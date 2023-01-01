大宗地玄文本論
馬鳴菩薩造 陳 真諦譯20卷CBETA T1669大于一万字 5 h
向佛经 GPT 提问
第 15 卷
大宗地玄文本論卷第十五
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馬鳴菩薩造
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真諦三藏譯
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自然本王廣大轉地無障無礙俱行道路大決擇分第二十九
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如是已說繫縛地地自然本王摩訶𦅂品大決擇分，次當說自然本王廣大轉地無障無礙俱行道路大決擇分。其相云何？偈曰：
如是已說繫縛地地自然本王摩訶𦅂品大決擇分，次當說自然本王廣大轉地無障無礙俱行道路大決擇分。其相云何？偈曰：
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本王道路中， 依位漸漸轉，
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一主生二伴， 至中無量故，
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數變皆悉通， 如法應觀察。
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論曰：就自然本王廣大轉地無障無礙俱行道路分中，依五十一位，如其次第亦上亦下漸漸轉行。無為法主生二有為，若上若下增中無量數，至中無量變故。如偈「本王道路中，依位漸漸轉，一主生二伴，至中無量故，數變皆悉通，如法應觀察」故。《部宗花品修多羅》中作如是說：「行藏海中有一常德其數無量，行藏海中有二無常功德品類其數無量，亦昇亦𢩹其數無量。」乃至廣說故。
論曰：就自然本王廣大轉地無障無礙俱行道路分中，依五十一位，如其次第亦上亦下漸漸轉行。無為法主生二有為，若上若下增中無量數，至中無量變故。如偈「本王道路中，依位漸漸轉，一主生二伴，至中無量故，數變皆悉通，如法應觀察」故。《部宗花品修多羅》中作如是說：「行藏海中有一常德其數無量，行藏海中有二無常功德品類其數無量，亦昇亦𢩹其數無量。」乃至廣說故。
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最極廣大俱行山王無盡海海大決擇分第三十
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如是已說自然本王廣大轉地無障無礙俱行道路決大擇分，次當說最極廣大俱行山王無盡海海大決擇分。其相云何？偈曰：
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無盡海海中， 依位漸漸轉，
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一主生二伴， 至大無量故，
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數及變例前， 應廣通達焉。
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論曰：就無盡海海藏中，依五十一位，如其次第亦上亦下，無為法主出生增長二有為法，增大無量數，至大無量變故。如偈「無盡海海中，依位漸漸轉，一主生二伴，至大無量故，數及變例前，應廣通達焉」故。彼修多羅中作如是說：「行常山王海中，有三種大無量。云何為三？一者常大無量、二者無常大無量、三者轉變大無量。」乃至廣說故。
論曰：就無盡海海藏中，依五十一位，如其次第亦上亦下，無為法主出生增長二有為法，增大無量數，至大無量變故。如偈「無盡海海中，依位漸漸轉，一主生二伴，至大無量故，數及變例前，應廣通達焉」故。彼修多羅中作如是說：「行常山王海中，有三種大無量。云何為三？一者常大無量、二者無常大無量、三者轉變大無量。」乃至廣說故。
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