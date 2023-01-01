論曰：就自然本王廣大轉地無障無礙俱行道路分中，依五十一位，如其次第亦上亦下漸漸轉行。無為法主生二有為，若上若下增中無量數，至中無量變故。如偈「本王道路中，依位漸漸轉，一主生二伴，至中無量故，數變皆悉通，如法應觀察」故。《部宗花品修多羅》中作如是說：「行藏海中有一常德其數無量，行藏海中有二無常功德品類其數無量，亦昇亦𢩹其數無量。」乃至廣說故。

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