大寶積經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經卷第八

西晉三藏竺法護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉三藏竺法護奉 詔譯

密迹金剛力士會第三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士會第三之一

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛遊王舍城靈鷲山，與大比丘眾俱四萬二千，菩薩八萬四千。一切大聖神通以達，各在十方異佛國會故來集此，皆得法忍至不退轉、一生補處，逮致總持辯才無礙，周流十方無數佛土神通自娛，棄諸外學降伏眾魔消諸怨敵，等心眾生，覩一切原，曉了三界眾生根本，普入一切諸度無極。常處閑靜，善權方便靡所不通。諸佛諮嗟宣揚其德，修無數劫奉開士行，積功累德億載兆姟，從無限世心平如地，諸佛土境不可限量。所行清淨，棄眾罣礙除諸陰蓋。其身堅強猶如鉤鎖，得金剛志致道聖性。大師子吼獨步眾會，體解所入得無所畏，光蔽日月闡曜真法。等于三世，去來今得寤惑決疑。深入微妙，下於緣起開化剛強，捐捨斷滅有常之想。一切禪思三昧正受，將護暢達處處所入。十方聞聲受無重問，不斷三寶訓誨言教，積德無量興隆道寶，過諸聲聞緣覺之地。行無盡慈遵無極哀，攝四梵行，四恩普濟隨時開度，過三脫門至三達智。周旋三界猶如日月，往來四域如轉輪聖王，以勇猛慧度生老死，出入五趣如炬照冥，心無所著猶如蓮華生於污埿，行無增損猶如虛空無所增愛。頒宣三藏如國明君賜報印綬拜與官號，超俗八法不以慼忻，遊入八難化眾危厄，以慧成就轉不退輪，解眾廢亂顯示正真本無之法。發訓超分至一切智，三界為震。佛十八法誨諸愚冥，離於三毒如吹浮雲，以道法舟往度眾生，勸十二海脫生死輪，往來三處濟十二因。諸會菩薩具足功勳，其名曰：月施菩薩、月英菩薩、寂英菩薩、首英菩薩、光英菩薩、光首菩薩，首積、首寂、鉤鎖、龍忻、龍施、執像蜜天、緣勝、緣手、常舉手、常下手、寶印手、寶掌、普世、宿王、金剛意、金剛步、不動行迹、過三世度、無量迹、無量意、海意、堅意、上意、持意、增意、常慘、常笑、喜根、善照威、離垢、棄惡趣、去眾蓋、極精進、智積、常觀、光世音、大勢至、山頂、虛空藏、不眴、不慕樂、寶上、寶心、善思、善思義、珠結總、豪王、淨王、嚴土、寶事、恩施、帝天、水天、帝罔、明罔、喻天、積快、臂善、白象、香手、眾香手、師子、英普、利意、妙御、大御、寂意、慈氏、普首、童真，其八萬四千菩薩號各如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛遊王舍城靈鷲山，與大比丘眾俱四萬二千，菩薩八萬四千。一切大聖神通以達，各在十方異佛國會故來集此，皆得法忍至不退轉、一生補處，逮致總持辯才無礙，周流十方無數佛土神通自娛，棄諸外學降伏眾魔消諸怨敵，等心眾生，覩一切原，曉了三界眾生根本，普入一切諸度無極。常處閑靜，善權方便靡所不通。諸佛諮嗟宣揚其德，修無數劫奉開士行，積功累德億載兆姟，從無限世心平如地，諸佛土境不可限量。所行清淨，棄眾罣礙除諸陰蓋。其身堅強猶如鉤鎖，得金剛志致道聖性。大師子吼獨步眾會，體解所入得無所畏，光蔽日月闡曜真法。等于三世，去來今得寤惑決疑。深入微妙，下於緣起開化剛強，捐捨斷滅有常之想。一切禪思三昧正受，將護暢達處處所入。十方聞聲受無重問，不斷三寶訓誨言教，積德無量興隆道寶，過諸聲聞緣覺之地。行無盡慈遵無極哀，攝四梵行，四恩普濟隨時開度，過三脫門至三達智。周旋三界猶如日月，往來四域如轉輪聖王，以勇猛慧度生老死，出入五趣如炬照冥，心無所著猶如蓮華生於污埿，行無增損猶如虛空無所增愛。頒宣三藏如國明君賜報印綬拜與官號，超俗八法不以慼忻，遊入八難化眾危厄，以慧成就轉不退輪，解眾廢亂顯示正真本無之法。發訓超分至一切智，三界為震。佛十八法誨諸愚冥，離於三毒如吹浮雲，以道法舟往度眾生，勸十二海脫生死輪，往來三處濟十二因。諸會菩薩具足功勳，其名曰：月施菩薩、月英菩薩、寂英菩薩、首英菩薩、光英菩薩、光首菩薩，首積、首寂、鉤鎖、龍忻、龍施、執像蜜天、緣勝、緣手、常舉手、常下手、寶印手、寶掌、普世、宿王、金剛意、金剛步、不動行迹、過三世度、無量迹、無量意、海意、堅意、上意、持意、增意、常慘、常笑、喜根、善照威、離垢、棄惡趣、去眾蓋、極精進、智積、常觀、光世音、大勢至、山頂、虛空藏、不眴、不慕樂、寶上、寶心、善思、善思義、珠結總、豪王、淨王、嚴土、寶事、恩施、帝天、水天、帝罔、明罔、喻天、積快、臂善、白象、香手、眾香手、師子、英普、利意、妙御、大御、寂意、慈氏、普首、童真，其八萬四千菩薩號各如是。

爾時於是三千大千佛土，大尊巍巍釋、梵、四天王，諸天、龍、神、阿須輪、迦留羅、真陀羅、摩休勒、揵沓惒，諸王官屬咸來集會。阿耨達龍王、和輪龍王、摩那斯龍王、多朱龍王、雪色龍王、無量色龍王、須深龍王，及餘無數百千龍王，并其官屬皆來在會。閑居阿須輪、須摩質阿須輪、決河阿須輪、順樹阿須輪、瓔珞阿須輪、狂惑阿須輪、斷絕阿須輪、執鬼阿須輪，各與無數眷屬圍旋，皆來在會。摩竭國王萍沙及宮人眷屬，皆來在會。諸比丘、比丘尼、清信士、清信女，主天地神、欲行天、色行天、淨居天，悉來在會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時於是三千大千佛土，大尊巍巍釋、梵、四天王，諸天、龍、神、阿須輪、迦留羅、真陀羅、摩休勒、揵沓惒，諸王官屬咸來集會。阿耨達龍王、和輪龍王、摩那斯龍王、多朱龍王、雪色龍王、無量色龍王、須深龍王，及餘無數百千龍王，并其官屬皆來在會。閑居阿須輪、須摩質阿須輪、決河阿須輪、順樹阿須輪、瓔珞阿須輪、狂惑阿須輪、斷絕阿須輪、執鬼阿須輪，各與無數眷屬圍旋，皆來在會。摩竭國王萍沙及宮人眷屬，皆來在會。諸比丘、比丘尼、清信士、清信女，主天地神、欲行天、色行天、淨居天，悉來在會。

彼時世尊與無央數百千之眾眷屬圍旋而為說經，頒宣菩薩諸大士業，其法名曰淨濟廣布道義。何謂菩薩業？以行布施，開化眾生救濟危厄；修禁戒業，周滿所願十善之事；行忍辱業，備悉諸相八十種好嚴飾己身；行精進業，所造德本一切具足無所缺漏；行禪思業，志性和安成無思議；行智慧業，斷眾塵勞，成就聖明化諸不達，行博聞業，致無礙辯，所說如流聽者輒受；行功德業，勸益眾生無限之福；行聖明業，緣致無量至真辯才；行寂然業，所興發眾不可思議；行正觀業，棄捨邪行無益之事；行慈心業，常修仁和未嘗懷害；行哀之業，欲濟眾生不厭終始；行喜之業，樂法之樂而以自娛，亦化眾生使慕道法；行於護業，斷無量釁示其罪福以法兼利，聽法會業去眾陰蓋令不自大；行出家業，捐捨恩愛戀恨之心世俗之習；行閑居業，所立要義不失一心；行有志業，逮得總持念法不忘以化眾庶；行思念業，其意曉了靡不通達；行遊步業，解義所趣有益不損；行意止業，觀身痛癢心意諸法；行意斷業，皆斷一切眾罪惡法，普修道義諸行妙法；行神足業，輕其身心往來趣厄救眾下劣；行諸根業，具足寂靜，眼耳鼻口身心使定不亂；行諸力業，消眾塵勞瑕穢之非，常能自制亦化眾庶；行覺意業，暢自然法以達正己；行於道業，越眾邪徑九十六種；行真正業，致仁義事無有瞋喜；行解辯業，見眾生心而為開闡；行自歸業，己身自達不須仰人；行善友業，通功勳門濟以慧德；行純性業，普和三世無有欺惑；行應時業，皆能具足越一切難；行聖賢業；所往殊特與眾超異；行宴坐業，如所聞法常奉行之；行四恩業，合聚於眾為演經法；行正法業，順三寶教令不斷絕；曉勸助業，勤化眾生嚴淨佛土；權方便業，普用具足一切愍智。世尊如是廣為一切宣菩薩業，名曰清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時世尊與無央數百千之眾眷屬圍旋而為說經，頒宣菩薩諸大士業，其法名曰淨濟廣布道義。何謂菩薩業？以行布施，開化眾生救濟危厄；修禁戒業，周滿所願十善之事；行忍辱業，備悉諸相八十種好嚴飾己身；行精進業，所造德本一切具足無所缺漏；行禪思業，志性和安成無思議；行智慧業，斷眾塵勞，成就聖明化諸不達，行博聞業，致無礙辯，所說如流聽者輒受；行功德業，勸益眾生無限之福；行聖明業，緣致無量至真辯才；行寂然業，所興發眾不可思議；行正觀業，棄捨邪行無益之事；行慈心業，常修仁和未嘗懷害；行哀之業，欲濟眾生不厭終始；行喜之業，樂法之樂而以自娛，亦化眾生使慕道法；行於護業，斷無量釁示其罪福以法兼利，聽法會業去眾陰蓋令不自大；行出家業，捐捨恩愛戀恨之心世俗之習；行閑居業，所立要義不失一心；行有志業，逮得總持念法不忘以化眾庶；行思念業，其意曉了靡不通達；行遊步業，解義所趣有益不損；行意止業，觀身痛癢心意諸法；行意斷業，皆斷一切眾罪惡法，普修道義諸行妙法；行神足業，輕其身心往來趣厄救眾下劣；行諸根業，具足寂靜，眼耳鼻口身心使定不亂；行諸力業，消眾塵勞瑕穢之非，常能自制亦化眾庶；行覺意業，暢自然法以達正己；行於道業，越眾邪徑九十六種；行真正業，致仁義事無有瞋喜；行解辯業，見眾生心而為開闡；行自歸業，己身自達不須仰人；行善友業，通功勳門濟以慧德；行純性業，普和三世無有欺惑；行應時業，皆能具足越一切難；行聖賢業；所往殊特與眾超異；行宴坐業，如所聞法常奉行之；行四恩業，合聚於眾為演經法；行正法業，順三寶教令不斷絕；曉勸助業，勤化眾生嚴淨佛土；權方便業，普用具足一切愍智。世尊如是廣為一切宣菩薩業，名曰清淨。

於是金剛力士，名曰密迹，住世尊右，手執金剛前白佛言：「至未曾有，如來至真快說菩薩號淨濟業經典之要。如向大聖頒宣斯法，我察思議是一切業，皆入菩薩眾德慧業。所以者何？其妙功德悉諸菩薩之所娛樂、所化變示，以是所樂攝導眾生。其慧業者，菩薩雅詞多所悅可。若有菩薩曉了舉要功德之業，修慧明業，是行第一真實至誠。所以者何？其功德業則是菩薩善權方便，所度無極具足福慶。其斯慧業，則是菩薩智度無極眾行備悉。以是二業普備一切諸菩薩道而恩廣濟，諸魔官屬莫能當者，以度魔界。菩薩如是至不退轉，當成無上正真之道，計於法本。諸不退轉近佛世尊，皆致如來祕密要藏，恣意頒宣未曾覆匿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是金剛力士，名曰密迹，住世尊右，手執金剛前白佛言：「至未曾有，如來至真快說菩薩號淨濟業經典之要。如向大聖頒宣斯法，我察思議是一切業，皆入菩薩眾德慧業。所以者何？其妙功德悉諸菩薩之所娛樂、所化變示，以是所樂攝導眾生。其慧業者，菩薩雅詞多所悅可。若有菩薩曉了舉要功德之業，修慧明業，是行第一真實至誠。所以者何？其功德業則是菩薩善權方便，所度無極具足福慶。其斯慧業，則是菩薩智度無極眾行備悉。以是二業普備一切諸菩薩道而恩廣濟，諸魔官屬莫能當者，以度魔界。菩薩如是至不退轉，當成無上正真之道，計於法本。諸不退轉近佛世尊，皆致如來祕密要藏，恣意頒宣未曾覆匿。」

於時寂意菩薩謂密迹金剛力士：「密迹！所云有二事業，近於如來慧。仁能樂住宣於如來祕密之業，非諸聲聞緣覺之地所能及逮，況餘凡庶之所及乎！」時密迹金剛力士默然不報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時寂意菩薩謂密迹金剛力士：「密迹！所云有二事業，近於如來慧。仁能樂住宣於如來祕密之業，非諸聲聞緣覺之地所能及逮，況餘凡庶之所及乎！」時密迹金剛力士默然不報。

時寂意菩薩前白佛言：「密迹力士豈能屈意為斯眾會隨時敷演諸菩薩密如來祕要？一切眾會普共渴仰欲得聞之。若聞所說心中坦然，忻喜大悅奉菩薩行，具足成就此要密事，心性調和入無極慈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時寂意菩薩前白佛言：「密迹力士豈能屈意為斯眾會隨時敷演諸菩薩密如來祕要？一切眾會普共渴仰欲得聞之。若聞所說心中坦然，忻喜大悅奉菩薩行，具足成就此要密事，心性調和入無極慈。」

佛告密迹金剛力士：「仁能重任為此眾會說菩薩密如來祕要，千佛勸歎。卿宣諸菩薩道品諸行，眾會樂聞。」密迹金剛力士前白佛言：「少能堪任為諸眾會宣菩薩密如來祕要。假使如來勸佐威神而見扶接，乘大慧光承佛聖旨，乃敢宣布諸菩薩密如來祕要。猶如，世尊！夜闇冥時依燈火明，得見形色往來好醜東西南北所當進退。如是世尊！若見建立承佛聖旨，所知少小粗舉歎說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告密迹金剛力士：「仁能重任為此眾會說菩薩密如來祕要，千佛勸歎。卿宣諸菩薩道品諸行，眾會樂聞。」密迹金剛力士前白佛言：「少能堪任為諸眾會宣菩薩密如來祕要。假使如來勸佐威神而見扶接，乘大慧光承佛聖旨，乃敢宣布諸菩薩密如來祕要。猶如，世尊！夜闇冥時依燈火明，得見形色往來好醜東西南北所當進退。如是世尊！若見建立承佛聖旨，所知少小粗舉歎說。」

佛言：「善哉！便時宣之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！便時宣之。」

時密迹力士語寂意菩薩：「仁者且聽，及諸來會聞諸菩薩密如來祕要，勿恐勿怖，無以懷怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時密迹力士語寂意菩薩：「仁者且聽，及諸來會聞諸菩薩密如來祕要，勿恐勿怖，無以懷怖。」

時寂意菩薩告諸會者：「如來所宣布四不思議，以是得成無上正真之道，逮最正覺。何謂為四？所造立業不可思議，志如龍王行不可計，禪思一心不可稱限，諸佛所行無有邊際；是為四事。仁者當知，是四不可思議，佛道所行不可思議，為最至尊以成正覺，是故名曰四不可思議。諸仁集會，若聞菩薩諸佛世尊不可思議，不當恐怖而懷畏懼，益加踊躍倍抱恭恪乃達大道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時寂意菩薩告諸會者：「如來所宣布四不思議，以是得成無上正真之道，逮最正覺。何謂為四？所造立業不可思議，志如龍王行不可計，禪思一心不可稱限，諸佛所行無有邊際；是為四事。仁者當知，是四不可思議，佛道所行不可思議，為最至尊以成正覺，是故名曰四不可思議。諸仁集會，若聞菩薩諸佛世尊不可思議，不當恐怖而懷畏懼，益加踊躍倍抱恭恪乃達大道。」

爾時寂意即如其像三昧正受，令一切眾會聞如來法，無誹謗者各心忻豫一切來集眾會場地，天雨眾華諸心念華若干種品，散於佛上及眾會上以用供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寂意即如其像三昧正受，令一切眾會聞如來法，無誹謗者各心忻豫一切來集眾會場地，天雨眾華諸心念華若干種品，散於佛上及眾會上以用供養。

於是密迹力士語寂意曰：「諦聽諦聽，善思念之。今當宣布諸菩薩密、如來祕要，夙夜寂然而修惔怕。如來菩薩所言至誠，無分別決乃授道別，從是以往順從菩薩。五行菩薩，無有諛諂、不為匿訑、不自貢高；現相應時自在變化；以自在心不計邪侫非法之業；謹慎身行威儀禮節，開化眾生，口無所說不妄有辭；菩薩威儀不可限量。又次寂意！隨眾生行，因可開化一切威儀禮節之事，所行學問禪思禮節，使學若干音響言辭各令明了。男女所行舉動進止威儀禮節，各以大小乳下嬰孩，應見化者各慎威儀。長老中年少小之類，所可應化威儀禮節，尊卑豪賤明愚所行開塞達騃。所行多少威儀禮節，因依訓誨應得度者而開化之。地獄、餓鬼、畜生之類，諸天、龍、神、阿須輪、迦樓羅、真陀羅、摩休勒、若人非人，所應開化而誘導之。比丘、比丘尼、清信士、清信女，釋梵四天王、大神妙天，所應開化而訓誨之。菩薩皆知深淺厚薄難度易化，應病與藥而為說法，使諸貪婬不貪財業，建立威儀隨其禮節。菩薩在彼無為寂然，以身修行不捨靜默顯身威儀，若有貪嫉各為示現，不惜身命隨時救濟。身行清淨體演光明，諸在地獄、餓鬼、畜生勤苦之患，濟其危厄立在安處令無眾難。若有眾生多所悋業，隨其所好現若干種珍寶財業，各使得所。頭目肌肉骨節支體髓腦、妻子群從車馬奴僕衣裘，從志所樂皆施與之。若求甘饍上好衣被，皆令充意各得其所。受諸眾生無央數身，法界無量舉安無處飽滿一切。道智無窮各現其身，在於十方不可限極，因緣方便亦不可盡。以無數身隨時現體，開化眾生各令得所。若有眾生多貪欲者婬想情色，化現女像端正殊妙，其人見之喜悅敬向，與共相娛視之無厭如寶明珠，卒便臭穢顏色甚惡。覩是所變心患厭之，便示死亡益用惡見，因為說法無常苦空，一切三界猶如幻化無一真諦。聞之則達，便發無上正真道意逮不退轉。又彼菩薩以一寶蓋覆斯三千大千世界靡不周遍，復能內之於一芥子。若劫燒時皆舉一切著其一掌，斯身不大亦不增減。其身供養周於十方諸佛世尊，復變化華如須彌山懷之裓上，成為華蓋貢上如來。化一香鑪如千佛土、作一燈炬如須彌山，供奉如來，照恒河沙諸佛國土以貢上佛。以細帛㲲裹覆其身，灌用麻油以為燈火，自然己身演其光明，照遍三千大千佛土。若眾生見怪之所以，或得想念菩薩境界。覩此變化無央數眾皆發道心，得悅可意充實飽滿。被弘誓鎧現和羅勢執於無極，手持金剛力士侍佛而自顯燿，眾人恐怖自歸作禮。菩薩大士聽受經法，示大力士在於塚間，大聚眾人自現身死。形體廣長棄大塚間，又 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是密迹力士語寂意曰：「諦聽諦聽，善思念之。今當宣布諸菩薩密、如來祕要，夙夜寂然而修惔怕。如來菩薩所言至誠，無分別決乃授道別，從是以往順從菩薩。五行菩薩，無有諛諂、不為匿訑、不自貢高；現相應時自在變化；以自在心不計邪侫非法之業；謹慎身行威儀禮節，開化眾生，口無所說不妄有辭；菩薩威儀不可限量。又次寂意！隨眾生行，因可開化一切威儀禮節之事，所行學問禪思禮節，使學若干音響言辭各令明了。男女所行舉動進止威儀禮節，各以大小乳下嬰孩，應見化者各慎威儀。長老中年少小之類，所可應化威儀禮節，尊卑豪賤明愚所行開塞達騃。所行多少威儀禮節，因依訓誨應得度者而開化之。地獄、餓鬼、畜生之類，諸天、龍、神、阿須輪、迦樓羅、真陀羅、摩休勒、若人非人，所應開化而誘導之。比丘、比丘尼、清信士、清信女，釋梵四天王、大神妙天，所應開化而訓誨之。菩薩皆知深淺厚薄難度易化，應病與藥而為說法，使諸貪婬不貪財業，建立威儀隨其禮節。菩薩在彼無為寂然，以身修行不捨靜默顯身威儀，若有貪嫉各為示現，不惜身命隨時救濟。身行清淨體演光明，諸在地獄、餓鬼、畜生勤苦之患，濟其危厄立在安處令無眾難。若有眾生多所悋業，隨其所好現若干種珍寶財業，各使得所。頭目肌肉骨節支體髓腦、妻子群從車馬奴僕衣裘，從志所樂皆施與之。若求甘饍上好衣被，皆令充意各得其所。受諸眾生無央數身，法界無量舉安無處飽滿一切。道智無窮各現其身，在於十方不可限極，因緣方便亦不可盡。以無數身隨時現體，開化眾生各令得所。若有眾生多貪欲者婬想情色，化現女像端正殊妙，其人見之喜悅敬向，與共相娛視之無厭如寶明珠，卒便臭穢顏色甚惡。覩是所變心患厭之，便示死亡益用惡見，因為說法無常苦空，一切三界猶如幻化無一真諦。聞之則達，便發無上正真道意逮不退轉。又彼菩薩以一寶蓋覆斯三千大千世界靡不周遍，復能內之於一芥子。若劫燒時皆舉一切著其一掌，斯身不大亦不增減。其身供養周於十方諸佛世尊，復變化華如須彌山懷之裓上，成為華蓋貢上如來。化一香鑪如千佛土、作一燈炬如須彌山，供奉如來，照恒河沙諸佛國土以貢上佛。以細帛㲲裹覆其身，灌用麻油以為燈火，自然己身演其光明，照遍三千大千佛土。若眾生見怪之所以，或得想念菩薩境界。覩此變化無央數眾皆發道心，得悅可意充實飽滿。被弘誓鎧現和羅勢執於無極，手持金剛力士侍佛而自顯燿，眾人恐怖自歸作禮。菩薩大士聽受經法，示大力士在於塚間，大聚眾人自現身死。形體廣長棄大塚間，又

諸禽獸食噉其肉，四足兩足服食其體，壽終之後皆得生天。緣是為本乃至滅度，悉是菩薩本願殊特之所致也。所以者何？其彼菩薩本發意時心自要誓：『設使有人禽獸飛鳥，見我身死來噉肌肉，壽終生天度世得道，奉持禁戒所願者得。』如是寂意！當作是觀，菩薩所行隨時之儀而開化之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸禽獸食噉其肉，四足兩足服食其體，壽終之後皆得生天。緣是為本乃至滅度，悉是菩薩本願殊特之所致也。所以者何？其彼菩薩本發意時心自要誓：『設使有人禽獸飛鳥，見我身死來噉肌肉，壽終生天度世得道，奉持禁戒所願者得。』如是寂意！當作是觀，菩薩所行隨時之儀而開化之。」

密迹金剛力士謂寂意菩薩：「乃往過去久遠世時，是閻浮利天下廣大周合一域，有八萬四千國，其餘郡縣丘聚無數百千，人民熾盛不可計限。爾時多有財寶衣食自然周匝充滿，眾奇寶樹交絡屋宅。斯諸眾生有若干疾、不安眾患多羸瘦者，金痍療瘡疽痛惡疾，又有無數百千良醫所不能療。眾人得疾積有年歲，無能自安求哀自歸。當是眾人遭是其厄則無救護，各自稱怨，呼天、龍、神、揵陀羅、真陀羅、摩休勒、人與非人：『誰能療治消我病厄？』菩薩爾時為一切首，現為良醫療眾人疾，常用慈心專精走使侍從其後，猶如奴僕給所當得，以報恩慈濟人危厄。是故寂意！乃往古世，今斯世尊當爾世時作天帝釋，名曰善自。在於天上遙見眾人得若干病困厄難言，以天耳聞眾人厄困呻呼悲嗟，見聞如是興大悲哀，心自念言：『今此眾人委厄甚困無所歸依。今吾應宜濟眾困厄，其無救者為立善救、無所依者為設眾依、無所歸者為造受歸。』爾時天下閻浮利中有一大國城名曰具留，彼時天帝菩薩去國不遠，化作一蟲獸名曰仁良，自然化生在其國界。時天帝釋往在虛空，以偈告語天下閻浮利人： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士謂寂意菩薩：「乃往過去久遠世時，是閻浮利天下廣大周合一域，有八萬四千國，其餘郡縣丘聚無數百千，人民熾盛不可計限。爾時多有財寶衣食自然周匝充滿，眾奇寶樹交絡屋宅。斯諸眾生有若干疾、不安眾患多羸瘦者，金痍療瘡疽痛惡疾，又有無數百千良醫所不能療。眾人得疾積有年歲，無能自安求哀自歸。當是眾人遭是其厄則無救護，各自稱怨，呼天、龍、神、揵陀羅、真陀羅、摩休勒、人與非人：『誰能療治消我病厄？』菩薩爾時為一切首，現為良醫療眾人疾，常用慈心專精走使侍從其後，猶如奴僕給所當得，以報恩慈濟人危厄。是故寂意！乃往古世，今斯世尊當爾世時作天帝釋，名曰善自。在於天上遙見眾人得若干病困厄難言，以天耳聞眾人厄困呻呼悲嗟，見聞如是興大悲哀，心自念言：『今此眾人委厄甚困無所歸依。今吾應宜濟眾困厄，其無救者為立善救、無所依者為設眾依、無所歸者為造受歸。』爾時天下閻浮利中有一大國城名曰具留，彼時天帝菩薩去國不遠，化作一蟲獸名曰仁良，自然化生在其國界。時天帝釋往在虛空，以偈告語天下閻浮利人：

「『去此國土不大遠， 而有一蟲名仁良， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『去此國土不大遠， 而有一蟲名仁良，

其有服食此蟲肉， 則得免濟一切厄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有服食此蟲肉， 則得免濟一切厄。

汝等勿恐莫懷懼， 覩其蟲身恣取肉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等勿恐莫懷懼， 覩其蟲身恣取肉，

終不抱瞋無厭穢， 斯是神妙好良藥。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不抱瞋無厭穢， 斯是神妙好良藥。』」

密迹金剛力士復語寂意菩薩：「爾時彼大國城郡縣村落丘聚眾疾諸彼病人，聞此音聲咸皆集詣具留大國。到其蟲所，取其肌肉各齎來歸以救療病，各得除愈，其蟲身肉如故不減。時其國界空野中蟲說是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士復語寂意菩薩：「爾時彼大國城郡縣村落丘聚眾疾諸彼病人，聞此音聲咸皆集詣具留大國。到其蟲所，取其肌肉各齎來歸以救療病，各得除愈，其蟲身肉如故不減。時其國界空野中蟲說是頌曰：

「『以斯之言要， 令眾成佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以斯之言要， 令眾成佛道，

使吾妙智慧， 究竟無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使吾妙智慧， 究竟無窮盡。

周習學禁戒， 取肌肉施與， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周習學禁戒， 取肌肉施與，

以是至誠辭， 速逮正真道。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是至誠辭， 速逮正真道。』」

密迹金剛力士曰：「如是寂意！其天下閻浮利諸有病者，皆往取是仁良蟲肉悉服食之，療體之病靡不得瘳。於時其蟲愍慈眾生，其身如故亦不增減，各各截取復生如故，其身完具亦不缺漏。郡國縣邑州城大邦諸有苦患，敢來食此仁良蟲肉皆得安隱。七日之中使天下人無復疾病眾患之難，唯去身病未消心疾婬怒癡疹。時天下人男女大小皆得安隱無復身患，各心念言：『今我等身，以何方便報答仁良所育慈養，乃能被荷眾病得愈，身得安隱永無眾患。』諸病愈者普共集會，詣具留國到仁良蟲所，皆共叉手為仁良蟲說此偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士曰：「如是寂意！其天下閻浮利諸有病者，皆往取是仁良蟲肉悉服食之，療體之病靡不得瘳。於時其蟲愍慈眾生，其身如故亦不增減，各各截取復生如故，其身完具亦不缺漏。郡國縣邑州城大邦諸有苦患，敢來食此仁良蟲肉皆得安隱。七日之中使天下人無復疾病眾患之難，唯去身病未消心疾婬怒癡疹。時天下人男女大小皆得安隱無復身患，各心念言：『今我等身，以何方便報答仁良所育慈養，乃能被荷眾病得愈，身得安隱永無眾患。』諸病愈者普共集會，詣具留國到仁良蟲所，皆共叉手為仁良蟲說此偈言：

「『仁為是救護， 仁身良醫藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁為是救護， 仁身良醫藥，

咸令我除患， 以何報仁養？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸令我除患， 以何報仁養？』」

爾時仁良蟲自沒其身，現天帝形為大眾人而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時仁良蟲自沒其身，現天帝形為大眾人而說頌曰：

「『如吾今日身， 不用眾居業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如吾今日身， 不用眾居業，

不以飲食供， 金銀及珍寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以飲食供， 金銀及珍寶，

不以好象車， 不快馬細車。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以好象車， 不快馬細車。

男女諸大小， 咸共心和同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男女諸大小， 咸共心和同，

皆改往修來， 身奉行十善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆改往修來， 身奉行十善。

各相向慈心， 展轉相愍傷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各相向慈心， 展轉相愍傷，

相見如骨肉， 猶如父母子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相見如骨肉， 猶如父母子，

心不懷害念， 乃報其慈養。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不懷害念， 乃報其慈養。』」

密迹金剛力士語寂意菩薩：「時彼眾人聞其訓誨，宿福所化，皆共奉行是十善業，具足清淨不令缺漏。如是寂意！時天下人男女大小奉行十善，終身沒已不墮惡趣三厄之難，壽終之後自然得生忉利天上。又天帝釋為講說法開示大業，皆發無上正真道意，應時悉立不退轉地。寂意當了，是則菩薩所修密行，護身清淨不惜身命以己用施，開化救濟無數眾生使至大道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士語寂意菩薩：「時彼眾人聞其訓誨，宿福所化，皆共奉行是十善業，具足清淨不令缺漏。如是寂意！時天下人男女大小奉行十善，終身沒已不墮惡趣三厄之難，壽終之後自然得生忉利天上。又天帝釋為講說法開示大業，皆發無上正真道意，應時悉立不退轉地。寂意當了，是則菩薩所修密行，護身清淨不惜身命以己用施，開化救濟無數眾生使至大道。」

佛告寂意：「菩薩身所行眾密堅固牢強，不可破壞猶如金剛。其身散以眾人所學從志律故，雖欲毀之不能破壞。眾生以學，從學法住一切不壞。所宣言教，火不能燒刀不能傷。其身堅強要不可毀，猶如，寂意！其菩薩身，身順法律調化眾生。其菩薩心，不以寂然、不懷妄想。一切眾生身悉本無，其己亦然亦復本空。以了本無，己身本無一切諸法亦復本無。諸法本無，又解己身以歸本無，一切諸法亦復本無。諸法本無，己身自然亦歸本無。己以本無，過去當來今現在法亦復本無。去來今法以了本無，又復己身亦復本無，過去本無、當來本無而不錯亂。當來本無不與過去本無相違也，過去本無不與現在本無相違也，現在本無不與過去本無相違也。現在本無不與過去當來相違也，過去當來本無不與現在本無相違也，其當來本無不與現在本無相違也。去來今現本無不與現在本無而相違也。其去來今本無行者，諸陰諸種諸入眾衰四大未曾相違也。設使生死及與無為自然本無，生死本無，以無所行本無自然。無行本無，不違本無，諸行本無自然。又族姓子！所謂本無，其本無者等無有異，不離於欲，無所成立。本無諍訟，是諍訟者與諸諍訟亦無所諍，以無所諍，其本無者亦無所諍，是則名曰如來本無。如來無像，歸斯本無，是則名曰如來形像。普現一切諸所色像，是故形像如來形像一切本空，是則名曰如來之像。是故菩薩現一切像，如來未曾造現形像。無像無諍，爾乃普現一切眾像，不以本無有所成立。以本無業自觀其身，諸身本無，自察法身一切諸身，皆無有身。觀如來身，曉一切身從因緣生，以了法身本所從行，因與法身乃成法身。無陰種諸入，則曰法身行平等業。消除眾生所見之緣，若有所聞、所更麁細，猶如，寂意！耆域醫王合集諸藥，以取藥草作童子形，端正姝好世之希有，所作安諦所有究竟殊異無比，往來周旋住立安坐臥寐經行，無所缺漏所顯變業。或有大豪國王太子大臣百官貴姓長者，來到耆域醫王所，視藥童子與共歌戲，相其顏色病皆得除，便致安隱寂靜無欲。寂意且觀，其耆域醫王療治世間，其餘醫師所不能及也。如是寂意！若菩薩奉行法身，假使眾生婬怒癡盛，男女大小欲相慕樂即共相娛，貪欲塵勞悉得休息。以得休息於內息想，謂離熱欲因斯受化，皆是菩薩所願具足。如是寂意！若菩薩行善修法身，斯諸菩薩則是法身。示以飲食充實斯體，不服摶食以安其身以斷眾饍，愍傷眾生而現復食，不以飯食入於體裏不著身中，又其法身力不增損。菩薩法身不知所生亦無有死、無終無始，而隨習俗現有生死。雖現終沒，解一切法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寂意：「菩薩身所行眾密堅固牢強，不可破壞猶如金剛。其身散以眾人所學從志律故，雖欲毀之不能破壞。眾生以學，從學法住一切不壞。所宣言教，火不能燒刀不能傷。其身堅強要不可毀，猶如，寂意！其菩薩身，身順法律調化眾生。其菩薩心，不以寂然、不懷妄想。一切眾生身悉本無，其己亦然亦復本空。以了本無，己身本無一切諸法亦復本無。諸法本無，又解己身以歸本無，一切諸法亦復本無。諸法本無，己身自然亦歸本無。己以本無，過去當來今現在法亦復本無。去來今法以了本無，又復己身亦復本無，過去本無、當來本無而不錯亂。當來本無不與過去本無相違也，過去本無不與現在本無相違也，現在本無不與過去本無相違也。現在本無不與過去當來相違也，過去當來本無不與現在本無相違也，其當來本無不與現在本無相違也。去來今現本無不與現在本無而相違也。其去來今本無行者，諸陰諸種諸入眾衰四大未曾相違也。設使生死及與無為自然本無，生死本無，以無所行本無自然。無行本無，不違本無，諸行本無自然。又族姓子！所謂本無，其本無者等無有異，不離於欲，無所成立。本無諍訟，是諍訟者與諸諍訟亦無所諍，以無所諍，其本無者亦無所諍，是則名曰如來本無。如來無像，歸斯本無，是則名曰如來形像。普現一切諸所色像，是故形像如來形像一切本空，是則名曰如來之像。是故菩薩現一切像，如來未曾造現形像。無像無諍，爾乃普現一切眾像，不以本無有所成立。以本無業自觀其身，諸身本無，自察法身一切諸身，皆無有身。觀如來身，曉一切身從因緣生，以了法身本所從行，因與法身乃成法身。無陰種諸入，則曰法身行平等業。消除眾生所見之緣，若有所聞、所更麁細，猶如，寂意！耆域醫王合集諸藥，以取藥草作童子形，端正姝好世之希有，所作安諦所有究竟殊異無比，往來周旋住立安坐臥寐經行，無所缺漏所顯變業。或有大豪國王太子大臣百官貴姓長者，來到耆域醫王所，視藥童子與共歌戲，相其顏色病皆得除，便致安隱寂靜無欲。寂意且觀，其耆域醫王療治世間，其餘醫師所不能及也。如是寂意！若菩薩奉行法身，假使眾生婬怒癡盛，男女大小欲相慕樂即共相娛，貪欲塵勞悉得休息。以得休息於內息想，謂離熱欲因斯受化，皆是菩薩所願具足。如是寂意！若菩薩行善修法身，斯諸菩薩則是法身。示以飲食充實斯體，不服摶食以安其身以斷眾饍，愍傷眾生而現復食，不以飯食入於體裏不著身中，又其法身力不增損。菩薩法身不知所生亦無有死、無終無始，而隨習俗現有生死。雖現終沒，解一切法

悉無所行。示現所生，暢一切法無為無會。一切諸法雖有所生悉無所生，皆曉諸行自現其身，諸根闕減而所遊行不毀法身，則以法身法食法力，以法自歸了如來身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉無所行。示現所生，暢一切法無為無會。一切諸法雖有所生悉無所生，皆曉諸行自現其身，諸根闕減而所遊行不毀法身，則以法身法食法力，以法自歸了如來身。

「寂意！欲知如來身者，即虛空身而無等倫，處於三界為最至尊，施於眾生身無所歸，不可譬喻而無比類。其身清淨捨垢無塵，其身本淨而無沾污，自然鮮明永無塵冥，本性仁和悉無所生。其身寂然，不為心意識所見拘繫。其身自然，猶如幻化野馬水月。其身已度空無相願。其身普周十方虛空，心悉平等了三界本，一切眾生無有吾我。其身無底不可限量、無作無想。斯身無著無所思念，所住真諦致不可還。其身無像自然現像、無痛現痛，自然無想而現有想，無生死識而自然現諸生死識，無地水火風因其示現地水火風四大之身。解諸世間一切現法皆虛不實，眼無所見、耳無所聞、鼻無嗅香、舌不在味、身不倚行，永消眾識。意無所受、心無轉移，無心意識，解了真諦未曾進退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂意！欲知如來身者，即虛空身而無等倫，處於三界為最至尊，施於眾生身無所歸，不可譬喻而無比類。其身清淨捨垢無塵，其身本淨而無沾污，自然鮮明永無塵冥，本性仁和悉無所生。其身寂然，不為心意識所見拘繫。其身自然，猶如幻化野馬水月。其身已度空無相願。其身普周十方虛空，心悉平等了三界本，一切眾生無有吾我。其身無底不可限量、無作無想。斯身無著無所思念，所住真諦致不可還。其身無像自然現像、無痛現痛，自然無想而現有想，無生死識而自然現諸生死識，無地水火風因其示現地水火風四大之身。解諸世間一切現法皆虛不實，眼無所見、耳無所聞、鼻無嗅香、舌不在味、身不倚行，永消眾識。意無所受、心無轉移，無心意識，解了真諦未曾進退。

「爾時，寂意！如來法身，若有菩薩以能逮斯如來等身，靡不周普奉菩薩行。在此三千大千世界，諸四方域郡國縣邑州城大邦，悉化其身皆遍現之，一切眾魔不能見知菩薩所為，現若不現悉能明了微妙之業。雖無所現，普現一切未曾念行見聞知識有所修行開化眾生，不以身行失四意止。為眾生類，因現其身無常苦空非身之義，解達諸身本法悉寂。為眾生現身歸壞敗，其以報應求於身者以是退轉；以是求報隨四顛倒。其有解覩無作無見，曉知其身猶如草木牆壁瓦石，為諸眾生現清淨身。如是寂意！曾為菩薩從錠光佛授決以來，致於密身清淨之體。正使菩薩口有所宣悉無言說。又有，寂意！如來所說隨時之宜，因其想念，說菩薩密身之寂靜，從是轉進而得拔濟所至無際。所謂菩薩身之祕密，由得自在。菩薩以宣己身寂密，粗舉其要，假欲具說，江河沙劫不能究暢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寂意！如來法身，若有菩薩以能逮斯如來等身，靡不周普奉菩薩行。在此三千大千世界，諸四方域郡國縣邑州城大邦，悉化其身皆遍現之，一切眾魔不能見知菩薩所為，現若不現悉能明了微妙之業。雖無所現，普現一切未曾念行見聞知識有所修行開化眾生，不以身行失四意止。為眾生類，因現其身無常苦空非身之義，解達諸身本法悉寂。為眾生現身歸壞敗，其以報應求於身者以是退轉；以是求報隨四顛倒。其有解覩無作無見，曉知其身猶如草木牆壁瓦石，為諸眾生現清淨身。如是寂意！曾為菩薩從錠光佛授決以來，致於密身清淨之體。正使菩薩口有所宣悉無言說。又有，寂意！如來所說隨時之宜，因其想念，說菩薩密身之寂靜，從是轉進而得拔濟所至無際。所謂菩薩身之祕密，由得自在。菩薩以宣己身寂密，粗舉其要，假欲具說，江河沙劫不能究暢。」

密迹金剛力士謂寂意菩薩：「何謂言密？其言清淨，隨眾生類墮畜生中多少限數，菩薩亦現若干音響言語，其察音響現若干辭，順其眾生章句言語而演言教，隨時頒宣而與談語，說其苦樂善惡之處。其菩薩音，一切普入靡所不達。或有歌戲幻化瞋喜演其音句，隨其眾生言辭音響而入訓誨。因其一切身意所信心所好樂，菩薩悉解而分別之各使聞了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛力士謂寂意菩薩：「何謂言密？其言清淨，隨眾生類墮畜生中多少限數，菩薩亦現若干音響言語，其察音響現若干辭，順其眾生章句言語而演言教，隨時頒宣而與談語，說其苦樂善惡之處。其菩薩音，一切普入靡所不達。或有歌戲幻化瞋喜演其音句，隨其眾生言辭音響而入訓誨。因其一切身意所信心所好樂，菩薩悉解而分別之各使聞了。」

寂意菩薩問密迹力士：「菩薩所化音響如何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂意菩薩問密迹力士：「菩薩所化音響如何？」

密迹答曰：「從其眾生一切音響。又菩薩音所順無限，猶如眾生所生之處心念各異，五趣音辭各各不同，不可稱計。菩薩如是各從音辭亦無言辭，是則名曰隨眾生音無不達之，曉無所有。當作是觀，一切眾響所宣言辭，終竟一切不可思議，言無窮極，是為菩薩所化隨時不可喻盡。自恣頒宣不可計響，或演釋、梵、四天王音，或復恣宣諸天、龍、神、阿須輪、迦樓羅、真陀羅、揵沓和、摩休勒、人與非人，隨眾生音上中下聲麁細好醜，而演音響喜悅一切。」於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹答曰：「從其眾生一切音響。又菩薩音所順無限，猶如眾生所生之處心念各異，五趣音辭各各不同，不可稱計。菩薩如是各從音辭亦無言辭，是則名曰隨眾生音無不達之，曉無所有。當作是觀，一切眾響所宣言辭，終竟一切不可思議，言無窮極，是為菩薩所化隨時不可喻盡。自恣頒宣不可計響，或演釋、梵、四天王音，或復恣宣諸天、龍、神、阿須輪、迦樓羅、真陀羅、揵沓和、摩休勒、人與非人，隨眾生音上中下聲麁細好醜，而演音響喜悅一切。」於是頌曰：

「以如言辭， 多所解決， 敷演無數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以如言辭， 多所解決， 敷演無數，

所說言教。 療以慈心， 達入愍哀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說言教。 療以慈心， 達入愍哀，

宣布廣說， 喜悅護意。 天帝合集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣布廣說， 喜悅護意。 天帝合集，

柔軟和調， 若有聞斯， 蔽眾音響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 柔軟和調， 若有聞斯， 蔽眾音響。

因從伎樂， 所演悲聲， 頒宣斯出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因從伎樂， 所演悲聲， 頒宣斯出，

經典訓誨。 諸真陀羅， 思好雅頌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經典訓誨。 諸真陀羅， 思好雅頌，

其音喻此， 普悉具足， 聞令欲止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其音喻此， 普悉具足， 聞令欲止，

婬心不興。 一切山神， 皆好音樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婬心不興。 一切山神， 皆好音樂，

計於欲界， 眾諸妙音。 諸伎樂出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計於欲界， 眾諸妙音。 諸伎樂出，

諸天聲響， 皆悉起此， 誠可愛悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天聲響， 皆悉起此， 誠可愛悅。

其法音聲， 隨時方便， 所宣歌頌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其法音聲， 隨時方便， 所宣歌頌，

消瞋恚欲， 除去癡慢， 自大之行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消瞋恚欲， 除去癡慢， 自大之行，

分別暢了， 行所歸趣。 以聞道術， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別暢了， 行所歸趣。 以聞道術，

宣傳之故， 其在色界， 一切諸天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣傳之故， 其在色界， 一切諸天，

皆能悅可， 斯諸天意。 因得聽聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆能悅可， 斯諸天意。 因得聽聞，

殊異言教， 在世發意， 當成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊異言教， 在世發意， 當成佛道。

龍揵陀羅、 摩休勒等， 一切妓樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍揵陀羅、 摩休勒等， 一切妓樂，

若干種品。 德海若宣， 微妙音教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若干種品。 德海若宣， 微妙音教，

眾生皆悅， 心豫踊躍。 入無央數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生皆悅， 心豫踊躍。 入無央數，

若干音響， 閻浮天下， 所居人民。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若干音響， 閻浮天下， 所居人民。

其音普遍， 入斯眾生， 若得聞者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其音普遍， 入斯眾生， 若得聞者，

悉得度脫。 虛空天神， 及此地祇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉得度脫。 虛空天神， 及此地祇，

其聲通達， 咸至彼間， 皆得聞教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其聲通達， 咸至彼間， 皆得聞教，

莫不悅豫， 僉然決疑， 悉心歡欣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫不悅豫， 僉然決疑， 悉心歡欣。

哀鸞鵠鴈、 赤嘴鵶音、 山鳥孔雀、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀鸞鵠鴈、 赤嘴鵶音、 山鳥孔雀、

鸚鵡鵾鷄、 鴈殊異鳥、 耆域鴛鴦、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鸚鵡鵾鷄、 鴈殊異鳥、 耆域鴛鴦、

若聞此聲、 皆可意悅。 師子虎狼、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞此聲、 皆可意悅。 師子虎狼、

熊羆猨猴、 麑鹿騾驢、 野狐諸兔、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熊羆猨猴、 麑鹿騾驢、 野狐諸兔、

象馬狗犬、 牛羊猪類， 聞其音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 象馬狗犬、 牛羊猪類， 聞其音聲，

可意喜悅。 四足二足， 諸有形貌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可意喜悅。 四足二足， 諸有形貌，

其多諸足， 諸無足者， 皆樂聞是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其多諸足， 諸無足者， 皆樂聞是，

解知音聲， 宣布受誨， 捨眾邪業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解知音聲， 宣布受誨， 捨眾邪業。

於斯三千， 諸國有音， 最上中間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於斯三千， 諸國有音， 最上中間，

及豪下賤， 地獄餓鬼， 至畜生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及豪下賤， 地獄餓鬼， 至畜生類，

諸天人民， 眾諸音響， 行無妄見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天人民， 眾諸音響， 行無妄見，

唯念至真。 亦無想求， 未曾諍訟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯念至真。 亦無想求， 未曾諍訟，

奉行所業， 志存道心。 頒宣令現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉行所業， 志存道心。 頒宣令現，

當應時節， 己以專一， 忍眾生諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當應時節， 己以專一， 忍眾生諍。

以音教告， 百億國土， 從是通達， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以音教告， 百億國土， 從是通達，

江河沙數， 不倚財業， 心無所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江河沙數， 不倚財業， 心無所行。

諸佛國土， 所有眾魔， 此等得聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛國土， 所有眾魔， 此等得聞，

斯大和聲， 悲哀將護， 所救如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯大和聲， 悲哀將護， 所救如是，

出入行步， 悉為興禮。 正使眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出入行步， 悉為興禮。 正使眾生，

有百千億， 其心各抱， 若干志念； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有百千億， 其心各抱， 若干志念；

聞是言辭， 不以蔽礙， 叉其十指， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是言辭， 不以蔽礙， 叉其十指，

稽首作禮。 臥寐聾瘂、 口不能言、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首作禮。 臥寐聾瘂、 口不能言、

跛蹇無足， 諸大疾病； 彼若聞此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跛蹇無足， 諸大疾病； 彼若聞此，

微妙善語， 宣暢柔和， 至好音教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙善語， 宣暢柔和， 至好音教，

心常懷念。 塵勞危厄， 口所宣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常懷念。 塵勞危厄， 口所宣說，

億載塵勞， 其得聞是， 清淨法音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億載塵勞， 其得聞是， 清淨法音，

開化烏鳥， 致於清涼。 口所宣布， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開化烏鳥， 致於清涼。 口所宣布，

眾生悉聞， 諸佛經法， 及諸聖眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生悉聞， 諸佛經法， 及諸聖眾，

布施禁戒， 行忍辱事， 精進一心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施禁戒， 行忍辱事， 精進一心，

智慧之法。 說意所存， 功勳眾行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧之法。 說意所存， 功勳眾行，

億百千劫， 不能暢盡。 本際無底， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億百千劫， 不能暢盡。 本際無底，

其意無量， 演於佛音， 所往無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其意無量， 演於佛音， 所往無極。」