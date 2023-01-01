大寶積經卷第十西晉三藏竺法護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第十西晉三藏竺法護奉 詔譯

密迹金剛力士會第三之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士會第三之三

爾時寂意復問密迹金剛力士：「如來有幾事祕要，一切聲聞諸緣覺地所不能及也，何況凡庶闇蔽之類？善哉密迹！願意樂任，頒宣如來祕要普入，一切眾會咸欲聞之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寂意復問密迹金剛力士：「如來有幾事祕要，一切聲聞諸緣覺地所不能及也，何況凡庶闇蔽之類？善哉密迹！願意樂任，頒宣如來祕要普入，一切眾會咸欲聞之。」

密迹力士謂寂意曰：「諦聽諦聽，善思念之，今當敷演如來祕要。有三事。何謂為三？一曰身密，二曰口密，三曰意密。何謂身密？如來於斯無所思想亦不惟念，普現一切威儀禮節。或有諸天人民自憙經行，見覩如來經行之時，諸天人民心自念言：『世尊為上。』斯等逮見如來身密，佛之所念亦不思望，一切眾生覩見如來至真妙德威儀。若諸天人憙坐，見如來坐。若諸天人憙臥，見如來臥。若憙聽經，見如來說經。若憙寂靜，見如來默然。若憙禪思，見如來三昧。若天人民目視不眴者，見如來目未曾眴。若意自在有憙光者，便見如來光無所閡。憙紫金色者，亦見紫磨金色。若諸天人民憙銀色、水精色、琉璃色、馬瑙色、硨磲黃色、真珠正白、正赤、黃白紅紫色，或取明月珠色、暴亂色，炎光日月，四天王釋梵、阿須倫，或中分色、須彌華色、或思妙色、或藥形色、或碧石色、或無憂華旃匐色、或思夷華色、或青蓮紅黃白華色、或了忉利天色，或毘沙門王顏、或四天王形，首藏青帝黃帝赤帝白帝，或虛空淨，或天人民心志無量品色各異，亦見如來若干品種功勳德色。如是寂意！正使江河沙等諸佛世界滿中眾生有含命類，展轉相愛展轉相生，皆決罪畢得為人形，從思想生。其中一人正使所生，亦猶如彼一切眾生。如來亦見若干品色，威儀禮節心所好樂不可限量，悉欲察知本末言行亦復如是。如來至真有以是緣，各於眾生現如來像，威儀禮節言行使然。猶如一人心得解脫，不與二人俱共同也，欲宣至實心得解脫乃至乎道。如來至真乃能可悅一切眾生，以悅眾生顯示色像，威儀禮節言行亦然。猶如，寂意！清淨明鏡隨其色貌以往照之，則現其像不失本類，等示無異未曾變改，明鏡照形亦無想念。如來如是，雖以法濟一切眾生，無有想念無利養心，可悅一切眾生心行，隨上中下深淺之法，開化度脫三界迷惑，是為如來身行祕要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹力士謂寂意曰：「諦聽諦聽，善思念之，今當敷演如來祕要。有三事。何謂為三？一曰身密，二曰口密，三曰意密。何謂身密？如來於斯無所思想亦不惟念，普現一切威儀禮節。或有諸天人民自憙經行，見覩如來經行之時，諸天人民心自念言：『世尊為上。』斯等逮見如來身密，佛之所念亦不思望，一切眾生覩見如來至真妙德威儀。若諸天人憙坐，見如來坐。若諸天人憙臥，見如來臥。若憙聽經，見如來說經。若憙寂靜，見如來默然。若憙禪思，見如來三昧。若天人民目視不眴者，見如來目未曾眴。若意自在有憙光者，便見如來光無所閡。憙紫金色者，亦見紫磨金色。若諸天人民憙銀色、水精色、琉璃色、馬瑙色、硨磲黃色、真珠正白、正赤、黃白紅紫色，或取明月珠色、暴亂色，炎光日月，四天王釋梵、阿須倫，或中分色、須彌華色、或思妙色、或藥形色、或碧石色、或無憂華旃匐色、或思夷華色、或青蓮紅黃白華色、或了忉利天色，或毘沙門王顏、或四天王形，首藏青帝黃帝赤帝白帝，或虛空淨，或天人民心志無量品色各異，亦見如來若干品種功勳德色。如是寂意！正使江河沙等諸佛世界滿中眾生有含命類，展轉相愛展轉相生，皆決罪畢得為人形，從思想生。其中一人正使所生，亦猶如彼一切眾生。如來亦見若干品色，威儀禮節心所好樂不可限量，悉欲察知本末言行亦復如是。如來至真有以是緣，各於眾生現如來像，威儀禮節言行使然。猶如一人心得解脫，不與二人俱共同也，欲宣至實心得解脫乃至乎道。如來至真乃能可悅一切眾生，以悅眾生顯示色像，威儀禮節言行亦然。猶如，寂意！清淨明鏡隨其色貌以往照之，則現其像不失本類，等示無異未曾變改，明鏡照形亦無想念。如來如是，雖以法濟一切眾生，無有想念無利養心，可悅一切眾生心行，隨上中下深淺之法，開化度脫三界迷惑，是為如來身行祕要。」

密迹金剛力士復謂寂意菩薩：「如來祕要亦不分別陰種諸入，不歸罪福、不生塵勞、不成父母，無四大胞胎亦無骨肉。所聞功勳，無塗華香，悉無所有，不繫在色、無出入息、壽命滅盡。欲知佛身則是法身，身無有色，無眾妄想，所現色相為貪慕好求豪尊位眾生之故，而示形相令目覩矣。法相靜寂，為敬慧故，一切眾生使趣天眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士復謂寂意菩薩：「如來祕要亦不分別陰種諸入，不歸罪福、不生塵勞、不成父母，無四大胞胎亦無骨肉。所聞功勳，無塗華香，悉無所有，不繫在色、無出入息、壽命滅盡。欲知佛身則是法身，身無有色，無眾妄想，所現色相為貪慕好求豪尊位眾生之故，而示形相令目覩矣。法相靜寂，為敬慧故，一切眾生使趣天眼。」

密迹復謂寂意：「若有眾生俱在一會，各見佛身，以緣意覩。其遠住觀住本，不見其住本也。見住遠不見者，無意緣也，見者以亂意緣不見也。若以意緣不得見者，若以己身而察見之，用見他人故不見之也。又見他人故復能見者，用見己心故不見之也。其在夢中有所見者，從夢覺已則無所見也。定意所見起無所見，起往所見定無所見，其空靜所見不靜不見，其在空靜則無不見。其見無業，離於無業無所見之，其離無業乃有所見，一無所見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹復謂寂意：「若有眾生俱在一會，各見佛身，以緣意覩。其遠住觀住本，不見其住本也。見住遠不見者，無意緣也，見者以亂意緣不見也。若以意緣不得見者，若以己身而察見之，用見他人故不見之也。又見他人故復能見者，用見己心故不見之也。其在夢中有所見者，從夢覺已則無所見也。定意所見起無所見，起往所見定無所見，其空靜所見不靜不見，其在空靜則無不見。其見無業，離於無業無所見之，其離無業乃有所見，一無所見。」

密迹復謂寂意：「其如來身從無數事各隨顯現，其色行天身行寂然威儀禮節，而心自定然後復亂。斯如來身無有邊際，亦無限礙、亦無妄想、不可想節。如來身者不可限取，無若干像，如來身者亦復如是，無所不遍。猶如虛空不有妄想，如來若斯永無思想。猶如虛空皆以遍入一切形色，如來若斯，悉以周遍照諸眾生。猶如虛空普入諸色間關其裏，如來之身亦復如是，普照眾生靡所不遍。猶如虛空皆長一切百穀草木，如來若斯，至真之體長育德本。猶如虛空不計有常及與無常亦無晝夜，如來若斯，身不有常不云無常，不能見頂。又復寂意！諸佛世尊，佛以普見天上世間魔王梵天，無敢當佛覩其頂者。諸天、龍、神、揵沓和、阿須倫、迦樓羅、真陀羅、摩休勒、人與非人，聲聞緣覺若諸菩薩，莫能堪任見如來頂。所以者何？佛成道未久，時轉法輪遊波羅奈。東方去是世界甚遠，乃得思夷華佛土，世界曰懷調。有菩薩名曰應持，來詣忍界奉覲世尊，稽首作禮敬問供事。禮足下已，繞佛七匝則往其前。應持菩薩時心念言：『我欲度知如來身限。』自變其身高三百三十六萬里，觀如來身五百四十三萬兆姟二萬億里。則心念言：『我獲神足，神通自娛。我寧可復測度佛身所入云何？』佛以威德、以神足力，上方去此百億江河沙諸佛國土，有世界名蓮華嚴，其土有佛名蓮華上如來、至真、等正覺，現在說法。應持菩薩往在其前，不能覩之。在上而立遙視，永不逮見世尊大聖能仁佛頂，欲見頂相永不得見也，不知佛身高長廣遠幾千億載江河沙佛土。時應持菩薩往詣蓮華上佛所，稽首佛足右繞三匝，住於佛前而白佛言：『我身所來去是遠近？』佛言：『去此百億江河沙佛土，卿族姓子從彼到斯。』應持菩薩白佛言：『我上過到若干佛土，不能得見釋迦文佛頂，不知高長幾百千億江河沙佛土。』彼佛答曰：『假族姓子以是方便聖明之慧斯神足力，從此轉上江河沙劫，忽以越過上無喻佛土，尚不能得見於世尊釋迦文頂，亦不可得其身邊限。又族姓子當知，佛身無限巍巍如是不可譬喻，諸佛世尊不可稱載。又族姓子！用無侶故名不可喻。如來禁戒亦無譬喻，三昧定意智慧解脫度知見品、身口心業、色相眾好悉不可喻。一切眾生以若干品引譬舉喻，諮嗟如來禁戒無極，定慧解脫度知見品、身口心業色相威好，猶如虛空不可得邊。如來之身無際若斯。』於時應持菩薩聞蓮華上如來所說，忻然大悅得未曾有，即禮佛足繞聖七匝，沒彼佛國，承佛聖旨蒙已神力，發意之頃到此佛土。往詣佛所前稽首禮釋迦文佛足，右繞七匝則住佛前，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹復謂寂意：「其如來身從無數事各隨顯現，其色行天身行寂然威儀禮節，而心自定然後復亂。斯如來身無有邊際，亦無限礙、亦無妄想、不可想節。如來身者不可限取，無若干像，如來身者亦復如是，無所不遍。猶如虛空不有妄想，如來若斯永無思想。猶如虛空皆以遍入一切形色，如來若斯，悉以周遍照諸眾生。猶如虛空普入諸色間關其裏，如來之身亦復如是，普照眾生靡所不遍。猶如虛空皆長一切百穀草木，如來若斯，至真之體長育德本。猶如虛空不計有常及與無常亦無晝夜，如來若斯，身不有常不云無常，不能見頂。又復寂意！諸佛世尊，佛以普見天上世間魔王梵天，無敢當佛覩其頂者。諸天、龍、神、揵沓和、阿須倫、迦樓羅、真陀羅、摩休勒、人與非人，聲聞緣覺若諸菩薩，莫能堪任見如來頂。所以者何？佛成道未久，時轉法輪遊波羅奈。東方去是世界甚遠，乃得思夷華佛土，世界曰懷調。有菩薩名曰應持，來詣忍界奉覲世尊，稽首作禮敬問供事。禮足下已，繞佛七匝則往其前。應持菩薩時心念言：『我欲度知如來身限。』自變其身高三百三十六萬里，觀如來身五百四十三萬兆姟二萬億里。則心念言：『我獲神足，神通自娛。我寧可復測度佛身所入云何？』佛以威德、以神足力，上方去此百億江河沙諸佛國土，有世界名蓮華嚴，其土有佛名蓮華上如來、至真、等正覺，現在說法。應持菩薩往在其前，不能覩之。在上而立遙視，永不逮見世尊大聖能仁佛頂，欲見頂相永不得見也，不知佛身高長廣遠幾千億載江河沙佛土。時應持菩薩往詣蓮華上佛所，稽首佛足右繞三匝，住於佛前而白佛言：『我身所來去是遠近？』佛言：『去此百億江河沙佛土，卿族姓子從彼到斯。』應持菩薩白佛言：『我上過到若干佛土，不能得見釋迦文佛頂，不知高長幾百千億江河沙佛土。』彼佛答曰：『假族姓子以是方便聖明之慧斯神足力，從此轉上江河沙劫，忽以越過上無喻佛土，尚不能得見於世尊釋迦文頂，亦不可得其身邊限。又族姓子當知，佛身無限巍巍如是不可譬喻，諸佛世尊不可稱載。又族姓子！用無侶故名不可喻。如來禁戒亦無譬喻，三昧定意智慧解脫度知見品、身口心業、色相眾好悉不可喻。一切眾生以若干品引譬舉喻，諮嗟如來禁戒無極，定慧解脫度知見品、身口心業色相威好，猶如虛空不可得邊。如來之身無際若斯。』於時應持菩薩聞蓮華上如來所說，忻然大悅得未曾有，即禮佛足繞聖七匝，沒彼佛國，承佛聖旨蒙已神力，發意之頃到此佛土。往詣佛所前稽首禮釋迦文佛足，右繞七匝則住佛前，以偈頌曰：

「『欲解達佛身， 猶如喻虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『欲解達佛身， 猶如喻虛空，

樂得知邊際， 以捨所造作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂得知邊際， 以捨所造作。

過此百千億， 無量江河沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過此百千億， 無量江河沙，

上越若干土， 欲見佛身頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上越若干土， 欲見佛身頂。

過到無限土， 至蓮華佛界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過到無限土， 至蓮華佛界，

樂得身邊限， 不覩見佛頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂得身邊限， 不覩見佛頂。

其彼國土佛， 名曰蓮華上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其彼國土佛， 名曰蓮華上，

見我心所念， 便以分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見我心所念， 便以分別說。

假使引眾喻， 講諸佛世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使引眾喻， 講諸佛世尊，

便不順佛教， 則為誹謗聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便不順佛教， 則為誹謗聖。

若欲知譬喻， 諸佛法平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲知譬喻， 諸佛法平等，

頒宣虛空限， 實無有邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頒宣虛空限， 實無有邊際。

設猶如虛空， 佛戒禁若斯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設猶如虛空， 佛戒禁若斯，

定意智慧業， 解脫度知見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定意智慧業， 解脫度知見，

猶虛空無際， 色身亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶虛空無際， 色身亦如是。

欲觀世護頂， 等譬如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲觀世護頂， 等譬如虛空，

如虛空所周， 佛身遍如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空所周， 佛身遍如是。

如虛空所遍， 光明照亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空所遍， 光明照亦然，

其光照所至， 有言辭若茲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其光照所至， 有言辭若茲，

如言辭所至， 心遍亦復如； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如言辭所至， 心遍亦復如；

如心所遍至， 慈心布如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如心所遍至， 慈心布如是，

如慈心所遍， 慧周等無異； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如慈心所遍， 慧周等無異；

如慧之所周， 身所周若斯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如慧之所周， 身所周若斯，

功德亦如是， 道心無有二； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德亦如是， 道心無有二；

如道心功德， 解色亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如道心功德， 解色亦如是，

充滿于虛空， 所度復越是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿于虛空， 所度復越是。

如一切眾生， 所受福德品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一切眾生， 所受福德品，

其發道心福， 一人德如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其發道心福， 一人德如是；

如其發道心， 功德業名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其發道心， 功德業名稱，

若受正法者， 功德過於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若受正法者， 功德過於彼。

一切諸佛興， 頒宣百億劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛興， 頒宣百億劫，

歎持正法功， 不得其邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎持正法功， 不得其邊際。

其興於道心， 而護諸正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其興於道心， 而護諸正法，

好樂解空無， 十六不獲一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好樂解空無， 十六不獲一，

以樂解空無， 則不失道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以樂解空無， 則不失道心。

執持尊上法， 是慧乃和同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執持尊上法， 是慧乃和同，

逮得斯法趣， 菩薩則勇猛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮得斯法趣， 菩薩則勇猛，

獲致佛功勳， 奉修佛道行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲致佛功勳， 奉修佛道行。』

說是頌偈時， 震動億佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是頌偈時， 震動億佛土，

諸天億百千， 鼓億千伎樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天億百千， 鼓億千伎樂，

無數億千人， 悉發大道心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數億千人， 悉發大道心，

因聞大法故， 應持之所歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因聞大法故， 應持之所歎，

是處不可議， 無上不可限， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處不可議， 無上不可限，

諸佛普示現， 自在之祕業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛普示現， 自在之祕業。」

密迹力士謂寂意曰：「是如來身祕要，若彼眾生皆集一會，或有能見如來身者或不見者。其能見者歡喜觀之，其不見者默然而觀。如來不食，眾生悉見如來服食。又寂意！如有天名精力，初化受道，取如來食而器受之濟諸窮乏。眾人皆見如來而食，見如來舉食著於口中，自然還器。諸天子取往古宿世如來所種植眾德本而有餘殃，在在所生就與羸劣使服食之，飢乏困厄不得食者，如來愍此以食授之。是眾生等食斯飯已，身體安隱消除塵勞，眾想休息心性仁和志存無上，以平等覺發不可思議。以是之故當作是觀，如來不食，如來至真以法為食。所以者何？如來之身成鉤鎖體，猶如金剛鏗然堅強不可破壞。其如來身無有生藏亦無熟藏，復無堅軟，亦無不淨大小諸便欬唾之穢。又如來身如紫金色，無怯無弱不有恐畏。寂意。且觀於如來身。曠然無極甚妙堅固猶如金剛，而身柔軟如細天衣。或時上妙顯微妙身天人玉女稽首足下，禮如來身觸如來足，柔軟極細不可為喻，悉發無上正真道意永無眾塵。若貪婬人瞋恚愚癡若有等分，見如來身適值目覩，其婬怒癡所有等分一切身行，悉為消除無復眾塵。若有慳貪犯戒瞋恚懈怠亂心愚癡，使布施持戒忍辱精進一心智慧。取要言之，若有離於清白之法，見如來身，棄不善想皆修德本。以不妄想觀於如來乃曰真道，是為寂意！如來身祕要。若有布施，如來瑞應所化自在，以律開化眾生不受長育，解眾生想而為頒宣建立應度。如來於彼觀無所業又無所行。如來至真未曾念是：『我當化形。』所當化者若方當化心自念言。又化所觀如來至真在此業前，乃至世界所說土地無數世界，如來所化往來所至，如來在彼觀無所想。其如來者，從身放光明若干種色無央數色，不可計限百千曜色。其光所照江河沙等諸佛國土光明遠照，所奉行業眾生皆從彼開化之。以是無業所作行無。是故寂意！如來身祕要，諸所念行、所頒宣說、所成就發無上正真道意。又如來身祕不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹力士謂寂意曰：「是如來身祕要，若彼眾生皆集一會，或有能見如來身者或不見者。其能見者歡喜觀之，其不見者默然而觀。如來不食，眾生悉見如來服食。又寂意！如有天名精力，初化受道，取如來食而器受之濟諸窮乏。眾人皆見如來而食，見如來舉食著於口中，自然還器。諸天子取往古宿世如來所種植眾德本而有餘殃，在在所生就與羸劣使服食之，飢乏困厄不得食者，如來愍此以食授之。是眾生等食斯飯已，身體安隱消除塵勞，眾想休息心性仁和志存無上，以平等覺發不可思議。以是之故當作是觀，如來不食，如來至真以法為食。所以者何？如來之身成鉤鎖體，猶如金剛鏗然堅強不可破壞。其如來身無有生藏亦無熟藏，復無堅軟，亦無不淨大小諸便欬唾之穢。又如來身如紫金色，無怯無弱不有恐畏。寂意。且觀於如來身。曠然無極甚妙堅固猶如金剛，而身柔軟如細天衣。或時上妙顯微妙身天人玉女稽首足下，禮如來身觸如來足，柔軟極細不可為喻，悉發無上正真道意永無眾塵。若貪婬人瞋恚愚癡若有等分，見如來身適值目覩，其婬怒癡所有等分一切身行，悉為消除無復眾塵。若有慳貪犯戒瞋恚懈怠亂心愚癡，使布施持戒忍辱精進一心智慧。取要言之，若有離於清白之法，見如來身，棄不善想皆修德本。以不妄想觀於如來乃曰真道，是為寂意！如來身祕要。若有布施，如來瑞應所化自在，以律開化眾生不受長育，解眾生想而為頒宣建立應度。如來於彼觀無所業又無所行。如來至真未曾念是：『我當化形。』所當化者若方當化心自念言。又化所觀如來至真在此業前，乃至世界所說土地無數世界，如來所化往來所至，如來在彼觀無所想。其如來者，從身放光明若干種色無央數色，不可計限百千曜色。其光所照江河沙等諸佛國土光明遠照，所奉行業眾生皆從彼開化之。以是無業所作行無。是故寂意！如來身祕要，諸所念行、所頒宣說、所成就發無上正真道意。又如來身祕不可稱計。」

說是如來身行祕要時，十千人發無上正真道意，八千菩薩逮得無所從生法忍。諸天人民、阿須輪、世間人讚歎密迹：「善哉善哉！」諸天伎樂不鼓自鳴，雨於天華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是如來身行祕要時，十千人發無上正真道意，八千菩薩逮得無所從生法忍。諸天人民、阿須輪、世間人讚歎密迹：「善哉善哉！」諸天伎樂不鼓自鳴，雨於天華。

世尊以右紫磨金色手舉著密迹金剛力士頂上，歎曰：「善哉善哉！密迹！快善說是如來身祕要。今所宣說，如佛所教而無有二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊以右紫磨金色手舉著密迹金剛力士頂上，歎曰：「善哉善哉！密迹！快善說是如來身祕要。今所宣說，如佛所教而無有二。」

密迹力士謂寂意：「何謂為如來口祕要？其夜如來逮無上正真道成最正覺，至無餘界泥洹之界滅度日夜，於其中間施一文字，以能頒宣一一分別，無數億載講演布散無限義理。所以者何？如來常定。如來至真無出入息，無所思念亦無所行、無復思想，悉無所行，雖口所宣無想無行。如來所行無應不應，無言無說，不想有人。世尊所說，一切超越三昧正受，皆以文字而分別說。頒宣文字而自倚著，一切眾生如是周旋往來，如來為我講說經法，是則名曰如來在彼亦無想念。如來所觀而知止足，其舌之門口宣音響，聞所宣音莫不悅喜。而演如來言辭之教，散一音聲悉普周遍眾生所想、眾生心念，是則如來從口敷演。如來言辭出六十品，各異音聲。何謂六十？吉祥音、柔軟音、可樂音、悅意清淨音、離垢音、顯曜音、微妙音、明聽音、無亂音、無憒音、師父音、無剛鞕音、無麁獷音、善順音、安重音、身所吉和音、隨心時音、空悅音、與愛安想音、無惱熱音、方正音、識達音、親近音、意好音、歡悅音、和教音、曉了音、精勤音、忍和音、重了音、其響去穢音、應師子音、龍鳴音、雨好音、海雷龍王音、真陀羅伎音、哀鸞音、鷹暢音、鶴鳴音、耆域音、英鳥音、雷震音、不卒音、不暴音、普入響音、去非時音、無乏音、無怯音、悅豫音、通暢音、戒禁音、美甘音、進行音、廣普音、具足音、諸根無瑕音、不輕疾音、無住音、響普入眾會音、宣諸德音。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹力士謂寂意：「何謂為如來口祕要？其夜如來逮無上正真道成最正覺，至無餘界泥洹之界滅度日夜，於其中間施一文字，以能頒宣一一分別，無數億載講演布散無限義理。所以者何？如來常定。如來至真無出入息，無所思念亦無所行、無復思想，悉無所行，雖口所宣無想無行。如來所行無應不應，無言無說，不想有人。世尊所說，一切超越三昧正受，皆以文字而分別說。頒宣文字而自倚著，一切眾生如是周旋往來，如來為我講說經法，是則名曰如來在彼亦無想念。如來所觀而知止足，其舌之門口宣音響，聞所宣音莫不悅喜。而演如來言辭之教，散一音聲悉普周遍眾生所想、眾生心念，是則如來從口敷演。如來言辭出六十品，各異音聲。何謂六十？吉祥音、柔軟音、可樂音、悅意清淨音、離垢音、顯曜音、微妙音、明聽音、無亂音、無憒音、師父音、無剛鞕音、無麁獷音、善順音、安重音、身所吉和音、隨心時音、空悅音、與愛安想音、無惱熱音、方正音、識達音、親近音、意好音、歡悅音、和教音、曉了音、精勤音、忍和音、重了音、其響去穢音、應師子音、龍鳴音、雨好音、海雷龍王音、真陀羅伎音、哀鸞音、鷹暢音、鶴鳴音、耆域音、英鳥音、雷震音、不卒音、不暴音、普入響音、去非時音、無乏音、無怯音、悅豫音、通暢音、戒禁音、美甘音、進行音、廣普音、具足音、諸根無瑕音、不輕疾音、無住音、響普入眾會音、宣諸德音。」

密迹金剛力士謂寂意菩薩：「是為如來六十品音。其如來音，普通十方諸佛世界，可悅一切眾心性行。如來所觀無有妄想，如來道心不作是念：『吾當為其口宣經法：通聞經、德經、所演經、分別經、頌詩經、藏經。』於是順經、生經、方等經、未曾有法經、譬喻經、章句經，若說古喻，若有引喻，有頒宣言論談語、諸無上、講諸事、敷演眾事，有所處當分布遠近，開通其本自解曉了，宣暢其義而為開化。又眾會等，如來至真所宣法典，親近佛坐入比丘眾、比丘尼、清信士女，諸天、龍、神、揵沓和、阿須輪、迦留羅、真陀羅、摩休勒、若人非人眾會之黨，隨眾生根所行精進，從所樂法而令入道。以順入道，求眾生無因開化之，樂法音響亦復如是。斯諸眾生心自念言：『從如來口出。』不以各各說法，隨心別異言行應時，各各聞法而得開解，是則名曰如來口密要也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士謂寂意菩薩：「是為如來六十品音。其如來音，普通十方諸佛世界，可悅一切眾心性行。如來所觀無有妄想，如來道心不作是念：『吾當為其口宣經法：通聞經、德經、所演經、分別經、頌詩經、藏經。』於是順經、生經、方等經、未曾有法經、譬喻經、章句經，若說古喻，若有引喻，有頒宣言論談語、諸無上、講諸事、敷演眾事，有所處當分布遠近，開通其本自解曉了，宣暢其義而為開化。又眾會等，如來至真所宣法典，親近佛坐入比丘眾、比丘尼、清信士女，諸天、龍、神、揵沓和、阿須輪、迦留羅、真陀羅、摩休勒、若人非人眾會之黨，隨眾生根所行精進，從所樂法而令入道。以順入道，求眾生無因開化之，樂法音響亦復如是。斯諸眾生心自念言：『從如來口出。』不以各各說法，隨心別異言行應時，各各聞法而得開解，是則名曰如來口密要也。

「又有寂意！無數眾生行不可計，其所言辭八萬四千闇處下劣，誘進此輩無明眾生，入如來法而蒙開化。又眾生行不可限量，若有貪婬，隨時因彼眾生所行，由入其中便救濟之。怒癡眾生及等等分行三事蔽眾生之類，隨其三界思想之頃，莊嚴拔之令無所住。而無異心入眾生類罪福之行，而為分別。現如來壽而有限盡，不知眾生所行罪福，以權方便各說異法。如來善權、眾生無限，不可計量，所行不同，便為頒宣若干品法。又以眾生在於我所面現相值，如來所說悉遍入心，隨其本行宣布道業各解入道，是則名曰如來祕要。若有菩薩入如來祕要是等不知，謂於如來至真演有為之門；而如來法悉是無為。又有如來宣一品音，眾生想念坐有所說，唯憶想樂如來音者，望想所說。不當作是觀。而如來口永無所說。所以者何？或有眾生聞如來音，眉間之相謂之在頂，若有想髮知之紺色從天中𥩳，目善明好；人不堪任諦視如來。所以施與，消除諸非、棄諍訟門，無危害心，若頸肩臂去眾陰事。若諸指事若以身脅，若有宣頌從背至足、若以腹、若以臍又陰馬藏、若以膝腨無瞋休息、若以有相及成種好，於世最上。若有想知如來至真聞其音響，隨其所好諸根厚薄，從其應度而開化之，演斯音訓悉使入律。雖爾，如來所觀開化亦無相念。猶如寂意！或譬如伎樂以調其音，以手鼓之其聲悲和，無有在彼作是聲者，皆由方便緣合而有殊特悲和之音。如是寂意！如來言辭化眾生心緣其暢教，如來在彼有所演說無有偏黨，皆是宿緣所造立行而有殊特，如來至真在於眾生超絕巍巍由本殊特。猶如寂意！呼聲之響其音遠徹，其音所出不在於內，亦不處外、不在中間。如來若斯，宣音訓誨眾生之心，其辭言教不從身出，亦不從心、不內不外、不從中間。猶如大海之中如意明珠，演其光曜可一切眾，若寶明珠繫在幢頭遍照城市，從眾生心所欲志願，其明月珠出寶，眾人各得所欲，斯明珠寶亦無想念。如來若斯，其有寶心，志存清淨執大哀幢，從眾生性根無所不應各使開解，雖顯是教亦無想念，是則如來所宣祕要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有寂意！無數眾生行不可計，其所言辭八萬四千闇處下劣，誘進此輩無明眾生，入如來法而蒙開化。又眾生行不可限量，若有貪婬，隨時因彼眾生所行，由入其中便救濟之。怒癡眾生及等等分行三事蔽眾生之類，隨其三界思想之頃，莊嚴拔之令無所住。而無異心入眾生類罪福之行，而為分別。現如來壽而有限盡，不知眾生所行罪福，以權方便各說異法。如來善權、眾生無限，不可計量，所行不同，便為頒宣若干品法。又以眾生在於我所面現相值，如來所說悉遍入心，隨其本行宣布道業各解入道，是則名曰如來祕要。若有菩薩入如來祕要是等不知，謂於如來至真演有為之門；而如來法悉是無為。又有如來宣一品音，眾生想念坐有所說，唯憶想樂如來音者，望想所說。不當作是觀。而如來口永無所說。所以者何？或有眾生聞如來音，眉間之相謂之在頂，若有想髮知之紺色從天中𥩳，目善明好；人不堪任諦視如來。所以施與，消除諸非、棄諍訟門，無危害心，若頸肩臂去眾陰事。若諸指事若以身脅，若有宣頌從背至足、若以腹、若以臍又陰馬藏、若以膝腨無瞋休息、若以有相及成種好，於世最上。若有想知如來至真聞其音響，隨其所好諸根厚薄，從其應度而開化之，演斯音訓悉使入律。雖爾，如來所觀開化亦無相念。猶如寂意！或譬如伎樂以調其音，以手鼓之其聲悲和，無有在彼作是聲者，皆由方便緣合而有殊特悲和之音。如是寂意！如來言辭化眾生心緣其暢教，如來在彼有所演說無有偏黨，皆是宿緣所造立行而有殊特，如來至真在於眾生超絕巍巍由本殊特。猶如寂意！呼聲之響其音遠徹，其音所出不在於內，亦不處外、不在中間。如來若斯，宣音訓誨眾生之心，其辭言教不從身出，亦不從心、不內不外、不從中間。猶如大海之中如意明珠，演其光曜可一切眾，若寶明珠繫在幢頭遍照城市，從眾生心所欲志願，其明月珠出寶，眾人各得所欲，斯明珠寶亦無想念。如來若斯，其有寶心，志存清淨執大哀幢，從眾生性根無所不應各使開解，雖顯是教亦無想念，是則如來所宣祕要。」

密迹金剛力士復謂寂意菩薩：「吾今普觀天上世間諸魔梵天、沙門梵志諸天人民，都不能限如來所宣音響文辭。所以者何？我身憶念如是，世尊在靈鷲山與諸菩薩眷屬圍繞，而有法典名淨音場，廣為眾生而頒宣此。時慈氏菩薩之所建立。當爾之時，賢者大目連心自念言：『吾欲試知如來音響所徹遠近。』時大目連自於其坐忽然不現，住須彌頂聞如來音如在目前。自以神力即遊於是三千大千世界最在其邊，越眾須彌諸四方域一切鐵圍山，住在極邊大鐵圍山頂聞如來音，如故無異如近不遠。佛自念曰：『是大目連欲試如來清淨音場。吾今寧可顯其神足。』於是世尊發現神足，時大目連承佛聖旨蒙己神足，西方界分去是懸遠，然過九十九江河沙等諸佛國土，有佛世界名光明幡。又其土佛名光明王如來、至真、等正覺，今現在說法。目連到彼，住其佛土故聞佛音，如人對住聽所語辭。其光明幡佛土有大光明，佛身長四十里，諸菩薩身長二十里，其諸菩薩所食鉢器其高一里。目連行鉢際上，時諸菩薩白世尊曰：『唯然大聖！此蟲何所從來，被沙門服行鉢際上？』於時彼佛言：『諸族姓子！慎勿發心輕慢此賢。所以者何？今斯耆年名大目連，是釋迦文佛諸聲聞中大弟子，神足第一。』時光明王佛告大目連：『吾土菩薩及諸聲聞，見卿身小咸發輕慢。仁當自顯現神足力，承釋迦文佛威德聖勢。』時大目連往詣光明王佛所，稽首足下，右繞七匝却在前住，白其佛言：『又今是身，我欲加趺坐此地，容不？』佛告之曰：『如意所樂。』時大目連踊在虛空億百諸仞，在彼寶域便作一床加趺而坐。從其床座垂眾名寶珠瓔億百千姟，一一珠瓔一一珠中演百千光，一一光明各有蓮華，一切蓮華現釋迦文身坐蓮華上，其所說音如釋迦文音響清淨頒宣經典等無有異。時大目連顯神足力已，復往佛前。時諸菩薩得未曾有，怪之所以，前白佛言：『是大目連以何等故詣此世界？』世尊告曰：『欲試釋迦文佛音響所徹遠近，故到此土。』時光明王佛告賢者大目連：『仁者不宜試，如來至真音響無限無有遠近，豈欲知限？卿甚大誤。假使目連仁以神足過江河沙劫西行不休，不能得知如來音響所聞。諸佛世尊音響曠遠超絕無限，巍巍無量不可為喻。』時大目連在彼世尊自投足下自懺悔過：『唯然世尊！我身不敏。佛音無量而橫生心，欲知其限所聞遠近。』其光明王告目連曰：『汝雖遠來過九十九江河沙諸佛世界到此佛土。』復白佛言：『甚遠甚遠。天中之天！身甚勞極，不能復還至其本土。』世尊告曰：『於目連意所在云何？以己神力到此世界？莫作是觀。故是世尊釋迦文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士復謂寂意菩薩：「吾今普觀天上世間諸魔梵天、沙門梵志諸天人民，都不能限如來所宣音響文辭。所以者何？我身憶念如是，世尊在靈鷲山與諸菩薩眷屬圍繞，而有法典名淨音場，廣為眾生而頒宣此。時慈氏菩薩之所建立。當爾之時，賢者大目連心自念言：『吾欲試知如來音響所徹遠近。』時大目連自於其坐忽然不現，住須彌頂聞如來音如在目前。自以神力即遊於是三千大千世界最在其邊，越眾須彌諸四方域一切鐵圍山，住在極邊大鐵圍山頂聞如來音，如故無異如近不遠。佛自念曰：『是大目連欲試如來清淨音場。吾今寧可顯其神足。』於是世尊發現神足，時大目連承佛聖旨蒙己神足，西方界分去是懸遠，然過九十九江河沙等諸佛國土，有佛世界名光明幡。又其土佛名光明王如來、至真、等正覺，今現在說法。目連到彼，住其佛土故聞佛音，如人對住聽所語辭。其光明幡佛土有大光明，佛身長四十里，諸菩薩身長二十里，其諸菩薩所食鉢器其高一里。目連行鉢際上，時諸菩薩白世尊曰：『唯然大聖！此蟲何所從來，被沙門服行鉢際上？』於時彼佛言：『諸族姓子！慎勿發心輕慢此賢。所以者何？今斯耆年名大目連，是釋迦文佛諸聲聞中大弟子，神足第一。』時光明王佛告大目連：『吾土菩薩及諸聲聞，見卿身小咸發輕慢。仁當自顯現神足力，承釋迦文佛威德聖勢。』時大目連往詣光明王佛所，稽首足下，右繞七匝却在前住，白其佛言：『又今是身，我欲加趺坐此地，容不？』佛告之曰：『如意所樂。』時大目連踊在虛空億百諸仞，在彼寶域便作一床加趺而坐。從其床座垂眾名寶珠瓔億百千姟，一一珠瓔一一珠中演百千光，一一光明各有蓮華，一切蓮華現釋迦文身坐蓮華上，其所說音如釋迦文音響清淨頒宣經典等無有異。時大目連顯神足力已，復往佛前。時諸菩薩得未曾有，怪之所以，前白佛言：『是大目連以何等故詣此世界？』世尊告曰：『欲試釋迦文佛音響所徹遠近，故到此土。』時光明王佛告賢者大目連：『仁者不宜試，如來至真音響無限無有遠近，豈欲知限？卿甚大誤。假使目連仁以神足過江河沙劫西行不休，不能得知如來音響所聞。諸佛世尊音響曠遠超絕無限，巍巍無量不可為喻。』時大目連在彼世尊自投足下自懺悔過：『唯然世尊！我身不敏。佛音無量而橫生心，欲知其限所聞遠近。』其光明王告目連曰：『汝雖遠來過九十九江河沙諸佛世界到此佛土。』復白佛言：『甚遠甚遠。天中之天！身甚勞極，不能復還至其本土。』世尊告曰：『於目連意所在云何？以己神力到此世界？莫作是觀。故是世尊釋迦文

佛威德所立到此世界，當遙自歸稽首作禮於釋迦文佛，其佛聖旨將仁本土。假使卿身以己神足欲還本國，一劫不至。卿既未至，到不見能仁佛滅度時。於目連意所念云何？我從何方？東方南西北方乎？』目連答曰：『不知何方也。今以迷惑，不知本土何所在處，為在何方？』世尊告目連：『釋迦文佛在於東方。』時大目連右膝著地，向釋迦文佛所在東方叉手自歸，爾時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛威德所立到此世界，當遙自歸稽首作禮於釋迦文佛，其佛聖旨將仁本土。假使卿身以己神足欲還本國，一劫不至。卿既未至，到不見能仁佛滅度時。於目連意所念云何？我從何方？東方南西北方乎？』目連答曰：『不知何方也。今以迷惑，不知本土何所在處，為在何方？』世尊告目連：『釋迦文佛在於東方。』時大目連右膝著地，向釋迦文佛所在東方叉手自歸，爾時頌曰：

「『唯天人之尊， 見垂力愍念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唯天人之尊， 見垂力愍念，

威德大巍巍， 天人所恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威德大巍巍， 天人所恭敬。

音響徹無量， 其慧無邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音響徹無量， 其慧無邊際，

願顯其國土， 今欲還斯土。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願顯其國土， 今欲還斯土。』

「如是寂意！諸佛世尊音聲無際不可限量。釋迦文佛遊在靈鷲山，時舍利弗聞賢者大目連宣揚大音，怪之所以。賢者阿難前白佛言：『誰為於今宣揚大音遙自歸命？』佛語阿難：『耆年大目連在西方境，去是九十九江河沙佛土，世界名光明幡，其土佛號光明王如來至真，今現說法。耆年大目連到彼佛土，意中欲還歸斯國土，故遙宣揚此大洪音。』阿難又問：『以何因緣到彼佛土？』佛告阿難：『大目連至，當問其意。』時大眾會各白佛言：『欲樂得見光明幡世界及光明王佛如來、至真、等正覺，覩大目連遊在其國。』爾時世尊見諸眾會勸助意，時從眉間相有大光明名俱受，照九十九江河沙等諸佛世界，至光明幡佛土。其大光明普遍眾會，悉覩其土光明王如來至真，大目連見之自投其地稱宣大音。爾時世尊釋迦文佛告賢者大目連：『承其光明來還此土。』時目揵連依佛光明，發意之頃還到此土，稽首佛足右繞七匝，則住佛前悔過自歸，重自剋責：『我甚迷誤。如來音響不可限量而欲試之。我所至到極為曠遠，所至到處聽音適等近不覺遠，如來音響巍巍無際。』佛言：『如是目連！如汝所云。如來音響徹遠無以為喻。欲知如來音響遠近，猶限虛空欲得邊際。所以者何？猶如虛空普周無邊，如來言辭響徹無際迴遠如是。』寂意！當說目連往反品時，尋於彼會一萬人皆發無上正真道意。是為如來言辭祕要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是寂意！諸佛世尊音聲無際不可限量。釋迦文佛遊在靈鷲山，時舍利弗聞賢者大目連宣揚大音，怪之所以。賢者阿難前白佛言：『誰為於今宣揚大音遙自歸命？』佛語阿難：『耆年大目連在西方境，去是九十九江河沙佛土，世界名光明幡，其土佛號光明王如來至真，今現說法。耆年大目連到彼佛土，意中欲還歸斯國土，故遙宣揚此大洪音。』阿難又問：『以何因緣到彼佛土？』佛告阿難：『大目連至，當問其意。』時大眾會各白佛言：『欲樂得見光明幡世界及光明王佛如來、至真、等正覺，覩大目連遊在其國。』爾時世尊見諸眾會勸助意，時從眉間相有大光明名俱受，照九十九江河沙等諸佛世界，至光明幡佛土。其大光明普遍眾會，悉覩其土光明王如來至真，大目連見之自投其地稱宣大音。爾時世尊釋迦文佛告賢者大目連：『承其光明來還此土。』時目揵連依佛光明，發意之頃還到此土，稽首佛足右繞七匝，則住佛前悔過自歸，重自剋責：『我甚迷誤。如來音響不可限量而欲試之。我所至到極為曠遠，所至到處聽音適等近不覺遠，如來音響巍巍無際。』佛言：『如是目連！如汝所云。如來音響徹遠無以為喻。欲知如來音響遠近，猶限虛空欲得邊際。所以者何？猶如虛空普周無邊，如來言辭響徹無際迴遠如是。』寂意！當說目連往反品時，尋於彼會一萬人皆發無上正真道意。是為如來言辭祕要。」

密迹金剛力士言：「於寂意所知云何？一切眾生心各所念寧可知乎？」寂意答言：「一人心念思想難限，正使三千大千世界眾生一劫共計觀察多少，不能知之，何況一切眾生心念思想，不可稱限乃如是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士言：「於寂意所知云何？一切眾生心各所念寧可知乎？」寂意答言：「一人心念思想難限，正使三千大千世界眾生一劫共計觀察多少，不能知之，何況一切眾生心念思想，不可稱限乃如是也。」

「今故語汝慇懃囑累，計如一切眾生心想，所演音響無限若斯。何況一切眾生心性，是無形想，不可計喻。」於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今故語汝慇懃囑累，計如一切眾生心想，所演音響無限若斯。何況一切眾生心性，是無形想，不可計喻。」於是頌曰：

「三千界眾生， 皆使成緣覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三千界眾生， 皆使成緣覺，

一人一劫中， 心念不能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一人一劫中， 心念不能知。

一切心所念， 佛悉知志思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切心所念， 佛悉知志思，

以無想之心， 佛悉了此念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無想之心， 佛悉了此念。

其一切眾生， 三世所想念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其一切眾生， 三世所想念，

世護口所言， 所布各得解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世護口所言， 所布各得解。

佛隨之所念， 宣音講經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛隨之所念， 宣音講經典，

斯音響在心， 乃演其道宜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯音響在心， 乃演其道宜。

如一切眾生， 所思諸名色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一切眾生， 所思諸名色，

世雄一毛孔， 所演光如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世雄一毛孔， 所演光如是。

如一切眾生， 名色及心念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一切眾生， 名色及心念，

如來演音響， 過於彼眾想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來演音響， 過於彼眾想。

佛頒宣一切， 引喻計諸想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頒宣一切， 引喻計諸想，

其音不休廢， 不得佛言際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其音不休廢， 不得佛言際。

無色誰能得， 愍無言之辭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色誰能得， 愍無言之辭，

無色無有言， 消滅無色塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色無有言， 消滅無色塵。

假使塵無色， 一切不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使塵無色， 一切不可得，

以是無色塵， 究竟不可獲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是無色塵， 究竟不可獲。

設言虛無實， 無內亦無外， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設言虛無實， 無內亦無外，

塵勞虛空等， 故曰無內外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵勞虛空等， 故曰無內外。

如使不得辭， 佛言通十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如使不得辭， 佛言通十方，

塵勞亦無際， 斯建立所處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵勞亦無際， 斯建立所處。

一切眾生言， 上中下之辭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生言， 上中下之辭，

無身口心事， 不捨無所立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無身口心事， 不捨無所立。

想應如倡妓， 諸天之音樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想應如倡妓， 諸天之音樂，

亦無身言辭， 而音響普周。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無身言辭， 而音響普周。

如是本甚淨， 眾生心若斯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是本甚淨， 眾生心若斯，

佛皆頒宣之， 其心無所想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛皆頒宣之， 其心無所想。

猶如呼聲響， 無內亦無外， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如呼聲響， 無內亦無外，

人尊言如是， 乃無內無外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人尊言如是， 乃無內無外。

無想如妙寶， 所說悅眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無想如妙寶， 所說悅眾生，

其言無妄想， 可一切萌類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其言無妄想， 可一切萌類。」

密迹金剛力士謂寂意曰：「是則如來口言祕要。又如來密要，隨其音聲而為眾生說法開化。斯三千大千世界設若干種，如來至真宣布訓誨，從其音辭以不可計諸有名號化立至誠若往無業，斯則名曰苦習盡道，名曰地神擁護其心堅固意本。於是呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士謂寂意曰：「是則如來口言祕要。又如來密要，隨其音聲而為眾生說法開化。斯三千大千世界設若干種，如來至真宣布訓誨，從其音辭以不可計諸有名號化立至誠若往無業，斯則名曰苦習盡道，名曰地神擁護其心堅固意本。於是呪曰：

「阿裨 阿婆牟黎 加阿呵那移 阿迦優頭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿裨 阿婆牟黎 加阿呵那移 阿迦優頭

「是護一切，是神呪乃名曰苦習盡道。」其虛空中一切諸天悉歎所言，各宣呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是護一切，是神呪乃名曰苦習盡道。」其虛空中一切諸天悉歎所言，各宣呪曰：

「活知 阿活知 阿活吒迦彌 阿和尼抳黎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「活知 阿活知 阿活吒迦彌 阿和尼抳黎

「救一切，是則名曰苦習盡道。」其四天王諸天復呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「救一切，是則名曰苦習盡道。」其四天王諸天復呪曰：

「伊泥彌泥 多閉多多閉 維盧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伊泥彌泥 多閉多多閉 維盧

「救一切眾生，是則名曰苦習盡道法。」彼忉利天上諸天呪曰：「是諸呪護一切其迴轉 貫習 主滅盡 為盡不相舉要」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「救一切眾生，是則名曰苦習盡道法。」彼忉利天上諸天呪曰：「是諸呪護一切其迴轉 貫習 主滅盡 為盡不相舉要」

第三焰諸天而復呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三焰諸天而復呪曰：

「首黎 道羅 斯和尼 道羅 犀雖耶 道犀雖耶被和尼」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「首黎 道羅 斯和尼 道羅 犀雖耶 道犀雖耶被和尼」

第四兜率天呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四兜率天呪曰：

「獨犯面觸 固轉種畜業 是諸呪護一切」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獨犯面觸 固轉種畜業 是諸呪護一切」

第五樂無慢天說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五樂無慢天說呪曰：

「所度 俱所度 護所度 主度女 是諸呪護一切」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所度 俱所度 護所度 主度女 是諸呪護一切」

第六他化自在諸天呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六他化自在諸天呪曰：

「呵呼事業 呼和泥移 啊羅尼含 是呪護一切」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呵呼事業 呼和泥移 啊羅尼含 是呪護一切」

第七諸梵天呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七諸梵天呪曰：

「有事業 事業種 因緣樹以因緣度 是呪護一切」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有事業 事業種 因緣樹以因緣度 是呪護一切」

第八梵身諸天呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八梵身諸天呪曰：

「清明 造清淨 清淨風 動清淨 是神呪護一切」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清明 造清淨 清淨風 動清淨 是神呪護一切」

第九梵滿諸天呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九梵滿諸天呪曰：

「無極氏 俱將去 道御主 念堅要 是神呪護一切」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無極氏 俱將去 道御主 念堅要 是神呪護一切」

第十梵度著諸天呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十梵度著諸天呪曰：

「和那和那散提 和那呵呵那 和那拘摩那 是神呪護一切」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「和那和那散提 和那呵呵那 和那拘摩那 是神呪護一切」

第十一大梵諸天呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一大梵諸天呪曰：

「木密 木密鞕彼亦鞕印氏 是神呪護一切」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「木密 木密鞕彼亦鞕印氏 是神呪護一切」

第十二光曜諸天呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二光曜諸天呪曰：

「伊諧諧 將諧去 親近 是神呪護一切」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伊諧諧 將諧去 親近 是神呪護一切」

第十三少光諸天呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三少光諸天呪曰：

「是取去 不將去 不使去 無所至 是神呪護一切」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是取去 不將去 不使去 無所至 是神呪護一切」

第十四無量光諸天呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十四無量光諸天呪曰：

「貫謵 俱供謵 謵滅盡 謵無量 是神呪護一切」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貫謵 俱供謵 謵滅盡 謵無量 是神呪護一切」

第十五光音諸天呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十五光音諸天呪曰：

「以斷終 自在斷 順從和 常清淨 是神呪護一切」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以斷終 自在斷 順從和 常清淨 是神呪護一切」

第十六約淨諸天呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十六約淨諸天呪曰：

「所至趣 所可歸 近所到 以近所到 是神呪護一切」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所至趣 所可歸 近所到 以近所到 是神呪護一切」

第十七少淨諸天呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十七少淨諸天呪曰：

「清淨 清淨氏 淨復淨 歸清淨 是神呪護一切」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清淨 清淨氏 淨復淨 歸清淨 是神呪護一切」

第十八無量淨諸天呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十八無量淨諸天呪曰：

「無我氏 無吾我氏 非貢高歸自大 是神呪護一切」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無我氏 無吾我氏 非貢高歸自大 是神呪護一切」

第十九淨難逮諸天呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十九淨難逮諸天呪曰：

「解脫以遮 迹解度本近解 是神呪護一切」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「解脫以遮 迹解度本近解 是神呪護一切」

第二十應果天、第二十一御辭天呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十應果天、第二十一御辭天呪曰：

「以無作無所作除所作所作 究竟 是神呪護一切」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以無作無所作除所作所作 究竟 是神呪護一切」

密迹金剛力士言：「是則名曰苦習盡道，所當奉行，所應開化而隨律教，顯現微妙無極之業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士言：「是則名曰苦習盡道，所當奉行，所應開化而隨律教，顯現微妙無極之業。」

第二十二離辭諸天、第二十三假使諸天、第二十四善見諸天、第二十五一究竟諸天、淨居有四天，謂所奉行決了一處究竟天、真究竟天、無瞋恚天、不親近天。是為，寂意！諸天立至誠誓慧眾。如是諸夜叉鬼神、揵沓和、阿須輪、迦樓羅、真陀羅、摩休勒、迦盧跡鬼神、持花鬼神，其言辭教各各別異。又寂意！是閻浮利天下大國具足有一千，各有大郡。其十六大國以用治政而相攝護，各自諮嗟。一切諸人及與非人，言語各異音聲不同，辭有輕重。如來聖慧從其音響隨時而入，皆悉化之立正真業。各有種號，釋種、安息、月支、大秦、劍浮、擾動、丘慈、于闐、沙勒、禪善、烏耆，前後諸國匈奴鮮卑、吳蜀秦地、諸麼夷狄、他羅多愚民野人，及諸須曼耶呪，女人處國、牟兜吒國、因緣國、波羅奈國、數樹國、金本國、脾羅本國、倚脾沙國、益本國、上本國、他談國、北方異國、西方所持國。海中諸神，眾蟲魚鼈。諸山中神，有形含血之類，阿拘羅、摩拘羅、阿那散，諸牧羊諸禽獸，所負諸瘻種心不平正，前曾生者、處在世者。如是寂意！如斯千國周圍充滿，於閻浮利天下各自異居。又是諸人及非人類，言語各異志操不同音聲各別。如來至真隨其言音而入其中，因開化之立於正真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十二離辭諸天、第二十三假使諸天、第二十四善見諸天、第二十五一究竟諸天、淨居有四天，謂所奉行決了一處究竟天、真究竟天、無瞋恚天、不親近天。是為，寂意！諸天立至誠誓慧眾。如是諸夜叉鬼神、揵沓和、阿須輪、迦樓羅、真陀羅、摩休勒、迦盧跡鬼神、持花鬼神，其言辭教各各別異。又寂意！是閻浮利天下大國具足有一千，各有大郡。其十六大國以用治政而相攝護，各自諮嗟。一切諸人及與非人，言語各異音聲不同，辭有輕重。如來聖慧從其音響隨時而入，皆悉化之立正真業。各有種號，釋種、安息、月支、大秦、劍浮、擾動、丘慈、于闐、沙勒、禪善、烏耆，前後諸國匈奴鮮卑、吳蜀秦地、諸麼夷狄、他羅多愚民野人，及諸須曼耶呪，女人處國、牟兜吒國、因緣國、波羅奈國、數樹國、金本國、脾羅本國、倚脾沙國、益本國、上本國、他談國、北方異國、西方所持國。海中諸神，眾蟲魚鼈。諸山中神，有形含血之類，阿拘羅、摩拘羅、阿那散，諸牧羊諸禽獸，所負諸瘻種心不平正，前曾生者、處在世者。如是寂意！如斯千國周圍充滿，於閻浮利天下各自異居。又是諸人及非人類，言語各異志操不同音聲各別。如來至真隨其言音而入其中，因開化之立於正真。

密迹金剛力士謂寂意菩薩曰：「此三千大千世界，有八十四億百千姟眾生之類，言辭各異。計是一切皆歸一誼，至真之慧至誠無怒。如是寂意！是則如來言辭祕要。又寂意！如來言辭，決於一切眾生疑網，令無餘結。十方一切所有眾生，眾生種類多於地土，此眾生之類所行各異與本不同，罪皆使畢，逮得人身。以得人身，從思想生，是諸眾生逮得智慧辯聖勇猛如舍利弗。合斯智慧為一人聖，如是比像，普使眾生皆得智慧各如前一聖明。以是聖明在於一劫若過一劫，智慧禪思以察眾想求其本末。如其一人智慧禪思不復訓誨，從第二人咸受言教，智慧聖達各有大明。以是比像，斯眾生等各各所疑，往詣如來。如來一時彈指之頃悉說本末。大聖如是，常以一心入於一切眾生心念，皆能分別慧明所在，以一言辭悉決結網，各各處當慧本所在，各令欣然而得其所，所聞如來智慧明達，如來悉令明了。又次寂意！如來悉決一切眾生前後所疑令無餘結，是為如來言辭祕要。所入音響又其言教是不足言，如來言辭不可限量無以為喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士謂寂意菩薩曰：「此三千大千世界，有八十四億百千姟眾生之類，言辭各異。計是一切皆歸一誼，至真之慧至誠無怒。如是寂意！是則如來言辭祕要。又寂意！如來言辭，決於一切眾生疑網，令無餘結。十方一切所有眾生，眾生種類多於地土，此眾生之類所行各異與本不同，罪皆使畢，逮得人身。以得人身，從思想生，是諸眾生逮得智慧辯聖勇猛如舍利弗。合斯智慧為一人聖，如是比像，普使眾生皆得智慧各如前一聖明。以是聖明在於一劫若過一劫，智慧禪思以察眾想求其本末。如其一人智慧禪思不復訓誨，從第二人咸受言教，智慧聖達各有大明。以是比像，斯眾生等各各所疑，往詣如來。如來一時彈指之頃悉說本末。大聖如是，常以一心入於一切眾生心念，皆能分別慧明所在，以一言辭悉決結網，各各處當慧本所在，各令欣然而得其所，所聞如來智慧明達，如來悉令明了。又次寂意！如來悉決一切眾生前後所疑令無餘結，是為如來言辭祕要。所入音響又其言教是不足言，如來言辭不可限量無以為喻。」

說是如來祕要言辭時，二萬二千眾生皆發無上正真道意，一切眾會得未曾有，普聞密迹金剛力士宣如來言辭祕要之業，各懷悅豫，各從坐起，稽首自歸密迹金剛力士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是如來祕要言辭時，二萬二千眾生皆發無上正真道意，一切眾會得未曾有，普聞密迹金剛力士宣如來言辭祕要之業，各懷悅豫，各從坐起，稽首自歸密迹金剛力士。