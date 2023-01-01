俱舍論記卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱舍論記卷第九

沙門釋光述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門釋光述

分別世品第三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別世品第三之二

當往何趣至形狀如何者。此下第三諸門分別。總有十一門。此即第一明其形狀問。隨往何趣所起中有形狀如何。與所趣生為同。為別 或可。分為兩問。當往何趣。是一問。所起中有形狀如何。是第二問 或可。中有當往何趣用何業感。為一問。所起以下。為第二問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當往何趣至形狀如何者。此下第三諸門分別。總有十一門。此即第一明其形狀問。隨往何趣所起中有形狀如何。與所趣生為同。為別 或可。分為兩問。當往何趣。是一問。所起中有形狀如何。是第二問 或可。中有當往何趣用何業感。為一問。所起以下。為第二問。

頌曰至居生剎那後者。上兩句正答。下兩句明所似體 或可。初句。答初問。第二句。答第二問。下兩句如前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至居生剎那後者。上兩句正答。下兩句明所似體 或可。初句。答初問。第二句。答第二問。下兩句如前釋。

論曰至當本有形者。釋初兩句。中生二有雖滿業別牽引業同。業感所往亦招能往名一業引。由業同故。故此中有形似本有。如印．所印文像不殊 或可。中．生由同一業所引起。故所感中有應生天趣等當往天等 或彼中有同生有業感。此釋初句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至當本有形者。釋初兩句。中生二有雖滿業別牽引業同。業感所往亦招能往名一業引。由業同故。故此中有形似本有。如印．所印文像不殊 或可。中．生由同一業所引起。故所感中有應生天趣等當往天等 或彼中有同生有業感。此釋初句。

即由此義故此中有若往彼趣。即如前趣當本有形。釋第二句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即由此義故此中有若往彼趣。即如前趣當本有形。釋第二句。

若爾於一至焚燒母腹者。難。中有若如本有形者。於一狗等腹中。容有五子俱時命終各生一趣。五趣中有一時頓起。既有地獄中有現前。應如本有同受於苦。如何不能焚燒母腹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾於一至焚燒母腹者。難。中有若如本有形者。於一狗等腹中。容有五子俱時命終各生一趣。五趣中有一時頓起。既有地獄中有現前。應如本有同受於苦。如何不能焚燒母腹。

彼居本有至業所遮故者。答。地獄本有亦不恒燒。如暫遊彼十六增時而不被燒。況在中有。或如等活暫遇涼風。或稱等活暫時歇息亦不恒燒 設許能燒。如母眼不見。亦不可觸。以中有身極微細故。火亦應爾。諸趣中有雖居一腹微細義同。非互觸燒。業所遮故。准此。母腹亦不被燒。業所遮故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼居本有至業所遮故者。答。地獄本有亦不恒燒。如暫遊彼十六增時而不被燒。況在中有。或如等活暫遇涼風。或稱等活暫時歇息亦不恒燒 設許能燒。如母眼不見。亦不可觸。以中有身極微細故。火亦應爾。諸趣中有雖居一腹微細義同。非互觸燒。業所遮故。准此。母腹亦不被燒。業所遮故。

欲中有量至而根明利者。上言似本此言顯總。今別顯形。欲界中有量雖如小兒年五．六歲而根明利。若應生人趣如五．六歲。餘趣准知。恐疑身小何能起惑。而根明利能於父母生其愛．恚。又正理二十四云。有餘師說。欲界中有皆如本有盛年時量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲中有量至而根明利者。上言似本此言顯總。今別顯形。欲界中有量雖如小兒年五．六歲而根明利。若應生人趣如五．六歲。餘趣准知。恐疑身小何能起惑。而根明利能於父母生其愛．恚。又正理二十四云。有餘師說。欲界中有皆如本有盛年時量。

菩薩中有至四大洲等者。別顯菩薩中有量大 俱𦙁數名。如下當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩中有至四大洲等者。別顯菩薩中有量大 俱𦙁數名。如下當知。

若爾何故至來入已右脇者。難。若如盛年何故母見白象。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾何故至來入已右脇者。難。若如盛年何故母見白象。

此吉瑞相至非如所見者。答。夢見白象此表吉瑞先相。非關中有。菩薩九十一劫以來久捨傍生趣故。復引訖栗枳王夢見十事。皆表先兆 訖栗枳此云作事。是迦葉波佛父。夜夢十事旦白迦葉佛。佛答言。此表當來釋迦遺法弟子之先兆也 王夢見有一大象被閉室中更無門戶唯有小窓。其象方便投身得出。尾猶礙窓不能出者。此表釋迦遺法弟子。能捨父．母．妻．子出家修道。而於其中猶懷名利。不能捨離如尾礙窓 王夢見有一渴人求覓水飲。便有一井具八功德。隨逐其人不敢飲者。此表釋迦遺法弟子。諸道俗等不肯學法。有知法者為名利故隨彼為說而猶不學 王夢見以一升真珠博一升麨者。此喻釋迦遺法弟子為求名利故以佛正法為他人說希彼財物 王夢見栴檀博凡木者。表釋迦遺法弟子。以內正法博外書典 王夢見有妙園林華菓茂盛狂賊毀壞無有餘者。此表釋迦遺法弟子。磨滅如來正法苑也 王夢見有諸小象驅一大象令出群者。表釋迦遺法弟子。諸惡朋儻破戒苾芻擯斥持戒有德苾芻令出眾外 王夢見有一獼猴身塗糞穢湯突己眾見皆避者。表釋迦遺法弟子。諸破戒人以諸惡事誹謗好人見皆遠避 王夢見有一獼猴實無有德眾共扶捧海水灌頂立為王者。表釋迦遺法弟子。破戒苾芻實無所知為名利故。諸惡朋儻共相扶捧立為眾首 王夢見有廣堅衣有十八人各執少分四面爭挽衣不破者。表釋迦遺法弟子。分佛正法成十八部雖有異執而真法尚存依之修道皆得解脫。此顯所學之法 王夢見多人共集互相征伐死亡略盡者。此表釋迦遺法弟子。既分成十八各有門人部執不同互興鬪諍。此顯能學法人。如是所夢但表當來餘事先兆此非如所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此吉瑞相至非如所見者。答。夢見白象此表吉瑞先相。非關中有。菩薩九十一劫以來久捨傍生趣故。復引訖栗枳王夢見十事。皆表先兆 訖栗枳此云作事。是迦葉波佛父。夜夢十事旦白迦葉佛。佛答言。此表當來釋迦遺法弟子之先兆也 王夢見有一大象被閉室中更無門戶唯有小窓。其象方便投身得出。尾猶礙窓不能出者。此表釋迦遺法弟子。能捨父．母．妻．子出家修道。而於其中猶懷名利。不能捨離如尾礙窓 王夢見有一渴人求覓水飲。便有一井具八功德。隨逐其人不敢飲者。此表釋迦遺法弟子。諸道俗等不肯學法。有知法者為名利故隨彼為說而猶不學 王夢見以一升真珠博一升麨者。此喻釋迦遺法弟子為求名利故以佛正法為他人說希彼財物 王夢見栴檀博凡木者。表釋迦遺法弟子。以內正法博外書典 王夢見有妙園林華菓茂盛狂賊毀壞無有餘者。此表釋迦遺法弟子。磨滅如來正法苑也 王夢見有諸小象驅一大象令出群者。表釋迦遺法弟子。諸惡朋儻破戒苾芻擯斥持戒有德苾芻令出眾外 王夢見有一獼猴身塗糞穢湯突己眾見皆避者。表釋迦遺法弟子。諸破戒人以諸惡事誹謗好人見皆遠避 王夢見有一獼猴實無有德眾共扶捧海水灌頂立為王者。表釋迦遺法弟子。破戒苾芻實無所知為名利故。諸惡朋儻共相扶捧立為眾首 王夢見有廣堅衣有十八人各執少分四面爭挽衣不破者。表釋迦遺法弟子。分佛正法成十八部雖有異執而真法尚存依之修道皆得解脫。此顯所學之法 王夢見多人共集互相征伐死亡略盡者。此表釋迦遺法弟子。既分成十八各有門人部執不同互興鬪諍。此顯能學法人。如是所夢但表當來餘事先兆此非如所見。

又諸中有至前少後大者。此文意證從生門入非從右脇。故雙生者前生者小以後入胎故。後生者大以前入胎故。又婆沙七十云問菩薩中有何處入胎。答從右脇入。正知入胎。於母母想無婬愛故。復有說者從生門入。諸卵．胎生法應爾故。問輪王．獨覺先中有位何處入胎。答從右脇入。正知入胎。於母母想無婬愛故。復有說者從生門入。諸卵．胎生法應爾故。有餘師說菩薩福慧極增上故將入胎時無顛倒想不起婬愛。輪王．獨覺雖有福慧非極增上。將入胎時。雖無倒想亦起婬愛。故入胎位必從生門入 又正理云。理實中有隨欲入胎。非要生門無障礙故。然由業力胎藏所拘 正理同婆沙前師。此論同婆沙後師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又諸中有至前少後大者。此文意證從生門入非從右脇。故雙生者前生者小以後入胎故。後生者大以前入胎故。又婆沙七十云問菩薩中有何處入胎。答從右脇入。正知入胎。於母母想無婬愛故。復有說者從生門入。諸卵．胎生法應爾故。問輪王．獨覺先中有位何處入胎。答從右脇入。正知入胎。於母母想無婬愛故。復有說者從生門入。諸卵．胎生法應爾故。有餘師說菩薩福慧極增上故將入胎時無顛倒想不起婬愛。輪王．獨覺雖有福慧非極增上。將入胎時。雖無倒想亦起婬愛。故入胎位必從生門入 又正理云。理實中有隨欲入胎。非要生門無障礙故。然由業力胎藏所拘 正理同婆沙前師。此論同婆沙後師。

法善現說至寢如仙隱林者。問。菩薩中有若如盛年。善現說頌復云何通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法善現說至寢如仙隱林者。問。菩薩中有若如盛年。善現說頌復云何通。

不必須通至造頌無失者。就答中。一非三藏教不必須通。二諸諷頌言或過實故。三若必須通如菩薩母所見夢想。善現造頌無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不必須通至造頌無失者。就答中。一非三藏教不必須通。二諸諷頌言或過實故。三若必須通如菩薩母所見夢想。善現造頌無失。

色界中有至無慚愧故者。明色界中有量。及明中有有色衣無衣。如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色界中有至無慚愧故者。明色界中有量。及明中有有色衣無衣。如文可知。

所似本有其體是何者。此下釋後兩句。此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所似本有其體是何者。此下釋後兩句。此即問也。

謂死有前至中闕具三者。初即正答前問。次總明有體。四位不同。若欲．色二界有色有情具足四有。若無色界唯闕中有具餘三有 言結生者。結謂結續即不斷義。又婆沙一百九十二云。如說四有謂本有．死有．中有．生有。有聲目多義如前廣說。此中有聲說屬眾同分有情數五蘊名有。云何本有。答除生分死分諸蘊中間諸有。此則一期五蘊．四蘊為性。問何故此有說名本有。答此是前時所造業生故名本有。問若爾餘有亦本有。皆前時所造業所生故。答若是前時所造業生麁顯易覺。明了現見者說名本有。餘雖前時所造業生。而微隱難覺非明了現見是以不說。云何死有。答死分諸蘊。則命終時五蘊．四蘊為性。云何中有。答除死分生分諸蘊中間諸有。則二有中間五蘊為性。問何故此有說名中有。答此於二有中間生故名中有。問若爾餘有亦是中有。皆於二有中間生故。答若於二有中間生。非趣所攝者名中有。餘雖二有中間生。而是趣攝不名中有。云何生有。答生分諸蘊。則結生時五蘊四蘊為性。廣如彼釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂死有前至中闕具三者。初即正答前問。次總明有體。四位不同。若欲．色二界有色有情具足四有。若無色界唯闕中有具餘三有 言結生者。結謂結續即不斷義。又婆沙一百九十二云。如說四有謂本有．死有．中有．生有。有聲目多義如前廣說。此中有聲說屬眾同分有情數五蘊名有。云何本有。答除生分死分諸蘊中間諸有。此則一期五蘊．四蘊為性。問何故此有說名本有。答此是前時所造業生故名本有。問若爾餘有亦本有。皆前時所造業所生故。答若是前時所造業生麁顯易覺。明了現見者說名本有。餘雖前時所造業生。而微隱難覺非明了現見是以不說。云何死有。答死分諸蘊。則命終時五蘊．四蘊為性。云何中有。答除死分生分諸蘊中間諸有。則二有中間五蘊為性。問何故此有說名中有。答此於二有中間生故名中有。問若爾餘有亦是中有。皆於二有中間生故。答若於二有中間生。非趣所攝者名中有。餘雖二有中間生。而是趣攝不名中有。云何生有。答生分諸蘊。則結生時五蘊四蘊為性。廣如彼釋。

已說形量餘義當辨者。結前問起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說形量餘義當辨者。結前問起。

頌曰至地獄頭歸下者。此兩行頌明次九門。一明眼境。二行遲疾。三明具根。四明無對。五不可轉。六明所食。七明住時。八明結生心。九明行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至地獄頭歸下者。此兩行頌明次九門。一明眼境。二行遲疾。三明具根。四明無對。五不可轉。六明所食。七明住時。八明結生心。九明行相。

論曰至謂自下除上者。此中有身。五趣同類各別相見。異趣相望即不相見。若有修得極淨天眼。亦能得見異趣中有。諸生得眼皆不能見中有以極細故。第二師上能兼下。所以天中有眼能見五趣。下不及上所以地獄唯見自類。故言自下除上。若依婆沙七十總有三說。兩說同此論。更有一說云。復有說者地獄中有見五中有。乃至天中有亦見五中有 然無評家。此論頌文既云同見。且以此論初師為正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至謂自下除上者。此中有身。五趣同類各別相見。異趣相望即不相見。若有修得極淨天眼。亦能得見異趣中有。諸生得眼皆不能見中有以極細故。第二師上能兼下。所以天中有眼能見五趣。下不及上所以地獄唯見自類。故言自下除上。若依婆沙七十總有三說。兩說同此論。更有一說云。復有說者地獄中有見五中有。乃至天中有亦見五中有 然無評家。此論頌文既云同見。且以此論初師為正。

一切通中至最強盛故者。業之通故依主釋也。此中文意大分可知 問此論中說一切通中業通最疾。是即中有行最疾。何故婆沙第七十云。如是說者神境通力行勢迅速非諸中有 一解云此論言疾者是無礙義。謂無能礙疾往受生故言最疾。非謂行疾。婆沙據行疾故言神境通速非諸中有。故婆沙通經云。經說業力勝神通者。依無障礙說業力勝。凡欲受生。上至佛等亦不能遮若依行勢而作論者。應說神通勝於中有。謂獨覺等。除佛能礙。佛不作意不能出三千界。亦有所礙。此中有去無能礙者。若作此說同婆沙 二又解神境通有三種謂意勢．勝解．運身 此論云一切通中業通最疾者。約運身而說。據少分一切。謂此中有望彼運身即疾。婆沙約意勢．勝解。故言神境通疾非諸中有。各據一義亦不相違 三又解或可。俱舍據婆沙初師義說。故言中有行疾。以經說業力勝神通故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切通中至最強盛故者。業之通故依主釋也。此中文意大分可知 問此論中說一切通中業通最疾。是即中有行最疾。何故婆沙第七十云。如是說者神境通力行勢迅速非諸中有 一解云此論言疾者是無礙義。謂無能礙疾往受生故言最疾。非謂行疾。婆沙據行疾故言神境通速非諸中有。故婆沙通經云。經說業力勝神通者。依無障礙說業力勝。凡欲受生。上至佛等亦不能遮若依行勢而作論者。應說神通勝於中有。謂獨覺等。除佛能礙。佛不作意不能出三千界。亦有所礙。此中有去無能礙者。若作此說同婆沙 二又解神境通有三種謂意勢．勝解．運身 此論云一切通中業通最疾者。約運身而說。據少分一切。謂此中有望彼運身即疾。婆沙約意勢．勝解。故言神境通疾非諸中有。各據一義亦不相違 三又解或可。俱舍據婆沙初師義說。故言中有行疾。以經說業力勝神通故。

一切中有皆具五根者。以求生有故無不具根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切中有皆具五根者。以求生有故無不具根。

對謂對礙至有虫生故者。釋無對義。鐵圍有虫顯無礙義。餘文可知 應往彼趣至定不往餘者。明中有不可轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對謂對礙至有虫生故者。釋無對義。鐵圍有虫顯無礙義。餘文可知 應往彼趣至定不往餘者。明中有不可轉。

欲中有身資段食不者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲中有身資段食不者。問。

雖資段食然細非麁者。答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖資段食然細非麁者。答。

其細者何者。徵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其細者何者。徵。

謂唯香氣至好香為食者。健達縛是短音中呼。若長聲中喚應言健達頞縛。其健達名香是字緣。頞縛是字界。或目尋義。或目食義。尋謂尋香。食謂食香。以健達助頞縛。即名健達頞縛。此中依短聲中呼略去頞字但言健達縛。若長聲喚達即亦攝頞。若短聲喚達即不收頞。雖短聲喚達亦無有過 引聲明中體例來證。如設建途．及羯建途。竝是短聲。中喚建若以長聲。應言設建頞途．羯建頞途。設建．羯建竝是字緣。頞途是字界。長聲．短聲類前應解 依聲明論有字界．字緣。其字界有字緣來助。即有種種義出。如米．麵等鹽等助時即有種種味出。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂唯香氣至好香為食者。健達縛是短音中呼。若長聲中喚應言健達頞縛。其健達名香是字緣。頞縛是字界。或目尋義。或目食義。尋謂尋香。食謂食香。以健達助頞縛。即名健達頞縛。此中依短聲中呼略去頞字但言健達縛。若長聲喚達即亦攝頞。若短聲喚達即不收頞。雖短聲喚達亦無有過 引聲明中體例來證。如設建途．及羯建途。竝是短聲。中喚建若以長聲。應言設建頞途．羯建頞途。設建．羯建竝是字緣。頞途是字界。長聲．短聲類前應解 依聲明論有字界．字緣。其字界有字緣來助。即有種種義出。如米．麵等鹽等助時即有種種味出。餘文可知。

如是中有為住幾時者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是中有為住幾時者。問。

大德說言至應立死有者。就答中總有四解。此即初師說由中生二有一業引故。故於中有得住多時。若異此者中．生別業所感。中有命根最後滅時應立死有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德說言至應立死有者。就答中總有四解。此即初師說由中生二有一業引故。故於中有得住多時。若異此者中．生別業所感。中有命根最後滅時應立死有。

設有肉聚至頓來至此者。假設為問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有肉聚至頓來至此者。假設為問。

雖無經論至不可思議者。大德釋通。或有頓生或有漸待。由貪愛故。覺悟先過去感虫身業。如從睡覺令起作用。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖無經論至不可思議者。大德釋通。或有頓生或有漸待。由貪愛故。覺悟先過去感虫身業。如從睡覺令起作用。餘文可知。

尊者世友言至便數死數生者。第二師說。若生緣未合極經七日。數死數生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友言至便數死數生者。第二師說。若生緣未合極經七日。數死數生。

有餘師言極七七日者。第三師解。中有極經七七日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘師言極七七日者。第三師解。中有極經七七日。

毘婆沙說至餘處餘類者。第四師正義。若定此處此類父母應生業力。即令此父母緣和合。雖住遠方令其即至雖極持戒亦起染心。若非定託此父母和合緣。如其所應。便即寄生餘處．餘類。如人中有寄鶴卵生。雖寄彼生還是人攝。餘寄受生準此應釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘婆沙說至餘處餘類者。第四師正義。若定此處此類父母應生業力。即令此父母緣和合。雖住遠方令其即至雖極持戒亦起染心。若非定託此父母和合緣。如其所應。便即寄生餘處．餘類。如人中有寄鶴卵生。雖寄彼生還是人攝。餘寄受生準此應釋。

有說轉受至後四同類者。此家意說。若緣不定轉受相似類身。如家牛欲增屬夏。狗屬秋。熊屬冬。馬屬春。若野牛．野干．羆．驢欲增無定。前四中有若不遇時。如次轉生後四同類。此非正義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說轉受至後四同類者。此家意說。若緣不定轉受相似類身。如家牛欲增屬夏。狗屬秋。熊屬冬。馬屬春。若野牛．野干．羆．驢欲增無定。前四中有若不遇時。如次轉生後四同類。此非正義。

豈不中有至轉受相似者。論主破。豈不中有必無與生有眾同分別。一業引故。何可言轉受相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豈不中有至轉受相似者。論主破。豈不中有必無與生有眾同分別。一業引故。何可言轉受相似。

如是中有至或作不男者。此明中有起顛倒心。義便復明住胎。隨前起貪面有向背。右勝左劣。故男右女左。又正理云。女．男串習左．右事故。宿因分別力使然故 言蘊厚者。漸堅厚也。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是中有至或作不男者。此明中有起顛倒心。義便復明住胎。隨前起貪面有向背。右勝左劣。故男右女左。又正理云。女．男串習左．右事故。宿因分別力使然故 言蘊厚者。漸堅厚也。餘文可知。

於此義中至依精血住者。此中義便明精血大種。成根依不成根依。總起兩問 根謂身根。以初生時唯身根故 依謂所依大種 問為由業力令中有末後念同時精血大種。即成生有初念根依大種 言即成者。約相續道說。言前念大種成後念根依大種。若橫剋而言。後念根依大種。實非用彼前念精血大種所成。以彼落謝故。但為同類因無間引起。故言即成根依。如變乳成酪。變水成虫。還約相續道說言乳即成酪。水即成虫。若橫望而言。酪之與虫非即乳．水。此即敘初問意。第二問意。為業別生中有後念根依家大種。依精血住。能成生有初念根依。不由前念精血大種成後根依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此義中至依精血住者。此中義便明精血大種。成根依不成根依。總起兩問 根謂身根。以初生時唯身根故 依謂所依大種 問為由業力令中有末後念同時精血大種。即成生有初念根依大種 言即成者。約相續道說。言前念大種成後念根依大種。若橫剋而言。後念根依大種。實非用彼前念精血大種所成。以彼落謝故。但為同類因無間引起。故言即成根依。如變乳成酪。變水成虫。還約相續道說言乳即成酪。水即成虫。若橫望而言。酪之與虫非即乳．水。此即敘初問意。第二問意。為業別生中有後念根依家大種。依精血住。能成生有初念根依。不由前念精血大種成後根依。

有言精血至增羯吒私者。答。有二師。此即初師。此師意說精血大種即成根依。謂前念無根精血大種。與中有俱滅。引後生有初念有根大種無間續生 彼計生有初念根依大種。用中有後位精血大種為同類因無間引起。如種因滅芽果續生。由攬精血大種成根依故。初位得羯剌藍名。經云不淨生羯剌藍證知精血大種即成根依。又經云初受生時執受血滴成身。故知精血大種即成根依 羯吒私者。此名貪愛。亦名血鑊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有言精血至增羯吒私者。答。有二師。此即初師。此師意說精血大種即成根依。謂前念無根精血大種。與中有俱滅。引後生有初念有根大種無間續生 彼計生有初念根依大種。用中有後位精血大種為同類因無間引起。如種因滅芽果續生。由攬精血大種成根依故。初位得羯剌藍名。經云不淨生羯剌藍證知精血大種即成根依。又經云初受生時執受血滴成身。故知精血大種即成根依 羯吒私者。此名貪愛。亦名血鑊。

有餘師言至無相違失者。第二師解。由業力故別生根依大種。是中有末身根大種為同類因。引起生有初念根依大種。此中有末身根大種依精血住。精血即是大種同時精血。依彼不淨為緣住故。寄喻來況。如依棄糞別有虫生。若不依彼不淨為緣。無力能生生有根依。如種生芽必依地等。經云父母不淨生羯剌藍者。不淨聚中根依大種生羯剌藍。故與彼經無相違失。正理論意評取此論後師。破此論前師云。彼執生有色法生時非中有色相續而起。與芽從種道理相違。無情與情為種引起不應道理。相續異故。有情．無情二色俱滅後情色起。無情為因情不為因言非應理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘師言至無相違失者。第二師解。由業力故別生根依大種。是中有末身根大種為同類因。引起生有初念根依大種。此中有末身根大種依精血住。精血即是大種同時精血。依彼不淨為緣住故。寄喻來況。如依棄糞別有虫生。若不依彼不淨為緣。無力能生生有根依。如種生芽必依地等。經云父母不淨生羯剌藍者。不淨聚中根依大種生羯剌藍。故與彼經無相違失。正理論意評取此論後師。破此論前師云。彼執生有色法生時非中有色相續而起。與芽從種道理相違。無情與情為種引起不應道理。相續異故。有情．無情二色俱滅後情色起。無情為因情不為因言非應理。

如是且說至今次當說者。結前生下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是且說至今次當說者。結前生下。

若濕生者至處有淨穢者。明濕．化二生。如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若濕生者至處有淨穢者。明濕．化二生。如文可知。

豈於地獄亦生愛染者。難。化生染處故生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豈於地獄亦生愛染者。難。化生染處故生。

由心倒故至投身於彼者。答文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由心倒故至投身於彼者。答文可知。

先舊諸師至馳往赴彼者。經部先舊諸師。或說一切有部先舊諸師。由見先造感彼地獄業時。共遊獵等己身伴類馳往赴彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先舊諸師至馳往赴彼者。經部先舊諸師。或說一切有部先舊諸師。由見先造感彼地獄業時。共遊獵等己身伴類馳往赴彼。

又天中有至樂寂修苦行者。此明中有行相。且約人中死者生諸趣說。若約餘處中有受生行相不定。且如色究竟天生四天王天中無妨頭下足上。如從下地獄生上地獄無妨頭上足下。故婆沙七十云。且依人中命終者說。若地獄死還生地獄。不必頭下足上而行。若天中死還生天趣。不必足下頭上而行。若地獄死生於人趣應首上昇。若天中死生於人趣應頭歸下。鬼及傍生二趣中有。隨所往處如應當知。此是婆沙正義。應知人．鬼．傍生各自往趣中有行相。還如人等傍行馳赴。如鳥飛空如盡飛仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又天中有至樂寂修苦行者。此明中有行相。且約人中死者生諸趣說。若約餘處中有受生行相不定。且如色究竟天生四天王天中無妨頭下足上。如從下地獄生上地獄無妨頭上足下。故婆沙七十云。且依人中命終者說。若地獄死還生地獄。不必頭下足上而行。若天中死還生天趣。不必足下頭上而行。若地獄死生於人趣應首上昇。若天中死生於人趣應頭歸下。鬼及傍生二趣中有。隨所往處如應當知。此是婆沙正義。應知人．鬼．傍生各自往趣中有行相。還如人等傍行馳赴。如鳥飛空如盡飛仙。

前說倒心至皆定爾耶者。此下十一明入胎。牒前問起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前說倒心至皆定爾耶者。此下十一明入胎。牒前問起。

不爾經言入胎有四者。答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不爾經言入胎有四者。答。

其四者何者。徵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其四者何者。徵。

頌曰至如次四餘生者。答。初頌明四種入胎三時差別。後頌約人釋四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至如次四餘生者。答。初頌明四種入胎三時差別。後頌約人釋四。

論曰至故逆說四者。釋前三句。若修福智能有正知。不修福智不能正知。若依經次第從劣向勝。三時不知應第一說。餘三次第如此論。順結頌法恐有犯聲。故逆說第一為第四。故婆沙一百七十二說三時不知為第一 餘如此論次第 又解凡諸頌中作四句法。兩單在初。俱是第三。俱非第四。以三時俱不知義當俱非句。故逆說第一為第四 又解依經次第。一三時不知。二三時知。三二時知。四一時知。恐有犯聲順結頌法故逆說四種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至故逆說四者。釋前三句。若修福智能有正知。不修福智不能正知。若依經次第從劣向勝。三時不知應第一說。餘三次第如此論。順結頌法恐有犯聲。故逆說第一為第四。故婆沙一百七十二說三時不知為第一 餘如此論次第 又解凡諸頌中作四句法。兩單在初。俱是第三。俱非第四。以三時俱不知義當俱非句。故逆說第一為第四 又解依經次第。一三時不知。二三時知。三二時知。四一時知。恐有犯聲順結頌法故逆說四種。

諸卵生者至皆恒無知者。釋第四句。明卵生三位不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸卵生者至皆恒無知者。釋第四句。明卵生三位不知。

如何卵生至言入胎藏者。問。應言入卵如何入胎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何卵生至言入胎藏者。問。應言入卵如何入胎。

以卵生者至入胎無失者。答。入胎從初名說。卵生據當以論。如言造作有為。造作是現業。有為是當果。現造業時言當果者從當名說。正煮米時言煮飯者從當名說。正磨麥時言磨麨者。亦從者問當說。故說卵生入胎無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以卵生者至入胎無失者。答。入胎從初名說。卵生據當以論。如言造作有為。造作是現業。有為是當果。現造業時言當果者從當名說。正煮米時言煮飯者從當名說。正磨麥時言磨麨者。亦從者問當說。故說卵生入胎無失。

云何三位正不正知者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何三位正不正知者。問。

且諸有情至不正知者者。此下答。此顯不正知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且諸有情至不正知者者。此下答。此顯不正知。

若於三位至自知住出者。此明正知。無顛倒想知入．住．出故名正知。顯宗十三云。豈不續有定是染心。何容正知入母胎藏。正知．正念說根律儀。夫根律儀決應是善。無斯過失。一切正知皆善性攝非所許故。異此應無正知妄語。或入胎位。據相續說。非唯正結生有剎那。於此位中善多染少。從多分故說為正知。或令於彼發起恭敬於不迷亂立正知名。謂如實知此是我父此是我母。故名正知。云何第三後有菩薩於感果等皆明了知。而入胎時有如是事。無始串習率爾起心斯有何過。或唯發起親愛染心無非法愛(解云第一如境知故。第二從多分說。第三不迷亂故名正知)又婆沙七十云。諸有情類多起如是顛倒想已而入母胎。唯除菩薩將入胎時。於父父想。於母母想。雖能正知而於其母起親附愛。乘斯愛力便入母胎 又婆沙一百七十二說菩薩正知中云。便於父母等生親愛由此結生 婆沙前文言而於其母起親附愛者。從強多分說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於三位至自知住出者。此明正知。無顛倒想知入．住．出故名正知。顯宗十三云。豈不續有定是染心。何容正知入母胎藏。正知．正念說根律儀。夫根律儀決應是善。無斯過失。一切正知皆善性攝非所許故。異此應無正知妄語。或入胎位。據相續說。非唯正結生有剎那。於此位中善多染少。從多分故說為正知。或令於彼發起恭敬於不迷亂立正知名。謂如實知此是我父此是我母。故名正知。云何第三後有菩薩於感果等皆明了知。而入胎時有如是事。無始串習率爾起心斯有何過。或唯發起親愛染心無非法愛(解云第一如境知故。第二從多分說。第三不迷亂故名正知)又婆沙七十云。諸有情類多起如是顛倒想已而入母胎。唯除菩薩將入胎時。於父父想。於母母想。雖能正知而於其母起親附愛。乘斯愛力便入母胎 又婆沙一百七十二說菩薩正知中云。便於父母等生親愛由此結生 婆沙前文言而於其母起親附愛者。從強多分說。

又別顯示至以當名顯者。釋第五．第六句。將入胎時在中有位非輪王等。言輪王等從當名說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又別顯示至以當名顯者。釋第五．第六句。將入胎時在中有位非輪王等。言輪王等從當名說。

何緣如是三品不同者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣如是三品不同者。問。

由業智俱至勝福智故者。釋第七句及如次。可知。除前三種至合成第四者。釋四餘生三時不知。又婆沙一百七十二云。有說第四入胎謂菩薩。第三入胎謂獨覺。第二入胎謂輪王。第一入胎謂餘有情。有說第四入胎謂菩薩。第三入胎謂獨覺。第二入胎謂波羅蜜多聲聞。第一入胎謂餘有情。有說第四入胎謂菩薩。第三入胎謂獨覺。第二入胎謂預流．一來。第一入胎謂餘有情。如彼廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由業智俱至勝福智故者。釋第七句及如次。可知。除前三種至合成第四者。釋四餘生三時不知。又婆沙一百七十二云。有說第四入胎謂菩薩。第三入胎謂獨覺。第二入胎謂輪王。第一入胎謂餘有情。有說第四入胎謂菩薩。第三入胎謂獨覺。第二入胎謂波羅蜜多聲聞。第一入胎謂餘有情。有說第四入胎謂菩薩。第三入胎謂獨覺。第二入胎謂預流．一來。第一入胎謂餘有情。如彼廣說。

又云。復次此四種入胎皆謂菩薩。於中有說第四入胎是第三阿僧祇耶菩薩。第三入胎是第二阿僧祇菩薩。第二入胎是初阿僧企耶菩薩。第一入胎是此前菩薩。更有說非是正義。評家自破如彼廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又云。復次此四種入胎皆謂菩薩。於中有說第四入胎是第三阿僧祇耶菩薩。第三入胎是第二阿僧祇菩薩。第二入胎是初阿僧企耶菩薩。第一入胎是此前菩薩。更有說非是正義。評家自破如彼廣說。

此中外道至有我義成者。此下大文第二遮外計。此即先敘執我者計。即是勝論．數論等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中外道至有我義成者。此下大文第二遮外計。此即先敘執我者計。即是勝論．數論等。

今為遮彼至故有輪無初者。此即正遮。前頌明無有我但由惑業而得入胎。後頌顯相續不斷有輪無初。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今為遮彼至故有輪無初者。此即正遮。前頌明無有我但由惑業而得入胎。後頌顯相續不斷有輪無初。

論曰至我為何相者。論主徵問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至我為何相者。論主徵問。

能捨此蘊能續餘蘊者。執我者答。我能捨此蘊。我能續餘蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能捨此蘊能續餘蘊者。執我者答。我能捨此蘊。我能續餘蘊。

內用士夫至唯除法假者。論主破。內用士夫我此定非有。如色等有體現量可知。如眼等有用比量可知。不可得故。於聖教中世尊復云。有業有異熟。作者實我不可得故。謂能捨此前蘊及能續餘後蘊。但是法假。此之法假非所遮遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內用士夫至唯除法假者。論主破。內用士夫我此定非有。如色等有體現量可知。如眼等有用比量可知。不可得故。於聖教中世尊復云。有業有異熟。作者實我不可得故。謂能捨此前蘊及能續餘後蘊。但是法假。此之法假非所遮遣。

法假謂何者。執我者問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法假謂何者。執我者問。

依此有彼至廣說緣起者。答。依此因有彼果有。此因生故彼果生。廣說十二緣起。今明捨此往餘即是因果前後相續。即於此法假名作者無別作者。故正理二十五云。為顯因果相續諸行。即是作者故復說言。依此有彼有。此生故彼生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此有彼至廣說緣起者。答。依此因有彼果有。此因生故彼果生。廣說十二緣起。今明捨此往餘即是因果前後相續。即於此法假名作者無別作者。故正理二十五云。為顯因果相續諸行。即是作者故復說言。依此有彼有。此生故彼生。

若爾何等我非所遮者。執我者問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾何等我非所遮者。執我者問。

唯有諸蘊至非所遮遣者。答。於蘊假立我非所遮遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有諸蘊至非所遮遣者。答。於蘊假立我非所遮遣。

若爾應許至轉至餘世者。執我者難。應許蘊常從此前世轉至餘後世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾應許至轉至餘世者。執我者難。應許蘊常從此前世轉至餘後世。

蘊剎那滅至入胎義成者。蘊剎那滅於轉無能。由惑．業力中有入胎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘊剎那滅至入胎義成者。蘊剎那滅於轉無能。由惑．業力中有入胎。

如業所引至次第增長者。如業所引諸蘊相續。復由惑．業轉趣餘世 謂非一切已下別顯。諸蘊非皆長短量齊引壽業因有差別故隨能引業增微次第增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如業所引至次第增長者。如業所引諸蘊相續。復由惑．業轉趣餘世 謂非一切已下別顯。諸蘊非皆長短量齊引壽業因有差別故隨能引業增微次第增長。

云何次第者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何次第者。問。

如聖說言至形相滿位者。答。此明胎內五時次第生長 羯剌藍。此云和合。或云雜穢。或云凝滑 頞部曇。此云皰 閉尸。此云血肉 健南。此云堅肉 盋羅奢佉此云支節後髮毛爪等乃至色根形相滿位總名第五位 若依正量部髮等已去為第六位。此胎中子處胎之時。如箭入身損害其母故名胎中箭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如聖說言至形相滿位者。答。此明胎內五時次第生長 羯剌藍。此云和合。或云雜穢。或云凝滑 頞部曇。此云皰 閉尸。此云血肉 健南。此云堅肉 盋羅奢佉此云支節後髮毛爪等乃至色根形相滿位總名第五位 若依正量部髮等已去為第六位。此胎中子處胎之時。如箭入身損害其母故名胎中箭。

由業所起至劇苦難任者。由風力故轉胎中箭。足上頭下令趣產門。如經糞團過量閟澁。從此胎中向下轉隨。由逼迫故劇苦難任 或可。從此產門出後轉墮草等劇苦難任。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由業所起至劇苦難任者。由風力故轉胎中箭。足上頭下令趣產門。如經糞團過量閟澁。從此胎中向下轉隨。由逼迫故劇苦難任 或可。從此產門出後轉墮草等劇苦難任。

其母或時至所趣難了者明未出胎有難而死。其母或時行．住．坐．臥威儀過分。或時飲食冷．熱過分。或時執作事業過分。或由其子宿罪業力死於胎中。乃至分解支節牽出於外。然此胎子乘宿所為順後受業。於三界．五趣所趣難了。准此文中有但能造順現滿業。順生。順後若滿若生皆不能造。故言順後受業 晱末黎。是草名。其汁滑。或是樹名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其母或時至所趣難了者明未出胎有難而死。其母或時行．住．坐．臥威儀過分。或時飲食冷．熱過分。或時執作事業過分。或由其子宿罪業力死於胎中。乃至分解支節牽出於外。然此胎子乘宿所為順後受業。於三界．五趣所趣難了。准此文中有但能造順現滿業。順生。順後若滿若生皆不能造。故言順後受業 晱末黎。是草名。其汁滑。或是樹名。

或復無難至細麁飲食者。明無難出胎 如刀．如灰麁澁兩手 清蘇。謂醍醐也。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復無難至細麁飲食者。明無難出胎 如刀．如灰麁澁兩手 清蘇。謂醍醐也。餘文可知。

次第轉增至旋環無始者。至根熟位復起惑．業中有相續更趣餘世。如是今身惑．業為因故後世生。後世生復為因起於惑．業。從此惑．業更復有生。故知有輪旋環無始 或可。如是前身惑．業為因故今世生。今世生復為因起於惑．業。從此惑．業更復有生。故知有輪旋環無始。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第轉增至旋環無始者。至根熟位復起惑．業中有相續更趣餘世。如是今身惑．業為因故後世生。後世生復為因起於惑．業。從此惑．業更復有生。故知有輪旋環無始 或可。如是前身惑．業為因故今世生。今世生復為因起於惑．業。從此惑．業更復有生。故知有輪旋環無始。

若執有始至芽必不生者。有外道計。或化地部計。初念法不從因生。第二念已去方從因生。彼計有始。後位應不從因生。以是生故猶如初位。初位應從因生。以是生故。猶如後位。若初．後位皆無因生便違現量。現見芽等因種等生。隨其所應由何方處由何時節俱決定故。又由火等為因。熟變等果生。由此定無無因起法常因論如前已遣。是故生死決定無初。然有後邊。由惑．業因盡故。生果必依惑．業因故。若惑．業因滅壞之時生果必亡。理定應爾。如種因滅壞芽等果必不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若執有始至芽必不生者。有外道計。或化地部計。初念法不從因生。第二念已去方從因生。彼計有始。後位應不從因生。以是生故猶如初位。初位應從因生。以是生故。猶如後位。若初．後位皆無因生便違現量。現見芽等因種等生。隨其所應由何方處由何時節俱決定故。又由火等為因。熟變等果生。由此定無無因起法常因論如前已遣。是故生死決定無初。然有後邊。由惑．業因盡故。生果必依惑．業因故。若惑．業因滅壞之時生果必亡。理定應爾。如種因滅壞芽等果必不生。

如是蘊相續至中八據圓滿者。此下第八明十二緣起。就中。一廣明十二。二略攝喻顯 就廣明中。一總辨。二別明。就總辨中。一總判支位。二別顯體性。三明本說意。四以略攝廣。五遣通疑難。六會釋經文。此即第一總判支位。牒前標宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是蘊相續至中八據圓滿者。此下第八明十二緣起。就中。一廣明十二。二略攝喻顯 就廣明中。一總辨。二別明。就總辨中。一總判支位。二別顯體性。三明本說意。四以略攝廣。五遣通疑難。六會釋經文。此即第一總判支位。牒前標宗。

論曰至及現三生者。明十二三際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至及現三生者。明十二三際。

云何十二支於三際建立者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何十二支於三際建立者。問。

謂前後際至八在中際者。答可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂前後際至八在中際者。答可知。

此中際八至皆具有不者。問。中八皆具不。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中際八至皆具有不者。問。中八皆具不。

非皆具有者。答不具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非皆具有者。答不具。

若爾何故說有八支者。難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾何故說有八支者。難。

據圓滿者至乃至廣說者。釋。說有八支據圓滿者具歷八位。非諸中夭。以或在名色支命終唯歷二位。乃至或在取支命終但歷七位。及色界無名色支。以彼化生諸根必具。無色界無名色六處支。以無色故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 據圓滿者至乃至廣說者。釋。說有八支據圓滿者具歷八位。非諸中夭。以或在名色支命終唯歷二位。乃至或在取支命終但歷七位。及色界無名色支。以彼化生諸根必具。無色界無名色六處支。以無色故。

但據欲界具八支者。引經證欲界具有八支。經言識若不入胎名色得增長廣大不。不也。世尊乃至廣說八支 既言入胎明知據欲。彼經具說。明據圓滿 問若上界不具十二。即與婆沙評家相違。如婆沙二十三云。問此經中說名色緣六處。應不遍說四生有情。謂胎卵生諸根漸起可說名色緣六處。化生有情諸根頓起。云何可說名色緣六處。但應說識緣生六處。有作是說此經但說欲界．三生。不說上界化生。亦無有失。應作是說此經通說三界四生。謂化生者初受生時雖具諸根而未猛利。後漸增長方得猛利。未猛利時初剎那頃名識。第二剎那以後名名色支。至猛利位名六處支。是故此經無不遍失 又婆沙二十四云。問此十二支緣起法幾欲界。幾色界。幾無色界。有作是說欲界具十二支。色界有十一支除名色。無色界有十支除名色六處。色界應作是說識緣六處。彼無未起四根時故。無色界應云識緣觸。彼無有色．及五根故。評曰應作是說。三界皆具十二有支。問色界生時諸根頓起。云何有名色位。無色界無色無五根。云何有名色．六處位。答色界五根雖定頓起。而生未久根不猛利。爾時但是名色支攝。無色界雖無色．及五根而有名及意根。彼應作是說。識緣名。名緣意處。意處緣觸。是故三界皆具十二 准婆沙前．後文評家。俱說上界皆具十二。云何此論乃言不具。解云此論非以婆沙評家為量。取婆沙前師義。此即論意各別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但據欲界具八支者。引經證欲界具有八支。經言識若不入胎名色得增長廣大不。不也。世尊乃至廣說八支 既言入胎明知據欲。彼經具說。明據圓滿 問若上界不具十二。即與婆沙評家相違。如婆沙二十三云。問此經中說名色緣六處。應不遍說四生有情。謂胎卵生諸根漸起可說名色緣六處。化生有情諸根頓起。云何可說名色緣六處。但應說識緣生六處。有作是說此經但說欲界．三生。不說上界化生。亦無有失。應作是說此經通說三界四生。謂化生者初受生時雖具諸根而未猛利。後漸增長方得猛利。未猛利時初剎那頃名識。第二剎那以後名名色支。至猛利位名六處支。是故此經無不遍失 又婆沙二十四云。問此十二支緣起法幾欲界。幾色界。幾無色界。有作是說欲界具十二支。色界有十一支除名色。無色界有十支除名色六處。色界應作是說識緣六處。彼無未起四根時故。無色界應云識緣觸。彼無有色．及五根故。評曰應作是說。三界皆具十二有支。問色界生時諸根頓起。云何有名色位。無色界無色無五根。云何有名色．六處位。答色界五根雖定頓起。而生未久根不猛利。爾時但是名色支攝。無色界雖無色．及五根而有名及意根。彼應作是說。識緣名。名緣意處。意處緣觸。是故三界皆具十二 准婆沙前．後文評家。俱說上界皆具十二。云何此論乃言不具。解云此論非以婆沙評家為量。取婆沙前師義。此即論意各別。

有時但說至二分攝故者。因解三際攝十二支復明二分攝十二支。前際七中二因招五果。後際五中三因招二果。此即因果分為二際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有時但說至二分攝故者。因解三際攝十二支復明二分攝十二支。前際七中二因招五果。後際五中三因招二果。此即因果分為二際。

無明等支何法為體者。此下第二別顯體性。此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明等支何法為體者。此下第二別顯體性。此即問也。

頌曰至至當受老死者。答。就四頌中。初一句辨無明。次一句明行。次一句明識。次一句明名色。次二句明六處。次二句明觸。次一句明受。次一句明愛。次二句明取。次二句明有。次一句明生。次一句明老死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至至當受老死者。答。就四頌中。初一句辨無明。次一句明行。次一句明識。次一句明名色。次二句明六處。次二句明觸。次一句明受。次一句明愛。次二句明取。次二句明有。次一句明生。次一句明老死。

論曰至總謂王行者。釋十二支文有十二。此即初也。於無始宿生中諸發業煩惱位所有五蘊。至今五果熟位總謂無明。彼五蘊與無明俱時行故。由無明力彼五蘊現行故。以無明勝從勝立名。喻況可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至總謂王行者。釋十二支文有十二。此即初也。於無始宿生中諸發業煩惱位所有五蘊。至今五果熟位總謂無明。彼五蘊與無明俱時行故。由無明力彼五蘊現行故。以無明勝從勝立名。喻況可知。

於宿生中至流至老死者。於無始宿生中福．非福．不動等業位所有五蘊。至今五果熟位總得行名。以業感果勝故別標。初句位言乃至流至老死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於宿生中至流至老死者。於無始宿生中福．非福．不動等業位所有五蘊。至今五果熟位總得行名。以業感果勝故別標。初句位言乃至流至老死。

於母胎等至五蘊名識者。胎等等取濕化二生。彼不入胎故。初剎那中識最勝故以識標名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於母胎等至五蘊名識者。胎等等取濕化二生。彼不入胎故。初剎那中識最勝故以識標名。

結生識後至據滿立故者。識後六處前。中間諸位所有五蘊總稱名色。名色勝故故別標名 言諸位者。婆沙二十三云。中間五位謂羯剌藍。頞部曇。閉尸。健南。鉢羅奢佉。是名色位 准婆沙文。羯剌藍通多念。於名色位身．意已生。此中應說四處生前。而言六前據得六處圓滿立故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結生識後至據滿立故者。識後六處前。中間諸位所有五蘊總稱名色。名色勝故故別標名 言諸位者。婆沙二十三云。中間五位謂羯剌藍。頞部曇。閉尸。健南。鉢羅奢佉。是名色位 准婆沙文。羯剌藍通多念。於名色位身．意已生。此中應說四處生前。而言六前據得六處圓滿立故。

眼等已生至得六處名者 眼等已生。簡前名色 至未和合。簡後觸位。中間所有五蘊得六處名。六處創圓勝故別標。即是胎內鉢羅奢佉位。故婆沙云云何六處。謂已起四色根六處已滿。即鉢羅奢佉位。眼等諸根未能與觸作所依止是六處位。正理二十六云。豈於此位諸識不生。而得說三未具和合。且無一位意識不生。則名色中身識亦起。況六處位言無三和合。所餘識身亦容得起。然非恒勝故未立三和合名。於此位中唯六處勝故約六處以標位別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼等已生至得六處名者 眼等已生。簡前名色 至未和合。簡後觸位。中間所有五蘊得六處名。六處創圓勝故別標。即是胎內鉢羅奢佉位。故婆沙云云何六處。謂已起四色根六處已滿。即鉢羅奢佉位。眼等諸根未能與觸作所依止是六處位。正理二十六云。豈於此位諸識不生。而得說三未具和合。且無一位意識不生。則名色中身識亦起。況六處位言無三和合。所餘識身亦容得起。然非恒勝故未立三和合名。於此位中唯六處勝故約六處以標位別。

已至三和至總名為觸者。出胎已去三兩歲來。已至根．境．識三和合。此即簡前位。未了能生苦．樂．捨受違．順．中庸三因差別 因。即是境 此即簡後。於中間位所有五蘊總名為觸。創觸對境觸用勝故故標觸名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已至三和至總名為觸者。出胎已去三兩歲來。已至根．境．識三和合。此即簡前位。未了能生苦．樂．捨受違．順．中庸三因差別 因。即是境 此即簡後。於中間位所有五蘊總名為觸。創觸對境觸用勝故故標觸名。

已了三受至此位名受者。四歲五歲已去。十四十五已來。已了三受生因差別簡前位。雖起衣．食等貪。未起婬貪簡後位。此中間位所有五蘊總名為受。受用勝故別標受名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已了三受至此位名受者。四歲五歲已去。十四十五已來。已了三受生因差別簡前位。雖起衣．食等貪。未起婬貪簡後位。此中間位所有五蘊總名為受。受用勝故別標受名。

貪妙資具至此位名愛者。十六十七已去貪妙資具及婬愛現行簡前位。未廣追求簡後位。此中間位所有五蘊總名為愛此位愛勝故別標名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪妙資具至此位名愛者。十六十七已去貪妙資具及婬愛現行簡前位。未廣追求簡後位。此中間位所有五蘊總名為愛此位愛勝故別標名。

為得種種至此位名取者。年漸長大為得種種上妙境界。周遍馳求不辭勞倦。然能未為後有起善．惡業。此中間位所有五蘊總名為取。此位取勝故別標名。故婆沙二十三引施設足論云。云何取謂由三愛四方追求。雖涉多危嶮而不辭勞倦。然未為後有起善．惡業是取位(已上論文)愛取別者初起名愛。相續熾盛立以取名。故正理二十八云。如何別立愛．取二支。毘婆沙師許初念愛以愛聲說。即此相續增廣熾盛立以取名。相續取境轉堅猛故 又解取謂執取。即是四取。故正理二十六云。為得種種可愛境界周遍馳求。此位名取。取有四種謂欲。及見。戒禁。我語。取差別故。以能取故說名為取 解云論其取支實通四取。而言愛增名為取者。對前愛說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為得種種至此位名取者。年漸長大為得種種上妙境界。周遍馳求不辭勞倦。然能未為後有起善．惡業。此中間位所有五蘊總名為取。此位取勝故別標名。故婆沙二十三引施設足論云。云何取謂由三愛四方追求。雖涉多危嶮而不辭勞倦。然未為後有起善．惡業是取位(已上論文)愛取別者初起名愛。相續熾盛立以取名。故正理二十八云。如何別立愛．取二支。毘婆沙師許初念愛以愛聲說。即此相續增廣熾盛立以取名。相續取境轉堅猛故 又解取謂執取。即是四取。故正理二十六云。為得種種可愛境界周遍馳求。此位名取。取有四種謂欲。及見。戒禁。我語。取差別故。以能取故說名為取 解云論其取支實通四取。而言愛增名為取者。對前愛說。

因馳求故至此位名有者。又漸長大因取馳求勝故。積集能牽當有果業。此業生位所有五蘊總名為有。業名為有是能有故。此位業勝。標以有名。故顯宗云應知此中由此依此能有當果故立有名。有有二種謂業。異熟。今於此中唯取業有(已上論文)准此文有支已前多造滿業未多造牽引業。若於現在不起愛．取．有時。應知還是受支攝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因馳求故至此位名有者。又漸長大因取馳求勝故。積集能牽當有果業。此業生位所有五蘊總名為有。業名為有是能有故。此位業勝。標以有名。故顯宗云應知此中由此依此能有當果故立有名。有有二種謂業。異熟。今於此中唯取業有(已上論文)准此文有支已前多造滿業未多造牽引業。若於現在不起愛．取．有時。應知還是受支攝也。

由是業力至即如今識者。由是現在業力從此捨命正結當有一剎那頃所有五蘊此位名生。當有生支即如今識各一剎那。未來生勝故以標名。現在識強當體受稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是業力至即如今識者。由是現在業力從此捨命正結當有一剎那頃所有五蘊此位名生。當有生支即如今識各一剎那。未來生勝故以標名。現在識強當體受稱。

生剎那後至觸受四支者。從生剎那後乃至當來受支位中間諸位所有五蘊總名老死。如是老死即如今世名色等四老死之名通於四位。約容有說言生為緣。從生支後老死相顯故以標名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生剎那後至觸受四支者。從生剎那後乃至當來受支位中間諸位所有五蘊總名老死。如是老死即如今世名色等四老死之名通於四位。約容有說言生為緣。從生支後老死相顯故以標名。

辨十二支體別如是者。總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨十二支體別如是者。總結。

又諸緣起至四者遠續者。此下大文第三明本說意。就中。一明約位說。二明遣愚惑。此即初文。將明總敘四種緣起 剎那。謂同一剎那 連縛。謂前後相次連接 分位。謂前後十二分位 遠續。謂前後障時相續。此總列名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又諸緣起至四者遠續者。此下大文第三明本說意。就中。一明約位說。二明遣愚惑。此即初文。將明總敘四種緣起 剎那。謂同一剎那 連縛。謂前後相次連接 分位。謂前後十二分位 遠續。謂前後障時相續。此總列名。

云何剎那者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何剎那者。問。

謂剎那頃至滅壞名死者。答。謂同一剎那由貪行殺具十二支 癡。謂貪相應無明 貪相應思。是行 貪相應識於諸境事了別。名識 識俱三蘊。謂於五蘊中除識．及受以別立支故取想蘊全．色．行二蘊少分。色蘊少分者。謂於色蘊中除五根．及身．語表．無表業。以別立支故取餘識俱色蘊。言行蘊少分者。謂於行蘊中除無明．思．觸．貪．及無慚．無愧．惛沈．掉舉。并生．異．滅。以別立支故。取餘識俱行蘊故。名識俱三蘊總稱名色。名色是總。根是其別。以別住總。故言住名色根 五有色根說為六處。雖數有少。如名色釋 或由彼力能滿六故。故正理云有色諸根說為六處 又解意住名根。眼等五根住色根。故云住名色根說為六處。意雖過去五在現在從多分說名為六處。或可。現識望後名意 若爾受蘊望彼名色亦名名色。何故不說 解云名．色二種各有別法充名色體。意於現在更無別法故取識為意 六處對餘境．識三和合故有別觸起 領觸名受 貪即是愛 與貪相應無慚．無愧．惛沈．掉舉諸纏名取 貪同時剎那等起身．語二業表．無表名有 如是諸法未來正起時名生 至現異相熟變時名老。滅相滅壞時名死。住即名色攝也 問生在未來。老死現在。是即時別。云何剎那具有十二 解云此據四相作用究竟名一剎那故具十二支 又解生相不據作用但體現前說有生支 此說剎那緣起唯約有情．有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂剎那頃至滅壞名死者。答。謂同一剎那由貪行殺具十二支 癡。謂貪相應無明 貪相應思。是行 貪相應識於諸境事了別。名識 識俱三蘊。謂於五蘊中除識．及受以別立支故取想蘊全．色．行二蘊少分。色蘊少分者。謂於色蘊中除五根．及身．語表．無表業。以別立支故取餘識俱色蘊。言行蘊少分者。謂於行蘊中除無明．思．觸．貪．及無慚．無愧．惛沈．掉舉。并生．異．滅。以別立支故。取餘識俱行蘊故。名識俱三蘊總稱名色。名色是總。根是其別。以別住總。故言住名色根 五有色根說為六處。雖數有少。如名色釋 或由彼力能滿六故。故正理云有色諸根說為六處 又解意住名根。眼等五根住色根。故云住名色根說為六處。意雖過去五在現在從多分說名為六處。或可。現識望後名意 若爾受蘊望彼名色亦名名色。何故不說 解云名．色二種各有別法充名色體。意於現在更無別法故取識為意 六處對餘境．識三和合故有別觸起 領觸名受 貪即是愛 與貪相應無慚．無愧．惛沈．掉舉諸纏名取 貪同時剎那等起身．語二業表．無表名有 如是諸法未來正起時名生 至現異相熟變時名老。滅相滅壞時名死。住即名色攝也 問生在未來。老死現在。是即時別。云何剎那具有十二 解云此據四相作用究竟名一剎那故具十二支 又解生相不據作用但體現前說有生支 此說剎那緣起唯約有情．有漏。

復有說者至俱遍有為者。此說剎那．連縛。俱遍有為。通情．非情。有漏．無漏。剎那不同故敘異說。連縛意同故不別解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有說者至俱遍有為者。此說剎那．連縛。俱遍有為。通情．非情。有漏．無漏。剎那不同故敘異說。連縛意同故不別解。

無間名連。相接為縛 或隣次名連。相屬名縛。故正理云。連縛緣起謂同異類因果無間相屬而起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無間名連。相接為縛 或隣次名連。相屬名縛。故正理云。連縛緣起謂同異類因果無間相屬而起。

十二支位至皆分位攝者。此約前後十二支位所有五蘊無間相續名為分位。此約生．及不定業．煩惱說。故正理云。分位緣起。謂三生中十二五蘊無間相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二支位至皆分位攝者。此約前後十二支位所有五蘊無間相續名為分位。此約生．及不定業．煩惱說。故正理云。分位緣起。謂三生中十二五蘊無間相續。

即此懸遠至說名遠續者。即此分位緣起隔遠相續名為遠續。此約後．及不定說。故正理云遠續緣起。謂前後際有順後受．及不定受業．煩惱故無始輪轉 應知四種緣起差別者。剎那緣起。謂同一剎那相望而說。若據前解唯是有情．有漏。若據後師亦通非情．無漏。餘三緣起皆據前後相望說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即此懸遠至說名遠續者。即此分位緣起隔遠相續名為遠續。此約後．及不定說。故正理云遠續緣起。謂前後際有順後受．及不定受業．煩惱故無始輪轉 應知四種緣起差別者。剎那緣起。謂同一剎那相望而說。若據前解唯是有情．有漏。若據後師亦通非情．無漏。餘三緣起皆據前後相望說也。

就中連縛通情．非情。有漏．無漏。分位．遠續唯是有情．有漏 若連縛。前後剎那無間相隣連縛相續 若分位。據十二分位無間相續生．及不定說也 若遠續。據分位中後．及不定說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就中連縛通情．非情。有漏．無漏。分位．遠續唯是有情．有漏 若連縛。前後剎那無間相隣連縛相續 若分位。據十二分位無間相續生．及不定說也 若遠續。據分位中後．及不定說也。

世尊於此意說者何者。敘說正問。世尊於此四緣起中意說何者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊於此意說者何者。敘說正問。世尊於此四緣起中意說何者。

頌曰至從勝立支名者。上句正答說。下句明立名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至從勝立支名者。上句正答說。下句明立名。

論曰至有十二支者。毘婆沙師相傳共許。世尊於四種緣起中唯約分位說諸緣起十二支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至有十二支者。毘婆沙師相傳共許。世尊於四種緣起中唯約分位說諸緣起十二支。

若支支中至無明等名者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若支支中至無明等名者。問。

以諸位中至名別無失者。答 無明勝者。諸有本故。獨頭．相應起故。已滅諸惑難可了知似無明故經言破無明穀故 次行勝者。行是造作。造作業性於感果中業最勝故。故見今果言由往業 次識勝者。初受生時識最勝故。經言六界成有情故。雖有餘五非如識強故。一身主故。言心王故 次名色勝者。於此位中名之與色二相勝故 次六處勝者。至此位中六處創圓根相顯故 次觸勝者。六根既備根．境．識合創生觸果故。初觸前境觸用勝故 次受勝者。既觸對已受隨領納。故受用勝 次愛勝者。既領受已愛貪資具。愛用勝故。愛相顯故 次取勝者。既貪愛已其或漸增執取前境。取用勝故。過去相隱總說無明。現在相顯別說愛．取 次有勝者。既起取已次即起有。有謂能有未來世果。即是業性。此位業勝故標有名。現業創求當果勝故標以有名。過業非是創求故當體受稱 次生勝者。既現造業已定感當果。當果將生生相顯故。生相勝故。故造業者皆云未來當生何處。現在識勝標以識名。未來生勝從生立稱 次老死勝者。既當生已後必老死。此位老死相顯勝故。現在名色等四用各勝故。相顯現故。各立一支。未來老死雖復相顯。望現四支相稍難知總標老死 所以不立住為支者。經不說在三有為故。濫無為故。非生厭故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸位中至名別無失者。答 無明勝者。諸有本故。獨頭．相應起故。已滅諸惑難可了知似無明故經言破無明穀故 次行勝者。行是造作。造作業性於感果中業最勝故。故見今果言由往業 次識勝者。初受生時識最勝故。經言六界成有情故。雖有餘五非如識強故。一身主故。言心王故 次名色勝者。於此位中名之與色二相勝故 次六處勝者。至此位中六處創圓根相顯故 次觸勝者。六根既備根．境．識合創生觸果故。初觸前境觸用勝故 次受勝者。既觸對已受隨領納。故受用勝 次愛勝者。既領受已愛貪資具。愛用勝故。愛相顯故 次取勝者。既貪愛已其或漸增執取前境。取用勝故。過去相隱總說無明。現在相顯別說愛．取 次有勝者。既起取已次即起有。有謂能有未來世果。即是業性。此位業勝故標有名。現業創求當果勝故標以有名。過業非是創求故當體受稱 次生勝者。既現造業已定感當果。當果將生生相顯故。生相勝故。故造業者皆云未來當生何處。現在識勝標以識名。未來生勝從生立稱 次老死勝者。既當生已後必老死。此位老死相顯勝故。現在名色等四用各勝故。相顯現故。各立一支。未來老死雖復相顯。望現四支相稍難知總標老死 所以不立住為支者。經不說在三有為故。濫無為故。非生厭故。

何緣經說至乃至廣說者。問。何緣經說十二分位。論說一切有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣經說至乃至廣說者。問。何緣經說十二分位。論說一切有為。

素怛覽言至是謂差別者。答 等者。等取有漏．無漏等。經別意說唯約分位．遠續．有情．有漏等。論依法相通約剎那。連縛。情．非情。有漏．無漏等。是謂差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 素怛覽言至是謂差別者。答 等者。等取有漏．無漏等。經別意說唯約分位．遠續．有情．有漏等。論依法相通約剎那。連縛。情．非情。有漏．無漏等。是謂差別。

契經何故唯說有情者。此下第二明遣愚惑。依經起問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契經何故唯說有情者。此下第二明遣愚惑。依經起問。

頌曰至唯在有情者。唯說有情斷他愚惑。諸異生等依自內身三際愚惑。佛為斷彼依有情說三際緣起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至唯在有情者。唯說有情斷他愚惑。諸異生等依自內身三際愚惑。佛為斷彼依有情說三際緣起。

如何有情前際愚惑者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何有情前際愚惑者。問。

謂於前際至云何我曾有者。答。此顯前際生疑 我於過去為曾有非有者。此是第一疑我有．無無即絕言 若執有者何等我曾有。為是即蘊。為是離蘊。為色是我。受．想等耶。此是第二疑我自性 若於中隨執一種是我云何我曾有。為常．無常。為男．女等。此是第三疑我差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂於前際至云何我曾有者。答。此顯前際生疑 我於過去為曾有非有者。此是第一疑我有．無無即絕言 若執有者何等我曾有。為是即蘊。為是離蘊。為色是我。受．想等耶。此是第二疑我自性 若於中隨執一種是我云何我曾有。為常．無常。為男．女等。此是第三疑我差別。

如何有情後際愚惑者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何有情後際愚惑者。問。

謂於後際至云何我當有者。答。此明後際愚。准過去釋可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂於後際至云何我當有者。答。此明後際愚。准過去釋可知。

如何有情中際愚惑者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何有情中際愚惑者。問。

謂於中際至我當有誰者。答。此明中際愚。以於現在決定知有故不疑無有 何等是我。疑我自性 此我云何。疑我差別。准前際釋。此現在我過去誰因所有。此現在我當來世有誰果。前際不疑因體是因故。不疑果知是現故。未來不疑因知是現故。不疑果體是果故。是故中際有因果二疑。前後際有有．無二疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂於中際至我當有誰者。答。此明中際愚。以於現在決定知有故不疑無有 何等是我。疑我自性 此我云何。疑我差別。准前際釋。此現在我過去誰因所有。此現在我當來世有誰果。前際不疑因體是因故。不疑果知是現故。未來不疑因知是現故。不疑果體是果故。是故中際有因果二疑。前後際有有．無二疑。

為除如是至有非有等者。此總結。除三際愚惑故經唯說有情緣起。如其次第說過去無明．行除前際愚。說未來生．老死除後際愚。說現在八。識至有除中際愚。三際緣起唯是因果前後相屬不得自在實無有我。經言能以正慧觀見除三際愚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為除如是至有非有等者。此總結。除三際愚惑故經唯說有情緣起。如其次第說過去無明．行除前際愚。說未來生．老死除後際愚。說現在八。識至有除中際愚。三際緣起唯是因果前後相屬不得自在實無有我。經言能以正慧觀見除三際愚。

有餘師說至後際因故者。敘異說。以愛．取．有是未來因以因從果除後際愚。正理破云彼亦應說識乃至受。亦為除他前際愚惑。此五皆是前際果故則無中際。便違契經。或彼應申差別所以。然不能說。故前為勝(已上論文)又助一難。若以因從果。過去二因從現在五果應無前際。若以果從因。以未來二果從現三因應無後際。若以現三因從未來二果。以現五果從過去二因應無中際。以此故知前說為善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘師說至後際因故者。敘異說。以愛．取．有是未來因以因從果除後際愚。正理破云彼亦應說識乃至受。亦為除他前際愚惑。此五皆是前際果故則無中際。便違契經。或彼應申差別所以。然不能說。故前為勝(已上論文)又助一難。若以因從果。過去二因從現在五果應無前際。若以果從因。以未來二果從現三因應無後際。若以現三因從未來二果。以現五果從過去二因應無中際。以此故知前說為善。

又應知此至謂果與因者。此下第四以略攝廣以二．三略攝十二廣。此即總標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又應知此至謂果與因者。此下第四以略攝廣以二．三略攝十二廣。此即總標。

其義云何者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其義云何者。問。

頌曰至由中可比二者。上兩句正明攝。下兩句釋妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至由中可比二者。上兩句正明攝。下兩句釋妨。

論曰至為自性故者。煩惱．業．事。及與因果攝十二可知。依託事果而造因故名所依事。或依此事果而起惑．業是彼所依事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至為自性故者。煩惱．業．事。及與因果攝十二可知。依託事果而造因故名所依事。或依此事果而起惑．業是彼所依事也。

何緣中際至惑唯一故者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣中際至惑唯一故者。問。

由中際廣至說便無用者。答。中際相顯廣說果因。前．後難知所以略說。由中比二廣義已成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由中際廣至說便無用者。答。中際相顯廣說果因。前．後難知所以略說。由中比二廣義已成。

若緣起支至成無窮失者。此下第五釋通疑難。此即敘疑。若無果因應有終始。若更立支成無窮失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若緣起支至成無窮失者。此下第五釋通疑難。此即敘疑。若無果因應有終始。若更立支成無窮失。

不應更立至由義已顯者。答。十二支外不應更立。然無前說有始有終及無窮過。此十二中世尊由義已顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應更立至由義已顯者。答。十二支外不應更立。然無前說有始有終及無窮過。此十二中世尊由義已顯。

云何已顯者。徵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何已顯者。徵。

頌曰至有支理唯此者。頌答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰至有支理唯此者。頌答。

論曰至其理唯此者。釋頌可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰至其理唯此者。釋頌可知。

已顯老死至此言何用者。若名色生六處。六處生觸。觸生受。已顯老死為事因。若受生愛已顯老死為惑因。若受生愛顯無明為事果。若愛生取已顯無明為惑果。以過去無明則現屬愛．取二惑性故。未來老死則現名色．六處．觸．受四事性故。由此已顯老死為因無明為果。豈假更立餘緣起支。故無終始過也。故契經中說十二緣起云如是純大苦蘊集。引經意證無明亦果。老死亦因。十二有支皆通苦．集。諸支果義名為苦蘊。諸支因義說名為集。若不許無明是果。老死是因。此經言何用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已顯老死至此言何用者。若名色生六處。六處生觸。觸生受。已顯老死為事因。若受生愛已顯老死為惑因。若受生愛顯無明為事果。若愛生取已顯無明為惑果。以過去無明則現屬愛．取二惑性故。未來老死則現名色．六處．觸．受四事性故。由此已顯老死為因無明為果。豈假更立餘緣起支。故無終始過也。故契經中說十二緣起云如是純大苦蘊集。引經意證無明亦果。老死亦因。十二有支皆通苦．集。諸支果義名為苦蘊。諸支因義說名為集。若不許無明是果。老死是因。此經言何用。

有餘釋言至此契經中者。此下敘異說。古世親解。是後世親祖師。即是雜心初卷子注中言和須槃豆是說一切有部中異師。此中已破故正理不非。無明既從非理作意因生。故知無始非理作意亦取支攝。以此四取攝法寬故。不但攝諸惑亦攝非理作意故。亦說在此十二緣起契經中故更不立餘緣起支 或非理作意已下通伏難。伏難意云若非理作意為無明因。十二支緣起經中何故更不別立一支。故今通言不但諸惑是取支攝非理作意亦取支攝。故亦說在緣起經中更不別立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘釋言至此契經中者。此下敘異說。古世親解。是後世親祖師。即是雜心初卷子注中言和須槃豆是說一切有部中異師。此中已破故正理不非。無明既從非理作意因生。故知無始非理作意亦取支攝。以此四取攝法寬故。不但攝諸惑亦攝非理作意故。亦說在此十二緣起契經中故更不立餘緣起支 或非理作意已下通伏難。伏難意云若非理作意為無明因。十二支緣起經中何故更不別立一支。故今通言不但諸惑是取支攝非理作意亦取支攝。故亦說在緣起經中更不別立。

此非理作意至為緣起支者。論主破。若言由此非理作意與彼四取煩惱相應即取支攝。愛與無明亦四取相應亦應四取攝。應不別立餘緣起支。設許取支攝云何能證為無明因。汝若言但取支攝即證因果。愛與無明亦四取攝證成因果。應不別立愛無明支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此非理作意至為緣起支者。論主破。若言由此非理作意與彼四取煩惱相應即取支攝。愛與無明亦四取相應亦應四取攝。應不別立餘緣起支。設許取支攝云何能證為無明因。汝若言但取支攝即證因果。愛與無明亦四取攝證成因果。應不別立愛無明支。

餘復釋言至染濁作意者。此是經部中室利羅多解。此名執勝。正理呼為上坐。非理作意為無明因在觸支攝。故餘經說前六處位眼．色為緣生癡所生染濁作意。前念六處位癡是能生。後念觸位染濁作意是所生。故言生癡所生染濁作意。引此經意證非理作意說在觸時。此觸時非理作意為因。於後受位必引無明。此即正顯無明有因所以得知。故餘經言由無明觸顯觸時有非理作意。所生諸受為緣生愛。復顯受位必有無明。引此經意證無明從非理作意生。即總結言。是故前念觸時非理作意與後念受俱轉無明為緣。由此無明無無因過。以從非理作意生故。亦不須立餘緣起支。非理作意觸時攝故 又緣起下復顯非理作意從無明生無無窮失。經中既說染濁作意從癡所生。明知非理作意從無明生前引此經證非理作意說在觸時。今引此經證非理作意從無明生。雖同引一經。證意各別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘復釋言至染濁作意者。此是經部中室利羅多解。此名執勝。正理呼為上坐。非理作意為無明因在觸支攝。故餘經說前六處位眼．色為緣生癡所生染濁作意。前念六處位癡是能生。後念觸位染濁作意是所生。故言生癡所生染濁作意。引此經意證非理作意說在觸時。此觸時非理作意為因。於後受位必引無明。此即正顯無明有因所以得知。故餘經言由無明觸顯觸時有非理作意。所生諸受為緣生愛。復顯受位必有無明。引此經意證無明從非理作意生。即總結言。是故前念觸時非理作意與後念受俱轉無明為緣。由此無明無無因過。以從非理作意生故。亦不須立餘緣起支。非理作意觸時攝故 又緣起下復顯非理作意從無明生無無窮失。經中既說染濁作意從癡所生。明知非理作意從無明生前引此經證非理作意說在觸時。今引此經證非理作意從無明生。雖同引一經。證意各別。

餘經雖有至應更須說者。論主破。餘經雖有如是誠言。然此大緣起經中應更須說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘經雖有至應更須說者。論主破。餘經雖有如是誠言。然此大緣起經中應更須說。

不須更說者。上坐答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不須更說者。上坐答。

如何證知者。論主復徵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何證知者。論主復徵。

由理證知者。上坐答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由理證知者。上坐答。

何等為理者。論主復徵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為理者。論主復徵。

非離無明受至為證故知者。上坐答。非離無明相應受能為愛緣。以阿羅漢受不生愛故。既受生愛。明知受同時必有無明。又非無倒觸能為染受緣。亦非離無明觸可成顛倒。阿羅漢觸非顛倒故。既顛倒無明觸能為染受緣。明知觸同時必有非理作意。此中意說觸時非理作意為緣能生受位無明。即顯無明從因生。亦顯非理作意觸中攝。由如是理為證故知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非離無明受至為證故知者。上坐答。非離無明相應受能為愛緣。以阿羅漢受不生愛故。既受生愛。明知受同時必有無明。又非無倒觸能為染受緣。亦非離無明觸可成顛倒。阿羅漢觸非顛倒故。既顛倒無明觸能為染受緣。明知觸同時必有非理作意。此中意說觸時非理作意為緣能生受位無明。即顯無明從因生。亦顯非理作意觸中攝。由如是理為證故知。

若爾便應至不成釋難者。論主難有大過失。諸由正理可得證知。則一切支皆應不須更說經證。故上坐說不成釋難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾便應至不成釋難者。論主難有大過失。諸由正理可得證知。則一切支皆應不須更說經證。故上坐說不成釋難。

然上所言至為遣他愚惑者。論主牒難復釋經意。世尊為除有情三際愚惑略說十二三世因果。投機說法如前已辨。理則圓滿。非此經中為欲顯示老死有果無明有因。若以理而言。前則無窮生死無始故。後則可盡得道便無故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然上所言至為遣他愚惑者。論主牒難復釋經意。世尊為除有情三際愚惑略說十二三世因果。投機說法如前已辨。理則圓滿。非此經中為欲顯示老死有果無明有因。若以理而言。前則無窮生死無始故。後則可盡得道便無故。

如世尊告至此二何異者。此下大文第六會釋經文。依經起問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世尊告至此二何異者。此下大文第六會釋經文。依經起問。

且本論文至一切法故者。答。且本論文此二無別。以俱言攝一切有為法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且本論文至一切法故者。答。且本論文此二無別。以俱言攝一切有為法故。

如何未來至說緣已生者。外難。過．現已起可名已生。未來未已起如何名已生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何未來至說緣已生者。外難。過．現已起可名已生。未來未已起如何名已生。

云何未來至說名有為者。反難外人。已有為作名曰有為。云何未來異熟未已作法。得同過．現說名有為。然梵本呼有為聲中含已義。具足應言已有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何未來至說名有為者。反難外人。已有為作名曰有為。云何未來異熟未已作法。得同過．現說名有為。然梵本呼有為聲中含已義。具足應言已有為。

由能作思力已造故者。外人釋。言未來異熟果由現在世善．惡思力已造作故說名有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由能作思力已造故者。外人釋。言未來異熟果由現在世善．惡思力已造作故說名有為。

若爾無漏如何有為者。論主復難。未來無漏既非異熟。如何有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾無漏如何有為者。論主復難。未來無漏既非異熟。如何有為。

彼亦善思力已造故者。外人釋。彼未來無漏亦為現在無漏善思力已造故名為有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦善思力已造故者。外人釋。彼未來無漏亦為現在無漏善思力已造故名為有為。

若爾就得涅槃應然者。論主復難。名未來無漏法由善思力已造作故起得得彼即名有為。涅槃亦由善思力故起得得涅槃。涅槃應名有為。故言若爾就得涅槃應然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾就得涅槃應然者。論主復難。名未來無漏法由善思力已造作故起得得彼即名有為。涅槃亦由善思力故起得得涅槃。涅槃應名有為。故言若爾就得涅槃應然。

理實應言至所說無失者。論主正解。未來名緣已生。理實應言依種類說。是過去．現在已生種類故亦名已生。寄喻來況。變壞名色。如未來色雖未變壞。是過．現變壞色種類故亦得色名。未來名已生。由種類同所說無失 又解變壞名色。如未來色雖未變壞亦得色名。由是過．現色種類同。所說未來已生無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理實應言至所說無失者。論主正解。未來名緣已生。理實應言依種類說。是過去．現在已生種類故亦名已生。寄喻來況。變壞名色。如未來色雖未變壞。是過．現變壞色種類故亦得色名。未來名已生。由種類同所說無失 又解變壞名色。如未來色雖未變壞亦得色名。由是過．現色種類同。所說未來已生無失。

然今正釋至因果性故者。論主正釋經中二句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然今正釋至因果性故者。論主正釋經中二句。

若爾安立應不俱成者。難。因果既無別體。安立緣起．緣已生應不俱成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾安立應不俱成者。難。因果既無別體。安立緣起．緣已生應不俱成。

不爾所觀至父子等名者。釋。觀待不同。謂若觀此前因名緣已生。非即觀斯前因復名緣起。謂若觀此後果名為緣起。非即觀斯後果復名緣已生。雖於一法所望不同。猶如一物望後名因望前名果。父子亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不爾所觀至父子等名者。釋。觀待不同。謂若觀此前因名緣已生。非即觀斯前因復名緣起。謂若觀此後果名為緣起。非即觀斯後果復名緣已生。雖於一法所望不同。猶如一物望後名因望前名果。父子亦然。

尊者望滿至諸無為法者。望滿意說若從因已起名緣已生。通攝過．現一切諸法。若與餘為因說名緣起。唯除過．現．無學後心餘三世有為法。若緣起體狹世寬若緣已生體寬世狹故成四句 第一句有是緣起非緣已生。謂未來法能為因故名緣起。未至過．現非緣已生 第二句有緣已生非是緣起。謂阿羅漢最後心位過．現諸法。至過．現故名緣已生不能為因非是緣起 第三句亦是緣起亦緣已生。謂除阿羅漢後心餘過．現法。能為因故名緣起。至過．現故名緣已生 第四句非是緣起亦非緣已生。謂諸無為法。不能為因取諸果故非是緣起。體是常故不從因起非緣已生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者望滿至諸無為法者。望滿意說若從因已起名緣已生。通攝過．現一切諸法。若與餘為因說名緣起。唯除過．現．無學後心餘三世有為法。若緣起體狹世寬若緣已生體寬世狹故成四句 第一句有是緣起非緣已生。謂未來法能為因故名緣起。未至過．現非緣已生 第二句有緣已生非是緣起。謂阿羅漢最後心位過．現諸法。至過．現故名緣已生不能為因非是緣起 第三句亦是緣起亦緣已生。謂除阿羅漢後心餘過．現法。能為因故名緣起。至過．現故名緣已生 第四句非是緣起亦非緣已生。謂諸無為法。不能為因取諸果故非是緣起。體是常故不從因起非緣已生。

經部諸師至經義相違者。此下決擇。此即述經部難分位緣起五蘊為體。經中既說無明等以三際無智等為體。故知非以五蘊為體。此即違經經了義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經部諸師至經義相違者。此下決擇。此即述經部難分位緣起五蘊為體。經中既說無明等以三際無智等為體。故知非以五蘊為體。此即違經經了義故。

非一切經至此亦應爾者。說一切有部救。非經皆了義亦有隨勝說。如象迹喻經云何內地界謂髮．毛．爪等。雖彼髮．毛爪等非無餘色．香．味．觸．及餘三大等法而就勝說。以髮．毛．爪等地界強故。故用髮．毛等釋內地界。此經所說無明等支理亦應爾。雖彼非無餘色蘊等。而就勝說無明等名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非一切經至此亦應爾者。說一切有部救。非經皆了義亦有隨勝說。如象迹喻經云何內地界謂髮．毛．爪等。雖彼髮．毛爪等非無餘色．香．味．觸．及餘三大等法而就勝說。以髮．毛．爪等地界強故。故用髮．毛等釋內地界。此經所說無明等支理亦應爾。雖彼非無餘色蘊等。而就勝說無明等名。

所引非證至無復有餘者。經部破。所引非證。非象迹喻經中欲以內地界辨髮．毛等。成非具足說。謂地界狹。髮．毛等寬。具有色．香．味．觸。若彼經言云何髮．毛等謂內地界。可如汝說舉勝偏答。以髮．毛等雖有色等地界強故。然彼經中以髮．毛等分別內地果非有地界越髮．毛等。故象迹經是具足說。此緣起經說無明等。如象跡經成具足說。故除所說無明等外無有餘法。顯所引經違自順他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所引非證至無復有餘者。經部破。所引非證。非象迹喻經中欲以內地界辨髮．毛等。成非具足說。謂地界狹。髮．毛等寬。具有色．香．味．觸。若彼經言云何髮．毛等謂內地界。可如汝說舉勝偏答。以髮．毛等雖有色等地界強故。然彼經中以髮．毛等分別內地果非有地界越髮．毛等。故象迹經是具足說。此緣起經說無明等。如象跡經成具足說。故除所說無明等外無有餘法。顯所引經違自順他。

豈不地界至其體亦有者。說一切有部難。豈不內地界越髮．毛等洟．淚等中其體亦有。是則髮等攝地不盡。非具足說。還是就勝而說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豈不地界至其體亦有者。說一切有部難。豈不內地界越髮．毛等洟．淚等中其體亦有。是則髮等攝地不盡。非具足說。還是就勝而說。

洟等皆亦至今應顯示者。經部通難。洟．淚等皆亦說在彼象迹喻經。如說復有身中餘物。餘物即是洟．淚等物 縱許破云。設復同彼離髮．毛等洟．淚等中別有地界。離無明支外有餘無明今應顯示。然離無明外無別有無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洟等皆亦至今應顯示者。經部通難。洟．淚等皆亦說在彼象迹喻經。如說復有身中餘物。餘物即是洟．淚等物 縱許破云。設復同彼離髮．毛等洟．淚等中別有地界。離無明支外有餘無明今應顯示。然離無明外無別有無明。

若引異類至此有何益者。經部又責。若引異類五蘊置無明中此有何益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若引異類至此有何益者。經部又責。若引異類五蘊置無明中此有何益。

雖於諸位至即如所說者。經部立理通釋結成已義。雖於諸十二位皆有五蘊。非即用彼五蘊為體。相由藉者方立為支。然隨此因有無彼果定有無者。可立此因法為彼果法支。如阿羅漢雖有五蘊而無有行。隨無福行．非福行．不動行。乃至或有五蘊而無愛等。故知非由五蘊力故立十二支。汝若言無學五蘊由無無明等故不立支者。是即正由無明等力立支。不由五蘊力立而是故緣起經義即如文所說。或如我所說。唯用無明等為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖於諸位至即如所說者。經部立理通釋結成已義。雖於諸十二位皆有五蘊。非即用彼五蘊為體。相由藉者方立為支。然隨此因有無彼果定有無者。可立此因法為彼果法支。如阿羅漢雖有五蘊而無有行。隨無福行．非福行．不動行。乃至或有五蘊而無愛等。故知非由五蘊力故立十二支。汝若言無學五蘊由無無明等故不立支者。是即正由無明等力立支。不由五蘊力立而是故緣起經義即如文所說。或如我所說。唯用無明等為體。

所說四句至所立三際者。經部破望滿四句。經說已生皆通十二支。唯言過．現豈不相違。或生老非在未來。汝說已生唯過．現故。若二非未來便壞前三際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說四句至所立三際者。經部破望滿四句。經說已生皆通十二支。唯言過．現豈不相違。或生老非在未來。汝說已生唯過．現故。若二非未來便壞前三際。

有說緣起至法性常住者。准宗輪論。是大眾部等計。又婆沙二十三呼為分別論者。此即敘計。經中既說如是緣起法性常住。故知緣起體是無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說緣起至法性常住者。准宗輪論。是大眾部等計。又婆沙二十三呼為分別論者。此即敘計。經中既說如是緣起法性常住。故知緣起體是無為。

由如是意至理即不然者。論主總破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由如是意至理即不然者。論主總破。

云何如是意至及不可然者。大眾部徵問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如是意至及不可然者。大眾部徵問。

謂若意說至無相應理者。論主答。謂若如我意說佛出。不出。行等果法常緣無明等因起。非緣餘法起。若無明斷行即無緣故言常住。經言法性常住者。顯因果決定義。如是意說理則可然。若謂如汝意說有別真實法體名為緣起湛然常住。此別意說理則不然。彼部非理。所以者何。正出過言。生之與起眼目異名。俱有為相。非別無為常住法。為無常相可應正理。彼說無為是緣起故。又起果用必應依彼起因者立。此無為常住法。彼無明等無常法。一常。一無常。何相關預。而說此常住法依彼無明等而立。為彼無明等緣起。又無明等名為緣起。汝謂目常。如是緣起句義與常無相違理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂若意說至無相應理者。論主答。謂若如我意說佛出。不出。行等果法常緣無明等因起。非緣餘法起。若無明斷行即無緣故言常住。經言法性常住者。顯因果決定義。如是意說理則可然。若謂如汝意說有別真實法體名為緣起湛然常住。此別意說理則不然。彼部非理。所以者何。正出過言。生之與起眼目異名。俱有為相。非別無為常住法。為無常相可應正理。彼說無為是緣起故。又起果用必應依彼起因者立。此無為常住法。彼無明等無常法。一常。一無常。何相關預。而說此常住法依彼無明等而立。為彼無明等緣起。又無明等名為緣起。汝謂目常。如是緣起句義與常無相違理。

此中緣起是何句義者。大眾部問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中緣起是何句義者。大眾部問。

鉢剌底至是緣起義者。經部答。或說一切有部答。依聲明論有字緣．字界。其字界。若有字緣來助。即有種種義起鉢剌底是至義是字緣。醫底界是行義是字界。界是體義。此醫底界由先鉢剌底助力。醫底界義轉變成緣。若助訖成緣應言鉢剌底(丁履反)帝夜(叐何反)此翻名緣。所以然者。諸緣勢力起果名行。未至之時未成緣義。若緣力至果。或諸緣相至。方得名緣。故造字家於行界上加至助緣行成緣義。參是和合義。嗢是上升義。此二是字緣。鉢地界是有義是字界。鉢地有界藉前參唱合升字緣助力轉變成起。若助訖成起。應言參牟播陀。此翻名起。所以然者。明諸有法要與緣合便得上升。故名為起。故造字家於有界上加合升緣。有成起義。故總結言由此有行法至於四緣。已和合升起是緣起義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉢剌底至是緣起義者。經部答。或說一切有部答。依聲明論有字緣．字界。其字界。若有字緣來助。即有種種義起鉢剌底是至義是字緣。醫底界是行義是字界。界是體義。此醫底界由先鉢剌底助力。醫底界義轉變成緣。若助訖成緣應言鉢剌底(丁履反)帝夜(叐何反)此翻名緣。所以然者。諸緣勢力起果名行。未至之時未成緣義。若緣力至果。或諸緣相至。方得名緣。故造字家於行界上加至助緣行成緣義。參是和合義。嗢是上升義。此二是字緣。鉢地界是有義是字界。鉢地有界藉前參唱合升字緣助力轉變成起。若助訖成起。應言參牟播陀。此翻名起。所以然者。明諸有法要與緣合便得上升。故名為起。故造字家於有界上加合升緣。有成起義。故總結言由此有行法至於四緣。已和合升起是緣起義。

如是句義至彼應先說故者。聲論師難至緣已起。故言如是句義理不應然。此即總非。所以者何。依一作者實體有二作用前後別起。可得說言於前作用應有已言。彼聲論計諸法有體有用。體即逕留多位名為作者。用即隨位不同名為作用。一切作用必依作者。彼計作用。同勝論師業句義離體別有指事。別顯如有一人名為作者。起二作用。先澡浴已後時方食。於前作用可說已言。若有少行法有在起前。可得說言先至於緣後時方起。既無行法有在起前 先至緣已後時方起。如何得說至緣已起 言起前者。現在名起。前謂未來。依法行世未來名前 或起前者。在起前故。即先已至於緣名為起前。皆表未來。非無作者法體可有作用。以彼作用必依體故。故說頌破言。至緣之行。若在起先。未來法體而非有故。不應道理。若行至緣與起俱時。便壞己於彼應先說至緣後方說起不應說俱。聲論．經部。俱說過．未無體故。以非有故破彼經部。若以此頌破說一切有部。聲論即以己宗義破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是句義至彼應先說故者。聲論師難至緣已起。故言如是句義理不應然。此即總非。所以者何。依一作者實體有二作用前後別起。可得說言於前作用應有已言。彼聲論計諸法有體有用。體即逕留多位名為作者。用即隨位不同名為作用。一切作用必依作者。彼計作用。同勝論師業句義離體別有指事。別顯如有一人名為作者。起二作用。先澡浴已後時方食。於前作用可說已言。若有少行法有在起前。可得說言先至於緣後時方起。既無行法有在起前 先至緣已後時方起。如何得說至緣已起 言起前者。現在名起。前謂未來。依法行世未來名前 或起前者。在起前故。即先已至於緣名為起前。皆表未來。非無作者法體可有作用。以彼作用必依體故。故說頌破言。至緣之行。若在起先。未來法體而非有故。不應道理。若行至緣與起俱時。便壞己於彼應先說至緣後方說起不應說俱。聲論．經部。俱說過．未無體故。以非有故破彼經部。若以此頌破說一切有部。聲論即以己宗義破。

無如是過至為在未來者。經部師釋難。或說一切有部釋難。此且反詰二門徵定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無如是過至為在未來者。經部師釋難。或說一切有部釋難。此且反詰二門徵定。

設爾何失者。聲論師答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設爾何失者。聲論師答。

起若現在至即亦至緣者。經部破。或說一切有部破 言經部破者。夫起是未滿足。用在於未來。現在是已生之名而非是起。若已生復起便致無窮。由是故知起非現在。起若未來。依汝所宗。未來無體何成作者。作者尚無何有起用。故不可說起在未來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起若現在至即亦至緣者。經部破。或說一切有部破 言經部破者。夫起是未滿足。用在於未來。現在是已生之名而非是起。若已生復起便致無窮。由是故知起非現在。起若未來。依汝所宗。未來無體何成作者。作者尚無何有起用。故不可說起在未來。

破訖述正義云故於起位即亦至緣。此顯起與至緣同時 言說一切有部破者。起若現在起非已生。以起在未來非現在如何成現。餘破．及與述正義。並如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破訖述正義云故於起位即亦至緣。此顯起與至緣同時 言說一切有部破者。起若現在起非已生。以起在未來非現在如何成現。餘破．及與述正義。並如前說。

起位者何者。聲論問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起位者何者。聲論問。

謂未來世至亦說至緣者。經部答。或說一切有部答 言經部答者。於未來世法正起位未名為有。無間必有可說為起。即於起位名至緣時。故於爾時無別作者 問向者難他未來無體而無有起。經部未來亦無有體。如何自說未來有起 解云以聲論執定有作者方有作用。先至於緣後方正起。如是二用必有所依故。彼未來無容起義。經部意說。本無作者假說作用。故未來位說起至緣。於將有位假建立故 言說一切有部答。釋文可知。無勞異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂未來世至亦說至緣者。經部答。或說一切有部答 言經部答者。於未來世法正起位未名為有。無間必有可說為起。即於起位名至緣時。故於爾時無別作者 問向者難他未來無體而無有起。經部未來亦無有體。如何自說未來有起 解云以聲論執定有作者方有作用。先至於緣後方正起。如是二用必有所依故。彼未來無容起義。經部意說。本無作者假說作用。故未來位說起至緣。於將有位假建立故 言說一切有部答。釋文可知。無勞異解。

又聲論師至釋緣起義者。經部師破。或說一切有部破。又聲論師妄所安立。真實作者真實作用。各體不同理實不成。汝計有體實法即是作者。離體之起即是作用。作者．作用真實可得。我今觀察。非於此中見有真實作者異起作用。各體不同真實可得。若依佛法。離體之外無別實用。即於體上說有作用。於此諸法義言此是作者。此是作用。於世俗理亦無有謬。此至．緣．起義即是經中所說。依此無明等有。彼行等有。此無明等生故。彼行等生。故應引彼經釋緣起義。破訖正釋 又解此緣起義即是經中所說。依此無明等有彼行等有。此無明等生故彼行等生。故應引彼釋緣起義無別作者。若於相續前因後果。假說作者。假說作用。亦無有妨。故前文云法假謂何。依此有彼有。此生故彼生。廣說緣起。此即舉說同經引經證假。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又聲論師至釋緣起義者。經部師破。或說一切有部破。又聲論師妄所安立。真實作者真實作用。各體不同理實不成。汝計有體實法即是作者。離體之起即是作用。作者．作用真實可得。我今觀察。非於此中見有真實作者異起作用。各體不同真實可得。若依佛法。離體之外無別實用。即於體上說有作用。於此諸法義言此是作者。此是作用。於世俗理亦無有謬。此至．緣．起義即是經中所說。依此無明等有。彼行等有。此無明等生故。彼行等生。故應引彼經釋緣起義。破訖正釋 又解此緣起義即是經中所說。依此無明等有彼行等有。此無明等生故彼行等生。故應引彼釋緣起義無別作者。若於相續前因後果。假說作者。假說作用。亦無有妨。故前文云法假謂何。依此有彼有。此生故彼生。廣說緣起。此即舉說同經引經證假。

故說頌言至若後眠應閉者。經部說二頌。或說一切有部說二頌 言經部說二頌者。論主為經部師說二頌言重攝前義。初兩句述經部宗。頌前故於起位亦即至緣等。次兩句結破聲論。後頌引事證俱言己。或答前難若俱便壞己。如未來法體雖非有無間必有。向現在故而假名起。至緣應亦然例同於起故言亦然。如未來法體雖非有。無間必有。向現在故假名至緣。若言非有不得至緣。亦應非有不得正起。以起必非已生位故非有尚得名起。亦應得說至緣。故雖無體假說無過失 生已起無窮者。頌前起在現在失。已生復起便致無窮 或先有非有者。頌前起在未來失。若言起在未來有二過失。一謂未來體應先有。以未來有起故。二謂起用體應非有。以未來無體故 又解未來先有起用非有作者違自宗過。以彼作用必依作者。由此道理起非已生故不在現未來無體故不在未來。故於將有假說起言假說至緣。假故無過。與聲論師作不定過。俱時之法亦有言己。如至闇現在燈滅落謝。此即別世同時名俱。雖復俱時而得說言闇至已燈滅 又解以闇至與燈滅俱時。而言闇至已燈滅。此言滅者是滅無也。故說與闇俱時。又如開口與眠雖復同時。而言開口已眠。故至緣與起雖復同時說己無過。聲論不救闇至已燈滅。即難開口已眠云。如有一人先開口已然後方眠。是即先後不俱時也。為通伏難。故言若後眠時此口應閉而不俱時。若謂眠時口亦有閉。雖亦有人眠時閉口。今據眠時開口者說 言說一切有部說二頌者。論主為說一切有部說二頌言重攝前義。初兩句述說一切有部宗。頌前故於起位即亦至緣等。如未來非有真實作者而得名起。未來雖無真實作者亦名至緣。例同於起故言亦然 釋後六句隨其所應準前可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故說頌言至若後眠應閉者。經部說二頌。或說一切有部說二頌 言經部說二頌者。論主為經部師說二頌言重攝前義。初兩句述經部宗。頌前故於起位亦即至緣等。次兩句結破聲論。後頌引事證俱言己。或答前難若俱便壞己。如未來法體雖非有無間必有。向現在故而假名起。至緣應亦然例同於起故言亦然。如未來法體雖非有。無間必有。向現在故假名至緣。若言非有不得至緣。亦應非有不得正起。以起必非已生位故非有尚得名起。亦應得說至緣。故雖無體假說無過失 生已起無窮者。頌前起在現在失。已生復起便致無窮 或先有非有者。頌前起在未來失。若言起在未來有二過失。一謂未來體應先有。以未來有起故。二謂起用體應非有。以未來無體故 又解未來先有起用非有作者違自宗過。以彼作用必依作者。由此道理起非已生故不在現未來無體故不在未來。故於將有假說起言假說至緣。假故無過。與聲論師作不定過。俱時之法亦有言己。如至闇現在燈滅落謝。此即別世同時名俱。雖復俱時而得說言闇至已燈滅 又解以闇至與燈滅俱時。而言闇至已燈滅。此言滅者是滅無也。故說與闇俱時。又如開口與眠雖復同時。而言開口已眠。故至緣與起雖復同時說己無過。聲論不救闇至已燈滅。即難開口已眠云。如有一人先開口已然後方眠。是即先後不俱時也。為通伏難。故言若後眠時此口應閉而不俱時。若謂眠時口亦有閉。雖亦有人眠時閉口。今據眠時開口者說 言說一切有部說二頌者。論主為說一切有部說二頌言重攝前義。初兩句述說一切有部宗。頌前故於起位即亦至緣等。如未來非有真實作者而得名起。未來雖無真實作者亦名至緣。例同於起故言亦然 釋後六句隨其所應準前可知。

有執更以至是緣起義者。此是經部中上坐解。字界．字緣各含多義。故通異釋。上坐為順己宗。復為一釋通聲論難。謂鉢剌底取種種義。醫底界取不住義。言不住者意顯前念法諸為緣。法已從落謝故名不住。此不住法若但一一不能為緣。一無用故。會有眾多方有勢用。故造字者於不住界加種種助。以種種為先不住成緣義。參取聚集義。嗢同前取上升義。鉢地界取行義。行即有為遷流義也。行法上升得名為起。故於行界助以上升。然其一一無上升理故言聚集。顯多共生。此文應言。由參嗢為先行變成起。但言嗢者略不言參。字緣之中且舉一助亦無有妨。此顯不住種種含已。能令行法聚集升起是緣起義。此中意者。不住為緣顯是前念。要由種種顯一無能。已結緣成屬前非後。顯非一法先至後生由此已祛聲論所難 又解說一切有部異師釋聲論難 又解上坐釋大眾部難 又解說一切有部異師釋大眾部難。若據此論破即是說一切有部。若據正理不救即是經部。雖有四解前二解為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有執更以至是緣起義者。此是經部中上坐解。字界．字緣各含多義。故通異釋。上坐為順己宗。復為一釋通聲論難。謂鉢剌底取種種義。醫底界取不住義。言不住者意顯前念法諸為緣。法已從落謝故名不住。此不住法若但一一不能為緣。一無用故。會有眾多方有勢用。故造字者於不住界加種種助。以種種為先不住成緣義。參取聚集義。嗢同前取上升義。鉢地界取行義。行即有為遷流義也。行法上升得名為起。故於行界助以上升。然其一一無上升理故言聚集。顯多共生。此文應言。由參嗢為先行變成起。但言嗢者略不言參。字緣之中且舉一助亦無有妨。此顯不住種種含已。能令行法聚集升起是緣起義。此中意者。不住為緣顯是前念。要由種種顯一無能。已結緣成屬前非後。顯非一法先至後生由此已祛聲論所難 又解說一切有部異師釋聲論難 又解上坐釋大眾部難 又解說一切有部異師釋大眾部難。若據此論破即是說一切有部。若據正理不救即是經部。雖有四解前二解為勝。

如是所釋至聚集豈成者。論主破。如是所釋於此十二緣起可然。以無明等各有五蘊眾多法故。眼．色各為緣起於眼識。等眼．色各為一緣。此中種種聚集豈成 又解眼．色別成緣。即非種種和合。眼識一體復非聚集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是所釋至聚集豈成者。論主破。如是所釋於此十二緣起可然。以無明等各有五蘊眾多法故。眼．色各為緣起於眼識。等眼．色各為一緣。此中種種聚集豈成 又解眼．色別成緣。即非種種和合。眼識一體復非聚集。

何故世尊至此生故彼生者。此下釋經二句問。何故世尊說前文中二句差別 又解何故世尊於契經中說前二句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故世尊至此生故彼生者。此下釋經二句問。何故世尊說前文中二句差別 又解何故世尊於契經中說前二句。

為於緣起至可有諸行者。此下答。此是論主解所以先標。為於十二緣起知決定故。如餘經論所說。依無明有諸行得有。是依此有彼有。復審定言。非離無明可有諸行。是此生故彼生。此中意說。生之與有名異義同。不可說言兩文有異。但應說言前文是正述。後文是審定。義別不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為於緣起至可有諸行者。此下答。此是論主解所以先標。為於十二緣起知決定故。如餘經論所說。依無明有諸行得有。是依此有彼有。復審定言。非離無明可有諸行。是此生故彼生。此中意說。生之與有名異義同。不可說言兩文有異。但應說言前文是正述。後文是審定。義別不同。

又為顯示至諸行方生者。准正理二十五。三際傳生．及親傳緣。是上坐弟子大德邏摩解。諸支傳生義准同三際。亦是邏摩解。第一解云又為顯示諸支傳生。謂依此無明支有。彼行支得有。由彼行支生故。餘識支得生。即十二支展轉傳生。第二解三際傳生准此應釋。第三解又為顯示親．傳二緣。謂有無明若無間親生行。是依此有彼有。若有無明展轉力故諸行方生。非是親生。如起無明次起無記心及後起行。是此生故彼生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又為顯示至諸行方生者。准正理二十五。三際傳生．及親傳緣。是上坐弟子大德邏摩解。諸支傳生義准同三際。亦是邏摩解。第一解云又為顯示諸支傳生。謂依此無明支有。彼行支得有。由彼行支生故。餘識支得生。即十二支展轉傳生。第二解三際傳生准此應釋。第三解又為顯示親．傳二緣。謂有無明若無間親生行。是依此有彼有。若有無明展轉力故諸行方生。非是親生。如起無明次起無記心及後起行。是此生故彼生。

有餘師釋至諸行得生者。經部異師尊者世曹。正理稱為上坐徒儻。謂非無因諸行可有。故說依此有彼有。此破無因外道 亦非由常數論自性．勝論我等無生因故。諸行得生。故說此生故彼生。此破常因外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘師釋至諸行得生者。經部異師尊者世曹。正理稱為上坐徒儻。謂非無因諸行可有。故說依此有彼有。此破無因外道 亦非由常數論自性．勝論我等無生因故。諸行得生。故說此生故彼生。此破常因外道。

若爾便成至純大苦蘊集者。論主破。顯彼經除執。後句能具破。前句應無用。此即破也。論主破訖顯經意言。然或有勝論執。有我為依行等得有。是依此有彼有。由無明等因分生故。行等得生。是此生故彼生。是故世尊為除彼執。決判行等果有。即由無明等生因。非由於我。若此因生故彼果生。即是依此因有彼果有非謂行等果有別依餘我為因。此有．彼有等即是無明緣行等。無別有我生 純大苦蘊集如下文釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾便成至純大苦蘊集者。論主破。顯彼經除執。後句能具破。前句應無用。此即破也。論主破訖顯經意言。然或有勝論執。有我為依行等得有。是依此有彼有。由無明等因分生故。行等得生。是此生故彼生。是故世尊為除彼執。決判行等果有。即由無明等生因。非由於我。若此因生故彼果生。即是依此因有彼果有非謂行等果有別依餘我為因。此有．彼有等即是無明緣行等。無別有我生 純大苦蘊集如下文釋。

軌範諸師至皆應廣說者。是論主承習經部軌範諸師。故正理二十五云又經主述自軌範師 言不斷者。顯同一繫縛。謂依無明不斷諸行不斷。故言依此有彼有。即由無明生故諸行得生。故言此生故彼生。展轉廣說十二緣起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軌範諸師至皆應廣說者。是論主承習經部軌範諸師。故正理二十五云又經主述自軌範師 言不斷者。顯同一繫縛。謂依無明不斷諸行不斷。故言依此有彼有。即由無明生故諸行得生。故言此生故彼生。展轉廣說十二緣起。

有釋為顯至亦生者。上坐同學解 住。謂相續住。乃至因相續有。果相續亦有。故言依此有彼有。及即由因分生故諸果分亦生。故言此生故彼生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有釋為顯至亦生者。上坐同學解 住。謂相續住。乃至因相續有。果相續亦有。故言依此有彼有。及即由因分生故諸果分亦生。故言此生故彼生。

此欲辨生至而後說生者。論主破。此說緣起意欲辨生。何緣說住。設許說住。四相次第應先說生後方說住。如何非次。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此欲辨生至而後說生者。論主破。此說緣起意欲辨生。何緣說住。設許說住。四相次第應先說生後方說住。如何非次。

復有釋言至非謂無因者。經部中室利羅多解。此云執勝。正理呼為上坐 滅。謂滅無 餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有釋言至非謂無因者。經部中室利羅多解。此云執勝。正理呼為上坐 滅。謂滅無 餘文可知。

經義若然至非此經義者。論主破。經義若然。如汝所說果有因有滅。滅之言無。經中應作是說。依此有彼成無。何故乃言依此有彼有。此即責說異經。經中又應先說因生果生。後說果生因成無。如是次第方名善說。若異此者。欲辨緣起依何次第先說因無。此即責不次第。故彼所釋非此經義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經義若然至非此經義者。論主破。經義若然。如汝所說果有因有滅。滅之言無。經中應作是說。依此有彼成無。何故乃言依此有彼有。此即責說異經。經中又應先說因生果生。後說果生因成無。如是次第方名善說。若異此者。欲辨緣起依何次第先說因無。此即責不次第。故彼所釋非此經義。

復次云何至生緣老死者。此下述經部十二緣起。將明問起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次云何至生緣老死者。此下述經部十二緣起。將明問起。

我今略顯至及我慢執者。答。謂諸愚夫於從緣生法。不知唯有五蘊諸行。妄起我見。由我見故復起我慢 不知即是無明支也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今略顯至及我慢執者。答。謂諸愚夫於從緣生法。不知唯有五蘊諸行。妄起我見。由我見故復起我慢 不知即是無明支也。

為自受樂至無明緣行者。此出行支體。眾生為自受樂．及非苦樂故。作身．語．意各三種福．非福．不動業。謂為自身受欲界當樂故造諸福業。為受當來色界下三定樂．及四定已上非苦樂。故造不動業。為受欲界現在世中五欲樂故。造作殺等諸非福業。如是名為由無明為緣能起於行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為自受樂至無明緣行者。此出行支體。眾生為自受樂．及非苦樂故。作身．語．意各三種福．非福．不動業。謂為自身受欲界當樂故造諸福業。為受當來色界下三定樂．及四定已上非苦樂。故造不動業。為受欲界現在世中五欲樂故。造作殺等諸非福業。如是名為由無明為緣能起於行。

由引業力至通於六識者。出識支體。既言引業。明知行支是引業非滿業。由彼過去引業力故。六識相續流轉如火焰行。相續不斷住彼．彼趣。此之六識相續不斷。憑附中有馳赴所生處。結生有身名行緣識。此識通於中．生二有。生有雖唯意識於中有位通起六識。若作此釋。善順契經分別識支通於六識。若依說一切有部。識支唯生有一剎那不通中有。故唯意識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由引業力至通於六識者。出識支體。既言引業。明知行支是引業非滿業。由彼過去引業力故。六識相續流轉如火焰行。相續不斷住彼．彼趣。此之六識相續不斷。憑附中有馳赴所生處。結生有身名行緣識。此識通於中．生二有。生有雖唯意識於中有位通起六識。若作此釋。善順契經分別識支通於六識。若依說一切有部。識支唯生有一剎那不通中有。故唯意識。

識為先故至如是說故者。出名色體。由識為先故於此趣中次有名色生具足五蘊。展轉相續遍一期生乃至命終總名名色。此名色位長。於此位中立六處等。即引經證。於大因緣經．辨緣起經等。皆說名色具足五蘊遍一期生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識為先故至如是說故者。出名色體。由識為先故於此趣中次有名色生具足五蘊。展轉相續遍一期生乃至命終總名名色。此名色位長。於此位中立六處等。即引經證。於大因緣經．辨緣起經等。皆說名色具足五蘊遍一期生。

如是名色至說為六處者。出六處體。於名色位漸有眼等名為六處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是名色至說為六處者。出六處體。於名色位漸有眼等名為六處。

次與境合至順樂等觸者。出觸支體。既六根生次與境合便有識生。根．境．識合有順樂受等三觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次與境合至順樂等觸者。出觸支體。既六根生次與境合便有識生。根．境．識合有順樂受等三觸。

依此便生樂等三受者。出受支體。依此觸故便生苦．樂．捨三受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此便生樂等三受者。出受支體。依此觸故便生苦．樂．捨三受。

從此三受至生無色愛者。出愛支體。從此三受引生三愛。謂由欲界苦逼惱故。有於樂受發生欲界愛。或有於色界初．二．三定樂。第四非苦樂受。發生色界愛。或有唯於無色界非苦樂受。發生無色界愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此三受至生無色愛者。出愛支體。從此三受引生三愛。謂由欲界苦逼惱故。有於樂受發生欲界愛。或有於色界初．二．三定樂。第四非苦樂受。發生色界愛。或有唯於無色界非苦樂受。發生無色界愛。

從欣受愛起欲等取者。此下出取支體。就中。一總標。二別解。此即總標。從前樂．捨欣受愛後。次起欲等四取。經部四取以貪為體。與大乘同。若說一切有部以百八煩惱為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從欣受愛起欲等取者。此下出取支體。就中。一總標。二別解。此即總標。從前樂．捨欣受愛後。次起欲等四取。經部四取以貪為體。與大乘同。若說一切有部以百八煩惱為體。

此中欲者至依之說我故者。此下第二別解。一明四境。二出取體。此即明四境 一欲者。謂色等五妙欲境 二見者。謂六十二見。如梵網經廣說。至隨眠品當列標釋 三戒禁者。戒謂戒約。即是內道遠離惡戒。禁謂禁斷。即是外道狗牛等禁。如諸離繫外道受持種種露形．拔髮。遠離衣等所繫縛。故名為離繫 婆羅門外道。受持手執杖行被烏鹿皮 播輸鉢多外道此云牛主。主謂天主。摩醯首羅天。乘牛而行故名牛主。此外道學彼天法。從彼為名故名牛主。此外道受持頂上持一髻子身體塗灰 般利伐羅勺迦外道此云遍出。即顯出家義。是出家外道。受持執三杖行。擬安衣服．瓶．鉢等物。并剪鬢髮無義苦行。等者等取諸餘外道竝名為禁 四我語者。謂三界內身依之說我故故名我語。不同說一切有部但約上二界依之說我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中欲者至依之說我故者。此下第二別解。一明四境。二出取體。此即明四境 一欲者。謂色等五妙欲境 二見者。謂六十二見。如梵網經廣說。至隨眠品當列標釋 三戒禁者。戒謂戒約。即是內道遠離惡戒。禁謂禁斷。即是外道狗牛等禁。如諸離繫外道受持種種露形．拔髮。遠離衣等所繫縛。故名為離繫 婆羅門外道。受持手執杖行被烏鹿皮 播輸鉢多外道此云牛主。主謂天主。摩醯首羅天。乘牛而行故名牛主。此外道學彼天法。從彼為名故名牛主。此外道受持頂上持一髻子身體塗灰 般利伐羅勺迦外道此云遍出。即顯出家義。是出家外道。受持執三杖行。擬安衣服．瓶．鉢等物。并剪鬢髮無義苦行。等者等取諸餘外道竝名為禁 四我語者。謂三界內身依之說我故故名我語。不同說一切有部但約上二界依之說我。

有餘師說至名為我語者。經部異師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘師說至名為我語者。經部異師。

云何此二獨名我語者。問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何此二獨名我語者。問。

由此二種至我及我所者。答。由此二種說有我故名之為我。我非有故但有語言故名我語。經言異生隨假言說起我執。於中實無我及我所。明知我體非有。但有語言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此二種至我及我所者。答。由此二種說有我故名之為我。我非有故但有語言故名我語。經言異生隨假言說起我執。於中實無我及我所。明知我體非有。但有語言。

於前四種至所謂欲貪者。此即第二正出取體。前說四種是所取境。今正出彼能緣取體。所謂欲貪。即貪名欲。貪通於三界。非是欲界貪也。經言欲貪名取。明知不通餘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於前四種至所謂欲貪者。此即第二正出取體。前說四種是所取境。今正出彼能緣取體。所謂欲貪。即貪名欲。貪通於三界。非是欲界貪也。經言欲貪名取。明知不通餘法。

由取為緣至說名為有者。出有支體及引經證。能招後有果業說名為有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由取為緣至說名為有者。出有支體及引經證。能招後有果業說名為有。

有為緣故至說名為生者。出生支體。有為緣故。識相續流轉趣未來生。如前識支所說道理。憑附中有馳赴所生。結生有身。具足五蘊說名為生。大分雖同識支非無差別。識名是狹唯說六識。生名是寬故通五蘊 又解此生支如前識．名色支。既言識相續流同前識支復言具足五蘊同前名色此言生者。總顯未來生始從中有初念。乃至命終一期生也。於此生位建立老死 又解老死前言生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為緣故至說名為生者。出生支體。有為緣故。識相續流轉趣未來生。如前識支所說道理。憑附中有馳赴所生。結生有身。具足五蘊說名為生。大分雖同識支非無差別。識名是狹唯說六識。生名是寬故通五蘊 又解此生支如前識．名色支。既言識相續流同前識支復言具足五蘊同前名色此言生者。總顯未來生始從中有初念。乃至命終一期生也。於此生位建立老死 又解老死前言生。

以生為緣至廣說如經者。出老死體。於初生後即立老死 又解於生支位中建立老死。其老死相髮白面皺等。種種差別廣說如經 又解至髮白等已去方名老。後名死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以生為緣至廣說如經者。出老死體。於初生後即立老死 又解於生支位中建立老死。其老死相髮白面皺等。種種差別廣說如經 又解至髮白等已去方名老。後名死。

如是純言至諸苦蘊生者。上來經部出十二支體。復釋經文如是純大苦蘊集。以經言無明緣行。乃至生緣老死。如是純大苦蘊集。所以便釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是純言至諸苦蘊生者。上來經部出十二支體。復釋經文如是純大苦蘊集。以經言無明緣行。乃至生緣老死。如是純大苦蘊集。所以便釋。

毘婆沙宗如前已說者。上來經部解十二緣起 若毘婆沙宗。解十二緣起如前已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘婆沙宗如前已說者。上來經部解十二緣起 若毘婆沙宗。解十二緣起如前已說。