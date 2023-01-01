大寶積經卷第九西晉三藏竺法護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第九西晉三藏竺法護奉 詔譯

密迹金剛力士會第三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士會第三之二

密迹金剛力士語寂意菩薩：「菩薩所說，口未曾宣污染惡言、不仁之辭、瞋恚癡言，亦無諛諂，無剛結言、崎嶇之語、調戲俳說、無益之文，語不妄笑、讒言兩舌、不顧男女、不堅硬，無有麁辭卒暴之性，不有懷害、無取捨心，不失儀節志亦無結心，無所著，無鬪訟言，無所倚，無塵勞，無所舉，無輕放逸，無自恣，無橫理無宜之行，無非時辭，無貪欲，無非惡，無所愛樂，無有處所亦無非淨，無違時，無失節，諸根無毀、音聲無瑕，心不懷害亦無偏黨。無恣訑，無覆蔽，不諍言語，不有怨嫌，無有結恨，不妄受邪非。無自歸，不計吾我，不嬈他人，不惱彼己。不宣傷害，無殃罪法。不失所言，無不受行，無不順業，無不可忍，所宣言和。無種姓事，無輕調之教，去非法之行。不毀法行，不越時節，不違宜度，不宣須臾。不自歎類，不壞他伴，於己得譽不以喜悅，見歎他人亦不愁憒。謹慎守節不輕慢人，不說非宜，不毀有宜，不誹密言。常隨時護，不謗明智，不呵賢聖，言不虛妄，不非證明，不入人罪，不求他短。所言轉教不傷筋骨，不稱他惡。志願無上，不相顏色，不求異黨，不念業便，不行逆事，心常柔順。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士語寂意菩薩：「菩薩所說，口未曾宣污染惡言、不仁之辭、瞋恚癡言，亦無諛諂，無剛結言、崎嶇之語、調戲俳說、無益之文，語不妄笑、讒言兩舌、不顧男女、不堅硬，無有麁辭卒暴之性，不有懷害、無取捨心，不失儀節志亦無結心，無所著，無鬪訟言，無所倚，無塵勞，無所舉，無輕放逸，無自恣，無橫理無宜之行，無非時辭，無貪欲，無非惡，無所愛樂，無有處所亦無非淨，無違時，無失節，諸根無毀、音聲無瑕，心不懷害亦無偏黨。無恣訑，無覆蔽，不諍言語，不有怨嫌，無有結恨，不妄受邪非。無自歸，不計吾我，不嬈他人，不惱彼己。不宣傷害，無殃罪法。不失所言，無不受行，無不順業，無不可忍，所宣言和。無種姓事，無輕調之教，去非法之行。不毀法行，不越時節，不違宜度，不宣須臾。不自歎類，不壞他伴，於己得譽不以喜悅，見歎他人亦不愁憒。謹慎守節不輕慢人，不說非宜，不毀有宜，不誹密言。常隨時護，不謗明智，不呵賢聖，言不虛妄，不非證明，不入人罪，不求他短。所言轉教不傷筋骨，不稱他惡。志願無上，不相顏色，不求異黨，不念業便，不行逆事，心常柔順。」

密迹力士語寂意：「是為菩薩言行相應，以空慌忽神勇為力，功德報應所作果實，宣至誠辭從所作報。假使有人行詣大樹下，若復住立作是觀樹，以觀轉問他人言：『男子！能知此樹所生葉數為有幾枚？』有大智人，不觀樹木亦未計數，知彼樹葉便口出辭其數如是，與侶俱坐亦不計之。既未能度至於道德即知其數，來在一切而演若干，其人語詞等無有異。若有來問大江河沙能有幾沙？一一計之能得幾枚幾百千億兆載垓數。水有幾升斗斛限數，不可以喻量度，不觀其限亦不數之，悉知江河沙之多少幾億兆載，皆知水升斗斛限，各各為演若干品語。唯大聖知，天不能證，諸龍、鬼神、阿須輪、迦樓羅、真陀羅、揵沓和、摩休勒、人與非人，聲聞緣覺，悉不能證明，獨佛世尊乃能知之。以是觀之，如來、至真、等正覺慧不可計量，宣萬億音，眾生皆聞，各得開解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹力士語寂意：「是為菩薩言行相應，以空慌忽神勇為力，功德報應所作果實，宣至誠辭從所作報。假使有人行詣大樹下，若復住立作是觀樹，以觀轉問他人言：『男子！能知此樹所生葉數為有幾枚？』有大智人，不觀樹木亦未計數，知彼樹葉便口出辭其數如是，與侶俱坐亦不計之。既未能度至於道德即知其數，來在一切而演若干，其人語詞等無有異。若有來問大江河沙能有幾沙？一一計之能得幾枚幾百千億兆載垓數。水有幾升斗斛限數，不可以喻量度，不觀其限亦不數之，悉知江河沙之多少幾億兆載，皆知水升斗斛限，各各為演若干品語。唯大聖知，天不能證，諸龍、鬼神、阿須輪、迦樓羅、真陀羅、揵沓和、摩休勒、人與非人，聲聞緣覺，悉不能證明，獨佛世尊乃能知之。以是觀之，如來、至真、等正覺慧不可計量，宣萬億音，眾生皆聞，各得開解。」

密迹金剛力士語寂意菩薩：「乃往過去久遠世時，有一神仙名曰樓夷。爾時之世有一梵志名曰寂然。時國有一大樹名曰仁賢，其樹枝葉華實茂盛。其樓夷神仙常處其下，具足十二歲數其樹葉而復觀之。彼於後日，寂然梵志從城中出，往至仁賢樹所晝夜遊觀。飯食已後數樹莖葉，又以聖明一心數之。又曰何謂告啟神仙，我當數之知有幾枚。時寂然梵志不觀其樹不數其葉，尋時說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士語寂意菩薩：「乃往過去久遠世時，有一神仙名曰樓夷。爾時之世有一梵志名曰寂然。時國有一大樹名曰仁賢，其樹枝葉華實茂盛。其樓夷神仙常處其下，具足十二歲數其樹葉而復觀之。彼於後日，寂然梵志從城中出，往至仁賢樹所晝夜遊觀。飯食已後數樹莖葉，又以聖明一心數之。又曰何謂告啟神仙，我當數之知有幾枚。時寂然梵志不觀其樹不數其葉，尋時說頌曰：

「『有八千姟 八千億葉， 節有九千 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『有八千姟 八千億葉， 節有九千

六百二十， 觚有五枚 二百五十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六百二十， 觚有五枚 二百五十，

痱癗六千 六百六十。 聖師欲知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 痱癗六千 六百六十。 聖師欲知，

葉有若干？ 數其樹莖， 分布所在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 葉有若干？ 數其樹莖， 分布所在，

并所知解， 啟曰如是。 今無放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并所知解， 啟曰如是。 今無放逸，

有疑數之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有疑數之。』

「樓夷神仙嗟而說言：『善哉至言，諦辭無欺。吾十二年坐計限之，其樹葉數亦不數之，悉知本末葉有若干。唯願梵志為我說之，其音聲行何所以類？』寂然即曰：『神仙聽之。天不助我亦非世人，以至誠故傳大正行，皆以真淨無所諍訟。』樓夷神仙，舍利弗是；寂然梵志，釋師子是。當執持此至真言教，住於至誠以應法宜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樓夷神仙嗟而說言：『善哉至言，諦辭無欺。吾十二年坐計限之，其樹葉數亦不數之，悉知本末葉有若干。唯願梵志為我說之，其音聲行何所以類？』寂然即曰：『神仙聽之。天不助我亦非世人，以至誠故傳大正行，皆以真淨無所諍訟。』樓夷神仙，舍利弗是；寂然梵志，釋師子是。當執持此至真言教，住於至誠以應法宜。」

密迹金剛力士謂寂意：「是則菩薩至密之業、清淨之元。其無極慧，深入無量、巍巍無限，隨時示現，至真無形不可說名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士謂寂意：「是則菩薩至密之業、清淨之元。其無極慧，深入無量、巍巍無限，隨時示現，至真無形不可說名。」

密迹金剛力士復謂寂意菩薩：「何謂心密？心行清淨不失神通，造立慧業神通自娛，在所示現正住神通，建立大哀無極之業。以神通化無央數變一切普顯，以誠諦通、智慧為室，現目覩見一切諸法，是則菩薩正真之法。慧通無極普御一切，其神通慧皆顯眾像，解暢諸色本無有色。其以神通普入諸音等本音響，皆能觀察一切眾生心念所行因見本淨。常見一切隨時開化，常念識之未曾忽忘。斷去來心，普現神足無所罣礙，獨步三界不以為拘，悉無所有不造立行。其神通明盡一切漏，曉了隨時不失其節，現生死難示度世業，所察玄遠。其神通明皆超聲聞一切緣覺，深入微妙，坐佛樹下降伏魔官，解暢一切諸佛道法，而轉順時道法聖輪，開化一切十方眾生，使入法律至阿維顏轉一切法。寂意欲知，是為菩薩心密之業心行清淨。若心真淨，永無所歸亦無不喜，性安調和隨行極良，則以普慧三昧定意而行正受，不永滅度、不厭欲界，設生其中無所繫著不為所縛，所生現決未曾有結。所以者何？以度一切虛空妄想，解眾塵結顛倒所受，心無所著，由是之故得脫生老病死。雖有所生悉無所生，以大乘本成就一切諸佛道法，斯諸佛法救護十方。求之無處而不可得，乃了一切諸佛之法，一切諸法悉歸佛法，是諸佛之法悉一切法。是一切法及與佛法，不是是法亦非非法。所以者何？求一切法本末處所而不可得。若求諸法悉無處所則無有數，超諸住數一切諸法知一切法，則不依倚一切諸法。以不依倚一切諸法，其求利義便致大衰。其無思求，彼則無利亦無衰折，轉進學前其見利義，心無憂慼亦不喜歡。其心無憂志無罣礙則無所住，其無所住乃無雜碎，其無雜碎則無所向，其無所向如是乃向，如是乃向者爾乃無向，其無所向乃無吾我，其無吾我則無所受，其無所受則無諍訟，其無諍訟則無鬪亂，其無鬪亂是沙門法。其心平等猶如虛空，住其平等如虛不墮欲界、不處色界、不著無色。若以一切悉無所著，無譽無毀。其無譽無毀，謂一切法。斯等皆解如是深義。以能知是六事之業，宣暢分別亦復如是。以何等故解暢分別？以是之故一切諸法不可得也。其能解暢分別諸法本無所處、三界悉虛，乃能解暢悉以分別，是為心密。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士復謂寂意菩薩：「何謂心密？心行清淨不失神通，造立慧業神通自娛，在所示現正住神通，建立大哀無極之業。以神通化無央數變一切普顯，以誠諦通、智慧為室，現目覩見一切諸法，是則菩薩正真之法。慧通無極普御一切，其神通慧皆顯眾像，解暢諸色本無有色。其以神通普入諸音等本音響，皆能觀察一切眾生心念所行因見本淨。常見一切隨時開化，常念識之未曾忽忘。斷去來心，普現神足無所罣礙，獨步三界不以為拘，悉無所有不造立行。其神通明盡一切漏，曉了隨時不失其節，現生死難示度世業，所察玄遠。其神通明皆超聲聞一切緣覺，深入微妙，坐佛樹下降伏魔官，解暢一切諸佛道法，而轉順時道法聖輪，開化一切十方眾生，使入法律至阿維顏轉一切法。寂意欲知，是為菩薩心密之業心行清淨。若心真淨，永無所歸亦無不喜，性安調和隨行極良，則以普慧三昧定意而行正受，不永滅度、不厭欲界，設生其中無所繫著不為所縛，所生現決未曾有結。所以者何？以度一切虛空妄想，解眾塵結顛倒所受，心無所著，由是之故得脫生老病死。雖有所生悉無所生，以大乘本成就一切諸佛道法，斯諸佛法救護十方。求之無處而不可得，乃了一切諸佛之法，一切諸法悉歸佛法，是諸佛之法悉一切法。是一切法及與佛法，不是是法亦非非法。所以者何？求一切法本末處所而不可得。若求諸法悉無處所則無有數，超諸住數一切諸法知一切法，則不依倚一切諸法。以不依倚一切諸法，其求利義便致大衰。其無思求，彼則無利亦無衰折，轉進學前其見利義，心無憂慼亦不喜歡。其心無憂志無罣礙則無所住，其無所住乃無雜碎，其無雜碎則無所向，其無所向如是乃向，如是乃向者爾乃無向，其無所向乃無吾我，其無吾我則無所受，其無所受則無諍訟，其無諍訟則無鬪亂，其無鬪亂是沙門法。其心平等猶如虛空，住其平等如虛不墮欲界、不處色界、不著無色。若以一切悉無所著，無譽無毀。其無譽無毀，謂一切法。斯等皆解如是深義。以能知是六事之業，宣暢分別亦復如是。以何等故解暢分別？以是之故一切諸法不可得也。其能解暢分別諸法本無所處、三界悉虛，乃能解暢悉以分別，是為心密。」

密迹金剛力士復謂寂意菩薩：「其心行密，斯行慈愍不計吾我故，其行悲哀無有眾生故，以行歡喜則無命故，以能濟護乃達無壽故，行四布施心無慳故，奉行禁戒調和其心故，斯忍辱行盡心之業故，若修精進思惟寂靜故，其寂一心棄心所在故，其知聖心無所行故，其四意止無意無念故，若四意斷其心以了以不起不滅故，其神足飛心廣無際故，以行篤信心無罣礙故，若修精進心行寂靜故，其意已念心行得自在故，其定意者斯平等心無有若干故，其智慧根心無想故，其勢力者順流心本故。若以覺意心分別慧故，奉行道業心無所想故，其寂然者惔怕靜思故，其觀法心見無著故，修行賢聖究竟解心故，心念於佛其明慧者心不妄想故，其心思道志不可量故，其思念法心平等故，思念聖眾心無所住訓誨眾生故。其心湛淨護於正法故，其法諸界心無所壞故，佛土清淨心等如空故，眾相具足心無別形相故，逮致忍辱心無顛倒故，阿惟越致心不復迴還故，莊嚴道場在於三界心不墮故，降伏魔業心攝眾生故，道所訓誨一切法心平等覺故，以轉法輪諸法無轉用心不還故。現大滅度解生死原，以心平等自然之故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士復謂寂意菩薩：「其心行密，斯行慈愍不計吾我故，其行悲哀無有眾生故，以行歡喜則無命故，以能濟護乃達無壽故，行四布施心無慳故，奉行禁戒調和其心故，斯忍辱行盡心之業故，若修精進思惟寂靜故，其寂一心棄心所在故，其知聖心無所行故，其四意止無意無念故，若四意斷其心以了以不起不滅故，其神足飛心廣無際故，以行篤信心無罣礙故，若修精進心行寂靜故，其意已念心行得自在故，其定意者斯平等心無有若干故，其智慧根心無想故，其勢力者順流心本故。若以覺意心分別慧故，奉行道業心無所想故，其寂然者惔怕靜思故，其觀法心見無著故，修行賢聖究竟解心故，心念於佛其明慧者心不妄想故，其心思道志不可量故，其思念法心平等故，思念聖眾心無所住訓誨眾生故。其心湛淨護於正法故，其法諸界心無所壞故，佛土清淨心等如空故，眾相具足心無別形相故，逮致忍辱心無顛倒故，阿惟越致心不復迴還故，莊嚴道場在於三界心不墮故，降伏魔業心攝眾生故，道所訓誨一切法心平等覺故，以轉法輪諸法無轉用心不還故。現大滅度解生死原，以心平等自然之故。」

密迹金剛力士謂寂意曰：「菩薩若得不起法忍，心則甚密心亦清淨。心已清淨，便解一切眾生心淨，普無不入其眾生心。入于道心，一切眾生心趣道心而被照明。猶如虛空普悉平等，遍入一切有形無形道心。如是一切皆入眾生心行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士謂寂意曰：「菩薩若得不起法忍，心則甚密心亦清淨。心已清淨，便解一切眾生心淨，普無不入其眾生心。入于道心，一切眾生心趣道心而被照明。猶如虛空普悉平等，遍入一切有形無形道心。如是一切皆入眾生心行。」

密迹金剛力士說是菩薩身口心密不可思議時，七萬二千諸天人眾皆發無上正真道意，三萬二千菩薩逮得無所從生法忍，萬四千人遠塵離垢諸法眼淨，八千比丘意解無漏。是三千大千世界六反震動，其大光明普照十方，上虛空中天雨眾華，箜篌樂器不鼓自鳴，其妓樂音中演出如是：「其有聞是密迹金剛力士所說法誼，若有樂信，是等之人得立授決，愛喜經典受持讀誦，廣為人說不失道心，積功德本終不虛妄；曾以供養無央數佛殖眾德本，益於眾生靡不蒙濟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士說是菩薩身口心密不可思議時，七萬二千諸天人眾皆發無上正真道意，三萬二千菩薩逮得無所從生法忍，萬四千人遠塵離垢諸法眼淨，八千比丘意解無漏。是三千大千世界六反震動，其大光明普照十方，上虛空中天雨眾華，箜篌樂器不鼓自鳴，其妓樂音中演出如是：「其有聞是密迹金剛力士所說法誼，若有樂信，是等之人得立授決，愛喜經典受持讀誦，廣為人說不失道心，積功德本終不虛妄；曾以供養無央數佛殖眾德本，益於眾生靡不蒙濟。」

於是世尊告寂意：「汝寧聞彼伎樂所暢言響乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊告寂意：「汝寧聞彼伎樂所暢言響乎？」

答曰：「已聞。世尊！唯然大聖！誰之威神？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「已聞。世尊！唯然大聖！誰之威神？」

佛語寂意：「有菩薩名雷音，從雷音王如來佛國發——其國土名兩氏——來詣忍界，欲見吾身，稽首作禮啟問法要，欲聽說是如來祕要法教。在於虛空不現其身，供養如來及斯經典，故雨天華作諸伎樂，從其伎樂出是輩聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語寂意：「有菩薩名雷音，從雷音王如來佛國發——其國土名兩氏——來詣忍界，欲見吾身，稽首作禮啟問法要，欲聽說是如來祕要法教。在於虛空不現其身，供養如來及斯經典，故雨天華作諸伎樂，從其伎樂出是輩聲。」

佛說未久，雷音菩薩從虛空下，稽首佛足繞佛七匝，住於佛前白天師言：「唯然世尊！雷音王如來敬問無量，興起輕便遊步康寧。」爾時世尊告問雷音菩薩：「善來正士！快哉顧義故致奉現，寧欲聽受如來祕要經典之慧，今密迹金剛力士承佛威神而頒宣之。」於是眾會，或有菩薩心自念言：「斯密迹金剛力士，在於何世積眾德本？在何佛所而發道心？本何誓願所逮辯才廣大無極巍巍如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說未久，雷音菩薩從虛空下，稽首佛足繞佛七匝，住於佛前白天師言：「唯然世尊！雷音王如來敬問無量，興起輕便遊步康寧。」爾時世尊告問雷音菩薩：「善來正士！快哉顧義故致奉現，寧欲聽受如來祕要經典之慧，今密迹金剛力士承佛威神而頒宣之。」於是眾會，或有菩薩心自念言：「斯密迹金剛力士，在於何世積眾德本？在何佛所而發道心？本何誓願所逮辯才廣大無極巍巍如是？」

時佛悉知是諸菩薩心中所念，告寂意菩薩：「乃往過去久遠世時無央數劫不可思議，爾時有佛，名無量勳寶錦淨王，出現于世，如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。世界曰莊嚴，劫名善見。其佛國土有異威德，人民熾盛皆得安隱，五穀豐收土地大盛，咸共快樂。天人繁熾，地悉平等猶如砥掌，無沙塵穢荊棘瓦石，唯琉璃水精明月珠玉、珊瑚虎珀硨磲馬瑙遍布其地。其地柔軟猶如天衣，有甘美香光色甚好，生其好草如天綩綖，以足蹈上足下四寸舉足如故。其土快樂，無有大寒亦不大熱。人民仁慈性行和調，身口心定香芬熏地紺琉璃色。彼國人民普得自在，皆受訓誨婬怒癡薄，安隱寂靜悉有威力，聞說法言皆識議理。其佛世尊時諸聲聞眾有十二垓，諸菩薩三千二億。其佛壽命三十六億歲。無中夭者。斯莊嚴國其中四城，名曰快見，甚大廣長。風雨時節五穀豐饒，人民安寧強不凌弱各得其所。一一方城廣長各八十萬里、相去四百里。有一大國，一一大國各有千郡縣及諸村落丘聚。其土人民身長四里。是時大城快見四方大城，復有大城名曰清淨，王所治處土地廣長，其城東西長二千五百六十里，南北廣千二百八十里，郡國縣邑各有一萬。具足快樂。諸遊觀園各有一萬，極甚清淨七寶合成。時有轉輪聖王名曰勇郡王——有七寶，一曰金輪，二曰白象有六牙，三曰紺色馬朱髦尾，四曰明月神珠，五曰玉女妻，六曰主藏聖臣，七曰主兵大將軍——主四天下，供過去佛殖眾德本威神難量，發無上正真之道心逮不退轉。在城中央立一屋宅，廣長高大，長廣各六百四十里，以七寶立七重牆壁欄楯、七重交道、七重寶幔、七重七重深塹。其宅裏內有四大果園生若干華，一名妙華、二名功勳阿、三名山河、四名春安。有池水滿，廣長各二十里，皆以眾寶而作欄楯，紫金為池，紫金琉璃以為底沙，滿八味水合生寶華，鳧鴈鴛鴦異類之鳥遊戲其中。一浴池名施財，二名上窟，三名上香，四名妙御。中宮婇女七萬六千，如天玉女，各有好相端正殊好非世之有。其王正后玉女寶及諸婇女，皆發無上正真道意。王有千子，具足勇猛與眾殊異端正超絕，二十八相嚴飾其身，志性仁和，亦俱同心發大道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛悉知是諸菩薩心中所念，告寂意菩薩：「乃往過去久遠世時無央數劫不可思議，爾時有佛，名無量勳寶錦淨王，出現于世，如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。世界曰莊嚴，劫名善見。其佛國土有異威德，人民熾盛皆得安隱，五穀豐收土地大盛，咸共快樂。天人繁熾，地悉平等猶如砥掌，無沙塵穢荊棘瓦石，唯琉璃水精明月珠玉、珊瑚虎珀硨磲馬瑙遍布其地。其地柔軟猶如天衣，有甘美香光色甚好，生其好草如天綩綖，以足蹈上足下四寸舉足如故。其土快樂，無有大寒亦不大熱。人民仁慈性行和調，身口心定香芬熏地紺琉璃色。彼國人民普得自在，皆受訓誨婬怒癡薄，安隱寂靜悉有威力，聞說法言皆識議理。其佛世尊時諸聲聞眾有十二垓，諸菩薩三千二億。其佛壽命三十六億歲。無中夭者。斯莊嚴國其中四城，名曰快見，甚大廣長。風雨時節五穀豐饒，人民安寧強不凌弱各得其所。一一方城廣長各八十萬里、相去四百里。有一大國，一一大國各有千郡縣及諸村落丘聚。其土人民身長四里。是時大城快見四方大城，復有大城名曰清淨，王所治處土地廣長，其城東西長二千五百六十里，南北廣千二百八十里，郡國縣邑各有一萬。具足快樂。諸遊觀園各有一萬，極甚清淨七寶合成。時有轉輪聖王名曰勇郡王——有七寶，一曰金輪，二曰白象有六牙，三曰紺色馬朱髦尾，四曰明月神珠，五曰玉女妻，六曰主藏聖臣，七曰主兵大將軍——主四天下，供過去佛殖眾德本威神難量，發無上正真之道心逮不退轉。在城中央立一屋宅，廣長高大，長廣各六百四十里，以七寶立七重牆壁欄楯、七重交道、七重寶幔、七重七重深塹。其宅裏內有四大果園生若干華，一名妙華、二名功勳阿、三名山河、四名春安。有池水滿，廣長各二十里，皆以眾寶而作欄楯，紫金為池，紫金琉璃以為底沙，滿八味水合生寶華，鳧鴈鴛鴦異類之鳥遊戲其中。一浴池名施財，二名上窟，三名上香，四名妙御。中宮婇女七萬六千，如天玉女，各有好相端正殊好非世之有。其王正后玉女寶及諸婇女，皆發無上正真道意。王有千子，具足勇猛與眾殊異端正超絕，二十八相嚴飾其身，志性仁和，亦俱同心發大道意。

「爾時其佛遊在清淨大國，其王勇郡供養無量勳寶罽淨王如來具足億歲，諸菩薩眾聲聞等，衣被飲食床臥醫藥一切所安，園觀浴池屋宅講堂，房室精舍高臺樓閣，一一比丘與二侍使給所當得。其王諸子志性安和無放逸行，常以至心供奉如來聽受經典，不樂愛欲戲笑邪業，以無放逸聽受經典不以生心，不久即逮興五神通。以得神通踊在虛空，猶如鴈王飛行自在無所罣礙，從其一觀復至一觀，從縣至縣從國遊國，從一天下至一天下普行遊觀。以是要偈為大眾說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時其佛遊在清淨大國，其王勇郡供養無量勳寶罽淨王如來具足億歲，諸菩薩眾聲聞等，衣被飲食床臥醫藥一切所安，園觀浴池屋宅講堂，房室精舍高臺樓閣，一一比丘與二侍使給所當得。其王諸子志性安和無放逸行，常以至心供奉如來聽受經典，不樂愛欲戲笑邪業，以無放逸聽受經典不以生心，不久即逮興五神通。以得神通踊在虛空，猶如鴈王飛行自在無所罣礙，從其一觀復至一觀，從縣至縣從國遊國，從一天下至一天下普行遊觀。以是要偈為大眾說：

「『諸佛興出世， 玄遠甚難值， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸佛興出世， 玄遠甚難值，

人生在世間， 亦甚難得遇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人生在世間， 亦甚難得遇。

諸人咸同志， 俱信樂聽經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸人咸同志， 俱信樂聽經，

於億百千劫， 甚復不可遭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於億百千劫， 甚復不可遭。

今人中之雄， 以出于世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今人中之雄， 以出于世間，

欲令寂然定， 故說經法義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令寂然定， 故說經法義。

從安住世尊， 諮受教訓誨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從安住世尊， 諮受教訓誨，

求于大聖明， 奉啟佛至言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求于大聖明， 奉啟佛至言。

以聽受經法， 棄捐于惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以聽受經法， 棄捐于惡趣，

以逮聞正法， 得坐極安處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以逮聞正法， 得坐極安處，

以逮聞正法， 消除眾塵勞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以逮聞正法， 消除眾塵勞，

因其聽受慧， 得致正真法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因其聽受慧， 得致正真法。』

彼時布宣訓， 而演是甘香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時布宣訓， 而演是甘香，

緣其斯瑞應， 地六反震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣其斯瑞應， 地六反震動。

普布告天人， 諸天舉歎曰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普布告天人， 諸天舉歎曰，

即時雨天華， 其華若干種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時雨天華， 其華若干種，

眾生皆來集， 不可稱計數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生皆來集， 不可稱計數，

最勝之開化， 皆入于道法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝之開化， 皆入于道法。

前稽首足下， 禮於天人尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前稽首足下， 禮於天人尊，

皆俱以叉手， 恭恪而住立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆俱以叉手， 恭恪而住立。

其最勝聖師， 是逮得是心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其最勝聖師， 是逮得是心，

隨時順義理， 而為說經法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨時順義理， 而為說經法。

斯等之伴侶， 得聞安住法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等之伴侶， 得聞安住法，

三十六億俱， 悉發大道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十六億俱， 悉發大道心。

其三百億眾， 具足不減一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其三百億眾， 具足不減一，

皆以得清淨， 極上之法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆以得清淨， 極上之法眼。

其心以厭患， 於俗之家業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心以厭患， 於俗之家業，

悉共在彼世， 棄家行學道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉共在彼世， 棄家行學道。

諸人無數眾， 億載兆姟人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸人無數眾， 億載兆姟人，

咸啟受經戒， 皆作清信士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸啟受經戒， 皆作清信士。

以逮聞經法， 稽首佛足下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以逮聞經法， 稽首佛足下，

各各前辭別， 悉自還歸家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各前辭別， 悉自還歸家。」

佛告寂意：「爾時王太子并共父王，以栴檀造立樓閣，廣長清淨好校飾之，作諸窓牖以眾寶成，以牛頭栴檀香一升燒氣遍天下皆有美香。以是栴檀造立樓閣，廣長高大高四百里，莊嚴校飾，威神顯現巍巍無量。正四方好四角四柱，所作平正安不傾斜。其王勇郡因欲往到無量勳寶罽淨王如來所，奉視稽首諮問聽受經典，勸王眷屬：『人命難得，佛興難值，億載時有，經道難聞。宜往奉視諮受經典。』王及太子夫人婇女、大臣百官人民大小，皆入校露高臺樓閣，坐於百千嚴飾寶床，以眾華香雜香衣服寶蓋幢幡鼓諸妓樂，以恭恪心奉事尊敬，寶珠挍露高臺樓閣以貢上之。一切同心仁和之意，上在虛空猶鳳凰王，與諸眾俱無所罣礙，飛行浮疾往詣佛所。其寶挍露高臺樓閣以到大會，前詣佛所，斯寶挍露高臺樓閣繞佛七匝還住一面。王及大眾各下以出，前禮佛足及禮聖眾，繞佛七匝因在前住，白世尊曰：『久服聖音，國有多事不尋奉現，慚愧無顏。飢虛之情今日乃果。』時佛大聖見王真心，宮人眷屬故來聽法，則以隨觀從其心本，應病與藥頒宣經法。佛告大王：『志建大乘有四事法，所遊殊特不違大道。何謂為四？若學大乘篤信重人，所遊殊特不違道意。何謂為信？若以喜樂奉諸賢聖，所不當造終不行之。大王恭敬則學大乘，所遊殊特不違大道，若謙恪聽於賢聖經，至心入耳聞則受持。以不自大學于大乘，所遊殊特不違大道，以不自大觀見眾聖，稽首作禮一心歸命。若尊精進學于大乘，所遊殊特不違大道，以用精進輕身口心舉動便宜，行以越度於一切行。是為四事。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寂意：「爾時王太子并共父王，以栴檀造立樓閣，廣長清淨好校飾之，作諸窓牖以眾寶成，以牛頭栴檀香一升燒氣遍天下皆有美香。以是栴檀造立樓閣，廣長高大高四百里，莊嚴校飾，威神顯現巍巍無量。正四方好四角四柱，所作平正安不傾斜。其王勇郡因欲往到無量勳寶罽淨王如來所，奉視稽首諮問聽受經典，勸王眷屬：『人命難得，佛興難值，億載時有，經道難聞。宜往奉視諮受經典。』王及太子夫人婇女、大臣百官人民大小，皆入校露高臺樓閣，坐於百千嚴飾寶床，以眾華香雜香衣服寶蓋幢幡鼓諸妓樂，以恭恪心奉事尊敬，寶珠挍露高臺樓閣以貢上之。一切同心仁和之意，上在虛空猶鳳凰王，與諸眾俱無所罣礙，飛行浮疾往詣佛所。其寶挍露高臺樓閣以到大會，前詣佛所，斯寶挍露高臺樓閣繞佛七匝還住一面。王及大眾各下以出，前禮佛足及禮聖眾，繞佛七匝因在前住，白世尊曰：『久服聖音，國有多事不尋奉現，慚愧無顏。飢虛之情今日乃果。』時佛大聖見王真心，宮人眷屬故來聽法，則以隨觀從其心本，應病與藥頒宣經法。佛告大王：『志建大乘有四事法，所遊殊特不違大道。何謂為四？若學大乘篤信重人，所遊殊特不違道意。何謂為信？若以喜樂奉諸賢聖，所不當造終不行之。大王恭敬則學大乘，所遊殊特不違大道，若謙恪聽於賢聖經，至心入耳聞則受持。以不自大學于大乘，所遊殊特不違大道，以不自大觀見眾聖，稽首作禮一心歸命。若尊精進學于大乘，所遊殊特不違大道，以用精進輕身口心舉動便宜，行以越度於一切行。是為四事。』

「佛告王曰：『復有四事，見無放逸，所見擁護。何謂為四？將護諸根，見愛欲難，曉一切受想知無常，因法得生命根第一。是為四事。菩薩有四事名曰法王。何謂為四？一曰不捨道心；二曰亦復勸化他人發意；三曰以諸德本勸助道心，所可聞者意廣無極；四曰一切釋梵及四天王、其諸聲聞并緣覺地，至于無極無壞弘廣無窮之業。是為四事。是故大王！當行無放逸常修篤信，好喜無量道法之義常受正法，以法之樂而以自娛。若以精進求于道法，大王所行不貪境界。所以者何？大王當解，貪欲無厭猶飲鹹水，其見賢聖智慧之明乃知限節。人命甚短安少苦多，生無不終當就後世，常畏將來心不可保。今日大王所供養佛，因是德本，以有四事具足勸助。何謂為四？世世財富不可限量，功德福報不可盡極，聖明之慧而無涯底，辯才之智悉無窮盡；是為四。復有四事而當勸助。何謂為四？身行清淨功德之業，言行清淨戒禁具足，心行清淨博聞無厭，其法清淨聖明為黨；是為四。復有四事勸助德本。何謂為四？善權方便修清淨行，訓誨眾生智度無極；以清淨業降伏魔官；誓願清淨言行相應，一切諸佛法悉清淨；積功累德逮見諸佛；是為四。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告王曰：『復有四事，見無放逸，所見擁護。何謂為四？將護諸根，見愛欲難，曉一切受想知無常，因法得生命根第一。是為四事。菩薩有四事名曰法王。何謂為四？一曰不捨道心；二曰亦復勸化他人發意；三曰以諸德本勸助道心，所可聞者意廣無極；四曰一切釋梵及四天王、其諸聲聞并緣覺地，至于無極無壞弘廣無窮之業。是為四事。是故大王！當行無放逸常修篤信，好喜無量道法之義常受正法，以法之樂而以自娛。若以精進求于道法，大王所行不貪境界。所以者何？大王當解，貪欲無厭猶飲鹹水，其見賢聖智慧之明乃知限節。人命甚短安少苦多，生無不終當就後世，常畏將來心不可保。今日大王所供養佛，因是德本，以有四事具足勸助。何謂為四？世世財富不可限量，功德福報不可盡極，聖明之慧而無涯底，辯才之智悉無窮盡；是為四。復有四事而當勸助。何謂為四？身行清淨功德之業，言行清淨戒禁具足，心行清淨博聞無厭，其法清淨聖明為黨；是為四。復有四事勸助德本。何謂為四？善權方便修清淨行，訓誨眾生智度無極；以清淨業降伏魔官；誓願清淨言行相應，一切諸佛法悉清淨；積功累德逮見諸佛；是為四。』

「爾時世尊為勇郡轉輪聖王說經中慧分別深義，其王心解即時欣然，便解身頸無數百千奇珍珠瓔以貢上佛，舉國事佛給所當得，奉持五戒，盡其形壽淨修梵行。其王中宮夫人婇女從佛聞法心中喜悅，隨時之心抱柔和意無陰蓋心，脫身衣被奇異寶瓔以覆佛上。啟白報王：『欲得捨家出為沙門淨修梵行，盡其形壽奉持禁戒。』王即聽之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊為勇郡轉輪聖王說經中慧分別深義，其王心解即時欣然，便解身頸無數百千奇珍珠瓔以貢上佛，舉國事佛給所當得，奉持五戒，盡其形壽淨修梵行。其王中宮夫人婇女從佛聞法心中喜悅，隨時之心抱柔和意無陰蓋心，脫身衣被奇異寶瓔以覆佛上。啟白報王：『欲得捨家出為沙門淨修梵行，盡其形壽奉持禁戒。』王即聽之。

「如是寂意！其勇郡王奉無極法逮法財富，稽首佛足繞佛七匝，與中宮婇女及其官屬入大高臺樓閣挍露，便涌出上於虛空中，須臾之間即復還服清淨大國。於是聖王以十五日月盛滿時，若干種華出入行到遊觀之園，中宮眷屬觀見好地。彼時聖王在遊觀園作眾妓樂。其二正夫人，一名不行步、二名無虛損，從宮中出洗身沐浴適還去已，以香熏衣坐蓮華臺妙勝床席。有二孩童自然來上夫人膝上結加趺坐，端正殊好非世所見，有二十八大人之相莊嚴其身適自然現。即時虛空中百千諸天舉聲歎曰：『是二孩童則法神聖，一名法意、二名法念。』是二孩童適自然現，時其名法念孩童坐不移夫人膝上，其法意孩童子化生無損夫人膝上，適加趺坐，異口同音而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是寂意！其勇郡王奉無極法逮法財富，稽首佛足繞佛七匝，與中宮婇女及其官屬入大高臺樓閣挍露，便涌出上於虛空中，須臾之間即復還服清淨大國。於是聖王以十五日月盛滿時，若干種華出入行到遊觀之園，中宮眷屬觀見好地。彼時聖王在遊觀園作眾妓樂。其二正夫人，一名不行步、二名無虛損，從宮中出洗身沐浴適還去已，以香熏衣坐蓮華臺妙勝床席。有二孩童自然來上夫人膝上結加趺坐，端正殊好非世所見，有二十八大人之相莊嚴其身適自然現。即時虛空中百千諸天舉聲歎曰：『是二孩童則法神聖，一名法意、二名法念。』是二孩童適自然現，時其名法念孩童坐不移夫人膝上，其法意孩童子化生無損夫人膝上，適加趺坐，異口同音而說頌曰：

「『若有守己身， 能發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若有守己身， 能發菩提心，

斯等之學士， 為致善福慶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等之學士， 為致善福慶。

以為曾覩見， 護吼興現世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以為曾覩見， 護吼興現世，

常以歡悅心， 一志供事佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以歡悅心， 一志供事佛。

為大神通業， 快得受救護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為大神通業， 快得受救護，

得消生死輪， 疾滅無所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得消生死輪， 疾滅無所生。

若發菩提心， 未曾忽忘之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若發菩提心， 未曾忽忘之，

以救攝眾生， 壞破生死難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以救攝眾生， 壞破生死難。

其上方境界， 不可計佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其上方境界， 不可計佛土，

彼土而有佛， 號名曰時節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼土而有佛， 號名曰時節。

從彼佛土來， 以用法故舉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從彼佛土來， 以用法故舉，

亦欲見功勳， 國土之所有。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦欲見功勳， 國土之所有。』

於時二孩童， 各從所坐起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時二孩童， 各從所坐起，

因便從母膝， 移下在于地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因便從母膝， 移下在于地。

俱發進其路， 行詣天人尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱發進其路， 行詣天人尊，

前稽首佛足， 却退叉手住： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前稽首佛足， 却退叉手住：

『四方宣佛德， 今故來聽經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『四方宣佛德， 今故來聽經，

佛法甚難致， 聞受亦難遇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法甚難致， 聞受亦難遇。

以得聞是法， 當啟人尊勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以得聞是法， 當啟人尊勝，

至誠於佛道， 無上正真業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至誠於佛道， 無上正真業。

諸佛之道法， 為甚難得值， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛之道法， 為甚難得值，

愛樂經義者， 亦復倍難遭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂經義者， 亦復倍難遭。

今日以閑靜， 用親友好法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日以閑靜， 用親友好法，

隨順之威則， 奉敬信法教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順之威則， 奉敬信法教。

慕嘉於精進， 所行無放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慕嘉於精進， 所行無放逸，

以得為沙門， 如是處閑居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以得為沙門， 如是處閑居。

愍念住如是， 質朴等無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍念住如是， 質朴等無量，

常抱慚愧心， 知博聞難遇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常抱慚愧心， 知博聞難遇。

其慈普具足， 愍念於眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其慈普具足， 愍念於眾生，

以能達深法， 乃可逮法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以能達深法， 乃可逮法忍。

計諸威力勢， 其心無怯羸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計諸威力勢， 其心無怯羸，

攝救諸眾生， 開化一切難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝救諸眾生， 開化一切難。

若在於獨處， 造業無思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若在於獨處， 造業無思議，

以不貪其身， 壽命根亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不貪其身， 壽命根亦然。

於學禁無厭， 我思於道法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於學禁無厭， 我思於道法，

以是能曉了， 逮功勳若斯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是能曉了， 逮功勳若斯。

若能學如是， 第一甚難得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能學如是， 第一甚難得，

其法王之業， 諮嗟此最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其法王之業， 諮嗟此最上。

斯諸法之要， 報應普備足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯諸法之要， 報應普備足，

當發往俱到， 聖安住佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當發往俱到， 聖安住佛所。

其斯諸明智， 受菩薩道行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其斯諸明智， 受菩薩道行，

奉行清白法， 以用宣布教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉行清白法， 以用宣布教。

隨時而閑靜， 逮到五神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨時而閑靜， 逮到五神通，

因其識皆念， 所行法惔怕。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因其識皆念， 所行法惔怕。』

其王二太子， 與夫人婇女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其王二太子， 與夫人婇女，

斯二明智等， 行菩薩之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯二明智等， 行菩薩之法。

以獲神通慧， 經行虛空中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以獲神通慧， 經行虛空中，

往到世尊所， 功勳智慧海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往到世尊所， 功勳智慧海。

前稽首佛足， 自歸人中尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前稽首佛足， 自歸人中尊，

一切悉和同， 俱往叉手禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切悉和同， 俱往叉手禮。

法意前啟佛， 并餘一切眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法意前啟佛， 并餘一切眾，

『唯願大聖尊， 為我說道法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『唯願大聖尊， 為我說道法。』

最勝知是等， 心中之所念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝知是等， 心中之所念，

則為分別說， 深妙之法義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則為分別說， 深妙之法義。

是一切諸法， 皆從因緣起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是一切諸法， 皆從因緣起，

本無主師教， 從造化現生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本無主師教， 從造化現生。

其解內以空， 外則無因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其解內以空， 外則無因緣，

是一切諸法， 慌忽悉空虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是一切諸法， 慌忽悉空虛。

以能察本末， 無作見清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以能察本末， 無作見清淨，

計之猶虛空， 常不可護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計之猶虛空， 常不可護持。

佛以無數便， 為此等頒宣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以無數便， 為此等頒宣，

分別敷演此， 深奧之正真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別敷演此， 深奧之正真。

七十六姟人， 及二億載眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七十六姟人， 及二億載眾，

一時皆得成， 柔順之法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時皆得成， 柔順之法忍。

「是時轉輪聖王勇郡、中宮太子眷屬萬民、繞佛作禮、供養世尊及與聖眾、晝夜七日畢竟還歸其宮。於是勇郡轉輪聖王獨處宴坐在於清淨高閣挍露、自心念言：『是吾諸子皆發無上正真道意。今當試之，何所太子先當逮致無上正真之道為最正覺者？』便勅工師作七寶瓶極好團圓，作七寶[((十/工)*刀)/瓦]顯現微妙，又高七刃為四十九尺，使諸千太子各各疏名作七寶籌著瓶中，舉瓶著[((十/工)*刀)/瓦]上，咸共夙夜七日供養，以天華香擣香雜香華蓋幢幡、作眾伎樂，供養寶瓶所疏名號；十千天子來佐勸助供養名號。時轉輪王過七日後取是七寶瓶，在中宮夫人婇女諸太子眾前，舉著紫金案上使人舉瓶，令諸太子各各探籌。有太子名曰淨意得第一籌，適得此籌，於時三千大千國土六反震動，中宮夫人婇女一切妓樂不鼓自鳴。於寂意所念云何？彼時淨意太子豈異人乎？莫造異觀。所以者何？則拘留孫如來是也。從次太子名離名聞兵，則拘那含牟尼佛是也。次有太子名寂根，則迦葉如來是也。次有太子名一切苦利，則吾身是也。次有太子名雨室，則彌勒如來是也。次有太子名明月珠服，將來作佛名曰師子。次有太子於將來世成佛，名曰妙英。次有太子名賢氏，將來成佛名曰供養。次有太子名曰光首，後成佛時號曰妙華。次有太子名曰蓮華氏，後成佛時號曰奉養。次有太子名離垢光，後成佛時號曰善目。次有太子名兵氏，後成佛時號曰快臂。次有太子名曰意妙，後成佛時號曰焰光。次有太子名曰淨復淨，後成佛時號曰焰味。次有太子名曰富黨，後成佛時號無退沒。次有太子名曰離垢淨，後成佛時號曰執德。次有太子名曰堅強，後成佛時號曰寶事。次有太子名曰寶稱，後成佛時號曰無欺世。於是寂意！取要言之，次廣具足。有太子名曰甘鎧莊嚴，第九百九十九，千不滿一，後成佛時號曰無量德寶稱，在是賢劫立興來世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時轉輪聖王勇郡、中宮太子眷屬萬民、繞佛作禮、供養世尊及與聖眾、晝夜七日畢竟還歸其宮。於是勇郡轉輪聖王獨處宴坐在於清淨高閣挍露、自心念言：『是吾諸子皆發無上正真道意。今當試之，何所太子先當逮致無上正真之道為最正覺者？』便勅工師作七寶瓶極好團圓，作七寶[((十/工)*刀)/瓦]顯現微妙，又高七刃為四十九尺，使諸千太子各各疏名作七寶籌著瓶中，舉瓶著[((十/工)*刀)/瓦]上，咸共夙夜七日供養，以天華香擣香雜香華蓋幢幡、作眾伎樂，供養寶瓶所疏名號；十千天子來佐勸助供養名號。時轉輪王過七日後取是七寶瓶，在中宮夫人婇女諸太子眾前，舉著紫金案上使人舉瓶，令諸太子各各探籌。有太子名曰淨意得第一籌，適得此籌，於時三千大千國土六反震動，中宮夫人婇女一切妓樂不鼓自鳴。於寂意所念云何？彼時淨意太子豈異人乎？莫造異觀。所以者何？則拘留孫如來是也。從次太子名離名聞兵，則拘那含牟尼佛是也。次有太子名寂根，則迦葉如來是也。次有太子名一切苦利，則吾身是也。次有太子名雨室，則彌勒如來是也。次有太子名明月珠服，將來作佛名曰師子。次有太子於將來世成佛，名曰妙英。次有太子名賢氏，將來成佛名曰供養。次有太子名曰光首，後成佛時號曰妙華。次有太子名曰蓮華氏，後成佛時號曰奉養。次有太子名離垢光，後成佛時號曰善目。次有太子名兵氏，後成佛時號曰快臂。次有太子名曰意妙，後成佛時號曰焰光。次有太子名曰淨復淨，後成佛時號曰焰味。次有太子名曰富黨，後成佛時號無退沒。次有太子名曰離垢淨，後成佛時號曰執德。次有太子名曰堅強，後成佛時號曰寶事。次有太子名曰寶稱，後成佛時號曰無欺世。於是寂意！取要言之，次廣具足。有太子名曰甘鎧莊嚴，第九百九十九，千不滿一，後成佛時號曰無量德寶稱，在是賢劫立興來世。」

佛言：「如是寂意！有太子名意無量，得最後籌，是王太子當在最後成行覺道。時其諸太子輕易調戲數數笑之，眾等各言：『我當成佛時，降魔官屬轉于法輪，開化度脫無量眾生令至滅度。假眾生盡，後何所設？當何救濟？』其後太子名意無量，目自覩見得最後籌窮底成佛，應時愁惱：『吾獨何釁窮底得籌？』五體投地猶太山崩，口自宣言：『諸佛道法不可稱量，眾生之界亦無有限，所願殊特不可思議。』尋即立一切願：『令我兄弟千人成佛後所教弟子、所度多少、其壽長短，計合是等一切壽命，與我成佛道時所壽久長若干適同。仁等所有一切聖眾，我成佛時聖眾獨爾。頒宣經法所化度脫一切眾生，亦復如是，與仁千人功勳巍巍適等無異不可限量。假使吾身所言至誠合成不虛，三千大千世界為吾現瑞，六反震動天雨眾華，箜篌樂器不鼓自鳴。』時意無量國王太子適立斯誓，尋時三千大千世界六反震動，天雨眾華，箜篌樂器不鼓自鳴。上虛空中諸天百千而歎頌曰：『當如所願最後成佛，名曰樓由如來、至真、等正覺。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是寂意！有太子名意無量，得最後籌，是王太子當在最後成行覺道。時其諸太子輕易調戲數數笑之，眾等各言：『我當成佛時，降魔官屬轉于法輪，開化度脫無量眾生令至滅度。假眾生盡，後何所設？當何救濟？』其後太子名意無量，目自覩見得最後籌窮底成佛，應時愁惱：『吾獨何釁窮底得籌？』五體投地猶太山崩，口自宣言：『諸佛道法不可稱量，眾生之界亦無有限，所願殊特不可思議。』尋即立一切願：『令我兄弟千人成佛後所教弟子、所度多少、其壽長短，計合是等一切壽命，與我成佛道時所壽久長若干適同。仁等所有一切聖眾，我成佛時聖眾獨爾。頒宣經法所化度脫一切眾生，亦復如是，與仁千人功勳巍巍適等無異不可限量。假使吾身所言至誠合成不虛，三千大千世界為吾現瑞，六反震動天雨眾華，箜篌樂器不鼓自鳴。』時意無量國王太子適立斯誓，尋時三千大千世界六反震動，天雨眾華，箜篌樂器不鼓自鳴。上虛空中諸天百千而歎頌曰：『當如所願最後成佛，名曰樓由如來、至真、等正覺。』」

佛言：「寂意！何故名之樓由？爾時愁感自投於地，用得下籌自積誓願，由斯世尊號之樓由(樓由者晉言涕泣)。於彼世時，其王太子誓願已竟，說此偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「寂意！何故名之樓由？爾時愁感自投於地，用得下籌自積誓願，由斯世尊號之樓由(樓由者晉言涕泣)。於彼世時，其王太子誓願已竟，說此偈言：

「『是諸佛道法， 猶等如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是諸佛道法， 猶等如虛空，

意覺若如幻， 眾生不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意覺若如幻， 眾生不可盡。

所願誓吉祥， 戒禁成清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所願誓吉祥， 戒禁成清淨，

諸仁且聽是， 我所欲誓願： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸仁且聽是， 我所欲誓願：

合集諸仁君， 所壽之有限， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合集諸仁君， 所壽之有限，

諸重尊聖王， 一切皆盡見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸重尊聖王， 一切皆盡見。

計是諸佛名， 與我一壽等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計是諸佛名， 與我一壽等，

成佛名樓由， 比丘眾如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成佛名樓由， 比丘眾如是。

其王太子感， 故宣是言辭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其王太子感， 故宣是言辭，

諸天立虛空， 舉聲歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天立虛空， 舉聲歎頌曰：

如今清淨人， 所願必當成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如今清淨人， 所願必當成，

因以眾生故， 會成所要誓。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因以眾生故， 會成所要誓。』」

佛告寂意菩薩：「欲知爾時意無量太子乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寂意菩薩：「欲知爾時意無量太子乎？」

答曰：「不及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不及。」

佛言：「在是賢劫最後成佛號曰樓由，於賢劫中所與諸佛千不滿一，所度眾生、諸菩薩學、比丘聖眾不及樓由，最後成佛而壽半劫，所度眾生、菩薩、聲聞一切聖眾，竟於賢劫，與九百九十九佛所度適等無有差特。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「在是賢劫最後成佛號曰樓由，於賢劫中所與諸佛千不滿一，所度眾生、諸菩薩學、比丘聖眾不及樓由，最後成佛而壽半劫，所度眾生、菩薩、聲聞一切聖眾，竟於賢劫，與九百九十九佛所度適等無有差特。」

佛告寂意：「且觀菩薩善權方便成就禁戒而有殊特，具足誓願獨步獨坐，周旋三界曾無休廢。所以者何？樓由如來獨以一身開化眾生，與千佛興所度無異，所益無限巍巍若斯。如是寂意！王千太子其後二子各心念言：『汝等正士所志云何？』法意太子曰：『吾自要誓，諸人成得佛時，當作金剛力士，常親近佛，在外威儀，省諸如來一切祕要，常委託依，普聞一切諸佛祕要密迹之事，信樂受憙不懷疑結。』法念太子曰：『諸正士聽，吾心自誓言，諸仁成佛道，身當勸助使轉法輪，適見相勸輒轉法輪。』寂意！欲知爾時勇郡轉輪聖王乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寂意：「且觀菩薩善權方便成就禁戒而有殊特，具足誓願獨步獨坐，周旋三界曾無休廢。所以者何？樓由如來獨以一身開化眾生，與千佛興所度無異，所益無限巍巍若斯。如是寂意！王千太子其後二子各心念言：『汝等正士所志云何？』法意太子曰：『吾自要誓，諸人成得佛時，當作金剛力士，常親近佛，在外威儀，省諸如來一切祕要，常委託依，普聞一切諸佛祕要密迹之事，信樂受憙不懷疑結。』法念太子曰：『諸正士聽，吾心自誓言，諸仁成佛道，身當勸助使轉法輪，適見相勸輒轉法輪。』寂意！欲知爾時勇郡轉輪聖王乎？」

答曰：「不及也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不及也。」

佛言：「則往過去定光如來是也。其時諸子，此賢劫中千佛興者是也。從拘留孫為始作佛，至樓由竟千佛也。其法意太子，則今金剛力士名密迹是也。其法念太子者，今識其梵天是也。彼時聖王中宮夫人婇女，今諸來會者是也。彼世之時，王諸太子所勸出家作沙門者，及所教化，皆此賢劫稍漸受決，當次第成最正覺。寂意！且觀十二緣起，不亂德本獲報應果，諸所發意不失其功，斯等正士十力普備悉獲所願。是故寂意！若有菩薩疾欲逮成無上正真道為最正覺，當學斯等諸正士業，勤修奉行悉存佛道。彼何謂佛道？不以害心於眾生，興乎慈心奉度無極，習行四恩常修梵行，遵道品法具進神通，行權方便成就德本，是為佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「則往過去定光如來是也。其時諸子，此賢劫中千佛興者是也。從拘留孫為始作佛，至樓由竟千佛也。其法意太子，則今金剛力士名密迹是也。其法念太子者，今識其梵天是也。彼時聖王中宮夫人婇女，今諸來會者是也。彼世之時，王諸太子所勸出家作沙門者，及所教化，皆此賢劫稍漸受決，當次第成最正覺。寂意！且觀十二緣起，不亂德本獲報應果，諸所發意不失其功，斯等正士十力普備悉獲所願。是故寂意！若有菩薩疾欲逮成無上正真道為最正覺，當學斯等諸正士業，勤修奉行悉存佛道。彼何謂佛道？不以害心於眾生，興乎慈心奉度無極，習行四恩常修梵行，遵道品法具進神通，行權方便成就德本，是為佛道。」

佛復告寂意：「其道心淨斯性通達，其道和雅志性安隱，其道質朴而無諛諂，其道廣普無所罣礙，其道平等心無偏黨，其道無畏不犯眾惡，其道財富施度無極，其道豐饒戒度無極，其道不諮忍度無極，其道離處進度無極，其道不亂寂度無極，其道善擇智度無極，道歸己慧奉于大慈，道不曲意至于大哀，道受喜悅行以大喜，道歸妙御至於大護。其道以除眾苦之惱，消去貪害瞋恚之想。其道趣安心不懷色，道化難調刈色聲香味細滑之法，道降魔官屬令化去心自大及眾怨賊，道消除陰種諸入悉無所著，道捨魔事在眾塵勞而得自在，道歸上心離於聲聞緣覺之念，道習諸去來所行致平等覺，道御大寶順一切智，道常分別無礙慧明，道宣善行攝善親友，道廢坑塹消眾結著，道棄塵勞越瞋諍地，道歸安隱捐眾非惡，道歸吉祥趣泥洹業。是為菩薩行佛道業三十二事。菩薩住此，疾成無上正真之道逮最正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告寂意：「其道心淨斯性通達，其道和雅志性安隱，其道質朴而無諛諂，其道廣普無所罣礙，其道平等心無偏黨，其道無畏不犯眾惡，其道財富施度無極，其道豐饒戒度無極，其道不諮忍度無極，其道離處進度無極，其道不亂寂度無極，其道善擇智度無極，道歸己慧奉于大慈，道不曲意至于大哀，道受喜悅行以大喜，道歸妙御至於大護。其道以除眾苦之惱，消去貪害瞋恚之想。其道趣安心不懷色，道化難調刈色聲香味細滑之法，道降魔官屬令化去心自大及眾怨賊，道消除陰種諸入悉無所著，道捨魔事在眾塵勞而得自在，道歸上心離於聲聞緣覺之念，道習諸去來所行致平等覺，道御大寶順一切智，道常分別無礙慧明，道宣善行攝善親友，道廢坑塹消眾結著，道棄塵勞越瞋諍地，道歸安隱捐眾非惡，道歸吉祥趣泥洹業。是為菩薩行佛道業三十二事。菩薩住此，疾成無上正真之道逮最正覺。」