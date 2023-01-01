大宗地玄文本論卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宗地玄文本論卷第十四

馬鳴菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬鳴菩薩造

真諦三藏譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真諦三藏譯

繫縛地地品類不吉祥道路大決擇分第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繫縛地地品類不吉祥道路大決擇分第二十七

如是已說摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇分，次當說繫縛地地品類不吉祥道路大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇分，次當說繫縛地地品類不吉祥道路大決擇分。其相云何？偈曰：

繫縛道路中， 亦有金剛位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繫縛道路中， 亦有金剛位，

依位立轉相， 則有四種法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依位立轉相， 則有四種法，

謂能所障果。 如是四種法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂能所障果。 如是四種法，

皆悉有為量， 如法應觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉有為量， 如法應觀察。

論曰：就繫縛地地品類不吉祥道路分中，亦有五十一金剛位，依此諸位建立轉相，有四種法。云何為四？一者能證智法、二者所證理法、三者障礙事法、四者證得果法，是名為四。如是四法皆有為量，應審思擇，如偈「繫縛道路中，亦有金剛位，依位立轉相，則有四種法，謂能所障果，如是四種法，皆悉有為量，如法應觀察」故。如是四法各有幾數？其轉形相當如何耶？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：就繫縛地地品類不吉祥道路分中，亦有五十一金剛位，依此諸位建立轉相，有四種法。云何為四？一者能證智法、二者所證理法、三者障礙事法、四者證得果法，是名為四。如是四法皆有為量，應審思擇，如偈「繫縛道路中，亦有金剛位，依位立轉相，則有四種法，謂能所障果，如是四種法，皆悉有為量，如法應觀察」故。如是四法各有幾數？其轉形相當如何耶？偈曰：

各有二種法， 謂本始體相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各有二種法， 謂本始體相，

生滅及增減， 轉相唯上上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生滅及增減， 轉相唯上上。

論曰：四種法中各有二種。云何二智？一者本古性德智、二者始今起德智，是名為二。云何二理？一者體有實理、二者相有實理，是名為二。云何二障？一者本生本生障、二者本滅本滅障，是名為二。云何二果？一者增長功德果、二者損減過患果，是名為二。如偈「各有二種法，謂本始體相、生滅及增減」故。修行轉相唯上上故，如偈「轉相唯上上」故。障治證果對量差別，形相如何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：四種法中各有二種。云何二智？一者本古性德智、二者始今起德智，是名為二。云何二理？一者體有實理、二者相有實理，是名為二。云何二障？一者本生本生障、二者本滅本滅障，是名為二。云何二果？一者增長功德果、二者損減過患果，是名為二。如偈「各有二種法，謂本始體相、生滅及增減」故。修行轉相唯上上故，如偈「轉相唯上上」故。障治證果對量差別，形相如何？偈曰：

本生體增對， 始滅相減對， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本生體增對， 始滅相減對，

從多亦通了， 如法應觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從多亦通了， 如法應觀察。

論曰：本古性德智，斷除本生本生障，證得體有實理，成就增長功德果，如偈「本生體增對」故。始今起德智，斷除本滅本滅障，證得相有實理，成就損減過患果，如偈「治滅相減對」故。如是四法，五十一種真金位中皆悉具足，應審思擇。唯一向轉俱種轉耶？俱種轉故，如偈「從多亦通了，如法應觀察」故。生滅二障業用差別，形相如何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：本古性德智，斷除本生本生障，證得體有實理，成就增長功德果，如偈「本生體增對」故。始今起德智，斷除本滅本滅障，證得相有實理，成就損減過患果，如偈「治滅相減對」故。如是四法，五十一種真金位中皆悉具足，應審思擇。唯一向轉俱種轉耶？俱種轉故，如偈「從多亦通了，如法應觀察」故。生滅二障業用差別，形相如何？偈曰：

本主生滅時， 勝生勝滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本主生滅時， 勝生勝滅故。

論曰：功德善根出興、對治轉勝出興，轉勝對滅作逆事故，如偈「本主生滅時，勝生勝滅故」故。《大金剛山寶海會眾修多羅》中作如是說：「復次文殊師利！汝前所問，云何名為諸法無常一道一種第一轉門者？以四無常故，我作如是唱。云何為四？一者智無常、二者理無常、三者無常無常、四者上果無常，是名為四。文殊師利！言智無常者，斷煩惱故。言理無常者，智所證故。言無常無常者，被斷除故。言果無常者，待因力故。」乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：功德善根出興、對治轉勝出興，轉勝對滅作逆事故，如偈「本主生滅時，勝生勝滅故」故。《大金剛山寶海會眾修多羅》中作如是說：「復次文殊師利！汝前所問，云何名為諸法無常一道一種第一轉門者？以四無常故，我作如是唱。云何為四？一者智無常、二者理無常、三者無常無常、四者上果無常，是名為四。文殊師利！言智無常者，斷煩惱故。言理無常者，智所證故。言無常無常者，被斷除故。言果無常者，待因力故。」乃至廣說故。

繫縛地地自然本王摩訶𦅂品大決擇分第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繫縛地地自然本王摩訶𦅂品大決擇分第二十八

如是已說繫縛地地品類不吉祥道路大決擇分，次當說繫縛地地自然本王摩訶𦅂品大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說繫縛地地品類不吉祥道路大決擇分，次當說繫縛地地自然本王摩訶𦅂品大決擇分。其相云何？偈曰：

自然本王中， 有為無為法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然本王中， 有為無為法，

具足圓滿轉， 此中具上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足圓滿轉， 此中具上下。

論曰：就自然本王摩訶𦅂品分中則有二轉。云何為二？一者有為轉、二者無為轉，是名為二，如偈「自然本王中，有為無為法，具足圓滿轉」故。亦有二轉。云何為二？一者上轉、二者下轉，是名為二，如偈「此中具上下」故。有為無為各有幾數？上下轉相當如何耶？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：就自然本王摩訶𦅂品分中則有二轉。云何為二？一者有為轉、二者無為轉，是名為二，如偈「自然本王中，有為無為法，具足圓滿轉」故。亦有二轉。云何為二？一者上轉、二者下轉，是名為二，如偈「此中具上下」故。有為無為各有幾數？上下轉相當如何耶？偈曰：

無為唯有一， 有為有二種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為唯有一， 有為有二種，

如次實本始， 上下無為主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如次實本始， 上下無為主，

出生二有為， 轉勝廣大轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生二有為， 轉勝廣大轉。

論曰：無為有一，有為有二。一謂有實故，二謂本始故，如偈「無為唯有一、有為有二種，如次實本始」故。如是三法，五十一種金剛位中，亦上亦下增長功德。轉相云何？謂上時中一一位位無為法主，皆悉各各出生增長一萬本始清妙覺慧；其下時中，一一位位皆悉各各二億本始清妙覺慧具足圓滿出生增長。如是如是如如上下至小無量，如說本存眷屬亦爾，如偈「上下無為主，出生二有為，轉勝廣大轉」故。如其次第，增數應知。《品地經論修多羅》中作如是說：「世間藏地本王海中，無常功德眾多無數，常住功德其數微少，是故說言世間藏地。」乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：無為有一，有為有二。一謂有實故，二謂本始故，如偈「無為唯有一、有為有二種，如次實本始」故。如是三法，五十一種金剛位中，亦上亦下增長功德。轉相云何？謂上時中一一位位無為法主，皆悉各各出生增長一萬本始清妙覺慧；其下時中，一一位位皆悉各各二億本始清妙覺慧具足圓滿出生增長。如是如是如如上下至小無量，如說本存眷屬亦爾，如偈「上下無為主，出生二有為，轉勝廣大轉」故。如其次第，增數應知。《品地經論修多羅》中作如是說：「世間藏地本王海中，無常功德眾多無數，常住功德其數微少，是故說言世間藏地。」乃至廣說故。