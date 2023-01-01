俱舍論頌疏論本第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱舍論頌疏論本第二十二

賢。謂賢和。聖謂聖正。此品廣明。故名分別。就此品中。大文有三。一總明道體性。二明道所證諦。三約道辨人。且初第一明道體性者。論云。如是已說煩惱等斷。於九勝位。得遍知名。然斷必由道力故得。此所由道其相云何。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢。謂賢和。聖謂聖正。此品廣明。故名分別。就此品中。大文有三。一總明道體性。二明道所證諦。三約道辨人。且初第一明道體性者。論云。如是已說煩惱等斷。於九勝位。得遍知名。然斷必由道力故得。此所由道其相云何。頌曰。

已說煩惱斷 由見諦修故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說煩惱斷 由見諦修故

見道唯無漏 修道通二種 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見道唯無漏 修道通二種

釋曰。前已廣說諸煩惱斷。由見諦道及修道故。於中見道唯是無漏。修道通二種 謂有漏無漏也。十五心位。見道速能治三界故 於四諦下。一剎那中。頓斷九品見所斷故。非有漏道有此堪能。故唯無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。前已廣說諸煩惱斷。由見諦道及修道故。於中見道唯是無漏。修道通二種 謂有漏無漏也。十五心位。見道速能治三界故 於四諦下。一剎那中。頓斷九品見所斷故。非有漏道有此堪能。故唯無漏。

從此第二。明道所證諦。就中分二。一明四諦。二明二諦。就明四諦中分二。一正明四諦。二別顯苦諦。且第一明四諦者。論云。如向所言。由見諦故 此所見諦。其相云何。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此第二。明道所證諦。就中分二。一明四諦。二明二諦。就明四諦中分二。一正明四諦。二別顯苦諦。且第一明四諦者。論云。如向所言。由見諦故 此所見諦。其相云何。頌曰。

諦四名已說 謂苦集滅道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦四名已說 謂苦集滅道

彼自體亦然 次第隨現觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼自體亦然 次第隨現觀

釋曰。諦四名已說者。謂界品。初云無漏謂道諦。此說道諦也。擇滅謂離繫。此說滅諦也。及苦集世間。此說苦集諦也。次第列者。一苦。二集。三滅。四道。問今此品。列四諦。與彼界品所說體有何異耶。答頌言彼自體亦然。謂顯體同彼故。說亦然聲。問四諦次第。何緣如是。答頌言次第隨現觀現觀者。見道也。謂現觀位先所觀者。便在先說。問何緣現觀。次第必然。答謂煗等。加行位。如是觀故。問何緣加行位。如是觀耶。答謂若有法。是愛著處。能作逼惱。為苦惱因。最初觀苦。次復觀苦以誰為因。便觀集諦。次復觀苦以誰為滅。便觀滅諦。次復觀苦滅以誰為道。便觀道諦。如見病已次尋病因。續思病愈。後求良藥。故良醫經云。夫醫王者。謂具四德。能拔毒箭。一善知病狀。二善知病因。三善知病愈。四善知良藥。如來亦爾。為大醫王。如實了知苦集滅道故。加行位如是次第觀現觀位中次第亦爾。如已觀地蹤馬奔馳。言現觀者。應知此目現等覺義。謂現前覺觀諦境也。問何故經中說為聖諦。答聖見四諦。無顛倒故。名為聖諦。故有頌曰 聖者說是樂(滅諦涅槃) 非聖說為苦(外道謂涅槃為苦也) 聖者說為苦(有漏也) 非聖說是樂(言有漏樂)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。諦四名已說者。謂界品。初云無漏謂道諦。此說道諦也。擇滅謂離繫。此說滅諦也。及苦集世間。此說苦集諦也。次第列者。一苦。二集。三滅。四道。問今此品。列四諦。與彼界品所說體有何異耶。答頌言彼自體亦然。謂顯體同彼故。說亦然聲。問四諦次第。何緣如是。答頌言次第隨現觀現觀者。見道也。謂現觀位先所觀者。便在先說。問何緣現觀。次第必然。答謂煗等。加行位。如是觀故。問何緣加行位。如是觀耶。答謂若有法。是愛著處。能作逼惱。為苦惱因。最初觀苦。次復觀苦以誰為因。便觀集諦。次復觀苦以誰為滅。便觀滅諦。次復觀苦滅以誰為道。便觀道諦。如見病已次尋病因。續思病愈。後求良藥。故良醫經云。夫醫王者。謂具四德。能拔毒箭。一善知病狀。二善知病因。三善知病愈。四善知良藥。如來亦爾。為大醫王。如實了知苦集滅道故。加行位如是次第觀現觀位中次第亦爾。如已觀地蹤馬奔馳。言現觀者。應知此目現等覺義。謂現前覺觀諦境也。問何故經中說為聖諦。答聖見四諦。無顛倒故。名為聖諦。故有頌曰 聖者說是樂(滅諦涅槃) 非聖說為苦(外道謂涅槃為苦也) 聖者說為苦(有漏也) 非聖說是樂(言有漏樂)。

從此第二。別明苦諦。論云。唯受一分(五受中苦受也)。是苦自體。所餘並非。如何可言諸有漏行皆是苦諦。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此第二。別明苦諦。論云。唯受一分(五受中苦受也)。是苦自體。所餘並非。如何可言諸有漏行皆是苦諦。頌曰。

苦由三苦合 如所應一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦由三苦合 如所應一切

可意非可意 餘有漏行法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可意非可意 餘有漏行法

釋曰。苦由三苦合者。標也。苦諦由三苦合名為苦諦。一苦苦性。謂苦受。生時苦。住時苦。名苦苦也 二壞苦性。謂樂受。生時樂。住時樂。壞時苦。名壞苦也 三行苦性。謂不苦不樂受。由行成苦。眾緣造作故。無常性故。名行苦也。如所應一切者。一切有漏。如其所應。與三苦合。皆名苦諦。一可意有漏法。與壞苦合。名為苦也。二不可意。有漏法。與苦苦合。名為苦也。三餘有漏法。與行苦合。名為苦也 謂除可意不可意。外名餘有漏應知。此中說可意。名壞苦。說不可意。名苦苦者。且約別論。理實可意。及不可意。皆名行苦。無常性故。故一切行。行苦故苦。行苦微細。唯聖觀見。故經部師。鳩摩羅多頌曰 如以一睫毛 置掌人不覺 若置眼睛上 為損及不安 愚夫如手掌。不覺行苦睫。智者如眼睛。緣極生厭怖(緣是行苦)故諸愚夫。於無間獄。生苦怖心。不如眾聖於有頂蘊。以有頂蘊是行苦故。問若諸法中。亦許有樂。何緣但說苦為聖諦。答薩婆多宗中。有一類釋。由樂少故。如置綠豆烏豆聚中。以少從多。名烏豆聚。誰有智者。瀝水洗癰。有少樂生。計癰為樂 經部祖師。以頌釋言。能為苦因故。能集眾苦故。有苦希彼故。說樂亦名苦 婆娑正義解云。理實應言。諸有及樂。體皆是苦。以就行苦同一味故。由此言苦。為諦非樂 又依經部宗及大眾部等。定無實樂。受唯是苦 愚夫顛倒妄謂之樂。故世尊言。汝應以苦觀於樂受 薩婆多宗言。樂實有。佛言以苦觀樂受者。意顯樂受。有二種性。一有樂性。依自相門。自性樂故。二有苦性。謂依異相門。亦是無常變壞法故 故言以苦觀樂受者。依行苦及壞苦說。非苦苦也。故有頌曰。諸佛正遍覺。知諸行無常(行苦)及有為變壞(壞苦)故說受皆苦 於前兩說。論主評云。對法諸師。言實有樂。此言應理 又薩婆多宗。苦集一物因果分二。即苦諦體為因義邊。亦名集諦 若依經部宗。唯說貪愛。為集諦體。以經唯說貪愛為集故 薩婆多云。經就勝故。說愛為集。理實一切。皆是集諦。故薄伽梵。伽陀中說。業愛及無明為因。招後行令諸有相續。名補特伽羅 此頌既言業與無明為因招果。故知非唯愛為集諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。苦由三苦合者。標也。苦諦由三苦合名為苦諦。一苦苦性。謂苦受。生時苦。住時苦。名苦苦也 二壞苦性。謂樂受。生時樂。住時樂。壞時苦。名壞苦也 三行苦性。謂不苦不樂受。由行成苦。眾緣造作故。無常性故。名行苦也。如所應一切者。一切有漏。如其所應。與三苦合。皆名苦諦。一可意有漏法。與壞苦合。名為苦也。二不可意。有漏法。與苦苦合。名為苦也。三餘有漏法。與行苦合。名為苦也 謂除可意不可意。外名餘有漏應知。此中說可意。名壞苦。說不可意。名苦苦者。且約別論。理實可意。及不可意。皆名行苦。無常性故。故一切行。行苦故苦。行苦微細。唯聖觀見。故經部師。鳩摩羅多頌曰 如以一睫毛 置掌人不覺 若置眼睛上 為損及不安 愚夫如手掌。不覺行苦睫。智者如眼睛。緣極生厭怖(緣是行苦)故諸愚夫。於無間獄。生苦怖心。不如眾聖於有頂蘊。以有頂蘊是行苦故。問若諸法中。亦許有樂。何緣但說苦為聖諦。答薩婆多宗中。有一類釋。由樂少故。如置綠豆烏豆聚中。以少從多。名烏豆聚。誰有智者。瀝水洗癰。有少樂生。計癰為樂 經部祖師。以頌釋言。能為苦因故。能集眾苦故。有苦希彼故。說樂亦名苦 婆娑正義解云。理實應言。諸有及樂。體皆是苦。以就行苦同一味故。由此言苦。為諦非樂 又依經部宗及大眾部等。定無實樂。受唯是苦 愚夫顛倒妄謂之樂。故世尊言。汝應以苦觀於樂受 薩婆多宗言。樂實有。佛言以苦觀樂受者。意顯樂受。有二種性。一有樂性。依自相門。自性樂故。二有苦性。謂依異相門。亦是無常變壞法故 故言以苦觀樂受者。依行苦及壞苦說。非苦苦也。故有頌曰。諸佛正遍覺。知諸行無常(行苦)及有為變壞(壞苦)故說受皆苦 於前兩說。論主評云。對法諸師。言實有樂。此言應理 又薩婆多宗。苦集一物因果分二。即苦諦體為因義邊。亦名集諦 若依經部宗。唯說貪愛。為集諦體。以經唯說貪愛為集故 薩婆多云。經就勝故。說愛為集。理實一切。皆是集諦。故薄伽梵。伽陀中說。業愛及無明為因。招後行令諸有相續。名補特伽羅 此頌既言業與無明為因招果。故知非唯愛為集諦。

從此第二明二諦。論云。諦有二種。一世俗諦。二勝義諦。如是二諦其相云何。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此第二明二諦。論云。諦有二種。一世俗諦。二勝義諦。如是二諦其相云何。頌曰。

彼覺破無 慧析餘亦爾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼覺破無 慧析餘亦爾

如瓶水世俗 異此名勝義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如瓶水世俗 異此名勝義

釋曰。彼覺破便無者。若彼物覺。物破便無。名世俗諦。如瓶被破瓶覺則無。如衣被破衣覺亦無。故瓶衣等名世俗諦。慧析餘亦爾者。謂若有物以慧析餘。彼覺則無亦是世俗。如水被慧分析色香味觸時。水覺則無。如析火亦爾。火覺則無。故此水火。名世俗諦。如瓶水世俗者。如瓶世俗屬初句也。如水世俗。屬第二句也。然此瓶水。未被析時。假立此名。稱為世俗。依世俗理。說有瓶等。是實非虛。名世俗諦。異此名勝義者。異此瓶水。名勝義諦。如青色等。碎至極微。色覺常在。及慧析味等。乃至極微。味覺常在。及慧分析受等四蘊。至一剎那。彼覺常在。故彼色等。名勝義諦。此真實有。故名勝義。依勝義理。說有色等。是實非虛。名勝義諦 依經部說。如無漏智及此後得世間正智。所取諸法。名勝義諦。除此已外。餘智取法。名世俗諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。彼覺破便無者。若彼物覺。物破便無。名世俗諦。如瓶被破瓶覺則無。如衣被破衣覺亦無。故瓶衣等名世俗諦。慧析餘亦爾者。謂若有物以慧析餘。彼覺則無亦是世俗。如水被慧分析色香味觸時。水覺則無。如析火亦爾。火覺則無。故此水火。名世俗諦。如瓶水世俗者。如瓶世俗屬初句也。如水世俗。屬第二句也。然此瓶水。未被析時。假立此名。稱為世俗。依世俗理。說有瓶等。是實非虛。名世俗諦。異此名勝義者。異此瓶水。名勝義諦。如青色等。碎至極微。色覺常在。及慧析味等。乃至極微。味覺常在。及慧分析受等四蘊。至一剎那。彼覺常在。故彼色等。名勝義諦。此真實有。故名勝義。依勝義理。說有色等。是實非虛。名勝義諦 依經部說。如無漏智及此後得世間正智。所取諸法。名勝義諦。除此已外。餘智取法。名世俗諦。

從此大文第三。約聖道辨人。就中分三。一明聖道加行。二約三道辨人。三明諸道差別。就明加行中。復分為二。一總標。二廣明。此下第一。總標加行者。論云。已辨諸諦。應說云何方便勤修。趣見諦道。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此大文第三。約聖道辨人。就中分三。一明聖道加行。二約三道辨人。三明諸道差別。就明加行中。復分為二。一總標。二廣明。此下第一。總標加行者。論云。已辨諸諦。應說云何方便勤修。趣見諦道。頌曰。

將趣見諦道 應住戒勤修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將趣見諦道 應住戒勤修

聞思修所成 謂名俱義境 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞思修所成 謂名俱義境

釋曰。將趣見諦道。應先住戒。然後勤修聞思修慧 因聞思修。所成慧故。慧名所成。依聞所成慧。起思所成慧。依思所成慧。起修所成慧。問三慧何別。答聞所成慧。唯緣名境。未能捨文而觀義故。思所成慧。緣名及義。未全捨文而觀義故。頌言俱者。謂名義也。修所成慧。唯緣義境。已能捨文而觀義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。將趣見諦道。應先住戒。然後勤修聞思修慧 因聞思修。所成慧故。慧名所成。依聞所成慧。起思所成慧。依思所成慧。起修所成慧。問三慧何別。答聞所成慧。唯緣名境。未能捨文而觀義故。思所成慧。緣名及義。未全捨文而觀義故。頌言俱者。謂名義也。修所成慧。唯緣義境。已能捨文而觀義故。

從此第二。廣明加行。就中分四。一明身器清淨。二明五停心位。三明四念住。四明四善根。此下第一明身器清淨。論云。諸有欲於修精勤學者。如何淨身器。令修速成。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此第二。廣明加行。就中分四。一明身器清淨。二明五停心位。三明四念住。四明四善根。此下第一明身器清淨。論云。諸有欲於修精勤學者。如何淨身器。令修速成。頌曰。

具身心遠離 無不足大欲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具身心遠離 無不足大欲

謂已得未得 多求名所無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂已得未得 多求名所無

治相違界三 無漏無貪性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治相違界三 無漏無貪性

四聖種亦爾 前三唯喜足 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖種亦爾 前三唯喜足

三生具後業 為治四愛生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三生具後業 為治四愛生

我所我事欲 暫息永除故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所我事欲 暫息永除故

釋曰。身器清淨略由三因。一身心遠離。二喜足少欲。三住四聖種。具身心遠離者。身遠離者。離相雜住。心遠離者。離不善尋 無不足大欲者。第二因也。無不足者。喜足也。無大欲者。少欲也。前二易可成。由喜足少欲。問無不足無大欲。此之二無。差別云何。答頌言謂已得未得多求名所無。謂已得衣等。更多希求。名不喜足。是喜足所無也。若未得衣等。更多希求。名為大欲。是少欲所無也。治相違者。此明喜足少欲。與此不喜足大欲相違也 界三者。喜足少欲。若有漏者。通三界。若無漏者。通九地。所治二種唯在欲界 無漏無貪性者。喜足少欲。亦通無漏。無貪為體。所治二種。以貪為性。四聖種亦爾者。釋第三因也。能生眾聖。故名聖種。四聖種體。亦是無貪。同前喜等。故言亦爾前三唯喜足者。一衣服喜足聖種。二飲食喜足聖種。三臥具喜足聖種。四樂斷樂修聖種。謂樂斷煩惱。樂修聖道也。問第四聖種。既非喜足。如何亦用無貪為體。答以能棄捨欲貪有貪故。此第四亦無貪性。問何須立此四聖種耶。答頌言三生具後業。前三聖種。助道生具。最後聖種。助道事業。以諸弟子捨俗生具及俗事業。世尊哀愍。立此助聖道生具事業。令修行者。解脫非久也。問何故安立如此二事。答頌言為治四愛生。一衣服愛。二飲食愛。三臥具愛。四有無有愛。治四愛故。立四聖種。我所我事。欲暫息永除故者。此更異釋。我所事欲者。衣服等三。此上起貪心。名我所事欲也。我事欲者。謂身也。身上起貪。名我事欲。為佛意欲令諸弟子。暫息我所事欲。故立前三聖種。永除我所及我事欲。故立第四聖種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。身器清淨略由三因。一身心遠離。二喜足少欲。三住四聖種。具身心遠離者。身遠離者。離相雜住。心遠離者。離不善尋 無不足大欲者。第二因也。無不足者。喜足也。無大欲者。少欲也。前二易可成。由喜足少欲。問無不足無大欲。此之二無。差別云何。答頌言謂已得未得多求名所無。謂已得衣等。更多希求。名不喜足。是喜足所無也。若未得衣等。更多希求。名為大欲。是少欲所無也。治相違者。此明喜足少欲。與此不喜足大欲相違也 界三者。喜足少欲。若有漏者。通三界。若無漏者。通九地。所治二種唯在欲界 無漏無貪性者。喜足少欲。亦通無漏。無貪為體。所治二種。以貪為性。四聖種亦爾者。釋第三因也。能生眾聖。故名聖種。四聖種體。亦是無貪。同前喜等。故言亦爾前三唯喜足者。一衣服喜足聖種。二飲食喜足聖種。三臥具喜足聖種。四樂斷樂修聖種。謂樂斷煩惱。樂修聖道也。問第四聖種。既非喜足。如何亦用無貪為體。答以能棄捨欲貪有貪故。此第四亦無貪性。問何須立此四聖種耶。答頌言三生具後業。前三聖種。助道生具。最後聖種。助道事業。以諸弟子捨俗生具及俗事業。世尊哀愍。立此助聖道生具事業。令修行者。解脫非久也。問何故安立如此二事。答頌言為治四愛生。一衣服愛。二飲食愛。三臥具愛。四有無有愛。治四愛故。立四聖種。我所我事。欲暫息永除故者。此更異釋。我所事欲者。衣服等三。此上起貪心。名我所事欲也。我事欲者。謂身也。身上起貪。名我事欲。為佛意欲令諸弟子。暫息我所事欲。故立前三聖種。永除我所及我事欲。故立第四聖種。

從此第二。明五停心位。七方便也。就中有二。一總標。二別釋。且總標者。論云。如是已說修所依器。由何門故。能正入修。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此第二。明五停心位。七方便也。就中有二。一總標。二別釋。且總標者。論云。如是已說修所依器。由何門故。能正入修。頌曰。

入修要二門 不淨觀息念 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入修要二門 不淨觀息念

貪尋增上者 如次第應修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪尋增上者 如次第應修

釋曰。正入修門要者有二。一不淨觀能治貪欲。二持息念能除亂尋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。正入修門要者有二。一不淨觀能治貪欲。二持息念能除亂尋。

從此第二別釋。就中分二。一釋不淨觀。二釋持息念。就不淨觀中。復分為二。一明行相。二諸門分別。且初明行相者。論云。此中先應辨不淨觀。如是觀相云何。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此第二別釋。就中分二。一釋不淨觀。二釋持息念。就不淨觀中。復分為二。一明行相。二諸門分別。且初明行相者。論云。此中先應辨不淨觀。如是觀相云何。頌曰。

為通治四貪 且辨觀骨鎖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為通治四貪 且辨觀骨鎖

廣至海復略 名初習業位 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣至海復略 名初習業位

除足至頭半 名為已熟修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除足至頭半 名為已熟修

繫心在眉間 名超作意位 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繫心在眉間 名超作意位

釋曰。修不淨觀。正為治貪。貪有四種。一顯色貪。二形色貪。三妙觸貪。四供奉貪。緣青瘀等。修不淨觀。治顯色貪。緣虫食等。治形色貪。緣虫蛆等。治妙觸貪。緣屍不動。治供奉貪 若緣骨鎖。修不淨觀。通治四貪。以骨鎖中無四貪境故。今應且辨修骨鎖觀。此唯勝解作意相應 言勝解者。假想觀也。謂於色中。作不淨殊勝解也。此不淨觀。少分緣故。不斷煩惱。夫斷惑者。要須遍緣故也。但能伏貪。令不現行 然瑜伽師。修骨鎖觀。總有三位。一初習業位。二已熟修位。三超作意位。修不淨觀。應先繫心於自身分。或於足指或額或餘。隨所樂處。安止其心。心得住已。依勝解力。假想思惟。皮肉爛墮。漸令骨淨。乃至具觀全身骨鎖。見一具已復觀第二。漸次一房一寺乃至遍地。以海為邊。骨鎖充滿 為令勝解得增長故。漸略而觀。乃至唯觀一具白骨。齊此漸略。不淨觀成。名初習業位。為令略觀勝解力增。於一具中。先除足骨。思惟餘骨。漸次乃至。除頭半骨。思惟半骨。齊此轉略。名已熟修位。為令略觀勝解自在。除頭半骨。繫心眉間。專注一緣。湛然而住。齊此極略。名超作意位 論云。有不淨觀。有所緣少非自在少。應作四句 作意已熟。所緣自身。名為第一句。作意熟故。非自在少。所緣一身故名所緣少 作意未熟。所緣至海。名第二句。作意未熟。是自在少。所緣至海。故非所緣少 作意已熟。所緣至海。為第三句。自在所緣。俱非少也 作意未熟。所緣自身。為第四句。自在所緣。二俱少也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。修不淨觀。正為治貪。貪有四種。一顯色貪。二形色貪。三妙觸貪。四供奉貪。緣青瘀等。修不淨觀。治顯色貪。緣虫食等。治形色貪。緣虫蛆等。治妙觸貪。緣屍不動。治供奉貪 若緣骨鎖。修不淨觀。通治四貪。以骨鎖中無四貪境故。今應且辨修骨鎖觀。此唯勝解作意相應 言勝解者。假想觀也。謂於色中。作不淨殊勝解也。此不淨觀。少分緣故。不斷煩惱。夫斷惑者。要須遍緣故也。但能伏貪。令不現行 然瑜伽師。修骨鎖觀。總有三位。一初習業位。二已熟修位。三超作意位。修不淨觀。應先繫心於自身分。或於足指或額或餘。隨所樂處。安止其心。心得住已。依勝解力。假想思惟。皮肉爛墮。漸令骨淨。乃至具觀全身骨鎖。見一具已復觀第二。漸次一房一寺乃至遍地。以海為邊。骨鎖充滿 為令勝解得增長故。漸略而觀。乃至唯觀一具白骨。齊此漸略。不淨觀成。名初習業位。為令略觀勝解力增。於一具中。先除足骨。思惟餘骨。漸次乃至。除頭半骨。思惟半骨。齊此轉略。名已熟修位。為令略觀勝解自在。除頭半骨。繫心眉間。專注一緣。湛然而住。齊此極略。名超作意位 論云。有不淨觀。有所緣少非自在少。應作四句 作意已熟。所緣自身。名為第一句。作意熟故。非自在少。所緣一身故名所緣少 作意未熟。所緣至海。名第二句。作意未熟。是自在少。所緣至海。故非所緣少 作意已熟。所緣至海。為第三句。自在所緣。俱非少也 作意未熟。所緣自身。為第四句。自在所緣。二俱少也。

從此第二諸門分別。論云。此不淨觀何性(一問)。依幾地(二問)。緣何境(三問)。何處生(四問)。何行相(五問)。緣何世(六問)。為有漏為無漏(七問)。為離染得。為加行得(八問)。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此第二諸門分別。論云。此不淨觀何性(一問)。依幾地(二問)。緣何境(三問)。何處生(四問)。何行相(五問)。緣何世(六問)。為有漏為無漏(七問)。為離染得。為加行得(八問)。頌曰。

無貪性十地 緣欲色人生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無貪性十地 緣欲色人生

不淨自世緣 有漏通二得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨自世緣 有漏通二得

釋曰。無貪性者。答初問也。謂不淨觀。無貪為體。十地者。答第二問。通依十地。謂四根本靜慮。及四近分中間欲界 言四近分者。謂四禪各有近分也 緣欲色者。答第三問。唯緣欲界顯形色 人生者。答第四問。唯在人趣生。除北俱盧。以天趣中。無有青瘀等。故無此觀 不淨者。答第五問。以不淨為行相 自世緣者。答第六問。若在過去。緣過去世。若在現在。緣現在世。若在未來。緣未來世。名自世緣。若不生法。通緣三世。有漏者。答第七問。既是假想觀。故唯有漏。通二得者。答第八問。通離染得及加行得。若曾修得。有離染得。曾未得者。有加行得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。無貪性者。答初問也。謂不淨觀。無貪為體。十地者。答第二問。通依十地。謂四根本靜慮。及四近分中間欲界 言四近分者。謂四禪各有近分也 緣欲色者。答第三問。唯緣欲界顯形色 人生者。答第四問。唯在人趣生。除北俱盧。以天趣中。無有青瘀等。故無此觀 不淨者。答第五問。以不淨為行相 自世緣者。答第六問。若在過去。緣過去世。若在現在。緣現在世。若在未來。緣未來世。名自世緣。若不生法。通緣三世。有漏者。答第七問。既是假想觀。故唯有漏。通二得者。答第八問。通離染得及加行得。若曾修得。有離染得。曾未得者。有加行得。

從此第二。別釋持息念。就中分二。一明念差別。二明息差別。且釋念差別者。論云。說不淨觀相差別。已次應辨持息念。此差別相云何。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此第二。別釋持息念。就中分二。一明念差別。二明息差別。且釋念差別者。論云。說不淨觀相差別。已次應辨持息念。此差別相云何。頌曰。

息念慧五地 緣風依欲身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息念慧五地 緣風依欲身

二得實外無 有六謂數等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二得實外無 有六謂數等

釋曰。此有八門。息念慧者。第一出體門。此之息念。以慧為體。息即是風。念持息故名為息念。體雖是慧。而名念者。由念力持。慧於境中。得分明故。經言阿那阿波那念。阿那者。此云遣來。謂持息入。是引外風。令入身義。阿波那者。此云遣去。謂持息出。是引內風。令出身義。五地者。第二依地門。謂依初禪近分。及二三禪近分。並中間欲界。此念唯與捨受相應故。在近分中間欲界。非餘地也。謂苦樂受。能順引尋。此念治尋。故唯捨受 緣風者。第三境界門。此定緣風 依欲身者。第四依身門。唯依欲界人天趣身。除北俱盧 二得者。第五辨得門。通離染得及加行得 實者。第六作意門。此與真實作意。相應非假想也 外無者。第七簡邪門。佛教方修。外道無有。以諸外道無說者故。自不能覺微細法故 數等者。第八辨相門。此相差別。由具六因。一數。二隨。三止。四觀。五轉。六淨。數者謂繫心。緣出入息。從一至十。此有三失。一數減失於二謂一。二數增失。於一謂二。三雜亂失。於入謂出。於出謂入。離此三失。是名正數。中間錯亂。復應從一次第數之。終而復始。乃至得定 隨謂繫心。緣出入息。不作加行。隨息而行。止謂繫念。唯在鼻端。或於足指。隨所樂處。安止其心。觀謂觀察此息風。已竝觀息俱大種造色。及依色住。心心所法。具觀五蘊。以為境界。轉謂移轉。轉息風覺。乃至世第一法位。淨謂勝進。入見道位等。乃至盡智等。為攝六相故。說頌曰 持息念應知 有六種異相 謂數隨止觀 轉淨相差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此有八門。息念慧者。第一出體門。此之息念。以慧為體。息即是風。念持息故名為息念。體雖是慧。而名念者。由念力持。慧於境中。得分明故。經言阿那阿波那念。阿那者。此云遣來。謂持息入。是引外風。令入身義。阿波那者。此云遣去。謂持息出。是引內風。令出身義。五地者。第二依地門。謂依初禪近分。及二三禪近分。並中間欲界。此念唯與捨受相應故。在近分中間欲界。非餘地也。謂苦樂受。能順引尋。此念治尋。故唯捨受 緣風者。第三境界門。此定緣風 依欲身者。第四依身門。唯依欲界人天趣身。除北俱盧 二得者。第五辨得門。通離染得及加行得 實者。第六作意門。此與真實作意。相應非假想也 外無者。第七簡邪門。佛教方修。外道無有。以諸外道無說者故。自不能覺微細法故 數等者。第八辨相門。此相差別。由具六因。一數。二隨。三止。四觀。五轉。六淨。數者謂繫心。緣出入息。從一至十。此有三失。一數減失於二謂一。二數增失。於一謂二。三雜亂失。於入謂出。於出謂入。離此三失。是名正數。中間錯亂。復應從一次第數之。終而復始。乃至得定 隨謂繫心。緣出入息。不作加行。隨息而行。止謂繫念。唯在鼻端。或於足指。隨所樂處。安止其心。觀謂觀察此息風。已竝觀息俱大種造色。及依色住。心心所法。具觀五蘊。以為境界。轉謂移轉。轉息風覺。乃至世第一法位。淨謂勝進。入見道位等。乃至盡智等。為攝六相故。說頌曰 持息念應知 有六種異相 謂數隨止觀 轉淨相差別。

從此第二明息差別。論云。息相差別云何應知。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此第二明息差別。論云。息相差別云何應知。頌曰。

入出息隨身 依二差別轉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入出息隨身 依二差別轉

情數非執受 等流非下緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 情數非執受 等流非下緣

釋曰。此有六門。入出息隨身者。第一依身門。謂息隨身。以息是身一分攝故 依二差別轉者。次第二依息門。身心名二。息依身心轉也。要具四緣。息方得轉。一息所依地。謂欲界初二三禪。名有息地也。二風道通。謂口鼻也。三毛孔開。四入出息地。麁心現前 前三名身差別。後一名心差別。生無色界。四緣俱闕。若羯剌藍。頞部曇。閉尸。健南。四位唯有麁心及息地。闕餘二緣。及在欲界初二三禪。入二無心定。唯有三緣。闕麁心一也 若在欲界等。入第四定。唯有二緣。闕麁心及毛孔開。以第四定極淳厚故。引彼大種。遍滿身中。毛孔不開也 若身生第四定。有風道通。謂口鼻也。及容有麁心。謂起下地威儀。通果心也。闕餘二緣。此上諸位。隨闕一緣。息皆不轉故。論云。謂要身中(息所依也)。有諸孔隙(孔是風道通。隙是毛孔開也)。入出息地。麁心現前(第四緣也)。息於爾時。方得轉故。出第四定等。及初生時。息最先入(謂息先無故也)。入第四定等。及後死時。息最後出(息新斷故)情數者。第三依情門。息是有情數攝。身一分故。非執受者。第四非執受門。息非執受。不與根合故。等流者。第五五類門。息是等流性。同類因生故。非下緣者。第六息觀門。息唯自上地心之所緣。非下地心緣上地息。如身生欲界。起欲界心。自地心也。起上初二三禪心。緣欲界息者。上地心也。若初禪息。唯三地緣。第二禪息。通二地緣。第三禪息。唯自地緣。若生下地。無上息故。又生上地。起下地心。非是緣息心。故下地心。不緣上地息也。如生初禪。起欲界心。唯是通果。然此通果。唯緣欲界所變化事 若生上二禪等。起初禪等心。通威儀通果。威儀唯緣初禪身業。通果亦唯緣初禪變化。故起下地心。而不能緣上地息也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此有六門。入出息隨身者。第一依身門。謂息隨身。以息是身一分攝故 依二差別轉者。次第二依息門。身心名二。息依身心轉也。要具四緣。息方得轉。一息所依地。謂欲界初二三禪。名有息地也。二風道通。謂口鼻也。三毛孔開。四入出息地。麁心現前 前三名身差別。後一名心差別。生無色界。四緣俱闕。若羯剌藍。頞部曇。閉尸。健南。四位唯有麁心及息地。闕餘二緣。及在欲界初二三禪。入二無心定。唯有三緣。闕麁心一也 若在欲界等。入第四定。唯有二緣。闕麁心及毛孔開。以第四定極淳厚故。引彼大種。遍滿身中。毛孔不開也 若身生第四定。有風道通。謂口鼻也。及容有麁心。謂起下地威儀。通果心也。闕餘二緣。此上諸位。隨闕一緣。息皆不轉故。論云。謂要身中(息所依也)。有諸孔隙(孔是風道通。隙是毛孔開也)。入出息地。麁心現前(第四緣也)。息於爾時。方得轉故。出第四定等。及初生時。息最先入(謂息先無故也)。入第四定等。及後死時。息最後出(息新斷故)情數者。第三依情門。息是有情數攝。身一分故。非執受者。第四非執受門。息非執受。不與根合故。等流者。第五五類門。息是等流性。同類因生故。非下緣者。第六息觀門。息唯自上地心之所緣。非下地心緣上地息。如身生欲界。起欲界心。自地心也。起上初二三禪心。緣欲界息者。上地心也。若初禪息。唯三地緣。第二禪息。通二地緣。第三禪息。唯自地緣。若生下地。無上息故。又生上地。起下地心。非是緣息心。故下地心。不緣上地息也。如生初禪。起欲界心。唯是通果。然此通果。唯緣欲界所變化事 若生上二禪等。起初禪等心。通威儀通果。威儀唯緣初禪身業。通果亦唯緣初禪變化。故起下地心。而不能緣上地息也。