大宗地玄文本論
馬鳴菩薩造 陳 真諦譯20卷CBETA T1669大于一万字 5 h
向佛经 GPT 提问
第 13 卷
大宗地玄文本論卷第十三
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馬鳴菩薩造
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真諦三藏譯
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摩訶本地具足品藏非患道路大決擇分第二十五
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如是已說一種功德摩訶本地明白離惡品藏大決擇分，次當說摩訶本地具足品藏非患道路大決擇分。其相云何？偈曰：
如是已說一種功德摩訶本地明白離惡品藏大決擇分，次當說摩訶本地具足品藏非患道路大決擇分。其相云何？偈曰：
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本地道路中， 則有二種門，
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謂橫轉竪轉， 以之為門量。
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論曰：就摩訶本地具足品藏非患道路分中則有二門。云何為二？一者橫轉遍到俱行門、二者竪轉無雜一路門，是名為二。如是二門以為門量，如偈「本地道路中，則有二種門，謂橫轉竪轉，以之為門量」故。且橫轉門形相如何？偈曰：
論曰：就摩訶本地具足品藏非患道路分中則有二門。云何為二？一者橫轉遍到俱行門、二者竪轉無雜一路門，是名為二。如是二門以為門量，如偈「本地道路中，則有二種門，謂橫轉竪轉，以之為門量」故。且橫轉門形相如何？偈曰：
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四種事位中， 有總及別中，
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各增十重轉， 無前後一時，
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其法門數量， 例前應了知。
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論曰：今此偈中為明何義？為欲現示性相本末四種事中，各各有總別之位中，一一位位皆悉各各增十重數，無前無後一時俱轉，則是橫轉遍到俱行門形相故，如偈「四種事位中，有總及別中，各增十重轉，無前後一時」故。此中數量亦復轉勝超過前量，配例應了，如偈其法門數量例前應了知故。如是已說橫轉遍到俱行門，次當說竪轉無雜一路門。其相云何？偈曰：
論曰：今此偈中為明何義？為欲現示性相本末四種事中，各各有總別之位中，一一位位皆悉各各增十重數，無前無後一時俱轉，則是橫轉遍到俱行門形相故，如偈「四種事位中，有總及別中，各增十重轉，無前後一時」故。此中數量亦復轉勝超過前量，配例應了，如偈其法門數量例前應了知故。如是已說橫轉遍到俱行門，次當說竪轉無雜一路門。其相云何？偈曰：
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前說諸位中， 如次不超過，
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各增十重轉， 一明究竟故。
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論曰：今此偈中為明何義？為欲現示如前所說總別位中，如其次第無有超過，一一各各增十重轉，一事明了一事究竟，亦無雜亂亦無合集，一向明轉竪轉無雜一路門形相故，如偈「前說諸位中，如次不超過，各增十重轉，一明究竟故」故。《大金剛寶王法界印藏修多羅》中作如是說：「復次文殊師利！寶王道品者以二事轉。云何為二？一者一區轉、二者具面轉。言一區者，道雖廣多，先一道量永究竟故。言具面者，所有諸道一時行故。」乃至廣說故。
論曰：今此偈中為明何義？為欲現示如前所說總別位中，如其次第無有超過，一一各各增十重轉，一事明了一事究竟，亦無雜亂亦無合集，一向明轉竪轉無雜一路門形相故，如偈「前說諸位中，如次不超過，各增十重轉，一明究竟故」故。《大金剛寶王法界印藏修多羅》中作如是說：「復次文殊師利！寶王道品者以二事轉。云何為二？一者一區轉、二者具面轉。言一區者，道雖廣多，先一道量永究竟故。言具面者，所有諸道一時行故。」乃至廣說故。
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摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇分第二十六
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如是已說摩訶本地具足品藏非患道路大決擇分，次當說摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇分。其相云何？偈曰：
如是已說摩訶本地具足品藏非患道路大決擇分，次當說摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇分。其相云何？偈曰：
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總別無盡故， 建立本法體。
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論曰：今此偈中為明何義？為欲現示本法體中以總攝別、以別攝總、以總攝總、以別攝別，能攝所攝無有窮盡，法門大海甚深廣大，義理詮趣周遍圓滿，究竟自在故，如偈「總別無盡故，建立本法體」故。《摩訶衍地藏無上極說不可思議心地品論修多羅》中作如是說：「寶山海中同類無盡、別類無盡具足圓滿，無有窮盡無有始終，無有邊際無有分界，亦廣大相亦小狹相。」乃至廣說故。
論曰：今此偈中為明何義？為欲現示本法體中以總攝別、以別攝總、以總攝總、以別攝別，能攝所攝無有窮盡，法門大海甚深廣大，義理詮趣周遍圓滿，究竟自在故，如偈「總別無盡故，建立本法體」故。《摩訶衍地藏無上極說不可思議心地品論修多羅》中作如是說：「寶山海中同類無盡、別類無盡具足圓滿，無有窮盡無有始終，無有邊際無有分界，亦廣大相亦小狹相。」乃至廣說故。
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大宗地玄文本論卷第十三
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