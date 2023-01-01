大宗地玄文本論卷第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宗地玄文本論卷第十三

馬鳴菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬鳴菩薩造

真諦三藏譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真諦三藏譯

摩訶本地具足品藏非患道路大決擇分第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶本地具足品藏非患道路大決擇分第二十五

如是已說一種功德摩訶本地明白離惡品藏大決擇分，次當說摩訶本地具足品藏非患道路大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說一種功德摩訶本地明白離惡品藏大決擇分，次當說摩訶本地具足品藏非患道路大決擇分。其相云何？偈曰：

本地道路中， 則有二種門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本地道路中， 則有二種門，

謂橫轉竪轉， 以之為門量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂橫轉竪轉， 以之為門量。

論曰：就摩訶本地具足品藏非患道路分中則有二門。云何為二？一者橫轉遍到俱行門、二者竪轉無雜一路門，是名為二。如是二門以為門量，如偈「本地道路中，則有二種門，謂橫轉竪轉，以之為門量」故。且橫轉門形相如何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：就摩訶本地具足品藏非患道路分中則有二門。云何為二？一者橫轉遍到俱行門、二者竪轉無雜一路門，是名為二。如是二門以為門量，如偈「本地道路中，則有二種門，謂橫轉竪轉，以之為門量」故。且橫轉門形相如何？偈曰：

四種事位中， 有總及別中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種事位中， 有總及別中，

各增十重轉， 無前後一時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各增十重轉， 無前後一時，

其法門數量， 例前應了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其法門數量， 例前應了知。

論曰：今此偈中為明何義？為欲現示性相本末四種事中，各各有總別之位中，一一位位皆悉各各增十重數，無前無後一時俱轉，則是橫轉遍到俱行門形相故，如偈「四種事位中，有總及別中，各增十重轉，無前後一時」故。此中數量亦復轉勝超過前量，配例應了，如偈其法門數量例前應了知故。如是已說橫轉遍到俱行門，次當說竪轉無雜一路門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示性相本末四種事中，各各有總別之位中，一一位位皆悉各各增十重數，無前無後一時俱轉，則是橫轉遍到俱行門形相故，如偈「四種事位中，有總及別中，各增十重轉，無前後一時」故。此中數量亦復轉勝超過前量，配例應了，如偈其法門數量例前應了知故。如是已說橫轉遍到俱行門，次當說竪轉無雜一路門。其相云何？偈曰：

前說諸位中， 如次不超過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前說諸位中， 如次不超過，

各增十重轉， 一明究竟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各增十重轉， 一明究竟故。

論曰：今此偈中為明何義？為欲現示如前所說總別位中，如其次第無有超過，一一各各增十重轉，一事明了一事究竟，亦無雜亂亦無合集，一向明轉竪轉無雜一路門形相故，如偈「前說諸位中，如次不超過，各增十重轉，一明究竟故」故。《大金剛寶王法界印藏修多羅》中作如是說：「復次文殊師利！寶王道品者以二事轉。云何為二？一者一區轉、二者具面轉。言一區者，道雖廣多，先一道量永究竟故。言具面者，所有諸道一時行故。」乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示如前所說總別位中，如其次第無有超過，一一各各增十重轉，一事明了一事究竟，亦無雜亂亦無合集，一向明轉竪轉無雜一路門形相故，如偈「前說諸位中，如次不超過，各增十重轉，一明究竟故」故。《大金剛寶王法界印藏修多羅》中作如是說：「復次文殊師利！寶王道品者以二事轉。云何為二？一者一區轉、二者具面轉。言一區者，道雖廣多，先一道量永究竟故。言具面者，所有諸道一時行故。」乃至廣說故。

摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇分第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇分第二十六

如是已說摩訶本地具足品藏非患道路大決擇分，次當說摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說摩訶本地具足品藏非患道路大決擇分，次當說摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇分。其相云何？偈曰：

總別無盡故， 建立本法體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總別無盡故， 建立本法體。

論曰：今此偈中為明何義？為欲現示本法體中以總攝別、以別攝總、以總攝總、以別攝別，能攝所攝無有窮盡，法門大海甚深廣大，義理詮趣周遍圓滿，究竟自在故，如偈「總別無盡故，建立本法體」故。《摩訶衍地藏無上極說不可思議心地品論修多羅》中作如是說：「寶山海中同類無盡、別類無盡具足圓滿，無有窮盡無有始終，無有邊際無有分界，亦廣大相亦小狹相。」乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示本法體中以總攝別、以別攝總、以總攝總、以別攝別，能攝所攝無有窮盡，法門大海甚深廣大，義理詮趣周遍圓滿，究竟自在故，如偈「總別無盡故，建立本法體」故。《摩訶衍地藏無上極說不可思議心地品論修多羅》中作如是說：「寶山海中同類無盡、別類無盡具足圓滿，無有窮盡無有始終，無有邊際無有分界，亦廣大相亦小狹相。」乃至廣說故。