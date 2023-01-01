大寶積經卷第十三西晉三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第十三西晉三藏竺法護譯

密迹金剛力士會第三之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士會第三之六

於是密迹金剛力士所願已備得受佛決，所望已畢欣然大悅，叉手白佛言：「唯佛大聖就我曠野之界鬼王國土，在密迹宮舍七日受請。諸菩薩等及大聲聞，唯見垂愍顧意不忽。當於佛所在、於曠野鬼王土地、在於鄙舍，垂意小食，化鬼神眾妖魅反足之物、揵沓和、摩休勒及餘所居眾生，見如來尊、聽聞斯經法，長夜安隱無有眾患一定無難，便當棄捐瞋恚毒害無懷逆心。其四天王一切眷屬遊在曠野鬼神王界，若見如來、聞所說法，常獲安和不遭危難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是密迹金剛力士所願已備得受佛決，所望已畢欣然大悅，叉手白佛言：「唯佛大聖就我曠野之界鬼王國土，在密迹宮舍七日受請。諸菩薩等及大聲聞，唯見垂愍顧意不忽。當於佛所在、於曠野鬼王土地、在於鄙舍，垂意小食，化鬼神眾妖魅反足之物、揵沓和、摩休勒及餘所居眾生，見如來尊、聽聞斯經法，長夜安隱無有眾患一定無難，便當棄捐瞋恚毒害無懷逆心。其四天王一切眷屬遊在曠野鬼神王界，若見如來、聞所說法，常獲安和不遭危難。」

時佛默然，受密迹請七日供養，用愍念故，并欲開化無數眾生使殖德本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛默然，受密迹請七日供養，用愍念故，并欲開化無數眾生使殖德本。

爾時密迹見佛默然以受其請，歡喜踊躍，稽首佛足右繞三匝，禮退而去。忽然不現，還曠野國因歸其宮。時密迹力士心自念言：「當為大聖莊嚴宮殿，欲行天人、色行天人得未曾有，十方世界諸菩薩等皆當歡喜。」心自念言：「吾憶識念，往故一時夜懷志願，所尊道法不可思議，今亦當然。」即時三昧正受宣不可限，彼時高座無央數億百千兆載師子眾座自然普現，以寶作脚及奇珍欄楯，以百千天衣而布其上。清淨妙華真珠瓔珞在八交道，以寶蓮華覆蓋其上。適三昧正受，「東方去是恒河沙佛國，有世界名無量寶德淨，佛號淨王。當致彼淨王如來所莊嚴淨師子之座，欲授萬菩薩決。其佛國土所見嚴淨，越無央數諸天人民所有嚴淨。我今寧可往彼佛土莊嚴高座。」爾時密迹力士以淨寶王三昧正受。適三昧已，自然莊嚴現好高座，高廣好淨如無量寶德淨佛土師子高座等無有異，忽然以至在於曠野鬼神界土。所施高座巍巍如是，甚高廣長，東西二千四百八十里，南北千二百八十里，紺琉璃水精硨𤦲為地，吉祥藏寶無量名香雜香熏之，竪立無數眾寶香鑪燒殊妙香，散諸天花若干品物，極好巍巍光色煒曄，可悅人心安和其身。從心應時行菩薩法，不失其節功勳無際，所歎妙德而無崖底。又其高座所化自然，有億百千垓不可計數諸師子座，以寶為脚、寶為欄楯，無數天衣而布其上。諸寶蓮華淨珠校露立八交道，以用眾寶而布其上，建在地上一切普具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時密迹見佛默然以受其請，歡喜踊躍，稽首佛足右繞三匝，禮退而去。忽然不現，還曠野國因歸其宮。時密迹力士心自念言：「當為大聖莊嚴宮殿，欲行天人、色行天人得未曾有，十方世界諸菩薩等皆當歡喜。」心自念言：「吾憶識念，往故一時夜懷志願，所尊道法不可思議，今亦當然。」即時三昧正受宣不可限，彼時高座無央數億百千兆載師子眾座自然普現，以寶作脚及奇珍欄楯，以百千天衣而布其上。清淨妙華真珠瓔珞在八交道，以寶蓮華覆蓋其上。適三昧正受，「東方去是恒河沙佛國，有世界名無量寶德淨，佛號淨王。當致彼淨王如來所莊嚴淨師子之座，欲授萬菩薩決。其佛國土所見嚴淨，越無央數諸天人民所有嚴淨。我今寧可往彼佛土莊嚴高座。」爾時密迹力士以淨寶王三昧正受。適三昧已，自然莊嚴現好高座，高廣好淨如無量寶德淨佛土師子高座等無有異，忽然以至在於曠野鬼神界土。所施高座巍巍如是，甚高廣長，東西二千四百八十里，南北千二百八十里，紺琉璃水精硨𤦲為地，吉祥藏寶無量名香雜香熏之，竪立無數眾寶香鑪燒殊妙香，散諸天花若干品物，極好巍巍光色煒曄，可悅人心安和其身。從心應時行菩薩法，不失其節功勳無際，所歎妙德而無崖底。又其高座所化自然，有億百千垓不可計數諸師子座，以寶為脚、寶為欄楯，無數天衣而布其上。諸寶蓮華淨珠校露立八交道，以用眾寶而布其上，建在地上一切普具。

於時密迹力士如是比像不可思議，設諸高座高廣嚴淨殊特無量師子之座，安然庠序從三昧起。即於宿夜設若干種甘饍飲食，尊奉菩薩和調性行、興發如來報應之果。眾供已辦，夜未向明，告四天王：「諸人當知，世尊今日詣我宮食，請竟七日，諸菩薩眾及諸聲聞皆當來集。仁等恭恪設無放逸，大聖難遇億世時有，咸皆一心捨俗慕道恭恪奉事，除去生死弘慈至道。時亦難遭法不可聞，三界無怙唯道可恃，普如虛空無所復礙，勿懷亂心為放逸行。眷屬徒使妻子僕從，供養七日勿倚身心，唯道為本，莫順他業損違道教，專精一心供養如來，常當下意加敬無二。令其曠野鬼神之處，王者土地鬼神妖魅，反足諸鬼揵沓和等，皆歸命佛密議道法。其四天王及餘眾生，皆不失時普蒙濟度。諸仁當了，已請天尊，稽首歸命供養佛已，勤聽經典宣布八方，使一切蒙乃報佛恩。」爾時密迹力士有一太子名曰密兵而告之曰：「汝往，遍令地神及虛空神告四天王、忉利天、焰天、兜率天、無憍慢天、他化自在天，上至魔天，各令使知世尊今日在於曠野鬼王土界，受密迹金剛力士請於宮舍，當就飲食；菩薩聲聞亦復同然。若欲見佛聽聞道教，咸皆往至。」太子金剛兵受教宣命，須臾令遍。其第二子名曰善分，而告之曰：「子！汝今自往，己力神足告諸梵天、梵迦夷天、梵滿天、梵度著天、大梵天、有光天、少光天、無量光天、光音天、清淨天、少淨天、無量淨天、淨難逮天、淨離穢天、順行天、少順行天、無量行天、行果實天、亦然天、於是天、善願天、善現天、至一善天，悉遍令之。今日世尊遊於曠野鬼王國土密迹金剛力士宮舍就請。諸人欲見，悉共往會。」善分受教宣令。如是須臾之頃，欲行天、色行天人皆共集會在於虛空，廣縱四萬里，上下俱然亦四萬里，周遍諸天各次第坐。於是密迹金剛力士莊嚴場地，供饍辦已，叉手向佛所在遙啟白言：「今時已到。願佛大聖垂光迴意。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時密迹力士如是比像不可思議，設諸高座高廣嚴淨殊特無量師子之座，安然庠序從三昧起。即於宿夜設若干種甘饍飲食，尊奉菩薩和調性行、興發如來報應之果。眾供已辦，夜未向明，告四天王：「諸人當知，世尊今日詣我宮食，請竟七日，諸菩薩眾及諸聲聞皆當來集。仁等恭恪設無放逸，大聖難遇億世時有，咸皆一心捨俗慕道恭恪奉事，除去生死弘慈至道。時亦難遭法不可聞，三界無怙唯道可恃，普如虛空無所復礙，勿懷亂心為放逸行。眷屬徒使妻子僕從，供養七日勿倚身心，唯道為本，莫順他業損違道教，專精一心供養如來，常當下意加敬無二。令其曠野鬼神之處，王者土地鬼神妖魅，反足諸鬼揵沓和等，皆歸命佛密議道法。其四天王及餘眾生，皆不失時普蒙濟度。諸仁當了，已請天尊，稽首歸命供養佛已，勤聽經典宣布八方，使一切蒙乃報佛恩。」爾時密迹力士有一太子名曰密兵而告之曰：「汝往，遍令地神及虛空神告四天王、忉利天、焰天、兜率天、無憍慢天、他化自在天，上至魔天，各令使知世尊今日在於曠野鬼王土界，受密迹金剛力士請於宮舍，當就飲食；菩薩聲聞亦復同然。若欲見佛聽聞道教，咸皆往至。」太子金剛兵受教宣命，須臾令遍。其第二子名曰善分，而告之曰：「子！汝今自往，己力神足告諸梵天、梵迦夷天、梵滿天、梵度著天、大梵天、有光天、少光天、無量光天、光音天、清淨天、少淨天、無量淨天、淨難逮天、淨離穢天、順行天、少順行天、無量行天、行果實天、亦然天、於是天、善願天、善現天、至一善天，悉遍令之。今日世尊遊於曠野鬼王國土密迹金剛力士宮舍就請。諸人欲見，悉共往會。」善分受教宣令。如是須臾之頃，欲行天、色行天人皆共集會在於虛空，廣縱四萬里，上下俱然亦四萬里，周遍諸天各次第坐。於是密迹金剛力士莊嚴場地，供饍辦已，叉手向佛所在遙啟白言：「今時已到。願佛大聖垂光迴意。」而說頌曰：

「丈夫尊雄屈， 人中上願顧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「丈夫尊雄屈， 人中上願顧，

蓮花正士發， 大聖人時到。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮花正士發， 大聖人時到。

兩足尊枉神， 天人聖祠祀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩足尊枉神， 天人聖祠祀，

人中尊屈意， 聖明時以至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中尊屈意， 聖明時以至。

戒如蓮華盛， 精進轉增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒如蓮華盛， 精進轉增長，

覆護上慚愧， 最勝唯顧意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覆護上慚愧， 最勝唯顧意。

建立於聖諦， 慈哀加弘恩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立於聖諦， 慈哀加弘恩，

無我無所施， 最勝師子顧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我無所施， 最勝師子顧。

戒行博聞業， 茂盛覺意花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒行博聞業， 茂盛覺意花，

解脫具足實， 殊勝樹願來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫具足實， 殊勝樹願來。

功勳海唯枉， 其意深且廣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功勳海唯枉， 其意深且廣，

清水定為意， 熾盛精進業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清水定為意， 熾盛精進業，

奉哀道場業， 智慧瓔珞嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉哀道場業， 智慧瓔珞嚴，

明本慧開覺， 聖達降怨顧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明本慧開覺， 聖達降怨顧，

第一明無動， 以藥樹療病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一明無動， 以藥樹療病，

學不學盛明， 最勝唯屈神。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學不學盛明， 最勝唯屈神。」

於是世尊見密迹金剛力士白時已到，告諸比丘：「皆早嚴服著衣持鉢并勅護寺。密迹金剛力士來啟時到，各自建行七日就請。其諸聲聞眾菩薩等若得神足，以己神力往追侍佛。其無神足，入如來光承其威明，佛愍念之皆得往就。」於時世尊適發進路，諸菩薩皆於前而導，諸聲聞眾在後侍從，諸天龍神花香妓樂在虛空侍，諸天玉女而嗟歎佛，因說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊見密迹金剛力士白時已到，告諸比丘：「皆早嚴服著衣持鉢并勅護寺。密迹金剛力士來啟時到，各自建行七日就請。其諸聲聞眾菩薩等若得神足，以己神力往追侍佛。其無神足，入如來光承其威明，佛愍念之皆得往就。」於時世尊適發進路，諸菩薩皆於前而導，諸聲聞眾在後侍從，諸天龍神花香妓樂在虛空侍，諸天玉女而嗟歎佛，因說頌曰：

「歡喜發光明， 妓樂自然鳴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歡喜發光明， 妓樂自然鳴，

震動佛剎土， 天雨於眾花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 震動佛剎土， 天雨於眾花。

佛之大威德， 神足度無極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛之大威德， 神足度無極，

聖變化無限， 娛樂佛無底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖變化無限， 娛樂佛無底。

佛吉祥無際， 佛神聖無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛吉祥無際， 佛神聖無量，

佛威儀無底， 佛功勳無限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛威儀無底， 佛功勳無限。

遊靈鷲之山， 在於八山中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊靈鷲之山， 在於八山中，

於上虛空中， 無礙如鷹王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於上虛空中， 無礙如鷹王。」

於時欲行天人、色行天人見佛世尊從虛空來，猶如日光現於水中、如月盛滿眾星獨明、猶若天帝諸天中尊、若如梵王照乎眾會，見是變化大悅欣然，雨天青紅黃白若干諸雜蓮華供養散佛。意花、大意花、柔軟花、大柔軟花、晝夜樹花，有果大實，及諸轉輪王離垢之華，百葉千葉、又百千葉，樂歡喜生味興起光照一切香華。善妙香、常熏香、烏虛延香，常有花樂、眼目樂，如是眾花興雲致雨，雨眾雜香鼓天妙樂。諸天玉女眷屬百千，爾時須臾至於曠野鬼王國土毘沙門天王界，在其宮殿。一切聲聞諸菩薩眾眷屬圍繞，佛適下住地大震動、光照十方，安和柔軟不嬈眾生。時四天王見佛世尊到大曠野鬼王之國，速疾速疾與其宮人及諸眷屬，花香雜香澤香、繒綵幢蓋妓樂、行列吹貝，各持此供往詣佛所，稽首佛足繞佛三匝，却住一面，以持所齎供養佛上。見佛大悅心中欣然，供散佛已却住一面，叉手自歸。爾時世尊因四天王，應病隨時班宣經法，萬三千鬼神妖魅厭鬼之屬皆發無上正真道意，一萬玉女亦復發是無上大意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時欲行天人、色行天人見佛世尊從虛空來，猶如日光現於水中、如月盛滿眾星獨明、猶若天帝諸天中尊、若如梵王照乎眾會，見是變化大悅欣然，雨天青紅黃白若干諸雜蓮華供養散佛。意花、大意花、柔軟花、大柔軟花、晝夜樹花，有果大實，及諸轉輪王離垢之華，百葉千葉、又百千葉，樂歡喜生味興起光照一切香華。善妙香、常熏香、烏虛延香，常有花樂、眼目樂，如是眾花興雲致雨，雨眾雜香鼓天妙樂。諸天玉女眷屬百千，爾時須臾至於曠野鬼王國土毘沙門天王界，在其宮殿。一切聲聞諸菩薩眾眷屬圍繞，佛適下住地大震動、光照十方，安和柔軟不嬈眾生。時四天王見佛世尊到大曠野鬼王之國，速疾速疾與其宮人及諸眷屬，花香雜香澤香、繒綵幢蓋妓樂、行列吹貝，各持此供往詣佛所，稽首佛足繞佛三匝，却住一面，以持所齎供養佛上。見佛大悅心中欣然，供散佛已却住一面，叉手自歸。爾時世尊因四天王，應病隨時班宣經法，萬三千鬼神妖魅厭鬼之屬皆發無上正真道意，一萬玉女亦復發是無上大意。

時密迹力士與宮人婇女諸子眷屬，花香雜香擣香、幢蓋妓樂，從其宮中詣毘沙門天王宮舍，至世尊所，稽首佛足右繞七匝，各從所執皆供散佛上。毘沙門天王宮中次第而坐，鼓眾妓樂，自入清淨心無所著，所將侍從各自就座。如來高座獨顯巍巍清淨妙極，密迹諸子舉所莊嚴校露之帳師子高座，從虛空下安著于地寂然不動。諸菩薩眾及諸聲聞故坐本位。時欲行天人、色行天人覩其設座高廣嚴好，得未曾有，怪之難及，心自念言：「密迹力士何所得覩斯寶高廣師子之座？玄妙無極殊特難喻。」於時承佛威神，於虛空中自然聞音：「仁欲知者，東方去是界分過江河沙諸佛國土，有世界名為限淨，佛號淨王如來、至真、等正覺。密迹金剛力士曾見其土微妙嚴淨，今以法故，遣此殊妙巍巍高座。」時佛適入上處師子高廣之座，應時曠野鬼王國土鬼神妖魅反足之鬼、揵沓和、迦樓羅、真陀羅、摩休勒，往詣佛所稽首足下，退住一面叉手歸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時密迹力士與宮人婇女諸子眷屬，花香雜香擣香、幢蓋妓樂，從其宮中詣毘沙門天王宮舍，至世尊所，稽首佛足右繞七匝，各從所執皆供散佛上。毘沙門天王宮中次第而坐，鼓眾妓樂，自入清淨心無所著，所將侍從各自就座。如來高座獨顯巍巍清淨妙極，密迹諸子舉所莊嚴校露之帳師子高座，從虛空下安著于地寂然不動。諸菩薩眾及諸聲聞故坐本位。時欲行天人、色行天人覩其設座高廣嚴好，得未曾有，怪之難及，心自念言：「密迹力士何所得覩斯寶高廣師子之座？玄妙無極殊特難喻。」於時承佛威神，於虛空中自然聞音：「仁欲知者，東方去是界分過江河沙諸佛國土，有世界名為限淨，佛號淨王如來、至真、等正覺。密迹金剛力士曾見其土微妙嚴淨，今以法故，遣此殊妙巍巍高座。」時佛適入上處師子高廣之座，應時曠野鬼王國土鬼神妖魅反足之鬼、揵沓和、迦樓羅、真陀羅、摩休勒，往詣佛所稽首足下，退住一面叉手歸佛。

爾時密迹金剛力士語四天王及諸來會：「諸賢屈意咸共和心，飲食已辦各手斟酌，勤供養佛菩薩聖眾。所以者何？如佛所說，若能歡悅佐助興功，供養蒙祐得福無量，於本施主其福不減。諸仁者等以是勸助佐其所施，得受功祚不可限量。」於是密迹金剛力士與其宮人婇女、一切諸子及諸眷屬，手自斟酌百種餚饍不可計味，心佐開士求如來福，供養大聖加謙恪心，佛及菩薩諸聲聞眾皆悉充滿。飲食畢訖，行澡水竟，密迹金剛力士更取小床於佛前坐，白世尊曰：「唯加弘慈應時演法宣入法門，使眾生類了於道心行所從生；其未發心，興斯道心；已發道心，至不退轉。令此鬼神妖魅揵沓和等，長夜永安使無眾患多所安和。多所愍傷諸天及人三界眾生，得殊特願，與世超殊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時密迹金剛力士語四天王及諸來會：「諸賢屈意咸共和心，飲食已辦各手斟酌，勤供養佛菩薩聖眾。所以者何？如佛所說，若能歡悅佐助興功，供養蒙祐得福無量，於本施主其福不減。諸仁者等以是勸助佐其所施，得受功祚不可限量。」於是密迹金剛力士與其宮人婇女、一切諸子及諸眷屬，手自斟酌百種餚饍不可計味，心佐開士求如來福，供養大聖加謙恪心，佛及菩薩諸聲聞眾皆悉充滿。飲食畢訖，行澡水竟，密迹金剛力士更取小床於佛前坐，白世尊曰：「唯加弘慈應時演法宣入法門，使眾生類了於道心行所從生；其未發心，興斯道心；已發道心，至不退轉。令此鬼神妖魅揵沓和等，長夜永安使無眾患多所安和。多所愍傷諸天及人三界眾生，得殊特願，與世超殊。」

爾時世尊告密迹金剛力士及諸大會：「諦聽諦聽，善思念之。若族姓子族姓女行入法門，堅住於斯，至殊特願，無所分別不至損耗。」密迹力士與諸大眾受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告密迹金剛力士及諸大會：「諦聽諦聽，善思念之。若族姓子族姓女行入法門，堅住於斯，至殊特願，無所分別不至損耗。」密迹力士與諸大眾受教而聽。

佛告密迹力士：「若族姓子及族姓女，當奉篤信善從道法多諸順宜，欲見賢聖樂聽於法，心不慳嫉不縮財業，舒手布施捨俗所習，好所施福不望其報，心不懷害其志清淨，專精一心而不暴亂，信報應果好善真業，不以狐疑未曾猶豫，覩清白理知不亡果，寧失身命不犯非義。仁慈不殺，不與不取，不為邪婬，不犯妄言、兩舌、惡口、綺語、嫉妬、恚、癡。不犯十惡，身行十善亦勸人行。常奉等信，見諸沙門奉戒具法勤精修行，志存思道常應義節，寂然調和心存惔怕，受無所著不受邪語，志性仁慈棄捐惡法行不卒暴，明如炬火不愚如獸，言無所毀心性平和。絕却睡眠棄搪揬心捐其重檐，數數惠施，見諸善友一切諸佛及佛弟子常行恭恪。如是比像，常追侍從沙門梵志，謙下作禮，習與相隨不失其意，常奉斯等諸善知識。以愛樂故，加用法施救濟危厄，以班宣法而勸化人，演所報應施致大富，持戒生天博聞大智。修行合道，各為說報，布施大財、慳貪餓鬼，持戒、忍辱、精進、一心、智慧，稍入道元。犯戒地獄、瞋恚醜陋、懈怠廢道、亂意墮罪、愚癡投冥。是為由身由言由意惡行之報，是身口意善惡之果。犯是三事長夜不安，投於地獄餓鬼畜生。護斯三業，生天人間十方佛前，長夜永安無有眾患。各為開示罪福之報善惡所趣。若見應器，為演深法空無相願，行無所行、至無所至，無我無人無壽無命。分別幽奧十二緣起，若倚是事便有生矣，若不倚是則無有生。從是致是，不從不致。從無明致行，從行致識，從識致名色，從名色致六入，從六入致更，從更致痛，從痛致愛，從愛致取，從取致有，從有致生，從生致老死，從老死合大苦陰、成四大身。癡滅無行，行滅無識，識滅無名色，名色滅無六入，六入滅無更，更滅無痛，痛滅無愛，愛滅無取，取滅無有，有滅無生，生滅無老病死大苦陰合、不受四大，則常永安長無眾患。以滅盡者則無所有。所以者何？起是生是，無是則無。猶如種樹始生芽根莖節枝葉花實，拔樹無芽，何從有是莖節枝葉花實？解無無明，心無所著則無牽連。十二緣起皆從緣對，無緣無對，一切三界皆悉本無、悉從無生。從有而死，不達無故，謂有致生、不知有空，倚是我故便致死矣。解無不生、了有不死，為罪所追、塵勞所逮、顛倒苦惱癡冥不實，為宣真諦應其儀節，所觀如法而於諸法無所造作，不得所造則不有退亦不無退，不有往來周旋之難。假使意法意無所著信受本空，一切諸本悉淨惔怕。置是人者，若菩薩大士常得見佛未曾遠離、不失聞法、不違聖眾，在在所生常見諸佛。雖有所生，不生無佛之土。生以見佛，行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告密迹力士：「若族姓子及族姓女，當奉篤信善從道法多諸順宜，欲見賢聖樂聽於法，心不慳嫉不縮財業，舒手布施捨俗所習，好所施福不望其報，心不懷害其志清淨，專精一心而不暴亂，信報應果好善真業，不以狐疑未曾猶豫，覩清白理知不亡果，寧失身命不犯非義。仁慈不殺，不與不取，不為邪婬，不犯妄言、兩舌、惡口、綺語、嫉妬、恚、癡。不犯十惡，身行十善亦勸人行。常奉等信，見諸沙門奉戒具法勤精修行，志存思道常應義節，寂然調和心存惔怕，受無所著不受邪語，志性仁慈棄捐惡法行不卒暴，明如炬火不愚如獸，言無所毀心性平和。絕却睡眠棄搪揬心捐其重檐，數數惠施，見諸善友一切諸佛及佛弟子常行恭恪。如是比像，常追侍從沙門梵志，謙下作禮，習與相隨不失其意，常奉斯等諸善知識。以愛樂故，加用法施救濟危厄，以班宣法而勸化人，演所報應施致大富，持戒生天博聞大智。修行合道，各為說報，布施大財、慳貪餓鬼，持戒、忍辱、精進、一心、智慧，稍入道元。犯戒地獄、瞋恚醜陋、懈怠廢道、亂意墮罪、愚癡投冥。是為由身由言由意惡行之報，是身口意善惡之果。犯是三事長夜不安，投於地獄餓鬼畜生。護斯三業，生天人間十方佛前，長夜永安無有眾患。各為開示罪福之報善惡所趣。若見應器，為演深法空無相願，行無所行、至無所至，無我無人無壽無命。分別幽奧十二緣起，若倚是事便有生矣，若不倚是則無有生。從是致是，不從不致。從無明致行，從行致識，從識致名色，從名色致六入，從六入致更，從更致痛，從痛致愛，從愛致取，從取致有，從有致生，從生致老死，從老死合大苦陰、成四大身。癡滅無行，行滅無識，識滅無名色，名色滅無六入，六入滅無更，更滅無痛，痛滅無愛，愛滅無取，取滅無有，有滅無生，生滅無老病死大苦陰合、不受四大，則常永安長無眾患。以滅盡者則無所有。所以者何？起是生是，無是則無。猶如種樹始生芽根莖節枝葉花實，拔樹無芽，何從有是莖節枝葉花實？解無無明，心無所著則無牽連。十二緣起皆從緣對，無緣無對，一切三界皆悉本無、悉從無生。從有而死，不達無故，謂有致生、不知有空，倚是我故便致死矣。解無不生、了有不死，為罪所追、塵勞所逮、顛倒苦惱癡冥不實，為宣真諦應其儀節，所觀如法而於諸法無所造作，不得所造則不有退亦不無退，不有往來周旋之難。假使意法意無所著信受本空，一切諸本悉淨惔怕。置是人者，若菩薩大士常得見佛未曾遠離、不失聞法、不違聖眾，在在所生常見諸佛。雖有所生，不生無佛之土。生以見佛，行

無放逸，慕求真正精進之法。勤修此已，不用家業善奉淨行，不用妻子男女奴婢僕使守護宅舍，速疾持法，無以戲逸自恣愛欲。諸佛世尊所施言教，以篤信故捨家為道。信捨家已，為善親友真正伴侶。以受真業，性行微妙聞玄妙法，以行為要不歸嚴飾，覺意第一而不厭足求於博聞。如所聞法廣為人說，無冀養心，不以己言有所依仰。講說經典從所聞慧，因其行住而為人說，使聽法者興隆大慈。而於眾生發無盡哀，以致博聞無所愛悋。不貪身命，少欲少求而知止足，以善重業至快供養，好樂閑居專精守節。從所聞法觀其義趣，自歸正義思惟奉行不歸嚴飾。其所導御天上世間，不但為己而有所行，為眾生故求上大乘，至慕佛道自在之乘成無放逸。何謂無放逸？以達境界，眼不見色、不受妄想、不著文飾，了色之難。雖以慕樂便捨之逝，曉之本無。若耳聞聲、鼻香眾想、舌嗜美味、身更心法，亦復如是。所言無逸，己心無生、護他人心，棄愛欲樂入於法樂，不行欲想，無瞋恚想及危害想，無貪瞋恚愚癡之業。無是惡本，身不行惡、口不說非、心不行穢，不為反念，不犯一切諸不善法。是曰無放逸。以無放逸常應節行，曉了有無知無無有。彼何謂有？何謂無？行平等者有賢聖脫，修邪行者無賢聖脫。又次亦有罪福之報，或有無罪福之報。或有眼，或無眼。或耳鼻舌身或有意，或無意。又能了色無常苦空別離之法。是謂名有。志學於道，計色有常，長存永立無別離法。以無平等住、有是念故、有痛想行識。有了無常苦空別離之法。又從無明緣便生不善，若無無明則無有行。從生緣故有老病死，若無生緣便無老病死。施致大福，貧無放捨，窮有貪嫉，慳無大財。奉法至道，不順義則不至道業。精進菩薩得至大慧，懈怠菩薩不得至道。不自大者真得異決，其貢高者不至滅度。若普入寂至於空無，計吾我人貪身壽命不至道慧。是為人者應順時儀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無放逸，慕求真正精進之法。勤修此已，不用家業善奉淨行，不用妻子男女奴婢僕使守護宅舍，速疾持法，無以戲逸自恣愛欲。諸佛世尊所施言教，以篤信故捨家為道。信捨家已，為善親友真正伴侶。以受真業，性行微妙聞玄妙法，以行為要不歸嚴飾，覺意第一而不厭足求於博聞。如所聞法廣為人說，無冀養心，不以己言有所依仰。講說經典從所聞慧，因其行住而為人說，使聽法者興隆大慈。而於眾生發無盡哀，以致博聞無所愛悋。不貪身命，少欲少求而知止足，以善重業至快供養，好樂閑居專精守節。從所聞法觀其義趣，自歸正義思惟奉行不歸嚴飾。其所導御天上世間，不但為己而有所行，為眾生故求上大乘，至慕佛道自在之乘成無放逸。何謂無放逸？以達境界，眼不見色、不受妄想、不著文飾，了色之難。雖以慕樂便捨之逝，曉之本無。若耳聞聲、鼻香眾想、舌嗜美味、身更心法，亦復如是。所言無逸，己心無生、護他人心，棄愛欲樂入於法樂，不行欲想，無瞋恚想及危害想，無貪瞋恚愚癡之業。無是惡本，身不行惡、口不說非、心不行穢，不為反念，不犯一切諸不善法。是曰無放逸。以無放逸常應節行，曉了有無知無無有。彼何謂有？何謂無？行平等者有賢聖脫，修邪行者無賢聖脫。又次亦有罪福之報，或有無罪福之報。或有眼，或無眼。或耳鼻舌身或有意，或無意。又能了色無常苦空別離之法。是謂名有。志學於道，計色有常，長存永立無別離法。以無平等住、有是念故、有痛想行識。有了無常苦空別離之法。又從無明緣便生不善，若無無明則無有行。從生緣故有老病死，若無生緣便無老病死。施致大福，貧無放捨，窮有貪嫉，慳無大財。奉法至道，不順義則不至道業。精進菩薩得至大慧，懈怠菩薩不得至道。不自大者真得異決，其貢高者不至滅度。若普入寂至於空無，計吾我人貪身壽命不至道慧。是為人者應順時儀。」

佛言：「若族姓子族姓女修普明智或致所知，若在於世、若無於世，普智計斯不有所知。彼有天食而無所著，若無天食亦無所著。一切如來皆以敷演，入於順義一切諸法，如來明證下四法故。何謂為四？一曰、一切萬物皆歸無常，二曰、一切諸有悉為苦毒，三曰、一切諸法皆無有我，四曰、一切有形悉至於空無為泥洹寂。所以言曰，一切萬物皆歸無常，眾生愚惑自想有常，如來說法斷諸計常。一切所有悉為苦毒，眾生闇塞計想有樂，故為說法斷除諸樂。一切諸法皆無有我，而眾生心計有吾我，故為說法斷諸我想。一切有形悉歸於空，眾生沈冥反想悉有，故為說法斷有著想寂然泥洹。一切眾生懷自大者，如來說法使自大者不復貢高、捐去倚著。以聞無常解音悉空，爾乃曉了無常之義。其義何謂？都不生、不增、不起不滅，是乃名曰入永無常。以聞苦音，入際所願，五陰空無所起，是名曰苦義。以聞諸法皆無我音，奉空脫門，於我不我無是二相是非我義。以聞泥洹寂，志造無想，不然不滅為都滅定，無終始，是乃名曰解了空義，不以無想而為取證。如是賢者！若有菩薩能行是者，未曾違失一切諸行道品之法。以無想行，普周備悉諸佛道法三十七品。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若族姓子族姓女修普明智或致所知，若在於世、若無於世，普智計斯不有所知。彼有天食而無所著，若無天食亦無所著。一切如來皆以敷演，入於順義一切諸法，如來明證下四法故。何謂為四？一曰、一切萬物皆歸無常，二曰、一切諸有悉為苦毒，三曰、一切諸法皆無有我，四曰、一切有形悉至於空無為泥洹寂。所以言曰，一切萬物皆歸無常，眾生愚惑自想有常，如來說法斷諸計常。一切所有悉為苦毒，眾生闇塞計想有樂，故為說法斷除諸樂。一切諸法皆無有我，而眾生心計有吾我，故為說法斷諸我想。一切有形悉歸於空，眾生沈冥反想悉有，故為說法斷有著想寂然泥洹。一切眾生懷自大者，如來說法使自大者不復貢高、捐去倚著。以聞無常解音悉空，爾乃曉了無常之義。其義何謂？都不生、不增、不起不滅，是乃名曰入永無常。以聞苦音，入際所願，五陰空無所起，是名曰苦義。以聞諸法皆無我音，奉空脫門，於我不我無是二相是非我義。以聞泥洹寂，志造無想，不然不滅為都滅定，無終始，是乃名曰解了空義，不以無想而為取證。如是賢者！若有菩薩能行是者，未曾違失一切諸行道品之法。以無想行，普周備悉諸佛道法三十七品。」

於時世尊在密迹金剛力士宮殿應病演法，尋時彼會二萬天人皆發無上正真道意，不可計人悉受五戒。爾時四天王前白佛言：「唯哀愍說，我等云何護於世間？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊在密迹金剛力士宮殿應病演法，尋時彼會二萬天人皆發無上正真道意，不可計人悉受五戒。爾時四天王前白佛言：「唯哀愍說，我等云何護於世間？」

佛告四天王：「仁等宜以當行十法護世眾生。何謂為十？一曰不害一切命類，二曰不竊取他財寶，三曰不犯他人妻室，四曰不兩舌鬪亂於人，五曰不妄言欺詐於人，六曰不惡口以辭傷人，七曰一切所說未曾綺飾，八曰不懷嫉妬生彼此心，九曰在於善惡業不發瞋恚，十曰常修正見不隨邪疑；是為十。諸仁者等以是十事護於世間，乃應法教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告四天王：「仁等宜以當行十法護世眾生。何謂為十？一曰不害一切命類，二曰不竊取他財寶，三曰不犯他人妻室，四曰不兩舌鬪亂於人，五曰不妄言欺詐於人，六曰不惡口以辭傷人，七曰一切所說未曾綺飾，八曰不懷嫉妬生彼此心，九曰在於善惡業不發瞋恚，十曰常修正見不隨邪疑；是為十。諸仁者等以是十事護於世間，乃應法教。」

佛復告四天王：「又諸仁者，復有八法護於天下。何謂為八？一曰言行相應未曾相違，二曰奉敬尊長不懷輕慢，三曰言辭柔軟不宣麁獷，四曰謙下恭順常執遜意，五曰常行質朴不為諛諂，六曰常修仁和而無侫飾，七曰一切諸惡悉無所犯，八曰以諸德本將順世間；是為八。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告四天王：「又諸仁者，復有八法護於天下。何謂為八？一曰言行相應未曾相違，二曰奉敬尊長不懷輕慢，三曰言辭柔軟不宣麁獷，四曰謙下恭順常執遜意，五曰常行質朴不為諛諂，六曰常修仁和而無侫飾，七曰一切諸惡悉無所犯，八曰以諸德本將順世間；是為八。」

佛告四天王：「復有六事護於天下。何謂為六？一曰身常行慈不害眾生，二曰口宣仁慈不演惡言，三曰意念慈心不抱增損，四曰以得利養等御於業，五曰等護禁戒而無所犯，六者等以正見開導曲戾；是為六。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告四天王：「復有六事護於天下。何謂為六？一曰身常行慈不害眾生，二曰口宣仁慈不演惡言，三曰意念慈心不抱增損，四曰以得利養等御於業，五曰等護禁戒而無所犯，六者等以正見開導曲戾；是為六。」

佛告四天王：「復有四事常為法首護於世間。何謂為四？一曰有所立行未曾貪嫉，二曰不懷瞋恚加害於人，三曰不用愚冥蔽加不逮，四曰所行至處不懷恐懼；是為四事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告四天王：「復有四事常為法首護於世間。何謂為四？一曰有所立行未曾貪嫉，二曰不懷瞋恚加害於人，三曰不用愚冥蔽加不逮，四曰所行至處不懷恐懼；是為四事。」

佛告四天王：「復有二事以用護法世間人民。何謂為二？一曰慚恥從無數劫不應道法，二曰懷愧自責不深入法救護一切；是為二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告四天王：「復有二事以用護法世間人民。何謂為二？一曰慚恥從無數劫不應道法，二曰懷愧自責不深入法救護一切；是為二。」

佛言：「諸仁！當行是法以護天下。以能建立如是法行乃能護世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸仁！當行是法以護天下。以能建立如是法行乃能護世間。」

爾時密迹金剛力士以寶挍露用貢覆佛，復白佛言：「菩薩云何無瞋恚法，至於無上正真之道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時密迹金剛力士以寶挍露用貢覆佛，復白佛言：「菩薩云何無瞋恚法，至於無上正真之道？」

佛言：「族姓子！菩薩有十事，行無瞋恚法，至無上正真之道。何謂為十？一曰常行慈心不犯傷害，二曰不厭眾難常修大哀，三曰所作事業常勤精進而有殊特，四曰常奉空行逮致三昧，五曰從因緣發入於智慧，六曰以權方便普入一切，七曰解達三世淨過去來今，八曰以真諦見無所罣礙，九曰遵奉道業入一切法，十曰一切諸法皆悉歸空；是為十。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子！菩薩有十事，行無瞋恚法，至無上正真之道。何謂為十？一曰常行慈心不犯傷害，二曰不厭眾難常修大哀，三曰所作事業常勤精進而有殊特，四曰常奉空行逮致三昧，五曰從因緣發入於智慧，六曰以權方便普入一切，七曰解達三世淨過去來今，八曰以真諦見無所罣礙，九曰遵奉道業入一切法，十曰一切諸法皆悉歸空；是為十。」

密迹金剛力士復白佛言：「菩薩有幾法，聞佛不可思議法不以恐懼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士復白佛言：「菩薩有幾法，聞佛不可思議法不以恐懼？」

佛言：「族姓子！菩薩有八法，聞佛不可思議心無恐懼。何謂為八？一曰所造功德常能究竟，二曰一心禪思暢達不亂，三曰以為善友而見將順，四曰心常篤信樂微妙法，五曰以解諸法悉如幻化，六曰曉一切法不可思議，七曰而了諸法不可成就猶入虛空，八曰暢一切法狂惑放逸虛偽之相；是為八。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子！菩薩有八法，聞佛不可思議心無恐懼。何謂為八？一曰所造功德常能究竟，二曰一心禪思暢達不亂，三曰以為善友而見將順，四曰心常篤信樂微妙法，五曰以解諸法悉如幻化，六曰曉一切法不可思議，七曰而了諸法不可成就猶入虛空，八曰暢一切法狂惑放逸虛偽之相；是為八。」

密迹金剛力士復白佛言：「何謂菩薩而得自在於一切業開士之法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士復白佛言：「何謂菩薩而得自在於一切業開士之法？」

佛言：「菩薩有四事法而得自在。何謂為四？一曰遵行如幻三昧暢一切法，入五神通而特超越；二曰以三脫門過於四禪；三曰以智度無極修四梵行；四曰行權方便具六度無極；是為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩有四事法而得自在。何謂為四？一曰遵行如幻三昧暢一切法，入五神通而特超越；二曰以三脫門過於四禪；三曰以智度無極修四梵行；四曰行權方便具六度無極；是為四。」

密迹金剛力士復白佛言：「菩薩有幾法入於法門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士復白佛言：「菩薩有幾法入於法門？」

佛言：「族姓子！菩薩有四事法入於法門。何謂為四？一曰入禪思門，具足曉了一切眾生根本；二曰入智慧門，分別一切章句義理為眾敷演；三曰入總持門，一切所執常念不忘；四曰入辯才門，因能可悅諸眾生心；是為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子！菩薩有四事法入於法門。何謂為四？一曰入禪思門，具足曉了一切眾生根本；二曰入智慧門，分別一切章句義理為眾敷演；三曰入總持門，一切所執常念不忘；四曰入辯才門，因能可悅諸眾生心；是為四。」

密迹金剛力士復白佛言：「菩薩為有幾力致開士行？又斯道力無能當者、降伏眾魔？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士復白佛言：「菩薩為有幾力致開士行？又斯道力無能當者、降伏眾魔？」

佛言：「族姓子！菩薩有八力，莫能當者、降伏眾魔。何謂為八？一曰道心之力性行清淨，二曰精進行力而不退轉，三曰博聞行力奉無極慧，四曰忍辱行力護眾生故，五曰無所生力不懷瞋恚，六曰不虛妄力具足解脫，七曰修道行力備悉智慧，八曰以大哀力開化眾生；是為八。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子！菩薩有八力，莫能當者、降伏眾魔。何謂為八？一曰道心之力性行清淨，二曰精進行力而不退轉，三曰博聞行力奉無極慧，四曰忍辱行力護眾生故，五曰無所生力不懷瞋恚，六曰不虛妄力具足解脫，七曰修道行力備悉智慧，八曰以大哀力開化眾生；是為八。」

佛說是法時，密迹金剛力士及五百子悉逮得無所從生法忍。以得法忍，前白佛言：「唯願大聖以是八法經典之要使流天下，用愍我等；是密迹宮使自然廣，以是德本光明普照，如來滅已令遍流布而不沒盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是法時，密迹金剛力士及五百子悉逮得無所從生法忍。以得法忍，前白佛言：「唯願大聖以是八法經典之要使流天下，用愍我等；是密迹宮使自然廣，以是德本光明普照，如來滅已令遍流布而不沒盡。」

於時世尊覩密迹諸子等心中所念勸助啟佛，佛告密迹金剛力士：「密迹堪任斯諸章句。我詣佛樹下，汝於彼時與諸菩薩，魔將兵來，卿以威勢至擁護我故降魔兵，即時想念諷誦通利。今復當護將來末世，令法流布遍閻浮利周於十方，令所施教使法久存，持制一切諸外異學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊覩密迹諸子等心中所念勸助啟佛，佛告密迹金剛力士：「密迹堪任斯諸章句。我詣佛樹下，汝於彼時與諸菩薩，魔將兵來，卿以威勢至擁護我故降魔兵，即時想念諷誦通利。今復當護將來末世，令法流布遍閻浮利周於十方，令所施教使法久存，持制一切諸外異學。」

於時密迹金剛力士觀佛世尊以見勸告，即從座起長跪叉手，應時於是言辭章句用宣呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時密迹金剛力士觀佛世尊以見勸告，即從座起長跪叉手，應時於是言辭章句用宣呪曰：

「醯黎 休留休留 其強飈聚 各羅眼動搖歸救 忍力力盡 寂怕作角鵄伊犁佉丘佉犁佉犁 護無擇 住勝生往還無曲以慈受之調和成 施持已 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「醯黎 休留休留 其強飈聚 各羅眼動搖歸救 忍力力盡 寂怕作角鵄伊犁佉丘佉犁佉犁 護無擇 住勝生往還無曲以慈受之調和成 施持已

「諸天龍告鬼神揵沓和妖魅若人非人，常吉安隱，動於山王、亦震天地、亦擾水王。用說此呪故攝伏外道，法君所救，晃曜法炎，篤信是句。」聞此呪已，諸天眾各各舉聲而歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天龍告鬼神揵沓和妖魅若人非人，常吉安隱，動於山王、亦震天地、亦擾水王。用說此呪故攝伏外道，法君所救，晃曜法炎，篤信是句。」聞此呪已，諸天眾各各舉聲而歎曰：

「正法住甚久， 動三千佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正法住甚久， 動三千佛土，

一切眾會同， 自投人王前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾會同， 自投人王前。

歸命使無罪， 施此無恐難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命使無罪， 施此無恐難，

其持是言教， 令正法永存。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其持是言教， 令正法永存。」

爾時世尊從曠野鬼王土密迹金剛力士宮受供七日，開化無數眾生。七日之中忽沒曠野宮踊在虛空，與諸菩薩及聲聞眾，一切諸天於上普共供養佛及聖眾，諸玉女眾咸共諮嗟演大光明，諸天人伎百種自鳴，空中雨華，佛土大動顯佛大變。佛沒密迹力士宮殿，猶鳳凰王還住靈鷲山。佛在靈鷲山與比丘眾俱，及諸菩薩眷屬周旋，各思道教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊從曠野鬼王土密迹金剛力士宮受供七日，開化無數眾生。七日之中忽沒曠野宮踊在虛空，與諸菩薩及聲聞眾，一切諸天於上普共供養佛及聖眾，諸玉女眾咸共諮嗟演大光明，諸天人伎百種自鳴，空中雨華，佛土大動顯佛大變。佛沒密迹力士宮殿，猶鳳凰王還住靈鷲山。佛在靈鷲山與比丘眾俱，及諸菩薩眷屬周旋，各思道教。

爾時王阿闍世出羅閱祇大城，與篤信慕樂長者梵志俱，一國人民聞佛還國，各集晡時亦出其城，往詣靈鷲山到佛所，稽首佛足右繞七匝却住一面。王前白佛：「我曾立坐有所參議。時諸比丘到太子所，口自宣言：『今日世尊往到曠野鬼王土界詣密迹金剛力士舍食。』唯然世尊！我得聞是怪之難及至未曾有。諸佛世尊不可思議，乃能大哀垂愍眾生。如來行慈普濟眾生，猶如虛空言無偏獨，用一切故。往到曠野鬼王土界，就密迹金剛力士舍食。佛大弘志至不可喻，無辭可盡。若有得蒙如來講法，宣傳道訓決疑之律，靡不得安。又復世尊！其密迹力士為有幾事在於平等而逮正覺？最為至重殖眾德本，乃能有是妙大辯才？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時王阿闍世出羅閱祇大城，與篤信慕樂長者梵志俱，一國人民聞佛還國，各集晡時亦出其城，往詣靈鷲山到佛所，稽首佛足右繞七匝却住一面。王前白佛：「我曾立坐有所參議。時諸比丘到太子所，口自宣言：『今日世尊往到曠野鬼王土界詣密迹金剛力士舍食。』唯然世尊！我得聞是怪之難及至未曾有。諸佛世尊不可思議，乃能大哀垂愍眾生。如來行慈普濟眾生，猶如虛空言無偏獨，用一切故。往到曠野鬼王土界，就密迹金剛力士舍食。佛大弘志至不可喻，無辭可盡。若有得蒙如來講法，宣傳道訓決疑之律，靡不得安。又復世尊！其密迹力士為有幾事在於平等而逮正覺？最為至重殖眾德本，乃能有是妙大辯才？」

佛言：「大王！是事究竟而不可逮，其至德本無能過上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！是事究竟而不可逮，其至德本無能過上。」

王白佛言：「實為至真，種其德本故獲此果。若有信者，其功德云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王白佛言：「實為至真，種其德本故獲此果。若有信者，其功德云何？」

佛言大王：「假使十方各如江河沙數，一一沙尚可知限。密迹金剛力士所見諸佛不可計數，盡其崖際供養奉事，緣是行故合積大辯。當作是觀，皆有本末」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言大王：「假使十方各如江河沙數，一一沙尚可知限。密迹金剛力士所見諸佛不可計數，盡其崖際供養奉事，緣是行故合積大辯。當作是觀，皆有本末」。

佛告王曰：「乃往過去無央數劫不可限量，爾時有佛，號曰息意如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。世界曰選主，劫名不移。其息意佛純化一切諸菩薩眾皆令精進，言作菩薩法無懈怠、心無厭倦，棄身壽命不以為悋，唯志道法。時有菩薩名曰勇力，即從座起，往詣息意佛所，稽首足下前白佛言：『如大聖宣，我承解議。若有菩薩心自念言：「我當疾逮無上正真之道為最正覺。」念是菩薩名曰懈怠。所以者何？若菩薩不用精進、厭患生死，不與此心成佛大道。若有菩薩見生死難則見縛結，不至滅度。唯化眾生乃成正覺。所以者何？唯然世尊！菩薩之法普行勤修，在在生死常所在處，開導利益無量眾生悉令滅度，亦無所教。是故世尊！菩薩作行宜重生死不敬滅度。菩薩造行重生死已，奉無限佛，導利開化無量眾生，聞無數法，入眾生念，所行志性敬泥洹行，重於眾觀，便自墮落沒在小節。若有菩薩畏於生死而懷恐難、樂泥洹行。當作是觀，如是菩薩則為墮落，以無行墮失如來行，於諸眾生則有釁咎。何謂菩薩而不順行，樂於聲聞緣覺地者？自觀其行欲化眾生，是故名曰無開士行。其行聲聞無菩薩行。所以者何？諸聲聞行畏生死苦。菩薩遊於無量生死不以為拘。』時息意如來讚勇力菩薩曰：『善哉善哉！正士！仁快說此教言淳淑。菩薩行道捨身之安不捨他人，常省己身不求他漏。』又問：『何謂菩薩所行？』佛言：『族姓子！自正己行，而為眾生宣成敗事生死之難，受於無量生死之患而無恐畏；不樂聲聞緣覺之地、習菩薩行；不近禪思在於三界曉了禪定，分別惡趣習乎方便，盡了禪智功德聖慧而不可盡；發無生慧，為人班宣一切本無慧無所生，知其所受了諸眾生而無吾我，以慧開化一切眾生，曉諸法寂解護諸法，暢諸佛土了於一切，自然虛空佛國清淨。其慧鮮明，以慧聖達一切法無，增益相好入於莊嚴；慧無所行，因其奉遵一切德本未曾忘捨，少惱尠事。有為眾生所可造作常行拔難；身心惔怕，積功累法無所穢厭，興發禪思曉了長寂。正定一心方便覺達深妙之法，若以宣布若干品教，分別諸觀護於德果，開化聲聞緣覺之律，愛樂如來所解脫業，降菩薩行示現如來所行之本。是為，族姓子！如來所行之業。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「乃往過去無央數劫不可限量，爾時有佛，號曰息意如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。世界曰選主，劫名不移。其息意佛純化一切諸菩薩眾皆令精進，言作菩薩法無懈怠、心無厭倦，棄身壽命不以為悋，唯志道法。時有菩薩名曰勇力，即從座起，往詣息意佛所，稽首足下前白佛言：『如大聖宣，我承解議。若有菩薩心自念言：「我當疾逮無上正真之道為最正覺。」念是菩薩名曰懈怠。所以者何？若菩薩不用精進、厭患生死，不與此心成佛大道。若有菩薩見生死難則見縛結，不至滅度。唯化眾生乃成正覺。所以者何？唯然世尊！菩薩之法普行勤修，在在生死常所在處，開導利益無量眾生悉令滅度，亦無所教。是故世尊！菩薩作行宜重生死不敬滅度。菩薩造行重生死已，奉無限佛，導利開化無量眾生，聞無數法，入眾生念，所行志性敬泥洹行，重於眾觀，便自墮落沒在小節。若有菩薩畏於生死而懷恐難、樂泥洹行。當作是觀，如是菩薩則為墮落，以無行墮失如來行，於諸眾生則有釁咎。何謂菩薩而不順行，樂於聲聞緣覺地者？自觀其行欲化眾生，是故名曰無開士行。其行聲聞無菩薩行。所以者何？諸聲聞行畏生死苦。菩薩遊於無量生死不以為拘。』時息意如來讚勇力菩薩曰：『善哉善哉！正士！仁快說此教言淳淑。菩薩行道捨身之安不捨他人，常省己身不求他漏。』又問：『何謂菩薩所行？』佛言：『族姓子！自正己行，而為眾生宣成敗事生死之難，受於無量生死之患而無恐畏；不樂聲聞緣覺之地、習菩薩行；不近禪思在於三界曉了禪定，分別惡趣習乎方便，盡了禪智功德聖慧而不可盡；發無生慧，為人班宣一切本無慧無所生，知其所受了諸眾生而無吾我，以慧開化一切眾生，曉諸法寂解護諸法，暢諸佛土了於一切，自然虛空佛國清淨。其慧鮮明，以慧聖達一切法無，增益相好入於莊嚴；慧無所行，因其奉遵一切德本未曾忘捨，少惱尠事。有為眾生所可造作常行拔難；身心惔怕，積功累法無所穢厭，興發禪思曉了長寂。正定一心方便覺達深妙之法，若以宣布若干品教，分別諸觀護於德果，開化聲聞緣覺之律，愛樂如來所解脫業，降菩薩行示現如來所行之本。是為，族姓子！如來所行之業。』

「王當知之，爾時勇力菩薩於彼如來所聞說是法所行清淨，復白彼佛：『甚難世尊！至未曾有。於今如來至真之言，宣斯菩薩之所應行。又復世尊！如佛所說，我察解議，善權方便是諸菩薩，一切諸法由己所行，猶如世尊察於虛空含受一切，十方萬物為一切色顯現己體不可稱計，現苞一切有形之類，虛空行業已無所礙。如是世尊！善權方便是諸菩薩，在一切法而得自在，諸學之法及未學法、凡夫之法、最正覺法皆悉由之。猶如，世尊！若火所遇草木百穀靡不被燒。菩薩如是，於一切法自在所行，以智慧炎燒諸愚冥三界無烟。猶如，世尊！大怒丈夫瞋恚熾盛，逆害他人無所顧難。菩薩如是，以權方便自在由己智度無極，斷除一切眾生塵勞。猶如，世尊！清水寶珠著濁水中尋時清徹。菩薩如是，以權方便消一切塵三垢穢濁。猶如，世尊！有大威藥名曰消除，若著毒中消一切毒永無有餘。菩薩如是，以權方便遊於一切三界之難，執權智業滅去眾生塵勞愛欲。以是之故，世尊！當作斯觀善權方便，是諸菩薩一切諸法自在己行。』如是大王！勇力菩薩說是語時，不可計人皆發無上正真道意。王欲知之，爾時勇力菩薩豈異人乎？莫造斯觀。所以者何？則今密迹金剛力士身是也。此正士身堅強精進，被弘誓德無極大鎧巍巍如是，供養諸佛不可稱限，光光若斯無以為喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王當知之，爾時勇力菩薩於彼如來所聞說是法所行清淨，復白彼佛：『甚難世尊！至未曾有。於今如來至真之言，宣斯菩薩之所應行。又復世尊！如佛所說，我察解議，善權方便是諸菩薩，一切諸法由己所行，猶如世尊察於虛空含受一切，十方萬物為一切色顯現己體不可稱計，現苞一切有形之類，虛空行業已無所礙。如是世尊！善權方便是諸菩薩，在一切法而得自在，諸學之法及未學法、凡夫之法、最正覺法皆悉由之。猶如，世尊！若火所遇草木百穀靡不被燒。菩薩如是，於一切法自在所行，以智慧炎燒諸愚冥三界無烟。猶如，世尊！大怒丈夫瞋恚熾盛，逆害他人無所顧難。菩薩如是，以權方便自在由己智度無極，斷除一切眾生塵勞。猶如，世尊！清水寶珠著濁水中尋時清徹。菩薩如是，以權方便消一切塵三垢穢濁。猶如，世尊！有大威藥名曰消除，若著毒中消一切毒永無有餘。菩薩如是，以權方便遊於一切三界之難，執權智業滅去眾生塵勞愛欲。以是之故，世尊！當作斯觀善權方便，是諸菩薩一切諸法自在己行。』如是大王！勇力菩薩說是語時，不可計人皆發無上正真道意。王欲知之，爾時勇力菩薩豈異人乎？莫造斯觀。所以者何？則今密迹金剛力士身是也。此正士身堅強精進，被弘誓德無極大鎧巍巍如是，供養諸佛不可稱限，光光若斯無以為喻。」

爾時阿闍世王心自念言：「是密迹金剛力士所執金剛為重幾所，以承大力謂應執持乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿闍世王心自念言：「是密迹金剛力士所執金剛為重幾所，以承大力謂應執持乎？」

時密迹金剛力士知王阿闍世心之所念，以持金剛下著地上。適置地上，三千大千世界六反震動。密迹金剛力士謂王阿闍世：「王試舉此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時密迹金剛力士知王阿闍世心之所念，以持金剛下著地上。適置地上，三千大千世界六反震動。密迹金剛力士謂王阿闍世：「王試舉此。」

時阿闍世王以大力士力盡勢舉之，而不能搖離地如毛髮。時王怪之得未曾有，前白佛言：「我身，世尊！有大力士，被極異鎧，牽捉大象舉鼻投身在所無礙。今日舉此小金剛杵，不能動移大如毛髮。」時王阿闍世益用懷疑：「何故，世尊！乃如是乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿闍世王以大力士力盡勢舉之，而不能搖離地如毛髮。時王怪之得未曾有，前白佛言：「我身，世尊！有大力士，被極異鎧，牽捉大象舉鼻投身在所無礙。今日舉此小金剛杵，不能動移大如毛髮。」時王阿闍世益用懷疑：「何故，世尊！乃如是乎？」

佛言：「大王！是金剛者入在重德，不可用被鎧力及象力而舉移此也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！是金剛者入在重德，不可用被鎧力及象力而舉移此也。」

爾時密迹謂天帝釋：「仁者名號執持金剛拘翼，今日仁者且從地舉此金剛杵。」時天帝釋以無限神力、極闡神足，欲舉其金剛了不能舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時密迹謂天帝釋：「仁者名號執持金剛拘翼，今日仁者且從地舉此金剛杵。」時天帝釋以無限神力、極闡神足，欲舉其金剛了不能舉。

爾時天帝釋前白佛言：「吾等之身及諸天俱，與阿須輪鬪，以一手指舉維質阿須輪所在，投之如一圓丸，皆令犇馳不知所湊。又是金剛其形小小而不能動乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天帝釋前白佛言：「吾等之身及諸天俱，與阿須輪鬪，以一手指舉維質阿須輪所在，投之如一圓丸，皆令犇馳不知所湊。又是金剛其形小小而不能動乎？」

佛言：「拘翼！是金剛者入在重德，不可以比阿須輪三百三十六萬里身在所可投。於拘翼心所知云何？須彌山王為重不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「拘翼！是金剛者入在重德，不可以比阿須輪三百三十六萬里身在所可投。於拘翼心所知云何？須彌山王為重不乎？」

白言：「甚重。世尊！不可計喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白言：「甚重。世尊！不可計喻。」

佛言：「拘翼！假有勇士大神無極，取是金剛右手執持，以是金剛著須彌山邊，藏之在中纔現形取，俱舉二形，須彌山王尚復微輕不如金剛重。若，天帝釋！密迹金剛力士以是金剛擊鐵圍山、大鐵圍山及金剛山，令碎如塵。雖爾正士未盡現力，不可喻極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「拘翼！假有勇士大神無極，取是金剛右手執持，以是金剛著須彌山邊，藏之在中纔現形取，俱舉二形，須彌山王尚復微輕不如金剛重。若，天帝釋！密迹金剛力士以是金剛擊鐵圍山、大鐵圍山及金剛山，令碎如塵。雖爾正士未盡現力，不可喻極。」