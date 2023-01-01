大宗地玄文本論
馬鳴菩薩造 陳 真諦譯20卷CBETA T1669大于一万字 5 h
向佛经 GPT 提问
第 18 卷
大宗地玄文本論卷第十八
大宗地玄文本論卷第十八
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
馬鳴菩薩造
馬鳴菩薩造
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
真諦三藏譯
真諦三藏譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
摩訶空塵海藏王道路大決擇分第三十五
摩訶空塵海藏王道路大決擇分第三十五
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
如是已說廣大無盡解脫海海摩訶山王大決擇分，次當說摩訶空塵海藏王道路大決擇分。其相云何？偈曰：
如是已說廣大無盡解脫海海摩訶山王大決擇分，次當說摩訶空塵海藏王道路大決擇分。其相云何？偈曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
海王道路中， 具足百自在，
海王道路中， 具足百自在，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
以此因緣故， 建立海王名。
以此因緣故， 建立海王名。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
論曰：今此偈中為明何義？為欲現示海王藏中無有別法，唯有自在故。有幾自在？謂百種故。云何為百？一者時自在，三十二法，亦一時轉亦異時轉，亦轉時中不轉，亦不轉時中轉，亦遠時轉亦近時轉，乃至無量故。二者處自在，一異等處轉，乃至無量故。三者物自在，為同異等用，乃至無量故。四者周遍自在，無所不通等，乃至無量故。五者大小自在，極重極微等，乃至無量故。六者有無自在，亦現亦隱等，乃至無量故。七者寂動自在，亦定亦散等，乃至無量故。八者甚深自在，不可思議等事，乃至無量故。九者不自在自在，以逆等事，乃至無量故。十者無礙自在，以逆順事等，乃至無量故。乃至第百自在自在，無盡自在等皆悉自在，乃至無量故。如前所說三十二法，如是自在具足圓滿無闕失轉，以此義故立海王名，應審思擇。如偈「海王道路中，具足百自在，以此因緣故，建立海王名」故。《覺花修多羅》中作如是說：「第一廣分大海門中，若廣說有一十方世界之塵量自在，若略說有一百自在。」乃至廣說故。
論曰：今此偈中為明何義？為欲現示海王藏中無有別法，唯有自在故。有幾自在？謂百種故。云何為百？一者時自在，三十二法，亦一時轉亦異時轉，亦轉時中不轉，亦不轉時中轉，亦遠時轉亦近時轉，乃至無量故。二者處自在，一異等處轉，乃至無量故。三者物自在，為同異等用，乃至無量故。四者周遍自在，無所不通等，乃至無量故。五者大小自在，極重極微等，乃至無量故。六者有無自在，亦現亦隱等，乃至無量故。七者寂動自在，亦定亦散等，乃至無量故。八者甚深自在，不可思議等事，乃至無量故。九者不自在自在，以逆等事，乃至無量故。十者無礙自在，以逆順事等，乃至無量故。乃至第百自在自在，無盡自在等皆悉自在，乃至無量故。如前所說三十二法，如是自在具足圓滿無闕失轉，以此義故立海王名，應審思擇。如偈「海王道路中，具足百自在，以此因緣故，建立海王名」故。《覺花修多羅》中作如是說：「第一廣分大海門中，若廣說有一十方世界之塵量自在，若略說有一百自在。」乃至廣說故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大不可思議重重不可稱量阿說本王大決擇分第三十六
大不可思議重重不可稱量阿說本王大決擇分第三十六
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
如是已說摩訶空塵海藏王道路大決擇分，次當說大不可思議重重不可稱量阿說本王大決擇分。其相云何？偈曰：
如是已說摩訶空塵海藏王道路大決擇分，次當說大不可思議重重不可稱量阿說本王大決擇分。其相云何？偈曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
阿說本王中， 有十方塵量，
阿說本王中， 有十方塵量，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
十方空塵量， 三十三法海。
十方空塵量， 三十三法海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
論曰：今此偈中為明何義？為欲現示阿說海中具足圓滿十方世界之塵數、十方世界之塵數、三十三法海，十方世界之塵數、十方虛空之塵數、三十三法海故。如偈「阿說本王中，有十方塵量，十方空塵量，三十三法海」故。《本王修多羅》中作如是說：
論曰：今此偈中為明何義？為欲現示阿說海中具足圓滿十方世界之塵數、十方世界之塵數、三十三法海，十方世界之塵數、十方虛空之塵數、三十三法海故。如偈「阿說本王中，有十方塵量，十方空塵量，三十三法海」故。《本王修多羅》中作如是說：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「爾時世尊告大眾言：『我以三達智，通達一切法，無所障礙無所闕失。而有一海不可思議不可思議不能窮了，謂空塵本王性德圓滿自在自在無盡藏海。』」乃至廣說故。
「爾時世尊告大眾言：『我以三達智，通達一切法，無所障礙無所闕失。而有一海不可思議不可思議不能窮了，謂空塵本王性德圓滿自在自在無盡藏海。』」乃至廣說故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大宗地玄文本論卷第十八
大宗地玄文本論卷第十八
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话