大宗地玄文本論卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宗地玄文本論卷第十

馬鳴菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬鳴菩薩造

真諦三藏譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真諦三藏譯

𭺔𣅍陀尸梵迦諾道路大決擇分第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𭺔𣅍陀尸梵迦諾道路大決擇分第十九

如是已說摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分，次當說𭺔𣅍陀尸梵迦諾道路大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分，次當說𭺔𣅍陀尸梵迦諾道路大決擇分。其相云何？偈曰：

𭺔𣅍道路中， 七變對修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𭺔𣅍道路中， 七變對修行，

以為道路量， 無有餘行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以為道路量， 無有餘行相。

論曰：今此偈中為明何義？為欲現示𭺔𣅍道路中唯以七變對為其界量，無餘相故，如偈「𭺔𣅍道路中，七變對修行，以為道路量，無有餘行相」故。云何名為七變修行！形相如何！偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示𭺔𣅍道路中唯以七變對為其界量，無餘相故，如偈「𭺔𣅍道路中，七變對修行，以為道路量，無有餘行相」故。云何名為七變修行！形相如何！偈曰：

七變有三種， 功德過患等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七變有三種， 功德過患等，

五十一位中， 上下七變轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一位中， 上下七變轉，

增長功德品， 及諸煩惱海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長功德品， 及諸煩惱海。

論曰：七變修行總有幾數？有三種故。云何為三？一者功德七變、二者過患七變、三者等量七變，是名為三，如偈「七變有三種，功德過患等」故。言變相者，五十一種金剛位中，向上上轉向下下轉具足七變，增長功德、增長過患廣大轉故，如偈「五十一位中，上下七變轉，增長功德品，及諸煩惱海」故。且過患七變形相如何耶？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：七變修行總有幾數？有三種故。云何為三？一者功德七變、二者過患七變、三者等量七變，是名為三，如偈「七變有三種，功德過患等」故。言變相者，五十一種金剛位中，向上上轉向下下轉具足七變，增長功德、增長過患廣大轉故，如偈「五十一位中，上下七變轉，增長功德品，及諸煩惱海」故。且過患七變形相如何耶？偈曰：

最第一變中， 上各增百數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最第一變中， 上各增百數，

下各增千數， 各障一二德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下各增千數， 各障一二德，

後六變如次， 增倍倍數轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後六變如次， 增倍倍數轉。

論曰：第一變中增幾數轉？障幾淨法？謂上轉時中，一一位位各增百數煩惱品類，障一淨法。若下轉時中，一一位位各增千數煩惱品類，障二淨法，如偈「最第一變中，上各增百數，下各增千數，各障一二德」故。後六變中功德過患，如其次第增倍數故，如偈「後六變如次，增倍倍數轉」故。如是已說現示過患七變門，次當說現示功德七變門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：第一變中增幾數轉？障幾淨法？謂上轉時中，一一位位各增百數煩惱品類，障一淨法。若下轉時中，一一位位各增千數煩惱品類，障二淨法，如偈「最第一變中，上各增百數，下各增千數，各障一二德」故。後六變中功德過患，如其次第增倍數故，如偈「後六變如次，增倍倍數轉」故。如是已說現示過患七變門，次當說現示功德七變門。其相云何？偈曰：

最第一變中， 上各增一億， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最第一變中， 上各增一億，

下各增二億， 漸漸次第轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下各增二億， 漸漸次第轉。

後六變如次， 增倍倍數轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後六變如次， 增倍倍數轉，

不壞患數量， 為功德變作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不壞患數量， 為功德變作。

論曰：第一變中增幾數轉？謂上轉時中，一一位位各增一億數功德品類，漸漸而轉。若下轉時中，一一位位各增二億數功德品類，漸漸轉故。如偈「最第一變中，上各增一億，下各增二億，漸漸次第轉」故。後六變中，如其次第增倍數故，如偈「後六變如次，增倍倍數轉」故。如是功德煩惱品類，為斷不斷？唯變作轉，不動壞故，如偈「不壞患數量，為功德變作」故。如是已說現示功德七變門，次當說現示等量七變門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：第一變中增幾數轉？謂上轉時中，一一位位各增一億數功德品類，漸漸而轉。若下轉時中，一一位位各增二億數功德品類，漸漸轉故。如偈「最第一變中，上各增一億，下各增二億，漸漸次第轉」故。後六變中，如其次第增倍數故，如偈「後六變如次，增倍倍數轉」故。如是功德煩惱品類，為斷不斷？唯變作轉，不動壞故，如偈「不壞患數量，為功德變作」故。如是已說現示功德七變門，次當說現示等量七變門。其相云何？偈曰：

最第一變中， 各上增一千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最第一變中， 各上增一千，

各下增二萬， 等數量漸轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各下增二萬， 等數量漸轉。

後六變如次， 增倍倍數轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後六變如次， 增倍倍數轉，

無斷障差別， 唯對量建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無斷障差別， 唯對量建立。

論曰：第一變中增幾數轉：謂上轉時中，一一位位各增一千，如次第轉。若下轉時中，一一位位各增二萬，如次第轉。如偈「最第一變中，各上增一千，各下增二萬」故。其數量品有增減不？唯平等量，非差別量，如偈「等數量漸轉」故。後六變中，如其次第增倍數轉，謂一倍故，如偈「後六變如次，增倍倍數轉」故。如是七變，亦無照相亦無覆相，唯平等量分分建立，如偈「無斷障差別，唯對量建立」故。此中次第功德七變以為其終，應審觀察。《甚深種子修多羅》中作如是說：「明達裏藏中唯有三變，以七為量不增不減，譬如七步蛇、七葉樹，法爾道理。初唯染品中染淨俱，後唯淨品。」乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：第一變中增幾數轉：謂上轉時中，一一位位各增一千，如次第轉。若下轉時中，一一位位各增二萬，如次第轉。如偈「最第一變中，各上增一千，各下增二萬」故。其數量品有增減不？唯平等量，非差別量，如偈「等數量漸轉」故。後六變中，如其次第增倍數轉，謂一倍故，如偈「後六變如次，增倍倍數轉」故。如是七變，亦無照相亦無覆相，唯平等量分分建立，如偈「無斷障差別，唯對量建立」故。此中次第功德七變以為其終，應審觀察。《甚深種子修多羅》中作如是說：「明達裏藏中唯有三變，以七為量不增不減，譬如七步蛇、七葉樹，法爾道理。初唯染品中染淨俱，後唯淨品。」乃至廣說故。

𭺔𣅍陀尸梵迦諾本王本地大決擇分第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𭺔𣅍陀尸梵迦諾本王本地大決擇分第二十

如是已說𭺔𣅍陀尸梵迦諾道路大決擇分，次當說𭺔𣅍陀尸梵迦諾本王本地大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說𭺔𣅍陀尸梵迦諾道路大決擇分，次當說𭺔𣅍陀尸梵迦諾本王本地大決擇分。其相云何？偈曰：

此本王體中， 有三種百變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此本王體中， 有三種百變，

名次第如前， 等無有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名次第如前， 等無有差別。

論曰：就此本王體中，則有三種百變修行，名及次第如前所說，如偈「此本王體中，有三種百變，名次第如前，等無有差別」故。如是三變形相如何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：就此本王體中，則有三種百變修行，名及次第如前所說，如偈「此本王體中，有三種百變，名次第如前，等無有差別」故。如是三變形相如何？偈曰：

如是三變中， 初各如次第， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三變中， 初各如次第，

十千百億數， 後九十九變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十千百億數， 後九十九變，

如次增倍數， 漸漸次第轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如次增倍數， 漸漸次第轉。

論曰：就過患百變門中，上及并下，第一變中增十億數次第漸轉。就功德百變門中，上及并下，第一變中增千億數次第漸轉。就等量百變門中，上并及下，第一變中增百億數次第漸轉。如偈「如是三變中，初各如次第，十千百億數」故。後九十九變中，皆悉各各如其次第增倍數轉，如偈「後九十九變，如次增倍數，漸漸次第轉」故。《大海山王地地品類修多羅》中作如是說：「如來藏體中有三流轉品，以百數為量，無超次第，漸漸轉去。如是三中，初功德少、其過患多，中數量等，後唯功德。」乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：就過患百變門中，上及并下，第一變中增十億數次第漸轉。就功德百變門中，上及并下，第一變中增千億數次第漸轉。就等量百變門中，上并及下，第一變中增百億數次第漸轉。如偈「如是三變中，初各如次第，十千百億數」故。後九十九變中，皆悉各各如其次第增倍數轉，如偈「後九十九變，如次增倍數，漸漸次第轉」故。《大海山王地地品類修多羅》中作如是說：「如來藏體中有三流轉品，以百數為量，無超次第，漸漸轉去。如是三中，初功德少、其過患多，中數量等，後唯功德。」乃至廣說故。