有變異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是念念間， 念念有變異，

況誰能復知， 真實者愚患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況誰能復知， 真實者愚患。

譬如阿闍世， 殺害於己父， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如阿闍世， 殺害於己父，

又於如來所， 而生惡逆心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於如來所， 而生惡逆心，

還於一念中， 深悔過罪心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還於一念中， 深悔過罪心，

即能除罪報， 脫於惡道苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即能除罪報， 脫於惡道苦。

況有能自生， 清淨善心者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況有能自生， 清淨善心者，

此心或時縛， 此心或時解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此心或時縛， 此心或時解，

此身是無記， 亦無有所知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此身是無記， 亦無有所知，

云何令此身， 而有於過惡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何令此身， 而有於過惡？

是身亦不應， 親近於身色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是身亦不應， 親近於身色，

亦復所不應， 殺害他人身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復所不應， 殺害他人身。

譬如真淨金， 墮於不淨中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如真淨金， 墮於不淨中，

本性常清淨， 不淨不能損。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本性常清淨， 不淨不能損。

彼人雖貪樂， 行於世間法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人雖貪樂， 行於世間法，

彼人實功德， 善心無損減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人實功德， 善心無損減。

王子長者子， 眾中作戲笑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子長者子， 眾中作戲笑，

一切諸大王， 見者悉喜樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸大王， 見者悉喜樂。

此眾生中行， 或在天人中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此眾生中行， 或在天人中，

或食毒不死， 或捉火不燒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或食毒不死， 或捉火不燒，

況於知覺者。 世間愚癡人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況於知覺者。 世間愚癡人，

不能奪癡行， 緣覺及聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能奪癡行， 緣覺及聲聞，

不如施菩薩。 清淨心福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如施菩薩。 清淨心福田，

平等猶如佛， 菩薩等如佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等猶如佛， 菩薩等如佛，

見善心甚深。 譬如恒河沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見善心甚深。 譬如恒河沙，

諸佛世界中， 滿中七寶施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛世界中， 滿中七寶施；

若書持此經， 欲比其功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若書持此經， 欲比其功德，

倍數無比喻， 善得於命利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 倍數無比喻， 善得於命利，

菩提心不失。 若人為財故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提心不失。 若人為財故，

入於大海中， 必當獲大利； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於大海中， 必當獲大利；

若持一切經， 能為多人說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若持一切經， 能為多人說，

不聞於此經， 不知眾生行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不聞於此經， 不知眾生行。

以是因緣故， 應當知勝如， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣故， 應當知勝如，

不自讚己德， 不應謗毀他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不自讚己德， 不應謗毀他，

善心行清行。 若欲速覺悟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善心行清行。 若欲速覺悟，

第一菩提道， 樂阿練若處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一菩提道， 樂阿練若處，

常護諸情根， 勤修於精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常護諸情根， 勤修於精進，

遠離於親里， 修第一義慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於親里， 修第一義慈。

如是當速疾， 得於菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是當速疾， 得於菩提道。」

爾時世尊說此經時，六萬天人得不退於阿耨多羅三藐三菩提；十八那由他天人未發心者令發菩提之心。聞此經故除捨八十劫生死之罪，是故若欲不捨菩提者，當受持此經，讀誦通利善思念之，勤於方便忍受歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此經時，六萬天人得不退於阿耨多羅三藐三菩提；十八那由他天人未發心者令發菩提之心。聞此經故除捨八十劫生死之罪，是故若欲不捨菩提者，當受持此經，讀誦通利善思念之，勤於方便忍受歡喜奉行。

爾時眾中十千菩薩，欲退菩提心，生於疑悔，欲還歸家，不知障及魔業過。聞說此經，捨除罪過，於世尊前生少信心，於此世界當與彌勒菩薩一時成佛。淨除二十劫魔業，不起此坐住一生補處，當生他方世界，彌勒成佛時當一時成佛，彼除二十劫魔業及煩惱故。菩薩但聞此經尚能多作利益，況受持讀誦顯說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中十千菩薩，欲退菩提心，生於疑悔，欲還歸家，不知障及魔業過。聞說此經，捨除罪過，於世尊前生少信心，於此世界當與彌勒菩薩一時成佛。淨除二十劫魔業，不起此坐住一生補處，當生他方世界，彌勒成佛時當一時成佛，彼除二十劫魔業及煩惱故。菩薩但聞此經尚能多作利益，況受持讀誦顯說。

佛說此經已，天、人、阿修羅歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，天、人、阿修羅歡喜奉行。