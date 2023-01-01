瑜伽論記卷第三(之上)(論本第九至第十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽論記卷第三(之上)(論本第九至第十)

釋遁倫集撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋遁倫集撰

論本卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論本卷第九

九門辨業中第五業門。不說士用果者。離三果外無別增相故。與異熟果中。唯言於那落迦受異熟果。對法第七及因果經云於傍生餓鬼那落迦受異熟者。彼據下中上三品殺業所受異熟。此唯據上品唯言地獄。等流果中。壽量短促等十句如次配十惡業道也。果似於因名等流果。壽量短促實增上果假名等流。邪見等流增益癡者。對法論說。諸邪見者癡增上故。成業道者唯增上故。問若爾何故業道稱邪見得果號癡增。答癡增始邪見邪見必癡增。邪見必有癡有癡未必有邪見。業道舉能依言邪見不說癡。得果說所依言癡不說於邪見。二門影略說。令知業道唯邪見癡通於鈍行故不稱業道。增上果中。此依一物以辨十果。對法依眾事以辨十果。故一一不同義各別也。此有十句亦依業道次第別配。不便宜者不順人心。景補闕云。依婆沙有二說。一云。方便業感人中短命因。根本業生於惡道。二云。持刀欲殺人時。令他面色無有光澤。令減外具無有光澤。令他受苦邊生惡道受苦。斷他命根不相續邊後於人中受於短命。今依瑜伽釋云。如行殺時。令他受苦面無光澤斷他命根總牽惡趣。此業餘勢後生人中障滅命業令命根促名等流果。與現法果者。則前三果由善不善現在牽生。八欲解中。四善四不善相對以明則成四對。初對緣身財。次對悲田。次對欲田。後對恩田。五無間業中第六十說。一是虛誑語。謂破僧四是身業。於中三為殺生。一是殺生加行謂出佛身血。隨應則以身語二業而為自性。別解破僧義略有十一條。一僧破。則以所破僧身不相應中不和合為性。無覆無記依異熟識於法輪等不和合故。能破體者。謂如上說是虛誑語從果為名。二是比丘非在俗。三見行非愛行。四淨行非犯戒。言不威肅故。五破異處。非佛前。以諸如來難輕逼故。六破愚夫非聖者。七忍異師聖道時。謂五法是道八正非道。八必不經宿。破法輪僧能障聖道輪。壞僧和合故。九破法輪唯此州有佛故。破羯磨通三州有教故。十破法輪。極少九人。所破分二部。能破為一故。破羯磨極少八人。分二部故。多亦不遮。十一初成道。後將入涅槃。及戒皰未起時。未立止觀第一雙時。佛滅後時。未結戒時。於此六位無破法輪。除此餘時方可破僧。俱舍頌言。初後皰雙前。佛滅未結戒。於如是六位。無破法輪僧。薩婆多師說。佛有宿業怨對故有。大乘示現。此五逆中害父母壞恩田故。餘三皆是壞德田故。由此成逆。三乘通故。薩遮尼犍子經所說五逆與此不同。唯大乘有。對機別故亦不相違。此五逆中破僧最重。壞功德法身故。障人天解脫道故。入聖得果離染漏盡皆悉備遮。乃至大千法輪不轉天人龍等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九門辨業中第五業門。不說士用果者。離三果外無別增相故。與異熟果中。唯言於那落迦受異熟果。對法第七及因果經云於傍生餓鬼那落迦受異熟者。彼據下中上三品殺業所受異熟。此唯據上品唯言地獄。等流果中。壽量短促等十句如次配十惡業道也。果似於因名等流果。壽量短促實增上果假名等流。邪見等流增益癡者。對法論說。諸邪見者癡增上故。成業道者唯增上故。問若爾何故業道稱邪見得果號癡增。答癡增始邪見邪見必癡增。邪見必有癡有癡未必有邪見。業道舉能依言邪見不說癡。得果說所依言癡不說於邪見。二門影略說。令知業道唯邪見癡通於鈍行故不稱業道。增上果中。此依一物以辨十果。對法依眾事以辨十果。故一一不同義各別也。此有十句亦依業道次第別配。不便宜者不順人心。景補闕云。依婆沙有二說。一云。方便業感人中短命因。根本業生於惡道。二云。持刀欲殺人時。令他面色無有光澤。令減外具無有光澤。令他受苦邊生惡道受苦。斷他命根不相續邊後於人中受於短命。今依瑜伽釋云。如行殺時。令他受苦面無光澤斷他命根總牽惡趣。此業餘勢後生人中障滅命業令命根促名等流果。與現法果者。則前三果由善不善現在牽生。八欲解中。四善四不善相對以明則成四對。初對緣身財。次對悲田。次對欲田。後對恩田。五無間業中第六十說。一是虛誑語。謂破僧四是身業。於中三為殺生。一是殺生加行謂出佛身血。隨應則以身語二業而為自性。別解破僧義略有十一條。一僧破。則以所破僧身不相應中不和合為性。無覆無記依異熟識於法輪等不和合故。能破體者。謂如上說是虛誑語從果為名。二是比丘非在俗。三見行非愛行。四淨行非犯戒。言不威肅故。五破異處。非佛前。以諸如來難輕逼故。六破愚夫非聖者。七忍異師聖道時。謂五法是道八正非道。八必不經宿。破法輪僧能障聖道輪。壞僧和合故。九破法輪唯此州有佛故。破羯磨通三州有教故。十破法輪。極少九人。所破分二部。能破為一故。破羯磨極少八人。分二部故。多亦不遮。十一初成道。後將入涅槃。及戒皰未起時。未立止觀第一雙時。佛滅後時。未結戒時。於此六位無破法輪。除此餘時方可破僧。俱舍頌言。初後皰雙前。佛滅未結戒。於如是六位。無破法輪僧。薩婆多師說。佛有宿業怨對故有。大乘示現。此五逆中害父母壞恩田故。餘三皆是壞德田故。由此成逆。三乘通故。薩遮尼犍子經所說五逆與此不同。唯大乘有。對機別故亦不相違。此五逆中破僧最重。壞功德法身故。障人天解脫道故。入聖得果離染漏盡皆悉備遮。乃至大千法輪不轉天人龍等

身心亂故。定招無間一劫大罪。次出佛身血。次殺阿羅漢。次母。次父。後後漸輕。諸廣義門皆如俱舍第十八說。無間業同分者。謂無間業同類之罪。基云。污阿羅漢尼及母。是害母類。打最後有菩薩。是殺父類。或於天廟等行殺。或於委重所損害。或於貧苦田施無畏已返逼惱。是殺阿羅漢類。劫奪僧門。是破僧類。破壞靈廟等。是出佛身血。或總稱類不須別配。今解。染無學尼是殺阿羅漢類。染母是殺母類。打最後有菩薩及破壞靈廟是出佛血類。劫奪僧門是破僧類。餘是殺父等類。言劫奪僧門者。景云。僧常住僧物。由有此物僧門聚集布薩說戒。由奪此物不得和合。猶是如他欲與僧物自迴入己。備泰及基解大同之。但基云。僧門者因僧所由諸所有事。泰云。既入僧門而劫奪等少少有異。問依對法第八及此論下文。皆論五無間業一向生受。云何此中說有現受。景云。五無間業據定處為論。諸經論中多言生受。理實通有現生後受。如造多逆則於現身且受輕苦。於次生身受其重苦。業勢未盡於地獄中死還生地獄義當後報。故對法論第八中說。如彼經云。由無間業於地獄中數數死生受大苦異熟。後補闕云。其逆業亦得現果。以苦輕故。故不得言。從初就位名作現受從重為首但言生受。基又解云。此據行逆罪故現被殺等故名現法受。彼依次生墮無間等名順生受。亦不相違。問順現受業不感總果。豈五無間業受別果耶。答由加行業受現別果。由根本業受當總果。非由一業現後俱受。從初為名名現法受。則非五無間不招總果。則由此義對法論說造眾多無間業者。所感苦具眾多猛利頓受眾苦。訶怨心經云。由無間業於那落迦中數數死生受大苦異熟。般若法華等經亦言。由謗經故從一地獄生一地獄從初為名皆順生受。此亦如是。問殺獨覺何故非逆。答少故不說。即殺阿羅漢類收。若依地藏菩薩經說。殺辟支佛不成逆罪。以彼無有說法利物故。問何故謗法不說為逆耶。解云。謗法太重超於逆類故不立也。或且對人說逆故。此約謗大法說。若依薩遮尼犍子經說五逆者。謗三乘法為第二逆也。供養慈定等得現法果者。依初生位。謂如初出慈定無諍滅定。得預流及阿羅漢果亦爾。非久出後不說獨覺。少故略之。其實亦得。一來不還非初得聖故不說。問何故但說慈定不說悲喜定捨定等耶。答喜捨劣故。悲通散故。於與世間出世間樂慈等勝故。無諍等亦爾。內證真無諍。外息諸煩惱。勝願智等。故不說餘。於學無學僧所者。對法說。佛為上首僧。謂對佛前諸所有僧或是佛弟子凡聖學無學僧名佛為上首僧。此言僧故非是別人。與增上果者謂亦由受現法果業者。謂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心亂故。定招無間一劫大罪。次出佛身血。次殺阿羅漢。次母。次父。後後漸輕。諸廣義門皆如俱舍第十八說。無間業同分者。謂無間業同類之罪。基云。污阿羅漢尼及母。是害母類。打最後有菩薩。是殺父類。或於天廟等行殺。或於委重所損害。或於貧苦田施無畏已返逼惱。是殺阿羅漢類。劫奪僧門。是破僧類。破壞靈廟等。是出佛身血。或總稱類不須別配。今解。染無學尼是殺阿羅漢類。染母是殺母類。打最後有菩薩及破壞靈廟是出佛血類。劫奪僧門是破僧類。餘是殺父等類。言劫奪僧門者。景云。僧常住僧物。由有此物僧門聚集布薩說戒。由奪此物不得和合。猶是如他欲與僧物自迴入己。備泰及基解大同之。但基云。僧門者因僧所由諸所有事。泰云。既入僧門而劫奪等少少有異。問依對法第八及此論下文。皆論五無間業一向生受。云何此中說有現受。景云。五無間業據定處為論。諸經論中多言生受。理實通有現生後受。如造多逆則於現身且受輕苦。於次生身受其重苦。業勢未盡於地獄中死還生地獄義當後報。故對法論第八中說。如彼經云。由無間業於地獄中數數死生受大苦異熟。後補闕云。其逆業亦得現果。以苦輕故。故不得言。從初就位名作現受從重為首但言生受。基又解云。此據行逆罪故現被殺等故名現法受。彼依次生墮無間等名順生受。亦不相違。問順現受業不感總果。豈五無間業受別果耶。答由加行業受現別果。由根本業受當總果。非由一業現後俱受。從初為名名現法受。則非五無間不招總果。則由此義對法論說造眾多無間業者。所感苦具眾多猛利頓受眾苦。訶怨心經云。由無間業於那落迦中數數死生受大苦異熟。般若法華等經亦言。由謗經故從一地獄生一地獄從初為名皆順生受。此亦如是。問殺獨覺何故非逆。答少故不說。即殺阿羅漢類收。若依地藏菩薩經說。殺辟支佛不成逆罪。以彼無有說法利物故。問何故謗法不說為逆耶。解云。謗法太重超於逆類故不立也。或且對人說逆故。此約謗大法說。若依薩遮尼犍子經說五逆者。謗三乘法為第二逆也。供養慈定等得現法果者。依初生位。謂如初出慈定無諍滅定。得預流及阿羅漢果亦爾。非久出後不說獨覺。少故略之。其實亦得。一來不還非初得聖故不說。問何故但說慈定不說悲喜定捨定等耶。答喜捨劣故。悲通散故。於與世間出世間樂慈等勝故。無諍等亦爾。內證真無諍。外息諸煩惱。勝願智等。故不說餘。於學無學僧所者。對法說。佛為上首僧。謂對佛前諸所有僧或是佛弟子凡聖學無學僧名佛為上首僧。此言僧故非是別人。與增上果者謂亦由受現法果業者。謂

不但由他。亦由自現業見佛供養等。業天者。世人多以善惡由天。理實由業。說業名天。損益門有八者。初七則是身三語四如次配之。八合是意三業道。亦可前亦則前六種。第七第八諸業共引。第六業增上中有六。前四通於善惡。第五不善。第六唯善。初一利相。第二勤相。第三自性中。初語四校量。次身三。後意三總校三業。別量十業業道中。先色後心。色中先重後輕。意業道中先輕後重。作法不同亦無過失。然三罰業意業最重。五僻見邪見重。五無間業破僧重。所望別故。今此明業不望無間。故語業輕理無過失。第七業顛倒中。殺生相似同分罪者。加行業道似根本故。執受顛倒但言乃至綺語不說意三業道者。身語七支通戒性故。共所知故。色易執故。第八業差別中有二。初列四位業名。後隨別釋。列位有四。一有五種二門。二有十種三門。三有一種四門。四有一種五門。作業者謂若思業若思已所起身語業者。審決定思名思業。發動勝思名思已所起身語業。或發動思名思業。此思所起身語二業名思已所起身語業。此解與對法同。彼云。思業云何。謂福非福不動業。思已業云何。謂身語意業。三藏解云。前是方便思業。後是根本三業。不作業者。景云。謂卒爾心起意思業。非是為起身語前方便思故。無所起根本身語二業。備述兩釋。一云。分別心所造業名作業。任運心所作業名不作業。一云。惺悟心所造業名作業。迷亂心所作業名不作業。又解。作業通加行根本業道表無表業未滅未捨名作業。即二業種子加行根本。表無表業已滅已捨名不作業。不成就故。無勝作用故。基云。加行根本諸表業名作業。有起作故。諸無表業名不作業。無起作故。此通三乘表無表業故不說意。增長不增長業中。八自性無記業者。基師解云。謂善不善非業道攝。中下品性。非三性中無記性也。自體不增名無記故。或三性中無記之業。九悔所損業者。八十九說。諸作不增長業。若無追悔不修對治可當受果名增長業。若追悔等名不增長。或先增長業由追悔等如未生怨名不增長。不追悔等名增長業。第六十說。依未解脫者建立定受業故。解脫者起道伏斷。對法論說。有五種故思造業。一他所教勅。二他所勸請。三無所了知。四根本執著。謂三毒蔽心猛利執著所起諸業。五顛倒分別。謂勝無罪所行惡業。於此五中根本執著顛倒分別若作若增長非不受異熟重故。餘三雖作而不增長不必受異熟輕故。彼論釋。作者謂起造諸業令其現行。增長者謂令習氣增益。故思業者謂故思已若作業若增長業等者。此中故作或增長名故思業。非故作或增長名不故思業。對法論說故思業 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不但由他。亦由自現業見佛供養等。業天者。世人多以善惡由天。理實由業。說業名天。損益門有八者。初七則是身三語四如次配之。八合是意三業道。亦可前亦則前六種。第七第八諸業共引。第六業增上中有六。前四通於善惡。第五不善。第六唯善。初一利相。第二勤相。第三自性中。初語四校量。次身三。後意三總校三業。別量十業業道中。先色後心。色中先重後輕。意業道中先輕後重。作法不同亦無過失。然三罰業意業最重。五僻見邪見重。五無間業破僧重。所望別故。今此明業不望無間。故語業輕理無過失。第七業顛倒中。殺生相似同分罪者。加行業道似根本故。執受顛倒但言乃至綺語不說意三業道者。身語七支通戒性故。共所知故。色易執故。第八業差別中有二。初列四位業名。後隨別釋。列位有四。一有五種二門。二有十種三門。三有一種四門。四有一種五門。作業者謂若思業若思已所起身語業者。審決定思名思業。發動勝思名思已所起身語業。或發動思名思業。此思所起身語二業名思已所起身語業。此解與對法同。彼云。思業云何。謂福非福不動業。思已業云何。謂身語意業。三藏解云。前是方便思業。後是根本三業。不作業者。景云。謂卒爾心起意思業。非是為起身語前方便思故。無所起根本身語二業。備述兩釋。一云。分別心所造業名作業。任運心所作業名不作業。一云。惺悟心所造業名作業。迷亂心所作業名不作業。又解。作業通加行根本業道表無表業未滅未捨名作業。即二業種子加行根本。表無表業已滅已捨名不作業。不成就故。無勝作用故。基云。加行根本諸表業名作業。有起作故。諸無表業名不作業。無起作故。此通三乘表無表業故不說意。增長不增長業中。八自性無記業者。基師解云。謂善不善非業道攝。中下品性。非三性中無記性也。自體不增名無記故。或三性中無記之業。九悔所損業者。八十九說。諸作不增長業。若無追悔不修對治可當受果名增長業。若追悔等名不增長。或先增長業由追悔等如未生怨名不增長。不追悔等名增長業。第六十說。依未解脫者建立定受業故。解脫者起道伏斷。對法論說。有五種故思造業。一他所教勅。二他所勸請。三無所了知。四根本執著。謂三毒蔽心猛利執著所起諸業。五顛倒分別。謂勝無罪所行惡業。於此五中根本執著顛倒分別若作若增長非不受異熟重故。餘三雖作而不增長不必受異熟輕故。彼論釋。作者謂起造諸業令其現行。增長者謂令習氣增益。故思業者謂故思已若作業若增長業等者。此中故作或增長名故思業。非故作或增長名不故思業。對法論說故思業

與此相違。通增長不增長故。此依殊勝強思當定招異熟名故思業。彼依但是故思所作非任運業通不當得果皆名故思。所望別故亦不相違。順定受業不定業者。三藏解云。順定受業時報俱定。不定反此。基又解云。即前故思業當定招異熟。前不故思業當不定招異熟。對法論說。決定受業者。決定有三。一作業定。由宿業力感決定身。於此生中必造此業期限決定終不違越。佛等神力亦不能制。二受異熟定。即此所說順定受業果定當受。時未定故。三分位定。謂順現受生受後受分位定業。此中義顯若業道攝業名順定受。加行後起通定不定。若未悔未解脫說名定業。已悔已解脫名不定業。此云作及增長者。作作現業增增種子故也。已熟未熟業者。景云。前是生熟果竟功能盡業。後是功能仍續。基云。過去及現在正生果業名已熟業。未來及現在當生果業名未熟業。三性業中。有覆無記亦名無記業。非三善根三不善根為因緣故。律儀所攝業等者。別解脫律儀業。依決擇文。用信等五根及思六法為性。此取發業因等起心故六法為體。若取戒體正取七支種子相續防非義邊假立。現行別解脫律儀現起身語一念則滅非律儀體。對法云。即七眾所受律儀。出家五眾及近事近住。由出家者盡壽遠離惡行欲行。由近事者盡壽離惡行不離欲行。由近住者不能盡壽離惡行欲行。故別解脫三類建立。或靜慮等至果斷律儀所攝業者。基云。靜慮者色界四靜慮。等至者四無色界。果者依靜慮無色所修生功德。斷者則靜慮無色相應現思遠防欲界諸犯戒非之斷戒也。果則斷戒果之斷也。體則定生律儀。三乘通身語大乘兼意業。有釋。斷者則是無為性戒。果是定生律儀。今此解業既言果斷不言斷果斷非無為。如前說善。或果與斷二俱戒體故雙取之。唯初未至有斷對治。上諸地中成遠分斷。此依有漏定生戒義。決擇分說。唯色界有。此文及第三分文通無色有。對法唯依色界建立。彼自會云。以無色界麁色無故略不建立。泰法師云。四禪四空為因所發律儀名果。則是靜慮無色律儀。復名斷戒。則定果為斷惑方便故。非正斷惑以有漏故。無漏律儀所攝業者。謂見諦者由無漏力所得遠離性則道共戒。此等竝據止非遮防之戒則是止善。汎爾禮佛誦經等名為作善。泰法師云。別解脫表戒亦通種子上假立不同。無表唯依種說以相續故。其道定無表隨心有無故依現假立。若爾出定之時為成就不。備法師云。雖過未無而義說成。斯有何失。然不相續故。唯依現行假立。泰法師云。通依現種立。不律儀亦依不善七支業種相續遮善義邊立。依下決擇文。七支別支前後而得。又一一支皆得重支。讒刺者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與此相違。通增長不增長故。此依殊勝強思當定招異熟名故思業。彼依但是故思所作非任運業通不當得果皆名故思。所望別故亦不相違。順定受業不定業者。三藏解云。順定受業時報俱定。不定反此。基又解云。即前故思業當定招異熟。前不故思業當不定招異熟。對法論說。決定受業者。決定有三。一作業定。由宿業力感決定身。於此生中必造此業期限決定終不違越。佛等神力亦不能制。二受異熟定。即此所說順定受業果定當受。時未定故。三分位定。謂順現受生受後受分位定業。此中義顯若業道攝業名順定受。加行後起通定不定。若未悔未解脫說名定業。已悔已解脫名不定業。此云作及增長者。作作現業增增種子故也。已熟未熟業者。景云。前是生熟果竟功能盡業。後是功能仍續。基云。過去及現在正生果業名已熟業。未來及現在當生果業名未熟業。三性業中。有覆無記亦名無記業。非三善根三不善根為因緣故。律儀所攝業等者。別解脫律儀業。依決擇文。用信等五根及思六法為性。此取發業因等起心故六法為體。若取戒體正取七支種子相續防非義邊假立。現行別解脫律儀現起身語一念則滅非律儀體。對法云。即七眾所受律儀。出家五眾及近事近住。由出家者盡壽遠離惡行欲行。由近事者盡壽離惡行不離欲行。由近住者不能盡壽離惡行欲行。故別解脫三類建立。或靜慮等至果斷律儀所攝業者。基云。靜慮者色界四靜慮。等至者四無色界。果者依靜慮無色所修生功德。斷者則靜慮無色相應現思遠防欲界諸犯戒非之斷戒也。果則斷戒果之斷也。體則定生律儀。三乘通身語大乘兼意業。有釋。斷者則是無為性戒。果是定生律儀。今此解業既言果斷不言斷果斷非無為。如前說善。或果與斷二俱戒體故雙取之。唯初未至有斷對治。上諸地中成遠分斷。此依有漏定生戒義。決擇分說。唯色界有。此文及第三分文通無色有。對法唯依色界建立。彼自會云。以無色界麁色無故略不建立。泰法師云。四禪四空為因所發律儀名果。則是靜慮無色律儀。復名斷戒。則定果為斷惑方便故。非正斷惑以有漏故。無漏律儀所攝業者。謂見諦者由無漏力所得遠離性則道共戒。此等竝據止非遮防之戒則是止善。汎爾禮佛誦經等名為作善。泰法師云。別解脫表戒亦通種子上假立不同。無表唯依種說以相續故。其道定無表隨心有無故依現假立。若爾出定之時為成就不。備法師云。雖過未無而義說成。斯有何失。然不相續故。唯依現行假立。泰法師云。通依現種立。不律儀亦依不善七支業種相續遮善義邊立。依下決擇文。七支別支前後而得。又一一支皆得重支。讒刺者

。唯行讒儜譏刺於他以求活命。不良之類恐喝之輩。斷獄者。西域別立斷獄之人求財活命。此有十二。對法有十四。此無彼三。一獵鹿。二捕魚。三害牛。彼無此一。謂斷獄涅槃經中說有十六。牛羊猪雞為利故養。肥已轉賣。為利故買。買已屠殺。則為八種。捕魚捕鳥獵師劫盜魁膾兩舌獄卒呪龍復為八故。無此斷獄縛象。雜心說十二。屠羊養猪養鷄捕魚捕鳥獵師作賊魁膾守獄呪龍伺獵屠犬。諸文不同。略舉爾端。非唯爾所。不爾專行殺馬驢等豈非彼耶。此皆據彼所殺害緣境說論。體但是七支不善業也。施自性者謂思所起能捨所施物身業語業者。對法唯識俱取三業思并無貪為性。今以無貪說為因緣。以思說在等起門中故。自性中取身語業。據表外彰三乘通論。故唯身語不說意業。戒自性中。以三業為性故言身語業等。如唯識說。受菩薩戒故通三業。依處通情非情者。性戒遮戒。隨其所應通依二故。修性自性謂三摩地者。其四無量慈體無瞋悲體不害善體不嫉捨則三善根善捨數也。今從所依故定為體。依處者。則所緣三界有情總為三類。一無苦無樂與樂名慈。二有苦拔濟名悲。三有樂助喜名喜。於初類起離癡想。於第二類起離瞋想。於第三類起離貪想。平等令離惡名捨。此舉慈境等取餘三。辨具三者相貌指如餘經。福業者謂感善趣異熟等者。福業於人天受總異熟。及順五趣受者。四趣受別異熟。其地獄中受等流果相似別報。總言順五。有義不然。成唯識說。餘處說彼有等流樂。應知彼依隨轉理說故。大乘中彼無善果。由善業故受苦輕微名為得果更無別報。不同小乘地獄四塵復善業感。又釋。離非天為一合成六趣故。說善業順五趣有地獄實無。備云。有義善業亦得能感地獄別果故。如小地獄得涼風等。順不苦不樂受業中。別報唯第四靜慮已上業者。此有二義。一云。三定已下有別報受果。此及對法不說有業者。據多分善業感樂受果少分善業感捨受果。故略不論。不爾何故下地善業不得彼果。二云。三定已下無別善捨業。第六識中捨果寂靜。下業麁故善但招樂。故無捨果。問下善業麁不招捨果。第八捨果下業不招。答總別果故不應為例。景云。今大乘中雖無文說。以理而言。於善趣中以上善感捨受。以何賴耶是總報故。兼感六識捨報。下善感喜樂。以別報故。於惡趣中上惡感本識捨受。以是總報故。亦兼感六識捨受。下惡感苦受。以是別報故。順現法受業等中。此及對法皆說有三。從初為名。現唯別報餘通總別。第六十卷有四業。一異熟定。二時分定。三二俱定。四二俱不定。顯揚十九說有五業。一現法受決定。二生受決定。三後受決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。唯行讒儜譏刺於他以求活命。不良之類恐喝之輩。斷獄者。西域別立斷獄之人求財活命。此有十二。對法有十四。此無彼三。一獵鹿。二捕魚。三害牛。彼無此一。謂斷獄涅槃經中說有十六。牛羊猪雞為利故養。肥已轉賣。為利故買。買已屠殺。則為八種。捕魚捕鳥獵師劫盜魁膾兩舌獄卒呪龍復為八故。無此斷獄縛象。雜心說十二。屠羊養猪養鷄捕魚捕鳥獵師作賊魁膾守獄呪龍伺獵屠犬。諸文不同。略舉爾端。非唯爾所。不爾專行殺馬驢等豈非彼耶。此皆據彼所殺害緣境說論。體但是七支不善業也。施自性者謂思所起能捨所施物身業語業者。對法唯識俱取三業思并無貪為性。今以無貪說為因緣。以思說在等起門中故。自性中取身語業。據表外彰三乘通論。故唯身語不說意業。戒自性中。以三業為性故言身語業等。如唯識說。受菩薩戒故通三業。依處通情非情者。性戒遮戒。隨其所應通依二故。修性自性謂三摩地者。其四無量慈體無瞋悲體不害善體不嫉捨則三善根善捨數也。今從所依故定為體。依處者。則所緣三界有情總為三類。一無苦無樂與樂名慈。二有苦拔濟名悲。三有樂助喜名喜。於初類起離癡想。於第二類起離瞋想。於第三類起離貪想。平等令離惡名捨。此舉慈境等取餘三。辨具三者相貌指如餘經。福業者謂感善趣異熟等者。福業於人天受總異熟。及順五趣受者。四趣受別異熟。其地獄中受等流果相似別報。總言順五。有義不然。成唯識說。餘處說彼有等流樂。應知彼依隨轉理說故。大乘中彼無善果。由善業故受苦輕微名為得果更無別報。不同小乘地獄四塵復善業感。又釋。離非天為一合成六趣故。說善業順五趣有地獄實無。備云。有義善業亦得能感地獄別果故。如小地獄得涼風等。順不苦不樂受業中。別報唯第四靜慮已上業者。此有二義。一云。三定已下有別報受果。此及對法不說有業者。據多分善業感樂受果少分善業感捨受果。故略不論。不爾何故下地善業不得彼果。二云。三定已下無別善捨業。第六識中捨果寂靜。下業麁故善但招樂。故無捨果。問下善業麁不招捨果。第八捨果下業不招。答總別果故不應為例。景云。今大乘中雖無文說。以理而言。於善趣中以上善感捨受。以何賴耶是總報故。兼感六識捨報。下善感喜樂。以別報故。於惡趣中上惡感本識捨受。以是總報故。亦兼感六識捨受。下惡感苦受。以是別報故。順現法受業等中。此及對法皆說有三。從初為名。現唯別報餘通總別。第六十卷有四業。一異熟定。二時分定。三二俱定。四二俱不定。顯揚十九說有五業。一現法受決定。二生受決定。三後受決定。

四受報決定。五作業決定。景云。准下文判八業是大乘義。經部日出論師取大乘義於彼部中分別八業。今依此文。雖言三時業亦收八業盡。何者。時定異熟不定時果俱定。是三時業不待說成。報定時不定時報俱不定二種之業。若得果時不離三時。隨何時得異熟果。則此時攝。故言在三時義攝八業。亦可此中但辨三時時報俱定之業。亦可此中唯取時定報不定時報俱定兩句業為三時業。則不得攝報定時不定時報俱不定。學業者謂若異生等者。謂諸異生發三乘心解脫分善已後皆名為學。學業通有漏無漏。無學亦爾。非學非無學業者謂除前二餘相續中所有善不善無記業者。問前學身無學身中俱取解脫分決擇分及無漏業名學無學。彼學身中所有漏分善不善無記業。無學身中福分善業及無記業。豈非并是非學非無學業。若爾何故復於俱非業云謂除前二餘相續中所有善不善無記業耶拔法師有三釋。一云。前二身中雖有福分善等。以從多分皆名學無學業。故除前二。謂未發心前諸異生位一切業名俱非也。二云。除前二者。除前學無學二身中學無學業也。餘相續中者。此餘語即通謂除學無學身中及餘異生身中所有福分善業無記業等并是俱非。三云。謂除前二餘相續中者。除前學無學二相續中所有學無學業也。所有善不善無記業者。異生身中學人身中所有福分善業不善業及無記業。無學身中所有福分善及無記業并是俱非業。故言所有善不善無記業也。六十六中唯說聖者以為有學從勝得故。此據所依合而為論學者生得善等亦名為學。不爾便非不順彼故。見所斷業者謂受惡趣不善等業者。等取女人身業第八有業無想天業欝單越業及鬼畜別報善業。以得見道畢竟不受故。修所斷業等者。有不善業亦於人天受別報苦受。故與善業及無記業同修道斷。問善與無記非是障體。云何修斷。解云。亦為煩惱縛緣未得離繫故說修斷。然依決擇中。說斷有漏善及無記蘊體名斷。故決擇云。斷見惑得斷界。斷修惑得無欲界。此二有餘涅槃。斷有漏善及無記蘊得滅界。此是無餘涅槃。又見斷煩惱親發惡業者一向感於惡趣總別二報。若據因亡果喪斷者亦名見道斷。故餘處文說一切惡趣蘊界處皆是見斷。若據斷緣縛義邊。是則惡趣總別二報皆是修斷。故別處云。一切無覆無記蘊體皆是修斷。若見斷惑但作遠因等起發於善業感人天總別二報。此業及報俱是修斷。以從修斷善心發業感報。非見斷惑親發起故。修斷煩惱若增上品親發惡業感惡道中總別之業則說能發是修道斷。若作遠因疎發惡業感惡趣報則是見斷。以彼親從見惑所發故。西方又云。依惡趣身所起五識是見斷。依善趣身所起五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四受報決定。五作業決定。景云。准下文判八業是大乘義。經部日出論師取大乘義於彼部中分別八業。今依此文。雖言三時業亦收八業盡。何者。時定異熟不定時果俱定。是三時業不待說成。報定時不定時報俱不定二種之業。若得果時不離三時。隨何時得異熟果。則此時攝。故言在三時義攝八業。亦可此中但辨三時時報俱定之業。亦可此中唯取時定報不定時報俱定兩句業為三時業。則不得攝報定時不定時報俱不定。學業者謂若異生等者。謂諸異生發三乘心解脫分善已後皆名為學。學業通有漏無漏。無學亦爾。非學非無學業者謂除前二餘相續中所有善不善無記業者。問前學身無學身中俱取解脫分決擇分及無漏業名學無學。彼學身中所有漏分善不善無記業。無學身中福分善業及無記業。豈非并是非學非無學業。若爾何故復於俱非業云謂除前二餘相續中所有善不善無記業耶拔法師有三釋。一云。前二身中雖有福分善等。以從多分皆名學無學業。故除前二。謂未發心前諸異生位一切業名俱非也。二云。除前二者。除前學無學二身中學無學業也。餘相續中者。此餘語即通謂除學無學身中及餘異生身中所有福分善業無記業等并是俱非。三云。謂除前二餘相續中者。除前學無學二相續中所有學無學業也。所有善不善無記業者。異生身中學人身中所有福分善業不善業及無記業。無學身中所有福分善及無記業并是俱非業。故言所有善不善無記業也。六十六中唯說聖者以為有學從勝得故。此據所依合而為論學者生得善等亦名為學。不爾便非不順彼故。見所斷業者謂受惡趣不善等業者。等取女人身業第八有業無想天業欝單越業及鬼畜別報善業。以得見道畢竟不受故。修所斷業等者。有不善業亦於人天受別報苦受。故與善業及無記業同修道斷。問善與無記非是障體。云何修斷。解云。亦為煩惱縛緣未得離繫故說修斷。然依決擇中。說斷有漏善及無記蘊體名斷。故決擇云。斷見惑得斷界。斷修惑得無欲界。此二有餘涅槃。斷有漏善及無記蘊得滅界。此是無餘涅槃。又見斷煩惱親發惡業者一向感於惡趣總別二報。若據因亡果喪斷者亦名見道斷。故餘處文說一切惡趣蘊界處皆是見斷。若據斷緣縛義邊。是則惡趣總別二報皆是修斷。故別處云。一切無覆無記蘊體皆是修斷。若見斷惑但作遠因等起發於善業感人天總別二報。此業及報俱是修斷。以從修斷善心發業感報。非見斷惑親發起故。修斷煩惱若增上品親發惡業感惡道中總別之業則說能發是修道斷。若作遠因疎發惡業感惡趣報則是見斷。以彼親從見惑所發故。西方又云。依惡趣身所起五識是見斷。依善趣身所起五

識是修斷。又善惡業感彼賴耶捨受。三藏云。亦兼感六識中捨受報是異熟生捨。問見道已前七方便善。亦感人天別報。何故不說是修斷耶。答曰。已說。謂受善趣。善業中說。黑黑等四業中。非福業名黑黑。謂三惡趣總業及五趣別惡。其不動業名白白。謂色無色界總別善業。其諸福業名黑白黑白業。謂欲界人天總業及順五趣別善業。善為不善之所怨對故名黑白黑白業。由未斷黑業故其福業得此名。此中景解。此說未離欲時福業名黑白業。是則瑜伽黑等四業攝業不盡。以不攝彼離欲人起欲界善業。然三藏云。離欲時善是未離欲善之類得言攝盡。此等三種對法論說。若因若果俱得其名黑黑因染污故果不可愛樂故。白白因不染污故果可愛樂故。黑白黑白因惡雜善故果惡所雜故。欲界福業果定為非福雜故黑白黑白。自有非福果不為福雜故。不名白黑白黑業。又彼論說。黑黑業者謂不善業者。意取斷善人所起純不善業。及不斷善人所起根本方便純不善業以為黑黑。若不善業與彼善業相雜或為根本或為方便。如此不善則與彼善合。立黑白黑白之業。問曰。何故瑜伽一切非福業皆名黑黑。對法則除與善相雜不善餘獨起者方名黑黑。解云。瑜伽以欲界不善業強雖有與相間起者不為善雜。是故一切不善皆名黑黑。對法則據純起不善業不為善間故名黑黑。若相間起則屬第三黑白業收。又對法及六十六說。白白業者謂三界善業。黑白黑白業謂欲界雜業非一剎那業通善惡。然依意樂及由方便合說一業名為雜業。謂有業意樂故黑方便故白則矯誑心相修諸善。或有業意樂故白方便故黑則訓弟子發身語惡。此黑白業通善惡性。此論依福非福不動三業以明黑黑等業。彼論依純雜善惡以明黑黑等業。故不相違。非黑非白非異熟業能盡諸業等者。不染污故名非黑。非有漏善故名非白。不招無覆無記果故名無異熟果。能斷前三業故名能盡諸業。則取一切無漏方便無間二道為第四業。對法亦云。非黑非白業能盡諸業者。謂於方便無間道中諸無漏業是彼諸業斷對治故。不同小論唯說十七無漏思為第四業。問曰。二論同取方便無間道中諸無漏業者。為取意思為亦取身語為第四業。景解。雖未見文以理應取聖道同時意思為第四業。以聖道起時無別身語二業云體。但就意思假立身語七支為道共。或推假至實故以意思為第四業。以彼意思與無漏慧相應共起為斷對治故。此中無間親斷惑種。由加行道損惑功能。基復釋言。若依此卷文。二乘見道中一無間道及漸離欲。前八無間思唯盡黑黑業。第九無間道雙盡純黑及與雜業。離四靜慮及四無色。第九無間道唯盡白白業。此依漸次得果者說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識是修斷。又善惡業感彼賴耶捨受。三藏云。亦兼感六識中捨受報是異熟生捨。問見道已前七方便善。亦感人天別報。何故不說是修斷耶。答曰。已說。謂受善趣。善業中說。黑黑等四業中。非福業名黑黑。謂三惡趣總業及五趣別惡。其不動業名白白。謂色無色界總別善業。其諸福業名黑白黑白業。謂欲界人天總業及順五趣別善業。善為不善之所怨對故名黑白黑白業。由未斷黑業故其福業得此名。此中景解。此說未離欲時福業名黑白業。是則瑜伽黑等四業攝業不盡。以不攝彼離欲人起欲界善業。然三藏云。離欲時善是未離欲善之類得言攝盡。此等三種對法論說。若因若果俱得其名黑黑因染污故果不可愛樂故。白白因不染污故果可愛樂故。黑白黑白因惡雜善故果惡所雜故。欲界福業果定為非福雜故黑白黑白。自有非福果不為福雜故。不名白黑白黑業。又彼論說。黑黑業者謂不善業者。意取斷善人所起純不善業。及不斷善人所起根本方便純不善業以為黑黑。若不善業與彼善業相雜或為根本或為方便。如此不善則與彼善合。立黑白黑白之業。問曰。何故瑜伽一切非福業皆名黑黑。對法則除與善相雜不善餘獨起者方名黑黑。解云。瑜伽以欲界不善業強雖有與相間起者不為善雜。是故一切不善皆名黑黑。對法則據純起不善業不為善間故名黑黑。若相間起則屬第三黑白業收。又對法及六十六說。白白業者謂三界善業。黑白黑白業謂欲界雜業非一剎那業通善惡。然依意樂及由方便合說一業名為雜業。謂有業意樂故黑方便故白則矯誑心相修諸善。或有業意樂故白方便故黑則訓弟子發身語惡。此黑白業通善惡性。此論依福非福不動三業以明黑黑等業。彼論依純雜善惡以明黑黑等業。故不相違。非黑非白非異熟業能盡諸業等者。不染污故名非黑。非有漏善故名非白。不招無覆無記果故名無異熟果。能斷前三業故名能盡諸業。則取一切無漏方便無間二道為第四業。對法亦云。非黑非白業能盡諸業者。謂於方便無間道中諸無漏業是彼諸業斷對治故。不同小論唯說十七無漏思為第四業。問曰。二論同取方便無間道中諸無漏業者。為取意思為亦取身語為第四業。景解。雖未見文以理應取聖道同時意思為第四業。以聖道起時無別身語二業云體。但就意思假立身語七支為道共。或推假至實故以意思為第四業。以彼意思與無漏慧相應共起為斷對治故。此中無間親斷惑種。由加行道損惑功能。基復釋言。若依此卷文。二乘見道中一無間道及漸離欲。前八無間思唯盡黑黑業。第九無間道雙盡純黑及與雜業。離四靜慮及四無色。第九無間道唯盡白白業。此依漸次得果者說。

若依初未至及初定。超入見道得第三果一無間道離純黑及雜。若先已離上地染依四靜慮得第三果一無間思離純黑及雜。隨其所應并白白業。若從初果取第四果前八無間思唯離黑黑業。第九無間思俱離三業。若諸菩薩見道一無間思唯離黑黑業。金剛喻定一無間思雙斷三業。一切惡業道生則斷一切善業。離緣縛故要離自地染盡時盡故第九無間思方說盡白業。上來所說說斷有漏種子思業。若伏現行唯除見道無無漏加行。所餘修道并加行道能伏現行。此中但說諸無漏業。是前三業斷對治故。二乘解脫道雖亦有斷。及菩薩十地所知障諸對治所斷。皆非業故。所以不說。故對法云。謂於加行無間道中諸無漏業依勝建立故不取餘。勝進道等皆依別行亦非全伏諸品業故。所以不說。若依對法說前三業。二乘次第得果見道一無間思及漸次離欲。前八無間思離純黑雜雜通二性故。第九無間思離純黑及雜盡并白白業。離四色四無色第九無間思唯離白白業。此依漸次得果說。若依四靜慮超入見道得第三果一無間思亦離三種。若從初果超取第四果前八無間思并菩薩見道唯離純黑及雜業。第九無間思并菩薩金剛喻定三業俱離。此說斷種子。若伏現行唯除見道餘一切位皆加加行道。餘義同前。別說離縛等斷義亦不定。應如理思。曲穢濁業兩番出體。一者外道善不善業名曲。則此曲業及此法異生於聖教倒見者住見取者邪決定者猶預覺者善不善業名穢。則上二業及此法異生於聖教中不決定者善不善業名濁。二者唯於外道法中有此三業。如文。基云。此中合有三釋。一義云。外道善不善業名曲障。佛法直道故。即此曲名穢。污正法故污身心故。則此曲穢名濁。滓惡法故溷身心故。皆通善不善故。此論云。謂即曲業亦名穢業。即曲穢業亦名濁業。二義云。曲業如前。穢業者。謂內法異生於佛教中無明貪瞋慢身邊見合名顛倒見者。見戒取名住自見取者。邪見名邪決定者。疑名猶預覺者。隨其所應或相應或為近因或為遠因所起善不善三業名穢業。污正法故染穢惡故。則內異生於邪正門俱不決定以疑為先名猶預覺者。所有善不善業名濁業。因疑所起極滓穢故殘惡業故。前穢中疑因邪定起。此依不定故成差別。不是令障佛法正道。久得入故不說內異生亦有曲業。第三義云。此之三業竝外道起邪解行發名曲。即此曲業障有為功德起故名穢。障證無為功德故名濁。皆通善不善三業。對法第八有二復次釋前三業。初云。三業障八道名曲。能污相續發生障名穢。若外道顛倒見生名濁。唯此濁業稱外道起不說前二何人所起。故知理通內外所起。既無別說性。明知通善惡。然同此復次無過失也 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若依初未至及初定。超入見道得第三果一無間道離純黑及雜。若先已離上地染依四靜慮得第三果一無間思離純黑及雜。隨其所應并白白業。若從初果取第四果前八無間思唯離黑黑業。第九無間思俱離三業。若諸菩薩見道一無間思唯離黑黑業。金剛喻定一無間思雙斷三業。一切惡業道生則斷一切善業。離緣縛故要離自地染盡時盡故第九無間思方說盡白業。上來所說說斷有漏種子思業。若伏現行唯除見道無無漏加行。所餘修道并加行道能伏現行。此中但說諸無漏業。是前三業斷對治故。二乘解脫道雖亦有斷。及菩薩十地所知障諸對治所斷。皆非業故。所以不說。故對法云。謂於加行無間道中諸無漏業依勝建立故不取餘。勝進道等皆依別行亦非全伏諸品業故。所以不說。若依對法說前三業。二乘次第得果見道一無間思及漸次離欲。前八無間思離純黑雜雜通二性故。第九無間思離純黑及雜盡并白白業。離四色四無色第九無間思唯離白白業。此依漸次得果說。若依四靜慮超入見道得第三果一無間思亦離三種。若從初果超取第四果前八無間思并菩薩見道唯離純黑及雜業。第九無間思并菩薩金剛喻定三業俱離。此說斷種子。若伏現行唯除見道餘一切位皆加加行道。餘義同前。別說離縛等斷義亦不定。應如理思。曲穢濁業兩番出體。一者外道善不善業名曲。則此曲業及此法異生於聖教倒見者住見取者邪決定者猶預覺者善不善業名穢。則上二業及此法異生於聖教中不決定者善不善業名濁。二者唯於外道法中有此三業。如文。基云。此中合有三釋。一義云。外道善不善業名曲障。佛法直道故。即此曲名穢。污正法故污身心故。則此曲穢名濁。滓惡法故溷身心故。皆通善不善故。此論云。謂即曲業亦名穢業。即曲穢業亦名濁業。二義云。曲業如前。穢業者。謂內法異生於佛教中無明貪瞋慢身邊見合名顛倒見者。見戒取名住自見取者。邪見名邪決定者。疑名猶預覺者。隨其所應或相應或為近因或為遠因所起善不善三業名穢業。污正法故染穢惡故。則內異生於邪正門俱不決定以疑為先名猶預覺者。所有善不善業名濁業。因疑所起極滓穢故殘惡業故。前穢中疑因邪定起。此依不定故成差別。不是令障佛法正道。久得入故不說內異生亦有曲業。第三義云。此之三業竝外道起邪解行發名曲。即此曲業障有為功德起故名穢。障證無為功德故名濁。皆通善不善三業。對法第八有二復次釋前三業。初云。三業障八道名曲。能污相續發生障名穢。若外道顛倒見生名濁。唯此濁業稱外道起不說前二何人所起。故知理通內外所起。既無別說性。明知通善惡。然同此復次無過失也

。彼復解云。邊見邪見薩迦耶見如其次第所發諸業名曲穢濁。准此亦唯外道所起。如是三業隨彼煩惱內外道起義別說之非各定體。義雖有異亦不相違。不同小乘說曲穢濁業依諂瞋貪生。清淨業中唯取正定凡夫善業。小論通取凡聖漏與無漏身語意業名三淨業。梵言牟尼者寂默義。此名寂靜。證寂靜理故。若依下聞慧地中。一切聖者身中所有身語二業及心為三淨業體。基云。心者意業。與此不同。彼說聖者身牟尼業唯取無漏有漏業名三淨業。不對異生以辨差別。今此對凡聖內外道異。故清淨業唯在異生。聖者身中所有三業皆名牟尼業。觀對異故亦不相違。備述三藏兩解。一云。心王故。決擇云。寂靜業謂意身語。意即心王故。二云。三寂靜業唯取諸業。諸無漏業離惱亂故。而說意者相從為語。於此五門束為三類。一外道所起三業名曲。內法異生復有三聚。一邪定起穢業。二不定起濁業。三正定起淨業。一切聖者所有有漏無漏勝業名牟尼業。第九業過患中。生現法罪謂如能為自害者。起殺加行殺業未成現被他害。當來未必受未成重業故。又如在異生先行殺等被他現害。後得入聖不受後罪。或得轉後果於現身受後更不受。如鴦掘摩羅等。亦名現法罪。指同如前能為自害故云謂如也。受彼所生身心憂苦中。六種過失者。則前自害等雖為方便而不能成生身心憂苦。又有十種過失依犯尸羅如經廣說者。如持戒故無悔。無悔故心安。心安故猗。猗故樂。樂故定。定故得智。智故見如實等十種功德。翻此則名十種過失。亦可犯彼沙彌十戒所生憂苦為十過患。從初所犯故唯說十。不得受具故。四種不善業道者。則五近事戒中前四支戒身三語一。業道性戒。飲酒是遮故此別說。闡地迦者近事之名。此無所譯故在梵本。第三為離染中有二。初標四種。後隨別釋。欲界三十六處等者。如前第四卷說。黑勝生者。姓業惡名黑。是人趣故名勝。或黑中之極故名黑勝。旃荼羅者。屠兒也。卜羯婆者。亦云補羯婆。除糞穢家也。非黑非白勝生者。則吠舍等。生不定中軌範師等者。基云。阿遮利耶名軌範師。鄔波拕耶名親教師。則和尚阿闍梨。廣博脇山者。舊云毘富羅山。其形如非天脇也。第四生流轉中有四。一問二略答三重徵四廣釋。釋中初頌標十門。後隨別釋。一體二門三義四差別五次第六難七釋詞八緣性九分別緣十攝諸經。體者總明緣起。三世分位生引因緣流轉還滅之體。非是別顯十二緣生一一別體。下差別門當廣釋。文分為三。初標三相。次隨別釋。後總結之。三相者。一從前際中際生。二從中際後際生。三從中際或趣流轉或趣清淨究竟。前二名流轉。後一是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。彼復解云。邊見邪見薩迦耶見如其次第所發諸業名曲穢濁。准此亦唯外道所起。如是三業隨彼煩惱內外道起義別說之非各定體。義雖有異亦不相違。不同小乘說曲穢濁業依諂瞋貪生。清淨業中唯取正定凡夫善業。小論通取凡聖漏與無漏身語意業名三淨業。梵言牟尼者寂默義。此名寂靜。證寂靜理故。若依下聞慧地中。一切聖者身中所有身語二業及心為三淨業體。基云。心者意業。與此不同。彼說聖者身牟尼業唯取無漏有漏業名三淨業。不對異生以辨差別。今此對凡聖內外道異。故清淨業唯在異生。聖者身中所有三業皆名牟尼業。觀對異故亦不相違。備述三藏兩解。一云。心王故。決擇云。寂靜業謂意身語。意即心王故。二云。三寂靜業唯取諸業。諸無漏業離惱亂故。而說意者相從為語。於此五門束為三類。一外道所起三業名曲。內法異生復有三聚。一邪定起穢業。二不定起濁業。三正定起淨業。一切聖者所有有漏無漏勝業名牟尼業。第九業過患中。生現法罪謂如能為自害者。起殺加行殺業未成現被他害。當來未必受未成重業故。又如在異生先行殺等被他現害。後得入聖不受後罪。或得轉後果於現身受後更不受。如鴦掘摩羅等。亦名現法罪。指同如前能為自害故云謂如也。受彼所生身心憂苦中。六種過失者。則前自害等雖為方便而不能成生身心憂苦。又有十種過失依犯尸羅如經廣說者。如持戒故無悔。無悔故心安。心安故猗。猗故樂。樂故定。定故得智。智故見如實等十種功德。翻此則名十種過失。亦可犯彼沙彌十戒所生憂苦為十過患。從初所犯故唯說十。不得受具故。四種不善業道者。則五近事戒中前四支戒身三語一。業道性戒。飲酒是遮故此別說。闡地迦者近事之名。此無所譯故在梵本。第三為離染中有二。初標四種。後隨別釋。欲界三十六處等者。如前第四卷說。黑勝生者。姓業惡名黑。是人趣故名勝。或黑中之極故名黑勝。旃荼羅者。屠兒也。卜羯婆者。亦云補羯婆。除糞穢家也。非黑非白勝生者。則吠舍等。生不定中軌範師等者。基云。阿遮利耶名軌範師。鄔波拕耶名親教師。則和尚阿闍梨。廣博脇山者。舊云毘富羅山。其形如非天脇也。第四生流轉中有四。一問二略答三重徵四廣釋。釋中初頌標十門。後隨別釋。一體二門三義四差別五次第六難七釋詞八緣性九分別緣十攝諸經。體者總明緣起。三世分位生引因緣流轉還滅之體。非是別顯十二緣生一一別體。下差別門當廣釋。文分為三。初標三相。次隨別釋。後總結之。三相者。一從前際中際生。二從中際後際生。三從中際或趣流轉或趣清淨究竟。前二名流轉。後一是

還滅。成唯識說。十因二果定不同世。今論依此義。故於二世以辨緣生。即彼又說。因中前七與愛取有或異或同。若二三七各定同世。如是即顯三際緣生。今此但遮小乘緣起定三世立依二世顯。非定唯爾。過去七現在三未來二為後報業。招異熟故。自下別釋中分之為三。一釋初及第三相。二云何從中際下釋第二相。三復有先集資糧下重廣分別第三相中趣清淨句。前中復二。初廣明流轉。後云何不生下略示還滅。前中復三。初明胎生。次明餘三生。後釋三業生處。初中復三。一問二答三結。不了前際無明者。不了前際世俗勝義二種苦故所起二愚。世俗苦者謂三惡趣。一切世俗知是苦故。勝義苦者謂諸人天殊勝智知是苦故。對法第七說迷世俗苦名異熟愚起非福行。迷勝義苦名真實義愚起福不動行。多迷前際現二異熟故。說此愚不了前際。理實此愚亦迷後際。多迷現因故略不說。由此隨業識乃至命終流轉不說絕者。何故不言名色等四耶。拔法師有三說。一云。舉勝攝劣。於五支中識為最勝。以是初故以根本故。若無識支餘不生故。二云。此明識體非但種子亦有現識。識能住持四支種子。故說識已亦說四支。四支種子與所依識無別性故。三云。論言隨業識即是識支。越却四支故云乃至。此識等種名言熏習先雖已熏未知生處。由業招集當於善惡二趣果生。識隨因轉名隨業識。既被熏集乃至前身命終不絕能為現在相續識因。於現在世將生果時不能自起。要藉過去內外貪愛現前滋潤助伴方生。於前身中受支有二。一受異熟受緣內身生。二受境界受緣外境起。因此二受生內外愛以為能潤。前舉隨業識攝識等五種。今舉內外愛亦攝取支。或內愛名愛外愛是取。義顯所潤行等六支轉名前際有。於現在世果識隨轉餘名色等次第得生。相續果識與名色俱乃至衰老等者。基云。若依分位初七日前名識。七七日前名名色。今說諸位本末狹寬。以說相依攝六處等。但言此二乃至衰老。非更無餘。又於現在生老死支中。因識名色生果相顯。故說其名。非識等支在現在世。九十三中識為所依說識業與異熟果。今說能依故言名色業與異熟果。總別異熟能依所依別故。由必依託六依轉者。即名色中所攝六根。是故經言名色緣識者。此依菩薩逆觀苦集至識名色更互為緣。觀諦既周。見互為緣牽。故觀苦集至識乃止。如九十三廣釋。隨其所應為六識所依者。非唯說五種中識種所生現識。彼唯第八。故九十三及此下說總依一切相續為名說六識身。義顯總說一期身識故。名色緣識。由識執持識為所依。識緣名色杖彼為依或觀為境。若於有色有情聚中等者。成唯識說。有色化生初受 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還滅。成唯識說。十因二果定不同世。今論依此義。故於二世以辨緣生。即彼又說。因中前七與愛取有或異或同。若二三七各定同世。如是即顯三際緣生。今此但遮小乘緣起定三世立依二世顯。非定唯爾。過去七現在三未來二為後報業。招異熟故。自下別釋中分之為三。一釋初及第三相。二云何從中際下釋第二相。三復有先集資糧下重廣分別第三相中趣清淨句。前中復二。初廣明流轉。後云何不生下略示還滅。前中復三。初明胎生。次明餘三生。後釋三業生處。初中復三。一問二答三結。不了前際無明者。不了前際世俗勝義二種苦故所起二愚。世俗苦者謂三惡趣。一切世俗知是苦故。勝義苦者謂諸人天殊勝智知是苦故。對法第七說迷世俗苦名異熟愚起非福行。迷勝義苦名真實義愚起福不動行。多迷前際現二異熟故。說此愚不了前際。理實此愚亦迷後際。多迷現因故略不說。由此隨業識乃至命終流轉不說絕者。何故不言名色等四耶。拔法師有三說。一云。舉勝攝劣。於五支中識為最勝。以是初故以根本故。若無識支餘不生故。二云。此明識體非但種子亦有現識。識能住持四支種子。故說識已亦說四支。四支種子與所依識無別性故。三云。論言隨業識即是識支。越却四支故云乃至。此識等種名言熏習先雖已熏未知生處。由業招集當於善惡二趣果生。識隨因轉名隨業識。既被熏集乃至前身命終不絕能為現在相續識因。於現在世將生果時不能自起。要藉過去內外貪愛現前滋潤助伴方生。於前身中受支有二。一受異熟受緣內身生。二受境界受緣外境起。因此二受生內外愛以為能潤。前舉隨業識攝識等五種。今舉內外愛亦攝取支。或內愛名愛外愛是取。義顯所潤行等六支轉名前際有。於現在世果識隨轉餘名色等次第得生。相續果識與名色俱乃至衰老等者。基云。若依分位初七日前名識。七七日前名名色。今說諸位本末狹寬。以說相依攝六處等。但言此二乃至衰老。非更無餘。又於現在生老死支中。因識名色生果相顯。故說其名。非識等支在現在世。九十三中識為所依說識業與異熟果。今說能依故言名色業與異熟果。總別異熟能依所依別故。由必依託六依轉者。即名色中所攝六根。是故經言名色緣識者。此依菩薩逆觀苦集至識名色更互為緣。觀諦既周。見互為緣牽。故觀苦集至識乃止。如九十三廣釋。隨其所應為六識所依者。非唯說五種中識種所生現識。彼唯第八。故九十三及此下說總依一切相續為名說六識身。義顯總說一期身識故。名色緣識。由識執持識為所依。識緣名色杖彼為依或觀為境。若於有色有情聚中等者。成唯識說。有色化生初受

生位雖具五根而未有用。爾時未名六處支。故初生無色雖定有意根而未明了未名意處。此中意顯彼諸化生初生剎那名識支。此後隨應五根意處未明了來名名色支。次六根明名六處。後觸受支漸漸生長。故雖諸根決定圓滿與前差別。識等五支亦有前後。此中上識緣色種故說依色而起。又由福業生欲界人天等者。此三皆據引業得果即順生受業。順後受業唯感引業。通引滿業方名行支。發此無明名無明支。潤此愛取名愛取支。此業所集名識等五種。此六所轉方名有支。此有生招名生老死。則顯一切順現受業別助當業皆非行支。不爾福業應生五趣。此卷前說福業者。謂感欲界趣異熟及順五趣異熟等故。此義廣如成唯識說。由此彼業能所發能所集能所潤能所生皆非十二緣起攝。釋第二相中。受二種先業果者。一內異熟果。二外增上果。或聞非正法者謂現在世。或先串習者過去也。此二竝是分別起愚。由迷內現自體及後有愚故發業。由迷外愚故潤生。既迷現內果故於後苦不如實知。由此新所作業故說此識名隨業識者。謂識種子隨逐業故名。由行故識生。招集而生非辨體生。增上緣故。若初識支唯第八識。通依一期一切識說。通六識身。即會前際名色能為六識所依亦復如是。本識是引果名色種隨。名色是總六處種隨。六處為依觸種隨。觸為能生受種隨。唯識對法云。此識等五名為所引。無明行能引故。即此所引及能引俱為引因。引生老死勢疎遠故。雖皆名引因。識等五種與生老死為因緣生故。九十三及此中說獨名引因。論云由此能引識乃至受一期身故也。非無明行非引因攝。能所二引諸教不同。成唯識云。瑜伽說。識唯是所引。異熟識種名識支故。集論說。識唯是能引。識中業種名識支故。異熟識種名色攝故。緣起經說。識支通能所引。業種識種俱名識故。識是名色依非名色攝故。義顯愛取有名為能生生老死支名為所生。成唯識說。識等五種由業熏發雖是同時。而依主伴總別勝劣因果相異。故諸聖教假說前後。又依當來現起分位有次第故說有前後。因此亦會前後諸文云。由斯識等亦說現行。因時定無現行位故。由此愛故或發欲求者求生欲界。或發有求者求生色無色界。此二為總體即是愛。四取為後初起二求故後別生二取。即是後有生因所攝者。後異熟果辨體因緣業增上緣。俱是有支獨名生。非愛取支非生因攝。對法唯識說。愛取有近生果故合名能生。不相違也。然對法說。謂於因時有能引所引。謂於果時有能生所生者。未熟名因非無因果。已熟名果非無果因。據義各別亦不相違。此諸行生或漸或頓者。胎卵濕三支皆漸生化頓起。已如前說。或於 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生位雖具五根而未有用。爾時未名六處支。故初生無色雖定有意根而未明了未名意處。此中意顯彼諸化生初生剎那名識支。此後隨應五根意處未明了來名名色支。次六根明名六處。後觸受支漸漸生長。故雖諸根決定圓滿與前差別。識等五支亦有前後。此中上識緣色種故說依色而起。又由福業生欲界人天等者。此三皆據引業得果即順生受業。順後受業唯感引業。通引滿業方名行支。發此無明名無明支。潤此愛取名愛取支。此業所集名識等五種。此六所轉方名有支。此有生招名生老死。則顯一切順現受業別助當業皆非行支。不爾福業應生五趣。此卷前說福業者。謂感欲界趣異熟及順五趣異熟等故。此義廣如成唯識說。由此彼業能所發能所集能所潤能所生皆非十二緣起攝。釋第二相中。受二種先業果者。一內異熟果。二外增上果。或聞非正法者謂現在世。或先串習者過去也。此二竝是分別起愚。由迷內現自體及後有愚故發業。由迷外愚故潤生。既迷現內果故於後苦不如實知。由此新所作業故說此識名隨業識者。謂識種子隨逐業故名。由行故識生。招集而生非辨體生。增上緣故。若初識支唯第八識。通依一期一切識說。通六識身。即會前際名色能為六識所依亦復如是。本識是引果名色種隨。名色是總六處種隨。六處為依觸種隨。觸為能生受種隨。唯識對法云。此識等五名為所引。無明行能引故。即此所引及能引俱為引因。引生老死勢疎遠故。雖皆名引因。識等五種與生老死為因緣生故。九十三及此中說獨名引因。論云由此能引識乃至受一期身故也。非無明行非引因攝。能所二引諸教不同。成唯識云。瑜伽說。識唯是所引。異熟識種名識支故。集論說。識唯是能引。識中業種名識支故。異熟識種名色攝故。緣起經說。識支通能所引。業種識種俱名識故。識是名色依非名色攝故。義顯愛取有名為能生生老死支名為所生。成唯識說。識等五種由業熏發雖是同時。而依主伴總別勝劣因果相異。故諸聖教假說前後。又依當來現起分位有次第故說有前後。因此亦會前後諸文云。由斯識等亦說現行。因時定無現行位故。由此愛故或發欲求者求生欲界。或發有求者求生色無色界。此二為總體即是愛。四取為後初起二求故後別生二取。即是後有生因所攝者。後異熟果辨體因緣業增上緣。俱是有支獨名生。非愛取支非生因攝。對法唯識說。愛取有近生果故合名能生。不相違也。然對法說。謂於因時有能引所引。謂於果時有能生所生者。未熟名因非無因果。已熟名果非無果因。據義各別亦不相違。此諸行生或漸或頓者。胎卵濕三支皆漸生化頓起。已如前說。或於

生處次第現前或種子隨遂等者。有色界生次第現前。無色界生色種隨遂。釋第三相趣清淨向中。二果諸行等者。景云。於前所說內異熟果外增上果。於彼二果推求苦集滅道四諦理時正見得生。基云。二果者。謂老與死二果苦諦也。彼因者集諦。彼滅者滅諦。彼趣滅行道諦。九十三說。世尊在昔為菩薩時。悲愍有情觀諸緣起。歷觀諦故先觀現在老死為首。以三種相如理觀察。一觀細因。二觀麁因。三觀非不定。感生因緣亦名為生。謂愛取有即細因緣。其生因體亦名為生。謂是生支即麁因緣。觀由有細生而有老死。亦觀由麁生得有老死。當來老死細為生因未起果故。現法老死麁生為因現起果故。是名觀察初二因緣。非不定者。謂即除彼生處所攝二種生體餘定無能與老死果。如是觀察苦諦之集未為喜足。遂復觀察後集因緣現在苦諦。謂遍逆觀受觸六處名色與識。既知當苦現集為因。現集亦由先集所生起為邊際現法苦有。如是總觀苦因集起集因苦生。不復更觀現苦由何起。不異前故。是故菩薩齊識退還。却順觀察乃至老死。是苦集諦觀察已周為觀滅諦。始從老死逆次第入乃至無明。觀現在苦諦一切皆當滅盡。謂不造作無明為緣新業行故。如是歷觀三聖諦已。次更尋求此滅聖諦何道何行而能證得。起宿住念憶昔所修世間正見令現在前。歷觀諸諦。遂以正見於諸諦中得入現觀。漸以證得無上菩提。即是此中四諦觀行觀緣起理得學無學清淨智見。下第十卷亦有此問答釋觀黑白品短長不同所由。又有釋言。於二果諸行者。謂生老死二支諸行麁因及果二合說故總觀現在所有苦諦。雖有此等釋。今謂二果者應是內異熟果及與外增上果。故取景釋為善。於彼所緣不如實知無明觸所生受亦復永斷等者。謂有漏觸所生諸受受二果時。於所緣境不如實知。由此為緣發起煩惱發業潤生。由斷此受無所依故無明亦滅。所緣不增證無漏慧名慧解脫。由受斷故不生貪愛。此相應心離相應縛證心解脫。設彼無明不永斷者乃至後際應生者。設彼中際無明不滅後際識等諸行應生。此返釋也。由無明滅故更不復起得無生法者。此順釋也。自下引說證成。云次第乃至異熟生觸滅故異熟生受滅者。此已上文明無明滅故當來果滅。於現法中無明滅故無明觸滅等者。下明由無明滅故現在順無明觸受等滅。六處等已有非由現無明有。不說無明滅故現六處等滅。其觸受等隨無明生觸說隨彼滅。由此所依滅故能依受等皆亦隨滅。恒受離繫受非有繫受者。諸有漏受離煩惱增繫及無漏受名離繫受。非必一切皆無漏受。梵行已立者。滅諦智道諦滿。究竟涅槃於滅諦滿。顯求涅槃者於佛所得滅諦滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生處次第現前或種子隨遂等者。有色界生次第現前。無色界生色種隨遂。釋第三相趣清淨向中。二果諸行等者。景云。於前所說內異熟果外增上果。於彼二果推求苦集滅道四諦理時正見得生。基云。二果者。謂老與死二果苦諦也。彼因者集諦。彼滅者滅諦。彼趣滅行道諦。九十三說。世尊在昔為菩薩時。悲愍有情觀諸緣起。歷觀諦故先觀現在老死為首。以三種相如理觀察。一觀細因。二觀麁因。三觀非不定。感生因緣亦名為生。謂愛取有即細因緣。其生因體亦名為生。謂是生支即麁因緣。觀由有細生而有老死。亦觀由麁生得有老死。當來老死細為生因未起果故。現法老死麁生為因現起果故。是名觀察初二因緣。非不定者。謂即除彼生處所攝二種生體餘定無能與老死果。如是觀察苦諦之集未為喜足。遂復觀察後集因緣現在苦諦。謂遍逆觀受觸六處名色與識。既知當苦現集為因。現集亦由先集所生起為邊際現法苦有。如是總觀苦因集起集因苦生。不復更觀現苦由何起。不異前故。是故菩薩齊識退還。却順觀察乃至老死。是苦集諦觀察已周為觀滅諦。始從老死逆次第入乃至無明。觀現在苦諦一切皆當滅盡。謂不造作無明為緣新業行故。如是歷觀三聖諦已。次更尋求此滅聖諦何道何行而能證得。起宿住念憶昔所修世間正見令現在前。歷觀諸諦。遂以正見於諸諦中得入現觀。漸以證得無上菩提。即是此中四諦觀行觀緣起理得學無學清淨智見。下第十卷亦有此問答釋觀黑白品短長不同所由。又有釋言。於二果諸行者。謂生老死二支諸行麁因及果二合說故總觀現在所有苦諦。雖有此等釋。今謂二果者應是內異熟果及與外增上果。故取景釋為善。於彼所緣不如實知無明觸所生受亦復永斷等者。謂有漏觸所生諸受受二果時。於所緣境不如實知。由此為緣發起煩惱發業潤生。由斷此受無所依故無明亦滅。所緣不增證無漏慧名慧解脫。由受斷故不生貪愛。此相應心離相應縛證心解脫。設彼無明不永斷者乃至後際應生者。設彼中際無明不滅後際識等諸行應生。此返釋也。由無明滅故更不復起得無生法者。此順釋也。自下引說證成。云次第乃至異熟生觸滅故異熟生受滅者。此已上文明無明滅故當來果滅。於現法中無明滅故無明觸滅等者。下明由無明滅故現在順無明觸受等滅。六處等已有非由現無明有。不說無明滅故現六處等滅。其觸受等隨無明生觸說隨彼滅。由此所依滅故能依受等皆亦隨滅。恒受離繫受非有繫受者。諸有漏受離煩惱增繫及無漏受名離繫受。非必一切皆無漏受。梵行已立者。滅諦智道諦滿。究竟涅槃於滅諦滿。顯求涅槃者於佛所得滅諦滿足。

第二門中。內識生門者。謂眼色為緣眼識得生等。外稼成熟者。謂種緣芽芽緣莖等。有情世間死生者。謂無明為緣能生行等。器世間成壞者。謂一切有情共業增上力為緣大地等生。食任持者。謂四食為緣。三界有情相續住故。自所作業增上勢力隨業所得愛非愛果者。謂妙行惡行為緣生善惡趣故。威勢者。謂內證為緣發神通等最勝功德。清淨者。謂順解脫分善為緣次第乃至得阿羅漢果等。然此八門次第與緣起經下卷對法論有少不同。此因緣起汎釋緣故。今敘顯十二支中此幾門攝。後第十卷更當顯之。第三義中。案對法及緣起經。各十一義釋此云。一離有情義者。對法云。無自然我故。已上論文此破勝論犢子部等我為作者離彼有情故。二無常義者。以非恒故。此破數論自性常住為萬物本。為緣成物故顯無常。亦破大眾部化地部等十二緣生是無為法。三暫住義者。生時過已無暫住故。對法論名有剎那義。此破正量部色命根等。諸緣生法一期四相非剎那故。四依他起義者。託眾緣故。此破自然外道法自然有非假因生。故依他起。五離作用義者。眾緣作用空故。此破薩婆多有實作用為緣生體。今顯功能無作用故。六因果相續不斷義者。因剎那滅果剎那生。時分等故因果相續。此破斷見外道因果不續。亦遮經部師無去來世。異熟因果仍不同時。果因斷故。七因果相似轉義者。不從一切一切生故因果相似。此破害為正法者計殺羊等為因後生天上。即諸善果以不善為因。因果不相似故。今顯善因得善異熟惡因得惡異熟因果相似。八自業所作義者。於餘相續不受果故。自業自受。此破無因果非是業起諸空見論。亦破他作我受果義。謂諸不平等因論計。對法緣起經皆自廣釋。恐繫不述。為顯因緣所攝染污清淨義者。下第十云。十二支中四唯雜染餘通清淨。其四雜染發潤善果清淨眷屬亦名清淨。意顯愛道緣生品名清淨。非愛道緣生品名染污。顯此因緣染淨緣生故立緣起。此辨說緣起之意故。因釋義破他宗中顯自理意。有釋。於上所辨體三相中。前二流轉顯示雜染。後一還滅顯示清淨。第四差別中。廣辨十二支文即十二。因解彼彼法汎釋一期身中。彼一切非此中所辨。一切體性皆緣起支。解無明中有四。謂十九種七種五種六種也。十九中束為七類。一世二事三業報四三寶五四諦六因果七所證。於因中或計自在世性士夫中間等者。自在天冥性。士夫神我。梵王居中間禪故名中間。如次配釋。無罪有罪應修不應修者。散釋於因。善惡之體黑白雜者。釋果之體。果有黑白二分故名有分。此十九中有通俱生或分別起。世事業果等通二門故。七無知攝十九中。業異熟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二門中。內識生門者。謂眼色為緣眼識得生等。外稼成熟者。謂種緣芽芽緣莖等。有情世間死生者。謂無明為緣能生行等。器世間成壞者。謂一切有情共業增上力為緣大地等生。食任持者。謂四食為緣。三界有情相續住故。自所作業增上勢力隨業所得愛非愛果者。謂妙行惡行為緣生善惡趣故。威勢者。謂內證為緣發神通等最勝功德。清淨者。謂順解脫分善為緣次第乃至得阿羅漢果等。然此八門次第與緣起經下卷對法論有少不同。此因緣起汎釋緣故。今敘顯十二支中此幾門攝。後第十卷更當顯之。第三義中。案對法及緣起經。各十一義釋此云。一離有情義者。對法云。無自然我故。已上論文此破勝論犢子部等我為作者離彼有情故。二無常義者。以非恒故。此破數論自性常住為萬物本。為緣成物故顯無常。亦破大眾部化地部等十二緣生是無為法。三暫住義者。生時過已無暫住故。對法論名有剎那義。此破正量部色命根等。諸緣生法一期四相非剎那故。四依他起義者。託眾緣故。此破自然外道法自然有非假因生。故依他起。五離作用義者。眾緣作用空故。此破薩婆多有實作用為緣生體。今顯功能無作用故。六因果相續不斷義者。因剎那滅果剎那生。時分等故因果相續。此破斷見外道因果不續。亦遮經部師無去來世。異熟因果仍不同時。果因斷故。七因果相似轉義者。不從一切一切生故因果相似。此破害為正法者計殺羊等為因後生天上。即諸善果以不善為因。因果不相似故。今顯善因得善異熟惡因得惡異熟因果相似。八自業所作義者。於餘相續不受果故。自業自受。此破無因果非是業起諸空見論。亦破他作我受果義。謂諸不平等因論計。對法緣起經皆自廣釋。恐繫不述。為顯因緣所攝染污清淨義者。下第十云。十二支中四唯雜染餘通清淨。其四雜染發潤善果清淨眷屬亦名清淨。意顯愛道緣生品名清淨。非愛道緣生品名染污。顯此因緣染淨緣生故立緣起。此辨說緣起之意故。因釋義破他宗中顯自理意。有釋。於上所辨體三相中。前二流轉顯示雜染。後一還滅顯示清淨。第四差別中。廣辨十二支文即十二。因解彼彼法汎釋一期身中。彼一切非此中所辨。一切體性皆緣起支。解無明中有四。謂十九種七種五種六種也。十九中束為七類。一世二事三業報四三寶五四諦六因果七所證。於因中或計自在世性士夫中間等者。自在天冥性。士夫神我。梵王居中間禪故名中間。如次配釋。無罪有罪應修不應修者。散釋於因。善惡之體黑白雜者。釋果之體。果有黑白二分故名有分。此十九中有通俱生或分別起。世事業果等通二門故。七無知攝十九中。業異熟

無知攝移轉者。業能招果迷而不知執不平等因故名移轉。次六無知攝第六者。前因果愚本末合六。末為四者。一善不善。二應修習不應修習。三有罪無罪。四有分也。五攝十九中。見愚攝八。謂世事各三。并因果。推度名見體非無明。癡與慧俱故名見愚。六無知有二。初顯六無知與七相攝。後依能治及自性辨六差別。依聞思修所治差別說前三者。由聞故知法其所治名無知。由思故推稱其所治名無見。依修故明證其所治名無現觀。故云所治差別故說此三種。耎中上三自性差別故。說黑闇愚癡無明闇。此中通說一切無知。為支體者。成唯識說。唯取能發正感後世善惡業者。勝鬘經說。有五住地。一見一處住地。二欲愛住地。三色愛住地。四有愛住地。五無明住地。前四煩惱障。後一所知障。彼經自說。無明住地聲聞辟支佛所不能斷。唯有如來佛菩提智所能斷故。由此定知是所知障。唯識第九與經說同。煩惱障四中。初一見道斷。後三修道斷。對法說。發業無明有二。一真實義愚發福不動行。二異熟義愚發非福福行。亦皆見道所斷。緣起經說。諸聖有學不共無明已永斷故不造新業。唯識亦云。正發業者唯見所斷。助者不定。故唯取彼見一處住地所有無明。然此有三。一唯發總業。二唯發別業。三通發二業。今取初後二業無明故。言唯取能發正感後世善惡業者。然此有四。一相應二不共三纏四隨眠。皆能發業。外道內道異生放逸不放逸隨其所應用四無明發業皆別。如緣起經自廣分別。此中說行通身語意。唯善不善現行種子假色及思以為自性。此亦有三。感三果故。為行支者亦唯感總及俱之業。成唯識云。即彼所發乃名為行支。由此一切順現受業別助當業皆非行支。即前無明所發之行乃成行故。身語業色名為假色。依思現行種子。意業唯思成行支體。唯此五識所有善惡即非行支。明知不能感於總報。此中備云。無色界中亦有變化身語二業。而此論文約欲色界說身語業。約三界說意業者。據實為語。識支中。明六識者。前論自會。通依一期六識身說非正識支。成唯識說。此中識種謂本識因故。唯取行所集當來第八識種名為識支。初結生故總異熟故。不說餘識為識支體。此唯種子不取現行。此中說種所生果識為識支體。及十地經云。如無明有子時果時識等皆爾者。唯識會云。或依當來說有現行。因時定無現行義。故說識名色初入母胎互為緣等。然依當起非正種子。泰云。依顯揚第六。阿賴耶識通六識攝。藏彼種名密記攝故。由此而言。此明六識名為識支。理實亦攝阿賴耶識。六識攝故。名色中。初解名後解色。欲界具十及法處所攝假色者。法處 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無知攝移轉者。業能招果迷而不知執不平等因故名移轉。次六無知攝第六者。前因果愚本末合六。末為四者。一善不善。二應修習不應修習。三有罪無罪。四有分也。五攝十九中。見愚攝八。謂世事各三。并因果。推度名見體非無明。癡與慧俱故名見愚。六無知有二。初顯六無知與七相攝。後依能治及自性辨六差別。依聞思修所治差別說前三者。由聞故知法其所治名無知。由思故推稱其所治名無見。依修故明證其所治名無現觀。故云所治差別故說此三種。耎中上三自性差別故。說黑闇愚癡無明闇。此中通說一切無知。為支體者。成唯識說。唯取能發正感後世善惡業者。勝鬘經說。有五住地。一見一處住地。二欲愛住地。三色愛住地。四有愛住地。五無明住地。前四煩惱障。後一所知障。彼經自說。無明住地聲聞辟支佛所不能斷。唯有如來佛菩提智所能斷故。由此定知是所知障。唯識第九與經說同。煩惱障四中。初一見道斷。後三修道斷。對法說。發業無明有二。一真實義愚發福不動行。二異熟義愚發非福福行。亦皆見道所斷。緣起經說。諸聖有學不共無明已永斷故不造新業。唯識亦云。正發業者唯見所斷。助者不定。故唯取彼見一處住地所有無明。然此有三。一唯發總業。二唯發別業。三通發二業。今取初後二業無明故。言唯取能發正感後世善惡業者。然此有四。一相應二不共三纏四隨眠。皆能發業。外道內道異生放逸不放逸隨其所應用四無明發業皆別。如緣起經自廣分別。此中說行通身語意。唯善不善現行種子假色及思以為自性。此亦有三。感三果故。為行支者亦唯感總及俱之業。成唯識云。即彼所發乃名為行支。由此一切順現受業別助當業皆非行支。即前無明所發之行乃成行故。身語業色名為假色。依思現行種子。意業唯思成行支體。唯此五識所有善惡即非行支。明知不能感於總報。此中備云。無色界中亦有變化身語二業。而此論文約欲色界說身語業。約三界說意業者。據實為語。識支中。明六識者。前論自會。通依一期六識身說非正識支。成唯識說。此中識種謂本識因故。唯取行所集當來第八識種名為識支。初結生故總異熟故。不說餘識為識支體。此唯種子不取現行。此中說種所生果識為識支體。及十地經云。如無明有子時果時識等皆爾者。唯識會云。或依當來說有現行。因時定無現行義。故說識名色初入母胎互為緣等。然依當起非正種子。泰云。依顯揚第六。阿賴耶識通六識攝。藏彼種名密記攝故。由此而言。此明六識名為識支。理實亦攝阿賴耶識。六識攝故。名色中。初解名後解色。欲界具十及法處所攝假色者。法處

實色謂勝定果。欲界無定故說為無。多分有假故為簡別。上界之中假實通有。然非一切者。無不律儀及別解脫故。鏡像水月彼亦無故。下界假中雖無定道共戒之色。律儀不律儀業類皆有。故不簡別。上界唯有律儀顯無不律儀故言非一切。此中通說種子現行當來現在名色等四非實支體。成唯識說。除後三因餘因皆是名色種攝。後之三因如名次第即後三種。此說五支不雜體性異熟。六根種名六處。異熟觸受種名觸受支。除本識種及此後三種餘諸蘊異熟種皆名色支。經說名謂非色四蘊色謂羯羅藍等者。此依雜體非說別體。不爾如何得成五蘊。或通依非異熟名色五蘊說。識初生更互為緣。第七識等各各中識故。若雜體者。唯識論云。或名色種總攝五因。於中隨勝立餘四種。六處與識總別亦然。此等唯種。說現行者。准識支會。對法第一云。眼處者謂眼曾現見色不言當見。今此據實處通三世。對法依處義增。唯說過現生。未來六行勝故。亦不相違。受唯捨受兼苦樂者。一業通招總別果故。亦依一斯所有受說。不爾唯應說捨受支。總報主故。受所攝者。謂受之種子也。又解。此相從兼舉受所攝受依止身。非正受體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實色謂勝定果。欲界無定故說為無。多分有假故為簡別。上界之中假實通有。然非一切者。無不律儀及別解脫故。鏡像水月彼亦無故。下界假中雖無定道共戒之色。律儀不律儀業類皆有。故不簡別。上界唯有律儀顯無不律儀故言非一切。此中通說種子現行當來現在名色等四非實支體。成唯識說。除後三因餘因皆是名色種攝。後之三因如名次第即後三種。此說五支不雜體性異熟。六根種名六處。異熟觸受種名觸受支。除本識種及此後三種餘諸蘊異熟種皆名色支。經說名謂非色四蘊色謂羯羅藍等者。此依雜體非說別體。不爾如何得成五蘊。或通依非異熟名色五蘊說。識初生更互為緣。第七識等各各中識故。若雜體者。唯識論云。或名色種總攝五因。於中隨勝立餘四種。六處與識總別亦然。此等唯種。說現行者。准識支會。對法第一云。眼處者謂眼曾現見色不言當見。今此據實處通三世。對法依處義增。唯說過現生。未來六行勝故。亦不相違。受唯捨受兼苦樂者。一業通招總別果故。亦依一斯所有受說。不爾唯應說捨受支。總報主故。受所攝者。謂受之種子也。又解。此相從兼舉受所攝受依止身。非正受體也。

瑜伽論記卷第三(之上終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽論記卷第三(之上終)

瑜伽論記卷第三(之下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽論記卷第三(之下)

釋遁倫集撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋遁倫集撰

論本卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論本卷第十

差別中解七引因支訖。自下解五能生所生支。愛支體唯煩惱中貪。此雖通緣內外二果。諸論多取緣外境愛。因迷外境增上果愚。緣境界受所發生故。取支通以一切煩惱以為自體。四取之體如前已說。此支唯以能所取全所為取中隨順煩惱不取餘法。五十九云。當言全界一切煩惱皆能結生相續。愛既唯貪。故取通攝諸煩惱盡。然此中說緣四取貪為取支者。與十地經同。彼云。愛增上名取。成唯識說。於潤業位愛力偏增。說愛如水能滋潤故。要數溉灌方生有芽。且依初後分愛取二。雖取支中攝諸煩惱而愛潤勝。說是愛增故。彼此文不相乖返。愛取二支通現及種俱能潤故。愛望於取成因緣故。(景云)邪願求者。求上界身以為涅槃受於禁戒。是名邪願。於戒起貪名戒禁取。此文正出貪為四取。問上二界有何戒禁緣之起貪。解云。外道亦於色界身語執戒禁。無色意思假立身語亦執為戒。有支中。前時有者。生剎那後死剎那前兩之中間也。此文既五趣有外別明中有。明知中有非趣所攝。同薩婆多。雖舉十有。宗明業有。為欲界有。支謂行支。愛取潤故能有當果名業有。此即能有名有。餘皆所有。成唯識說。始從中有至本有中未衰變來皆生支攝。故知中有亦所有中收。問中有生有為一業別業感。景師解者未見有文。文但說云中有可轉。准此即知中有別業所感。雖有是說而可說為一業所引。色界有六有除四趣故。無色有五有又除中有故。今此有支唯是業支。說先作行煩惱攝受故。成唯識說。愛取合潤能引業種及所引因轉名為有。俱能近有後有果故。彼意說。行及識等五為愛取潤轉名有支。體唯種子是所潤故能生果故。今此總言十有名有。能有所有合名為有。汎解有義非唯解有支。此唯業有一是有支。唯識會此云。有處唯說業種名有。此能正感異熟果故。彼復會云。復有唯說五種名有。親生當來識等種故。其七有者五趣體有受用果故。趣方便中有二趣中間故六為所有業為能有。能引諸有故。故合成七。前時有死有生有。即五趣有而別施設。故不建立。生支中。初別釋十句。後略義結。初四句說胎卵二生。次一句濕化二生。此通舉一身為生支。身分頓起者。此論前卷及餘經論皆言。化生頓起。餘之三生諸根漸現。今言濕生亦頓起者。即知胎卵二生諸根漸起。化生頓起。濕生通於漸頓也。頓者如從爛濕未變起濕生蟲諸根頓具。下之五句通四生有。蘊得謂蘊體起。界得謂蘊種子蘊因緣性。蘊得現行成熟。界得種子成熟。處得通現種。餘三緣成熟。略義中有六句。自性攝生及出現兩句。生處位攝等生趣起三句。所生攝蘊得一句。因緣所攝攝界得處得兩句。任 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別中解七引因支訖。自下解五能生所生支。愛支體唯煩惱中貪。此雖通緣內外二果。諸論多取緣外境愛。因迷外境增上果愚。緣境界受所發生故。取支通以一切煩惱以為自體。四取之體如前已說。此支唯以能所取全所為取中隨順煩惱不取餘法。五十九云。當言全界一切煩惱皆能結生相續。愛既唯貪。故取通攝諸煩惱盡。然此中說緣四取貪為取支者。與十地經同。彼云。愛增上名取。成唯識說。於潤業位愛力偏增。說愛如水能滋潤故。要數溉灌方生有芽。且依初後分愛取二。雖取支中攝諸煩惱而愛潤勝。說是愛增故。彼此文不相乖返。愛取二支通現及種俱能潤故。愛望於取成因緣故。(景云)邪願求者。求上界身以為涅槃受於禁戒。是名邪願。於戒起貪名戒禁取。此文正出貪為四取。問上二界有何戒禁緣之起貪。解云。外道亦於色界身語執戒禁。無色意思假立身語亦執為戒。有支中。前時有者。生剎那後死剎那前兩之中間也。此文既五趣有外別明中有。明知中有非趣所攝。同薩婆多。雖舉十有。宗明業有。為欲界有。支謂行支。愛取潤故能有當果名業有。此即能有名有。餘皆所有。成唯識說。始從中有至本有中未衰變來皆生支攝。故知中有亦所有中收。問中有生有為一業別業感。景師解者未見有文。文但說云中有可轉。准此即知中有別業所感。雖有是說而可說為一業所引。色界有六有除四趣故。無色有五有又除中有故。今此有支唯是業支。說先作行煩惱攝受故。成唯識說。愛取合潤能引業種及所引因轉名為有。俱能近有後有果故。彼意說。行及識等五為愛取潤轉名有支。體唯種子是所潤故能生果故。今此總言十有名有。能有所有合名為有。汎解有義非唯解有支。此唯業有一是有支。唯識會此云。有處唯說業種名有。此能正感異熟果故。彼復會云。復有唯說五種名有。親生當來識等種故。其七有者五趣體有受用果故。趣方便中有二趣中間故六為所有業為能有。能引諸有故。故合成七。前時有死有生有。即五趣有而別施設。故不建立。生支中。初別釋十句。後略義結。初四句說胎卵二生。次一句濕化二生。此通舉一身為生支。身分頓起者。此論前卷及餘經論皆言。化生頓起。餘之三生諸根漸現。今言濕生亦頓起者。即知胎卵二生諸根漸起。化生頓起。濕生通於漸頓也。頓者如從爛濕未變起濕生蟲諸根頓具。下之五句通四生有。蘊得謂蘊體起。界得謂蘊種子蘊因緣性。蘊得現行成熟。界得種子成熟。處得通現種。餘三緣成熟。略義中有六句。自性攝生及出現兩句。生處位攝等生趣起三句。所生攝蘊得一句。因緣所攝攝界得處得兩句。任

持所引攝諸蘊生起一句。俱生依持攝命根出現一句。老死支有二。初解老後解死。老中初別釋十七句。後結略義。結有十句。初六句各攝一句。第七威儀變壞攝次五句。第八無色諸根變壞攝第十二十三兩句。第九有色諸根變壞攝第十四十五兩句。第十時分已過壽量將盡攝第十六十七兩句。死中初別釋十一句。後結略義有四句。若死攝初兩句。正死體故。若死法攝第三第四句。解支不解支。五趣死時之軌法故。若死差別攝第五句下六句。若死後位攝第十一句。死魔業者。基師釋。即正死體死魔作用也。此亦死差別攝。或取死後識離身已名為死魔故。亦說是死後位攝。此生死二支隨其所應五蘊為性。現行苦故。唯取現行而有合說或通種子。成唯識說。始從中有至本有中未衰變來皆生支攝。中有末位設起變心緣當果起仍是生支。由前將死愛取潤有能有中有及當生故。諸衰變位總名為老。身壞命終乃名為死。第五次第中有三復次。初復次中。由邪行故令心顛倒等者。有義識等五支並依後際當生老死五現起位說因五支。非依五支在因位說故。成唯識云。因位難知差別相故依當果位別立五支。若依此義。心顛倒者。謂隨業識由色生已得類有情眾同分數。彼說名色初受生故。唯識會云。識中業種名識支故。故三藏云。中有末心名為顛倒。以能引支顛倒故。本識中識支種子相從亦名心顛倒。心顛倒故結生相續等者名色也。諸根圓滿謂六處支。二受用境謂觸受支。觸引受生俱受用境故。俱舍說名隨觸受。景又解。六處緣觸。觸起之時依根識二及受用境即是三和生觸。故云二受用境。耽著者緣現在愛。悕求者緣未來愛。合名愛支。煩惱滋長謂取支。此中但說業為有支。如前已會。餘文可解。有義合依三際以辨次第。無明行識在過去世。心顛倒者識等五種并名為心。不離識故識為主故。由邪行熏發當有趣生故心名顛倒。略而不說正行熏發。准後愛取潤後有業知於前際亦潤行心。故略不論。前際愛取有。其名色也結生下四支是過去世生老死支。成唯識說然所生果若在未來為生厭故說生老死。若現在為令了知分位相生說識等五。彼說識支初入母胎。此說名色故但四支。由現在愛發生貪愛煩惱滋長潤後有業。乃至當來有生老死。但說潤業不說發者。准於前際知發業故。此乃影顯過去說發不說潤業。現在說潤不說發業。未來說生老死不說名色等。現在說名色等不說生老死。欲顯因果三際不斷善順小乘故作是說。第二復次唯依二際建立。其內身緣者發業引生門。境界緣者潤生果起門。起我執等愚者是相應癡。或因此起彼是不共癡。既發業已即隨彼業多起尋思等者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持所引攝諸蘊生起一句。俱生依持攝命根出現一句。老死支有二。初解老後解死。老中初別釋十七句。後結略義。結有十句。初六句各攝一句。第七威儀變壞攝次五句。第八無色諸根變壞攝第十二十三兩句。第九有色諸根變壞攝第十四十五兩句。第十時分已過壽量將盡攝第十六十七兩句。死中初別釋十一句。後結略義有四句。若死攝初兩句。正死體故。若死法攝第三第四句。解支不解支。五趣死時之軌法故。若死差別攝第五句下六句。若死後位攝第十一句。死魔業者。基師釋。即正死體死魔作用也。此亦死差別攝。或取死後識離身已名為死魔故。亦說是死後位攝。此生死二支隨其所應五蘊為性。現行苦故。唯取現行而有合說或通種子。成唯識說。始從中有至本有中未衰變來皆生支攝。中有末位設起變心緣當果起仍是生支。由前將死愛取潤有能有中有及當生故。諸衰變位總名為老。身壞命終乃名為死。第五次第中有三復次。初復次中。由邪行故令心顛倒等者。有義識等五支並依後際當生老死五現起位說因五支。非依五支在因位說故。成唯識云。因位難知差別相故依當果位別立五支。若依此義。心顛倒者。謂隨業識由色生已得類有情眾同分數。彼說名色初受生故。唯識會云。識中業種名識支故。故三藏云。中有末心名為顛倒。以能引支顛倒故。本識中識支種子相從亦名心顛倒。心顛倒故結生相續等者名色也。諸根圓滿謂六處支。二受用境謂觸受支。觸引受生俱受用境故。俱舍說名隨觸受。景又解。六處緣觸。觸起之時依根識二及受用境即是三和生觸。故云二受用境。耽著者緣現在愛。悕求者緣未來愛。合名愛支。煩惱滋長謂取支。此中但說業為有支。如前已會。餘文可解。有義合依三際以辨次第。無明行識在過去世。心顛倒者識等五種并名為心。不離識故識為主故。由邪行熏發當有趣生故心名顛倒。略而不說正行熏發。准後愛取潤後有業知於前際亦潤行心。故略不論。前際愛取有。其名色也結生下四支是過去世生老死支。成唯識說然所生果若在未來為生厭故說生老死。若現在為令了知分位相生說識等五。彼說識支初入母胎。此說名色故但四支。由現在愛發生貪愛煩惱滋長潤後有業。乃至當來有生老死。但說潤業不說發者。准於前際知發業故。此乃影顯過去說發不說潤業。現在說潤不說發業。未來說生老死不說名色等。現在說名色等不說生老死。欲顯因果三際不斷善順小乘故作是說。第二復次唯依二際建立。其內身緣者發業引生門。境界緣者潤生果起門。起我執等愚者是相應癡。或因此起彼是不共癡。既發業已即隨彼業多起尋思等者。

(景云)識能了別名作尋思。此從行支引發識種名起尋思。由彼行支助識種子故。能展轉引發名色六處觸種。令感當來名色等三同類苦果。(備云)既發身語業起尋思意業。行與識支作助伴故。識支得生。自此已後三果漸生。(基云)即隨彼業多起尋思者此謂現行識。由業與識為助伴者種識。業所熏種為助伴故。其名色等種此皆名識故。能感當來三苦。一根初起苦謂名色身意一一根初起故。二根圓滿苦謂六處。三受用境界苦謂觸。即是合以名言有分二種能生。理實應有識受二果。識種為種故果中無。受稱外受內果中無。愛必因受方得起故受前際無後際說有。前際觸後說當受故。各望有別。依觸緣受發起於愛者愛支。由受用境廣起追求等者是取支。由事業門者。所謂淨行事王等。利養門者。謂坐收種耕田等。此二外欲境起名欲求。或由戒禁門者。謂邪願戒禁取。由此起內身求。求當來樂果身故。或由解脫門者謂見取。由此起邪解脫求。有義事業門謂欲取。利養門謂見取為利養故其執見勝。戒禁門者謂戒禁取。解脫門者謂我語取。諦故住故執我自性為解脫故。因此四取發起三求。一欲求多求五欲故。二內身求即有求求自體故。三邪解脫求即邪梵行求求邪解脫故。如是求時令先所起煩惱及業等者。謂業是有支。無明為發業緣令當果生。無明非是有支。第三復次中。由三有情聚者。前二復次單明流轉次第。今此通依流轉還滅故說三聚。樂世間清淨者。不樂出世而樂人天故名清淨。然愚癡故亦造非福。或起追悔所引或不退悔歡喜所引心相續住等者。景師釋。此在中有有悔不悔。識相續住從行生識也。基師釋。追悔者。樂清淨故悔非福業。或癡不解悔。因此三業歡喜所引心相續住者。歡喜心所熏成種相續而住。即是識支以此為因。由非福者下業。由福者中業。由不動者上業。於當生處亦皆能感三苦果。種名識支現行名名色等。不說受等義准前釋。樂著境界者。謂受愛取也。其有生老死因著境有亦得彼名。緣起經中具釋次第。恐繁不述。第六釋難中有二問答。初問逆次第中。答依此宣說諦道理故等者。觀老死等為三十四智。觀於四諦中最初老死是苦故先觀老死。現在識等五支種子無始來有名為舊識舊名色等。從此種子生彼未來生及老死。二果之中識名色等并名新識名色等。前來總說名色結生。名色體寬總攝餘支。但言名色已說餘訖。由心解脫者。於現法中不起無明行支為能引故。五支種亦次第不生。由現因次第不生故。老死位中識等五果皆次第滅。應言新識滅為上首乃至受滅為後。然據彼名色為先故言新。名色滅為上首乃至受滅為後。亦可四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (景云)識能了別名作尋思。此從行支引發識種名起尋思。由彼行支助識種子故。能展轉引發名色六處觸種。令感當來名色等三同類苦果。(備云)既發身語業起尋思意業。行與識支作助伴故。識支得生。自此已後三果漸生。(基云)即隨彼業多起尋思者此謂現行識。由業與識為助伴者種識。業所熏種為助伴故。其名色等種此皆名識故。能感當來三苦。一根初起苦謂名色身意一一根初起故。二根圓滿苦謂六處。三受用境界苦謂觸。即是合以名言有分二種能生。理實應有識受二果。識種為種故果中無。受稱外受內果中無。愛必因受方得起故受前際無後際說有。前際觸後說當受故。各望有別。依觸緣受發起於愛者愛支。由受用境廣起追求等者是取支。由事業門者。所謂淨行事王等。利養門者。謂坐收種耕田等。此二外欲境起名欲求。或由戒禁門者。謂邪願戒禁取。由此起內身求。求當來樂果身故。或由解脫門者謂見取。由此起邪解脫求。有義事業門謂欲取。利養門謂見取為利養故其執見勝。戒禁門者謂戒禁取。解脫門者謂我語取。諦故住故執我自性為解脫故。因此四取發起三求。一欲求多求五欲故。二內身求即有求求自體故。三邪解脫求即邪梵行求求邪解脫故。如是求時令先所起煩惱及業等者。謂業是有支。無明為發業緣令當果生。無明非是有支。第三復次中。由三有情聚者。前二復次單明流轉次第。今此通依流轉還滅故說三聚。樂世間清淨者。不樂出世而樂人天故名清淨。然愚癡故亦造非福。或起追悔所引或不退悔歡喜所引心相續住等者。景師釋。此在中有有悔不悔。識相續住從行生識也。基師釋。追悔者。樂清淨故悔非福業。或癡不解悔。因此三業歡喜所引心相續住者。歡喜心所熏成種相續而住。即是識支以此為因。由非福者下業。由福者中業。由不動者上業。於當生處亦皆能感三苦果。種名識支現行名名色等。不說受等義准前釋。樂著境界者。謂受愛取也。其有生老死因著境有亦得彼名。緣起經中具釋次第。恐繁不述。第六釋難中有二問答。初問逆次第中。答依此宣說諦道理故等者。觀老死等為三十四智。觀於四諦中最初老死是苦故先觀老死。現在識等五支種子無始來有名為舊識舊名色等。從此種子生彼未來生及老死。二果之中識名色等并名新識名色等。前來總說名色結生。名色體寬總攝餘支。但言名色已說餘訖。由心解脫者。於現法中不起無明行支為能引故。五支種亦次第不生。由現因次第不生故。老死位中識等五果皆次第滅。應言新識滅為上首乃至受滅為後。然據彼名色為先故言新。名色滅為上首乃至受滅為後。亦可四十

四智中先觀老死作四諦觀。觀生是老死集是舊名色。在前起故。老死始從生起是新名色。今觀老死體滅即是新名色滅。十二支中先觀老死滅以為上首。緣起經說。如病病因病滅良藥。故逆次第生老死為初。問何故不言諸無明滅為上首耶者。此問次前所引經說名色為上首滅。何故彼經不說無明為先首滅。答依心解脫者而施設故等者。此意釋言。未入聖前初資糧位先順次第觀。加行道中逆次第觀起四十四智等。入見道等順次第斷故無明滅即行滅等。依止無學解脫身中現在名色為先受為後。四支種子不能為因生未來世生老死果。此說苦因不能生。下顯由愛滅當苦不起。謂解脫者現受境時愛及隨眠即愛取支由聖道力永拔不起。名能潤煩惱集諦永滅。此因永滅故先所引因名色等種當不生果。名餘支滅。此言意顯現在名色所有種子不生當果。先觀苦諦故。以名色滅為上首。此滅由何。由彼能潤集諦所攝愛取等滅。故名色等種當不生果。名色等種是當來世生老死因緣。親因緣故說此先滅。無明等疎後始觀察。能潤因故。不說無明為先首滅。故得無學已觀云。由誰無故老死無等。餘次第滅准此應知。言如是等類宣說緣起次第應知者。(景云)計此結文應在立難前說。由於次第門中立此難故。故於難後總結緣起次第言之。第七釋詞中有五復次。依字釋名者。由煩惱繫縛為緣往諸趣中數數生起故名緣起。依緣字起字釋緣起字故名依字。(景師補闕)云。由諸煩惱繫縛往諸趣中者釋緣字也。數數生起者釋起字也。依剎那義釋者。簡大眾部化地部等緣起是無為。亦遮正量部一期四相義。眾緣過去而不離等者。若依分位前十支為緣後二支為起。前支具因緣等四。雖復剎那滅入過去。種在身中而不捨離故依自身後果生起。或十二支前一一為緣一一為起。此有故彼有者。顯無作緣生義。此生故彼生者。顯無常緣生義。非餘者。唯由有緣果法得有。非緣有實作用能生果法。亦非無生法為因故少所生而得成立。無作無常二種為緣。非餘作用及無生法二種為因。故言非餘。此簡自在天等有實作用及計無為能為緣起以釋其名。數數謝滅復相續起者。數數逢緣而續起故名緣起。於過去世覺緣性已等相續起者。初證菩提時覺悟緣性已後為有情發起語言說之故名緣起。自利稱緣利他名起。即是法輪展轉說義。第八緣性中有二。一四緣二二因。成唯識說。諸支相望增上定有。餘之三緣有無不定。緣起經中依決定有唯說有一。謂增上緣。愛望於取有望於生有因緣義。若說識支是業種者行望於識亦作因緣。餘支相望無因緣義。而集論說無明望行有因緣者。依無明業習氣說。無明俱故假 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四智中先觀老死作四諦觀。觀生是老死集是舊名色。在前起故。老死始從生起是新名色。今觀老死體滅即是新名色滅。十二支中先觀老死滅以為上首。緣起經說。如病病因病滅良藥。故逆次第生老死為初。問何故不言諸無明滅為上首耶者。此問次前所引經說名色為上首滅。何故彼經不說無明為先首滅。答依心解脫者而施設故等者。此意釋言。未入聖前初資糧位先順次第觀。加行道中逆次第觀起四十四智等。入見道等順次第斷故無明滅即行滅等。依止無學解脫身中現在名色為先受為後。四支種子不能為因生未來世生老死果。此說苦因不能生。下顯由愛滅當苦不起。謂解脫者現受境時愛及隨眠即愛取支由聖道力永拔不起。名能潤煩惱集諦永滅。此因永滅故先所引因名色等種當不生果。名餘支滅。此言意顯現在名色所有種子不生當果。先觀苦諦故。以名色滅為上首。此滅由何。由彼能潤集諦所攝愛取等滅。故名色等種當不生果。名色等種是當來世生老死因緣。親因緣故說此先滅。無明等疎後始觀察。能潤因故。不說無明為先首滅。故得無學已觀云。由誰無故老死無等。餘次第滅准此應知。言如是等類宣說緣起次第應知者。(景云)計此結文應在立難前說。由於次第門中立此難故。故於難後總結緣起次第言之。第七釋詞中有五復次。依字釋名者。由煩惱繫縛為緣往諸趣中數數生起故名緣起。依緣字起字釋緣起字故名依字。(景師補闕)云。由諸煩惱繫縛往諸趣中者釋緣字也。數數生起者釋起字也。依剎那義釋者。簡大眾部化地部等緣起是無為。亦遮正量部一期四相義。眾緣過去而不離等者。若依分位前十支為緣後二支為起。前支具因緣等四。雖復剎那滅入過去。種在身中而不捨離故依自身後果生起。或十二支前一一為緣一一為起。此有故彼有者。顯無作緣生義。此生故彼生者。顯無常緣生義。非餘者。唯由有緣果法得有。非緣有實作用能生果法。亦非無生法為因故少所生而得成立。無作無常二種為緣。非餘作用及無生法二種為因。故言非餘。此簡自在天等有實作用及計無為能為緣起以釋其名。數數謝滅復相續起者。數數逢緣而續起故名緣起。於過去世覺緣性已等相續起者。初證菩提時覺悟緣性已後為有情發起語言說之故名緣起。自利稱緣利他名起。即是法輪展轉說義。第八緣性中有二。一四緣二二因。成唯識說。諸支相望增上定有。餘之三緣有無不定。緣起經中依決定有唯說有一。謂增上緣。愛望於取有望於生有因緣義。若說識支是業種者行望於識亦作因緣。餘支相望無因緣義。而集論說無明望行有因緣者。依無明業習氣說。無明俱故假

說無明實是行種。會此文云。瑜伽論說諸支相望無因緣者。依現愛取唯業有說。別料簡云。無明望行愛望於取生望老死有等無間及所緣緣。此以無色望無色支。有望於生受望於愛無等無間有所緣緣。此以有色支望無色支。餘支相望二俱非有。此文總說。彼文別顯。應如彼釋。有色望有色者。謂名色中色望五處。業有望色生。色生望色老死。無色望有色者。無明望行。名望五處。無色生望色老死。此中不說非業有。故不說之。此中且依隣近順次不相雜亂實緣起說。異此相望為緣不定。諸聰慧者如理應思。答因緣者自體種子緣所顯故者。此答意說。因緣者無明種子唯生無明不生餘支等。自自相望不望餘支即是自性緣生。今說愛非愛緣生義。自他相望有增上緣無因緣故云也。何故說言依因果體性建立緣起耶等者。此中問意因通四緣。何無因緣。此中答意十因之中引發牽引生起定異同事不相違中雖有因緣。其定異因有別性生同事不相違體通疎遠。此略不論。其引發牽引生起尋名釋義應有因緣。但依現行相望名引發因。依潤未潤位行有等中業習氣說故是增上而非因緣。不遮愛種望取生種望老死為引發因有因緣義。亦不遮未潤位中識等五種望生老死為牽引因。已潤有中識等五種望生老死為生起因有因緣義。所望別故亦不相違。二因中。問幾支是生引二因果所攝耶。答於現法後法中識等乃至受於生老死位所攝諸支者。此說識支結生相續能引所引一時而有。去果相遠俱名引因。能生與果二世別故。親近能生獨名生因。成唯識說。生近正果名曰生因。引遠殘果說名引因。三性十因指如別章。此說雜染故不違餘教。第九分別緣中。合以三十門分別。第一一一支問曰分別。無明有二問答。彼唯是不斷因故等者。不正思惟與無明作不斷因不能作雜染因。體非染故。何者不起非理作意而有緣起。故名不斷因非雜染因。此中景有二解。一云。不如理作意者約現在無明相應不正思惟說。此由無明故染不能染無明故不說為無明因。二云。是與過去無明相應作意。問若然者過去作意與無明俱。何故唯言作意與無明作不斷因。不言過去無明與現無明作不斷因耶。答雖有無明而力劣故故不說。作意力強故約其問答也。又此作意體。(備述兩釋)一云。遍行作意。二云。遍行思數也。又生雜染業煩惱力之所熏發等者。謂生雜染由業雜染起。業雜染起由煩惱雜染。故言由彼之所熏發。業體謂行。初因即以無明為體。雖諸煩惱皆業初因。無明獨十一勝事故偏說之謂所緣等。廣如經說。俱舍云。無明不說因。生死應有始。老死不說果。生死應有終。從惑生惑業。從業生於事。從事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無明實是行種。會此文云。瑜伽論說諸支相望無因緣者。依現愛取唯業有說。別料簡云。無明望行愛望於取生望老死有等無間及所緣緣。此以無色望無色支。有望於生受望於愛無等無間有所緣緣。此以有色支望無色支。餘支相望二俱非有。此文總說。彼文別顯。應如彼釋。有色望有色者。謂名色中色望五處。業有望色生。色生望色老死。無色望有色者。無明望行。名望五處。無色生望色老死。此中不說非業有。故不說之。此中且依隣近順次不相雜亂實緣起說。異此相望為緣不定。諸聰慧者如理應思。答因緣者自體種子緣所顯故者。此答意說。因緣者無明種子唯生無明不生餘支等。自自相望不望餘支即是自性緣生。今說愛非愛緣生義。自他相望有增上緣無因緣故云也。何故說言依因果體性建立緣起耶等者。此中問意因通四緣。何無因緣。此中答意十因之中引發牽引生起定異同事不相違中雖有因緣。其定異因有別性生同事不相違體通疎遠。此略不論。其引發牽引生起尋名釋義應有因緣。但依現行相望名引發因。依潤未潤位行有等中業習氣說故是增上而非因緣。不遮愛種望取生種望老死為引發因有因緣義。亦不遮未潤位中識等五種望生老死為牽引因。已潤有中識等五種望生老死為生起因有因緣義。所望別故亦不相違。二因中。問幾支是生引二因果所攝耶。答於現法後法中識等乃至受於生老死位所攝諸支者。此說識支結生相續能引所引一時而有。去果相遠俱名引因。能生與果二世別故。親近能生獨名生因。成唯識說。生近正果名曰生因。引遠殘果說名引因。三性十因指如別章。此說雜染故不違餘教。第九分別緣中。合以三十門分別。第一一一支問曰分別。無明有二問答。彼唯是不斷因故等者。不正思惟與無明作不斷因不能作雜染因。體非染故。何者不起非理作意而有緣起。故名不斷因非雜染因。此中景有二解。一云。不如理作意者約現在無明相應不正思惟說。此由無明故染不能染無明故不說為無明因。二云。是與過去無明相應作意。問若然者過去作意與無明俱。何故唯言作意與無明作不斷因。不言過去無明與現無明作不斷因耶。答雖有無明而力劣故故不說。作意力強故約其問答也。又此作意體。(備述兩釋)一云。遍行作意。二云。遍行思數也。又生雜染業煩惱力之所熏發等者。謂生雜染由業雜染起。業雜染起由煩惱雜染。故言由彼之所熏發。業體謂行。初因即以無明為體。雖諸煩惱皆業初因。無明獨十一勝事故偏說之謂所緣等。廣如經說。俱舍云。無明不說因。生死應有始。老死不說果。生死應有終。從惑生惑業。從業生於事。從事

事惑生。有支理唯此。故十二支無始輪迴。補闕云。生雜染體由業煩惱二緣所染。業因煩惱一緣染。故所生謂初無明。無明不由作意所染故起。是故不說不如理作意為緣起初。問何故不說無明自體為自體緣耶。答由無明自體若不得餘緣於自體雜染不能增減。故自體非緣。行有三問答。由不了達世俗苦因為緣起非福行等者。三惡趣苦相狀易知名世俗苦。人天趣苦微隱難了聖智所知名勝義苦。或有釋言。八苦之中對法論說前七名世俗苦。第八苦名勝義苦。若作此釋。第八行苦既通五趣。應唯迷惡趣亦起福不動業。前之七苦既通人天。應唯迷善趣亦造非福業。苦苦壞苦行苦并通五趣故。由此故知前釋為善。彼世俗勝義苦依別麁細易難知說。此世俗勝義苦依趣總相凡聖境說。亦不相違。福不動業。近因等起唯近善思。遠因等起以無明發。迷當果故說癡為緣。若非福業近因亦以無明為緣。迷當果故。答此中通說福非福不動業緣等者。三不善根唯生非福。癡不善根通福不動。故唯識說。有下無明能發上行。不爾初伏下地染者所起上定應非行支。彼地無明猶未起故。故癡不善根通發三業。問發業有助正說正無助法。潤生有正助說正無助法。答一因不假多說正無助發。資緣必假數故正助俱陳。依發一切行緣而說等者。不但唯說身語行緣故不說思為身語緣。及依生善染污思緣為說故。說無明為緣不說無記行緣。身語二行唯無記故。但說無明發諸行故。近能發起身語意三善染污故。補闕云。思雖發起身語二行而不發思。無明通發一切諸業。是故但說無明緣行。又三業以思為性。無明緣行則生善不善思。是故不言思緣行也。答行為識雜染緣能引能生後有果故等者。謂行能引現識種子能生後有識現行故。非如名色但為根境能生識也。答識能為彼新生因故等者。由識入胎為新生因。總報能為別報緣故。或由識種為名色親因令新生故。此說名色初結生。義准下識入胎。前說為善。又依一切生一切有生時而說者。一切四生一切三有受生之時定有識界。故偏說識。餘五不定。是故不說。又六處勝故由六處攝二種故者。但舉六處生觸時。是則類攝六處六識亦生於觸。觸是彼近因故者。唯識云。謂觸所取可愛等相與受所取攝受等相近相隣近。引發勝故。以受等力於相似境或求和合或求乖離等者。謂受境與愛境相似。於樂受境愛求和合。於苦受境愛求別離。名相似境。故說愛以受支為緣。無明但於內外二受生滅等相不如實知。不能制心而起不了行相。愛不親順不說為緣。若疎由迷而起受者亦有緣義。非如受親故偏說受與愛緣。由希望生故於追求時能發隨眠等者。由愛希求 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事惑生。有支理唯此。故十二支無始輪迴。補闕云。生雜染體由業煩惱二緣所染。業因煩惱一緣染。故所生謂初無明。無明不由作意所染故起。是故不說不如理作意為緣起初。問何故不說無明自體為自體緣耶。答由無明自體若不得餘緣於自體雜染不能增減。故自體非緣。行有三問答。由不了達世俗苦因為緣起非福行等者。三惡趣苦相狀易知名世俗苦。人天趣苦微隱難了聖智所知名勝義苦。或有釋言。八苦之中對法論說前七名世俗苦。第八苦名勝義苦。若作此釋。第八行苦既通五趣。應唯迷惡趣亦起福不動業。前之七苦既通人天。應唯迷善趣亦造非福業。苦苦壞苦行苦并通五趣故。由此故知前釋為善。彼世俗勝義苦依別麁細易難知說。此世俗勝義苦依趣總相凡聖境說。亦不相違。福不動業。近因等起唯近善思。遠因等起以無明發。迷當果故說癡為緣。若非福業近因亦以無明為緣。迷當果故。答此中通說福非福不動業緣等者。三不善根唯生非福。癡不善根通福不動。故唯識說。有下無明能發上行。不爾初伏下地染者所起上定應非行支。彼地無明猶未起故。故癡不善根通發三業。問發業有助正說正無助法。潤生有正助說正無助法。答一因不假多說正無助發。資緣必假數故正助俱陳。依發一切行緣而說等者。不但唯說身語行緣故不說思為身語緣。及依生善染污思緣為說故。說無明為緣不說無記行緣。身語二行唯無記故。但說無明發諸行故。近能發起身語意三善染污故。補闕云。思雖發起身語二行而不發思。無明通發一切諸業。是故但說無明緣行。又三業以思為性。無明緣行則生善不善思。是故不言思緣行也。答行為識雜染緣能引能生後有果故等者。謂行能引現識種子能生後有識現行故。非如名色但為根境能生識也。答識能為彼新生因故等者。由識入胎為新生因。總報能為別報緣故。或由識種為名色親因令新生故。此說名色初結生。義准下識入胎。前說為善。又依一切生一切有生時而說者。一切四生一切三有受生之時定有識界。故偏說識。餘五不定。是故不說。又六處勝故由六處攝二種故者。但舉六處生觸時。是則類攝六處六識亦生於觸。觸是彼近因故者。唯識云。謂觸所取可愛等相與受所取攝受等相近相隣近。引發勝故。以受等力於相似境或求和合或求乖離等者。謂受境與愛境相似。於樂受境愛求和合。於苦受境愛求別離。名相似境。故說愛以受支為緣。無明但於內外二受生滅等相不如實知。不能制心而起不了行相。愛不親順不說為緣。若疎由迷而起受者亦有緣義。非如受親故偏說受與愛緣。由希望生故於追求時能發隨眠等者。由愛希求

勝境和合惡境別離。而熏種子發取隨眠。及引隨順生取之法。故取得生。是故偏說愛緣於取。問前已說無明為緣發起業有等者。善不善業潤已未潤皆名為有。能有果故。然依潤已能近有果獨得有名。未潤已前初造非增名之為行。依義勝異各得一名。今依通義故言無明發起業有。即是行也。但於潤位由取力故即令彼業於彼彼生處能引識名色等果。故偏說取緣有。第二三道門中。按成唯識云。無明愛取是惑所攝。即此三也。行有一分是業所攝。即此二也。彼會云。有處說業全攝有者。應知彼依業有說故。會對法等云。有處說識業所攝者。彼說業種為識支。是餘是苦道者。准此即是餘之七支以合說有。是業道故。成唯識云。七有一分是苦所攝。識等五種轉名有故。第三分別因果中有二重。初依十二支次第相望為因果。次云三唯是因者。無明愛取發業潤生之根本故。二唯是果者。謂生老死。是前十支所生果故。此重依三雜染及種現之因果所望別故。總束緣生為因果者略有五重。一等起門。謂前前為因後後為果。即此初言初一唯因等是。二本末因果。此第二文是。煩惱為本故。三唯是因等。此下亦云。前六支及愛取有是因分。後二支為果分。受通二種。亦依本末以辨因果。三異熟非異熟因果。五十六云。又現在果所攝五支及未來果所攝二支總名果所攝緣起。當知餘支因所攝緣起。中邊上卷亦云。因雜染者謂煩惱業分。果雜染者謂所餘分。四熟未熟因果。對法論云。因時有能引所引即前七支。於果時有能生所生謂後五支。謂由無明成熟愛取彼增長故。行等六支熟名有故。生老二支是所成熟。五分位因果。即前生引二因中云。能引及能生合十支名因。後二支為果。唯識亦云。十因二果定不同世。雖諸門說五義不同。所望有殊理無乖返。第四明相獨雜。三是獨相等者。成唯識云。無明愛取說名獨相。不與餘支相交雜故。餘是雜相。謂前後義定不轉作餘支名獨相。與此相違是雜相也。謂能引愛非愛果者。體即行支。未潤已前名引因故。及能生趣差別者。謂即有支。由行被潤轉名為有。能生支故。識與名色六處一分有雜相者。謂如識支時通有五蘊。但說識為支。故是一分。至名色時識轉為名。名中一分。至六處時中識復轉名意處非餘五處。亦是一分。但一識性徑於三支前後名異。其義亦殊。故名雜相。觸受非識故不同雜。依雜染時者是識支。謂前文說。由邪行故令心顛倒。顛倒現識既熏種子。即名識支。依潤時者。即識種子為愛取潤。初結生位名名色支。依轉時者。即此名色六根起時名六處支。非六處等全唯是識。皆有識故。是故成雜。別顯苦相故等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝境和合惡境別離。而熏種子發取隨眠。及引隨順生取之法。故取得生。是故偏說愛緣於取。問前已說無明為緣發起業有等者。善不善業潤已未潤皆名為有。能有果故。然依潤已能近有果獨得有名。未潤已前初造非增名之為行。依義勝異各得一名。今依通義故言無明發起業有。即是行也。但於潤位由取力故即令彼業於彼彼生處能引識名色等果。故偏說取緣有。第二三道門中。按成唯識云。無明愛取是惑所攝。即此三也。行有一分是業所攝。即此二也。彼會云。有處說業全攝有者。應知彼依業有說故。會對法等云。有處說識業所攝者。彼說業種為識支。是餘是苦道者。准此即是餘之七支以合說有。是業道故。成唯識云。七有一分是苦所攝。識等五種轉名有故。第三分別因果中有二重。初依十二支次第相望為因果。次云三唯是因者。無明愛取發業潤生之根本故。二唯是果者。謂生老死。是前十支所生果故。此重依三雜染及種現之因果所望別故。總束緣生為因果者略有五重。一等起門。謂前前為因後後為果。即此初言初一唯因等是。二本末因果。此第二文是。煩惱為本故。三唯是因等。此下亦云。前六支及愛取有是因分。後二支為果分。受通二種。亦依本末以辨因果。三異熟非異熟因果。五十六云。又現在果所攝五支及未來果所攝二支總名果所攝緣起。當知餘支因所攝緣起。中邊上卷亦云。因雜染者謂煩惱業分。果雜染者謂所餘分。四熟未熟因果。對法論云。因時有能引所引即前七支。於果時有能生所生謂後五支。謂由無明成熟愛取彼增長故。行等六支熟名有故。生老二支是所成熟。五分位因果。即前生引二因中云。能引及能生合十支名因。後二支為果。唯識亦云。十因二果定不同世。雖諸門說五義不同。所望有殊理無乖返。第四明相獨雜。三是獨相等者。成唯識云。無明愛取說名獨相。不與餘支相交雜故。餘是雜相。謂前後義定不轉作餘支名獨相。與此相違是雜相也。謂能引愛非愛果者。體即行支。未潤已前名引因故。及能生趣差別者。謂即有支。由行被潤轉名為有。能生支故。識與名色六處一分有雜相者。謂如識支時通有五蘊。但說識為支。故是一分。至名色時識轉為名。名中一分。至六處時中識復轉名意處非餘五處。亦是一分。但一識性徑於三支前後名異。其義亦殊。故名雜相。觸受非識故不同雜。依雜染時者是識支。謂前文說。由邪行故令心顛倒。顛倒現識既熏種子。即名識支。依潤時者。即識種子為愛取潤。初結生位名名色支。依轉時者。即此名色六根起時名六處支。非六處等全唯是識。皆有識故。是故成雜。別顯苦相故等

者。現在識等現起五支酬前因起。五支相顯。別顯苦相。若在未來同異熟法當有未顯。合名生死。此生老死一為現在無明等七引因所引。二為愛取有三生因所生。故言及顯引生差別故。此生老死於次生身現在起時。增微有異。離為五支。故言別顯苦相故。須知此宗現在識等五支與未來二支有雜相者。生支具攝識等五支。老死但攝受支後分。故名雜相。亦可老死潤生俱有識等五支名有雜相。第五重釋經中緣起名義。梵云鉢剌底此云應行。以不住故。梵云參此云和合。以正集故。梵云嗢此義譯起。以緣新起故。於三義中初總釋緣起以簡無為。次唯釋緣字顯緣不差。後唯釋起字簡不生法。廣如正理。緣起緣生者。若對法云。因名緣起果名緣生。第六四諦攝中。此說七支皆苦諦已。說餘五支唯集諦訖。欲顯二諦體差別故。非五支全是集諦。成唯識云。皆苦諦攝取蘊性故。五亦集諦攝。業煩惱性故。逼迫是苦義。一切皆是苦。招異熟故。是集義故。五亦集諦。第七諸支相望為三緣中。有十六番問答。謂由無知於隨順諸行法中等者。基師釋。不善意行名隨順行。無明俱時為剎那等起故。名俱有覆障。由五惡見恣情放逸相應無知。此緣見起非親緣行故。與惡身語行為無間緣。或由身邊見等相應無知為無間緣親引諸行。若諸善行由無明引為久遠緣。由迷彼果起初二思後方起行故。成久遠滅緣建立當果。此說二行差別發果。亦得與善行為俱有緣。剎那等起非正發業故此不說。如是等義唯准應知。此中西方兩釋。一云。二乘無漏亦與無明俱。況有漏善。若依此義福等善業得與無明俱。亦用無明為俱有緣。二云。善不善業與無明俱故。此文總將無明望行為三緣。別論善惡。惡有三緣善無俱緣。故此論文言總意別。行與識為三緣者。由行同時熏發識種。是俱有緣。由行勢力令次念識種相續增長。是無間滅緣。由彼行種識當來果得生起。是久遠滅緣。受望愛為三緣者。由現行受同時起愛為俱有緣等。愛望取為俱有云由貪俱行故於隨順取法中欲樂安立者。愛與能取實不同時。所取所為取之因緣與愛俱有。愛望取成俱有緣。取望有為三緣又能引發彼界功能為久遠緣者。此望初生非後相續。將死我愛望諸界初起時有隔正死一念。故為久遠緣。有望生為三緣云熏發彼種子者。(景云)有支業種既被潤已。資發識等名言種子令生生等為俱有緣。(基云)由昔業熏識等種故今名為有。而生現果故成俱有。雖久遠滅而果轉者。如初潤有望初生。果轉故成久遠滅引發緣。隔正死時故。第八辨有支勝分全分中。有支有二建立。一勝分二全分。初唯業有。後六為有。由取滋潤轉名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者。現在識等現起五支酬前因起。五支相顯。別顯苦相。若在未來同異熟法當有未顯。合名生死。此生老死一為現在無明等七引因所引。二為愛取有三生因所生。故言及顯引生差別故。此生老死於次生身現在起時。增微有異。離為五支。故言別顯苦相故。須知此宗現在識等五支與未來二支有雜相者。生支具攝識等五支。老死但攝受支後分。故名雜相。亦可老死潤生俱有識等五支名有雜相。第五重釋經中緣起名義。梵云鉢剌底此云應行。以不住故。梵云參此云和合。以正集故。梵云嗢此義譯起。以緣新起故。於三義中初總釋緣起以簡無為。次唯釋緣字顯緣不差。後唯釋起字簡不生法。廣如正理。緣起緣生者。若對法云。因名緣起果名緣生。第六四諦攝中。此說七支皆苦諦已。說餘五支唯集諦訖。欲顯二諦體差別故。非五支全是集諦。成唯識云。皆苦諦攝取蘊性故。五亦集諦攝。業煩惱性故。逼迫是苦義。一切皆是苦。招異熟故。是集義故。五亦集諦。第七諸支相望為三緣中。有十六番問答。謂由無知於隨順諸行法中等者。基師釋。不善意行名隨順行。無明俱時為剎那等起故。名俱有覆障。由五惡見恣情放逸相應無知。此緣見起非親緣行故。與惡身語行為無間緣。或由身邊見等相應無知為無間緣親引諸行。若諸善行由無明引為久遠緣。由迷彼果起初二思後方起行故。成久遠滅緣建立當果。此說二行差別發果。亦得與善行為俱有緣。剎那等起非正發業故此不說。如是等義唯准應知。此中西方兩釋。一云。二乘無漏亦與無明俱。況有漏善。若依此義福等善業得與無明俱。亦用無明為俱有緣。二云。善不善業與無明俱故。此文總將無明望行為三緣。別論善惡。惡有三緣善無俱緣。故此論文言總意別。行與識為三緣者。由行同時熏發識種。是俱有緣。由行勢力令次念識種相續增長。是無間滅緣。由彼行種識當來果得生起。是久遠滅緣。受望愛為三緣者。由現行受同時起愛為俱有緣等。愛望取為俱有云由貪俱行故於隨順取法中欲樂安立者。愛與能取實不同時。所取所為取之因緣與愛俱有。愛望取成俱有緣。取望有為三緣又能引發彼界功能為久遠緣者。此望初生非後相續。將死我愛望諸界初起時有隔正死一念。故為久遠緣。有望生為三緣云熏發彼種子者。(景云)有支業種既被潤已。資發識等名言種子令生生等為俱有緣。(基云)由昔業熏識等種故今名為有。而生現果故成俱有。雖久遠滅而果轉者。如初潤有望初生。果轉故成久遠滅引發緣。隔正死時故。第八辨有支勝分全分中。有支有二建立。一勝分二全分。初唯業有。後六為有。由取滋潤轉名

為有稱為攝受。第九業用門中有二。一明業多少。二為緣寬狹。即此業用及於各別所行境中如其所應所有業用等者。對法論說。謂無明支有二種業。一令諸有情於有愚癡。二與行為緣。乃至生有二種業。一令諸有情名色等起。二與老死作緣。如是諸支皆有二業。其彼第二業此云即此業用也。上文所說三種緣及是各別境中所有業者。即彼初業是。彼說老死亦有二業。一數令有情時分變異壞少壯故。二數令有情壽命變異壞壽命故。此中唯說前支與後為緣故無老死緣。不相違也。辨為緣寬狹中三。初明遠近緣義。二明後非前緣。三結之也。第十釋經此有故彼有等句。初顯無作緣生。唯由有緣果法得有。非緣有實作用能生果法故。言由未斷緣餘得生義。二顯無常緣生。非無生法為因少所生法而得成立。後二顯勢用生義。謂第三雖復諸法無作。第四雖復諸法無常。然不隨一法為緣故一切果生。以諸法功能差別故作如是說。或第一破作用緣生。第二破常住緣生。第三顯勢用緣生。第四破不平等緣生他作我受果失。十一四句等分別中。非必是支。汎說彼故。無明第二句不說有覆無記別報業果者。略故。行第二句不說有覆無記識亦爾。或有是愛非受為緣謂希求解脫及依善愛而捨餘愛者。善法欲數名求解脫愛。及一切善愛厭捨貪愛者。非順愛受為緣故生非愛。俱時及先無受無順愛受故。說非為緣。不相違也。理實此中應順後句。諸是愛者必緣受生。有受為緣而非是愛。謂後餘支。十二障八正道中。其十二支皆障正見正思惟等。今說勝障但說無明及染意行并意行有障正見等。身行語行及色有一分障正語等。除無明行全有一分餘九支一少分障正念正定。此言餘者全說九支。此有二釋。一云。由前三支說障慧身及戒身故。餘九支相從總名障正定等。理實唯應說愛取二障離欲道正念定。二云。定身者是心學。識支是心。名色六處生及老死并有心體故障定身。觸受二支是心所有。并名中色及前五處。從識總說障正定身。愛取二支障離欲道正障正定身。此說正見正思惟正精進為慧學。正語正業正命為戒學。正念正定為定學。成唯識論六波羅蜜與三學相攝中。或云精進三攝。通策三故。或依初學為論故云精進唯戒。守護戒故。今依久成。以精進助成見勝故唯慧身。正念順生正定支故。故定學攝。由念明記心專注故。十三染淨門中。四唯雜染品者。謂無明愛取及識。問三煩惱是染可知。何以知識是染。答如上說由邪行故令心顛倒。心顛倒故是識雜染。此據中有末心為支故云四唯雜染。或第四是老死支。老死位中不能修學故與染名。識等五支准生支說。此等六支實非染 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為有稱為攝受。第九業用門中有二。一明業多少。二為緣寬狹。即此業用及於各別所行境中如其所應所有業用等者。對法論說。謂無明支有二種業。一令諸有情於有愚癡。二與行為緣。乃至生有二種業。一令諸有情名色等起。二與老死作緣。如是諸支皆有二業。其彼第二業此云即此業用也。上文所說三種緣及是各別境中所有業者。即彼初業是。彼說老死亦有二業。一數令有情時分變異壞少壯故。二數令有情壽命變異壞壽命故。此中唯說前支與後為緣故無老死緣。不相違也。辨為緣寬狹中三。初明遠近緣義。二明後非前緣。三結之也。第十釋經此有故彼有等句。初顯無作緣生。唯由有緣果法得有。非緣有實作用能生果法故。言由未斷緣餘得生義。二顯無常緣生。非無生法為因少所生法而得成立。後二顯勢用生義。謂第三雖復諸法無作。第四雖復諸法無常。然不隨一法為緣故一切果生。以諸法功能差別故作如是說。或第一破作用緣生。第二破常住緣生。第三顯勢用緣生。第四破不平等緣生他作我受果失。十一四句等分別中。非必是支。汎說彼故。無明第二句不說有覆無記別報業果者。略故。行第二句不說有覆無記識亦爾。或有是愛非受為緣謂希求解脫及依善愛而捨餘愛者。善法欲數名求解脫愛。及一切善愛厭捨貪愛者。非順愛受為緣故生非愛。俱時及先無受無順愛受故。說非為緣。不相違也。理實此中應順後句。諸是愛者必緣受生。有受為緣而非是愛。謂後餘支。十二障八正道中。其十二支皆障正見正思惟等。今說勝障但說無明及染意行并意行有障正見等。身行語行及色有一分障正語等。除無明行全有一分餘九支一少分障正念正定。此言餘者全說九支。此有二釋。一云。由前三支說障慧身及戒身故。餘九支相從總名障正定等。理實唯應說愛取二障離欲道正念定。二云。定身者是心學。識支是心。名色六處生及老死并有心體故障定身。觸受二支是心所有。并名中色及前五處。從識總說障正定身。愛取二支障離欲道正障正定身。此說正見正思惟正精進為慧學。正語正業正命為戒學。正念正定為定學。成唯識論六波羅蜜與三學相攝中。或云精進三攝。通策三故。或依初學為論故云精進唯戒。守護戒故。今依久成。以精進助成見勝故唯慧身。正念順生正定支故。故定學攝。由念明記心專注故。十三染淨門中。四唯雜染品者。謂無明愛取及識。問三煩惱是染可知。何以知識是染。答如上說由邪行故令心顛倒。心顛倒故是識雜染。此據中有末心為支故云四唯雜染。或第四是老死支。老死位中不能修學故與染名。識等五支准生支說。此等六支實非染

淨。隨總別業果得因名。成唯識云。三唯是染煩惱性故。七唯不染異熟果故。會此文云。七分位中容起染污假說通二。餘通二種故。此唯染說為四支者。或識或老死假得染名。唯識據實亦不相違。十四因亡果喪門。有三種發起纏隨眠無明者。拔法師云。纏是現起無明。隨眠是種子無明。發起即是發業。不共無明通前三種。又解。有三種發起纏隨眠無明者。即三界無明通纏及隨眠皆能發行。由此滅故行亦隨滅。前解順緣起經。(基師)云。發起謂發業無明。此通相應不共。纏謂潤生無明。多唯相應。此二俱現行。所熏成種名隨眠無明。由發行無明以一切無明為根本故。此中通說潤生無明。又行當有支。無明當愛取。故此通說。又此三種發起為總。此中有二。謂纏隨眠。總別合論故名三種。發起之體相應不共即四為三。此三總滅故。彼發行別無明滅。彼滅故行滅。此釋通說發一切行之無明。不爾者潤生無明未滅何故發行即滅。又有三種發起纏之隨眠無明。一能發起纏。二能發起相應。三能發起不共。此三皆纏。初纏是總後二是別故。發此現行之隨眠無明有三。由此三隨眠無明滅故彼現行無明滅。現行無明滅故行滅。行中(景云)諸行於自相續中已作已滅及未起對治者。此舉諸行於自身中已作未斷。由此不有故識不有。言又由意行者故起身語行由此有故彼有者。由意思行起身語行。由意思有彼身語有。此別舉有以顯不有。言彼無故彼緣識亦無者。彼身行語行無彼識亦無。此方順釋。言此若全滅當知識亦隨滅者。身語及意三行全滅。當知識亦隨滅。基師釋。於自相續中已作未滅者謂意行。又由意行故起身語行者身語二行。由此三行故識有。行無故彼緣識亦無等者。謂種子識以行為緣。行無故種識無。行若全無其識亦無。或此種子識全無故現識亦無。如無明緣行道理如是愛緣取取緣有道理亦爾者。景師釋。問無明緣行道理類取緣有可知。有何相似類愛緣取耶。解云。有少相似而非是全。如前不善無明生後不善無明相應思行。類愛生取其義則同。不據無明生餘身語意行及生福不動行。何等受不有故愛不有及至如行緣識道理者。(景云)此緣妄樂生愛。如因邪行生顛倒識。故同相類。(基云)問受是果愛是煩惱。行是業識是果。全不相似。云何類同。答行與識業果異故異性相望。今受與愛果惑雖別異性亦同故指無別。如從業生異熟異熟生煩惱。為類同故義不相違。宗師解云。如以無明為緣行與識為緣彼滅故識滅。亦以無明觸為緣受與愛為緣彼滅故愛滅。義相似故為類也。十五八門緣起相攝中。三門是彼所顯者。此總說也。下別分別。謂二一分謂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨。隨總別業果得因名。成唯識云。三唯是染煩惱性故。七唯不染異熟果故。會此文云。七分位中容起染污假說通二。餘通二種故。此唯染說為四支者。或識或老死假得染名。唯識據實亦不相違。十四因亡果喪門。有三種發起纏隨眠無明者。拔法師云。纏是現起無明。隨眠是種子無明。發起即是發業。不共無明通前三種。又解。有三種發起纏隨眠無明者。即三界無明通纏及隨眠皆能發行。由此滅故行亦隨滅。前解順緣起經。(基師)云。發起謂發業無明。此通相應不共。纏謂潤生無明。多唯相應。此二俱現行。所熏成種名隨眠無明。由發行無明以一切無明為根本故。此中通說潤生無明。又行當有支。無明當愛取。故此通說。又此三種發起為總。此中有二。謂纏隨眠。總別合論故名三種。發起之體相應不共即四為三。此三總滅故。彼發行別無明滅。彼滅故行滅。此釋通說發一切行之無明。不爾者潤生無明未滅何故發行即滅。又有三種發起纏之隨眠無明。一能發起纏。二能發起相應。三能發起不共。此三皆纏。初纏是總後二是別故。發此現行之隨眠無明有三。由此三隨眠無明滅故彼現行無明滅。現行無明滅故行滅。行中(景云)諸行於自相續中已作已滅及未起對治者。此舉諸行於自身中已作未斷。由此不有故識不有。言又由意行者故起身語行由此有故彼有者。由意思行起身語行。由意思有彼身語有。此別舉有以顯不有。言彼無故彼緣識亦無者。彼身行語行無彼識亦無。此方順釋。言此若全滅當知識亦隨滅者。身語及意三行全滅。當知識亦隨滅。基師釋。於自相續中已作未滅者謂意行。又由意行故起身語行者身語二行。由此三行故識有。行無故彼緣識亦無等者。謂種子識以行為緣。行無故種識無。行若全無其識亦無。或此種子識全無故現識亦無。如無明緣行道理如是愛緣取取緣有道理亦爾者。景師釋。問無明緣行道理類取緣有可知。有何相似類愛緣取耶。解云。有少相似而非是全。如前不善無明生後不善無明相應思行。類愛生取其義則同。不據無明生餘身語意行及生福不動行。何等受不有故愛不有及至如行緣識道理者。(景云)此緣妄樂生愛。如因邪行生顛倒識。故同相類。(基云)問受是果愛是煩惱。行是業識是果。全不相似。云何類同。答行與識業果異故異性相望。今受與愛果惑雖別異性亦同故指無別。如從業生異熟異熟生煩惱。為類同故義不相違。宗師解云。如以無明為緣行與識為緣彼滅故識滅。亦以無明觸為緣受與愛為緣彼滅故愛滅。義相似故為類也。十五八門緣起相攝中。三門是彼所顯者。此總說也。下別分別。謂二一分謂

內識生門自業所作門一全分所顯謂有情世間轉門者。(景云)內識生門但據六根生六識。識是識支攝緣起支不盡。自業所作門但據從行有業生於五趣差別。不攝三煩惱及五支種子。故不全攝有支。何故餘五門非十二所顯耶。謂十二支緣宗明有情內身因果。外稼成熟門器世間成壞門非內身因果非十二支。食任持門但以外食長養眾生亦非內身能生起緣。威勢門者明依單支。五通通依九地發漏盡通義故非十二緣。清淨門者即是道品無漏從緣起義亦非十二支緣。(基云)內識生門識依根起。謂是諸識為體門。自業所作門業招異熟有總別。唯總報故言一分。緣生有三。一自性緣生。謂第八異熟識緣生自性故。二受用緣生。謂六識身受用境故。三愛非愛道緣生。即十二支。其識生門依根緣境。正似受用緣生。自業所作門正似自性緣生。一全即是愛非愛道。雖復解脫分善等名清淨門。而與流轉為違害緣。又非順益故亦不攝也。違流轉義。如緣起經。十六辨過患勝利。五過患者。(景云)一起我見。二起前際見。三起後際見。四起前後際見。五於彼見猛利堅執有取有怖不般涅槃。(基云)一我見為本。因此所起三際斷常并邪見為三。六十二見中隨其所應緣於三際起常斷見及邪見故。第五即於此見猛利堅執取之為勝。怖畏涅槃現在不得。即是見取或是邪見五現涅槃論。此五過患謂起四見唯除戒取。十七假實門。九實三假者。謂後三。成唯識云。已潤六支合為有故。即識等五三相位別名生等故。下品名愛。上品名取。故皆是實。十八一事多事。五事者。成唯識云。謂無明識觸受愛五。十九所知障因謂一者。前說惑業苦攝十二支已辦十二并煩惱障訖。佛地論云。若一百二十八煩惱等若所發業若所得果皆煩惱障故此不問。唯問所知障。謂無明。無明為法執無記慧因。故名所知障因。理實所知障與煩惱障無明為因。唯識云彼實用此為依故。今說發業無明。迷理增故。彼俱有故。為知障因。亦不相違。又由此無明發業招生故。後後所知障展轉增生。無明是本獨說為因。二十苦及苦因。五能生苦者。謂無明行愛取有。苦胎藏五者。謂識等五種子故。苦體即是生及老死。二十一因果雜分。謂所餘支說為雜分者。謂受。下釋雜相。有二種受名為雜分。一謂後法以觸為緣因受者。謂受種子以觸種子為因。望後際果是其因受。二謂現法與愛為緣果受者。現起報受作緣生愛。是前際家果故名果受。故此一受雜因果分。問曰。識等五支皆通因果。何故偏說受雜因果名雜分耶。解云。識等五支望彼未來唯取種故。前四支唯明因分。從受生愛多因現起果受而生。故於受中通說因果 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內識生門自業所作門一全分所顯謂有情世間轉門者。(景云)內識生門但據六根生六識。識是識支攝緣起支不盡。自業所作門但據從行有業生於五趣差別。不攝三煩惱及五支種子。故不全攝有支。何故餘五門非十二所顯耶。謂十二支緣宗明有情內身因果。外稼成熟門器世間成壞門非內身因果非十二支。食任持門但以外食長養眾生亦非內身能生起緣。威勢門者明依單支。五通通依九地發漏盡通義故非十二緣。清淨門者即是道品無漏從緣起義亦非十二支緣。(基云)內識生門識依根起。謂是諸識為體門。自業所作門業招異熟有總別。唯總報故言一分。緣生有三。一自性緣生。謂第八異熟識緣生自性故。二受用緣生。謂六識身受用境故。三愛非愛道緣生。即十二支。其識生門依根緣境。正似受用緣生。自業所作門正似自性緣生。一全即是愛非愛道。雖復解脫分善等名清淨門。而與流轉為違害緣。又非順益故亦不攝也。違流轉義。如緣起經。十六辨過患勝利。五過患者。(景云)一起我見。二起前際見。三起後際見。四起前後際見。五於彼見猛利堅執有取有怖不般涅槃。(基云)一我見為本。因此所起三際斷常并邪見為三。六十二見中隨其所應緣於三際起常斷見及邪見故。第五即於此見猛利堅執取之為勝。怖畏涅槃現在不得。即是見取或是邪見五現涅槃論。此五過患謂起四見唯除戒取。十七假實門。九實三假者。謂後三。成唯識云。已潤六支合為有故。即識等五三相位別名生等故。下品名愛。上品名取。故皆是實。十八一事多事。五事者。成唯識云。謂無明識觸受愛五。十九所知障因謂一者。前說惑業苦攝十二支已辦十二并煩惱障訖。佛地論云。若一百二十八煩惱等若所發業若所得果皆煩惱障故此不問。唯問所知障。謂無明。無明為法執無記慧因。故名所知障因。理實所知障與煩惱障無明為因。唯識云彼實用此為依故。今說發業無明。迷理增故。彼俱有故。為知障因。亦不相違。又由此無明發業招生故。後後所知障展轉增生。無明是本獨說為因。二十苦及苦因。五能生苦者。謂無明行愛取有。苦胎藏五者。謂識等五種子故。苦體即是生及老死。二十一因果雜分。謂所餘支說為雜分者。謂受。下釋雜相。有二種受名為雜分。一謂後法以觸為緣因受者。謂受種子以觸種子為因。望後際果是其因受。二謂現法與愛為緣果受者。現起報受作緣生愛。是前際家果故名果受。故此一受雜因果分。問曰。識等五支皆通因果。何故偏說受雜因果名雜分耶。解云。識等五支望彼未來唯取種故。前四支唯明因分。從受生愛多因現起果受而生。故於受中通說因果

。二十二境體兩果。謂前六支能生前果等者。愛非愛境界謂順違境。緣此境受名之為果。由愛非愛境界為所緣緣生能緣受故受名果。謂前六支為因能生此受果故。為受彼境而起前六。謂行與受為因。無明能發於因。識名色六處與受依。觸能生於受。隨其所應故說能生。其愛取有三能潤所潤為因。能生五趣自體果。唯受一支能生二果。謂現受種既被潤已能生現行受名生前果。行所引發種生未來自體名生後果。或前後剎那自類相生名生初果。在種未潤遠作引因生當來世生及老死名生後果。二十三二受俱行中。唯識云。十樂捨俱。受不與受俱故。老死位中多分無樂及客捨故。十一苦俱。非受俱故。老死多苦。故說十一。其種子體當位俱。如有支等。種與種俱。皆如理思。俱謂俱有。二十四三苦門中。唯識云。十一少分壞苦所攝。老死位中多無樂受。依樂立壞。故不說之。此中謂非受俱行支其一分者。謂與樂受俱者是。依樂立壞故言一分。十二少分苦苦所攝。一切支中有苦受故。依苦受立苦苦。故言一分。十二全分行苦所攝。諸有漏法皆行苦故。依捨受說。十一少分除老死支。前不苦不樂受俱行唯十。今加非受俱支故言十一一分。如前實義。如是諸聖教中隨彼相增所說不定。緣起經十地經二文有異。恐繁不述。二十五具支多少。(泰云)准此論文。無想天中命終受生無六識身。今釋。此文處長時說無非色支。非謂一切位全無六識。(基云)此依六識說無非色支。隨轉薩婆多理門。非實理。彼宗亦說睡眠非無心故。無色界亦爾。依真實義。在有色界諸支皆全。無色界中唯除現色。故前卷說在無色界識依色種。二十六依支離支。謂依上地支離下地支。此但一分支。唯識云。上地行支能伏下地。即麁苦等六種行相有求上生而起彼故。唯上地初起非餘。亦非行全故言一分。二十七染不染。唯識云。無明愛取唯通不善有覆無記。即此三染前第四門說四雜染。今言三者。此實前假。義別故。其不善中通染及無覆無記。唯識云。行唯善惡。有通善惡無覆無記。七分位中亦起善染故名通二。此實無記。依五當生故無過失。二十八三界繫中。欲界一切上界一分等者。唯識云。雖皆通三界而有分有全。欲界有二性。無明行愛取三性。有一業七果。上唯一性。無明行愛取二性。有一業七果。故言一分。二十九三學行。一切皆唯非學非無學等者。此以入聖後方成學。諸異生位皆非學故。前第九卷學業者。謂若異生若非異生學相續中所有善業。對法第四說求解脫者所有善法是有學義。此中依證勝學亦不相違。唯識云。聖者所起有漏善業明為緣故違有支故非有支攝。由 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。二十二境體兩果。謂前六支能生前果等者。愛非愛境界謂順違境。緣此境受名之為果。由愛非愛境界為所緣緣生能緣受故受名果。謂前六支為因能生此受果故。為受彼境而起前六。謂行與受為因。無明能發於因。識名色六處與受依。觸能生於受。隨其所應故說能生。其愛取有三能潤所潤為因。能生五趣自體果。唯受一支能生二果。謂現受種既被潤已能生現行受名生前果。行所引發種生未來自體名生後果。或前後剎那自類相生名生初果。在種未潤遠作引因生當來世生及老死名生後果。二十三二受俱行中。唯識云。十樂捨俱。受不與受俱故。老死位中多分無樂及客捨故。十一苦俱。非受俱故。老死多苦。故說十一。其種子體當位俱。如有支等。種與種俱。皆如理思。俱謂俱有。二十四三苦門中。唯識云。十一少分壞苦所攝。老死位中多無樂受。依樂立壞。故不說之。此中謂非受俱行支其一分者。謂與樂受俱者是。依樂立壞故言一分。十二少分苦苦所攝。一切支中有苦受故。依苦受立苦苦。故言一分。十二全分行苦所攝。諸有漏法皆行苦故。依捨受說。十一少分除老死支。前不苦不樂受俱行唯十。今加非受俱支故言十一一分。如前實義。如是諸聖教中隨彼相增所說不定。緣起經十地經二文有異。恐繁不述。二十五具支多少。(泰云)准此論文。無想天中命終受生無六識身。今釋。此文處長時說無非色支。非謂一切位全無六識。(基云)此依六識說無非色支。隨轉薩婆多理門。非實理。彼宗亦說睡眠非無心故。無色界亦爾。依真實義。在有色界諸支皆全。無色界中唯除現色。故前卷說在無色界識依色種。二十六依支離支。謂依上地支離下地支。此但一分支。唯識云。上地行支能伏下地。即麁苦等六種行相有求上生而起彼故。唯上地初起非餘。亦非行全故言一分。二十七染不染。唯識云。無明愛取唯通不善有覆無記。即此三染前第四門說四雜染。今言三者。此實前假。義別故。其不善中通染及無覆無記。唯識云。行唯善惡。有通善惡無覆無記。七分位中亦起善染故名通二。此實無記。依五當生故無過失。二十八三界繫中。欲界一切上界一分等者。唯識云。雖皆通三界而有分有全。欲界有二性。無明行愛取三性。有一業七果。上唯一性。無明行愛取二性。有一業七果。故言一分。二十九三學行。一切皆唯非學非無學等者。此以入聖後方成學。諸異生位皆非學故。前第九卷學業者。謂若異生若非異生學相續中所有善業。對法第四說求解脫者所有善法是有學義。此中依證勝學亦不相違。唯識云。聖者所起有漏善業明為緣故違有支故非有支攝。由

此應知聖必不造感後有業。於後苦果不迷求故。雜修靜慮資下故業生淨居等。於理無違。即顯異生順解脫分順決擇分能感引果皆有支攝。緣起經下卷云。外法異生四種無明為緣生福非福及不動行。內法異生若放逸者彼除一種不共無明所餘無明引發放逸為緣生行。內法異生若不放逸勤修學者及聖有學三種無明引發妄念為非福緣。然此不能招三惡趣。故此非福我不說為無明緣行。意顯不放逸異生及聖非福唯招人天別異熟果不招惡趣總異熟果。既非行支故不說此非福以無明支為緣。彼經又說。不共無明內法異生雖不放逸而修學者亦未斷。諸聖有學應知永斷。又不放逸內法異生若造福行及不動行。彼是正法如理作意相應善心之所發引解脫為依迴向解脫而引發故。雖於善趣感殊勝生。而非無明起增上緣。然能作彼斷增上緣。此顯異生見道已前雖由三無明及不共種發福不動感人天趣總異熟果。不與無明為起勝緣。究竟滅故。非由三無明等親所引發。由彼種在或違能發故。亦不遮無明緣福不動行。但遮彼非福以無明為緣故。彼經但說聖有學不共無明已永斷故不造新業。不說異生不共無明已不起故不造新業。其善法欲後異生身善有漏支墮流轉故既非是學。故能感生緣起支攝。三十四果斷支。唯識云。有義無明唯見所斷。要迷諦理能發行故。聖必不造後有業故。愛取二支唯修所斷。貪求當有而潤生故。九種命終心俱生愛俱故。餘九皆通見修所斷。此說一切預流斷者依多分說。非愛取支亦見取斷。此師說。取即愛增上故唯修斷。有義一切皆通二斷。乃至廣說無明愛取三支亦通見修所斷。然無明支正行發者唯見所斷。助者不定。愛取二支正潤生者唯修所。助者不定。又染污法自性應斷。非染污法二義說斷。一離縛故。二不生故。說十二支通二斷者如應當知。此言一切通十二支。言一分者。若依自性斷三惡趣煩惱及業。若依不生并彼諸果等說預流斷。名為一分。不還果人已斷欲界一切色無色不定者。(景補闕云)不還果人於欲界中不起現故。故知聖人亦有相應。現纏隨眠三種無明發福等。有無明支不得偏斷苦十因故無來。二果於上二界或有前後數起。多地十因牽多地二果。如上流人等。或有但起一地十因牽一地二果。如生行無行等三種不還。或有全無。如現般等。阿羅漢人三界生盡一切皆無。唯有現身殘報。是前際果隨因勢力盡任運自滅。故次下文說。識等五文種子名苦牙。愛取有名守養苦牙。生老死名苦樹。不同小乘所說前七為前緣起後五是後緣起故。婆沙云。十二支緣如樹。有根有體有華有果。無明行是根。識等五支是體。愛取有是華。生老死是果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此應知聖必不造感後有業。於後苦果不迷求故。雜修靜慮資下故業生淨居等。於理無違。即顯異生順解脫分順決擇分能感引果皆有支攝。緣起經下卷云。外法異生四種無明為緣生福非福及不動行。內法異生若放逸者彼除一種不共無明所餘無明引發放逸為緣生行。內法異生若不放逸勤修學者及聖有學三種無明引發妄念為非福緣。然此不能招三惡趣。故此非福我不說為無明緣行。意顯不放逸異生及聖非福唯招人天別異熟果不招惡趣總異熟果。既非行支故不說此非福以無明支為緣。彼經又說。不共無明內法異生雖不放逸而修學者亦未斷。諸聖有學應知永斷。又不放逸內法異生若造福行及不動行。彼是正法如理作意相應善心之所發引解脫為依迴向解脫而引發故。雖於善趣感殊勝生。而非無明起增上緣。然能作彼斷增上緣。此顯異生見道已前雖由三無明及不共種發福不動感人天趣總異熟果。不與無明為起勝緣。究竟滅故。非由三無明等親所引發。由彼種在或違能發故。亦不遮無明緣福不動行。但遮彼非福以無明為緣故。彼經但說聖有學不共無明已永斷故不造新業。不說異生不共無明已不起故不造新業。其善法欲後異生身善有漏支墮流轉故既非是學。故能感生緣起支攝。三十四果斷支。唯識云。有義無明唯見所斷。要迷諦理能發行故。聖必不造後有業故。愛取二支唯修所斷。貪求當有而潤生故。九種命終心俱生愛俱故。餘九皆通見修所斷。此說一切預流斷者依多分說。非愛取支亦見取斷。此師說。取即愛增上故唯修斷。有義一切皆通二斷。乃至廣說無明愛取三支亦通見修所斷。然無明支正行發者唯見所斷。助者不定。愛取二支正潤生者唯修所。助者不定。又染污法自性應斷。非染污法二義說斷。一離縛故。二不生故。說十二支通二斷者如應當知。此言一切通十二支。言一分者。若依自性斷三惡趣煩惱及業。若依不生并彼諸果等說預流斷。名為一分。不還果人已斷欲界一切色無色不定者。(景補闕云)不還果人於欲界中不起現故。故知聖人亦有相應。現纏隨眠三種無明發福等。有無明支不得偏斷苦十因故無來。二果於上二界或有前後數起。多地十因牽多地二果。如上流人等。或有但起一地十因牽一地二果。如生行無行等三種不還。或有全無。如現般等。阿羅漢人三界生盡一切皆無。唯有現身殘報。是前際果隨因勢力盡任運自滅。故次下文說。識等五文種子名苦牙。愛取有名守養苦牙。生老死名苦樹。不同小乘所說前七為前緣起後五是後緣起故。婆沙云。十二支緣如樹。有根有體有華有果。無明行是根。識等五支是體。愛取有是華。生老死是果。

此十二支或有華有果謂凡夫學人。或無華無果謂阿羅漢。上來第九分別緣竟。第十攝諸經中有十八門。一六種言說順逆次第者。有漏無漏皆有順逆。一分具分者。如涅槃經云。或為眾生說一因緣。所謂一切有為之法。乃至或說十一。如為薩遮尼揵子說除生一法。或時具說十二因緣。如王舍城為迦葉等具說。是為一分具分。今此說者。謂觀黑品齊識退還唯觀十支。或名色入胎唯觀九支名一分支。若觀白品十二并觀具滅十二并修彼滅道名具分支。即此一分名為黑品。觀苦集故。即此具分名為白品。觀滅道故。雜染清淨則是觀心故此不說。二由十種相應知緣起甚深義者。無常義有六。苦義第七。空義第八。無我義第九。依勝義諦。諸法自性雖不可說而言諸法自性可說為第十。前九依世俗諦安立差別門。後一勝義諦強施言設門。無常義六者。一雖自種力勝亦待他緣非自我作故。二雖他緣力勝亦待自種非梵王等作故。三雖種及緣生而種及緣於此生事無作無用亦無運轉。非如勝論我能造作以德句中法及非法并業句義助有實用令果法運轉。亦非如薩婆多有實作用令果法轉。今無能作亦無業用。果雖後生而無實運轉。故雙非之。四有功能生非是無因。五剎那剎那新新生起。非如數論轉變有果。六然似停住運動相現。非如正量部等一期生滅。依苦義者。諸有漏法性恒行苦一味無異相似有苦有樂等時。實無其樂無苦間斷等故。依空義者。因性離於勝論我作者。果性離於數論我作者果受諸苦者。然似不離。依無我義者。離我體相。空離我用。是二差別。緣起經下卷說。謂於苦諦離實我性名空。謂於苦諦非我相性名無我。對法第六說亦同經。所望有差不相違也。又此空義離作受。我體無我義。法體非我相。亦與彼同。此言無有我相者。無之言非故。依勝義諦。緣起自性不可言說。今說緣起故成第十。依對法論有五甚深。謂因甚深等。而此不同。緣起下卷說十五種甚深。初五而對法同。後十稍別。如彼經論說。三法住智是聞慧。真實智謂思修。異生如學而觀深義。或法住智異生聞慧。真實智聖者三慧。或法住智異生身智。真實智聖者智。住教等法故。如實義而知故。是二差別。四住者。以無倒文句說此法性。能論文句名為法住。故此法住以法性為因。故此法性名為法界。界是因義。或以文意及般若等經說彼真如名為法住。所詮從教名為法住。法住體故要有法性方為教依。以體為因以義名界。五生若無者。謂種子生識等五支是。無處無住生可是有者。謂現行生。六問意。上來分別十二支中。餘十有支非更互為緣。何故偏立名色與識互為緣耶。答識於現法中用名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二支或有華有果謂凡夫學人。或無華無果謂阿羅漢。上來第九分別緣竟。第十攝諸經中有十八門。一六種言說順逆次第者。有漏無漏皆有順逆。一分具分者。如涅槃經云。或為眾生說一因緣。所謂一切有為之法。乃至或說十一。如為薩遮尼揵子說除生一法。或時具說十二因緣。如王舍城為迦葉等具說。是為一分具分。今此說者。謂觀黑品齊識退還唯觀十支。或名色入胎唯觀九支名一分支。若觀白品十二并觀具滅十二并修彼滅道名具分支。即此一分名為黑品。觀苦集故。即此具分名為白品。觀滅道故。雜染清淨則是觀心故此不說。二由十種相應知緣起甚深義者。無常義有六。苦義第七。空義第八。無我義第九。依勝義諦。諸法自性雖不可說而言諸法自性可說為第十。前九依世俗諦安立差別門。後一勝義諦強施言設門。無常義六者。一雖自種力勝亦待他緣非自我作故。二雖他緣力勝亦待自種非梵王等作故。三雖種及緣生而種及緣於此生事無作無用亦無運轉。非如勝論我能造作以德句中法及非法并業句義助有實用令果法運轉。亦非如薩婆多有實作用令果法轉。今無能作亦無業用。果雖後生而無實運轉。故雙非之。四有功能生非是無因。五剎那剎那新新生起。非如數論轉變有果。六然似停住運動相現。非如正量部等一期生滅。依苦義者。諸有漏法性恒行苦一味無異相似有苦有樂等時。實無其樂無苦間斷等故。依空義者。因性離於勝論我作者。果性離於數論我作者果受諸苦者。然似不離。依無我義者。離我體相。空離我用。是二差別。緣起經下卷說。謂於苦諦離實我性名空。謂於苦諦非我相性名無我。對法第六說亦同經。所望有差不相違也。又此空義離作受。我體無我義。法體非我相。亦與彼同。此言無有我相者。無之言非故。依勝義諦。緣起自性不可言說。今說緣起故成第十。依對法論有五甚深。謂因甚深等。而此不同。緣起下卷說十五種甚深。初五而對法同。後十稍別。如彼經論說。三法住智是聞慧。真實智謂思修。異生如學而觀深義。或法住智異生聞慧。真實智聖者三慧。或法住智異生身智。真實智聖者智。住教等法故。如實義而知故。是二差別。四住者。以無倒文句說此法性。能論文句名為法住。故此法住以法性為因。故此法性名為法界。界是因義。或以文意及般若等經說彼真如名為法住。所詮從教名為法住。法住體故要有法性方為教依。以體為因以義名界。五生若無者。謂種子生識等五支是。無處無住生可是有者。謂現行生。六問意。上來分別十二支中。餘十有支非更互為緣。何故偏立名色與識互為緣耶。答識於現法中用名

色為緣故者。識於生位假名色起故用為緣。復於後法中用識為緣故者。當名色生必依識起。此說當現更互為緣。影顯現在名色依識起。當來識起亦依名色。所以者何下。故自徵釋更互為緣。七觀黑品唯至識支等者。苦集二諦名黑品。滅道兩諦名為白品。還滅品教。其識與名色互為緣故。觀心至識却還至老死故名轉還。其還如九十三及前卷釋。還滅品中名色非是識還滅因。不由名色滅識支亦滅。但由識滅名色必滅。故至識不還更進觀行乃至無明。無明滅故行乃隨滅。故四十四智七十七智其觀成立。無明已前無支因故。故亦不說四十八智等。毘婆沙四十云。菩薩增惡起作分但觀至識。愛樂寂滅分故具觀十二支。八生者非有故者。謂非自作他作。若有自我作大梵等他作。便有生者故。緣無作用故者。謂非俱作。緣力所生故者。謂亦非無因生。對法云。諸法不自生。亦不從他生。亦不從共生。非不從二生。雖無作用緣而有功能緣可得故。非自生破我作。非他生破大自在天等不平等因生。非共生破薩婆多等作用義。非無因生者破無因論。彼云。若緣起理非自非他遣雙句者。猶為甚深。況忘四句。是故緣起最極甚深。中論云。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。彼解云。自性空故不自生。緣性空故非他生。自他空故不共生。法若有體可說有因無因。法性既空。何得說有有因無因。前三句破有因緣。第四句破無因緣。九有是守養苦等者。業有能養故。十有支如膏者。且說業有。十一增有二義。一增當苦故。二增後支故。滅二返此。言一切有支純大苦聚為後果故者。謂生老死大苦聚。十二前七名有因法餘五名有因苦者。能引所引俱是引因。當生老死名為有因。七支是彼因法故。生老死名有因苦。有前因故。愛取有三隣近此二。相從名苦。有前因法故。對法云。謂於因時有能引所引。於果時有能生所生。熟變名果。故愛取有亦立果名。果將熟變彼方起故。此亦如是。十三三支漏盡所顯者。謂無明愛取是漏法。故斷此盡位名漏盡所顯。即由滅此三緣餘支亦盡。故言緣盡所顯。由煩惱觸滅故一切受滅。故唯一受支名受盡所顯。十四七十七智中。景師解云。為顯有因雜染智故者。謂說緣生有老死句。又復為顯於自相續自己所作雜染智者。為顯自身自己所作生為緣有老死。即是非不緣生有老死句。又復為顯前際諸支無始時故者。此中總說緣過去生有老死。非不緣過去生有老死二句。又為顯後際諸支等者。總說未來二句。又復為顯支所不攝等。為顯遍知三世上中下果住在因中名法住智。基師解。答文有三。一總答立智所由。二別顯諸智所由。後結成數。為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色為緣故者。識於生位假名色起故用為緣。復於後法中用識為緣故者。當名色生必依識起。此說當現更互為緣。影顯現在名色依識起。當來識起亦依名色。所以者何下。故自徵釋更互為緣。七觀黑品唯至識支等者。苦集二諦名黑品。滅道兩諦名為白品。還滅品教。其識與名色互為緣故。觀心至識却還至老死故名轉還。其還如九十三及前卷釋。還滅品中名色非是識還滅因。不由名色滅識支亦滅。但由識滅名色必滅。故至識不還更進觀行乃至無明。無明滅故行乃隨滅。故四十四智七十七智其觀成立。無明已前無支因故。故亦不說四十八智等。毘婆沙四十云。菩薩增惡起作分但觀至識。愛樂寂滅分故具觀十二支。八生者非有故者。謂非自作他作。若有自我作大梵等他作。便有生者故。緣無作用故者。謂非俱作。緣力所生故者。謂亦非無因生。對法云。諸法不自生。亦不從他生。亦不從共生。非不從二生。雖無作用緣而有功能緣可得故。非自生破我作。非他生破大自在天等不平等因生。非共生破薩婆多等作用義。非無因生者破無因論。彼云。若緣起理非自非他遣雙句者。猶為甚深。況忘四句。是故緣起最極甚深。中論云。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。彼解云。自性空故不自生。緣性空故非他生。自他空故不共生。法若有體可說有因無因。法性既空。何得說有有因無因。前三句破有因緣。第四句破無因緣。九有是守養苦等者。業有能養故。十有支如膏者。且說業有。十一增有二義。一增當苦故。二增後支故。滅二返此。言一切有支純大苦聚為後果故者。謂生老死大苦聚。十二前七名有因法餘五名有因苦者。能引所引俱是引因。當生老死名為有因。七支是彼因法故。生老死名有因苦。有前因故。愛取有三隣近此二。相從名苦。有前因法故。對法云。謂於因時有能引所引。於果時有能生所生。熟變名果。故愛取有亦立果名。果將熟變彼方起故。此亦如是。十三三支漏盡所顯者。謂無明愛取是漏法。故斷此盡位名漏盡所顯。即由滅此三緣餘支亦盡。故言緣盡所顯。由煩惱觸滅故一切受滅。故唯一受支名受盡所顯。十四七十七智中。景師解云。為顯有因雜染智故者。謂說緣生有老死句。又復為顯於自相續自己所作雜染智者。為顯自身自己所作生為緣有老死。即是非不緣生有老死句。又復為顯前際諸支無始時故者。此中總說緣過去生有老死。非不緣過去生有老死二句。又為顯後際諸支等者。總說未來二句。又復為顯支所不攝等。為顯遍知三世上中下果住在因中名法住智。基師解。答文有三。一總答立智所由。二別顯諸智所由。後結成數。為

顯有因雜染智者。此為總答。謂觀諸支有其因法。謂如老死以生為因。乃至行支以無明為因。無明更無其因。故成七十七緣。此雜染之所起智名雜染智。或能緣智即是雜染。又復為顯等者。有四又字。初又字顯緣現在有二智。謂緣現在生而有老死。非不緣現在生而有老死。現在自身自己作故。第二又字顯緣過去老死有二智。謂緣過去生而有老死。非不緣過去生而有老死。觀於前際無始來老死皆以生為緣。第三又字顯緣未來老死有二智。謂緣未來生而有老死。非不緣未來生而有老死。未來雖未起容有雜染還滅義故。觀雜染故成二智。此三際中初智觀果有因顯其所由。此第二智觀果有因非不決定。破外妄計。非不平等無因而生。第四又字顯觀支所不攝法。諸有漏慧遍知義故。即法住智遍知三世緣起教法名支不攝。以為第七智。前六真實智合法住一真實六故成七智。若依此義。聖者身中亦有法住智。異生身中亦有真實智。皆起七智觀。餘前十支亦然。故成七十七。此師分文配釋與備師大同也。泰師復釋。第七遍知緣起有支所不攝法。以有漏智執法有體故名法住智。問已說生緣有老死等。何故復說非不生緣有老死等耶。答論有二種。一立自宗。二遮他宗。若但說生緣老死等者。或有生疑為與言論作如是說理未必爾。為決彼疑顯此理定。是故復說非不緣生有老死等。十五四十四智。於十一支各立四智。除無明支。不從支起故。問七十七智四十四智有何別。答約通相三乘同起。若約別相并是聲聞觀。聲聞觀中鈍根之人起四十四智觀果由因。觀易成故。利根之人起七十七智觀因生果。觀難成故。又七十七智七處善中第二集善及三義觀攝。四十四智通四處善。無法住故非三義觀。此二智門雖通後智。而正當是加行觀法。為初生道之方便故。十六明識起通局。若生色無色界除其下地一切現前如在欲界者。(基云)此隨順理門。在上二界不起下地一切諸識。如在欲界相似起上意識一切無遮。長讀文勢義道亦達。真實理門。上二界中除在下地獨有之識。餘三界意識皆得現前。潤生起故。既許二定以上起初禪三識身。亦應許菩薩在色界中起欲界鼻舌識。自下大文第二明斷三雜染修六現觀。廣如決擇及唯識第九對法十三顯揚十六等解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯有因雜染智者。此為總答。謂觀諸支有其因法。謂如老死以生為因。乃至行支以無明為因。無明更無其因。故成七十七緣。此雜染之所起智名雜染智。或能緣智即是雜染。又復為顯等者。有四又字。初又字顯緣現在有二智。謂緣現在生而有老死。非不緣現在生而有老死。現在自身自己作故。第二又字顯緣過去老死有二智。謂緣過去生而有老死。非不緣過去生而有老死。觀於前際無始來老死皆以生為緣。第三又字顯緣未來老死有二智。謂緣未來生而有老死。非不緣未來生而有老死。未來雖未起容有雜染還滅義故。觀雜染故成二智。此三際中初智觀果有因顯其所由。此第二智觀果有因非不決定。破外妄計。非不平等無因而生。第四又字顯觀支所不攝法。諸有漏慧遍知義故。即法住智遍知三世緣起教法名支不攝。以為第七智。前六真實智合法住一真實六故成七智。若依此義。聖者身中亦有法住智。異生身中亦有真實智。皆起七智觀。餘前十支亦然。故成七十七。此師分文配釋與備師大同也。泰師復釋。第七遍知緣起有支所不攝法。以有漏智執法有體故名法住智。問已說生緣有老死等。何故復說非不生緣有老死等耶。答論有二種。一立自宗。二遮他宗。若但說生緣老死等者。或有生疑為與言論作如是說理未必爾。為決彼疑顯此理定。是故復說非不緣生有老死等。十五四十四智。於十一支各立四智。除無明支。不從支起故。問七十七智四十四智有何別。答約通相三乘同起。若約別相并是聲聞觀。聲聞觀中鈍根之人起四十四智觀果由因。觀易成故。利根之人起七十七智觀因生果。觀難成故。又七十七智七處善中第二集善及三義觀攝。四十四智通四處善。無法住故非三義觀。此二智門雖通後智。而正當是加行觀法。為初生道之方便故。十六明識起通局。若生色無色界除其下地一切現前如在欲界者。(基云)此隨順理門。在上二界不起下地一切諸識。如在欲界相似起上意識一切無遮。長讀文勢義道亦達。真實理門。上二界中除在下地獨有之識。餘三界意識皆得現前。潤生起故。既許二定以上起初禪三識身。亦應許菩薩在色界中起欲界鼻舌識。自下大文第二明斷三雜染修六現觀。廣如決擇及唯識第九對法十三顯揚十六等解。