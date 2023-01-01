論曰：就一種功德純純無雜大圓滿地道路分中，總有二千五百五十法門大海，甚深甚深廣大廣大，如偈「功德道路中，有二千五百五十法門海」故。以何義故數如是成應可了知？所謂五十一種位中，一一各各具五十故。此義云何？所謂五十信心、五十念心，乃至五十如來地各差別故，如偈「五十一位中，一一皆各各，具五十位故」故。亦一一位位各各具足性相本末之四法故，一萬二百數成立而已。如是四事云何差別？謂如其次第不可思議說故、明了現覺說故、能生長因說故、所生長果說故，如偈「亦一一位中，有性相本末，一萬二百數」故。若爾，此方說文云何通耶？謂《金剛等地一行三昧修多羅》中作如是說：「無雜無亂一一同同非惡非患吉祥地地軌則門中，總有一萬二千七百五十法門。」彼修多羅中如是說者，總別總故，如偈「修多羅中說，總一萬二千七百五十數，取彼總本數，如法應觀察」故。今此道路以之為量，有別法門；唯以此數為其極量，無別法門，如偈「以如是數量，為道路分界」故。

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