大宗地玄文本論
馬鳴菩薩造 陳 真諦譯20卷CBETA T1669大于一万字 5 h
向佛经 GPT 提问
第 12 卷
大宗地玄文本論卷第十二
大宗地玄文本論卷第十二
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馬鳴菩薩造
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真諦三藏譯
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一種功德純純無雜大圓滿地道路大決擇分第二十三
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如是已說摩訶𭺕尸梵諾母原主天王大決擇分，次當說一種功德純純無雜大圓滿地道路大決擇分。其相云何？偈曰：
如是已說摩訶𭺕尸梵諾母原主天王大決擇分，次當說一種功德純純無雜大圓滿地道路大決擇分。其相云何？偈曰：
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功德道路中， 有二千五百，
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五十法門海， 五十一位中，
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一一皆各各， 具五十位故。
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亦一一位中， 有性相本末，
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一萬二百數。 修多羅中說，
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總一萬二千， 七百五十數。
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取彼總本數， 如法應觀察，
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以如是數量， 為道路分界。
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論曰：就一種功德純純無雜大圓滿地道路分中，總有二千五百五十法門大海，甚深甚深廣大廣大，如偈「功德道路中，有二千五百五十法門海」故。以何義故數如是成應可了知？所謂五十一種位中，一一各各具五十故。此義云何？所謂五十信心、五十念心，乃至五十如來地各差別故，如偈「五十一位中，一一皆各各，具五十位故」故。亦一一位位各各具足性相本末之四法故，一萬二百數成立而已。如是四事云何差別？謂如其次第不可思議說故、明了現覺說故、能生長因說故、所生長果說故，如偈「亦一一位中，有性相本末，一萬二百數」故。若爾，此方說文云何通耶？謂《金剛等地一行三昧修多羅》中作如是說：「無雜無亂一一同同非惡非患吉祥地地軌則門中，總有一萬二千七百五十法門。」彼修多羅中如是說者，總別總故，如偈「修多羅中說，總一萬二千七百五十數，取彼總本數，如法應觀察」故。今此道路以之為量，有別法門；唯以此數為其極量，無別法門，如偈「以如是數量，為道路分界」故。
論曰：就一種功德純純無雜大圓滿地道路分中，總有二千五百五十法門大海，甚深甚深廣大廣大，如偈「功德道路中，有二千五百五十法門海」故。以何義故數如是成應可了知？所謂五十一種位中，一一各各具五十故。此義云何？所謂五十信心、五十念心，乃至五十如來地各差別故，如偈「五十一位中，一一皆各各，具五十位故」故。亦一一位位各各具足性相本末之四法故，一萬二百數成立而已。如是四事云何差別？謂如其次第不可思議說故、明了現覺說故、能生長因說故、所生長果說故，如偈「亦一一位中，有性相本末，一萬二百數」故。若爾，此方說文云何通耶？謂《金剛等地一行三昧修多羅》中作如是說：「無雜無亂一一同同非惡非患吉祥地地軌則門中，總有一萬二千七百五十法門。」彼修多羅中如是說者，總別總故，如偈「修多羅中說，總一萬二千七百五十數，取彼總本數，如法應觀察」故。今此道路以之為量，有別法門；唯以此數為其極量，無別法門，如偈「以如是數量，為道路分界」故。
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一種功德摩訶本地明白離惡品藏大決擇分第二十四
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如是已說一種功德純純無雜大圓滿地道路大決擇分，次當說一種功德摩訶本地明白離惡品藏大決擇分。其相云何？偈曰：
如是已說一種功德純純無雜大圓滿地道路大決擇分，次當說一種功德摩訶本地明白離惡品藏大決擇分。其相云何？偈曰：
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本地品藏中， 有一億三萬，
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七千五百數， 廣大法門海。
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前說諸位中， 一一皆各各，
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攝別五十位， 法門如是廣，
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性相本末四， 例此廣通達。
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論曰：就一種功德摩訶本地明白離惡品藏中，總有一億三萬七千五百數廣大法門海，甚深甚深周遍周遍，如偈「本地品藏中，有一億三萬七千五百數廣大法門海」故。以何義故數如是成？如前所說一切位中，一一各各攝差別轉五十位故，法門之海如是廣大，如偈前說諸位中一一皆各各攝別五十位，法門如是廣故。性相本末四種事中以例配當，更復增數轉勝廣大，應審思擇，如偈「性相本末四，例此廣通達」故。
論曰：就一種功德摩訶本地明白離惡品藏中，總有一億三萬七千五百數廣大法門海，甚深甚深周遍周遍，如偈「本地品藏中，有一億三萬七千五百數廣大法門海」故。以何義故數如是成？如前所說一切位中，一一各各攝差別轉五十位故，法門之海如是廣大，如偈前說諸位中一一皆各各攝別五十位，法門如是廣故。性相本末四種事中以例配當，更復增數轉勝廣大，應審思擇，如偈「性相本末四，例此廣通達」故。
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