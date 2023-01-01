大寶積經卷第十二西晉三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第十二西晉三藏竺法護譯

密迹金剛力士會第三之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士會第三之五

爾時密迹力士謂寂意曰：「菩薩往詣佛樹以成佛道。如來至真未轉法輪，開導眾生巍巍如是，所化無量，多於初發行道時心，及坐佛樹所濟眾生，豈可呰哉。以故知之，當作是觀。若有菩薩坐在法床，疾近無上正真之道，所度眾生益復加倍。適成佛道，妙式梵天王與六十八萬億姟百千眷屬圍旋往詣佛所，稽首足下右繞七匝，側住佛前勸助世尊：『唯垂大哀轉乎法輪宣布道化。多有眾生應在法器，聞佛說法能解受行。』如是寂意！妙式梵天王勸助如來使轉法輪，殷勤若茲住在佛前，本宿所願得見天尊。其一天王名提頭羅(晉曰勇護)，與其子俱勇出本誓：『我當普勸賢劫千佛一切如來使轉法輪。』欲知妙式梵天王獨勸助佛使轉法輪乎？莫作是觀也。所以者何？與十億梵眾眷屬俱，十億天帝及十億百千垓諸菩薩眾，勸助如來使轉法輪：『世尊適然，當轉法輪。』妙式梵天王詣波羅奈鹿苑之野神仙所遊，布師子座，高三千二百八十里，若干種品文飾微妙眾珍嚴校。妙式梵天王適為如來布師子座，其十億梵天、十億天帝、十億百千兆垓諸菩薩，亦為世尊布師子座，高廣俱等。各自心念：『如來當坐我師子座轉于法輪。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時密迹力士謂寂意曰：「菩薩往詣佛樹以成佛道。如來至真未轉法輪，開導眾生巍巍如是，所化無量，多於初發行道時心，及坐佛樹所濟眾生，豈可呰哉。以故知之，當作是觀。若有菩薩坐在法床，疾近無上正真之道，所度眾生益復加倍。適成佛道，妙式梵天王與六十八萬億姟百千眷屬圍旋往詣佛所，稽首足下右繞七匝，側住佛前勸助世尊：『唯垂大哀轉乎法輪宣布道化。多有眾生應在法器，聞佛說法能解受行。』如是寂意！妙式梵天王勸助如來使轉法輪，殷勤若茲住在佛前，本宿所願得見天尊。其一天王名提頭羅(晉曰勇護)，與其子俱勇出本誓：『我當普勸賢劫千佛一切如來使轉法輪。』欲知妙式梵天王獨勸助佛使轉法輪乎？莫作是觀也。所以者何？與十億梵眾眷屬俱，十億天帝及十億百千垓諸菩薩眾，勸助如來使轉法輪：『世尊適然，當轉法輪。』妙式梵天王詣波羅奈鹿苑之野神仙所遊，布師子座，高三千二百八十里，若干種品文飾微妙眾珍嚴校。妙式梵天王適為如來布師子座，其十億梵天、十億天帝、十億百千兆垓諸菩薩，亦為世尊布師子座，高廣俱等。各自心念：『如來當坐我師子座轉于法輪。』」

密迹力士謂寂意言：「爾時如來詣波羅奈鹿苑之野神仙所遊，坐師子床。梵釋四天王及諸菩薩各自心念：『如來獨坐我師子床。』如來遍坐師子床已，應時十方無限佛土六反震動。爾時世尊以無極界三昧正受，即時三千大千世界皆悉平正等如手掌，此三千大千世界地獄畜生，若在餓鬼，天上世人普獲安隱。一切眾生無婬怒癡，消三毒病清淨無塵，慈心相向如父如子、如母如女。十方無限諸佛世界不可計數諸菩薩，來聽佛說經。三千大千世界大神，無極諸天、龍、神、揵沓和、阿須輪、迦樓羅、真陀羅、摩休勒、人若非人，皆詣佛所欲聽經法。諸來會者，皆遍充滿於此三千大千世界，無如毛髮空不周者，皆共同心飢虛於法，悉欲稽顙諮受大道。於時世尊見大眾會皆來雲集請轉法輪，為諸沙門、異學梵志、諸天魔王、上梵天王及其世俗，宣布正法。又有寂意！于時如來適轉法輪，隨時之宜從眾生心各令得解。因其雲集，各各為宣宿本所習，令心開達悉遵法行。如來至真適說斯法，為重分別：『拘隣欲知眼悉無常，了眼無常則隨律業；計眼有常不喜無常，聞眼無常眼苦毒痛。計眼吾我，不好無身了無吾我；以聞於眼無有吾我，乃隨律教解其音響。眼如幻化、野馬、水中之月，如夢已覺，猶若形影、山中之響，隨此律教乃奉行法空無相願，其眼無行惔怕寂寞。聞眼靜默，眼從緣起；以聞緣起，耳鼻舌身心亦復如是，皆歸無常。以聞無常解意為苦，覩無吾我寂然惔怕空無相願。用不達故，從因緣起五陰無常，其計有陰不了無陰。雖說諸種悉歸無常，以得聞說諸種無常心無所著。心得聞說五陰無常，悉解空耳。計有諸入，不解諸入無常之誼，以聞諸入歸於無常。五陰、諸入、四大諸種亦復如是。聞四意止、四意斷、四神足念、五根、五力、七覺、八品道行。以得聞是三十七品，解無常空。若聞寂然，頒宣道法乃隨律教。若聞所觀，其可聲聞、不樂緣覺，樂聞緣覺、不志聲聞，若慕二乘、不說大乘。若宣大乘，聞其義趣不好聲聞緣覺之辭。』如是寂意！如來以斯隨眾生心所可愛樂而轉法輪，各令得所。如來以是為眾生講，轉于法輪。時耆年舍利弗於百千歲思惟本行道義所入處不能限知，何況於餘眾生無底。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹力士謂寂意言：「爾時如來詣波羅奈鹿苑之野神仙所遊，坐師子床。梵釋四天王及諸菩薩各自心念：『如來獨坐我師子床。』如來遍坐師子床已，應時十方無限佛土六反震動。爾時世尊以無極界三昧正受，即時三千大千世界皆悉平正等如手掌，此三千大千世界地獄畜生，若在餓鬼，天上世人普獲安隱。一切眾生無婬怒癡，消三毒病清淨無塵，慈心相向如父如子、如母如女。十方無限諸佛世界不可計數諸菩薩，來聽佛說經。三千大千世界大神，無極諸天、龍、神、揵沓和、阿須輪、迦樓羅、真陀羅、摩休勒、人若非人，皆詣佛所欲聽經法。諸來會者，皆遍充滿於此三千大千世界，無如毛髮空不周者，皆共同心飢虛於法，悉欲稽顙諮受大道。於時世尊見大眾會皆來雲集請轉法輪，為諸沙門、異學梵志、諸天魔王、上梵天王及其世俗，宣布正法。又有寂意！于時如來適轉法輪，隨時之宜從眾生心各令得解。因其雲集，各各為宣宿本所習，令心開達悉遵法行。如來至真適說斯法，為重分別：『拘隣欲知眼悉無常，了眼無常則隨律業；計眼有常不喜無常，聞眼無常眼苦毒痛。計眼吾我，不好無身了無吾我；以聞於眼無有吾我，乃隨律教解其音響。眼如幻化、野馬、水中之月，如夢已覺，猶若形影、山中之響，隨此律教乃奉行法空無相願，其眼無行惔怕寂寞。聞眼靜默，眼從緣起；以聞緣起，耳鼻舌身心亦復如是，皆歸無常。以聞無常解意為苦，覩無吾我寂然惔怕空無相願。用不達故，從因緣起五陰無常，其計有陰不了無陰。雖說諸種悉歸無常，以得聞說諸種無常心無所著。心得聞說五陰無常，悉解空耳。計有諸入，不解諸入無常之誼，以聞諸入歸於無常。五陰、諸入、四大諸種亦復如是。聞四意止、四意斷、四神足念、五根、五力、七覺、八品道行。以得聞是三十七品，解無常空。若聞寂然，頒宣道法乃隨律教。若聞所觀，其可聲聞、不樂緣覺，樂聞緣覺、不志聲聞，若慕二乘、不說大乘。若宣大乘，聞其義趣不好聲聞緣覺之辭。』如是寂意！如來以斯隨眾生心所可愛樂而轉法輪，各令得所。如來以是為眾生講，轉于法輪。時耆年舍利弗於百千歲思惟本行道義所入處不能限知，何況於餘眾生無底。」

時佛說是菩薩苦行、莊嚴道樹、降伏魔官、轉法輪時，八萬四千人皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛說是菩薩苦行、莊嚴道樹、降伏魔官、轉法輪時，八萬四千人皆發無上正真道意。

爾時密迹金剛力士前白佛言：「唯然大聖！我向所宣如來祕要，將無違失毀謗如來儻不順法？如來祕要甚為玄妙廣大無際，一切世間所不能信，下劣雖說如來祕要，心自憶之如來至慧入我身中，非我威勢聖猛之力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時密迹金剛力士前白佛言：「唯然大聖！我向所宣如來祕要，將無違失毀謗如來儻不順法？如來祕要甚為玄妙廣大無際，一切世間所不能信，下劣雖說如來祕要，心自憶之如來至慧入我身中，非我威勢聖猛之力。」

佛言：「如是。如密迹言。如來道慧所入至處莫不蒙安。敢佛弟子班宣經典，皆承如來威神聖旨，以入如來空法之身，道慧玄妙靡不通達。所以者何？欲使眾生奉承建立如來聖旨宣柔順義，未之有也。卿審真諦承如來慧得無所畏，今演斯法所云真諦正謂此法。所以者何？所謂正諦，去來今佛普世布信靡不篤樂，其行無上正真之道。假使班宣此經典要如法不違，皆當成佛。若有聞說是如來祕要經法之典而信樂者，斯等之類。普世一切皆信敬之。設使有人以頂若肩戴須彌山在虛空中，是事當可。無德之士不能堪任聞是經典，既聞不信不能愛樂，況復受持諷誦講說，未之有也。若聞是經受持諷誦為他人說，前世宿本以曾供養無央數億百千兆載諸佛世尊。斯等正士殖眾德本，志存大乘受決無疑，何況至真能奉行者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。如密迹言。如來道慧所入至處莫不蒙安。敢佛弟子班宣經典，皆承如來威神聖旨，以入如來空法之身，道慧玄妙靡不通達。所以者何？欲使眾生奉承建立如來聖旨宣柔順義，未之有也。卿審真諦承如來慧得無所畏，今演斯法所云真諦正謂此法。所以者何？所謂正諦，去來今佛普世布信靡不篤樂，其行無上正真之道。假使班宣此經典要如法不違，皆當成佛。若有聞說是如來祕要經法之典而信樂者，斯等之類。普世一切皆信敬之。設使有人以頂若肩戴須彌山在虛空中，是事當可。無德之士不能堪任聞是經典，既聞不信不能愛樂，況復受持諷誦講說，未之有也。若聞是經受持諷誦為他人說，前世宿本以曾供養無央數億百千兆載諸佛世尊。斯等正士殖眾德本，志存大乘受決無疑，何況至真能奉行者。」

爾時寂意菩薩前白佛言：「唯然大聖！所云寂然惔怕之義，為何謂也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寂意菩薩前白佛言：「唯然大聖！所云寂然惔怕之義，為何謂也？」

佛告寂意：「所云寂然惔怕義者，謂消塵勞惔怕眾穢。以消塵勞，爾乃名曰去於貪欲眾想希望。以去欲想便無所思，以無所思便不著界，以不著界便無報應因緣之對，以無報應因緣之對便無無明所有恩愛，以消無明所有恩愛便消吾我，以無吾我便消名色，以無名色便消斷滅計常之業，以無斷滅計常之業便消貪身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寂意：「所云寂然惔怕義者，謂消塵勞惔怕眾穢。以消塵勞，爾乃名曰去於貪欲眾想希望。以去欲想便無所思，以無所思便不著界，以不著界便無報應因緣之對，以無報應因緣之對便無無明所有恩愛，以消無明所有恩愛便消吾我，以無吾我便消名色，以無名色便消斷滅計常之業，以無斷滅計常之業便消貪身。」

佛告寂意：「諸因緣報隨於諸見顛倒之業便成塵勞，皆由貪身而生斯患。以無貪身便捨諸見六十二疑，以無貪身便寂眾緣，以無貪身一切貪欲自然惔怕，以無貪身一切諸願寂然消滅。猶如寂意！拔樹根株，莖節枝葉花實一時并除永無有樹。行者如是，以消貪身便無諸見六十二疑，以無貪身皆去一切諸所受法五陰六入塵勞之患，以無貪身無有五陰塵勞諸患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寂意：「諸因緣報隨於諸見顛倒之業便成塵勞，皆由貪身而生斯患。以無貪身便捨諸見六十二疑，以無貪身便寂眾緣，以無貪身一切貪欲自然惔怕，以無貪身一切諸願寂然消滅。猶如寂意！拔樹根株，莖節枝葉花實一時并除永無有樹。行者如是，以消貪身便無諸見六十二疑，以無貪身皆去一切諸所受法五陰六入塵勞之患，以無貪身無有五陰塵勞諸患。」

「唯然大聖！不斷貪身故有吾我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然大聖！不斷貪身故有吾我。」

佛告寂意：「住吾我故不斷貪身，住人壽命故不斷貪著。其所見者不住內外，諸見無處一切所至永無所見。以無所住見慧無所住，是則名曰斷貪身見、貪身悉空。以能解空，柔順法忍不受彼見，己身無想悉無所行，無生無起亦無所興，乃名之曰柔順法忍，不受諸見是斷貪身。寂意！欲知若不貪身，解脫身無身。何謂無身？身四大成，本亦無名，以了是者意解虛偽，故曰不真而不可得。皆由不真妄想而興，若無所求不懷妄想，不迷不惑、不作不住。若無所住則無瞋諍，其無瞋諍乃曰寂然為行惔怕。何所消滅名曰寂然？消眾因緣乃曰寂然。所以者何？從其因緣令心熾然，以無因緣則無熾然。猶如，寂意！從其緣對而生有火。兩木相揩因火然熾，無對無火則不然熾。如是寂意！從其緣對令心然熾，以無緣對則不然熾。又彼，寂意！菩薩大士以權方便，曉了隨時消寂因緣，而不消滅眾德根本；不興塵勞因緣之對，興發諸亂諸度無極；棄捨魔事眾邪之業，不捨諸佛道行緣業；捨因泥洹，不捨道業三十七品；心不志樂聲聞緣覺，不捨菩薩至真道意。用觀空無以興大哀、察眾因緣，以無相緣宣講至德，不以妄想失乎道心。以無願緣厭於三界，因對諸對惟無生緣。不捨所生無猶豫緣，因諸所行修其德本入道業行。是為菩薩權智入淨逮得自在。無常緣哉，不厭生死而得自由，無所畏故。有苦緣哉，建立眾生存滅度安，使得立故。無我緣哉，建立愍心安於眾生，行大哀故。虛無緣哉，心得八正如來淨身故。緣欲行哉，為諸貪愛病清淨藥故。頒宣其法哉，令心堅住故。緣瞋恚哉，使眾怒行宣慈心藥，志住無病故。緣愚冥哉，為眾癡行施十二因緣藥治其心病，使不動移故。等分緣哉，等於三事化眾生行建立其心，講無常藥故。緣無欲哉，心以存立化開聲聞故。離瞋恨哉，使心得立緣覺之乘故。離愚冥哉，開化其心立乎大乘故。色像緣哉，其心等住逮得如來像身故。緣音響哉，心以住在如來言聲故。緣眾香哉，心以存立如來戒勳故。緣眾味哉，心以住存如來道味故。緣大人相哉，心行以住得莊嚴故。緣細滑哉，心以存立得於如來手足柔軟故。緣經法哉，心以住在逮得如來無所生意故。緣布施哉，心以住在相好具足故。緣持戒哉，心以存在佛土嚴淨故。緣忍辱哉，心以住在逮梵音響故。緣精進哉，心以存立度於眾生故。緣禪思哉，心以住在興大神通故。緣智慧哉，心以存立斷眾邪見六十二疑罣礙之因故。緣慈心哉，心以住在等志眾生而不懷害故。緣愍哀哉，心以存立救濟眾生故。緣喜悅哉，心以住在好樂聽法故。緣於護哉，心以存立棄捨眾結危厄之患故。緣四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寂意：「住吾我故不斷貪身，住人壽命故不斷貪著。其所見者不住內外，諸見無處一切所至永無所見。以無所住見慧無所住，是則名曰斷貪身見、貪身悉空。以能解空，柔順法忍不受彼見，己身無想悉無所行，無生無起亦無所興，乃名之曰柔順法忍，不受諸見是斷貪身。寂意！欲知若不貪身，解脫身無身。何謂無身？身四大成，本亦無名，以了是者意解虛偽，故曰不真而不可得。皆由不真妄想而興，若無所求不懷妄想，不迷不惑、不作不住。若無所住則無瞋諍，其無瞋諍乃曰寂然為行惔怕。何所消滅名曰寂然？消眾因緣乃曰寂然。所以者何？從其因緣令心熾然，以無因緣則無熾然。猶如，寂意！從其緣對而生有火。兩木相揩因火然熾，無對無火則不然熾。如是寂意！從其緣對令心然熾，以無緣對則不然熾。又彼，寂意！菩薩大士以權方便，曉了隨時消寂因緣，而不消滅眾德根本；不興塵勞因緣之對，興發諸亂諸度無極；棄捨魔事眾邪之業，不捨諸佛道行緣業；捨因泥洹，不捨道業三十七品；心不志樂聲聞緣覺，不捨菩薩至真道意。用觀空無以興大哀、察眾因緣，以無相緣宣講至德，不以妄想失乎道心。以無願緣厭於三界，因對諸對惟無生緣。不捨所生無猶豫緣，因諸所行修其德本入道業行。是為菩薩權智入淨逮得自在。無常緣哉，不厭生死而得自由，無所畏故。有苦緣哉，建立眾生存滅度安，使得立故。無我緣哉，建立愍心安於眾生，行大哀故。虛無緣哉，心得八正如來淨身故。緣欲行哉，為諸貪愛病清淨藥故。頒宣其法哉，令心堅住故。緣瞋恚哉，使眾怒行宣慈心藥，志住無病故。緣愚冥哉，為眾癡行施十二因緣藥治其心病，使不動移故。等分緣哉，等於三事化眾生行建立其心，講無常藥故。緣無欲哉，心以存立化開聲聞故。離瞋恨哉，使心得立緣覺之乘故。離愚冥哉，開化其心立乎大乘故。色像緣哉，其心等住逮得如來像身故。緣音響哉，心以住在如來言聲故。緣眾香哉，心以存立如來戒勳故。緣眾味哉，心以住存如來道味故。緣大人相哉，心行以住得莊嚴故。緣細滑哉，心以存立得於如來手足柔軟故。緣經法哉，心以住在逮得如來無所生意故。緣布施哉，心以住在相好具足故。緣持戒哉，心以存在佛土嚴淨故。緣忍辱哉，心以住在逮梵音響故。緣精進哉，心以存立度於眾生故。緣禪思哉，心以住在興大神通故。緣智慧哉，心以存立斷眾邪見六十二疑罣礙之因故。緣慈心哉，心以住在等志眾生而不懷害故。緣愍哀哉，心以存立救濟眾生故。緣喜悅哉，心以住在好樂聽法故。緣於護哉，心以存立棄捨眾結危厄之患故。緣四

恩哉，心以存在開導眾生故。緣貪恚哉，心以存立一切所有訓施眾生故。緣犯惡哉，心以存立如來戒品清淨行業故。緣諍穢哉，心以住在如來忍諍故。緣怨害哉，心以存立如來十力四無所畏故。緣亂憒哉，心以住存逮佛三昧故。緣邪智哉，心以存立無所罣礙智度無極具足眾生故。緣下乘哉，心以住在積功累德志好大乘故。緣順應哉，心以存立志和安然，不犯眾惡一切非宜故。緣惡趣哉，心以住在救護一切眾生惡趣墮八難故。緣諸天哉，心以存立解諸合會皆當別離故。緣眾人哉，心以住在一切妙善故。緣念佛哉，習見諸佛故。緣念法哉，心以存立奉行道法捨無益宜故。緣念眾哉，逮致便御不退轉法故。緣施與哉，心以住在不捨眾生故。緣禁戒哉，具足所願故。緣念天哉，心以存立備悉功德一生補處故。緣身行哉，逮致佛身故。緣口言哉，心以住在致佛言教諸經典故。緣其心哉，心以存立獲乎佛意故。緣有為哉，心以住在積功累德具足自剋故。緣無為哉，心以住在聖慧具足故。如是寂意，不以無緣化至道乘，皆由緣心得至佛道導一切智。若有菩薩皆由緣故導一切智，是為菩薩善權方便，皆由見諸法悉懷來導。猶如三千大千世界含受土地，十方眾生、草木五穀、諸水河海、毛髮之形靡不苞之，一切咸仰而得生活。如是寂意！一切眾緣皆由菩薩善權方便，行最第一眾行之英至一切智。猶如眾色諸形貌皆有四大，菩薩如是執權方便，所造行緣皆至佛道。所以者何？一切眾生所興殃罪、為無反復，菩薩緣是行施度無極，輒能具成戒度無極。若人瞋恚心懷毒害，於時菩薩行忍度無極，尋時充備進度無極。若見眾生在於憒閙不能安心，緣是菩薩行禪度無極，忽以具成智度無極。若有眾生存在諸蔽立冥冥室窈昧之厄，菩薩為斷眾縛罣礙眾結之網。若有眾生能勤修業，便為消除一切所著。有求諮嗟稽首歎之，示其自師。喜誹謗者亦隨順意，令不起心。若見勤苦被無數惱，菩薩則時為興大哀，見在安者則以大悅而救攝之。菩薩隨時若見剛強難化之類，開訓導示興發覺意見仁和人，菩薩在彼修治至業發起道心。若有眾生力勢在緣，菩薩則隨興顯將護證發意心。若有力士報應業行，菩薩尋順攝取訓誨顯起道意。是曰隨緣而得自在。菩薩隨順善權方便曉了眾生，應時宣法在報應力，志欲愛慕開化剖判，各使坦然勤進大道。聖慧為論深遠無逮之義，其存側慧廣為敷演至真之道，漸為班宣示斯道因。解別章句，以一句法暢若干慧。樂寂然者，因為分別普觀一切。好於觀者，以觀解脫三昧定意，講說禁戒不可究竟，復為宣講。地獄、餓鬼、畜生以聞其法，為解無常無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恩哉，心以存在開導眾生故。緣貪恚哉，心以存立一切所有訓施眾生故。緣犯惡哉，心以存立如來戒品清淨行業故。緣諍穢哉，心以住在如來忍諍故。緣怨害哉，心以存立如來十力四無所畏故。緣亂憒哉，心以住存逮佛三昧故。緣邪智哉，心以存立無所罣礙智度無極具足眾生故。緣下乘哉，心以住在積功累德志好大乘故。緣順應哉，心以存立志和安然，不犯眾惡一切非宜故。緣惡趣哉，心以住在救護一切眾生惡趣墮八難故。緣諸天哉，心以存立解諸合會皆當別離故。緣眾人哉，心以住在一切妙善故。緣念佛哉，習見諸佛故。緣念法哉，心以存立奉行道法捨無益宜故。緣念眾哉，逮致便御不退轉法故。緣施與哉，心以住在不捨眾生故。緣禁戒哉，具足所願故。緣念天哉，心以存立備悉功德一生補處故。緣身行哉，逮致佛身故。緣口言哉，心以住在致佛言教諸經典故。緣其心哉，心以存立獲乎佛意故。緣有為哉，心以住在積功累德具足自剋故。緣無為哉，心以住在聖慧具足故。如是寂意，不以無緣化至道乘，皆由緣心得至佛道導一切智。若有菩薩皆由緣故導一切智，是為菩薩善權方便，皆由見諸法悉懷來導。猶如三千大千世界含受土地，十方眾生、草木五穀、諸水河海、毛髮之形靡不苞之，一切咸仰而得生活。如是寂意！一切眾緣皆由菩薩善權方便，行最第一眾行之英至一切智。猶如眾色諸形貌皆有四大，菩薩如是執權方便，所造行緣皆至佛道。所以者何？一切眾生所興殃罪、為無反復，菩薩緣是行施度無極，輒能具成戒度無極。若人瞋恚心懷毒害，於時菩薩行忍度無極，尋時充備進度無極。若見眾生在於憒閙不能安心，緣是菩薩行禪度無極，忽以具成智度無極。若有眾生存在諸蔽立冥冥室窈昧之厄，菩薩為斷眾縛罣礙眾結之網。若有眾生能勤修業，便為消除一切所著。有求諮嗟稽首歎之，示其自師。喜誹謗者亦隨順意，令不起心。若見勤苦被無數惱，菩薩則時為興大哀，見在安者則以大悅而救攝之。菩薩隨時若見剛強難化之類，開訓導示興發覺意見仁和人，菩薩在彼修治至業發起道心。若有眾生力勢在緣，菩薩則隨興顯將護證發意心。若有力士報應業行，菩薩尋順攝取訓誨顯起道意。是曰隨緣而得自在。菩薩隨順善權方便曉了眾生，應時宣法在報應力，志欲愛慕開化剖判，各使坦然勤進大道。聖慧為論深遠無逮之義，其存側慧廣為敷演至真之道，漸為班宣示斯道因。解別章句，以一句法暢若干慧。樂寂然者，因為分別普觀一切。好於觀者，以觀解脫三昧定意，講說禁戒不可究竟，復為宣講。地獄、餓鬼、畜生以聞其法，為解無常無

救護事，使求道護。若有定意，為論慧度慕在閑居，因行化之靜身口心。知限足者，顯發智根聖賢之業。在於自大愚冥之思，當為宣布勤學博聞。好貪欲者，示其不淨無益之患。喜於瞋恚，勸發慈心不懷厄害。若存愚惑，顯化其心十二緣起生死之法。其存等分，為演無常苦空非身。勤志色欲，各化不淨仁慈至無。解愚冥者，為誨瑕穢緣起事。或作諸見，因其決了空無之慧。其懷希望，演無想行。志存要誓，訓以無願。訓慕諸蓋剖析諸陰，想如幻化虛偽不真。貪著諸種，為了四大十八諸種猶如形影行照而現。其倚衰入，講說諸入內外十二皆非我有，猶夢所覩覺不知處。其依欲界，為人分別暢說一切萬物皆歸無常。若恃色界，敷演一切眾行悉苦惱根。設怙無色界，宣布道教一切諸法而無吾我。難化之人，常令勤習賢聖之法。易安化者，當為開示無極之辭。志存天人欲往心懅，諮嗟戒品清淨無垢。樂聲聞乘，指示四諦苦習盡道。若慕緣覺乘，則為開示十二緣起以癡為本。覺大乘業，因其流布六度無極四等四恩而訓導之。初發心者，觀其志性而訓喻之。備悉眾行不厭生死，示以無難令立不轉。為不退轉者，因分別說佛土清淨。一生補處菩薩大人，顯示至真佛樹道場。如是寂意！若有菩薩逮得自在，從其緣化所宣道法無有罪釁，以善言辭可悅眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救護事，使求道護。若有定意，為論慧度慕在閑居，因行化之靜身口心。知限足者，顯發智根聖賢之業。在於自大愚冥之思，當為宣布勤學博聞。好貪欲者，示其不淨無益之患。喜於瞋恚，勸發慈心不懷厄害。若存愚惑，顯化其心十二緣起生死之法。其存等分，為演無常苦空非身。勤志色欲，各化不淨仁慈至無。解愚冥者，為誨瑕穢緣起事。或作諸見，因其決了空無之慧。其懷希望，演無想行。志存要誓，訓以無願。訓慕諸蓋剖析諸陰，想如幻化虛偽不真。貪著諸種，為了四大十八諸種猶如形影行照而現。其倚衰入，講說諸入內外十二皆非我有，猶夢所覩覺不知處。其依欲界，為人分別暢說一切萬物皆歸無常。若恃色界，敷演一切眾行悉苦惱根。設怙無色界，宣布道教一切諸法而無吾我。難化之人，常令勤習賢聖之法。易安化者，當為開示無極之辭。志存天人欲往心懅，諮嗟戒品清淨無垢。樂聲聞乘，指示四諦苦習盡道。若慕緣覺乘，則為開示十二緣起以癡為本。覺大乘業，因其流布六度無極四等四恩而訓導之。初發心者，觀其志性而訓喻之。備悉眾行不厭生死，示以無難令立不轉。為不退轉者，因分別說佛土清淨。一生補處菩薩大人，顯示至真佛樹道場。如是寂意！若有菩薩逮得自在，從其緣化所宣道法無有罪釁，以善言辭可悅眾生。」

說是語時，有一萬人發無上正真道意，五百菩薩皆悉逮得無所從生法忍。時彼眾會有諸菩薩各心念言：「密迹金剛力士久如當逮無上正真之道為最正覺？得佛道時所號為何？其佛國土嚴淨功勳為何等類？諸菩薩眾成就云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，有一萬人發無上正真道意，五百菩薩皆悉逮得無所從生法忍。時彼眾會有諸菩薩各心念言：「密迹金剛力士久如當逮無上正真之道為最正覺？得佛道時所號為何？其佛國土嚴淨功勳為何等類？諸菩薩眾成就云何？」

爾時世尊知眾菩薩心念本末，尋時即笑，無央數億百千光明從佛口出，照於十方無限世界，蔽日月光、蓋魔宮殿，光還繞佛無央數匝從頂上入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知眾菩薩心念本末，尋時即笑，無央數億百千光明從佛口出，照於十方無限世界，蔽日月光、蓋魔宮殿，光還繞佛無央數匝從頂上入。

時寂意菩薩即從坐起，偏出右臂叉手禮佛，以偈歎佛而問笑意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時寂意菩薩即從坐起，偏出右臂叉手禮佛，以偈歎佛而問笑意。

「巍巍猶紫金， 妙光捨眾垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「巍巍猶紫金， 妙光捨眾垢，

意寂然堅住， 如日在虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意寂然堅住， 如日在虛空，

其光大盛明， 悉消諸幽冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其光大盛明， 悉消諸幽冥，

今所以顯現， 人中尊宣之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今所以顯現， 人中尊宣之。

惔怕如蓮花， 生立淤泥中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惔怕如蓮花， 生立淤泥中，

其莖根在水， 稍長無垢穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其莖根在水， 稍長無垢穢，

功勳甚馨香， 意念轉廣遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功勳甚馨香， 意念轉廣遠，

唯安住說之， 何故而欣然？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯安住說之， 何故而欣然？

其意慧永安， 寂然以柔和， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其意慧永安， 寂然以柔和，

慈愍日增益， 消除眾垢穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈愍日增益， 消除眾垢穢。

以智慧光明， 蠲去諸闇冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以智慧光明， 蠲去諸闇冥，

安住如蓮花， 棄捨眾狐疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住如蓮花， 棄捨眾狐疑。

加哀修道場， 奉行得自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加哀修道場， 奉行得自在，

口面演光明， 乾竭眾愛欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口面演光明， 乾竭眾愛欲。

開化於眾生， 令其眼清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開化於眾生， 令其眼清淨，

安住消逆賊， 除去眾瑕疵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住消逆賊， 除去眾瑕疵。

曉了生死無， 眾生之性行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了生死無， 眾生之性行，

以訓覺所有， 諸天世間人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以訓覺所有， 諸天世間人。

一切普眾會， 觀大聖顏貌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切普眾會， 觀大聖顏貌，

今所笑現義， 唯為分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今所笑現義， 唯為分別說。」

佛告寂意菩薩：「見密迹金剛力士乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寂意菩薩：「見密迹金剛力士乎？」

白曰：「已見。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白曰：「已見。世尊！」

佛言：「是密迹金剛力士，已當供養賢劫諸如來眾，將護正經受而持之，道利開益無量眾生。從是沒已，生阿閦佛土。在妙樂世以生彼土，其阿閦佛為諸菩薩宣千八百印，皆當逮是，歸於道義往反周迴，然後來世見不可計無數如來，稽首自歸淨修梵行然後來世。過此劫數積累德本，逮致無上正真之道成最正覺以得至佛，號金剛步，出現於世，如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。世界曰普淨，劫曰嚴淨。又彼，寂意！普淨世界神妙豐熾安隱，五穀卒賤自然無價，眾民滋盛天人甚多，合以七寶金銀琉璃水精、車𤦲馬瑙珊瑚真珠以成佛土城，有八交道平等若掌。其地柔軟，如天綩綖。如兜率天，被服食飲、宮殿屋宅、園觀浴池、校露樓閣。其佛國土巍巍如是。諸天人民自然顯發如天妓樂，懸諸綵幡、竪好幢蓋、燒眾名香，雨寶眾花遍散其土，上虛空中羅列眾蓋、和雅妓樂。其佛國土無有惡趣三苦之毒，亦無八難不閑之處，所有諸業如兜率天，被服飲食、宮殿園觀、校露樓閣等無有異。天人不別，諸天人民皆慕微妙、唯志佛道。又其佛土無有二乘，無有聲聞緣覺之名，純諸菩薩，其如來尊宣不退轉菩薩大法。其金剛步世尊諸菩薩眾不可稱計、無能限量億百千載。其佛國土無有惡姓疽嫉之行，無有毀戒墮邪見者。此國土人皆至究竟好慕佛法。無有盲聾瘖瘂癭瘇，性行和雅，悉二十八相莊嚴其身。又其如來現在世時壽八小劫。其諸天人臨欲壽終，如來至真常為講法，演身光明皆照三千大千世界。時諸天人蒙斯光明，悉決眾疑、歎法隨佛，各心念言：『當往詣佛諮受經典。』或以己身神足之力往詣佛所，或有學人承佛聖旨往詣佛所。佛住虛空去地百千仞，在其世界於四衢路周一大座，告於十方可悅一切諸來眾會，以如來辭為諸菩薩敷演經道，唯宣大乘無極大道。其佛國土無有一人違逆世尊教，亦無誹謗罵詈毀辱者，一切眾生諸根明利其慧通達。土無君王，唯佛世尊以為法王。其土人民無有吾我、無受業處，悉無我所不主田宅，諸天人民皆悉如是。其金剛步如來至真所欲受食，以愍傷故先宿晡時現佛身像，著衣持鉢住其門前。其家則知，便心念言：『佛愍念我欲就我食。』即夜莊嚴施設床座清淨布具、甘美供饍若干種味。明旦早往日時以到，佛與聖眾往入其舍，飲食畢訖行澡水竟，佛為施家隨時說經，其人逮得不退轉法，當成無上正真道已乃為說訖，佛從坐起還歸精舍。若佛宴坐在於靜室，時諸菩薩各從本行所逮三昧而自修已。如是寂意！其佛世界功勳快善，無量巍巍殊特如是，土地嚴淨普 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是密迹金剛力士，已當供養賢劫諸如來眾，將護正經受而持之，道利開益無量眾生。從是沒已，生阿閦佛土。在妙樂世以生彼土，其阿閦佛為諸菩薩宣千八百印，皆當逮是，歸於道義往反周迴，然後來世見不可計無數如來，稽首自歸淨修梵行然後來世。過此劫數積累德本，逮致無上正真之道成最正覺以得至佛，號金剛步，出現於世，如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。世界曰普淨，劫曰嚴淨。又彼，寂意！普淨世界神妙豐熾安隱，五穀卒賤自然無價，眾民滋盛天人甚多，合以七寶金銀琉璃水精、車𤦲馬瑙珊瑚真珠以成佛土城，有八交道平等若掌。其地柔軟，如天綩綖。如兜率天，被服食飲、宮殿屋宅、園觀浴池、校露樓閣。其佛國土巍巍如是。諸天人民自然顯發如天妓樂，懸諸綵幡、竪好幢蓋、燒眾名香，雨寶眾花遍散其土，上虛空中羅列眾蓋、和雅妓樂。其佛國土無有惡趣三苦之毒，亦無八難不閑之處，所有諸業如兜率天，被服飲食、宮殿園觀、校露樓閣等無有異。天人不別，諸天人民皆慕微妙、唯志佛道。又其佛土無有二乘，無有聲聞緣覺之名，純諸菩薩，其如來尊宣不退轉菩薩大法。其金剛步世尊諸菩薩眾不可稱計、無能限量億百千載。其佛國土無有惡姓疽嫉之行，無有毀戒墮邪見者。此國土人皆至究竟好慕佛法。無有盲聾瘖瘂癭瘇，性行和雅，悉二十八相莊嚴其身。又其如來現在世時壽八小劫。其諸天人臨欲壽終，如來至真常為講法，演身光明皆照三千大千世界。時諸天人蒙斯光明，悉決眾疑、歎法隨佛，各心念言：『當往詣佛諮受經典。』或以己身神足之力往詣佛所，或有學人承佛聖旨往詣佛所。佛住虛空去地百千仞，在其世界於四衢路周一大座，告於十方可悅一切諸來眾會，以如來辭為諸菩薩敷演經道，唯宣大乘無極大道。其佛國土無有一人違逆世尊教，亦無誹謗罵詈毀辱者，一切眾生諸根明利其慧通達。土無君王，唯佛世尊以為法王。其土人民無有吾我、無受業處，悉無我所不主田宅，諸天人民皆悉如是。其金剛步如來至真所欲受食，以愍傷故先宿晡時現佛身像，著衣持鉢住其門前。其家則知，便心念言：『佛愍念我欲就我食。』即夜莊嚴施設床座清淨布具、甘美供饍若干種味。明旦早往日時以到，佛與聖眾往入其舍，飲食畢訖行澡水竟，佛為施家隨時說經，其人逮得不退轉法，當成無上正真道已乃為說訖，佛從坐起還歸精舍。若佛宴坐在於靜室，時諸菩薩各從本行所逮三昧而自修已。如是寂意！其佛世界功勳快善，無量巍巍殊特如是，土地嚴淨普

平博好快不可量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平博好快不可量。」

佛說是經法授密迹金剛力士決時，應時會中二萬人皆發無上正真道意。諸來會者各各心念願生其土。佛即記說：「金剛步成佛道時，諸願見者皆生彼土。其佛授決，亦皆當成無上正真之道為最正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經法授密迹金剛力士決時，應時會中二萬人皆發無上正真道意。諸來會者各各心念願生其土。佛即記說：「金剛步成佛道時，諸願見者皆生彼土。其佛授決，亦皆當成無上正真之道為最正覺。」

爾時密迹金剛力士從佛聞斯所授決已，歡喜踊躍，以持金剛投之虛空。適投空中，應時三千大千佛土六反震動，光照十方，天雨眾華紛紛如雪，箜篌樂器不鼓自鳴。一切眾會各在右手自然有華香若干種品幢蓋眾飾，各執持行。於時密迹金剛力士以寶花香幢蓋繒幡周匝繞佛，以偈歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時密迹金剛力士從佛聞斯所授決已，歡喜踊躍，以持金剛投之虛空。適投空中，應時三千大千佛土六反震動，光照十方，天雨眾華紛紛如雪，箜篌樂器不鼓自鳴。一切眾會各在右手自然有華香若干種品幢蓋眾飾，各執持行。於時密迹金剛力士以寶花香幢蓋繒幡周匝繞佛，以偈歎曰：

「廣法普自在， 法藏不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「廣法普自在， 法藏不可盡，

曉了分別法， 導利益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了分別法， 導利益眾生。

以付授我義， 常樂以法施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以付授我義， 常樂以法施，

極奉行正法， 住道願自歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極奉行正法， 住道願自歸。

智慧能清淨， 明了所行業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧能清淨， 明了所行業，

其名聞三世， 功勳度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其名聞三世， 功勳度無極。

其智通三處， 能仁無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其智通三處， 能仁無所著，

以度眾罣礙， 班宣快濟厄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以度眾罣礙， 班宣快濟厄。

清淨猶月淨， 顏貌甚鮮明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨猶月淨， 顏貌甚鮮明，

斯曜極遠照， 喻於日火光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯曜極遠照， 喻於日火光。

其音殊妙好， 和聲喻梵天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其音殊妙好， 和聲喻梵天，

宣布於愍哀， 稽首眾生寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣布於愍哀， 稽首眾生寶。

自顯現其身， 示有形壽命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自顯現其身， 示有形壽命，

唯願班宣法， 演布文字音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願班宣法， 演布文字音。

雖講說經法， 亦無有法想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖講說經法， 亦無有法想，

度脫於眾生， 亦無有人想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫於眾生， 亦無有人想。

世尊所開化， 誰能報佛恩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊所開化， 誰能報佛恩？

設一切眾生， 積行無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設一切眾生， 積行無量劫，

唯啟受佛教， 志不在餘業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯啟受佛教， 志不在餘業，

己身能奉行， 復化他人眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己身能奉行， 復化他人眾。」

於時密迹金剛力士繞佛眾會竟七匝已，手執眾花及與寶蓋供上散佛。適供散佛，應時四天下一切方域自然化生若干品花，莊嚴校飾八重交道、八味池水，承佛威神靡不周遍巍巍難限。爾時寂意菩薩問密迹金剛力士：「如來以授仁者道決。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時密迹金剛力士繞佛眾會竟七匝已，手執眾花及與寶蓋供上散佛。適供散佛，應時四天下一切方域自然化生若干品花，莊嚴校飾八重交道、八味池水，承佛威神靡不周遍巍巍難限。爾時寂意菩薩問密迹金剛力士：「如來以授仁者道決。」

答曰：「族姓子！以見授決、所受道決自然如夢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！以見授決、所受道決自然如夢。」

又問：「仁者受決為何所逮？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「仁者受決為何所逮？」

答曰：「族姓子！所受決者為無所逮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！所受決者為無所逮。」

又問：「何所不逮？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何所不逮？」

答曰：「不逮吾我，不得人壽命，不得五陰六衰四大，不見現世度世之業，不逮諸罪及與不罪、無漏不漏、塵勞瞋恨、有為無為、生死無為，悉不逮是。此，族姓子！乃曰受決。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不逮吾我，不得人壽命，不得五陰六衰四大，不見現世度世之業，不逮諸罪及與不罪、無漏不漏、塵勞瞋恨、有為無為、生死無為，悉不逮是。此，族姓子！乃曰受決。」

寂意又問：「設無所逮，誰為受決？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂意又問：「設無所逮，誰為受決？」

答曰：「無所逮者乃曰為逮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無所逮者乃曰為逮。」

又問：「若無吾我，誰為受決？誰授決者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「若無吾我，誰為受決？誰授決者？」

答曰：「其有受決及授決者，適俱平等，本際無二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「其有受決及授決者，適俱平等，本際無二。」

又問密迹：「若無本際，彼誰受決？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問密迹：「若無本際，彼誰受決？」

答曰：「本際無生亦無所滅，無有二際。以是本際，今日受決。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「本際無生亦無所滅，無有二際。以是本際，今日受決。」

又問：「住何本際而受決也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「住何本際而受決也？」

「住於自然，無二本際、無我本際、無人壽命。住於自然乃曰受決。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住於自然，無二本際、無我本際、無人壽命。住於自然乃曰受決。」

又問：「吾我本際住在何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「吾我本際住在何所？」

答曰：「如來所住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如來所住。」

又問：「無所識知為何所知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「無所識知為何所知？」

答曰：「其所識知為無所知。」又曰：「若無所告語為無所語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「其所識知為無所知。」又曰：「若無所告語為無所語。」

又問：「設無所語，為何所教？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「設無所語，為何所教？」

答曰：「教無所教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「教無所教。」

又問：「何謂教無所教？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂教無所教？」

答曰：「一切諸法悉無所教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「一切諸法悉無所教。」

又問：「說無所教，云何知之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「說無所教，云何知之？」

答曰：「設無所教，所知若斯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「設無所教，所知若斯。」

又問：「云何教所知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何教所知？」

答曰：「不問所知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不問所知。」

又問：「云何不問所知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何不問所知？」

答曰：「識無放逸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「識無放逸。」

又問：「何謂識無放逸？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂識無放逸？」

答曰：「自歸要誼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「自歸要誼。」

又問：「何謂自歸要誼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂自歸要誼？」

答曰：「不見無誼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不見無誼。」

又問：「何謂不見無誼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂不見無誼？」

答曰：「不以於誼亦非無誼，乃曰為誼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不以於誼亦非無誼，乃曰為誼。」

又問：「何謂不以於誼亦非無誼乃曰誼乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂不以於誼亦非無誼乃曰誼乎？」

答曰：「其不以誼亦非無誼，彼則進誼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「其不以誼亦非無誼，彼則進誼。」

又問：「若以無誼，不成法義乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「若以無誼，不成法義乎？」

答曰：「其法義者，云何義乎？所以者何？其趣義者則為非法、不成為法。又問。何謂為法。答曰。法無音響乃曰為法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「其法義者，云何義乎？所以者何？其趣義者則為非法、不成為法。又問。何謂為法。答曰。法無音響乃曰為法。」

又問：「法無音響，何謂為法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「法無音響，何謂為法？」

答曰：「其於彼法無有文字，乃曰為法。其無所得，彼法無音，無有言詞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「其於彼法無有文字，乃曰為法。其無所得，彼法無音，無有言詞。」

又問密迹：「何謂所逮？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問密迹：「何謂所逮？」

答曰：「族姓子！如所可逮，是乃名曰一切無逮離於所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！如所可逮，是乃名曰一切無逮離於所得。」

又問密迹：「是曰我所逮得，如來其習諸法乃能逮得。」又問：「豈能寂然吾我之心？一切所宣智慧之明，因其文字宣如來業，不以無逮、不以當逮。」又問：「其所逮者何所不可？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問密迹：「是曰我所逮得，如來其習諸法乃能逮得。」又問：「豈能寂然吾我之心？一切所宣智慧之明，因其文字宣如來業，不以無逮、不以當逮。」又問：「其所逮者何所不可？」

答曰：「口之所說為不可也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「口之所說為不可也。」

又問：「口之所說心倚文字則為不可。」又問：「何謂為可？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「口之所說心倚文字則為不可。」又問：「何謂為可？」

答曰：「其無所逮，彼無所教。其無所教知則不自知、不知他人。其不自知不知他人乃曰為可。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「其無所逮，彼無所教。其無所教知則不自知、不知他人。其不自知不知他人乃曰為可。」

又問：「不可誰為是本？可誰為是本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「不可誰為是本？可誰為是本？」

答曰：「所受是本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「所受是本。」

又問：「所受誰是其本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「所受誰是其本？」

答曰：「所倚為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「所倚為本。」

又問：「所倚誰是其本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「所倚誰是其本？」

答曰：「虛偽妄想即是其本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「虛偽妄想即是其本。」

又問：「虛偽妄想誰是其本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「虛偽妄想誰是其本？」

答曰：「虛偽妄想塵勞是本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「虛偽妄想塵勞是本。」

又問：「虛偽妄想塵勞，何所是本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「虛偽妄想塵勞，何所是本？」

答曰：「慕著是本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「慕著是本。」

又問：「慕著何所是本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「慕著何所是本？」

答曰：「色聲香味細滑所著是本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「色聲香味細滑所著是本。」

又問：「何所著本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何所著本？」

答曰：「恩愛結集是曰著本。於是諸著而無所慕，乃曰無著。是為寂意！諸恩愛結求於所著永無所著。諸佛世尊為班宣法重說是法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「恩愛結集是曰著本。於是諸著而無所慕，乃曰無著。是為寂意！諸恩愛結求於所著永無所著。諸佛世尊為班宣法重說是法。」

授密迹金剛力士決時，五百比丘眾漏盡意解，二百菩薩得無所從生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授密迹金剛力士決時，五百比丘眾漏盡意解，二百菩薩得無所從生法忍。