大般涅槃經疏卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經疏卷第十四

隋章安頂法師撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天台沙門湛然再治

從「迦葉云何菩薩」下，第二雙釋文，為三，謂聖、梵、嬰。初聖行為二：初雙釋次不次行、次歎經。初釋五一中，初釋聖行為三：一雙釋戒行、二雙釋定行、三雙釋慧行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「迦葉云何菩薩」下，第二雙釋文，為三，謂聖、梵、嬰。初聖行為二：初雙釋次不次行、次歎經。初釋五一中，初釋聖行為三：一雙釋戒行、二雙釋定行、三雙釋慧行。

初釋戒為三：初雙釋戒行、次雙釋戒果、三雙釋行名。初釋行中二：先釋次第、次釋不次第。初釋次第戒行為二：一建心、二立行。建心為二：一遇人緣、二遇法緣。初人緣者，若從聲聞，是遇瞻病者。若遇如來，是遇良醫。聞大涅槃，是遇良藥。聞已生信，建心欣厭。求無上道，是槃若。有大正法，是法身。正行，是解脫。諸佛是佛寶，無上道是法寶，大眾是僧寶。此中非無法緣，從多為名。名遇人緣，即建心也。次法緣者，復有方等，即是從經卷中聞於三德及三寶等。愛樂貪求，即是起欣。捨離所愛，即是起厭。得法為緣，則能建心，是為可治。既遇因緣，欣厭分明，動魔愁慮。從「是時菩薩即至僧坊」去，是第二立行，文為二：一受戒、二持戒。受文為二：一處師、二受，如文。從「既出家已」，是第二持戒，文為二：謂法、譬。譬中有二：先譬、次合。初譬為五，謂四重、僧殘、偷蘭、波逸提、吉羅。合文為六，第三篇三十九十開作兩合(云云)。或可捨墮經宿懺，提對首懺，為此開二。羅剎，有二解：一云譬外惡知識、二云譬內顛倒心，具如《止觀》第四持戒清淨中。從「菩薩若能」下，二明不次第戒，文為四：一具枝本、二具事理、三具輕重、四具誓願。初根本者，即是性重。前後眷屬者，是方便後起。此二屬律儀戒，非諸惡覺，是防意地定共戒也。護持正法念清淨戒，即道共戒。是二屬攝善法戒。迴向大乘，即攝眾生戒。性重為本，派出諸戒。次從「迦葉復有二種戒」去，是具事理戒。前之枝本皆屬事攝，凡人能行。「正法戒」去與理相應，聖人能持。三「復二種」去，是具輕重戒。前之事理皆名為重，「息世譏嫌」去名之為輕，菩薩具持等無差別。疐子者，舊云接音博，梨柹之類。觀師云：此是蔕音，漢廣成侯名此。又《禮記》云「為士破瓜疐之直，除疐而已。」意明諸子不得畜之。安黃木枕者，二解：一云其中空如鼓簧；二云其木有文狀如黃華。波羅塞者，梁武云：是雙陸，此起近代。牽道是夾食，八道行成是塞戲。四從「善男子菩薩」去，是具誓願，初自願、次願他。初自誓有十二：初一誓，內不起破戒心；次有六誓，不受外施；三有五誓，不為內根外塵所破。從「菩薩護持」下，次願與他共。文有十種，護持一種則通清淨戒與善法戒，攝善法攝。不缺、不坼兩屬，遮禁邊律儀攝，離過邊善法攝。後五取其廣運無閡，皆屬攝眾生也。不退者，酒肆王宮不今戒退。隨順者，與理相應。畢竟者，一切周足。波羅蜜者，彼此窮底。一持戒心具足一切諸戒，是名一戒一切戒。戒為法界，攝一切法，即圓戒行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋戒為三：初雙釋戒行、次雙釋戒果、三雙釋行名。初釋行中二：先釋次第、次釋不次第。初釋次第戒行為二：一建心、二立行。建心為二：一遇人緣、二遇法緣。初人緣者，若從聲聞，是遇瞻病者。若遇如來，是遇良醫。聞大涅槃，是遇良藥。聞已生信，建心欣厭。求無上道，是槃若。有大正法，是法身。正行，是解脫。諸佛是佛寶，無上道是法寶，大眾是僧寶。此中非無法緣，從多為名。名遇人緣，即建心也。次法緣者，復有方等，即是從經卷中聞於三德及三寶等。愛樂貪求，即是起欣。捨離所愛，即是起厭。得法為緣，則能建心，是為可治。既遇因緣，欣厭分明，動魔愁慮。從「是時菩薩即至僧坊」去，是第二立行，文為二：一受戒、二持戒。受文為二：一處師、二受，如文。從「既出家已」，是第二持戒，文為二：謂法、譬。譬中有二：先譬、次合。初譬為五，謂四重、僧殘、偷蘭、波逸提、吉羅。合文為六，第三篇三十九十開作兩合(云云)。或可捨墮經宿懺，提對首懺，為此開二。羅剎，有二解：一云譬外惡知識、二云譬內顛倒心，具如《止觀》第四持戒清淨中。從「菩薩若能」下，二明不次第戒，文為四：一具枝本、二具事理、三具輕重、四具誓願。初根本者，即是性重。前後眷屬者，是方便後起。此二屬律儀戒，非諸惡覺，是防意地定共戒也。護持正法念清淨戒，即道共戒。是二屬攝善法戒。迴向大乘，即攝眾生戒。性重為本，派出諸戒。次從「迦葉復有二種戒」去，是具事理戒。前之枝本皆屬事攝，凡人能行。「正法戒」去與理相應，聖人能持。三「復二種」去，是具輕重戒。前之事理皆名為重，「息世譏嫌」去名之為輕，菩薩具持等無差別。疐子者，舊云接音博，梨柹之類。觀師云：此是蔕音，漢廣成侯名此。又《禮記》云「為士破瓜疐之直，除疐而已。」意明諸子不得畜之。安黃木枕者，二解：一云其中空如鼓簧；二云其木有文狀如黃華。波羅塞者，梁武云：是雙陸，此起近代。牽道是夾食，八道行成是塞戲。四從「善男子菩薩」去，是具誓願，初自願、次願他。初自誓有十二：初一誓，內不起破戒心；次有六誓，不受外施；三有五誓，不為內根外塵所破。從「菩薩護持」下，次願與他共。文有十種，護持一種則通清淨戒與善法戒，攝善法攝。不缺、不坼兩屬，遮禁邊律儀攝，離過邊善法攝。後五取其廣運無閡，皆屬攝眾生也。不退者，酒肆王宮不今戒退。隨順者，與理相應。畢竟者，一切周足。波羅蜜者，彼此窮底。一持戒心具足一切諸戒，是名一戒一切戒。戒為法界，攝一切法，即圓戒行。

次從「菩薩修治」下，第二雙明戒果。若論報因應招報果，近感人天勝報；若論習因招於習果，遠感常住法身。今不近不遠，以不動地為果者，舊有三釋：一云十地中第八是不動地；二云初地真解成就名不動地；三云約地經明尸羅配二地，此言不動者即是二地。今明不爾。前雙明次第不次第行，如上分別。今合論其果，必取證道，證道同處。言同處者，即是初地。若單就次第三學明果則入理名住，住即不動，十住是戒果。住生功德名為行，行以自在為義，十行是定果。地能生載無所畏，地即是慧果。此次第意。若就圓明戒果者，初住是也。文意不單，宜須合辨。正是初地證道處同以明戒果，於雙義便，至解釋中其義自顯。釋文為四，標、譬、釋、結。初標、如文。次譬中云不動等者，常故不動，樂故不墮，我故不退，淨故不散(云云)。問：《釋論》云「八風不動，隨藍風至，碎如腐草。」此復云何？今取尋常，隨藍不動論取劫盡。三「菩薩」下，釋中三番：初番約三諦。若言色聲香味者，俗諦中善果。若言地獄等者，是俗諦中惡果。聲聞辟支佛者，是真諦中人。異見邪風者，是真諦中法。生死善惡、涅槃人法皆不能動，不墮不退不散，即顯中道戒果之地常樂我淨。次番約三障以顯三身。三毒是煩惱障，四重謗法是業障，退戒還家是報障。報障去法身顯，業障去應身顯，煩惱障去報身顯。若至初地，三身現前，三障皆除。第三番約四德，煩惱魔不動即淨德，不為陰魔所墮即樂德，不為天魔所退即我德，不為死魔所散即常德。初地具足常樂我淨為戒果者，於兩義便。四「善男子」下，是結戒聖行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次從「菩薩修治」下，第二雙明戒果。若論報因應招報果，近感人天勝報；若論習因招於習果，遠感常住法身。今不近不遠，以不動地為果者，舊有三釋：一云十地中第八是不動地；二云初地真解成就名不動地；三云約地經明尸羅配二地，此言不動者即是二地。今明不爾。前雙明次第不次第行，如上分別。今合論其果，必取證道，證道同處。言同處者，即是初地。若單就次第三學明果則入理名住，住即不動，十住是戒果。住生功德名為行，行以自在為義，十行是定果。地能生載無所畏，地即是慧果。此次第意。若就圓明戒果者，初住是也。文意不單，宜須合辨。正是初地證道處同以明戒果，於雙義便，至解釋中其義自顯。釋文為四，標、譬、釋、結。初標、如文。次譬中云不動等者，常故不動，樂故不墮，我故不退，淨故不散(云云)。問：《釋論》云「八風不動，隨藍風至，碎如腐草。」此復云何？今取尋常，隨藍不動論取劫盡。三「菩薩」下，釋中三番：初番約三諦。若言色聲香味者，俗諦中善果。若言地獄等者，是俗諦中惡果。聲聞辟支佛者，是真諦中人。異見邪風者，是真諦中法。生死善惡、涅槃人法皆不能動，不墮不退不散，即顯中道戒果之地常樂我淨。次番約三障以顯三身。三毒是煩惱障，四重謗法是業障，退戒還家是報障。報障去法身顯，業障去應身顯，煩惱障去報身顯。若至初地，三身現前，三障皆除。第三番約四德，煩惱魔不動即淨德，不為陰魔所墮即樂德，不為天魔所退即我德，不為死魔所散即常德。初地具足常樂我淨為戒果者，於兩義便。四「善男子」下，是結戒聖行。

「善男子云何名聖行」下，是第三雙釋聖行名。文為三：一標、二釋、三結。釋中為三：一舉偏圓兩人彌顯雙釋、二別舉定慧二法以成於戒、三總舉七財七覺法釋聖人。聖人行聖法、聖法成聖人，故名聖行。若證道同者，宜取初地戒定慧人七財七覺以釋聖行名。第三結，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子云何名聖行」下，是第三雙釋聖行名。文為三：一標、二釋、三結。釋中為三：一舉偏圓兩人彌顯雙釋、二別舉定慧二法以成於戒、三總舉七財七覺法釋聖人。聖人行聖法、聖法成聖人，故名聖行。若證道同者，宜取初地戒定慧人七財七覺以釋聖行名。第三結，如文。

「復次善男子」，第二明定聖行，文為二：初明次第定、二明圓定。初文二：先明行、次明果。開善釋定行作四念處觀，諸師皆隨之。此義不然，凡有二謬，違經妨義。違經者，文云「作此觀已得四念處」，四念處已住堪忍地，若定聖行是四念處，亦應次之入堪忍地。若未得是堪忍地者，何得是四念處耶？妨義者，今明定行用四念處慧者，下明慧行應用八定，亦應戒行即是定行，此失不小(云云)。此中關十六特勝、八背捨、九想等法門，既非根本，皆有觀慧能知無常無我。我是眾惡之本，故偏明之。諸師見作無我之觀，謂是念處，實非念處。初文為兩：一特勝、二背捨。初特勝為二：初明修、次明證。初言修者，觀察是身從頭至足。次言證又二：初正證相、次「菩薩」下明此證法與解俱發。初文云「其中唯有髮毛爪齒三十六物」，證此特勝發開身倉，備見己身內外中間，各有十二，合三十六(云云)。腦者在上，胲者在足，總舉上下。河西及招提並云是桃核，腦中有骨如桃梅核。《扁鵲方》云：足指三毛處名胲，其中有脈。次從「菩薩專念」去，是特勝定中與解俱發不生味著。此中文略，但推無我，具論備須苦空無常。二從「除去皮肉」去，是八背捨觀。文為二：一明修、二明證。初云修者，謂除却皮肉，正是修相。次「唯觀白骨」下，證相，亦二：初正是證相；次「復作是念」下，證中之解無有味著，即得斷除一切色欲。「更增其證」下去更四重。云復作是念者，只是更緣證起觀。初云除三欲者，復是證相。此似九想之證，而不見修文，是修背捨而證九想，亦有其義。次「觀青骨時見此大地」去，復似勝處觀，觀青骨時是修相，見此大地去是證相。從菩薩作是觀時，復是修背捨相，眉間即出青黃等光復是證相。「見已即問」去，緣證作於內觀外觀。若彼罵辱至誰受罵者，即結內觀。「若聞其罵」去，即是外觀。從「我若不忍」去，是結觀慧。所以善識遮障，長養定心，不起惡法之因，則無地獄之果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子」，第二明定聖行，文為二：初明次第定、二明圓定。初文二：先明行、次明果。開善釋定行作四念處觀，諸師皆隨之。此義不然，凡有二謬，違經妨義。違經者，文云「作此觀已得四念處」，四念處已住堪忍地，若定聖行是四念處，亦應次之入堪忍地。若未得是堪忍地者，何得是四念處耶？妨義者，今明定行用四念處慧者，下明慧行應用八定，亦應戒行即是定行，此失不小(云云)。此中關十六特勝、八背捨、九想等法門，既非根本，皆有觀慧能知無常無我。我是眾惡之本，故偏明之。諸師見作無我之觀，謂是念處，實非念處。初文為兩：一特勝、二背捨。初特勝為二：初明修、次明證。初言修者，觀察是身從頭至足。次言證又二：初正證相、次「菩薩」下明此證法與解俱發。初文云「其中唯有髮毛爪齒三十六物」，證此特勝發開身倉，備見己身內外中間，各有十二，合三十六(云云)。腦者在上，胲者在足，總舉上下。河西及招提並云是桃核，腦中有骨如桃梅核。《扁鵲方》云：足指三毛處名胲，其中有脈。次從「菩薩專念」去，是特勝定中與解俱發不生味著。此中文略，但推無我，具論備須苦空無常。二從「除去皮肉」去，是八背捨觀。文為二：一明修、二明證。初云修者，謂除却皮肉，正是修相。次「唯觀白骨」下，證相，亦二：初正是證相；次「復作是念」下，證中之解無有味著，即得斷除一切色欲。「更增其證」下去更四重。云復作是念者，只是更緣證起觀。初云除三欲者，復是證相。此似九想之證，而不見修文，是修背捨而證九想，亦有其義。次「觀青骨時見此大地」去，復似勝處觀，觀青骨時是修相，見此大地去是證相。從菩薩作是觀時，復是修背捨相，眉間即出青黃等光復是證相。「見已即問」去，緣證作於內觀外觀。若彼罵辱至誰受罵者，即結內觀。「若聞其罵」去，即是外觀。從「我若不忍」去，是結觀慧。所以善識遮障，長養定心，不起惡法之因，則無地獄之果。

從「菩薩爾時」去，是第二明定果。此中明俱解脫人所修定慧雙修，故言作是觀已得四念處。念處能斷結入位，位即堪忍地。文有標、有釋。舊云：第五地禪波羅蜜備是堪忍地。今明不爾。若各就別圓別論定果，已如前釋；若圓別合論，還是初地。忍貪欲至饑渴是法忍，忍蚊虻至楚撻是生忍。身心苦惱是總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「菩薩爾時」去，是第二明定果。此中明俱解脫人所修定慧雙修，故言作是觀已得四念處。念處能斷結入位，位即堪忍地。文有標、有釋。舊云：第五地禪波羅蜜備是堪忍地。今明不爾。若各就別圓別論定果，已如前釋；若圓別合論，還是初地。忍貪欲至饑渴是法忍，忍蚊虻至楚撻是生忍。身心苦惱是總結。

「迦葉白佛」下，第二明圓定行。他云是料簡破戒。應在戒行後，而在此說者，解為三：一云出經者誤；二云欲會兩地令無異體，前名不動、此云堪忍，只是一地；三云直爾持戒未能見機不得行殺，定能見機可為毀戒事。此義不然。此中正是明圓定意。問：此文云「未入不動地時得破戒不」，云何乃言是圓定耶？答：若非圓戒，何得即毀而持。既持毀自在，例定亦然。即散而靜，不起圓定而行於殺，仍是圓定。戒既可解，即戒而定不復煩文，是故指此名圓定行。問：前明圓戒竟乃明戒果，今明定果竟方明圓定，何也？答：前後不定，彌顯圓定。文為三番問答：初番略、次番廣、第三文殊述事。事乖理順不應得惡果報問，佛答如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉白佛」下，第二明圓定行。他云是料簡破戒。應在戒行後，而在此說者，解為三：一云出經者誤；二云欲會兩地令無異體，前名不動、此云堪忍，只是一地；三云直爾持戒未能見機不得行殺，定能見機可為毀戒事。此義不然。此中正是明圓定意。問：此文云「未入不動地時得破戒不」，云何乃言是圓定耶？答：若非圓戒，何得即毀而持。既持毀自在，例定亦然。即散而靜，不起圓定而行於殺，仍是圓定。戒既可解，即戒而定不復煩文，是故指此名圓定行。問：前明圓戒竟乃明戒果，今明定果竟方明圓定，何也？答：前後不定，彌顯圓定。文為三番問答：初番略、次番廣、第三文殊述事。事乖理順不應得惡果報問，佛答如文。

復次又有聖行者，是第三明慧聖行，文為二：一明慧行、二明慧果。就慧行文二：一釋慧行、二釋慧行名。初釋慧行又兩：一釋次第慧、二釋圓慧。次第慧為三：一釋四諦慧、二釋二諦慧、三釋一實慧。他云：此是開合之義，畢竟空中說為一諦，次開一為二，又開二為四，亦得開四為一十六乃至無量。若合無量為十六，合十六為四，二一合一入空。今明雖束散開合，而名義不同、對緣悉異，大有所關。今一往對三藏緣說四諦慧，對通緣說二諦慧，對別緣說一實諦慧，於對緣義顯，次第義亦成(云云)。舊或以境為四諦、或以智為四諦、或苦集滅道皆是境，對境說智智即是諦。境能發智令智無所有，智能照境了境本無，境智相成故言四諦。興皇云：言聖諦者，只是佛性涅槃，非境非智、非漏非無漏、非因非果、非世出世，故名聖諦。若依諸師，各執一見解文不當，四諦義多，那一向解？今文列出三種四諦。若言「苦者偪迫相」去，即有作四諦。若言「解苦無苦而有真諦」去，則是無生四聖諦。若從「苦有無量相」去，則是無量四聖諦。此三種四諦，悉是菩薩觀境。菩薩住於大乘大般涅槃者，即是無作四諦慧。能所合論備有四種。就初為三：一略、二廣、三結。略又六：初標列、二釋名、三釋用、四釋體、五釋制立、六更廣體。初如文。次釋名者，以偪迫釋苦。身是苦本，眾苦所集，故是偪迫。集能生長，只是因能生果。滅者寂滅相，生死盡也。道名大乘因，運向果。若謂四諦是三藏義者，云何言道是大乘相？若一往將對三藏者，三藏菩薩道最勝故亦名大乘。三釋用者，苦者現相，是明其用。苦是果報，果報顯現。集是因相，因相微隱，故言轉相。數人云：見著知微，從微至著即是轉相。世人苦者皆據現事，不須相續，故言現相。集是業力，用必相續兩心轉變，故言轉相。滅是除相者，除於所除，即除苦集。道是能除。復次「苦有三相」下，四釋體。集是二十五有者，數人云：習續不斷名之為集。論人云：招集為集，此集能習續二十五有、能招二十五有果。「復次有漏」下，五明制立，約有漏無漏兩因果立此四諦。「復次八相」下，六更明四諦相，即是廣體。言十力等為道者，莊嚴云：果地非道，道乃是因。而言十力者，因中分修十力無畏。開善云：道通因果，果地以菩提為道、涅槃為滅，更無異體，義說為二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次又有聖行者，是第三明慧聖行，文為二：一明慧行、二明慧果。就慧行文二：一釋慧行、二釋慧行名。初釋慧行又兩：一釋次第慧、二釋圓慧。次第慧為三：一釋四諦慧、二釋二諦慧、三釋一實慧。他云：此是開合之義，畢竟空中說為一諦，次開一為二，又開二為四，亦得開四為一十六乃至無量。若合無量為十六，合十六為四，二一合一入空。今明雖束散開合，而名義不同、對緣悉異，大有所關。今一往對三藏緣說四諦慧，對通緣說二諦慧，對別緣說一實諦慧，於對緣義顯，次第義亦成(云云)。舊或以境為四諦、或以智為四諦、或苦集滅道皆是境，對境說智智即是諦。境能發智令智無所有，智能照境了境本無，境智相成故言四諦。興皇云：言聖諦者，只是佛性涅槃，非境非智、非漏非無漏、非因非果、非世出世，故名聖諦。若依諸師，各執一見解文不當，四諦義多，那一向解？今文列出三種四諦。若言「苦者偪迫相」去，即有作四諦。若言「解苦無苦而有真諦」去，則是無生四聖諦。若從「苦有無量相」去，則是無量四聖諦。此三種四諦，悉是菩薩觀境。菩薩住於大乘大般涅槃者，即是無作四諦慧。能所合論備有四種。就初為三：一略、二廣、三結。略又六：初標列、二釋名、三釋用、四釋體、五釋制立、六更廣體。初如文。次釋名者，以偪迫釋苦。身是苦本，眾苦所集，故是偪迫。集能生長，只是因能生果。滅者寂滅相，生死盡也。道名大乘因，運向果。若謂四諦是三藏義者，云何言道是大乘相？若一往將對三藏者，三藏菩薩道最勝故亦名大乘。三釋用者，苦者現相，是明其用。苦是果報，果報顯現。集是因相，因相微隱，故言轉相。數人云：見著知微，從微至著即是轉相。世人苦者皆據現事，不須相續，故言現相。集是業力，用必相續兩心轉變，故言轉相。滅是除相者，除於所除，即除苦集。道是能除。復次「苦有三相」下，四釋體。集是二十五有者，數人云：習續不斷名之為集。論人云：招集為集，此集能習續二十五有、能招二十五有果。「復次有漏」下，五明制立，約有漏無漏兩因果立此四諦。「復次八相」下，六更明四諦相，即是廣體。言十力等為道者，莊嚴云：果地非道，道乃是因。而言十力者，因中分修十力無畏。開善云：道通因果，果地以菩提為道、涅槃為滅，更無異體，義說為二。

從「善男子」去，是第二廣明四諦，即為四章。苦諦又三：一略八苦、二廣八苦、三會通。初略者，八苦自為八章。初生者，初託識枝，但有身根未具六根，即初託胎。至終者，盡於一期，故言至終。增長者，六包增長。出胎者，生時也。種類者，出胎之後牙齒髮毛等老增長。滅壞者，有二解：一云老時年疾增長健相滅壞；一云從生至長是增長，從長至老是滅壞。病苦應具四大，但言三者，地大轉動不如風火，是故略之。雜病客病即攝地大。死者福命有三句：一云但失財物身命猶在是福盡，財物在而失命是命盡，俱盡可解。初句不是死義(云云)。河西云：命者本應千年，止得百年，福盡故命亦隨亡，故言福盡非命盡。命盡非福盡者，福業本長猶應未盡，但為命盡不復得住，故言命盡非福盡。俱盡可解。私謂：有二義故互盡不同：一由過去二因互別；二由費財殺害致福命現在互損不同。放逸破戒而命根斷者，反此名不放逸。持戒捨命者直名壞命。又解云：此非捨命，直是造罪，便名死屍，無復善根慧命也。謗法闡提名為放逸，破四重禁名為破戒。五六七八如文。夫八苦者，前七有別體，後一總七無復別體。今依經文，以五陰盛是其別體。善惡陰盛即是苦體，方便陰盛則非苦體(云云)。次「迦葉生之根本」下，第二廣明八苦，文自為八。初生苦為三：一明生為苦本、二明生死相關、三明生多過患。初明生苦為七苦之本。又簡出一苦，六苦生亦是本。「世間眾生」下，第二生死相關，有法、有譬。法說中二：先明凡夫貪著、次明菩薩厭離。譬中二，先譬、次合。初譬中二：先作厭離譬、次作貪著譬。初文為四：一生可欣、二死可惡、三生死相關、四明菩薩俱捨。初住復有六，實無人間答，但是生境與菩薩觀智相研，假為賓主耳。女譬生果，誑惑凡夫令生染愛，喻之如女。菩薩之智觀生初起，故言入舍。端正美麗為物欣好纓絡者，生果之處有多榮華。主人譬菩薩撿責，女人答者譬生果對智。次「復於門外」下，第二明死可惡，往復有六。死在生後故言門外。死果誑人故譬於女。醜陋者，死境壞果。使萬事鄙惡死生相違，故言𭽫裂。血氣已盡，故言艾白。主人持刀，有二解。冶城云：精勤重厭，譬之持刀。招提以智慧為刀，死若不去修智斷之。三「主人問言」下，生死相關。生在死前為姊，死在生後為妹，終不相離故言共俱。「還入問天」去，菩薩檢生，知與死俱。「主人即言」下，第四明菩薩俱捨。文為三：一俱捨、二俱去。舊云：金心已還，故言還其所止。三菩薩喜慶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「善男子」去，是第二廣明四諦，即為四章。苦諦又三：一略八苦、二廣八苦、三會通。初略者，八苦自為八章。初生者，初託識枝，但有身根未具六根，即初託胎。至終者，盡於一期，故言至終。增長者，六包增長。出胎者，生時也。種類者，出胎之後牙齒髮毛等老增長。滅壞者，有二解：一云老時年疾增長健相滅壞；一云從生至長是增長，從長至老是滅壞。病苦應具四大，但言三者，地大轉動不如風火，是故略之。雜病客病即攝地大。死者福命有三句：一云但失財物身命猶在是福盡，財物在而失命是命盡，俱盡可解。初句不是死義(云云)。河西云：命者本應千年，止得百年，福盡故命亦隨亡，故言福盡非命盡。命盡非福盡者，福業本長猶應未盡，但為命盡不復得住，故言命盡非福盡。俱盡可解。私謂：有二義故互盡不同：一由過去二因互別；二由費財殺害致福命現在互損不同。放逸破戒而命根斷者，反此名不放逸。持戒捨命者直名壞命。又解云：此非捨命，直是造罪，便名死屍，無復善根慧命也。謗法闡提名為放逸，破四重禁名為破戒。五六七八如文。夫八苦者，前七有別體，後一總七無復別體。今依經文，以五陰盛是其別體。善惡陰盛即是苦體，方便陰盛則非苦體(云云)。次「迦葉生之根本」下，第二廣明八苦，文自為八。初生苦為三：一明生為苦本、二明生死相關、三明生多過患。初明生苦為七苦之本。又簡出一苦，六苦生亦是本。「世間眾生」下，第二生死相關，有法、有譬。法說中二：先明凡夫貪著、次明菩薩厭離。譬中二，先譬、次合。初譬中二：先作厭離譬、次作貪著譬。初文為四：一生可欣、二死可惡、三生死相關、四明菩薩俱捨。初住復有六，實無人間答，但是生境與菩薩觀智相研，假為賓主耳。女譬生果，誑惑凡夫令生染愛，喻之如女。菩薩之智觀生初起，故言入舍。端正美麗為物欣好纓絡者，生果之處有多榮華。主人譬菩薩撿責，女人答者譬生果對智。次「復於門外」下，第二明死可惡，往復有六。死在生後故言門外。死果誑人故譬於女。醜陋者，死境壞果。使萬事鄙惡死生相違，故言𭽫裂。血氣已盡，故言艾白。主人持刀，有二解。冶城云：精勤重厭，譬之持刀。招提以智慧為刀，死若不去修智斷之。三「主人問言」下，生死相關。生在死前為姊，死在生後為妹，終不相離故言共俱。「還入問天」去，菩薩檢生，知與死俱。「主人即言」下，第四明菩薩俱捨。文為三：一俱捨、二俱去。舊云：金心已還，故言還其所止。三菩薩喜慶。

「是時二女」下，第二為貪著作譬，往復有四：初明俱趣凡夫，凡夫乏善故言貧家。「貧人」下，第二凡夫貪愛。「功德天言」下，第三生境，撿讓凡心。「貧人答言」下，第四凡心應境，既其欣生所以受死。「迦葉菩薩」下，合譬，先合菩薩厭、後合凡夫貪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時二女」下，第二為貪著作譬，往復有四：初明俱趣凡夫，凡夫乏善故言貧家。「貧人」下，第二凡夫貪愛。「功德天言」下，第三生境，撿讓凡心。「貧人答言」下，第四凡心應境，既其欣生所以受死。「迦葉菩薩」下，合譬，先合菩薩厭、後合凡夫貪。

「復次迦葉如婆羅門」下，第三明生之過患，凡五譬：初譬淺善。又四婆羅門淨行，譬菩薩初欲修般若畢竟淨道。幻童解行淺弱饑所偪者，三塗苦偪。糞中果者，苦無常中有生天果。「有智人」下，二深行訶責。「童子聞已」下，三淺行懷愧。云非貪天樂，為欲於中修道捨之。「智者語言」下，四菩薩勸捨。「善男子」下合，但合後兩、不合前二。「復次」下，是第二譬。有人譬佛，四衢譬四生初受身，器譬經教，盛滿飯食譬佛說五戒十善招人天果。言而賣者，以此化生。遠來譬從惡道中來，饑虛羸乏譬重苦。問言者，實有此事不？食主答言譬佛答。唯有一毒，不免無常，即死滅也。更復重審，若無常者，如來何故令人修之？故言何以賣之。佛還答言：深智令捨，愚淺凡夫一往接之。三四兩譬可見。譬如險岸下，是第五譬。生死果上有草覆，譬生死中有假名我及相續常。多有甘露譬虛妄樂，深坑譬三塗，脚跌譬命根斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉如婆羅門」下，第三明生之過患，凡五譬：初譬淺善。又四婆羅門淨行，譬菩薩初欲修般若畢竟淨道。幻童解行淺弱饑所偪者，三塗苦偪。糞中果者，苦無常中有生天果。「有智人」下，二深行訶責。「童子聞已」下，三淺行懷愧。云非貪天樂，為欲於中修道捨之。「智者語言」下，四菩薩勸捨。「善男子」下合，但合後兩、不合前二。「復次」下，是第二譬。有人譬佛，四衢譬四生初受身，器譬經教，盛滿飯食譬佛說五戒十善招人天果。言而賣者，以此化生。遠來譬從惡道中來，饑虛羸乏譬重苦。問言者，實有此事不？食主答言譬佛答。唯有一毒，不免無常，即死滅也。更復重審，若無常者，如來何故令人修之？故言何以賣之。佛還答言：深智令捨，愚淺凡夫一往接之。三四兩譬可見。譬如險岸下，是第五譬。生死果上有草覆，譬生死中有假名我及相續常。多有甘露譬虛妄樂，深坑譬三塗，脚跌譬命根斷。

第二觀老、第三觀病，二文可解。然生定在死前，病不必在老後。今文先老後病者，少時病者猶有望差，老時若病催死則病如將崩更折，故在老後明病。文釋病苦而云身心安隱者，解有二：一云只安隱是病，如大庾小庾。父子分別十年後得相見，白日相慶，過夜即死，此安隱是病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二觀老、第三觀病，二文可解。然生定在死前，病不必在老後。今文先老後病者，少時病者猶有望差，老時若病催死則病如將崩更折，故在老後明病。文釋病苦而云身心安隱者，解有二：一云只安隱是病，如大庾小庾。父子分別十年後得相見，白日相慶，過夜即死，此安隱是病。

第四觀死苦又二，先正觀死、次「夫死者」下傷痛。初文者何等是死苦？若氣未絕由生非死，若氣絕已不復覺苦。若受地獄即是後身，非關死苦。此事難知。例如責滅，為當未滅時是滅、滅已時是滅？進退難定，似本有今無、本無今有(云云)。今只取將絕未絕名為死苦。至論菩薩未全免死，而言唯除菩薩住於涅槃者，三解：初名佛為菩薩；二云金心菩薩一轉成佛；三云初地菩薩雖未免生死，志求涅槃，不為生死所亂。今明初解是應菩薩，此不會經。次金心一轉，此正是死，何故被除？後解菩薩雖不為所亂，而不免死，何故被除？被除者，是圓教菩薩，煩惱即菩提、生死即涅槃，不可復滅。生死非生死亦非涅槃，生死尚不能生死，生死何能生死非生死？如此菩薩即是被除，不為生死所害。文云「如金剛雨能破一切。」此雨復能破金剛不？若不能破，利義不成；若其被破，堅義不成(云云)。死傷一切如金剛雨，唯有菩薩不為所傷復喻金剛。當知金剛碎散不能傷磐峙金剛，則菩薩不為死所死。摩羅毒蛇者，河西云：黑蛇毒，觸人衣即死，餘人觸此衣亦死。阿竭多星者，此星八月出，若有人得此星呪者，能消其毒。次「夫死者」下，有十句傷痛最為可悲，若離即成二十句。於險難處病，其苦最重。無有資糧者，謂之善法。去處懸遠者，其路無窮。而無伴侶者，孤魂獨逝無隨去者。於十二時常無休息，晝夜常行無前無後，故無邊際。如萬仞坑，故言深邃。以內昏故而外不照，故無有燈明。死為窮道眾路地塞，故言入無門戶。又云死亦不從六根而入，故無門戶。必有來處，故言而有處所。當時恍惚，故言雖無痛處。而良醫拱手，故言不可療治。賢聖所不能制，故言往無遮止，到不得脫。初死儼然，非是刑害，故言無所破壞。而親友悲泣，故言見者愁毒。更非虎狼禽獸所啖，故言非是惡色。無有不畏死者，故言令人怖畏。此即陰身之後，故言敷在身邊。而不測其好惡，故言不自覺知。若依此義，命絕中陰是為死苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四觀死苦又二，先正觀死、次「夫死者」下傷痛。初文者何等是死苦？若氣未絕由生非死，若氣絕已不復覺苦。若受地獄即是後身，非關死苦。此事難知。例如責滅，為當未滅時是滅、滅已時是滅？進退難定，似本有今無、本無今有(云云)。今只取將絕未絕名為死苦。至論菩薩未全免死，而言唯除菩薩住於涅槃者，三解：初名佛為菩薩；二云金心菩薩一轉成佛；三云初地菩薩雖未免生死，志求涅槃，不為生死所亂。今明初解是應菩薩，此不會經。次金心一轉，此正是死，何故被除？後解菩薩雖不為所亂，而不免死，何故被除？被除者，是圓教菩薩，煩惱即菩提、生死即涅槃，不可復滅。生死非生死亦非涅槃，生死尚不能生死，生死何能生死非生死？如此菩薩即是被除，不為生死所害。文云「如金剛雨能破一切。」此雨復能破金剛不？若不能破，利義不成；若其被破，堅義不成(云云)。死傷一切如金剛雨，唯有菩薩不為所傷復喻金剛。當知金剛碎散不能傷磐峙金剛，則菩薩不為死所死。摩羅毒蛇者，河西云：黑蛇毒，觸人衣即死，餘人觸此衣亦死。阿竭多星者，此星八月出，若有人得此星呪者，能消其毒。次「夫死者」下，有十句傷痛最為可悲，若離即成二十句。於險難處病，其苦最重。無有資糧者，謂之善法。去處懸遠者，其路無窮。而無伴侶者，孤魂獨逝無隨去者。於十二時常無休息，晝夜常行無前無後，故無邊際。如萬仞坑，故言深邃。以內昏故而外不照，故無有燈明。死為窮道眾路地塞，故言入無門戶。又云死亦不從六根而入，故無門戶。必有來處，故言而有處所。當時恍惚，故言雖無痛處。而良醫拱手，故言不可療治。賢聖所不能制，故言往無遮止，到不得脫。初死儼然，非是刑害，故言無所破壞。而親友悲泣，故言見者愁毒。更非虎狼禽獸所啖，故言非是惡色。無有不畏死者，故言令人怖畏。此即陰身之後，故言敷在身邊。而不測其好惡，故言不自覺知。若依此義，命絕中陰是為死苦。

第五觀愛別離苦，從離緣生即是壞苦。若論壞苦，因中說果，即指樂受為體。今亦如是，即指恩愛是別離苦。文中明捨所愛身者，若命斷時為死苦者，己屬前世。今取離所愛身及所愛親屬并依報等，是愛別苦。《釋論》云「離他人易，離親屬難。離親屬易，離父母難。離父母易，離己身難。離己身易，離己心難。」頂生者是濕生，實論人在天邊，猶如乞兒在於王側，云何而言二王相似？然頂生是應，故得類天；若實報者，是則不及。天王壽長故眴疏，人王壽短故眴數。金輪至重，餘不能升，王以德力應重則輕。髦尾者，古人讀此為䰒尾。不然。短者單作毛，長者髟，下作類，如呼多技人為髦士，取其德長。劉孝標稱任昉為海內髦傑，即是此字。昔魏王珠照十二車，況頂生珠寧不照一由旬？此言大如車轂。又經云衣帶中者，在其德力，不在大小。寶女者，能生千子乃名寶女。《法顯傳》云「王妃生肉如瓜，有千㼑，一㼑一子者是。」《釋論》云「劬嬪是寶女，不孕。」二文既異，如何會通？此各為時所重(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五觀愛別離苦，從離緣生即是壞苦。若論壞苦，因中說果，即指樂受為體。今亦如是，即指恩愛是別離苦。文中明捨所愛身者，若命斷時為死苦者，己屬前世。今取離所愛身及所愛親屬并依報等，是愛別苦。《釋論》云「離他人易，離親屬難。離親屬易，離父母難。離父母易，離己身難。離己身易，離己心難。」頂生者是濕生，實論人在天邊，猶如乞兒在於王側，云何而言二王相似？然頂生是應，故得類天；若實報者，是則不及。天王壽長故眴疏，人王壽短故眴數。金輪至重，餘不能升，王以德力應重則輕。髦尾者，古人讀此為䰒尾。不然。短者單作毛，長者髟，下作類，如呼多技人為髦士，取其德長。劉孝標稱任昉為海內髦傑，即是此字。昔魏王珠照十二車，況頂生珠寧不照一由旬？此言大如車轂。又經云衣帶中者，在其德力，不在大小。寶女者，能生千子乃名寶女。《法顯傳》云「王妃生肉如瓜，有千㼑，一㼑一子者是。」《釋論》云「劬嬪是寶女，不孕。」二文既異，如何會通？此各為時所重(云云)。

第六觀冤憎會苦。既從合會緣生，生即是苦前境偪心，心領境偪憂惱，故名冤憎會苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六觀冤憎會苦。既從合會緣生，生即是苦前境偪心，心領境偪憂惱，故名冤憎會苦。

第七觀求不得苦。還約前愛離冤會，於愛求會而離、於冤近離而會，二求不遂，即是求不得苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七觀求不得苦。還約前愛離冤會，於愛求會而離、於冤近離而會，二求不遂，即是求不得苦。

第八總結上七苦，即是五盛陰苦，已如前釋定有別體(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八總結上七苦，即是五盛陰苦，已如前釋定有別體(云云)。

「爾時迦葉」下，第三會通苦諦者，昔《阿含》等經皆言三受中有樂受，今言五陰皆苦，都無樂義，今昔義乖。開善分此中四番問答為四章；觀師分為二，後三番子章只是作難。今先問、次答。就初問為三：一總非、二作五難、三結。初領旨仰非。「何以故」下，作難，初第一與第四問同據樂緣，第二問別據樂體，第三與第五問同據樂因。初據樂緣者，佛昔於《阿含》告釋摩男云：「色若定苦，不應求色。色若定樂，不應厭色。但今單難無樂，不應求色。」若求紅黃當知有樂，今日何緣全言無樂？今具舉六根對於六塵以為樂緣。「如佛說偈」下，是第五重據樂因。與第三同舉樂因而復異者，前舉善為樂因，只言世間之善；今具舉聲聞菩薩出世之善名為樂因。就五偈為四：初兩偈明聲聞之善為樂因；次一偈明菩薩之善為樂因；三一偈重結小乘；四一偈重結大乘，明菩薩畢竟不得同佛畢竟，乃是分畢竟。「世尊如諸經」下，三結非。諸經即指昔教，如佛今說，故指此教無樂唯苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時迦葉」下，第三會通苦諦者，昔《阿含》等經皆言三受中有樂受，今言五陰皆苦，都無樂義，今昔義乖。開善分此中四番問答為四章；觀師分為二，後三番子章只是作難。今先問、次答。就初問為三：一總非、二作五難、三結。初領旨仰非。「何以故」下，作難，初第一與第四問同據樂緣，第二問別據樂體，第三與第五問同據樂因。初據樂緣者，佛昔於《阿含》告釋摩男云：「色若定苦，不應求色。色若定樂，不應厭色。但今單難無樂，不應求色。」若求紅黃當知有樂，今日何緣全言無樂？今具舉六根對於六塵以為樂緣。「如佛說偈」下，是第五重據樂因。與第三同舉樂因而復異者，前舉善為樂因，只言世間之善；今具舉聲聞菩薩出世之善名為樂因。就五偈為四：初兩偈明聲聞之善為樂因；次一偈明菩薩之善為樂因；三一偈重結小乘；四一偈重結大乘，明菩薩畢竟不得同佛畢竟，乃是分畢竟。「世尊如諸經」下，三結非。諸經即指昔教，如佛今說，故指此教無樂唯苦。

「佛告迦葉」下，第二如來答。大分為二：初歎其所問、次「善男子一切眾生」下正答。答又二：初總答、後別答。總答中二：初答、後論義。初文者，昔隨他意以下苦為樂，今隨自意故一切皆苦。前迦葉作五難相次而來，世尊一答，五難玄解。今昔兩說不復相違，實非是樂，謬情所計橫生樂想。「迦葉白佛」下，第二論義，還難佛解下苦之義。又為兩：初正難、後領解。就初為三：一謬領難、二顛倒難、三據事難。謬難者，佛意以輕為下苦，難意以重為下苦，故成謬領難。迦葉列八苦皆為三品，下受三塗、中人、上天。若下苦有樂者，三塗之中應有樂相。「若復有人」下，次倒難。若下苦生樂想者，亦應下樂生於苦想。何者下樂？且就世間歌姬舞女為上樂，中庸之歡為下樂，於此下樂應生苦想。就其謬領作此謬並。「世尊若下苦中」下，三據事難。如人受千罰，初受一鞭應生樂耶？「佛告」下，答，又二：初且然問、後正答。然其第三一罰之意，明實於下苦而生樂想。若得免多罰，於一罰甘受亦以為樂。從「以是義故」下正答，但答其第三據事難時，前謬領倒難自然懸去。我實不云下是重苦。下是輕苦，汝何謬領？故不答並，亦不然其下樂而生苦想，故不須答。正答第三，應受千罰初得一下即聞放脫，寧非下苦生樂想耶？如人應刑，聞百鞭放，亦是於下苦中而生樂想(云云)。次番領解，先領、後述。或謂此文是一難，謂言此人不於一罰而生樂想，但於脫多生樂想耳。此是得意領解，不名為難。佛述言實不虛者，隨情之說。昔云有樂此是隨情，今言無者道理如然。「迦葉有三受三苦」下，第二別答五難，但有三文：第一答前第二樂體之問、第二答前第三第五樂因兩問、第三答第一第四樂緣之問。此初答前第二樂體問者，又三：第一出兩教、第二點三受、第三結虛實。此初先出兩教：一三受教、二三苦教，可見。「善男子苦受」下，是第二點三受者。但昔教亦點三受，謂苦苦點苦受、壞苦點樂受、行苦點捨受。此乃小乘之教，其義未極，止是單點，即成論人所用；今此極教則複點此初苦受具三苦。苦苦者，心緣苦境、苦境偪心，心境合舉故是苦苦。樂不長有暫時而住，樂緣既謝即是壞苦。無常所侵即是行苦。餘二受各二苦、或云各一苦，故文云二。今解不然，前既複點，今云何單用壞苦點樂受、用行苦點捨受？故知一受具二苦，樂受亦具壞行兩苦，捨受亦具壞行二苦。樂舉體可壞即壞苦，而復有無常所切復具行苦。捨受亦二，捨必離壞故是壞苦，而復未免無常是行苦。但此二苦不須境偪，故無苦苦。「善男子以是因緣」下，第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告迦葉」下，第二如來答。大分為二：初歎其所問、次「善男子一切眾生」下正答。答又二：初總答、後別答。總答中二：初答、後論義。初文者，昔隨他意以下苦為樂，今隨自意故一切皆苦。前迦葉作五難相次而來，世尊一答，五難玄解。今昔兩說不復相違，實非是樂，謬情所計橫生樂想。「迦葉白佛」下，第二論義，還難佛解下苦之義。又為兩：初正難、後領解。就初為三：一謬領難、二顛倒難、三據事難。謬難者，佛意以輕為下苦，難意以重為下苦，故成謬領難。迦葉列八苦皆為三品，下受三塗、中人、上天。若下苦有樂者，三塗之中應有樂相。「若復有人」下，次倒難。若下苦生樂想者，亦應下樂生於苦想。何者下樂？且就世間歌姬舞女為上樂，中庸之歡為下樂，於此下樂應生苦想。就其謬領作此謬並。「世尊若下苦中」下，三據事難。如人受千罰，初受一鞭應生樂耶？「佛告」下，答，又二：初且然問、後正答。然其第三一罰之意，明實於下苦而生樂想。若得免多罰，於一罰甘受亦以為樂。從「以是義故」下正答，但答其第三據事難時，前謬領倒難自然懸去。我實不云下是重苦。下是輕苦，汝何謬領？故不答並，亦不然其下樂而生苦想，故不須答。正答第三，應受千罰初得一下即聞放脫，寧非下苦生樂想耶？如人應刑，聞百鞭放，亦是於下苦中而生樂想(云云)。次番領解，先領、後述。或謂此文是一難，謂言此人不於一罰而生樂想，但於脫多生樂想耳。此是得意領解，不名為難。佛述言實不虛者，隨情之說。昔云有樂此是隨情，今言無者道理如然。「迦葉有三受三苦」下，第二別答五難，但有三文：第一答前第二樂體之問、第二答前第三第五樂因兩問、第三答第一第四樂緣之問。此初答前第二樂體問者，又三：第一出兩教、第二點三受、第三結虛實。此初先出兩教：一三受教、二三苦教，可見。「善男子苦受」下，是第二點三受者。但昔教亦點三受，謂苦苦點苦受、壞苦點樂受、行苦點捨受。此乃小乘之教，其義未極，止是單點，即成論人所用；今此極教則複點此初苦受具三苦。苦苦者，心緣苦境、苦境偪心，心境合舉故是苦苦。樂不長有暫時而住，樂緣既謝即是壞苦。無常所侵即是行苦。餘二受各二苦、或云各一苦，故文云二。今解不然，前既複點，今云何單用壞苦點樂受、用行苦點捨受？故知一受具二苦，樂受亦具壞行兩苦，捨受亦具壞行二苦。樂舉體可壞即壞苦，而復有無常所切復具行苦。捨受亦二，捨必離壞故是壞苦，而復未免無常是行苦。但此二苦不須境偪，故無苦苦。「善男子以是因緣」下，第三

結虛實，又二：一結昔說妄樂非實，為凡夫言樂；菩薩不爾，皆苦。文云「生死之中實有樂受」，文復云「生死之中實無有樂者，皆是隨情之所妄計。」梁三藏師計生死有樂無樂，並皆爭論如前(云云)。「善男子生死之中」下，二結，今說實苦，可尋。「迦葉白佛」下，第二答前第三第五據因之難。又二：此初，迦葉重牒問以求答。或謂別是新難。今則不然，還是牒前偈中世出世善之問，更飾其詞，非別問也。佛答意者，我說善能感樂，遠得菩提之樂，不言生死中樂。初言菩提根本即是佛果生因，又言長養菩提即是佛果了因。舊云：一向不得有於生因。今謂有因緣，亦得說之。「善男子譬如世間」下，第三答第一第四據樂緣問。又二：先正答、次舉解惑結。正答又兩：先明為樂緣、後明為苦緣。緣既不定，故無樂也。後出諸珍寶等，並皆是苦。且舉一事如多畜寶，初謂是樂；為之失命，復是極苦。「善男子」下，第二舉解惑結，又三：初結菩薩解苦、次結二乘不解故隨情為說、三重舉菩薩結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結虛實，又二：一結昔說妄樂非實，為凡夫言樂；菩薩不爾，皆苦。文云「生死之中實有樂受」，文復云「生死之中實無有樂者，皆是隨情之所妄計。」梁三藏師計生死有樂無樂，並皆爭論如前(云云)。「善男子生死之中」下，二結，今說實苦，可尋。「迦葉白佛」下，第二答前第三第五據因之難。又二：此初，迦葉重牒問以求答。或謂別是新難。今則不然，還是牒前偈中世出世善之問，更飾其詞，非別問也。佛答意者，我說善能感樂，遠得菩提之樂，不言生死中樂。初言菩提根本即是佛果生因，又言長養菩提即是佛果了因。舊云：一向不得有於生因。今謂有因緣，亦得說之。「善男子譬如世間」下，第三答第一第四據樂緣問。又二：先正答、次舉解惑結。正答又兩：先明為樂緣、後明為苦緣。緣既不定，故無樂也。後出諸珍寶等，並皆是苦。且舉一事如多畜寶，初謂是樂；為之失命，復是極苦。「善男子」下，第二舉解惑結，又三：初結菩薩解苦、次結二乘不解故隨情為說、三重舉菩薩結也。