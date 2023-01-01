大寶積經卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第十五

西晉三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉三藏竺法護譯

淨居天子會第四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨居天子會第四之一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住王舍城耆闍崛山中，與大菩薩比丘眾六萬人俱，皆悉住於阿耨多羅三藐三菩提，其諸聲聞眾所知識。爾時世尊於中食後入於三昧，此三昧威神力故，震動三千大千世界。時諸釋梵天、護世四王等來詣佛所，到已頭面禮足，在一面立合掌向佛。以此三昧威神力故，爾時淨居天歡喜天子、善歡喜天子、大歡喜天子、賢歡喜天子、善受天子，兜率陀天、自在天、大自在天，一切諸天大眾，淨居天等，各詣世尊所，頭面禮足，在於一面一心而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住王舍城耆闍崛山中，與大菩薩比丘眾六萬人俱，皆悉住於阿耨多羅三藐三菩提，其諸聲聞眾所知識。爾時世尊於中食後入於三昧，此三昧威神力故，震動三千大千世界。時諸釋梵天、護世四王等來詣佛所，到已頭面禮足，在一面立合掌向佛。以此三昧威神力故，爾時淨居天歡喜天子、善歡喜天子、大歡喜天子、賢歡喜天子、善受天子，兜率陀天、自在天、大自在天，一切諸天大眾，淨居天等，各詣世尊所，頭面禮足，在於一面一心而住。

爾時淨居天眾白世尊言：「大德世尊！菩薩所行相貌，攝受諸法，過去諸佛之所說者，唯願演說分別顯示，為利益安樂多眾生故，憐愍世間利安天人。為未來諸菩薩，於如來般涅槃後，聞此法者生欲樂心，於阿耨多羅三藐三菩提如實自知，不生疑悔，究竟安住不放逸行，值遇於苦不生退轉。」時淨居天眾及兜率陀天，向於世尊說是語已默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨居天眾白世尊言：「大德世尊！菩薩所行相貌，攝受諸法，過去諸佛之所說者，唯願演說分別顯示，為利益安樂多眾生故，憐愍世間利安天人。為未來諸菩薩，於如來般涅槃後，聞此法者生欲樂心，於阿耨多羅三藐三菩提如實自知，不生疑悔，究竟安住不放逸行，值遇於苦不生退轉。」時淨居天眾及兜率陀天，向於世尊說是語已默然而住。

時有天子名金剛摧，為諸天眾請於世尊，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有天子名金剛摧，為諸天眾請於世尊，而說偈言：

「百福德滿故問此， 人天敬愛故問此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「百福德滿故問此， 人天敬愛故問此，

住不放逸故問此， 多眾醫王故問此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住不放逸故問此， 多眾醫王故問此。

無過法句願顯說， 諸音最勝世明慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無過法句願顯說， 諸音最勝世明慧，

能斷百千諸疑悔， 能放眾明故問此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷百千諸疑悔， 能放眾明故問此。

猶日能破諸黑闇， 如月淨明除欝蒸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶日能破諸黑闇， 如月淨明除欝蒸，

於怨於親生平等， 難忍能忍猶如地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於怨於親生平等， 難忍能忍猶如地，

亦如淨水洗塵垢， 如火能燒煩惱網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如淨水洗塵垢， 如火能燒煩惱網，

三有意淨故問此， 無礙智辯望宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有意淨故問此， 無礙智辯望宣說。

如醫療治眾生病， 如毘沙門多財寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如醫療治眾生病， 如毘沙門多財寶，

賑給窮下貧苦者， 如雲能滅三種熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賑給窮下貧苦者， 如雲能滅三種熱。

是句最勝唯願說， 若破煩惱眾苦箭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是句最勝唯願說， 若破煩惱眾苦箭，

煩惱眾垢姦諂詐， 善能調伏施安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱眾垢姦諂詐， 善能調伏施安樂，

念眾生故故問此。 慚愧明慧念堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念眾生故故問此。 慚愧明慧念堅固，

大尊無姦離諂曲， 無相德聚故問此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大尊無姦離諂曲， 無相德聚故問此。

瞋恚怨嫌永寂滅， 於諸眾生安樂忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋恚怨嫌永寂滅， 於諸眾生安樂忍，

和顏悅色視眾生， 常以歡喜先意語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和顏悅色視眾生， 常以歡喜先意語。

於諸眾生親友想， 度諸眾生至彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸眾生親友想， 度諸眾生至彼岸，

合十指爪一心請， 十力善逝眾生寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合十指爪一心請， 十力善逝眾生寶。

唯願時說斷眾疑， 天人聞此道行已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願時說斷眾疑， 天人聞此道行已，

見於第一諸相貌， 使彼得知大丈夫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見於第一諸相貌， 使彼得知大丈夫。」

爾時世尊告金剛摧菩薩摩訶薩言：「金剛摧！汝諦聽，善思念之，當為汝說所有相貌，使菩薩摩訶薩得知如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告金剛摧菩薩摩訶薩言：「金剛摧！汝諦聽，善思念之，當為汝說所有相貌，使菩薩摩訶薩得知如是。」

大德金剛摧菩薩言：「我聽受是因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德金剛摧菩薩言：「我聽受是因緣。」

世尊作如是言：「有百八相，金剛摧！菩薩乘人應當知。何等為百八？夢中所見，已有夢見如來身共語見妙身；復次夢見如來默然；復次夢見如來覆頭坐；復次夢見如來背坐；復次夢見如來身紅色；復次夢見如來彩色畫身；復次夢見如來去；復次夢見如來為他說法；復次夢見如來神通虛空中行；復次夢見如來般涅槃；復次夢見闍維如來身；復次夢得如來舍利；復次夢得如來髮；復次夢見如來未曾見塔；復次夢見如來寶莊嚴塔；復次夢見如來神通塔；復次夢見如來光；復次夢聞如來聲不見身；復次夢見如來身；復次自夢見花鬘香塗覆如來上；復次自夢見如來著垢膩衣；復次自夢聞未曾聞法；復次自夢為人說未曾聞法，寤已無所顯示乃至不念，又見未曾見法師；復次自夢坐法座為他說法；復次自夢得無畏；復次自夢見道場；復次夢見如來經行；復次夢見如來轉法輪；復次夢見如來般涅槃塔；復次夢得如來衣；復次夢得如來鉢；復次夢獨見一如來；復次夢見如來多人圍繞；復次夢見如來蓋；復次夢見如來革屣；復次夢見如來坐；復次自夢與如來食；復次自夢與如來衣；復次自夢與如來花；復次自夢入山；復次自夢裸形；復次自夢四維行；復次自夢見未曾方；復次自夢濁水中行；復次自夢見雲雨；復次夢見地旋；復次自夢在豺狼野干中行；復次自夢病；復次自夢墮山無所依仗；復次自夢被縛將殺；復次自夢刀劍中行；復次自夢虛空中行；復次自夢手捉炬火；復次夢見菩薩踰宮出城；復次自夢得經；復次自夢聞陀羅尼聲；復次自夢聞三昧聲；復次自夢聞方廣經聲；復次夢某甲法師聲；復次自夢夢中得偈；復次自夢夢中得經說；復次自夢聞法藏聲；復次自夢聞他方世界如來名；復次自夢聞他方世界某甲菩薩名；復次自夢入海去；復次自夢集寶；復次自夢在須彌山頂；復次自夢上山；復次自夢上到山頂；復次自夢上樹；復次自夢見龍象；復次自夢乘龍象；復次自夢乘馬；復次自夢發真實誓願；復次自夢見果樹；復次自夢見花樹；復次自夢見未曾見城；復次自夢見阿耨大池；復次自夢見天子；復次自夢見龍；復次自夢見餘閻浮提去；復次自夢見著白衣；復次自夢寶鬘在頭；復次自夢見花鬘在頭；復次自夢取散花；復次自夢打鼓餘人作樂；復次自夢見日蝕月蝕；復次自夢以不淨自塗；復次自夢作王；復次自夢作王輔相在大眾中行；復次自夢乘乘往園林中去；復次自夢見未曾見方土聚落僧坊房舍人眾；復次自夢得蓋；復次自夢為多人說法；復次自夢入聚落；復次自夢施繫橋梁；復次自夢集船；復次自夢見雲雷電；復次自夢得力著鎧仗；復次自夢得器物 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊作如是言：「有百八相，金剛摧！菩薩乘人應當知。何等為百八？夢中所見，已有夢見如來身共語見妙身；復次夢見如來默然；復次夢見如來覆頭坐；復次夢見如來背坐；復次夢見如來身紅色；復次夢見如來彩色畫身；復次夢見如來去；復次夢見如來為他說法；復次夢見如來神通虛空中行；復次夢見如來般涅槃；復次夢見闍維如來身；復次夢得如來舍利；復次夢得如來髮；復次夢見如來未曾見塔；復次夢見如來寶莊嚴塔；復次夢見如來神通塔；復次夢見如來光；復次夢聞如來聲不見身；復次夢見如來身；復次自夢見花鬘香塗覆如來上；復次自夢見如來著垢膩衣；復次自夢聞未曾聞法；復次自夢為人說未曾聞法，寤已無所顯示乃至不念，又見未曾見法師；復次自夢坐法座為他說法；復次自夢得無畏；復次自夢見道場；復次夢見如來經行；復次夢見如來轉法輪；復次夢見如來般涅槃塔；復次夢得如來衣；復次夢得如來鉢；復次夢獨見一如來；復次夢見如來多人圍繞；復次夢見如來蓋；復次夢見如來革屣；復次夢見如來坐；復次自夢與如來食；復次自夢與如來衣；復次自夢與如來花；復次自夢入山；復次自夢裸形；復次自夢四維行；復次自夢見未曾方；復次自夢濁水中行；復次自夢見雲雨；復次夢見地旋；復次自夢在豺狼野干中行；復次自夢病；復次自夢墮山無所依仗；復次自夢被縛將殺；復次自夢刀劍中行；復次自夢虛空中行；復次自夢手捉炬火；復次夢見菩薩踰宮出城；復次自夢得經；復次自夢聞陀羅尼聲；復次自夢聞三昧聲；復次自夢聞方廣經聲；復次夢某甲法師聲；復次自夢夢中得偈；復次自夢夢中得經說；復次自夢聞法藏聲；復次自夢聞他方世界如來名；復次自夢聞他方世界某甲菩薩名；復次自夢入海去；復次自夢集寶；復次自夢在須彌山頂；復次自夢上山；復次自夢上到山頂；復次自夢上樹；復次自夢見龍象；復次自夢乘龍象；復次自夢乘馬；復次自夢發真實誓願；復次自夢見果樹；復次自夢見花樹；復次自夢見未曾見城；復次自夢見阿耨大池；復次自夢見天子；復次自夢見龍；復次自夢見餘閻浮提去；復次自夢見著白衣；復次自夢寶鬘在頭；復次自夢見花鬘在頭；復次自夢取散花；復次自夢打鼓餘人作樂；復次自夢見日蝕月蝕；復次自夢以不淨自塗；復次自夢作王；復次自夢作王輔相在大眾中行；復次自夢乘乘往園林中去；復次自夢見未曾見方土聚落僧坊房舍人眾；復次自夢得蓋；復次自夢為多人說法；復次自夢入聚落；復次自夢施繫橋梁；復次自夢集船；復次自夢見雲雷電；復次自夢得力著鎧仗；復次自夢得器物

；復次自夢示眾生道；復次自夢入園林中；復次自夢見眾穀聚；復次自夢治眾生病；復次自夢受記聲；復次自夢覺道；復次自夢得滿瓶。如是金剛摧！是名百八相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ；復次自夢示眾生道；復次自夢入園林中；復次自夢見眾穀聚；復次自夢治眾生病；復次自夢受記聲；復次自夢覺道；復次自夢得滿瓶。如是金剛摧！是名百八相。

「若見如來覆頭坐者，是人見善知識修善說法因緣，為作留難，應以無礙心修集說法所須。此是說初相。復次金剛摧！夢中見如來背坐者，前為出家人作留難、為聽法人作留難，此人令常當敷施法座，勸多眾生聽法，如是得除業障。是七地初相，亦是從初地至七地處處地相。復次金剛摧！若夢見如來泥像，是菩薩初地相。是人曾毀呰說法師故，此人應於經像前、若如來塔前，以無礙心頂戴燈供養，如是用淨業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見如來覆頭坐者，是人見善知識修善說法因緣，為作留難，應以無礙心修集說法所須。此是說初相。復次金剛摧！夢中見如來背坐者，前為出家人作留難、為聽法人作留難，此人令常當敷施法座，勸多眾生聽法，如是得除業障。是七地初相，亦是從初地至七地處處地相。復次金剛摧！若夢見如來泥像，是菩薩初地相。是人曾毀呰說法師故，此人應於經像前、若如來塔前，以無礙心頂戴燈供養，如是用淨業障。

「復次金剛摧！菩薩夢中見如來畫像者，此菩薩是見五地中處處相。是人應以花香供養佛像，此是菩薩六地處處地見相。復次金剛摧！菩薩若夢中見如來行者，此人應勤修精進，當勤修受學讀誦，此是菩薩三地見相。此人常應法施，又應掃如來塔，破除憍慢以此淨業障。見餘菩薩詣如來所是何相？見如來向食之處，此是初地相。見如來向經行處，是第二地相。見如來向說法處，是第三地相。見如來默然坐，是第四地相。見如來靜處坐，此是五地相。見如來行唄者，是六地相。見如來疾走，是七地相。若見如來作神通，是八地相。見如來變化變化去者，是九地相。見如來行去迴顧共語說空，是十地相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中見如來畫像者，此菩薩是見五地中處處相。是人應以花香供養佛像，此是菩薩六地處處地見相。復次金剛摧！菩薩若夢中見如來行者，此人應勤修精進，當勤修受學讀誦，此是菩薩三地見相。此人常應法施，又應掃如來塔，破除憍慢以此淨業障。見餘菩薩詣如來所是何相？見如來向食之處，此是初地相。見如來向經行處，是第二地相。見如來向說法處，是第三地相。見如來默然坐，是第四地相。見如來靜處坐，此是五地相。見如來行唄者，是六地相。見如來疾走，是七地相。若見如來作神通，是八地相。見如來變化變化去者，是九地相。見如來行去迴顧共語說空，是十地相。

「復次金剛摧！菩薩夢中自知為眾生說法不知所說，是第二地相。是人於如來般涅槃後毀呰說法師，不自知過。此人當求善知識供養，聽聞善法，不求其過，如是淨除業障。聞佛說施，是初地相。聞說戒是二地相，聞說忍是三地相，聞說精進是四地相，聞說禪是五地相，聞說般若慧是六地相，聞說大悲是七地相，聞說無礙是八地相，聞說三昧是九地相，聞說成就力是十地相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中自知為眾生說法不知所說，是第二地相。是人於如來般涅槃後毀呰說法師，不自知過。此人當求善知識供養，聽聞善法，不求其過，如是淨除業障。聞佛說施，是初地相。聞說戒是二地相，聞說忍是三地相，聞說精進是四地相，聞說禪是五地相，聞說般若慧是六地相，聞說大悲是七地相，聞說無礙是八地相，聞說三昧是九地相，聞說成就力是十地相。

「復次金剛摧！菩薩夢中見如來虛空中神通行者，此是七地相聞受道記。此人常應修尊重默然，修習成就甚深忍，如是疾成正覺。見如來在虛空中是初地相，見如來食是第二地，見光是第三地，見說法是第四地，見現神通是第五住地，見入三昧是第六住地，見放光見如來虛空中行去是第七住地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中見如來虛空中神通行者，此是七地相聞受道記。此人常應修尊重默然，修習成就甚深忍，如是疾成正覺。見如來在虛空中是初地相，見如來食是第二地，見光是第三地，見說法是第四地，見現神通是第五住地，見入三昧是第六住地，見放光見如來虛空中行去是第七住地。

「復次金剛摧！菩薩夢見如來般涅槃者，此人前謗法，出家諂曲求利。應勤供養三寶奉施說法之人，一心三時精進，如是以淨除業障。見前五地處處相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢見如來般涅槃者，此人前謗法，出家諂曲求利。應勤供養三寶奉施說法之人，一心三時精進，如是以淨除業障。見前五地處處相。

「復次金剛摧！菩薩夢見闍維如來，是人口惡知識，見毀法隨喜。此菩薩初地，此人發菩提心不久，是人應於七日七夜中持燈，若說法人前、若如來塔前一心懺悔，於日中晝三時勸眾人聽法，以此淨除業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢見闍維如來，是人口惡知識，見毀法隨喜。此菩薩初地，此人發菩提心不久，是人應於七日七夜中持燈，若說法人前、若如來塔前一心懺悔，於日中晝三時勸眾人聽法，以此淨除業障。

「復次金剛摧！菩薩夢中得如來舍利，此說菩薩三地。夢中親近如來，聞受記得度。夢住餘地得如來舍利。如是相得如來髮是初地，夢得如來爪是第二地，夢得舍利是第三地，夢得齒第四地，夢得牙第五地，夢得白毫第六地，夢得手第七地，夢得冠第八地，夢見闍維如來全身不散第九地，見如來全身第十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中得如來舍利，此說菩薩三地。夢中親近如來，聞受記得度。夢住餘地得如來舍利。如是相得如來髮是初地，夢得如來爪是第二地，夢得舍利是第三地，夢得齒第四地，夢得牙第五地，夢得白毫第六地，夢得手第七地，夢得冠第八地，夢見闍維如來全身不散第九地，見如來全身第十地。

「復次金剛摧！菩薩夢見得如來髮不散，此是菩薩第九住地。夢佛前授菩提記，除生死業障。夢得在家時髮是初地，夢得出家時髮第二地，夢市中得髮說第三住，於城中得髮第四住，於城門中得說第五住，於外得第六地，於園觀中得第七地，於乘上得第八地，於虛空中得第九地，於三昧中得第十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢見得如來髮不散，此是菩薩第九住地。夢佛前授菩提記，除生死業障。夢得在家時髮是初地，夢得出家時髮第二地，夢市中得髮說第三住，於城中得髮第四住，於城門中得說第五住，於外得第六地，於園觀中得第七地，於乘上得第八地，於虛空中得第九地，於三昧中得第十地。

「復次金剛摧！菩薩夢中見塔，此菩薩少業障、少許魔業，若親近善友，善解法忍得陀羅尼。此是一切十地相。見如來泥塔此說是菩薩初地，見石塔第二地，見石泥像說是第三住地，見欄楯塔第四住地，見石柱圍遶是說第五住地，見金覆塔是說第六住地，見寶塔是第七地，見鈴網覆塔是第八地，見若七地初見是覺魔業，若九地十地見是不顛倒見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中見塔，此菩薩少業障、少許魔業，若親近善友，善解法忍得陀羅尼。此是一切十地相。見如來泥塔此說是菩薩初地，見石塔第二地，見石泥像說是第三住地，見欄楯塔第四住地，見石柱圍遶是說第五住地，見金覆塔是說第六住地，見寶塔是第七地，見鈴網覆塔是第八地，見若七地初見是覺魔業，若九地十地見是不顛倒見。

「復次金剛摧！菩薩夢中見如來莊嚴塔，不久覺菩提道，為諸天憶念。此是菩薩第八住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中見如來莊嚴塔，不久覺菩提道，為諸天憶念。此是菩薩第八住。

「復次金剛摧！菩薩夢中見如來神通塔，此生當淨業障。此是菩薩第八住地。若菩薩憶念此，應離惡知識，應初住修信，二住修智，三住地多修信解，四住地久修行，五住地修淨信解，六住地修平等心，七住地第一義解，第八住地修莊嚴佛土，第九住地授持，十住地住不顛倒。若住餘初住，當知是魔業。若七住人，不可欺誑、無巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中見如來神通塔，此生當淨業障。此是菩薩第八住地。若菩薩憶念此，應離惡知識，應初住修信，二住修智，三住地多修信解，四住地久修行，五住地修淨信解，六住地修平等心，七住地第一義解，第八住地修莊嚴佛土，第九住地授持，十住地住不顛倒。若住餘初住，當知是魔業。若七住人，不可欺誑、無巧方便。

「復次金剛摧！菩薩夢中聞如來聲不見形，是菩薩四地。以住自在地，破見佛地眾生出家、諂曲說法，此人應晝三時夜三時修淨心，如是淨除業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中聞如來聲不見形，是菩薩四地。以住自在地，破見佛地眾生出家、諂曲說法，此人應晝三時夜三時修淨心，如是淨除業障。

「復次金剛摧！菩薩夢中供養如來，說是菩薩初地乃至九地，如是菩薩能成就陀羅尼，是菩薩諸佛所念。此菩薩應修平等心，如是疾成無上道。若夢住供養如來此說菩薩初地相，若坐與者是說二住地，若莊嚴與此說是三住地，共自眷屬與者是說四住地，與多人共與是說五住地，若與自眷屬及與多人共與是說六住地，一切莊嚴成就與是說七住地，若稱讚與是說八住地，若作神通與是說第九住地，覺一切魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中供養如來，說是菩薩初地乃至九地，如是菩薩能成就陀羅尼，是菩薩諸佛所念。此菩薩應修平等心，如是疾成無上道。若夢住供養如來此說菩薩初地相，若坐與者是說二住地，若莊嚴與此說是三住地，共自眷屬與者是說四住地，與多人共與是說五住地，若與自眷屬及與多人共與是說六住地，一切莊嚴成就與是說七住地，若稱讚與是說八住地，若作神通與是說第九住地，覺一切魔事。

「復次金剛摧！菩薩若夢中自見以花鬘香末栴檀供養如來塔，此是菩薩見初地五地處處地，是前少行檀波羅蜜。覺已憶念此相，生長施心此說是初地相，生長戒心說是二地，生長忍說是三地，生長精進是見四地，生長禪是見五地，生長無礙心疾遍一切不退轉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中自見以花鬘香末栴檀供養如來塔，此是菩薩見初地五地處處地，是前少行檀波羅蜜。覺已憶念此相，生長施心此說是初地相，生長戒心說是二地，生長忍說是三地，生長精進是見四地，生長禪是見五地，生長無礙心疾遍一切不退轉地。

「復次金剛摧！菩薩夢中見如來著垢膩衣，此菩薩多法障，是初地處處。見一向憎疾迴向緣是見初地，離憎愛迴向是見二地，若身見第三地，若心見是第四地，若夢中見是第五地，若成就菩薩，夢中少夢見受報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中見如來著垢膩衣，此菩薩多法障，是初地處處。見一向憎疾迴向緣是見初地，離憎愛迴向是見二地，若身見第三地，若心見是第四地，若夢中見是第五地，若成就菩薩，夢中少夢見受報。

「復次金剛摧！菩薩夢聞未曾聞法，此菩薩曾供養多佛，多世中作說法師。此說見初地處處乃至七地。此如說修行，此疾覺菩提。若聞種種說是見初地，若有疑心猶欲更聽是見第二地，若聞已斷疑是見第三地，若聞說陀羅尼是見第四地，若聞說佛相者是見第五地，若聞第一義諦是見第六地，若聞說一切法，是見第七地。如是地地知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢聞未曾聞法，此菩薩曾供養多佛，多世中作說法師。此說見初地處處乃至七地。此如說修行，此疾覺菩提。若聞種種說是見初地，若有疑心猶欲更聽是見第二地，若聞已斷疑是見第三地，若聞說陀羅尼是見第四地，若聞說佛相者是見第五地，若聞第一義諦是見第六地，若聞說一切法，是見第七地。如是地地知。

「復次金剛摧！菩薩若夢中得未曾學法，學已不忘不失不見。若忘失，此菩薩前身為利養心不清淨心法施，今應以清淨供給攝取學人，以無諂曲心求一切物，供給說法學問人，以此淨除業障。若初地二地聞法不失是見初地，若覺失是見二地。此覺魔業業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中得未曾學法，學已不忘不失不見。若忘失，此菩薩前身為利養心不清淨心法施，今應以清淨供給攝取學人，以無諂曲心求一切物，供給說法學問人，以此淨除業障。若初地二地聞法不失是見初地，若覺失是見二地。此覺魔業業障。

「復次金剛摧！菩薩夢中見未曾見法師，此菩薩為諸菩薩所憶念、少業障。覺已得見明此菩薩說，是六地初地。若說偈不說經是說初地，若說經是說二地，若說經說偈是說三地，若說種種是說四地，若說甚深是說五地，若說無礙是說六地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中見未曾見法師，此菩薩為諸菩薩所憶念、少業障。覺已得見明此菩薩說，是六地初地。若說偈不說經是說初地，若說經是說二地，若說經說偈是說三地，若說種種是說四地，若說甚深是說五地，若說無礙是說六地。

「復次金剛摧！菩薩若夢中自夢在法座說法，此菩薩前身為佛敷法座，此菩薩是甚深法忍器，是見第八地初相。若夢樂說是說初地，若非樂說是說第二地，若忍樂說是說第三地，若無辯說是說第四地，若說凡夫界是說第五地，若說聲聞界是說第六地，若說菩薩界是說第七地，若說佛界是說第八地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中自夢在法座說法，此菩薩前身為佛敷法座，此菩薩是甚深法忍器，是見第八地初相。若夢樂說是說初地，若非樂說是說第二地，若忍樂說是說第三地，若無辯說是說第四地，若說凡夫界是說第五地，若說聲聞界是說第六地，若說菩薩界是說第七地，若說佛界是說第八地。

「復次金剛摧！菩薩若夢中自知得無畏，此菩薩過一切業障，過八地見九地處處。若夢得無所畏，所說眾人樂聞，此菩薩是見初地。若夢得無畏說法得財，此菩薩見第二地。若得法利無畏，此菩薩見第三地。若見善知識無畏，此菩薩見第四地。若思善心無畏，此菩薩見第五地。若得身安樂無畏，此菩薩見第六地。若心樂無畏，此菩薩見第七地。若得通無畏，此菩薩是見第八地。若得記無畏，此菩薩見第九地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中自知得無畏，此菩薩過一切業障，過八地見九地處處。若夢得無所畏，所說眾人樂聞，此菩薩是見初地。若夢得無畏說法得財，此菩薩見第二地。若得法利無畏，此菩薩見第三地。若見善知識無畏，此菩薩見第四地。若思善心無畏，此菩薩見第五地。若得身安樂無畏，此菩薩見第六地。若心樂無畏，此菩薩見第七地。若得通無畏，此菩薩是見第八地。若得記無畏，此菩薩見第九地。

「復次金剛摧！菩薩若夢中見道場，此菩薩純善心向道不退轉，是十地處處見。若見道場不見樹，是說初地。若見樹不見菩薩，是說第二地。若見多樹圍繞，是說第三地。若見葉具足成就，此菩薩是說第四地。若見花葉具足，此菩薩見第五地。若見果成就，此菩薩見第六地。若見敷坐，此菩薩是見第七地。若見人圍繞，此菩薩是見第八地。若見龍圍繞，此菩薩見第九地。若見天圍繞散花聞歡喜聲，此菩薩見第十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中見道場，此菩薩純善心向道不退轉，是十地處處見。若見道場不見樹，是說初地。若見樹不見菩薩，是說第二地。若見多樹圍繞，是說第三地。若見葉具足成就，此菩薩是說第四地。若見花葉具足，此菩薩見第五地。若見果成就，此菩薩見第六地。若見敷坐，此菩薩是見第七地。若見人圍繞，此菩薩是見第八地。若見龍圍繞，此菩薩見第九地。若見天圍繞散花聞歡喜聲，此菩薩見第十地。

「復次金剛摧！菩薩若夢中見如來經行，此菩薩應勤修精進、勤修法施，安慰眷屬不求其過。若菩薩是七地處處見。若見如來不淨地經行，此菩薩是初地。若見淨地經行，此菩薩見第二地。若見敷座經行，此菩薩是見第三地。若坐者，此菩薩見第四地。若見樹圍繞，此菩薩見第五地。若見散花，此菩薩見第六地。若見高座覆上者，此菩薩見第七地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中見如來經行，此菩薩應勤修精進、勤修法施，安慰眷屬不求其過。若菩薩是七地處處見。若見如來不淨地經行，此菩薩是初地。若見淨地經行，此菩薩見第二地。若見敷座經行，此菩薩是見第三地。若坐者，此菩薩見第四地。若見樹圍繞，此菩薩見第五地。若見散花，此菩薩見第六地。若見高座覆上者，此菩薩見第七地。

「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢中見如來轉法輪，此菩薩是不退轉，是七地初地，見處處地淨無業障。若見座，是菩薩是見初地。若見敷座，是菩薩是見二地。若見敷雜色座，是菩薩見三地。若見散花於座，此菩薩是見四地。若見種種寶覆蓋高座，此菩薩是見五地。若聞空中歌頌稱歎聲，此菩薩是見六地。若見白蓋以寶網覆上，此菩薩見十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢中見如來轉法輪，此菩薩是不退轉，是七地初地，見處處地淨無業障。若見座，是菩薩是見初地。若見敷座，是菩薩是見二地。若見敷雜色座，是菩薩見三地。若見散花於座，此菩薩是見四地。若見種種寶覆蓋高座，此菩薩是見五地。若聞空中歌頌稱歎聲，此菩薩是見六地。若見白蓋以寶網覆上，此菩薩見十地。

「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢中見如來般涅槃塔，此菩薩是初地八地處處見，近無上道、少於業障。若見塵土坌塔，此菩薩是見初地。若見淨無塵者，是菩薩見二地。若上生草，此菩薩是見三地。若見青草覆上，此菩薩是見四地。若見種種雜花樹圍遶，此菩薩是見五地。若見花果樹圍遶覆上，此菩薩是見第六地。若見種種雜姓眾生圍繞，此菩薩是見七地。若見幢蓋聚集，此菩薩是見八地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢中見如來般涅槃塔，此菩薩是初地八地處處見，近無上道、少於業障。若見塵土坌塔，此菩薩是見初地。若見淨無塵者，是菩薩見二地。若上生草，此菩薩是見三地。若見青草覆上，此菩薩是見四地。若見種種雜花樹圍遶，此菩薩是見五地。若見花果樹圍遶覆上，此菩薩是見第六地。若見種種雜姓眾生圍繞，此菩薩是見七地。若見幢蓋聚集，此菩薩是見八地。

「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢中得如來衣，此菩薩是見初地八地處處地相，此菩薩應勤修成就念佛智。此菩薩少於業障。若得如來垢膩衣，此菩薩是見初地相。若得如來淨衣，是見二地。若得如來染衣，此菩薩是見三地相。若得如來打衣，此菩薩是見四地相。若得如來放光衣，此菩薩是見五地相。若得如來一衣，此菩薩是見六地相。若得如來三衣，此菩薩是七地相。精進相、不精進相除魔業，是菩薩有疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢中得如來衣，此菩薩是見初地八地處處地相，此菩薩應勤修成就念佛智。此菩薩少於業障。若得如來垢膩衣，此菩薩是見初地相。若得如來淨衣，是見二地。若得如來染衣，此菩薩是見三地相。若得如來打衣，此菩薩是見四地相。若得如來放光衣，此菩薩是見五地相。若得如來一衣，此菩薩是見六地相。若得如來三衣，此菩薩是七地相。精進相、不精進相除魔業，是菩薩有疑。

「復次金剛摧！菩薩夢中得如來鉢，此菩薩佛所憶念，是見八地。此菩薩是聞明法器，修無業障忍，如是趣無上道。若得污不淨鉢，此菩薩是初地。若得空淨鉢，此菩薩是二地。若得滿鉢味，此菩薩是三地。若得滿鉢花，此菩薩是四地。若得滿鉢果，此菩薩是五地。若得滿鉢食，此菩薩是六地。若得滿鉢香，此菩薩是七地。若得滿鉢花鬘香，此菩薩是八地。若得如來衣鉢，此菩薩是九地。若虛空中得如來鉢，此菩薩是十地。此菩薩應覺魔業，除初業不勤修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中得如來鉢，此菩薩佛所憶念，是見八地。此菩薩是聞明法器，修無業障忍，如是趣無上道。若得污不淨鉢，此菩薩是初地。若得空淨鉢，此菩薩是二地。若得滿鉢味，此菩薩是三地。若得滿鉢花，此菩薩是四地。若得滿鉢果，此菩薩是五地。若得滿鉢食，此菩薩是六地。若得滿鉢香，此菩薩是七地。若得滿鉢花鬘香，此菩薩是八地。若得如來衣鉢，此菩薩是九地。若虛空中得如來鉢，此菩薩是十地。此菩薩應覺魔業，除初業不勤修。

「復次金剛摧！菩薩夢中見一如來，應靜處勤修空三昧。此菩薩是八地雜業障，應勤修淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中見一如來，應靜處勤修空三昧。此菩薩是八地雜業障，應勤修淨心。

「復次金剛摧！菩薩若於夢中見如來，多人眾中見如來身，此應忍樂攝取多人。此菩薩一切地處處見，相應勤進修道。若見居士雜姓人圍繞如來，此菩薩是初地。若見王者眾圍遶如來，此菩薩是二地。若見婆羅門圍繞如來，此菩薩是三地。若見王圍繞如來，此菩薩是四地。若見龍圍繞如來，此菩薩是五地。若見四大天王圍遶如來，此菩薩是六地。若見帝釋圍繞如來，此菩薩是七地。若見梵天圍繞如來，此菩薩是八地。若見淨居天圍繞如來，此菩薩是九地。若見菩薩圍遶如來，此菩薩是十地除魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若於夢中見如來，多人眾中見如來身，此應忍樂攝取多人。此菩薩一切地處處見，相應勤進修道。若見居士雜姓人圍繞如來，此菩薩是初地。若見王者眾圍遶如來，此菩薩是二地。若見婆羅門圍繞如來，此菩薩是三地。若見王圍繞如來，此菩薩是四地。若見龍圍繞如來，此菩薩是五地。若見四大天王圍遶如來，此菩薩是六地。若見帝釋圍繞如來，此菩薩是七地。若見梵天圍繞如來，此菩薩是八地。若見淨居天圍繞如來，此菩薩是九地。若見菩薩圍遶如來，此菩薩是十地除魔業。

「復次金剛摧！菩薩夢中得如來蓋者，此菩薩最後地處處見地，解魔業雜業，求利養疾趣向。若見草葉蓋，此菩薩是初地。若見竹蓋，此菩薩是二地。若見樺皮蓋者，此菩薩是三地。若見大蓋者，此菩薩是四地。若見鐵疊蓋者，此菩薩是五地。若見銅蓋者，此菩薩是六地。若見金蓋者，此菩薩是七地。若見七寶蓋者，此菩薩是八地。若見鈴網蓋垂下者，此菩薩是九地。應覺六地魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中得如來蓋者，此菩薩最後地處處見地，解魔業雜業，求利養疾趣向。若見草葉蓋，此菩薩是初地。若見竹蓋，此菩薩是二地。若見樺皮蓋者，此菩薩是三地。若見大蓋者，此菩薩是四地。若見鐵疊蓋者，此菩薩是五地。若見銅蓋者，此菩薩是六地。若見金蓋者，此菩薩是七地。若見七寶蓋者，此菩薩是八地。若見鈴網蓋垂下者，此菩薩是九地。應覺六地魔業。

「復次金剛摧！菩薩夢中見如來革屣，見一切十地。此菩薩應勤修精進趣向，此菩薩受記，繫在受記界。若向村間見革屣者，此菩薩是初地。若僧坊中見革屣者，此菩薩是二地。若園觀中見革屣者，此菩薩是三地。若經行處見革屣者，此菩薩是四地。若房中見革屣者，此菩薩是五地。若坐禪中見革屣者，此菩薩是六地。若河水中見革屣者，此菩薩是七地。若山中見革屣者，此菩薩是八地。若空中見革屣者，此菩薩是九地。若神通見革屣者，此菩薩是十地。除魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中見如來革屣，見一切十地。此菩薩應勤修精進趣向，此菩薩受記，繫在受記界。若向村間見革屣者，此菩薩是初地。若僧坊中見革屣者，此菩薩是二地。若園觀中見革屣者，此菩薩是三地。若經行處見革屣者，此菩薩是四地。若房中見革屣者，此菩薩是五地。若坐禪中見革屣者，此菩薩是六地。若河水中見革屣者，此菩薩是七地。若山中見革屣者，此菩薩是八地。若空中見革屣者，此菩薩是九地。若神通見革屣者，此菩薩是十地。除魔業。

「復次金剛摧！菩薩夢中見如來坐，此菩薩是初地六地。此菩薩應樂修寂靜少於業障，未成就業。無敷座，此菩薩是初地。敷座，此菩薩是二地。顯現敷座，此菩薩是三地。若敷種種座坐，此菩薩是四地。畢竟敷座，此菩薩是五地。若善敷好座，此菩薩是六地。應覺魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中見如來坐，此菩薩是初地六地。此菩薩應樂修寂靜少於業障，未成就業。無敷座，此菩薩是初地。敷座，此菩薩是二地。顯現敷座，此菩薩是三地。若敷種種座坐，此菩薩是四地。畢竟敷座，此菩薩是五地。若善敷好座，此菩薩是六地。應覺魔業。

「復次金剛摧！菩薩若夢中與如來食，此菩薩是七地見初地相應，勤修精進趣向道，此菩薩少於業障。若見如來入家中立施食者，此菩薩是初地。若在家中坐施食者，此菩薩是二地。若門外立施食者，此菩薩是三地。若市中施食者，此菩薩是四地。若城門中施食者，此菩薩是五地。若僧房中施食者，此菩薩是六地。若房中施食者，此菩薩是七地。除魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中與如來食，此菩薩是七地見初地相應，勤修精進趣向道，此菩薩少於業障。若見如來入家中立施食者，此菩薩是初地。若在家中坐施食者，此菩薩是二地。若門外立施食者，此菩薩是三地。若市中施食者，此菩薩是四地。若城門中施食者，此菩薩是五地。若僧房中施食者，此菩薩是六地。若房中施食者，此菩薩是七地。除魔業。

「復次金剛摧！菩薩若於夢中自知施如來衣者，此菩薩是六地初地。此菩薩應勤修無相三昧趣向菩提。若恭敬心施如來衣者，此菩薩是初地。若施如來白衣者，此菩薩是二地。若施染衣者，此菩薩是三地。若施如來雜色衣者，此菩薩是四地。若施如來金色衣者，此菩薩是五地。若施如來雜寶衣者，此菩薩是六地。若施如來色衣者，此菩薩是七地。若施如來天衣者，此菩薩是八地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若於夢中自知施如來衣者，此菩薩是六地初地。此菩薩應勤修無相三昧趣向菩提。若恭敬心施如來衣者，此菩薩是初地。若施如來白衣者，此菩薩是二地。若施染衣者，此菩薩是三地。若施如來雜色衣者，此菩薩是四地。若施如來金色衣者，此菩薩是五地。若施如來雜寶衣者，此菩薩是六地。若施如來色衣者，此菩薩是七地。若施如來天衣者，此菩薩是八地。

「復次金剛摧！菩薩夢中自知施如來花，此菩薩是六地處處相。此人多業障善根難生。若夢中施如來曼陀羅花，此菩薩是初地。若散花施者，此菩薩是二地。若種種雜色花施者，此菩薩是三地。若以花著如來上，此菩薩是四地。若自手以花著如來手中，此菩薩是五地。若以天花施如來，此菩薩是六地除魔業。除二種人，初業、多疑悔者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中自知施如來花，此菩薩是六地處處相。此人多業障善根難生。若夢中施如來曼陀羅花，此菩薩是初地。若散花施者，此菩薩是二地。若種種雜色花施者，此菩薩是三地。若以花著如來上，此菩薩是四地。若自手以花著如來手中，此菩薩是五地。若以天花施如來，此菩薩是六地除魔業。除二種人，初業、多疑悔者。

「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢中夢入山，生疑心生謗，當知多有業障，多有病痛少於智慧。此人應於一切眾生生無礙心，以此心趣向菩提，此菩薩是五地初地見。此菩薩應七年中晝夜六時起清淨心。初地明慧相當，勤具安樂具供給，二地第三地，供養三寶第四地，應勤修甚深法忍第五地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢中夢入山，生疑心生謗，當知多有業障，多有病痛少於智慧。此人應於一切眾生生無礙心，以此心趣向菩提，此菩薩是五地初地見。此菩薩應七年中晝夜六時起清淨心。初地明慧相當，勤具安樂具供給，二地第三地，供養三寶第四地，應勤修甚深法忍第五地。

「復次金剛摧！菩薩若夢中自見裸形，當知自無業障，當知見初地。若城中自見裸形，是見第二地。若阿練若處見裸身，是見第三地。若山中見裸形，此見第四地。當知魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中自見裸形，當知自無業障，當知見初地。若城中自見裸形，是見第二地。若阿練若處見裸身，是見第三地。若山中見裸形，此見第四地。當知魔業。

「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢見自趣四維去，此菩薩捨善知識，是見初地。少於智慧，懈怠多憂多惱，為多人所笑，多於病痛，心多狂癲，為善根故求於出家，復還入俗。貧苦無有財物多病，為利養故謗毀法師，謗法不信不解，當還生正直心親近法師，勤修一切施無礙心趣向菩提。此菩薩乃至解於六地，此菩薩以軟中上心除害過罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧菩薩！若菩薩夢見自趣四維去，此菩薩捨善知識，是見初地。少於智慧，懈怠多憂多惱，為多人所笑，多於病痛，心多狂癲，為善根故求於出家，復還入俗。貧苦無有財物多病，為利養故謗毀法師，謗法不信不解，當還生正直心親近法師，勤修一切施無礙心趣向菩提。此菩薩乃至解於六地，此菩薩以軟中上心除害過罪。

「復次金剛摧！菩薩夢中見趣向未曾見方，此有魔業業障。此菩薩三地處處見地，應勤修淨根。供養三寶淨初地，若勤修空見第二地，修法忍見第三地，乃至住六地。自知此菩薩見初地，出入多於善根亦多不善根。此捨命不生愁惱，捨惡知識、親近信解知法人，無姦偽，如是淨於業障。彼以姦詐心盜法，當親近善知識。此菩薩自夢見在濁水中去，是見初地。若自見在濁水沫中行，此是見二地。若見涌沒水中行，此是見第三地。若涸水中行，見第四地。若夢在清水中行，是見第五地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中見趣向未曾見方，此有魔業業障。此菩薩三地處處見地，應勤修淨根。供養三寶淨初地，若勤修空見第二地，修法忍見第三地，乃至住六地。自知此菩薩見初地，出入多於善根亦多不善根。此捨命不生愁惱，捨惡知識、親近信解知法人，無姦偽，如是淨於業障。彼以姦詐心盜法，當親近善知識。此菩薩自夢見在濁水中去，是見初地。若自見在濁水沫中行，此是見二地。若見涌沒水中行，此是見第三地。若涸水中行，見第四地。若夢在清水中行，是見第五地。

「復次金剛摧！菩薩若夢中見雲雨，此菩薩多魔業。此菩薩是初地七地見，此以自在力嬈說法師前出家，為利養故呵責法師。若法師如法教悔，常違反師語。應勤修忍辱生信解心，離於利養，一向為利他，以此淨業障。若見塵土雲雨，此菩薩是初地。若見黑雲，此菩薩是二地。若見亂雲，此菩薩是三地。若見雷雲，此菩薩是四地。若見電雲驚怖，此菩薩是五地。若見雨雹，此菩薩是六地。魔業地地應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩若夢中見雲雨，此菩薩多魔業。此菩薩是初地七地見，此以自在力嬈說法師前出家，為利養故呵責法師。若法師如法教悔，常違反師語。應勤修忍辱生信解心，離於利養，一向為利他，以此淨業障。若見塵土雲雨，此菩薩是初地。若見黑雲，此菩薩是二地。若見亂雲，此菩薩是三地。若見雷雲，此菩薩是四地。若見電雲驚怖，此菩薩是五地。若見雨雹，此菩薩是六地。魔業地地應知。

「復次金剛摧！菩薩夢中見地搖，此菩薩是初地，久行初業多。初業多、初業障多恐怖眾生，應修無畏施眾生，守護三業，以此淨除業障。彼若常見地搖，是初業初地。破城池燒人眾，此菩薩二地。若地久動，是三地。發真實誓，是四地。魔業，是五地、六地。勤修總持，是七地。大威德諸天悉來集會，是八地。諸龍來增益氣力，是九地。是梵天來，是十地。聞如來祕密語地搖動，地地應覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中見地搖，此菩薩是初地，久行初業多。初業多、初業障多恐怖眾生，應修無畏施眾生，守護三業，以此淨除業障。彼若常見地搖，是初業初地。破城池燒人眾，此菩薩二地。若地久動，是三地。發真實誓，是四地。魔業，是五地、六地。勤修總持，是七地。大威德諸天悉來集會，是八地。諸龍來增益氣力，是九地。是梵天來，是十地。聞如來祕密語地搖動，地地應覺知。

「復次金剛摧！菩薩夢中自見在鬪訟中，是菩薩是四地初地。若見上地是魔業，乃至七地。不勤修習攝取伏非法人，先時為利養故違說法人，姦詐說法自活。當學方便，當善心修六波羅蜜，以此淨除業障。若被呵瞋生驚畏心，是初地。夢被刀斫，是二地。若被土塊杖，是三地。若被惡罵，是四地。魔不解不勤修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中自見在鬪訟中，是菩薩是四地初地。若見上地是魔業，乃至七地。不勤修習攝取伏非法人，先時為利養故違說法人，姦詐說法自活。當學方便，當善心修六波羅蜜，以此淨除業障。若被呵瞋生驚畏心，是初地。夢被刀斫，是二地。若被土塊杖，是三地。若被惡罵，是四地。魔不解不勤修。

「復次金剛摧！菩薩夢中見自病，此菩薩是二地處處地見相。世間出世間多作艱難，欲多法施復還斷絕，欲多財施復還斷絕。應當供給修行法人，修無礙心、修不放逸慢、修不自在慢，以此淨除業障。若見在餘處地病，此覺魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中見自病，此菩薩是二地處處地見相。世間出世間多作艱難，欲多法施復還斷絕，欲多財施復還斷絕。應當供給修行法人，修無礙心、修不放逸慢、修不自在慢，以此淨除業障。若見在餘處地病，此覺魔業。

「復次金剛摧！菩薩夢中墮山無所依止，先時於善心一向詐姦多不信解，多於業障、魔業增盛、身心羸劣、受法疾得尋復忘失，生欲樂心中間放捨，若見財封捨離、若見佛法捨離，捨離忍辱，親近惡行、不近善法，於深信解人邊，不生信解。此菩薩是見二地初地。若自見刀山中行，是見初地。若自知石山中墮，是見二地。住餘地無業障、無魔業，應生信心，於三月中晝三時夜三時懺悔，應觀世間因緣法、應修供養，如是以除業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛摧！菩薩夢中墮山無所依止，先時於善心一向詐姦多不信解，多於業障、魔業增盛、身心羸劣、受法疾得尋復忘失，生欲樂心中間放捨，若見財封捨離、若見佛法捨離，捨離忍辱，親近惡行、不近善法，於深信解人邊，不生信解。此菩薩是見二地初地。若自見刀山中行，是見初地。若自知石山中墮，是見二地。住餘地無業障、無魔業，應生信心，於三月中晝三時夜三時懺悔，應觀世間因緣法、應修供養，如是以除業障。