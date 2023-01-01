大宗地玄文本論卷第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宗地玄文本論卷第十六

馬鳴菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬鳴菩薩造

真諦三藏譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真諦三藏譯

出離繫縛地清白解脫道路大決擇分第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出離繫縛地清白解脫道路大決擇分第三十一

如是已說最極廣大俱行山王無盡海海大決擇分，次當說出離繫縛地清白解脫道路大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說最極廣大俱行山王無盡海海大決擇分，次當說出離繫縛地清白解脫道路大決擇分。其相云何？偈曰：

解脫道路中， 有二十無為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫道路中， 有二十無為，

謂十空十有， 如是諸無為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂十空十有， 如是諸無為，

五十一位中， 皆悉具足有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一位中， 皆悉具足有，

依法位立轉， 有二重重超。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依法位立轉， 有二重重超。

論曰：就出離繫縛地清白解脫道路分中，則有二十無為常法，所謂十空、十有無為，各差別故。云何名為十空無為？一者廣大虛空自然常住離造作空無為、二者大虛空影空無為、三者虛空影影空無為、四者破影無所有空無為、五者空空俱非空無為、六者離言絕說空無為、七者絕離未畢空無為、八者絕離心解空無為、九者絕離窮窮空無為、十者無障無礙大空大空空無為，是名為十。云何名為十有無為？一者一切言說決定常住無破非空無為、二者一切心識決定常住無破非空無為、三者一切大種決定常住無破非空無為、四者一切俱非決定常住無破非空無為、五者一切有實決定常住無破非空無為、六者一切性大決定常住無破非空無為、七者一切今光決定常住無破非空無為、八者一切有名決定常住無破非空無為、九者一切無名決定常住無破非空無為、十者廣大圓滿自性本有一切種有決定常住無破非空無為，是名為十。如偈「解脫道路中，有二十無為，謂十空十有」故。如是二十種無為法，五十一種金剛位中具足圓滿無闕失轉，如偈「如是諸無為，五十一位中，皆悉具足有」故。依如是等二十無為，五十一位建立轉相則有二種。云何為二？一者重重該攝無障礙門、二者次第亂轉超過門，是名為二，如偈「依法位立轉，有二重重超」故。且重重該攝無障礙門形相如何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：就出離繫縛地清白解脫道路分中，則有二十無為常法，所謂十空、十有無為，各差別故。云何名為十空無為？一者廣大虛空自然常住離造作空無為、二者大虛空影空無為、三者虛空影影空無為、四者破影無所有空無為、五者空空俱非空無為、六者離言絕說空無為、七者絕離未畢空無為、八者絕離心解空無為、九者絕離窮窮空無為、十者無障無礙大空大空空無為，是名為十。云何名為十有無為？一者一切言說決定常住無破非空無為、二者一切心識決定常住無破非空無為、三者一切大種決定常住無破非空無為、四者一切俱非決定常住無破非空無為、五者一切有實決定常住無破非空無為、六者一切性大決定常住無破非空無為、七者一切今光決定常住無破非空無為、八者一切有名決定常住無破非空無為、九者一切無名決定常住無破非空無為、十者廣大圓滿自性本有一切種有決定常住無破非空無為，是名為十。如偈「解脫道路中，有二十無為，謂十空十有」故。如是二十種無為法，五十一種金剛位中具足圓滿無闕失轉，如偈「如是諸無為，五十一位中，皆悉具足有」故。依如是等二十無為，五十一位建立轉相則有二種。云何為二？一者重重該攝無障礙門、二者次第亂轉超過門，是名為二，如偈「依法位立轉，有二重重超」故。且重重該攝無障礙門形相如何？偈曰：

二十法一一， 各攝後二十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十法一一， 各攝後二十，

五十一種位， 一一皆各各， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一種位， 一一皆各各，

攝五十一位， 亦此相違攝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝五十一位， 亦此相違攝，

以此因緣故， 建立重重名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此因緣故， 建立重重名。

論曰：云何名為重重門相？謂該攝故。云何該攝？謂二十種無為常法信心具足，一一各各攝後諸位各二十種無為法故。如說信心，餘位亦爾，如偈「二十法一一，各攝後二十」故。五十一種位，各攝五十一亦無障礙，如偈「五十一種位，一一皆各各，攝五十一位」故。亦一一法攝一切位，一一位位攝一切法亦無障礙，如偈「亦此相違攝」故。以如是二種該攝門故，立重重名，如偈「以此因緣故，建立重重名」故。如是已說重重該攝無障礙門，次當說次第亂轉超過門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何名為重重門相？謂該攝故。云何該攝？謂二十種無為常法信心具足，一一各各攝後諸位各二十種無為法故。如說信心，餘位亦爾，如偈「二十法一一，各攝後二十」故。五十一種位，各攝五十一亦無障礙，如偈「五十一種位，一一皆各各，攝五十一位」故。亦一一法攝一切位，一一位位攝一切法亦無障礙，如偈「亦此相違攝」故。以如是二種該攝門故，立重重名，如偈「以此因緣故，建立重重名」故。如是已說重重該攝無障礙門，次當說次第亂轉超過門。其相云何？偈曰：

五十一位中， 隨一經五十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一位中， 隨一經五十，

漸漸增法數， 周遍廣大轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸漸增法數， 周遍廣大轉。

論曰：今此偈中為明何義？為欲現示五十一種金剛位中，以信為初經五十位，以發心住而為其初經五十位，乃至以最極地而為其初經五十位。若第一轉增四十一百數法位轉，若第二轉增八十二百數法位轉，乃至最後地故。如偈「五十一位中，隨一經五十，漸漸增法數，周遍廣大轉」故。《蘊高山王品類修多羅》中作如是說：「無破地地門中，有寂靜寶其數眾多，空寂靜寶其數眾多。若有行者入此門中，通達諸法無為大道，無所障礙無所疑畏，其心自在決定常住大安樂，漸漸增長常功德海。」乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示五十一種金剛位中，以信為初經五十位，以發心住而為其初經五十位，乃至以最極地而為其初經五十位。若第一轉增四十一百數法位轉，若第二轉增八十二百數法位轉，乃至最後地故。如偈「五十一位中，隨一經五十，漸漸增法數，周遍廣大轉」故。《蘊高山王品類修多羅》中作如是說：「無破地地門中，有寂靜寶其數眾多，空寂靜寶其數眾多。若有行者入此門中，通達諸法無為大道，無所障礙無所疑畏，其心自在決定常住大安樂，漸漸增長常功德海。」乃至廣說故。

解脫山王根本地地無礙自在大決擇分第三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫山王根本地地無礙自在大決擇分第三十二

如是已說出離繫縛地清白解脫道路大決擇分，次當說解脫山王根本地地無礙自在大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說出離繫縛地清白解脫道路大決擇分，次當說解脫山王根本地地無礙自在大決擇分。其相云何？偈曰：

根本山王中， 空有互相生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本山王中， 空有互相生，

諸位相生故， 轉勝廣大轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸位相生故， 轉勝廣大轉。

論曰：今此偈中為明何義？為欲現示十空無為一一各各出生十有無為常法，十有無為一一各各出生十空無為常法。五十一位一一各各出生五十依重重等門，圓滿廣大轉故，如偈「根本山王中，空有互相生，諸位相生故，轉勝廣大轉」故。《摩訶衍海修多羅》中作如是說：「解脫海中亦有空有、亦有有空，其數眾多。如是空有，唯是常滅非無常量，唯是功德非過患品，是故說言解脫藏海。」乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示十空無為一一各各出生十有無為常法，十有無為一一各各出生十空無為常法。五十一位一一各各出生五十依重重等門，圓滿廣大轉故，如偈「根本山王中，空有互相生，諸位相生故，轉勝廣大轉」故。《摩訶衍海修多羅》中作如是說：「解脫海中亦有空有、亦有有空，其數眾多。如是空有，唯是常滅非無常量，唯是功德非過患品，是故說言解脫藏海。」乃至廣說故。