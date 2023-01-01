論曰：今此偈中為明何義？為欲現示海王藏中無有別法，唯有自在故。有幾自在？謂百種故。云何為百？一者時自在，三十二法，亦一時轉亦異時轉，亦轉時中不轉，亦不轉時中轉，亦遠時轉亦近時轉，乃至無量故。二者處自在，一異等處轉，乃至無量故。三者物自在，為同異等用，乃至無量故。四者周遍自在，無所不通等，乃至無量故。五者大小自在，極重極微等，乃至無量故。六者有無自在，亦現亦隱等，乃至無量故。七者寂動自在，亦定亦散等，乃至無量故。八者甚深自在，不可思議等事，乃至無量故。九者不自在自在，以逆等事，乃至無量故。十者無礙自在，以逆順事等，乃至無量故。乃至第百自在自在，無盡自在等皆悉自在，乃至無量故。如前所說三十二法，如是自在具足圓滿無闕失轉，以此義故立海王名，應審思擇。如偈「海王道路中，具足百自在，以此因緣故，建立海王名」故。《覺花修多羅》中作如是說：「第一廣分大海門中，若廣說有一十方世界之塵量自在，若略說有一百自在。」乃至廣說故。

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