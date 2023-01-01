大般涅槃經疏
隋 灌頂撰33卷CBETA T1767大于一万字 46 h
向佛经 GPT 提问
第 15 卷
大般涅槃經疏卷第十五
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隋章安頂法師撰
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唐天台沙門湛然再治
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聖行品中
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起卷廣明集諦，文為三：初明集諦、次會通、三料簡。初又三：一標名、二釋體、三明是非。初標名二：先牒章門；次釋云集因能得陰果，故言是陰因緣。「所謂集者」下，二釋體。昔教以業煩惱為集，煩惱之中具足十使；今但言煩惱，不明於業本是煩惱、煩惱潤業，於煩惱中偏說貪愛。愛是繫地之惑，潤業故生。《華嚴》云「無業無煩惱，苦諦無所住，無明無所行，平等行世間。」又十二緣不生不滅是為平等，乃名集諦。若十二因緣生滅，是集非諦。此中有七番：一明集因。於果已起，即是五陰成辨於愛，還愛此有，是愛陰身。次「愛有二種」下，是明二種愛，己身是我，所須是所。三二種愛欲得已得。四即三界愛。五三種，謂業因緣愛，以報因故感此苦果，如鴿雀多欲皆先業果。次言煩惱因緣愛者，以習因故生愛，可解。次苦因緣愛，為脫重苦於輕苦生愛，如畏死苦而苦治令差。然針炙實苦，因此得差即便生愛。六復有四愛，即是四事。七復有五種愛，即是五陰。「善男子愛有二種」下，第三明是非。若不善愛則是集，若善愛則非集，其中復三番料簡：初將聖對凡簡；次舉菩薩對二乘簡；三諦非諦簡，故云凡夫愛名為集不名為諦，菩薩愛者名為實諦不名為集。菩薩愛者名為實諦不名集者，取其解智，故名為諦；凡夫不爾，故但名集。若例此義，俗亦非諦，若望解了則得名諦，若復隨情則稱於俗。
起卷廣明集諦，文為三：初明集諦、次會通、三料簡。初又三：一標名、二釋體、三明是非。初標名二：先牒章門；次釋云集因能得陰果，故言是陰因緣。「所謂集者」下，二釋體。昔教以業煩惱為集，煩惱之中具足十使；今但言煩惱，不明於業本是煩惱、煩惱潤業，於煩惱中偏說貪愛。愛是繫地之惑，潤業故生。《華嚴》云「無業無煩惱，苦諦無所住，無明無所行，平等行世間。」又十二緣不生不滅是為平等，乃名集諦。若十二因緣生滅，是集非諦。此中有七番：一明集因。於果已起，即是五陰成辨於愛，還愛此有，是愛陰身。次「愛有二種」下，是明二種愛，己身是我，所須是所。三二種愛欲得已得。四即三界愛。五三種，謂業因緣愛，以報因故感此苦果，如鴿雀多欲皆先業果。次言煩惱因緣愛者，以習因故生愛，可解。次苦因緣愛，為脫重苦於輕苦生愛，如畏死苦而苦治令差。然針炙實苦，因此得差即便生愛。六復有四愛，即是四事。七復有五種愛，即是五陰。「善男子愛有二種」下，第三明是非。若不善愛則是集，若善愛則非集，其中復三番料簡：初將聖對凡簡；次舉菩薩對二乘簡；三諦非諦簡，故云凡夫愛名為集不名為諦，菩薩愛者名為實諦不名為集。菩薩愛者名為實諦不名集者，取其解智，故名為諦；凡夫不爾，故但名集。若例此義，俗亦非諦，若望解了則得名諦，若復隨情則稱於俗。
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「迦葉白佛」下，第二會通。昔說業惑為集，今云何獨說愛為苦因？先問、次答。問中先引四經、次正結難。初引經中言六觸者，即是六識取塵而有觸對，此亦是集，緣此識心得來世果，如四識住處為五盛陰。「今以何義」下，正結難。次佛答中又二：先歎其問、次正答。初如文。次正答中意云昔教今教兩不相違，是故今日說愛是陰界本。就今教又二：初明愛是根本、二明愛之過患。根本又二，謂法說、次譬說。凡三譬、謂大王、膩衣、濕地，皆如文。
「迦葉白佛」下，第二會通。昔說業惑為集，今云何獨說愛為苦因？先問、次答。問中先引四經、次正結難。初引經中言六觸者，即是六識取塵而有觸對，此亦是集，緣此識心得來世果，如四識住處為五盛陰。「今以何義」下，正結難。次佛答中又二：先歎其問、次正答。初如文。次正答中意云昔教今教兩不相違，是故今日說愛是陰界本。就今教又二：初明愛是根本、二明愛之過患。根本又二，謂法說、次譬說。凡三譬、謂大王、膩衣、濕地，皆如文。
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「善男子菩薩」下，第二明愛過患，又二：先標列九章門、後一一廣釋。釋中自為九章，一一章中仍當分合譬，前一為二乘作譬，後八為凡夫作譬。初文者，二乘未斷習，如還財未盡。下八為凡夫，尋文可見。
「善男子菩薩」下，第二明愛過患，又二：先標列九章門、後一一廣釋。釋中自為九章，一一章中仍當分合譬，前一為二乘作譬，後八為凡夫作譬。初文者，二乘未斷習，如還財未盡。下八為凡夫，尋文可見。
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「次善男子以是義故」下，第三料簡。苦集世間因果已竟，於四諦中間結前有作苦集，起後無生四諦。忘前是忘生死，忘後是忘涅槃。約此生滅，文中料簡，即令第二三四三番皆顯。所以者何？若見有苦則有苦生，若有苦生則有苦滅；既解苦無苦苦則不生，苦既不生苦則不滅。《大品》云「即色是空，非色滅空。」色性自空，空中無生亦復無滅。《淨名》云「五受陰洞達空無所起是苦義。」若能如是解苦無苦而有真諦。夫集從苦生，既解苦無苦，寧復有集？解集無集即是真諦。苦集滅故，名為滅諦。既無苦集，寧得滅諦？滅本不然，今則無滅，是為解滅無滅而有真諦。道治苦集，既無所治亦無能治，故道不二。解道無道而有真諦。又寄此中間簡無生者，明二邊無生。世間因果既其不生，出世因果亦復不生，則無四諦。只解世間苦集無苦集，只解出世道滅無道滅，即是無生四諦。其意無量，且略言之。若欲簡出第三番者，解苦無苦而有實者，是就實中又有二意：次第實、不次第實。次第實者即是無量四諦，不次第實是無作四諦。還就簡四諦為四章。初簡苦諦，自有兩本：若舊本，則言凡夫之人合聲聞緣覺皆言有苦諦。若新定本，於集諦中則開凡夫二乘有異，凡夫但有苦無諦，二乘則有苦有諦，此於二乘而與奪之。舊云：苦是境，諦是智。凡夫無智但有於境，所以唯苦無諦。二乘之人有少分智，故有苦有諦。無真實者，不能觀苦解苦無苦，故非真實。集諦例爾。道滅二諦不論凡夫者，唯二乘與菩薩，道滅二諦有真偽之異，以二乘人不能觀滅諦非諦故非真，菩薩能知故是真實。
「次善男子以是義故」下，第三料簡。苦集世間因果已竟，於四諦中間結前有作苦集，起後無生四諦。忘前是忘生死，忘後是忘涅槃。約此生滅，文中料簡，即令第二三四三番皆顯。所以者何？若見有苦則有苦生，若有苦生則有苦滅；既解苦無苦苦則不生，苦既不生苦則不滅。《大品》云「即色是空，非色滅空。」色性自空，空中無生亦復無滅。《淨名》云「五受陰洞達空無所起是苦義。」若能如是解苦無苦而有真諦。夫集從苦生，既解苦無苦，寧復有集？解集無集即是真諦。苦集滅故，名為滅諦。既無苦集，寧得滅諦？滅本不然，今則無滅，是為解滅無滅而有真諦。道治苦集，既無所治亦無能治，故道不二。解道無道而有真諦。又寄此中間簡無生者，明二邊無生。世間因果既其不生，出世因果亦復不生，則無四諦。只解世間苦集無苦集，只解出世道滅無道滅，即是無生四諦。其意無量，且略言之。若欲簡出第三番者，解苦無苦而有實者，是就實中又有二意：次第實、不次第實。次第實者即是無量四諦，不次第實是無作四諦。還就簡四諦為四章。初簡苦諦，自有兩本：若舊本，則言凡夫之人合聲聞緣覺皆言有苦諦。若新定本，於集諦中則開凡夫二乘有異，凡夫但有苦無諦，二乘則有苦有諦，此於二乘而與奪之。舊云：苦是境，諦是智。凡夫無智但有於境，所以唯苦無諦。二乘之人有少分智，故有苦有諦。無真實者，不能觀苦解苦無苦，故非真實。集諦例爾。道滅二諦不論凡夫者，唯二乘與菩薩，道滅二諦有真偽之異，以二乘人不能觀滅諦非諦故非真，菩薩能知故是真實。
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「從善男子」下，第三廣明滅諦。雖復滅道寄彼生滅中間而料簡之，以生滅滅道猶未釋故，故更釋之。無生等三，後自廣釋。次釋滅諦，文為三：先唱兩章門、次釋、三結。唱見滅、見滅諦兩門，若見滅即是斷章門，見滅諦是離章門。二乘灰身滅智，但有斷離兩事，菩薩具智德等事(云云)。二「所謂斷一切煩惱」下，是解釋。初八字釋見滅門，是斷惑之無，以之為斷。「若煩惱」下，是釋見滅諦章門，為二：初用、次體。初用中凡五句：初四句是四德，或謂五德。今且作四德，是就用為言。「常於色聲」下，二就畢竟寂滅，是約體論。三「善男子菩薩」下結，如文。
「從善男子」下，第三廣明滅諦。雖復滅道寄彼生滅中間而料簡之，以生滅滅道猶未釋故，故更釋之。無生等三，後自廣釋。次釋滅諦，文為三：先唱兩章門、次釋、三結。唱見滅、見滅諦兩門，若見滅即是斷章門，見滅諦是離章門。二乘灰身滅智，但有斷離兩事，菩薩具智德等事(云云)。二「所謂斷一切煩惱」下，是解釋。初八字釋見滅門，是斷惑之無，以之為斷。「若煩惱」下，是釋見滅諦章門，為二：初用、次體。初用中凡五句：初四句是四德，或謂五德。今且作四德，是就用為言。「常於色聲」下，二就畢竟寂滅，是約體論。三「善男子菩薩」下結，如文。
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「善男子云何」下，第四廣明道諦。文為二：初明道諦、次會通。初為三：一章門、二解釋、三結。釋中，先譬、次合。初譬中言因燈者，即譬八道。然燈照物，物即常無常等雖異，終是一道隨緣異說。次合譬中云陀羅驃者，河西云：是真實諦。求那，是莊嚴瓔珞功德等。舊云主諦、依諦。非陀羅即非真，非求那即非俗。
「善男子云何」下，第四廣明道諦。文為二：初明道諦、次會通。初為三：一章門、二解釋、三結。釋中，先譬、次合。初譬中言因燈者，即譬八道。然燈照物，物即常無常等雖異，終是一道隨緣異說。次合譬中云陀羅驃者，河西云：是真實諦。求那，是莊嚴瓔珞功德等。舊云主諦、依諦。非陀羅即非真，非求那即非俗。
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「迦葉白佛」下，第二會通。佛昔種種異說，今但言八道，是故會通。文為二：先問、次答。問中二：先問、次難。初問為三：一唱不相應、二釋不相應、三結不相應。初如文。次「何以故」下，釋者，十四經多是《阿含》等教信心乃至布施，說道不同。次「世尊若八聖道」下，難。又三：一以今難昔、二以昔難今、三結過。初文者，若昔是則今非。二若今是者，昔何不說(云云)？三結，如文。佛答為二：第一歎問；「善男子」去正答，又二，謂法、譬。法說中意者，以機別故說異，會齊故理同。「譬如良醫」下，譬說也。凡舉六譬：一良醫、二飲水、三金師、四然火、五一識、六一色，皆先譬次合。初良醫譬，可見。河西解：水名尼婆羅者，煮訶梨水名鉢晝羅。煮樹葉為湯，以樹為名。次飲水中，波尼罽賓水名。欝特者，東天竺水名，經本或言欝特。今未定，相承為欝特𦀟利藍，中天竺水名。婆利聲論水名，波耶藥和水名。三金師譬合。文云「或說五種，所謂信行等。」見到道者，即信法兩行，是見諦道中人。信解與見到亦名見得，此二是思惟道中人。四人在兩道，各分利鈍。信行在見諦時鈍，入思惟還成信解鈍；法行可知。一往如此，數習則利，不習則鈍，翻覆不定。數人云：十五心是見諦道，十六心去是思惟道。論家不爾，十六皆是見諦道。論家分利鈍在五停心中，入見道無利鈍。譬如平水乘船有遲有疾，得風順流無復利鈍。餘三文可見。「善男子是四諦」下，第三總結。
「迦葉白佛」下，第二會通。佛昔種種異說，今但言八道，是故會通。文為二：先問、次答。問中二：先問、次難。初問為三：一唱不相應、二釋不相應、三結不相應。初如文。次「何以故」下，釋者，十四經多是《阿含》等教信心乃至布施，說道不同。次「世尊若八聖道」下，難。又三：一以今難昔、二以昔難今、三結過。初文者，若昔是則今非。二若今是者，昔何不說(云云)？三結，如文。佛答為二：第一歎問；「善男子」去正答，又二，謂法、譬。法說中意者，以機別故說異，會齊故理同。「譬如良醫」下，譬說也。凡舉六譬：一良醫、二飲水、三金師、四然火、五一識、六一色，皆先譬次合。初良醫譬，可見。河西解：水名尼婆羅者，煮訶梨水名鉢晝羅。煮樹葉為湯，以樹為名。次飲水中，波尼罽賓水名。欝特者，東天竺水名，經本或言欝特。今未定，相承為欝特𦀟利藍，中天竺水名。婆利聲論水名，波耶藥和水名。三金師譬合。文云「或說五種，所謂信行等。」見到道者，即信法兩行，是見諦道中人。信解與見到亦名見得，此二是思惟道中人。四人在兩道，各分利鈍。信行在見諦時鈍，入思惟還成信解鈍；法行可知。一往如此，數習則利，不習則鈍，翻覆不定。數人云：十五心是見諦道，十六心去是思惟道。論家不爾，十六皆是見諦道。論家分利鈍在五停心中，入見道無利鈍。譬如平水乘船有遲有疾，得風順流無復利鈍。餘三文可見。「善男子是四諦」下，第三總結。
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「迦葉白佛」下，第三明無量四諦慧。文為三：初明無量無量、二結為四無量慧、三結為二無量。他謂此文會通四諦，開善謂是攝法盡不盡；今謂正是無量無量慧章。初文，問、答。問中先舉昔事。昔舉大地草木喻於無量無量，手中少許喻有作無生。當知先說者少、不說者多，如此之多四諦攝盡。四攝不盡，若盡不應言多，不盡應有第五諦。佛答亦攝盡亦攝不盡，同名四諦，名攝則盡；分別相貌，彼竟不說，攝則不盡。名同義異，故有盡有不盡。今佛答之，以名往牧則皆攝盡。「迦葉復白」去，第二結無量無量為四無量慧。文有問、答。答中二：先示根辨智、次正釋諦相。初文者，具論諦智應有三品：下是凡夫，不足可論，故不說之。但舉中上者，就四人中判於中上。若就法者，應指四種四諦以判中上。有作無生如前說，無量今當辨。夫無量者，非是超然出四諦外，還是四諦，種別不同，故文云「分別校計有無量種。」若委論者，應從地獄乃至於佛，凡聖五陰種別不同，於一一陰復更分別無量界入，豈是聲聞緣覺所知？是無量苦諦。又從地獄乃至於佛行業不同，一一行業分別校計有無量種，亦非聲聞緣覺所知，是為無量集諦。又從地獄乃至於佛，應以何身應說何法令其修學，一一身法分別校計，無量法門以為眷屬，亦非聲聞緣覺所知，是為無量道諦。又從地獄乃至於佛，得解脫時因緣不同，一一解脫復有無量解脫，分別校計有無量種，亦非聲聞緣覺所知，是為無量滅諦。如此四境既異，有作無生亦非二乘中智所及。名稱同異為四諦相，如大地一名為無量。其相浩然，今當略說。就正釋中，四諦為四：初苦諦中，經文但約陰入界三，及重明陰，略示苦相。初陰者，文云「知諸陰苦是名中智，分別諸陰有無量相是名上智。」云何分別？六道陰者是蓋覆義，蓋人天善及無漏善。蓋人天善則沈沒三塗，蓋無漏善則輪迴諸有。二乘陰者蓋覆等德，蓋四等則不能化度眾生，蓋四德則不能至於寶所。菩薩陰則蓋覆生死涅槃，蓋生死則大悲拔苦，蓋涅槃則大慈與樂。佛陰則蓋覆法界事理，蓋事則以應身遍應一切機根，蓋理則以法身遍一切處。又六道陰苦，二乘陰樂，菩薩陰雙是，佛陰雙非。如此分別，豈是二乘所知？次知入為門名為中智，分別諸入有無量相是名上智。云何分別？六道六入，名為入門，亦名會入。眼根色塵會入有為，乃至意根法塵會入有為。二乘入者，入無常無我，會入無為。菩薩入者，眼根入施，會入檀波羅蜜，乃至意亦如是。眼根入戒忍進禪慧之門，會入諸波羅蜜，乃至意亦如是。諸佛入者，佛眼是入普門，普門入一切法界慈
「迦葉白佛」下，第三明無量四諦慧。文為三：初明無量無量、二結為四無量慧、三結為二無量。他謂此文會通四諦，開善謂是攝法盡不盡；今謂正是無量無量慧章。初文，問、答。問中先舉昔事。昔舉大地草木喻於無量無量，手中少許喻有作無生。當知先說者少、不說者多，如此之多四諦攝盡。四攝不盡，若盡不應言多，不盡應有第五諦。佛答亦攝盡亦攝不盡，同名四諦，名攝則盡；分別相貌，彼竟不說，攝則不盡。名同義異，故有盡有不盡。今佛答之，以名往牧則皆攝盡。「迦葉復白」去，第二結無量無量為四無量慧。文有問、答。答中二：先示根辨智、次正釋諦相。初文者，具論諦智應有三品：下是凡夫，不足可論，故不說之。但舉中上者，就四人中判於中上。若就法者，應指四種四諦以判中上。有作無生如前說，無量今當辨。夫無量者，非是超然出四諦外，還是四諦，種別不同，故文云「分別校計有無量種。」若委論者，應從地獄乃至於佛，凡聖五陰種別不同，於一一陰復更分別無量界入，豈是聲聞緣覺所知？是無量苦諦。又從地獄乃至於佛行業不同，一一行業分別校計有無量種，亦非聲聞緣覺所知，是為無量集諦。又從地獄乃至於佛，應以何身應說何法令其修學，一一身法分別校計，無量法門以為眷屬，亦非聲聞緣覺所知，是為無量道諦。又從地獄乃至於佛，得解脫時因緣不同，一一解脫復有無量解脫，分別校計有無量種，亦非聲聞緣覺所知，是為無量滅諦。如此四境既異，有作無生亦非二乘中智所及。名稱同異為四諦相，如大地一名為無量。其相浩然，今當略說。就正釋中，四諦為四：初苦諦中，經文但約陰入界三，及重明陰，略示苦相。初陰者，文云「知諸陰苦是名中智，分別諸陰有無量相是名上智。」云何分別？六道陰者是蓋覆義，蓋人天善及無漏善。蓋人天善則沈沒三塗，蓋無漏善則輪迴諸有。二乘陰者蓋覆等德，蓋四等則不能化度眾生，蓋四德則不能至於寶所。菩薩陰則蓋覆生死涅槃，蓋生死則大悲拔苦，蓋涅槃則大慈與樂。佛陰則蓋覆法界事理，蓋事則以應身遍應一切機根，蓋理則以法身遍一切處。又六道陰苦，二乘陰樂，菩薩陰雙是，佛陰雙非。如此分別，豈是二乘所知？次知入為門名為中智，分別諸入有無量相是名上智。云何分別？六道六入，名為入門，亦名會入。眼根色塵會入有為，乃至意根法塵會入有為。二乘入者，入無常無我，會入無為。菩薩入者，眼根入施，會入檀波羅蜜，乃至意亦如是。眼根入戒忍進禪慧之門，會入諸波羅蜜，乃至意亦如是。諸佛入者，佛眼是入普門，普門入一切法界慈
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悲喜捨。法界咸應，會入薩婆若海。乃至意亦如是。諸經中明六根為寂靜門、平等門，此義甚多(云云)。又六道之入，是入苦門；二乘之入，是入不苦門；菩薩之入，入亦樂亦苦門；諸佛之入，入非苦非樂門。三又知界分性者是名中智，分別諸界有無量相是名上智。云何分別？六道眼界性分唯見於色，不能聞聲。色界性分但對於眼，不對於耳。乃至意界性分但能知法，不能見聞。法界性分但對於意，不對耳眼。二乘界者，眼界性分但是無常苦空無我，不得常樂，乃至意界性分亦復如是。菩薩界者，菩薩眼界性分但見色空，不能即空即假即中。乃至意界性分但能即空，不能即假即中，亦復如是。佛諸界者，眼是法界法性，性分即能見色聞聲嗅香別味覺觸知法，即空即假即中，不可思議，具足一切無量佛法，乃至意亦如是。又六道以苦為界，二乘不苦為界，菩薩亦樂亦苦為界，佛以非樂非苦為界。「又知色壞相是名中智」下，重廣約陰，文云「分別諸色無量壞相是名上智。」六道之色壞善壞定，二乘之色壞因壞果，菩薩之色壞有壞無，佛色者壞上諸壞。壞為法界，非壞非不壞悉是法界。又六道色壞樂，二乘色壞苦，菩薩色壞雙是，佛色壞雙非(云云)。又知受是覺相是名中智，分別是受有無量相是名上智。六道之受，受違、受順、受不違順，於違起瞋覺、於順起貪覺、於不違順起癡覺。二乘之受，於三覺中一一皆起五分法身，須陀洹人初覺無漏(云云)。菩薩受者，受佛法，受眾生。受佛法時覺於十力四無所畏諸波羅蜜，受眾生時覺於慈悲喜捨四無量心。諸佛受者，自覺覺他，即覺、不覺、非覺非不覺悉是法界。又知想取相名為中智，分別是取有無量相是名上智。六道之取，但取人我眾生壽命、色香味觸。二乘之取，取於無常苦空無我，取於涅槃。菩薩之取，不取二邊但取中道。如來取者，取即不取，即非取非不取悉是法界。又知行作相是名中智，分別是行無量作相是名上智。六道之行，能作二十五有。二乘之行，能作涅槃。菩薩之行，作諸波羅蜜。諸佛之行，即作不作、即非作非不作，作等法界。又知識是分別是名中智，分別是識無量知相是名上智。六道分別，取此取彼，飲苦食毒。二乘分別，厭生死、沈涅槃。菩薩分別，離邊會中。諸佛分別，非邊非中。經文約苦諦竟。
悲喜捨。法界咸應，會入薩婆若海。乃至意亦如是。諸經中明六根為寂靜門、平等門，此義甚多(云云)。又六道之入，是入苦門；二乘之入，是入不苦門；菩薩之入，入亦樂亦苦門；諸佛之入，入非苦非樂門。三又知界分性者是名中智，分別諸界有無量相是名上智。云何分別？六道眼界性分唯見於色，不能聞聲。色界性分但對於眼，不對於耳。乃至意界性分但能知法，不能見聞。法界性分但對於意，不對耳眼。二乘界者，眼界性分但是無常苦空無我，不得常樂，乃至意界性分亦復如是。菩薩界者，菩薩眼界性分但見色空，不能即空即假即中。乃至意界性分但能即空，不能即假即中，亦復如是。佛諸界者，眼是法界法性，性分即能見色聞聲嗅香別味覺觸知法，即空即假即中，不可思議，具足一切無量佛法，乃至意亦如是。又六道以苦為界，二乘不苦為界，菩薩亦樂亦苦為界，佛以非樂非苦為界。「又知色壞相是名中智」下，重廣約陰，文云「分別諸色無量壞相是名上智。」六道之色壞善壞定，二乘之色壞因壞果，菩薩之色壞有壞無，佛色者壞上諸壞。壞為法界，非壞非不壞悉是法界。又六道色壞樂，二乘色壞苦，菩薩色壞雙是，佛色壞雙非(云云)。又知受是覺相是名中智，分別是受有無量相是名上智。六道之受，受違、受順、受不違順，於違起瞋覺、於順起貪覺、於不違順起癡覺。二乘之受，於三覺中一一皆起五分法身，須陀洹人初覺無漏(云云)。菩薩受者，受佛法，受眾生。受佛法時覺於十力四無所畏諸波羅蜜，受眾生時覺於慈悲喜捨四無量心。諸佛受者，自覺覺他，即覺、不覺、非覺非不覺悉是法界。又知想取相名為中智，分別是取有無量相是名上智。六道之取，但取人我眾生壽命、色香味觸。二乘之取，取於無常苦空無我，取於涅槃。菩薩之取，不取二邊但取中道。如來取者，取即不取，即非取非不取悉是法界。又知行作相是名中智，分別是行無量作相是名上智。六道之行，能作二十五有。二乘之行，能作涅槃。菩薩之行，作諸波羅蜜。諸佛之行，即作不作、即非作非不作，作等法界。又知識是分別是名中智，分別是識無量知相是名上智。六道分別，取此取彼，飲苦食毒。二乘分別，厭生死、沈涅槃。菩薩分別，離邊會中。諸佛分別，非邊非中。經文約苦諦竟。
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二知愛因緣能生諸陰是名中智，知一切愛是名上智。六道之愛是後陰因緣，二乘之愛五分因緣，菩薩之愛是無等等色乃至無等等識因緣，諸佛之愛是色解脫乃至識解脫因緣。
二知愛因緣能生諸陰是名中智，知一切愛是名上智。六道之愛是後陰因緣，二乘之愛五分因緣，菩薩之愛是無等等色乃至無等等識因緣，諸佛之愛是色解脫乃至識解脫因緣。
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三知滅煩惱是名中智，知滅煩惱不可稱計、滅亦如是不可稱計是名上智。凡夫六道亦得有滅，差已還生。二乘之滅，灰斷不起。菩薩自滅，復令他滅。諸佛之滅，滅一切滅，即是法界。
三知滅煩惱是名中智，知滅煩惱不可稱計、滅亦如是不可稱計是名上智。凡夫六道亦得有滅，差已還生。二乘之滅，灰斷不起。菩薩自滅，復令他滅。諸佛之滅，滅一切滅，即是法界。
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道離煩惱是名中智分別，能離之道無量無邊是名上智。六道之道，離善之惡、離惡之善。二乘之道，離漏之無漏。菩薩之道，離邊之中。諸佛之道，無離無至。何以故？一切諸法即是佛道，故動見修道品、不動見修道品、亦動亦不動見修道品、非動見非不動見修道品(云云)。是為分別無量四聖諦竟。
道離煩惱是名中智分別，能離之道無量無邊是名上智。六道之道，離善之惡、離惡之善。二乘之道，離漏之無漏。菩薩之道，離邊之中。諸佛之道，無離無至。何以故？一切諸法即是佛道，故動見修道品、不動見修道品、亦動亦不動見修道品、非動見非不動見修道品(云云)。是為分別無量四聖諦竟。
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從「知世諦者是名中智」去，是第三結四無量為二無量，又二：先明二諦、次明二諦慧。初文即是二諦。文中直知世諦是中智，分別世諦無量無邊是上智。直知三法印即是中智，知第一義無量無邊不可稱計是上智。世間人但言第一義諦真諦涅槃，只得是一不得有二，況復無邊；今文明第一義諦不可稱計，豈唯一種。此中言無常涅槃等真諦者，與數論不同。數云：四諦十六諦並皆見真得聖，悉是第一義。論家唯無我一種通於真俗，餘皆世諦，而皆相從言是真者，以無常盡於常等倒，苦集隨真相從名真依。《淨名》云「不生不滅是無常義」，盡是實相，皆第一義，又是三法印。「爾時文殊」下，第二明二諦慧者，先出舊解六種二諦：一有空、二虛實、三世流布亦言隨事、四相續、五相待、六因生。空有指《大品》，虛實流布指《阿毘曇》，相續相待因生指《成論》。又解意同名異，一凡聖、二虛實、三空有、四假實、五事理、六親疏。舊釋名云：俗是浮虛，真名真實，世是代謝，第一義是無過。俗待不俗，不俗名真；真待不真，不真名俗。虛實相待，真俗名生。他問：真是真實，可稱為諦。俗是浮虛，何以稱諦？彼解云：審實浮虛。若爾，諦義兩釋。俗以浮虛釋諦，真以審實釋諦。興皇云：諦未曾二，約緣故二。俗於凡為實，真於聖為實，俱用實以釋諦，不用浮虛。今問：真於聖為實，聖有照真實智，可得稱為諦。凡於俗為實，凡無照俗智，安得稱為諦？若凡無照俗智，而於俗為實，得稱俗諦者，凡無照真智，於真亦為實，亦應稱真諦。凡於真無智不稱真諦者，凡於俗無智，安得稱俗諦？又聖於真為實而稱為諦者，聖何以於俗不實不得稱為諦，是則聖人無權智。今言諦者，還是審實。《淨名》云「四諦是菩提，不虛誑故。」即是審實。有隨情審實、隨智審實。隨情智審實故，隨凡隨聖、約真約俗俱得稱諦。喻如一色，凡夫謂有，賢聖為無。亦如一日，醉醒不同，有轉不轉。一諦二諦其義亦爾。舊解二諦一體不異，龍光云：既稱二諦，寧當一體？二諦有二，體亦俱通，緣假法為世體，無相理為真體。雖有二體，而實相即俗，雖名相即無名相，真無名相不妨名相。又言：二諦一體，空為理本故，以真為體，俗是其用。或言從俗取真，俗為其體，真是其用。開善云：二諦共以中道為體。義皆不然。若二諦二體，則世無第一、第一無世，但是不相即，不得有相即。若其一體，但是一諦則無二諦。若其二諦以中為體，取相障真、無知障俗，誰復障中？二諦之智不能見中，焉得為體？若二諦二體，二體各異，不論相即；若二諦一體，只是一諦，與
從「知世諦者是名中智」去，是第三結四無量為二無量，又二：先明二諦、次明二諦慧。初文即是二諦。文中直知世諦是中智，分別世諦無量無邊是上智。直知三法印即是中智，知第一義無量無邊不可稱計是上智。世間人但言第一義諦真諦涅槃，只得是一不得有二，況復無邊；今文明第一義諦不可稱計，豈唯一種。此中言無常涅槃等真諦者，與數論不同。數云：四諦十六諦並皆見真得聖，悉是第一義。論家唯無我一種通於真俗，餘皆世諦，而皆相從言是真者，以無常盡於常等倒，苦集隨真相從名真依。《淨名》云「不生不滅是無常義」，盡是實相，皆第一義，又是三法印。「爾時文殊」下，第二明二諦慧者，先出舊解六種二諦：一有空、二虛實、三世流布亦言隨事、四相續、五相待、六因生。空有指《大品》，虛實流布指《阿毘曇》，相續相待因生指《成論》。又解意同名異，一凡聖、二虛實、三空有、四假實、五事理、六親疏。舊釋名云：俗是浮虛，真名真實，世是代謝，第一義是無過。俗待不俗，不俗名真；真待不真，不真名俗。虛實相待，真俗名生。他問：真是真實，可稱為諦。俗是浮虛，何以稱諦？彼解云：審實浮虛。若爾，諦義兩釋。俗以浮虛釋諦，真以審實釋諦。興皇云：諦未曾二，約緣故二。俗於凡為實，真於聖為實，俱用實以釋諦，不用浮虛。今問：真於聖為實，聖有照真實智，可得稱為諦。凡於俗為實，凡無照俗智，安得稱為諦？若凡無照俗智，而於俗為實，得稱俗諦者，凡無照真智，於真亦為實，亦應稱真諦。凡於真無智不稱真諦者，凡於俗無智，安得稱俗諦？又聖於真為實而稱為諦者，聖何以於俗不實不得稱為諦，是則聖人無權智。今言諦者，還是審實。《淨名》云「四諦是菩提，不虛誑故。」即是審實。有隨情審實、隨智審實。隨情智審實故，隨凡隨聖、約真約俗俱得稱諦。喻如一色，凡夫謂有，賢聖為無。亦如一日，醉醒不同，有轉不轉。一諦二諦其義亦爾。舊解二諦一體不異，龍光云：既稱二諦，寧當一體？二諦有二，體亦俱通，緣假法為世體，無相理為真體。雖有二體，而實相即俗，雖名相即無名相，真無名相不妨名相。又言：二諦一體，空為理本故，以真為體，俗是其用。或言從俗取真，俗為其體，真是其用。開善云：二諦共以中道為體。義皆不然。若二諦二體，則世無第一、第一無世，但是不相即，不得有相即。若其一體，但是一諦則無二諦。若其二諦以中為體，取相障真、無知障俗，誰復障中？二諦之智不能見中，焉得為體？若二諦二體，二體各異，不論相即；若二諦一體，只是一諦，與
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誰相即？《仁王般若》云「二諦不相即，猶如牛二角」，《大品》「即色是空」，《淨名》「五受陰洞達空無所起是苦義」，及此經中皆云二諦相即(云云)。舊云：合四諦為二諦。或言苦集世間是世諦，道滅出世是真諦。或言三諦是世諦，唯滅是真諦。或言四諦皆是世諦，明因果故；無相因果乃是真諦。或言只四諦是世諦，即世諦是真諦。文云「解苦無苦而有真諦，餘三亦爾。」今明非但四諦開合不同，只就二諦開合非一，在後當說。就文兩番問答。初問為三：一直審、次「世尊」下雙定定相有不、三「如其有者」下雙難。難中意者，若言有者，即是一諦，真俗相即故，真中有俗、俗中有真，二諦不異，故言是一。如其無者，即是虛妄。實而言之，定有定無、定一定異，皆是虛妄。皆出經者，互現其文。若定有無，便成斷常虛妄之說。「善男子」下，如來直答二諦相即，不斷不常、定非虛妄。「世尊」下，第二番問答。初問意者，還成一諦，故云則無二諦。如長在短中則失長，真在俗中則失真，只成一諦。佛答有二：初略明大意，理實中道唯有一體，善巧方便為緣說二。「若隨言說」下，第二廣說。凡有八種：一世出世、二名無名、三實不實、四定不定、五法不法、六燒不燒、七苦不苦、八和合。他亦作六種二諦，若言空有虛實等諦，皆言有虛有實，兩理鏗然，故非經意。今文云「隨順眾生說有二諦，如隨醉人說則有轉日。」當用此意以釋經文。一師云：七種一統，隨緣說異。一師言：七種各異。今明智者大師有七二諦，名雖不同，其義可會：一生滅、二無生、三襌俗複真、四襌俗襌中、五複俗襌中、六複俗複中、七圓二諦。若依《法華玄》文，名相稍別，義意必同，讀者應知。就一種中復各三種，謂隨情、隨智、隨情智。今欲以彼七種二諦來釋此文，佛旨難知，且出一師之見。八種不同，即為八文。初約世出世兩人判二諦者，通冠下七，一一二諦各有此意。世情多想束為世諦，聖智多知束為真諦，此即隨情智判二諦。次善男子五陰和合者，約名無名判。攬陰名生即世諦，即陰離陰如性知之性即真諦，此約有作四諦立之。三「復次善男子或有法有名有實」者，他云：世諦有名，名名於體，物應於名。真諦但有名而無實。今文反此，世但虛名而無真實，不生不滅與法相稱即是真諦。不能即色而空故有名無實，能即色是空故有實有名，此依無生四諦立之。四「善男子眾生壽命如旋火輪」，此襌俗複真以論二諦。假名幻化熱焰火輪，但有其名而無其實，稱世流布即是世諦。真與中合，共為真諦。若襌以真為第一義者，不得言苦集滅道
誰相即？《仁王般若》云「二諦不相即，猶如牛二角」，《大品》「即色是空」，《淨名》「五受陰洞達空無所起是苦義」，及此經中皆云二諦相即(云云)。舊云：合四諦為二諦。或言苦集世間是世諦，道滅出世是真諦。或言三諦是世諦，唯滅是真諦。或言四諦皆是世諦，明因果故；無相因果乃是真諦。或言只四諦是世諦，即世諦是真諦。文云「解苦無苦而有真諦，餘三亦爾。」今明非但四諦開合不同，只就二諦開合非一，在後當說。就文兩番問答。初問為三：一直審、次「世尊」下雙定定相有不、三「如其有者」下雙難。難中意者，若言有者，即是一諦，真俗相即故，真中有俗、俗中有真，二諦不異，故言是一。如其無者，即是虛妄。實而言之，定有定無、定一定異，皆是虛妄。皆出經者，互現其文。若定有無，便成斷常虛妄之說。「善男子」下，如來直答二諦相即，不斷不常、定非虛妄。「世尊」下，第二番問答。初問意者，還成一諦，故云則無二諦。如長在短中則失長，真在俗中則失真，只成一諦。佛答有二：初略明大意，理實中道唯有一體，善巧方便為緣說二。「若隨言說」下，第二廣說。凡有八種：一世出世、二名無名、三實不實、四定不定、五法不法、六燒不燒、七苦不苦、八和合。他亦作六種二諦，若言空有虛實等諦，皆言有虛有實，兩理鏗然，故非經意。今文云「隨順眾生說有二諦，如隨醉人說則有轉日。」當用此意以釋經文。一師云：七種一統，隨緣說異。一師言：七種各異。今明智者大師有七二諦，名雖不同，其義可會：一生滅、二無生、三襌俗複真、四襌俗襌中、五複俗襌中、六複俗複中、七圓二諦。若依《法華玄》文，名相稍別，義意必同，讀者應知。就一種中復各三種，謂隨情、隨智、隨情智。今欲以彼七種二諦來釋此文，佛旨難知，且出一師之見。八種不同，即為八文。初約世出世兩人判二諦者，通冠下七，一一二諦各有此意。世情多想束為世諦，聖智多知束為真諦，此即隨情智判二諦。次善男子五陰和合者，約名無名判。攬陰名生即世諦，即陰離陰如性知之性即真諦，此約有作四諦立之。三「復次善男子或有法有名有實」者，他云：世諦有名，名名於體，物應於名。真諦但有名而無實。今文反此，世但虛名而無真實，不生不滅與法相稱即是真諦。不能即色而空故有名無實，能即色是空故有實有名，此依無生四諦立之。四「善男子眾生壽命如旋火輪」，此襌俗複真以論二諦。假名幻化熱焰火輪，但有其名而無其實，稱世流布即是世諦。真與中合，共為真諦。若襌以真為第一義者，不得言苦集滅道
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是第一義。俱指四諦即真中，合此明無量四聖諦中若真若中同為第一義諦，前文云「第一義無量無邊不可稱說。」五「善男子世法五種」去，此約襌俗襌中以明二諦。上以熱焰火輪五譬以譬人我而為世諦，今以五法而為世諦。五法如焰輪，焰輪譬法，法譬互舉同是襌俗。心無顛倒如實知之，即襌指中道以為如實。此明有作無生等苦集為俗，指下一實諦為真。六「善男子若燒若割」去，此約複俗襌中以明二諦。若燒若死，此明體法始終。若割若壞，此明析法始終。即以兩始為有、兩終皆無，此之有無合之為俗即是複俗。襌指中道非有非無，故無燒割即第一義。明上有作無生之真俗同名為俗，指下一實諦而以為真。七「善男子八苦有無」去，此約複俗複中以明二諦。複俗如向。言複中者非襌指理，即事而理、法界圓備名為複中。此合上來有作無生真之與俗皆名為俗，指下一實不可思議而為真諦。文雖不顯，義推自成。然此一番猶是複俗複中二諦。八「復次善男子」下，先譬、次合，明圓二諦真俗相即皆不可思議，譬如父母和合生子。一人多能以譬圓俗。十二緣和合三道，即是三德、即第一義，以顯圓真。是名不可思議二諦。一切二諦悉入此中，方便隨俗說諸二諦無量無邊，止論七種何足驚怪。能如是知，名慧聖行。古來皆迷此二諦文，今用天台大師七種二諦義來釋八番，義則相應，真順聖慧。
是第一義。俱指四諦即真中，合此明無量四聖諦中若真若中同為第一義諦，前文云「第一義無量無邊不可稱說。」五「善男子世法五種」去，此約襌俗襌中以明二諦。上以熱焰火輪五譬以譬人我而為世諦，今以五法而為世諦。五法如焰輪，焰輪譬法，法譬互舉同是襌俗。心無顛倒如實知之，即襌指中道以為如實。此明有作無生等苦集為俗，指下一實諦為真。六「善男子若燒若割」去，此約複俗襌中以明二諦。若燒若死，此明體法始終。若割若壞，此明析法始終。即以兩始為有、兩終皆無，此之有無合之為俗即是複俗。襌指中道非有非無，故無燒割即第一義。明上有作無生之真俗同名為俗，指下一實諦而以為真。七「善男子八苦有無」去，此約複俗複中以明二諦。複俗如向。言複中者非襌指理，即事而理、法界圓備名為複中。此合上來有作無生真之與俗皆名為俗，指下一實不可思議而為真諦。文雖不顯，義推自成。然此一番猶是複俗複中二諦。八「復次善男子」下，先譬、次合，明圓二諦真俗相即皆不可思議，譬如父母和合生子。一人多能以譬圓俗。十二緣和合三道，即是三德、即第一義，以顯圓真。是名不可思議二諦。一切二諦悉入此中，方便隨俗說諸二諦無量無邊，止論七種何足驚怪。能如是知，名慧聖行。古來皆迷此二諦文，今用天台大師七種二諦義來釋八番，義則相應，真順聖慧。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「文殊師利下」，第三明一實諦慧聖行。若前文中舉四舉二共顯一實，何不從四至三而超至二？非無三諦，但此中文束四為二，其義則便；束四為三，義少不便，故不言三。解者不同。此間以常住佛果是一，依一實諦，引《勝鬘》云「一苦滅諦即是真實。」地人云：除妄顯黎耶即是實諦。中假師云：除斷常顯中道為一實諦。興皇悉不用，佛果所依能依焉是一實？妄惑與黎耶為一為異？若一既除妄惑亦除，黎耶若異，待妄說實，豈是一實？對邊說中，中還是邊，亦非一實。然一切法本無所有畢竟清淨，實無所有，何曾有實及以不實？諦與不諦，為緣方便假設言教。依文正以一道清淨為一實諦，是正真法，故《華嚴》云「法性遠離」。是故今明，若非彼是此，非一實諦。若隨緣異說，得意無咎。文顯一實，甚自分明。就文為二：一標宗、二論義。初標，有問、有答。答中有八善男子，初二共成初義，則有七不同：一約境、二約心、三約言說。私謂：亦可約言行。四據人、五約教、六約因體、七約果體。「文殊白佛」下，第二論義，還論七章。初約境論義，有問、有答。問中先領問。一往似問如來、虛空、佛性三種有何差別。尋下答意，正是問此三種與一實諦有何差別。佛答有三：一倡兩章門、二釋、三結。初倡章門又二：初倡昔四諦、次倡今一實。興皇名初為實滅章門、次為滅實章門，取教為實滅、取理為滅實。亦以四諦教中之實即是實諦，若虛空佛性皆是理實即為諦實，故名為諦。今此初倡昔四諦章者，各有三句：苦是苦境，諦是苦教亦是苦智，實是苦諦之理不二為實。又云：除苦一句，餘二亦得判實。又但取實，除兩句，只用實為諦。次「如來非苦」下，第二倡一實章門三種皆是實。非苦者非境，非諦者非教，是實者是理。後三諦亦爾。如來虛空佛性亦爾，顯時名如來，隱名佛性，虛空取隱顯不二。「所言苦者」下，第二釋兩章門。只約四諦即為四別，一一諦中皆先釋實諦，實諦即是昔四諦中之實。次釋諦實，皆如文。「復次言真實者即是如來」下，第三結章門，又二：先結三法與真實相即更無異體；次從「有苦有苦因」下，更結是非，又兩：初結三法異於四諦故是諦實，次結三法異於有為有漏是故是實。所言有苦即苦諦，苦因即集諦，苦盡即滅諦，苦對即道諦。問：非虛非實稱為實者，非虛非實亦應稱諦。答：如所問。問：二義若齊，何故二乘稱諦、如來稱實？答：與奪之殊，二乘審知是苦。又解：苦無苦與其諦名，未窮理實，故奪其實。「文殊白佛言如佛」下，釋第二據心章門，先問、次答。初問意云：諦攝倒不？如其攝者
「文殊師利下」，第三明一實諦慧聖行。若前文中舉四舉二共顯一實，何不從四至三而超至二？非無三諦，但此中文束四為二，其義則便；束四為三，義少不便，故不言三。解者不同。此間以常住佛果是一，依一實諦，引《勝鬘》云「一苦滅諦即是真實。」地人云：除妄顯黎耶即是實諦。中假師云：除斷常顯中道為一實諦。興皇悉不用，佛果所依能依焉是一實？妄惑與黎耶為一為異？若一既除妄惑亦除，黎耶若異，待妄說實，豈是一實？對邊說中，中還是邊，亦非一實。然一切法本無所有畢竟清淨，實無所有，何曾有實及以不實？諦與不諦，為緣方便假設言教。依文正以一道清淨為一實諦，是正真法，故《華嚴》云「法性遠離」。是故今明，若非彼是此，非一實諦。若隨緣異說，得意無咎。文顯一實，甚自分明。就文為二：一標宗、二論義。初標，有問、有答。答中有八善男子，初二共成初義，則有七不同：一約境、二約心、三約言說。私謂：亦可約言行。四據人、五約教、六約因體、七約果體。「文殊白佛」下，第二論義，還論七章。初約境論義，有問、有答。問中先領問。一往似問如來、虛空、佛性三種有何差別。尋下答意，正是問此三種與一實諦有何差別。佛答有三：一倡兩章門、二釋、三結。初倡章門又二：初倡昔四諦、次倡今一實。興皇名初為實滅章門、次為滅實章門，取教為實滅、取理為滅實。亦以四諦教中之實即是實諦，若虛空佛性皆是理實即為諦實，故名為諦。今此初倡昔四諦章者，各有三句：苦是苦境，諦是苦教亦是苦智，實是苦諦之理不二為實。又云：除苦一句，餘二亦得判實。又但取實，除兩句，只用實為諦。次「如來非苦」下，第二倡一實章門三種皆是實。非苦者非境，非諦者非教，是實者是理。後三諦亦爾。如來虛空佛性亦爾，顯時名如來，隱名佛性，虛空取隱顯不二。「所言苦者」下，第二釋兩章門。只約四諦即為四別，一一諦中皆先釋實諦，實諦即是昔四諦中之實。次釋諦實，皆如文。「復次言真實者即是如來」下，第三結章門，又二：先結三法與真實相即更無異體；次從「有苦有苦因」下，更結是非，又兩：初結三法異於四諦故是諦實，次結三法異於有為有漏是故是實。所言有苦即苦諦，苦因即集諦，苦盡即滅諦，苦對即道諦。問：非虛非實稱為實者，非虛非實亦應稱諦。答：如所問。問：二義若齊，何故二乘稱諦、如來稱實？答：與奪之殊，二乘審知是苦。又解：苦無苦與其諦名，未窮理實，故奪其實。「文殊白佛言如佛」下，釋第二據心章門，先問、次答。初問意云：諦攝倒不？如其攝者
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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，云何得言不倒為實？若不攝者，復違前言攝法皆盡。進退兩望，悉皆有過。然下文具明是苦集攝，此中但明是苦諦者，偏據果報酬因之義。第三問答，釋約言說章門，其中二事可見。私請：準佛答文既約斷惑，知是約行。「文殊言如佛所說」下，第四就人為問，云二乘所說為實不實？佛不定判實與不實。約斷惑邊是實，而非常住義當不實。「文殊魔說」下，五就教為難。魔所說者，聖諦攝不？佛答意云：四諦之中苦集諦攝。問：外道二十五六等諦為屬何諦？又外道所說四諦之中為壞幾諦？今明但壞苦集，不壞道滅。何者？彼云冥初生覺，後生五大五微等。生覺是因，壞佛集諦。大微是果，壞佛苦諦。二十五六，為佛苦集二諦所攝。「文殊師利言如佛」下，第六釋約因體章門。文殊牒佛一道清淨是實諦者，外道亦云一道清淨應是實諦。佛答意明外道但有苦集，無道滅。於非滅中而生滅想者，即橫計非想以為涅槃。非道道想者，計雞狗戒而以為道。非果果想者，計於萬物微塵世性之果。非因因想者，計微塵世性是萬物因。問：前云不壞滅道，今計非想雞狗等戒，豈非壞耶？答：此起橫計，橫壞道滅。前則不爾，彼明二十五諦直言冥初生覺等，六諦之中但言主諦依諦，何處云計非想之與狗戒？故知不壞道滅二諦。又問：外道有苦諦者，前何故云凡夫有苦無諦？答：直言有苦境以為苦諦，非謂苦智。「文殊言如佛所說」下，釋第七據果體章門，先問、次答。問為三：一唱外道有四德、二釋、三結。此初唱有，如文。「何以故」下釋。凡有二十四復次，計有常樂我淨即為四別。初、八復次計有常，二、五復次計有樂，三、三復次計有淨，四、八復次計有我。此初八復次計常，文在初者，通以因果故知有常；二列殺生因必得惡果故常；三據能專念故常；四舉憶想據所念；五舉修習；六舉算數；七據讀誦；八據形相，皆如文。次、計樂有五復次：一據因果、二據有求、三據樂因、四據樂緣、五據三品。三、三復次計有淨：一據淨因、二據淨緣、三據淨器。四、八復次計有我：一據造作、二據相貌、三據別味、四據作業、五據求乳、六據名字、七據有遮、八據伴類。「世尊諸外道等」下，第三總結外道應有實諦。「佛言」下，二如來答。文為三：初略、次廣、三結。初文二：初非、後釋。初如文。次「何以故」下，釋非。
，云何得言不倒為實？若不攝者，復違前言攝法皆盡。進退兩望，悉皆有過。然下文具明是苦集攝，此中但明是苦諦者，偏據果報酬因之義。第三問答，釋約言說章門，其中二事可見。私請：準佛答文既約斷惑，知是約行。「文殊言如佛所說」下，第四就人為問，云二乘所說為實不實？佛不定判實與不實。約斷惑邊是實，而非常住義當不實。「文殊魔說」下，五就教為難。魔所說者，聖諦攝不？佛答意云：四諦之中苦集諦攝。問：外道二十五六等諦為屬何諦？又外道所說四諦之中為壞幾諦？今明但壞苦集，不壞道滅。何者？彼云冥初生覺，後生五大五微等。生覺是因，壞佛集諦。大微是果，壞佛苦諦。二十五六，為佛苦集二諦所攝。「文殊師利言如佛」下，第六釋約因體章門。文殊牒佛一道清淨是實諦者，外道亦云一道清淨應是實諦。佛答意明外道但有苦集，無道滅。於非滅中而生滅想者，即橫計非想以為涅槃。非道道想者，計雞狗戒而以為道。非果果想者，計於萬物微塵世性之果。非因因想者，計微塵世性是萬物因。問：前云不壞滅道，今計非想雞狗等戒，豈非壞耶？答：此起橫計，橫壞道滅。前則不爾，彼明二十五諦直言冥初生覺等，六諦之中但言主諦依諦，何處云計非想之與狗戒？故知不壞道滅二諦。又問：外道有苦諦者，前何故云凡夫有苦無諦？答：直言有苦境以為苦諦，非謂苦智。「文殊言如佛所說」下，釋第七據果體章門，先問、次答。問為三：一唱外道有四德、二釋、三結。此初唱有，如文。「何以故」下釋。凡有二十四復次，計有常樂我淨即為四別。初、八復次計有常，二、五復次計有樂，三、三復次計有淨，四、八復次計有我。此初八復次計常，文在初者，通以因果故知有常；二列殺生因必得惡果故常；三據能專念故常；四舉憶想據所念；五舉修習；六舉算數；七據讀誦；八據形相，皆如文。次、計樂有五復次：一據因果、二據有求、三據樂因、四據樂緣、五據三品。三、三復次計有淨：一據淨因、二據淨緣、三據淨器。四、八復次計有我：一據造作、二據相貌、三據別味、四據作業、五據求乳、六據名字、七據有遮、八據伴類。「世尊諸外道等」下，第三總結外道應有實諦。「佛言」下，二如來答。文為三：初略、次廣、三結。初文二：初非、後釋。初如文。次「何以故」下，釋非。
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大般涅槃經疏卷第十五
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