俱舍論記卷第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱舍論記卷第十七

沙門釋光述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門釋光述

分別業品第四之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別業品第四之五

如是已辨至七業亦道故者。此即大文第二釋業道名。上句明意三。下句明身．語七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已辨至七業亦道故者。此即大文第二釋業道名。上句明意三。下句明身．語七。

論曰至而造作故者。釋上句。於十不善業道之中。後三貪．嗔．邪見唯道。思業之道故立業道名。彼貪等相應思說名為業。彼貪等轉故。思轉。彼貪等行故。思行。如彼貪等勢力。而思有造作故。貪等是思依託處故名業之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至而造作故者。釋上句。於十不善業道之中。後三貪．嗔．邪見唯道。思業之道故立業道名。彼貪等相應思說名為業。彼貪等轉故。思轉。彼貪等行故。思行。如彼貪等勢力。而思有造作故。貪等是思依託處故名業之道。

前七是業至立業道名者。釋下句。於十不善業道之中。前七體是業。身．語業性故。亦業之道。為彼思業所遊履故。由因等起身．語業思。託身．語業為境轉故名業之道。上業是身．語業。下業是思業。業．及業之道總立業道名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前七是業至立業道名者。釋下句。於十不善業道之中。前七體是業。身．語業性故。亦業之道。為彼思業所遊履故。由因等起身．語業思。託身．語業為境轉故名業之道。上業是身．語業。下業是思業。業．及業之道總立業道名。

故於此中至俱極成故者。此顯名同攝諸異類。故於此釋業道名中。言業道者具顯後三業道。前七業．業道義。若言業道業是貪相應思。道是思相應貪等。若言業業道。上業是身．語。下業是因等起思。道是身．語。此中意說。一業顯多業。一道顯多道。雖復業道性類不同。業名同故。而一業名為餘業故。道名同故。而一道名為餘道故。如斯之類於世間中。於典籍中。俱極成故 世極成者。如言車牛。雖多車牛性類不同。車牛名同。而一車。牛名為餘車牛故 典極成者。如言識住。雖四識住性類不同。識住名同而一識住名為餘識住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故於此中至俱極成故者。此顯名同攝諸異類。故於此釋業道名中。言業道者具顯後三業道。前七業．業道義。若言業道業是貪相應思。道是思相應貪等。若言業業道。上業是身．語。下業是因等起思。道是身．語。此中意說。一業顯多業。一道顯多道。雖復業道性類不同。業名同故。而一業名為餘業故。道名同故。而一道名為餘道故。如斯之類於世間中。於典籍中。俱極成故 世極成者。如言車牛。雖多車牛性類不同。車牛名同。而一車。牛名為餘車牛故 典極成者。如言識住。雖四識住性類不同。識住名同而一識住名為餘識住故。

離殺等七至餘類此應釋者。此即類釋善業道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離殺等七至餘類此應釋者。此即類釋善業道也。

此加行後起何緣非業道者。問。加行．後起應名業道。思亦緣彼為境轉故。何緣說彼非業道耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此加行後起何緣非業道者。問。加行．後起應名業道。思亦緣彼為境轉故。何緣說彼非業道耶。

為此依此至異此不然者。答中有三。一為此根本彼加行方轉故。依此根本彼後起方轉故。故加．行後起非是根本 二又前說此根本業道攝麁品故。加行．後起非麁品故非業道攝 三又若由此惡業道有減。令內．外惡物有減。由惡業道有增。令內．外惡物有增。若由此善業道有減。令內．外好物有減。由善業道有增。令內．外好物有增。有斯用者立為業道。異此根本前．後不然故非業道 又解若由此惡業道有減。令內．外好物有增。由惡業道有增。令內．外好物有減。若由此善業道有減。令內．外惡物有增。由善業道有增。令內．外惡物有減立業道名。異此不然 又解若由此惡業道有減。令內．外惡物減好物增。由惡業道有增。令內．外惡物增好物減。若由此善業道有減。令內．外好物減惡物增。由善業道有增。令內外．好物增惡物減立業道名。異此不然 言內．外物者。婆沙一百一十三云。所居名外。壽等名內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為此依此至異此不然者。答中有三。一為此根本彼加行方轉故。依此根本彼後起方轉故。故加．行後起非是根本 二又前說此根本業道攝麁品故。加行．後起非麁品故非業道攝 三又若由此惡業道有減。令內．外惡物有減。由惡業道有增。令內．外惡物有增。若由此善業道有減。令內．外好物有減。由善業道有增。令內．外好物有增。有斯用者立為業道。異此根本前．後不然故非業道 又解若由此惡業道有減。令內．外好物有增。由惡業道有增。令內．外好物有減。若由此善業道有減。令內．外惡物有增。由善業道有增。令內．外惡物有減立業道名。異此不然 又解若由此惡業道有減。令內．外惡物減好物增。由惡業道有增。令內．外惡物增好物減。若由此善業道有減。令內．外好物減惡物增。由善業道有增。令內外．好物增惡物減立業道名。異此不然 言內．外物者。婆沙一百一十三云。所居名外。壽等名內。

譬喻論師至彼名業道者。問。毘婆沙師。貪等非思各別有體。別釋業道。譬喻論師。執貪．嗔等即是意思無有別體。依何義釋彼貪．嗔等名為業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬喻論師至彼名業道者。問。毘婆沙師。貪等非思各別有體。別釋業道。譬喻論師。執貪．嗔等即是意思無有別體。依何義釋彼貪．嗔等名為業道。

應問彼師至皆名業道者。論主答。應問彼師非關我事若為彼釋。然亦可言彼貪．嗔等即是意業。無別體故。復言道者由此貪等墮諸惡趣。與惡趣為道故立業道名。或因貪等次起嗔等。或因嗔等次起貪等。前能生後。後乘前生。與後為道故言。或互相乘皆名業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應問彼師至皆名業道者。論主答。應問彼師非關我事若為彼釋。然亦可言彼貪．嗔等即是意業。無別體故。復言道者由此貪等墮諸惡趣。與惡趣為道故立業道名。或因貪等次起嗔等。或因嗔等次起貪等。前能生後。後乘前生。與後為道故言。或互相乘皆名業道。

如是所說至差別云何者。此下大文第三義便明斷善。一問惡業皆與現善相違。諸斷善根由何業道。二問斷善．續善相別云何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是所說至差別云何者。此下大文第三義便明斷善。一問惡業皆與現善相違。諸斷善根由何業道。二問斷善．續善相別云何。

頌曰至頓現除逆者者。初句答初問。後七句答後問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至頓現除逆者者。初句答初問。後七句答後問。

論曰至能斷善根者。釋初句。於十惡業道中。唯有上品圓滿邪見能斷善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至能斷善根者。釋初句。於十惡業道中。唯有上品圓滿邪見能斷善根。

若爾何緣至最初所除者。問。若言邪見能斷善根。如何本論言不善根能斷善根。或離欲位最初所除。亦是上品諸不善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾何緣至最初所除者。問。若言邪見能斷善根。如何本論言不善根能斷善根。或離欲位最初所除。亦是上品諸不善根。

由不善根至被賊燒村者。答。由不善因引邪見果。故果作事推在彼因。喻況可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由不善根至被賊燒村者。答。由不善因引邪見果。故果作事推在彼因。喻況可知。

何等善根為此所斷者。此下釋第二句。此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等善根為此所斷者。此下釋第二句。此即問也。

謂唯欲界至先不成故者。答。謂唯欲界生得善根是其所斷。色．無色善未斷善時。先不成故故非所斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂唯欲界至先不成故者。答。謂唯欲界生得善根是其所斷。色．無色善未斷善時。先不成故故非所斷。

施設足論至三界善根者。難。若唯斷欲善。論何故說斷三界善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施設足論至三界善根者。難。若唯斷欲善。論何故說斷三界善。

依上善根至非彼器故者。通。論說能斷三界善者。依上界善得更遠說。漸令欲身非彼善得所依器故。故說斷上界。理實唯斷欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依上善根至非彼器故者。通。論說能斷三界善者。依上界善得更遠說。漸令欲身非彼善得所依器故。故說斷上界。理實唯斷欲。

何緣唯斷生得善根者。徵。於欲界中。何緣唯斷生得善根。非加行善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣唯斷生得善根者。徵。於欲界中。何緣唯斷生得善根。非加行善。

加行善根先已退故者。釋。加行善根聞．思二惠。至斷善時。先加行位已退捨故。至正斷善。唯斷生得非斷加行 問加行善心能發戒不 空法師有三解 一云加行善心不能發戒。戒是斷善捨。邪見但斷生得善故 二云加行善心亦能發戒。然不能斷以強勝故。然諸論說加行善根先不成者。據劣弱者說。若強勝者牢固不捨 三云加行發戒。將斷善時。必先作法捨彼戒故。然後斷善。三解俱與正理相違。故正理四十二云。諸律儀果有從加行。有從生得善心所生。若從加行善心生者。律儀先捨後斷善根。然斷善根加行．根本皆名斷善。依此故說斷善根位捨諸律儀。若從生得善心生者。隨斷何品能生善根。所生律儀爾時便捨。捨能等起彼隨捨故(已上論文)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加行善根先已退故者。釋。加行善根聞．思二惠。至斷善時。先加行位已退捨故。至正斷善。唯斷生得非斷加行 問加行善心能發戒不 空法師有三解 一云加行善心不能發戒。戒是斷善捨。邪見但斷生得善故 二云加行善心亦能發戒。然不能斷以強勝故。然諸論說加行善根先不成者。據劣弱者說。若強勝者牢固不捨 三云加行發戒。將斷善時。必先作法捨彼戒故。然後斷善。三解俱與正理相違。故正理四十二云。諸律儀果有從加行。有從生得善心所生。若從加行善心生者。律儀先捨後斷善根。然斷善根加行．根本皆名斷善。依此故說斷善根位捨諸律儀。若從生得善心生者。隨斷何品能生善根。所生律儀爾時便捨。捨能等起彼隨捨故(已上論文)。

緣何邪見能斷善根者。此下釋第三句。此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣何邪見能斷善根者。此下釋第三句。此即問也。

謂定撥無至彼果異熟者。答。謂定撥無四諦因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂定撥無至彼果異熟者。答。謂定撥無四諦因果。

有餘師說至解脫道別者。敘異說。此撥因果二種邪見。撥因邪見如無間道。撥果邪見如解脫道。非真彼道故說如言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘師說至解脫道別者。敘異說。此撥因果二種邪見。撥因邪見如無間道。撥果邪見如解脫道。非真彼道故說如言。

有餘師說至勢力劣故者。上解撥因果。此下解一切。一敘異說。二申正義。此即異說 有餘師說。斷善邪見唯取緣苦．集有漏。非取滅．道無漏緣。唯取自界緣。不取他界緣。由彼無漏緣．他界緣。唯作相應隨眠隨增。境不隨增勢力劣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘師說至勢力劣故者。上解撥因果。此下解一切。一敘異說。二申正義。此即異說 有餘師說。斷善邪見唯取緣苦．集有漏。非取滅．道無漏緣。唯取自界緣。不取他界緣。由彼無漏緣．他界緣。唯作相應隨眠隨增。境不隨增勢力劣故。

如是說者至有強力故者。此即正義。如是說者。通取一切緣。若有漏．無漏緣。自界．他界緣。邪見皆能斷善。無漏緣。他界緣。邪見雖境不隨增。隨同類．遍行因亦增。邪見有強力故亦能斷善 又解雖境不隨增。相應．俱有因亦增。邪見有強力故亦能斷善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說者至有強力故者。此即正義。如是說者。通取一切緣。若有漏．無漏緣。自界．他界緣。邪見皆能斷善。無漏緣。他界緣。邪見雖境不隨增。隨同類．遍行因亦增。邪見有強力故亦能斷善 又解雖境不隨增。相應．俱有因亦增。邪見有強力故亦能斷善。

有餘師說至見所斷惑者。此下釋漸斷。一敘異說。二申正義。此即異說。九品善根由一剎那邪見頓斷。如見道斷見所斷惑。一無間道九品頓斷 問邪見有九品何品能斷 解云至第九品上上邪見方頓斷 又解文既不別說。隨起何品邪見皆能頓斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘師說至見所斷惑者。此下釋漸斷。一敘異說。二申正義。此即異說。九品善根由一剎那邪見頓斷。如見道斷見所斷惑。一無間道九品頓斷 問邪見有九品何品能斷 解云至第九品上上邪見方頓斷 又解文既不別說。隨起何品邪見皆能頓斷。

如是說者至名斷善根者。此即正義。漸斷善根。所斷九品善根。從麁至細名逆。能斷九品邪見。從細至麁名順。逆順相對漸次而斷。如修道斷修所斷惑九品漸斷。若作斯釋符本論文。彼論既言。微俱行善是最後捨 明知善根九品漸斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說者至名斷善根者。此即正義。漸斷善根。所斷九品善根。從麁至細名逆。能斷九品邪見。從細至麁名順。逆順相對漸次而斷。如修道斷修所斷惑九品漸斷。若作斯釋符本論文。彼論既言。微俱行善是最後捨 明知善根九品漸斷。

若爾彼文至能斷善根者者。引本論文難。本論既說上品不善根能斷善根。明知頓斷。如何乃言九品漸斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾彼文至能斷善根者者。引本論文難。本論既說上品不善根能斷善根。明知頓斷。如何乃言九品漸斷。

彼依究竟至名能斷善根者。通。本論云逆順說斷。如前可知。斷前八品雖亦名斷。斷猶未盡。至斷第九方究竟盡。彼依究竟蜜說此言。上品不善根能斷善根。非前八品不能斷善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼依究竟至名能斷善根者。通。本論云逆順說斷。如前可知。斷前八品雖亦名斷。斷猶未盡。至斷第九方究竟盡。彼依究竟蜜說此言。上品不善根能斷善根。非前八品不能斷善。

有餘師言至通出不出者。斷九品善前師終無中出。如見道中斷八諦惑。此非正義。如是說者通出．不出。如斷修惑。此是正義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘師言至通出不出者。斷九品善前師終無中出。如見道中斷八諦惑。此非正義。如是說者通出．不出。如斷修惑。此是正義。

有餘師說至未易捨故者。此釋二俱捨。一敘異說。二申正義。此敘異說。因彼善根發得律儀故善根是本。律儀是末。末易捨故所以先捨。本難捨故所以後斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘師說至未易捨故者。此釋二俱捨。一敘異說。二申正義。此敘異說。因彼善根發得律儀故善根是本。律儀是末。末易捨故所以先捨。本難捨故所以後斷。

如是說者至品類同故者。此申正義。九品善根能發九品律儀。隨其所應。於九品中。若彼律儀是此品善心所等起果。此品善心斷時即捨律儀。以果律儀與因善心品類同故。若加行善所發律儀。將斷善時加行位捨。以將斷善捨彼善故。斷善加行捨故亦名斷善捨。故正理云。諸律儀果。有從加行。有從生得善心所生。若從加行善心生者。律儀先捨後斷善根。然斷善根加行．根本皆名斷善。依此故說斷善根位捨諸律儀。若從生得善心生者。隨斷何品。能生善根所生律儀爾時便捨。捨能等起隨彼捨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說者至品類同故者。此申正義。九品善根能發九品律儀。隨其所應。於九品中。若彼律儀是此品善心所等起果。此品善心斷時即捨律儀。以果律儀與因善心品類同故。若加行善所發律儀。將斷善時加行位捨。以將斷善捨彼善故。斷善加行捨故亦名斷善捨。故正理云。諸律儀果。有從加行。有從生得善心所生。若從加行善心生者。律儀先捨後斷善根。然斷善根加行．根本皆名斷善。依此故說斷善根位捨諸律儀。若從生得善心生者。隨斷何品。能生善根所生律儀爾時便捨。捨能等起隨彼捨故。

為在何處能斷善根者。釋人三洲此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為在何處能斷善根者。釋人三洲此即問也。

人趣三洲至阿世耶故者。答 唯人三洲。惡趣染惠不堅牢故不能斷善根。不染惠不堅牢故不能入聖 言不染惠義便。兼舉天趣中有生所得智。現見善．惡諸業果故。不撥因果亦無斷善 不在北洲。彼無極惡阿世耶故不能斷善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人趣三洲至阿世耶故者。答 唯人三洲。惡趣染惠不堅牢故不能斷善根。不染惠不堅牢故不能入聖 言不染惠義便。兼舉天趣中有生所得智。現見善．惡諸業果故。不撥因果亦無斷善 不在北洲。彼無極惡阿世耶故不能斷善。

有餘師說贍部洲者。敘異說。此師意說。東西二洲亦無極惡阿世耶故不能斷善。善心堅牢不妨入聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘師說贍部洲者。敘異說。此師意說。東西二洲亦無極惡阿世耶故不能斷善。善心堅牢不妨入聖。

若爾便違至亦爾者。破異說。本論中說。贍部洲人極少成八根。即是斷善人極少成八。謂身．命．意．及五受根。如根品說。既言東西洲亦爾。明知彼洲亦能斷善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾便違至亦爾者。破異說。本論中說。贍部洲人極少成八根。即是斷善人極少成八。謂身．命．意．及五受根。如根品說。既言東西洲亦爾。明知彼洲亦能斷善。

如是斷善依何類身者。釋男女。此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是斷善依何類身者。釋男女。此即問也。

唯男女身志意定故者。答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯男女身志意定故者。答。

有餘師說至皆昧鈍故者。敘異說。亦非女身。以起欲勤．惠等皆昧鈍故。邪見明利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘師說至皆昧鈍故者。敘異說。亦非女身。以起欲勤．惠等皆昧鈍故。邪見明利。

若爾便違至男根亦爾者。破異說。本論中說。若成女根極少定成八根 謂女．身．命．意．四受。除憂 男根亦爾。除女加男 既說成女。不言定成信等五根。明知女身亦容斷善。若女不能斷善。豈得唯有八根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾便違至男根亦爾者。破異說。本論中說。若成女根極少定成八根 謂女．身．命．意．四受。除憂 男根亦爾。除女加男 既說成女。不言定成信等五根。明知女身亦容斷善。若女不能斷善。豈得唯有八根。

為何行者能斷善根者。釋見行斷。此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為何行者能斷善根者。釋見行斷。此即問也。

唯見行人至如惡趣故者。答。躁動不定。不能堅執。不能深入。名愛行者 堅深不動。若能堅執。若能深入。名見行者 由斯理趣非扇搋等能斷善根。愛行類故。如惡趣故。故正理云。唯見行人非愛行者。諸見行者惡阿世耶極堅深故。彼惡意樂推求相續故名極堅。見遠隨入故名極深。以極堅深故能斷善。諸愛行者惡阿世耶極躁動故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯見行人至如惡趣故者。答。躁動不定。不能堅執。不能深入。名愛行者 堅深不動。若能堅執。若能深入。名見行者 由斯理趣非扇搋等能斷善根。愛行類故。如惡趣故。故正理云。唯見行人非愛行者。諸見行者惡阿世耶極堅深故。彼惡意樂推求相續故名極堅。見遠隨入故名極深。以極堅深故能斷善。諸愛行者惡阿世耶極躁動故。

此善根斷其體是何者。釋非得。或頌中斷唯屬於下。應知釋斷非得。或通上下。此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此善根斷其體是何者。釋非得。或頌中斷唯屬於下。應知釋斷非得。或通上下。此即問也。

善斷應知至非得為體者。答。此善根斷。不相應中非得為體。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善斷應知至非得為體者。答。此善根斷。不相應中非得為體。餘文可知。

善根斷已由何復續者。釋續善疑有見。此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善根斷已由何復續者。釋續善疑有見。此即問也。

由疑有見至名續善根者。答。由疑有見。謂由疑有二。一疑有。二疑無。疑有能續善根。疑無不能續善。此中據疑有說故。言謂因果中有時生疑此或應有 即續善根 或生正見定有非無 此是正見能續善根 善得初起名續善根言頌疑有見者。有唯在疑。或唯在見。或通上．下。又正理云。由疑有見。謂續善位。或由因力。或依善友。有於因果欻復生疑。所招後世為無。為有。有於因果欻生正見定有後世。先執是邪。爾時善根成就得還起。不成就得滅名續善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由疑有見至名續善根者。答。由疑有見。謂由疑有二。一疑有。二疑無。疑有能續善根。疑無不能續善。此中據疑有說故。言謂因果中有時生疑此或應有 即續善根 或生正見定有非無 此是正見能續善根 善得初起名續善根言頌疑有見者。有唯在疑。或唯在見。或通上．下。又正理云。由疑有見。謂續善位。或由因力。或依善友。有於因果欻復生疑。所招後世為無。為有。有於因果欻生正見定有後世。先執是邪。爾時善根成就得還起。不成就得滅名續善根。

有餘師言九品漸續者。釋頌。一敘異說。二申正義。此敘異說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘師言九品漸續者。釋頌。一敘異說。二申正義。此敘異說。

如是說者至氣力漸增者。此申正義。頓續善根後漸現前。喻況可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說者至氣力漸增者。此申正義。頓續善根後漸現前。喻況可知。

於現身中能續善不者。釋現除逆者。此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於現身中能續善不者。釋現除逆者。此即問也。

亦有能續至非餘位故者。答。亦有現身能續善根。除造逆人彼非現續。引經證彼造逆人斷善非現身續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦有能續至非餘位故者。答。亦有現身能續善根。除造逆人彼非現續。引經證彼造逆人斷善非現身續。

言將生位至應知亦爾者。釋經兩位續善不同。若由過去宿習內因邪見力故彼斷善根。將死時續。以因強故。若由現在諸邪教等外緣力故彼斷善根。將生時續。以緣弱故。若由自思量推求力。或由他惡友為說力。應知亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言將生位至應知亦爾者。釋經兩位續善不同。若由過去宿習內因邪見力故彼斷善根。將死時續。以因強故。若由現在諸邪教等外緣力故彼斷善根。將生時續。以緣弱故。若由自思量推求力。或由他惡友為說力。應知亦爾。

又意樂壞至應知亦爾者。此釋非造逆人現續．不續。意樂壞．見壞謂起邪見。非加行壞戒不壞。相儀中護。加行壞。戒亦壞。相儀亦不護。故正理云。謂世有人撥無後世名意樂壞。而不隨彼意樂所作非加行壞。見壞．戒不壞。見壞．戒亦壞斷善根者。應知亦爾。非劫將壞及劫初成有斷善根。壞器世間增上力故相續潤故。行妙行者不斷善故。以心堅牢有所樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又意樂壞至應知亦爾者。此釋非造逆人現續．不續。意樂壞．見壞謂起邪見。非加行壞戒不壞。相儀中護。加行壞。戒亦壞。相儀亦不護。故正理云。謂世有人撥無後世名意樂壞。而不隨彼意樂所作非加行壞。見壞．戒不壞。見壞．戒亦壞斷善根者。應知亦爾。非劫將壞及劫初成有斷善根。壞器世間增上力故相續潤故。行妙行者不斷善故。以心堅牢有所樂故。

有斷善根至謂除前相者。此中義便。以斷善根對墮邪定。四句分別。起邪見人名斷善根。造逆人名墮邪定 第一句謂布刺拏。布刺拏此云滿。是滿迦葉。舊云富樓那訛也。起邪見故名斷善根。不造逆故非墮邪定 第二句謂未生怨等。未生怨即是阿闍世王。造逆故墮邪定。信三寶故非斷善 第三句謂天授等。梵名提婆達多。此云天授。起邪見故名斷善。造逆故墮邪定 第四句謂除前相 又婆沙三十五云。若斷善者諸無間業．及餘破僧。定於無間地獄中受苦。不斷善者餘四無間業。或於無間地獄。或餘地獄中受異熟果 解云以起邪見定墮無間。故起邪見造諸逆者定墮無間 故正理云。斷善邪見．破僧妄語。當知定招無間異熟。餘無間業或招無間。或招所餘地獄異熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有斷善根至謂除前相者。此中義便。以斷善根對墮邪定。四句分別。起邪見人名斷善根。造逆人名墮邪定 第一句謂布刺拏。布刺拏此云滿。是滿迦葉。舊云富樓那訛也。起邪見故名斷善根。不造逆故非墮邪定 第二句謂未生怨等。未生怨即是阿闍世王。造逆故墮邪定。信三寶故非斷善 第三句謂天授等。梵名提婆達多。此云天授。起邪見故名斷善。造逆故墮邪定 第四句謂除前相 又婆沙三十五云。若斷善者諸無間業．及餘破僧。定於無間地獄中受苦。不斷善者餘四無間業。或於無間地獄。或餘地獄中受異熟果 解云以起邪見定墮無間。故起邪見造諸逆者定墮無間 故正理云。斷善邪見．破僧妄語。當知定招無間異熟。餘無間業或招無間。或招所餘地獄異熟。

已乘義便至與思俱轉者。此下大文第四明業道思俱轉。結前生下。及問起也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已乘義便至與思俱轉者。此下大文第四明業道思俱轉。結前生下。及問起也。

頌曰至別遮一八五者。上兩句明不善業道與思俱轉。下兩句明善業道與思俱轉。此中言業道思俱轉者。據同一剎那俱時而轉。非據因等起思前後俱說。以受四支及七支戒中不說無心得戒。故知定約剎那以說 問如婆沙一百一十三云。若住染污心。或住無記心。或無心時。由七善業道俱生思究竟轉 雜心亦說無心。彼論既說無心。明知俱轉亦約因等起說。何故乃言定約剎那 解云婆沙．雜心。言無心者。義便兼明無心得戒。非是正解思俱轉也。理實俱轉定約剎那故。於此論七俱轉中不說無心 又解俱有二種。一是並俱。謂同剎那俱時並起。二是有俱。謂前．後俱。由有彼前法故此後法得有。俱舍據並俱故不說無心。婆沙．雜心通據有俱故兼說無心。各據一義並不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至別遮一八五者。上兩句明不善業道與思俱轉。下兩句明善業道與思俱轉。此中言業道思俱轉者。據同一剎那俱時而轉。非據因等起思前後俱說。以受四支及七支戒中不說無心得戒。故知定約剎那以說 問如婆沙一百一十三云。若住染污心。或住無記心。或無心時。由七善業道俱生思究竟轉 雜心亦說無心。彼論既說無心。明知俱轉亦約因等起說。何故乃言定約剎那 解云婆沙．雜心。言無心者。義便兼明無心得戒。非是正解思俱轉也。理實俱轉定約剎那故。於此論七俱轉中不說無心 又解俱有二種。一是並俱。謂同剎那俱時並起。二是有俱。謂前．後俱。由有彼前法故此後法得有。俱舍據並俱故不說無心。婆沙．雜心通據有俱故兼說無心。各據一義並不相違。

論曰至唯至八者釋上兩句。一總標。二別釋。此即總標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至唯至八者釋上兩句。一總標。二別釋。此即總標。

一俱轉者至隨一究竟者。此下別釋。明一業道與思俱轉。一俱轉者。謂離所餘身．語七種不善業道。貪等三中隨一現起與相應思俱時轉也。若先加行遣使殺等。造六惡色業。不染心時隨一究竟。亦一業道與思俱轉。此約同時思俱轉也。正理破云。若先加行所造惡業。貪等餘染。及不染心現在前時隨一究竟。經主唯說不染污心。此有太減。以慢．疑等染心起時。亦有由先加行所起業道成故。又說加行造惡色業。色言太增。無色無容先加行造。不染心起業道方成。須簡別故。復如是類例應彈斥(解云餘染。謂慢．疑等。無色。謂貪．瞋．邪見)俱舍師救云。色無太增。說色業故。若不說色即非定顯業是色故。若言加行定是色即不須說色。亦可加行定是業亦不須說業。業亦太增故。但應說言若先加行所造惡。說不染心論主意別。以不染心定一俱轉。若染污心即不決定。雖慢．疑等現在前時與一俱轉。若貪．嗔等現在前時即二俱轉。以染心濫略而不說。又此俱轉隨舉證成。非要遍說。若作此通無勞彈斥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一俱轉者至隨一究竟者。此下別釋。明一業道與思俱轉。一俱轉者。謂離所餘身．語七種不善業道。貪等三中隨一現起與相應思俱時轉也。若先加行遣使殺等。造六惡色業。不染心時隨一究竟。亦一業道與思俱轉。此約同時思俱轉也。正理破云。若先加行所造惡業。貪等餘染。及不染心現在前時隨一究竟。經主唯說不染污心。此有太減。以慢．疑等染心起時。亦有由先加行所起業道成故。又說加行造惡色業。色言太增。無色無容先加行造。不染心起業道方成。須簡別故。復如是類例應彈斥(解云餘染。謂慢．疑等。無色。謂貪．瞋．邪見)俱舍師救云。色無太增。說色業故。若不說色即非定顯業是色故。若言加行定是色即不須說色。亦可加行定是業亦不須說業。業亦太增故。但應說言若先加行所造惡。說不染心論主意別。以不染心定一俱轉。若染污心即不決定。雖慢．疑等現在前時與一俱轉。若貪．嗔等現在前時即二俱轉。以染心濫略而不說。又此俱轉隨舉證成。非要遍說。若作此通無勞彈斥。

二俱轉者至或雜穢語者。明二業道與思俱轉 二俱轉者。謂自起嗔心時究竟殺業 言究竟者。謂由嗔心終此殺事名為究竟。若自起貪位成不與取。或成欲邪行。或成雜穢語。皆二俱轉 問何故不說誑語等三 解云有雜穢語離誑等三。若誑等三由非時故必兼雜穢。此中明二俱轉故但說雜穢不言虛誑等三。正理破云。二俱轉者謂行邪行。若自行殺．盜．雜穢語。或遣他為。隨一成位貪．嗔．邪見隨一現前。若先加行所造惡業。貪等餘染及不染心現在前時。隨二究竟。經主於此作如是言。謂嗔心時究竟殺業。若起貪位成不與取。或欲邪行。或雜穢語。此亦非理。若自究竟即應於殺無勞說嗔。此更無容餘究竟故。於盜．邪行說貪亦然。說起貪時成雜穢語。此言闕減容成三故。若先加行於究竟時。一一應言貪等隨一 俱舍師救云。自殺究竟理必有嗔。辦二俱轉。若不說嗔言中不顯。正理不說言隱難知。於盜．邪行准此通釋。理實雜穢容三究竟。偏言貪者乘貪便明。後三俱轉中言貪等隨一。影顯前二俱轉中亦有貪等隨一前一俱轉中已說不染心。影顯後二俱轉中亦有不染心。論主文巧前．後影中。不欲繁詞故不別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二俱轉者至或雜穢語者。明二業道與思俱轉 二俱轉者。謂自起嗔心時究竟殺業 言究竟者。謂由嗔心終此殺事名為究竟。若自起貪位成不與取。或成欲邪行。或成雜穢語。皆二俱轉 問何故不說誑語等三 解云有雜穢語離誑等三。若誑等三由非時故必兼雜穢。此中明二俱轉故但說雜穢不言虛誑等三。正理破云。二俱轉者謂行邪行。若自行殺．盜．雜穢語。或遣他為。隨一成位貪．嗔．邪見隨一現前。若先加行所造惡業。貪等餘染及不染心現在前時。隨二究竟。經主於此作如是言。謂嗔心時究竟殺業。若起貪位成不與取。或欲邪行。或雜穢語。此亦非理。若自究竟即應於殺無勞說嗔。此更無容餘究竟故。於盜．邪行說貪亦然。說起貪時成雜穢語。此言闕減容成三故。若先加行於究竟時。一一應言貪等隨一 俱舍師救云。自殺究竟理必有嗔。辦二俱轉。若不說嗔言中不顯。正理不說言隱難知。於盜．邪行准此通釋。理實雜穢容三究竟。偏言貪者乘貪便明。後三俱轉中言貪等隨一。影顯前二俱轉中亦有貪等隨一前一俱轉中已說不染心。影顯後二俱轉中亦有不染心。論主文巧前．後影中。不欲繁詞故不別說。

三俱轉者至俱時殺盜者。明三業道與思俱轉 三俱轉者。謂以嗔心於屬他人鷄鴨等生。正斷命已亦離本處故。於爾時嗔．盜．殺三與思俱轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三俱轉者至俱時殺盜者。明三業道與思俱轉 三俱轉者。謂以嗔心於屬他人鷄鴨等生。正斷命已亦離本處故。於爾時嗔．盜．殺三與思俱轉。

若爾所說至理應不成者。問。若說嗔心亦究竟盜。前文所說偷盜業道由貪究竟。理應不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾所說至理應不成者。問。若說嗔心亦究竟盜。前文所說偷盜業道由貪究竟。理應不成。

依不異心至決判應知者。答。前文中云偷盜業道貪究竟者。依不異心所作究竟。謂此偷盜有二種貪。一因等起。二剎那等起。後剎那等起貪究竟時。與前因等起貪同是貪故。名依不異心所作究竟。後文言嗔亦究竟盜者。依別異心所作究竟。謂此偷盜嗔究竟。以與彼偷盜因等起貪嗔．貪不同。名依異心所作究竟。前．後各據一義故作如是決判應知 又解後文中言嗔能究竟。殺．盜二種依不異心所作究竟。謂殺。盜二同一嗔心所作究竟故。云依不異心所作究竟。前文中言盜貪究竟。依前異心所作究竟。謂盜以貪究竟。若殺以嗔究竟。各依一心貪與嗔不同。名依異心所作究竟。故作如是決判應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依不異心至決判應知者。答。前文中云偷盜業道貪究竟者。依不異心所作究竟。謂此偷盜有二種貪。一因等起。二剎那等起。後剎那等起貪究竟時。與前因等起貪同是貪故。名依不異心所作究竟。後文言嗔亦究竟盜者。依別異心所作究竟。謂此偷盜嗔究竟。以與彼偷盜因等起貪嗔．貪不同。名依異心所作究竟。前．後各據一義故作如是決判應知 又解後文中言嗔能究竟。殺．盜二種依不異心所作究竟。謂殺。盜二同一嗔心所作究竟故。云依不異心所作究竟。前文中言盜貪究竟。依前異心所作究竟。謂盜以貪究竟。若殺以嗔究竟。各依一心貪與嗔不同。名依異心所作究竟。故作如是決判應知。

若先加行至隨二究竟者。若先加行遣使殺．盜等。造惡色業。貪．嗔．邪見一正起時隨二究竟。亦三業道與思俱轉。三俱轉中且舉兩類。餘未說者如理應思。故正理云。三俱轉者。謂先加行所造惡業貪等起時。隨二究竟。若遣一使作殺等一自行婬等。俱時究竟。若自作二如理應思。若先加行所造惡業。貪等餘染。及不染心現在前時隨三究竟。若起貪等餘染心時自成攝。離間．虛誑語業等使作一等如理應思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若先加行至隨二究竟者。若先加行遣使殺．盜等。造惡色業。貪．嗔．邪見一正起時隨二究竟。亦三業道與思俱轉。三俱轉中且舉兩類。餘未說者如理應思。故正理云。三俱轉者。謂先加行所造惡業貪等起時。隨二究竟。若遣一使作殺等一自行婬等。俱時究竟。若自作二如理應思。若先加行所造惡業。貪等餘染。及不染心現在前時隨三究竟。若起貪等餘染心時自成攝。離間．虛誑語業等使作一等如理應思。

四俱轉者至隨三究竟者。明四業道與思俱轉 四俱轉者。謂欲壞他是離間語。恐他不壞說虛誑語。足前為二。非時故必兼雜穢語。足前為三名語業道三意業道一名四俱轉。謂欲壞他是離間語。恐他不壞說麁惡語。足前為二。非時故必兼雜穢語。足前為三名語業道三意業道一名四俱轉。以離間．虛誑．麁惡語三非時故必兼雜穢。不待說成故不別說 問前三語起必兼雜穢表．無表業四各別耶 念法師等解云。雜穢有二。謂即獨雜穢。即前三語義說雜穢名。即雜穢語離前三語。別起佞歌等名獨雜穢 今解不然。即獨之義當成實論。非是此宗。若依此宗。前三語起同時別有雜穢語體。名俱起雜穢語。若離前三語別起佞歌等名不共雜穢語。總而言之。若三語俱起有三表．三無表。若四語俱起有四表．四無表。故眾事分明受五戒人一時俱得五表．五無表。彼善業道既得俱起。不善業道理亦應然。若先加行遣使殺等造惡色業。貪．嗔．邪見正一現前隨三究竟。亦四俱轉。四俱轉中且舉三類。餘未說者如理應思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四俱轉者至隨三究竟者。明四業道與思俱轉 四俱轉者。謂欲壞他是離間語。恐他不壞說虛誑語。足前為二。非時故必兼雜穢語。足前為三名語業道三意業道一名四俱轉。謂欲壞他是離間語。恐他不壞說麁惡語。足前為二。非時故必兼雜穢語。足前為三名語業道三意業道一名四俱轉。以離間．虛誑．麁惡語三非時故必兼雜穢。不待說成故不別說 問前三語起必兼雜穢表．無表業四各別耶 念法師等解云。雜穢有二。謂即獨雜穢。即前三語義說雜穢名。即雜穢語離前三語。別起佞歌等名獨雜穢 今解不然。即獨之義當成實論。非是此宗。若依此宗。前三語起同時別有雜穢語體。名俱起雜穢語。若離前三語別起佞歌等名不共雜穢語。總而言之。若三語俱起有三表．三無表。若四語俱起有四表．四無表。故眾事分明受五戒人一時俱得五表．五無表。彼善業道既得俱起。不善業道理亦應然。若先加行遣使殺等造惡色業。貪．嗔．邪見正一現前隨三究竟。亦四俱轉。四俱轉中且舉三類。餘未說者如理應思。

如是五六七皆如理應知者。此三不說勸學應思。如先加行造惡色業貪等起時隨四究竟名五俱轉。隨五究竟名六俱轉。隨六究竟名七俱轉。餘未說者思擇可思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是五六七皆如理應知者。此三不說勸學應思。如先加行造惡色業貪等起時隨四究竟名五俱轉。隨五究竟名六俱轉。隨六究竟名七俱轉。餘未說者思擇可思。

八俱轉者至故無九十者。明八業道與思俱轉。八俱轉者。謂先加行遣使作餘六惡色業。自行邪欲足前為七。行邪欲時必定有貪。故論不說。足前為八俱時究竟。後三自力必不俱行故無九業道．十業道與思俱轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八俱轉者至故無九十者。明八業道與思俱轉。八俱轉者。謂先加行遣使作餘六惡色業。自行邪欲足前為七。行邪欲時必定有貪。故論不說。足前為八俱時究竟。後三自力必不俱行故無九業道．十業道與思俱轉。

如是已說至遮一八五者。釋下兩句。明善業道與思俱轉。結前標宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說至遮一八五者。釋下兩句。明善業道與思俱轉。結前標宗。

二俱轉者至無散善七者。此下別釋明二業道與思俱轉。二俱轉者。謂善五識．及依無色盡．無生智現在前時。無前欲界中散善七支。但有無貪．無嗔。五識無分別故。盡．無生智是息求故。皆非是見故無正見。依無色定無律儀故無隨心戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二俱轉者至無散善七者。此下別釋明二業道與思俱轉。二俱轉者。謂善五識．及依無色盡．無生智現在前時。無前欲界中散善七支。但有無貪．無嗔。五識無分別故。盡．無生智是息求故。皆非是見故無正見。依無色定無律儀故無隨心戒。

三俱轉者至無七色善者。明三業道與思俱轉。三俱轉者。謂若定若散正見相應意識現在前時。無定．散七色善戒。但有無貪．無嗔．正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三俱轉者至無七色善者。明三業道與思俱轉。三俱轉者。謂若定若散正見相應意識現在前時。無定．散七色善戒。但有無貪．無嗔．正見。

四俱轉者至勤策律儀者。明四業道與思俱轉。四俱轉者。謂惡．無記心現在前位得近住等戒。但有身三．語一業道俱轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四俱轉者至勤策律儀者。明四業道與思俱轉。四俱轉者。謂惡．無記心現在前位得近住等戒。但有身三．語一業道俱轉。

六俱轉者至得上三戒者。明六業道與思俱轉。六俱轉者。謂善五識現在前時。得上近住．近事．勤策三戒。五識同時有無貪．無嗔。及身三．語一名六業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六俱轉者至得上三戒者。明六業道與思俱轉。六俱轉者。謂善五識現在前時。得上近住．近事．勤策三戒。五識同時有無貪．無嗔。及身三．語一名六業道。

七俱轉者至得苾芻戒者。明七業道與思俱轉。七俱轉者。謂善意識無定道隨心轉色。正見相應現在前時得上三戒。於前六上加正見為七業道俱轉。或惡．無記心現在前時得苾芻七支戒。亦七俱轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七俱轉者至得苾芻戒者。明七業道與思俱轉。七俱轉者。謂善意識無定道隨心轉色。正見相應現在前時得上三戒。於前六上加正見為七業道俱轉。或惡．無記心現在前時得苾芻七支戒。亦七俱轉。

九俱轉者至現在前時者。明九業道與思俱轉言九俱轉者。有三種九俱轉。五識．盡無生。非見性故無正見。若五識．及依無色盡無生智。俱有散善七色。若依靜慮盡無生智定有隨心轉戒。爾時若得大苾芻戒亦得散善色。七善色同故不別分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九俱轉者至現在前時者。明九業道與思俱轉言九俱轉者。有三種九俱轉。五識．盡無生。非見性故無正見。若五識．及依無色盡無生智。俱有散善七色。若依靜慮盡無生智定有隨心轉戒。爾時若得大苾芻戒亦得散善色。七善色同故不別分別。

十俱轉者至心正起位者。明十業道與思俱轉。十俱轉者。此有二類。准釋可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十俱轉者至心正起位者。明十業道與思俱轉。十俱轉者。此有二類。准釋可知。

別據顯相至有一八五者。此下重分別。若別據律儀顯相所遮如上。若通據律儀．處中隱．顯即無所遮。處中業道非是律儀名離律儀。據此隱相有一．八．五業道俱轉。依宗正辨受五戒等必須具足方名律儀。若不具受非是律儀。但是處中業道。如人不能具受五戒等。隨其多少要期且受離殺生等。雖不名為律儀所攝亦得名為處中業道。此中為足善業道中。總有十種俱轉。且於處中說一．八．五。理實處中具有十種。故婆沙一百一十三云。受非律儀非不律儀時。身．語七善業道隨所要期多．少不定。意三善業道。或有。或無。或多。或少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別據顯相至有一八五者。此下重分別。若別據律儀顯相所遮如上。若通據律儀．處中隱．顯即無所遮。處中業道非是律儀名離律儀。據此隱相有一．八．五業道俱轉。依宗正辨受五戒等必須具足方名律儀。若不具受非是律儀。但是處中業道。如人不能具受五戒等。隨其多少要期且受離殺生等。雖不名為律儀所攝亦得名為處中業道。此中為足善業道中。總有十種俱轉。且於處中說一．八．五。理實處中具有十種。故婆沙一百一十三云。受非律儀非不律儀時。身．語七善業道隨所要期多．少不定。意三善業道。或有。或無。或多。或少。

一俱轉者至一支遠離者。此下別解。謂惡．無記心現在前時。得一支遠離處中業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一俱轉者至一支遠離者。此下別解。謂惡．無記心現在前時。得一支遠離處中業道。

五俱轉者至得二支等者。謂善意識無隨轉色正見相應現在前時。得二支遠離處中業道。并意業道三名五俱轉。等謂等取三支五支。或善五識等現在前時。得三支遠離處中業道亦五俱轉。或惡．無記心現在前時。得五支遠離處中業道亦五俱轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五俱轉者至得二支等者。謂善意識無隨轉色正見相應現在前時。得二支遠離處中業道。并意業道三名五俱轉。等謂等取三支五支。或善五識等現在前時。得三支遠離處中業道亦五俱轉。或惡．無記心現在前時。得五支遠離處中業道亦五俱轉。

八俱轉者至得五支等者。謂此正見相應意識現在前時得五支遠離處中業道 等。謂等取六。謂善五識現在前時。得六支遠離處中業道。應知前七不善者。若不律儀初念名為業道。故此論十四明不律儀眾名中云。根本所攝故名業道。若處中不善。根本成時亦名業道。如殺生等。此論具說 前七善者若律儀初念名為業道。故前文言唯初念表．無表名別解業道。若處中善初念亦名業道。如前處中引婆沙說。又此四類有麁品故是業道攝。又此四類有無表故是業道攝。豈有無表不成業道。不善業道思俱轉中。且據處中業道不據不律儀業道。以處中不善有一．二等別。得差別增數故以明偏約彼說。以不律儀得必具七。無一．二等別得不同故不約彼明 泰法師等解云。處中殺等由具緣故方成業道。不律儀不說具緣。雖是殺等不律儀非是殺等不善業道。故不善思俱轉中。唯約處中。不約不律儀說 今謂不然。不善業道有其二種。一得不律儀名為業道。遍有情故不說具緣。二得處中不善名為業道望別人故故說具緣。又諸論中說不律儀名為業道。文非一故。豈以思俱轉中不別說故證非業道。俱轉之中且約一相差別以論。非遍具說。亦可後念言非業道。何容初念非業道耶。若言雖是殺等不律儀非是殺等不善業道。亦可善律儀雖是不殺等律儀非是不殺等善業道。此既不然彼云何爾。此中不明殺與不殺。但明業道與思俱轉。既不律儀名為業道。亦可說為與思俱轉。或可。八俱轉中亦攝不律儀業道。誰言不攝。泰法師等若作此解。非但違理亦違論文 復有古德云。處中善業非是業道。彼謂處中非麁品收故。彼亦不然。如殺生等。雖是處中。麁品攝故名為業道。處中善業何妨麁品亦業道攝。迷執處中謂非麁品。深成自誤。婆沙亦說。處中善業名業道故。如前具引 復有古德云。不善中約處中業明思俱轉。不明不律儀。善業道中唯約律儀。不約處中明思俱轉者互顯故。然此亦不然。善業道中說處中故。或惡業道八俱轉中亦攝不律儀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八俱轉者至得五支等者。謂此正見相應意識現在前時得五支遠離處中業道 等。謂等取六。謂善五識現在前時。得六支遠離處中業道。應知前七不善者。若不律儀初念名為業道。故此論十四明不律儀眾名中云。根本所攝故名業道。若處中不善。根本成時亦名業道。如殺生等。此論具說 前七善者若律儀初念名為業道。故前文言唯初念表．無表名別解業道。若處中善初念亦名業道。如前處中引婆沙說。又此四類有麁品故是業道攝。又此四類有無表故是業道攝。豈有無表不成業道。不善業道思俱轉中。且據處中業道不據不律儀業道。以處中不善有一．二等別。得差別增數故以明偏約彼說。以不律儀得必具七。無一．二等別得不同故不約彼明 泰法師等解云。處中殺等由具緣故方成業道。不律儀不說具緣。雖是殺等不律儀非是殺等不善業道。故不善思俱轉中。唯約處中。不約不律儀說 今謂不然。不善業道有其二種。一得不律儀名為業道。遍有情故不說具緣。二得處中不善名為業道望別人故故說具緣。又諸論中說不律儀名為業道。文非一故。豈以思俱轉中不別說故證非業道。俱轉之中且約一相差別以論。非遍具說。亦可後念言非業道。何容初念非業道耶。若言雖是殺等不律儀非是殺等不善業道。亦可善律儀雖是不殺等律儀非是不殺等善業道。此既不然彼云何爾。此中不明殺與不殺。但明業道與思俱轉。既不律儀名為業道。亦可說為與思俱轉。或可。八俱轉中亦攝不律儀業道。誰言不攝。泰法師等若作此解。非但違理亦違論文 復有古德云。處中善業非是業道。彼謂處中非麁品收故。彼亦不然。如殺生等。雖是處中。麁品攝故名為業道。處中善業何妨麁品亦業道攝。迷執處中謂非麁品。深成自誤。婆沙亦說。處中善業名業道故。如前具引 復有古德云。不善中約處中業明思俱轉。不明不律儀。善業道中唯約律儀。不約處中明思俱轉者互顯故。然此亦不然。善業道中說處中故。或惡業道八俱轉中亦攝不律儀故。

善惡業道至亦通現行者。此下第五約處成業道。問善．惡業道於何界。何趣。何處成就現行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善惡業道至亦通現行者。此下第五約處成業道。問善．惡業道於何界。何趣。何處成就現行。

頌曰至除地獄北洲者。前六句明不善。後六句明善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至除地獄北洲者。前六句明不善。後六句明善。

論曰至無離間語者。釋初三句。那洛迦中麁惡．雜穢．及嗔三種通現及成。為苦所逼由相罵故有麁惡語。為苦所逼由悲叫故有雜穢語。為苦所逼身心麁強𢤱戾不調由互相憎故有嗔恚。貪．及邪見成就不現行。由未離故所以成就。不現行者無可愛境欲貪為己有故。貪業道不現行 雖有涼風觸身起貪。輕非業道。如輪王．北洲貪輕非業道。以惡欲他財貪方名業道。故地獄中有生處得智。知前身造業來生此中。現見業果故。無邪見業道現行 餘五業道既非成就。亦非現行。所以者何。業盡死故無殺業道。無攝受財物故無不與取。無攝受女人故無欲邪行。業鏡現前不可拒諱以無用故無虛誑語。故瑜伽論說。閻羅王變化罪者本身證其所作故無妄語 又解夫人虛誑為求遂意。於彼處所無事別求。以無用故無虛誑語。故婆沙云。無虛誑語者無攝受虛誑語事故 又正理云。或虛誑語令他想倒。彼想常倒故無誑語 又即由此無用故。及地獄中為苦所逼心常離故無離間語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至無離間語者。釋初三句。那洛迦中麁惡．雜穢．及嗔三種通現及成。為苦所逼由相罵故有麁惡語。為苦所逼由悲叫故有雜穢語。為苦所逼身心麁強𢤱戾不調由互相憎故有嗔恚。貪．及邪見成就不現行。由未離故所以成就。不現行者無可愛境欲貪為己有故。貪業道不現行 雖有涼風觸身起貪。輕非業道。如輪王．北洲貪輕非業道。以惡欲他財貪方名業道。故地獄中有生處得智。知前身造業來生此中。現見業果故。無邪見業道現行 餘五業道既非成就。亦非現行。所以者何。業盡死故無殺業道。無攝受財物故無不與取。無攝受女人故無欲邪行。業鏡現前不可拒諱以無用故無虛誑語。故瑜伽論說。閻羅王變化罪者本身證其所作故無妄語 又解夫人虛誑為求遂意。於彼處所無事別求。以無用故無虛誑語。故婆沙云。無虛誑語者無攝受虛誑語事故 又正理云。或虛誑語令他想倒。彼想常倒故無誑語 又即由此無用故。及地獄中為苦所逼心常離故無離間語。

北俱盧洲至隨其所應者。釋第四．第五句。北洲貪．嗔．邪見業道皆定成就。以未斷故而不現行。不攝我所故貪不現行。雖行欲等亦有貪染。輕非業道。身．心柔軟故無惱害事。故瞋業道不現行。無惡意樂故邪見業道不現行。唯雜穢語通現行．成就。由彼有時染心歌詠故有雜穢。餘六業道俱非成．現 所以者何。無惡意樂故彼無殺生等六。此即通釋。又別釋云。壽量定千歲故無殺業道。無攝受自．他財物故無盜業道。無攝受女人為妻．妾故無邪行業道。身．心愞故無麁惡語。又正理云。言語清美故無麁惡語。以無用故無虛誑語．及離間語。又正理云。無誑心故無虛誑語。常和穆故無離間語 隨義配釋故言隨其所應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北俱盧洲至隨其所應者。釋第四．第五句。北洲貪．嗔．邪見業道皆定成就。以未斷故而不現行。不攝我所故貪不現行。雖行欲等亦有貪染。輕非業道。身．心柔軟故無惱害事。故瞋業道不現行。無惡意樂故邪見業道不現行。唯雜穢語通現行．成就。由彼有時染心歌詠故有雜穢。餘六業道俱非成．現 所以者何。無惡意樂故彼無殺生等六。此即通釋。又別釋云。壽量定千歲故無殺業道。無攝受自．他財物故無盜業道。無攝受女人為妻．妾故無邪行業道。身．心愞故無麁惡語。又正理云。言語清美故無麁惡語。以無用故無虛誑語．及離間語。又正理云。無誑心故無虛誑語。常和穆故無離間語 隨義配釋故言隨其所應。

彼人云何行非梵行者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人云何行非梵行者。問。

謂彼男女至並愧而別者。答。可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂彼男女至並愧而別者。答。可知。

除前地獄至殺害餘趣者。釋第六句。於欲界中除地獄．北洲。餘天．鬼．傍生．及人三洲。十惡業道皆通成就現行二種 然有差別。謂天．鬼．傍生前七業道唯有處中攝。無不律儀。人三洲中處中．不律儀二種俱有 又准此文。不律儀名為業道。言非業道非細尋文 雖諸天眾無有殺天愛自部故。而或有時殺害餘阿素洛鬼趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除前地獄至殺害餘趣者。釋第六句。於欲界中除地獄．北洲。餘天．鬼．傍生．及人三洲。十惡業道皆通成就現行二種 然有差別。謂天．鬼．傍生前七業道唯有處中攝。無不律儀。人三洲中處中．不律儀二種俱有 又准此文。不律儀名為業道。言非業道非細尋文 雖諸天眾無有殺天愛自部故。而或有時殺害餘阿素洛鬼趣。

有餘師說至其命方斷者。敘異說。天亦害天。知過去世為怨讐故。斬首．截腰其命方斷。故正理云。有餘師說天亦殺天。雖天身支斷已還出。斬首．中截則不更生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘師說至其命方斷者。敘異說。天亦害天。知過去世為怨讐故。斬首．截腰其命方斷。故正理云。有餘師說天亦殺天。雖天身支斷已還出。斬首．中截則不更生。

已說不善至謂成就現行者。釋第七．第八句。明後三善業道。可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說不善至謂成就現行者。釋第七．第八句。明後三善業道。可知。

身語七支至皆得成就者。釋第九．第十句。身．語七支生無色界．及無想天。但容成就必不現行。謂聖有情生無色界成就過．未無漏律儀。生無想天有情必成過．未第四靜慮靜慮律儀。然聖有情於過去生。隨依何地所依止身曾起曾滅無漏律儀。今生無色時成彼過去無漏律儀。若無曾起不成過去。若未來世無漏律儀今生無色。應依欲界．四定五地身。無漏律儀皆得成就。故正理云。二處皆無現起義者。無色唯有四蘊性故。無想有情無定心故。律儀必託大種．定心二處互無故不現起(已上論文) 應知生無色界聖者。未來定成五地。過去不定。故婆沙一百三十四云。世尊弟子生無色界。若阿羅漢唯成就未來五地大種所造無漏色。非現在不起故。非過去已捨故。若不還者亦成就未來五地大種所造無漏色。非現在。不起故。過去不定。依五地身起有多少。或全無故 由此應說。或有學者生無色界。成就未來五地依戒。過去全無。謂先依欲界．四靜慮身。於第三果．及第四向。諸無漏道未起未滅。從彼命終生無色界。或有學者生無色界成就未來五．過去一。謂先欲界四靜慮時。隨依一身。於第三果．或第四向。諸無漏道已起．已滅。從彼命終生無色界。或有學者生無色界成就未來五．過去二。謂先欲界．四靜慮時。隨依二身。於第三果．或第四向。諸無漏道已起．已滅。從彼命終生無色界。或有學者生無色界成就未來五．過去三。謂先欲界．四靜慮時。隨依三身。於第三果．或第四向。諸無漏道已起．已滅。從彼命終生無色界。或有學者生無色界成就未來五．過去四。謂先欲界．四靜慮時。隨依四身。於第三果．或第四向。諸無漏道已起．已滅。從彼命終生無色界。或有學者生無色界成就未來五．過去五。謂具依欲界．四靜慮身。於第三果．或第四向。諸無漏道已起．已滅。從彼命終生無色界。有作是說。無有學者生無色界。不成就過去色。以彼先在欲．色界時。於第三果．或第四向必已起．已滅方命終故。是故本論說言。若諸學者生無色界成就過去．未來所造色。若於彼得阿羅漢果成就未來所造色非過去所造色。若謂不爾。本論應說學者生無色界有不成就過去所造色。又婆沙一百三十二亦有兩說云。問亦有學者生無色界不成就過去所造色。謂彼先在欲．色界時。未起未滅諸無漏道。命終生無色界。都不成就過去所造色。如何乃說若諸學者生無色界。成就過去所造色耶答依成就者作如是說。謂有學者先欲．色界已起已滅諸無漏道。彼成就過去所造色故。有說彼在欲色界時。必已起已滅諸無漏道。如勝進．道。必起現前無有住果而命終故。又 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身語七支至皆得成就者。釋第九．第十句。身．語七支生無色界．及無想天。但容成就必不現行。謂聖有情生無色界成就過．未無漏律儀。生無想天有情必成過．未第四靜慮靜慮律儀。然聖有情於過去生。隨依何地所依止身曾起曾滅無漏律儀。今生無色時成彼過去無漏律儀。若無曾起不成過去。若未來世無漏律儀今生無色。應依欲界．四定五地身。無漏律儀皆得成就。故正理云。二處皆無現起義者。無色唯有四蘊性故。無想有情無定心故。律儀必託大種．定心二處互無故不現起(已上論文) 應知生無色界聖者。未來定成五地。過去不定。故婆沙一百三十四云。世尊弟子生無色界。若阿羅漢唯成就未來五地大種所造無漏色。非現在不起故。非過去已捨故。若不還者亦成就未來五地大種所造無漏色。非現在。不起故。過去不定。依五地身起有多少。或全無故 由此應說。或有學者生無色界。成就未來五地依戒。過去全無。謂先依欲界．四靜慮身。於第三果．及第四向。諸無漏道未起未滅。從彼命終生無色界。或有學者生無色界成就未來五．過去一。謂先欲界四靜慮時。隨依一身。於第三果．或第四向。諸無漏道已起．已滅。從彼命終生無色界。或有學者生無色界成就未來五．過去二。謂先欲界．四靜慮時。隨依二身。於第三果．或第四向。諸無漏道已起．已滅。從彼命終生無色界。或有學者生無色界成就未來五．過去三。謂先欲界．四靜慮時。隨依三身。於第三果．或第四向。諸無漏道已起．已滅。從彼命終生無色界。或有學者生無色界成就未來五．過去四。謂先欲界．四靜慮時。隨依四身。於第三果．或第四向。諸無漏道已起．已滅。從彼命終生無色界。或有學者生無色界成就未來五．過去五。謂具依欲界．四靜慮身。於第三果．或第四向。諸無漏道已起．已滅。從彼命終生無色界。有作是說。無有學者生無色界。不成就過去色。以彼先在欲．色界時。於第三果．或第四向必已起．已滅方命終故。是故本論說言。若諸學者生無色界成就過去．未來所造色。若於彼得阿羅漢果成就未來所造色非過去所造色。若謂不爾。本論應說學者生無色界有不成就過去所造色。又婆沙一百三十二亦有兩說云。問亦有學者生無色界不成就過去所造色。謂彼先在欲．色界時。未起未滅諸無漏道。命終生無色界。都不成就過去所造色。如何乃說若諸學者生無色界。成就過去所造色耶答依成就者作如是說。謂有學者先欲．色界已起已滅諸無漏道。彼成就過去所造色故。有說彼在欲色界時。必已起已滅諸無漏道。如勝進．道。必起現前無有住果而命終故。又

婆沙一百二十二亦有兩說云。問若諸學者以世俗道得不還果。曾不現起無漏律儀便生無色。彼云何成就過去身無表業。若不成就何故此文作如是說。若諸學者生無色界成就過去身無表耶。有作是說。亦有學者生無色界不成就過去身無表業。然此文中但依成就者說。是以無過。有餘師說。得聖果已必起勝果聖道現前。故諸學者生無色界。必定成就過去身無表業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆沙一百二十二亦有兩說云。問若諸學者以世俗道得不還果。曾不現起無漏律儀便生無色。彼云何成就過去身無表業。若不成就何故此文作如是說。若諸學者生無色界成就過去身無表耶。有作是說。亦有學者生無色界不成就過去身無表業。然此文中但依成就者說。是以無過。有餘師說。得聖果已必起勝果聖道現前。故諸學者生無色界。必定成就過去身無表業。

餘界．趣處至皆具二種者。釋後兩句。餘界．趣．處。除地獄．北洲。彼無前七善業道故。所以別除 於餘界等七善皆通現行．及成就 然有差別 謂鬼．傍生有離律儀處中業道。以依彼身無律儀故。但有處中 若於色界唯有律儀無處中業道。於初定中發身表業。但是妙行而非業道 三洲．欲天具有律儀．處中二種。謂三洲人有三律儀。及處中善業道。若欲界天有道．定律儀。及處中業道。無別解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘界．趣處至皆具二種者。釋後兩句。餘界．趣．處。除地獄．北洲。彼無前七善業道故。所以別除 於餘界等七善皆通現行．及成就 然有差別 謂鬼．傍生有離律儀處中業道。以依彼身無律儀故。但有處中 若於色界唯有律儀無處中業道。於初定中發身表業。但是妙行而非業道 三洲．欲天具有律儀．處中二種。謂三洲人有三律儀。及處中善業道。若欲界天有道．定律儀。及處中業道。無別解脫。

不善善業道至斷命壞威故者。此即第六明業道三果。上兩句明得三果。下兩句明三果因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不善善業道至斷命壞威故者。此即第六明業道三果。上兩句明得三果。下兩句明三果因。

論曰至各招三果者。舉數總標。後當具釋故今言且。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至各招三果者。舉數總標。後當具釋故今言且。

其三者何者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其三者何者。問。

異熟等流增上別故者。答中。一總。二別。此即總答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異熟等流增上別故者。答中。一總。二別。此即總答。

謂於十種至是異熟果者。此下別答。初起名習。次起名修。後起名所作。此明異熟果不善業道招。總異熟通三惡趣。此文據重但言地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂於十種至是異熟果者。此下別答。初起名習。次起名修。後起名所作。此明異熟果不善業道招。總異熟通三惡趣。此文據重但言地獄。

從彼出已至等流果別者。此明等流果。從彼地獄出已乘宿善業。來生人中受等流果 言等流者是相似義。如斷他命令壽短促。今時壽命還短促故 盜等准釋 前生起邪見者今生癡增。所以者何。彼邪見品望餘貪．嗔癡增盛故。故昔起邪見能令今增癡是邪見等流果故。故顯宗云。邪見者癡增上。近增上果亦名等流 又解。或彼邪見能令增癡。此即顯邪見增也。起邪見時癡必增故。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從彼出已至等流果別者。此明等流果。從彼地獄出已乘宿善業。來生人中受等流果 言等流者是相似義。如斷他命令壽短促。今時壽命還短促故 盜等准釋 前生起邪見者今生癡增。所以者何。彼邪見品望餘貪．嗔癡增盛故。故昔起邪見能令今增癡是邪見等流果故。故顯宗云。邪見者癡增上。近增上果亦名等流 又解。或彼邪見能令增癡。此即顯邪見增也。起邪見時癡必增故。餘文可知。

人中短壽至是殺等流者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中短壽至是殺等流者。問。

不言人壽至令不久住者。答。不言人壽即是殺生不善業果。但言由殺人壽量短 殺業與命作障礙因令不久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不言人壽至令不久住者。答。不言人壽即是殺生不善業果。但言由殺人壽量短 殺業與命作障礙因令不久住。

此十所得至增上果別者。此明增上果。如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十所得至增上果別者。此明增上果。如文可知。

為一殺業至為更有餘者。問二果因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一殺業至為更有餘者。問二果因。

有餘師言至後感此等流者。此師意說。一殺根本業道能感二果。若作此說。何故論云令他受苦故受苦異熟果。根本業道其命既無。不可說言令他受苦。故知受苦是加行位。既違論文。故知此說非正 又解。一殺業言。具攝令他受苦．斷命．壞威三業。此三皆能先感異熟。此三者能後感等流。後文說三別感果。從強偏說。如下當辨。今言通感強弱總論。於三業中初．後是加行。中一是根本。加行果亦名業道果者。以是業道加行果故亦名業道果。若作此解還順論文。可亦為正。此中問．答不言增上者。以必感故非在所疑。或略不言。正理具說。故彼論云。有餘師言。即一殺業先受異熟。次近增上。次遠增上故有三果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘師言至後感此等流者。此師意說。一殺根本業道能感二果。若作此說。何故論云令他受苦故受苦異熟果。根本業道其命既無。不可說言令他受苦。故知受苦是加行位。既違論文。故知此說非正 又解。一殺業言。具攝令他受苦．斷命．壞威三業。此三皆能先感異熟。此三者能後感等流。後文說三別感果。從強偏說。如下當辨。今言通感強弱總論。於三業中初．後是加行。中一是根本。加行果亦名業道果者。以是業道加行果故亦名業道果。若作此解還順論文。可亦為正。此中問．答不言增上者。以必感故非在所疑。或略不言。正理具說。故彼論云。有餘師言。即一殺業先受異熟。次近增上。次遠增上故有三果。

有餘復言至根本眷屬者。有餘復言。異熟等流二果因別。先感異熟果謂加行業。令他受苦故於地獄中受苦異熟。後感等流果謂根本業。其命已無非令他受苦。但令他命短。故生人中壽命短促 經雖總說一殺生言。而實通收根本業道．加行眷屬。加行果亦名業道果者。以是業道加行果故。亦名業道果 此師所說善順論文。加行可令他受苦故。根本義當斷他命故。既文理相符可以為正 此中亦應說增上果因別。以不問故亦不別答 此增上果壞威業感。如次當說。一一問答如下具明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘復言至根本眷屬者。有餘復言。異熟等流二果因別。先感異熟果謂加行業。令他受苦故於地獄中受苦異熟。後感等流果謂根本業。其命已無非令他受苦。但令他命短。故生人中壽命短促 經雖總說一殺生言。而實通收根本業道．加行眷屬。加行果亦名業道果者。以是業道加行果故。亦名業道果 此師所說善順論文。加行可令他受苦故。根本義當斷他命故。既文理相符可以為正 此中亦應說增上果因別。以不問故亦不別答 此增上果壞威業感。如次當說。一一問答如下具明。

此中所說至假說等流者。等流稍隱故今重釋。此中所說等流果言。非越異熟．及增上果。人中短壽若望善業是異熟果。若望殺業是增上果。其等流果非越此二 於二果上據少相似假說等流 言相似者。謂斷他命令壽短促。於地獄中受異熟已。來生人中壽還短促。壽短促相似故名相似。據此義邊假說等流。非實等流。若實等流自類相生 又解此文通明十種等流。此中所說等流果言。非越異熟及增上果。若殺生等流是異熟果．增上果。餘九等流是增上果。據少相似假說等流。言餘九等流．增上假說者。此且總相從多分說。若別細分別。於此九中身二．語四唯增上假說。若貪．瞋．非遍行邪見望增他部貪．嗔．無明此等皆於增上果上假說等流。若貪．瞋．望增自部貪．嗔。及遍行邪見望增五部無明。即實等流非是假說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中所說至假說等流者。等流稍隱故今重釋。此中所說等流果言。非越異熟．及增上果。人中短壽若望善業是異熟果。若望殺業是增上果。其等流果非越此二 於二果上據少相似假說等流 言相似者。謂斷他命令壽短促。於地獄中受異熟已。來生人中壽還短促。壽短促相似故名相似。據此義邊假說等流。非實等流。若實等流自類相生 又解此文通明十種等流。此中所說等流果言。非越異熟及增上果。若殺生等流是異熟果．增上果。餘九等流是增上果。據少相似假說等流。言餘九等流．增上假說者。此且總相從多分說。若別細分別。於此九中身二．語四唯增上假說。若貪．瞋．非遍行邪見望增他部貪．嗔．無明此等皆於增上果上假說等流。若貪．瞋．望增自部貪．嗔。及遍行邪見望增五部無明。即實等流非是假說。

此十何緣各招三果者。此下釋下兩句。此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十何緣各招三果者。此下釋下兩句。此即問也。

且初殺業至如理應思者答。於十不善業道中。且初殺業於殺他位。一令他受苦。二令他斷命。三令他失威。謂殺生時於加行位令他受苦故。墮於地獄受苦異熟果。非正死時。以正死時無有苦受唯捨受故 於根本位斷他命故。從地獄出來生人中。受命短促為等流果 將行殺時執刀．杖等。於所殺生壞他威故。感諸外物鮮少光澤為增上果 壞威據遠加行。受苦據近加行。或壞威亦通近加行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且初殺業至如理應思者答。於十不善業道中。且初殺業於殺他位。一令他受苦。二令他斷命。三令他失威。謂殺生時於加行位令他受苦故。墮於地獄受苦異熟果。非正死時。以正死時無有苦受唯捨受故 於根本位斷他命故。從地獄出來生人中。受命短促為等流果 將行殺時執刀．杖等。於所殺生壞他威故。感諸外物鮮少光澤為增上果 壞威據遠加行。受苦據近加行。或壞威亦通近加行。

泰法師云。後起令他失威者 不然。尚不通根本以無命故。況後起耶。至後起位其命既無。令誰失威。故正理云。理實殺時能令所殺受苦。命斷。壞失威光。令他苦故生於地獄。斷他命故人中壽短。先是加行果。後是根本果。根本．近分俱名殺生。由壞威光感惡外具。是故殺業得三種果。餘惡業道如理應思 准此論及正理。三果因別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泰法師云。後起令他失威者 不然。尚不通根本以無命故。況後起耶。至後起位其命既無。令誰失威。故正理云。理實殺時能令所殺受苦。命斷。壞失威光。令他苦故生於地獄。斷他命故人中壽短。先是加行果。後是根本果。根本．近分俱名殺生。由壞威光感惡外具。是故殺業得三種果。餘惡業道如理應思 准此論及正理。三果因別。

問斷命壞威俱是不善應感異熟。何故唯說受苦感耶 解云理亦能感。而不說者。為令他苦相顯偏說 問等流即是增上果攝。受苦．壞威應亦能感。何故唯說斷命能感 解云。據增上邊理亦能感。而不說者。以斷他命業望彼短壽。有別勝用故偏說之 問增上寬通應三並感。何故壞威能感非餘二耶 解云餘二理亦能感增上。而不說者以壞他威相顯別說 由此應准知至如理應說者。釋善三果翻惡應思。餘增上果．及餘善業道與上相違。如理應說餘文可知。故正理云。由此應准知善業道三果。且於離殺若習。若修。若多所作。由此力故生於天中受異熟果。從彼沒已來生人中受極長壽。近增上果。即復由此感諸外具有大威光。遠增上果。餘善三果翻惡應說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問斷命壞威俱是不善應感異熟。何故唯說受苦感耶 解云理亦能感。而不說者。為令他苦相顯偏說 問等流即是增上果攝。受苦．壞威應亦能感。何故唯說斷命能感 解云。據增上邊理亦能感。而不說者。以斷他命業望彼短壽。有別勝用故偏說之 問增上寬通應三並感。何故壞威能感非餘二耶 解云餘二理亦能感增上。而不說者以壞他威相顯別說 由此應准知至如理應說者。釋善三果翻惡應思。餘增上果．及餘善業道與上相違。如理應說餘文可知。故正理云。由此應准知善業道三果。且於離殺若習。若修。若多所作。由此力故生於天中受異熟果。從彼沒已來生人中受極長壽。近增上果。即復由此感諸外具有大威光。遠增上果。餘善三果翻惡應說。

又契經說至邪命是何者。此下大文第十一別明邪命。依經起問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又契經說至邪命是何者。此下大文第十一別明邪命。依經起問。

雖離彼無至違經故非理者。答。上兩句正明。下兩句破執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖離彼無至違經故非理者。答。上兩句正明。下兩句破執。

論曰至由資具屬他者。但從嗔．癡所生語業。各有四支。總名邪語。以語即業故不言業。但從嗔．癡所生身業。各有三種。總名邪業。以身非業故不言身 但從貪所生身．語二業。身三語四。以難除故別立邪命。謂貪微細而能映奪諸有情心。彼所起業難可禁護。佛為於正命令殷重修故。佛離前邪語．邪業別說邪命。引頌可知。取下兩句為證。上兩句同文故來。故正理云。諸在家人邪見難斷。以多妄執吉祥等故。諸出家者邪命難除。所有命緣皆屬他故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至由資具屬他者。但從嗔．癡所生語業。各有四支。總名邪語。以語即業故不言業。但從嗔．癡所生身業。各有三種。總名邪業。以身非業故不言身 但從貪所生身．語二業。身三語四。以難除故別立邪命。謂貪微細而能映奪諸有情心。彼所起業難可禁護。佛為於正命令殷重修故。佛離前邪語．邪業別說邪命。引頌可知。取下兩句為證。上兩句同文故來。故正理云。諸在家人邪見難斷。以多妄執吉祥等故。諸出家者邪命難除。所有命緣皆屬他故。

有餘師執至非資命故者。敘異說。有餘師執。緣彼活命諸資生具。貪欲所生身．語二業方名邪命。非餘貪生身．語二業是邪命攝所以者何。為自戲樂作歌舞等。非資命故。非是邪命是邪語業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘師執至非資命故者。敘異說。有餘師執。緣彼活命諸資生具。貪欲所生身．語二業方名邪命。非餘貪生身．語二業是邪命攝所以者何。為自戲樂作歌舞等。非資命故。非是邪命是邪語業。

此違經故至虛延命故者。引經破執邪受外境虛延命故。但是從貪所生身．語皆名邪命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此違經故至虛延命故者。引經破執邪受外境虛延命故。但是從貪所生身．語皆名邪命。

正語業命翻此應知者。義便兼明。正理云。何緣業道中先身後語。於八道支內先語後身。以業道中隨麁．細說。道支次第據順相生故。契經云尋．伺已發語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正語業命翻此應知者。義便兼明。正理云。何緣業道中先身後語。於八道支內先語後身。以業道中隨麁．細說。道支次第據順相生故。契經云尋．伺已發語。

如前所言至有幾果耶者。此下當品之中大文第三雜明諸業。就中。一明業得果。二釋本論語。三明引．滿因。四明三重障。五明三時障。六明菩薩相。七明施戒修。八明順三分業九明書等體。十明諸法異名 就第一明業得果中。一總明諸業果。二三性相對果。三三世相對果。四諸地相對果。五三學相對果。六三斷相對果 此即第一總明諸業果。牒前問起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前所言至有幾果耶者。此下當品之中大文第三雜明諸業。就中。一明業得果。二釋本論語。三明引．滿因。四明三重障。五明三時障。六明菩薩相。七明施戒修。八明順三分業九明書等體。十明諸法異名 就第一明業得果中。一總明諸業果。二三性相對果。三三世相對果。四諸地相對果。五三學相對果。六三斷相對果 此即第一總明諸業果。牒前問起。

頌曰至三除前所除者。就頌答中總有四類。初兩句為一類次兩句為第二類。次兩句為第三類。後兩句為第四類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至三除前所除者。就頌答中總有四類。初兩句為一類次兩句為第二類。次兩句為第三類。後兩句為第四類。

論曰至謂有漏．無漏者。釋斷道名。道能證無為斷。及能斷有為惑。具此二斷得斷道名。即無間道能引斷得。至生相時說名能證。能斷惑得不至生相說名能斷。此無間道亦證．亦斷。若解脫道證而非斷。雖於斷得無引功能。與斷得俱說名為證。非由彼力令此惑得不至生相不名能斷。斷道不同。總有二種。謂有漏．無漏業差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至謂有漏．無漏者。釋斷道名。道能證無為斷。及能斷有為惑。具此二斷得斷道名。即無間道能引斷得。至生相時說名能證。能斷惑得不至生相說名能斷。此無間道亦證．亦斷。若解脫道證而非斷。雖於斷得無引功能。與斷得俱說名為證。非由彼力令此惑得不至生相不名能斷。斷道不同。總有二種。謂有漏．無漏業差別故。

有漏道業至唯除前生者。異熟．等流．離繫三果。如文可知 士用果者。一謂道所牽俱有士用果。即是俱生士用果 二謂道所牽解脫士用果。即是無間士用果 三謂道所修。謂未來所修功德。或是隔越士用果 四謂道所證。即是不生士用果。故正理云。士用果者謂道所牽俱有．解脫．所修．及斷。言俱有者謂俱生法。言解脫者謂無間生即解脫道。言所修者謂未來修。斷謂擇滅。由道力故彼得方起 增上果亦可知 又正理四十三云。增上果者。有如是說。謂離自性餘有為法。唯除前生 有作是言。斷亦應是道增上果。道增上力能證彼故。若爾何故毘婆沙中。唯說欲界十隨眠斷。為苦法智忍離繫士用果。曾不說是增上果耶 非由不說便非彼果。以即彼文說苦法智為苦法智忍等流．士用果。曾不說是增上果故。然實苦法智是彼增上果。而不說者義極成故 此亦應然。舉士用果。理即已舉增上果。故非唯可生是增上果。說非擇滅是心果故。離此更無餘果義故 解云正理兩解。前師為正。同此論故。又諸論中皆說擇滅是離繫果不言增上果故。又諸論中出增上果體。皆言有為不說無為故 又解。正理既無立．破。據義不同皆無有妨。雖有兩解前解為勝。於未來世非唯可生法是增上果。亦有處說非擇滅法是心果故。以此故知。諸不生法亦是增上果。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏道業至唯除前生者。異熟．等流．離繫三果。如文可知 士用果者。一謂道所牽俱有士用果。即是俱生士用果 二謂道所牽解脫士用果。即是無間士用果 三謂道所修。謂未來所修功德。或是隔越士用果 四謂道所證。即是不生士用果。故正理云。士用果者謂道所牽俱有．解脫．所修．及斷。言俱有者謂俱生法。言解脫者謂無間生即解脫道。言所修者謂未來修。斷謂擇滅。由道力故彼得方起 增上果亦可知 又正理四十三云。增上果者。有如是說。謂離自性餘有為法。唯除前生 有作是言。斷亦應是道增上果。道增上力能證彼故。若爾何故毘婆沙中。唯說欲界十隨眠斷。為苦法智忍離繫士用果。曾不說是增上果耶 非由不說便非彼果。以即彼文說苦法智為苦法智忍等流．士用果。曾不說是增上果故。然實苦法智是彼增上果。而不說者義極成故 此亦應然。舉士用果。理即已舉增上果。故非唯可生是增上果。說非擇滅是心果故。離此更無餘果義故 解云正理兩解。前師為正。同此論故。又諸論中皆說擇滅是離繫果不言增上果故。又諸論中出增上果體。皆言有為不說無為故 又解。正理既無立．破。據義不同皆無有妨。雖有兩解前解為勝。於未來世非唯可生法是增上果。亦有處說非擇滅法是心果故。以此故知。諸不生法亦是增上果。餘文可知。

即斷道中至謂除異熟者。釋第三．第四句。是無漏故除異熟果。有餘四果。准前有漏解釋可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即斷道中至謂除異熟者。釋第三．第四句。是無漏故除異熟果。有餘四果。准前有漏解釋可知。

餘有漏善至例此應釋者。釋第五．第六句。非斷道故除離繫果。有餘四果准前應釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘有漏善至例此應釋者。釋第五．第六句。非斷道故除離繫果。有餘四果准前應釋。

謂餘無漏至及離繫者。釋後兩句。是無漏故。是無記故。除異熟果。非斷道故除離繫果。有餘三果亦准前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂餘無漏至及離繫者。釋後兩句。是無漏故。是無記故。除異熟果。非斷道故除離繫果。有餘三果亦准前釋。

已總分別至善等三業者。此下第二三性相對果。結前問起。一總問起。二別問起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已總分別至善等三業者。此下第二三性相對果。結前問起。一總問起。二別問起。

頌曰至後二三三果者。頌答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至後二三三果者。頌答。

論曰至遍前門義者。於異門中最後所說。皆如次言。顯隨所應遍前五門義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至遍前門義者。於異門中最後所說。皆如次言。顯隨所應遍前五門義也。

且善不善至及離繫者。以三性業各別對三性法明果多．少。若三性業狹。色．行二蘊少分為體。若三性法寬通五蘊．及無為為體。寬．狹不等 若不善業以無記法為等流果者。謂苦。集遍行不善。及見苦所斷餘不善業。以有身見．邊執見品諸無記法為等流果故。或遍行因等流果。或是同類因等流果 若無記業以不善法為等流果者。謂有身見．邊執見品諸無記業。以諸五部不善法為等流果。或為遍行因等流果。或為同類因等流果。餘文思之可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且善不善至及離繫者。以三性業各別對三性法明果多．少。若三性業狹。色．行二蘊少分為體。若三性法寬通五蘊．及無為為體。寬．狹不等 若不善業以無記法為等流果者。謂苦。集遍行不善。及見苦所斷餘不善業。以有身見．邊執見品諸無記法為等流果故。或遍行因等流果。或是同類因等流果 若無記業以不善法為等流果者。謂有身見．邊執見品諸無記業。以諸五部不善法為等流果。或為遍行因等流果。或為同類因等流果。餘文思之可知。

已辨三性至後業果故者。此即第三於三世相對果。以三世業對三世法明果多．少。三世業狹。唯色．行二蘊少分為體。三世法寬。通五蘊為體。餘思可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已辨三性至後業果故者。此即第三於三世相對果。以三世業對三世法明果多．少。三世業狹。唯色．行二蘊少分為體。三世法寬。通五蘊為體。餘思可知。

已辨三世至不遮等流者。此即第四諸地相對果。以此文證離繫果非地法攝 又解通舉九地業以同地法為四果。若別分別。上八地業以同地法為五果故。雜心論云。若正思惟地亦有解脫果 若准雜心文離繫果亦地法攝。離繫既是無為。不依地起。如何可說地法所攝。故知此論所說為善。餘思可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已辨三世至不遮等流者。此即第四諸地相對果。以此文證離繫果非地法攝 又解通舉九地業以同地法為四果。若別分別。上八地業以同地法為五果故。雜心論云。若正思惟地亦有解脫果 若准雜心文離繫果亦地法攝。離繫既是無為。不依地起。如何可說地法所攝。故知此論所說為善。餘思可知。

已辨諸地至為五果者。此即第五三學相對果。以三學業對三學法為果差別。若學業以學位色．行二蘊少分為體。若無學業以無學位色．行二蘊少分為體。若非學非無學業以有漏色．行二蘊少分為體 若學法以學位有為無漏法為體。若無學法以無學位有為無漏法為體。若非學非無學法除有為無漏法以餘一切法為體 總而言之。三學業狹。三學法寬。文亦可知 正理論云無學業以學法為一果謂增上。理應言二。謂加等流 解云正理意說。鈍無學道與未來利學道為同類因。此約不現起。或時解脫退已轉根為見至。以過去鈍無學道為同類因。學見至為等流果。此約現起故言加等流。不同俱舍。此即論意各別。難為會釋 又解俱舍據同性相望漸次相生故。學與無學為因。無學非與學為因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已辨諸地至為五果者。此即第五三學相對果。以三學業對三學法為果差別。若學業以學位色．行二蘊少分為體。若無學業以無學位色．行二蘊少分為體。若非學非無學業以有漏色．行二蘊少分為體 若學法以學位有為無漏法為體。若無學法以無學位有為無漏法為體。若非學非無學法除有為無漏法以餘一切法為體 總而言之。三學業狹。三學法寬。文亦可知 正理論云無學業以學法為一果謂增上。理應言二。謂加等流 解云正理意說。鈍無學道與未來利學道為同類因。此約不現起。或時解脫退已轉根為見至。以過去鈍無學道為同類因。學見至為等流果。此約現起故言加等流。不同俱舍。此即論意各別。難為會釋 又解俱舍據同性相望漸次相生故。學與無學為因。無學非與學為因。

正理據異性相望故說無學亦與學為因 各據一義亦不相違 已辨學等至略法應爾者。此即第六三斷相對果。以三斷業對三斷法為果差別 若見所斷業以四諦所斷行蘊少分為體 若修所斷業以修所斷色．行二蘊少分為體 若非斷業以有為無漏色．行二蘊少分為體 若見所斷法以四諦所斷受．想．行．識蘊為體 若修所斷法以修所斷五蘊為體 若非所斷法以一切無漏法為體 總而言之。三斷業狹。三斷法寬。既知寬．狹思擇可知 第六句言皆如次者。隨其所應遍上諸門。頌後並應言皆如次應知。略法應爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正理據異性相望故說無學亦與學為因 各據一義亦不相違 已辨學等至略法應爾者。此即第六三斷相對果。以三斷業對三斷法為果差別 若見所斷業以四諦所斷行蘊少分為體 若修所斷業以修所斷色．行二蘊少分為體 若非斷業以有為無漏色．行二蘊少分為體 若見所斷法以四諦所斷受．想．行．識蘊為體 若修所斷法以修所斷五蘊為體 若非所斷法以一切無漏法為體 總而言之。三斷業狹。三斷法寬。既知寬．狹思擇可知 第六句言皆如次者。隨其所應遍上諸門。頌後並應言皆如次應知。略法應爾。

因辨諸業至俱相違第三者。此即大文第二釋本論業。問起頌答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因辨諸業至俱相違第三者。此即大文第二釋本論業。問起頌答。

論曰至二說差別者。應作等三各有兩說。初師意說染污三業名不應作 諸善三業名為應作 諸無覆無記三業名為第三 後師意說染污三業。及無覆中諸壞軌則不合禮儀身．語二業。並能等起此二業思。皆名不應作。謂染污全。無覆少分 諸善三業。及無覆中不壞軌則合俗禮儀身．語二業。并能等起此二業思。皆名應作。謂善業全。無覆少分 於無覆中除應作．不應作三業。所餘三業名為第三 於二師中。前約勝義盡理而說。後約世俗而非盡理。故正理云。若依世俗後亦可然。若就勝義前說為善(已上論文)既知寬．狹。釋文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至二說差別者。應作等三各有兩說。初師意說染污三業名不應作 諸善三業名為應作 諸無覆無記三業名為第三 後師意說染污三業。及無覆中諸壞軌則不合禮儀身．語二業。並能等起此二業思。皆名不應作。謂染污全。無覆少分 諸善三業。及無覆中不壞軌則合俗禮儀身．語二業。并能等起此二業思。皆名應作。謂善業全。無覆少分 於無覆中除應作．不應作三業。所餘三業名為第三 於二師中。前約勝義盡理而說。後約世俗而非盡理。故正理云。若依世俗後亦可然。若就勝義前說為善(已上論文)既知寬．狹。釋文可知。

為由一業至為多業引者。此下第三明引．滿因。就中。一明業感多．少。二明引．滿因體 此即第一明業感多．少。總起兩問。頌曰至多業能圓滿者。若言一業引一生。不能引多生。答前問 若言一生一業引。不由多業引。答後問 下句釋妨。論曰至方說名生者。依我所宗說一切有部應作是說 但由一業。顯非由多業 唯引一生。顯非引多生 若一生多業引。應數死生。業果別故 若一業引多生。時分定業應成雜亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為由一業至為多業引者。此下第三明引．滿因。就中。一明業感多．少。二明引．滿因體 此即第一明業感多．少。總起兩問。頌曰至多業能圓滿者。若言一業引一生。不能引多生。答前問 若言一生一業引。不由多業引。答後問 下句釋妨。論曰至方說名生者。依我所宗說一切有部應作是說 但由一業。顯非由多業 唯引一生。顯非引多生 若一生多業引。應數死生。業果別故 若一業引多生。時分定業應成雜亂。

若爾何緣至多受快樂者。難。若言一業唯引一生不引多生。何故無滅。作如是言。昔於獨覺一施食為因。所感異熟果七返生天．人 或一施食為異熟因。感得七生天．人往．返。故立一業能引多生 無滅。梵云阿泥律陀。舊云阿那律。或云阿尼樓豆皆訛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾何緣至多受快樂者。難。若言一業唯引一生不引多生。何故無滅。作如是言。昔於獨覺一施食為因。所感異熟果七返生天．人 或一施食為異熟因。感得七生天．人往．返。故立一業能引多生 無滅。梵云阿泥律陀。舊云阿那律。或云阿尼樓豆皆訛也。

彼由一業至獲大富樂者。通中兩釋。此即初釋。彼由一業但感一生。餘六因茲展轉別造。顯由初力故言一施 喻況可知 宿生智者。或由業感。或非業感。此中但取由業感者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼由一業至獲大富樂者。通中兩釋。此即初釋。彼由一業但感一生。餘六因茲展轉別造。顯由初力故言一施 喻況可知 宿生智者。或由業感。或非業感。此中但取由業感者。

復有說者至分分差別者。此即後釋。由一施食起多思願。感天．人別。剎那不同。熟有先．後。約所施食依故說一言。據能施食思理實眾多故。非一業能引多生。若引多生還成雜亂 亦無一生多業所引。勿眾同分業果別故分分差別數死．數生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有說者至分分差別者。此即後釋。由一施食起多思願。感天．人別。剎那不同。熟有先．後。約所施食依故說一言。據能施食思理實眾多故。非一業能引多生。若引多生還成雜亂 亦無一生多業所引。勿眾同分業果別故分分差別數死．數生。

雖但一業至多缺減者者。釋第二句。引業雖一。滿業許多。一色喻引業。眾采喻滿業 是故下顯多滿業。又正理四十三云。今於此中一色所喻。為一類業。為一剎那。若喻一類違此宗理。以非一業引一生言。可約一類類必多故。多引一生不應理故。若言一色喻一剎那。非一剎那能圖形狀。即所立喻於證無能。今見此中喻一類業。如何引業約類得成。引一趣業有眾多故。此言意顯。一類業中唯一剎那引眾同分。同類．異類．多剎那業能為圓滿故說為多。故如一色先圖形狀。後填眾采。此言應理 非唯業力至勢力劣故者。復重料簡。引．滿二因非唯是業亦通餘法。勝．劣不同。如文可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖但一業至多缺減者者。釋第二句。引業雖一。滿業許多。一色喻引業。眾采喻滿業 是故下顯多滿業。又正理四十三云。今於此中一色所喻。為一類業。為一剎那。若喻一類違此宗理。以非一業引一生言。可約一類類必多故。多引一生不應理故。若言一色喻一剎那。非一剎那能圖形狀。即所立喻於證無能。今見此中喻一類業。如何引業約類得成。引一趣業有眾多故。此言意顯。一類業中唯一剎那引眾同分。同類．異類．多剎那業能為圓滿故說為多。故如一色先圖形狀。後填眾采。此言應理 非唯業力至勢力劣故者。復重料簡。引．滿二因非唯是業亦通餘法。勝．劣不同。如文可解。

如是二類其體是何者。此下第二明引．滿二因體。此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是二類其體是何者。此下第二明引．滿二因體。此即問也。

頌曰至皆通引滿者。答。二無心定以是善故。雖有異熟而無勢力引眾同分。以與諸業非俱有因故。得亦無力引眾同分。以與諸業非同一果故。所餘一切不善．善有漏法。以與諸業為俱有因。有勢力故皆通引．滿 又婆沙十九亦說眾同分是引果。餘是滿果 又正理論意。思感引．滿。餘唯感滿 問二定．及得。既不感引感何滿果 答如婆沙十九云。評曰應作是說。無想異熟唯是無想定果。彼命根．眾同分．及五色根異熟。唯是第四靜慮有心業果。彼餘蘊異熟是共果 問滅盡定受何異熟果耶 答受非想非非想處四蘊異熟果。除命根．眾同分。彼唯是業果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至皆通引滿者。答。二無心定以是善故。雖有異熟而無勢力引眾同分。以與諸業非俱有因故。得亦無力引眾同分。以與諸業非同一果故。所餘一切不善．善有漏法。以與諸業為俱有因。有勢力故皆通引．滿 又婆沙十九亦說眾同分是引果。餘是滿果 又正理論意。思感引．滿。餘唯感滿 問二定．及得。既不感引感何滿果 答如婆沙十九云。評曰應作是說。無想異熟唯是無想定果。彼命根．眾同分．及五色根異熟。唯是第四靜慮有心業果。彼餘蘊異熟是共果 問滅盡定受何異熟果耶 答受非想非非想處四蘊異熟果。除命根．眾同分。彼唯是業果故。

問諸得受何異熟果耶 答諸得受色．心．心所法．心不相應行異熟果。色者。謂色．香．味．觸。非五色根。彼業果故。心．心所法者。謂苦受．樂受．不苦不樂受。及彼相應法。心不相應行者。謂諸得．生老住無常 又云問諸造業者為先造引眾同分業。為先造滿眾同分業耶 如是說者此即不定。或有先造引業後造滿業。或有先造滿業後造引業。隨造業者意樂起故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問諸得受何異熟果耶 答諸得受色．心．心所法．心不相應行異熟果。色者。謂色．香．味．觸。非五色根。彼業果故。心．心所法者。謂苦受．樂受．不苦不樂受。及彼相應法。心不相應行者。謂諸得．生老住無常 又云問諸造業者為先造引眾同分業。為先造滿眾同分業耶 如是說者此即不定。或有先造引業後造滿業。或有先造滿業後造引業。隨造業者意樂起故。

薄伽梵說至其體云何者。此下大文第四明三重障。就中。一總明三障。二別明業障 就總明三障中。一出三障體。二約處．趣辨 此即第一出三障體。依經起問 此品廣明諸業。以三障中業義相關。義便通明三障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薄伽梵說至其體云何者。此下大文第四明三重障。就中。一總明三障。二別明業障 就總明三障中。一出三障體。二約處．趣辨 此即第一出三障體。依經起問 此品廣明諸業。以三障中業義相關。義便通明三障。

頌曰至北洲無想天者。頌答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至北洲無想天者。頌答。

論曰至名為業障者。出業障體。可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至名為業障者。出業障體。可知。

煩惱有二至名煩惱障者。出煩惱障體。總而言之。煩惱有二。一者數行。謂恒起煩惱。二者猛利。謂上品煩惱。由此相對應作四句 一數行非猛利。謂下品煩惱數數現行 二猛利非數行。謂上品煩惱不數現行 三數行亦猛利。謂上品煩惱數現行 四非數行亦非猛利。謂下品煩惱不數現行 應知此中第一．第三句。唯數行者名煩惱障。如扇搋等煩惱數行難可伏除。故說為障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱有二至名煩惱障者。出煩惱障體。總而言之。煩惱有二。一者數行。謂恒起煩惱。二者猛利。謂上品煩惱。由此相對應作四句 一數行非猛利。謂下品煩惱數數現行 二猛利非數行。謂上品煩惱不數現行 三數行亦猛利。謂上品煩惱數現行 四非數行亦非猛利。謂下品煩惱不數現行 應知此中第一．第三句。唯數行者名煩惱障。如扇搋等煩惱數行難可伏除。故說為障。

上品煩惱雖復猛利。非恒起故易可伏除。不說為障 於下品中數行煩惱雖非猛利而難伏除。由彼恒行難得便故。謂下生中從中生上。令七加行伏道。苦忍等除道。無便得生 故煩惱中隨品上．下。但數數現行者名煩惱障體。總分二品但言上．下。故不言中。或言上．下影中。可知。應知但依現行煩惱為其障體不依成就。故婆沙云。問云何建立此煩惱障。為依成就。為依現行 答此依現行。不依成就。若依成就者即一切有情無有差別等具成就諸煩惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上品煩惱雖復猛利。非恒起故易可伏除。不說為障 於下品中數行煩惱雖非猛利而難伏除。由彼恒行難得便故。謂下生中從中生上。令七加行伏道。苦忍等除道。無便得生 故煩惱中隨品上．下。但數數現行者名煩惱障體。總分二品但言上．下。故不言中。或言上．下影中。可知。應知但依現行煩惱為其障體不依成就。故婆沙云。問云何建立此煩惱障。為依成就。為依現行 答此依現行。不依成就。若依成就者即一切有情無有差別等具成就諸煩惱故。

全三惡趣至名異熟障者。出異熟障體。謂三惡趣全。人趣中取北洲。天趣中取無想天。為異熟障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 全三惡趣至名異熟障者。出異熟障體。謂三惡趣全。人趣中取北洲。天趣中取無想天。為異熟障。

此障何法者。問。謂障聖道至加行善根者。答。謂障聖道。及障聖道加行善根。或亦能障異生離染。故正理四十三云。能障聖道．及道資糧．并離染故(已上論文)即准此理。異熟障中不說大梵以有漏道能離染故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此障何法者。問。謂障聖道至加行善根者。答。謂障聖道。及障聖道加行善根。或亦能障異生離染。故正理四十三云。能障聖道．及道資糧．并離染故(已上論文)即准此理。異熟障中不說大梵以有漏道能離染故。

又業障中至故此不說者。先明障廢立。於業障中理亦應說餘決定業 謂餘一切定感惡趣 以聖不生三惡趣故。聖亦不受卵生．濕生。雖復亦有卵生．濕生得入聖道如世羅等。必無得聖受彼二生 得聖已去不受女身。雖有女人能入聖道。若得聖已必更不受女人之身 得聖已去於欲界中決定不受第八有身．及色．無色一處．二生等 諸未說者皆等以收 有如是等諸決定業。亦能為障令不入聖。亦應說在業障中收 然若有業由五因緣易見易知。此中偏說。謂處等五。於諸業中唯無間業具此五種。易見易知是故別說。餘業不然故此不說 處等五者。正理四十三釋云。毘婆沙說此五因緣易見易知說為業障。謂處．趣．生．果．及補特伽羅。處謂此五定以母等為所起處。趣謂此五定以地獄為所趣故。生謂此五定無間生感異熟故。果謂此五決定能招非愛果故。補特伽羅謂此五逆依行重惑。補特伽羅共了此人能害母等 餘業不爾不立為障 又婆沙一百一十五。於此五中。不說處。加自性。故彼論云。自性故者。謂此五種性是決定極重惡業。餘四同此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又業障中至故此不說者。先明障廢立。於業障中理亦應說餘決定業 謂餘一切定感惡趣 以聖不生三惡趣故。聖亦不受卵生．濕生。雖復亦有卵生．濕生得入聖道如世羅等。必無得聖受彼二生 得聖已去不受女身。雖有女人能入聖道。若得聖已必更不受女人之身 得聖已去於欲界中決定不受第八有身．及色．無色一處．二生等 諸未說者皆等以收 有如是等諸決定業。亦能為障令不入聖。亦應說在業障中收 然若有業由五因緣易見易知。此中偏說。謂處等五。於諸業中唯無間業具此五種。易見易知是故別說。餘業不然故此不說 處等五者。正理四十三釋云。毘婆沙說此五因緣易見易知說為業障。謂處．趣．生．果．及補特伽羅。處謂此五定以母等為所起處。趣謂此五定以地獄為所趣故。生謂此五定無間生感異熟故。果謂此五決定能招非愛果故。補特伽羅謂此五逆依行重惑。補特伽羅共了此人能害母等 餘業不爾不立為障 又婆沙一百一十五。於此五中。不說處。加自性。故彼論云。自性故者。謂此五種性是決定極重惡業。餘四同此論。

餘障廢立如應當知者。餘煩惱障．及異熟障隨義廢立。如應當知 且以一義立煩惱障。謂數行煩惱。餘非數行不立為障 又以一義立異熟障。謂生是處定不入聖。餘處不定不立為障。又婆沙一百一十五云。問餘洲亦有異熟為障。如扇搋．半擇迦．無形．二形等。此中何故不說。答此中應說。而不說者當知此是有餘之說。是以前說此中三障皆有餘說。復有說者。此中但說決定為障。彼非決定。由彼有情所有異熟。或有為障。或不為障。是以不說(解云如是黃門拔脫諸牛。黃門等事現得男根。亦能入聖故言不定) 又解餘二障廢立。於五因緣中如應當知。於五種中且以二義立煩惱障。處．及補特伽羅。處謂起數行煩惱處。補特伽羅謂起彼煩惱者。餘惑不爾故不立障。於五種中亦以二義立異熟障。處．及補特伽羅。處謂受異熟障處。補特伽羅謂受彼異熟者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘障廢立如應當知者。餘煩惱障．及異熟障隨義廢立。如應當知 且以一義立煩惱障。謂數行煩惱。餘非數行不立為障 又以一義立異熟障。謂生是處定不入聖。餘處不定不立為障。又婆沙一百一十五云。問餘洲亦有異熟為障。如扇搋．半擇迦．無形．二形等。此中何故不說。答此中應說。而不說者當知此是有餘之說。是以前說此中三障皆有餘說。復有說者。此中但說決定為障。彼非決定。由彼有情所有異熟。或有為障。或不為障。是以不說(解云如是黃門拔脫諸牛。黃門等事現得男根。亦能入聖故言不定) 又解餘二障廢立。於五因緣中如應當知。於五種中且以二義立煩惱障。處．及補特伽羅。處謂起數行煩惱處。補特伽羅謂起彼煩惱者。餘惑不爾故不立障。於五種中亦以二義立異熟障。處．及補特伽羅。處謂受異熟障處。補特伽羅謂受彼異熟者。

此三障中至亦不可治者。此下明三障輕．重。有兩師解。此即初解。於三障中煩惱與業二障皆重。以有此者第二生內亦不可治。造無間者定墮地獄。起惑障者墮惡趣故不得入聖。故言第二生內亦不可治。至第三生方可救療故名為重 若異熟障此生受已至第二生容可入聖。可救療故故名為輕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三障中至亦不可治者。此下明三障輕．重。有兩師解。此即初解。於三障中煩惱與業二障皆重。以有此者第二生內亦不可治。造無間者定墮地獄。起惑障者墮惡趣故不得入聖。故言第二生內亦不可治。至第三生方可救療故名為重 若異熟障此生受已至第二生容可入聖。可救療故故名為輕。

毘婆娑師至後輕於前者。此即第二師解。由前煩惱能引後業故。後業障輕前煩惱。由前業障引後異熟故後異熟輕前業障。以前是本後是末故。故婆沙云。問如是三障何者最重 或有說者。異熟障重。所以者何。因時可轉。果時不可轉故 復有說者。業障最重。所以者何。業障能引異熟障故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘婆娑師至後輕於前者。此即第二師解。由前煩惱能引後業故。後業障輕前煩惱。由前業障引後異熟故後異熟輕前業障。以前是本後是末故。故婆沙云。問如是三障何者最重 或有說者。異熟障重。所以者何。因時可轉。果時不可轉故 復有說者。業障最重。所以者何。業障能引異熟障故。

如是說者。煩惱障重。以煩惱能引業障。業障復能引異熟障。如是皆以煩惱為本。是故最重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說者。煩惱障重。以煩惱能引業障。業障復能引異熟障。如是皆以煩惱為本。是故最重。

此無間名為目何義者。此下釋無間名。此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此無間名為目何義者。此下釋無間名。此即問也。

約異熟果至無間隔義者。答中有二。此即初說。定受彼果無餘業生為間隔故立無間名。此即約法以明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 約異熟果至無間隔義者。答中有二。此即初說。定受彼果無餘業生為間隔故立無間名。此即約法以明。

或造此業至故名沙門者。此即第二說約人以辨。造此業人定墮地獄。中無間隔故名無間 或復彼人有無間故得無間名 或復彼人與無間法合故名無間。如人與彼沙門法合故名沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或造此業至故名沙門者。此即第二說約人以辨。造此業人定墮地獄。中無間隔故名無間 或復彼人有無間故得無間名 或復彼人與無間法合故名無間。如人與彼沙門法合故名沙門。

三障應知至餘障通五趣者。此即第二約處．趣辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三障應知至餘障通五趣者。此即第二約處．趣辨。

論曰至無逆所以者。釋初兩句。於三障中。且無間業唯人三洲非北俱盧。非餘四趣。非餘二界 有無間業於三洲內。唯女及男造無間業。非扇搋等。等謂等取半擇迦．無形．二形。故婆沙一百一十九云。問若扇搋．半擇迦．無形．二形殺害父．母得無間不 答不得。廣如彼釋 所以者何。即前文說彼扇搋等無有斷善．不律儀因緣。即是此中無逆所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至無逆所以者。釋初兩句。於三障中。且無間業唯人三洲非北俱盧。非餘四趣。非餘二界 有無間業於三洲內。唯女及男造無間業。非扇搋等。等謂等取半擇迦．無形．二形。故婆沙一百一十九云。問若扇搋．半擇迦．無形．二形殺害父．母得無間不 答不得。廣如彼釋 所以者何。即前文說彼扇搋等無有斷善．不律儀因緣。即是此中無逆所以。

又彼父母至觸無間罪者。釋第三句。若天生黃門。謂彼父．母於彼少恩。為彼缺身增上緣故。又由於彼少愛念故。若被損黃門以身缺故。父．母於彼少愛念故。扇搋等於彼父．母慚．愧心微。以無現前增上慚．愧可言壞故觸無間罪 問若天生黃門可慚愧微。父．母恩少缺身緣故。被損黃門。父．母於彼非缺身緣。如何於父．母慚．愧心微 解云父．母於彼少愛念故。所以彼於父．母慚．愧心微。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又彼父母至觸無間罪者。釋第三句。若天生黃門。謂彼父．母於彼少恩。為彼缺身增上緣故。又由於彼少愛念故。若被損黃門以身缺故。父．母於彼少愛念故。扇搋等於彼父．母慚．愧心微。以無現前增上慚．愧可言壞故觸無間罪 問若天生黃門可慚愧微。父．母恩少缺身緣故。被損黃門。父．母於彼非缺身緣。如何於父．母慚．愧心微 解云父．母於彼少愛念故。所以彼於父．母慚．愧心微。

由此已釋至而非無間者。此即類釋。鬼．及傍生。父．母於彼以少恩故。彼於父．母慚．愧心微。雖害父．母而非無間。諸天．地獄一向化生。無父．母故不別料簡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此已釋至而非無間者。此即類釋。鬼．及傍生。父．母於彼以少恩故。彼於父．母慚．愧心微。雖害父．母而非無間。諸天．地獄一向化生。無父．母故不別料簡。

然大德說至如聰慧馬者。敘異說。故婆沙云。大德說言諸傍生類殺害父．母。於無間罪有得．不得。謂聰慧者得。非聰慧者不得 曾聞。有聰慧馬。人貪其種令與母合。馬後覺知斷勢而死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然大德說至如聰慧馬者。敘異說。故婆沙云。大德說言諸傍生類殺害父．母。於無間罪有得．不得。謂聰慧者得。非聰慧者不得 曾聞。有聰慧馬。人貪其種令與母合。馬後覺知斷勢而死。

若有人害至心境劣故者。簡差別。若有人害非人父．母不成逆罪。由心劣故。由境劣故。又正理云。若有人害非人父．母亦不成逆罪。少恩．羞恥故。謂彼於子無如人恩。子於彼無如人慚．愧(已上論文)由此准釋。若有非人害人父．母亦不成逆。人境雖勝由心劣故 又解父．母於彼少恩。彼於父．母慚．愧心微。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人害至心境劣故者。簡差別。若有人害非人父．母不成逆罪。由心劣故。由境劣故。又正理云。若有人害非人父．母亦不成逆罪。少恩．羞恥故。謂彼於子無如人恩。子於彼無如人慚．愧(已上論文)由此准釋。若有非人害人父．母亦不成逆。人境雖勝由心劣故 又解父．母於彼少恩。彼於父．母慚．愧心微。

已辨業障至唯無想處者。釋第四句。已說業障唯人三洲 其餘二障通於五趣。然異熟障。唯人北洲。唯天無想 又正理云。已辨業障唯人三洲。餘障應知五趣皆有。然煩惱障遍一切處。若異熟障全三惡趣。人唯北洲。天唯無想 豈不三洲處扇搋等身非聖道器。故異熟障攝 無如是理。以於彼生引業所牽同分相續可成男等為聖道器。唯三惡趣．無想．北洲。決定無容證聖道義。故唯於彼立異熟障 有說。彼處唯屬異生。餘處皆容與聖者共。故不說是異熟障攝(已上論文)梵王雖復無容證聖。不障離染故非異熟障攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已辨業障至唯無想處者。釋第四句。已說業障唯人三洲 其餘二障通於五趣。然異熟障。唯人北洲。唯天無想 又正理云。已辨業障唯人三洲。餘障應知五趣皆有。然煩惱障遍一切處。若異熟障全三惡趣。人唯北洲。天唯無想 豈不三洲處扇搋等身非聖道器。故異熟障攝 無如是理。以於彼生引業所牽同分相續可成男等為聖道器。唯三惡趣．無想．北洲。決定無容證聖道義。故唯於彼立異熟障 有說。彼處唯屬異生。餘處皆容與聖者共。故不說是異熟障攝(已上論文)梵王雖復無容證聖。不障離染故非異熟障攝。

俱舍論記卷第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱舍論記卷第十七

於尊勝院之東房書寫了僧定範本也今年三十講料也 一交了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於尊勝院之東房書寫了僧定範本也今年三十講料也 一交了