俱舍論記卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱舍論記卷第十

沙門釋光述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門釋光述

分別世品第三之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別世品第三之三

無明何義者。此下大文第二別明名義。就中。一別分別四。二餘指別支 就第一別分別四中。一辨無明。二辨名色。三辨觸。四辨受 此下辨無明。就中。一釋義。二立證。此下釋義。此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明何義者。此下大文第二別明名義。就中。一別分別四。二餘指別支 就第一別分別四中。一辨無明。二辨名色。三辨觸。四辨受 此下辨無明。就中。一釋義。二立證。此下釋義。此即問也。

謂體非明者。答。體非明故名曰無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂體非明者。答。體非明故名曰無明。

若爾無明應是眼等者難。眼．耳．鼻等體亦非明。應是無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾無明應是眼等者難。眼．耳．鼻等體亦非明。應是無明。

既爾此義應謂明無者。釋。得難轉計。明無之處名曰無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既爾此義應謂明無者。釋。得難轉計。明無之處名曰無明。

若爾無明體應非有者。復難。明無之處名曰無明。體應非有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾無明體應非有者。復難。明無之處名曰無明。體應非有。

為顯有體至如非親實等者。前二有過論主正解。為顯無明有體無非有過。義不濫餘眼等無眼等失 明所對治名曰無明。如非親等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為顯有體至如非親實等者。前二有過論主正解。為顯無明有體無非有過。義不濫餘眼等無眼等失 明所對治名曰無明。如非親等。

論曰至非異非無者。此釋第二句 怨敵名非親 誑語名非實 非法。謂不善法 非義。謂不善義 非事。謂不善事 是親友等所對除法名非親等。非異親友等非親友等無。無明亦爾。無明是明所對除法。非異於明非無明無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至非異非無者。此釋第二句 怨敵名非親 誑語名非實 非法。謂不善法 非義。謂不善義 非事。謂不善事 是親友等所對除法名非親等。非異親友等非親友等無。無明亦爾。無明是明所對除法。非異於明非無明無。

云何知然者。此下立證徵問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何知然者。此下立證徵問。

說行緣故者。答。說此無明為行緣故明知有體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說行緣故者。答。說此無明為行緣故明知有體。

復有誠證至說能染慧故者。上一句正證。下三句破異計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有誠證至說能染慧故者。上一句正證。下三句破異計。

論曰至說名無明者。經說無明在九結．三縛．十隨眠．三漏．四枙．四瀑流等中。故知別有。非餘眼等。及體全無。說為結等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至說名無明者。經說無明在九結．三縛．十隨眠．三漏．四枙．四瀑流等中。故知別有。非餘眼等。及體全無。說為結等。

如惡妻子至應名無明者。此敘異計。如惡妻子無妻子德名無妻子。如是惡慧無有明德。應名無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如惡妻子至應名無明者。此敘異計。如惡妻子無妻子德名無妻子。如是惡慧無有明德。應名無明。

彼非無明至故非無明者。論主舉頌正破。彼諸惡慧非是無明。於惡慧中有五染慧是見性故。見性推求猛利決斷故非無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼非無明至故非無明者。論主舉頌正破。彼諸惡慧非是無明。於惡慧中有五染慧是見性故。見性推求猛利決斷故非無明。

若爾非見慧應許是無明者。外救。若爾貪等非五見。慧既非見性應許無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾非見慧應許是無明者。外救。若爾貪等非五見。慧既非見性應許無明。

不爾無明至共相應故者。以第三句釋。無明見俱故知非慧。無二慧體共相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不爾無明至共相應故者。以第三句釋。無明見俱故知非慧。無二慧體共相應故。

又說無明至異慧能染者。以第四句釋證非是慧。經說無明能染於慧。故知慧體非即無明。豈慧還能染污於慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又說無明至異慧能染者。以第四句釋證非是慧。經說無明能染於慧。故知慧體非即無明。豈慧還能染污於慧。

如何不許至何理相違者。經部救意。如何不許染慧種子。間雜善慧說能染慧或現行染慧前後間雜善慧說能染慧。或染慧種子．及前後現行。染慧間雜善慧說能染慧。如貪染心與貪相應。理實被染設不相應。由貪種子間雜於心說貪染心。或由前後現行貪間雜於心說貪染心。或由貪種子．及前後現行貪間雜於心說貪染心。後滅貪種子心便解脫。說無明染慧非慧相應。由無明種子間雜於慧說能染慧。或由前後現行無明。間雜於慧說能染慧。或由無明種子．及前後現行無明。間雜於慧說能染慧。如是分別何理相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何不許至何理相違者。經部救意。如何不許染慧種子。間雜善慧說能染慧或現行染慧前後間雜善慧說能染慧。或染慧種子．及前後現行。染慧間雜善慧說能染慧。如貪染心與貪相應。理實被染設不相應。由貪種子間雜於心說貪染心。或由前後現行貪間雜於心說貪染心。或由貪種子．及前後現行貪間雜於心說貪染心。後滅貪種子心便解脫。說無明染慧非慧相應。由無明種子間雜於慧說能染慧。或由前後現行無明。間雜於慧說能染慧。或由無明種子．及前後現行無明。間雜於慧說能染慧。如是分別何理相違。

誰復能遮至此說為善者。論主非經部師評取說一切有部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰復能遮至此說為善者。論主非經部師評取說一切有部。

有執煩惱至前理遮遣者。有異師執。一切煩惱於境不了。皆謂無明。此亦應同前理遮遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有執煩惱至前理遮遣者。有異師執。一切煩惱於境不了。皆謂無明。此亦應同前理遮遣。

若諸煩惱至不說總名者。別顯過非同前理破。九結等中別說無明。明知無明非是總號 又若無明是諸惑者。亦不應與見等相應。非自相應故。經中應說無明染心。不應說言貪欲染心。以無明寬亦攝貪故 汝若謂此經中貪欲染心就差別說。應於染慧不說總無明名。亦應就差別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸煩惱至不說總名者。別顯過非同前理破。九結等中別說無明。明知無明非是總號 又若無明是諸惑者。亦不應與見等相應。非自相應故。經中應說無明染心。不應說言貪欲染心。以無明寬亦攝貪故 汝若謂此經中貪欲染心就差別說。應於染慧不說總無明名。亦應就差別說。

既許無明至其相云何者。外問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既許無明至其相云何者。外問。

謂不了知諦寶業果者。說一切有部答。不了四諦．三寶．善．惡業．異熟果名無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂不了知諦寶業果者。說一切有部答。不了四諦．三寶．善．惡業．異熟果名無明。

未測何相至如無明說者。外人復難。若異了知應是眼等。若了知無應體非有。二過如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未測何相至如無明說者。外人復難。若異了知應是眼等。若了知無應體非有。二過如前。

此謂了知所治別法者。答。此無明者。謂了知慧所治別法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此謂了知所治別法者。答。此無明者。謂了知慧所治別法。

此復難測其相是何者。外人復徵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此復難測其相是何者。外人復徵。

此類法爾至唯可辨用者。答。眼是淨色眼識所依。約用以辨。無明亦然。不了諦等唯可辨用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此類法爾至唯可辨用者。答。眼是淨色眼識所依。約用以辨。無明亦然。不了諦等唯可辨用。

大德法救至恃我類性者。此大德意恃我謂恃我起慢。名為恃我。即是我慢。類性是無明。此無明是我慢流類性。故約我慢以顯無明。理亦是餘惑流類性。且寄我慢以顯 又此無明通與諸惑相應似餘惑故。偏得類名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德法救至恃我類性者。此大德意恃我謂恃我起慢。名為恃我。即是我慢。類性是無明。此無明是我慢流類性。故約我慢以顯無明。理亦是餘惑流類性。且寄我慢以顯 又此無明通與諸惑相應似餘惑故。偏得類名。

異於我慢類體是何者。論主問。類性即是我慢。我慢是我見之類故名類性。故言異於我慢類性是何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異於我慢類體是何者。論主問。類性即是我慢。我慢是我見之類故名類性。故言異於我慢類性是何。

經言我今至異於我慢者。大德引經答。經言我今如是知已是修道。如是見已見道 或如是知已是諸智。如是見已是諸忍。由知見故愛等永斷 或如是知已是盡智。如是見已是無生智。以觀照故亦名為見 或如是知已是盡無生智。如是見已是無學正見智。以盡．無生非是見故 諸所有愛。愛謂貪愛。以愛是惑足。故別標名 諸所有見。謂五見中除身見是餘四見 諸所有類性。謂無明遍與惑俱。勝故別說無明等。說為別顯彼說類性。故正理云。勝煩惱中無明未說。為別顯彼說類性言。遍與惑俱遍往諸趣故名類性。類是行義。是類之體得類性名 諸我我所執。謂有身見勝故別說。故正理云。我．我所執是諸見根。故於見中別顯二種 我慢執。謂七慢中我慢。用我起故勝故別標 隨眠。謂疑恚。故正理云。為攝疑．恚說隨眠言 斷遍知故。謂斷諸惑盡得斷遍知。即有餘涅槃 無影寂滅。謂無餘涅槃。經既別說類性。故知類性異於我慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經言我今至異於我慢者。大德引經答。經言我今如是知已是修道。如是見已見道 或如是知已是諸智。如是見已是諸忍。由知見故愛等永斷 或如是知已是盡智。如是見已是無生智。以觀照故亦名為見 或如是知已是盡無生智。如是見已是無學正見智。以盡．無生非是見故 諸所有愛。愛謂貪愛。以愛是惑足。故別標名 諸所有見。謂五見中除身見是餘四見 諸所有類性。謂無明遍與惑俱。勝故別說無明等。說為別顯彼說類性。故正理云。勝煩惱中無明未說。為別顯彼說類性言。遍與惑俱遍往諸趣故名類性。類是行義。是類之體得類性名 諸我我所執。謂有身見勝故別說。故正理云。我．我所執是諸見根。故於見中別顯二種 我慢執。謂七慢中我慢。用我起故勝故別標 隨眠。謂疑恚。故正理云。為攝疑．恚說隨眠言 斷遍知故。謂斷諸惑盡得斷遍知。即有餘涅槃 無影寂滅。謂無餘涅槃。經既別說類性。故知類性異於我慢。

寧知類性即是無明者。論主徵大德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧知類性即是無明者。論主徵大德。

不可說為餘煩惱故者。大德答云。不可說為餘貪等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可說為餘煩惱故者。大德答云。不可說為餘貪等故。

豈不可說為餘慢等者。論主復難。此經類性豈不可說為餘六慢。慢等等取過慢等五。若以慢等為類性。餘惑類故名為類性。經部諸師不信無明別有實體。論主意朋經部故作斯難。正理論釋意同大德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豈不可說為餘慢等者。論主復難。此經類性豈不可說為餘六慢。慢等等取過慢等五。若以慢等為類性。餘惑類故名為類性。經部諸師不信無明別有實體。論主意朋經部故作斯難。正理論釋意同大德。

若更於此至故應且止者。論主止諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若更於此至故應且止者。論主止諍。

名色何義者。此下第二辨名色問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名色何義者。此下第二辨名色問。

色如先辨至名無色四蘊者。答 色如先辨。謂前界品色蘊中辨。今唯辨名。前文雖亦辨餘四蘊。未說為名。故今分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色如先辨至名無色四蘊者。答 色如先辨。謂前界品色蘊中辨。今唯辨名。前文雖亦辨餘四蘊。未說為名。故今分別。

論曰至何故稱名者。問。名是不相應中名。四無色蘊何故稱名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至何故稱名者。問。名是不相應中名。四無色蘊何故稱名。

隨所立名至故說為名者。答。若名隨上古來所共立名勢力。於義轉變。故說為名。若無色四蘊隨根．境勢力於義轉變。轉變同名。故說為名。以此四蘊必依根緣境故。言隨根．境勢力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所立名至故說為名者。答。若名隨上古來所共立名勢力。於義轉變。故說為名。若無色四蘊隨根．境勢力於義轉變。轉變同名。故說為名。以此四蘊必依根緣境故。言隨根．境勢力。

云何隨名勢力轉變者。問。名云何隨名勢力轉變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何隨名勢力轉變者。問。名云何隨名勢力轉變。

謂隨種種至色味等名者。答。謂劫初時。隨種種法世共立名。由勢力故。後名方得於彼彼義轉變詮表。如牛等名。此復何緣標以名稱者。問。此四蘊復以何緣標以名稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂隨種種至色味等名者。答。謂劫初時。隨種種法世共立名。由勢力故。後名方得於彼彼義轉變詮表。如牛等名。此復何緣標以名稱者。問。此四蘊復以何緣標以名稱。

於彼彼境轉變而緣者。答。無色蘊於彼彼境轉變而緣。轉變如名。故標稱 餘不相應雖無轉變。同無色中有轉變故。名攝無失 如變礙名色。雖無表等而無變礙。同於色中有變礙故。色攝無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼彼境轉變而緣者。答。無色蘊於彼彼境轉變而緣。轉變如名。故標稱 餘不相應雖無轉變。同無色中有轉變故。名攝無失 如變礙名色。雖無表等而無變礙。同於色中有變礙故。色攝無失。

又類似名者。第二解。四蘊與名。同無色法流類。似名故標名稱。故婆沙十五解四蘊名名所以云。答佛於有為總分二分。謂色．非色。色是色蘊。非色即是受等四蘊。非色聚中有能顯了一切法名。故非色聚總說為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又類似名者。第二解。四蘊與名。同無色法流類。似名故標名稱。故婆沙十五解四蘊名名所以云。答佛於有為總分二分。謂色．非色。色是色蘊。非色即是受等四蘊。非色聚中有能顯了一切法名。故非色聚總說為名。

隨名顯故者。第三解。無色四蘊相隱難知。隨名顯故故標名稱。故婆沙云。有說色法麁顯即說為色。非色微隱。由名顯故說之為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨名顯故者。第三解。無色四蘊相隱難知。隨名顯故故標名稱。故婆沙云。有說色法麁顯即說為色。非色微隱。由名顯故說之為名。

有餘師說至故標名稱者。第四解。無色四蘊捨此身已轉趣未來餘受生處。轉變如名。故標名稱 無漏四蘊雖不受生。是此類故名攝無失 初解約易境名轉變。後解約易生名轉變。雖義差別俱約轉變釋名 又正理二十九云。佛說無色四蘊名名。何故名名。能表召故。謂能表召種種所緣。若爾不應全攝無色。不相應法無所緣故。不爾表召唯在無色。如釋色名所說無過。佛說變礙故名為色。去來．無表．及諸極微。雖無變礙而得名色。以無色中無變礙故。變礙名色非不極成。如是無色中容有表召。非色中有故理亦無違。故不相應名攝無失 更有三解不能具述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘師說至故標名稱者。第四解。無色四蘊捨此身已轉趣未來餘受生處。轉變如名。故標名稱 無漏四蘊雖不受生。是此類故名攝無失 初解約易境名轉變。後解約易生名轉變。雖義差別俱約轉變釋名 又正理二十九云。佛說無色四蘊名名。何故名名。能表召故。謂能表召種種所緣。若爾不應全攝無色。不相應法無所緣故。不爾表召唯在無色。如釋色名所說無過。佛說變礙故名為色。去來．無表．及諸極微。雖無變礙而得名色。以無色中無變礙故。變礙名色非不極成。如是無色中容有表召。非色中有故理亦無違。故不相應名攝無失 更有三解不能具述。

觸何為義者。此下第三辨觸。就中。一明六觸。二明二觸。三明八觸。此下明六觸問起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸何為義者。此下第三辨觸。就中。一明六觸。二明二觸。三明八觸。此下明六觸問起。

頌曰至觸六三和生者。答 觸。即標體 六。就依分 三和生言。舉因顯體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至觸六三和生者。答 觸。即標體 六。就依分 三和生言。舉因顯體。

論曰至乃至意觸者。就長行中。初釋頌。後決擇。此下釋頌即釋六觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至乃至意觸者。就長行中。初釋頌。後決擇。此下釋頌即釋六觸。

此復是何者。問。此觸體復是何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此復是何者。問。此觸體復是何。

三和所生至有別觸生者。答。釋三和生。三和合故有別觸生說名為觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三和所生至有別觸生者。答。釋三和生。三和合故有別觸生說名為觸。

且五觸生至如何和合者。此下決擇。問五識相應觸生。可三和合。許根．境．識同現在故。意識相應觸生。根．境．識三種容各在一世。如何和合 以法亦容在過．現故。是故言或。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且五觸生至如何和合者。此下決擇。問五識相應觸生。可三和合。許根．境．識同現在故。意識相應觸生。根．境．識三種容各在一世。如何和合 以法亦容在過．現故。是故言或。

此即名和合至同順生觸故者。答。非以同世名和合。根．境．識三。雖復各居一世此即名和合。謂因果義成。意法為因意識為果。又根．境．識三。同順生一觸果故名和合。和合有二。一俱起名和合。二相順生果名和合。於六之中前五具二和合。後一相順生果名和合。故婆沙一百九十七云。答此問云。和合有二種。一俱起不相離名和合。二不相違同辨一事名為和合。五識相。應觸。由二和合故名和合。意識相應觸。由辨一事和合故名和合 問凡因果相望。若因望果或俱或在前。若果望因或俱或在後。如過去意根生現意識果。或過去意根現在意識生現觸果其理可然。未來法境。如何生現識．及現觸果 解云泛明得果名略有三種。一取果．與果名為果。此果望因。若俱若後。即是有為四果。二證故名為果。即是無為擇滅果。三相隨順故。相由藉故名為果。此果望因通前．後．俱。通有為．無為。如現意識名果。於三果中望過意因有初．後果。望未法因但有後果。如現觸果於三果中。望過意根現意識因有初．後果。望未法因但有後果。此果前因後名為果者。據相隨順故相由藉故假名為果。非是五果中果 又解現在意識．及現觸果。望未來法境亦是增上果。凡增上果有二。一取果．與果增上果。此果必無在因前也。二非是取果．與果增上果。此果容在因前。我今據此說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即名和合至同順生觸故者。答。非以同世名和合。根．境．識三。雖復各居一世此即名和合。謂因果義成。意法為因意識為果。又根．境．識三。同順生一觸果故名和合。和合有二。一俱起名和合。二相順生果名和合。於六之中前五具二和合。後一相順生果名和合。故婆沙一百九十七云。答此問云。和合有二種。一俱起不相離名和合。二不相違同辨一事名為和合。五識相。應觸。由二和合故名和合。意識相應觸。由辨一事和合故名和合 問凡因果相望。若因望果或俱或在前。若果望因或俱或在後。如過去意根生現意識果。或過去意根現在意識生現觸果其理可然。未來法境。如何生現識．及現觸果 解云泛明得果名略有三種。一取果．與果名為果。此果望因。若俱若後。即是有為四果。二證故名為果。即是無為擇滅果。三相隨順故。相由藉故名為果。此果望因通前．後．俱。通有為．無為。如現意識名果。於三果中望過意因有初．後果。望未法因但有後果。如現觸果於三果中。望過意根現意識因有初．後果。望未法因但有後果。此果前因後名為果者。據相隨順故相由藉故假名為果。非是五果中果 又解現在意識．及現觸果。望未來法境亦是增上果。凡增上果有二。一取果．與果增上果。此果必無在因前也。二非是取果．與果增上果。此果容在因前。我今據此說也。

諸師於此至說名為觸者。此下敘說不同。諸師於此觸覺慧不同。有經部師說根．境．識三和合即名為觸。經證可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸師於此至說名為觸者。此下敘說不同。諸師於此觸覺慧不同。有經部師說根．境．識三和合即名為觸。經證可知。

有說別法至故觸別有者。說一切有部師言。根．境．識外別有觸體。經證可知 經言身者。所謂體也 又解多念識等積集名身。故婆沙解六愛身云。問何故名身。答多愛積集故名為身。謂非一剎那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說別法至故觸別有者。說一切有部師言。根．境．識外別有觸體。經證可知 經言身者。所謂體也 又解多念識等積集名身。故婆沙解六愛身云。問何故名身。答多愛積集故名為身。謂非一剎那。

說即三和至非法處攝者。經部師通六六經。受．愛別說然法處攝。觸雖別說即三所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說即三和至非法處攝者。經部師通六六經。受．愛別說然法處攝。觸雖別說即三所攝。

無如是失至差別而說者。說一切有部救義返難經部。如我所宗。離愛．受．觸有餘法處可得差別而說。汝宗離觸既無別三。如何可言觸．及彼三差別而說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無如是失至差別而說者。說一切有部救義返難經部。如我所宗。離愛．受．觸有餘法處可得差別而說。汝宗離觸既無別三。如何可言觸．及彼三差別而說。

雖有根境至便成無用者。牒外救破。外救意云亦有根．境不能發識。是故經中別說根．境。如何難我離觸之外無別有三 故牒破云雖有根．境不發於識。而無有識不託根．境。言三可以攝觸。更別說觸便成無用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖有根境至便成無用者。牒外救破。外救意云亦有根．境不能發識。是故經中別說根．境。如何難我離觸之外無別有三 故牒破云雖有根．境不發於識。而無有識不託根．境。言三可以攝觸。更別說觸便成無用。

有餘救言至總立為觸者。經部師救。據彼同分根．境．識故別說為三。若據同分根．境．識三因果所收總立為觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘救言至總立為觸者。經部師救。據彼同分根．境．識故別說為三。若據同分根．境．識三因果所收總立為觸。

說離三和至出現樂等者。說一切有部釋前經部引經。一釋我誦文異。二釋設有此文。於三因上假說觸果之名。故言三法聚集和合名觸。如說諸佛出現樂等。於因立果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說離三和至出現樂等者。說一切有部釋前經部引經。一釋我誦文異。二釋設有此文。於三因上假說觸果之名。故言三法聚集和合名觸。如說諸佛出現樂等。於因立果。

如是展轉至故應且止者。論主止諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是展轉至故應且止者。論主止諍。

然對法者說有別觸者。說一切有部結歸本宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然對法者說有別觸者。說一切有部結歸本宗。

即前六觸至第六俱增語者。此下第二明二觸。約所依等分為二種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即前六觸至第六俱增語者。此下第二明二觸。約所依等分為二種。

論曰至為所依故者。釋初句。眼等五識相應觸說名有對。以有對根為所依故從所依為名。有對之觸依主釋也。若依正理兼約境界。故彼論云。以有對根為所依故。唯有對法為境界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至為所依故者。釋初句。眼等五識相應觸說名有對。以有對根為所依故從所依為名。有對之觸依主釋也。若依正理兼約境界。故彼論云。以有對根為所依故。唯有對法為境界故。

第六意觸至故名為長者。釋第二句。第六意識相應觸說名增語。所以稱名為增語者。語是音聲而為無詮表。名有詮表增勝於語故名增語 又解此名以語為增上方能詮表故名增語 又解增謂增長。由緣名故增長語言 又解謂由名力令語增勝故名增語。此名是意識所緣長境。故就所緣名增語觸。增語之觸依主釋也。所以名為長境者。如眼識但能了青不了青名。意識了青亦了青名。意識與五識同緣境已。更緣其名故名為長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六意觸至故名為長者。釋第二句。第六意識相應觸說名增語。所以稱名為增語者。語是音聲而為無詮表。名有詮表增勝於語故名增語 又解此名以語為增上方能詮表故名增語 又解增謂增長。由緣名故增長語言 又解謂由名力令語增勝故名增語。此名是意識所緣長境。故就所緣名增語觸。增語之觸依主釋也。所以名為長境者。如眼識但能了青不了青名。意識了青亦了青名。意識與五識同緣境已。更緣其名故名為長。

故有對觸至就所緣立者。結二觸名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故有對觸至就所緣立者。結二觸名。

有說意識至就相應立者。敘異說。此說意識以差別語言為增上故方於境轉。五識不然。此且從多分說。亦有意識非由語故而能緣境。是故意識獨名增語。以語為增上。有財釋也。與此相應名增語觸。從相應立名隣近釋也。又正理二十九更有解增語云。有說意識名為增語。於發語中為增上故 此解為語增上故名增語。依主釋也 又婆沙一百二十九更有兩解云。問何故此觸名增語。答由此觸自性語增故名增語。問云何此觸自性語增。答有對觸唯欲．色繫。此觸通三界繫及不繫(廣如彼釋)有說此觸所緣增語故名增語。問云何此觸所緣增語。答有對觸唯以有色法為所緣。此觸通緣有色．無色(廣如彼釋)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說意識至就相應立者。敘異說。此說意識以差別語言為增上故方於境轉。五識不然。此且從多分說。亦有意識非由語故而能緣境。是故意識獨名增語。以語為增上。有財釋也。與此相應名增語觸。從相應立名隣近釋也。又正理二十九更有解增語云。有說意識名為增語。於發語中為增上故 此解為語增上故名增語。依主釋也 又婆沙一百二十九更有兩解云。問何故此觸名增語。答由此觸自性語增故名增語。問云何此觸自性語增。答有對觸唯欲．色繫。此觸通三界繫及不繫(廣如彼釋)有說此觸所緣增語故名增語。問云何此觸所緣增語。答有對觸唯以有色法為所緣。此觸通緣有色．無色(廣如彼釋)。

即前六觸至樂等順三受者。此下第三明八觸。約相應不同分成八種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即前六觸至樂等順三受者。此下第三明八觸。約相應不同分成八種。

論曰至無覆無記者。釋初兩句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至無覆無記者。釋初兩句。

無明觸中至共相應故者。釋第三句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明觸中至共相應故者。釋第三句。

總攝一切至名為順受者。釋第四句。列名可知。解順受觸言此三觸因能引樂等受果故。此即能引順所引也。此觸或是樂等三受所領納故受領於觸。廣如前釋。雖諸心所皆從觸生。受領強故此即所領順能領也。或觸能為受行相所依故。以受行相必依觸起。此即所依順能依也。由斯順故名為順受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總攝一切至名為順受者。釋第四句。列名可知。解順受觸言此三觸因能引樂等受果故。此即能引順所引也。此觸或是樂等三受所領納故受領於觸。廣如前釋。雖諸心所皆從觸生。受領強故此即所領順能領也。或觸能為受行相所依故。以受行相必依觸起。此即所依順能依也。由斯順故名為順受。

如何觸為受所領行相依者。問。如何同時觸為受所領。如何同時觸為受行相依前三解中初解可知。故不別問。後二稍隱故今別徵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何觸為受所領行相依者。問。如何同時觸為受所領。如何同時觸為受行相依前三解中初解可知。故不別問。後二稍隱故今別徵。

行相極似觸依觸而生故者。答。受之行相極似觸故。所以觸為受所領。如子似父領父媚好。答前問。此受行相依觸而生故。所以觸為受行相依。答後問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行相極似觸依觸而生故者。答。受之行相極似觸故。所以觸為受所領。如子似父領父媚好。答前問。此受行相依觸而生故。所以觸為受行相依。答後問。

如是合成十六種觸者。總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是合成十六種觸者。總結。

受何為義者。此下第四明受。就中。一總。二別。此即總也。頌前問起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受何為義者。此下第四明受。就中。一總。二別。此即總也。頌前問起。

頌曰至但依心故者。答。據觸因別分成六種。約所依異復總為二。皆依主釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至但依心故者。答。據觸因別分成六種。約所依異復總為二。皆依主釋。

受生與觸為後為俱者。經部師問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受生與觸為後為俱者。經部師問。

毘婆沙師至俱有因故者。答。觸．受俱起。俱有因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘婆沙師至俱有因故者。答。觸．受俱起。俱有因故。

云何二法至義可成立者。經部復難。云何觸．受二法俱時而生觸為能生。受為所生。義可成立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何二法至義可成立者。經部復難。云何觸．受二法俱時而生觸為能生。受為所生。義可成立。

如何不立者。毘婆沙師反徵經部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何不立者。毘婆沙師反徵經部。

無功能故至餘法無能者。經部復出理破。於已生受法餘觸法無能。如牛兩角俱時而生。彼此相望誰為能．所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無功能故至餘法無能者。經部復出理破。於已生受法餘觸法無能。如牛兩角俱時而生。彼此相望誰為能．所。

此與立宗至重說何用者。毘婆沙師復非經部。前後二難文異義同。重說何用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此與立宗至重說何用者。毘婆沙師復非經部。前後二難文異義同。重說何用。

若爾便有互相生失者。經部復難。既二俱時觸．受便有互相生失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾便有互相生失者。經部復難。既二俱時觸．受便有互相生失。

許故非失至亦互為果者。毘婆沙師答。許觸．受二互為因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 許故非失至亦互為果者。毘婆沙師答。許觸．受二互為因果。

仁雖許爾至先意後識等者。經部復破同時因果。經但言觸生受。不言受生觸。故知前因後果非據同時互為因果。言互相生。即有違教過也。又此同時互為因果義非應道理。越能生法故此觸．受二俱至現在已生同時。如何可言互為能生。故義非理越能生法。凡言因果必前望後。若此因法世間極成能生彼果法。此因法與彼果時別極成。如先種後芽等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁雖許爾至先意後識等者。經部復破同時因果。經但言觸生受。不言受生觸。故知前因後果非據同時互為因果。言互相生。即有違教過也。又此同時互為因果義非應道理。越能生法故此觸．受二俱至現在已生同時。如何可言互為能生。故義非理越能生法。凡言因果必前望後。若此因法世間極成能生彼果法。此因法與彼果時別極成。如先種後芽等。

先後因果至有所造色者。毘婆沙師許先因後果。復許同時因果。如眼識等果與眼．色等因俱。四大因俱有造色果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先後因果至有所造色者。毘婆沙師許先因後果。復許同時因果。如眼識等果與眼．色等因俱。四大因俱有造色果。

此中亦許至何理能遮者。經部釋通。此亦前後因果非是同時。謂前根．境緣能發後識果。前念能造四大種因。能生後念所造色果何能遮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中亦許至何理能遮者。經部釋通。此亦前後因果非是同時。謂前根．境緣能發後識果。前念能造四大種因。能生後念所造色果何能遮。

如影與芽豈非俱有者。毘婆沙師出同時因果。經部此中所以不破者。俱有因中前已破故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如影與芽豈非俱有者。毘婆沙師出同時因果。經部此中所以不破者。俱有因中前已破故。

有說觸後至緣觸生受者。經部中上坐解。觸前為因後受果生。如第一剎那根．境為先。第二剎那次有識起。識起之時必依根緣境。此三和合即名為觸。無有別體。或前根．境．及與後識。此三和合假名為觸。第三剎那以前念觸因為緣生此念受果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說觸後至緣觸生受者。經部中上坐解。觸前為因後受果生。如第一剎那根．境為先。第二剎那次有識起。識起之時必依根緣境。此三和合即名為觸。無有別體。或前根．境．及與後識。此三和合假名為觸。第三剎那以前念觸因為緣生此念受果。

若爾應識至非皆是觸者。毘婆沙師難。若前後相生者。應第二念觸時識非皆有受。以此念觸生後念受故。第三念受同時諸識。亦應非皆是觸。以此念受從前念觸生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾應識至非皆是觸者。毘婆沙師難。若前後相生者。應第二念觸時識非皆有受。以此念觸生後念受故。第三念受同時諸識。亦應非皆是觸。以此念受從前念觸生故。

無如是失至無非是觸者。經部通難。無如是失。因前第一念根．境同時觸故。後第二念觸位受生。故諸觸起時必皆悉有受。此釋初難。第三念受同時所有識體無非是觸。以識起時必依於根緣境起故此三名觸。此觸雖不能生同時受。而能生後第四念受。此釋後難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無如是失至無非是觸者。經部通難。無如是失。因前第一念根．境同時觸故。後第二念觸位受生。故諸觸起時必皆悉有受。此釋初難。第三念受同時所有識體無非是觸。以識起時必依於根緣境起故此三名觸。此觸雖不能生同時受。而能生後第四念受。此釋後難。

此不應理者。毘婆沙師非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此不應理者。毘婆沙師非。

何理相違者。經部反問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何理相違者。經部反問。

謂或有時至同緣一境者。毘婆沙師出過。如一觸緣色一觸緣聲。故言或有二觸境別。因前念緣色受位觸。生後念緣聲觸位受。如何異境受。從異境觸生。或應許受與此緣聲心相應。非與此心同緣一聲境。以從異境觸生故。應與前念緣色之觸同緣色境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂或有時至同緣一境者。毘婆沙師出過。如一觸緣色一觸緣聲。故言或有二觸境別。因前念緣色受位觸。生後念緣聲觸位受。如何異境受。從異境觸生。或應許受與此緣聲心相應。非與此心同緣一聲境。以從異境觸生故。應與前念緣色之觸同緣色境。

既爾若許至斯有何過者。經部轉計。既有前過我今復解。若許有成觸識。是觸無受。如緣聲初念觸能生後念自類受故。此識名觸故言是觸。從異境觸後起故。所以無受。於此緣聲初位前。如緣色末後念。有識有受而體非觸。以了境故有識。從前念自類觸生故有受。前念不能生後緣聲初念受故。而體非觸。緣差故然。斯有何過。若緣聲已後更緣色。前最後念緣色識等得名為觸。以能生後同境受故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既爾若許至斯有何過者。經部轉計。既有前過我今復解。若許有成觸識。是觸無受。如緣聲初念觸能生後念自類受故。此識名觸故言是觸。從異境觸後起故。所以無受。於此緣聲初位前。如緣色末後念。有識有受而體非觸。以了境故有識。從前念自類觸生故有受。前念不能生後緣聲初念受故。而體非觸。緣差故然。斯有何過。若緣聲已後更緣色。前最後念緣色識等得名為觸。以能生後同境受故。

若爾便壞至心品恒俱者。毘婆沙師難。若言觸．受有時不俱。便壞大地法。必心俱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾便壞至心品恒俱者。毘婆沙師難。若言觸．受有時不俱。便壞大地法。必心俱故。

彼定恒俱依何教立者。經部徵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼定恒俱依何教立者。經部徵。

依本論立者。毘婆沙師答。依六足本論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依本論立者。毘婆沙師答。依六足本論。

我等但以至非要遍諸心者。經部非當依經量論證不成。又復釋言。大地法義。非要須遍一切諸心俱時而起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等但以至非要遍諸心者。經部非當依經量論證不成。又復釋言。大地法義。非要須遍一切諸心俱時而起。

若爾何名大地法義者。毘婆沙師問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾何名大地法義者。毘婆沙師問。

謂有三地至非本所誦者。經部答。若法於前有尋伺等諸地皆有名大地法。非要與心同一剎那俱時而生名大地法。義便兼解大善地法等 所以不釋大不善地法者。有餘師說。如是大不善地法。但是後代毘婆沙師。因誦大善故引不善來。是今所增益。非本論所誦。故不別釋。所以不釋少煩惱者。以非遍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂有三地至非本所誦者。經部答。若法於前有尋伺等諸地皆有名大地法。非要與心同一剎那俱時而生名大地法。義便兼解大善地法等 所以不釋大不善地法者。有餘師說。如是大不善地法。但是後代毘婆沙師。因誦大善故引不善來。是今所增益。非本論所誦。故不別釋。所以不釋少煩惱者。以非遍故。

若於觸後至俱起受想思者。毘婆沙師引經為難。經言觸與受．想．思俱。如何言乃觸後生受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於觸後至俱起受想思者。毘婆沙師引經為難。經言觸與受．想．思俱。如何言乃觸後生受。

但言俱起至故彼非證者。經部釋通。經中但言俱起受．想．思。不說受等與彼觸俱。此於我宗何違須釋。復更釋言。又於前後無間生中亦有俱聲。如契經說與慈定俱行修念覺支。此言俱者無間俱也。說觸．受俱應知亦爾。無間說俱故彼非證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但言俱起至故彼非證者。經部釋通。經中但言俱起受．想．思。不說受等與彼觸俱。此於我宗何違須釋。復更釋言。又於前後無間生中亦有俱聲。如契經說與慈定俱行修念覺支。此言俱者無間俱也。說觸．受俱應知亦爾。無間說俱故彼非證。

若爾何故至離於受等者。毘婆沙師引經為難證俱時起經言受等異體相雜定不相離。故無有識離於受等。證成受等是大地法。既識起時必有受等。即亦顯受與觸俱生。以識起時三和合故必生於觸。設經部宗說觸是假。亦定應許受等俱起。識即觸故。故正理云。執觸是假宗。亦應許受等與觸俱起。由此經說識雜受等故。識是觸分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾何故至離於受等者。毘婆沙師引經為難證俱時起經言受等異體相雜定不相離。故無有識離於受等。證成受等是大地法。既識起時必有受等。即亦顯受與觸俱生。以識起時三和合故必生於觸。設經部宗說觸是假。亦定應許受等俱起。識即觸故。故正理云。執觸是假宗。亦應許受等與觸俱起。由此經說識雜受等故。識是觸分故。

今應審思至作如是說者。經部復引經文為不定問。今應審思。相雜何義。此經復說諸所受即所思等。未了於經中前後二文。為約同一所緣前緣前後而起名為相雜。為約同一剎那俱時而起名為相雜作如是言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今應審思至作如是說者。經部復引經文為不定問。今應審思。相雜何義。此經復說諸所受即所思等。未了於經中前後二文。為約同一所緣前緣前後而起名為相雜。為約同一剎那俱時而起名為相雜作如是言。

於壽與煖至定約剎那者。毘婆沙師釋。如契經中於壽與煖俱時起中有相雜言。例知此經說定約剎那。故正理釋云。前約剎那。後約所緣。其理決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於壽與煖至定約剎那者。毘婆沙師釋。如契經中於壽與煖俱時起中有相雜言。例知此經說定約剎那。故正理釋云。前約剎那。後約所緣。其理決定。

又契經言至受等俱生者。毘婆沙師引經為難。顯約剎那俱時生也。又前經言根．境．識三和合名觸。如何有識而非三和觸。或是根．境．識三和合而不名觸 故應定許一切識俱悉皆有觸。諸所有觸無不皆與受等俱生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又契經言至受等俱生者。毘婆沙師引經為難。顯約剎那俱時生也。又前經言根．境．識三和合名觸。如何有識而非三和觸。或是根．境．識三和合而不名觸 故應定許一切識俱悉皆有觸。諸所有觸無不皆與受等俱生。

傍論已終至由意近行異者。此下第二別分別。就中。一開定數。二義分別。此即初文。結問頌答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傍論已終至由意近行異者。此下第二別分別。就中。一開定數。二義分別。此即初文。結問頌答。

論曰至乘前起後者。身受相顯故不更釋。心受義隱所以重明。於前略說一心受中分成十八。應知頌初說此復聲。顯乘前受起後文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至乘前起後者。身受相顯故不更釋。心受義隱所以重明。於前略說一心受中分成十八。應知頌初說此復聲。顯乘前受起後文也。

此意近行十八云何者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此意近行十八云何者。問。

謂喜憂捨各六近行者。答。三．六即成十八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂喜憂捨各六近行者。答。三．六即成十八。

此復何緣至為所緣故者。復以三問徵定十八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此復何緣至為所緣故者。復以三問徵定十八。

此成十八具足由三者。答。具由三緣故成十八。故婆沙一百三十九云。總以三緣故立十八。謂一意識相應近行。有喜．憂．捨三種自性。各緣色等六種境起。故有十八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此成十八具足由三者。答。具由三緣故成十八。故婆沙一百三十九云。總以三緣故立十八。謂一意識相應近行。有喜．憂．捨三種自性。各緣色等六種境起。故有十八。

於中十五至皆通二種者。明雜緣．不雜緣於中十五名不雜緣。謂色等五喜．憂．捨三各別緣故。三法近行通雜．不雜。若唯緣法及六內處。或總或別皆名不雜。或於此七隨緣多少。兼於五外隨緣多少。或唯於五外隨緣多少皆名雜緣。此中言法通名法也。非唯法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中十五至皆通二種者。明雜緣．不雜緣於中十五名不雜緣。謂色等五喜．憂．捨三各別緣故。三法近行通雜．不雜。若唯緣法及六內處。或總或別皆名不雜。或於此七隨緣多少。兼於五外隨緣多少。或唯於五外隨緣多少皆名雜緣。此中言法通名法也。非唯法處。

意近行名為目何義者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意近行名為目何義者。問。

傳說喜等至數遊行故者。答。前解喜等以意為近緣。於諸境中數遊行故。故名意近行 後解喜等與意為近緣。令意於境數行故。故名意近行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傳說喜等至數遊行故者。答。前解喜等以意為近緣。於諸境中數遊行故。故名意近行 後解喜等與意為近緣。令意於境數行故。故名意近行。

如何身受非意近行者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何身受非意近行者。問。

非唯依意至故亦非行者。答。謂此身受非依是唯意識故不名近。復無分別故亦非行。故正理云以意近行唯依意識故名為近。分別三世等自相．共相境故名為行。一切身受與此相違。故非意近。亦不名行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非唯依意至故亦非行者。答。謂此身受非依是唯意識故不名近。復無分別故亦非行。故正理云以意近行唯依意識故名為近。分別三世等自相．共相境故名為行。一切身受與此相違。故非意近。亦不名行。

第三靜慮至何故不攝者。問。第三靜慮意地樂根亦唯依意。意近行中何故不攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三靜慮至何故不攝者。問。第三靜慮意地樂根亦唯依意。意近行中何故不攝。

傳說初界至意近行故者。答。毘婆沙師傳說。於三界中若欲界有者上界亦立。以初欲界意識相應無樂根故。所以上界亦不別立。又無樂根所對苦根意近行故。所以不立樂意近行。正理二十九難此解云。若爾應無捨意近行。無所對故。不爾。憂．喜即捨對故。第三靜慮意地樂根無自根本地捨根為對故。然無近分等無捨等近行失。以於初界中有同地所對故。或復容有．不容有故。謂意捨等容有同地所敵對法。意樂定無同地敵對。故無有失(解云意地憂喜即為捨對。若爾即捨名為樂對。以於同地無捨對故。謂於三定自根本地無所對捨。若爾近分唯有捨根。自地無對應非近行。及初．二定所有喜根自地無對。應非近行。不爾。欲界捨及喜根。皆有同地所對法故。或捨與喜容有自地所敵對法。謂欲界中曾無樂有自地所對故。彼不可意近行收) 又正理解云。又彼地樂凝滯於境。近行於境數有推移不滯一緣方名行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傳說初界至意近行故者。答。毘婆沙師傳說。於三界中若欲界有者上界亦立。以初欲界意識相應無樂根故。所以上界亦不別立。又無樂根所對苦根意近行故。所以不立樂意近行。正理二十九難此解云。若爾應無捨意近行。無所對故。不爾。憂．喜即捨對故。第三靜慮意地樂根無自根本地捨根為對故。然無近分等無捨等近行失。以於初界中有同地所對故。或復容有．不容有故。謂意捨等容有同地所敵對法。意樂定無同地敵對。故無有失(解云意地憂喜即為捨對。若爾即捨名為樂對。以於同地無捨對故。謂於三定自根本地無所對捨。若爾近分唯有捨根。自地無對應非近行。及初．二定所有喜根自地無對。應非近行。不爾。欲界捨及喜根。皆有同地所對法故。或捨與喜容有自地所敵對法。謂欲界中曾無樂有自地所對故。彼不可意近行收) 又正理解云。又彼地樂凝滯於境。近行於境數有推移不滯一緣方名行故。

若唯意地至廣說如經者。引經為難。經中既言眼見色已。於順喜色起喜近行。於順憂色起憂近行。於順捨色起捨近行。如是乃至意知法已起三近行。以此明知亦通五識。云何乃言唯意相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若唯意地至廣說如經者。引經為難。經中既言眼見色已。於順喜色起喜近行。於順憂色起憂近行。於順捨色起捨近行。如是乃至意知法已起三近行。以此明知亦通五識。云何乃言唯意相應。

依五識身至故不應難者。會釋經文。依五識身所引意近行。如依眼識引意地不淨觀。既有已言。顯非五識。不應為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依五識身至故不應難者。會釋經文。依五識身所引意近行。如依眼識引意地不淨觀。既有已言。顯非五識。不應為難。

若雖非見至隨明了說者。恐執經文見色已等。便謂直緣色等非近行收。為明總攝故有此文。色等近行非必要從五識後起有。雖非見已乃至非觸已。於色等五起喜．憂．捨亦是意近行。若異此者要須五引。身在欲界未離欲染。應無緣色界色．聲．觸意近行。以欲三識非緣上故。又身在色界應無緣欲界香．味．觸三諸意近行。彼界無有鼻．舌．識故。雖有身識不緣下故。以實而論。非五識引亦是近行。契經中說見色已等言。且據一相隨明了說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若雖非見至隨明了說者。恐執經文見色已等。便謂直緣色等非近行收。為明總攝故有此文。色等近行非必要從五識後起有。雖非見已乃至非觸已。於色等五起喜．憂．捨亦是意近行。若異此者要須五引。身在欲界未離欲染。應無緣色界色．聲．觸意近行。以欲三識非緣上故。又身在色界應無緣欲界香．味．觸三諸意近行。彼界無有鼻．舌．識故。雖有身識不緣下故。以實而論。非五識引亦是近行。契經中說見色已等言。且據一相隨明了說。

見色等已至根境定故者。恐執經文眼見色已於順喜色起喜近行等。便謂見色已於順喜聲起喜近行等非近行攝。為明總攝故有此文。見色等已於聲等中起喜．憂．捨。亦是意近行。恐難違經逆為通釋。隨無雜亂。是故經中作如是說見已等言。於中建立根．境定故。謂色等境。眼根見等．及意了故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見色等已至根境定故者。恐執經文眼見色已於順喜色起喜近行等。便謂見色已於順喜聲起喜近行等非近行攝。為明總攝故有此文。見色等已於聲等中起喜．憂．捨。亦是意近行。恐難違經逆為通釋。隨無雜亂。是故經中作如是說見已等言。於中建立根．境定故。謂色等境。眼根見等．及意了故。

為有色等至一近行不者。問。色等唯起一近行不。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為有色等至一近行不者。問。色等唯起一近行不。

有就相續非約所緣者。答有謂就一人相續身。說於喜等三唯能順生一近行故不起餘二。非約所緣。以於所緣容有多緣故。故婆沙一百三十九云。問頗有色等決定順喜乃至決定順捨耶。答依所緣故無。依相續故有。謂色等或時可意。或不可意。或於彼可意。於此不可意。於餘非可意非不可意。有說色等於親品順喜。於怨品順憂。於中品順捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有就相續非約所緣者。答有謂就一人相續身。說於喜等三唯能順生一近行故不起餘二。非約所緣。以於所緣容有多緣故。故婆沙一百三十九云。問頗有色等決定順喜乃至決定順捨耶。答依所緣故無。依相續故有。謂色等或時可意。或不可意。或於彼可意。於此不可意。於餘非可意非不可意。有說色等於親品順喜。於怨品順憂。於中品順捨。

諸意近行中至為問亦爾者。此下第二義分別。就中。一分別繫緣。二明有漏．無漏。此即初門。一問諸意近行中幾欲界繫。二問欲界意近行幾何所緣。色．無色界二問亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸意近行中至為問亦爾者。此下第二義分別。就中。一分別繫緣。二明有漏．無漏。此即初門。一問諸意近行中幾欲界繫。二問欲界意近行幾何所緣。色．無色界二問亦爾。

頌曰至唯一緣自境者。初兩句明欲界。次四句明色界。後四句明無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至唯一緣自境者。初兩句明欲界。次四句明色界。後四句明無色界。

論曰至五所緣故者。此明欲界。欲界繫十八俱能緣欲。十二緣色。三緣無色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至五所緣故者。此明欲界。欲界繫十八俱能緣欲。十二緣色。三緣無色。

說欲界繫已至謂法近行者。此明色界。初．二靜慮唯有十二俱緣欲界。八緣色界。除緣香．味二喜二捨。二緣無色。三．四靜慮有六捨俱緣欲界。四緣色界。一緣無色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說欲界繫已至謂法近行者。此明色界。初．二靜慮唯有十二俱緣欲界。八緣色界。除緣香．味二喜二捨。二緣無色。三．四靜慮有六捨俱緣欲界。四緣色界。一緣無色。

說色界繫已至如後當辨者。明無色界。空處近分有四近行俱得緣色。一緣無色。四無色本．及上三邊唯一法捨。唯緣無色。空處近分二說不同。前說為正。故婆沙一百三十九云。若許別緣下者則有四意近行。謂色．聲．觸．法。若許總緣下者則唯有一法捨意近行如是說者應說有四 問此意近行通三性不 解云准下成就通於三性 問此意近行自．上．下地通能緣不 解云容緣三種。若善通緣自．上．下地。若染污緣自．上地不緣下。已離故。若無記緣自．下非緣上。力劣故。故婆沙七十二解三分別中云。善分別意識能緣一切自．上．下地。染污分別意識唯緣自．上地。無覆無記分別意識唯能緣自．下地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說色界繫已至如後當辨者。明無色界。空處近分有四近行俱得緣色。一緣無色。四無色本．及上三邊唯一法捨。唯緣無色。空處近分二說不同。前說為正。故婆沙一百三十九云。若許別緣下者則有四意近行。謂色．聲．觸．法。若許總緣下者則唯有一法捨意近行如是說者應說有四 問此意近行通三性不 解云准下成就通於三性 問此意近行自．上．下地通能緣不 解云容緣三種。若善通緣自．上．下地。若染污緣自．上地不緣下。已離故。若無記緣自．下非緣上。力劣故。故婆沙七十二解三分別中云。善分別意識能緣一切自．上．下地。染污分別意識唯緣自．上地。無覆無記分別意識唯能緣自．下地。

問若無記能緣下者。何故正理二十九解近行中。別標色善能緣欲界。不言無記 解云以善近行身在下地。身在上地。俱能起彼地善緣下欲界。是故別說。無記近行身在下地。即不能起上地緣下。故不別說 問身生何地能起何地意近行耶 解云若善．染容起自．上。非能起下善．染。以喜劣故。染已離故。若無記容起自．上．下地。起自可知。言起上者如身在下地起上通果心。言起下者如身在上起下通果心 問若無記心通起上．下。何故婆沙解三分別中云。無覆無記分別意識唯生自地容現在前。由此必定繫屬生故。又正理第八云。非生餘地能起餘地無覆無記分別現前。此亦必定繫屬生故 解云婆沙。正理意說五識引起意識地中三種分別。緣前過去五識所緣色等五境。夫生餘地起餘地無覆無記。所謂變化心．三識身．及發業心。若化心唯緣現事。若三識性非分別。又唯緣現若發業心緣所發業。此等非是緣過去五識曾所緣境分別意識。所以婆沙．正理說無記分別唯自地能起不能起餘地 今言無覆無記近行通起上．下。據意識中所有無覆無記諸近行說。故不相違 問若依正理。又說近行欲界緣不繫境有三。色界中初．二緣不繫有二．三．四緣不繫有一。無色緣不繫亦一。此論何故不說 解云此論且據緣繫。所以不言不繫。正理兼論故說二種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問若無記能緣下者。何故正理二十九解近行中。別標色善能緣欲界。不言無記 解云以善近行身在下地。身在上地。俱能起彼地善緣下欲界。是故別說。無記近行身在下地。即不能起上地緣下。故不別說 問身生何地能起何地意近行耶 解云若善．染容起自．上。非能起下善．染。以喜劣故。染已離故。若無記容起自．上．下地。起自可知。言起上者如身在下地起上通果心。言起下者如身在上起下通果心 問若無記心通起上．下。何故婆沙解三分別中云。無覆無記分別意識唯生自地容現在前。由此必定繫屬生故。又正理第八云。非生餘地能起餘地無覆無記分別現前。此亦必定繫屬生故 解云婆沙。正理意說五識引起意識地中三種分別。緣前過去五識所緣色等五境。夫生餘地起餘地無覆無記。所謂變化心．三識身．及發業心。若化心唯緣現事。若三識性非分別。又唯緣現若發業心緣所發業。此等非是緣過去五識曾所緣境分別意識。所以婆沙．正理說無記分別唯自地能起不能起餘地 今言無覆無記近行通起上．下。據意識中所有無覆無記諸近行說。故不相違 問若依正理。又說近行欲界緣不繫境有三。色界中初．二緣不繫有二．三．四緣不繫有一。無色緣不繫亦一。此論何故不說 解云此論且據緣繫。所以不言不繫。正理兼論故說二種。

此意近行通無漏耶者。此下第二明有漏．無漏。此即問起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此意近行通無漏耶者。此下第二明有漏．無漏。此即問起。

頌曰十八唯有漏者。答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰十八唯有漏者。答。

論曰至唯是有漏者。就長行中。一釋頌。二明成就。三敘異說。四會師句經。此即釋頌。又正理二十九云。無有近行通無漏者。所以者何。增長有故。無漏諸法與此相違。有說近行有情皆有。無漏不然。故非近行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至唯是有漏者。就長行中。一釋頌。二明成就。三敘異說。四會師句經。此即釋頌。又正理二十九云。無有近行通無漏者。所以者何。增長有故。無漏諸法與此相違。有說近行有情皆有。無漏不然。故非近行。

誰成就幾意近行耶者。此下明成就。此即問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰成就幾意近行耶者。此下明成就。此即問。

謂生欲界至唯染污故者。答。謂生欲界未得色善。成欲十八初．二定各八。謂四染喜四染捨。三．四定四染捨。無色界一染捨。成上唯染故不緣下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂生欲界至唯染污故者。答。謂生欲界未得色善。成欲十八初．二定各八。謂四染喜四染捨。三．四定四染捨。無色界一染捨。成上唯染故不緣下。

若已獲得至香味境故者。已獲色善未離欲貪。成欲十八．初靜慮十。餘二定說皆如前．言初定十者。謂初定中成四染喜。染喜不緣下香．味故。善．染合論捨具成六。未至善捨緣下香．味故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若已獲得至香味境故者。已獲色善未離欲貪。成欲十八．初靜慮十。餘二定說皆如前．言初定十者。謂初定中成四染喜。染喜不緣下香．味故。善．染合論捨具成六。未至善捨緣下香．味故。

餘隨此理如應當知者。例釋所餘離欲貪等。又正理二十九云。已離欲貪若未獲得二定善心。彼成欲界．初定十二。謂除六憂。二靜慮等皆如前說。若已獲得二定善心。於初定貪未得離者成二定十。謂喜但四。唯染污故。捨具六種。已獲得彼近分善故。餘如前說。由此道理餘准應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘隨此理如應當知者。例釋所餘離欲貪等。又正理二十九云。已離欲貪若未獲得二定善心。彼成欲界．初定十二。謂除六憂。二靜慮等皆如前說。若已獲得二定善心。於初定貪未得離者成二定十。謂喜但四。唯染污故。捨具六種。已獲得彼近分善故。餘如前說。由此道理餘准應知。

若生色界至謂通果心俱者。此簡差別准此通果唯捨相應。捨受中庸順通果故。憂離欲捨。喜非中庸。故不說成。又婆沙一百三十九云若生初靜慮成就欲界一法捨意近行。即通果心俱。總緣色等為境起故。有說成就三。謂色．聲．法捨意近行。此心若緣所起身表。即有緣色捨意近行。此心若緣所起語表。即有緣聲捨意近行。此心若緣所變化事以總緣法故。即有緣法捨意近行。有說成就六。謂六捨意近行。即通果心俱。此心容有總．別緣故(解云於三說中初說為正。一同此論正理。二不言有說。此初師意說縱緣身．語業亦兼緣能造觸。或緣身業兼緣香．味．觸。緣語業兼緣色．香．味．觸。故但名法捨意近行) 又婆沙云。生第二靜慮成就初靜慮一。謂法捨意近行。以總緣故。有說成就三。謂色．聲．法。若緣所起身表即有緣色。若緣所起語表即有緣聲。若緣所變事以總緣故即有緣法。有說彼成就四。謂色．聲．觸．法。以生第二靜慮起初靜慮三識身時。容有彼眷屬別緣色．聲．觸初靜慮地無覆無記意識現在前故。或通果心總別緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若生色界至謂通果心俱者。此簡差別准此通果唯捨相應。捨受中庸順通果故。憂離欲捨。喜非中庸。故不說成。又婆沙一百三十九云若生初靜慮成就欲界一法捨意近行。即通果心俱。總緣色等為境起故。有說成就三。謂色．聲．法捨意近行。此心若緣所起身表。即有緣色捨意近行。此心若緣所起語表。即有緣聲捨意近行。此心若緣所變化事以總緣法故。即有緣法捨意近行。有說成就六。謂六捨意近行。即通果心俱。此心容有總．別緣故(解云於三說中初說為正。一同此論正理。二不言有說。此初師意說縱緣身．語業亦兼緣能造觸。或緣身業兼緣香．味．觸。緣語業兼緣色．香．味．觸。故但名法捨意近行) 又婆沙云。生第二靜慮成就初靜慮一。謂法捨意近行。以總緣故。有說成就三。謂色．聲．法。若緣所起身表即有緣色。若緣所起語表即有緣聲。若緣所變事以總緣故即有緣法。有說彼成就四。謂色．聲．觸．法。以生第二靜慮起初靜慮三識身時。容有彼眷屬別緣色．聲．觸初靜慮地無覆無記意識現在前故。或通果心總別緣故。

解云初說為正。如前解應知緣身．語業兼緣能造觸。或緣身業兼緣觸。緣語業兼緣色．觸故。但名法捨意近行。第三師說從三識身後所引眷屬威儀意識容有別緣。或通果心總別緣故成初定四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解云初說為正。如前解應知緣身．語業兼緣能造觸。或緣身業兼緣觸。緣語業兼緣色．觸故。但名法捨意近行。第三師說從三識身後所引眷屬威儀意識容有別緣。或通果心總別緣故成初定四。

有說如是至是意近行者。此下敘異說。或是經部師說。近行唯染。與意相牽數行所緣。若已離染此地近行必不現行。故唯是染非善．無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說如是至是意近行者。此下敘異說。或是經部師說。近行唯染。與意相牽數行所緣。若已離染此地近行必不現行。故唯是染非善．無記。

云何與意相牽數行者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何與意相牽數行者。問。

或愛或憎至故作是說者。異說答 愛謂貪 憎謂瞋 不擇捨謂癡。此癡於法不擇而捨。由喜與愛俱。憂與憎俱。捨與癡俱。捨言與癡俱。從強多分。此三與意相牽數行所緣名意近行。此文且據三毒。餘惑亦與喜．憂．捨俱。與意相牽數行所緣。為對治彼雜染近行。於契經中說六恒住。謂於六境見色等已。不喜不憂心恒住捨具念．正知。非阿羅漢．無善法喜。但遮雜染故作是言說六恒住。故知近行唯是雜染。阿羅漢染無。故知非近行 心恒住捨。捨謂行捨。故集異門足論十五解六恒住中云。問此捨何所謂耶。答心平等性。心正直性。心無驚覺性。任運住性。應知此中說名為捨。復次有說六識相應緣色．聲．香．味．觸法境捨受名捨。今此義中應知意說。心平等性。心正直性。心無驚覺性。任運住性行捨名捨(已上論文) 具念正知。六恒住體。故婆沙三十六云。問六恒住法以何為自性。答以念．慧為自性。若兼取相應俱有四蘊．五蘊為自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或愛或憎至故作是說者。異說答 愛謂貪 憎謂瞋 不擇捨謂癡。此癡於法不擇而捨。由喜與愛俱。憂與憎俱。捨與癡俱。捨言與癡俱。從強多分。此三與意相牽數行所緣名意近行。此文且據三毒。餘惑亦與喜．憂．捨俱。與意相牽數行所緣。為對治彼雜染近行。於契經中說六恒住。謂於六境見色等已。不喜不憂心恒住捨具念．正知。非阿羅漢．無善法喜。但遮雜染故作是言說六恒住。故知近行唯是雜染。阿羅漢染無。故知非近行 心恒住捨。捨謂行捨。故集異門足論十五解六恒住中云。問此捨何所謂耶。答心平等性。心正直性。心無驚覺性。任運住性。應知此中說名為捨。復次有說六識相應緣色．聲．香．味．觸法境捨受名捨。今此義中應知意說。心平等性。心正直性。心無驚覺性。任運住性行捨名捨(已上論文) 具念正知。六恒住體。故婆沙三十六云。問六恒住法以何為自性。答以念．慧為自性。若兼取相應俱有四蘊．五蘊為自性。

又即喜等至謂諸善受者。復證近行唯是雜染。又即喜．憂．捨。世尊說為三十六師句。謂為耽嗜依別有十八。此是近行此所對治。出離依有十八。此非近行是能對治。二種不同成三十六。既二別說。故知唯染是意近行。此句差別是佛大師所說法。故名為師句 耽嗜依者。謂諸染受。受與耽嗜煩惱為依故 出離依者。謂諸善受。受與出離善法為依故。故婆沙一百九十云。此中耽嗜謂愛耽嗜性故。若受與彼為安足處名耽嗜依受。有說耽嗜者名一切煩惱。執著性故。若受與彼為安足處。名耽嗜依受。若受不為愛或一切煩惱為安足處名出離依受 又婆沙一百三十九云。問何故不說無覆無記。答彼亦說在此二中故。謂無覆無記受有順染品。有順善品。順染品者耽嗜依攝。順善品者出離依攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又即喜等至謂諸善受者。復證近行唯是雜染。又即喜．憂．捨。世尊說為三十六師句。謂為耽嗜依別有十八。此是近行此所對治。出離依有十八。此非近行是能對治。二種不同成三十六。既二別說。故知唯染是意近行。此句差別是佛大師所說法。故名為師句 耽嗜依者。謂諸染受。受與耽嗜煩惱為依故 出離依者。謂諸善受。受與出離善法為依故。故婆沙一百九十云。此中耽嗜謂愛耽嗜性故。若受與彼為安足處名耽嗜依受。有說耽嗜者名一切煩惱。執著性故。若受與彼為安足處。名耽嗜依受。若受不為愛或一切煩惱為安足處名出離依受 又婆沙一百三十九云。問何故不說無覆無記。答彼亦說在此二中故。謂無覆無記受有順染品。有順善品。順染品者耽嗜依攝。順善品者出離依攝。

如是所說至無量差別者。略說受支如上分別。若約惑等諸餘義門無量差別。如理應說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是所說至無量差別者。略說受支如上分別。若約惑等諸餘義門無量差別。如理應說。

何緣不說所餘有支者。此下大文第二餘指別文。問十二支中上來說四。何緣不說所餘八支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣不說所餘有支者。此下大文第二餘指別文。問十二支中上來說四。何緣不說所餘八支。

頌曰至隨眠品當說者。答。識．及六處。前界品已說。行．有．愛．取。業．隨眠品當說 問生．及老死前不別說。此復不指。有何所以 解云生．老死支即識等五。於此五中。識與六處已指前文。名色．觸．受。如前別釋。故不別說 問若爾愛．取是無明。應不別指 解云無明異說不同。或說惡慧或說非明。或說明無。由此愛．取不指。無明別指下說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至隨眠品當說者。答。識．及六處。前界品已說。行．有．愛．取。業．隨眠品當說 問生．及老死前不別說。此復不指。有何所以 解云生．老死支即識等五。於此五中。識與六處已指前文。名色．觸．受。如前別釋。故不別說 問若爾愛．取是無明。應不別指 解云無明異說不同。或說惡慧或說非明。或說明無。由此愛．取不指。無明別指下說。

此諸緣起至如成熟飲食者。此下大文第二略攝喻顯。初一頌喻煩惱。次兩句喻業。後二句喻事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸緣起至如成熟飲食者。此下大文第二略攝喻顯。初一頌喻煩惱。次兩句喻業。後二句喻事。

論曰至種等相似者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至種等相似者。問。

如從種子至應如是知者。釋初頌。總有五喻言惑得裹業者。謂惑及惑得俱能裹業。然惑親裹。得是疎裹。故正理云。煩惱裹業能感後有非獨能感 餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如從種子至應如是知者。釋初頌。總有五喻言惑得裹業者。謂惑及惑得俱能裹業。然惑親裹。得是疎裹。故正理云。煩惱裹業能感後有非獨能感 餘文可知。

如米有糠至應如是知者。釋次二句。總有三喻。如草藥為因果熟為後邊其果熟已不能生果。其業亦爾。既果熟已更不招異熟。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如米有糠至應如是知者。釋次二句。總有三喻。如草藥為因果熟為後邊其果熟已不能生果。其業亦爾。既果熟已更不招異熟。餘文可知。

如熟飲食至應如是知者。釋後兩句。一喻可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如熟飲食至應如是知者。釋後兩句。一喻可知。

如是緣起至今當略辨者。此下大文第九明四有。牒前起後。四有如前辨中有中已釋名義。今於此中辨性．及繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是緣起至今當略辨者。此下大文第九明四有。牒前起後。四有如前辨中有中已釋名義。今於此中辨性．及繫。

頌曰至餘三無色三者。初句總標。次二句及餘三。辨性。後無色三。辨繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至餘三無色三者。初句總標。次二句及餘三。辨性。後無色三。辨繫。

論曰至生有唯染者。釋初二句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至生有唯染者。釋初二句。

由何煩惱者。此下釋第三句。此即問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由何煩惱者。此下釋第三句。此即問。

自地諸惑至猶如生有者。答 自地。顯非他地 諸惑。顯是本惑。謂此地生。此地本惑皆容現起染污生有。引說可知 又解不現起者有染能故亦名能染。論文既言此地一切煩惱染污此地生有。明知皆有染能 然諸結生唯本惑力。并無慚．無愧．惛沈．掉舉。以是本惑相應纏故亦能助潤。非由自力纏．垢可能現起。性羸劣故。要由思擇方現在前。初結生位身心昧劣故非現起 自力纏者。謂慳．嫉．忿．覆．悔 自力垢者。謂六垢 問纏中睡眠為是自力。為是隨從 解云是隨從。理實此位亦無睡眠。而不別簡者。若自力纏．垢初結生位定非現起故此別簡。其隨從纏則非決定。若無慚．無愧．惛沈．掉舉此位相應。若睡眠不相應。以結生位非睡眠。故。以隨從纏性不定故。文不別簡 又解睡眠是自力纏。若作此解即自力纏中已簡。故婆沙五十簡纏非結中有一復次。睡眠．惡作雖亦獨立而不離二(已上論文)或說自力。或說隨從。兩釋無違。并會婆沙如心所中已具分別。雖生有位心身昧劣。而由過去數起煩惱。或由過去近現行。或由二勝因引發力故。此位煩惱任運現起。應知中有初續剎那亦必染污與生有同。此即義便兼明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自地諸惑至猶如生有者。答 自地。顯非他地 諸惑。顯是本惑。謂此地生。此地本惑皆容現起染污生有。引說可知 又解不現起者有染能故亦名能染。論文既言此地一切煩惱染污此地生有。明知皆有染能 然諸結生唯本惑力。并無慚．無愧．惛沈．掉舉。以是本惑相應纏故亦能助潤。非由自力纏．垢可能現起。性羸劣故。要由思擇方現在前。初結生位身心昧劣故非現起 自力纏者。謂慳．嫉．忿．覆．悔 自力垢者。謂六垢 問纏中睡眠為是自力。為是隨從 解云是隨從。理實此位亦無睡眠。而不別簡者。若自力纏．垢初結生位定非現起故此別簡。其隨從纏則非決定。若無慚．無愧．惛沈．掉舉此位相應。若睡眠不相應。以結生位非睡眠。故。以隨從纏性不定故。文不別簡 又解睡眠是自力纏。若作此解即自力纏中已簡。故婆沙五十簡纏非結中有一復次。睡眠．惡作雖亦獨立而不離二(已上論文)或說自力。或說隨從。兩釋無違。并會婆沙如心所中已具分別。雖生有位心身昧劣。而由過去數起煩惱。或由過去近現行。或由二勝因引發力故。此位煩惱任運現起。應知中有初續剎那亦必染污與生有同。此即義便兼明。

然餘三有至各善染無記者。釋頌餘三。餘本．死．中各通三性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然餘三有至各善染無記者。釋頌餘三。餘本．死．中各通三性。

於無色界至許具四有者。約界分別釋頌無色三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無色界至許具四有者。約界分別釋頌無色三。

有情緣起至由何而住者。此下大文第二辨有情住。結前問起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情緣起至由何而住者。此下大文第二辨有情住。結前問起。

頌曰至引及起如次者。就頌答中。初句總示。次五句別釋。次二句通經。後一頌明勝用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至引及起如次者。就頌答中。初句總示。次五句別釋。次二句通經。後一頌明勝用。

論曰至由食而住者。此下釋初句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至由食而住者。此下釋初句。

何等為食者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為食者。問。

食有四種至四識者。答。食總有四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食有四種至四識者。答。食總有四。

段有二種至翻此為麁者。此下別釋段食。此顯段食或細或麁。一以無穢為細。有穢為麁 劫初食者。謂劫初時人食地味．地皮餅．林藤無變穢故。食香稻以去方有便穢。二少軟名細。多𮝓名麁 細汗虫。即是蟣虱。其體細小從汗而生。或人身中有虫食汗名細汗虫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 段有二種至翻此為麁者。此下別釋段食。此顯段食或細或麁。一以無穢為細。有穢為麁 劫初食者。謂劫初時人食地味．地皮餅．林藤無變穢故。食香稻以去方有便穢。二少軟名細。多𮝓名麁 細汗虫。即是蟣虱。其體細小從汗而生。或人身中有虫食汗名細汗虫。

如是段食至分分受之者。唯欲界繫香．味．觸三。一切皆是段食自體。飢．渴二觸名為食者。消宿食故。希新食故。顯無病故。所以名食。可成段別而飲噉故。謂口能飲噉。鼻能飲。如象等鼻分分受之故名段食。此即釋名 又解謂口飲噉。舌根即分分受味。由鼻飲故鼻根即分分受香。口．鼻中觸身根分分受觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是段食至分分受之者。唯欲界繫香．味．觸三。一切皆是段食自體。飢．渴二觸名為食者。消宿食故。希新食故。顯無病故。所以名食。可成段別而飲噉故。謂口能飲噉。鼻能飲。如象等鼻分分受之故名段食。此即釋名 又解謂口飲噉。舌根即分分受味。由鼻飲故鼻根即分分受香。口．鼻中觸身根分分受觸。

光影炎涼如何成食者。問。如日光．樹影．火炎．風涼。於此四中香．味．觸三非可飲噉如何名食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光影炎涼如何成食者。問。如日光．樹影．火炎．風涼。於此四中香．味．觸三非可飲噉如何名食。

傳說此語至如塗洗等者。答。如人患寒。忽遇日光．及火炎觸即便有益。如人患熱。得遇樹影及涼風觸即便有益。此亦名食 言段食者。毘婆沙師傳說。此飲噉言從多為論。如藥塗身及洗浴等。雖非飲噉。而能持身。亦細食攝。色界雖有能攝益觸。以畢竟無分段飲噉故非段食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傳說此語至如塗洗等者。答。如人患寒。忽遇日光．及火炎觸即便有益。如人患熱。得遇樹影及涼風觸即便有益。此亦名食 言段食者。毘婆沙師傳說。此飲噉言從多為論。如藥塗身及洗浴等。雖非飲噉。而能持身。亦細食攝。色界雖有能攝益觸。以畢竟無分段飲噉故非段食。

色亦可成至何緣非食者。問。此不能益至而無益故者。答。色不能益自對眼根。色不能益解脫者故。夫名食者必先資益自所對根。及所依大。後乃及餘根所依大。飲噉色時。於自眼根及所依大尚不能益。況能及餘耳等四根并所依大。由諸色根境各別故。飲噉色時鼻．舌．身根不能取色益根．及大。未離欲者有時見色生喜樂者。由緣色故觸生喜．樂。此是觸食。非色是食。又後二果由離欲故解脫食貪。雖見種種好飲食色無益身故。若飲噉彼香．味．觸時能益身故。色．香．味．觸雖俱離貪。見色無益。餘三有益。以此故知色非是食 又解偏舉後二果者非但正顯見色非食而無有益。兼顯見色不生喜樂而無有益 又解色非食者。不至境故不離飢渴食事不成。雖見不能解除飢．渴 問於非段食何故唯簡色耶 解云聲非相續。意法無有分段。眼等五根雖含二義。食中無故。體淨妙故。非飲噉故。此之八種非食義顯故不別簡。唯色一種相續分段。段食中有可飲噉。故恐濫段食是故別簡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色亦可成至何緣非食者。問。此不能益至而無益故者。答。色不能益自對眼根。色不能益解脫者故。夫名食者必先資益自所對根。及所依大。後乃及餘根所依大。飲噉色時。於自眼根及所依大尚不能益。況能及餘耳等四根并所依大。由諸色根境各別故。飲噉色時鼻．舌．身根不能取色益根．及大。未離欲者有時見色生喜樂者。由緣色故觸生喜．樂。此是觸食。非色是食。又後二果由離欲故解脫食貪。雖見種種好飲食色無益身故。若飲噉彼香．味．觸時能益身故。色．香．味．觸雖俱離貪。見色無益。餘三有益。以此故知色非是食 又解偏舉後二果者非但正顯見色非食而無有益。兼顯見色不生喜樂而無有益 又解色非食者。不至境故不離飢渴食事不成。雖見不能解除飢．渴 問於非段食何故唯簡色耶 解云聲非相續。意法無有分段。眼等五根雖含二義。食中無故。體淨妙故。非飲噉故。此之八種非食義顯故不別簡。唯色一種相續分段。段食中有可飲噉。故恐濫段食是故別簡。

觸謂三和至通三界皆有者。釋餘三食。體唯有漏。界即通三界於前分別十八界中。說十五界唯是有漏。已顯段食唯是有漏故不別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸謂三和至通三界皆有者。釋餘三食。體唯有漏。界即通三界於前分別十八界中。說十五界唯是有漏。已顯段食唯是有漏故不別說。

如何食體不通無漏者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何食體不通無漏者。問。

毘婆沙師至為滅諸有者。答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘婆沙師至為滅諸有者。答。

又契經說至皆謂已生者。又引經顯食唯有漏 部多．求生。皆三有身。四食既能安住資益。明知有漏。無漏不然。為滅諸有故非食體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又契經說至皆謂已生者。又引經顯食唯有漏 部多．求生。皆三有身。四食既能安住資益。明知有漏。無漏不然。為滅諸有故非食體。

復說求生為何所目者。此下通經釋第七．第八句。此即依經起問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說求生為何所目者。此下通經釋第七．第八句。此即依經起問。

此目中有至暫時起故者。答。經說中有異名五種。求生是即五中一稱。明知前經所說求生即目中有。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此目中有至暫時起故者。答。經說中有異名五種。求生是即五中一稱。明知前經所說求生即目中有。餘文可知。

如契經說至起謂中有者。引經轉證起是中有如契經說。有無常可破壞自體起。有無常可破壞世間生。起謂中有。生謂生有。自體．世間是其通稱。為明中有實有故以自體標名。生有恐執為常故以世間顯過 又解影略互顯 又解中有相隱自體標名。生有相顯世間為稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如契經說至起謂中有者。引經轉證起是中有如契經說。有無常可破壞自體起。有無常可破壞世間生。起謂中有。生謂生有。自體．世間是其通稱。為明中有實有故以自體標名。生有恐執為常故以世間顯過 又解影略互顯 又解中有相隱自體標名。生有相顯世間為稱。

又經說有至為第四句者。又引經證起名中有。此經言斷。斷有二種。一得永對治斷。得擇滅不退名斷。二得永不行斷。得非擇滅不行名斷。故正理三十一云。我今於此審諦思求。見彼契經有如是意。謂依二斷說如是言。二斷者何。一得永對治斷。二得永不行斷(已上論文)於四句中隨其所應說此二斷。潤中有惑名起結。潤生有惑名生結 又解潤中有初念惑名起結。潤生有初念惑名生結 言四句者 第一句已斷起結未斷生結。謂離欲．色二界貪諸無色上流者。離二界貪不受中有故起結已斷。未斷無色貪更受無色生有故生結未斷。此中言斷約永對治斷說。以無起結但得不行。而於生結得有起義。謂欲．色界生結得行。必亦兼得行於起結。若無色界生結現行。必定已得永治起結。故知此斷約永治說 第二句已斷生結未斷起結。謂中般涅槃不受生有故生結已斷。受中有故起結未斷。此中言斷據不現行。以無生結得永治。而於起結未斷之理。謂斷生結即離三界。而彼必無餘起結故。故知此但約永不行 第三句已斷起結已斷生結。謂阿羅漢．斷三界貪不受中有故起結已斷。不受生有故生結已斷。此中言斷據永治說。雖有於此身定成無學者。約不現行生．起二結亦名為斷。此中且據永對治說 第四句不斷起結不斷生結。謂除前相。謂除前現．中般諸餘未永離色界貪者。受中有故起結未斷。受生有故生結未斷。此言未斷亦應通二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又經說有至為第四句者。又引經證起名中有。此經言斷。斷有二種。一得永對治斷。得擇滅不退名斷。二得永不行斷。得非擇滅不行名斷。故正理三十一云。我今於此審諦思求。見彼契經有如是意。謂依二斷說如是言。二斷者何。一得永對治斷。二得永不行斷(已上論文)於四句中隨其所應說此二斷。潤中有惑名起結。潤生有惑名生結 又解潤中有初念惑名起結。潤生有初念惑名生結 言四句者 第一句已斷起結未斷生結。謂離欲．色二界貪諸無色上流者。離二界貪不受中有故起結已斷。未斷無色貪更受無色生有故生結未斷。此中言斷約永對治斷說。以無起結但得不行。而於生結得有起義。謂欲．色界生結得行。必亦兼得行於起結。若無色界生結現行。必定已得永治起結。故知此斷約永治說 第二句已斷生結未斷起結。謂中般涅槃不受生有故生結已斷。受中有故起結未斷。此中言斷據不現行。以無生結得永治。而於起結未斷之理。謂斷生結即離三界。而彼必無餘起結故。故知此但約永不行 第三句已斷起結已斷生結。謂阿羅漢．斷三界貪不受中有故起結已斷。不受生有故生結已斷。此中言斷據永治說。雖有於此身定成無學者。約不現行生．起二結亦名為斷。此中且據永對治說 第四句不斷起結不斷生結。謂除前相。謂除前現．中般諸餘未永離色界貪者。受中有故起結未斷。受生有故生結未斷。此言未斷亦應通二。

又部多者至說名求生者。第二釋 言部多者。是無生義。謂阿羅漢．不受生故。部多言含多義故存梵音。餘凡夫．有學諸有愛者說名求生。更受生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又部多者至說名求生者。第二釋 言部多者。是無生義。謂阿羅漢．不受生故。部多言含多義故存梵音。餘凡夫．有學諸有愛者說名求生。更受生故。

幾食能令至求生有情者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幾食能令至求生有情者。問。

毘婆沙師至卵即敗亡者。答。部多求生皆具四食。諸有愛者段食非但資益現身。亦由段食為緣資益現在惑業令招後有果。以世尊說現在四食。皆為未來眾病根本．癰瘡根本．毒箭根本．老緣死緣。病等竝是苦果異名。故知段食亦資當有。思食非但於當有資益。亦見思食安住現身。故知思食於現有益。三證可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘婆沙師至卵即敗亡者。答。部多求生皆具四食。諸有愛者段食非但資益現身。亦由段食為緣資益現在惑業令招後有果。以世尊說現在四食。皆為未來眾病根本．癰瘡根本．毒箭根本．老緣死緣。病等竝是苦果異名。故知段食亦資當有。思食非但於當有資益。亦見思食安住現身。故知思食於現有益。三證可知。

此不應然至在於觸位者。破第三證復申正解。謂今此卵起念母思先時在於孚煖觸位。故婆沙一百三十引集異門云。謂憶念母先孚煖時所有觸故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此不應然至在於觸位者。破第三證復申正解。謂今此卵起念母思先時在於孚煖觸位。故婆沙一百三十引集異門云。謂憶念母先孚煖時所有觸故。

諸有漏法至說食唯四者。此下釋第三頌。此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有漏法至說食唯四者。此下釋第三頌。此即問也。

雖爾就勝至生未生故者。答。就勝說四故無有過。就四食中雖四皆能益現益當。二益現勝。二益當勝。熏之言寶。思食引已從業所資識種子力故後有得起。識起取果功能名為種子 又解述經部釋。此解似勝。思食引已從業所熏識種子力後有得起。或從業所熏識種子力識得現行後有得起。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖爾就勝至生未生故者。答。就勝說四故無有過。就四食中雖四皆能益現益當。二益現勝。二益當勝。熏之言寶。思食引已從業所資識種子力故後有得起。識起取果功能名為種子 又解述經部釋。此解似勝。思食引已從業所熏識種子力後有得起。或從業所熏識種子力識得現行後有得起。餘文可知。

諸所有段皆是食耶者。此下問答分別。此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸所有段皆是食耶者。此下問答分別。此即問也。

有段非食至皆有四句者。答。第一句可飲噉故名段。損根．大故非食。第二句謂餘三食能資益故名食。非飲噉故非段。第三句可飲噉故名段。益根．大故名食。第四句除前相。觸等三食皆有四句。集異門第一云問諸觸皆是食耶。答應作四句。有觸非食。謂無漏觸．及有漏觸為緣損壞諸根．大種。有食非觸。謂餘三食。有觸亦食。謂有漏觸為緣資益諸根大種。有非觸非食。謂除前相。如觸食四句意思．及識應知亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有段非食至皆有四句者。答。第一句可飲噉故名段。損根．大故非食。第二句謂餘三食能資益故名食。非飲噉故非段。第三句可飲噉故名段。益根．大故名食。第四句除前相。觸等三食皆有四句。集異門第一云問諸觸皆是食耶。答應作四句。有觸非食。謂無漏觸．及有漏觸為緣損壞諸根．大種。有食非觸。謂餘三食。有觸亦食。謂有漏觸為緣資益諸根大種。有非觸非食。謂除前相。如觸食四句意思．及識應知亦爾。

頗有觸等至而非食耶者。問 觸等。等取思．識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗有觸等至而非食耶者。問 觸等。等取思．識。

有謂異地無漏觸等者。答。正理三十云。何緣無漏觸等非食。食謂能牽能資諸有。可厭可斷愛生長處。無漏雖資他所牽有。而自無有牽有功能。非可厭斷愛生長處。故不建立在四食中。即由此因望他界地。雖有漏法亦非食體。他界地法雖亦為因能資現有。而不能作牽後有因。故不名食。諸無漏法現在前時。雖能為因資根．大種。而不能作牽後有因。雖暫為因資根．大種。而但為欲成已勝依。速趣涅槃永滅諸有。自地有漏現在前時。資現令增能招後有。由此已釋段食為因招後有義。謂觸等食牽後有時。亦牽當來內法香等。現內香等資觸等因令牽當有。亦能自取當來香等為等流果。是故段食與後有因同一果故。亦能牽有故名為食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有謂異地無漏觸等者。答。正理三十云。何緣無漏觸等非食。食謂能牽能資諸有。可厭可斷愛生長處。無漏雖資他所牽有。而自無有牽有功能。非可厭斷愛生長處。故不建立在四食中。即由此因望他界地。雖有漏法亦非食體。他界地法雖亦為因能資現有。而不能作牽後有因。故不名食。諸無漏法現在前時。雖能為因資根．大種。而不能作牽後有因。雖暫為因資根．大種。而但為欲成已勝依。速趣涅槃永滅諸有。自地有漏現在前時。資現令增能招後有。由此已釋段食為因招後有義。謂觸等食牽後有時。亦牽當來內法香等。現內香等資觸等因令牽當有。亦能自取當來香等為等流果。是故段食與後有因同一果故。亦能牽有故名為食。

諸有食已至資根及大者。泛明段食。初益後損。或初損後益。皆名為食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有食已至資根及大者。泛明段食。初益後損。或初損後益。皆名為食。

何趣何生各具幾食者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何趣何生各具幾食者。問。

五趣四生皆具四食者。答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五趣四生皆具四食者。答。

如何地獄有段食耶者。難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何地獄有段食耶者。難。

鐵丸洋銅豈非段食者。釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鐵丸洋銅豈非段食者。釋。

若能為害至識食亦爾者。難。若害名食。一則四句相違。二違品類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能為害至識食亦爾者。難。若害名食。一則四句相違。二違品類。

彼說且依至皆有四食者。通。彼前四句及品類說。且依一向能資益者說名為食。以實而言。初益後損。或初損後益。皆名為食故不相違。熱鐵丸等初益後損。又孤地獄段食如人。故通五趣皆有四食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼說且依至皆有四食者。通。彼前四句及品類說。且依一向能資益者說名為食。以實而言。初益後損。或初損後益。皆名為食故不相違。熱鐵丸等初益後損。又孤地獄段食如人。故通五趣皆有四食。

世尊所說至林中異生者。因釋四食復明校量施食功德。依經起問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊所說至林中異生者。因釋四食復明校量施食功德。依經起問。

有作是釋至諸有腹者者。總有四釋。此即初師 腹。謂腹肚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有作是釋至諸有腹者者。總有四釋。此即初師 腹。謂腹肚。

彼釋非理至校量歎勝者。論主破初師。彼經中說一異生言。故釋非理。又於此中施多勝少理即無疑。何足為寄校量歎勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼釋非理至校量歎勝者。論主破初師。彼經中說一異生言。故釋非理。又於此中施多勝少理即無疑。何足為寄校量歎勝。

有言彼是近佛菩薩者。第二師釋。有言異生即是百劫修相好業近佛菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有言彼是近佛菩薩者。第二師釋。有言異生即是百劫修相好業近佛菩薩。

理亦不然至阿羅漢故者。論主破第二師 俱胝。此云百億。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理亦不然至阿羅漢故者。論主破第二師 俱胝。此云百億。

毘婆沙者至順決擇分者。第三師釋。當婆沙一百三十評家義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘婆沙者至順決擇分者。第三師釋。當婆沙一百三十評家義。

此名與義至自所分別者。論主破此贍部林中異生名順決擇分義。亦不相應。又無文證。當知彼唯毘婆沙師自所分別 問論主何故破婆沙評家義 解云論主以理為宗。非以婆沙評家為量。後身菩薩至對預流向者。第四論主自釋。住最後身釋迦菩薩居贍部林名彼異生。此說應理。爾時菩薩同離欲仙居贍部林 又解爾時菩薩雖未離欲。然伏煩惱同離欲仙。故對彼仙校量歎勝。雖施菩薩福勝無邊。由彼經中乘前校量百倍相對。且言菩薩勝彼百倍。理必應爾。謂彼經中作如是說。有人能施一百婆羅門食。若能施一離欲仙食其果勝彼。又說有人能施一百外道離欲仙食。若能施一贍部林中異生者食其果勝彼。故言乘前校量且言勝百。由後世尊。除彼贍部林中異生。還將外道離欲仙人對預流向校量勝劣。若不爾者。世尊則應將彼贍部林中異生對預流向校量勝劣。彼經應言有人能施一百贍部林中異生者食。若能施一預流向食其果勝彼。然彼經中不作是說。故知乘前且言勝百 問婆沙一百三十引校量經云。此經復言。若以飲食布施贍部林中異生。復以飲食施一預流果此獲福果大於彼。若以飲食施百預流。有以飲食施一一來果大於彼。不還．羅漢．獨覺．如來造寺施僧展轉相對准此應知。不能具引。准婆沙引經。與此論引經不同。一則異生外道不同。二則向．果差別如何會釋 解云既有兩種不同明知引經各異非是一文 問果．向雖復不同。如何此論引經。言除異生將彼外道對預流向不言異生。婆沙引經。將彼林中異生對預流果不言外道。豈不相違 解云贍部林中有餘修道諸異生類。非唯菩薩名為異生。婆沙引經言異生者。非是菩薩是餘異生。雖復同解一處經文。引校量經即有不同 又解婆沙引經將贍部林中異生。對預流果者。即是林中離欲外道。以彼外道是異生故。非是菩薩異生兩論引經雖復對向對果不同。外道異生而無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此名與義至自所分別者。論主破此贍部林中異生名順決擇分義。亦不相應。又無文證。當知彼唯毘婆沙師自所分別 問論主何故破婆沙評家義 解云論主以理為宗。非以婆沙評家為量。後身菩薩至對預流向者。第四論主自釋。住最後身釋迦菩薩居贍部林名彼異生。此說應理。爾時菩薩同離欲仙居贍部林 又解爾時菩薩雖未離欲。然伏煩惱同離欲仙。故對彼仙校量歎勝。雖施菩薩福勝無邊。由彼經中乘前校量百倍相對。且言菩薩勝彼百倍。理必應爾。謂彼經中作如是說。有人能施一百婆羅門食。若能施一離欲仙食其果勝彼。又說有人能施一百外道離欲仙食。若能施一贍部林中異生者食其果勝彼。故言乘前校量且言勝百。由後世尊。除彼贍部林中異生。還將外道離欲仙人對預流向校量勝劣。若不爾者。世尊則應將彼贍部林中異生對預流向校量勝劣。彼經應言有人能施一百贍部林中異生者食。若能施一預流向食其果勝彼。然彼經中不作是說。故知乘前且言勝百 問婆沙一百三十引校量經云。此經復言。若以飲食布施贍部林中異生。復以飲食施一預流果此獲福果大於彼。若以飲食施百預流。有以飲食施一一來果大於彼。不還．羅漢．獨覺．如來造寺施僧展轉相對准此應知。不能具引。准婆沙引經。與此論引經不同。一則異生外道不同。二則向．果差別如何會釋 解云既有兩種不同明知引經各異非是一文 問果．向雖復不同。如何此論引經。言除異生將彼外道對預流向不言異生。婆沙引經。將彼林中異生對預流果不言外道。豈不相違 解云贍部林中有餘修道諸異生類。非唯菩薩名為異生。婆沙引經言異生者。非是菩薩是餘異生。雖復同解一處經文。引校量經即有不同 又解婆沙引經將贍部林中異生。對預流果者。即是林中離欲外道。以彼外道是異生故。非是菩薩異生兩論引經雖復對向對果不同。外道異生而無差別。

已說有情至有死生等者。此下大文第三辨有情沒。從其大分總名為沒。義相應故兼明生等。問中有六。一問何識現前。二問何受相應。三問定心無心得死生不。四問住何性識得入涅槃。五問於命終時識何處滅。六問斷末摩者其體是何 問中等字攝餘四問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說有情至有死生等者。此下大文第三辨有情沒。從其大分總名為沒。義相應故兼明生等。問中有六。一問何識現前。二問何受相應。三問定心無心得死生不。四問住何性識得入涅槃。五問於命終時識何處滅。六問斷末摩者其體是何 問中等字攝餘四問。

頌曰至斷末摩水等者。答中。初三句答初問。次一句答第二問。次一句答第三問。次一句答第四問。次三句答第五問。後一句答第六問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至斷末摩水等者。答中。初三句答初問。次一句答第二問。次一句答第三問。次一句答第四問。次三句答第五問。後一句答第六問。

論曰至初結中有者。釋初三句。於此六位法爾唯許意識非餘五識無功能故。所說生言不但攝生有初心。應知亦攝中有初心。若言生有即不通中有。若但言生即通中有初念。如上界沒生下界時中有初念亦名生故。此中本意欲明有情死位何識現起義相應故剩辨餘五。下別明生准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至初結中有者。釋初三句。於此六位法爾唯許意識非餘五識無功能故。所說生言不但攝生有初心。應知亦攝中有初心。若言生有即不通中有。若但言生即通中有初念。如上界沒生下界時中有初念亦名生故。此中本意欲明有情死位何識現起義相應故剩辨餘五。下別明生准此應知。

死生唯許至不順死生者。釋第四句。死．生時心不明利故。其捨受體亦不明利。性相隨順故捨相應。餘之二受性明利故不順死．生。故雖意識三受相應。而死生時唯捨非餘。又正理云非明利識有死．生義。以死．生時必昧劣故。由此故說下三靜慮唯近分心有死．生理。以根本地無捨受故。又婆沙九十八云。梵輔．梵眾依未至地心命終結生。大梵依靜慮中間心命終結生。所以者何。命終結生心唯捨受相應。捨受唯在初靜慮近分地有。非根本地故。又准正理婆沙。根本地中無有捨受 問二受望捨強。不得有死．生。善．染亦望無記強。應無有死．生 解云二受望捨強不得有死．生。捨體通三性善．染容死．生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死生唯許至不順死生者。釋第四句。死．生時心不明利故。其捨受體亦不明利。性相隨順故捨相應。餘之二受性明利故不順死．生。故雖意識三受相應。而死生時唯捨非餘。又正理云非明利識有死．生義。以死．生時必昧劣故。由此故說下三靜慮唯近分心有死．生理。以根本地無捨受故。又婆沙九十八云。梵輔．梵眾依未至地心命終結生。大梵依靜慮中間心命終結生。所以者何。命終結生心唯捨受相應。捨受唯在初靜慮近分地有。非根本地故。又准正理婆沙。根本地中無有捨受 問二受望捨強。不得有死．生。善．染亦望無記強。應無有死．生 解云二受望捨強不得有死．生。捨體通三性善．染容死．生。

又此二時至必非無心者。此下釋第五句。頌言二者謂死．及生。於此二時唯散非定。要有心位必非無心。此即開章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此二時至必非無心者。此下釋第五句。頌言二者謂死．及生。於此二時唯散非定。要有心位必非無心。此即開章。

非在定心至能攝益故者。此釋初章。非在定心有死．生義。一界地別故。夫死．生心必起當地。若起異界．地有起死．生者。便是他界地死．生非是自界地死．生。二加行生故。夫死．生心任運起故。三能攝益故。夫死．生心是微劣故不能攝益。即由此三因顯異地染心無死．生理。故正理云。異地染心亦攝益故。加行起故無命終理。異地染心必勝地攝。何容樂往劣地受生。故彼亦無能受生理(已上論文)由此三因亦顯異地淨無記心無死生理 又解於三因中但由前二。界．地別故。加行生故。能顯異地淨無記心無死．生理。故正理云。一切異地淨無記心加行起故無命終理。非染污故無受生理(已上論文) 問如起異地通果心及生二定已上。起下初定威儀意識。可由加行起。生二定已上泛爾起下三識威儀心非加行生。如何乃言一切異地淨無記心加行起故 解云正理且據異地通果意識．威儀意識故。言一切加行起故。受生命終唯在意識。在意識者尚非受生命終。在五識者理在絕言。故不別說 又解正理亦簡二通。以彼二通加行起故。雖在五識無。有受生命終道理。以加行言亦遮彼故 又解正理亦簡泛爾起下三識威儀。起異地心難。藉加行起故。文中既言一切不別簡別。應知亦攝下起下三識 雖有三解。然更勘其文。必不能起異地散善故不別簡。或界地別已遮遣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非在定心至能攝益故者。此釋初章。非在定心有死．生義。一界地別故。夫死．生心必起當地。若起異界．地有起死．生者。便是他界地死．生非是自界地死．生。二加行生故。夫死．生心任運起故。三能攝益故。夫死．生心是微劣故不能攝益。即由此三因顯異地染心無死．生理。故正理云。異地染心亦攝益故。加行起故無命終理。異地染心必勝地攝。何容樂往劣地受生。故彼亦無能受生理(已上論文)由此三因亦顯異地淨無記心無死生理 又解於三因中但由前二。界．地別故。加行生故。能顯異地淨無記心無死．生理。故正理云。一切異地淨無記心加行起故無命終理。非染污故無受生理(已上論文) 問如起異地通果心及生二定已上。起下初定威儀意識。可由加行起。生二定已上泛爾起下三識威儀心非加行生。如何乃言一切異地淨無記心加行起故 解云正理且據異地通果意識．威儀意識故。言一切加行起故。受生命終唯在意識。在意識者尚非受生命終。在五識者理在絕言。故不別說 又解正理亦簡二通。以彼二通加行起故。雖在五識無。有受生命終道理。以加行言亦遮彼故 又解正理亦簡泛爾起下三識威儀。起異地心難。藉加行起故。文中既言一切不別簡別。應知亦攝下起下三識 雖有三解。然更勘其文。必不能起異地散善故不別簡。或界地別已遮遣故。

亦非無心至無受生故者。釋第二章。亦非無心有死．生義。以無心位由定力持他不能害。亦非自命終必無損。若所依身將欲反壞而命終者。必定還起自地之中屬所依心。然後命終更無餘理。以初生時同地心生。故後死時同地心死。此解無命終心。又無心者不能受生。以無潤生煩惱因故。離起惑因無受生故。此解無受生心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦非無心至無受生故者。釋第二章。亦非無心有死．生義。以無心位由定力持他不能害。亦非自命終必無損。若所依身將欲反壞而命終者。必定還起自地之中屬所依心。然後命終更無餘理。以初生時同地心生。故後死時同地心死。此解無命終心。又無心者不能受生。以無潤生煩惱因故。離起惑因無受生故。此解無受生心。

雖說死有至而無異熟者。此釋第六句。雖說死有通三性心。然入涅槃唯二無記異熟．威儀。無煩惱故必無染心。雖有善心．工巧．通果。以強盛故不入涅槃。故入涅槃唯二無記。若說三定已下有捨異熟。彼說欲界入涅槃心具二無記。若說三定已下無捨異熟。彼說欲界入涅槃心。但有威儀而無異熟。於二說中初說為正。如二十心相生中。欲界異熟生心。能生上二界染污心。即是欲界異熟生心。捨受相應命終。於上二界染心受生。以受生命終心定捨受故。以此明知。欲界定有捨受異熟。又此論下文云。有說下亦有。由中招異熟。又許此三業非前後熟故。又婆沙異熟因中亦有文。說下地有捨異熟。不能具引。以此故知。三定已下有捨異熟為正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說死有至而無異熟者。此釋第六句。雖說死有通三性心。然入涅槃唯二無記異熟．威儀。無煩惱故必無染心。雖有善心．工巧．通果。以強盛故不入涅槃。故入涅槃唯二無記。若說三定已下有捨異熟。彼說欲界入涅槃心具二無記。若說三定已下無捨異熟。彼說欲界入涅槃心。但有威儀而無異熟。於二說中初說為正。如二十心相生中。欲界異熟生心。能生上二界染污心。即是欲界異熟生心。捨受相應命終。於上二界染心受生。以受生命終心定捨受故。以此明知。欲界定有捨受異熟。又此論下文云。有說下亦有。由中招異熟。又許此三業非前後熟故。又婆沙異熟因中亦有文。說下地有捨異熟。不能具引。以此故知。三定已下有捨異熟為正。

何故唯無記得入涅槃者。問。無記勢力微順心斷故者。答。此二無記勢力微劣順心斷故。餘善．無記勢力稍強非順心斷。餘人死心雖通三性與斷心異不可為例。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故唯無記得入涅槃者。問。無記勢力微順心斷故者。答。此二無記勢力微劣順心斷故。餘善．無記勢力稍強非順心斷。餘人死心雖通三性與斷心異不可為例。

於命終位至識最後滅者。此下釋第七．第八第九句。此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於命終位至識最後滅者。此下釋第七．第八第九句。此即問也。

頓命終者至一處都盡者。答。理實意識無有方所。而言與身同處滅者。於身滅位意識隨滅非有方所。故正理云。眼等諸識依止色根尚無方所。況復意識。故約身根辨意識滅(已上論文)餘文可知。又婆沙六十九云。生惡趣者識在脚滅。生人中者識在臍滅。生天上者識在頸滅。般涅槃者識在心滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頓命終者至一處都盡者。答。理實意識無有方所。而言與身同處滅者。於身滅位意識隨滅非有方所。故正理云。眼等諸識依止色根尚無方所。況復意識。故約身根辨意識滅(已上論文)餘文可知。又婆沙六十九云。生惡趣者識在脚滅。生人中者識在臍滅。生天上者識在頸滅。般涅槃者識在心滅。

又漸命終者至故得斷名者。釋第十句。頓命終者無斷末摩。唯漸命終有斷末摩。末摩是身中死穴。其量極小觸便致死。故正理引頌云身中有別處觸便令命終。如青蓮華鬢微塵等所觸(已上論文) 又解對法藏中說。眾生身中有百處名末摩。觸便致死。此言斷者。非如斬薪令成二分說名為斷。水等增時斷此末摩。猶如有人被斷頭已無覺知故。故得斷名。非成二分說名為斷。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又漸命終者至故得斷名者。釋第十句。頓命終者無斷末摩。唯漸命終有斷末摩。末摩是身中死穴。其量極小觸便致死。故正理引頌云身中有別處觸便令命終。如青蓮華鬢微塵等所觸(已上論文) 又解對法藏中說。眾生身中有百處名末摩。觸便致死。此言斷者。非如斬薪令成二分說名為斷。水等增時斷此末摩。猶如有人被斷頭已無覺知故。故得斷名。非成二分說名為斷。餘文可知。

地界何緣無斯斷用者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地界何緣無斯斷用者。問。

以無第四至外器三災者。答中兩解。一約內身有三災患。謂風．熱．痰。水增痰病起。火增熱病起。風增風病起。醫方中說身有三分。心已上痰分。心已下臍上熱分。臍已下風分。第二約外器亦有三災。火．水．風三似外三災。地界非災故無斷用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無第四至外器三災者。答中兩解。一約內身有三災患。謂風．熱．痰。水增痰病起。火增熱病起。風增風病起。醫方中說身有三分。心已上痰分。心已下臍上熱分。臍已下風分。第二約外器亦有三災。火．水．風三似外三災。地界非災故無斷用。

此斷末摩至必定當死者。顯斷末摩天中非有。然有兩種五衰相現。又正理論云。五小相現非定命終。遇勝善緣猶可轉故。大五相現決定命終。設遇強緣亦不轉故。非此五相諸天皆有。亦非此五一一皆具。總集而說故言有五。又婆沙一百九十云。問何處有斷末摩。答在欲界非色．無色界。於欲界中地獄無斷末摩以恒斷故。傍生．餓鬼有斷末摩。人中三洲非北𤘽盧洲。欲界諸天亦無斷末摩。彼非惱亂業果故。問何等補特伽羅有斷末摩。答異生．聖者皆有。於聖者中預流．一來．不還．阿羅漢．獨覺皆有。唯除世尊。無惱亂業故。諸佛世尊無斷末摩。聲音不壞無漸命終。以佛世尊諸根頓滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此斷末摩至必定當死者。顯斷末摩天中非有。然有兩種五衰相現。又正理論云。五小相現非定命終。遇勝善緣猶可轉故。大五相現決定命終。設遇強緣亦不轉故。非此五相諸天皆有。亦非此五一一皆具。總集而說故言有五。又婆沙一百九十云。問何處有斷末摩。答在欲界非色．無色界。於欲界中地獄無斷末摩以恒斷故。傍生．餓鬼有斷末摩。人中三洲非北𤘽盧洲。欲界諸天亦無斷末摩。彼非惱亂業果故。問何等補特伽羅有斷末摩。答異生．聖者皆有。於聖者中預流．一來．不還．阿羅漢．獨覺皆有。唯除世尊。無惱亂業故。諸佛世尊無斷末摩。聲音不壞無漸命終。以佛世尊諸根頓滅故。

世尊於此至何謂三聚者。此下就有情世間中。大文第二明三聚別 問世尊於此有情世間初生．次住．後沒三時中建立三聚。何謂三聚 又解生謂生有。住謂本有。沒謂死有。中謂中有。於此四種建立三聚。聚顯眾多有情。何謂三聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊於此至何謂三聚者。此下就有情世間中。大文第二明三聚別 問世尊於此有情世間初生．次住．後沒三時中建立三聚。何謂三聚 又解生謂生有。住謂本有。沒謂死有。中謂中有。於此四種建立三聚。聚顯眾多有情。何謂三聚。

頌曰至三不定性聚者。答。此即列名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至三不定性聚者。答。此即列名。

何名正性者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何名正性者。問。

謂契經言至是名正性者。答。此解正性。斷貪．瞋．癡．及慢．疑等一切惑盡名曰無餘。此斷即是涅槃擇滅名為正性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂契經言至是名正性者。答。此解正性。斷貪．瞋．癡．及慢．疑等一切惑盡名曰無餘。此斷即是涅槃擇滅名為正性。

定者謂聖至故名正定者。此別解定。定者謂聖。聖謂已有無漏道生。能遠離諸惡不善法故名為聖。謂若有人斷見等惑。便能獲得畢竟不退離繫得故。定盡煩惱。定得涅槃。於正性中定故名正定。諸有漏道亦證離繫。非能定盡惑。故不名正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定者謂聖至故名正定者。此別解定。定者謂聖。聖謂已有無漏道生。能遠離諸惡不善法故名為聖。謂若有人斷見等惑。便能獲得畢竟不退離繫得故。定盡煩惱。定得涅槃。於正性中定故名正定。諸有漏道亦證離繫。非能定盡惑。故不名正定。

諸已獲得至何非正定者。問。彼後或墮至不名正定者。答。雖已獲得順解脫分。彼人後時或造無間業墮邪定聚故。又得涅槃時未定故。非如預流者極七返有等。又彼得順解脫分人。未能捨三惡趣邪性故不名正定。又解得解脫分人至煖．頂已來容造五逆故。言彼後或墮邪定聚故。至下．中忍雖不墮邪定聚。彼得涅槃時未定故。非如預流者極七返有等。至增上忍．世第一法。雖得涅槃時有定限。以彼未能捨異生邪所依性故不名正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸已獲得至何非正定者。問。彼後或墮至不名正定者。答。雖已獲得順解脫分。彼人後時或造無間業墮邪定聚故。又得涅槃時未定故。非如預流者極七返有等。又彼得順解脫分人。未能捨三惡趣邪性故不名正定。又解得解脫分人至煖．頂已來容造五逆故。言彼後或墮邪定聚故。至下．中忍雖不墮邪定聚。彼得涅槃時未定故。非如預流者極七返有等。至增上忍．世第一法。雖得涅槃時有定限。以彼未能捨異生邪所依性故不名正定。

何名邪性者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何名邪性者。問。

謂諸地獄至是名邪性者。答。三惡趣總名邪性。又正理三十云。何名邪性。謂有三種。一趣邪性。二業邪性。三見邪性。即是惡趣．五無間業．五不正見如次為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂諸地獄至是名邪性者。答。三惡趣總名邪性。又正理三十云。何名邪性。謂有三種。一趣邪性。二業邪性。三見邪性。即是惡趣．五無間業．五不正見如次為體。

定謂無間至故名邪定者。別解定。定謂五無間業。造此業者必墮地獄。此五逆業於邪中定故故名邪定。若造餘業。雖亦有墮三惡趣者。而非定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定謂無間至故名邪定者。別解定。定謂五無間業。造此業者必墮地獄。此五逆業於邪中定故故名邪定。若造餘業。雖亦有墮三惡趣者。而非定故。

正邪定餘至可成二故者。釋不定性。正．邪定餘所有諸法名不定性。彼待善緣可成正定性。彼待惡緣可成邪定。非定屬一故名不定。諸有情類成就此三差別不同名三聚異。故集異門足論第四云。云何邪性聚答五無間業。云何正性定聚。答學．無學法。云何不定聚。答除五無間業餘有漏法及無為也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正邪定餘至可成二故者。釋不定性。正．邪定餘所有諸法名不定性。彼待善緣可成正定性。彼待惡緣可成邪定。非定屬一故名不定。諸有情類成就此三差別不同名三聚異。故集異門足論第四云。云何邪性聚答五無間業。云何正性定聚。答學．無學法。云何不定聚。答除五無間業餘有漏法及無為也。