大寶積經并序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經并序

大唐太上皇製 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐太上皇製

朕聞：天之為大也高，上下之容可紀，地之為大也廣，縱橫之數可推，則知無去無來、不生不滅。拯沈淪於沙劫、救焚灼於塵區，毒龍懼其威光、醉象憚其神力，其大則包於宇宙，其小則隱於毫芒。七十二君，先在陶鈞之內，萬八千載，即為俄頃之間，漢日載其通暉，周星彰其降誕，鷲頭峯下演金口之微言，雞足山中舒玉毫之瑞色，干戈不用，梵志摧鋒，甲冑無施，波旬潰旅。闢圓明之淨域，啟方便之禪門，慧晷耀於昏衢，慈雲清於朽宅，無得而稱者，其惟正覺乎。然則教自西方、法流東夏、馬鳴、龍樹肇闡瓊編，羅什、道安承宣寶偈，關中道俗雖傳貝葉之文，江左黎元未極蓮花之旨。又以元魏迷於釋典，宇文扇於魔風，開皇之初暫為修建，大業之末遽即分崩。我大唐之有天下也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朕聞：天之為大也高，上下之容可紀，地之為大也廣，縱橫之數可推，則知無去無來、不生不滅。拯沈淪於沙劫、救焚灼於塵區，毒龍懼其威光、醉象憚其神力，其大則包於宇宙，其小則隱於毫芒。七十二君，先在陶鈞之內，萬八千載，即為俄頃之間，漢日載其通暉，周星彰其降誕，鷲頭峯下演金口之微言，雞足山中舒玉毫之瑞色，干戈不用，梵志摧鋒，甲冑無施，波旬潰旅。闢圓明之淨域，啟方便之禪門，慧晷耀於昏衢，慈雲清於朽宅，無得而稱者，其惟正覺乎。然則教自西方、法流東夏、馬鳴、龍樹肇闡瓊編，羅什、道安承宣寶偈，關中道俗雖傳貝葉之文，江左黎元未極蓮花之旨。又以元魏迷於釋典，宇文扇於魔風，開皇之初暫為修建，大業之末遽即分崩。我大唐之有天下也。

叡聖重光，文思御曆，吞沙靜㜸，練石稱神，巢燧執鞭，羲農擁篲。懸法王之鏡，轉梵帝之輪，被正朔於蟠桃，混車書於細柳。三藏沙門菩提流志者，南天竺國淨行婆羅門種，姓迦葉氏也。年十有二，外道出家，事波羅奢羅，學聲明僧佉等論，并曆數呪術及陰陽等，年踰耳順遽乃心歸。知外法之乖違，悟釋教之深妙，隱居名岳積習頭陀，初就耶舍瞿沙三藏學經論，其後遍遊五天竺國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 叡聖重光，文思御曆，吞沙靜㜸，練石稱神，巢燧執鞭，羲農擁篲。懸法王之鏡，轉梵帝之輪，被正朔於蟠桃，混車書於細柳。三藏沙門菩提流志者，南天竺國淨行婆羅門種，姓迦葉氏也。年十有二，外道出家，事波羅奢羅，學聲明僧佉等論，并曆數呪術及陰陽等，年踰耳順遽乃心歸。知外法之乖違，悟釋教之深妙，隱居名岳積習頭陀，初就耶舍瞿沙三藏學經論，其後遍遊五天竺國。

高宗天皇大帝聞其遠譽、挹其道風，永淳二年遣使迎接。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高宗天皇大帝聞其遠譽、挹其道風，永淳二年遣使迎接。

天后聖帝，應乾司契，當宇披圖，令住東都居福先寺，譯《佛境界》、《寶雨》、《花嚴》等經一十一部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天后聖帝，應乾司契，當宇披圖，令住東都居福先寺，譯《佛境界》、《寶雨》、《花嚴》等經一十一部。

中宗孝和皇帝，循機履運，配永登樞。神龍二年令住京下，於崇福寺翻譯此經。俄屬靈祐虧徵，綿區集禍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中宗孝和皇帝，循機履運，配永登樞。神龍二年令住京下，於崇福寺翻譯此經。俄屬靈祐虧徵，綿區集禍。

喬岳之仙長往，茂陵之駕不還。朕以庸虛，謬膺丕構，敬遵前旨，勗就斯編。法師尋繹故文、發揮新句，炎涼不懈、曉夕忘疲，舊翻新翻凡有四十九會，總其部帙一百二十卷成，以先天二年六月八日畢功進內。法師戒珠在握、慧炬明心，為法門之棟梁，啟僧徒之耳目。伏願上資七廟八百之祚長延，下及萬方億兆之甿恒逸，遠邇寧謐、朝野歡娛，致澆俗於淳源，歸迷生於壽域。暫乘紫機之暇，聊題緗帙之前。所有會名，具於其目。云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喬岳之仙長往，茂陵之駕不還。朕以庸虛，謬膺丕構，敬遵前旨，勗就斯編。法師尋繹故文、發揮新句，炎涼不懈、曉夕忘疲，舊翻新翻凡有四十九會，總其部帙一百二十卷成，以先天二年六月八日畢功進內。法師戒珠在握、慧炬明心，為法門之棟梁，啟僧徒之耳目。伏願上資七廟八百之祚長延，下及萬方億兆之甿恒逸，遠邇寧謐、朝野歡娛，致澆俗於淳源，歸迷生於壽域。暫乘紫機之暇，聊題緗帙之前。所有會名，具於其目。云爾。

大寶積經述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經述

唐朝議郎行河南府告成縣主簿徐鍔撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐朝議郎行河南府告成縣主簿徐鍔撰

夫日月出矣而輝耀十方，時雨降矣而澡漉萬物。況我身常樂，湛虛空之相，妙覺圓明，融心行之本，唯曒唯昧、不生不滅者哉。是以闢無學之地聿修迦蘭，啟息言之津亶作羅奈，智勝菩薩起方便之緣，淨居天人發成就之力，稱謂所絕者其第一義乎！自恒星夜掩、仙虹晝爍，青鉢傳其睟容，寶棺現其金臂。法山摧仞，拂魔箭於危屏，直水橫流，係慈航於彼岸。烏虖！妙藏不可以常祕，戒輪不可以終盭，雖雙林下砉示於泥洹，逮一千年遹被於聲教。龍持貝葉亟傳摩竭之城，象負蓮華遂滿真丹之境。三十七品慈悲於火宅，一十二經引喻於沙界矣。大寶積經者，後漢迦葉摩騰、竺法蘭及今朝玄奘法師、菩提流志等，咸自西天竺所致也。如來昔在鷲峯利建平等，金口注海，酌之而不竭，寶言如綸，振之而有緒。烱茲瑞憲，久翳鴻都，原壑屢非，市朝多變。歷代侚齊之主競興參譯，跋陀授記之言罕能丕就。洎我唐之有天下也，功橫鐵圍，化緜忉利，苑禦千界，提封萬剎。張四攝之扉，廣納諸有；騁六道之驥，冥濟群惑。太上皇以澤深智海掌耀禪珠，神皇帝以勛格梵空胸懸法印，肅敷玄誥，照灑鴻波，歷選緇徒，明𫾻列寀，博考同異，聿興刊緝，勇振頹綱，嚴持絕紐。爰有沙門大德思忠、東天竺國婆羅門大首領臣伊舍羅等譯梵文者，求善住緣，悟無生忍，博聞強識，精而譯之。復有天竺沙門波若屈多、沙門達摩證梵義者，開忍辱場，破煩惱眾，弼諧神侶，明而辨之。復有沙門大德履方、宗一、普敬、慧覺等筆授者，令聞孔膠，威儀不忒，手握仙札，受而字之。復有沙門大德深亮、勝莊、塵外、無著、慧迪等證義者，國之大師、佛之右臂，探諸了義演而證之。復有大德沙門承禮、雲觀、神暕、道本等次文者，庇影多林，息肩香窟，勤修精進，纂而次之。復有潤文官者，銀青光祿大夫邠王傅上柱國固安縣開國伯盧粲、銀青光祿大夫太子詹事崇文館學士兼修國史上柱國東海縣開國公徐堅、朝議大夫守中書舍人崇文館學士上柱國野王縣開國男蘇晉、朝議郎給事中內供奉崔璩等，位列鳳舞，聲流雞圃，分別二諦，潤而色之。復有銀青光祿大夫守侍中兼太子左庶子兼修國史上柱國鉅鹿縣開國公魏知古、兵部尚書上柱國郭元振、銀青光祿大夫檢校中書令上柱國范陽縣開國男張說、銀青光祿大夫行中書侍郎同中書門下三品監修國史上柱國興平縣開國侯陸象先等，朝踐瑣闥，夕遊珠域，護持四法，總而閱之。爾乃杖錫之士、端珪之俊，麻列定筵，林攢樂土，蔭祥雲而演譯，倐換炎涼，吸甘露而勤求，載淹衡晷，大乘章句義不唐捐，小品精微拯無遺溺，能事畢矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫日月出矣而輝耀十方，時雨降矣而澡漉萬物。況我身常樂，湛虛空之相，妙覺圓明，融心行之本，唯曒唯昧、不生不滅者哉。是以闢無學之地聿修迦蘭，啟息言之津亶作羅奈，智勝菩薩起方便之緣，淨居天人發成就之力，稱謂所絕者其第一義乎！自恒星夜掩、仙虹晝爍，青鉢傳其睟容，寶棺現其金臂。法山摧仞，拂魔箭於危屏，直水橫流，係慈航於彼岸。烏虖！妙藏不可以常祕，戒輪不可以終盭，雖雙林下砉示於泥洹，逮一千年遹被於聲教。龍持貝葉亟傳摩竭之城，象負蓮華遂滿真丹之境。三十七品慈悲於火宅，一十二經引喻於沙界矣。大寶積經者，後漢迦葉摩騰、竺法蘭及今朝玄奘法師、菩提流志等，咸自西天竺所致也。如來昔在鷲峯利建平等，金口注海，酌之而不竭，寶言如綸，振之而有緒。烱茲瑞憲，久翳鴻都，原壑屢非，市朝多變。歷代侚齊之主競興參譯，跋陀授記之言罕能丕就。洎我唐之有天下也，功橫鐵圍，化緜忉利，苑禦千界，提封萬剎。張四攝之扉，廣納諸有；騁六道之驥，冥濟群惑。太上皇以澤深智海掌耀禪珠，神皇帝以勛格梵空胸懸法印，肅敷玄誥，照灑鴻波，歷選緇徒，明𫾻列寀，博考同異，聿興刊緝，勇振頹綱，嚴持絕紐。爰有沙門大德思忠、東天竺國婆羅門大首領臣伊舍羅等譯梵文者，求善住緣，悟無生忍，博聞強識，精而譯之。復有天竺沙門波若屈多、沙門達摩證梵義者，開忍辱場，破煩惱眾，弼諧神侶，明而辨之。復有沙門大德履方、宗一、普敬、慧覺等筆授者，令聞孔膠，威儀不忒，手握仙札，受而字之。復有沙門大德深亮、勝莊、塵外、無著、慧迪等證義者，國之大師、佛之右臂，探諸了義演而證之。復有大德沙門承禮、雲觀、神暕、道本等次文者，庇影多林，息肩香窟，勤修精進，纂而次之。復有潤文官者，銀青光祿大夫邠王傅上柱國固安縣開國伯盧粲、銀青光祿大夫太子詹事崇文館學士兼修國史上柱國東海縣開國公徐堅、朝議大夫守中書舍人崇文館學士上柱國野王縣開國男蘇晉、朝議郎給事中內供奉崔璩等，位列鳳舞，聲流雞圃，分別二諦，潤而色之。復有銀青光祿大夫守侍中兼太子左庶子兼修國史上柱國鉅鹿縣開國公魏知古、兵部尚書上柱國郭元振、銀青光祿大夫檢校中書令上柱國范陽縣開國男張說、銀青光祿大夫行中書侍郎同中書門下三品監修國史上柱國興平縣開國侯陸象先等，朝踐瑣闥，夕遊珠域，護持四法，總而閱之。爾乃杖錫之士、端珪之俊，麻列定筵，林攢樂土，蔭祥雲而演譯，倐換炎涼，吸甘露而勤求，載淹衡晷，大乘章句義不唐捐，小品精微拯無遺溺，能事畢矣！

佛何言哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛何言哉！

今所新翻經，凡有四十九會、七十七品，合一十二帙，以類相從撰寫咸畢。以先天二年六月三十日進太上皇，八月二十一日進皇帝。禁闈曉闢，真教上聞，仙宁克怡，宸襟允穆。竦鈞陣於白日，親御靈臺；落雲雨於彤霄，荐加殊尉。賢愚稽首，以為利見仁王；真俗歸心，以為潛登覺道。次有清信佛弟子，前少府監丞李式顏等，皇朝金紫光祿大夫兵部尚書贈侍中隴西公逈秀子也。復有清信佛弟子，前右拾遺徐鐈等，皇朝銀青光祿大夫太子賓客昭文館學士高平公子也，咸屬彼穹降禍私門墜構，陟遙岵而崩心，瞻冥途而獻福。於是胠篋探笥，檀波羅蜜，廣疊簡牋，首崇書寫，不變槐火，遽盈苔袟，然後裝之鏤軸、綴以瓊籤。羅綵簟而霓舒，播珠函而錦縟，方使猛風吹嶽，長存妬路之文，劫火燒天，不壞多羅之典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今所新翻經，凡有四十九會、七十七品，合一十二帙，以類相從撰寫咸畢。以先天二年六月三十日進太上皇，八月二十一日進皇帝。禁闈曉闢，真教上聞，仙宁克怡，宸襟允穆。竦鈞陣於白日，親御靈臺；落雲雨於彤霄，荐加殊尉。賢愚稽首，以為利見仁王；真俗歸心，以為潛登覺道。次有清信佛弟子，前少府監丞李式顏等，皇朝金紫光祿大夫兵部尚書贈侍中隴西公逈秀子也。復有清信佛弟子，前右拾遺徐鐈等，皇朝銀青光祿大夫太子賓客昭文館學士高平公子也，咸屬彼穹降禍私門墜構，陟遙岵而崩心，瞻冥途而獻福。於是胠篋探笥，檀波羅蜜，廣疊簡牋，首崇書寫，不變槐火，遽盈苔袟，然後裝之鏤軸、綴以瓊籤。羅綵簟而霓舒，播珠函而錦縟，方使猛風吹嶽，長存妬路之文，劫火燒天，不壞多羅之典。

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三律儀會第一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三律儀會第一之一

大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住王舍城耆闍崛山。其山高峻嚴麗可觀，持諸雜種猶如大地，眾華卉木悉皆茂盛。其中復有天、龍、夜叉、毘舍闍、緊那羅等常所遊止。復有種種異類諸獸，所謂師子虎狼、麒麟象馬、熊羆之屬止住其中。復有無量百千眾鳥，所謂孔雀鸚鵡、鴝𩿦羅鳥、鳧鴈鴛鴦、命命等類依之而住。是諸眾生，以佛威力，不為貪欲瞋癡所惱，不相茹食；共相親愛猶如母子。是山王中多諸雜樹，叢林蓊欝枝葉繁榮，謂天木香樹、菴摩羅樹、甄叔迦樹、尼俱陀樹、栴檀沈水，如是等樹無不備有。復有水陸無量雜華，所謂阿提目多華、瞻婆香華、波吒羅華、婆師迦華、蘇曼那華、由提迦華、優鉢羅華、波頭摩華、俱物頭華、芬陀利華、迦羅娑華、摩訶迦羅娑華，如是等類諸雜名華，光飾山王處處充遍。是山王中常於夜半興大密雲，輕雷細雨，從初至末漸遍其山，八功德水流滋普洽，如𤛓乳頃廓然消散，涼風微動適悅身心。是山王中所住眾生及諸卉木，滋潤光澤如妙華鬘，微加水灑，光色鮮明倍更增勝。此山王中眾生草木，含滋發暉亦復如是。而此山中生諸軟草，靃靡右旋色香具足，青綠暉映如孔雀咽，其香喻若婆師迦華，其觸又類輕兜羅綿，枝葉華果繁榮茂盛，未甞有一不具足者。山地柔軟無傷趾步，下足之時陷深四指，舉足之時還復如故。其中多有陂泉池沼，清冷盈滿生雜蓮華，青黃赤白紅紫頗梨金火等色，大如車輪，香氣普熏一踰繕那。是山王頂生於大妙寶蓮華座，無降伏寶帝青金剛以為其莖，大吠琉璃為諸寶鐸，贍部檀金為廣淨葉，順時清淨栴檀為臺，瑪瑙寶王以為其鬚。其華縱廣猶如大海，十億阿修羅王常所執持，十億雜色摩尼寶網彌覆其上，十億龍王雨妙香雨，十億金翅鳥王口銜繒綵，十億緊那羅王至誠瞻仰，十億摩睺羅伽王虔恭俯視，十億乾闥婆王歌詠讚歎，十億百千諸大天帝興布瑞雲，而雨末香燒香、衣服華鬘、幢幡寶蓋，十億梵王曲躬恭敬，十億淨居天眾合掌頂禮，十億轉輪人王七寶侍從來至其所，十億海王從大海出而敬禮之，十億光明摩尼寶以為照曜，十億淨福摩尼寶珠為勝莊嚴，十億遍照摩尼寶為無垢藏，十億妙光摩尼寶為大照明，十億雜色摩尼藏寶而為遍照、贍部幢寶為善安持，十億金剛師子摩尼寶難勝莊嚴，十億日藏摩尼寶間錯廁填廣大嚴飾，十億不思議摩尼寶出種種色為妙莊嚴，十億如意寶出無盡莊嚴。是大蓮華從於如來超過世間善根所生，菩薩志意之所愛慕。遍現諸方，從如幻法出、善法業生，以無諍法性理趣莊嚴如夢法性，無行法印順無着理，遍滿十方一切法界，是順佛境功德所致。若於無量阿僧祇劫歎其 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住王舍城耆闍崛山。其山高峻嚴麗可觀，持諸雜種猶如大地，眾華卉木悉皆茂盛。其中復有天、龍、夜叉、毘舍闍、緊那羅等常所遊止。復有種種異類諸獸，所謂師子虎狼、麒麟象馬、熊羆之屬止住其中。復有無量百千眾鳥，所謂孔雀鸚鵡、鴝𩿦羅鳥、鳧鴈鴛鴦、命命等類依之而住。是諸眾生，以佛威力，不為貪欲瞋癡所惱，不相茹食；共相親愛猶如母子。是山王中多諸雜樹，叢林蓊欝枝葉繁榮，謂天木香樹、菴摩羅樹、甄叔迦樹、尼俱陀樹、栴檀沈水，如是等樹無不備有。復有水陸無量雜華，所謂阿提目多華、瞻婆香華、波吒羅華、婆師迦華、蘇曼那華、由提迦華、優鉢羅華、波頭摩華、俱物頭華、芬陀利華、迦羅娑華、摩訶迦羅娑華，如是等類諸雜名華，光飾山王處處充遍。是山王中常於夜半興大密雲，輕雷細雨，從初至末漸遍其山，八功德水流滋普洽，如𤛓乳頃廓然消散，涼風微動適悅身心。是山王中所住眾生及諸卉木，滋潤光澤如妙華鬘，微加水灑，光色鮮明倍更增勝。此山王中眾生草木，含滋發暉亦復如是。而此山中生諸軟草，靃靡右旋色香具足，青綠暉映如孔雀咽，其香喻若婆師迦華，其觸又類輕兜羅綿，枝葉華果繁榮茂盛，未甞有一不具足者。山地柔軟無傷趾步，下足之時陷深四指，舉足之時還復如故。其中多有陂泉池沼，清冷盈滿生雜蓮華，青黃赤白紅紫頗梨金火等色，大如車輪，香氣普熏一踰繕那。是山王頂生於大妙寶蓮華座，無降伏寶帝青金剛以為其莖，大吠琉璃為諸寶鐸，贍部檀金為廣淨葉，順時清淨栴檀為臺，瑪瑙寶王以為其鬚。其華縱廣猶如大海，十億阿修羅王常所執持，十億雜色摩尼寶網彌覆其上，十億龍王雨妙香雨，十億金翅鳥王口銜繒綵，十億緊那羅王至誠瞻仰，十億摩睺羅伽王虔恭俯視，十億乾闥婆王歌詠讚歎，十億百千諸大天帝興布瑞雲，而雨末香燒香、衣服華鬘、幢幡寶蓋，十億梵王曲躬恭敬，十億淨居天眾合掌頂禮，十億轉輪人王七寶侍從來至其所，十億海王從大海出而敬禮之，十億光明摩尼寶以為照曜，十億淨福摩尼寶珠為勝莊嚴，十億遍照摩尼寶為無垢藏，十億妙光摩尼寶為大照明，十億雜色摩尼藏寶而為遍照、贍部幢寶為善安持，十億金剛師子摩尼寶難勝莊嚴，十億日藏摩尼寶間錯廁填廣大嚴飾，十億不思議摩尼寶出種種色為妙莊嚴，十億如意寶出無盡莊嚴。是大蓮華從於如來超過世間善根所生，菩薩志意之所愛慕。遍現諸方，從如幻法出、善法業生，以無諍法性理趣莊嚴如夢法性，無行法印順無着理，遍滿十方一切法界，是順佛境功德所致。若於無量阿僧祇劫歎其

色相功德莊嚴，不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色相功德莊嚴，不可窮盡。

爾時世尊於其華上結跏趺坐，與大比丘眾八千人俱，其名曰：尊者阿若憍陳如、尊者阿濕婆氏多、尊者摩史波、摩訶男、優陀夷、耶舍、富那、無垢、善臂、憍梵鉢提、優樓頻螺迦葉、那提迦葉、摩訶迦葉、舍利弗、大目乾連、阿那律、須菩提、離波多、富樓那彌多羅尼子、優波離、羅睺羅、難陀等而為上首，悉皆覺悟自性諦理，現證實際，入法本性，度諸有海。行於如來虛空之行，悉能永斷隨眠結縛，而於攝藏住無所住行空寂靜。於如來所永斷疑惑，入佛智海勝信道中，利益世間為不請友，常能衛護一切眾生，與諸有情為不捨友。通達佛法，所行境界守護聖法，誓願受持諸佛正教，現前得生如來種性，善能趣向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於其華上結跏趺坐，與大比丘眾八千人俱，其名曰：尊者阿若憍陳如、尊者阿濕婆氏多、尊者摩史波、摩訶男、優陀夷、耶舍、富那、無垢、善臂、憍梵鉢提、優樓頻螺迦葉、那提迦葉、摩訶迦葉、舍利弗、大目乾連、阿那律、須菩提、離波多、富樓那彌多羅尼子、優波離、羅睺羅、難陀等而為上首，悉皆覺悟自性諦理，現證實際，入法本性，度諸有海。行於如來虛空之行，悉能永斷隨眠結縛，而於攝藏住無所住行空寂靜。於如來所永斷疑惑，入佛智海勝信道中，利益世間為不請友，常能衛護一切眾生，與諸有情為不捨友。通達佛法，所行境界守護聖法，誓願受持諸佛正教，現前得生如來種性，善能趣向一切智智。

復有菩薩摩訶薩眾八千人俱，普賢菩薩、文殊師利菩薩等而為上首，所謂最上智智菩薩、最上寶智菩薩、一切語言智菩薩、無著智菩薩、花上智菩薩、日上智菩薩、月上智菩薩、無垢上智菩薩、金剛智菩薩、遠塵智菩薩、光幢菩薩、妙高幢菩薩、寶幢菩薩、無礙幢菩薩、華幢菩薩、淨幢菩薩、日幢菩薩、端嚴幢菩薩、離垢幢菩薩、遍照幢菩薩、陀羅尼威德菩薩、寶威德菩薩、大威德菩薩、金剛智威德菩薩、無垢威德菩薩、日威德菩薩、月威德菩薩、福山威德菩薩、智照威德菩薩、普勝威德菩薩、地藏菩薩、虛空藏菩薩、蓮華藏菩薩、寶藏菩薩、日藏菩薩、清淨功德藏菩薩、法海藏菩薩、遍照藏菩薩、齊藏菩薩、勝蓮華藏菩薩、日眼菩薩、淨眼菩薩、無垢眼菩薩、無礙眼菩薩、普明眼菩薩、善利智眼菩薩、金剛眼菩薩、寶眼菩薩、虛空眼菩薩、普眼菩薩、天冠菩薩、照法界摩尼冠菩薩、妙菩提摩尼冠菩薩、照十方冠菩薩、出現一切佛藏冠菩薩、超一切世間冠菩薩、普照冠菩薩、無映蔽冠菩薩、執持一切如來師子座冠菩薩、普照法界虛空冠菩薩、梵王髻菩薩、龍王髻菩薩、一切佛變化影像髻菩薩、妙菩提髻菩薩、一切願海音聲摩尼王髻菩薩、放一切如來圓光摩尼寶雷聲髻菩薩、一切虛空無差別表示摩尼寶網覆髻菩薩、一切如來法輪聲髻菩薩、一切三世名輪聲髻菩薩、大光菩薩、無垢光菩薩、寶光菩薩、離塵光菩薩、法光菩薩、寂靜光菩薩、日光菩薩、神變光菩薩、天光菩薩、福光菩薩、智光菩薩、法光明菩薩、神通光菩薩、光照菩薩、華光菩薩、寶光菩薩、覺光明菩薩、梵光菩薩、普照光菩薩、梵音菩薩、海音菩薩、地吼音菩薩、世間王音菩薩、山王音菩薩、山王相擊音菩薩、遍法界音菩薩、一切法海雷音菩薩、摧伏諸魔音菩薩、大悲理趣雲雷音菩薩、遍息一切世間苦惱音菩薩、法勝涌菩薩、殊勝涌菩薩、智勝涌菩薩、福須彌勝涌菩薩、功德最勝涌菩薩、名聞勝涌菩薩、普光勝涌菩薩、大慈勝涌菩薩、智照勝涌菩薩、如來種姓勝涌菩薩、光德菩薩、勝德菩薩、法涌德菩薩、遍照德菩薩、法德菩薩、月德菩薩、虛空德菩薩、寶德菩薩、光德菩薩、智德菩薩、婆羅帝王菩薩、法帝王菩薩、象帝王菩薩、梵帝王菩薩、山帝王菩薩、眾帝王菩薩、天帝王菩薩、寂靜帝王菩薩、不動帝王菩薩、最勝帝王菩薩、菩提寂靜聲菩薩、無著聲菩薩、地聲菩薩、大海聲菩薩、音聲菩薩、照法聲菩薩、虛空聲菩薩、一切聲菩薩、善根雷聲菩薩、發悟本願聲菩薩、摧一切魔軍聲菩薩、智須彌覺菩薩、虛空覺菩薩、清淨覺菩薩、無礙覺菩薩、開寤覺菩薩、照三世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩摩訶薩眾八千人俱，普賢菩薩、文殊師利菩薩等而為上首，所謂最上智智菩薩、最上寶智菩薩、一切語言智菩薩、無著智菩薩、花上智菩薩、日上智菩薩、月上智菩薩、無垢上智菩薩、金剛智菩薩、遠塵智菩薩、光幢菩薩、妙高幢菩薩、寶幢菩薩、無礙幢菩薩、華幢菩薩、淨幢菩薩、日幢菩薩、端嚴幢菩薩、離垢幢菩薩、遍照幢菩薩、陀羅尼威德菩薩、寶威德菩薩、大威德菩薩、金剛智威德菩薩、無垢威德菩薩、日威德菩薩、月威德菩薩、福山威德菩薩、智照威德菩薩、普勝威德菩薩、地藏菩薩、虛空藏菩薩、蓮華藏菩薩、寶藏菩薩、日藏菩薩、清淨功德藏菩薩、法海藏菩薩、遍照藏菩薩、齊藏菩薩、勝蓮華藏菩薩、日眼菩薩、淨眼菩薩、無垢眼菩薩、無礙眼菩薩、普明眼菩薩、善利智眼菩薩、金剛眼菩薩、寶眼菩薩、虛空眼菩薩、普眼菩薩、天冠菩薩、照法界摩尼冠菩薩、妙菩提摩尼冠菩薩、照十方冠菩薩、出現一切佛藏冠菩薩、超一切世間冠菩薩、普照冠菩薩、無映蔽冠菩薩、執持一切如來師子座冠菩薩、普照法界虛空冠菩薩、梵王髻菩薩、龍王髻菩薩、一切佛變化影像髻菩薩、妙菩提髻菩薩、一切願海音聲摩尼王髻菩薩、放一切如來圓光摩尼寶雷聲髻菩薩、一切虛空無差別表示摩尼寶網覆髻菩薩、一切如來法輪聲髻菩薩、一切三世名輪聲髻菩薩、大光菩薩、無垢光菩薩、寶光菩薩、離塵光菩薩、法光菩薩、寂靜光菩薩、日光菩薩、神變光菩薩、天光菩薩、福光菩薩、智光菩薩、法光明菩薩、神通光菩薩、光照菩薩、華光菩薩、寶光菩薩、覺光明菩薩、梵光菩薩、普照光菩薩、梵音菩薩、海音菩薩、地吼音菩薩、世間王音菩薩、山王音菩薩、山王相擊音菩薩、遍法界音菩薩、一切法海雷音菩薩、摧伏諸魔音菩薩、大悲理趣雲雷音菩薩、遍息一切世間苦惱音菩薩、法勝涌菩薩、殊勝涌菩薩、智勝涌菩薩、福須彌勝涌菩薩、功德最勝涌菩薩、名聞勝涌菩薩、普光勝涌菩薩、大慈勝涌菩薩、智照勝涌菩薩、如來種姓勝涌菩薩、光德菩薩、勝德菩薩、法涌德菩薩、遍照德菩薩、法德菩薩、月德菩薩、虛空德菩薩、寶德菩薩、光德菩薩、智德菩薩、婆羅帝王菩薩、法帝王菩薩、象帝王菩薩、梵帝王菩薩、山帝王菩薩、眾帝王菩薩、天帝王菩薩、寂靜帝王菩薩、不動帝王菩薩、最勝帝王菩薩、菩提寂靜聲菩薩、無著聲菩薩、地聲菩薩、大海聲菩薩、音聲菩薩、照法聲菩薩、虛空聲菩薩、一切聲菩薩、善根雷聲菩薩、發悟本願聲菩薩、摧一切魔軍聲菩薩、智須彌覺菩薩、虛空覺菩薩、清淨覺菩薩、無礙覺菩薩、開寤覺菩薩、照三世

覺菩薩、寶覺菩薩、廣大覺菩薩、普光覺菩薩、法界理趣照覺菩薩，如是等菩薩摩訶薩八千人俱。皆悉安住普賢願行，所行無著者，普遍一切諸佛剎故。變無邊身者，親近一切佛如來故。所緣無際限境界清淨者，了知一切佛神變故。趣無量者，往詣諸佛現等覺處無休息故。無邊光明者，於一切法實相海中得無邊智光明故。無邊劫中說功德無盡者，辯才清淨故。等虛空界者，智所行境清淨故。無所依者，隨世意樂現色身故。能離翳者，了知無有眾生界故。虛空智慧者，放光明網遍法界故。究竟寂靜者，最寂靜心故。一切陀羅尼種性智境界者、於三摩地勇猛無畏者、眼住法界盡其際者、於一切法住無所得者、遊無邊智海者、已度智彼岸者、般若波羅蜜多者、般若波羅蜜多到一切世間波羅蜜者、於三摩地彼岸得自在者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺菩薩、寶覺菩薩、廣大覺菩薩、普光覺菩薩、法界理趣照覺菩薩，如是等菩薩摩訶薩八千人俱。皆悉安住普賢願行，所行無著者，普遍一切諸佛剎故。變無邊身者，親近一切佛如來故。所緣無際限境界清淨者，了知一切佛神變故。趣無量者，往詣諸佛現等覺處無休息故。無邊光明者，於一切法實相海中得無邊智光明故。無邊劫中說功德無盡者，辯才清淨故。等虛空界者，智所行境清淨故。無所依者，隨世意樂現色身故。能離翳者，了知無有眾生界故。虛空智慧者，放光明網遍法界故。究竟寂靜者，最寂靜心故。一切陀羅尼種性智境界者、於三摩地勇猛無畏者、眼住法界盡其際者、於一切法住無所得者、遊無邊智海者、已度智彼岸者、般若波羅蜜多者、般若波羅蜜多到一切世間波羅蜜者、於三摩地彼岸得自在者。

復有五百比丘尼俱，其名曰摩訶波闍波提比丘尼、瞿曇彌比丘尼、安隱比丘尼、優鉢羅華比丘尼、瘦瞿曇彌比丘尼、耶輸陀羅比丘尼等而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五百比丘尼俱，其名曰摩訶波闍波提比丘尼、瞿曇彌比丘尼、安隱比丘尼、優鉢羅華比丘尼、瘦瞿曇彌比丘尼、耶輸陀羅比丘尼等而為上首。

復有五百優婆塞俱，其名曰善威德優婆塞、天威德優婆塞、慧光優婆塞、名稱威德優婆塞、超名稱威德優婆塞、善慧優婆塞、月德優婆塞、月歡喜優婆塞、大歡喜優婆塞、羅睺賢優婆塞、大賢優婆塞等而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五百優婆塞俱，其名曰善威德優婆塞、天威德優婆塞、慧光優婆塞、名稱威德優婆塞、超名稱威德優婆塞、善慧優婆塞、月德優婆塞、月歡喜優婆塞、大歡喜優婆塞、羅睺賢優婆塞、大賢優婆塞等而為上首。

復有五百優婆夷俱，其名曰大光優婆夷、善光優婆夷、善身優婆夷、可樂身優婆夷、賢德優婆夷、月光優婆夷、光明優婆夷、勝光優婆夷、善眼優婆夷等而為上首。及餘無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等圍繞恭敬，而為說法。所謂廣說三律儀品一切如來毘奈耶法，開現一切諸菩薩行，明照法界入諸法門，能淨莊嚴一切佛剎，摧諸邪論降伏魔怨，令眾生界心得歡喜。開曉有情稠林之心，隨眾生意而為宣說，開示照曜眾生諸根，令其轉趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五百優婆夷俱，其名曰大光優婆夷、善光優婆夷、善身優婆夷、可樂身優婆夷、賢德優婆夷、月光優婆夷、光明優婆夷、勝光優婆夷、善眼優婆夷等而為上首。及餘無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等圍繞恭敬，而為說法。所謂廣說三律儀品一切如來毘奈耶法，開現一切諸菩薩行，明照法界入諸法門，能淨莊嚴一切佛剎，摧諸邪論降伏魔怨，令眾生界心得歡喜。開曉有情稠林之心，隨眾生意而為宣說，開示照曜眾生諸根，令其轉趣。

爾時尊者摩訶迦葉從坐而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！若諸眾生求於佛法力無畏者，攝受何法而修行之？攝受何法增長成熟諸如來道？攝受何法取諸功德，增長證入阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者摩訶迦葉從坐而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！若諸眾生求於佛法力無畏者，攝受何法而修行之？攝受何法增長成熟諸如來道？攝受何法取諸功德，增長證入阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉？」

佛告大迦葉言：「善哉善哉！迦葉！汝今所問，多所安隱哀愍世間，義利饒益安樂人天，乃能問佛如是之事。汝今諦聽，善思念之。吾當為汝分別解說。」時大迦葉及諸大眾受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大迦葉言：「善哉善哉！迦葉！汝今所問，多所安隱哀愍世間，義利饒益安樂人天，乃能問佛如是之事。汝今諦聽，善思念之。吾當為汝分別解說。」時大迦葉及諸大眾受教而聽。

佛告迦葉：「若諸眾生求佛智慧力無畏者，是等眾生無有少法為其可得，無所依倚種諸善根。迦葉！菩薩乃至求於阿耨多羅三藐三菩提時有所得者，即為著想。若著想者，於佛法外起有為想、於有為外起無為想，即於佛法而生想著及起解執，起解執時於佛法中堅住不捨。當知是人不名為向無上佛道。何以故？以於佛法起想執我而作勤修，則與我執數相應故而不捨離，則分別所分別。由是分別所分別處則為所害，若為所害則便馳騁，若馳騁者則有流轉，若流轉者則有貫穿，有貫穿者則有妄想，有妄想者則有分別，有分別者則增妄想，若增妄想則有遍計，若有遍計則離寂靜，若離寂靜則有隨逐，若有隨逐則有遊行，若有遊行則便失壞。云何失壞？謂失安隱。云何安隱？謂無分別。若失壞者則便常入，若常入者則便親近，若親近者則有隨眠，若有隨眠則有相續，若有相續則增相續，若增相續則遍相續，若遍相續語則狂亂，語若狂亂則便誑惑，若有誑惑則便憂惱，有憂惱者則有悔恨，若有悔恨則依倚無明為憂喜損害。而於是中無有少法可為依倚，然從妄想流澍生故為想繫縛，從想繫縛則想相續故名想縛。無有實處，一切貪處忿瞋癡處，皆是虛妄遍計分別增分別、計度增計度，是故彼人不能速得阿耨多羅三藐三菩提。迦葉！是名愛處。何名愛處？無有定法名之為愛；名為愛者，名愛處所。然有愛者但由堅著，若堅著時為虛空愛，若虛空愛生執著者，彼人即當得愛執著：我愛執著者、眾生愛執著者、善不善愛執著者。迦葉！是人則於一切空法起非空分別，則於非物而生物想。何謂為物？謂以菩提若以菩提為其物者，彼彼眾生由我想故而有我想，即非菩薩。於是中想若不可得，彼中想者亦不可得，是名我想無真實句，此即增語。所謂我想？若復有能圓滿薩埵則圓滿菩提。何謂菩提？所謂圓滿猶如於幻。云何如幻？謂說大我想者、大命想者，若復以想依止想者，則由非想依止非想。若以非想依非想者，則由狂醉故醉。若由狂醉故醉，則以苦逐苦。若以苦逐苦者，則彼彼如來皆說安住狂言馳騁者。何故名住狂言馳騁者？謂增作意。若增作意則有貢高，若有貢高則有言說，若有言說則便增說，若有增說如來記之是言說者、教授者、所持者。是故諸法皆從作意而得生長。迦葉！如上空中有雲聚起，不從東西南北四維上下而來。是故如來名實語者，知是雲聚非十方來，如實說之，以其義說、理相應說、以實理說。言雲聚者，則為非聚，故名雲聚。何名雲聚？以其各別起相狀故。云何種類各別相狀？以種種相皆是廣大迷惑相續，而於其中無少大相以為可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「若諸眾生求佛智慧力無畏者，是等眾生無有少法為其可得，無所依倚種諸善根。迦葉！菩薩乃至求於阿耨多羅三藐三菩提時有所得者，即為著想。若著想者，於佛法外起有為想、於有為外起無為想，即於佛法而生想著及起解執，起解執時於佛法中堅住不捨。當知是人不名為向無上佛道。何以故？以於佛法起想執我而作勤修，則與我執數相應故而不捨離，則分別所分別。由是分別所分別處則為所害，若為所害則便馳騁，若馳騁者則有流轉，若流轉者則有貫穿，有貫穿者則有妄想，有妄想者則有分別，有分別者則增妄想，若增妄想則有遍計，若有遍計則離寂靜，若離寂靜則有隨逐，若有隨逐則有遊行，若有遊行則便失壞。云何失壞？謂失安隱。云何安隱？謂無分別。若失壞者則便常入，若常入者則便親近，若親近者則有隨眠，若有隨眠則有相續，若有相續則增相續，若增相續則遍相續，若遍相續語則狂亂，語若狂亂則便誑惑，若有誑惑則便憂惱，有憂惱者則有悔恨，若有悔恨則依倚無明為憂喜損害。而於是中無有少法可為依倚，然從妄想流澍生故為想繫縛，從想繫縛則想相續故名想縛。無有實處，一切貪處忿瞋癡處，皆是虛妄遍計分別增分別、計度增計度，是故彼人不能速得阿耨多羅三藐三菩提。迦葉！是名愛處。何名愛處？無有定法名之為愛；名為愛者，名愛處所。然有愛者但由堅著，若堅著時為虛空愛，若虛空愛生執著者，彼人即當得愛執著：我愛執著者、眾生愛執著者、善不善愛執著者。迦葉！是人則於一切空法起非空分別，則於非物而生物想。何謂為物？謂以菩提若以菩提為其物者，彼彼眾生由我想故而有我想，即非菩薩。於是中想若不可得，彼中想者亦不可得，是名我想無真實句，此即增語。所謂我想？若復有能圓滿薩埵則圓滿菩提。何謂菩提？所謂圓滿猶如於幻。云何如幻？謂說大我想者、大命想者，若復以想依止想者，則由非想依止非想。若以非想依非想者，則由狂醉故醉。若由狂醉故醉，則以苦逐苦。若以苦逐苦者，則彼彼如來皆說安住狂言馳騁者。何故名住狂言馳騁者？謂增作意。若增作意則有貢高，若有貢高則有言說，若有言說則便增說，若有增說如來記之是言說者、教授者、所持者。是故諸法皆從作意而得生長。迦葉！如上空中有雲聚起，不從東西南北四維上下而來。是故如來名實語者，知是雲聚非十方來，如實說之，以其義說、理相應說、以實理說。言雲聚者，則為非聚，故名雲聚。何名雲聚？以其各別起相狀故。云何種類各別相狀？以種種相皆是廣大迷惑相續，而於其中無少大相以為可得。

汝觀雲聚起廣大相，則為非相。若非想者，但由畢竟廣大之相非實雲聚。迦葉！譬如有人語他人曰：『可共往詣蔭處坐耶？』智者言曰：『我不往坐。』彼作是言：『我於今者不作是說，但言是蔭。』爾時智者復語彼言：『汝言蔭者即是非蔭。』迦葉！汝觀彼人乃至隨俗猶能覺了。如是如是，迦葉！如來如實了知諸法真實理性，於大眾中正師子吼。復次迦葉！如來樂欲於隨順法住非順想，於諸眾生所有我想，於如來所是第一義。何以故？如來今者已知彼想，悉知一切眾生想者即為非想，此是最勝祕密之言。或有愚夫而生違背與如來諍，是故我言『世與我諍，我不與世諍』。云何名世？所謂眾生。何故眾生名之為世？如來了知如是世間，是故眾生名之為世。如彼愚夫異生之解，則便壞滅、極為所害。此是彼等常得信住，隨其世俗所謂無明。何以故？彼居大闇名住世者，若住世者則便有貪，若有貪者則便有瞋，若有瞋者則便有癡，若有癡者則為不淨，若不淨者則便相違。與誰相違？所謂如來及聲聞眾。若相違者則便乖背，若乖背者則重相違，重相違者則樂於有，樂於有者心則求之，求於有者則便遍求，若遍求者則不知足，不知足者則多所作，多所作者則便多欲，若多欲者彼則隨眠於三界中，若隨眠三界則令他隨眠，令他隨眠者彼則隨流亦隨流行者，若是隨流隨流行者則趣於死，若趣死者則不趣涅槃，不趣涅槃者則至非行處，至非行處者則趣地獄。如是迦葉！由不祥法與之相應，瞋忿毒心及不覆蔽，不覆蔽者不觀我想，不觀察者作一合想，不能銷滅我及我所。何名為我執？不實故住種種想造諸世業。若如是者，彼執我相以為其我。何名我所？謂貪欲，故名為我所。以於諸欲與身和合即起貪心，起貪著已能壞戒蘊，便於他所生不善心，由瞋覆蔽互相輕毀，及於財物攝為己有親近守護，是名我所。有我所者則有流轉，有流轉者則有迷惑，有迷惑者則有誹謗，有誹謗者則便有瞋，有瞋恚者則有吞害，有吞害者則為所燒，為所燒者則便遍燒，如是等過皆由貪欲。起男女想及以命想是我所有，名為我所。以是義故，說我所者則罵己身。一切愚夫以我隨眠為愚夫法，是故說之以為我所。迦葉！若有眾生不聞此法，而說菩提及菩薩行，則為非行。言菩薩行者，實無所行是菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝觀雲聚起廣大相，則為非相。若非想者，但由畢竟廣大之相非實雲聚。迦葉！譬如有人語他人曰：『可共往詣蔭處坐耶？』智者言曰：『我不往坐。』彼作是言：『我於今者不作是說，但言是蔭。』爾時智者復語彼言：『汝言蔭者即是非蔭。』迦葉！汝觀彼人乃至隨俗猶能覺了。如是如是，迦葉！如來如實了知諸法真實理性，於大眾中正師子吼。復次迦葉！如來樂欲於隨順法住非順想，於諸眾生所有我想，於如來所是第一義。何以故？如來今者已知彼想，悉知一切眾生想者即為非想，此是最勝祕密之言。或有愚夫而生違背與如來諍，是故我言『世與我諍，我不與世諍』。云何名世？所謂眾生。何故眾生名之為世？如來了知如是世間，是故眾生名之為世。如彼愚夫異生之解，則便壞滅、極為所害。此是彼等常得信住，隨其世俗所謂無明。何以故？彼居大闇名住世者，若住世者則便有貪，若有貪者則便有瞋，若有瞋者則便有癡，若有癡者則為不淨，若不淨者則便相違。與誰相違？所謂如來及聲聞眾。若相違者則便乖背，若乖背者則重相違，重相違者則樂於有，樂於有者心則求之，求於有者則便遍求，若遍求者則不知足，不知足者則多所作，多所作者則便多欲，若多欲者彼則隨眠於三界中，若隨眠三界則令他隨眠，令他隨眠者彼則隨流亦隨流行者，若是隨流隨流行者則趣於死，若趣死者則不趣涅槃，不趣涅槃者則至非行處，至非行處者則趣地獄。如是迦葉！由不祥法與之相應，瞋忿毒心及不覆蔽，不覆蔽者不觀我想，不觀察者作一合想，不能銷滅我及我所。何名為我執？不實故住種種想造諸世業。若如是者，彼執我相以為其我。何名我所？謂貪欲，故名為我所。以於諸欲與身和合即起貪心，起貪著已能壞戒蘊，便於他所生不善心，由瞋覆蔽互相輕毀，及於財物攝為己有親近守護，是名我所。有我所者則有流轉，有流轉者則有迷惑，有迷惑者則有誹謗，有誹謗者則便有瞋，有瞋恚者則有吞害，有吞害者則為所燒，為所燒者則便遍燒，如是等過皆由貪欲。起男女想及以命想是我所有，名為我所。以是義故，說我所者則罵己身。一切愚夫以我隨眠為愚夫法，是故說之以為我所。迦葉！若有眾生不聞此法，而說菩提及菩薩行，則為非行。言菩薩行者，實無所行是菩薩行。

「復次迦葉！若諸菩薩得行圓滿無有缺減，清淨極清淨遍清淨者，是人則能說此大法，名有勢力勇猛精進，其所說法等於虛空而無積聚，為如理者、有功德者、能修行者，終不為彼不如理者、無功德者、不修行者。汝等應當受持此法，於是法中勿生執著。何以故？如來所說最為第一，為於最上應供有情而發問故，我以勝法而為解說。云何勝法？謂無法想。迦葉！如是菩薩具足護持最初淨戒，心不貢高、不造無間業、不犯比丘尼，亦不親近諸俗人家，遠離殺生及不與取欲邪行法，離虛誑語離間麁惡雜穢語言，遠離欲貪瞋恚邪見，既不自惱亦不惱他，不與欲俱亦不受欲，不為博戲亦不教化，終不親近不男之人，不往婬女寡婦處女之家、不近他妻，亦不親近羅捕魚鳥畋獵魁膾旃荼羅等，於飲酒人不執其手而與鬪諍。離此諸事，如避惡狗旃荼羅輩。由住慈心，於彼一切所遠離者乃至不起一念惡心。有二十處應當遠離。何等二十？謂離女人，亦不與他調戲麁言論義諍訟。於父母處及佛法僧，離不恭敬。若諸女人減二十眾，不為說法。除有男子，終不往詣比丘尼尼僧說法會處。不應問訊諸比丘尼。不與女人作其書疏。或為他人傳書送彼。應付丈夫勿付婦女。於一切時親族別請終不受之。不以欲心經須臾頃住女人前。又亦不應捨離本居，往其屏處而與女人共為談說。不得隨逐比丘尼行。若比丘尼所施衣服不應受用，除在四眾演說法時為說法故有施衣者。應生是心猶如大地，然後受之，不應別觀施者之面。若聞有尼勸導施衣，不應受用。若比丘尼勸請受食，設令病苦終不受之，況復無病。若有寡婦而來請食，僧數不滿亦不受之。又亦不應入尼眾內。不應喚彼比丘尼來。若比丘尼來喚菩薩，應離住處拱手仰頭背而捨去。若說法時有比丘尼來禮其足，無令足動，但應目視雙手掌中。善男子！不應唯身修習精進，亦當勤心正念一處，於諸境界勿起貪瞋，為求一切智故起堅牢誓。聞是法已，成就信心應當修學。迦葉！若有趣菩薩乘善男子善女人等適聞此法，不能生於如實深信，終不能得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？由修學故證彼菩提，非不修學而能得證。若不修習得菩提者，猫兔等類亦應證得無上菩提。何以故？不正行者不能證得無上覺故。何以故？若不正行得菩提者，音聲言說亦應證得無上菩提，作如是言：『我當作佛！我當作佛！』以此證故，無邊眾生應成正覺。迦葉！若有眾生修學此行，甚為難有，猶尚不能經一晝夜專念在心，何況一劫乃至千劫。是故如來出現於世，甚為難事。迦葉！假使三千大千世界一切眾生，若經一劫百劫千劫乃至億百千劫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！若諸菩薩得行圓滿無有缺減，清淨極清淨遍清淨者，是人則能說此大法，名有勢力勇猛精進，其所說法等於虛空而無積聚，為如理者、有功德者、能修行者，終不為彼不如理者、無功德者、不修行者。汝等應當受持此法，於是法中勿生執著。何以故？如來所說最為第一，為於最上應供有情而發問故，我以勝法而為解說。云何勝法？謂無法想。迦葉！如是菩薩具足護持最初淨戒，心不貢高、不造無間業、不犯比丘尼，亦不親近諸俗人家，遠離殺生及不與取欲邪行法，離虛誑語離間麁惡雜穢語言，遠離欲貪瞋恚邪見，既不自惱亦不惱他，不與欲俱亦不受欲，不為博戲亦不教化，終不親近不男之人，不往婬女寡婦處女之家、不近他妻，亦不親近羅捕魚鳥畋獵魁膾旃荼羅等，於飲酒人不執其手而與鬪諍。離此諸事，如避惡狗旃荼羅輩。由住慈心，於彼一切所遠離者乃至不起一念惡心。有二十處應當遠離。何等二十？謂離女人，亦不與他調戲麁言論義諍訟。於父母處及佛法僧，離不恭敬。若諸女人減二十眾，不為說法。除有男子，終不往詣比丘尼尼僧說法會處。不應問訊諸比丘尼。不與女人作其書疏。或為他人傳書送彼。應付丈夫勿付婦女。於一切時親族別請終不受之。不以欲心經須臾頃住女人前。又亦不應捨離本居，往其屏處而與女人共為談說。不得隨逐比丘尼行。若比丘尼所施衣服不應受用，除在四眾演說法時為說法故有施衣者。應生是心猶如大地，然後受之，不應別觀施者之面。若聞有尼勸導施衣，不應受用。若比丘尼勸請受食，設令病苦終不受之，況復無病。若有寡婦而來請食，僧數不滿亦不受之。又亦不應入尼眾內。不應喚彼比丘尼來。若比丘尼來喚菩薩，應離住處拱手仰頭背而捨去。若說法時有比丘尼來禮其足，無令足動，但應目視雙手掌中。善男子！不應唯身修習精進，亦當勤心正念一處，於諸境界勿起貪瞋，為求一切智故起堅牢誓。聞是法已，成就信心應當修學。迦葉！若有趣菩薩乘善男子善女人等適聞此法，不能生於如實深信，終不能得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？由修學故證彼菩提，非不修學而能得證。若不修習得菩提者，猫兔等類亦應證得無上菩提。何以故？不正行者不能證得無上覺故。何以故？若不正行得菩提者，音聲言說亦應證得無上菩提，作如是言：『我當作佛！我當作佛！』以此證故，無邊眾生應成正覺。迦葉！若有眾生修學此行，甚為難有，猶尚不能經一晝夜專念在心，何況一劫乃至千劫。是故如來出現於世，甚為難事。迦葉！假使三千大千世界一切眾生，若經一劫百劫千劫乃至億百千劫

，為一眾生同唱是言：『汝應作佛！汝應作佛！』是諸眾生悉共圍遶相續唱言：『當得成佛！當得成佛！』如是次第，出息入息猶可斷絕，彼所發言曾無間斷。如是之言，尚不能熟初菩提心，何況能證無上佛果？若能證者，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，為一眾生同唱是言：『汝應作佛！汝應作佛！』是諸眾生悉共圍遶相續唱言：『當得成佛！當得成佛！』如是次第，出息入息猶可斷絕，彼所發言曾無間斷。如是之言，尚不能熟初菩提心，何況能證無上佛果？若能證者，無有是處。

「迦葉！我滅度後末法之時，及與汝等已般涅槃，不為諸天之所信護。當於爾時，多有眾生聞我功德發菩提心。於中或有諸比丘等，雖發無上菩提心已，而便安住二十法中。何等二十？所謂親附諸比丘尼，受不淨食，貪著美味，受比丘尼勸化飲食。迦葉！譬如今世多聞比丘住阿蘭若或聚落中勤修習法。於當來世諸比丘等亦復如是，於聚落間或阿蘭若，與比丘尼聚集言談問答法義。彼諸比丘及比丘尼，多生染心少生法心。迦葉！汝觀是輩得菩薩名，墮大危險取於惡趣。當於爾時初為法緣而相親附，互相見已欲火燒心，動於脣口表其欲念。彼相近時初為弟子，以阿闍梨法而申禮敬，自此之後當漸遣使，通致語言道路期會，或於街衢或在寺內遙相瞻視，於出入時問其所由，互稱親族結為姊妹。彼等由是數相見故而相習住，既習住已生於染心，生染心已共為穢事，為穢事已更以非梵行名而相呼召。由行非法退失菩提及以善趣，遠離涅槃棄捨如來，違背正法厭惡於僧。在於屏處，起欲恚害諸惡尋思，是人無有菩薩勝業四淨梵行，譬如今時勤修梵行諸菩薩眾，於未來世起欲恚害惡尋思者亦復如是。迦葉！當於爾時住是種類，所謂惡行賊行矯行。汝觀爾時毀禁戒者，聞是等經便生誹謗。若有已能住戒布施，生於歡喜發菩提心，後聞是經復生謗毀。汝觀爾時有此相貌，可為記驗。若聞是經而生誹謗，於中智者、修淨戒者、持正法者，知是經內說此比丘名不知法，即應捨離如是等人，此輩無心愛敬法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！我滅度後末法之時，及與汝等已般涅槃，不為諸天之所信護。當於爾時，多有眾生聞我功德發菩提心。於中或有諸比丘等，雖發無上菩提心已，而便安住二十法中。何等二十？所謂親附諸比丘尼，受不淨食，貪著美味，受比丘尼勸化飲食。迦葉！譬如今世多聞比丘住阿蘭若或聚落中勤修習法。於當來世諸比丘等亦復如是，於聚落間或阿蘭若，與比丘尼聚集言談問答法義。彼諸比丘及比丘尼，多生染心少生法心。迦葉！汝觀是輩得菩薩名，墮大危險取於惡趣。當於爾時初為法緣而相親附，互相見已欲火燒心，動於脣口表其欲念。彼相近時初為弟子，以阿闍梨法而申禮敬，自此之後當漸遣使，通致語言道路期會，或於街衢或在寺內遙相瞻視，於出入時問其所由，互稱親族結為姊妹。彼等由是數相見故而相習住，既習住已生於染心，生染心已共為穢事，為穢事已更以非梵行名而相呼召。由行非法退失菩提及以善趣，遠離涅槃棄捨如來，違背正法厭惡於僧。在於屏處，起欲恚害諸惡尋思，是人無有菩薩勝業四淨梵行，譬如今時勤修梵行諸菩薩眾，於未來世起欲恚害惡尋思者亦復如是。迦葉！當於爾時住是種類，所謂惡行賊行矯行。汝觀爾時毀禁戒者，聞是等經便生誹謗。若有已能住戒布施，生於歡喜發菩提心，後聞是經復生謗毀。汝觀爾時有此相貌，可為記驗。若聞是經而生誹謗，於中智者、修淨戒者、持正法者，知是經內說此比丘名不知法，即應捨離如是等人，此輩無心愛敬法故。