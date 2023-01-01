大宗地玄文本論卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宗地玄文本論卷第十一

馬鳴菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬鳴菩薩造

真諦三藏譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真諦三藏譯

𭺕尸梵諾本王道路大決擇分第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𭺕尸梵諾本王道路大決擇分第二十一

如是已說𭺔𣅍陀尸梵迦諾本王本地大決擇分，次當說𭺕尸梵諾本王道路大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說𭺔𣅍陀尸梵迦諾本王本地大決擇分，次當說𭺕尸梵諾本王道路大決擇分。其相云何？偈曰：

本王道路中， 有三種千變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本王道路中， 有三種千變，

名如前說量， 各初變如次， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名如前說量， 各初變如次，

增百千萬億， 各後一切變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增百千萬億， 各後一切變，

如次倍數轉， 住心應觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如次倍數轉， 住心應觀察。

論曰：就𭺕尸梵諾本王道路分中，則有三種千變修行，其名次第同前所說，如偈「本王道路中，有三種千變，名如前說量」故。如是三種，第一變中如其次第，增百億、千億、萬億數，上下一量漸漸轉故，如偈「各初變如次，增百千萬億」故。各後諸變，如其次第增倍數轉應審思擇，如偈「各後一切變，如次倍數轉，住心應觀察」故。《則修多羅》中作如是說：「如來藏佛上下門中，有三種修行數，以千為量。如是三品，以多億轉出生增長廣大周遍法門海藏。」乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：就𭺕尸梵諾本王道路分中，則有三種千變修行，其名次第同前所說，如偈「本王道路中，有三種千變，名如前說量」故。如是三種，第一變中如其次第，增百億、千億、萬億數，上下一量漸漸轉故，如偈「各初變如次，增百千萬億」故。各後諸變，如其次第增倍數轉應審思擇，如偈「各後一切變，如次倍數轉，住心應觀察」故。《則修多羅》中作如是說：「如來藏佛上下門中，有三種修行數，以千為量。如是三品，以多億轉出生增長廣大周遍法門海藏。」乃至廣說故。

摩訶𭺕尸梵諾母原主天王大決擇分第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶𭺕尸梵諾母原主天王大決擇分第二十二

如是已說𭺕尸梵諾本王道路大決擇分，次當說摩訶𭺕尸梵諾母原主天王大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說𭺕尸梵諾本王道路大決擇分，次當說摩訶𭺕尸梵諾母原主天王大決擇分。其相云何？偈曰：

摩訶天王中， 有三種億變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶天王中， 有三種億變，

名次第如前， 各初變如次， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名次第如前， 各初變如次，

一二三十方， 世界數量轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一二三十方， 世界數量轉，

所餘一切變， 如次倍數轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所餘一切變， 如次倍數轉。

論曰：就摩訶主天王體中，則有三種億變修行，名字次第同前所說，如偈「摩訶天王中，有三種億變，名次第如前」故。如是三種，第一變中如其次第，增一十方、二十方、三十方數轉，如偈「各初變如次，一二三十方世界數量轉」故。餘一切變，如其次第倍數轉故，如偈「所餘一切變，如次倍數轉」故。《總字法轉大輪修多羅》中作如是說：「佛陀摩訶本藏王地地中則有三行。云何為三？一者下億轉行、二者中億轉行、三者上億轉行。初行出生一大方界量下眷屬海，中行出生二大方界量等俱轉海，後行出生三大方界量上眷屬海。」乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：就摩訶主天王體中，則有三種億變修行，名字次第同前所說，如偈「摩訶天王中，有三種億變，名次第如前」故。如是三種，第一變中如其次第，增一十方、二十方、三十方數轉，如偈「各初變如次，一二三十方世界數量轉」故。餘一切變，如其次第倍數轉故，如偈「所餘一切變，如次倍數轉」故。《總字法轉大輪修多羅》中作如是說：「佛陀摩訶本藏王地地中則有三行。云何為三？一者下億轉行、二者中億轉行、三者上億轉行。初行出生一大方界量下眷屬海，中行出生二大方界量等俱轉海，後行出生三大方界量上眷屬海。」乃至廣說故。