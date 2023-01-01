瑜伽論記卷第二十(之上)(論本第七十四至七十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽論記卷第二十(之上)(論本第七十四至七十五)

釋遁倫集撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋遁倫集撰

論本第七十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論本第七十四

解三性中有其三頌。前卷已釋初頌七門訖。今此卷初解第二頌有九門。攝是第一。無性第二。知等是第三。密意等第四。所行第五。通達第六。隨入第七。差別第八。依止第九義。次第釋解。初門中初正辨攝。二問答辨正智是依他所以。景云。今此論云。初自性五法不攝。第二自性攝於四法。第三自性唯攝真如。舊行佛性論第二亦云。第一性五法并不攝。以無體故。第二性攝四法。第三性唯攝如如。又三無性論第一卷亦云。第一性無有體相。非五藏所攝。若法是有不出五藏。問若爾何故楞伽云。相名是第一性。分別是第二性。正智如如是第三性。又中邊論第一性攝名。第二性攝相及分別。第三性攝真如及正智。如此等文云何會釋。解云。文雖有異義。不相違。所以者何。楞伽經說第一性攝名相者。據執定性名相畢竟無體。與第一性無體義同。故得相攝。因緣名相從心而生。不離心故。總名分別。故云分別攝依他性。中邊論中相及分別據因緣法攝依他性。名據橫計無體義同。攝第一性。正智一種依此論及佛性論等。即依他。以是有為依因緣故。以體變異非圓成實。楞伽及中邊論如如正智俱攝第三性者。同據不顛倒義。屬圓成實。又依下攝擇分。正智亦屬圓成實性。若解向來所辨通塞。世人不應輒起難詞。云瑜伽論正智一種唯屬依他。遍計所執無體為過。又復新譯無性世親所解攝論皆言。如如正智屬圓成實。彼邪見者破云。新譯經論說彼正智一向屬依他者。即有可壞虛妄過者。豈猛浪疎失者哉。又云。依五法不攝第一性者。即五法攝法不盡。此義不然。遍計所執但是倒情搆畫畢竟無法。為此說五法不攝。云何得言如此五法攝法不盡過耶。是故說云。如世美菓多繩附。智深妙義多招誹謗。泰云。此中問答辨正智是依他所以中。西方二師別解。第一師云。此文唯所執性所顯相分境依他性。緣遍計所執自性。第二師云。不盡理說。其有漏善心非是遍計所執故也。第二解無性門中約彼三性辨三無性。一由相無性故遍計所執說無自性。二由生無性及勝義無性故依他性說無自性。下釋所以。言非自然有故者。辨無生意。依他從因緣生即名有生。無自然生故名無生。言非清淨所顯性故者。釋無勝義性意。外道執人天等身為勝義涅槃是常樂法。今明依他苦集染法無勝義性。以非證智清淨所緣故。說依他名勝義無性。三唯由勝義無性性故圓成實性說無自性。此有二義一彼圓成離言說相。非是情取定性之法。而初學者依教封執有是勝義圓成實性。今明圓成無。彼所取執勝義之性名勝義無性。問下有文。二者。圓成體是勝義。由無相等無性所顯名勝義無性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解三性中有其三頌。前卷已釋初頌七門訖。今此卷初解第二頌有九門。攝是第一。無性第二。知等是第三。密意等第四。所行第五。通達第六。隨入第七。差別第八。依止第九義。次第釋解。初門中初正辨攝。二問答辨正智是依他所以。景云。今此論云。初自性五法不攝。第二自性攝於四法。第三自性唯攝真如。舊行佛性論第二亦云。第一性五法并不攝。以無體故。第二性攝四法。第三性唯攝如如。又三無性論第一卷亦云。第一性無有體相。非五藏所攝。若法是有不出五藏。問若爾何故楞伽云。相名是第一性。分別是第二性。正智如如是第三性。又中邊論第一性攝名。第二性攝相及分別。第三性攝真如及正智。如此等文云何會釋。解云。文雖有異義。不相違。所以者何。楞伽經說第一性攝名相者。據執定性名相畢竟無體。與第一性無體義同。故得相攝。因緣名相從心而生。不離心故。總名分別。故云分別攝依他性。中邊論中相及分別據因緣法攝依他性。名據橫計無體義同。攝第一性。正智一種依此論及佛性論等。即依他。以是有為依因緣故。以體變異非圓成實。楞伽及中邊論如如正智俱攝第三性者。同據不顛倒義。屬圓成實。又依下攝擇分。正智亦屬圓成實性。若解向來所辨通塞。世人不應輒起難詞。云瑜伽論正智一種唯屬依他。遍計所執無體為過。又復新譯無性世親所解攝論皆言。如如正智屬圓成實。彼邪見者破云。新譯經論說彼正智一向屬依他者。即有可壞虛妄過者。豈猛浪疎失者哉。又云。依五法不攝第一性者。即五法攝法不盡。此義不然。遍計所執但是倒情搆畫畢竟無法。為此說五法不攝。云何得言如此五法攝法不盡過耶。是故說云。如世美菓多繩附。智深妙義多招誹謗。泰云。此中問答辨正智是依他所以中。西方二師別解。第一師云。此文唯所執性所顯相分境依他性。緣遍計所執自性。第二師云。不盡理說。其有漏善心非是遍計所執故也。第二解無性門中約彼三性辨三無性。一由相無性故遍計所執說無自性。二由生無性及勝義無性故依他性說無自性。下釋所以。言非自然有故者。辨無生意。依他從因緣生即名有生。無自然生故名無生。言非清淨所顯性故者。釋無勝義性意。外道執人天等身為勝義涅槃是常樂法。今明依他苦集染法無勝義性。以非證智清淨所緣故。說依他名勝義無性。三唯由勝義無性性故圓成實性說無自性。此有二義一彼圓成離言說相。非是情取定性之法。而初學者依教封執有是勝義圓成實性。今明圓成無。彼所取執勝義之性名勝義無性。問下有文。二者。圓成體是勝義。由無相等無性所顯名勝義無性。

何以故下正釋此義門。前卷何故即言圓成非三無性耶。解云。據後門。體是勝義。而非無性。為無相等。無性所顯名為無性。論體實非是三無性。以無分別智證圓成時離有無故。前據此門故云圓成。非三無性。第三解知等門。如攝論云。應知者三性也。三種自性有無之理一切學者皆應遍知。若爾何故下問遍計所執何智所行為凡智耶。為聖智耶。答非智所行。以無相故。解云。彼據遍計所執無有體相不成緣緣故。言所執都非凡聖智之所行。體性離無。故是學者所推求處。是故前說是所遍知。依他是染。有不實體。故應永斷。圓成應證。第四解密意門有二。初總標舉不了義經。皆由三性應隨決了之相。二略解二門。初舉經說三種無生忍。不了義經約三自而隨決了。次舉三解脫不了義經。以三自性應隨決了。備云。三忍在初地已上。故言無退轉。第五解所行門。泰述戒賢言。此中意辨。有法是緣。緣體性能生故。名智所行。遍計執性既是無法。四緣不攝故。非智所行。以無相故。前約智體是無法故。云一切應知。備師等云。如攝論說。分別性凡夫境界。真實性聖人境界。依他起性凡聖境界者。約遍計情故說所行。論及攝論又說三性皆名應知者。智遍計無故名為知。依他起性凡聖二智所行但非正智境。圓成實唯正智所緣非後智境。如論真如相分是依他性故。準此文。賴耶所緣諸識非緣緣。第六解通達門。世智思惟所執空時。即有空相當心而起。不能親證真如。名行有相。出世間智通達所執真如。名行無相。達餘二性當知亦爾。第七解悟入門。悟入所執本來無有。即悟入圓成。隨入圓成除遣依他者。證斷染故。第八解差別門有三問答。初中景云。依他性是因緣生法。通情非情。遍滿十方過於數量。依彼依他執有人法二異。數量同彼依他。問亦於圓成起於所執。執有圓成實所執亦爾。解云。圓成離彼執著不當執圓成實時即有相不似圓成實。依他相起於上所執。為此論家明所執數量。但如依他不言如圓成實也。又於依他有二遍計。隨彼覺心現執情有。一者隨覺二者串習習氣隨眠者。遍計所執故熏成種子。泰云。如有人等隨言說覺知計有諸法名隨覺。遍計所執自性執。如牛羊等。過去無始來曾為人等。串習名言。隨覺分別熏習種子。名串習習氣。隨眠力故。牛羊等雖不覺知名言。然與覺知名言者執諸法不異。備云。此辨由有二種執故有所執遍計性。西方一解。以所執自性為遍計性。若能緣心一向依他。是故此文中重舉能計依他顯所執性。此中地前解名言有情所執。故云隨覺。不能語言眾生所執起雖無現行緣名言心。而由隨眠解青等法。故名串習氣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故下正釋此義門。前卷何故即言圓成非三無性耶。解云。據後門。體是勝義。而非無性。為無相等。無性所顯名為無性。論體實非是三無性。以無分別智證圓成時離有無故。前據此門故云圓成。非三無性。第三解知等門。如攝論云。應知者三性也。三種自性有無之理一切學者皆應遍知。若爾何故下問遍計所執何智所行為凡智耶。為聖智耶。答非智所行。以無相故。解云。彼據遍計所執無有體相不成緣緣故。言所執都非凡聖智之所行。體性離無。故是學者所推求處。是故前說是所遍知。依他是染。有不實體。故應永斷。圓成應證。第四解密意門有二。初總標舉不了義經。皆由三性應隨決了之相。二略解二門。初舉經說三種無生忍。不了義經約三自而隨決了。次舉三解脫不了義經。以三自性應隨決了。備云。三忍在初地已上。故言無退轉。第五解所行門。泰述戒賢言。此中意辨。有法是緣。緣體性能生故。名智所行。遍計執性既是無法。四緣不攝故。非智所行。以無相故。前約智體是無法故。云一切應知。備師等云。如攝論說。分別性凡夫境界。真實性聖人境界。依他起性凡聖境界者。約遍計情故說所行。論及攝論又說三性皆名應知者。智遍計無故名為知。依他起性凡聖二智所行但非正智境。圓成實唯正智所緣非後智境。如論真如相分是依他性故。準此文。賴耶所緣諸識非緣緣。第六解通達門。世智思惟所執空時。即有空相當心而起。不能親證真如。名行有相。出世間智通達所執真如。名行無相。達餘二性當知亦爾。第七解悟入門。悟入所執本來無有。即悟入圓成。隨入圓成除遣依他者。證斷染故。第八解差別門有三問答。初中景云。依他性是因緣生法。通情非情。遍滿十方過於數量。依彼依他執有人法二異。數量同彼依他。問亦於圓成起於所執。執有圓成實所執亦爾。解云。圓成離彼執著不當執圓成實時即有相不似圓成實。依他相起於上所執。為此論家明所執數量。但如依他不言如圓成實也。又於依他有二遍計。隨彼覺心現執情有。一者隨覺二者串習習氣隨眠者。遍計所執故熏成種子。泰云。如有人等隨言說覺知計有諸法名隨覺。遍計所執自性執。如牛羊等。過去無始來曾為人等。串習名言。隨覺分別熏習種子。名串習習氣。隨眠力故。牛羊等雖不覺知名言。然與覺知名言者執諸法不異。備云。此辨由有二種執故有所執遍計性。西方一解。以所執自性為遍計性。若能緣心一向依他。是故此文中重舉能計依他顯所執性。此中地前解名言有情所執。故云隨覺。不能語言眾生所執起雖無現行緣名言心。而由隨眠解青等法。故名串習氣

。次辨依他差別中景云。如相品類差別者。如五法中相品類差別是依他起也。復有二種等者。一者由八分別執者熏習而生三事。是染依他。二者從聞熏習起。泰云。一雜染依他隨遍計執起。此有二義。一執心相分從執見分起。若非相分者。如無明生三性行。二淨分依他從無執所起。亦有二義。類前可解。下辨圓成一味無多品數。第九解依止門。遍計所執依三法。執有人法定性。二真分別是能執。相名是所執。由依能執所執虛妄搆畫所執性成。攝論依此處意取明。彼用何者能遍計何者所遍計遍計所執性成。答意識是能遍計。依他相名是所遍計。由此能所遍計所執性成。問此依止中即言依止三法。何故前說緣門遍計所執緣何應知。答中即言緣彼相名相屬除分別耶。解云。前說緣門。但取所緣。緣彼相名定相屬著。故成所執。不取能執。故除分別。今依止門通取心境依能執分別之心。及取所執相名二法。方成所執。故依止門通依三法。依他當言即依遍計所執及自等流。前緣門中即言依他緣遍計所執自性者。依止門中要依執彼定性人法能執心故。此能執心復依自類名言種子。及彼現行後依前起。故言及自等流。前緣門中但言依他緣遍計所執自性者。直據緣彼定性二塵熏成種子依他及生現起依他。是故但言緣遍計所執自性。應知圓成實性無為常住無所依詑。故無依止。即是經說無住。即無義。前說緣門即言緣遍計所執於依他中畢竟不實者。據加行智緣彼遍計所執都無自性。但於依他因緣法中虛妄搆畫。由加行推求審察了知所執二塵。非因此悟入圓成性。故言圓成緣彼遍計所執。不實應知。下解第三頌有十一門。若無有第一。作業第二。微細等第三。無體第四。生是第五。執等第六。了知第七。染八。苦九。喻十。分別十一。長行解釋有其十故。染苦二門一處釋故。解初門中。若無遍計所執當有何過。答於依他起性中應無名言執等者。從昔已來皆於依他名言起執。由執搆畫。起彼依他生死染法。斷染得淨。若無此性無名言執。此若無者。應不可知雜染清淨。無後二性過可知。第二解作業門。景云。初性有五業。一能生依他由執二塵相見二分依他得起。此業是總後四別明。總望生彼依他以明五業。二起言說。三生人執。四生法執。五能攝受彼二種執習氣麁重者。由執二塵熏成二執習氣麁重。餘二性各有五業。如文可知。泰云。初性五業。一遍計執性雖非所緣緣生。能執心而內妄謂有所執相有能執心故說能生。依性實非四緣生。二由人法二我相能生二我言說。由二我言說故復緣二我起。第三第四隨覺分別執。串習第三第四隨覺執。熏成習氣。隨眠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。次辨依他差別中景云。如相品類差別者。如五法中相品類差別是依他起也。復有二種等者。一者由八分別執者熏習而生三事。是染依他。二者從聞熏習起。泰云。一雜染依他隨遍計執起。此有二義。一執心相分從執見分起。若非相分者。如無明生三性行。二淨分依他從無執所起。亦有二義。類前可解。下辨圓成一味無多品數。第九解依止門。遍計所執依三法。執有人法定性。二真分別是能執。相名是所執。由依能執所執虛妄搆畫所執性成。攝論依此處意取明。彼用何者能遍計何者所遍計遍計所執性成。答意識是能遍計。依他相名是所遍計。由此能所遍計所執性成。問此依止中即言依止三法。何故前說緣門遍計所執緣何應知。答中即言緣彼相名相屬除分別耶。解云。前說緣門。但取所緣。緣彼相名定相屬著。故成所執。不取能執。故除分別。今依止門通取心境依能執分別之心。及取所執相名二法。方成所執。故依止門通依三法。依他當言即依遍計所執及自等流。前緣門中即言依他緣遍計所執自性者。依止門中要依執彼定性人法能執心故。此能執心復依自類名言種子。及彼現行後依前起。故言及自等流。前緣門中但言依他緣遍計所執自性者。直據緣彼定性二塵熏成種子依他及生現起依他。是故但言緣遍計所執自性。應知圓成實性無為常住無所依詑。故無依止。即是經說無住。即無義。前說緣門即言緣遍計所執於依他中畢竟不實者。據加行智緣彼遍計所執都無自性。但於依他因緣法中虛妄搆畫。由加行推求審察了知所執二塵。非因此悟入圓成性。故言圓成緣彼遍計所執。不實應知。下解第三頌有十一門。若無有第一。作業第二。微細等第三。無體第四。生是第五。執等第六。了知第七。染八。苦九。喻十。分別十一。長行解釋有其十故。染苦二門一處釋故。解初門中。若無遍計所執當有何過。答於依他起性中應無名言執等者。從昔已來皆於依他名言起執。由執搆畫。起彼依他生死染法。斷染得淨。若無此性無名言執。此若無者。應不可知雜染清淨。無後二性過可知。第二解作業門。景云。初性有五業。一能生依他由執二塵相見二分依他得起。此業是總後四別明。總望生彼依他以明五業。二起言說。三生人執。四生法執。五能攝受彼二種執習氣麁重者。由執二塵熏成二執習氣麁重。餘二性各有五業。如文可知。泰云。初性五業。一遍計執性雖非所緣緣生。能執心而內妄謂有所執相有能執心故說能生。依性實非四緣生。二由人法二我相能生二我言說。由二我言說故復緣二我起。第三第四隨覺分別執。串習第三第四隨覺執。熏成習氣。隨眠

麁重便起隨眠二執。此隨眠二執亦因遍計所執生故。遍計所執能攝受彼二種習氣麁重執。依他五者。第一略明依他能生雜染有二種生。類前可解。略不辨能生清淨也。第二依依他計有遍計所執性故。能為遍計所執自性所依。又因俗入真故。及與圓成實自性作所依。約世俗與勝義諦作依處。故遍計所執性中不說也。第三第四人法二執以依他性為所緣緣故。與彼二執作所依處。第五賴耶識與彼二執種作所依。備云。初性五者。一由人法二塵故能生依他能分別心。二若論依他離言說性故不可說。而言說者由遍計故。三四如論。五由遍計故起人法執。由二執故攝彼二種。又解。由無種子故。於諸有漏皆有麁重性。依他五業中其第五者自有二門。若隨轉理門心王及五根等皆能持種。若論能與麁重依者。通明一切有漏諸法。若真實門但是賴耶能持種子。其圓成實即五種業是。二五對治所緣緣故。第三解微細等門。泰云。遍計所執難悟入。故微細依他八識所緣。依他境常現前。故名麁。圓成聖方見故云極微細。備云。色心等諸法有體。故言麁。遍計所執無體。故名細。第四解無體門。一無體能轉有體者。由執無體依他體起。問無體法不成緣緣。云何得言緣彼無體有體生耶。景師解云。此是總無體自屬所執。能轉有體。自是相分依他有法能作緣緣生於見分。如緣十八界。法執定有時。即有諸界相分。當見分心起為所緣緣。執彼相分定有義邊自無體自屬所執。能轉有體。即據相分。文中總說。故言一性無體能轉有體。有釋。依他起法由妄情起。故說遍計執。能轉依他非親因緣及緣緣等。一是有體能起有無者。依他起性能生自類及起人法二塵也。一是有體而非能轉。即圓成實絕戲論故。第五解生不生門。遍計所執本來無生故言不生。而能生依他故云生生。依他起性是生法。能生依他及遍計所執也。問若言遍計本來不生者。何故言依他所生耶。解云。據無體義故名不生。隨計性故亦名為生。圓成實性以止息義故不論能生。問與前門何異而須重來。景師云。前據有體無體辨能相生。今據生不生法辨能相生。景師云。轉通生滅。迷時能生依他。若悟所執即滅依他故。今解。轉者轉變之義。生者生起之義也。第六解執無執門。先明遍計所執性執無執相。景云。一覺悟有執無執。即小年已去解名言人起覺悟執。若名了知不起彼執。次解隨眠有執無執。即是嬰兒禽畜等雖不解名言。以隨眠力而有所執。若就大人拔隨眠者。當知無執。泰云。此中約我執辨遍計性。執與無執分別我見由外道等言教計有我。故名覺悟執。俱生我見不由言教。以習氣力任運起故名隨眠執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麁重便起隨眠二執。此隨眠二執亦因遍計所執生故。遍計所執能攝受彼二種習氣麁重執。依他五者。第一略明依他能生雜染有二種生。類前可解。略不辨能生清淨也。第二依依他計有遍計所執性故。能為遍計所執自性所依。又因俗入真故。及與圓成實自性作所依。約世俗與勝義諦作依處。故遍計所執性中不說也。第三第四人法二執以依他性為所緣緣故。與彼二執作所依處。第五賴耶識與彼二執種作所依。備云。初性五者。一由人法二塵故能生依他能分別心。二若論依他離言說性故不可說。而言說者由遍計故。三四如論。五由遍計故起人法執。由二執故攝彼二種。又解。由無種子故。於諸有漏皆有麁重性。依他五業中其第五者自有二門。若隨轉理門心王及五根等皆能持種。若論能與麁重依者。通明一切有漏諸法。若真實門但是賴耶能持種子。其圓成實即五種業是。二五對治所緣緣故。第三解微細等門。泰云。遍計所執難悟入。故微細依他八識所緣。依他境常現前。故名麁。圓成聖方見故云極微細。備云。色心等諸法有體。故言麁。遍計所執無體。故名細。第四解無體門。一無體能轉有體者。由執無體依他體起。問無體法不成緣緣。云何得言緣彼無體有體生耶。景師解云。此是總無體自屬所執。能轉有體。自是相分依他有法能作緣緣生於見分。如緣十八界。法執定有時。即有諸界相分。當見分心起為所緣緣。執彼相分定有義邊自無體自屬所執。能轉有體。即據相分。文中總說。故言一性無體能轉有體。有釋。依他起法由妄情起。故說遍計執。能轉依他非親因緣及緣緣等。一是有體能起有無者。依他起性能生自類及起人法二塵也。一是有體而非能轉。即圓成實絕戲論故。第五解生不生門。遍計所執本來無生故言不生。而能生依他故云生生。依他起性是生法。能生依他及遍計所執也。問若言遍計本來不生者。何故言依他所生耶。解云。據無體義故名不生。隨計性故亦名為生。圓成實性以止息義故不論能生。問與前門何異而須重來。景師云。前據有體無體辨能相生。今據生不生法辨能相生。景師云。轉通生滅。迷時能生依他。若悟所執即滅依他故。今解。轉者轉變之義。生者生起之義也。第六解執無執門。先明遍計所執性執無執相。景云。一覺悟有執無執。即小年已去解名言人起覺悟執。若名了知不起彼執。次解隨眠有執無執。即是嬰兒禽畜等雖不解名言。以隨眠力而有所執。若就大人拔隨眠者。當知無執。泰云。此中約我執辨遍計性。執與無執分別我見由外道等言教計有我。故名覺悟執。俱生我見不由言教。以習氣力任運起故名隨眠執。

於中有二。若凡夫學人未拔彼俱生我執習氣種子。當知於彼有隨眠執。若羅漢等乃至未捨習氣麁重。雖斷染污俱生我執隨眠種子盡。然善無記種子上有我執習氣麁重。由此習氣麁重力故。善無記心計有人我。皆名有執。唯佛一人拔除習氣故名無執。備云。於四種中。初二約分別起辨執不執。後二約俱生辨執不執。前中即地前有分別起執故名為有執。初地已上無分別我故名不執。後二中即從地前乃至十地已來有俱生二執故名有執。金剛已後永斷二執故名無執。大判如之。若隨分說。初地已上亦有無執。次明依他有執無執。景云。此中亦二。初由遍計所執自性覺悟執等者。舉所執性辨能執依他。善了已下於人法塵不起倒執。第二若於相縛至第二執者。於諸境界有所得時名有相縛。次明無執。無執有二。初明證智。無相界已拔相縛名為無執。或於後時下明後得智。如有當知無執。泰云。此中約法我辨依他性上有執無執。此亦有二種。一若由隨名言覺悟分別執有遍計所執法我故。復由隨名言覺悟分別遍計彼所成法執自性。如小乘言教執法有性等。是名初執。但以文中舉人執覺悟遍計。類釋法執覺悟遍計。非正辨人執覺悟。前已說故。二若於相縛種子未拔者。由種子力故於諸相中有所得時。名第二隨眠。法執二種無執等尋文可解。備引三藏解。此亦四種。如遍計中解。有差別者。依他性法離言說作用故。無有執著依處故名為執。又此四中。初二約分別無辨執不執。後二約相縛無辨執無執。三藏又云。依他二執即是遍計二執。更無別體。如五蘊上執有神我邊名人執。不了蘊義邊名法執。此中亦爾。橫計有分別性義邊名遍計執。不了依他性義邊名依他執我。下明圓成無執。此界非執安足處故。若於此界未得觸證中起得增上慢者。當知即是遍計所執搆畫依他性而起。雖緣真如而起執著。還執心變。以如相分依他起執。第七解了知門有三問答。初明了知遍計所執有十一相。一唯有名執。二無相性。三無生滅。四無染淨。五本來涅槃。舊來大德解釋此言。舉能治顯所治分別性。今解不爾。即是畢竟無故。即是自性無。非遣故無等如前文說。本來寂靜等依相無生說也。六非三世。七非三界繫不繫。八非縛解。九非三受。十唯是一味。十一如虛空。以虛空無體故舉為喻。前九列相。後二通相。次明了知依他名字所詮一切有為事攝。此即總標。下別釋之。初約法相有五十八。一六善巧。二業無事。三趣生事。四生類事。泰師云。通說諸法相生事名產生事。諸法流類名色類事。非根塵等色也。今解。此是父母產生種種色類事也。五二十八天。六入聖方便事。七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中有二。若凡夫學人未拔彼俱生我執習氣種子。當知於彼有隨眠執。若羅漢等乃至未捨習氣麁重。雖斷染污俱生我執隨眠種子盡。然善無記種子上有我執習氣麁重。由此習氣麁重力故。善無記心計有人我。皆名有執。唯佛一人拔除習氣故名無執。備云。於四種中。初二約分別起辨執不執。後二約俱生辨執不執。前中即地前有分別起執故名為有執。初地已上無分別我故名不執。後二中即從地前乃至十地已來有俱生二執故名有執。金剛已後永斷二執故名無執。大判如之。若隨分說。初地已上亦有無執。次明依他有執無執。景云。此中亦二。初由遍計所執自性覺悟執等者。舉所執性辨能執依他。善了已下於人法塵不起倒執。第二若於相縛至第二執者。於諸境界有所得時名有相縛。次明無執。無執有二。初明證智。無相界已拔相縛名為無執。或於後時下明後得智。如有當知無執。泰云。此中約法我辨依他性上有執無執。此亦有二種。一若由隨名言覺悟分別執有遍計所執法我故。復由隨名言覺悟分別遍計彼所成法執自性。如小乘言教執法有性等。是名初執。但以文中舉人執覺悟遍計。類釋法執覺悟遍計。非正辨人執覺悟。前已說故。二若於相縛種子未拔者。由種子力故於諸相中有所得時。名第二隨眠。法執二種無執等尋文可解。備引三藏解。此亦四種。如遍計中解。有差別者。依他性法離言說作用故。無有執著依處故名為執。又此四中。初二約分別無辨執不執。後二約相縛無辨執無執。三藏又云。依他二執即是遍計二執。更無別體。如五蘊上執有神我邊名人執。不了蘊義邊名法執。此中亦爾。橫計有分別性義邊名遍計執。不了依他性義邊名依他執我。下明圓成無執。此界非執安足處故。若於此界未得觸證中起得增上慢者。當知即是遍計所執搆畫依他性而起。雖緣真如而起執著。還執心變。以如相分依他起執。第七解了知門有三問答。初明了知遍計所執有十一相。一唯有名執。二無相性。三無生滅。四無染淨。五本來涅槃。舊來大德解釋此言。舉能治顯所治分別性。今解不爾。即是畢竟無故。即是自性無。非遣故無等如前文說。本來寂靜等依相無生說也。六非三世。七非三界繫不繫。八非縛解。九非三受。十唯是一味。十一如虛空。以虛空無體故舉為喻。前九列相。後二通相。次明了知依他名字所詮一切有為事攝。此即總標。下別釋之。初約法相有五十八。一六善巧。二業無事。三趣生事。四生類事。泰師云。通說諸法相生事名產生事。諸法流類名色類事。非根塵等色也。今解。此是父母產生種種色類事也。五二十八天。六入聖方便事。七

見修道事。八二乘聖果事。九滅定事。十到彼岸事。景云。無也。有釋。是六度也。十一三十七品事。十二靜慮事。十三四無量事。十四無色定事。十五修十想事。十六修隨念事。泰云。念住事也。今解。六隨念事。十七三科功德事。十八力無畏等諸功德事。次舉喻相有其三類。一約夢等喻。如攝論等明有五種。三如狂等七可引涅槃經等。釋飲尿友者。景備同云。有人被打。悶絕在地。有人惡心尿其口中。其人遂活。活已告言。汝飲我尿。是故得活。其人聞已即入恒河。經六月浸方得入村。以西國人諱觸屎尿。何況肯服。昔來相傳陳棄藥者是糞。遂取廁清服之。大是非理。言陳棄藥者。謂取他人所棄藥滓煎煮服之名陳棄藥。泰云。如二朋友。共度沙路無水之處。一人得小水。即便飲盡。以自之尿將與彼人。故名飲尿友。假子者。如世間養子非親生也。外現親善。內懷諂曲。空費家財。更須勘問。下當體辨相其六句。一空無自然生故。二無願以可厭故。三遠離不應樂著故。四無取無能所取故。五虛偽無實體故。六不堅速磨滅故。第三明了知圓成實。初當體辨相。如先所說真如實際等。後約所無。即十種等。第八解染苦門。先辨其染。後類於苦。遍計所執無體故非染。但令依他染。依他唯自染。圓成自淨。令他亦淨。第九解喻門。所執如虛空無體同故。依他如怨害違損善法命故。圓成如無盡大伏寶藏。若證得時利益無窮故。然此寶藏喻實性者。舊來諸師取解不同。若南道諸師引楞伽等云。如來藏性具足一切恒沙功德。本自有之非適今也。又即彼經云。三十二相八十種好結伽趺坐而為無量無覆隱而不顯現。又涅槃經云。大般涅槃本自有之。具足一切恒沙功德。又華嚴經云。佛子一切眾生皆有佛如來藏性具諸功德。又地持論云。性種姓者六入殊勝展轉相續無始法爾。如是經論皆證本來具諸功德。若如北道說。無有本來一切功德者。便同外道斷見過失。北道諸師云。立本有一切功德不從因生先來自有者。全同僧伽自體之過。何以得知無本有功德者。如楞伽經大慧白佛言。若如來藏性具諸功德者。何故世尊復說一切諸法皆悉空無生無滅。佛告大慧。我為斷見眾生故說本來具諸功德。即將此文通釋一切經意。今時泰法師云。依此論證圓成實理成於萬德之本。故說伏藏。不言真如具足萬德。如護月等。雖立三乘無漏法爾種子。而是有為體非真如。故不同南道解。然本有無漏種故不同北道解。備法師述具足本諸德文云。本有真如。即其恒生一切諸德性。言本有恒性也。有解。於真如上無無明故名為智慧。無散亂名為定者。此即不然。若如是者。無情 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見修道事。八二乘聖果事。九滅定事。十到彼岸事。景云。無也。有釋。是六度也。十一三十七品事。十二靜慮事。十三四無量事。十四無色定事。十五修十想事。十六修隨念事。泰云。念住事也。今解。六隨念事。十七三科功德事。十八力無畏等諸功德事。次舉喻相有其三類。一約夢等喻。如攝論等明有五種。三如狂等七可引涅槃經等。釋飲尿友者。景備同云。有人被打。悶絕在地。有人惡心尿其口中。其人遂活。活已告言。汝飲我尿。是故得活。其人聞已即入恒河。經六月浸方得入村。以西國人諱觸屎尿。何況肯服。昔來相傳陳棄藥者是糞。遂取廁清服之。大是非理。言陳棄藥者。謂取他人所棄藥滓煎煮服之名陳棄藥。泰云。如二朋友。共度沙路無水之處。一人得小水。即便飲盡。以自之尿將與彼人。故名飲尿友。假子者。如世間養子非親生也。外現親善。內懷諂曲。空費家財。更須勘問。下當體辨相其六句。一空無自然生故。二無願以可厭故。三遠離不應樂著故。四無取無能所取故。五虛偽無實體故。六不堅速磨滅故。第三明了知圓成實。初當體辨相。如先所說真如實際等。後約所無。即十種等。第八解染苦門。先辨其染。後類於苦。遍計所執無體故非染。但令依他染。依他唯自染。圓成自淨。令他亦淨。第九解喻門。所執如虛空無體同故。依他如怨害違損善法命故。圓成如無盡大伏寶藏。若證得時利益無窮故。然此寶藏喻實性者。舊來諸師取解不同。若南道諸師引楞伽等云。如來藏性具足一切恒沙功德。本自有之非適今也。又即彼經云。三十二相八十種好結伽趺坐而為無量無覆隱而不顯現。又涅槃經云。大般涅槃本自有之。具足一切恒沙功德。又華嚴經云。佛子一切眾生皆有佛如來藏性具諸功德。又地持論云。性種姓者六入殊勝展轉相續無始法爾。如是經論皆證本來具諸功德。若如北道說。無有本來一切功德者。便同外道斷見過失。北道諸師云。立本有一切功德不從因生先來自有者。全同僧伽自體之過。何以得知無本有功德者。如楞伽經大慧白佛言。若如來藏性具諸功德者。何故世尊復說一切諸法皆悉空無生無滅。佛告大慧。我為斷見眾生故說本來具諸功德。即將此文通釋一切經意。今時泰法師云。依此論證圓成實理成於萬德之本。故說伏藏。不言真如具足萬德。如護月等。雖立三乘無漏法爾種子。而是有為體非真如。故不同南道解。然本有無漏種故不同北道解。備法師述具足本諸德文云。本有真如。即其恒生一切諸德性。言本有恒性也。有解。於真如上無無明故名為智慧。無散亂名為定者。此即不然。若如是者。無情

諸法亦無無明故應有智定。又解。不離有為修生功德名具功德者。理亦不然。若如是者。不離無應名無。第十解分別門。於中有二。初解三性各有所由。二因言長辨無分別智。前中遍計所執由依他者。依依他故而有遍計所執。依他由因緣者。由依因緣果法得生故名依他。圓成由一切煩惱眾苦所不雜染故者。即以無顛倒故名為真實。又由常故者。即由不變異名為真實。就後段中義當攝論中無分別智五相。文中先難後通。難中先以五義成定。次設五難。一者。若由無作意故者。經說無分別智與如理作意相應。而言無作意故不應道理。又若無作意故名無分別智者。熟眠狂醉成此智過。二者。若由超過彼尋伺分別故名無分別智者。二禪已上諸心心法應是無分別智。彼若是者。即違教說三界心法皆是分別。三者。若由無所有故者。云何此慧不成非心耶。四者。若由是彼愚鈍性者。云何此慧不成色性及非貫達相耶。五者。若由於境作微細加行者。便謗此智離加行相。下會通中景云。於所緣境離加行故者。此智正證離彼尋求加行之心。即解智無分別。言此所緣境至離分別者。此辨境無分別。舉境明智是無分別。言等持相應妙慧生時於所緣相能現照取等者。即定妙慧能現照如離於五相名無分別。備云。依中邊論初文意。地前先除相分。次除見分。入於初地。唯有自體。此論亦爾。故論云此所緣境離有無相者。欲辨離相分義。離諸分別者。欲辨離見分義。等持妙慧能現照取者。欲辨於地前無見相慧所引故。初地已上唯有自體。由無見相二障故。得證真如。準昔攝論。忍位作無相觀。第一法作無生觀。由無相觀故。離於相分。由離見分故。作無生觀。是故初地已上唯有自體分。是故西國作況。而云猶如牛兩角。先打脫一角。後第二角。唯有其頭。以打破故。然辨此智西方兩解。一云。正體智緣於真如。無有相分。自內證故。二云。無有諸心緣境而不分別者。是故此智緣真如時亦作影像。今準唯識論。前解為勝。上來決擇初持瑜伽有十二段中。前四段訖。自下第五決擇威力品。已說真實義分者。結前也。由五因緣當知威德不可思議者。舉數生後也。與不定心一向不同。又云。一向繫屬定地心者。八地已上亦有此事。然多分據佛。佛無不定心故。下次第六決擇成就品。十法行者一。書持經法。二供養。三慧施於他。四聽聞。五翫讀。六領受。七諷。八為他廣說。九獨處思量。十隨入修相。如是十行皆有資義名福。第九是加行道是思。第十是淨障道者是修。尋此文相。第九方名加行。故可謂前八唯生得善也。第七決擇菩提品。於中先舉略標許今當釋。後次第 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法亦無無明故應有智定。又解。不離有為修生功德名具功德者。理亦不然。若如是者。不離無應名無。第十解分別門。於中有二。初解三性各有所由。二因言長辨無分別智。前中遍計所執由依他者。依依他故而有遍計所執。依他由因緣者。由依因緣果法得生故名依他。圓成由一切煩惱眾苦所不雜染故者。即以無顛倒故名為真實。又由常故者。即由不變異名為真實。就後段中義當攝論中無分別智五相。文中先難後通。難中先以五義成定。次設五難。一者。若由無作意故者。經說無分別智與如理作意相應。而言無作意故不應道理。又若無作意故名無分別智者。熟眠狂醉成此智過。二者。若由超過彼尋伺分別故名無分別智者。二禪已上諸心心法應是無分別智。彼若是者。即違教說三界心法皆是分別。三者。若由無所有故者。云何此慧不成非心耶。四者。若由是彼愚鈍性者。云何此慧不成色性及非貫達相耶。五者。若由於境作微細加行者。便謗此智離加行相。下會通中景云。於所緣境離加行故者。此智正證離彼尋求加行之心。即解智無分別。言此所緣境至離分別者。此辨境無分別。舉境明智是無分別。言等持相應妙慧生時於所緣相能現照取等者。即定妙慧能現照如離於五相名無分別。備云。依中邊論初文意。地前先除相分。次除見分。入於初地。唯有自體。此論亦爾。故論云此所緣境離有無相者。欲辨離相分義。離諸分別者。欲辨離見分義。等持妙慧能現照取者。欲辨於地前無見相慧所引故。初地已上唯有自體。由無見相二障故。得證真如。準昔攝論。忍位作無相觀。第一法作無生觀。由無相觀故。離於相分。由離見分故。作無生觀。是故初地已上唯有自體分。是故西國作況。而云猶如牛兩角。先打脫一角。後第二角。唯有其頭。以打破故。然辨此智西方兩解。一云。正體智緣於真如。無有相分。自內證故。二云。無有諸心緣境而不分別者。是故此智緣真如時亦作影像。今準唯識論。前解為勝。上來決擇初持瑜伽有十二段中。前四段訖。自下第五決擇威力品。已說真實義分者。結前也。由五因緣當知威德不可思議者。舉數生後也。與不定心一向不同。又云。一向繫屬定地心者。八地已上亦有此事。然多分據佛。佛無不定心故。下次第六決擇成就品。十法行者一。書持經法。二供養。三慧施於他。四聽聞。五翫讀。六領受。七諷。八為他廣說。九獨處思量。十隨入修相。如是十行皆有資義名福。第九是加行道是思。第十是淨障道者是修。尋此文相。第九方名加行。故可謂前八唯生得善也。第七決擇菩提品。於中先舉略標許今當釋。後次第

解釋菩提五相。第一解自性中。初標自性。謂勝轉依。後辨轉依有四種相。先舉數列名。後別解釋。初釋生轉所依相文有三節。初順釋意欲辨佛身一切。一切有為無漏出世間道。初起名生。生便相續流轉故名轉。真如與此有為功德作所依止故名所依。又解。自受用身相續是出世道生轉之所依止也。二約果反釋。若出世道不以轉依為所依者。佛果既不得此轉依。此佛果道應當不初生不後轉。以無所依故。三約因反難。若遠離彼轉依而有此佛果出世間道生轉事者。在於因位未轉依時。先應有此佛果道生轉事。以因位得轉依故。二釋不生轉所依相文有二節。初順釋。金剛所斷修道正使一切煩惱及初地所斷見惑習氣初起名生。後相續名轉。斷彼得擇滅。故說擇滅。解脫身所依真如名不生轉所依。二反釋。若解脫身不以法身轉依為所依者。謂佛既不得此身轉依故。一切煩惱及以習氣後有種子等眾緣合故。煩惱及習氣生轉可得。不生不轉應不可得。三釋善觀察所知果相亦有二節。初順釋。由究竟真智為因。得所證真如果。故云善觀察所知果相。二反難釋。論解云。應同取蘊有諸過患可觀察。更有諸漏。更諸漏外有所餘有漏法。備師云。若不說真如擇滅為轉依者。應更觀察佛自體。應更觀察有所斷所滅。四釋法界清淨相中有二。初略辨相。二別廣分別不可思議。前中有其三節。初順釋。論解以能拔除一切相種子故。一切相不復現前。泰師云。遣相究竟名法界清淨。二反釋。若言出纏真如不離眾相者。應非常住應可思議。有諸相故。第三順結可知。就廣分別不思議中。初約無二辨不思議。後約二因辨不思議。前中先總標舉列其五種。後次第別釋。解住中云色類者。是法門色自流類。故曰色類。非是障礙之色。樂住者。即現法樂住也。餘文可解。第二解功能。即十自在。如本地分及對法等。第三解方便。如文。第四解轉中有二種轉。戒賢論師解。權時轉者。謂諸有情乃至十地未解脫已來。諸佛世尊為地前眾現化身。為地上菩薩現他受用。青黃等光麁細等相似受用身。隨機變化改轉起滅非恒時有。名權時轉。畢竟轉者。即自受用身。如欲界人善業劣故但得八尺身。諸天業漸勝故次第增長。乃至色究竟身長萬六千由旬。佛果善極故。諸色根皆遍法界。出過數量。備云。畢竟轉名實受用身。究竟圓滿遍滿法界。眼等諸根一一即遍法界。光明亦遍。是故且據光明說。何故說名利他者。是由此身等得成義。第五解還中亦有二種。一者化相入滅。二者實行成覺。第八決力種姓品中文分有八。初明讚歎如來生大福聚。於中有三。初明能讚嘆者能作饒益。言猶如造瓶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解釋菩提五相。第一解自性中。初標自性。謂勝轉依。後辨轉依有四種相。先舉數列名。後別解釋。初釋生轉所依相文有三節。初順釋意欲辨佛身一切。一切有為無漏出世間道。初起名生。生便相續流轉故名轉。真如與此有為功德作所依止故名所依。又解。自受用身相續是出世道生轉之所依止也。二約果反釋。若出世道不以轉依為所依者。佛果既不得此轉依。此佛果道應當不初生不後轉。以無所依故。三約因反難。若遠離彼轉依而有此佛果出世間道生轉事者。在於因位未轉依時。先應有此佛果道生轉事。以因位得轉依故。二釋不生轉所依相文有二節。初順釋。金剛所斷修道正使一切煩惱及初地所斷見惑習氣初起名生。後相續名轉。斷彼得擇滅。故說擇滅。解脫身所依真如名不生轉所依。二反釋。若解脫身不以法身轉依為所依者。謂佛既不得此身轉依故。一切煩惱及以習氣後有種子等眾緣合故。煩惱及習氣生轉可得。不生不轉應不可得。三釋善觀察所知果相亦有二節。初順釋。由究竟真智為因。得所證真如果。故云善觀察所知果相。二反難釋。論解云。應同取蘊有諸過患可觀察。更有諸漏。更諸漏外有所餘有漏法。備師云。若不說真如擇滅為轉依者。應更觀察佛自體。應更觀察有所斷所滅。四釋法界清淨相中有二。初略辨相。二別廣分別不可思議。前中有其三節。初順釋。論解以能拔除一切相種子故。一切相不復現前。泰師云。遣相究竟名法界清淨。二反釋。若言出纏真如不離眾相者。應非常住應可思議。有諸相故。第三順結可知。就廣分別不思議中。初約無二辨不思議。後約二因辨不思議。前中先總標舉列其五種。後次第別釋。解住中云色類者。是法門色自流類。故曰色類。非是障礙之色。樂住者。即現法樂住也。餘文可解。第二解功能。即十自在。如本地分及對法等。第三解方便。如文。第四解轉中有二種轉。戒賢論師解。權時轉者。謂諸有情乃至十地未解脫已來。諸佛世尊為地前眾現化身。為地上菩薩現他受用。青黃等光麁細等相似受用身。隨機變化改轉起滅非恒時有。名權時轉。畢竟轉者。即自受用身。如欲界人善業劣故但得八尺身。諸天業漸勝故次第增長。乃至色究竟身長萬六千由旬。佛果善極故。諸色根皆遍法界。出過數量。備云。畢竟轉名實受用身。究竟圓滿遍滿法界。眼等諸根一一即遍法界。光明亦遍。是故且據光明說。何故說名利他者。是由此身等得成義。第五解還中亦有二種。一者化相入滅。二者實行成覺。第八決力種姓品中文分有八。初明讚歎如來生大福聚。於中有三。初明能讚嘆者能作饒益。言猶如造瓶

者。如世間瓶由人功成。如來不爾。不由他讚而有所作。然便讚者得行自利。何以故如來圓德更無所加。以隱己善極少欲故。聞讚不喜。次明讚嘆如來有二種奇法。一令讚者生於自利。二既生自利稱可佛心即名供養攝受如來。下因言長辨佛有二事。若但布施時不可佛意。若因施財斷惡修善。便可佛意。二明由六種相略攝佛德。先舉數列名。後次第釋。言如來成就三界德者。謂量智變似三界故也。餘文可解。三明由五因緣天非所歸。舉教徵列。次第別解。初形相中分二。先舉五因辨天非歸。後對顯佛是真歸依處。前中言由形暴惡有怖畏者。如天神等形像可怖畏故。就後文中。先翻前天相舉佛五因後列舉五相辨佛是依。次辨自性。先天後佛。第三作業亦爾。第四法爾者。意謂世間吉祥皆依自功。若敬事天未名用功。如其敬佛即名功。第五因果中三。開徵問對之。顯非前二。可解。第三約供顯非。復以三門徵問對之難破。若唯供養為因即天無用。若但天供養徒設。若言俱由汝等所說七種果遂不決定。故不應理。泰師云。外道法中說。由供養天有此七種所思果。遂此事決定。論主破云。此事不定。一以諸天為供養緣。然於所攝受諸信解天者不決定。或有為天攝受擁護無災。或不攝受擁護。故攝受不決定。二於信解不決定。諸天所作或令生信或不生信故。三於信解事不決定。或有證驗或無證驗故。四由供養故生天不定。五得富樂不決定。六壞滅怨敵不決定。七於死沒不決定。或有勉死及不勉故。梵本說死為從從報故。備師云。一雖求他人供養而緣不定成遂不遂。故云供養緣。二於所攝信解不定。或天教或有不從故。三於信解緣亦不決定。於天有信及不信故。四於信解事不決定。眾生願事或與不與故。五天有勝劣。求勝天身不能果遂故。六有貧天。求勝富樂亦不能遂。七於非天怨不能壞滅。亦不能令從沒故。四明四清淨。文相可解。五明三性假實。云何當知至非實物有者。問意云何當知隨色等名所目之事遍計所執非實物有。答中先略答後廣答。前中謂諸名言乃至非勝義有者。由執名義熏成種子。復生名義色等諸法。後緣執彼計為實有。但是搆畫非實物有非勝義。是故下結所執假有。若遣名言熏習之想所建立識者。約能遍計識遣其所執。其色等想事至是實物有是勝義有者。圓成實依他共相之法雖可言說。自相之法即離名言。圓成自共皆離言說。下次廣答。此中道理言論成立如菩薩地應知者。總舉言論指本地分。言若諸名言熏習之想所建立識者。能搆畫識緣遍計所執自性為境者是所執性。即說此性乃至自性涅槃者。以所執性畢竟無法。但是無中執 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者。如世間瓶由人功成。如來不爾。不由他讚而有所作。然便讚者得行自利。何以故如來圓德更無所加。以隱己善極少欲故。聞讚不喜。次明讚嘆如來有二種奇法。一令讚者生於自利。二既生自利稱可佛心即名供養攝受如來。下因言長辨佛有二事。若但布施時不可佛意。若因施財斷惡修善。便可佛意。二明由六種相略攝佛德。先舉數列名。後次第釋。言如來成就三界德者。謂量智變似三界故也。餘文可解。三明由五因緣天非所歸。舉教徵列。次第別解。初形相中分二。先舉五因辨天非歸。後對顯佛是真歸依處。前中言由形暴惡有怖畏者。如天神等形像可怖畏故。就後文中。先翻前天相舉佛五因後列舉五相辨佛是依。次辨自性。先天後佛。第三作業亦爾。第四法爾者。意謂世間吉祥皆依自功。若敬事天未名用功。如其敬佛即名功。第五因果中三。開徵問對之。顯非前二。可解。第三約供顯非。復以三門徵問對之難破。若唯供養為因即天無用。若但天供養徒設。若言俱由汝等所說七種果遂不決定。故不應理。泰師云。外道法中說。由供養天有此七種所思果。遂此事決定。論主破云。此事不定。一以諸天為供養緣。然於所攝受諸信解天者不決定。或有為天攝受擁護無災。或不攝受擁護。故攝受不決定。二於信解不決定。諸天所作或令生信或不生信故。三於信解事不決定。或有證驗或無證驗故。四由供養故生天不定。五得富樂不決定。六壞滅怨敵不決定。七於死沒不決定。或有勉死及不勉故。梵本說死為從從報故。備師云。一雖求他人供養而緣不定成遂不遂。故云供養緣。二於所攝信解不定。或天教或有不從故。三於信解緣亦不決定。於天有信及不信故。四於信解事不決定。眾生願事或與不與故。五天有勝劣。求勝天身不能果遂故。六有貧天。求勝富樂亦不能遂。七於非天怨不能壞滅。亦不能令從沒故。四明四清淨。文相可解。五明三性假實。云何當知至非實物有者。問意云何當知隨色等名所目之事遍計所執非實物有。答中先略答後廣答。前中謂諸名言乃至非勝義有者。由執名義熏成種子。復生名義色等諸法。後緣執彼計為實有。但是搆畫非實物有非勝義。是故下結所執假有。若遣名言熏習之想所建立識者。約能遍計識遣其所執。其色等想事至是實物有是勝義有者。圓成實依他共相之法雖可言說。自相之法即離名言。圓成自共皆離言說。下次廣答。此中道理言論成立如菩薩地應知者。總舉言論指本地分。言若諸名言熏習之想所建立識者。能搆畫識緣遍計所執自性為境者是所執性。即說此性乃至自性涅槃者。以所執性畢竟無法。但是無中執

有故。非當生及當滅等。若能體知所執二塵非起滅法。即同真如本來寂靜自性涅槃。何以故下重釋有所執。但有假名非勝義有。由不了知故隨名言執有定性。言若離名言諸法自性當知此性凡夫所生邪執為緣已生及已滅等者。若離隨名言性。所有諸法即是依他有生有滅。言若未永斷乃至乃成清淨者。依他染法即是苦集。若未永斷集未遍知苦便成生死。若知若斷乃成滅道清淨之法。六明四法能令攝正多聞。有二四法後四以釋前四謂由菩提願任持多聞。由事善友證多聞。即得聞慧也。由得思慧思擇力故名多聞果。由住空閑故名多聞淨。即是修慧也。七明菩薩意樂等七法。景云。自下二章是決擇意樂品。今且不依。以越次第故。於七法中分之為二。初三約信辨意樂。後四明慧智差別。前中意謂地前菩薩有三種信。一信解有彼真如理性可有修證。二信佛法有無窮功德所顯。三信有為無為功德皆可得義。攝論亦說此三。次第小異。彼云。一信實有。二信可得。三者信有無窮功德。次釋愍等四句經文可知。八明三種思惟過患。謂不究竟思惟者。思惟苦行等為涅槃因。不能究竟得至涅槃。非處思惟者。思惟於我有邊無邊等。不應思處而起思惟名為非處。顛倒思惟者。於苦無常不淨等中思惟常樂淨等名顛倒思惟。自下第九決擇施等六品有釋下。明施戒二障。猶是決擇力種姓品。從復次先已廣說施等已下乃是決擇施等六品。然今且依前判。分之為二。先別決擇施戒二品。後總決擇施等六品。前中先施後戒。施中初開七種。二依。次辨初施物淨有十相中。三應時施謂當彼所樂與彼。第七隨樂施謂隨求者所愛樂施。此二何別。解云。第三知有飢渴之者。當彼飢時施食。飢時施漿。不言飢渴者來求方施。第七即言隨樂施者謂隨求者所樂施與。是來求施。又第七施不限其時。隨其所樂後方施與亦名隨樂。六如法施謂無罪相應者。不離希求三時俱淨。第二戒淨可知。第三見淨十中。五不觀施全無有果而行慧施者。非邪見心中行施。六不觀施不相似果而行慧施者。道理捨好色香等物行施。還招好色香等。名觀相似果。若見捨好色等感惡色等。名觀不相似果。七不觀施有顛倒果者。若見由捨財物令他安樂自招窮苦。名觀顛倒。八不觀殺害為伴侶善而行慧施者。有為行施為求伴侶遂殺羊等。會諸行伴而共行施。不見此益。九者不觀見現神足者所有奇變吉祥之相而方行施。第四心淨。第五語淨。文相可解。第六智淨中徵列十相。次第別解。施體相者。即是三業等起思及以五蘊也。言或由善根後謂於前生或現法受等者。善根是總。下別分別。或由前生善根感財行施。或現起 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有故。非當生及當滅等。若能體知所執二塵非起滅法。即同真如本來寂靜自性涅槃。何以故下重釋有所執。但有假名非勝義有。由不了知故隨名言執有定性。言若離名言諸法自性當知此性凡夫所生邪執為緣已生及已滅等者。若離隨名言性。所有諸法即是依他有生有滅。言若未永斷乃至乃成清淨者。依他染法即是苦集。若未永斷集未遍知苦便成生死。若知若斷乃成滅道清淨之法。六明四法能令攝正多聞。有二四法後四以釋前四謂由菩提願任持多聞。由事善友證多聞。即得聞慧也。由得思慧思擇力故名多聞果。由住空閑故名多聞淨。即是修慧也。七明菩薩意樂等七法。景云。自下二章是決擇意樂品。今且不依。以越次第故。於七法中分之為二。初三約信辨意樂。後四明慧智差別。前中意謂地前菩薩有三種信。一信解有彼真如理性可有修證。二信佛法有無窮功德所顯。三信有為無為功德皆可得義。攝論亦說此三。次第小異。彼云。一信實有。二信可得。三者信有無窮功德。次釋愍等四句經文可知。八明三種思惟過患。謂不究竟思惟者。思惟苦行等為涅槃因。不能究竟得至涅槃。非處思惟者。思惟於我有邊無邊等。不應思處而起思惟名為非處。顛倒思惟者。於苦無常不淨等中思惟常樂淨等名顛倒思惟。自下第九決擇施等六品有釋下。明施戒二障。猶是決擇力種姓品。從復次先已廣說施等已下乃是決擇施等六品。然今且依前判。分之為二。先別決擇施戒二品。後總決擇施等六品。前中先施後戒。施中初開七種。二依。次辨初施物淨有十相中。三應時施謂當彼所樂與彼。第七隨樂施謂隨求者所愛樂施。此二何別。解云。第三知有飢渴之者。當彼飢時施食。飢時施漿。不言飢渴者來求方施。第七即言隨樂施者謂隨求者所樂施與。是來求施。又第七施不限其時。隨其所樂後方施與亦名隨樂。六如法施謂無罪相應者。不離希求三時俱淨。第二戒淨可知。第三見淨十中。五不觀施全無有果而行慧施者。非邪見心中行施。六不觀施不相似果而行慧施者。道理捨好色香等物行施。還招好色香等。名觀相似果。若見捨好色等感惡色等。名觀不相似果。七不觀施有顛倒果者。若見由捨財物令他安樂自招窮苦。名觀顛倒。八不觀殺害為伴侶善而行慧施者。有為行施為求伴侶遂殺羊等。會諸行伴而共行施。不見此益。九者不觀見現神足者所有奇變吉祥之相而方行施。第四心淨。第五語淨。文相可解。第六智淨中徵列十相。次第別解。施體相者。即是三業等起思及以五蘊也。言或由善根後謂於前生或現法受等者。善根是總。下別分別。或由前生善根感財行施。或現起

善根感財行施名現法受。或發神通者。由現神力雨寶行施。或由法受所致財物而用慧施者。或前生行施今感財行施亦名為法受。或他積集所有財物而用慧施者。是標。下釋。用他積集財物所以如勸導他者。由勸他故教用施。或任彼務者。如主藏臣王遣行施。言貧乏中財大財者。即是三品。貧乏為下品也。二門生福者。景云。一欲令彼於三寶田興造善事。二捨財與令其行施。由此二門生無量福。泰云。佛法合為一門。及僧田等為第二門。有釋。自行教他名為二門。或領彼恩令行慧施者。他不旨施。菩薩語言。我領汝恩後時報汝。如此善事汝但用我語努行施。或由生故者。有釋。欲菩薩自生天故。能自在施。或可觀他勝生故行慧施。今解。由生剎利等勝生故令行慧施。言五種過患六種七種八種者。基師等云。須勘慧遠法師地持記。有師云。或了六種。謂此諸欲是怖增語等者。增語有二。一為喜樂而起增語。二為憂怖而起增語。因憂喜事增多言語名為增語。菩薩能知五欲惡法是怖增語。由知過患以五欲財急行慧施。此五六七八種須勘阿含。又更有解。此等并準思所成地文數可知也。謂五種過患者。即色聲香味觸過患也。六種患者。須勘餘處。或可即是六種前欲過患。如第十八卷。七種者。所謂諸欲無常(一)。虛偽(二)。空無有實(三)。敗壞之法(四)。猶如幻事誑惑愚夫(五)。甚少愛味(六)。多諸過患(七)。八種者。謂諸欲如枯骨。亦如煖肉段。如草炬相似。猶如大火坑。譬如蟒毒蛇。亦如夢所見。如借莊嚴具。如樹端熟果。十四垢業善惡四友隱覆六方者。并出阿含善生經中。如前第四十四卷記釋。第七垢淨中。耽湎者。著財物也。觀果者。觀施所得果也。謂貧乏者於自僕從等者。謂若菩薩貧者唯施自僕從等。若中財者施僕從及前貧者。若大財者施於僕從貧苦及餘來者。言遠離滅小垢者。泰師云。應是咸字也。施居處事者。施床座等。又解。施園林等。一於因中無倒意樂者。了行施因定能招樂。二於果中無著者。受施果中心不耽著。觀察田者有五。一於是處乞求可得者。觀彼乞者若行財施。他來從乞乞求可得我今施之。二於是處已有乞求復加貧匱者。觀知乞者曾被乞求。今加貧匱故慧施之。三者貧匱無怙。四者有無依怙為貧苦逼復行惡行。是名為田者。并可行施。五於是處雖無此等而有修行善行可得。亦復施與。七相非田中。一乞求者極大暴惡曾為怨害者。曾於施主已行怨害害心未除。歸依怨害而有所求者。雖先非怨而歸依我。怨有所求覓今來乞者亦不得施。此中方便乃至生及神力者。景師云。此中方便者謂串習施。不顧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善根感財行施名現法受。或發神通者。由現神力雨寶行施。或由法受所致財物而用慧施者。或前生行施今感財行施亦名為法受。或他積集所有財物而用慧施者。是標。下釋。用他積集財物所以如勸導他者。由勸他故教用施。或任彼務者。如主藏臣王遣行施。言貧乏中財大財者。即是三品。貧乏為下品也。二門生福者。景云。一欲令彼於三寶田興造善事。二捨財與令其行施。由此二門生無量福。泰云。佛法合為一門。及僧田等為第二門。有釋。自行教他名為二門。或領彼恩令行慧施者。他不旨施。菩薩語言。我領汝恩後時報汝。如此善事汝但用我語努行施。或由生故者。有釋。欲菩薩自生天故。能自在施。或可觀他勝生故行慧施。今解。由生剎利等勝生故令行慧施。言五種過患六種七種八種者。基師等云。須勘慧遠法師地持記。有師云。或了六種。謂此諸欲是怖增語等者。增語有二。一為喜樂而起增語。二為憂怖而起增語。因憂喜事增多言語名為增語。菩薩能知五欲惡法是怖增語。由知過患以五欲財急行慧施。此五六七八種須勘阿含。又更有解。此等并準思所成地文數可知也。謂五種過患者。即色聲香味觸過患也。六種患者。須勘餘處。或可即是六種前欲過患。如第十八卷。七種者。所謂諸欲無常(一)。虛偽(二)。空無有實(三)。敗壞之法(四)。猶如幻事誑惑愚夫(五)。甚少愛味(六)。多諸過患(七)。八種者。謂諸欲如枯骨。亦如煖肉段。如草炬相似。猶如大火坑。譬如蟒毒蛇。亦如夢所見。如借莊嚴具。如樹端熟果。十四垢業善惡四友隱覆六方者。并出阿含善生經中。如前第四十四卷記釋。第七垢淨中。耽湎者。著財物也。觀果者。觀施所得果也。謂貧乏者於自僕從等者。謂若菩薩貧者唯施自僕從等。若中財者施僕從及前貧者。若大財者施於僕從貧苦及餘來者。言遠離滅小垢者。泰師云。應是咸字也。施居處事者。施床座等。又解。施園林等。一於因中無倒意樂者。了行施因定能招樂。二於果中無著者。受施果中心不耽著。觀察田者有五。一於是處乞求可得者。觀彼乞者若行財施。他來從乞乞求可得我今施之。二於是處已有乞求復加貧匱者。觀知乞者曾被乞求。今加貧匱故慧施之。三者貧匱無怙。四者有無依怙為貧苦逼復行惡行。是名為田者。并可行施。五於是處雖無此等而有修行善行可得。亦復施與。七相非田中。一乞求者極大暴惡曾為怨害者。曾於施主已行怨害害心未除。歸依怨害而有所求者。雖先非怨而歸依我。怨有所求覓今來乞者亦不得施。此中方便乃至生及神力者。景師云。此中方便者謂串習施。不顧

身命悲愍有情真實義故者。亦是方便。無上菩提勝解教導強力逼迫者。由菩提勝解逼迫自心令行慧施亦名方便。處任恩報生及神力者。或處職住既有力勢能行恩慧及以報恩皆名具方便德。或生剎利婆羅門等勝生之中。或因神力廣現財寶而行慧施。亦是具方便德而行慧施。今解。用具智悲無上菩提勝解。教導他人令行慧施。或強力逼人。或領他恩處任恩報。或生貴家。或由神力令他行施名具方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身命悲愍有情真實義故者。亦是方便。無上菩提勝解教導強力逼迫者。由菩提勝解逼迫自心令行慧施亦名方便。處任恩報生及神力者。或處職住既有力勢能行恩慧及以報恩皆名具方便德。或生剎利婆羅門等勝生之中。或因神力廣現財寶而行慧施。亦是具方便德而行慧施。今解。用具智悲無上菩提勝解。教導他人令行慧施。或強力逼人。或領他恩處任恩報。或生貴家。或由神力令他行施名具方便。

第七十五卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七十五卷

上來辨施。下辨戒品。初總標。毘奈耶者。此云調伏。調伏三業也。次別解有四。初正辨戒相。次明護非護。第三明轉捨因緣。第四略解犯之相。初中分別三聚即為三段。初辨律儀戒。景云。菩薩律儀戒即是聲聞七眾所受。如出家菩薩即與聲聞大僧所判多分是同。在家菩薩即與五戒所判多同。故云是七眾所受。理實要期時節有異。即心非心戒體亦異。備云。又解。聲聞七眾若受菩薩戒時。轉前七眾戒令成菩薩戒。故言即七眾。次辨攝善戒。略解六心應善觀察。辨相如文。於前三心不應生起。設起應捨。忍受有罪。第四有罪無罪不定。可解。第五病纏身心不得自在修於善。此忍受無罪。第六障隨行心。或愚世俗無義談說眾中觀有義利。忍受無罪。餘即有罪。如是前三一向有罪。第五一向無罪。第四第六已生忍受或有罪或無罪不定。下辨攝眾生戒。當觀六處。一自。二他。三財衰。四財盛。五法衰。六法盛。財盛如文可解。法衰者。謂越所受者不得三學。於先未聞乃至不得聽聞於先未思不得思惟於未修證不得修證者。失三慧也。是即失於三學。失於三慧名為法衰。與此相違即名法盛。令他財盛不應為者。菩薩為他經營財物給施眾生自失三慧及失三學。此不應為。如令財盛法盛亦爾者。菩薩為他說法令他法盛。自失三學令自法衰。此不應為。乃至又諸菩薩作自財盛令他財盛此即應為者。不廢三學營事財物自足與人。亦即應為。如令財盛法盛亦爾者。菩薩自令法盛令他法盛不失。作本此亦應為。又諸菩薩作自法盛令他財盛。已下可解。第二明護非護中。初業前所說令修學。次正辨護不護相。於中先辨闕一不護。若護初戒能護餘二。後辨假實防護。以三因故名假。謂為令他知故非實防。隨順他故非實修。由他導故不得勝利。又此名實。第三明轉捨緣。若有不捨如是律儀至非彼捨者。此戒一受乃至菩提。又捨因緣略有四種乃至當知棄捨菩薩律儀者。景述三藏言。問云。前本地分中明捨菩薩戒但有二緣。一者退菩提心。二起增上品。今此何故明捨有其四緣。解云。開合為異。此中前二總是退菩提心。於中有其三品。若起上品退菩提心。所謂佛果難祈。眾生難度。長時苦行無力能行。從今已往不復能行求菩提道。起此心不待發言即便捨戒。即當此中第一緣也。所謂決定發起受相違心。若起中下品心。如前退屈。即復發言。我今捨所學處。爾時便捨。即當此中第二緣也。謂於有識大丈夫前發棄捨言。此中後二總是起增上煩惱犯而捨於戒。於中有二。犯根本四重。二犯隨順四重。前後方便。即當此中後二緣也。言他勝者。由犯四重為破戒所勝名他勝法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來辨施。下辨戒品。初總標。毘奈耶者。此云調伏。調伏三業也。次別解有四。初正辨戒相。次明護非護。第三明轉捨因緣。第四略解犯之相。初中分別三聚即為三段。初辨律儀戒。景云。菩薩律儀戒即是聲聞七眾所受。如出家菩薩即與聲聞大僧所判多分是同。在家菩薩即與五戒所判多同。故云是七眾所受。理實要期時節有異。即心非心戒體亦異。備云。又解。聲聞七眾若受菩薩戒時。轉前七眾戒令成菩薩戒。故言即七眾。次辨攝善戒。略解六心應善觀察。辨相如文。於前三心不應生起。設起應捨。忍受有罪。第四有罪無罪不定。可解。第五病纏身心不得自在修於善。此忍受無罪。第六障隨行心。或愚世俗無義談說眾中觀有義利。忍受無罪。餘即有罪。如是前三一向有罪。第五一向無罪。第四第六已生忍受或有罪或無罪不定。下辨攝眾生戒。當觀六處。一自。二他。三財衰。四財盛。五法衰。六法盛。財盛如文可解。法衰者。謂越所受者不得三學。於先未聞乃至不得聽聞於先未思不得思惟於未修證不得修證者。失三慧也。是即失於三學。失於三慧名為法衰。與此相違即名法盛。令他財盛不應為者。菩薩為他經營財物給施眾生自失三慧及失三學。此不應為。如令財盛法盛亦爾者。菩薩為他說法令他法盛。自失三學令自法衰。此不應為。乃至又諸菩薩作自財盛令他財盛此即應為者。不廢三學營事財物自足與人。亦即應為。如令財盛法盛亦爾者。菩薩自令法盛令他法盛不失。作本此亦應為。又諸菩薩作自法盛令他財盛。已下可解。第二明護非護中。初業前所說令修學。次正辨護不護相。於中先辨闕一不護。若護初戒能護餘二。後辨假實防護。以三因故名假。謂為令他知故非實防。隨順他故非實修。由他導故不得勝利。又此名實。第三明轉捨緣。若有不捨如是律儀至非彼捨者。此戒一受乃至菩提。又捨因緣略有四種乃至當知棄捨菩薩律儀者。景述三藏言。問云。前本地分中明捨菩薩戒但有二緣。一者退菩提心。二起增上品。今此何故明捨有其四緣。解云。開合為異。此中前二總是退菩提心。於中有其三品。若起上品退菩提心。所謂佛果難祈。眾生難度。長時苦行無力能行。從今已往不復能行求菩提道。起此心不待發言即便捨戒。即當此中第一緣也。所謂決定發起受相違心。若起中下品心。如前退屈。即復發言。我今捨所學處。爾時便捨。即當此中第二緣也。謂於有識大丈夫前發棄捨言。此中後二總是起增上煩惱犯而捨於戒。於中有二。犯根本四重。二犯隨順四重。前後方便。即當此中後二緣也。言他勝者。由犯四重為破戒所勝名他勝法

。泰云。受戒之心名受心。發起相違本受戒心名不同分心。即便捨戒。一心雖未決。於有識別人前發言捨戒。此亦捨戒。三起輕徵煩惱。或總犯四重。或別犯一二。亦得捨。四起增上總別犯四重煩惱雖未犯四重。而已捨戒。有釋。十重戒中後四名四種他勝法。前六名隨順他勝法。言若有還得清淨受心復應還受者。不同聲聞犯如析石不可還合。第四略解持犯之相中。先解後結。前中有二。初施物通塞。後攝眾通塞。前中言若有葉紙已書正法有嬰兒慧眾生來乞等者。愚癡眾生來乞經卷。或賣或著。施者有罪。欲誡彼人。施者無罪。就攝眾通塞中。初約親怨中人以辨。後約出家依止以辨。結文可知。上來別辨施戒二品決擇之義。自下總釋六品。於中初牒前廣說。許今略說。後正辨之。於中有二。初約五德通辨六度。後別約清淨施即六度。前中言無著者。除六弊故。無戀者。於三有因果中無繫著故。無罪者。遠離六度九門隨惑故。無分別者。不觀三輪故。迴向者。迴趣菩提故。如是菩薩由此五德至乃至名艱難慧等者。前本地分中明六度內。二皆有一頌頌於九門。云自性一切門。一切門善士。一切種逐求。二世樂清淨。今此文言菩薩施等即自性門。一切施等即第三門。廣說一切嗢拕南頌皆隨決了者。辨攝餘六門。廣隨應決了。就第二散釋六度清淨中。初釋施中言由增一次第者。如施門初自性施中唯一。第二一切施中有二。第三難行施即有三。乃至第九清淨施中有十。四辨戒品已訖。十淨者。即第九門中清淨戒有十。於中初一是意樂清淨。餘九是加行清淨。本地四十二云。云何菩薩清淨戒。當知此戒略有十種。一者初善受戒。唯為沙門三菩提故非為命故。二者不太沈戒。於違犯時遠離微薄生悔愧故。及不應舉戒遠離非處生悔愧故。三者離懈怠心戒。於睡眠樂倚樂臥樂不耽著故。晝夜勤修諸善品故。四者離諸放逸所攝受戒。修習如前所說五支不放逸。五者正願戒。遠離利養恭敬貪故。不願生天而自要期修梵行故。六者軌則具足所攝受戒。七者正命具足所攝受戒。八者除於苦樂二邊戒故。九者永出離戒。遠離一切外道見故。十者於先所受無損失戒。於先所受無缺減故。當知初善受唯為沙門三菩提非為命者是意樂清淨。餘九是加行清淨。加行有五與九清淨相攝者。即第二不沈掉第三離懈怠是初無間缺加行。第四遠離放逸所攝受或是第二遍修治加行。第五正願戒是第三迴向加行。第六軌則具足。第七正命。第八遠離二邊。第九永出離。總是第四助伴加行。第十於先所受無損無缺是第五守護加行。第三辨忍。忍有十淨中前九名思擇力清淨其第十名修習力 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。泰云。受戒之心名受心。發起相違本受戒心名不同分心。即便捨戒。一心雖未決。於有識別人前發言捨戒。此亦捨戒。三起輕徵煩惱。或總犯四重。或別犯一二。亦得捨。四起增上總別犯四重煩惱雖未犯四重。而已捨戒。有釋。十重戒中後四名四種他勝法。前六名隨順他勝法。言若有還得清淨受心復應還受者。不同聲聞犯如析石不可還合。第四略解持犯之相中。先解後結。前中有二。初施物通塞。後攝眾通塞。前中言若有葉紙已書正法有嬰兒慧眾生來乞等者。愚癡眾生來乞經卷。或賣或著。施者有罪。欲誡彼人。施者無罪。就攝眾通塞中。初約親怨中人以辨。後約出家依止以辨。結文可知。上來別辨施戒二品決擇之義。自下總釋六品。於中初牒前廣說。許今略說。後正辨之。於中有二。初約五德通辨六度。後別約清淨施即六度。前中言無著者。除六弊故。無戀者。於三有因果中無繫著故。無罪者。遠離六度九門隨惑故。無分別者。不觀三輪故。迴向者。迴趣菩提故。如是菩薩由此五德至乃至名艱難慧等者。前本地分中明六度內。二皆有一頌頌於九門。云自性一切門。一切門善士。一切種逐求。二世樂清淨。今此文言菩薩施等即自性門。一切施等即第三門。廣說一切嗢拕南頌皆隨決了者。辨攝餘六門。廣隨應決了。就第二散釋六度清淨中。初釋施中言由增一次第者。如施門初自性施中唯一。第二一切施中有二。第三難行施即有三。乃至第九清淨施中有十。四辨戒品已訖。十淨者。即第九門中清淨戒有十。於中初一是意樂清淨。餘九是加行清淨。本地四十二云。云何菩薩清淨戒。當知此戒略有十種。一者初善受戒。唯為沙門三菩提故非為命故。二者不太沈戒。於違犯時遠離微薄生悔愧故。及不應舉戒遠離非處生悔愧故。三者離懈怠心戒。於睡眠樂倚樂臥樂不耽著故。晝夜勤修諸善品故。四者離諸放逸所攝受戒。修習如前所說五支不放逸。五者正願戒。遠離利養恭敬貪故。不願生天而自要期修梵行故。六者軌則具足所攝受戒。七者正命具足所攝受戒。八者除於苦樂二邊戒故。九者永出離戒。遠離一切外道見故。十者於先所受無損失戒。於先所受無缺減故。當知初善受唯為沙門三菩提非為命者是意樂清淨。餘九是加行清淨。加行有五與九清淨相攝者。即第二不沈掉第三離懈怠是初無間缺加行。第四遠離放逸所攝受或是第二遍修治加行。第五正願戒是第三迴向加行。第六軌則具足。第七正命。第八遠離二邊。第九永出離。總是第四助伴加行。第十於先所受無損無缺是第五守護加行。第三辨忍。忍有十淨中前九名思擇力清淨其第十名修習力

淨者。如四十二云。菩薩清淨忍略有十種。一遇不饒益事終不返報。二不意憤。三恒現前欲作饒益。四先後無異非一益已捨而不益。五於有怨自往悔謝。六終不令他生疲厭然受謝。七成增上猛利慚愧。八於大師成上愛敬。九於有情增上哀愍。十一切不忍并助伴法皆得斷故。故言前九思擇力淨。第十名修習力淨。言思擇力淨復有四種。如文。一種二種者。初一攝一清淨。故言一種。謂初遠離罪生清淨攝初第一遇不饒益終不返報。第二彼不現行清淨攝二清淨故言二種。謂第二意不憤第三恒作饒益。後二各攝三種故言三三種。種謂第三無罪生清淨攝彼第四先後無異。第五於有怨自往悔謝。第六終不令他生疲然後受謝。第四遠離彼因清淨攝於第七成上慚愧第八於大師成上愛敬第九於有情增上哀愍。以前九清淨名思擇力清淨。思擇力清淨中廣即有九。略但有四。故得相攝。第十清淨名修習力故。與思擇力中四種清淨性別不相攝受。不忍因緣有三者。此則所治也。第四辨精進有十清淨。一安處。本地分中名相攝。二純熟。彼名串習。三策發。彼名無緩。四方便。彼名善攝。五不虛時住。彼名應時修習。六艱辛住。彼名通達眾相。七出離。彼名不退弱。八攝受助伴。彼名不捨軛。九速疾神通。彼名平等。十無盡性。彼名迴向大菩提。第五辨靜慮有十清淨。十清淨。本地分名世間清淨。二無漏清淨。彼名出世清淨。三根本方便。彼名加行。四證得根本淨。與彼名同。五自在方便。彼名由根本勝進淨。六住自在淨。彼名入住出自在淨。七引發神通自在。彼名捨靜慮已復證入自在淨。八成就有情自在淨者。彼名神通變現自在淨。九降伏外道自在淨。彼名達離一切見趣淨。十無上離繫淨。彼名離二障淨。第六慧有五清淨。依本地分四十二云。云何菩薩清淨慧略有十種。於真實義有二種。謂由盡所有性及如有性。取真實義故。此二與第一通達諸相同。於流轉義有二種慧。謂取正因果故。此二與第二通達緣起同。於執受義有二種慧。謂顛倒不顛倒如實了故故。與第三通達教道同。於方便義慧。謂一切所作所不應作如實了知故。與第四通達士用同。於究竟義有二種慧。謂雜染如實知雜染故。清淨如實知清淨故。與第五通達證得同。有釋。進定各十慧。五清淨是九門外更別立之。不及前解。自下第十決擇菩提分法品。於中分三。初辨三十七品能治。次辨所治十四種縛。後辨依空修觀解脫想縛。初中有二。一隨難別解。後辨次第。前中初明四念住。初以如量智別觀身受心法。次以如理智通觀身等真如。次明四正斷。云何菩薩為令未生惡不善法得不生故生欲乃至生思 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨者。如四十二云。菩薩清淨忍略有十種。一遇不饒益事終不返報。二不意憤。三恒現前欲作饒益。四先後無異非一益已捨而不益。五於有怨自往悔謝。六終不令他生疲厭然受謝。七成增上猛利慚愧。八於大師成上愛敬。九於有情增上哀愍。十一切不忍并助伴法皆得斷故。故言前九思擇力淨。第十名修習力淨。言思擇力淨復有四種。如文。一種二種者。初一攝一清淨。故言一種。謂初遠離罪生清淨攝初第一遇不饒益終不返報。第二彼不現行清淨攝二清淨故言二種。謂第二意不憤第三恒作饒益。後二各攝三種故言三三種。種謂第三無罪生清淨攝彼第四先後無異。第五於有怨自往悔謝。第六終不令他生疲然後受謝。第四遠離彼因清淨攝於第七成上慚愧第八於大師成上愛敬第九於有情增上哀愍。以前九清淨名思擇力清淨。思擇力清淨中廣即有九。略但有四。故得相攝。第十清淨名修習力故。與思擇力中四種清淨性別不相攝受。不忍因緣有三者。此則所治也。第四辨精進有十清淨。一安處。本地分中名相攝。二純熟。彼名串習。三策發。彼名無緩。四方便。彼名善攝。五不虛時住。彼名應時修習。六艱辛住。彼名通達眾相。七出離。彼名不退弱。八攝受助伴。彼名不捨軛。九速疾神通。彼名平等。十無盡性。彼名迴向大菩提。第五辨靜慮有十清淨。十清淨。本地分名世間清淨。二無漏清淨。彼名出世清淨。三根本方便。彼名加行。四證得根本淨。與彼名同。五自在方便。彼名由根本勝進淨。六住自在淨。彼名入住出自在淨。七引發神通自在。彼名捨靜慮已復證入自在淨。八成就有情自在淨者。彼名神通變現自在淨。九降伏外道自在淨。彼名達離一切見趣淨。十無上離繫淨。彼名離二障淨。第六慧有五清淨。依本地分四十二云。云何菩薩清淨慧略有十種。於真實義有二種。謂由盡所有性及如有性。取真實義故。此二與第一通達諸相同。於流轉義有二種慧。謂取正因果故。此二與第二通達緣起同。於執受義有二種慧。謂顛倒不顛倒如實了故故。與第三通達教道同。於方便義慧。謂一切所作所不應作如實了知故。與第四通達士用同。於究竟義有二種慧。謂雜染如實知雜染故。清淨如實知清淨故。與第五通達證得同。有釋。進定各十慧。五清淨是九門外更別立之。不及前解。自下第十決擇菩提分法品。於中分三。初辨三十七品能治。次辨所治十四種縛。後辨依空修觀解脫想縛。初中有二。一隨難別解。後辨次第。前中初明四念住。初以如量智別觀身受心法。次以如理智通觀身等真如。次明四正斷。云何菩薩為令未生惡不善法得不生故生欲乃至生思

生捨者。修四正勤一一有八斷行。如前廣說。謂於真如境繫心令住者。四四正勤行還觀真如。為令一切至乃至廣說者。為令二縛得不生故。生欲等八斷行。如令已下類後三正勤行也。下辨次第。景云。此中更不論餘行相。於念住位者最初繫心置所緣境者。在十信位。次於所緣令心安住勤修正斷者。在十解。次得定者四意足。在十行十迴向。五根在煖頂。五力在忍及世第一。七覺在初地見道。八正在二地已去修道位中。有釋。四念住在解脫分善位。四正斷在煖法。四如意足在頂。五根在忍五力在第一法。七覺在初地見道。八正在二地已去修道位。今準唯識論等。七覺在初地入心。八正在初地住心已去諸地。次辨所治十四種縛。景云。言相縛麁重縛者。有二處說。一瑜伽上文說末那為相縛。由執取我相不解脫故。六識煩惱名麁重縛。六識麁心起煩惱縛障解脫。二顯揚說所執相分名為相縛。以於彼相不厭捨故。能執見分名麁重縛。以能執取縛過麁重。名麁重縛。又麁重縛即是煩惱隨眠餘勢習氣。如阿羅漢斷惑種盡。仍有習氣不調柔性令身語意於緣有失。名麁重縛。如此等義論皆有文。言根縛者。因六根生煩惱縛故名根縛。亦可執著諸根不能厭捨名為根縛。如此由根被繫縛時。即有煩惱麁重不調柔性遍在身心不得安穩名麁重縛。二境縛者。於違順境生彼貪瞋。此有二義。一為境縛心不能捨離。二為貪瞋繫縛前境。皆名境縛。三有情展轉受相受縛者。仍是經說男為女色女為男色更相愛縛。四建立縛至故名建立者。眼等五根從業生時必取五塵。由五根起增上勢力引起五塵於中取執名建立縛。五於所知境無智縛者。不了所知即名為縛。六於能知智無智縛者。不悟能知之智亦名為縛。七後有愛縛者。為貪後有愛之所縛。八無有愛縛者。為執斷愛之所繫縛。九執著不平等因及無因縛者。如執自在為因或執我等為因。違正因理名不平等。或執諸法自然而有無有因緣。由依邪教執著不平等因及執無因所縛不悟正因。十證得增上慢縛者。於未證謂證增上慢縛。十一執著遍計所執自性縛者。此縛義總以一切執皆執遍計所執自性故。十二執著數取趣自性縛。即取執心為縛。十三補特伽羅遍知增上慢縛者。實未遍知諸數取趣而謂遍知為增上慢縛。十四法遍知增上慢縛者。實未遍知諸法而謂遍知為增上慢縛。有師判云。於十四中。前四約相辨縛。後十約麁重辨縛。下辨依空修觀解脫想縛。於中有二。一辨解脫想縛。二辨解脫十一後後想縛。前中景云。唯觀自身身受心法取於內想名初想縛。唯觀他身身受心法取著外想。是第二縛。總觀自他身受心法起內外想。是第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生捨者。修四正勤一一有八斷行。如前廣說。謂於真如境繫心令住者。四四正勤行還觀真如。為令一切至乃至廣說者。為令二縛得不生故。生欲等八斷行。如令已下類後三正勤行也。下辨次第。景云。此中更不論餘行相。於念住位者最初繫心置所緣境者。在十信位。次於所緣令心安住勤修正斷者。在十解。次得定者四意足。在十行十迴向。五根在煖頂。五力在忍及世第一。七覺在初地見道。八正在二地已去修道位中。有釋。四念住在解脫分善位。四正斷在煖法。四如意足在頂。五根在忍五力在第一法。七覺在初地見道。八正在二地已去修道位。今準唯識論等。七覺在初地入心。八正在初地住心已去諸地。次辨所治十四種縛。景云。言相縛麁重縛者。有二處說。一瑜伽上文說末那為相縛。由執取我相不解脫故。六識煩惱名麁重縛。六識麁心起煩惱縛障解脫。二顯揚說所執相分名為相縛。以於彼相不厭捨故。能執見分名麁重縛。以能執取縛過麁重。名麁重縛。又麁重縛即是煩惱隨眠餘勢習氣。如阿羅漢斷惑種盡。仍有習氣不調柔性令身語意於緣有失。名麁重縛。如此等義論皆有文。言根縛者。因六根生煩惱縛故名根縛。亦可執著諸根不能厭捨名為根縛。如此由根被繫縛時。即有煩惱麁重不調柔性遍在身心不得安穩名麁重縛。二境縛者。於違順境生彼貪瞋。此有二義。一為境縛心不能捨離。二為貪瞋繫縛前境。皆名境縛。三有情展轉受相受縛者。仍是經說男為女色女為男色更相愛縛。四建立縛至故名建立者。眼等五根從業生時必取五塵。由五根起增上勢力引起五塵於中取執名建立縛。五於所知境無智縛者。不了所知即名為縛。六於能知智無智縛者。不悟能知之智亦名為縛。七後有愛縛者。為貪後有愛之所縛。八無有愛縛者。為執斷愛之所繫縛。九執著不平等因及無因縛者。如執自在為因或執我等為因。違正因理名不平等。或執諸法自然而有無有因緣。由依邪教執著不平等因及執無因所縛不悟正因。十證得增上慢縛者。於未證謂證增上慢縛。十一執著遍計所執自性縛者。此縛義總以一切執皆執遍計所執自性故。十二執著數取趣自性縛。即取執心為縛。十三補特伽羅遍知增上慢縛者。實未遍知諸數取趣而謂遍知為增上慢縛。十四法遍知增上慢縛者。實未遍知諸法而謂遍知為增上慢縛。有師判云。於十四中。前四約相辨縛。後十約麁重辨縛。下辨依空修觀解脫想縛。於中有二。一辨解脫想縛。二辨解脫十一後後想縛。前中景云。唯觀自身身受心法取於內想名初想縛。唯觀他身身受心法取著外想。是第二縛。總觀自他身受心法起內外想。是第三

縛。見有眾生可度願令解脫。是第四縛。由願令他得解脫故執身等修觀住者。是第五想縛。見有修觀住人。是第六想縛。備云。此中辨離道品障所得勝利也。且約想數隨境說六。下辨解脫十一後後想縛。即於此中循環觀故復有十一後後想縛者。從始得念住後轉轉修時所起想縛。故云後後。謂於身等至是名初轉者。於彼四諦染淨法中起第一義想。是名初縛。即於苦集雜染第一義中起造作想。第二。即於滅道清淨第一義中起無造作想。第三。於滅諦起於常想。第四。於苦集造作起流轉想。第五。於滅諦道中起無變異想。第六。於流轉起苦想。第七。於苦中由生滅住異自相起有變異想。第八。於前滅諦無變苦集有變第一義中起能攝染污清淨一切法想。第九。即於前染淨中起於無我無染淨想為第十。小乘即就染淨非諦法辨於無我。無我之法不離染淨。以大乘辨二種無我是其六法故非染淨。故菩薩地云。有為無為名有。無我我所名非有。若起此想便稱法想。云何名縛。解云。雖順經教起如此想。然心帶取執故名為縛也。即於染淨諸法起無自性相想。是第十一。唯知諸法無決定性。亦由情帶取執說名為縛。由諸菩薩乃至皆得解脫者。正明依空修習脫縛。自下第一一決擇功德品。若依景師釋。此下乃至八殊勝來猶是決擇是菩提分法品。其深密經文全是決擇功德品。雖有此判。今還依前判。玄師親承三藏有此傳也。於中分二。初隨義難彼。後引深密經以辨七義。前中有四。初破初學大乘惡取空者。次成立大乘教起因緣。第三明自共相觀能證佛法。第四明由八殊勝諸地轉。初中先舉邪執。二正徵破。景云。言於大乘中乃至一切皆無者。彼初學者作如是言。依他圓成依世俗門一切皆有。依勝義諦一切皆無。以依他無生圓成無性故。次下論主重徵定之。應告彼言乃至而起說故者。外人答言。依他圓成皆無自性。是勝義諦。於無性法假名建立為起言說更相教示。名為世俗。下論主徵。名言世俗為從因有自性所得為唯名言世俗說有者。且據依他色心等法世俗說有。為從因生自性可得。為無因生唯名言中世俗說有。此兩問定。自下正破。若名言世俗從因有者至不應理者。要是有法方從因生。若立世俗從因而生即是有法。而言非有。不應道理。若言佛說因緣所生我說即是空。雖從因生何廢空者。即應返問。為從因生空。為從因生有。生空。龜毛兔角應從因生。以俱無故。若生有者。即是有法。云何名空。應知經意因緣生法者。即是依他。依他法上無決定無自然生性。故云我說即是空。若唯名言世俗有。名言世俗無事而有不應道理者。若言世俗不從因生。即無因果 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縛。見有眾生可度願令解脫。是第四縛。由願令他得解脫故執身等修觀住者。是第五想縛。見有修觀住人。是第六想縛。備云。此中辨離道品障所得勝利也。且約想數隨境說六。下辨解脫十一後後想縛。即於此中循環觀故復有十一後後想縛者。從始得念住後轉轉修時所起想縛。故云後後。謂於身等至是名初轉者。於彼四諦染淨法中起第一義想。是名初縛。即於苦集雜染第一義中起造作想。第二。即於滅道清淨第一義中起無造作想。第三。於滅諦起於常想。第四。於苦集造作起流轉想。第五。於滅諦道中起無變異想。第六。於流轉起苦想。第七。於苦中由生滅住異自相起有變異想。第八。於前滅諦無變苦集有變第一義中起能攝染污清淨一切法想。第九。即於前染淨中起於無我無染淨想為第十。小乘即就染淨非諦法辨於無我。無我之法不離染淨。以大乘辨二種無我是其六法故非染淨。故菩薩地云。有為無為名有。無我我所名非有。若起此想便稱法想。云何名縛。解云。雖順經教起如此想。然心帶取執故名為縛也。即於染淨諸法起無自性相想。是第十一。唯知諸法無決定性。亦由情帶取執說名為縛。由諸菩薩乃至皆得解脫者。正明依空修習脫縛。自下第一一決擇功德品。若依景師釋。此下乃至八殊勝來猶是決擇是菩提分法品。其深密經文全是決擇功德品。雖有此判。今還依前判。玄師親承三藏有此傳也。於中分二。初隨義難彼。後引深密經以辨七義。前中有四。初破初學大乘惡取空者。次成立大乘教起因緣。第三明自共相觀能證佛法。第四明由八殊勝諸地轉。初中先舉邪執。二正徵破。景云。言於大乘中乃至一切皆無者。彼初學者作如是言。依他圓成依世俗門一切皆有。依勝義諦一切皆無。以依他無生圓成無性故。次下論主重徵定之。應告彼言乃至而起說故者。外人答言。依他圓成皆無自性。是勝義諦。於無性法假名建立為起言說更相教示。名為世俗。下論主徵。名言世俗為從因有自性所得為唯名言世俗說有者。且據依他色心等法世俗說有。為從因生自性可得。為無因生唯名言中世俗說有。此兩問定。自下正破。若名言世俗從因有者至不應理者。要是有法方從因生。若立世俗從因而生即是有法。而言非有。不應道理。若言佛說因緣所生我說即是空。雖從因生何廢空者。即應返問。為從因生空。為從因生有。生空。龜毛兔角應從因生。以俱無故。若生有者。即是有法。云何名空。應知經意因緣生法者。即是依他。依他法上無決定無自然生性。故云我說即是空。若唯名言世俗有。名言世俗無事而有不應道理者。若言世俗不從因生。即無因果

。無因果法無。就何施設名言世俗。故云名言世俗無事而有。不應道理。又應告言。長老何緣諸可得者此無自性者。此重徵問現可得法何緣無性。彼若得言顛倒事故者。外人答曰。雖現可得以顛倒故皆無自性。復應告言此顛倒事為有為無者。重二問定。若言有者說一切法由勝義故皆無自性不應道理者。汝若許有彼顛倒事。即有苦集因果法性。而言諸法由勝義故皆無自性。不應道理。若言無者顛倒事故諸可得者此無自性不應道理者。若顛倒事畢竟無者。應不可得猶如兔角。今現可得而言無者。不應道理。泰云。此是清辨等計。被慈氏所破。牒釋文義。如前第七十三卷記述。備師復云。清辨論師作如是計。依他起性以世俗故有。以勝義故無。遂違中道。解。放勒弁依他圓成有無即義。又解。中百論等宗名惡取空。前解為勝。以護法菩薩釋百論等所辨中道之義。護法宗承論伽。彼瑜若違瑜伽。何用造釋。次成立大乘教起因緣。景云。由彼西國諸部小乘皆不信有大乘理教。見學大乘者名為空華。汝立真如本來是有不生不滅。與彼外道立我本有不生不滅有何異耶。又汝所依大乘教門佛於何處而說。為何人請誰請佛說有何略何廣說。故汝所立大乘教門不可依信。我寧依彼塗灰外道。由如此事故立大乘教起。由五相故思擇大乘經起因緣說謂為於說者生恭敬故起第一說者。諸經中說世尊住在某方某林說處之言。為攝眾生故起第二說者。即諸經中引同聞眾與大苾芻眾千二百五十人俱菩薩三萬二千人等言。為於正法生尊重故起第三說者。即經中說解脫月等請說經人。不請而說聞法之徒不生難遭之想。為生尊重待請而說。為敘事故起第四說者。即諸經中佛為時眾略標章也。為欲宣說真實義故及多所說作故起第五說者。即諸經中廣說之言。達云。一者如是我聞等是。二者列眾。三者如梵王請故等說發起序也。四者謂於正宗分中略說所說事。五請為欲宣說真實故者廣分別義也。及多所作故者時眾得益依教奉行也。第三明十二處自共二觀有十無顛倒道能證所有不共佛法。六是自相觀。四是共相觀。一者了知隨眠等名遍計搆畫唯有名言即顯眼等自性不可言說。二者了知於處遍計所執攝受虛妄即顯外處之自相。三者了知依他從因轉生。四者了知依他自然而滅名壞轉相。五了知清淨轉相乃至當知此依二業。一生起清淨是道。二寂滅清淨是滅。六者了知有為可為名言安足處此上自相下是共相。七者了知無常空及無我。八者了知所證無分別起所行之理。九者了知所證但是出世智所行法。十者了知聖道為涅槃因。第四明由八殊勝於諸住地後後轉勝。此是通諸地之德也。自下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。無因果法無。就何施設名言世俗。故云名言世俗無事而有。不應道理。又應告言。長老何緣諸可得者此無自性者。此重徵問現可得法何緣無性。彼若得言顛倒事故者。外人答曰。雖現可得以顛倒故皆無自性。復應告言此顛倒事為有為無者。重二問定。若言有者說一切法由勝義故皆無自性不應道理者。汝若許有彼顛倒事。即有苦集因果法性。而言諸法由勝義故皆無自性。不應道理。若言無者顛倒事故諸可得者此無自性不應道理者。若顛倒事畢竟無者。應不可得猶如兔角。今現可得而言無者。不應道理。泰云。此是清辨等計。被慈氏所破。牒釋文義。如前第七十三卷記述。備師復云。清辨論師作如是計。依他起性以世俗故有。以勝義故無。遂違中道。解。放勒弁依他圓成有無即義。又解。中百論等宗名惡取空。前解為勝。以護法菩薩釋百論等所辨中道之義。護法宗承論伽。彼瑜若違瑜伽。何用造釋。次成立大乘教起因緣。景云。由彼西國諸部小乘皆不信有大乘理教。見學大乘者名為空華。汝立真如本來是有不生不滅。與彼外道立我本有不生不滅有何異耶。又汝所依大乘教門佛於何處而說。為何人請誰請佛說有何略何廣說。故汝所立大乘教門不可依信。我寧依彼塗灰外道。由如此事故立大乘教起。由五相故思擇大乘經起因緣說謂為於說者生恭敬故起第一說者。諸經中說世尊住在某方某林說處之言。為攝眾生故起第二說者。即諸經中引同聞眾與大苾芻眾千二百五十人俱菩薩三萬二千人等言。為於正法生尊重故起第三說者。即經中說解脫月等請說經人。不請而說聞法之徒不生難遭之想。為生尊重待請而說。為敘事故起第四說者。即諸經中佛為時眾略標章也。為欲宣說真實義故及多所說作故起第五說者。即諸經中廣說之言。達云。一者如是我聞等是。二者列眾。三者如梵王請故等說發起序也。四者謂於正宗分中略說所說事。五請為欲宣說真實故者廣分別義也。及多所作故者時眾得益依教奉行也。第三明十二處自共二觀有十無顛倒道能證所有不共佛法。六是自相觀。四是共相觀。一者了知隨眠等名遍計搆畫唯有名言即顯眼等自性不可言說。二者了知於處遍計所執攝受虛妄即顯外處之自相。三者了知依他從因轉生。四者了知依他自然而滅名壞轉相。五了知清淨轉相乃至當知此依二業。一生起清淨是道。二寂滅清淨是滅。六者了知有為可為名言安足處此上自相下是共相。七者了知無常空及無我。八者了知所證無分別起所行之理。九者了知所證但是出世智所行法。十者了知聖道為涅槃因。第四明由八殊勝於諸住地後後轉勝。此是通諸地之德也。自下

第二引深密經以辨七義即為七段。初如理請問菩薩等問勝義。第二廣慧菩薩問心意識義。第三德本菩薩問三性之義。第四勝義生菩薩請問三無性義。第五慈氏菩薩請問奢摩他毘鉢舍那義。第六觀自在菩薩問諸地義。第七曼殊室利菩薩請問三身義。就初問勝義諦相中。先開五門。第二依門解釋有其四段。初解二離言二門。於中初總牒指經。後別引其文。前中言解深密經者。此經有四翻。一流支翻名深密解脫經。二求那跋陀羅翻名相續解脫經。三真諦翻名解節經。四玄奘翻名解深密經。梵本一音具含三義。一兩物相續義。二骨節相連義。三深密義。歷代三藏各取一義故譯名不同。就別引經文中。先長行廣辨。後以頌敘。就長行中有三問答。初問答中言最勝子者佛是最勝。明彼菩薩是最勝之子名最勝子。舊云佛子。答意佛為眾生假說有為無為。而無隨名。有為無為真實法體。故言無二。答言一切法有二。一者有為二者無為者。開二門也。是中有為非有為非無為無為亦非無為非有為。此初答也。第二問答言有為者乃是本師假施設句者。諸法本離名言。佛為眾生假說有為。名假施設。又解。劫初梵王等立諸法名。名為本師。問若如後說者。何故深密解脫云如來名字。解云。外道稱自師名如來。故無有過。若解節經云大師。言若是本師假施設句即是遍計所集言辭所說等者。但以眾生隨名起執。於佛假施設句執有定法。故言是遍計所集乃至不成實故。非是有為。言無為者亦墮言辭者。佛為眾生假立無為。亦墮言辭假施設句。墮名起執非無為也。設離有為無為小有所說其相亦爾者。設如犢子部立第五法藏名不可說。不可說是有為無為。亦是假立言說施設。上來未就遍計所執以答前問。然非無事而有所說等者。由有幻等依他因緣之法緣之起說也。言無為者亦是本師假施設句乃至其相亦爾者。亦破犢子部說不可言法藏亦但有名言。然非無事而有所說等者。由證離言法性為他假說。謂之無為。第三問答如何此事彼諸聖者證離名法為他假說。或謂有為或謂無為。答中先喻後合。喻中先舉愚者執幻事為實。以未悟故。初後更思。次明智者了幻事非實。後不復思。合中亦二。初合凡愚。後合聖智。頌中彼或不定或邪定者。即是不定聚及邪定聚人妄起執著。第二解超尋思所行相中。初總牒指經。後別引其文。法涌菩薩請問。次如來答。菩薩問中言殑伽河沙者。即舊云恒河沙。種種意解者。深淺麁細非一也。別異意解者。兩人共諍不得水乳也。變異意解者。取捨向背前後變異。如來答中先長行後頌。長行中法喻合也。法中先標後釋。釋中有五復次。喻中有五番如次 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二引深密經以辨七義即為七段。初如理請問菩薩等問勝義。第二廣慧菩薩問心意識義。第三德本菩薩問三性之義。第四勝義生菩薩請問三無性義。第五慈氏菩薩請問奢摩他毘鉢舍那義。第六觀自在菩薩問諸地義。第七曼殊室利菩薩請問三身義。就初問勝義諦相中。先開五門。第二依門解釋有其四段。初解二離言二門。於中初總牒指經。後別引其文。前中言解深密經者。此經有四翻。一流支翻名深密解脫經。二求那跋陀羅翻名相續解脫經。三真諦翻名解節經。四玄奘翻名解深密經。梵本一音具含三義。一兩物相續義。二骨節相連義。三深密義。歷代三藏各取一義故譯名不同。就別引經文中。先長行廣辨。後以頌敘。就長行中有三問答。初問答中言最勝子者佛是最勝。明彼菩薩是最勝之子名最勝子。舊云佛子。答意佛為眾生假說有為無為。而無隨名。有為無為真實法體。故言無二。答言一切法有二。一者有為二者無為者。開二門也。是中有為非有為非無為無為亦非無為非有為。此初答也。第二問答言有為者乃是本師假施設句者。諸法本離名言。佛為眾生假說有為。名假施設。又解。劫初梵王等立諸法名。名為本師。問若如後說者。何故深密解脫云如來名字。解云。外道稱自師名如來。故無有過。若解節經云大師。言若是本師假施設句即是遍計所集言辭所說等者。但以眾生隨名起執。於佛假施設句執有定法。故言是遍計所集乃至不成實故。非是有為。言無為者亦墮言辭者。佛為眾生假立無為。亦墮言辭假施設句。墮名起執非無為也。設離有為無為小有所說其相亦爾者。設如犢子部立第五法藏名不可說。不可說是有為無為。亦是假立言說施設。上來未就遍計所執以答前問。然非無事而有所說等者。由有幻等依他因緣之法緣之起說也。言無為者亦是本師假施設句乃至其相亦爾者。亦破犢子部說不可言法藏亦但有名言。然非無事而有所說等者。由證離言法性為他假說。謂之無為。第三問答如何此事彼諸聖者證離名法為他假說。或謂有為或謂無為。答中先喻後合。喻中先舉愚者執幻事為實。以未悟故。初後更思。次明智者了幻事非實。後不復思。合中亦二。初合凡愚。後合聖智。頌中彼或不定或邪定者。即是不定聚及邪定聚人妄起執著。第二解超尋思所行相中。初總牒指經。後別引其文。法涌菩薩請問。次如來答。菩薩問中言殑伽河沙者。即舊云恒河沙。種種意解者。深淺麁細非一也。別異意解者。兩人共諍不得水乳也。變異意解者。取捨向背前後變異。如來答中先長行後頌。長行中法喻合也。法中先標後釋。釋中有五復次。喻中有五番如次

喻前五法。或通喻也。合但總合。言不能尋思等者。一解。以現量不能思。比量不能度。聖言量不能令信故也。又解。種種意解故言不能尋思。別異意解故言不能比度。變異意解故言不能信解也。頌中初有三句別頌五法。後一句結其義名。第三解超過諸法一異性相中。初牒指經說。次正引其文。先善清淨慧菩薩問。第二佛答。前中言有眾菩薩等是勝解行也。同一會坐等者。地前菩薩未正證如。但作意言分別觀行。故名勝行地菩薩。下佛答中先長行中法喻合也。法中先述成總說。後別釋其義。於中有三復次。初言非於初行如是行時名能通達等者。非觀諸行與彼勝義定一定異觀行之時名能通達。何以故。若勝義諦與諸行一。一切異生現見諸行應證勝義。皆已見諦皆應已得無上方便安穩涅槃乃至菩提。若勝義諦與行異者。已見真如見諦之人於諸行相應不除遣。以彼諸行與其勝義一向異故。所以者何。若即行辨勝義諦者。由證勝義即遣諸行。今既體異。雖見勝義不遣諸行。諸行不遣故不脫相縛。乃至不得菩提。此返難。由於今時已下順釋。第二復次若勝義與行十應同雜染。若與行異應非諸行共相。第三復次若行與勝義一者應同勝義。無有差別。若爾已見諸行即為最竟。不後更求勝義。勝義與行而不異故。若一向異者。不應就行明無我性是勝義也。又應俱時別相成立謂雜染相及清淨相者。勝義與行超然有異。是即見勝義時應不除染。見染行時應不障淨。順說可說。次辨喻中。舉十四喻教示。如文。下合喻中。先合後結歸本宗。言微細極微細等者。此有兩解。一云。凡夫不能見故云微細。二乘不能窮底故云甚深極甚深。解了地無不能通達故云難通達極通達。二云。世間聞思修慧如次配釋也。頌中言行界者。有為諸行性類差別故名行界也。餘文可解。第四解其第五遍一切一味相。於中初牒指經說。次正引其文。先長行後頌。長行中文分有三。初佛問善現知幾有情有慢。二善現舉其所見仰諮世尊。三佛現本宗。初云善現者。舊云善吉。即須菩提也。論長老善現至况諸外道。次善現仰諮世尊中。景師云。言由得蘊故者。得蘊觀行也。此句是總。得蘊相觀能得蘊因。即集觀。次二句觀蘊起盡。即是生滅。即觀行苦。得蘊滅者。觀數滅也。得蘊滅作證者。觀蘊能治道也。由得諦故者。得諦觀行也。此句是總。次有二句觀苦。得諦永斷是集。作諦是滅。得諦修習是道。由得界故者。得界觀行也。此句是總。得界相者。觀能得界因。即集觀。次二句即觀界是苦。種種性者。界有十八等。非一性者。於一一界中有眾多差別。下二句即滅道觀也。由得念住者。總 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喻前五法。或通喻也。合但總合。言不能尋思等者。一解。以現量不能思。比量不能度。聖言量不能令信故也。又解。種種意解故言不能尋思。別異意解故言不能比度。變異意解故言不能信解也。頌中初有三句別頌五法。後一句結其義名。第三解超過諸法一異性相中。初牒指經說。次正引其文。先善清淨慧菩薩問。第二佛答。前中言有眾菩薩等是勝解行也。同一會坐等者。地前菩薩未正證如。但作意言分別觀行。故名勝行地菩薩。下佛答中先長行中法喻合也。法中先述成總說。後別釋其義。於中有三復次。初言非於初行如是行時名能通達等者。非觀諸行與彼勝義定一定異觀行之時名能通達。何以故。若勝義諦與諸行一。一切異生現見諸行應證勝義。皆已見諦皆應已得無上方便安穩涅槃乃至菩提。若勝義諦與行異者。已見真如見諦之人於諸行相應不除遣。以彼諸行與其勝義一向異故。所以者何。若即行辨勝義諦者。由證勝義即遣諸行。今既體異。雖見勝義不遣諸行。諸行不遣故不脫相縛。乃至不得菩提。此返難。由於今時已下順釋。第二復次若勝義與行十應同雜染。若與行異應非諸行共相。第三復次若行與勝義一者應同勝義。無有差別。若爾已見諸行即為最竟。不後更求勝義。勝義與行而不異故。若一向異者。不應就行明無我性是勝義也。又應俱時別相成立謂雜染相及清淨相者。勝義與行超然有異。是即見勝義時應不除染。見染行時應不障淨。順說可說。次辨喻中。舉十四喻教示。如文。下合喻中。先合後結歸本宗。言微細極微細等者。此有兩解。一云。凡夫不能見故云微細。二乘不能窮底故云甚深極甚深。解了地無不能通達故云難通達極通達。二云。世間聞思修慧如次配釋也。頌中言行界者。有為諸行性類差別故名行界也。餘文可解。第四解其第五遍一切一味相。於中初牒指經說。次正引其文。先長行後頌。長行中文分有三。初佛問善現知幾有情有慢。二善現舉其所見仰諮世尊。三佛現本宗。初云善現者。舊云善吉。即須菩提也。論長老善現至况諸外道。次善現仰諮世尊中。景師云。言由得蘊故者。得蘊觀行也。此句是總。得蘊相觀能得蘊因。即集觀。次二句觀蘊起盡。即是生滅。即觀行苦。得蘊滅者。觀數滅也。得蘊滅作證者。觀蘊能治道也。由得諦故者。得諦觀行也。此句是總。次有二句觀苦。得諦永斷是集。作諦是滅。得諦修習是道。由得界故者。得界觀行也。此句是總。得界相者。觀能得界因。即集觀。次二句即觀界是苦。種種性者。界有十八等。非一性者。於一一界中有眾多差別。下二句即滅道觀也。由得念住者。總

得念住。得念住相者。觀念住因。能治所治者。念住為能治。四倒名所治也。景師云。由得蘊故者。存蘊簡界處等。得蘊相故者。積聚義分段義等是蘊義。得蘊起者。苦諦從因起故。得蘊盡者。集諦果法生時因即盡也。下二句即滅道可知。由得諦者。簡餘善巧。得諦相者。謂四諦十六行相等也。下四句如次是四諦也。由得界者。存界簡蘊等。得界相者。種族義性別義是界義等。得念住修者。初業時。未生令生者。已習行。生已堅住等者。超作意也。餘文可解。下佛現本宗中法喻合也。法中先標後釋。釋中有三復次。初復次中明勝義諦。即是蘊界處。緣生諦食三十七品家一味真如相。無別異相。第二復次中。通達一蘊真如勝義無我性已。更不尋求別餘蘊。乃至八聖道支勝義無我性也。第三復次明蘊界處。乃至道支展轉異相一切法真勝義亦異相者。即勝義亦有因緣從因所生等可知。下喻及合。如虛空遍諸色類。喻彼真如遍諸法類。頌文可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得念住。得念住相者。觀念住因。能治所治者。念住為能治。四倒名所治也。景師云。由得蘊故者。存蘊簡界處等。得蘊相故者。積聚義分段義等是蘊義。得蘊起者。苦諦從因起故。得蘊盡者。集諦果法生時因即盡也。下二句即滅道可知。由得諦者。簡餘善巧。得諦相者。謂四諦十六行相等也。下四句如次是四諦也。由得界者。存界簡蘊等。得界相者。種族義性別義是界義等。得念住修者。初業時。未生令生者。已習行。生已堅住等者。超作意也。餘文可解。下佛現本宗中法喻合也。法中先標後釋。釋中有三復次。初復次中明勝義諦。即是蘊界處。緣生諦食三十七品家一味真如相。無別異相。第二復次中。通達一蘊真如勝義無我性已。更不尋求別餘蘊。乃至八聖道支勝義無我性也。第三復次明蘊界處。乃至道支展轉異相一切法真勝義亦異相者。即勝義亦有因緣從因所生等可知。下喻及合。如虛空遍諸色類。喻彼真如遍諸法類。頌文可解。

瑜伽論記卷第二十(之上終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽論記卷第二十(之上終)

瑜伽論記卷第二十(之下)(論本第七十六至七十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽論記卷第二十(之下)(論本第七十六至七十七)

釋遁倫集撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋遁倫集撰

論本第七十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論本第七十六

於七段中自下第二廣慧菩薩請問心意識。於中先問後答。初問意云。佛說於心意識祕密善巧菩薩。能於心意識中善巧菩薩一問也。如來齊何設彼為於心意識祕密善巧菩薩。此第二問也。此二問中前約地前菩薩。後約地上菩薩。心意識義自有通別。別名心意識者。賴耶是心。以能集起三界生死色心法故。末耶名意。以與六識為同時根生六識故。六識名識。以對六境分別強故。二通名心意識。謂八識中一一皆有集起名心。能生名意。了別名識故。答中初長行。第二重頌。長行復二。初釋後結。前中先讚其問勅聽許說。二正解釋。釋中有四。初就賴耶解心意識。二解眾名。三明阿陀那識為依建立六識。四辨菩薩於心意識有巧不巧。初中言於六趣生死乃至最初一切種子識成熟等者。種子識成熟牽生有起。𢤞羯羅藍展轉和合胎分增長。依二執受下明彼賴耶有二執持。約界辨持可解。賴耶雖緣外器而不攝彼為內執受故今不說。次辨眾名。景云。此識亦名阿陀那。此云執持。執持色根及諸種。亦名賴耶。此云愛藏。執受於身。復於身隱藏同安危。故亦名為心。何以故。由此識色聲香味觸等積集滋長者此有二義。一能集色等能集滋長。泰云。集是心義。欲心能積集滋長色等六塵。六根六識是通相。法塵攝。但舉六塵。備云。從於六趣至安危義故總有三名以釋識義。亦為心已下方始釋心義。略不解意。三明建立六識。初法次喻後合。法中泰云。此長行中雖通舉三名而宗辨阿陀那。故但標陀那為依止轉識而轉。後頌中但頌陀那名意在於此。備色。心義已竟。欲辨意義。故以所依義總顯起識義。此中有識乃至有分別意識轉者。泰云。有眼識同分眼根。故云眼及色等。有能受陀那識。次云有識。喻中略引二喻。有何差別。有古德說。鏡面譬譬心真如門。水浪喻喻心生滅門。今奘法師云。西方諸師釋二喻所說同。但欲令明了本義故須二喻。合喻如文。四辨菩薩於心意識有巧不巧。由法住智者。若依小論明法住智。知三界上中下果在因中住智。今依大乘或依經教了知心意識義故云由法住智。或依世俗因果道理知心意識名法住智。雖有二解并依如量智知心意識。位在地前。然諸如來不聞於此施設為善巧也。下明地上菩薩立為善巧。若諸菩薩於內各別如實不見阿陀那者不見用也。不見阿陀那識者不見體也。餘句例然。即證真如時不見諸法是名勝義巧菩薩。如來建立結之如文。頌中俱生我見不依教起。說與不說皆能現行。今欲簡俱生故。便言分別。餘句如常。無著論主引此頌釋攝大乘論。世親引長行釋此頌義。具廣如彼。自下大段第三明德本菩薩請問三性之義。故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於七段中自下第二廣慧菩薩請問心意識。於中先問後答。初問意云。佛說於心意識祕密善巧菩薩。能於心意識中善巧菩薩一問也。如來齊何設彼為於心意識祕密善巧菩薩。此第二問也。此二問中前約地前菩薩。後約地上菩薩。心意識義自有通別。別名心意識者。賴耶是心。以能集起三界生死色心法故。末耶名意。以與六識為同時根生六識故。六識名識。以對六境分別強故。二通名心意識。謂八識中一一皆有集起名心。能生名意。了別名識故。答中初長行。第二重頌。長行復二。初釋後結。前中先讚其問勅聽許說。二正解釋。釋中有四。初就賴耶解心意識。二解眾名。三明阿陀那識為依建立六識。四辨菩薩於心意識有巧不巧。初中言於六趣生死乃至最初一切種子識成熟等者。種子識成熟牽生有起。𢤞羯羅藍展轉和合胎分增長。依二執受下明彼賴耶有二執持。約界辨持可解。賴耶雖緣外器而不攝彼為內執受故今不說。次辨眾名。景云。此識亦名阿陀那。此云執持。執持色根及諸種。亦名賴耶。此云愛藏。執受於身。復於身隱藏同安危。故亦名為心。何以故。由此識色聲香味觸等積集滋長者此有二義。一能集色等能集滋長。泰云。集是心義。欲心能積集滋長色等六塵。六根六識是通相。法塵攝。但舉六塵。備云。從於六趣至安危義故總有三名以釋識義。亦為心已下方始釋心義。略不解意。三明建立六識。初法次喻後合。法中泰云。此長行中雖通舉三名而宗辨阿陀那。故但標陀那為依止轉識而轉。後頌中但頌陀那名意在於此。備色。心義已竟。欲辨意義。故以所依義總顯起識義。此中有識乃至有分別意識轉者。泰云。有眼識同分眼根。故云眼及色等。有能受陀那識。次云有識。喻中略引二喻。有何差別。有古德說。鏡面譬譬心真如門。水浪喻喻心生滅門。今奘法師云。西方諸師釋二喻所說同。但欲令明了本義故須二喻。合喻如文。四辨菩薩於心意識有巧不巧。由法住智者。若依小論明法住智。知三界上中下果在因中住智。今依大乘或依經教了知心意識義故云由法住智。或依世俗因果道理知心意識名法住智。雖有二解并依如量智知心意識。位在地前。然諸如來不聞於此施設為善巧也。下明地上菩薩立為善巧。若諸菩薩於內各別如實不見阿陀那者不見用也。不見阿陀那識者不見體也。餘句例然。即證真如時不見諸法是名勝義巧菩薩。如來建立結之如文。頌中俱生我見不依教起。說與不說皆能現行。今欲簡俱生故。便言分別。餘句如常。無著論主引此頌釋攝大乘論。世親引長行釋此頌義。具廣如彼。自下大段第三明德本菩薩請問三性之義。故

言於諸法相善巧。先為二問準前。答中先長行後重頌。長行有二。初釋後結。前中先讚問許說。二正解釋。釋中有六復次。初云諸法相者有三。一遍計二依他三圓成。言遍計所執乃至為令隨起言說者明其說意。眾生愚癡隨名執實即是遍計所。依他謂染生法。圓成即是諸法真如。諸菩薩眾精進為因乃能通達。於諸地中漸漸證見。至佛方滿。一番釋竟。第二復次約眩翳喻以明之。中景云。如眩翳過患所執亦爾者。問。眩翳是因緣法。云何譬遍計所執耶。解云。不取眩翳。意明由眩翳故妄見毛輪譬遍計所執也。故云眩翳過患。言如眩翳人見毛輪等依他亦爾者。毛輪等正是遍計所執。不欲取此以譬依他。欲明因此執毛輪故熏識成種生後時依他。如淨眼人見法本性。譬根本智證圓成實。泰云。眩翳過患者執為定實髮毛等名通患。喻遍計所執定有性法。若翳眼識變為髮毛等。從因緣生無有定性。喻依他性。以此將證見第二月者亦從亂眼識現相似月。是因緣法。能生眼識。然思塵論據執有定性第二月無體。不能生識。故非緣緣。又解彼論就小乘宗破彼邪計。小乘宗許第二月無體。故眼識不得緣。備云。翳眩過患喻人法二執。遍計之塵髮毛輪等。等取第二月等。即是依他性。是故對法論云。遍計所執色者謂影像色。問。若許依他色何故亦為遍計耶。答。必由遍計起故。隨所緣名為遍計。據實依他。如似依鏡見面。面自有四。一本識相分。二眼識變作。三同緣意識所起之面。四獨頭意識所變面緣。此四面中初是本質。第二第三似本質故名依他起。後之一種於鏡中現離本質處。但由遍計所起故云遍計。就實言之其中有二。一依他相分。二遍計所執。有師釋云。眼識一見有二相分。謂本質月及第二月。此釋不然。不應名現量故。又智論云。五識不可誑故。今解。依本月起眼識。但是意識心中作二月解。第三復次中先舉頗胝迦喻次況法。前中言頗胝迦者。三藏云。此處無名可翻。似水精白珠。無定色。與四色合。即似四色影像惑亂有情。邪心執實。言帝青大青末尼寶像者。梵云因陀羅。此云帝釋也。此即帝釋青摩尼珠。西方有青珠。色似帝釋青珠。故遂以名也。此是青中殘青色。梵云摩訶尼羅此云青。即是紺青色。末尼者梵語。珠之通名。末羅羯多者。景云。此間無名可翻。泰云。是此方殺色寶。其色綠也。景云。此名車渠。況法中言如彼清淨頗胝迦上所有染色相應至習氣亦爾者。意明能執執所執者是舊習氣。言如彼清淨頗胝迦上所有帝青大青等邪執依起相上所執相執亦爾者。此合能執。舉此執取所執。故此二句并合遍計所執。言如彼清淨頗胝迦寶依他起 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言於諸法相善巧。先為二問準前。答中先長行後重頌。長行有二。初釋後結。前中先讚問許說。二正解釋。釋中有六復次。初云諸法相者有三。一遍計二依他三圓成。言遍計所執乃至為令隨起言說者明其說意。眾生愚癡隨名執實即是遍計所。依他謂染生法。圓成即是諸法真如。諸菩薩眾精進為因乃能通達。於諸地中漸漸證見。至佛方滿。一番釋竟。第二復次約眩翳喻以明之。中景云。如眩翳過患所執亦爾者。問。眩翳是因緣法。云何譬遍計所執耶。解云。不取眩翳。意明由眩翳故妄見毛輪譬遍計所執也。故云眩翳過患。言如眩翳人見毛輪等依他亦爾者。毛輪等正是遍計所執。不欲取此以譬依他。欲明因此執毛輪故熏識成種生後時依他。如淨眼人見法本性。譬根本智證圓成實。泰云。眩翳過患者執為定實髮毛等名通患。喻遍計所執定有性法。若翳眼識變為髮毛等。從因緣生無有定性。喻依他性。以此將證見第二月者亦從亂眼識現相似月。是因緣法。能生眼識。然思塵論據執有定性第二月無體。不能生識。故非緣緣。又解彼論就小乘宗破彼邪計。小乘宗許第二月無體。故眼識不得緣。備云。翳眩過患喻人法二執。遍計之塵髮毛輪等。等取第二月等。即是依他性。是故對法論云。遍計所執色者謂影像色。問。若許依他色何故亦為遍計耶。答。必由遍計起故。隨所緣名為遍計。據實依他。如似依鏡見面。面自有四。一本識相分。二眼識變作。三同緣意識所起之面。四獨頭意識所變面緣。此四面中初是本質。第二第三似本質故名依他起。後之一種於鏡中現離本質處。但由遍計所起故云遍計。就實言之其中有二。一依他相分。二遍計所執。有師釋云。眼識一見有二相分。謂本質月及第二月。此釋不然。不應名現量故。又智論云。五識不可誑故。今解。依本月起眼識。但是意識心中作二月解。第三復次中先舉頗胝迦喻次況法。前中言頗胝迦者。三藏云。此處無名可翻。似水精白珠。無定色。與四色合。即似四色影像惑亂有情。邪心執實。言帝青大青末尼寶像者。梵云因陀羅。此云帝釋也。此即帝釋青摩尼珠。西方有青珠。色似帝釋青珠。故遂以名也。此是青中殘青色。梵云摩訶尼羅此云青。即是紺青色。末尼者梵語。珠之通名。末羅羯多者。景云。此間無名可翻。泰云。是此方殺色寶。其色綠也。景云。此名車渠。況法中言如彼清淨頗胝迦上所有染色相應至習氣亦爾者。意明能執執所執者是舊習氣。言如彼清淨頗胝迦上所有帝青大青等邪執依起相上所執相執亦爾者。此合能執。舉此執取所執。故此二句并合遍計所執。言如彼清淨頗胝迦寶依他起

相當知亦爾者。頗胝迦寶本身合依他性。言如彼清淨乃至圓成實相亦爾者可知。問。頗胝迦寶譬依他性此義可知。頗胝寶與四色合即有四色影像而起譬依他。依他及圓成實上執實即有遍計所執。遍計所執之境無性顯圓成實。此亦可知。論中何以不合四色影像因緣之法。解云。道理頗胝迦寶譬賴耶相分本質依他。四色影像因頗胝迦現。譬六識相分即是賴耶相分影像。亦是依。若細分別。法喻不齊。故略不說。第四復次言由執名相定相屬著為緣所執相可知。由執遍計熏種能生後起依他。故言所執為緣依他可了。遍計所執相無為緣。圓成可知。準顯揚論自有五相。一所取相。二能取相。三名相相屬著相。四執著相。五不執著相。初二通三性。第三即遍計執。第四是依他相。第五即圓成實。今論主解。由第三相所執相可了知等。第五復次明知三性勝利。了知圓成即知一切清淨者。以淨分依他屬圓成故也。第六復次明斷證勝利。若能於依他上了知無相故。能斷染及證於淨。如是德本已下牒後三復次。結答前二問。略不牒前三復次也。兩頌中末後二句難解。三藏解云。懈怠者不修定之本。住法者是定。動法中是散亂也。無有失壞可憐愍者由懈怠故。無上住法名無。有上動法名有。由彼無定有散亂故。於彼身中失於正法。名為失壞。故可憐愍。泰云。住法是定。動法是亂。失壞有二。一無住法故失壞。二有動法故失壞。失壞之時皆由懈怠故爾也。為此故可憐愍。景云。真實性不生不滅。故名住法。遍計依他有生滅。故名動法。懈怠住法動法中者失無壞有。故云無有失壞也。無即真實性空理。有乃依他遍計所執妄有法也。此人失壞三性理。故可憐愍。又解。此是長牽之言。謂懈怠住法動法中無有失壞者可憐愍。大段第四勝義生菩薩請問三無性義。文中有四。初問答辨三無性之義。第二領解讚嘆。第三辨教優劣持經功德。第四請立經名時眾得益。前中有二。先菩薩發問。第二佛答。前中問意。世尊處處經說蘊界處等種種諸法生滅染淨知斷證修。後時復說一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃。前後二說豈不相違。自下將答。先讚為問是善勅聽許說。然後正答。答中先長行後重頌。長行次有五段。一解諸法皆無自性無生滅等。二解建立三種無性因緣。三解觀機說三無性。四就祕密說一乘意。五明四種有情於佛密說有了不了。初中有二。初辨無自性。後辨無生滅等。前中言我依三種無自性性密意說言一切諸法皆無自性者總申說意。謂相無自性下列三無性名。問答解釋。於中先法說後喻況。法說中。遍計所執。相無性性。依他具二可解。謂生無自性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相當知亦爾者。頗胝迦寶本身合依他性。言如彼清淨乃至圓成實相亦爾者可知。問。頗胝迦寶譬依他性此義可知。頗胝寶與四色合即有四色影像而起譬依他。依他及圓成實上執實即有遍計所執。遍計所執之境無性顯圓成實。此亦可知。論中何以不合四色影像因緣之法。解云。道理頗胝迦寶譬賴耶相分本質依他。四色影像因頗胝迦現。譬六識相分即是賴耶相分影像。亦是依。若細分別。法喻不齊。故略不說。第四復次言由執名相定相屬著為緣所執相可知。由執遍計熏種能生後起依他。故言所執為緣依他可了。遍計所執相無為緣。圓成可知。準顯揚論自有五相。一所取相。二能取相。三名相相屬著相。四執著相。五不執著相。初二通三性。第三即遍計執。第四是依他相。第五即圓成實。今論主解。由第三相所執相可了知等。第五復次明知三性勝利。了知圓成即知一切清淨者。以淨分依他屬圓成故也。第六復次明斷證勝利。若能於依他上了知無相故。能斷染及證於淨。如是德本已下牒後三復次。結答前二問。略不牒前三復次也。兩頌中末後二句難解。三藏解云。懈怠者不修定之本。住法者是定。動法中是散亂也。無有失壞可憐愍者由懈怠故。無上住法名無。有上動法名有。由彼無定有散亂故。於彼身中失於正法。名為失壞。故可憐愍。泰云。住法是定。動法是亂。失壞有二。一無住法故失壞。二有動法故失壞。失壞之時皆由懈怠故爾也。為此故可憐愍。景云。真實性不生不滅。故名住法。遍計依他有生滅。故名動法。懈怠住法動法中者失無壞有。故云無有失壞也。無即真實性空理。有乃依他遍計所執妄有法也。此人失壞三性理。故可憐愍。又解。此是長牽之言。謂懈怠住法動法中無有失壞者可憐愍。大段第四勝義生菩薩請問三無性義。文中有四。初問答辨三無性之義。第二領解讚嘆。第三辨教優劣持經功德。第四請立經名時眾得益。前中有二。先菩薩發問。第二佛答。前中問意。世尊處處經說蘊界處等種種諸法生滅染淨知斷證修。後時復說一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃。前後二說豈不相違。自下將答。先讚為問是善勅聽許說。然後正答。答中先長行後重頌。長行次有五段。一解諸法皆無自性無生滅等。二解建立三種無性因緣。三解觀機說三無性。四就祕密說一乘意。五明四種有情於佛密說有了不了。初中有二。初辨無自性。後辨無生滅等。前中言我依三種無自性性密意說言一切諸法皆無自性者總申說意。謂相無自性下列三無性名。問答解釋。於中先法說後喻況。法說中。遍計所執。相無性性。依他具二可解。謂生無自性

。勝義無自性。泰云。以依他性無真如勝義性故。故名勝義無自性。備作兩解。一云於依他上無圓成實義。故云勝義無性。即是互無義。一云若將勝義道理釋依他。但是緣假有故有。非有實自性。故云勝義無性。非謂依他中無勝圓成實義故名勝義無自性。雖作後解。不及前解。圓成但由勝義無自性性何以故一切諸法無我性名為勝義等者。景云。不以無我即為圓成實體。圓成實體乃是真如。然由無我門入故。從入門說云無我名為勝義。真如是諸法勝義諦體由無相性門之所顯故。故說勝義名為無性。備云。欲辨真如之體法無我性亦名勝義。由前所辨三種種種無性之所顯故。名無自性性。喻況可知。善男子已下。結答前問也。次辨無生滅等。初約遍計所執解。二就圓成實解。前中。景泰等云。以其遍計都無有體故無有生。若無性即無滅。由無生滅即本來寂靜。寂靜之義即與涅槃相似名為涅槃。非滅諦涅槃。備云。昔德等解。欲辨遍計對治真實涅槃。故云本性涅槃。今解。即是遍計所執涅槃非真實涅槃。下就圓成辨無生滅等。前據遍計體性無故名無生滅。今據圓成體常故名無生滅。依他因緣幻有生滅。是故不得就辨無生滅等。此約三性類作此分別。前約三性辨無性者。道理唯是遍計無相即收無性義盡。如次下文說。然後更約彼所迷執處為言。故言後立依他生無自性。勝義無自性。圓成實是勝義無自性性。二明立三無性因緣。言非由有情界中乃至我立三無性等者。景云。道理三無性并是遍計所執相無自性。但為辨遍計所執計度處故。約依他及圓成實辨生無性勝義無性。若約所計處辨生無性勝義無性。亦攝無自性盡。若應言一遍計所執相無自性。亦攝無性盡。若約依他圓成實性辨生無自性勝義無自性。亦攝無自性盡。一二合數。即有三無性。故此文云非因別觀三性我立三無性。然由有情於依他性及圓成實隨言執著我立三無性。泰云。若於依他起上觀無遍計所增益性。即是遍計無相性。亦是依他無生性。亦於圓成實性上觀亦無遍計所執性亦爾。是遍計所執無相性。亦是圓成實無性性。依此文觀依他性圓成實性上無遍計所執性。故三無性遍計所執無自體。故說無性。依他圓成無他遍計所執體。故說無性。言或由言說隨覺者。即是了別名言眾生。起遍計執。或由言說隨眠故者。即是嬰兒及牛羊等不了名言眾生。雖不了名言起於分別。然由言說種子隨眠力故。總相計度。三解觀機說於三無性。於中先約四十心辨三無性。次約四善根位以辨。後約地上以辨。初云諸有情乃至由此因緣多修勝解亦多積集二種資糧者。景云。初為未種善根乃至未集資糧者說法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。勝義無自性。泰云。以依他性無真如勝義性故。故名勝義無自性。備作兩解。一云於依他上無圓成實義。故云勝義無性。即是互無義。一云若將勝義道理釋依他。但是緣假有故有。非有實自性。故云勝義無性。非謂依他中無勝圓成實義故名勝義無自性。雖作後解。不及前解。圓成但由勝義無自性性何以故一切諸法無我性名為勝義等者。景云。不以無我即為圓成實體。圓成實體乃是真如。然由無我門入故。從入門說云無我名為勝義。真如是諸法勝義諦體由無相性門之所顯故。故說勝義名為無性。備云。欲辨真如之體法無我性亦名勝義。由前所辨三種種種無性之所顯故。名無自性性。喻況可知。善男子已下。結答前問也。次辨無生滅等。初約遍計所執解。二就圓成實解。前中。景泰等云。以其遍計都無有體故無有生。若無性即無滅。由無生滅即本來寂靜。寂靜之義即與涅槃相似名為涅槃。非滅諦涅槃。備云。昔德等解。欲辨遍計對治真實涅槃。故云本性涅槃。今解。即是遍計所執涅槃非真實涅槃。下就圓成辨無生滅等。前據遍計體性無故名無生滅。今據圓成體常故名無生滅。依他因緣幻有生滅。是故不得就辨無生滅等。此約三性類作此分別。前約三性辨無性者。道理唯是遍計無相即收無性義盡。如次下文說。然後更約彼所迷執處為言。故言後立依他生無自性。勝義無自性。圓成實是勝義無自性性。二明立三無性因緣。言非由有情界中乃至我立三無性等者。景云。道理三無性并是遍計所執相無自性。但為辨遍計所執計度處故。約依他及圓成實辨生無性勝義無性。若約所計處辨生無性勝義無性。亦攝無自性盡。若應言一遍計所執相無自性。亦攝無性盡。若約依他圓成實性辨生無自性勝義無自性。亦攝無自性盡。一二合數。即有三無性。故此文云非因別觀三性我立三無性。然由有情於依他性及圓成實隨言執著我立三無性。泰云。若於依他起上觀無遍計所增益性。即是遍計無相性。亦是依他無生性。亦於圓成實性上觀亦無遍計所執性亦爾。是遍計所執無相性。亦是圓成實無性性。依此文觀依他性圓成實性上無遍計所執性。故三無性遍計所執無自體。故說無性。依他圓成無他遍計所執體。故說無性。言或由言說隨覺者。即是了別名言眾生。起遍計執。或由言說隨眠故者。即是嬰兒及牛羊等不了名言眾生。雖不了名言起於分別。然由言說種子隨眠力故。總相計度。三解觀機說於三無性。於中先約四十心辨三無性。次約四善根位以辨。後約地上以辨。初云諸有情乃至由此因緣多修勝解亦多積集二種資糧者。景云。初為未種善根乃至未集資糧者說法

從緣生非自然起名生無性。彼聞說已隨分解了諸法無常乃至積集資糧。泰云。十信已前名種善根。淨障等四是四十心。備云。第一位即十信已前聞有教種解脫分善根故第二位即十信能淨障故。第三位即十解能成熟故。第四位即十行修勝解故。第五位即十迴向亦多積集資糧故。次約四善根位辨三無性。云彼雖如是乃至於依他起中能不執著所執性者。雖於此位已積善根乃至積集二種資糧隨分解了從緣生。然於生無自性中未能如實了知相無自性及二種勝義無自性性。於一切行未能正厭者是加行道。未正離欲者是無間道。未正解脫者是解脫道。未遍解脫此三雜染者是勝進道。如來為彼更說法要。彼聞法已能正信解。言簡擇思惟者是四尋思。位在煖頂也。如實通達者是四如實智位。在忍第一法。下約地上以辨三無性。云由言說不熏習智故者。由不執著名言故無名言熏習智也。由言說不隨覺智故者。不隨名起分別覺智也。由言說離隨眠智者。由斷言說隨眠故。智不執著能滅依他相等。四就祕密說一乘意。先說一乘意。後辨根性差別非無。前中景備等云。此明三乘人同依無性之道證得涅槃。二乘之人悟於人執遍計所執無性。知有為法從因緣起無自然生。生無性性亦知依他無彼勝義自性性也。亦可二乘即由人空所顯。真如無性門顯。名達勝義無自性性。菩薩即由遣於二執知相無性。乃至由二空所顯真如由無性門顯勝義無自性性。故云一切聲聞獨覺菩薩皆共此一妙清淨道更無第二我。依此故密意說言唯有一乘。下辨根姓差別。泰云。非於一切有情界中無有種種下中上根三乘差別。備云。非於有情無五種差別。言若一向趣寂乃至終不能令當坐道場證得無上菩提者。又同昔解節經。古人文旨不許定性。吉藏師亦釋此文。若聲聞人將入無餘時。蒙佛說法迴向發大心。無有是處。故云終不能得。與今三藏所說不同。於此義中。由來多諍。引證辨義如常解釋。言若迴向菩提聲聞種姓補特伽羅我亦異門說為菩薩等者如舍利弗等。五明四種有情於佛密教可了義經有迷有悟。於中有三。一總標二別釋三釋已結。前中言如是於我乃至善教法中者。泰云。牒四諦教及以般若深密等。備云。牒般若等無相之教。善男子乃至自性涅槃者。景云。道理一切法中依他圓成是有。唯遍計所執是無佛為初向大乘諸菩薩眾破其有執。密意總說一切諸法皆無自性無生滅等。名不了義經。泰云。問此密教說三無性不若言說者。般若教意亦說真實無性性耶。解云。教顯了但云無一切而不分別。若取教下意。通顯三無性性之道理。是故深密等顯其密意正顯三無自性。備云。般若教意但顯遍計無相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從緣生非自然起名生無性。彼聞說已隨分解了諸法無常乃至積集資糧。泰云。十信已前名種善根。淨障等四是四十心。備云。第一位即十信已前聞有教種解脫分善根故第二位即十信能淨障故。第三位即十解能成熟故。第四位即十行修勝解故。第五位即十迴向亦多積集資糧故。次約四善根位辨三無性。云彼雖如是乃至於依他起中能不執著所執性者。雖於此位已積善根乃至積集二種資糧隨分解了從緣生。然於生無自性中未能如實了知相無自性及二種勝義無自性性。於一切行未能正厭者是加行道。未正離欲者是無間道。未正解脫者是解脫道。未遍解脫此三雜染者是勝進道。如來為彼更說法要。彼聞法已能正信解。言簡擇思惟者是四尋思。位在煖頂也。如實通達者是四如實智位。在忍第一法。下約地上以辨三無性。云由言說不熏習智故者。由不執著名言故無名言熏習智也。由言說不隨覺智故者。不隨名起分別覺智也。由言說離隨眠智者。由斷言說隨眠故。智不執著能滅依他相等。四就祕密說一乘意。先說一乘意。後辨根性差別非無。前中景備等云。此明三乘人同依無性之道證得涅槃。二乘之人悟於人執遍計所執無性。知有為法從因緣起無自然生。生無性性亦知依他無彼勝義自性性也。亦可二乘即由人空所顯。真如無性門顯。名達勝義無自性性。菩薩即由遣於二執知相無性。乃至由二空所顯真如由無性門顯勝義無自性性。故云一切聲聞獨覺菩薩皆共此一妙清淨道更無第二我。依此故密意說言唯有一乘。下辨根姓差別。泰云。非於一切有情界中無有種種下中上根三乘差別。備云。非於有情無五種差別。言若一向趣寂乃至終不能令當坐道場證得無上菩提者。又同昔解節經。古人文旨不許定性。吉藏師亦釋此文。若聲聞人將入無餘時。蒙佛說法迴向發大心。無有是處。故云終不能得。與今三藏所說不同。於此義中。由來多諍。引證辨義如常解釋。言若迴向菩提聲聞種姓補特伽羅我亦異門說為菩薩等者如舍利弗等。五明四種有情於佛密教可了義經有迷有悟。於中有三。一總標二別釋三釋已結。前中言如是於我乃至善教法中者。泰云。牒四諦教及以般若深密等。備云。牒般若等無相之教。善男子乃至自性涅槃者。景云。道理一切法中依他圓成是有。唯遍計所執是無佛為初向大乘諸菩薩眾破其有執。密意總說一切諸法皆無自性無生滅等。名不了義經。泰云。問此密教說三無性不若言說者。般若教意亦說真實無性性耶。解云。教顯了但云無一切而不分別。若取教下意。通顯三無性性之道理。是故深密等顯其密意正顯三無自性。備云。般若教意但顯遍計無相

。何以得知。如上論云。一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃等教相無自性密意說。故知但顯相無性性。於此經中已下別釋有四種人。景云。前二不迷。第一人者謂諸有情已種上品善根。聞如是法如實解了乃至現等正覺。第二人者諸有情已種上品善根乃至未能積集上品資糧其性質直。雖無力思擇而不安住自見取中。乃至唯是微細詳審明智所知。我何能解。自輕而住。第三人者謂諸有情乃至未能積集上品資糧非質直性。雖有力能思擇廢立而住見取中。彼若聽聞如是法已。於我甚深密意言說無力解了。雖生信解隨言執著。謂一切法決定無性不生不滅。由此獲得無見無相見。撥一切相是無相。撥遍計所執依他圓成實相。依彼二性施設遍計所執。既撥無二性故亦撥無遍計所執等者。此如三論學者著於空見名惡取空。雖於我法起於法想者。亦信無性之教法也。而非義中起於義想者。俱遣遍計所執不空餘之二性。而於餘之二性不空義中起於空想。乃至雖於教生信故福德增長。然於非義起執著故退失智慧。次明其人有二弟子。初其一同師見。第二弟子過其師見。於其教法亦撥不信。謂聞諸法皆無自性無生滅等便生恐怖。言非佛語是魔所說。作此解已。於諸姓典誹謗毀罵等。第四又若諸眾生未種善根乃至性非質直住自見取。彼聞是法不生信解起非法想起非義想。乃至撥為虛偽。備云。一辨信解人。二辨有信無解人。三辨思擇力人。四辨邪執人。有釋初辨四善根人。二辨四十心人。三辨撥無人。四辨誹撥人。此後二人并是十信已前。景云。此中有六種根性人。一五利三慧疾證究竟生淨信者。二四利闕慧其性質直不安見者。三四利闕慧性非質直安見者。四從他聞法得法失義同見退失善根者。五從他聞法不隨其見便生恐怖誹謗者。六無利闕慧輪轉生死起誹謗者。雖聞此釋今還依景。下結如文。重頌前義有其五頌。景云。初頌頌初復次諸法無性無生滅等。第二頌頌三復次謂第二立無性因緣。第三觀機說三無性。第五於佛密教有迷有悟。下有三頌。頌彼第四密說一乘。誰有智言無密意者。謂是智人皆信佛說諸法無生滅等等是其密意。雖說諸法無性。意明遍計所執諸法無性。不辨依他圓成無性。微妙難思無漏界於中解脫等等無差者。無相之理非凡能了。名為難思無漏界也。三乘聖人同悟此理。故云於中解脫等無差別。一切義成離惑苦者。由證圓成實故名一切義成。斷彼依他名離惑苦。二種異說謂常樂者。此圓成實即是有餘無餘二種涅槃之體。由離惑故常。由離苦故樂。常樂二名名二異說。今解初頌頌第一段。次有二句頌第二段。次有二句頌第三段。次 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。何以得知。如上論云。一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃等教相無自性密意說。故知但顯相無性性。於此經中已下別釋有四種人。景云。前二不迷。第一人者謂諸有情已種上品善根。聞如是法如實解了乃至現等正覺。第二人者諸有情已種上品善根乃至未能積集上品資糧其性質直。雖無力思擇而不安住自見取中。乃至唯是微細詳審明智所知。我何能解。自輕而住。第三人者謂諸有情乃至未能積集上品資糧非質直性。雖有力能思擇廢立而住見取中。彼若聽聞如是法已。於我甚深密意言說無力解了。雖生信解隨言執著。謂一切法決定無性不生不滅。由此獲得無見無相見。撥一切相是無相。撥遍計所執依他圓成實相。依彼二性施設遍計所執。既撥無二性故亦撥無遍計所執等者。此如三論學者著於空見名惡取空。雖於我法起於法想者。亦信無性之教法也。而非義中起於義想者。俱遣遍計所執不空餘之二性。而於餘之二性不空義中起於空想。乃至雖於教生信故福德增長。然於非義起執著故退失智慧。次明其人有二弟子。初其一同師見。第二弟子過其師見。於其教法亦撥不信。謂聞諸法皆無自性無生滅等便生恐怖。言非佛語是魔所說。作此解已。於諸姓典誹謗毀罵等。第四又若諸眾生未種善根乃至性非質直住自見取。彼聞是法不生信解起非法想起非義想。乃至撥為虛偽。備云。一辨信解人。二辨有信無解人。三辨思擇力人。四辨邪執人。有釋初辨四善根人。二辨四十心人。三辨撥無人。四辨誹撥人。此後二人并是十信已前。景云。此中有六種根性人。一五利三慧疾證究竟生淨信者。二四利闕慧其性質直不安見者。三四利闕慧性非質直安見者。四從他聞法得法失義同見退失善根者。五從他聞法不隨其見便生恐怖誹謗者。六無利闕慧輪轉生死起誹謗者。雖聞此釋今還依景。下結如文。重頌前義有其五頌。景云。初頌頌初復次諸法無性無生滅等。第二頌頌三復次謂第二立無性因緣。第三觀機說三無性。第五於佛密教有迷有悟。下有三頌。頌彼第四密說一乘。誰有智言無密意者。謂是智人皆信佛說諸法無生滅等等是其密意。雖說諸法無性。意明遍計所執諸法無性。不辨依他圓成無性。微妙難思無漏界於中解脫等等無差者。無相之理非凡能了。名為難思無漏界也。三乘聖人同悟此理。故云於中解脫等無差別。一切義成離惑苦者。由證圓成實故名一切義成。斷彼依他名離惑苦。二種異說謂常樂者。此圓成實即是有餘無餘二種涅槃之體。由離惑故常。由離苦故樂。常樂二名名二異說。今解初頌頌第一段。次有二句頌第二段。次有二句頌第三段。次

有兩頌半頌第四段。後有二句頌第五段。上來問答辨三無性義竟。自下第二領解讚嘆。先菩薩領解。後如來讚嘆。前中先讚世尊然後領解。領解中先法說後喻況。法中但總領解世尊所說三無性義。於中歷法辨解。初舉色蘊解三無性。類四蘊及諸餘法。次舉苦諦三無性。類餘三諦。乃至八正道中。越就第八正定。辨解三種無性。喻況中有四。初舉毘濕縛藥。一切散藥仙藥方中皆應安處者。此藥平隱。調和諸藥一切丸散皆安一味。如是世尊乃至皆應安處者。前為初學大乘菩薩總說諸法皆無自性未辨依他圓成是有。名不了義。今領解唯遍計所執是無餘二性有。是真了義。將此有無了義道理解釋前說不了義經。即知佛說無自性義。即非一切諸法皆無。故云遍於一切不了義經皆應安處。毘濕縛者此間無當此名故存梵語。又解梵言毘濕縛。唐云有功能。二舉書喻。如欲畫時。先必粉地遍諸彩色。由此粉地復能顯發彩書事業相貌分明。以諸法中空不空理了義言教。顯不了義經說於諸法皆無性者唯據遍計所執。三舉熟蘇喻。可解。四譬虛空者具說三性空不空義。帶有說空名了義。遍於一切不了義經唯明空處分別解釋。不障一切中道作業。如空遍滿一切色處。不障一切所作別業。下佛讚嘆。第三辨教優劣持經功德中。先定三時教體優劣。後明持經福利。前中景云。初於一時在婆羅[序-予+尼]斯仙人墮處等者。舊名仙人住處者非。以昔在王將諸婇女在園遊。有五百仙空中欲度。見已墮落。故名仙人墮處。為趣二乘偏說四諦安立諦有。是諸教執諍安立處。此即隱密為說依他圓成二性是有。恐增空見。而不為說遍計所執性空。名不了義。第二時中。為初發趣大乘諸菩薩眾破其有執。說大般若諸法空。即是隱密為說遍計所執自性本無。恐增有見。未為說依他圓成二性是有。名未了義。於今第三時中。為久學菩薩說解深密經。具辨遍計所執無。餘二性有。有無義是說二性有。即是義當為發趣二乘者說。說遍計所執空。即是義當為初發趣大乘者說。具說三性空有義。是即當彼為久學菩薩轉正法輪了義說也。故言普為發趣一切乘者說真了義。泰云。初轉聲聞四諦法輪。第二時為發趣唯一性空大乘者說諸法無自性性。然不約三性三無性分別。故名隱密相轉。但言一切皆空。不說依他圓成為有。如大品等是其教也。於今第三時為發趣一切大乘者。以普明了說三性三無性轉正法輪。更無有上。如華嚴等是其教也。以說橫計法無因緣及圓成法為有故。第二教中不明三乘成佛。故但說大乘。第三教中辨不定性三乘成佛。故名一切大乘。下明持經福利。鄔波尼殺曇分者是數 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有兩頌半頌第四段。後有二句頌第五段。上來問答辨三無性義竟。自下第二領解讚嘆。先菩薩領解。後如來讚嘆。前中先讚世尊然後領解。領解中先法說後喻況。法中但總領解世尊所說三無性義。於中歷法辨解。初舉色蘊解三無性。類四蘊及諸餘法。次舉苦諦三無性。類餘三諦。乃至八正道中。越就第八正定。辨解三種無性。喻況中有四。初舉毘濕縛藥。一切散藥仙藥方中皆應安處者。此藥平隱。調和諸藥一切丸散皆安一味。如是世尊乃至皆應安處者。前為初學大乘菩薩總說諸法皆無自性未辨依他圓成是有。名不了義。今領解唯遍計所執是無餘二性有。是真了義。將此有無了義道理解釋前說不了義經。即知佛說無自性義。即非一切諸法皆無。故云遍於一切不了義經皆應安處。毘濕縛者此間無當此名故存梵語。又解梵言毘濕縛。唐云有功能。二舉書喻。如欲畫時。先必粉地遍諸彩色。由此粉地復能顯發彩書事業相貌分明。以諸法中空不空理了義言教。顯不了義經說於諸法皆無性者唯據遍計所執。三舉熟蘇喻。可解。四譬虛空者具說三性空不空義。帶有說空名了義。遍於一切不了義經唯明空處分別解釋。不障一切中道作業。如空遍滿一切色處。不障一切所作別業。下佛讚嘆。第三辨教優劣持經功德中。先定三時教體優劣。後明持經福利。前中景云。初於一時在婆羅[序-予+尼]斯仙人墮處等者。舊名仙人住處者非。以昔在王將諸婇女在園遊。有五百仙空中欲度。見已墮落。故名仙人墮處。為趣二乘偏說四諦安立諦有。是諸教執諍安立處。此即隱密為說依他圓成二性是有。恐增空見。而不為說遍計所執性空。名不了義。第二時中。為初發趣大乘諸菩薩眾破其有執。說大般若諸法空。即是隱密為說遍計所執自性本無。恐增有見。未為說依他圓成二性是有。名未了義。於今第三時中。為久學菩薩說解深密經。具辨遍計所執無。餘二性有。有無義是說二性有。即是義當為發趣二乘者說。說遍計所執空。即是義當為初發趣大乘者說。具說三性空有義。是即當彼為久學菩薩轉正法輪了義說也。故言普為發趣一切乘者說真了義。泰云。初轉聲聞四諦法輪。第二時為發趣唯一性空大乘者說諸法無自性性。然不約三性三無性分別。故名隱密相轉。但言一切皆空。不說依他圓成為有。如大品等是其教也。於今第三時為發趣一切大乘者。以普明了說三性三無性轉正法輪。更無有上。如華嚴等是其教也。以說橫計法無因緣及圓成法為有故。第二教中不明三乘成佛。故但說大乘。第三教中辨不定性三乘成佛。故名一切大乘。下明持經福利。鄔波尼殺曇分者是數

之最極處。第四請立經名。時眾得益中。先請立名。請後辨時益。三藏云。辨得利有三乘利。遂引釋論兩家解。一解一音演說隨類各解如維摩經說。一解所見雖異所聞義同。此明同聞一教說人異。故大小三乘各得其果。如佛地持云。所見雖異所聞義同。此亦如是。雖聞一教而聲聞解人空理。菩薩解二空。故經云三百千聲聞遠塵離垢等。意在於此。其遠塵等。如論當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之最極處。第四請立經名。時眾得益中。先請立名。請後辨時益。三藏云。辨得利有三乘利。遂引釋論兩家解。一解一音演說隨類各解如維摩經說。一解所見雖異所聞義同。此明同聞一教說人異。故大小三乘各得其果。如佛地持云。所見雖異所聞義同。此亦如是。雖聞一教而聲聞解人空理。菩薩解二空。故經云三百千聲聞遠塵離垢等。意在於此。其遠塵等。如論當說。

第七十七卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七十七卷

上來引經辨七義中前四段訖。自下第五慈氏菩薩請問止觀義。於中先標宗指經。次正引其文。前中法謂教法。依彼教法施設假立十二部經。分別解說止觀相應之義。或復解釋止觀得菩提果。即是因果相應之義。故言分別解說瑜伽所攝奢摩他毘鉢舍那道。就正引經文中。先問答正辨止觀之義。後請立經名時得益。前中有二。一長行二重頌。長行之中先問答廣辨。後述讚勸學。前中又分為二十六門。初辨止觀依住門。問。以何為依。住何等住。而修止觀。下答以教為依。不捨大菩提願為住。第二所緣門。景云。一有分別影像所緣境界者。是地前觀智依教修時。即緣自變似法似義影像相分以觀心推求。名有分別。有分別所變影像法義。名有分別影像所緣。二是無分別所緣影像者。亦是地前止心所變似法義境。止心名無分別心。無分別心所現影像故。名無分別影像。三事邊際所緣境事者。即是十地中止觀所緣真如。真如遍滿一切事法。故名事邊際境。亦可法物事有諸法。通名真如體。遍名事邊際。四所作成辨所緣境者。謂在佛地。佛地所作一切成辨。是故佛地止觀所緣名成辨境。泰云。第四以轉依有為無為功德為境故云成辨。景云。一說於一切地具四所緣。止名無分別。觀名有分別。止觀雙運名事邊際。地行滿足名所作成辨。言二是俱所緣境事謂事邊際所作成辨者。備云。觀此文勢後二所緣俱以無分別有分別影像為緣。亦可後二所緣俱不以前二種影像為所緣境。西國一徒作如此解。無分別智緣真如相故。亦名無分別影像。引對法證。雖有此解。今以分別智證真如時無相為為善。第三求善止觀門。景云。道理依此四境求止亦求於觀。文家換句。故云求止能善於觀。言為諸菩薩安立十二部經彼聞善受等。是聞慧。即於如所思惟法獨處空閑等是思慧。此聞思慧緣彼教法時修方便時。即緣自心所變相分。言復即於此能思惟心內心相續。見分以之為境。如是正行多安住故起身輕安及心輕安是名奢摩他者。方便成故得其定也。如是下結。彼由獲得身心輕安為所依故至捨離心相者。由獲得彼內三摩地觀察自變影像相時。捨緣聞思相續見分。故言捨離心相。言即於如是三摩地影像所知義中者。牒前止心所知義也。能正思擇等者正釋能善毘鉢舍那。餘處以四義釋毘鉢舍那。今此文中以九義釋。前四如聲聞地說。後之五種見之異名。泰云。入初地故捨離心相影像境界。第四止觀方便門。初問答辨求止方便。緣聞思心相續見分。爾時非止是隨順止相應作意。次問答辨求觀方便。聞思二慧思惟諸法影像相時。但隨順觀而非觀體。以所辨求觀方是修慧故。第五一異門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來引經辨七義中前四段訖。自下第五慈氏菩薩請問止觀義。於中先標宗指經。次正引其文。前中法謂教法。依彼教法施設假立十二部經。分別解說止觀相應之義。或復解釋止觀得菩提果。即是因果相應之義。故言分別解說瑜伽所攝奢摩他毘鉢舍那道。就正引經文中。先問答正辨止觀之義。後請立經名時得益。前中有二。一長行二重頌。長行之中先問答廣辨。後述讚勸學。前中又分為二十六門。初辨止觀依住門。問。以何為依。住何等住。而修止觀。下答以教為依。不捨大菩提願為住。第二所緣門。景云。一有分別影像所緣境界者。是地前觀智依教修時。即緣自變似法似義影像相分以觀心推求。名有分別。有分別所變影像法義。名有分別影像所緣。二是無分別所緣影像者。亦是地前止心所變似法義境。止心名無分別心。無分別心所現影像故。名無分別影像。三事邊際所緣境事者。即是十地中止觀所緣真如。真如遍滿一切事法。故名事邊際境。亦可法物事有諸法。通名真如體。遍名事邊際。四所作成辨所緣境者。謂在佛地。佛地所作一切成辨。是故佛地止觀所緣名成辨境。泰云。第四以轉依有為無為功德為境故云成辨。景云。一說於一切地具四所緣。止名無分別。觀名有分別。止觀雙運名事邊際。地行滿足名所作成辨。言二是俱所緣境事謂事邊際所作成辨者。備云。觀此文勢後二所緣俱以無分別有分別影像為緣。亦可後二所緣俱不以前二種影像為所緣境。西國一徒作如此解。無分別智緣真如相故。亦名無分別影像。引對法證。雖有此解。今以分別智證真如時無相為為善。第三求善止觀門。景云。道理依此四境求止亦求於觀。文家換句。故云求止能善於觀。言為諸菩薩安立十二部經彼聞善受等。是聞慧。即於如所思惟法獨處空閑等是思慧。此聞思慧緣彼教法時修方便時。即緣自心所變相分。言復即於此能思惟心內心相續。見分以之為境。如是正行多安住故起身輕安及心輕安是名奢摩他者。方便成故得其定也。如是下結。彼由獲得身心輕安為所依故至捨離心相者。由獲得彼內三摩地觀察自變影像相時。捨緣聞思相續見分。故言捨離心相。言即於如是三摩地影像所知義中者。牒前止心所知義也。能正思擇等者正釋能善毘鉢舍那。餘處以四義釋毘鉢舍那。今此文中以九義釋。前四如聲聞地說。後之五種見之異名。泰云。入初地故捨離心相影像境界。第四止觀方便門。初問答辨求止方便。緣聞思心相續見分。爾時非止是隨順止相應作意。次問答辨求觀方便。聞思二慧思惟諸法影像相時。但隨順觀而非觀體。以所辨求觀方是修慧故。第五一異門

。於中分二。初明止觀一異。後明見相一異。前中景師云。此問答意。據緣本質境同。故言非異。以止觀恒俱同緣聞思相分見分本質為所緣故。據緣隨心影像。止觀即異。以止但緣無分別影像。觀緣分別影。故止觀體非無有異。泰師云。以觀即為止所緣故。約彼緣心同。故非有異。觀分別影像相分境。而非止境。境既不同。故非無異。下明見相一異。中景師云。離識量外無別影像。故言無異。心外無法故不見餘。還猶自心現於影像見影像時名見自心。如依淨鏡自面為緣。眼識還見自本質面。意識計度別變影像。當自心現。謂在鏡中。鏡喻定體。本質喻定相應心王。影像喻心相分。由定潤滑澄清。令心能現心之相分。即將彼定相應心王為鏡。定為本質。定所顯境是其影像。如是同時。餘數展轉相望皆得為境本質影像。散心云何。答曰。散心中皆有定數。準前作法皆得可知。世尊若諸有情自性而住下。明諸愚夫散心所取影像。亦無有異。但顛倒解。執有別物。泰師云。此中無有少法能觀少法者。依大乘道理諸法無作用。心觀境時。不知鉗取物。故無法取少法。即此心依境生時。即有如是境之影像於心上顯現。故假說心能觀境。理實當言無有多法能觀多法。經云少者舉少破多。如依淨鏡面以本質為緣。及謂離質別有所知影像在鏡面得顯現。備基師云。攝論言無有餘法能取餘法。此識如此及生顯現。由此舊解能緣心外無餘能取。及境外無餘所取。今此論意欲辨大乘見相諸法既無作用我是能緣我是所緣但心清淨故。一切諸相於心顯。故名取境。廣如佛地論。又此文意無有小法能有作用。何況諸心及相得有作用。是故諸法生時但是唯識無作用生。由此道理不同昔解。郭師云。理實像色當鏡而現。而此中云還見本質者。無有實體所見像故作是解。第六單雙門。景云。一向修觀者。若相續作意唯思惟心之相分是也。一向修止者。若相續作意唯思惟前滅無間心之見分是也。止觀和合俱轉者。若正思惟心一境性者。止觀俱時通達等時影像唯是其識。或通此已復思惟如性。向下次第解前三境可知。泰云。心相分眾多。見分唯一。毘鉢舍那此云觀察。故得思惟心相分。偏修觀也。偏修止。可知。雙者若作唯識觀時。相見合緣。故定慧和合俱轉。備云。定慧同行。思惟心一境性。第七幾種門。略有三種。一者有相。謂純思惟分別影像。二者尋求偏於彼彼未善解了一切法中。為善了故作意思惟一切諸法。三者伺察謂善解了諸法。為欲證得解脫故作意思惟。如是三觀漸增長故有勝劣辨。止中即由隨前無間三觀心故如次有三也。或八或四如文。第八隨信法行門。如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。於中分二。初明止觀一異。後明見相一異。前中景師云。此問答意。據緣本質境同。故言非異。以止觀恒俱同緣聞思相分見分本質為所緣故。據緣隨心影像。止觀即異。以止但緣無分別影像。觀緣分別影。故止觀體非無有異。泰師云。以觀即為止所緣故。約彼緣心同。故非有異。觀分別影像相分境。而非止境。境既不同。故非無異。下明見相一異。中景師云。離識量外無別影像。故言無異。心外無法故不見餘。還猶自心現於影像見影像時名見自心。如依淨鏡自面為緣。眼識還見自本質面。意識計度別變影像。當自心現。謂在鏡中。鏡喻定體。本質喻定相應心王。影像喻心相分。由定潤滑澄清。令心能現心之相分。即將彼定相應心王為鏡。定為本質。定所顯境是其影像。如是同時。餘數展轉相望皆得為境本質影像。散心云何。答曰。散心中皆有定數。準前作法皆得可知。世尊若諸有情自性而住下。明諸愚夫散心所取影像。亦無有異。但顛倒解。執有別物。泰師云。此中無有少法能觀少法者。依大乘道理諸法無作用。心觀境時。不知鉗取物。故無法取少法。即此心依境生時。即有如是境之影像於心上顯現。故假說心能觀境。理實當言無有多法能觀多法。經云少者舉少破多。如依淨鏡面以本質為緣。及謂離質別有所知影像在鏡面得顯現。備基師云。攝論言無有餘法能取餘法。此識如此及生顯現。由此舊解能緣心外無餘能取。及境外無餘所取。今此論意欲辨大乘見相諸法既無作用我是能緣我是所緣但心清淨故。一切諸相於心顯。故名取境。廣如佛地論。又此文意無有小法能有作用。何況諸心及相得有作用。是故諸法生時但是唯識無作用生。由此道理不同昔解。郭師云。理實像色當鏡而現。而此中云還見本質者。無有實體所見像故作是解。第六單雙門。景云。一向修觀者。若相續作意唯思惟心之相分是也。一向修止者。若相續作意唯思惟前滅無間心之見分是也。止觀和合俱轉者。若正思惟心一境性者。止觀俱時通達等時影像唯是其識。或通此已復思惟如性。向下次第解前三境可知。泰云。心相分眾多。見分唯一。毘鉢舍那此云觀察。故得思惟心相分。偏修觀也。偏修止。可知。雙者若作唯識觀時。相見合緣。故定慧和合俱轉。備云。定慧同行。思惟心一境性。第七幾種門。略有三種。一者有相。謂純思惟分別影像。二者尋求偏於彼彼未善解了一切法中。為善了故作意思惟一切諸法。三者伺察謂善解了諸法。為欲證得解脫故作意思惟。如是三觀漸增長故有勝劣辨。止中即由隨前無間三觀心故如次有三也。或八或四如文。第八隨信法行門。如

說依法止觀復說不依法止觀。此義云何。佛答。自依教法思量修於止觀。名依法行利根。若不依經法。直信禪師等教授修止觀者名不依法。是隨信行鈍根。此中若薩婆多云。聲聞見道十五心位。利名法行。鈍名信行。菩薩一向法行。獨覺亦是法行。跋摩云。聞思位名信行。四現忍位名法行。見道已去名無相行。今依大乘。二乘信法行。義同後家。若準對法亦通。故亦不違前家之說。菩薩位中迴向以下名信行。四善根名法行。初地已上名無相行。地前亦有利鈍差別。登地以上。根姓一等。第九緣法總別門。於中有四。初明緣總別二明總中小大無量。三明中小大無量。三明齊何名得。四明通達及得。初中景備同云。經說別法止觀復說緣總法止觀者。於十二部經別緣一一部經隨順真如等修於止觀名緣別法。若總十二部經思惟此法隨順真如等名緣總法。今解。於一一部內但緣小分名緣別法。若緣全部乃至具緣十二部名緣總法。言隨順趣向修入者。如次配聞思修慧也。若約位說。隨順是迴向已下。趣向是煖頂忍。修入是世第一法。修入初故也。次明小大無量。謂緣一部教法入真如總觀名緣小總法。若緣一分齊中十二部經名緣大總法。以十二部有眾多義。即如法華經自說一種十二部法。涅槃經中後說一種十二部界。華嚴經復說一種十二部事。故云若緣無量如來法教等隨順真如觀名緣無量總法止觀。第三明齊何名得緣總法止觀。問意齊何名得緣彼真如總法止觀。下答由五緣故當知名得者。即舉十地中五修所得五果以為五緣。由具此緣名得緣總真如法也。無著菩薩取此處文。攝論中說。何等五修。云何五果。一集總修。二無相修。三無功用修。四修熾盛修。五無喜足修。如此五修論體不異。於一念中隨義說五。謂集一切總為一聚簡要修習唯觀真如。即集總修為簡骨瑣事境總觀。說無相修出離眾相。真法界中遣界差別而修習故。無相修中通有功用及無功用。今顯此修是無功用。無功用中勝劣不定。今欲明勝。說熾盛修。惑雖熾盛於小所得便生喜足。故最後說無喜足修。言五果者即是此中所辨五緣是。五修果者於思惟時剎那剎那融消一切麁重所依者。是總修果。由總修故念念斷除除麁重所依。麁重所依即是阿賴耶識。二者離種種想得樂法樂者。是無相修果。離我離法佛等相想證於法界。於中喜悅名為法樂。攝論中說得法園樂。三者解了十方無差別相無量光者。是無功用修果。由正證得無功用修出觀後智。如先照了十方世界無差別相。名法光明。四者所作成滿相應淨分無分別相恒現在前者。是熾盛修果。當來佛果名為成滿相應淨分。此熾盛修為引彼故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說依法止觀復說不依法止觀。此義云何。佛答。自依教法思量修於止觀。名依法行利根。若不依經法。直信禪師等教授修止觀者名不依法。是隨信行鈍根。此中若薩婆多云。聲聞見道十五心位。利名法行。鈍名信行。菩薩一向法行。獨覺亦是法行。跋摩云。聞思位名信行。四現忍位名法行。見道已去名無相行。今依大乘。二乘信法行。義同後家。若準對法亦通。故亦不違前家之說。菩薩位中迴向以下名信行。四善根名法行。初地已上名無相行。地前亦有利鈍差別。登地以上。根姓一等。第九緣法總別門。於中有四。初明緣總別二明總中小大無量。三明中小大無量。三明齊何名得。四明通達及得。初中景備同云。經說別法止觀復說緣總法止觀者。於十二部經別緣一一部經隨順真如等修於止觀名緣別法。若總十二部經思惟此法隨順真如等名緣總法。今解。於一一部內但緣小分名緣別法。若緣全部乃至具緣十二部名緣總法。言隨順趣向修入者。如次配聞思修慧也。若約位說。隨順是迴向已下。趣向是煖頂忍。修入是世第一法。修入初故也。次明小大無量。謂緣一部教法入真如總觀名緣小總法。若緣一分齊中十二部經名緣大總法。以十二部有眾多義。即如法華經自說一種十二部法。涅槃經中後說一種十二部界。華嚴經復說一種十二部事。故云若緣無量如來法教等隨順真如觀名緣無量總法止觀。第三明齊何名得緣總法止觀。問意齊何名得緣彼真如總法止觀。下答由五緣故當知名得者。即舉十地中五修所得五果以為五緣。由具此緣名得緣總真如法也。無著菩薩取此處文。攝論中說。何等五修。云何五果。一集總修。二無相修。三無功用修。四修熾盛修。五無喜足修。如此五修論體不異。於一念中隨義說五。謂集一切總為一聚簡要修習唯觀真如。即集總修為簡骨瑣事境總觀。說無相修出離眾相。真法界中遣界差別而修習故。無相修中通有功用及無功用。今顯此修是無功用。無功用中勝劣不定。今欲明勝。說熾盛修。惑雖熾盛於小所得便生喜足。故最後說無喜足修。言五果者即是此中所辨五緣是。五修果者於思惟時剎那剎那融消一切麁重所依者。是總修果。由總修故念念斷除除麁重所依。麁重所依即是阿賴耶識。二者離種種想得樂法樂者。是無相修果。離我離法佛等相想證於法界。於中喜悅名為法樂。攝論中說得法園樂。三者解了十方無差別相無量光者。是無功用修果。由正證得無功用修出觀後智。如先照了十方世界無差別相。名法光明。四者所作成滿相應淨分無分別相恒現在前者。是熾盛修果。當來佛果名為成滿相應淨分。此熾盛修為引彼故。

無分別相恒現在前。五者為令法身得成滿故攝受後後轉勝妙因者。是無喜足修果。第十地名成。在佛名滿。感此之因。名為勝妙。前前諸因所招集故。名攝受後後轉勝妙因。第四明通達。及從初極喜地名為通達從第三發光地乃名為得者。此緣總法所修止觀。由證理盡故。言從初地已去名為通達。約相而說三地得定故。言從第三地已去乃名為得。初業菩薩至不應懈怠者。地前菩薩亦學觀真如學觀唯識三無性等。雖未可歎不應懈癈觀勤修。第十三地門二復次釋。景初釋止觀。於如所取尋伺法相行有麁細。為前二種。若即於彼一切法相都無作意領受觀察名無尋無伺者。此學觀真如無分別觀。名無尋伺。此三並在地前。就行分三。不約欲界初禪等地辨也。第二解中以四尋思為初句。四如實知為第二句。無分別智為第三。亦不約地辨也。但就行論三。泰云。前之復次約行分別。故通三界。後之復次約地分別。還同本地分中義。第十一三相門。景云。言若心掉舉至是名止相者。若心掉舉或對掉境起時。緣所厭法作意思惟。及緣厭心自類相續作意思惟。是名止相。言若心沈沒至是名舉相者。若心沈沒或對沈境恐沈沒時。緣可欣法作意思惟。或緣彼心自類相續。是名舉相。言若於一向止道至是名捨相者。若一向止一向觀及雙運道。二隨煩惱等并是捨障。今離彼障。而有無功用作意。及心任運轉中所有作意。名為捨相。泰云。定名止相。緣彼前滅及無間。無不樂觀相分境故得止掉舉。第十二知法義門。先問後答。答中先辨知法。後辨知義知。法中景云。名詮自相。故上論云自性增言。句詮諸法無常等差別之義。故上論云句者差別增言。字能能戀和名之與句。名所依止。謂由各別所緣作意者。即起名心。謂由總合所緣作意者。起句之心。後之二種發教法心。文名為法。泰云。所詮染淨義。依名句故能詮義立。故云依持建立。文即是俗語。今將俗字顯彼教字。故即彼名句二所依字。知義中初由十種相了知於義。二知五種。三知四種。四知三種。知十種中。一知盡所有性。即染淨法品別邊際。二知如所有性。即諸法如。下辨七種真如。基師等云。中邊分別論亦明此七。舊人說云。中邊論中七真如者。正真如隨其能詮說為苦說苦諦等。今解此論意以苦諦等名為真如故。名真如體非真如也。若依此論皆是真如。約詮以辨有七種。有釋。七種與法安立理趣屬當道理。即名真如。此復七種。一流轉如謂一切行無先後性者。諸行流轉無始無終。故云諸行無先後性。辨此道理即名真如。二相真如。人法二種無我是相。相體真如名相真如。故下云八者了知相真如義故。有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別相恒現在前。五者為令法身得成滿故攝受後後轉勝妙因者。是無喜足修果。第十地名成。在佛名滿。感此之因。名為勝妙。前前諸因所招集故。名攝受後後轉勝妙因。第四明通達。及從初極喜地名為通達從第三發光地乃名為得者。此緣總法所修止觀。由證理盡故。言從初地已去名為通達。約相而說三地得定故。言從第三地已去乃名為得。初業菩薩至不應懈怠者。地前菩薩亦學觀真如學觀唯識三無性等。雖未可歎不應懈癈觀勤修。第十三地門二復次釋。景初釋止觀。於如所取尋伺法相行有麁細。為前二種。若即於彼一切法相都無作意領受觀察名無尋無伺者。此學觀真如無分別觀。名無尋伺。此三並在地前。就行分三。不約欲界初禪等地辨也。第二解中以四尋思為初句。四如實知為第二句。無分別智為第三。亦不約地辨也。但就行論三。泰云。前之復次約行分別。故通三界。後之復次約地分別。還同本地分中義。第十一三相門。景云。言若心掉舉至是名止相者。若心掉舉或對掉境起時。緣所厭法作意思惟。及緣厭心自類相續作意思惟。是名止相。言若心沈沒至是名舉相者。若心沈沒或對沈境恐沈沒時。緣可欣法作意思惟。或緣彼心自類相續。是名舉相。言若於一向止道至是名捨相者。若一向止一向觀及雙運道。二隨煩惱等并是捨障。今離彼障。而有無功用作意。及心任運轉中所有作意。名為捨相。泰云。定名止相。緣彼前滅及無間。無不樂觀相分境故得止掉舉。第十二知法義門。先問後答。答中先辨知法。後辨知義知。法中景云。名詮自相。故上論云自性增言。句詮諸法無常等差別之義。故上論云句者差別增言。字能能戀和名之與句。名所依止。謂由各別所緣作意者。即起名心。謂由總合所緣作意者。起句之心。後之二種發教法心。文名為法。泰云。所詮染淨義。依名句故能詮義立。故云依持建立。文即是俗語。今將俗字顯彼教字。故即彼名句二所依字。知義中初由十種相了知於義。二知五種。三知四種。四知三種。知十種中。一知盡所有性。即染淨法品別邊際。二知如所有性。即諸法如。下辨七種真如。基師等云。中邊分別論亦明此七。舊人說云。中邊論中七真如者。正真如隨其能詮說為苦說苦諦等。今解此論意以苦諦等名為真如故。名真如體非真如也。若依此論皆是真如。約詮以辨有七種。有釋。七種與法安立理趣屬當道理。即名真如。此復七種。一流轉如謂一切行無先後性者。諸行流轉無始無終。故云諸行無先後性。辨此道理即名真如。二相真如。人法二種無我是相。相體真如名相真如。故下云八者了知相真如義故。有

補特伽羅無我相等。由畢竟空等為治。三了別如謂一切行唯是識性者。識體了別。了別識是諸法體相。名了別真如。四安立如謂苦諦者實苦。不可令樂即名真如。餘三諦亦爾。四諦并是安立。苦最在初得安立名。後三更施別號可知。下辨通局。於此七中流轉安立邪行三如。眾生等有。二無我如。唯識如。諸法等有。通諸法故。清淨如。三乘等有。以三乘斷惑同證擇滅。擇滅真如三乘同有。由正行真如。止觀平等。此即顯示四種平等。五建立義者謂器世界於中可得建立一切有情界等者。因器世界成受眾生名為建立。即眾生界是所建立。此中意取能建立器。故文說言謂一村田若百村田等。餘文可知五義中遍知事者。知諸法體。遍知義者即知差別之義。緣故者四緣。世故者三世。言遍知因者。當知即是能取前二菩提分法等者。泰云。四念住為一。四正斷及神足力覺道總作一。此二能取得菩提故言二。又解。三十七品緣前二境故言二。景云。前說無上菩提及二乘菩提。故云前二菩提也。得遍知果者謂貪恚癡斷毘奈耶者。貪等永調伏義。又貪等永斷諸沙門果者。擇滅斷德。及聲聞如來若共不共世出世德者。即有為道諦中道品名共。十力等名不共。於此覺了者。謂即於此滅道作證法中。諸解脫智既自覺了。為他開示覺了於他。名為覺了。知四義中。景云。一心執受義者。謂知自心於境所執取。如下文說。二領納義者。知彼三受領納之義。三知了別義者。知識了別義。泰云。即四念住境。如次為四義。知三義中。一文義者教。二義義者所詮。即有十種。一真實相者。即諸法真如。次四即四諦。六即彼真實相等品差別相者。即前五義一一各有品類差別。七所依能依相屬相者。義是所依名是能依相屬相。八者即遍知等障礙法相者。即四諦下惑。九即彼隨順法相者。即隨順彼四諦下惑諸行之相。十不遍知等及遍知等德。三界義者謂五種界。一器世界。即所住之處。二有情界。即能住有情。法界即是所說法門。謂蘊界處等。四調伏界。即滅諦涅槃。五調伏方便界者。即是道諦。又調伏界是聖道。調伏方便界是見道前方便。依此後釋。涅槃即入法界中收。第十三三慧門。中景云。聞所成慧依文比度。但如其說。未善文下意趣。未現證知。即非現量。但比量。但遠隨順涅槃解脫。未現領受解脫義利。思所成慧。亦依於文。不唯如說。亦善意趣。未現證知。勝前聞慧。名為轉順。雖勝聞慧。亦未現受解脫義利。修所成慧。亦依於文亦不依文。亦如其說亦不如說。據有漏修慧及後得智。緣理及事影像相起現前。故云能善意趣所知事同分三摩地所行影像。三慧中勝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 補特伽羅無我相等。由畢竟空等為治。三了別如謂一切行唯是識性者。識體了別。了別識是諸法體相。名了別真如。四安立如謂苦諦者實苦。不可令樂即名真如。餘三諦亦爾。四諦并是安立。苦最在初得安立名。後三更施別號可知。下辨通局。於此七中流轉安立邪行三如。眾生等有。二無我如。唯識如。諸法等有。通諸法故。清淨如。三乘等有。以三乘斷惑同證擇滅。擇滅真如三乘同有。由正行真如。止觀平等。此即顯示四種平等。五建立義者謂器世界於中可得建立一切有情界等者。因器世界成受眾生名為建立。即眾生界是所建立。此中意取能建立器。故文說言謂一村田若百村田等。餘文可知五義中遍知事者。知諸法體。遍知義者即知差別之義。緣故者四緣。世故者三世。言遍知因者。當知即是能取前二菩提分法等者。泰云。四念住為一。四正斷及神足力覺道總作一。此二能取得菩提故言二。又解。三十七品緣前二境故言二。景云。前說無上菩提及二乘菩提。故云前二菩提也。得遍知果者謂貪恚癡斷毘奈耶者。貪等永調伏義。又貪等永斷諸沙門果者。擇滅斷德。及聲聞如來若共不共世出世德者。即有為道諦中道品名共。十力等名不共。於此覺了者。謂即於此滅道作證法中。諸解脫智既自覺了。為他開示覺了於他。名為覺了。知四義中。景云。一心執受義者。謂知自心於境所執取。如下文說。二領納義者。知彼三受領納之義。三知了別義者。知識了別義。泰云。即四念住境。如次為四義。知三義中。一文義者教。二義義者所詮。即有十種。一真實相者。即諸法真如。次四即四諦。六即彼真實相等品差別相者。即前五義一一各有品類差別。七所依能依相屬相者。義是所依名是能依相屬相。八者即遍知等障礙法相者。即四諦下惑。九即彼隨順法相者。即隨順彼四諦下惑諸行之相。十不遍知等及遍知等德。三界義者謂五種界。一器世界。即所住之處。二有情界。即能住有情。法界即是所說法門。謂蘊界處等。四調伏界。即滅諦涅槃。五調伏方便界者。即是道諦。又調伏界是聖道。調伏方便界是見道前方便。依此後釋。涅槃即入法界中收。第十三三慧門。中景云。聞所成慧依文比度。但如其說。未善文下意趣。未現證知。即非現量。但比量。但遠隨順涅槃解脫。未現領受解脫義利。思所成慧。亦依於文。不唯如說。亦善意趣。未現證知。勝前聞慧。名為轉順。雖勝聞慧。亦未現受解脫義利。修所成慧。亦依於文亦不依文。亦如其說亦不如說。據有漏修慧及後得智。緣理及事影像相起現前。故云能善意趣所知事同分三摩地所行影像。三慧中勝

。名極順解脫。又能領受解脫義利。不同毘曇。聞慧依教。思慧或依教或離教。修慧一向離教。如三人學浮。一者近岸。二者或近或離。三者一向離岸。俱舍破云。思若依教不異聞慧。思若離教不異修慧。應云聞慧依教而不能思。思依教而能簡擇。備云。今此文中三慧能緣於教。然修慧緣發。據遠非近。第十四智見差別門。若緣理總法妙慧名智。若緣事別法妙慧名見。以隨事推求故得見名。第十五遣相方執門。於中有三。初明作意除相。次明真如無相。故無所遣。後釋通經文。初云。修止觀菩薩由何作意者。是第一問。由何作意而修止觀。言何等者。是第二問。二問彼所除何等法耶。云何除遣者。第三問。問能除遣作何觀行。下答。由緣真如作意。是答初問。由緣真如作意而修止觀言除遣法相及與義相者。第二問除遣何等。今答緣如修止觀時除遣法相及與義相。即除相分。此文即說正證知時不變影像似真如相。言若於其名等已下者。答第三問云何觀行除遣諸相。今答。先於地前。尋思如實種種推求。知名等假。今入見道證真如時。境智平等無分別行。不得名性不得名所依。唯識門中名依於識識是所依。故曰若於其名及名自性無所得時亦不彼所依之相如是除遣。言如於其名至亦爾者。此即就前五相知法謂知名知句知文等及十相知義。故今類況如於其名於句於文於一切義當知亦爾。言乃至於界至如是除遣者。於上文中初以五相知法。十種知義。復知五義。復知四義。復知三義。三義者。一是文義二是義義三是界義。界義即是器世界等五界故。地前菩薩作此五種界觀亦唯是識識為所依。故云乃至於界及界自性無所得時亦不觀彼所依之相如是除遣。次辨證如無相故無所遣。問意。無分別智正證真如此真如相可除遣不。答意。若正證時見有如相有所得者。即有所遣。而於所了真如義中都無有相亦無所得。當何所遣。此文即說證智無有相分。相分無故亦無見分。又解。有見無相。言我說了知至非此了達餘所能伏者。未證已前。取法義相。正證如時。伏前所取法義之相。非此正證了達如時。更有諸相為餘能伏。故言非此了達餘所能伏。下釋通經文。世尊乃至此說何等能觀察心者。問能觀體。依何真如而作是說者。問所觀如。下答。三慧是能觀察。依了別真如作如是說者。喻中既說清水淨鏡不撓泉池堪觀面像時。知合中若善修心堪觀真如者知是唯識了別真如。以唯識門一切境界皆是心影。初觀境唯識。後觀識如。名了別如。故云依了別真如作如是說。第十六依空遣相門。於中有二。初明十相空觀除遣後。辨總空性相。前中有三。初明十七空除遣十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。名極順解脫。又能領受解脫義利。不同毘曇。聞慧依教。思慧或依教或離教。修慧一向離教。如三人學浮。一者近岸。二者或近或離。三者一向離岸。俱舍破云。思若依教不異聞慧。思若離教不異修慧。應云聞慧依教而不能思。思依教而能簡擇。備云。今此文中三慧能緣於教。然修慧緣發。據遠非近。第十四智見差別門。若緣理總法妙慧名智。若緣事別法妙慧名見。以隨事推求故得見名。第十五遣相方執門。於中有三。初明作意除相。次明真如無相。故無所遣。後釋通經文。初云。修止觀菩薩由何作意者。是第一問。由何作意而修止觀。言何等者。是第二問。二問彼所除何等法耶。云何除遣者。第三問。問能除遣作何觀行。下答。由緣真如作意。是答初問。由緣真如作意而修止觀言除遣法相及與義相者。第二問除遣何等。今答緣如修止觀時除遣法相及與義相。即除相分。此文即說正證知時不變影像似真如相。言若於其名等已下者。答第三問云何觀行除遣諸相。今答。先於地前。尋思如實種種推求。知名等假。今入見道證真如時。境智平等無分別行。不得名性不得名所依。唯識門中名依於識識是所依。故曰若於其名及名自性無所得時亦不彼所依之相如是除遣。言如於其名至亦爾者。此即就前五相知法謂知名知句知文等及十相知義。故今類況如於其名於句於文於一切義當知亦爾。言乃至於界至如是除遣者。於上文中初以五相知法。十種知義。復知五義。復知四義。復知三義。三義者。一是文義二是義義三是界義。界義即是器世界等五界故。地前菩薩作此五種界觀亦唯是識識為所依。故云乃至於界及界自性無所得時亦不觀彼所依之相如是除遣。次辨證如無相故無所遣。問意。無分別智正證真如此真如相可除遣不。答意。若正證時見有如相有所得者。即有所遣。而於所了真如義中都無有相亦無所得。當何所遣。此文即說證智無有相分。相分無故亦無見分。又解。有見無相。言我說了知至非此了達餘所能伏者。未證已前。取法義相。正證如時。伏前所取法義之相。非此正證了達如時。更有諸相為餘能伏。故言非此了達餘所能伏。下釋通經文。世尊乃至此說何等能觀察心者。問能觀體。依何真如而作是說者。問所觀如。下答。三慧是能觀察。依了別真如作如是說者。喻中既說清水淨鏡不撓泉池堪觀面像時。知合中若善修心堪觀真如者知是唯識了別真如。以唯識門一切境界皆是心影。初觀境唯識。後觀識如。名了別如。故云依了別真如作如是說。第十六依空遣相門。於中有二。初明十相空觀除遣後。辨總空性相。前中有三。初明十七空除遣十

相。次明空所得果。後明空觀除相道理。初中先問後答。問中有幾種相難可除遣。是第一問。誰能除遣。是第二問。善男子有十種相者。答初問。空能除遣。答第二問。須知十相并是遍計所執。皆觀空除遣。一者執諸行義決定是有。即觀一切法空除遣。以所執法義收一切法故。觀一切法空除遣。二者苦等四諦并是安立。苦諦在初故標安立。此中舉如取安立苦。此有二執。一執苦有生滅住異性。此觀相空除遣。二執苦有相續隨轉。觀無先後空能正除遣。遍計所執本無。故無先後遣。三者由了知六根能取。即有顧戀執著內身。觀內空除遣。由執我有故起我慢。觀無所得空能正除遣。無我可得。云何起慢。四者如文可知。六者執有內安樂相。由內空遣。執外塵淨。由外空遣。執有男女承事資具相應。由本性空遣。亦可由性空。通遣內樂外淨等執。六者了知外器世界建立有情。即便執有十方無量之相。由大空遣。七者執彼四空以為解脫。以有為空遣。八者若執二無我相。以畢竟空除。若執唯識相。無性空治。若執依他為勝義相。由無性自性因性空治。若執圓成實為異勝義。此由勝義空治。執者如文。十者執有前九能治空性。即觀空空為治。謂觀能除空性亦空。次明空所得果。問意。除遣上說十種遍計所執相時。更除何等。復從何相而得解脫。答意。觀空除遣遍計所執十種相時。空觀心中仍有依他似空影像隨空心現。從此空觀入於證智。即除似空影像相分。相分既除。即從一切雜染相縛種子解脫。執解脫心亦皆遠離。故言被亦除遣。下明空觀除相道理。一一空觀皆除十相。而說初空治初相等者。就勝而說。此即相當近對治說。非不一一觀治一切相。喻況可知。自下辨總空性相。先問後答。答中先讚問許說。後上答問。景云。將迷依他圓成起遍計執。若悟依他及圓成實非所執法。知所執空。名總空性。泰云。別而言之。有十七空。總而言之。唯於依他及圓成實性相中畢竟遠離遍計所執相。及此都無所得。攝大乘中一切空盡。故名總空。若了此空已即有二利。一無失正行。二離增上慢。十七攝幾門。可知。第十八因果門。學地止觀。以淨尸羅及聞思正見以為其因。此是緣因。若止觀種子。以為正因。止觀果者。即以佛地善淨心慧以為其果。又無學聲聞及佛所有出世善法。皆是學在止觀之果。第十九作業門。謂能解脫相縛及麁重縛。麁重縛者。是諸煩惱見分種子。相縛即是煩惱相分種子。又現起相見。亦是二縛。第二十止觀障門。先辨五繫。後辨五蓋。前中顧戀身。顧戀財。是止障。於聖法不得隨欲。果觀障。樂相雜住。及小欲喜足。不樂多修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相。次明空所得果。後明空觀除相道理。初中先問後答。問中有幾種相難可除遣。是第一問。誰能除遣。是第二問。善男子有十種相者。答初問。空能除遣。答第二問。須知十相并是遍計所執。皆觀空除遣。一者執諸行義決定是有。即觀一切法空除遣。以所執法義收一切法故。觀一切法空除遣。二者苦等四諦并是安立。苦諦在初故標安立。此中舉如取安立苦。此有二執。一執苦有生滅住異性。此觀相空除遣。二執苦有相續隨轉。觀無先後空能正除遣。遍計所執本無。故無先後遣。三者由了知六根能取。即有顧戀執著內身。觀內空除遣。由執我有故起我慢。觀無所得空能正除遣。無我可得。云何起慢。四者如文可知。六者執有內安樂相。由內空遣。執外塵淨。由外空遣。執有男女承事資具相應。由本性空遣。亦可由性空。通遣內樂外淨等執。六者了知外器世界建立有情。即便執有十方無量之相。由大空遣。七者執彼四空以為解脫。以有為空遣。八者若執二無我相。以畢竟空除。若執唯識相。無性空治。若執依他為勝義相。由無性自性因性空治。若執圓成實為異勝義。此由勝義空治。執者如文。十者執有前九能治空性。即觀空空為治。謂觀能除空性亦空。次明空所得果。問意。除遣上說十種遍計所執相時。更除何等。復從何相而得解脫。答意。觀空除遣遍計所執十種相時。空觀心中仍有依他似空影像隨空心現。從此空觀入於證智。即除似空影像相分。相分既除。即從一切雜染相縛種子解脫。執解脫心亦皆遠離。故言被亦除遣。下明空觀除相道理。一一空觀皆除十相。而說初空治初相等者。就勝而說。此即相當近對治說。非不一一觀治一切相。喻況可知。自下辨總空性相。先問後答。答中先讚問許說。後上答問。景云。將迷依他圓成起遍計執。若悟依他及圓成實非所執法。知所執空。名總空性。泰云。別而言之。有十七空。總而言之。唯於依他及圓成實性相中畢竟遠離遍計所執相。及此都無所得。攝大乘中一切空盡。故名總空。若了此空已即有二利。一無失正行。二離增上慢。十七攝幾門。可知。第十八因果門。學地止觀。以淨尸羅及聞思正見以為其因。此是緣因。若止觀種子。以為正因。止觀果者。即以佛地善淨心慧以為其果。又無學聲聞及佛所有出世善法。皆是學在止觀之果。第十九作業門。謂能解脫相縛及麁重縛。麁重縛者。是諸煩惱見分種子。相縛即是煩惱相分種子。又現起相見。亦是二縛。第二十止觀障門。先辨五繫。後辨五蓋。前中顧戀身。顧戀財。是止障。於聖法不得隨欲。果觀障。樂相雜住。及小欲喜足。不樂多修。

俱障止觀。由第一故不能造修者。樂相雜住。由第二故所修加行不到究竟者。小欲喜足。蓋障如文。第二十二圓滿清淨門。前辨惛沈睡眠障觀。今言除遣惛沈睡眠心道滿者。因止發觀。止是因觀是果。舉離果障顯因圓滿。乃至所有掉舉惡作正善除遣名觀道滿者。此亦舉離因障顯果道滿。第二十三散動門。止觀現前。有五散動心法。一作意散動。謂諸菩薩捨於大乘。隨在二乘作意。二外散動。於外五欲所有尋思隨煩惱中者取尋思為體。及於外境縱心流散取散心王。三內心散動。謂已離欲人。由惛沈等乃至於定起愛味等。名內散動。四相散動。謂於內定中所現影像。作意思惟執內定外所取色相。名相散動。五麁重散動。謂計定中喜樂以為我所。計麁重身為我起慢。名麁重散動。第二十三治障門。初地除惡趣煩惱業生雜染障者。下七十八中辨二十三愚癡。一人法執。二惡趣雜染者。通煩惱業生。此中但有第二。地論云。凡夫我相障。但當初一。第二地治微細誤執現行障。下明二地有二愚癡。一微細誤執愚。二種種業趣愚癡者。此見三業三行差別愚。此中但有初一。地論云。邪行於眾身等障。即當第二。三地治欲貪障。下說三地有二愚癡。一欲貪障定。二圓滿聞持陀羅尼愚癡。此中但有初一。地論云。闇相。當欲貪。聞思修等法忘障。即當第二。四地治定愛及法愛障者。三地求法投火坑等。故有法愛。總當下說二種。故下論云四地有二愚。一等持愛。二者法愛。地論云。解法慢障。總不當二。愛慢異故。又可由得勝定及解法故生慢。定是行法及持教法生慢。總名解脫法慢障。五地治生死涅槃一向背趣障。與下二同。此中合一。下開背趣為二。地論云。身淨我慢障。以心道品淨身持之生慢故。於生死背於涅槃向。與此大同。六地治相多現行障。五地中斷背趣二愚。今六地斷多厭背心。以觀十二緣相多現行。故斷相多現行障。下云六地有二愚。現前觀察諸行流轉愚癡者。五地不能現觀緣起名愚。二相多現行愚癡。五地雖斷背趣。而厭背相心多現行。此中當第二。地論云。微煩惱習障者。總當二種。形前名微。七地治細相現行障者。七地所斷仍見微細生滅。名細相現行障。下論七地有二愚者。一微細相現行。即當此說。二無相作功用愚癡。七地於無相雖有功用。而長入真觀。六地不能障於七地。故七地中斷無相作功用愚。地論云。細相習障。亦當初一。八地治於無相功用及於有相不得自在障。下云八地有二愚癡。八地於無相無功用。於俗相中利他有功自利無功。七地不同障八地。八地中斷一於無相作功用。二於相自在愚。彼與此中開合為異。地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱障止觀。由第一故不能造修者。樂相雜住。由第二故所修加行不到究竟者。小欲喜足。蓋障如文。第二十二圓滿清淨門。前辨惛沈睡眠障觀。今言除遣惛沈睡眠心道滿者。因止發觀。止是因觀是果。舉離果障顯因圓滿。乃至所有掉舉惡作正善除遣名觀道滿者。此亦舉離因障顯果道滿。第二十三散動門。止觀現前。有五散動心法。一作意散動。謂諸菩薩捨於大乘。隨在二乘作意。二外散動。於外五欲所有尋思隨煩惱中者取尋思為體。及於外境縱心流散取散心王。三內心散動。謂已離欲人。由惛沈等乃至於定起愛味等。名內散動。四相散動。謂於內定中所現影像。作意思惟執內定外所取色相。名相散動。五麁重散動。謂計定中喜樂以為我所。計麁重身為我起慢。名麁重散動。第二十三治障門。初地除惡趣煩惱業生雜染障者。下七十八中辨二十三愚癡。一人法執。二惡趣雜染者。通煩惱業生。此中但有第二。地論云。凡夫我相障。但當初一。第二地治微細誤執現行障。下明二地有二愚癡。一微細誤執愚。二種種業趣愚癡者。此見三業三行差別愚。此中但有初一。地論云。邪行於眾身等障。即當第二。三地治欲貪障。下說三地有二愚癡。一欲貪障定。二圓滿聞持陀羅尼愚癡。此中但有初一。地論云。闇相。當欲貪。聞思修等法忘障。即當第二。四地治定愛及法愛障者。三地求法投火坑等。故有法愛。總當下說二種。故下論云四地有二愚。一等持愛。二者法愛。地論云。解法慢障。總不當二。愛慢異故。又可由得勝定及解法故生慢。定是行法及持教法生慢。總名解脫法慢障。五地治生死涅槃一向背趣障。與下二同。此中合一。下開背趣為二。地論云。身淨我慢障。以心道品淨身持之生慢故。於生死背於涅槃向。與此大同。六地治相多現行障。五地中斷背趣二愚。今六地斷多厭背心。以觀十二緣相多現行。故斷相多現行障。下云六地有二愚。現前觀察諸行流轉愚癡者。五地不能現觀緣起名愚。二相多現行愚癡。五地雖斷背趣。而厭背相心多現行。此中當第二。地論云。微煩惱習障者。總當二種。形前名微。七地治細相現行障者。七地所斷仍見微細生滅。名細相現行障。下論七地有二愚者。一微細相現行。即當此說。二無相作功用愚癡。七地於無相雖有功用。而長入真觀。六地不能障於七地。故七地中斷無相作功用愚。地論云。細相習障。亦當初一。八地治於無相功用及於有相不得自在障。下云八地有二愚癡。八地於無相無功用。於俗相中利他有功自利無功。七地不同障八地。八地中斷一於無相作功用。二於相自在愚。彼與此中開合為異。地

論云。於無相有行障。但當初一。九地治於一切種善巧言詞不得自在障。下云九地有二愚癡。一於無量說法無量法句文字後後慧辨陀羅尼自在愚。二辨才自在愚。彼與此中開合為異。地論云。不能善利益眾生障。十地治不得圓滿法身證得障。下論云。十地有二愚癡。一大神通愚癡。二悟入微細祕密愚癡。彼與此中亦開合為異。地論云。十於諸法中不得自在障。亦與此同。於如來地對治微細最極微細煩惱及所知障者。此二并是非想下下品斷二障之法故。欲知著是煩惱障。礙是所知障。此文明證。由能永害如是障故究竟證得無著無礙一切知見等者。下論云如來地有二愚癡。一於一切所知境極微細著愚癡。亦是非想煩惱下品。二極微細礙愚癡。亦是非想所知下品。故與彼同。開合為異。地論雖不說有第十一障。然於第十於諸法中不得自在障。即收佛微細著及微細礙。以於第十障中就最細者義說障佛。論實還是金剛心斷。然於此義有其兩解。一云依舊攝論於斷初地障入於初。餘地例爾。又若本業經云。過第十地有等覺地住。於一萬三千劫中學此。即住等覺住斷佛地障始入妙覺。一云依此十一障文等說智亦斷自障。第二十四修證菩提門。言若諸菩薩已得止觀依七真如乃至內正思惟等者。地前加行位中。隨詮觀察七種真如。善審善思安立七種真如。如性中內正思惟。由思惟故。一切細相皆能棄捨。謂隨諸心影像相分。既息諸心亦即棄捨隨心諸相。泰云。此中七如。非圓成實。又解。舊人依中邊論云。七種真如皆是真如。而言苦諦真如。苦諦者從能詮得名。言心所執受領納了別染淨相者。即四念住也。苦有變異無變異相者。苦苦壞苦名領有變異。行苦名無變異。又解變異是苦相。無變異是苦。無實性也。有為異相者。色心等異故。同相者苦無常等同故。或知一切是一切已有一切相者。知一切法既是一切即有一切相也。彼既多住如是行故。善修治心。於七真如有七各別自內所證通達智生名為見道者。由於七如各別自證為方便。故後入想觀。觀諸如通達智生名為見道。即入初地也。由得此故名入菩薩正性離生。是入位過。生如來家者。此明家過。又能受用此地勝德。是餘六過。彼於先無時由得止觀故已得二種所緣謂有分別影像所緣及無分別影像所緣者。此文自判二種影像是彼地前止觀所緣。彼於今時得見道故更證得事邊際所緣者。此相明見修證第三所緣。今時且說見道所緣。即說真如名事邊。以彼真如遍諸諦法名諦邊際。此文即說證智緣如不變影像。若變似彼真如影像。即是無分別影像所收。云何判二影像所緣是地前耶。又見道所緣云何但名事邊際 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云。於無相有行障。但當初一。九地治於一切種善巧言詞不得自在障。下云九地有二愚癡。一於無量說法無量法句文字後後慧辨陀羅尼自在愚。二辨才自在愚。彼與此中開合為異。地論云。不能善利益眾生障。十地治不得圓滿法身證得障。下論云。十地有二愚癡。一大神通愚癡。二悟入微細祕密愚癡。彼與此中亦開合為異。地論云。十於諸法中不得自在障。亦與此同。於如來地對治微細最極微細煩惱及所知障者。此二并是非想下下品斷二障之法故。欲知著是煩惱障。礙是所知障。此文明證。由能永害如是障故究竟證得無著無礙一切知見等者。下論云如來地有二愚癡。一於一切所知境極微細著愚癡。亦是非想煩惱下品。二極微細礙愚癡。亦是非想所知下品。故與彼同。開合為異。地論雖不說有第十一障。然於第十於諸法中不得自在障。即收佛微細著及微細礙。以於第十障中就最細者義說障佛。論實還是金剛心斷。然於此義有其兩解。一云依舊攝論於斷初地障入於初。餘地例爾。又若本業經云。過第十地有等覺地住。於一萬三千劫中學此。即住等覺住斷佛地障始入妙覺。一云依此十一障文等說智亦斷自障。第二十四修證菩提門。言若諸菩薩已得止觀依七真如乃至內正思惟等者。地前加行位中。隨詮觀察七種真如。善審善思安立七種真如。如性中內正思惟。由思惟故。一切細相皆能棄捨。謂隨諸心影像相分。既息諸心亦即棄捨隨心諸相。泰云。此中七如。非圓成實。又解。舊人依中邊論云。七種真如皆是真如。而言苦諦真如。苦諦者從能詮得名。言心所執受領納了別染淨相者。即四念住也。苦有變異無變異相者。苦苦壞苦名領有變異。行苦名無變異。又解變異是苦相。無變異是苦。無實性也。有為異相者。色心等異故。同相者苦無常等同故。或知一切是一切已有一切相者。知一切法既是一切即有一切相也。彼既多住如是行故。善修治心。於七真如有七各別自內所證通達智生名為見道者。由於七如各別自證為方便。故後入想觀。觀諸如通達智生名為見道。即入初地也。由得此故名入菩薩正性離生。是入位過。生如來家者。此明家過。又能受用此地勝德。是餘六過。彼於先無時由得止觀故已得二種所緣謂有分別影像所緣及無分別影像所緣者。此文自判二種影像是彼地前止觀所緣。彼於今時得見道故更證得事邊際所緣者。此相明見修證第三所緣。今時且說見道所緣。即說真如名事邊。以彼真如遍諸諦法名諦邊際。此文即說證智緣如不變影像。若變似彼真如影像。即是無分別影像所收。云何判二影像所緣是地前耶。又見道所緣云何但名事邊際

耶。復於後後一切地中進修修道即於如是三種所緣作意思惟者。此明修道智緣事邊際。後智緣變二種影像。故言修道於三所緣作意思惟。自下喻說。以其細楔出於麁楔。以勝道捨於劣道。漸漸除遣相及麁重。乃至證得阿耨菩提。此名證得無上等正覺。又得所作成滿所緣者。即判此境在於佛地。佛地所作皆悉成滿智境故。名所作成滿所緣。所緣何法。不離前三。如來證理所有止觀緣諦邊際境。如來緣諦所有止觀是二影像。此三為佛止觀所緣。總名所作成滿所緣。第二十五引發威德門。菩薩善知六處。便能引發廣大威德。一善知心生者。謂如實知十六種漏無漏心生起差別。一者不可覺知者。賴耶行相難知。堅住相續。名堅住。器識生生者。能變能緣外器世界。謂阿陀那識者。此云執持。執持根大及諸法種子。二者種種行相所緣識生謂頓取一切色等境界分別意識者。即是第六意識隨作一種行解。頓取諸法。故言種種行相。頓取色等及頓取內外境界覺受者。自識頓取內外觸境而生覺受。或頓一念現入多定見多佛土見多如來分別意識者。此據大地菩薩後智在定見多佛等。非正證智故名分別。三四小大相所緣識生謂欲色繫識者。據緣二界內身。故有小大。次三心緣四無色。八者無相識生謂出世識者。謂無漏識無七種相。名無相識及緣滅識者。通漏無漏心。緣無相境。名無相識。又解及緣滅定識也。有本作減字。應是錯書。次有五心據三受俱行識。後有三心明染淨無記識。餘文可解。第二十六涅槃受門。如文說無餘依中二受永滅。一者所依麁重受者。內六根生受名所依。體是有漏。由有煩惱麁重不調柔性之所隨逐名麁重故。名所依麁重受。二者彼果境界受者。謂外五麁由內五根勢力引生即是內根之果。是故說名彼境界受。依彼生故名彼果境界受。道理此二受體未必有別。但約根境以分二受。所依麁重受中有四。一有色所依。即五識受。二無色所依。即意識受。即是身心二受。三者果已成滿麁重受。謂現在受。四者果未成滿受。謂未來因受。即是業煩惱是未來受因。名為因受。彼果境界受亦有四種。一者依持受。謂器世界是依持法。緣之生受名依持受。二者資具受可知。三者受用受。即二受受用器世界及以資具。名受用受。四顧戀受。顧戀財物之受。下約有餘無餘涅槃界中滅受多小。景云。謂於有餘依涅槃界中果未成滿受一切已滅者。業煩惱體金剛心時已斷除訖。方得有餘。領彼對治明觸生受者。領受盡無生智相應受。是明觸生受。領受共有者。領受共有器世界受。即依持受。略不言領資具受用受。唯除顧戀。與貪相應故。或復彼果已成滿受者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耶。復於後後一切地中進修修道即於如是三種所緣作意思惟者。此明修道智緣事邊際。後智緣變二種影像。故言修道於三所緣作意思惟。自下喻說。以其細楔出於麁楔。以勝道捨於劣道。漸漸除遣相及麁重。乃至證得阿耨菩提。此名證得無上等正覺。又得所作成滿所緣者。即判此境在於佛地。佛地所作皆悉成滿智境故。名所作成滿所緣。所緣何法。不離前三。如來證理所有止觀緣諦邊際境。如來緣諦所有止觀是二影像。此三為佛止觀所緣。總名所作成滿所緣。第二十五引發威德門。菩薩善知六處。便能引發廣大威德。一善知心生者。謂如實知十六種漏無漏心生起差別。一者不可覺知者。賴耶行相難知。堅住相續。名堅住。器識生生者。能變能緣外器世界。謂阿陀那識者。此云執持。執持根大及諸法種子。二者種種行相所緣識生謂頓取一切色等境界分別意識者。即是第六意識隨作一種行解。頓取諸法。故言種種行相。頓取色等及頓取內外境界覺受者。自識頓取內外觸境而生覺受。或頓一念現入多定見多佛土見多如來分別意識者。此據大地菩薩後智在定見多佛等。非正證智故名分別。三四小大相所緣識生謂欲色繫識者。據緣二界內身。故有小大。次三心緣四無色。八者無相識生謂出世識者。謂無漏識無七種相。名無相識及緣滅識者。通漏無漏心。緣無相境。名無相識。又解及緣滅定識也。有本作減字。應是錯書。次有五心據三受俱行識。後有三心明染淨無記識。餘文可解。第二十六涅槃受門。如文說無餘依中二受永滅。一者所依麁重受者。內六根生受名所依。體是有漏。由有煩惱麁重不調柔性之所隨逐名麁重故。名所依麁重受。二者彼果境界受者。謂外五麁由內五根勢力引生即是內根之果。是故說名彼境界受。依彼生故名彼果境界受。道理此二受體未必有別。但約根境以分二受。所依麁重受中有四。一有色所依。即五識受。二無色所依。即意識受。即是身心二受。三者果已成滿麁重受。謂現在受。四者果未成滿受。謂未來因受。即是業煩惱是未來受因。名為因受。彼果境界受亦有四種。一者依持受。謂器世界是依持法。緣之生受名依持受。二者資具受可知。三者受用受。即二受受用器世界及以資具。名受用受。四顧戀受。顧戀財物之受。下約有餘無餘涅槃界中滅受多小。景云。謂於有餘依涅槃界中果未成滿受一切已滅者。業煩惱體金剛心時已斷除訖。方得有餘。領彼對治明觸生受者。領受盡無生智相應受。是明觸生受。領受共有者。領受共有器世界受。即依持受。略不言領資具受用受。唯除顧戀。與貪相應故。或復彼果已成滿受者。

由已成滿受中通有有麁重無麁重。今無學身中但有無麁重受。故言或也。略不言領有色所依受無色所依受。以無學猶起故。第二文解。又二種受一切已滅。謂所依麁重受報。彼果境界受。皆已除斷。唯現領受明觸生受。此據漏盡所有諸受皆名明觸所生之受。於無餘依涅槃界中般涅槃時此亦未滅者。隨前二說有餘依中所有諸受。今入無餘多小皆滅如前應知。泰云。於有餘依中。未來報不受。未來因亦捨。如聖人生無色界已不成就眼根種子。又如無學將命終時不成就十八界種子。唯彼人領彼能治無漏明觸。自餘六受通凡及聖。故云共有。無學人亦領受餘六共有受。如根惡業所受。或時唯無學人受。故云或。於此文中西方二釋。第一釋。前滅定前。但滅一受。餘七不滅。今據將入無餘時。於滅定中命終。故在滅定時六識八受皆滅。第二釋。前據麁重所隨故名共有。但滅其一。後據無學而無漏。故唯有明受。八受滅。釋名為無漏。前八種受一向有漏。故云一切已滅。然癈未就本。故云一種。一釋入無餘滅時。滅餘八受。而言有無漏受者。是入定近方便故。且不論滅。上來二十六門問答廣辨訖。自下世尊述讚勸學。如文可知。頌中有五。初一頌。明有違順即招得失。第二頌中。教修無相自利之行。第三頌中。教修無相利他之行。第四頌中。明染心說法唐捐其功。第五頌中。勸捨戲論修學瑜伽。下明請立經名。時眾獲益。就聲聞益中釋論二解。或一音各得解。或聞此教中人無我理故得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由已成滿受中通有有麁重無麁重。今無學身中但有無麁重受。故言或也。略不言領有色所依受無色所依受。以無學猶起故。第二文解。又二種受一切已滅。謂所依麁重受報。彼果境界受。皆已除斷。唯現領受明觸生受。此據漏盡所有諸受皆名明觸所生之受。於無餘依涅槃界中般涅槃時此亦未滅者。隨前二說有餘依中所有諸受。今入無餘多小皆滅如前應知。泰云。於有餘依中。未來報不受。未來因亦捨。如聖人生無色界已不成就眼根種子。又如無學將命終時不成就十八界種子。唯彼人領彼能治無漏明觸。自餘六受通凡及聖。故云共有。無學人亦領受餘六共有受。如根惡業所受。或時唯無學人受。故云或。於此文中西方二釋。第一釋。前滅定前。但滅一受。餘七不滅。今據將入無餘時。於滅定中命終。故在滅定時六識八受皆滅。第二釋。前據麁重所隨故名共有。但滅其一。後據無學而無漏。故唯有明受。八受滅。釋名為無漏。前八種受一向有漏。故云一切已滅。然癈未就本。故云一種。一釋入無餘滅時。滅餘八受。而言有無漏受者。是入定近方便故。且不論滅。上來二十六門問答廣辨訖。自下世尊述讚勸學。如文可知。頌中有五。初一頌。明有違順即招得失。第二頌中。教修無相自利之行。第三頌中。教修無相利他之行。第四頌中。明染心說法唐捐其功。第五頌中。勸捨戲論修學瑜伽。下明請立經名。時眾獲益。就聲聞益中釋論二解。或一音各得解。或聞此教中人無我理故得解脫。