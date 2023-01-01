俱舍論記卷第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱舍論記卷第二十三

沙門釋光述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門釋光述

分別賢聖品第六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別賢聖品第六之二

如是已說至治倒故唯四者。此下第三明四念住。就中。一明別相念住。二明總相念住。此即明別相念住。七加行中第二加行也。結前問起 如是已說不淨息念。入．修二門。由此二門心便得定。心得定已復何所修 就頌答中。初頌標名總舉。次兩句出體。次一句明次第。後一句明唯四種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說至治倒故唯四者。此下第三明四念住。就中。一明別相念住。二明總相念住。此即明別相念住。七加行中第二加行也。結前問起 如是已說不淨息念。入．修二門。由此二門心便得定。心得定已復何所修 就頌答中。初頌標名總舉。次兩句出體。次一句明次第。後一句明唯四種。

論曰至修四念住者。釋初兩句 奢摩他。此云止 毘鉢舍那。此云觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至修四念住者。釋初兩句 奢摩他。此云止 毘鉢舍那。此云觀。

如何修習四念住耶者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何修習四念住耶者。問。

謂以自共相至除三餘法者。舉第三．第四句答。謂以自相別觀身．受．心．法。謂以共相別觀身．受．心．法 問如何得知。共相別觀身．受．心．法 答如正理六十云。以自．共相於身等境一一別觀 又云。或身念住觀自相者。謂觀於身各別自性。次身念住觀共相者。謂觀身上與餘有為俱無常性。與餘有漏俱是苦性。與餘一切法俱空．無我性(受等隨應)文法蘊足論第五解身念住中。以無常．苦．空．非我於身．受．心．法一一別觀 以此等論證知。共相別觀身等。除身．受．心三餘一切法名法自性。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂以自共相至除三餘法者。舉第三．第四句答。謂以自相別觀身．受．心．法。謂以共相別觀身．受．心．法 問如何得知。共相別觀身．受．心．法 答如正理六十云。以自．共相於身等境一一別觀 又云。或身念住觀自相者。謂觀於身各別自性。次身念住觀共相者。謂觀身上與餘有為俱無常性。與餘有漏俱是苦性。與餘一切法俱空．無我性(受等隨應)文法蘊足論第五解身念住中。以無常．苦．空．非我於身．受．心．法一一別觀 以此等論證知。共相別觀身等。除身．受．心三餘一切法名法自性。餘文可知。

傳說在定至如應當知者。顯觀成相。毘婆沙師傳說。在定以一極微。以一剎那。各別觀身名身念住滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傳說在定至如應當知者。顯觀成相。毘婆沙師傳說。在定以一極微。以一剎那。各別觀身名身念住滿。

問無表非極微如何說成滿 解云此文且據礙色成滿 或可。此文亦通無表。雖無極微有剎那故。餘受．心．法三種滿相如應當知。皆非色故無有極微。以剎那觀。雖無為法無有剎那。且據有為從多分說 又解若有為以剎那無常別觀。若無為以空．非我別觀。故言如應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問無表非極微如何說成滿 解云此文且據礙色成滿 或可。此文亦通無表。雖無極微有剎那故。餘受．心．法三種滿相如應當知。皆非色故無有極微。以剎那觀。雖無為法無有剎那。且據有為從多分說 又解若有為以剎那無常別觀。若無為以空．非我別觀。故言如應當知。

何等名為四念住體者。此下釋第五．第六句。此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等名為四念住體者。此下釋第五．第六句。此即問也。

此四念住至所緣別故者。開章總答。正理云。何緣故說三種念住。為愚行相．資糧．所緣三種有情故說三種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四念住至所緣別故者。開章總答。正理云。何緣故說三種念住。為愚行相．資糧．所緣三種有情故說三種。

自性念住至三種念住者。此釋初章。自性念住以聞．思．修三慧為體。即此三慧亦名三種念住言釋名者。自性是慧名念住者。慧由念住。或令念住故名自性念住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性念住至三種念住者。此釋初章。自性念住以聞．思．修三慧為體。即此三慧亦名三種念住言釋名者。自性是慧名念住者。慧由念住。或令念住故名自性念住。

相雜念住至俱有為體者。釋第二章。相雜念住以慧及慧所餘俱有法為體 言釋名者。慧由念住 或令念住故名念住。念住相應及俱有法與念住相雜名相雜念住 問如何得知相雜念住亦攝慧耶 答如顯宗三十云。三中相雜能斷煩惱。非二能斷。太減增故。然相雜言亦攝慧體。慧與俱有互相雜故 又正理六十云。自性念住非不亦能斷諸煩惱。體是慧故。然名自性謂無所待。斷煩惱時必待餘法。故斷煩惱位慧立相雜名。由此所言相雜念住能斷煩惱。理善成立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相雜念住至俱有為體者。釋第二章。相雜念住以慧及慧所餘俱有法為體 言釋名者。慧由念住 或令念住故名念住。念住相應及俱有法與念住相雜名相雜念住 問如何得知相雜念住亦攝慧耶 答如顯宗三十云。三中相雜能斷煩惱。非二能斷。太減增故。然相雜言亦攝慧體。慧與俱有互相雜故 又正理六十云。自性念住非不亦能斷諸煩惱。體是慧故。然名自性謂無所待。斷煩惱時必待餘法。故斷煩惱位慧立相雜名。由此所言相雜念住能斷煩惱。理善成立。

所緣念住至諸法為體者。釋第三章。所緣念住以慧所緣諸法為體。以一切法無不皆是慧所緣故 言釋名者。慧由念住 或令念住故名念住。身．受．心．法。是念住所緣名所緣念住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所緣念住至諸法為體者。釋第三章。所緣念住以慧所緣諸法為體。以一切法無不皆是慧所緣故 言釋名者。慧由念住 或令念住故名念住。身．受．心．法。是念住所緣名所緣念住。

寧知自性是慧非餘者。問。寧知自性念住是慧非餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧知自性是慧非餘者。問。寧知自性念住是慧非餘。

經說於身至循觀用故者。引答可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經說於身至循觀用故者。引答可知。

何緣於慧立念住名者。問。自性是慧應名慧住。何緣於慧立念住名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣於慧立念住名者。問。自性是慧應名慧住。何緣於慧立念住名。

毘婆沙師至由楔力持者。答。斧由楔持能破於木。慧由念持於境得轉。此即從因為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘婆沙師至由楔力持者。答。斧由楔持能破於木。慧由念持於境得轉。此即從因為名。

理實應言至便住不謬者。論主釋云。理實應言慧令念住。從果為名。是故於慧立念住名。隨慧所觀念能明記。引論及經。皆由慧觀念便得住 無滅梵云阿尼律陀。舊云阿那律。或云阿尼樓豆訛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理實應言至便住不謬者。論主釋云。理實應言慧令念住。從果為名。是故於慧立念住名。隨慧所觀念能明記。引論及經。皆由慧觀念便得住 無滅梵云阿尼律陀。舊云阿那律。或云阿尼樓豆訛也。

然有經言至各有三種者會釋經文。然有經言問此四念住由何故集 由何故滅。經復答言。食集故令身集。由段食故身得增長。觸集故令受集。由觸因故受果得生。名色集故令心集。由名與心為相應．俱有等。由色與心為依．緣等心果得生 又解約四識住色蘊是色。受．想．行是名。識是能住即是所集。是故除識。作意集故令法集。由作意起故令此法中餘心所起。若食．觸．名色．作意四因滅故。如次令身．受．心．法四果滅若依此經念住有四。如何乃言慧為自性。論主釋言。應知彼說三念住中。所緣念住以念於彼得安住故名所緣念住。又四念住別名隨所緣。於所緣中。或緣自相續身。或緣他相續身。或緣自．他相續身。三種異故。俱謂緣自．他。一一念住緣自．他．俱各有三種。三四即成十二念住。故彼經說。所緣念住。四念住中雖身．及法。亦通非相續 此中且據相續以論 或從多分說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然有經言至各有三種者會釋經文。然有經言問此四念住由何故集 由何故滅。經復答言。食集故令身集。由段食故身得增長。觸集故令受集。由觸因故受果得生。名色集故令心集。由名與心為相應．俱有等。由色與心為依．緣等心果得生 又解約四識住色蘊是色。受．想．行是名。識是能住即是所集。是故除識。作意集故令法集。由作意起故令此法中餘心所起。若食．觸．名色．作意四因滅故。如次令身．受．心．法四果滅若依此經念住有四。如何乃言慧為自性。論主釋言。應知彼說三念住中。所緣念住以念於彼得安住故名所緣念住。又四念住別名隨所緣。於所緣中。或緣自相續身。或緣他相續身。或緣自．他相續身。三種異故。俱謂緣自．他。一一念住緣自．他．俱各有三種。三四即成十二念住。故彼經說。所緣念住。四念住中雖身．及法。亦通非相續 此中且據相續以論 或從多分說。

此四念住說次隨生者。釋第七句。明四次第生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四念住說次隨生者。釋第七句。明四次第生。

生復何緣次第如是者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生復何緣次第如是者。問。

隨境麁者至如是次第者。答。隨境麁者應先觀故。於四種中色麁先觀。於後三中受麁先觀。如手等痛。於後二中心麁先觀。法最細故所以後觀 法中想等雖復麁心。法中涅槃極微細故。與極細法合施設故。據細以論。故最後說 或諸欲貪於身處轉。故四念住觀身在初 然貪於身由欣樂於受。或由欣樂受故觀受第二 欣樂於受由心不調故第三觀心 心之不調由惑未斷。惑是法攝故第四觀法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨境麁者至如是次第者。答。隨境麁者應先觀故。於四種中色麁先觀。於後三中受麁先觀。如手等痛。於後二中心麁先觀。法最細故所以後觀 法中想等雖復麁心。法中涅槃極微細故。與極細法合施設故。據細以論。故最後說 或諸欲貪於身處轉。故四念住觀身在初 然貪於身由欣樂於受。或由欣樂受故觀受第二 欣樂於受由心不調故第三觀心 心之不調由惑未斷。惑是法攝故第四觀法。

此四念住至不增不減者。釋第八句。明唯有四。四念住中觀身不淨治彼淨倒。觀受是苦治彼樂倒。觀心無常治彼常倒。觀法無我治彼我倒。又正理云。或為對治段．觸．識．思食。如次建立身等四念住。故唯有四不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四念住至不增不減者。釋第八句。明唯有四。四念住中觀身不淨治彼淨倒。觀受是苦治彼樂倒。觀心無常治彼常倒。觀法無我治彼我倒。又正理云。或為對治段．觸．識．思食。如次建立身等四念住。故唯有四不增不減。

四中三種至名為雜緣者。顯四所緣有雜．不雜。四中前三一一別觀唯不雜緣。第四所緣通雜．不雜。若唯觀法名不雜緣。於身等四。或二合觀。或三合觀。或四總觀。二二合觀有六。三三合觀有四。四合觀有一。總有十一名雜緣法通名法故。先不雜緣身．受．心．法。從不雜緣法念住後無間引起雜緣法念住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四中三種至名為雜緣者。顯四所緣有雜．不雜。四中前三一一別觀唯不雜緣。第四所緣通雜．不雜。若唯觀法名不雜緣。於身等四。或二合觀。或三合觀。或四總觀。二二合觀有六。三三合觀有四。四合觀有一。總有十一名雜緣法通名法故。先不雜緣身．受．心．法。從不雜緣法念住後無間引起雜緣法念住。

如是熟修至苦空非我者。此即第二明總相念住。七加行中第三加行也。彼觀行者居緣總雜法念住中。唯觀所緣身等四境修四行相。觀諸有為皆非常性。觀諸有漏皆是苦性。觀一切法空．非我性。雜緣法念住總有三種。謂二．三．四唯總緣四名此所修。前雜非唯故與差別 問婆沙云三義觀．七處善。此論何故不說。三義觀者。謂次第觀蘊．處．界也。七處善者。謂觀色苦。觀色集。觀色滅。觀色道。觀色愛味。觀色過患。觀色出離。前之四種觀色四諦。色愛味言重觀色集。色過患言重觀色苦。色出離言重觀色滅諦。先觀集者隨說次第。不言道者。以諸能觀多是道故。受．想．行．識各七亦然。應言三十五。不過七故但言七處善 解云亦應說有。而不說者略而不論 又解三義．七處聲聞作。佛．及獨覺不作。此中通據三乘加行。是故不說彼二觀門 問三義觀．七處善何位起耶 解云在雜緣法念住後。總相念住前加行位起此二種。故正理六十一云。論曰雜緣法念住總有四種。二．三．四．五蘊為境別故。唯總緣五名此所修。彼居此中修四行相。總觀一切身．受．心．法。所謂非常．苦．空．非我。然於修習此念住時。有餘善根能為方便。彼應次第修令現前。謂彼已熟修雜緣法念住。將欲修習此念住時。先應總緣修無我行。次觀生．滅。次觀緣起。以觀行者先觀諸行從因生滅。便於因果相屬觀門易趣入故。或有欲令先觀緣起。此後引起緣三義觀。此觀無間修七處善。於七處善得善巧故。能於先來諸所見境立因果諦次第觀察。如是熟修智及定已便能安立順現觀諦。謂欲．上界苦等各別。於如是八隨次第觀修未曾修十六行相。彼由聞慧於八諦中。初起如斯十六行觀。如隔薄絹覩見眾色。齊此名為聞慧圓滿。思所成慧准此應說。次於生死深生厭患。欣樂涅槃寂靜功德。此後多引厭觀現前。方便勤修漸增漸勝。引起如是能順決擇思所成攝最勝善根。即是所修總緣共相法念住 解云此顯雜緣法念住後。是總緣共相法念住前加行。一修無我行。二觀生．滅。三觀緣起。或有欲令先觀緣起。四緣三義觀。五修七處善。六聞慧學作十六行觀。七思慧學作十六行觀。八深厭生死欣樂涅槃。此竝是總相加行。從此便能引起如是能順決擇思所成攝最勝善根。即是所修總緣共相法念住也。此中且據未離欲染故。言總相思慧所攝。若已離欲。總相念住即修慧所攝。故正理六十一云。若有先離欲界染者。依色界攝修所成慧。厭患生死欣樂涅槃。多厭行俱作意次第能引異類煗善根生。諸有先時未離欲染依思所成慧引煗善根生故。彼不應作一向執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是熟修至苦空非我者。此即第二明總相念住。七加行中第三加行也。彼觀行者居緣總雜法念住中。唯觀所緣身等四境修四行相。觀諸有為皆非常性。觀諸有漏皆是苦性。觀一切法空．非我性。雜緣法念住總有三種。謂二．三．四唯總緣四名此所修。前雜非唯故與差別 問婆沙云三義觀．七處善。此論何故不說。三義觀者。謂次第觀蘊．處．界也。七處善者。謂觀色苦。觀色集。觀色滅。觀色道。觀色愛味。觀色過患。觀色出離。前之四種觀色四諦。色愛味言重觀色集。色過患言重觀色苦。色出離言重觀色滅諦。先觀集者隨說次第。不言道者。以諸能觀多是道故。受．想．行．識各七亦然。應言三十五。不過七故但言七處善 解云亦應說有。而不說者略而不論 又解三義．七處聲聞作。佛．及獨覺不作。此中通據三乘加行。是故不說彼二觀門 問三義觀．七處善何位起耶 解云在雜緣法念住後。總相念住前加行位起此二種。故正理六十一云。論曰雜緣法念住總有四種。二．三．四．五蘊為境別故。唯總緣五名此所修。彼居此中修四行相。總觀一切身．受．心．法。所謂非常．苦．空．非我。然於修習此念住時。有餘善根能為方便。彼應次第修令現前。謂彼已熟修雜緣法念住。將欲修習此念住時。先應總緣修無我行。次觀生．滅。次觀緣起。以觀行者先觀諸行從因生滅。便於因果相屬觀門易趣入故。或有欲令先觀緣起。此後引起緣三義觀。此觀無間修七處善。於七處善得善巧故。能於先來諸所見境立因果諦次第觀察。如是熟修智及定已便能安立順現觀諦。謂欲．上界苦等各別。於如是八隨次第觀修未曾修十六行相。彼由聞慧於八諦中。初起如斯十六行觀。如隔薄絹覩見眾色。齊此名為聞慧圓滿。思所成慧准此應說。次於生死深生厭患。欣樂涅槃寂靜功德。此後多引厭觀現前。方便勤修漸增漸勝。引起如是能順決擇思所成攝最勝善根。即是所修總緣共相法念住 解云此顯雜緣法念住後。是總緣共相法念住前加行。一修無我行。二觀生．滅。三觀緣起。或有欲令先觀緣起。四緣三義觀。五修七處善。六聞慧學作十六行觀。七思慧學作十六行觀。八深厭生死欣樂涅槃。此竝是總相加行。從此便能引起如是能順決擇思所成攝最勝善根。即是所修總緣共相法念住也。此中且據未離欲染故。言總相思慧所攝。若已離欲。總相念住即修慧所攝。故正理六十一云。若有先離欲界染者。依色界攝修所成慧。厭患生死欣樂涅槃。多厭行俱作意次第能引異類煗善根生。諸有先時未離欲染依思所成慧引煗善根生故。彼不應作一向執。

修此觀已至皆慧五除得者。此下第四明煖等四善根。七加行中後四加行也。就中。一明善根觀行。二諸門分別。三明善根勝利。四明三乘轉根。五明修果久近 此即明善根觀行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修此觀已至皆慧五除得者。此下第四明煖等四善根。七加行中後四加行也。就中。一明善根觀行。二諸門分別。三明善根勝利。四明三乘轉根。五明修果久近 此即明善根觀行。

論曰至故名為煖者。釋初句可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至故名為煖者。釋初句可知。

此煗善根至如後當辨者。釋第二．第三句。亦可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此煗善根至如後當辨者。釋第二．第三句。亦可解。

此煗善根至十六行相者。釋第四句。此亦可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此煗善根至十六行相者。釋第四句。此亦可知。

如是煗頂至唯法念住者。釋第五句及第六句中皆初法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是煗頂至唯法念住者。釋第五句及第六句中皆初法。

以何義故．名．初安足者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何義故．名．初安足者。問。

謂隨何善根至四聖諦迹者。答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂隨何善根至四聖諦迹者。答。

後增進時至欽重心故者。釋第六句中後四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後增進時至欽重心故者。釋第六句中後四。

此頂善根至與前有異者。釋第七句。於四諦理忍可最勝故名為忍。及此位忍無退墮故名為忍法。又正理云。世第一法雖於聖諦亦能忍可。無間必能入見道故。必無退墮。而不具觀四聖諦理。此具觀故偏得忍名。故偏說此名順諦忍。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此頂善根至與前有異者。釋第七句。於四諦理忍可最勝故名為忍。及此位忍無退墮故名為忍法。又正理云。世第一法雖於聖諦亦能忍可。無間必能入見道故。必無退墮。而不具觀四聖諦理。此具觀故偏得忍名。故偏說此名順諦忍。餘文可知。

然此忍法至十六行相者。釋第八句。忍有三品。下．中同頂具觀四諦。修十六行。此總相說。若別分別。於中品忍雖初具觀上．下八諦。行相漸略至後位中諦亦漸略。次後當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然此忍法至十六行相者。釋第八句。忍有三品。下．中同頂具觀四諦。修十六行。此總相說。若別分別。於中品忍雖初具觀上．下八諦。行相漸略至後位中諦亦漸略。次後當說。

上品有異至不相續故者。釋第九．第十句。上品有異。唯觀欲苦。與世第一相隣接故。由此上忍唯觀欲苦。由此義准。煗．頂及下．中忍善根。皆能具緣三界四諦義已成立。於煗等位無簡別故 謂瑜伽師已下。顯中上忍兩位分齊 對治道等。等取餘七諦。舉後等前。於一一諦能緣行相三十二種。及所緣境上．下八諦。隨其所應漸減漸略。唯二念心思惟欲苦齊此已前名中忍位。後一剎那名為上忍。故正理六十一云。忍下．中．上如何分別。且下品忍具八類心。謂瑜伽師以四行相觀欲界苦名一類心。如是次觀色．無色。苦．集．滅．道諦。亦如是觀成八類心。名下品忍。中忍減略行相．所緣。謂瑜伽師以四行相觀欲界苦。乃至具足以四行相觀欲界道。於上界道減一行相。從此名曰中品忍初。如是次第漸減漸略行相所緣。乃至極少唯以二心觀欲界苦。如苦法忍．苦法智位。齊此名為中忍位滿。上忍唯觀欲界苦諦修一行相唯一剎那。此善根起不相續故 問中忍如何減行減緣 解云行相有三十二。所緣有八諦。謂欲苦上苦。欲集上集。欲滅上滅。欲道上道。各有四行。如其次第從後向前減行減緣。第一周以四行相觀欲界苦。如是乃至以四行相觀欲界道。後以三行觀上界道。減上界道下一行相。第二周以二行觀上界道復減一行。第三周以一行觀上界道復減一行。第四周以四行相觀欲道諦不觀上道名曰減緣。減緣之時亦雖減行。減緣攝故不名減行。如上道諦餘七諦亦爾。唯於緣中不除欲苦．及與一行。總而言之。上．下八諦。諦減三行。三八二十四周減行。七周減緣。唯留欲苦．及與一行 又解云二十四周唯減行。七周減行亦減緣。望能緣邊名減行。望所緣邊名減緣 問如何得知。諦諦之下先減行。後減緣 答如正理論云。於上界道減一行相。從此名曰中品忍初 古德解云。於八諦中減七諦名七周減緣。於欲苦諦減三行名三周減行 七周減緣此亦可然。三周減行此即不爾 問若先減行應不能修彼所減行。何故婆沙云。問增長忍一切時修十六行耶。答不爾。或時十六。或時十二。或時八。或時四 解云雖減行相未至減緣。猶緣諦故亦能修所減行。若至減緣不修彼行。夫修彼者欣慕故修。既不緣彼諦。所以亦不修彼行。故論云。隨略彼所緣不修彼行相。故得有時修十六。無修十五．十四．十三故。得有時修十二。無修十一．十九故。得有時修八。無修七．六．五故。得有時修四。無修三．二．一 問若修十六與下忍何別 解云得修雖同。行修即異 問上．下八諦各四行相。既言減行先減何行 解云上．下八諦。諦各四行。總三十二。於中唯留欲苦一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上品有異至不相續故者。釋第九．第十句。上品有異。唯觀欲苦。與世第一相隣接故。由此上忍唯觀欲苦。由此義准。煗．頂及下．中忍善根。皆能具緣三界四諦義已成立。於煗等位無簡別故 謂瑜伽師已下。顯中上忍兩位分齊 對治道等。等取餘七諦。舉後等前。於一一諦能緣行相三十二種。及所緣境上．下八諦。隨其所應漸減漸略。唯二念心思惟欲苦齊此已前名中忍位。後一剎那名為上忍。故正理六十一云。忍下．中．上如何分別。且下品忍具八類心。謂瑜伽師以四行相觀欲界苦名一類心。如是次觀色．無色。苦．集．滅．道諦。亦如是觀成八類心。名下品忍。中忍減略行相．所緣。謂瑜伽師以四行相觀欲界苦。乃至具足以四行相觀欲界道。於上界道減一行相。從此名曰中品忍初。如是次第漸減漸略行相所緣。乃至極少唯以二心觀欲界苦。如苦法忍．苦法智位。齊此名為中忍位滿。上忍唯觀欲界苦諦修一行相唯一剎那。此善根起不相續故 問中忍如何減行減緣 解云行相有三十二。所緣有八諦。謂欲苦上苦。欲集上集。欲滅上滅。欲道上道。各有四行。如其次第從後向前減行減緣。第一周以四行相觀欲界苦。如是乃至以四行相觀欲界道。後以三行觀上界道。減上界道下一行相。第二周以二行觀上界道復減一行。第三周以一行觀上界道復減一行。第四周以四行相觀欲道諦不觀上道名曰減緣。減緣之時亦雖減行。減緣攝故不名減行。如上道諦餘七諦亦爾。唯於緣中不除欲苦．及與一行。總而言之。上．下八諦。諦減三行。三八二十四周減行。七周減緣。唯留欲苦．及與一行 又解云二十四周唯減行。七周減行亦減緣。望能緣邊名減行。望所緣邊名減緣 問如何得知。諦諦之下先減行。後減緣 答如正理論云。於上界道減一行相。從此名曰中品忍初 古德解云。於八諦中減七諦名七周減緣。於欲苦諦減三行名三周減行 七周減緣此亦可然。三周減行此即不爾 問若先減行應不能修彼所減行。何故婆沙云。問增長忍一切時修十六行耶。答不爾。或時十六。或時十二。或時八。或時四 解云雖減行相未至減緣。猶緣諦故亦能修所減行。若至減緣不修彼行。夫修彼者欣慕故修。既不緣彼諦。所以亦不修彼行。故論云。隨略彼所緣不修彼行相。故得有時修十六。無修十五．十四．十三故。得有時修十二。無修十一．十九故。得有時修八。無修七．六．五故。得有時修四。無修三．二．一 問若修十六與下忍何別 解云得修雖同。行修即異 問上．下八諦各四行相。既言減行先減何行 解云上．下八諦。諦各四行。總三十二。於中唯留欲苦一

行擬入見道。餘三十一如名次第從後向前漸漸除之。一周減一。乃至終盡。緣既從後向前漸除。除行亦應爾 問欲苦四行留何行耶 解云將入見道有二行者 一見行者。於中有二。著我見者作非我行相。著我所見者作空行相 二愛行者。於中有二。我慢增者作無常行相。懈怠增者作苦行相。於此四．人應以此行擬入見道即留此行。故婆沙一百九云。問何等補特伽羅依空入正性離生。何等補特伽羅依無願入正性離生耶。答若見行者依空入正性離生。若愛行者依無願入正性離生。唯除菩薩。雖是愛行而依空入正性離生。又見行者復有二種。著我見者依非我行相入正性離生。著我所見者依空行相入正性離生。諸愛行者亦有二種。我慢增者依非常行相入正性離生。懈怠增者依苦行相入正性離生。復次若利根者多依空入正性離生。若鈍根者多依無願入正性離生(已上論文)。夫增上忍。世第一法。及苦法忍。行相皆同故引為證 問於見道中餘三諦下各有四行作何行耶 解云隨先串習即作此行。又依西方德光論師解減行云。上．下八諦。諦各四行。如名次第擬儀相當皆相繫屬 如於後時應以欲界苦諦下無常行相入見道者。於自諦下從後向前先除非我。次空。後苦 若以苦行擬入見道。先除非我。次空。後無常 若以空行擬入見道。先除非我。次苦。後無常 若以非我擬入見道。先除空。次苦。後無常。除欲苦諦四行。既爾。除上道諦四行亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行擬入見道。餘三十一如名次第從後向前漸漸除之。一周減一。乃至終盡。緣既從後向前漸除。除行亦應爾 問欲苦四行留何行耶 解云將入見道有二行者 一見行者。於中有二。著我見者作非我行相。著我所見者作空行相 二愛行者。於中有二。我慢增者作無常行相。懈怠增者作苦行相。於此四．人應以此行擬入見道即留此行。故婆沙一百九云。問何等補特伽羅依空入正性離生。何等補特伽羅依無願入正性離生耶。答若見行者依空入正性離生。若愛行者依無願入正性離生。唯除菩薩。雖是愛行而依空入正性離生。又見行者復有二種。著我見者依非我行相入正性離生。著我所見者依空行相入正性離生。諸愛行者亦有二種。我慢增者依非常行相入正性離生。懈怠增者依苦行相入正性離生。復次若利根者多依空入正性離生。若鈍根者多依無願入正性離生(已上論文)。夫增上忍。世第一法。及苦法忍。行相皆同故引為證 問於見道中餘三諦下各有四行作何行耶 解云隨先串習即作此行。又依西方德光論師解減行云。上．下八諦。諦各四行。如名次第擬儀相當皆相繫屬 如於後時應以欲界苦諦下無常行相入見道者。於自諦下從後向前先除非我。次空。後苦 若以苦行擬入見道。先除非我。次空。後無常 若以空行擬入見道。先除非我。次苦。後無常 若以非我擬入見道。先除空。次苦。後無常。除欲苦諦四行。既爾。除上道諦四行亦然。

如以欲界無常入見道。先除上界道下出。次行。次如。後道。以道屬無常故後除也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如以欲界無常入見道。先除上界道下出。次行。次如。後道。以道屬無常故後除也。

若以苦入見道者。先除出。次行。次道。後如。以如屬苦故後除也 若以空行入見道。先除出。次如。次道。後行。以行屬空故後除也 若以非我行入見道。先除行次如。次道。後出。以出屬非我故後除也。如欲苦下行相從後漸除。上界道下行相應繫屬彼欲界行相。如欲界說先後除之。如除上界道下四行。除餘六諦各四行相隨應皆爾 准此應知。於見道中所起行相。繫屬增上忍時行相者即先起彼行 又德光解云。無常．苦是愛行。空．非我是見行。如於後時減欲苦諦四種行相先後次第。減餘七諦行相前後應知亦爾。減欲苦下四行相者。如以無常擬入見道。先除空。以空除我所故先除。次除非我。以除我故後除。此二是見行故先除也。後除苦行。以此苦行與無常行同愛行故 若以苦行擬入見道除空．非我如前說。後除無常。以無常行與此苦行同愛行故 若以空行擬入見道。先除苦以懈怠增故。次除無常以我慢增故。帶於我故。見行相涉。在苦後除。此二竝是愛行者起故先除也。後除非我。以非我行與此空行同見行故所以後除 若以非我行相擬入見道。先除苦．無常如先說。後除空行。以空行相與非我行同見行故所以後除。如欲苦下四種行相不定先後隨應而除。除餘七諦四種行相應知亦爾。除上界道四行相者。如以欲界無常入見。先除道下行。以行屬空故。次除出以出屬非我故。次如除以如屬苦故。後除道以道屬無常故 若以苦入見道。先除行。次除出。次除道。後除如 若以空入見道。先除如。次除道。次除出。後除行 若以非我入見道。先除如。次除道。次除行。後除出。皆准前釋。如除上道四種行相准欲苦下四種行相。除餘六諦各四行相應知亦爾。准此應知。於見道中所起行相應合繫屬增上忍者。即先起之。德光所解於理為勝。若不爾者。諦各四行起何行耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以苦入見道者。先除出。次行。次道。後如。以如屬苦故後除也 若以空行入見道。先除出。次如。次道。後行。以行屬空故後除也 若以非我行入見道。先除行次如。次道。後出。以出屬非我故後除也。如欲苦下行相從後漸除。上界道下行相應繫屬彼欲界行相。如欲界說先後除之。如除上界道下四行。除餘六諦各四行相隨應皆爾 准此應知。於見道中所起行相。繫屬增上忍時行相者即先起彼行 又德光解云。無常．苦是愛行。空．非我是見行。如於後時減欲苦諦四種行相先後次第。減餘七諦行相前後應知亦爾。減欲苦下四行相者。如以無常擬入見道。先除空。以空除我所故先除。次除非我。以除我故後除。此二是見行故先除也。後除苦行。以此苦行與無常行同愛行故 若以苦行擬入見道除空．非我如前說。後除無常。以無常行與此苦行同愛行故 若以空行擬入見道。先除苦以懈怠增故。次除無常以我慢增故。帶於我故。見行相涉。在苦後除。此二竝是愛行者起故先除也。後除非我。以非我行與此空行同見行故所以後除 若以非我行相擬入見道。先除苦．無常如先說。後除空行。以空行相與非我行同見行故所以後除。如欲苦下四種行相不定先後隨應而除。除餘七諦四種行相應知亦爾。除上界道四行相者。如以欲界無常入見。先除道下行。以行屬空故。次除出以出屬非我故。次如除以如屬苦故。後除道以道屬無常故 若以苦入見道。先除行。次除出。次除道。後除如 若以空入見道。先除如。次除道。次除出。後除行 若以非我入見道。先除如。次除道。次除行。後除出。皆准前釋。如除上道四種行相准欲苦下四種行相。除餘六諦各四行相應知亦爾。准此應知。於見道中所起行相應合繫屬增上忍者。即先起之。德光所解於理為勝。若不爾者。諦各四行起何行耶。

上品忍無間至故名最勝者。釋第十一句。於上忍後即生第一。如上品忍。緣苦諦行修一行。唯一剎那。有漏名世。勝故第一。能作等無間緣有士用力離同類因引聖道生故名最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上品忍無間至故名最勝者。釋第十一句。於上忍後即生第一。如上品忍。緣苦諦行修一行。唯一剎那。有漏名世。勝故第一。能作等無間緣有士用力離同類因引聖道生故名最勝。

如是煗等至重現前故者。釋第十二句。煗等善根皆慧為體。若并助伴皆五蘊性。然除彼得。勿諸聖者煗等善根重現前故。本起煗等為求聖道。既得聖已。理不應起加行善根。以無用故。然得聖已有成煗等。若得為體即有煗等重現前過。由此煖等非得為體 問何故四沙門果得是沙門果。煖等上得非煗等耶 解云沙門果體成就所顯故。得是沙門果。煖等善根聖不重起故。得非煖等 問若得是沙門果。起後果向道前果得現行。應相雜亂 解云果得雖起。所得果法即不現行。故不相雜。故正理六十一云。又沙門果諸相續得。雖亦許為沙門果體。而無八聖位相雜失。以諸安住勝果道者果攝所得法必定不行故。安住果者勝果道攝。諸所得法亦不成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是煗等至重現前故者。釋第十二句。煗等善根皆慧為體。若并助伴皆五蘊性。然除彼得。勿諸聖者煗等善根重現前故。本起煗等為求聖道。既得聖已。理不應起加行善根。以無用故。然得聖已有成煗等。若得為體即有煗等重現前過。由此煖等非得為體 問何故四沙門果得是沙門果。煖等上得非煗等耶 解云沙門果體成就所顯故。得是沙門果。煖等善根聖不重起故。得非煖等 問若得是沙門果。起後果向道前果得現行。應相雜亂 解云果得雖起。所得果法即不現行。故不相雜。故正理六十一云。又沙門果諸相續得。雖亦許為沙門果體。而無八聖位相雜失。以諸安住勝果道者果攝所得法必定不行故。安住果者勝果道攝。諸所得法亦不成故。

此中煖法至亦能修故者。此下別明行修．得修念住行相。此明煖法初修．後修。初修煖位由此種姓先未曾得。初緣諦起勢力嬴劣要同分者方能修故。不能傍修餘諦念行。後增進時．由此種姓先已曾得已緣諦故。勢力強盛不同分者亦能修故。故能傍修餘諦念行。夫順決擇皆順見道。見道位中唯法念住。故於初位現唯法念。故婆沙云。然順決擇分善根順見道故。初起位中現在皆唯修法念住(已上論文)後稍容豫於四念住隨應現修。又苦．集．道有色．受．心．及餘法故具四念住。滅唯無為但有法念。又增進位應言修十三念住。謂苦．集．道各四念住。滅諦唯法。不過四故名修四念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中煖法至亦能修故者。此下別明行修．得修念住行相。此明煖法初修．後修。初修煖位由此種姓先未曾得。初緣諦起勢力嬴劣要同分者方能修故。不能傍修餘諦念行。後增進時．由此種姓先已曾得已緣諦故。勢力強盛不同分者亦能修故。故能傍修餘諦念行。夫順決擇皆順見道。見道位中唯法念住。故於初位現唯法念。故婆沙云。然順決擇分善根順見道故。初起位中現在皆唯修法念住(已上論文)後稍容豫於四念住隨應現修。又苦．集．道有色．受．心．及餘法故具四念住。滅唯無為但有法念。又增進位應言修十三念住。謂苦．集．道各四念住。滅諦唯法。不過四故名修四念。

頂初安足至未來十六者。此明頂法初．後兩位修念住．行相。初順見道現唯法念。由曾習故而能傍修餘諦念住及餘行相。後位容豫故四念住隨應現修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂初安足至未來十六者。此明頂法初．後兩位修念住．行相。初順見道現唯法念。由曾習故而能傍修餘諦念住及餘行相。後位容豫故四念住隨應現修。

忍初安足至不修彼行相者。此明忍位初．後能修念住．行相。漸近見道似見道故。故初．後忍皆唯法念。故婆沙一百八十八云。問何故初忍及增長位。皆唯法念住現在修耶。答以忍近見道故。與見道相似。如見道中唯法念住現在修。忍亦爾(已上論文)由曾修故傍修餘諦念住．行相。然於增進略所緣時。隨略彼所緣不修彼行相。由心欣欲。引得令生。減略所緣心有所捨故不能修。若略所緣即不修行。未至減緣行具能修故。故正理云。差別說者。略所緣時隨略彼所緣不修彼行相。謂具緣四。具修十六。若緣三．二．一修十二．八．四(已上論文)言增進者。重緣已去名為增進。或略緣．行已去名增進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍初安足至不修彼行相者。此明忍位初．後能修念住．行相。漸近見道似見道故。故初．後忍皆唯法念。故婆沙一百八十八云。問何故初忍及增長位。皆唯法念住現在修耶。答以忍近見道故。與見道相似。如見道中唯法念住現在修。忍亦爾(已上論文)由曾修故傍修餘諦念住．行相。然於增進略所緣時。隨略彼所緣不修彼行相。由心欣欲。引得令生。減略所緣心有所捨故不能修。若略所緣即不修行。未至減緣行具能修故。故正理云。差別說者。略所緣時隨略彼所緣不修彼行相。謂具緣四。具修十六。若緣三．二．一修十二．八．四(已上論文)言增進者。重緣已去名為增進。或略緣．行已去名增進。

世第一法至似見道故者。此明第一行修．得修．念住．行相。世第一法緣欲苦諦。以欲苦諦麁顯易觀故。觀欲苦入於見道。法念現修未來四。隨一行現修未來四。無異分力故不能傍修餘諦念行。似見道故唯法念現修。唯修自諦念住行相。故婆沙一百八十八云。問世第一法亦是曾得種姓。已緣諦起行相。何故唯同分修非不同分。答世第一法。是極隣近見道善根。最與見道相似。如見道中唯同分修非不同分。世第一法亦爾(廣如彼說)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世第一法至似見道故者。此明第一行修．得修．念住．行相。世第一法緣欲苦諦。以欲苦諦麁顯易觀故。觀欲苦入於見道。法念現修未來四。隨一行現修未來四。無異分力故不能傍修餘諦念行。似見道故唯法念現修。唯修自諦念住行相。故婆沙一百八十八云。問世第一法亦是曾得種姓。已緣諦起行相。何故唯同分修非不同分。答世第一法。是極隣近見道善根。最與見道相似。如見道中唯同分修非不同分。世第一法亦爾(廣如彼說)。

已辨所生至二捨性非得者。此即第二諸門分別。初一句標總名。第二句修所成。第三句所依地。第四句所依身。第五．第六句二依得。第七．第八．第九句聖．凡捨。第十句得久近。第十一句非重得。第十二句捨體性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已辨所生至二捨性非得者。此即第二諸門分別。初一句標總名。第二句修所成。第三句所依地。第四句所依身。第五．第六句二依得。第七．第八．第九句聖．凡捨。第十句得久近。第十一句非重得。第十二句捨體性。

論曰至名順決擇分者。釋第一句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至名順決擇分者。釋第一句。

依何義建立順決擇分名者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依何義建立順決擇分名者。問。

決謂決斷至順決擇分者。答。決謂決斷。擇謂簡擇。決斷．簡擇謂諸聖道。以慧為體性。以諸聖道能斷疑故名決。及．能分別四諦相故名擇。分謂分段。此言意顯所順唯是見道一分非修．無學決擇。聖道總有三種。所謂見．修．無學三分。見道唯是決擇之一分故得決擇分名。此四善根能為勝緣。引決擇分順益彼故得順彼名。順是其因。決擇分是果。從因及果為名。故此名為順決擇分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決謂決斷至順決擇分者。答。決謂決斷。擇謂簡擇。決斷．簡擇謂諸聖道。以慧為體性。以諸聖道能斷疑故名決。及．能分別四諦相故名擇。分謂分段。此言意顯所順唯是見道一分非修．無學決擇。聖道總有三種。所謂見．修．無學三分。見道唯是決擇之一分故得決擇分名。此四善根能為勝緣。引決擇分順益彼故得順彼名。順是其因。決擇分是果。從因及果為名。故此名為順決擇分。

如是四種至獨是上品者。釋第二句。四皆是修非是聞．思。唯等引故 雖同修攝。四中前二是下品攝。以俱可動。猶可退故 忍中品攝。勝前煖．頂二善根故。有後第一為其上故。所以名中 世第一法獨是上品。由三品不同故分四種。若論煖．頂．忍位不同皆有三品。此中且據束九為三攝四善根 若依正理。由下．中．上及上上品分為四種 又婆沙第六云。答總有三品。謂下．中．上。煖是下品。頂是中品。忍及世第一法是上品。廣如彼說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是四種至獨是上品者。釋第二句。四皆是修非是聞．思。唯等引故 雖同修攝。四中前二是下品攝。以俱可動。猶可退故 忍中品攝。勝前煖．頂二善根故。有後第一為其上故。所以名中 世第一法獨是上品。由三品不同故分四種。若論煖．頂．忍位不同皆有三品。此中且據束九為三攝四善根 若依正理。由下．中．上及上上品分為四種 又婆沙第六云。答總有三品。謂下．中．上。煖是下品。頂是中品。忍及世第一法是上品。廣如彼說。

此四善根至及欲七地者。釋第三句。此四依六。謂四靜慮．未至．中間。欲界中無。闕等引故。餘上無色地中亦無。以是見道近眷屬故。又無色心不緣欲故。於欲界苦先應遍知。於欲界集先應斷故。故無色界無有見道。無見道故亦無煖．等。此四善根是有漏故。能感色界五蘊異熟。為圓滿因不能牽引。憎背有。故。故唯依色 頌說或聲。顯二異說。謂煖．頂二 尊者妙音說。依前六及欲七地 此非正義。故正理破云。對法諸師不許彼說。非聞．思所成順決擇分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四善根至及欲七地者。釋第三句。此四依六。謂四靜慮．未至．中間。欲界中無。闕等引故。餘上無色地中亦無。以是見道近眷屬故。又無色心不緣欲故。於欲界苦先應遍知。於欲界集先應斷故。故無色界無有見道。無見道故亦無煖．等。此四善根是有漏故。能感色界五蘊異熟。為圓滿因不能牽引。憎背有。故。故唯依色 頌說或聲。顯二異說。謂煖．頂二 尊者妙音說。依前六及欲七地 此非正義。故正理破云。對法諸師不許彼說。非聞．思所成順決擇分故。

此四善根至一剎那故者。釋第四句。此四善根依欲界身起。人．天九處。除北俱盧。唯依欲九身。以依彼身容入見道。彼是見道近眷屬故。餘不能入故不依彼。前三善根三洲初起。後生天處亦續現前。第四善根天亦初起。一剎那故。又婆沙第七云。問何故天中不能初起。答彼處無勝厭離等作意故。問惡趣中有勝厭離等作意。何故不起此善根耶。答惡趣中無勝依身故。若有勝厭離等作意。亦有勝依身者。則能初起。此類善根。欲天中雖有勝依身。而無勝厭離等作意。惡趣中雖有勝厭離等作意。而無勝依身。人中具二故能初起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四善根至一剎那故者。釋第四句。此四善根依欲界身起。人．天九處。除北俱盧。唯依欲九身。以依彼身容入見道。彼是見道近眷屬故。餘不能入故不依彼。前三善根三洲初起。後生天處亦續現前。第四善根天亦初起。一剎那故。又婆沙第七云。問何故天中不能初起。答彼處無勝厭離等作意故。問惡趣中有勝厭離等作意。何故不起此善根耶。答惡趣中無勝依身故。若有勝厭離等作意。亦有勝依身者。則能初起。此類善根。欲天中雖有勝依身。而無勝厭離等作意。惡趣中雖有勝厭離等作意。而無勝依身。人中具二故能初起。

此四善根至非擇滅故者。釋第五．第六句。此四善根唯依男．女。不依扇搋．半擇．無形．二形。前三善根男．女二身俱通得二。第四女身亦得男．女身中二種。世第一法。可為男故。故得男身世第一法。依男唯得男身善根世第一法。增上忍時已得女身非擇滅故。此人畢竟更不為女。所以不得女身第一 問前三善根位亦有男．女身得非擇滅。依彼煖等為修。不修 解云即由此因證不修也 又解得世第一法必不為女。故不修女。前三容有成男．女義。設非擇滅亦互相修。又正理六十一云。此四善根唯依男．女。前三男．女俱通得二。第四女身亦得二種。勿後得男身不成煖等故。依男唯得男身善根。聖轉至餘生亦不為女故。煖．頂．忍位容有轉形。故二依善根展轉為因性。世第一法依女身者能為二因。女得聖已容有轉得男身理故。依男身者但與一因。已得女身非擇滅故 又婆沙第七云。問此煖．頂．忍．世第一法依何身起。答依男．女身。問依女身得女身所起煖。為亦得男身所起煖耶。答得。如得煖得頂．忍亦爾。問依男身得男身所起煖。為亦得女身所起煖耶。答得。如得煖得頂．忍亦爾。女身於女身所起煖亦得。亦在身亦成就。亦現在前。於男身所起煖得。而不在身。成就。不現在前。如說煖．說頂．忍亦爾。男身於男身所起煖亦得。亦在身亦成就。亦現在前。於女身所起煖得。而不在身成就。不現在前。如說煖說頂．忍亦爾。女身所起煖與女身所起煖為因。與男身所起煖亦為因。如說煖說頃．忍亦爾。男身所起煖與男身所起煖為因。不與女身所起煖為因。所以者何。勝非劣因。彼是劣故。如說煖說頂．忍亦爾 解云俱舍前三男．女互得。第四善根依女得二。依男唯一。不說為因。正理說得文同俱舍。前三男．女展轉為因。第四女為二因。男非女因。婆沙前三男．女互得。女為男因。男非女因。不說第四為因相得。舊婆沙云。男不得女煖等善根。譯家誤耳。俱舍不說為因。婆沙不說第四善根為因相得者略而不說。准餘論解 問正理．婆沙既說不同。如何會釋 解云正理．婆沙論意各別 正理依一道義。前三善根依身雖復男．女不同。或轉男為女。或轉女為男。而煖等一約依身別分為男．女。如一戒體於轉形位。容依苾芻．及苾芻尼。由形不同說為二戒。可言苾芻．及苾芻尼俱得二戒故。前三善根應知亦爾 言為因者前三善根男．女互得為同類因。第四善根女可為男。故女得二。與二為因。男不為女故男不得女唯一為因 婆沙依多道義。謂有多類煖等依身各別 言得者前三男．女通得二種。一亦得亦在身亦成就亦現行。一得而不在身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四善根至非擇滅故者。釋第五．第六句。此四善根唯依男．女。不依扇搋．半擇．無形．二形。前三善根男．女二身俱通得二。第四女身亦得男．女身中二種。世第一法。可為男故。故得男身世第一法。依男唯得男身善根世第一法。增上忍時已得女身非擇滅故。此人畢竟更不為女。所以不得女身第一 問前三善根位亦有男．女身得非擇滅。依彼煖等為修。不修 解云即由此因證不修也 又解得世第一法必不為女。故不修女。前三容有成男．女義。設非擇滅亦互相修。又正理六十一云。此四善根唯依男．女。前三男．女俱通得二。第四女身亦得二種。勿後得男身不成煖等故。依男唯得男身善根。聖轉至餘生亦不為女故。煖．頂．忍位容有轉形。故二依善根展轉為因性。世第一法依女身者能為二因。女得聖已容有轉得男身理故。依男身者但與一因。已得女身非擇滅故 又婆沙第七云。問此煖．頂．忍．世第一法依何身起。答依男．女身。問依女身得女身所起煖。為亦得男身所起煖耶。答得。如得煖得頂．忍亦爾。問依男身得男身所起煖。為亦得女身所起煖耶。答得。如得煖得頂．忍亦爾。女身於女身所起煖亦得。亦在身亦成就。亦現在前。於男身所起煖得。而不在身。成就。不現在前。如說煖．說頂．忍亦爾。男身於男身所起煖亦得。亦在身亦成就。亦現在前。於女身所起煖得。而不在身成就。不現在前。如說煖說頂．忍亦爾。女身所起煖與女身所起煖為因。與男身所起煖亦為因。如說煖說頃．忍亦爾。男身所起煖與男身所起煖為因。不與女身所起煖為因。所以者何。勝非劣因。彼是劣故。如說煖說頂．忍亦爾 解云俱舍前三男．女互得。第四善根依女得二。依男唯一。不說為因。正理說得文同俱舍。前三男．女展轉為因。第四女為二因。男非女因。婆沙前三男．女互得。女為男因。男非女因。不說第四為因相得。舊婆沙云。男不得女煖等善根。譯家誤耳。俱舍不說為因。婆沙不說第四善根為因相得者略而不說。准餘論解 問正理．婆沙既說不同。如何會釋 解云正理．婆沙論意各別 正理依一道義。前三善根依身雖復男．女不同。或轉男為女。或轉女為男。而煖等一約依身別分為男．女。如一戒體於轉形位。容依苾芻．及苾芻尼。由形不同說為二戒。可言苾芻．及苾芻尼俱得二戒故。前三善根應知亦爾 言為因者前三善根男．女互得為同類因。第四善根女可為男。故女得二。與二為因。男不為女故男不得女唯一為因 婆沙依多道義。謂有多類煖等依身各別 言得者前三男．女通得二種。一亦得亦在身亦成就亦現行。一得而不在身

成就不現行故知各別。第四善根女可成男故女得男。男不可成女故男不得女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就不現行故知各別。第四善根女可成男故女得男。男不可成女故男不得女。

言為因者依女身中善根劣故與二為因。依男身中善根勝故唯一為因 上來雖說一道多道。多道當婆沙評家義。一道當婆沙不正義 又解正理．婆沙俱依多道義。婆沙約所依勝劣顯道勝劣。所以勝非劣因正理論意男．女所依雖有勝劣。而能依道展轉為因。如依九地聖道雖有所依勝劣差別。而能依道展轉為因。俱舍或同正理。或同婆沙。皆無有妨 又解四種善根。男．女異身皆互相修皆互為因。諸論但說前三善根男．女互得者。得前三已容為男．女。所以別說。得世第一必不為女故言不得。理實而言。未來女身雖得非擇滅。依彼第一亦得修也。婆沙論言前三善根女與二為因。男唯一因。且據一相以說。以實而言。男亦與女為因。以有下．中．上品別故。若不爾者豈可男身下品煖等。非與女身上品為因。第四善根男．女互為因。釋所以者如前得說 又解正理據現轉形為男．女說。婆沙據一期身男．女異說。故有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言為因者依女身中善根劣故與二為因。依男身中善根勝故唯一為因 上來雖說一道多道。多道當婆沙評家義。一道當婆沙不正義 又解正理．婆沙俱依多道義。婆沙約所依勝劣顯道勝劣。所以勝非劣因正理論意男．女所依雖有勝劣。而能依道展轉為因。如依九地聖道雖有所依勝劣差別。而能依道展轉為因。俱舍或同正理。或同婆沙。皆無有妨 又解四種善根。男．女異身皆互相修皆互為因。諸論但說前三善根男．女互得者。得前三已容為男．女。所以別說。得世第一必不為女故言不得。理實而言。未來女身雖得非擇滅。依彼第一亦得修也。婆沙論言前三善根女與二為因。男唯一因。且據一相以說。以實而言。男亦與女為因。以有下．中．上品別故。若不爾者豈可男身下品煖等。非與女身上品為因。第四善根男．女互為因。釋所以者如前得說 又解正理據現轉形為男．女說。婆沙據一期身男．女異說。故有差別。

聖依此地至異生亦無退者。釋第七．第八．第九句。捨諸善根總有三種。一失地捨。二命終捨。三退捨。聖依此地得此善根。失此地時善根方捨。失地言顯下地命終遷生上地。異生於地若失．不失。但命終時失眾同分必捨此善根。故正理云。聖身見道力所資故。此四善根無命終捨。寧知命終捨唯異生非聖。以本論說卵．胎中異生唯成就身不成身業故。豈不異生先依下地起煖法等後生上地亦必定捨煖等善根。無如是失。以彼異生爾時捨善根。由捨同分故。謂住死有無聖道資捨諸善根。非由上地中有等起。若諸聖者住死有中由聖道資不捨煖等。但由上地中有等起捨下善根。捨時雖同而所由別。是故異生無失地捨。聖者必無由命終捨(已上論文)初二善根不但由失地．命終捨亦由退捨。由死．退捨唯異生非聖。由失地捨唯聖非異生。忍及第一異生亦無退。命終．失地隨應捨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖依此地至異生亦無退者。釋第七．第八．第九句。捨諸善根總有三種。一失地捨。二命終捨。三退捨。聖依此地得此善根。失此地時善根方捨。失地言顯下地命終遷生上地。異生於地若失．不失。但命終時失眾同分必捨此善根。故正理云。聖身見道力所資故。此四善根無命終捨。寧知命終捨唯異生非聖。以本論說卵．胎中異生唯成就身不成身業故。豈不異生先依下地起煖法等後生上地亦必定捨煖等善根。無如是失。以彼異生爾時捨善根。由捨同分故。謂住死有無聖道資捨諸善根。非由上地中有等起。若諸聖者住死有中由聖道資不捨煖等。但由上地中有等起捨下善根。捨時雖同而所由別。是故異生無失地捨。聖者必無由命終捨(已上論文)初二善根不但由失地．命終捨亦由退捨。由死．退捨唯異生非聖。由失地捨唯聖非異生。忍及第一異生亦無退。命終．失地隨應捨故。

依根本地至極猛利故者。釋第十句。依四根本起煖等善必三生滿。彼於此生必定得見諦。厭生死心極猛利故。若依未至．及與中間。厭非猛利或入．不入。又婆沙第六云。依根本地起煖等者。現身必入正性離生。所以者何。彼由聖道引煖等故。依未至定．靜慮中間。起煖等者。此則不定。所以者何。彼由煖等引聖道故(解云根本樂道聖道易起。能引煖等故現入聖。未至．中間是其苦道聖道難起。由煖等引故。依彼地或人．不入)。又正理六十一云。依根本地起煖等善根。彼於此生必定得見諦。以根利故厭有深故。依未至．中間起煖等者於此生不必得入見諦。有餘師言。依根本定起煖等者。此生必定得至涅槃。厭有深故 俱舍師難云。如得煖等人有六種姓。復言煖等通依六地。又下文說。一隨信行離染故成七十三人。又四通行中鈍．利二人俱通苦．樂。以此故知。鈍根之人亦依根本得入見道。正理如何言依根本以利根故必入聖耶。此言有失。設作救言利根者。厭心猛利名為利根。非是不動名為利根。設作此救名相濫失。又正理云。若依越次以利根故除練根得。以此故知。正理意說依根本地是利根也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依根本地至極猛利故者。釋第十句。依四根本起煖等善必三生滿。彼於此生必定得見諦。厭生死心極猛利故。若依未至．及與中間。厭非猛利或入．不入。又婆沙第六云。依根本地起煖等者。現身必入正性離生。所以者何。彼由聖道引煖等故。依未至定．靜慮中間。起煖等者。此則不定。所以者何。彼由煖等引聖道故(解云根本樂道聖道易起。能引煖等故現入聖。未至．中間是其苦道聖道難起。由煖等引故。依彼地或人．不入)。又正理六十一云。依根本地起煖等善根。彼於此生必定得見諦。以根利故厭有深故。依未至．中間起煖等者於此生不必得入見諦。有餘師言。依根本定起煖等者。此生必定得至涅槃。厭有深故 俱舍師難云。如得煖等人有六種姓。復言煖等通依六地。又下文說。一隨信行離染故成七十三人。又四通行中鈍．利二人俱通苦．樂。以此故知。鈍根之人亦依根本得入見道。正理如何言依根本以利根故必入聖耶。此言有失。設作救言利根者。厭心猛利名為利根。非是不動名為利根。設作此救名相濫失。又正理云。若依越次以利根故除練根得。以此故知。正理意說依根本地是利根也。

若先捨已至還從本修者。釋第十一句。煖等善根若先捨已後重得時所得。必非先之所捨。如人先捨別解脫已。後重得戒所得。必非先之所捨。以煖等善從無始來未曾熟修。要由廣大功用成故。於未曾得生欽重故得先未得。於已曾得不欣樂故非得曾得。以趣聖道求昇進故。若得餘定以曾熟修非由大功故後重得得先所捨。若先已得煖等善根修習圓滿經生故捨。至於後身遇了分位善說法師。得宿住智知曾過去已修煖等。為說頂等便生頂等。若不遇者還從煖等根本修故。或從持息念等根本修故。故婆沙云。問若餘生中即起頂者。從何作意無間起耶。答如起煖時所有作意。如說從煖起頂。從頂起忍亦爾 問若爾何故說煖無間起頂頂無間起忍耶 答依一身中相續起者作如是說。然非一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若先捨已至還從本修者。釋第十一句。煖等善根若先捨已後重得時所得。必非先之所捨。如人先捨別解脫已。後重得戒所得。必非先之所捨。以煖等善從無始來未曾熟修。要由廣大功用成故。於未曾得生欽重故得先未得。於已曾得不欣樂故非得曾得。以趣聖道求昇進故。若得餘定以曾熟修非由大功故後重得得先所捨。若先已得煖等善根修習圓滿經生故捨。至於後身遇了分位善說法師。得宿住智知曾過去已修煖等。為說頂等便生頂等。若不遇者還從煖等根本修故。或從持息念等根本修故。故婆沙云。問若餘生中即起頂者。從何作意無間起耶。答如起煖時所有作意。如說從煖起頂。從頂起忍亦爾 問若爾何故說煖無間起頂頂無間起忍耶 答依一身中相續起者作如是說。然非一切。

失退二捨至失不必然者。釋後一句。失．退二捨以捨得故非得為體。退必起過。起惑退故失不必然。失謂命終。或是易地。不必起過。以命終心通三性故。故正理云。退捨必因起過而得。失捨或有由位增進(解云。失謂越地。或但命終。聖越地時名位增進。異生不爾。故說或言)得此善根至第一入離生者。此即第三明善根勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失退二捨至失不必然者。釋後一句。失．退二捨以捨得故非得為體。退必起過。起惑退故失不必然。失謂命終。或是易地。不必起過。以命終心通三性故。故正理云。退捨必因起過而得。失捨或有由位增進(解云。失謂越地。或但命終。聖越地時名位增進。異生不爾。故說或言)得此善根至第一入離生者。此即第三明善根勝利。

論曰至必至涅槃故者。釋初句。四善根中若得煖法。雖有四失而有一德。如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至必至涅槃故者。釋初句。四善根中若得煖法。雖有四失而有一德。如文可知。

若爾何殊順解脫分者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾何殊順解脫分者。問。

若無障礙至行相同故者。答。若無障礙去見道近。或由二生。或但一生。能入見道。又與見道十六行相皆悉同故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無障礙至行相同故者。答。若無障礙去見道近。或由二生。或但一生。能入見道。又與見道十六行相皆悉同故。

若得頂法至不斷善根者。釋第二句。若得頂法雖復有退造無間業墮惡趣。於前煖法更增畢竟不斷善根。又正理云。若得頂已不斷善根。如何經說天授退頂。由彼曾起近頂善根。依未得退密作是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得頂法至不斷善根者。釋第二句。若得頂法雖復有退造無間業墮惡趣。於前煖法更增畢竟不斷善根。又正理云。若得頂已不斷善根。如何經說天授退頂。由彼曾起近頂善根。依未得退密作是說。

若得忍時至上忍方得者。釋第三句。若得忍時雖命終捨住異生位有此二失。於前頂法而增無退不造無間不墮惡趣。有此三德不墮惡趣。准知不造五無間業。言無惡果顯無惡因。忍位無退如前已辨。故前文言。又此位忍無退墮故名為忍法。若至忍位於少分趣等中得不生法故。趣謂三惡趣。生謂卵濕生。正理云。由此二生多愚癡故。處謂無想．北俱盧．大梵處。正理云。無想．大梵僻見處故。北俱盧洲無現觀故。身謂扇搋等。正理云。身謂扇搋等。多諸煩惱故。有謂欲界第八有等。正理云。有謂第八有等。聖必不受故。惑謂見所斷惑。正理云。惑謂見所斷必不復起故 此之六種於下．上忍隨應而得。謂於下忍得惡趣不生。餘五不生至上忍方得。於中忍位無別不生故不說也 問若至上忍於扇搋等方得不生。何故婆沙第七云。問起順決擇分善根已。更可受扇搋．半擇迦．無形．二形身不。答更可受。唯煖．頂非餘。所以者何。若得忍已便違惡趣。彼扇搋等身形醜陋。是人中惡趣。若得忍等殊勝善根。必更不受彼類身故 准婆沙文。得忍不受扇搋等身。云何俱舍．正理乃言至上忍位。於扇搋等方得不生 解云婆沙言忍不受彼類顯增上忍。據總相說。與惡趣同於忍位中得不生故。若別分別。惡趣下忍得不生。扇搋等身至上忍位方得不生 又解論意各別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得忍時至上忍方得者。釋第三句。若得忍時雖命終捨住異生位有此二失。於前頂法而增無退不造無間不墮惡趣。有此三德不墮惡趣。准知不造五無間業。言無惡果顯無惡因。忍位無退如前已辨。故前文言。又此位忍無退墮故名為忍法。若至忍位於少分趣等中得不生法故。趣謂三惡趣。生謂卵濕生。正理云。由此二生多愚癡故。處謂無想．北俱盧．大梵處。正理云。無想．大梵僻見處故。北俱盧洲無現觀故。身謂扇搋等。正理云。身謂扇搋等。多諸煩惱故。有謂欲界第八有等。正理云。有謂第八有等。聖必不受故。惑謂見所斷惑。正理云。惑謂見所斷必不復起故 此之六種於下．上忍隨應而得。謂於下忍得惡趣不生。餘五不生至上忍方得。於中忍位無別不生故不說也 問若至上忍於扇搋等方得不生。何故婆沙第七云。問起順決擇分善根已。更可受扇搋．半擇迦．無形．二形身不。答更可受。唯煖．頂非餘。所以者何。若得忍已便違惡趣。彼扇搋等身形醜陋。是人中惡趣。若得忍等殊勝善根。必更不受彼類身故 准婆沙文。得忍不受扇搋等身。云何俱舍．正理乃言至上忍位。於扇搋等方得不生 解云婆沙言忍不受彼類顯增上忍。據總相說。與惡趣同於忍位中得不生故。若別分別。惡趣下忍得不生。扇搋等身至上忍位方得不生 又解論意各別。

得世第一法至無命終捨者。釋第四句。得世第一法雖住異生有斯一失。於前忍位加能趣入正性離生。及至此位無命終捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得世第一法至無命終捨者。釋第四句。得世第一法雖住異生有斯一失。於前忍位加能趣入正性離生。及至此位無命終捨。

何緣唯此能入離生者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣唯此能入離生者。問。

已得異生至捨異生性者。答。增上忍時除世第一法一剎那異生性。餘一切異生性皆得非擇滅。至第一法故。言已得異生非擇滅故。世第一法能如無間道捨異生性故。苦法忍如解脫道捨異生性故。世第一法住現在時。說名為入。故婆沙第二云。如是說者。世第一法住時名入。問若爾異生應即聖者。入聖道故。答無如是過。世第一法至住位時。苦法智忍在正生時。未成就故不名聖者。苦法智忍雖未已生。以在正生名等無間。世第一法爾時為彼等無間緣故名為入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得異生至捨異生性者。答。增上忍時除世第一法一剎那異生性。餘一切異生性皆得非擇滅。至第一法故。言已得異生非擇滅故。世第一法能如無間道捨異生性故。苦法忍如解脫道捨異生性故。世第一法住現在時。說名為入。故婆沙第二云。如是說者。世第一法住時名入。問若爾異生應即聖者。入聖道故。答無如是過。世第一法至住位時。苦法智忍在正生時。未成就故不名聖者。苦法智忍雖未已生。以在正生名等無間。世第一法爾時為彼等無間緣故名為入。

此四善根至一坐成覺故者。此即第四明三乘根轉。問．及頌答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四善根至一坐成覺故者。此即第四明三乘根轉。問．及頌答。

論曰至故說為餘者。釋初兩句。未殖佛乘順解脫分聲聞種姓。可轉向餘乘獨覺非住惡趣。故於忍位可轉成。彼若轉向佛乘。經三無數．及百劫已起彼煖等。轉向麟角經百劫已。起彼煖等皆一坐故 菩提云覺 薩埵云有情。言菩薩者略也。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至故說為餘者。釋初兩句。未殖佛乘順解脫分聲聞種姓。可轉向餘乘獨覺非住惡趣。故於忍位可轉成。彼若轉向佛乘。經三無數．及百劫已起彼煖等。轉向麟角經百劫已。起彼煖等皆一坐故 菩提云覺 薩埵云有情。言菩薩者略也。餘文可知。

麟角佛言至乃至菩提者。釋下兩句。如麟一角獨出如佛。故婆沙云。樂獨居故 餘文可知。自古諸師皆言。七加行中具作五停。今依此論及婆沙等。但言不淨．及持息念隨一亦得。大智度論具說五停。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麟角佛言至乃至菩提者。釋下兩句。如麟一角獨出如佛。故婆沙云。樂獨居故 餘文可知。自古諸師皆言。七加行中具作五停。今依此論及婆沙等。但言不淨．及持息念隨一亦得。大智度論具說五停。

有餘獨覺至理無遮礙者。有餘部行獨覺異麟角喻。起彼種姓初二善根。轉向餘乘理無遮礙。如聲聞說。亦應說忍略而不論。雖初發心由其教力。後將入聖獨悟道故得獨覺名。若麟角喻唯獨悟道。故正理云。然獨覺乘總有二種。一麟角喻。二先聲聞。若先聲聞如聲聞說世第一法。一剎那故不可言轉。故此不說。此約順決擇分。三乘轉說。若約解脫分位轉者。如婆沙第七云。轉聲聞種姓順解脫分。起獨覺．及佛種姓順解脫分。轉獨覺種姓順解脫分。起聲聞．及佛種姓順解脫分。若起佛種姓順解脫分已則不可轉。極猛利故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘獨覺至理無遮礙者。有餘部行獨覺異麟角喻。起彼種姓初二善根。轉向餘乘理無遮礙。如聲聞說。亦應說忍略而不論。雖初發心由其教力。後將入聖獨悟道故得獨覺名。若麟角喻唯獨悟道。故正理云。然獨覺乘總有二種。一麟角喻。二先聲聞。若先聲聞如聲聞說世第一法。一剎那故不可言轉。故此不說。此約順決擇分。三乘轉說。若約解脫分位轉者。如婆沙第七云。轉聲聞種姓順解脫分。起獨覺．及佛種姓順解脫分。轉獨覺種姓順解脫分。起聲聞．及佛種姓順解脫分。若起佛種姓順解脫分已則不可轉。極猛利故。

頗有此生至殖在人三洲者。此即第五明修果久近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗有此生至殖在人三洲者。此即第五明修果久近。

論曰至三位亦爾者。釋上三句 言順解脫分者。解脫謂涅槃。此善順彼名順解脫分。譬如種田。第一下種。第二苗成。第三結實。三位不同。修道亦爾。第一生身入法性。即種順解脫分善。第二生成就。即成就順決擇分善根。第三生得解脫。即能證得解脫涅槃。故言三位亦爾。此據聲聞。極疾三生修加行。極遲六十劫修加行。若據獨覺。極疾四生修加行。極遲百劫修加行。若據佛乘。極疾三無數劫．及餘九十一劫修加行。若極遲者三無數劫。及餘百劫修加行。此據修者。餘即不定。或有殖已經一劫或無量劫不能入聖。佛時長故其根最利。聲聞三生。獨覺四生。非要利根亦通鈍根。若極利者要經六十。要經百劫。故婆沙三十一云。非如聲聞極利根者經六十劫。非如獨覺極利根者唯經百劫。餘文可知。正理六十一破云。極疾三生方得解脫。謂初生殖順解脫分。次生成熟。第三生起順決擇分即入聖道。若謂第二生起順決擇分。第三生入聖乃至得解脫。彼言便與前說相違。謂依根本地起煖等者。彼必於此生得入見諦。或彼應許極速二生。謂第二生依根本地起煖等者。彼於理生必入聖道得解脫故 俱舍師救云。若依根本起煖等者。必於前生已起煖等故不與彼前文相違。亦復無有減三生失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至三位亦爾者。釋上三句 言順解脫分者。解脫謂涅槃。此善順彼名順解脫分。譬如種田。第一下種。第二苗成。第三結實。三位不同。修道亦爾。第一生身入法性。即種順解脫分善。第二生成就。即成就順決擇分善根。第三生得解脫。即能證得解脫涅槃。故言三位亦爾。此據聲聞。極疾三生修加行。極遲六十劫修加行。若據獨覺。極疾四生修加行。極遲百劫修加行。若據佛乘。極疾三無數劫．及餘九十一劫修加行。若極遲者三無數劫。及餘百劫修加行。此據修者。餘即不定。或有殖已經一劫或無量劫不能入聖。佛時長故其根最利。聲聞三生。獨覺四生。非要利根亦通鈍根。若極利者要經六十。要經百劫。故婆沙三十一云。非如聲聞極利根者經六十劫。非如獨覺極利根者唯經百劫。餘文可知。正理六十一破云。極疾三生方得解脫。謂初生殖順解脫分。次生成熟。第三生起順決擇分即入聖道。若謂第二生起順決擇分。第三生入聖乃至得解脫。彼言便與前說相違。謂依根本地起煖等者。彼必於此生得入見諦。或彼應許極速二生。謂第二生依根本地起煖等者。彼於理生必入聖道得解脫故 俱舍師救云。若依根本起煖等者。必於前生已起煖等故不與彼前文相違。亦復無有減三生失。

傳說如是至順解脫分者。釋第三句。明體。毘婆沙師傳說如是。順解脫分唯聞．思所成。非生得善以彼劣故。非修所成唯欲界故 通三業為體。雖就最勝唯是聞．思相應意業。而此聞．思慧相應思願攝。起身．語亦得名為順解脫分。如施一食持一戒等。深厭生死深樂解脫。願力所持便名種殖順解脫分。願以信為體。或勝解為體。或欲為體。即思相應願也。准此論文。加行善根能發身．語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傳說如是至順解脫分者。釋第三句。明體。毘婆沙師傳說如是。順解脫分唯聞．思所成。非生得善以彼劣故。非修所成唯欲界故 通三業為體。雖就最勝唯是聞．思相應意業。而此聞．思慧相應思願攝。起身．語亦得名為順解脫分。如施一食持一戒等。深厭生死深樂解脫。願力所持便名種殖順解脫分。願以信為體。或勝解為體。或欲為體。即思相應願也。准此論文。加行善根能發身．語。

殖順解脫分至亦遇獨覺者。釋第四句。明處。殖順解脫分唯人三洲。餘三惡趣．天趣．北洲。厭離．般若如應無故。三惡趣雖有厭離以厭苦故。無勝般若以慧劣故。天趣雖有勝般若。無深厭離以苦輕故。北洲無深厭離以苦輕故。無勝般若以慧劣故。餘文可知。又正理云。有佛出世。若無佛時。俱能種殖順解脫分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殖順解脫分至亦遇獨覺者。釋第四句。明處。殖順解脫分唯人三洲。餘三惡趣．天趣．北洲。厭離．般若如應無故。三惡趣雖有厭離以厭苦故。無勝般若以慧劣故。天趣雖有勝般若。無深厭離以苦輕故。北洲無深厭離以苦輕故。無勝般若以慧劣故。餘文可知。又正理云。有佛出世。若無佛時。俱能種殖順解脫分。

已因便說至謂見緣事別者。此下大文第二約三道辨人。就中。一明三道建立。二明七種聖人。三明學．無學滿 就明三道建立中。一約現觀位明。二約修無學道 就約現觀位明中。一明十六心。二依位建立 就明十六心中。一正明十六心。二明十六依地。三明忍智次第。四明見．修道別 此即第一正明十六心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已因便說至謂見緣事別者。此下大文第二約三道辨人。就中。一明三道建立。二明七種聖人。三明學．無學滿 就明三道建立中。一約現觀位明。二約修無學道 就約現觀位明中。一明十六心。二依位建立 就明十六心中。一正明十六心。二明十六依地。三明忍智次第。四明見．修道別 此即第一正明十六心也。

論曰至如果花樹者。釋初三句。舉後等流果即苦法智 樹生花果名花果樹。忍生法智名法智忍。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至如果花樹者。釋初三句。舉後等流果即苦法智 樹生花果名花果樹。忍生法智名法智忍。餘文可知。

即此名入至如燈．及生相者。釋忍異名。即此苦忍名入正性離生。亦復名入正性決定。此忍初入故得二名。經言正性。所謂涅槃。或目聖道。生謂煩惱。故婆沙第三云。復次見所斷惑。令諸有情墮諸惡趣。受諸劇苦。譬如生食久在身中。能作種種極苦惱事。是故此惑說名為生。見道能滅故名離生。復次有身見等剛強難伏。如狩龍戾。故說名生。見道能滅故名離生(廣如彼說)或謂善根未熟名生。故婆沙云。復次一切煩惱或諸貪愛。能令善根不得成就。及令諸有潤令起過皆名為生。見道起已摧彼勢力。令不復為增上生過。由此見道獨名離生(廣如彼說) 能決趣涅槃。謂正性之決定 或決了諦相。謂正性即決定。故諸聖道得決定名。苦法智忍初至此位說名為入。此忍生已至現在位得聖者名。此忍在未來能捨異生性。謂許此忍。未來生時。有此能捨異生性用。非餘法能。如燈．及生相未來有用。燈有除闇用令闇不至。生相有生法用。故婆沙云。謂一切法能於未來有作用者總有三類。一者內法如苦法忍。二者外法如日等光明。三者內．外法如諸生相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即此名入至如燈．及生相者。釋忍異名。即此苦忍名入正性離生。亦復名入正性決定。此忍初入故得二名。經言正性。所謂涅槃。或目聖道。生謂煩惱。故婆沙第三云。復次見所斷惑。令諸有情墮諸惡趣。受諸劇苦。譬如生食久在身中。能作種種極苦惱事。是故此惑說名為生。見道能滅故名離生。復次有身見等剛強難伏。如狩龍戾。故說名生。見道能滅故名離生(廣如彼說)或謂善根未熟名生。故婆沙云。復次一切煩惱或諸貪愛。能令善根不得成就。及令諸有潤令起過皆名為生。見道起已摧彼勢力。令不復為增上生過。由此見道獨名離生(廣如彼說) 能決趣涅槃。謂正性之決定 或決了諦相。謂正性即決定。故諸聖道得決定名。苦法智忍初至此位說名為入。此忍生已至現在位得聖者名。此忍在未來能捨異生性。謂許此忍。未來生時。有此能捨異生性用。非餘法能。如燈．及生相未來有用。燈有除闇用令闇不至。生相有生法用。故婆沙云。謂一切法能於未來有作用者總有三類。一者內法如苦法忍。二者外法如日等光明。三者內．外法如諸生相。

有餘師說至捨異生性者。有餘師說。世第一法獨能捨異生性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘師說至捨異生性者。有餘師說。世第一法獨能捨異生性。

此義不然至世間法故者。難。此義不然。彼此同名世間法故。如何世間法能捨世間法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義不然至世間法故者。難。此義不然。彼此同名世間法故。如何世間法能捨世間法。

性相違故至能害怨命者。有餘師釋。雖世第一與異生性同是世間。性相違故能捨異生性。亦無有失。如上怨肩能害怨命。二人雖復同是世間。性相違故。一能害怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性相違故至能害怨命者。有餘師釋。雖世第一與異生性同是世間。性相違故能捨異生性。亦無有失。如上怨肩能害怨命。二人雖復同是世間。性相違故。一能害怨。

有餘師說至解脫道故者。有餘師說。二相資共捨異生性。世第一法如似無間道。苦法智忍如似解脫道。故婆沙第三云。有餘師言世第一法．苦法智忍。更互相資捨異生性。謂世第一法與異生性雖性相違。而力劣故不能獨捨。由此引生苦法智忍。共相助力捨異生性。譬如羸人依因健者更相助力能伏怨家。由此因緣。世第一法如無間道。苦法智忍如解脫道。捨異生性。是故世第一法與異生性。成就．得俱滅。苦法智忍與異生性。不成就．得俱生。俱舍．婆沙皆有三說。若說苦法智忍捨。如二形生捨戒。若世第一捨如命終捨戒。若世第一法．及苦法忍捨相資共捨。各據一義並不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘師說至解脫道故者。有餘師說。二相資共捨異生性。世第一法如似無間道。苦法智忍如似解脫道。故婆沙第三云。有餘師言世第一法．苦法智忍。更互相資捨異生性。謂世第一法與異生性雖性相違。而力劣故不能獨捨。由此引生苦法智忍。共相助力捨異生性。譬如羸人依因健者更相助力能伏怨家。由此因緣。世第一法如無間道。苦法智忍如解脫道。捨異生性。是故世第一法與異生性。成就．得俱滅。苦法智忍與異生性。不成就．得俱生。俱舍．婆沙皆有三說。若說苦法智忍捨。如二形生捨戒。若世第一捨如命終捨戒。若世第一法．及苦法忍捨相資共捨。各據一義並不相違。

此忍無間至遍流後故者。釋第四句。前第三句無漏之言。遍流至後十五心故。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此忍無間至遍流後故者。釋第四句。前第三句無漏之言。遍流至後十五心故。餘文可知。

如緣欲界至名苦類智忍者。釋第五．第六句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如緣欲界至名苦類智忍者。釋第五．第六句。

最初證知至而證境故者。釋法類智。如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初證知至而證境故者。釋法類智。如文可知。

如緣苦諦至聖諦現觀者。釋第七．第八．第九．第十句。現觀之名理通見．修。見道猛利偏得其名 問上．下八諦何故先觀下苦。後合觀上苦。乃至先觀下道。後合觀上道 解云婆沙七十九一解云。欲界四諦非定地攝。故先觀。色．無色界四諦俱定地攝故後合觀 廣如彼說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如緣苦諦至聖諦現觀者。釋第七．第八．第九．第十句。現觀之名理通見．修。見道猛利偏得其名 問上．下八諦何故先觀下苦。後合觀上苦。乃至先觀下道。後合觀上道 解云婆沙七十九一解云。欲界四諦非定地攝。故先觀。色．無色界四諦俱定地攝故後合觀 廣如彼說。

此中餘部至唯頓現觀者。此下釋後兩句。先敘異計。此中有餘即大眾部等。有作是言。於四諦中 一剎那心唯頓現觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中餘部至唯頓現觀者。此下釋後兩句。先敘異計。此中有餘即大眾部等。有作是言。於四諦中 一剎那心唯頓現觀。

然彼意趣至名事現觀者。說一切有部徵。然彼餘部所有意趣應更推尋。彼現觀言無差別故。不知定約何現觀說。詳諸現觀總有三種。謂見．緣．事。唯無漏慧於諸諦境。現見分明名見現觀 心．心所法是能緣。境是所緣。心．心所法同一所緣名緣現觀。或心．心所取境分明與現觀同名緣現觀 事謂事業。即是遍知．永斷．作證．修習四種事業。謂諸能緣．及俱有法同一事業名事現觀。戒謂隨轉戒。生相等等住．異．滅。俱有因故。泛明現觀有斯三種。故正理云。如是應知非相應法唯一現觀。除慧所餘心．心所法有二現觀。唯無漏慧具足有三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然彼意趣至名事現觀者。說一切有部徵。然彼餘部所有意趣應更推尋。彼現觀言無差別故。不知定約何現觀說。詳諸現觀總有三種。謂見．緣．事。唯無漏慧於諸諦境。現見分明名見現觀 心．心所法是能緣。境是所緣。心．心所法同一所緣名緣現觀。或心．心所取境分明與現觀同名緣現觀 事謂事業。即是遍知．永斷．作證．修習四種事業。謂諸能緣．及俱有法同一事業名事現觀。戒謂隨轉戒。生相等等住．異．滅。俱有因故。泛明現觀有斯三種。故正理云。如是應知非相應法唯一現觀。除慧所餘心．心所法有二現觀。唯無漏慧具足有三。

見苦諦時至謂斷證修者。顯三現觀四諦通局。見苦諦時於苦聖諦具三現觀。由見苦故有見現觀。由緣苦故有緣現觀。由知苦故有事現觀。即見苦時於餘三諦唯事現觀。謂斷．證．修。見苦之時斷煩惱故即名斷集。見苦之時得擇滅故即名證滅。證有二種。一見證。二得證。此是得證。見苦之時無漏現前即名修道。非見餘三無見現觀。非緣餘三無緣現觀 問論說一切法皆應遍知。諸有漏法皆應永斷。一切善法皆應作證。善有為法皆應修習。何故經云知苦．斷集．證滅．修道 解云論說盡理。經依別意。故婆沙七十九有一師云。脇尊者言世尊唯說應遍知苦。或謂唯苦是應遍知。故對法中說一切法是所遍知。世尊唯說集應永斷。或謂唯是集應永斷。故對法中說有漏法皆應永斷。世尊唯說滅應作證。或謂唯滅是應作證。故對法中依得作證說諸善法皆應作證。世尊唯說道應修習。或謂唯道是唯應修習。故對法中總說一切善有為法皆應修習。此則顯示經義不了。阿毘達磨是了義說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見苦諦時至謂斷證修者。顯三現觀四諦通局。見苦諦時於苦聖諦具三現觀。由見苦故有見現觀。由緣苦故有緣現觀。由知苦故有事現觀。即見苦時於餘三諦唯事現觀。謂斷．證．修。見苦之時斷煩惱故即名斷集。見苦之時得擇滅故即名證滅。證有二種。一見證。二得證。此是得證。見苦之時無漏現前即名修道。非見餘三無見現觀。非緣餘三無緣現觀 問論說一切法皆應遍知。諸有漏法皆應永斷。一切善法皆應作證。善有為法皆應修習。何故經云知苦．斷集．證滅．修道 解云論說盡理。經依別意。故婆沙七十九有一師云。脇尊者言世尊唯說應遍知苦。或謂唯苦是應遍知。故對法中說一切法是所遍知。世尊唯說集應永斷。或謂唯是集應永斷。故對法中說有漏法皆應永斷。世尊唯說滅應作證。或謂唯滅是應作證。故對法中依得作證說諸善法皆應作證。世尊唯說道應修習。或謂唯道是唯應修習。故對法中總說一切善有為法皆應修習。此則顯示經義不了。阿毘達磨是了義說。

若諸諦中至有事現觀故者。牒計破。若諸諦中約見現觀說頓現觀。理必不然。以四諦中十六行相各差別故。若言以一無我行相。總見四諦名頓現觀。則不應用苦等行相見苦諦等。如是便與契經相違 如契經下．舉所違經。經別說行觀於四諦。明行非一。思惟之言皆顯作意。舉別作意取俱擇法。此諸行相即是無漏作意相應擇法。若言此經說修道位以諸行相別觀諦者。此亦不然。如見道中次第觀諦。修道位中亦次第觀。若見道中頓現觀諦者。應修道位亦有頓觀。若彼復謂見一諦時。於餘諦中得自在故說頓現觀。若作此救於我道理亦無有失。然於如是見四諦時現觀中間。有說出現觀。有說不出現觀。諸部不同。如斯之義別應思擇。若彼復謂於見苦時即能斷集．證滅．修道。約事現觀說頓現觀。理亦無失。我先已說見苦諦時於餘三諦中有事現觀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸諦中至有事現觀故者。牒計破。若諸諦中約見現觀說頓現觀。理必不然。以四諦中十六行相各差別故。若言以一無我行相。總見四諦名頓現觀。則不應用苦等行相見苦諦等。如是便與契經相違 如契經下．舉所違經。經別說行觀於四諦。明行非一。思惟之言皆顯作意。舉別作意取俱擇法。此諸行相即是無漏作意相應擇法。若言此經說修道位以諸行相別觀諦者。此亦不然。如見道中次第觀諦。修道位中亦次第觀。若見道中頓現觀諦者。應修道位亦有頓觀。若彼復謂見一諦時。於餘諦中得自在故說頓現觀。若作此救於我道理亦無有失。然於如是見四諦時現觀中間。有說出現觀。有說不出現觀。諸部不同。如斯之義別應思擇。若彼復謂於見苦時即能斷集．證滅．修道。約事現觀說頓現觀。理亦無失。我先已說見苦諦時於餘三諦中有事現觀故。

依見現觀至有別喻者。說一切有部依見現觀引經證漸 言三經者。一善授經即此所引。二慶喜經。三一苾芻經。故正理六十三云。如善授經。佛告長者。於四聖諦非頓現觀必漸現觀。廣說乃至。無處無容於苦聖諦。未現觀已能現觀集。如是乃至。無處無容於滅聖諦。未現觀已能現觀道。如是慶喜．及一苾芻二經所言意皆同此。三經一一各有別喻 解云善授梵云蘇揭多。舊云須達者訛也。然彼長者請問世尊。諦現觀時為漸為頓。世尊告曰非頓必漸。以四諦境自相別故。廣說乃至。能現觀道。慶喜梵云阿難陀。舊云阿難者訛也。慶喜問經．苾芻問經問答語端皆同善授。然所舉喻各各不同。第一善授經中作如是說。佛告長者。於四聖諦非頓現觀必漸現觀。以四諦境相各別故。猶如世間造臺觀者。必先簗基。次方壘壁。次上梁栿。後以板覆。此四前後必不俱時。無處無容未簗基訖便壘於壁。乃至廣說。第二慶喜經作如是說。猶如隥上四橫梯時。先隥最初方隥第二。無處無容不隥最初而隥第二。乃至廣說。第三一苾芻經作如是喻。猶如隥上四級階時。先隥最初方隥第二。無處無容不隥最初而隥第二。乃至廣說。依如是喻必漸非頓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依見現觀至有別喻者。說一切有部依見現觀引經證漸 言三經者。一善授經即此所引。二慶喜經。三一苾芻經。故正理六十三云。如善授經。佛告長者。於四聖諦非頓現觀必漸現觀。廣說乃至。無處無容於苦聖諦。未現觀已能現觀集。如是乃至。無處無容於滅聖諦。未現觀已能現觀道。如是慶喜．及一苾芻二經所言意皆同此。三經一一各有別喻 解云善授梵云蘇揭多。舊云須達者訛也。然彼長者請問世尊。諦現觀時為漸為頓。世尊告曰非頓必漸。以四諦境自相別故。廣說乃至。能現觀道。慶喜梵云阿難陀。舊云阿難者訛也。慶喜問經．苾芻問經問答語端皆同善授。然所舉喻各各不同。第一善授經中作如是說。佛告長者。於四聖諦非頓現觀必漸現觀。以四諦境相各別故。猶如世間造臺觀者。必先簗基。次方壘壁。次上梁栿。後以板覆。此四前後必不俱時。無處無容未簗基訖便壘於壁。乃至廣說。第二慶喜經作如是說。猶如隥上四橫梯時。先隥最初方隥第二。無處無容不隥最初而隥第二。乃至廣說。第三一苾芻經作如是喻。猶如隥上四級階時。先隥最初方隥第二。無處無容不隥最初而隥第二。乃至廣說。依如是喻必漸非頓。

若謂有經至蜜意說故者。又牒經通難。若謂經說但於苦諦無惑無疑。於佛亦無惑無疑。佛是道諦攝故。既於佛道亦無惑．疑。以此故知頓現觀者。此亦非證。於見苦時。於餘三諦。亦無疑者。依定不現行。或必定當斷。密意說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若謂有經至蜜意說故者。又牒經通難。若謂經說但於苦諦無惑無疑。於佛亦無惑無疑。佛是道諦攝故。既於佛道亦無惑．疑。以此故知頓現觀者。此亦非證。於見苦時。於餘三諦。亦無疑者。依定不現行。或必定當斷。密意說故。

已辨現觀至如先已說者。此即第二明十六心依地 言六地者。謂四靜慮．未至．中間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已辨現觀至如先已說者。此即第二明十六心依地 言六地者。謂四靜慮．未至．中間。

何緣必有至無間解脫道者。此即第三明忍．智次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣必有至無間解脫道者。此即第三明忍．智次第。

論曰至無能隔礙故者。於現觀位十六心中。八忍是無間道。間謂間隔。此無間道證離繫果。所斷惑得。無有力能為隔礙故令不證果。惑得雖與無間道俱。無力能引惑得至生相故無能礙。昔時能引能為隔礙。障覆涅槃令不得證。故婆沙九十云。無間道能斷煩惱。隔煩惱得令不續故。亦能證滅引離繫得令正起故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至無能隔礙故者。於現觀位十六心中。八忍是無間道。間謂間隔。此無間道證離繫果。所斷惑得。無有力能為隔礙故令不證果。惑得雖與無間道俱。無力能引惑得至生相故無能礙。昔時能引能為隔礙。障覆涅槃令不得證。故婆沙九十云。無間道能斷煩惱。隔煩惱得令不續故。亦能證滅引離繫得令正起故。

正理難云。若爾解脫道亦應名無間。約與離繫得俱亦無能隔礙故 俱舍師救云。此無間道與惑得俱。惑得無力能為隔礙令不證果故名無間。彼解脫道雖復與彼離繫得俱名為證果。非惑得俱。不可說言惑得能礙。不能礙故。為難不齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正理難云。若爾解脫道亦應名無間。約與離繫得俱亦無能隔礙故 俱舍師救云。此無間道與惑得俱。惑得無力能為隔礙令不證果故名無間。彼解脫道雖復與彼離繫得俱名為證果。非惑得俱。不可說言惑得能礙。不能礙故。為難不齊。

智是解脫至驅賊閉戶者。八智是解脫道。在生相時非惑得俱名正解脫。令至現在名已解脫惑得。與離繫得俱時起故名解脫道。故婆沙云。諸解脫道唯名證滅。與離繫得俱現前故 無間道如驅賊。解脫道如閉戶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智是解脫至驅賊閉戶者。八智是解脫道。在生相時非惑得俱名正解脫。令至現在名已解脫惑得。與離繫得俱時起故名解脫道。故婆沙云。諸解脫道唯名證滅。與離繫得俱現前故 無間道如驅賊。解脫道如閉戶。

若謂第二至已斷疑智者。牒異計破。若謂初剎那苦法忍後第二剎那苦類忍唯無間道。與欲界見苦所斷離繫得俱時而生。無解脫道。乃至道類忍應知亦爾 破云。則此現觀位中。於其彼彼四法忍境。四類忍境。應定不起已斷疑智。故正理云。苦法忍後即有苦類忍。與前忍果斷得俱生。餘位亦然。斯有何失。若爾此位緣欲苦等已斷疑智應不得生。計此不生復有何過。則於後修位我已知苦等。諸決定智應不得生。於苦等境中先未生智故。若於先位未有智生。後已知言便成無義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若謂第二至已斷疑智者。牒異計破。若謂初剎那苦法忍後第二剎那苦類忍唯無間道。與欲界見苦所斷離繫得俱時而生。無解脫道。乃至道類忍應知亦爾 破云。則此現觀位中。於其彼彼四法忍境。四類忍境。應定不起已斷疑智。故正理云。苦法忍後即有苦類忍。與前忍果斷得俱生。餘位亦然。斯有何失。若爾此位緣欲苦等已斷疑智應不得生。計此不生復有何過。則於後修位我已知苦等。諸決定智應不得生。於苦等境中先未生智故。若於先位未有智生。後已知言便成無義。

若謂見位至九結聚相違者。難。若謂見道位唯八忍斷惑。即與本論說九結聚相違。彼說九結是智斷故 言九結聚者。謂見道中上．下八諦所斷為八。及修道惑足前為九。用九智斷。即八諦智．及修道智。故正理云。若見道位唯忍能斷惑。應與本論九結聚相違。以本論中說四法．類智。及修所斷。為九結聚故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若謂見位至九結聚相違者。難。若謂見道位唯八忍斷惑。即與本論說九結聚相違。彼說九結是智斷故 言九結聚者。謂見道中上．下八諦所斷為八。及修道惑足前為九。用九智斷。即八諦智．及修道智。故正理云。若見道位唯忍能斷惑。應與本論九結聚相違。以本論中說四法．類智。及修所斷。為九結聚故。

此難不然至名王所作者。通。此難不然。彼論中說忍為智故。諸忍皆是智眷屬故。忍所作者即名智所作。引喻可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此難不然至名王所作者。通。此難不然。彼論中說忍為智故。諸忍皆是智眷屬故。忍所作者即名智所作。引喻可知。

此十六心至見道攝耶者。此下第四明見修道別。此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十六心至見道攝耶者。此下第四明見修道別。此即問也。

不爾者。答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不爾者。答。

云何者。徵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何者。徵。

頌曰至見未曾見故者。頌答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至見未曾見故者。頌答。

論曰至故修道攝者。現觀八諦總十六心。前十五心皆見道攝。於諸諦理見未見諦故。至第十六無一諦理未見今見。如習曾見故修道攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至故修道攝者。現觀八諦總十六心。前十五心皆見道攝。於諸諦理見未見諦故。至第十六無一諦理未見今見。如習曾見故修道攝。

豈不爾時至未見今見者。問。至第十六道類智時。豈不爾時觀道類智次前念忍。相應．俱有一剎那法。是道諦理未見今見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豈不爾時至未見今見者。問。至第十六道類智時。豈不爾時觀道類智次前念忍。相應．俱有一剎那法。是道諦理未見今見。

此中約諦至此畦未刈者。答。此中但約上下八諦不約剎那。非道類忍一剎那法未見今見。可名今見未見諦理。喻況可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中約諦至此畦未刈者。答。此中但約上下八諦不約剎那。非道類忍一剎那法未見今見。可名今見未見諦理。喻況可知。

又道類智至非見道攝者。又釋 道類智非見道攝。是果攝故。如餘修果 道類智非見道攝。頓修八智．十六行故。如餘修果 道類智非見道攝。捨前道故。如餘修果 道類智非見道攝。相續起故。如餘修道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又道類智至非見道攝者。又釋 道類智非見道攝。是果攝故。如餘修果 道類智非見道攝。頓修八智．十六行故。如餘修果 道類智非見道攝。捨前道故。如餘修果 道類智非見道攝。相續起故。如餘修道。

然道類智至所斷斷故者。牒外難通。外難意云。見道不退。修道有退。若道類智是修道攝亦應有退。寧道類智必不退耶 論主通云然道類智必不退者。以能任持見道所斷煩惱斷故。所以不退。以見所斷擇滅不退。故道類智亦不退也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然道類智至所斷斷故者。牒外難通。外難意云。見道不退。修道有退。若道類智是修道攝亦應有退。寧道類智必不退耶 論主通云然道類智必不退者。以能任持見道所斷煩惱斷故。所以不退。以見所斷擇滅不退。故道類智亦不退也。

即由此故應見道攝者。難。即由道類智任持見道所斷斷故。應見道攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即由此故應見道攝者。難。即由道類智任持見道所斷斷故。應見道攝。

此難不然太過失故者。論主破。一來果等亦能任持見斷法斷。亦應見攝。若謂後位亦能任持修斷法斷無斯過者。理亦不然。既持二斷應二道攝。故不應言能持彼斷即彼道收。太過失也。正理意同斯解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此難不然太過失故者。論主破。一來果等亦能任持見斷法斷。亦應見攝。若謂後位亦能任持修斷法斷無斯過者。理亦不然。既持二斷應二道攝。故不應言能持彼斷即彼道收。太過失也。正理意同斯解。

何緣七智亦見道攝者。問何緣七智。已見今見。亦見道攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣七智亦見道攝者。問何緣七智。已見今見。亦見道攝。

見諸諦理至亦見道攝者。答。見諸上．下八聖諦理未究竟故。謂未周遍見八諦理。而於中間起七智故亦見道攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸諦理至亦見道攝者。答。見諸上．下八聖諦理未究竟故。謂未周遍見八諦理。而於中間起七智故亦見道攝。

已說見修至離八地向三者。此下第二依位建立。就中。一依十五心立。二依第十六心立 此即第一依十五心立 就生起中。一總生起。二別生起。及頌可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說見修至離八地向三者。此下第二依位建立。就中。一依十五心立。二依第十六心立 此即第一依十五心立 就生起中。一總生起。二別生起。及頌可知。

論曰至隨行義故者。釋初兩句。由信隨行名隨信行。彼人有隨信行名隨信行者。此即約成以釋。或由串習此隨信行以成其性故名隨信行者。此約習以釋。所以見位信標名者。彼先異生位中信他隨行義故。從加行位以立其名 准此兩解應釋隨法行者。所以見位法標名者。彼於先時異生位中。由目披閱契經等法隨行義故。從加行位以立其名 等謂等取餘十一部經。或等餘二藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至隨行義故者。釋初兩句。由信隨行名隨信行。彼人有隨信行名隨信行者。此即約成以釋。或由串習此隨信行以成其性故名隨信行者。此約習以釋。所以見位信標名者。彼先異生位中信他隨行義故。從加行位以立其名 准此兩解應釋隨法行者。所以見位法標名者。彼於先時異生位中。由目披閱契經等法隨行義故。從加行位以立其名 等謂等取餘十一部經。或等餘二藏。

即二聖者至數准前釋者。釋後四句。隨信．法行若於先時異生位中。未以世道斷修斷惑名為具縛。或先異生位中。已斷欲一至五。至此見位名初果向。趣初果故。言初果者謂預流果。此於一切四沙門果中。必初得故名為初果 若先凡位已斷欲界或六．或七．或八品染。至此見位名第二果向。趣第二果故。第二果者謂一來果。若據超越亦是初得。今據次第遍得果中此第二故 若凡位已離欲界第九品染。或先已斷初定一品。乃至具離無處有所第九品染。至此見位名第三向。趣第三果故。第三果者謂不還果。數准次前一來果釋。若據超越亦是初得。今據次第遍得果中此第三故 總而言之。信．法二．人各七十三。故正理六十四云。如是隨信．隨法行者。由先具縛．斷惑有殊。數別各成七十三種。謂於欲界具縛為初。至斷九品以為第十。如是乃至無所有處。地地各九為七十三。諸後具縛即前離九。故後七地無別具縛 准此論等。鈍根亦能證超越果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即二聖者至數准前釋者。釋後四句。隨信．法行若於先時異生位中。未以世道斷修斷惑名為具縛。或先異生位中。已斷欲一至五。至此見位名初果向。趣初果故。言初果者謂預流果。此於一切四沙門果中。必初得故名為初果 若先凡位已斷欲界或六．或七．或八品染。至此見位名第二果向。趣第二果故。第二果者謂一來果。若據超越亦是初得。今據次第遍得果中此第二故 若凡位已離欲界第九品染。或先已斷初定一品。乃至具離無處有所第九品染。至此見位名第三向。趣第三果故。第三果者謂不還果。數准次前一來果釋。若據超越亦是初得。今據次第遍得果中此第三故 總而言之。信．法二．人各七十三。故正理六十四云。如是隨信．隨法行者。由先具縛．斷惑有殊。數別各成七十三種。謂於欲界具縛為初。至斷九品以為第十。如是乃至無所有處。地地各九為七十三。諸後具縛即前離九。故後七地無別具縛 准此論等。鈍根亦能證超越果。

次依修道至亦由鈍利別者。此即第二依第十六心立。就中。一建立果差別。二明住果非向 此即第一建立果差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次依修道至亦由鈍利別者。此即第二依第十六心立。就中。一建立果差別。二明住果非向 此即第一建立果差別。

論曰至離有頂故者。釋上兩句。即前信．法至道類智名果非向。隨前七十三人三向今住三果。謂前六人預流向今住預流果。前三人一來向今住一來果。前六十四人不還向今住不還果 阿羅漢果於四果中必無初得。所以者何。見道無容斷修惑故。昔在凡位世道無容離有頂故。所以第四必非初得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至離有頂故者。釋上兩句。即前信．法至道類智名果非向。隨前七十三人三向今住三果。謂前六人預流向今住預流果。前三人一來向今住一來果。前六十四人不還向今住不還果 阿羅漢果於四果中必無初得。所以者何。見道無容斷修惑故。昔在凡位世道無容離有頂故。所以第四必非初得。

至住果位至見至名別者。釋下兩句。至住果位捨信．法二名得信解．見至二名 言信解者。信謂淨信。解謂勝解。由信增上勝解顯故。故名信解。故正理云。由信增上力勝解顯故 言見至者。由慧增上正見顯故故名見至。故正理論云。由慧增上力正見顯故 所言至者。由前向見。得至果見故名見至。故婆沙五十三云。謂依見道所攝信。得修道所攝信勝解 又云。依向信得果信勝解 又云。以信為先心脫三結故名信勝解。謂依見道所攝見。得至修道所攝見 又云。依向道所攝見。得至果道所攝見 又云。以見為先心脫三結故名見至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至住果位至見至名別者。釋下兩句。至住果位捨信．法二名得信解．見至二名 言信解者。信謂淨信。解謂勝解。由信增上勝解顯故。故名信解。故正理云。由信增上力勝解顯故 言見至者。由慧增上正見顯故故名見至。故正理論云。由慧增上力正見顯故 所言至者。由前向見。得至果見故名見至。故婆沙五十三云。謂依見道所攝信。得修道所攝信勝解 又云。依向信得果信勝解 又云。以信為先心脫三結故名信勝解。謂依見道所攝見。得至修道所攝見 又云。依向道所攝見。得至果道所攝見 又云。以見為先心脫三結故名見至。

何緣先斷至名住果非向者。此即第二明住果非向 五等。等取斷六品等。乃至無所有處第九品 果等。等取一來．不還果。問何緣凡位先斷欲界修惑一品乃至五等。至第十六道類智心。但說名為住前三果非後三向。此即問．及頌答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣先斷至名住果非向者。此即第二明住果非向 五等。等取斷六品等。乃至無所有處第九品 果等。等取一來．不還果。問何緣凡位先斷欲界修惑一品乃至五等。至第十六道類智心。但說名為住前三果非後三向。此即問．及頌答。

論曰至不名後向者。至道類智得三果時。於勝果道必定未得。故住三果未起勝道。但名住三果。不名後三向。故正理云。依得聖道建立八聖。如先已說。故得果時於勝果道必定未得。以得果心於勝果道所對治惑非對治故。非非彼治現在前時得彼治道。如先已說。又非得果時即有勝果道所斷煩惱離繫得生。道類忍不能斷彼繫得故。若道力能斷彼繫得。此道引彼離繫得生。可說此道能證彼滅。以得前果時未得勝果道。故住果者乃至未起勝果道時。雖前已斷彼修所斷惑欲一品等。但名住果不名後向。後於何時得先所斷修惑離繫無漏得耶。於勝果道現前時得(已上論文) 然諸先斷至定成樂根者。然諸先斷欲界修惑一至五等。至得果時此生必定起勝果道然後命終。必無未起而命終者。即引證言。由此凡位先離下三靜慮染。後依下地入見道者。彼得果已於現生中必能引起後勝果道。若異此者聖生第四靜慮已上諸地。應不可說定成樂根。然本論皆說聖生上地定成樂根。故知此身決定能起後勝果道。勝果道者後果向道。勝前果故名勝果道。或後果名勝。此道趣彼名勝果道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至不名後向者。至道類智得三果時。於勝果道必定未得。故住三果未起勝道。但名住三果。不名後三向。故正理云。依得聖道建立八聖。如先已說。故得果時於勝果道必定未得。以得果心於勝果道所對治惑非對治故。非非彼治現在前時得彼治道。如先已說。又非得果時即有勝果道所斷煩惱離繫得生。道類忍不能斷彼繫得故。若道力能斷彼繫得。此道引彼離繫得生。可說此道能證彼滅。以得前果時未得勝果道。故住果者乃至未起勝果道時。雖前已斷彼修所斷惑欲一品等。但名住果不名後向。後於何時得先所斷修惑離繫無漏得耶。於勝果道現前時得(已上論文) 然諸先斷至定成樂根者。然諸先斷欲界修惑一至五等。至得果時此生必定起勝果道然後命終。必無未起而命終者。即引證言。由此凡位先離下三靜慮染。後依下地入見道者。彼得果已於現生中必能引起後勝果道。若異此者聖生第四靜慮已上諸地。應不可說定成樂根。然本論皆說聖生上地定成樂根。故知此身決定能起後勝果道。勝果道者後果向道。勝前果故名勝果道。或後果名勝。此道趣彼名勝果道。

問起後勝果道為頓為漸 答漸起非頓。故婆沙一百七十一云。頗有無漏四靜慮漸得耶。答有。以聖者離下地染。及有起勝果道時漸次得故 又云。頗有無漏三無色漸得耶。答有。以離下地染。及有起勝果道時漸次得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問起後勝果道為頓為漸 答漸起非頓。故婆沙一百七十一云。頗有無漏四靜慮漸得耶。答有。以聖者離下地染。及有起勝果道時漸次得故 又云。頗有無漏三無色漸得耶。答有。以離下地染。及有起勝果道時漸次得故。

如是已依至下中上各三者。此下第二約修．無學道。就中。一明德失數。二歷位廣明 此即明德失數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已依至下中上各三者。此下第二約修．無學道。就中。一明德失數。二歷位廣明 此即明德失數。

論曰至九品亦然者。釋第一句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至九品亦然者。釋第一句。

失德如何各分九品者。此下釋第二句。此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失德如何各分九品者。此下釋第二句。此即問也。

謂根本品至小燈能滅者。答。失德各九順逆相對及喻可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂根本品至小燈能滅者。答。失德各九順逆相對及喻可知。

已辨失德至都未斷者者。此下第二歷位廣明。就中。一明預流七生。二明一來向．果。三明不還向．果。四明無學向．果 此即明預流七生。頌前有四。一結前。謂已辨失德差別九品。二總生下。謂次當依修彼無學道立聖者別。三別生修道。謂且諸有學修道位中。總亦名為信解．見至。隨位多種。四別起頌文。謂先應建立都未斷者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已辨失德至都未斷者者。此下第二歷位廣明。就中。一明預流七生。二明一來向．果。三明不還向．果。四明無學向．果 此即明預流七生。頌前有四。一結前。謂已辨失德差別九品。二總生下。謂次當依修彼無學道立聖者別。三別生修道。謂且諸有學修道位中。總亦名為信解．見至。隨位多種。四別起頌文。謂先應建立都未斷者。

頌曰至七返生義者。可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至七返生義者。可知。

諸無漏道至說名預流者。釋預流名。諸無漏道總名為流。由此無漏為因流趣涅槃故。預言為顯最初至得義。彼預無漏法流中故說名預流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸無漏道至說名預流者。釋預流名。諸無漏道總名為流。由此無漏為因流趣涅槃故。預言為顯最初至得義。彼預無漏法流中故說名預流。

此預流名至應名預流者。問。此預流名為目何義。若初得聖道名為預流。即預流名應名第八。第八者謂預流向也。四向四果從後向前初向第八。故婆沙四十六云。第八聖者謂隨信行．及隨法行。從勝數之是第八故 又解於八忍中從後向前數苦法忍為第八故。智度論說見道名八人地。若初得果名為預流。則倍離欲．全離欲者。至道類智得一來果。得不還果此亦初得應名預流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此預流名至應名預流者。問。此預流名為目何義。若初得聖道名為預流。即預流名應名第八。第八者謂預流向也。四向四果從後向前初向第八。故婆沙四十六云。第八聖者謂隨信行．及隨法行。從勝數之是第八故 又解於八忍中從後向前數苦法忍為第八故。智度論說見道名八人地。若初得果名為預流。則倍離欲．全離欲者。至道類智得一來果。得不還果此亦初得應名預流。

此預流名至故名預流者。答。此預流名目初得果不目第八。然依遍得一切四果者初所得果。建立此名。一來．不還非定初得。雖超越者有初得義。若次第者即非初得。此若得時決定初得故名預流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此預流名至故名預流者。答。此預流名目初得果不目第八。然依遍得一切四果者初所得果。建立此名。一來．不還非定初得。雖超越者有初得義。若次第者即非初得。此若得時決定初得故名預流。

何緣此名不目第八者。問。何緣此預流名不目第八。第八如前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣此名不目第八者。問。何緣此預流名不目第八。第八如前釋。

以要至得至不目第八者。答。以要至得道類智時。一具得向．果無漏道故。二具得見．修無漏道故。三於現觀流四諦十六遍至得故。具斯三義名預流者。第八不然。三義不具。故預流名不目第八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以要至得至不目第八者。答。以要至得道類智時。一具得向．果無漏道故。二具得見．修無漏道故。三於現觀流四諦十六遍至得故。具斯三義名預流者。第八不然。三義不具。故預流名不目第八。

彼從此後至所說如是者。此下別釋七生。彼從此身得聖果已後。別於人中極多結七中有．生有。天中亦然。四七總有二十八生。應言二十八。皆七等故說極七生 如七處善。五蘊各七。五七應言有三十五。而言七處善者。以七同故但言七也。七處善者如前說 如七葉樹。西方有樹枝枝之上皆有七葉。以實而言葉有無量。言七葉樹者以七同故 毘婆沙師所說如是 結謂結續不斷義也。或結謂煩惱。由結受七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼從此後至所說如是者。此下別釋七生。彼從此身得聖果已後。別於人中極多結七中有．生有。天中亦然。四七總有二十八生。應言二十八。皆七等故說極七生 如七處善。五蘊各七。五七應言有三十五。而言七處善者。以七同故但言七也。七處善者如前說 如七葉樹。西方有樹枝枝之上皆有七葉。以實而言葉有無量。言七葉樹者以七同故 毘婆沙師所說如是 結謂結續不斷義也。或結謂煩惱。由結受七。

若爾何故至第八有義者。難。或是彌沙塞部難。彼執人．天合受七生。若於人．天各受七生。何故經言。無處無容見圓滿者。更可有受第八有義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾何故至第八有義者。難。或是彌沙塞部難。彼執人．天合受七生。若於人．天各受七生。何故經言。無處無容見圓滿者。更可有受第八有義。

此契經意至中有應無者。說一切有部答。此契經意約一趣說作如是言不受第八。若如言執不受第八。中有應無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此契經意至中有應無者。說一切有部答。此契經意約一趣說作如是言不受第八。若如言執不受第八。中有應無。

若爾上流至無第八生者。難。若言一趣無第八生。上流遍生乃至有頂。亦應一趣無第八生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾上流至無第八生者。難。若言一趣無第八生。上流遍生乃至有頂。亦應一趣無第八生。

依欲界說故無有過者。答。言無第八依欲界說故無有過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依欲界說故無有過者。答。言無第八依欲界說故無有過。

此何為證至非合受七者。徵。此何為證。為依教耶。為依理耶。於教．理中以何證彼於人．天中各受七生非合受七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此何為證至非合受七者。徵。此何為證。為依教耶。為依理耶。於教．理中以何證彼於人．天中各受七生非合受七。

以契經說至不應固執者。說一切有部答。以契經說天七及人。既說及言。明知各七。飲光部經亦各受七。由是此中不應固執人．天合七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以契經說至不應固執者。說一切有部答。以契經說天七及人。既說及言。明知各七。飲光部經亦各受七。由是此中不應固執人．天合七。

若於人趣至還於天趣者。明滿七生處。若於人趣得預流果。七生天上七生人中。至第七生彼還人趣得般涅槃。若於天趣得預流果。七下生人七生天上。至第七生彼還天趣得般涅槃。以此故知。除得道身。若取得道身便成二十九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於人趣至還於天趣者。明滿七生處。若於人趣得預流果。七生天上七生人中。至第七生彼還人趣得般涅槃。若於天趣得預流果。七下生人七生天上。至第七生彼還天趣得般涅槃。以此故知。除得道身。若取得道身便成二十九。

何緣彼無受第八有者。問。何緣彼人但受七生無受第八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣彼無受第八有者。問。何緣彼人但受七生無受第八。

相續齊此至第四日瘧者。答。謂相續身齊此七生。所有聖道必成就故。此顯業力故受七生。聖道種類至第七生。法應如是能斷惑盡。此顯道力故不至八。如七步蛇。故婆沙云。復次彼業力能受七有。聖道力故不至第八。如為七步毒蛇所螫。大種力故能行七步。毒勢力故不至第八。亦如第四日瘧。諸患瘧者發時不同。或有半日不發半日發。或有一日不發一日發。或有極遲發者第一日發第二日第三日不發至第四日必發。此名第四日瘧。至第四日法爾此瘧必定發也。聖道亦爾。必不過七。至第七生法爾必定斷餘惑盡而般涅槃。此取法爾極遲分限以喻第七。非取數喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相續齊此至第四日瘧者。答。謂相續身齊此七生。所有聖道必成就故。此顯業力故受七生。聖道種類至第七生。法應如是能斷惑盡。此顯道力故不至八。如七步蛇。故婆沙云。復次彼業力能受七有。聖道力故不至第八。如為七步毒蛇所螫。大種力故能行七步。毒勢力故不至第八。亦如第四日瘧。諸患瘧者發時不同。或有半日不發半日發。或有一日不發一日發。或有極遲發者第一日發第二日第三日不發至第四日必發。此名第四日瘧。至第四日法爾此瘧必定發也。聖道亦爾。必不過七。至第七生法爾必定斷餘惑盡而般涅槃。此取法爾極遲分限以喻第七。非取數喻。

又彼有餘至五上分結者。第二解。又彼有餘七結在故。故受七生。謂二下分結欲貪．瞋恚。五上分結謂色愛．無色愛．掉．慢．無明。正理破云。此亦無能證唯七有。唯貪．瞋結引七有故。又無契經說不還者受極七有。又無經說五上分結引欲界生。故彼所言無能證力。但由法爾極受七生。於中不應強申理趣 俱舍師救云。雖上界結非引欲生。由成彼故二下分結。而有勢力引欲界生。此亦何妨 問住預流果容受幾生 泰法師解云。住預流果無受一生。乃至一來向中亦無受一生者。若有一生業不可轉。令不受餘悉可轉者。彼人先斷六品惑方受一生。若先斷六品惑已。此人即是一來人。後受一生時。即是一來果上受一生。非是向中受也。如涅槃經云。是須陀洹凡有二種。一者利根。二者鈍根。鈍根之人人．天七返。是鈍根人復有五種。或有六．五．四．三．二．種。利根之人現身獲得須陀洹果乃至阿羅漢果。若有一生何故不說。又成實論云。須陀洹人。若受二生乃至七生。若有一生。何故不說。又婆沙四十六云。七生天上七生人中者。此依圓滿預流而說。故人．天有。等受七生。然有預流人．天生別。謂天七．人六。或人七．天六 或天六．人五。或人六．天五 或天五．人四。或人五．天四 或天四．人三。或人四．天三 或天三．人二。或人三．天二 或天二．人一。或人二．天一 此中且說極多生者故說預流人．天各七。婆沙極多之中即說人．天各受七生。極少中不言人一．天一。故知住預流果無受一生 更廣云云。不能具述 今解不然。住預流果有受七生。乃至有受一生。論文既說極言。為顯受生最多。非諸預流皆受七返。以此故知。不遮極少亦受一生。婆沙不言人一．天一各一生者。且據乘前綺互多少不言各一。以實而言亦容各受一生。若以不說即言無者。彼亦不說天六．人六等。應無人．天各六生等。故知略而不論。或影略互顯。有何道理許天二．人一。人二．天一等。而不許彼各受一生。又引涅槃．成實以為證者。非是當部。如何為證。涅槃經說皆有佛性。成實論說有諸種子。此豈同彼。不可為證。更有云云。不能廣破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又彼有餘至五上分結者。第二解。又彼有餘七結在故。故受七生。謂二下分結欲貪．瞋恚。五上分結謂色愛．無色愛．掉．慢．無明。正理破云。此亦無能證唯七有。唯貪．瞋結引七有故。又無契經說不還者受極七有。又無經說五上分結引欲界生。故彼所言無能證力。但由法爾極受七生。於中不應強申理趣 俱舍師救云。雖上界結非引欲生。由成彼故二下分結。而有勢力引欲界生。此亦何妨 問住預流果容受幾生 泰法師解云。住預流果無受一生。乃至一來向中亦無受一生者。若有一生業不可轉。令不受餘悉可轉者。彼人先斷六品惑方受一生。若先斷六品惑已。此人即是一來人。後受一生時。即是一來果上受一生。非是向中受也。如涅槃經云。是須陀洹凡有二種。一者利根。二者鈍根。鈍根之人人．天七返。是鈍根人復有五種。或有六．五．四．三．二．種。利根之人現身獲得須陀洹果乃至阿羅漢果。若有一生何故不說。又成實論云。須陀洹人。若受二生乃至七生。若有一生。何故不說。又婆沙四十六云。七生天上七生人中者。此依圓滿預流而說。故人．天有。等受七生。然有預流人．天生別。謂天七．人六。或人七．天六 或天六．人五。或人六．天五 或天五．人四。或人五．天四 或天四．人三。或人四．天三 或天三．人二。或人三．天二 或天二．人一。或人二．天一 此中且說極多生者故說預流人．天各七。婆沙極多之中即說人．天各受七生。極少中不言人一．天一。故知住預流果無受一生 更廣云云。不能具述 今解不然。住預流果有受七生。乃至有受一生。論文既說極言。為顯受生最多。非諸預流皆受七返。以此故知。不遮極少亦受一生。婆沙不言人一．天一各一生者。且據乘前綺互多少不言各一。以實而言亦容各受一生。若以不說即言無者。彼亦不說天六．人六等。應無人．天各六生等。故知略而不論。或影略互顯。有何道理許天二．人一。人二．天一等。而不許彼各受一生。又引涅槃．成實以為證者。非是當部。如何為證。涅槃經說皆有佛性。成實論說有諸種子。此豈同彼。不可為證。更有云云。不能廣破。

中間雖有至不證圓寂者。於彼七生中間雖有聖道現前。餘業力持不證圓寂 梵云般涅槃。般云圓。涅槃云寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中間雖有至不證圓寂者。於彼七生中間雖有聖道現前。餘業力持不證圓寂 梵云般涅槃。般云圓。涅槃云寂。

至第七有至餘道出家者。明七生滿無佛法時其身形相。前師意說。逢無佛法得阿羅漢已必不住家。法爾自得苾芻形相剃髮染衣。不言得戒。十種得戒中不言得阿羅漢時而得戒故 後師意說。彼往諸餘外道出家作外道形相。於二說中前說為正。故正理六十四云。唯依佛出世有別解律儀。故彼第七有若不遇佛法。便在家得阿羅漢果。既得果已必不住家。苾芻威儀法爾成就。雖不會遇前佛所說。而於餘命生極厭心。不經久時便入圓寂。有言彼往餘道出家。理不應然。往餘道者由惡見力邪業轉故 又婆沙四十六云。問若滿七有無佛出世。彼在居家得阿羅漢果耶。有說不得。彼要出家受餘法服得阿羅漢。有說彼在家得阿羅漢已。後必出家受餘法服。如是說者彼法爾成佛弟子相。乃至得極果。如五百仙人。在伊師迦山中修道。本是聲聞出無佛世。獼猴為現佛弟子相。彼皆學之證獨覺果。無學不受外道相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至第七有至餘道出家者。明七生滿無佛法時其身形相。前師意說。逢無佛法得阿羅漢已必不住家。法爾自得苾芻形相剃髮染衣。不言得戒。十種得戒中不言得阿羅漢時而得戒故 後師意說。彼往諸餘外道出家作外道形相。於二說中前說為正。故正理六十四云。唯依佛出世有別解律儀。故彼第七有若不遇佛法。便在家得阿羅漢果。既得果已必不住家。苾芻威儀法爾成就。雖不會遇前佛所說。而於餘命生極厭心。不經久時便入圓寂。有言彼往餘道出家。理不應然。往餘道者由惡見力邪業轉故 又婆沙四十六云。問若滿七有無佛出世。彼在居家得阿羅漢果耶。有說不得。彼要出家受餘法服得阿羅漢。有說彼在家得阿羅漢已。後必出家受餘法服。如是說者彼法爾成佛弟子相。乃至得極果。如五百仙人。在伊師迦山中修道。本是聲聞出無佛世。獼猴為現佛弟子相。彼皆學之證獨覺果。無學不受外道相故。

云何彼名無退墮法者。問。預流亦起不善修惑。云何契經說彼預流名名無退墮惡趣法耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何彼名無退墮法者。問。預流亦起不善修惑。云何契經說彼預流名名無退墮惡趣法耶。

以不生長至亦能浮者。答。一以不生長退墮業故。二違彼生長業與果故。三強盛善根鎮彼身故。四身語加行．及與意樂俱清淨故。五諸有決定墮惡趣業尚不起忍。況得預流。以劣況勝。故有頌言。愚作罪小。亦墮惡趣。無慚愧故。智為罪大。亦能解脫惡趣苦果。有慚愧故。喻況可知。引此頌意凡夫愚人名退墮法。聖者智人名無退墮。凡雖亦有不墮惡趣。以少不定。故不名為無退墮法 問聖亦起惑何非墮退 解云雖起修惑無見惑助故不能感三惡趣也。故婆沙一百二十五云。由二部結縛諸有情令墮惡趣。謂見所斷．修所斷結。諸預流者雖未永斷修所斷結。而已永斷見所斷結。闕一資糧不墮惡趣。如車二輪有所運載。鳥有二翼能飛虛空。闕一不然。此亦如是。故預流者不墮惡趣。然有說者。愚者墮惡趣。智則不然。一切預流是智者故 廣如彼釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不生長至亦能浮者。答。一以不生長退墮業故。二違彼生長業與果故。三強盛善根鎮彼身故。四身語加行．及與意樂俱清淨故。五諸有決定墮惡趣業尚不起忍。況得預流。以劣況勝。故有頌言。愚作罪小。亦墮惡趣。無慚愧故。智為罪大。亦能解脫惡趣苦果。有慚愧故。喻況可知。引此頌意凡夫愚人名退墮法。聖者智人名無退墮。凡雖亦有不墮惡趣。以少不定。故不名為無退墮法 問聖亦起惑何非墮退 解云雖起修惑無見惑助故不能感三惡趣也。故婆沙一百二十五云。由二部結縛諸有情令墮惡趣。謂見所斷．修所斷結。諸預流者雖未永斷修所斷結。而已永斷見所斷結。闕一資糧不墮惡趣。如車二輪有所運載。鳥有二翼能飛虛空。闕一不然。此亦如是。故預流者不墮惡趣。然有說者。愚者墮惡趣。智則不然。一切預流是智者故 廣如彼釋。

經說預流至苦邊際名者。依經起問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經說預流至苦邊際名者。依經起問。

依齊此生至所謂涅槃者。答。此中兩解。前解據苦盡處名苦邊際。後解據出苦處名苦邊際。故婆沙云。作苦邊際者是證苦邊際義。問此苦邊際為在苦中。為在苦外。若在苦中應非邊際。若在苦外世間現喻當云何通。如世金籌初中後際無不是金。苦之邊際亦應是苦。有作是說苦邊際者謂在苦中。即阿羅漢最後諸蘊體雖是苦。非後苦因。不生後苦。後苦不續。名苦邊際。有餘師說苦邊際者謂在苦外。即是涅槃永出苦故名苦邊際。世間現喻不必須通。非三藏攝不須釋故也。俗法．聖法理各別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依齊此生至所謂涅槃者。答。此中兩解。前解據苦盡處名苦邊際。後解據出苦處名苦邊際。故婆沙云。作苦邊際者是證苦邊際義。問此苦邊際為在苦中。為在苦外。若在苦中應非邊際。若在苦外世間現喻當云何通。如世金籌初中後際無不是金。苦之邊際亦應是苦。有作是說苦邊際者謂在苦中。即阿羅漢最後諸蘊體雖是苦。非後苦因。不生後苦。後苦不續。名苦邊際。有餘師說苦邊際者謂在苦外。即是涅槃永出苦故名苦邊際。世間現喻不必須通。非三藏攝不須釋故也。俗法．聖法理各別故。

如何涅槃可是所作者。問後解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何涅槃可是所作者。問後解也。

除彼得障至謂毀臺觀者。答。除彼涅槃得之障故。此得被他惑障不生若斷惑障得彼涅槃。此得起故涅槃體顯。故說涅槃名為所作 又解除彼惑得障起得涅槃。涅槃現故說所作言。如言作空。謂毀臺觀。空顯義邊空名所作。涅槃亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除彼得障至謂毀臺觀者。答。除彼涅槃得之障故。此得被他惑障不生若斷惑障得彼涅槃。此得起故涅槃體顯。故說涅槃名為所作 又解除彼惑得障起得涅槃。涅槃現故說所作言。如言作空。謂毀臺觀。空顯義邊空名所作。涅槃亦爾。

餘位亦有至是故不說者。餘異生位。雖復亦有極七返生得般涅槃。然非決定。或有過者。是故不說。聖極唯七。是故別說。故正理六十四云。若於人趣得預流果。人中滿七天准應知。非聖亦有極七返生。相續成就得涅槃義。然非決定。是故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘位亦有至是故不說者。餘異生位。雖復亦有極七返生得般涅槃。然非決定。或有過者。是故不說。聖極唯七。是故別說。故正理六十四云。若於人趣得預流果。人中滿七天准應知。非聖亦有極七返生。相續成就得涅槃義。然非決定。是故不說。

俱舍論記卷第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱舍論記卷第二十三

長承四年二月二十日午上於山城國田原里大道寺與三弟共切句了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長承四年二月二十日午上於山城國田原里大道寺與三弟共切句了

權少僧都覺樹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 權少僧都覺樹

病逐日增老眼亦闇為之如何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病逐日增老眼亦闇為之如何。

（別 筆） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （別 筆）